Hora 14 (16/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:25 muy buenas tardes a muy pocas horas ya para la consecución de nuevo Parlamento catalán ni siquiera hasta claro donde se sentarán mañana los nuevos diputados como se distribuirá físicamente el espacio en la Cámara autonómica en la que hoy se ha reunido por última vez la Diputación permanente bajo la presidencia de Carme Forcadell esta mañana aquí en la SER Hoy por hoy el ex presidente del Gobierno Felipe González denunció el fraude político que supondría un intento de investidura a distancia de Puigdemont

Voz 0177 00:51 es una broma diciendo lo que no prohibe el reglamento se puede hacer imagínese podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente Rajoy afluente del reglamento

Voz 1018 01:04 Rajoy acaba de comentar a los periodistas que comparten con él con algún retraso por cierto el COPE Tim navideño en Moncloa su decisión de recurrir al TC llegado el caso mañana mismo cualquier posible iniciativa de Puigdemont María Jesús Güemes

Voz 1461 01:17 si Rajoy no ha contado que está muy pendiente de la composición de la Mesa mañana en el Parlament si piden la delegación de voto redes Bruselas el Gobierno lo recurrirá de inmediato sobre la formación del Gober si se empeñan en que Podemos a president también acudirán al Constitucional creen que sería una buena señal para normalizar la situación que los independentistas presentasen a un candidato limpio sin causas pendientes la vicepresidenta piensa que ésa será finalmente la opción aunque desde el Ejecutivo consideran que se van a apurar todos los plazos

Voz 1018 01:45 bueno pues en el Parlament casi todo está por decidir por ejemplo quién presidirá a partir de mañana a la Cámara Esquerra tiene mucho que decir Pablo Tallón aunque la semana pasada

Voz 1673 01:54 en Cataluña ya Esquerra vendieron que había un acuerdo para la composición de la Mesa lo cierto es que todavía seguimos sin conocer quién será el nuevo president o presidenta O'Shea la CUP entrará en este órgano de momento lo que ya podemos dar por seguro así nos lo cuentan fuentes de los republicanos es que está presidencia quedará definitivamente en manos del partido Oriol Junqueras ahora falta decidir el nombre para ello Marta Rovira ha convocado para esta tarde a la permanente del partido grupo parlamentario desde Ciutadans y desde el PP insisten en que el culpable de caía presidente independentista es de los comunes pero los Comunes recuerdan que los números no salían dan por perdida prácticamente la posibilidad de tener un asiento en la mesa

Voz 1018 02:36 en el juicio contra la trama valenciana de la Gürtel los nueve empresarios acusado de financiar ilegalmente al PP han reconocido ante el tribunal que pagaron más de un millón doscientos mil euros al partido en tiempos de Francisco Camps y hace unos minutos ha comenzado a declarar el propio Francisco Correa el supuesto cabecilla de la trama Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:52 a cambio de eludir la cárcel han confesado los empresarios por primera vez ante un tribunal José Antonio contratistas con la Administración admiten que financiaban de forma ilegal al Partido Popular que abonaron a la Gürtel uno coma dos millones por los actos que la trama de Correa organizado para el PP en las campañas de dos mil siete y dos mil ocho en Valencia librando les del gasto siempre los eventos varios mítines de Rajoy turno ahora para el líder Francisco Correa acaba de empezar el interrogatorio que también ha admitido los hechos incluido que cobraba en vez del PP explica a esta hora su entramado empresarial solido directo desde San Fernando de Henares

Voz 3 03:24 si este sorteo burocrático se es que es posible que incluso el fax no hubiera otro están hablando de

Voz 4 03:31 le preguntan sobre esa orden de transferencia declaración de

Voz 1018 03:34 a socorrer desde luego uno en asuntos más comentados del día va a ser lo que a primera hora dijo en Televisión Española la ministra de Empleo Fátima Báñez la posibilidad de ampliar de forma voluntaria a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las futuras pensiones al menos esa es la propuesta presentada por el PP en el Pacto de Toledo

Voz 5 03:51 algunos trabajadores que han tenido unas cotizaciones muy alta al principio o la mitad de su vida laboral en estos últimos años por razones de Expediente de Regulación de Empleo porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos estamos pensando que está trabajando el Pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización sino incluso poder elegir durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión futura

Voz 0202 04:23 además los afectados por las preferentes denuncian en el Congreso una estafa masiva en el marco de una trama organizada aseguran que la venta de preferentes fue un expolio y no se puede atribuir al mercado los partidos comienzan un anexo

Voz 0019 04:35 crear las bases de un futuro pacto educativo después de meses de trabajos previos hoy se han centrado en concretar la metodología de trabajo depende de Montoro

Voz 0202 04:42 el Ministerio de Interior se muestra dispuesto a pedir a Hacienda hasta mil quinientos millones de euros para equiparar en tres años los salarios de policías guardias civiles a los Mossos d'Esquadra

Voz 0019 04:52 el Gobierno español niega el visado a personas a las que previamente ha concedido el reagrupamiento familiar la Asociación de guineanos en España denuncia que las trabas burocráticas están provocando un drama

Voz 0202 05:00 social pasa a disposición judicial acusado de siete delitos de homicidio por imprudencia el patrón de la patera que llegó ayer a Lanzarotes el acusa también de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros detenido

Voz 0019 05:11 dentro del avión en el que intentaba abandonar España camino Argentina el presunto autor del atropello mortal que acabó con la vida de un adolescente de diecisiete años

Voz 0202 05:18 Madrid El presidente del Consejo Europeo abre la puerta a que el Reino Unido se replantee su salida de la Unión justo el día en el que el Gobierno británico descarta la celebración de un nuevo reto

Voz 1018 05:27 en las dos y cinco

Voz 2 05:31 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 05:56 buenas tardes Don doblemente imputado Se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá está siendo investigado por dos juzgados diferentes por permitir que el hospital Puerta de Hierro haya funcionado sin licencia durante siete años Se le imputan delitos urbanísticos por no sancionar a la concesionaria que no contaba con la licencia de ocupación ID delitos contra el medio ambiente porque tampoco tenía licencia de vertidos residuales delitos que conllevan unas penas de hasta cuatro años de cárcel aunque de Foxá resta importancia al asunto asegura que es una simple irregularidad administra

Voz 6 06:30 bueno yo a mí lo que primero visto que no

Voz 7 06:34 porque el delito urbanístico es que no sé ni una licencia tiempo pero

Voz 6 06:39 sería independientemente de que es técnicamente hay delito no haya delito yo no creo que haya ningún alcalde capaz de Ferraz es esto

Voz 1434 06:49 tampoco le da mucha importancia al Gobierno de Cristina Cifuentes que en cualquier caso ha remitido a la justicia los informes solicitados Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad

Voz 8 06:57 que es un tiempo normal esperar siete años pero yo creo que he jugado toda la documentación está en curso y además con hospital dando asistencia que ya es más que la que la documentación ya está no que se que en dos mil quince ya se tiene la licencia el funcionamiento y la de la licencia de apertura y por lo tanto no sé si es un tiempo recomendable

Voz 0861 07:15 hoy depende la tramitación que lleve el propio

Voz 8 07:18 Ayuntamiento

Voz 1434 07:20 y ha vuelto a pasar otro incidente en un hospital público de la Comunidad esta vez en el doce de octubre la rotura de una tubería esta madrugada obligado a trasladar de urgencia a los doce niños ingresados en la UCI pediátrica según el hospital todos están recibiendo el tratamiento que necesitan Ángel Garrido enmarca lo ocurrido en cosas que pueden pasar

Voz 0177 07:40 entes montaron una instalaciones como sólo la sanitarias no dejaremos de de cientos de miles de metros cuadrados que alguno puede haber coincidencia pero también es cierto que se han tomado medidas muy concretas para resolver los problemas de infraestructuras sanitarias está viendo una fuerte inversión que además va a completar también como saben este año con un plan muy específico de mejora de las infraestructuras hospitalarias

Voz 1434 08:02 vamos a contar más noticias lo hacemos con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas la Comunidad sólo ha remitido dieciocho

Voz 0887 08:07 seis de los treinta y cinco documentos del canal relacionados con la operación Lezo a la comisión de corrupción el Gobierno regional asegura que todavía hay escritos necesitan la autorización de empresas de América Latina y que el resto llegarán en las próximas horas

Voz 1434 08:20 el Partido Popular pide la destitución del gerente de la

Voz 1915 08:23 la EMT Álvaro Fernández Heredia imputado por utilizar una cuenta no oficial en Twitter del Consorcio Regional de Transportes según ha adelantado el país la justicia investiga si pudo cometer un delito contra la propiedad

Voz 0887 08:33 todas Manuel Robles dimite como alcalde de Fuenlabrada el socialista dice que se va por motivos personales y que continuará como presidente del PSOE madrileño su sustitución al frente del Ayuntamiento se hará efectiva en febrero

Voz 1915 08:44 la contaminación atmosférica aumento en Madrid el año pasado según un informe de Ecologistas en Acción es el octavo año consecutivo en el que la capital incumple con los límites anuales de Neo dos para la protección de la salud y deporte previo

Voz 0887 08:55 para el Rey el Atlético de Madrid juega mañana la ida de cuartos de final contra el Sevilla

Voz 1434 08:59 a primera hora de esta madrugada ha sido detenido en el aeropuerto de Barajas cuando trataba de salir del país el hombre que ayer atropelló mortalmente a una chica de diecisiete años en la carretera M ciento diecisiete la joven iba a coger el autobús en una parada que está en esa misma carretera donde no hay arcén Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 0622 09:17 cisco Solano de cincuenta y tres años era detenido a las doce y cuarto de esta pasada noche dentro del avión que ya le iba a llevar a Buenos Aries iba a escapar a huir de la justicia pero con todos los detalles aún familiar en el exterior de su casa en Pozuelo de Alarcón un vecino que estaba fumando escuchó los detalles y se marchó a comisaria la operación para detenerle se ponía en marcha y culminaba como decimos esta medianoche antes el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil ya tenía identificado el modelo del vehículo es un Mercedes C doscientos veinte los técnicos de esta marca automovilística han colaborado para determinar el modelo el color y también el propietario Francisco Solano tiene nacionalidad paraguaya como decimos cincuenta y tres años y ahora se analizan muestras de su saliva para determinar si ha consumido drogas

Voz 1434 10:12 vamos a saber cómo están las carreteras a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 10:17 buenas tardes martes dieciséis de enero y jornada tranquila de momento en las carreteras de la Comunidad en los niveles de tráfico son bastante bajos en toda la red viaria tanto principal como secundaria del territorio madrileño en los aparecen ahora mismo retenciones de consideración estas semanas está realizando una campaña de concienciación sobre la importancia de mantener el vehículo en perfecto estado recuerden realicen previsiones periódicas especialmente de neumáticos y luces

Voz 1434 10:40 en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada delanteras

Voz 10 10:44 hola ya han remitido esos desvíos que se llevan a cabo por la mañana bueno a cualquier hora en la que la Gran Vía se llene de vehículos sus accesos desde Princesa hayan recuperado la normalidad al igual que la plaza de la Independencia Cibeles en este momento destacamos la M30 el tramo este esa subida desde donde la venta así es que allí se produjo una colisión que ha dejado ese rastro de tráfico lento sólo en el sentido norte

Voz 1434 11:09 tenemos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:14 buenas tardes la tarde será soleada con menos frío que las últimas de hecho la temperatura está subiendo con más facilidad Ci las máximas superarán en breve los diez grados en prácticamente toda la comunidad en el área metropolitana también en la ciudad de Madrid máxima alrededor de los doce trece grados con muchas horas de sol y poco viento sólo en la sierra en las cumbres rachas que pueden superar los ochenta kilómetros por hora y mañana como novedad las nubes bajas y las nieblas tendrán protagonismo desde primeras horas de la mañana hasta el mediodía manteniendo el ambiente frío durante todas esas horas después durante la tarde acabará haciendo sol con máximas un poco más altas que hoy

Voz 1434 11:48 están escuchando Hora catorce Madrid con la producción de Sonia Palomino y la dirección técnica de Noema Valido idea Alicia Daytona

Voz 11 12:04 lo que nos hace fuertes esa ayudaran más viril Cruz Roja

Voz 12 12:10 Madrid ha atendido a cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho niños y niñas en distintos proyectos sociales descubre este y otros proyectos sociales en proyectos Cruz Roja Madrid punto RG Cruz Roja Española

Voz 13 12:23 lo mejor de cada pillajes son las experiencias que tienes las sensaciones que vives Los placeres que alimentan el cuerpo y el espíritu recuerdos que te acompañarán sí

Voz 14 12:33 en Extremadura te regala la felicidad de los pequeños detalles porque Extremadura tiene todo esto imágenes fondos Feder una manera de hacer Europa Junta de Extremadura una catorce Madrid

Voz 1434 12:49 vamos ya con esa noticia que les hemos adelantado hoy en la ser el alcalde de Majadahonda Narciso de Fox ha sido imputado por delitos urbanísticos y medioambientales por haber permitido durante siete años que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin las licencias de ocupación vertidos residuales fueron los propios inspectores de la Consejería de Medio Ambiente quienes avisaron de esta es irregularidades que ahora está investigando la justicia Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 13:13 sí qué tal buenas tardes fue mayo de dos mil dieciséis denuncia que ha culminado por hará con esta doble imputación que está en manos de dos juzgados de Majadahonda el tres y el cuatro los dos investigan al actual alcalde de Majahonda el popular Narciso de Foxá a cinco de sus concejales están investigados por su actitud pasiva ante varias irregularidades la primera su ayuntamiento fue plenamente consciente de que durante siete años el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda estuvo funcionando sin licencia de ocupación ni permiso de apertura la Ley de Suelo les obligaba a imponer multas pero nunca lo hicieron por eso ahora les imputan un delito urbanístico además hay otra investigación abierta en este caso por delitos medioambientales en concreto porque el alcalde y su equipo tampoco actuaron contra este hospital al saber que durante ocho años este centro tampoco tuvo los permisos de vertido residuales de hecho según detectaron los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente el centro nunca analizó las muestras algo Liga toro por ley los jueces han ordenado una serie de pruebas entre ellas han encargado nuevas mediciones de ruido porque a lo ya contado hay que sumar también que este hospital también superó los límites legales de ruido según ha sabido la SER en septiembre según la última inspección que han realizado los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente a petición del juez los niveles de ruido han vuelto a dar por encima de lo permitido

Voz 1434 14:30 no es la primera vez que la concesionaria del Puerta de Hierro a la que se la dio el entonces Gobierno de Esperanza Aguirre es cuestionada en su momento ya les contamos aquí en la SER que la Comunidad Le tuvo que reclamar veinte millones de euros por ciento treinta y cinco camas que habían sido pagadas pero que no existían sobre el asunto que les contamos hoy el propio De Foxá le quita hierro en conversación con la SER asegura que es una mera irregularidad administrativa a nivel local Izquierda Unida y somos Majadahonda han pedido ya su dimisión pero es una opción que el alcalde no se plantean ir

Voz 6 15:01 no pero como novia a dimitir no por esto esto no vale contar el honor de las personas en ninguna camisa cabe que un alcalde a cerrar un hospital de referencia como es un hospital de Puerta valor yo lo siento mucho

Voz 1018 15:18 pero pero claro si fuéramos admitir

Voz 6 15:20 pues cosas de éstas no quedaba un político español

Voz 1434 15:23 a nivel regional en la Asamblea el PSOE dice que de Fox a tiene que asumir responsabilidades Podemos y Ciudadanos coinciden en señalar que esta es una muestra más de cómo funciona el partido popular en Madrid Ángel Gabilondo Lorena Ruiz Huerta e Ignacio Aguado

Voz 2 15:36 me parece que es una responsabilidad muy seria y que lo que tiene que hacer asumir las responsabilidades que le correspondan

Voz 15 15:44 no tiene mucho que ver con el modo habitual del funcionamiento del Partido Popular hacer un trasvase de dinero público a las manos privadas

Voz 1509 15:51 Isère absolutamente laxos en Lausana

Voz 15 15:53 Serván cia de la legalidad será

Voz 16 15:56 el original la que tenga que dar explicaciones nos cuenta todos si ese tipo de imputaciones están recogidas en su código ético o no si va a exigir su dimisión o no se iba a meter la cabeza debajo del ala intentar a esperar a que

Voz 1434 16:08 ante el portavoz popular en la Asamblea Enrique Ossorio lamentaba esta mañana que la oposición malgastan su tiempo hablando de este asunto es que al Gobierno regional no le parece demasiado importante Ángel Garrido es el portavoz respeto a la justicia se trata en cuestión

Voz 0177 16:23 el caso de un asunto de carácter administrativo que tiene que ver con el medio ambiente y por tanto la justicia resolverá por parte de dos mil diez en lo que sí le puedo decir es que la Dirección General de Urbanismo ha ido remitiendo una información independiente ha ido remitiendo la información que que el juzgado y lo ha ido pidiendo la comunidad nosotros no tenemos a ningún otro expediente abierto

Voz 1434 16:43 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 16:47 hora catorce Madrid

Voz 1434 16:51 Ángel Garrido que ha comparecido en solitario tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana sobre las actas del Canal de Isabel Segunda que su Ejecutivo ha negado a entregar a la oposición durante meses con el argumento falso de que estaban bajo secreto de sumario en el caso Lezo sobre esas actas que como ya sabemos como mínimo se podían haber entregado desde el pasado mes de agosto ha contado Garrido que ya han remitido parte pero otra no porque ahora tienen que pedir permiso a las empresas de Latinoamérica afectadas en unos casos y en otro a un bufete de abogados porque habían firmado un acuerdo de confidencialidad

Voz 0177 17:23 porque hay alguna informaciones que pertenecen a compañías que no estará en España que está en Latinoamérica y que por tanto hay que solicitar al órgano de gobierno de cada una de esas empresas el envío de documentación que imagino que lo remitirá en las próximas horas un caso concreto sea pedido autorización a un despacho de abogados porque había una cláusula de confidencialidad con ellos y tenemos que pedirles que ellos autoricen que eso puede entregar documentación

Voz 1434 17:44 PSOE y Podemos han pedido la comparecencia de Cifuentes en el pleno de la Asamblea dijo ayer la presidenta que no tiene ningún problema en hacerlo aunque hoy le ha echado un capote su número dos que ha dicho que si alguien tiene que dar esas explicaciones es él

Voz 0177 17:56 que la presidenta obviamente no tenía dentro de este asunto como no puede tener de todos y cada uno de los asuntos que llegan a las diferentes subdirecciones generales sí que me corresponde a mí en todo caso el dar cuentas de lo que ha ocurrido ha sido insisto una rumano pero me corresponde dar cuentas porque esa persona trabajaba en la Consejería por tanto es a mí a quién corresponde costa de la respuesta suele ese particular y con mucho gusto lo haré porque además me consta que el grupo la felicitado

Voz 1434 18:21 el Partido Socialista ha registrado esta mañana la petición de comparecencia de Cifuentes en la comisión de corrupción para que dé explicaciones sobre la retención de las actas según han adelantado fuentes socialistas a la SER van activará además esa petición para que declare el dos de febrero en la primera sesión tras las vacaciones de Navidad la Mesa de la Asamblea tendrá que decidir el lunes si acepta esta petición sobre todo esto vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las siete y veinte hoy tenemos debate entre Laporta la voz de Podemos Lorena Ruiz Huerta y el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 17 18:55 y no te cuenten películas Blues compramos tu coche compramos tu coche compramos tu coche pero te lo compramos

Voz 18 19:02 de verdad pagos distante en su totalidad de forma transparente sin sorpresas si quieres vender tu coche ven a ocasión en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares y en ocasión plus punto com

Voz 19 19:15 este fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 20 19:29 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios Stream preocupara tengo que Gene Hackman hijo Atlantis Coming los sea donde y

Voz 21 19:44 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partido el tratamiento informativo de todo y de referencias a personas de su confianza poco en colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por tu salud

Voz 22 20:01 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora pagamos menos por la luz y nosotros elegimos el día de la semana de más consumo y ahora

Voz 23 20:10 estratigrafía nosotros ya hay más de trescientas mil hogares contempló Happy a como nosotros llama Endesa prueba tempo Hardy el condiciones ese tiempo JAP punto com

Voz 24 20:20 por qué no puede ser mamá estos resultados para mañana

Voz 1018 20:25 managua insisto

Voz 25 20:27 estás que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 26 20:43 es más fácil empezar el año reclamando los gastos hipotecarios que haciendo dieta hazlo y Súmate a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho

Voz 27 20:53 llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrata en nuestra web Arriaga Asociados hagámoslo fácil que no decae

Voz 17 21:01 ante en películas en ocasión Plus compramos tu coche compramos tu coche compramos tu coche pero te lo compramos

Voz 18 21:07 de verdad pagos distante en su totalidad de forma transparente y sin sorpresas si quieres vender tu coche ven a ocasión en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares y en ocasión plus punto com

Voz 1434 21:22 otro incidente en un hospital público de la Comunidad de Madrid la rotura de una tubería obligado esta madrugada a desalojar la UCI pediátrica del doce de octubre los niños ingresados han sido trasladados a otras zonas del hospital todos según la Gerencia están recibiendo el tratamiento que necesitan Teresa

Voz 0011 21:39 hemos perdido ya la cuenta de las tuberías que se han roto en el doce de octubre en los últimos meses la de esta madrugada como decías recorría la planta que comunica al Materno Infantil con la UCI pediátrica que en ese momento estaba ocupada por más de una decena de críos Eduardo Brunete del sindicato más

Voz 28 21:54 ves salir agua otra vez en los conductor de la luz del techo de la UVI pediátrica todo el falso techo se ha quedado con balsas de agua y ante el peligro de que se pudiera caer encima de los niños los ha sacado de la UVI podía haber sido mucho peor porque justo ahora no tenía ningún paciente muy delicado con circulación extracorpórea ASO que no se hubiera podido hacer el traslado tan rápido

Voz 0011 22:16 la Consejería va a invertir este año ciento seis millones de euros en los grandes hospitales madrileños una cantidad que dicen miembros del sindicato Mats ellos en el caso del doce de octubre sólo lo han visto reflejado en el arreglo del hall la cafetería vaya lo que se ve Enrique Ruiz escuderos el consejero de Sanidad

Voz 8 22:31 este año está previsto una inversión de cercana a los a los siete millones de euros que va pues en múltiples e inversiones relacionados con las infraestructuras del hospital no en este caso bueno en los techos que tiene este hospital los que tienen eh pues varios que tienen ya decenas de años pues lo que se valora siempre pues es tratar de de de ir actualizando todo lo que haya que renovar

Voz 0011 22:55 Ruiz Escudero Nos ha dicho que se está tramitando un contrato de emergencia que espera que

Voz 1434 22:59 dicho de la UCI pediátrica esté arreglado dentro de un mes hoy precisamente la presidenta Cifuentes ha inaugurado junto a su consejero las nuevas urgencias pediátricas del hospital de La Paz siete años después de que esta mejora fuera proyectada la presidenta no ha querido atender a los medios de comunicación el alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles ha presentado esta mañana su dimisión dice que por asuntos personales aunque hace tiempo que se viene hablando de esta renuncia la oposición considera que de esta manera permite que su sucesor refuerce su imagen para ser candidato en las próximas elecciones Robles dimite como alcalde pero sigue como presidente de el Partido Socialista de Madrid SER Madrid Sur Pilar García

Voz 1509 23:36 Manuel Robles el marzo de la Alcaldía después de casi quince años al frente del Gobierno de Fuenlabrada y lo hace porque tiene una deuda pendiente con su familia a la que su dedicación en cuerpo y alma Fuenlabrada le ha quitado mucho tiempo según ha asegurado lo ha dicho hoy en rueda de prensa no hay motivos políticos y ninguna otra excusa muy emocionado le costaba seguir hablando al recordar sus tres pasiones su familia a su partido y Fuenlabrada en su partido seguirá trabajando y colaborando sobre Fuenlabrada ha afirmado que ha sido un honor gobernar esta ciudad recordando algunos de los momentos más significativos de su tiempo en política pero para Robles su legado de Fuenlabrada han sido cuentas saneadas y agenda social

Voz 29 24:14 mi legado si es que hay algún legado es que dejó unas cuentas saneadas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y una agenda social como no conocen ninguna otra ciudad de el conjunto de las ciudades de nuestras mismas características en España

Voz 0011 24:28 Robles continuará como presidente del Partido Socialista en Madrid probablemente quién le sucederá en la Alcaldía será el actual teniente de alcalde Francisco Javier Ayala

Voz 1434 24:37 un juzgado de instrucción investiga al gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia por un supuesto delito contra la propiedad intelectual lo hace después de que la Consejería de Transportes lo haya denunciado por usar un perfil no oficial del Consorcio Regional de Transportes en la red social Twitter Felipe Serrano

Voz 0622 24:54 no hubo hackeo ni robo de contraseñas ni tampoco suplantación de identidad lo que ha hecho el juzgado es pedirle a la Fiscalía que diga si el gerente de la EMT pudo haber cometido un delito contra la propiedad intelectual por crear una cuenta no oficial del consorcio en Twitter este asunto adelantado hoy por el país parte de una denuncia del propio

Voz 0177 25:11 la mismo por la utilización de su luego

Voz 0622 25:13 imagen sin permiso el juzgado llamó a declarar a Álvaro Fernández Heredia como investigado aunque la declaración quedó suspendida tras el recurso presentado por el gerente que ha pedido el sobreseimiento la fiscalía tiene que pronunciarse ahora sobre el archivo de la investigación solicitado Pérez

Voz 0861 25:29 Drenthe la Consejería de Transportes presentó

Voz 0622 25:32 la denuncia porque además de la existencia de un supuesto delito contra la propiedad intelectual esta cuenta no oficial podía generar confusión a los ciudadanos el juzgado sea dirigido también al Consorcio por si se quiere personar en la causa abierta en declaraciones a las agencias Europa Press y Efe Fernández Heredia ha negado que él personalmente crease la cuenta desconoce quién lo hizo aunque sí la ha utilizado fue concebida de forma colectiva para denunciar que el consorcio no contaba con perfil en esa red social el PP ha exigido su cese por otro Olear dicen al consorcio ciudadanos afirma que su grupo ya había denunciado que esa cuentas estaba utilizando para hacer

Voz 0861 26:10 política varias asociaciones vecinales

Voz 1434 26:12 han presentado esta mañana una nueva campaña contra el auge de los pisos turísticos en el centro de Madrid lo que ellos llaman ya la burbuja turística a la Comunidad le piden que escuche las alegaciones que se han presentado su proyecto de decreto para regular estos pisos turísticos ya al Ayuntamiento de la capital que no de más licencias turísticas de ningún tipo Elena Jiménez en plena Puerta del Sol con micrófono y altavoz en mano todos esos colectivos han pedido más regulación para el turismo y más escucha a los vecinos según sus datos en el centro de Madrid hay más de sesenta y ocho mil plazas de hospedaje frente a ciento treinta y dos mil habitantes lo que supone más o menos un alojamiento por cada dos habitantes así que sus peticiones van en dos direcciones al Gobierno de Cristina Cifuentes que escuche las treinta y cinco alegaciones de los vecinos al borrador del decreto de viviendas de uso turístico Jordi Gordon es portavoz de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad

Voz 30 27:00 una de las alegaciones que parece evidente es que una comunidad de vecinos pueda vetar que alguien quiera hacer negocio dentro de la comunidad lo mismo que si alguien quisiera poner una fábrica de hoy pues ahora sí quiere poner un apartamento turístico tendrá que tener el permiso de la Comunidad porque ahora mismo es necesarios la unanimidad para cambiar los estatutos y claro si tú quieres hacer un negocio no vas a votar en contra de sus intereses

Voz 1434 27:21 el le piden al Ayuntamiento de Madrid a Manuela Carmen Carmen a responde Pablo García del Sindicato de inquilinas

Voz 31 27:26 le pedimos una moratoria de licencias esto significa que no se que en ninguna licencia de uso turístico que note el tiempo para redactar un plan especial de uso turístico en la ciudad ese plan tiene que ser participado por la vecina afectada por la sociedad organiza en Madrid

Voz 1434 27:42 estos colectivos denuncian además que el centro se llena de bares terrazas y ruido que hay empresas comprando edificios para especular y que no quieren ser los vecinos quienes tengan que usar las maletas para irse y dos mil diecisiete fue un mal año para la contaminación en Madrid así lo asegura el informe sobre la calidad del aire que ha elaborado Ecologistas en Acción y que ha presentado esta mañana Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:01 si la contaminación aumentó en dos mil diecisiete en los últimos doce meses se produjo un incremento muy notable dicen del dióxido de nitrógeno Juan Marcela Ecologistas en Acción

Voz 32 28:10 la legislación indica que no debería superarse en ninguna estación el valor medio anual de cuarenta microgramos metro cúbico este valor sea ha superado en quince de las veinticuatro estaciones que componen la red

Voz 0887 28:23 desde Ecologistas apuntan a la necesidad de aplicar las medidas estructurales que ya están aprobadas para conseguir una reducción sustancial del tráfico en la capital como ejemplo ponen la disminución de la contaminación este pasado

Voz 1552 28:34 mes de diciembre tras las restricciones de tráfico y carriles llevadas a cabo en la Gran Vía suponen una reducción del veinte coma seis por ciento

Voz 0019 28:42 de eh el valor

Voz 1552 28:45 de la media de los seis años anteriores

Voz 0861 28:47 todo ello piden que se acometan las medidas del plana que se pase definitivamente de papel a la realidad

Voz 2 28:53 hora catorce los deportes

Voz 1434 28:58 el Divan Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0889 29:02 antes no podía cerrar la primera vuelta del campeonato con victoria al conjunto verdinegro cayó ayer derrotado ante el Betis en el Benito Villamarín por tres goles a dos en el duelo que finiquitó la décimo novena jornada en primera división con vaho con un disparo preciso desde fuera del área Javier Eraso consiguieron empatar los dos tantos iniciales verdiblancos pero Rubén Castro le dio el triunfo a los andaluces desde los once metros el Leganés entrenará esta tarde con la mente puesta en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey Butarque recibirá al Real Madrid el jueves a las nueve y media de la noche el conjunto decidan por su parte

Voz 0861 29:28 prodigado esta mañana con las novedades de Sergio Ramos

Voz 0889 29:30 además Copa del Rey el Atlético de Madrid recibirá mañana en el Metropolitano al Sevilla a las siete en el partido de ida ahí esta tarde rueda de prensa de Simeone además hoy arranca la jornada veinte en la Liga Nacional de Fútbol Sala Movistar Inter Se enfrenta Ribera Navarra a las ocho y cuarto en Torrejón de Ardoz

Voz 1434 29:44 se han subido las temperaturas once grados ahora mismo en el centro de la capital nos vamos pero sigue Hora catorce aquí en la Cadena Ser que pasen una feliz día hasta luego adiós

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde

Voz 2 30:03 o una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos el Gobierno propone calcular las futuras pensiones teniendo en cuenta de forma

Voz 1018 30:24 voluntaria toda la vida laboral de trabajadores la iniciativa que ha llevado el Partido Popular a la comisión del Pacto de Toledo y que ha explicado a primera hora la ministra Fátima Báñez en Televisión Española

Voz 5 30:34 algunos trabajadores que han tenido una cotización es muy alta al principio la mitad de su vida laboral en estos últimos años por razones de Expediente de Regulación de Empleo porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos estamos pensando que está trabajando el Pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no lo últimos años de cotización sino incluso poder elegir durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión futura gradualmente el periodo de cálculo

Voz 1018 31:05 el sitúan los últimos veintiún años cotizados ampliables de año en año hasta llegar a los veinticinco desde luego sea un asunto que preocupa a los ciudadanos es el futuro de las pensiones estamos tocando por tanto fibra sensible y por eso preguntaremos enseguida nuestro compañero Rafa Bernardo dónde estamos exactamente cuándo podría ser realidad lo que esta mañana ha apuntado la ministra de Empleo casi todo lo demás es Catalunya sobre los planes de pus de Mon de intentar su investidura a distancia de manera fraudulenta Felipe González aquí en la SER

Voz 0177 31:31 es una broma diciendo lo que no prohíbe el reglamento se puede hacer que el podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente nos lo impide reglamento

Voz 1018 31:45 mañana se sirvió nuevo Parlamento y hasta ahora no está claro quién presidirá la Cámara ni siquiera cómo se distribuirán físicamente los diputados Rajoy ha comentado a los periodistas en Moncloa sin micrófonos que el Gobierno recurrirá mañana mismo al TC Si Puigdemont pretende delegar el voto desde Bruselas sigue el juicio contra la trama Gúrtel en Valencia los nueve empresarios acusados de financiar ilegalmente al PP en tiempos de Francisco Camps ha reconocido lo que hace algo más de un año dijeron al fiscal para rebajar la petición de penas y evitarlas

Voz 1434 32:13 cárcel este es el momento en el que respeto

Voz 1018 32:16 de la fiscal Alberto Batalla de la constructora Lubasa

Voz 4 32:18 buena parte del gasto compra nacido para las acusadas vinculados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana fue financiado por la empresas radicadas en la Comunidad Valenciana que en connivencia con aquellas ícono responsables Jones parques asumieron el pago de los servicios adeudados por dicha formación política a ella solidaridad esto es así por lo tanto según de éxtasis

Voz 2 32:47 Martes dieciséis de enero Antoni en Prado buenas tardes trabó la Real empezamos a don Antonio de preferí

Voz 0019 32:52 entre si el portavoz de los afectados califica de estafa planeada allí estructurada de antemano la comercialización de ese producto financiero Jesús Domínguez en la comisión del Congreso que investiga

Voz 33 33:00 la gestión de la crisis llegamos a tener la certeza de que detrás de la estafa había una trama financiera organizada y compleja que había creado estos productos para tan perversa y financiarse a costa de los ahorradores

Voz 0019 33:12 esta tarde comparece en esa comisión el ministro Luis de Guindos dará explicaciones los ministros del Interior y de Fomento acudieron al Congreso el día veinticuatro de este mes para detallar la gestión de la nevada que causó un colapso en la AP seis dos días antes acudirá el director general de Tráfico el aviso a la senadora del presidente de Murcia Fernando López miras niega que el Partido Popular fuera pagará a Pilar Barreiro investigada en la Púnica trabajos de mejora de su reputación tal y como declaró ayer en el Supremo

Voz 4 33:35 que he impartido el partido que yo presido el Partido Popular de López pero mira no paga lavado de imagen de la derecha

Voz 1018 33:43 turno para los políticos hoy los distintos grupos

Voz 0019 33:46 parlamentarios han comenzado los trabajos para intentar alcanzar un pacto educativo después de escuchar las proposiciones de decenas de expertos escuchamos a los portavoces de PP PSOE Ciudadanos y Podemos

Voz 4 33:55 existen otras seré diferencias pero de eso se trata los acuerdos a puerta

Voz 34 33:59 doblaba lo acuerdos parciales yo creo que el método suficientemente flexibles fue un amante el cerrar el dios

Voz 4 34:05 empezamos a debatir punto por punto supo llegamos a Racing algo con cierto escepticismo

Voz 0019 34:10 visados de negado ciudadanos de Guinea Conakry denuncian que el Gobierno español no está concediendo visados a sus familiares para poder vivir juntos a pesar de que tienen concedido el permiso de reagrupación familiar Mamadou Diallo presidente de la Asociación de guineanos en España

Voz 35 34:23 el ministerio que teme que tomar las medidas correcta para terminar ya está drama social

Voz 1018 34:31 son bienvenidos el presidente del Consejo

Voz 0019 34:33 Donald Tusk ha asegurado hoy que Gran Bretaña seguirá siendo bien recibida si finalmente decidiera dar marcha atrás con el Brexit Brexit

Voz 36 34:40 era una realidad con todas sus consecuencias en marzo del próximo año a menos que haya un cambio en el corazón de nuestros amigos británicos nosotros aquí en el continente no hemos cambiado nuestros corazones siguen abiertos el Gobierno

Voz 0019 34:52 británico insiste en que no se plantea convocar un segundo referéndum

Voz 1018 34:55 negociación entre protestas ex ministro del Interior

Voz 0019 34:58 ha sido con representantes de la Policía y la Guardia Civil

Voz 11 35:02 entre las protestas que exigen que se equiparen sus salarios a los de las

Voz 0019 35:06 policías autonómicas interior se ha comprometido a pedir Hacienda mil quinientos millones de euros con ese fin detenido en plena huida la policía ha detenido al conductor que ayer atropelló y mató a una menor de edad en la Comunidad de Madrid y después se dio a la fuga estaba ya subido a un avión el modo con el que pretendía escapar de España

Voz 2 35:24 telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:29 José Antonio es para Carles Puigdemont señor expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts per Cataluña coalición del Partido Demócrata europeo de los convergentes afiliados a la cultura de la queja la condena por participar a título lucrativo en el asalto del cuatro por cien merecería un pronunciamiento pero al declararse que los aliados de Convergència en otro roba embudo ese parece emular el tremendismo de El Cordobés en Las Ventas dispuesto como él han los salir por su pie de la Plaza de Bruselas y sólo hacerlo a hombros en triunfo o en volandas a la enfermería sin inspirado retire se evite más ridículos Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 36:14 mañana volverá con nosotros Noema Valido Juan Carlos Ingelmo en la técnica Adrián Prado Carlos Cala la producción y como siempre Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 5 36:22 crudo

Voz 0978 36:22 aviso de viento viento fuerte que está soplando en el archipiélago canario pero también en el norte de la península especial atención en toda la Cordillera Cantábrica los Pirineos la costa del Cantábrico la mitad sur de Cataluña el como decimos el archipiélago canario en todos estos puntos rachas de más de ochenta kilómetros por hora en cumbres de zonas montañosas más de ciento veinte nubes que acumula este viento en el Cantábrico irán cayendo algunos chubascos poca aguas espera en el resto del país más sol que nubes y las temperaturas claramente más altas que las últimas jornadas sobre todo en el Mediterráneo donde serán frecuentes máximas alrededor de los veinte grados

Voz 2 36:56 hora catorce Cadena SER

Voz 37 37:02 motero no se come ni un atasco

Voz 0019 37:04 el Mutu pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 38 37:06 no trae tu moto la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco somos bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 39 37:21 cuando pasas rebajas buscando una chaquetilla Vero pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes ciborgs Si quiere sentir vivos piden un préstamo lo transferidos en quince minutos los primeros test

Voz 40 37:34 el intereses ni comisiones mientras libros punto es o llama novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos Peace siente Teddy Wu

Voz 41 37:42 en Vitatene es tener lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha Sol este mes el veinte por ciento de descuento en la antología ortodoncia estética pide una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 19 38:03 ésta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 20 38:16 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 2 38:28 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos brillantes modelo

Voz 1018 38:34 en lo político diario de Cataluña vamos a centrarnos en algo especialmente sensible que toca la fibra social de prácticamente todas las personas como apuntábamos en portada el futuro de las pensiones lo escuchábamos antes la ministra de Empleo Fátima Báñez ha propuesto que se tome en cuenta de forma voluntaria toda la vida laboral del trabajador ya dice que sería para Venecia

Voz 1434 38:54 todas las personas que al final de su vida laboral han perdura

Voz 1018 38:56 Leo los parados los autónomos ahora mismo ese cómputo de cálculo es va ampliando de año en año haber buenas tardes

Voz 0861 39:04 buenas tardes estamos hablando de lobos está debatiendo en el ámbito de el Pacto de Toledo

Voz 1018 39:09 de la Casi dos años trabajando sobre esto ahora mismo después a la ministra dónde estamos

Voz 0861 39:13 bueno estamos con una nueva propuesta dentro del cierto consenso social que hay que aumentar los años de carrera que cuentan para calcular la pensión es ahora conveniente para los trabajadores la novedad de la propuesta ahora ministra no es tanto aumentar los años de carrera que sirve para calcular la pensión a toda la vida laboral lleva muchos años en el ambiente esa idea sino que se puedan elegir dentro de la carrera a un cierto número de años no precisado cuántos para calcular con ellos la pensión por qué esta esta idea está ahora en el candelero bueno antes cuando las carreras eran en general continuas y ascendentes convenía más en general contar con los últimos años de la carrera que eran los mejores en los que más se ganaba con la crisis con la precariedad que ha provocado muchos despidos con cincuenta y tantos años han hecho que eso de prolongar la edad de cálculo ayude a tener mejores pensiones que lo que saldría con el sistema actual de hecho ya se han tomado medidas en este sentido la idea de tiene precedentes por ejemplo la reforma de pensiones de dos mil once aumenta de manera gradual los años de cálculo de los últimos quince que había antes a ve en los últimos veinticinco ahora mismo vamos por veintiuno eso espero por ejemplo una persona a la que le convenga más que se calcula en sus últimos veinticinco años de carrera puede en estos momentos pedir que no se aplican XXI sino meta

Voz 1018 40:18 sí quizás bordando la novedad fundamental es lo que ha dicho la ministra en sus palabras que esa iniciativa está ahora mismo sobre la mesa ya del Pacto de Toledo

Voz 5 40:25 a algunos trabajadores que han tenido unas cotizaciones muy alta al principio la mitad de su vida laboral en estos últimos años por razones de Expediente de Regulación de Empleo porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos estamos pensando que está trabajando el Pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización sino incluso poder elegir eh durante toda su carrera laboral

Voz 1018 40:52 trabajaran horarias ya el Pacto de Toledo sobre ello es la propuesta que ha presentado el Partido Popular eh Rafa ahora mismo que dicen los interlocutores de cara a que esto se traslade algo concreto

Voz 0861 41:02 cuerpos entre los partidos que conforman el Pacto de Toledo esa comisión parlamentaria que examina los asuntos de pensiones hay cierta sorpresa por este anuncio de Báñez porque el tema se ha debatido en las últimas sesiones pero sin cerrar nada concreto de hecho algunos portavoces nos trasladaban que entienden estas declaraciones de la ministra como una ruptura de la confianza necesaria para debatir con calma propuestas de alcance también lo ve así por ejemplo Comisiones Obreras Unai Sordo su Secretario General las propuestas

Voz 42 41:23 en el telediario para entendernos no podemos entrar en la consideración permanente porque esto sino nos lleva a una especie de teléfonos cacharrazo en una materia tan sensible como las pensiones

Voz 0861 41:36 entre los agentes sociales también entre los portavoces del Pacto de Toledo cunde la impresión de que el anuncio de Báñez se orienta a tratar de centrar a favor del Gobierno un debate el de las pensiones que ha discurrido en las últimas semanas entre las críticas de los sindicatos por ejemplo la propuesta socialista del impuesto

Voz 1018 41:49 bajas por muchas gracias eh Rafa veremos en qué acaba esta propuesta que ha planteado esta mañana la ministra de Empleo Fátima Valle vamos con Cataluña muy pocas horas para que se constituya nuevo Parlamento es muy difícil por no decir imposible saber qué pasará mañana a partir de las once el único más o menos seguro es que los partidos independentistas mantendrán el control de la Mesa aunque no se sabe quién asumirá la presidencia ni siquiera es seguro cómo se van a distribuir físicamente los diputados vamos al Parlament Pablo Tallón la bona tarda buenas tardes qué tal bueno hay mucha efervescencia en el palacio del parque de la Ciutadella donde se ha reunido por última vez la Diputación permanente que preside Carmen Forcadell llama la atención precisamente ese detalle es que ni siquiera hay acuerdo para la ubicación de los diputados a partir de mañana mismo

Voz 1673 42:28 sí es un clásico que antes de la constitución del Parlament se produzca algún tipo de discusión relacionada con qué parte del hemiciclo debe ocupar cada grupo ya sea porque está en juego pues el tiro de cámara de la televisión no porque unos no quieren parecer que están al lado de los otros pero lo cierto es que sorprende que este debate se siga alargando hasta pocas horas antes de la sesión constitutiva de la Cámara segundos cuentan fuentes parlamentarias este tema sea abordado hoy en la reunión de la Mesa de la Diputación permanente que en principios su última reunión la última presidida por Carme Forcadell y los partidos una vez más han constatado que no se ponen de acuerdo sí lo han hecho en cambio sobre la distribución de los despachos todo sigue igual que la legislatura Sada con la diferencia de que el PP deja de estar lado derecho con Junts per Catalunya y Esquerra se muda a la izquierda con todo el resto y todo esto en una mañana en la que el Parlament ha roto la calma de las últimas semanas el ambiente casi fantasmagórico ISE ha vuelto a llenar de grupos parlamentarios que se reúnen de técnicos que convierten estos pasillos en improvisados platos de teatro de televisión para seguir la sesión de mañana

Voz 1018 43:23 bueno pues Felipe González a que en su echábamos en portada estuvo aquí en la SER además decirlo del elefante presiden como escuchábamos por ejemplo se ha referido a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que desde su punto de vista debía hacerse antes en concreto a raíz de la consulta que organizó a Artur Mas el nueve de noviembre de dos mil cuatro

Voz 0177 43:39 a la convocatoria de aquella consulta o referéndum que hubiera requerido es requerido al presidente más deshaga este acto sino hubiera ofrecido se hubiera aplicado el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución lo hubiéramos llegado a este sitio

Voz 1018 43:55 le mostró sus dudas de que los dirigentes encausados por el Supremo hayan cometido un delito de rebelión si ve claras las pruebas sobre sedición malversación pero lo de rebelión

Voz 0177 44:04 yo tengo dificultad para ver el delito de rebelión la perfección de acuerdo con la relación del noventa y cinco de la rebelión creo que es un delito difícilmente probable

Voz 1018 44:14 denuncia abiertamente determinadas estrategias independentistas que va más allá de la lógica política

Voz 0177 44:19 tiene un componente de ir racionalidad y también de lo que yo creo que está alterando el mundo que sólo los discursos supremacía el estás

Voz 1018 44:29 siente que no quiere hablar de la vida interna de su partido porque dice que están algo parecido a un año sabático es muy crítico con la estrategia inmovilista de Mariano

Voz 0177 44:36 la estabilidad que es que nada se mueva esa es la estabilidad la peor de la de Gracia en un país que necesita reforma incluso para in insertarse competitivamente la economía global y seguimos ausentes

Voz 1018 44:51 bueno pues Rajoy participa Moncloa en un encuentro informal con los periodistas es la copa de Navidad pendiente desde hace semanas por aquello de lo apretado de la agenda como apuntaban poseen portadas ha referido a la situación política de Cataluña lo que puede hacer el Gobierno a partir de mañana mismo buenas tardes