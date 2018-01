Hora 14 (17/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:35 este mediodía el nuevo presidente del Parlamento catalán la persona encargada de dirigir el camino de la Cámara autonómica para recuperar la normalidad política ha sido necesario el respaldo en segunda votación de los parlamentarios de su partido Esquerra Jones Cataluña la CUP los tres partidos independentistas que controlarán cómodamente la Mesa de la Cámara encargada sobretodo de interpretar el reglamento de limitar el orden del día de los plenos en sus primeras palabras como presidente se han dirigido a denunciar las ausencias de Puigdemont hilos diputados huidos a Bruselas o encarcelados por mandato judicial

Voz 0931 01:07 no sería un ex y sobre todo responsable no sería honesto y sobre todo no sería responsable sino denunciar a los escaños vacíos en esta Cámara hay ciento treinta y cinco voces y tengo que defender el derecho a expresión de todas de las que hoy están aquí pero especialmente de las que no pueden estar aquí la banda que te escenario ante este escenario sin precedentes el primer paso es poner fin inmediatamente a la intervención de

Voz 4 01:32 estas instituciones las las tres sustituciones pluralidad de consenso son dolor de los términos utilizados Colón

Voz 1018 01:38 el presidente que editado por cierto cualquier referencia a la república catalana proclamada por su antecesora de hecho resulta significativo que en su perfil personal de Twitter en el que se presentaba como diputado del Parlament de la república catalana pone ahora décimo quinto presidente del Parlament Previamente Ernest Maragall como presidente de la mesa de edad con la que comenzó la sesión plenaria pronunció un discurso repleto de denuncias a la actuación del Estado

Voz 5 02:00 está respaldado que el Estado español parece que no sabe ganar Said derrotar no sabe compartir sabe imponer humillar castigar la

Voz 1018 02:09 la sesión se ha desarrollado con la urgencia de los ocho parlamentarios electos que se encuentra encarcelado huidos aunque los tres que permanecen en prisión preventiva han podido delegar votar por delegación algo que ha disgustado y mucho a la portavoz del partido mayoritario de la Cámara Inés Arrimadas de Ciudadanos muy crítica también con las palabras de Ernest Maragall

Voz 6 02:26 le pido señor presidente de la Mesa de Edad del Parlament una reconsideración respecto a esta decisión creo que esta sesión plenaria sinceramente ha empezado con con mal pie porque creo que hemos empezado asistiendo a un mitin de Esquerra que no se corresponde con una sesión de constitución del Parlament

Voz 1018 02:42 a partir de hoy en Roger Torrent debe comenzar las consultas con los grupos para proponer candidato a la presidencia del Gobierno catalán que en principio tras el acuerdo entre el PP Katy Esquerra será el huido Puigdemont aunque sólo en principio Pablo Tallón

Voz 1673 02:55 sí porque según el acuerdo de estos dos partidos ambos grupos van apoyar apunta Amor en esta ronda de consultas que tu renta inicial en los próximos días pero fuentes de los republicanos nos aclaran que esto no presupone en ningún caso que acaben apoyando la investidura telemática la patata caliente queda en manos de tu que ya dijo que quienes tenían que decidir si era posible esta investidura a distancia era los letrados que como sabéis ya se han pronunciado en contra en cualquier caso el reloj corre y antes de final de mes se va a celebrar la primera sesión de investidura sobre la cual a día de hoy planean multitud de interrogantes

Voz 1018 03:31 el juicio contra la trama valenciana de la Gürtel puede dar un vuelco tras la decisión de dos de los principales encausados el ex número tres del PP gallego Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes mano derecha del cerebro de la trama de tirar de la manta a sus defensas negocian un acuerdo con la Fiscalía para que rebaje la petición de penas de cárcel veinticuatro veintisiete años respectivamente a cambio de explicar con datos cómo funcionó la financiación ilegal del PP valenciano en tiempos de Francisco Camps Éste es el momento en el que el presidente del tribunal plantea la situación a Miguel Durán el defensor de Crespo

Voz 2 04:02 horas señor letrado de entender que su cliente ha forzaría elementos ocho relevantes esa es la situación a la que era algo de lo que declaró ya ayer del señor Francisco con

Voz 7 04:15 decir eso exactamente lo de decir quizá con menos fortuna de la procesión que usted ha marcado

Voz 1915 04:22 además uno de cada diez pacientes sufre una negligencia médica durante su estancia en el hospital el porcentaje es aún mayor en atención primaria son datos de la Organización Médico Colegial

Voz 0978 04:32 dentro de la Comisión Europea les recuerdo al Reino Unido que todavía puede permanecer en el seno de la Unión y que incluso si se va facilitaría su vuelta hoy la Cámara de los Comunes vote la ley que trasladará la legislación comunitaria al Reino Unido tras el Brexit

Voz 1915 04:43 policía franceses registra la sede de Lactalis y otras plantas del gigante alimenticio en este país tras el brote de salmonela que ha afectado a decenas de debes en más de ochenta países

Voz 0978 04:53 diecinueve detenidos por pornografía infantil en catorce provincias compartían archivos a través de grupos de whatsapp entre los

Voz 1915 04:59 Estados hay dos menores de edad más de diez mil empresas procedentes de ciento sesenta y cinco países participan en la edición de Fitur que hoy han inaugurado los Reyes Siria plan de Bangladesh y Bosnia Herzegovina participan por primera vez

Voz 1434 05:39 buenas tardes el inspector que denunció las irregularidades en el hospital Puerta de Hierro asegura que sus superiores intentaron tapar el informe que ha desembocado en la imputación del alcalde Narciso de Foxá se llama José Luis Fernández Solís asegura que trataron de pararlo que por eso fue a la Fiscalía Ike después dejaron de darle trabajo

Voz 8 05:58 no quiso tramitarlo en mi amenazaron con abrir expediente a mí cuando un funcionario en este caso agente de la autoridad como yo encuentra situaciones vamos a decir como mínimo anómalas Irene quién tiene que tramitar las no las tramita pues es nuestra obligación acudir a la Fiscalía no me dan trabajo es una táctica aislar dejarte sin tareas esto está Aitor manuales

Voz 1434 06:20 desde hace catorce semanas está de baja la Consejería de Medio Ambiente no valora el caso del inspector simplemente le anima a ir a los tribunales si tiene algo que denunciar insiste en que en ningún momento la Comunidad ha dejado de realizar las labores de inspección en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda el sheriff de Coslada ante el juez Ginés Jiménez ex jefe de la Policía Local y presunto cabecilla de la mayor trama de corrupción policial de España ha declarado esta mañana ante el juez del caso Bloque Jiménez ha negado todos los delitos de los que se le acusa malversación blanqueo y cohecho entre otros la Fiscalía pide para él veintiséis años de cárcel y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y Javier Jiménez Bas

Voz 0887 07:01 el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un plan para descongestionar las zonas más saturadas por el tráfico como las Tablas su Manoteras entre otras medidas el Gobierno municipal ofrecerá ayudas fiscales a las empresas para que permitan a su plantilla trabajar desde casa o escalonar la hora de entrada y salida a la oficina

Voz 1915 07:16 el considerado cabecilla de la Púnica David Marjaliza comparece esta tarde ante la Fiscalía Anticorrupción para explicar la documentación que entregó ayer al juez del caso se trata de facturas a las que ha tenido acceso El País en las que se detalla la mordida que se repartieron el propio Marjaliza Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid por unas horas

Voz 0887 07:32 el Supremo confirma la sentencia de setenta años de cárcel para el pederasta de Ciudad Lineal el alto tribunal confirma la pena que la Audiencia Provincial impuso Antonio Ortiz por secuestrar y agredir sexualmente a ni a cinco niñas de entre cinco y nueve años

Voz 1915 07:46 los alcaldes de Guadalix Miraflores de la Sierra Manzanares y Soto del Real CNI reúnen esta tarde con los responsables de Fomento para abordar la extensión de la línea hace cuatro de Cercanías a esos municipios tras el encuentro los ediles decidirán si continúan o no con la movilización

Voz 0887 07:59 en deportes ida de cuartos de final de la Copa del Rey hoy turno para el Atlético de Madrid que recibe al Sevilla en el Wanda Metropolitano en baloncesto jornada dieciocho en la Euroliga desde las nueve menos cuarto Real Madrid

Voz 1434 08:10 el asambleas ha llenado esta mañana de niños ciento treinta niños han ocupado los asientos que cada jueves serán los diputados de la Cámara de Vallecas hoy el ambiente ha sido algo mejor Aldeas Infantiles organizado este pleno para que sean ellos los pequeños los que hagan sus propuestas para mejorar la infancia Israel harán

Voz 5 08:26 no llevaban traje ni proyectos de ley debajo del brazo pero tenía las ideas muy claras

Voz 9 08:30 tras el colegio el deben ser un sitio al que vayamos tranquilos y confiados sabiendo que ahí estamos

Voz 0978 08:36 muy sensatas palabras de Daniel que a veces chocan

Voz 5 08:38 con la realidad de los niños que sufren acoso Álvaro lo sabe muy bien en verdad

Voz 1915 08:42 sí Ansa puede reforzarse debilitarse la fuerza nuestras acciones

Voz 5 08:47 yo fallo o miento hago daño a la otra persona pierda su confianza para luchar contra esta lacra ellos proponen una lista de grandes compromisos

Voz 10 08:54 Juno como cuando personas que trece enmiendas lo estoy más todos comparte pequeñas confidencias que esperar a ver qué pasa tres aprendes de tus errores hice el Ebro tus éxitos

Voz 11 09:05 ya así hasta doce propuestas comprometemos a que en nosotros mismos a sembrar una semilla nuestro corazón que nos diga tú puedes todo va a salir bien semanas necesitan grandes estiletes

Voz 5 09:15 indestructibles decía Claudia frente a quienes traten de hacerles daño sin ninguna justificación

dos de la tarde y nueve minutos vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 09:34 buenas tardes a esta hora no se registran incidencias importantes a destacar la circulación está despejada en toda la red viaria de la Comunidad no van a encontrar complicaciones especiales ni retenciones importantes en los principales accesos en las carreteras secundarias madrileñas durante esta semana la Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña de concienciación sobre la importancia de mantener los vehículos en buen estado recuerden los conductores podemos poner mucho de nuestra parte cuidamos a nuestros

hay información del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada banderas hola

Voz 13 10:04 hola pues el tráfico de media mañana no ha sido nada complicado la zona de José Abascal María de Molina con más tránsito normal ha comenzado Fitur y en este momento tenemos que avanzar eso sí a los conductores que desde la calle Princesa piensen tomar la cuesta de San Vicente que está cortado el carril de giro desde plaza de España por unas obras en la calzada y notamos que ya se está acumulando el tráfico es mejor que tomen alternativas también eviten la zona más cercana a la calle Hortaleza no olviden que hoy se celebra la festividad de San Antón las Huertas serán a las cinco de la tarde la zona Hortaleza San Mateo Fuencarral Hernán Cortés

lo día de problemas también en Cercanías sabido demoras en las líneas uno dos siete ocho y diez tras el fallo que se ha producido esta mañana en la estación de Nuevos Ministerios una avería que ya fue subsanada doce grados ahora mismo en el centro de la capital mucho sol y temperaturas primaverales para los próximos días a Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 11:00 hoy las temperaturas no suben con tanta facilidad como ayer recordamos que alcanzamos máximas de hasta quince grados pero aún así durante la tarde al sol el ambiente a ser algo agradable con máximas en gran parte de la comunidad de diez a doce grados después a medida que avance la tarde el ambiente de nuevo se irá enfriando además con un poco de viento que acentuará la sensación de frío y ese es el tiempo que nos espera ya prácticamente para todo lo que queda de semana todos los días va a hacer mucho sol con mínimas por debajo de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad las máximas pasarán de los diez pero no por mucho durante poco rato

Voz 1434 12:32 el inspector de la Consejería de Medio Ambiente que descubrió que el hospital Puerta de Hierro funcionó durante siete años sin licencia asegura que sus superiores trataron de tapar su informe con el argumento de que se había extralimitado en sus funciones se lo hemos adelantado esta mañana en la SER por eso fue el mismo que llevó el asunto ante la Fiscalía un asunto por el que el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y cinco miembros de su equipo están ahora imputados por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente el inspector que es un funcionario de la Consejería está ahora de baja tras haber sufrido acoso según asegura por haber denunciado estas supuestas irregularidades Javier Bañuelos

Voz 0861 13:09 las tardes qué tal buenas tardes catorce semanas lleva de baja por depresión y ansiedad según el informe psiquiátrico del Gregorio Marañón todos supuestamente por las presiones que empezó a recibir a raíz de su inspección al hospital Puerta de Hierro la asignado esa visita ante la sospecha de que no tenía en regla la licencia de vertidos residuales ese fue un encargo pero cuando este inspector llegó al centro encontró más irregularidades levantó acta lo recogió en su informe hice lo dio a sus superiores pero su jefe directo

Voz 8 13:36 no quiso tramitarlo me amenazaron con abrir un expediente a mí el colmo de el de la barbaridad por por hacer bien el trabajo

Voz 0861 13:45 según José Luis Fernández Solís su superior intentó tapar su informe alegando que se había extralimitado en sus funciones porque investigó más de lo que es el había encargado ante ese reacción este funcionario como agente de la autoridad decidió acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente

Voz 8 13:58 la razón por la que acudía a la Fiscalía porque no es la primera vez que veo que los asuntos que ponemos de relieve en actas e inspecciones acaban en no se sabe dónde pensé que esto tenía suficiente entidad con eso

Voz 0861 14:13 puso una denuncia a la Fiscalía eso fue en mayo del año pasado momento en el que comenzaron dice aislarle

Voz 8 14:21 no me dan trabajo no sólo dejan Mi plan de en vacío sino que además me retiran me me ponen cómoda dado de baja en una parte del sistema informático donde están los equipos especie en activos que todas las semanas reciben la asignación de los trabajos que se van

Voz 0861 14:37 es este el inspector habló abiertamente de represalias de sus superiores por haber supo por haber puesto en manos de la Fiscalía un tema por el que ha sido ahora imputado el alcalde de Majadahonda por cierto casualmente coincidiendo con esa investigación el jefe de área ambiental que supuestamente tapó ese informe fue trasladado a otro departamento por petición propia

Voz 1434 14:56 bueno la Consejería de Medio Ambiente dice que nunca han dejado de realizar las labores de inspección que deben pero no respondan Javier a la denuncia del inspector que asegura que trataron de

Voz 0861 15:06 Barça Fornet no no entran al detalle de estas acusaciones de hecho no aclaran cuáles fueron los motivos que llevaron a jefe de área mental a no querer tramitar supuestamente el informe de este inspector tampoco explican porque vaciaron de trabajo a este funcionario desde la Consejería de Medio Ambiente sólo nos aseguran que en ningún momento la Comunidad Madrid ha dejado de realizar las labores de inspección enero el alta en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda algo obvio porque las inspecciones hicieron el problema es que supuestamente no se quisieron cursar los informes como denuncia este inspector en cualquier caso desde el departamento que dirige el consejero Pedro Rollán de paso animan a este inspector acudir a los tribunales si considera que es atacado su honor

Voz 1434 15:46 sesión del juicio del caso Bloque primera con declaraciones el presunto cabecilla de la trama policial corrupta destapada en dos mil ocho el ex jefe de la Policía Local Ginés Jiménez ha negado ante el juez todas las acusaciones que arrastra por blanqueo de capitales malversación cohecho y otros delitos por los que la Fiscalía pide veintiséis de años de cárcel para el Alfonso Ojea

Voz 0861 16:06 Ginés Jiménez les ha dicho a los magistrados de la Audiencia Provincial madrileña que guardar en su domicilio hasta ciento diez mil euros en una caja fuerte es una forma de organizar la economía de un hogar ese dinero tiene procedencia legal ha dicho puesto que salía de la cuenta en la que el Ayuntamiento de Coslada le abonaba su nómina como jefe de la Policía Local atención Thing ocho mil euros al mes desde el año dos mil dos Jiménez también ha señalado que los treinta mil euros que los agentes de la Udyco localizaron en una cartilla de ahorro a nombre de su hijo procesado por ser el presunto responsable de un delito de blanqueo de capitales son los regalos que durante años le han hecho sus tíos y el resto de familiares el interrogatorios ha centrado el de la misma forma en las presuntas coacciones amenazas que recibían desde la Policía Local determinados empresarios del ocio de la restauración Ginés ha negado todo y ha señalado que alguno de eso

Voz 1018 16:57 los dueños de locales daba muchos problemas

Voz 0861 16:59 por qué incumplía las normas municipales el juicio prosigue pero los letrados de la defensa ven en su desarrollo un ejemplo de investigación chapucera que no va lograr condenas Marcos García Montes ex letrado

Voz 18 17:12 pues porque es una destrucción realizada con los pies Funes Churchill que empieza San Blas y sorprendentemente aparece en la Udyco Central sin que haya un traslado del procedimiento y a partir de aquí pues aparecen una serie de pruebas no saquen pruebas preconstituidas desfile creo que haber muchas y propuso Thievy

Voz 0861 17:35 lo acabamos de escuchar sobre esta investigación sobrevuelan las nulidades que podría decretar el Tribunal Supremo cuando la sentencia sea recurrir

Voz 1434 17:51 también en los tribunales dentro de algo más de una hora las tres y media de la tarde David Marjaliza el presunto cabecilla de la trama Púnica junto a Francisco Granados tiene que comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción para explicar las facturas que ayer mismo entregó al juez de la Púnica Manuel García Castellón Se trata de apuntes contables en los que detalla la supuesta mordida que se repartieron por tres obras del metro el mismo Granados el empresario Javier López Madrid todos ellos imputados en la causa se embolsaron según esos documentos tres con seis millones de euros Teresa Rubio

Voz 1933 18:22 fueron adjudicaciones presuntamente amañadas para la construcción del metro ligero a Boadilla el tramo uno

Voz 1018 18:27 B del Metro Madrid Norte y el uno C que Koné

Voz 1933 18:29 la la línea Díez con Metrosur todas ellas fueron adjudicadas en dos mil cuatro cuando Granados será consejero de Transportes la documentación que Marjaliza ha entregado al juez refleja

Voz 0861 18:39 sistema muy complejo de cruce de facturas

Voz 1933 18:41 entre varias empresas que les permitió tanto a él como al López Madrid cobrar por transferencia ya blanqueado el millón doscientos mil euros que les corresponde a cada uno presuntamente Granados cobró la misma cantidad en negro y en metálico los pagos se repartieron entre dos mil cinco y dos mil siete con el objetivo de difuminar de dos rastro dificultar su detección el empresario David Marjaliza uno de los cabecillas de la trama Púnica colabora con la justicia desde junio de dos mil quince

Voz 1434 21:12 el Ayuntamiento de la capital trabaja ya en un plan para reducir el tráfico en hora punta y con ello la contaminación es una de las iniciativas incluidas en su plan de calidad del aire el delegado desarrollo Urbano Sostenible se reunió ayer con representantes de algunas grandes empresas como Telefónica BBVA Bank y Ferrovial para que promuevan entre sus empleados medidas que permitan la conciliación el teletrabajo confían en que su ejemplo motive también a las pymes Felipe Serrano

Voz 0861 21:39 algunas de las medidas se pueden aplicar de forma inmediata otras en cambio como los carriles reservados para vehículos de alta ocupación a los aparcamientos públicos disuasorios requieren algo más de tiempo el objetivo en todo caso es mejorar la movilidad laboral y reducir también los atascos especialmente en puntos como el Campo de las Naciones Manoteras las tablas o la salud da por la carretera de La Coruña donde hay grandes empresas que concentran muchos puestos de trabajo en una misma zona la idea del Ayuntamiento es ofrecer ayudas y desgravaciones fiscales dentro de sus competencias rebajas tributarias a aquellas empresas que fomenten el uso del transporte público entre sus empleados y escalón en los horarios laborales con horquillas más flexibles de entrada o apuesten por el teletrabajo José Manuel Calvo concejal responsable de Urbanismo

Voz 0838 22:25 no sabemos si el tráfico masaje pues incentivando

Voz 28 22:28 el uso del transporte público incentivando el uso de transportes colectivos aunque pueda ser privados como la saber aquellas utilizan hay que generalizar el uso de estas lanzaderas o fomentar y una parte de la jornada de trabajo se puede hacer en casa se puede hacer en otro lugar que no sea en concreto el centro de trabajo no

Voz 0861 22:44 sobre la mesa también está la posibilidad de que estas grandes compañías junto con el Consistorio puedan ofrecer bonificaciones en los aparcamientos de rotación en las zonas del ser para aquellos vehículos de alta ocupación yo creo que había una coincidencia general

Voz 28 22:58 de de estas grandes empresas en que era el Mérida necesarias de hecho agradecieron que el Ayuntamiento de Madrid se preocupara por este tema no sólo que se preocupara sino que asumiera el liderazgo y la dirección de esos trabajos nos emplazamos a la siguiente reunión para seguir tratando ya temas más concretos pero las sensaciones de esta primera ese primer encuentro fueron muy positivas

Voz 0861 23:18 el equipo de Carmena atribuye las dificultades de acceso en transporte público a muchos parques empresariales a la falta de planificación de gobiernos anteriores su intención ahora es incluir más empresas en las reuniones de trabajo que ya están previstas porque dice no es un problema exclusivo de la zona norte de la capital

Voz 1434 23:35 bueno ya sabemos que dos mil diecisiete volvió a ser un mal año por la contaminación en Madrid aunque según Ecologistas en Acción las medidas adoptadas por el Gobierno municipal ayudaron a rebajar los niveles no sólo en el centro como dice la oposición según esta organización en el mes de diciembre cuando se activaron las restricciones en Gran Vía los niveles registrados fueron más bajos en veintiuna de las veinticuatro estaciones que en toda la ciudad Javier Jiménez Bas

Voz 0887 24:00 Logista sensación no hay duda las restricciones en Gran Vía no sólo se notaron en esa arteria sino en toda la ciudad de Madrid Juan Bárcena su portavoz

Voz 29 24:07 hemos visto una reducción del siete por ciento en el conjunto de la red por lo tanto ha habido una reducción de la contaminación por dióxido de nitrógeno en toda la red esta reducción ha sido mayor en el punto más cercano a donde se ha hecho lo actual

Voz 0887 24:21 es decir la de Plaza del Carmen donde asegura Ecologistas no se registraba un mes de diciembre con valores tan bajos de dióxido de nitrógeno desde hace al menos diecisiete años

Voz 29 24:31 tiene una reducción del veinte coma seis por ciento cuando se compara con el periodo dos mil diez dos mil quince En la media mensual emplazado el germen de diciembre dos mil diecisiete cincuenta microgramos metro cúbico que es por lo menos hasta el año dos mil el registro más bajo en esa estación durante el mes de diciembre

Voz 0887 24:49 con el ejemplo de la Gran Vía su conclusión es clara a menos coches menos contaminación

Voz 1434 24:54 aumentan los casos de violencia machista entre los menores en la Comunidad de Madrid en dos mil diecisiete subieron un siete por ciento de esos casos entre chicas menores atendidas por la comunidad la Dirección General de la Mujer cree que él aumento se produce por un mayor grado de conocimiento de los programas contra la violencia machista porque hay más denuncias y recuerda que cualquier mujer puede llegar a ser víctima Borja Quintana

Voz 30 25:18 el programa No te cortes dirigido a mujeres menores de edad víctimas de cualquier tipo de violencia de género atendió durante dos mil diecisiete a ciento veintiocho mujeres ocho más que hace un año también solicitaron ayuda profesional al servicio más de trescientas personas entre menores y familiares en el caso de los progenitores las primeras llamadas al servicio se pro

Voz 0861 25:36 lucen cuando notan cambios de actitud en sus hijas

Voz 30 25:39 no saben cómo reaccionar Lola Moreno ex directora de la Dirección General de la Mujer

Voz 31 25:44 el agresor presunto o ya condenado intenta aislar a esta adolescente de su grupo de amigos de su familia a veces le controla las claves del teléfono móvil se burla de ella rata de aislarla que no sale con con sus amigos habituales que recibe llamadas telefónicas que condiciona su estado de ánimo o malicia está en algún momento determinado temor o miedo son indicadores que hacen que los padres se preocupen evidentemente

Voz 0978 26:12 quiénes acceden a este servicio lo hacen a través del teléfono

Voz 30 26:14 no de la Fundación ANAR el ciento dieciséis ciento once o el correo de la dirección de la mujer

Voz 1434 26:21 los alcaldes de Soto del Real Manzanares Guadalix de la Sierra y Miraflores se van a reunir esta tarde en Fomento con el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio llegan a la cita después de meses de protestas y años reclamando que se ponga en marcha el plan para ampliar la línea C4 de Cercanías ese plan en dos mil ocho debería haber estado en funcionamiento en dos mil quince pero estamos en dos mil dieciocho y ni siquiera se ha empezado a desarrollar el proyecto sobre otra línea de Cercanías la C3 la que Vallsur el PSOE va a llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria por los problemas que sufre prácticamente a diario el grupo parlamentario socialista se reunió ayer con los representantes del Partido de los ayuntamientos afectados SER Madrid Sur David Callejo

Voz 0838 27:02 Fomento anunció un plan para en las cercanías que solventa haría las innumerables averías que provocan retrasos cada día especialmente en las líneas del sur de Madrid la C3 la c4 c5 pero no dio más explicaciones como los problemas siguen el grupo parlamentario socialista quiere que el ministro explique en el Congreso de los Diputados que prevén para mejorar el servicio todo después de una reunión con los ayuntamientos afectados de la C tres Aranjuez Ciempozuelos Getafe Pinto y Valdemoro con la diputada por Madrid Carlota Merchán

Voz 32 27:29 los viajeros han convertido sufridores de Cercanías no el ministro anunció que este plan iba a asistir pero estaban terminando pero bueno queremos que nos dé cuentas ellos qué contenido recoge recoge sobre todo las reclamaciones y las reivindicaciones de los usuarios de la de la red

Voz 0838 27:49 los ayuntamientos afectados por su parte tienen una reunión prevista con Fomento para el próximo lunes

Voz 1434 27:56 ya está en marcha una nueva edición de Fitur los Reyes han inaugurado esta mañana la Feria Internacional de Turismo y han visitado el pabellón que comparten la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital las previsiones de turistas son bastante buenas para este año que en la región han vamos a ir a Ifema Ángel Cabrera María Manjavacas buenas tardes pues tardes el pabellón de Madrid han sido uno de los primeros que han visitado los Reyes acompañados de la presidenta Cifuentes y de la alcaldesa Carmena el están que comparte Comunidad y Ayuntamiento homenajea al Rastro al mercado a la plaza como lugar de encuentro está elevado como en suspensión dando imagen a la frase tan popular de Madrid al cielo se recrean con cartón piedra los balcones de Madrid pero también hay una oferta cultural LGTB de turismo rural gastronómico o de compras este año se espera superar la cifra de doscientos cuarenta mil visitantes que dejará a Madrid un ingreso económico de doscientos sesenta millones de euros estos días está abierto a los profesionales a partir del fin de semana estará abierto al público

Iván Álvarez buenas tardes sedal buenas tardes hoy tenemos

Voz 33 29:05 va del Rey ida de los cuartos de final el Atlético de Madrid recibe al Sevilla a las siete de la tarde en el Metropolitano con la novedad de Diego Costa que regresa a la convocatoria tras perderse el partido de Liga del fin de semana por sanción y con el reencuentro de Vitolo con su ex equipo club del que salió por la borda tras el pasado verano mañana turno para Leganés irreal Madrid a las nueve y media de la noche en Butarque el equipo blanco se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas Sergio Ramos ha trabajado en el interior de las instalaciones mientras que Benzema apunta al partido de Copa tras completar el entrenamiento escuchamos las palabras de Zidane al ser preguntado por el futuro de

Voz 0838 29:33 a no Ronaldo lo que más me importa el lo que

Voz 34 29:35 yo hablo con con Cristiano es sólo el campo él cuando viene aquí el solo sólo habla del campo Él no quiere hablar de otra

Voz 33 29:43 los además doble sesión de baloncesto en Euroliga duelo español entre Real Madrid y Baskonia a las nueve menos

Voz 0887 29:47 cuarto de la noche y en la Champions League el Estudiantes se medirá

Voz 0978 29:50 Eslovenia al petróleo Olimpija gracias iban las

terminamos hasta mañana

son las dos y media de la tarde

una y media en Canarias

Voz 1018 30:20 los independentistas mantienen el control de la Mesa del Parlamento catalán pero nuevo presidente Roger Torrent ha evitado cualquier mención a la república catalana ya ha hablado de consenso y convivencia Se trata ha dicho de pensar en toda la sociedad

Voz 0931 30:34 se mostrase

Voz 0978 30:35 yo personalmente quiero hacer de la democracia

Voz 4 30:38 convivencia los pilares fundamentales de mi mandato estos principios básicos quiere contribuir a costa

Voz 5 30:43 el Alcocer también la sociedad catalana

Voz 4 30:46 aves de estos dos principios estos dos fundamentos Cities

Voz 1018 30:51 Fernández proponer en los próximos días un candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a un debate de investidura que debe celebrarse como muy tarde el día treinta y uno en principio sólo en principio Esquerra el PDK tan pactado el nombre de Carles Puigdemont aunque la formación republicana no se compromete a seguir la estrategia de una votación a distancia desde Bruselas contra la que ya se han pronunciado los letrados de la Cámara en esta sesión constitutiva de la nueva legislatura comenzó con una intervención muy crítica contra el Estado por parte del presidente de la mesa de edad Ernes Maragall

Voz 5 31:22 que el Estado español parece que no sabe ganar Suárez derrotar no sabe compartir sabe imponer humillar castigar y castiga

Voz 1018 31:30 palabras respondidas de inmediato por la presidenta de Ciudadanos el partido mayoritario en la Cámara Inés Arrimadas muy crítica también con el voto por delegación de los tres diputados en prisión preventiva

Voz 6 31:40 en cuenta el artículo veintitrés del Reglamento teniendo en cuenta los informes del letrado Le pido Señor Presidente de la Mesa de Edad del Parlament una reconsideración respecto a esta decisión

Voz 35 31:50 el reglamento no para ver la posibilidad como la consideración

Voz 1018 32:02 volveremos a seguida en directo al Parlament para que Soledad Domínguez y Pablo Tallón nos cuenten todo lo que se ha vivido esta mañana iremos también a la Audiencia Nacional donde a mediodía salto la sorpresa vuelco en el juicio contra la vertiente valenciana de la Gürtel Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes quiere negociar con la Fiscalía una reducción de penas a cambio de tirar de la manta escuchamos al presidente del tribunal ya Miguel Durán que es el defensor de Crespo

Voz 2 32:26 señor letrado debo entender que su cliente aportaría elementos ocho hechos relevantes esa es la situación a la que alguno de lo que declaró ya ayer el señor Fran

Voz 7 32:38 dijo Correa es eso exactamente es lo que tal de decir quizá con menos fortuna de la procesión que os a Marta

Voz 1018 32:45 Crespo y el Bigotes enfrentan a veinticuatro veinte siete años de cárcel respectivamente y esto fue conviene recordarlo lo que reconoció ayer ante el tribunal Francisco Correa el cabecilla de la trama

Voz 36 32:54 según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que factura a algunos empresarios queréis cobra es que falta una estos empresarios

estamos hablando Carlos de errores médicos un diez

Voz 1018 33:09 estamos hablando Carlos de errores médicos un diez

Voz 0978 33:12 ciento de los pacientes de hospitales son víctimas de alguna negligencia o se someten a pruebas médicas excesivas el porcentaje es todavía mayor en Atención Primaria este tipo de errores tienen un coste muy elevado para las arcas públicas cinco mil euros adicionales por cada paciente afectado Beatriz González presidenta de la organización médica colegial

Voz 37 33:28 es por tanto un problema económico también es un problema de salud CCS que en Europa cada año hay cuatro millones de personas que son hospitalizadas por infecciones asociadas a tratamiento hospitalario mueren XXXV la luz

Voz 1018 33:45 más barata es lo que prevé el ministro de Energía Álvaro

Voz 0978 33:47 el para el año dos mil dieciocho el Gobierno va a congelar por sexto año consecutivo la parte fija del recibo que según el ministro ya ha bajado un once por ciento en los primeros días del año empezamos el año la coyuntura

Voz 0931 33:56 muchísimo mejor como un once por ciento de que los precios por ahora porque todavía no estamos comparando unos con los peores días del año dos mil dieciséis no ha habido reunión

Voz 0978 34:06 el PNV niega que haya negociación no conversaciones con el Gobierno para alcanzar un acuerdo presupuestario el Partido Nacionalista Vasco dice que está dispuesto a hablar pero añade que no hay opciones ni se dan las condiciones con el artículo ciento cincuenta y cinco aplicándose en Cataluña facilitaría la vuelta el presidente de la Comisión pero asegura que Reino Unido todavía puede permanecer en la Unión si cambia de idea y que incluso se facilitaría su regreso en el futuro si decidiera volver esta tarde la Cámara de los Comunes británica somete a votación la ley que trasladará la legislación comunitaria al Reino Unido después del Brexit

Voz 1018 34:33 Cate en el Mediterráneo la fragata Santamaría ha participado

Voz 0978 34:36 las últimas horas en el rescate de doscientos setenta y siete inmigrantes frente a las costas de Libia entre ellos una veintena de menores la fragata española participa actualmente en una operación de la Unión Europea contra el tráfico de personas en el meditar

Voz 1018 34:47 el registro se Lactalis el la Gendarmería

Voz 0978 34:49 llevado a cabo varios registros simultáneos en sedes y plantas del gigante lácteo francés al hilo de la investigación por la contaminación de leche infantil con salmonela y que ha afectado a decenas de bebés uno de ellos en España se busca determinar quién estaba al corriente de la contaminación desde cuál

Voz 1018 35:03 en una planta de reciclaje la Guardia Civil

Voz 0978 35:05 diga la aparición del cuerpo de una bebé recién nacida en una planta de reciclaje de basuras de Allen Dean en Granada se encontraba dentro de una bolsa hoy con el cordón umbilical cortado la autopsia debe determinar si murió antes o después de ser abandonada así como las causas del fallecido contra la pornografía infantil diecinueve detenidos en varias provincias españolas dos de ellos menores acusados de participar en una red interna general con miles de usuarios que distribuían pornografía infantil a través de Whatsapp las imágenes incluían fotos y vídeos pedófilos explícitos protagonizados incluso por bebés de pocos meses de tipo zulo en algunos casos

Voz 1018 35:36 once mujeres liberadas dirían hacinadas y en condición

Voz 0978 35:38 desde semiesclavitud en un chalet de Gines en Sevilla eran obligadas a ejercer la prostitución a cualquier hora del día hay once detenidos que obligaban a las mujeres a dormir vestidas con ropa elegante por si tenían que salir para un servicio inmediato y también a consumir drogas para aguantar más tiempo despiertas

Voz 38 35:58 José Antonio el telegrama es para Ricardo Costa señor secretario general que fue del PP de Valencia en tiempos del presidente de la Generalitat Francisco Camps a usted más que sólo como a los de Tudela le han dejado mal acompañado una vez que Francisco Correa cerebro de la Gürtel les responsabiliza de las instituciones para cobrar a las adjudicatarias de contratos públicos ahora Crespo y bigotes soltará lastre y la fiesta del PP en Valencia que no se acababa nunca se ha trocado en un pronóstico de años de presidio lo cortés no quita lo valiente lo del Palau tampoco quita la caja b del PP valenciano oiremos más

Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia gay todo ha valido en la técnica Adrián Prado de Carlos Cala que también se encargan de la producción y María Manjavacas que nos va a contar desde Fitur como ha sido la inauguración por parte de los reyes de la edición de este año dos mil dieciocho Con la presencia de ciento sesenta y cinco países María buenas tardes

Voz 1434 36:59 buenas tardes Se nota el optimismo con más presencia nacional e internacional una edición la más tecnológica con la India como país invitado ICO Siria que viene por primera vez precedido de cifras excelentes de Turismo las perspectivas son buenas decía el Rey

Voz 2 37:13 tú siempre han dado una imagen de ser estupenda he y cada año supera así que estamos muy muy pronto

Voz 1434 37:22 como la oferta es variada turismo de salud tecnológico de compras gastronómico o cultural estos días está abierto a los profesionales y al público el fin de semana

esforzada con el tiempo con la previsión viento nieve olas de hasta nueve metros en buena parte del Cantábrico San Jordi Carbó

Voz 1434 37:40 las próximas horas el viento ya no baila

Voz 0978 37:42 además las rachas más violentas ya se han dado superando los cien kilómetros por hora en muchos puntos de la costa del Cantábrico también de Cataluña y Aragón destacando rachas de más de ciento cuarenta kilómetros por hora al sur de Cataluña en Tarragona ahora mucha tensión al oleaje en el Cantábrico podemos alcanzar alturas de hasta ocho metros de altura algunos chubascos sobre todo en el País Vasco poca agua dejarán también en la mitad este de Cataluña Es tarde soleada temperaturas más bajas que ayer pero aún así alzó el ambiente agradable la próxima noche va a hacer más frío que las anteriores

Voz 1018 40:00 duodécima legislatura catalana ha comenzado pasadas las once de la mañana con la constitución del nuevo Parlament que salió de las elecciones del pasado veintiuno de diciembre y en la cámara catalana estaban Pablo Tallón y soleado qué qué tal buenas tardes

Voz 1673 40:11 hola buenas tardes bueno con la legislatura comenzada

Voz 1018 40:14 con ocho diputados electos ausentes cinco huidos entre ellos Puigdemont tres en la cárcel y tal y como estaba previsto el diputado de Esquerra arguye Torrent Se ha convertido en nuevo presidente de la Cámara en segunda votación con los apoyos de Jones per Catalunya Esquerra ICV y la CUP vuelve por tanto a votar unido el frente independentista que también controla desde hoy e la Mesa de la Cámara y en ese primer discurso Torrent ha lamentado precisamente que no esté en todos los diputados electos presentes pero ha asegurado que su intención es trabajar para restituir la normalidad en Cataluña ha invitado además hacer cualquier referencia directa o indirecta a la república catalana Pablo

Voz 1673 40:47 sí podríamos decir que ha sido un discurso en el que Torrent buscado un cierto equilibrio entre la contundencia una contundencia aplaudida por los suyos y un tono conciliador con el que ha buscado no empezar con mal pie con los partidos de la oposición en el capítulo de la contundencia tu renta habla de un contexto complejo y anormal pide respeto porque por lo que los ciudadanos han votado en las urnas y afirma que en el Parlament como defendía Carme Forcadell se tiene que poder hablar de todo también ha tenido un recuerdo para los ocho diputados encarcelados en Bruselas de hecho se compromete a cuidar especialmente de su derecho de expresión dice también se ha mostrado muy crítico con el ciento cincuenta y cinco

Voz 1909 41:20 sí

Voz 0931 41:21 que escenario precedentes Democràtic oprime Pass es pus así

Voz 1673 41:31 frente a este escenario sin precedentes democráticos el primer paso es poner fin a la intervención de las instituciones y recuperar la normalidad institucional para atender con eficacia a las necesidades de los ciudadanos proclama Torrent quién

Voz 0931 41:42 se ha marcado esto como primer objetivo de él

Voz 1673 41:44 legislatura esto en el capítulo reivindicativo en el conciliador el nuevo presidente de la Cámara apuesta por volver a poner la política el acuerdo el diálogo y el respeto en el centro de la vida parlamentaria

Voz 0931 41:56 en El fe cool videncia os pilas fundamental un mandato

Voz 1673 42:04 quiero hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato quiero contribuir a coser También la sociedad catalana a través de estos principios afirma Torrent quien también ha hecho una declaración de intenciones terminando

Voz 0978 42:15 su discurso con un Viva Cataluña si lo recorta

Voz 1673 42:17 hace algo más de dos años Carme Forcadell generó mucha polémica al finalizar el suyo con Viva la República Qatar

Voz 1018 42:23 Ana bueno pues hasta aquí lo fundamental del discurso no presidente de la Cámara catalana eh vamos a ver cómo han reaccionado los líderes de Ciudadanos el PSC Arrimadas y Miquel Iceta que cree suele quien compareció ante los periodistas hace sólo unos minutos

Voz 1909 42:35 si Ciudadanos ha dicho que no espera nada del nuevo presidente el hecho de que en su discurso haya hablado de reconciliación y de respeto a la diversidad de posiciones no hace olvidar a los de Inés Arrimadas otras declaraciones públicas

Voz 1434 42:46 este Rusia Torrent en el sentido de que no pero

Voz 1909 42:49 Diane permiso para desarrollar la república catalana PSC común se en cambio creen que la primera intervención de Ruiz de tu Rehn como máxima autoridad en la Cámara si da pie a pensar que puede ser un presidente de todos no sólo de parte piden eso sí que confirme las buenas palabras de hoy con hechos sobre todo respetando los dictámenes de los letrados de cara a la próxima sesión de investidura Torrent dijo que la investidura a distancia de pulmón dependía de los letrados recordemos los letrados ya han dicho que esa fórmula no caben

Voz 0978 43:20 lamento bueno cuscús de los cuadros consejeros

Voz 1018 43:22 los con el a Bélgica han decidido renunciar a delegar su voto evitan así el recurso anunciado por el Gobierno central Si al final delegaba aunque Ciudadanos y el PP sí han anunciado su propio recursos sí que sean acogidas a posibilidad de delegar el voto los tres diputados electos que están por mandato judicial en la cárcel de Estremera eh Junquera joint eh Joaquim Forn Jordi Sánchez que han delegado sus votos en Marta Rovira Jordi Turull este sistema de voto e Sole a Gerardo ya las primeras polémicas y cruces de acusaciones nada más comenzar la legislatura

Voz 1909 43:50 si tenemos que destacar en todo caso que ha sido el único momento de discusión real dentro de la Cámara cuando la Mesa de Edad presidida por Ernest Maragall anunciaba que aceptaba la petición de voto delegado de los tres diputados en prisión la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas pedía la palabra protestaba Hermes Maragai les respondía que no había lugar para su queja

Voz 6 44:09 teniendo en cuenta el artículo noventa y tres del Reglamento y teniendo en cuenta los informes del letrado Le pido Señor Presidente de la Mesa de Edad del Parlament una reconsideración respecto a esta decisión

Voz 35 44:19 el régimen no para ver la posibilidad de versión

Voz 1909 44:24 el Partido Popular se ha puesto del lado de Ciudadanos no así el PSC que cree que la mesa de edad ha hecho una buena interpretación del reglamento a la vista de la interlocutoria previa del juez Llarena que consideraba que los diputados en prisión podían votar a distancia Ciudadanos ha registrado en cualquier caso esa petición de reconsideración de lame a la mesa también por escrito para que la analice el máximo órgano ya definitivo y no provisional de la Cámara pero descarta de momento llevar la queja más allá descarta por tanto de momento

Voz 1933 44:53 la vía judicial proporciona el clima político

Voz 1018 44:55 que arranca esta nueva legislatura en el fondo y en la forma tiene muy poco que ver con el te de la anterior legislatura bajo la presidencia de Carme Forcadell el calendario sigue corriendo a partir de hoy IFA contarían los días para proponer candidato a la Presidencia del Govern hace son dos meses de plazo para que sea elegido o elegida en mientras sigue el debate abierto sobre Si Puigdemont va a apostar o no por una investidura a distancia posibilidad que de inmediato recurrirá el Gobierno central tenemos por tanto Pablo que la primera sesión como muy tarde debe celebrarse el día treinta y uno de este

Voz 1673 45:26 si ayer ya conocíamos un acuerdo entre Jones pasillo Esquerra para hacer presidente del Parlament a Torrent también para apostar por Carles Puigdemont pero nos contaban fuentes republicanas que esto no presupone que los republicanos acaben apoyando una investidura a distancia o por ejemplo que lea el discurso de Puigdemont un diputado de Catalunya la patata caliente que lo tiene que resolver pues el nuevo presidente en que como decía Sole dijo que eran los letrados tienen tenían que decir cuál era el criterio que ya dijeron que esto no era posible a partir de aquí los interrogantes si finalmente los independentistas no inviten porque no se ponen de acuerdo en una investidura a distancia quién puede ser este nuevo candidato habrá que resolverlo en las próximas semanas también a medida que siguen las negociaciones se tendrá que definir cuál va a ser la hoja de ruta de este hipotético nuevo gobierno independentista va a apostar por la vía unilateral van a intentar abrir una negociación con Rajoy van a impulsar lo que se llama el proceso constituyente que sigue defendieron defendieron durante la campaña todo esto lo tendremos que ir viendo en las próximas semanas en los próximos días pero el hecho como decías es que el reloj ya corre antes de final de mes se tiene que celebrar el primer debate de investidura y allí sino se consigue a aún president en dos meses el Parlament vuelve a quedar disuelto y automáticamente se convoca nueva