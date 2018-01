Hora 14 (18/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes ya sabemos lo que costó el despliegue policial en Cataluña

Voz 1195 00:29 la presencia de estos efectivos desplazados a Catalunya

Voz 2 00:32 ha supuesto un coste aproximado

Voz 1195 00:36 de ochenta y siete millones de euros entre gastos de alojamiento manutención y desplazamiento dietas y productividad

Voz 1018 00:46 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha justificado en el Senado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el uno de octubre a las órdenes directas de su departamento en las primeras horas de la consulta ilegal promovida por los independentistas órdenes criticadas de nuevo por partidos de la oposición como por ejemplo el PSOE a través de senador Francisco González Cabaña o el líder de Podemos Pablo Iglesias

Voz 1195 01:05 por más que algunos hayan encargado de intentar manchar la imagen de la fuerza y cuerpos de seguridad la misión que han tenido en Catalunya ha sido la que tienen encomendada la que hacen siempre que es cumplir y hacer cumplir la Constitución el Estatuto el resto del ordenamiento jurídico no cuestionamos el dispositivo Patricia lo que sí cuestionamos son las órdenes recibidas por ese dispositivo policial estaba ordené Lass imparte el aparato político del Ministerio

Voz 3 01:38 a la vista de lo que ocurrió con el despliegue desde luego ese dinero de los contribuyentes no se no se gastó de la manera más sensata posible

Voz 1018 01:47 en Cataluña nuevo presidente del Parlament Roger Torrent no quiere aclarar qué hará si finalmente de Puigdemont intenta conseguir su investidura desde Bruselas en contra del dictamen expreso de los letrados de la Cámara son declaraciones a Rac1

Voz 4 01:58 de momento es místicas

Voz 5 02:01 siempre momento no entrar en casuística ni en situaciones eventuales su hipotéticas que puedan venir entre otras cosas porque eso a quién le corresponde valorarlo esa la Mesa del Parlament

Voz 1018 02:12 pues de modo ha dado una nueva pistas sobre sus planes inmediatos al pedir ya su voto delegado para a esa sesión de investidura Barcelona Pol Foradada ayer no lo hicieron porque los independentistas tenían ya mayoría suficiente y querían que la constitución del Parlament nos embarrada pero un día después sus para Cataluña haya registrado una petición dirigida a la nueva Mesa que sus tres diputados en Bruselas Carles Puigdemont Lluís Puig i Clara Ponseti puedan delegar su voto en los plenos empezando por la investidura dentro de un par de semanas recordemos en contra del criterio de los letrados del Parlament será la primera patata caliente para Rusia Torrent quien hoy ha esquivado el tema en la primera reunión de la mesa y en medio de todo esto el eterno debate sobre la financiación autonómica por primera vez en una primera voz en el Partido Popular demanda públicamente una nueva conferencia de presidentes para abordar este asunto Juan Vicente Herrera responsable del Gobierno de Castilla y León capitular y para repensar

Voz 6 03:10 incluso

Voz 1018 03:21 pero pero desde luego la noticia que desde la pasada noche recorre prácticamente medio mundo son las declaraciones de Dylan Farrow la hija adoptiva de Woody Allen en una entrevista a la CBS en la que ratifica en su propia voz lo que hace algunos años escribió a través de una carta en el New York Times fue víctima de abusos sexuales por parte del cine hasta cuando era pequeña

Voz 7 03:40 a esos consta donan

Voz 8 03:43 supongo que si no me creen es cosa de ellos pero todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en empleo

Voz 1018 03:49 sólo escucharme Chamberí hubo

Voz 7 03:51 di mi estar prestigio Ringo de Hollywood de forma propia

Voz 1018 03:54 la mente unánime da credibilidad a este testimonio al que Allen a través de una nota trató de restar validez asegura que la denuncia ya se investigó hace algunos años de forma independiente y concluyó que no hubo abusos además

Voz 9 04:05 Lactalis retira del mercado español papillas leche en polvo en total más de medio millón de productos tras la aparición de un caso de salmonela en España que coincide con la cepa de decenas de casos detectados en otros países asegura que se trata de un acto de prevención máxima la Comunidad de Madrid acogerá tras el Brexit de la oficina de apoyo del Centro de vigilancia o de seguridad de Galileo el sistema europeo de navegación por satélite cuya sede principal está situado en Francia el ultras del Atlético de Madrid detenido por apuñalar presuntamente a otro radical rojiblanco fue arrestado también hace casi veinte años por el asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta llegan la Fiscalía los cánticos machistas de la Legión durante un desfile comparaban a las mujeres con perros o las llamaban ladronas la denuncia la presentó al Partido Comunista por un delito de incitación al odio a las camareras de piso de la red de Paradores sufren una precariedad similar a las de su compañías de compañía de sus compañeras de compañías privadas nóminas que superan por muy poco el salario mínimo y duras condiciones de trabajo que además persiguen la excelencia en el resultado Donald Trump responde a su jefe de Gabinete quien aseguró que nunca se construirá un muro físico en toda la frontera con México si Trump lo prometió es porque estaba desinformado Trump dice ahora que su opinión no cambia porque el muro no se iba a construir sobre áreas protegidas dos y cinco

Voz 1434 05:41 buenas tardes el mismo día en el mismo fax prácticamente a la misma hora se lo venimos contando este jueves en la SER el pasado dieciocho de agosto la Abogacía General de la Comunidad de Madrid recibió dos documentos remitidos por la Audiencia Nacional con tan solo dos minutos de diferencia uno de ellos en el que el juez de Lezo admitía la persona son de la Comunidad en el caso lo difundieron poco después entre los medios de comunicación el otro según dice ahora la propia Cifuentes Se tras papelón este segundo documento es esa ya famosa providencia en la que el magistrado aclaraba el Gobierno regional que podía entregar toda la documentación relacionada con el canal que habían solicitado los grupos de la oposición Cifuentes todavía hoy insiste en que fue un error lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno para responder a la portavoz de Podemos que ha pedido su dimisión

Voz 12 06:29 ha dado usted una resolución judicial ya mentido de nuevo en sede parlamentaria señorías hechos muy graves como para dimitir en cualquier democracia Revuelta lo voy a dar una mala noticia pero no voy a abandonar mi cargo no ha habido ninguna intención de faltar a la verdad ha habido un error humano se lo vuelvo a decir administrativo

Voz 1434 06:48 es un error en el que ha incidido en la Comunidad porque el pasado veintiséis de diciembre la misma Abogacía General que recibió el fax hizo un informe insistiendo en que no podían dar los documentos solicitados por los propios

Voz 10 06:59 sí

Voz 1434 07:00 la policía ha detenido esta madrugada el presunto autor del apuñalamiento de un miembro del Frente Atlético en los alrededores del Wanda Metropolitano es un viejo conocido de la Policía Ignacio Racionero detenido ya en el noventa y ocho por el asesinato de Aitor Zabaleta desde entonces hasta ahora pasado diez años en la cárcel por otros delitos se ha integrado dice Fuentes escisiones de los ultras atléticos el presidente de Movimiento contra la Intolerancia exige que se aplique la ley para que no se repitan estos casos Esteban Ibarra esta mañana en Hoy por Hoy Madrid

Voz 13 07:30 ya pasando de aquel momento ahora pues bueno pues que Bastión se disuelve pero se va Metamorfosis dos montar nuevos grupos y ahora parece ser según fuentes policiales que este a personal que no tenía relación con suburbios pim que es un grupo pues neonazi del mismo estilo al que podía ser bastión incluso más violento

Voz 1434 07:53 vamos a apuntar más noticias en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez

Voz 1434 08:35 quién deportes derbi madrileño en la ida de cuartos de final el Leganés recibe al Real Madrid a las nueve y media de la noche anoche el Atlético de Madrid perdió en casa por uno dos contra el Sevilla información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 08:55 buenas tardes a esta hora no encontramos incidencias a destacar en las carreteras de la Comunidad el tráfico es fluido y cómodo en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida no se registran retenciones de consideración ni la red principal bien la secundaria desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que esta semana semanas está realizando una campaña de concienciación sobre la importancia de mantener el vehículo en perfecto estado no olviden realizar revisiones periódicas especialmente de neumáticos

Voz 1434 09:19 qué tal está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada laderas hola hola

Voz 16 09:24 pues en los principales ejes no vemos nada destacado al contrario menos intensidad circulatoria de lo que es habitual salvando la Plaza de España Gran Vía que es inevitable que hayan tráfico incómodo siempre porque el dos carriles se convierten en uno en las proximidades de la plaza del Callao también tenemos que decirles a aquellos que vayan venga de los recintos feriales que tienen un buen tráfico en las entradas y salidas sólo la avenida médica tiene algo más de densidad en el cruce con la calle Cartagena y los profesionales que vienen de fuera que no domina la ciudad que no olviden el metro tiene en la línea ocho con la estación Campo de las Naciones que les deja la puerta

Voz 1434 09:58 eh grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la son del tiempo Jordi Carbó la tarde se presenta sólida

Voz 0978 10:03 la ambiente cada vez más suave ha hecho frío hasta el mediodía pero después la temperatura puede sube

Voz 9 10:08 es rápidamente y cómo seguirá luciendo el sol durante

Voz 0978 10:11 toda la tarde las máximas se acercarán a los quince grados en gran parte del área metropolitana esto es el tiempo que nos esperan ya todo lo que queda de semana incluso más allá pocas nubes veremos el sol seguirá luciendo los próximos días con frío durante las noches incluso heladas débiles e cercanas también al área metropolitana pero durante las tardes las máximas se acercarán todos los días a los quince grados incluso los superaremos el domingo

Voz 1434 10:35 hora catorce Madrid con la producción de Teresa Rubio en la dirección técnica de David Nieto de Carlos Higueras

Voz 11 10:52 cuando todo se derrumba

Voz 2 12:05 Bañares buenas tardes qué tal buenas tardes lo último que hemos descubierto

Voz 0861 12:08 es que ese fax ubicado en la misma Puerta del Sol lo comparten cuatro equipos de abogados de la comunidad entre ellos la letrada que tiene asignado el departamento del consejero de Presidencia Ángel Garrido asimismo fans llegaron dos documentos como decías con intervalo de sólo dos minutos el remitente fue él mismo fue el juez Andreu a pesar de que las comunicaciones llegaron en el mismo pack sólo cuatro días después de esa doble notificación el escudo de Cifuentes sólo difundió a los medios la existencia del auto que les permitía personarse en la causa del caso Lezo pero nunca hicieron mención alguna al segundo escrito es decir a la providencia que tiraba por tierra su argumento para no remitir a la oposición los papeles del Canal de Isabel Segunda es decir de los documentos que llegaron a la sede del Gobierno sólo trascendió uno hemos intentado saber porqué pero por ahora no ha habido respuesta en la Consejería de Presidencia que es de quién depende la Abogacía General no nos aclaran que despacho de abogados recibió ese fax ni que trabajador en concreto fue el primero en recoger esa prudencia

Voz 0882 13:06 los faxes con la fecha con la hora los pueden

Voz 1434 13:08 ver en nuestra página web en Radio Madrid punto Es hoy mismo la presidenta Cifuentes lo escuchábamos al principio de este informativo

Voz 1450 13:15 tiran que el papel se perdió por un error admitido

Voz 1434 13:17 atractivo perdido durante cinco meses aunque lo encontraron de inmediato cuando el diario punto Es desveló que esa respuesta ya les había llegado en agosto fue entonces cuando dijeron que había sido un error destituyeron aún subdirector general no lo vieron con entonces en agosto ni tampoco cuando se levantó el secreto de sumario el pasado mes de diciembre incluso después de que se levantara ese secreto Javier los letrados de la comunidad elaboraron otro informe en el que insistían en que no podían remitir los documentos a la oposición

Voz 0861 13:47 sí dando por bueno el argumento del Gobierno cuando aseguran que es el estrés pelo ese fax lo cierto es que los letrados de la propia Comunidad de Madrid podrían haber encontrado ese mismo escrito en el sumario porque desde el dieciocho de diciembre era público para las partes personadas en la causa y la comunidad lo era lo es lejos de encontrarlo esos mismos letrados realizaron el veintisiete de diciembre según un informe también a petición del Gobierno donde concluyeron nuevamente que no procedía enviar las actas del canal a la oposición lo llamativo es que los letrados que hicieron el informe son los mismos abogados que desde agosto también tenían en su poder el escrito del juez aclarando que los documentos que estaban vetando a la oposición a la comisión de corrupción nunca estuvieron bajo secreto de sumario el argumento recordemos principal usado en la Puerta de Sol para alegar que todo esto no era viable para la oposición

Voz 1434 14:34 gracias Javier en la Asamblea podemos ya lo han escuchado antes ha pedido esta mañana la dimisión de Cifuentes cosa que la presidenta ya le he dicho no va a hacer Ciudadanos Por su parte acusaba una vez más en la sesión de control a Cifuentes de no cumplir con su compromiso de luchar contra la corrupción aún que el pacto entre las dos formaciones

Voz 1018 14:53 Intocable dejará poner excusas yo entiendo

Voz 19 14:55 a usted le cueste que para el Partido Popular sea difícil tirar de la manta muerto para usted porque si tira de la manta les destapa los pies a su partido pero por lo menos no estorben nuestro Rey con la regeneración democrática también resulta muy sorprendente ese doble rasero ustedes están aplicando aquí en Madrid en la comunidad donde mantienen esa comisión de linchamiento

Voz 20 15:15 político con una duración y con un objeto indefinido cuando usted debe saber que eso es un fraude de ley

Voz 1434 15:22 Cifuentes y Aguado que deberían reunirse antes de que acabe el mes para revisar el pacto de investidura si es que cumplen su compromiso para hacerlo cada seis meses

Voz 2 15:31 cambiamos ya

Voz 1434 15:32 contó la policía ha detenido esta madrugada al presunto autor del apuñalamiento de un chico en el entorno del metropolitano poco antes de que ayer comenzará el partido del Atleti el detenido es Ignacio Racionero uno Oltra un neonazi que ya fue arrestado hace casi veinte años por el asesinato de Aitor Zabaleta en este tiempo ha formado parte diferentes escisiones del Frente Atlético Alfonso

Voz 1018 15:51 cojea para la policía la pista estaba aclara

Voz 0089 15:54 al final de la tarde de ayer el agresor ya tenía nombre a las doce de la noche se trata como tú decías de Ignacio Racionero detenido en numerosas ocasiones por su tendencia a emplear la navaja como la que ayer se localizó entre unos arbustos por perpetrar agresiones neonazis permanece desde primera hora en la sede de la Brigada de Información lugar que conoce porque allí fue interrogado en mil novecientos noventa y ocho tras el asesinato de Aitor Zabaleta se les incluso en el banquillo de ese procedimiento judicial por un delito de cooperación necesaria para el homicidio por asociación ilícita al final le cayó una condena de dieciocho meses por desordenes públicos era libre pero ha seguido actuando tanto que ha cumplido una década en prisión y ayer presuntamente volvía a las andadas Esteban Ibarra presidente del Movimiento contra la Intolerancia señala en Radio Madrid que hay legislación suficiente para echarlos de los estadios

Voz 13 16:45 aplicar también una legislación que es la ley contra el racismo la violencia y la intolerancia en el deporte una muy positiva ley que impide la presencia este tipo de grupos en los campos de fútbol ir a todo esto está ahí a la espera de que institucionalmente se tome la decisión de aplicamos de una manera taxativa y es lo que estamos reivindicando efectivamente durante veinte años

Voz 0089 17:09 Ignacio Racionero está acusado presuntamente de un intento de asesinato por la agresión de ayer su víctima otro radical del Frente Atlético se recupera en el hospital de La Paz tras ser intervenido ayer en estado grave vestía una camiseta del Frente Atlético los miembros de su Burbank film es el grupúsculo al que al que pertenece Racionero nunca han perdonado que se les expulsará del fondo sur del Atlético de Madrid

Voz 1434 20:35 el Ayuntamiento de Madrid niega cualquier irregularidad en el proceso de compra de Bici Mad el ABC cuenta hoy que el consistorio amaño el expediente de validación del precio del contrato de cesión pagaron diez millones y medio de euros y el Partido Popular va a llevar al gobierno municipal a los tribunales va a presentar una querella por la auditoría que encargó un año después de la compra dice la delegada Inés Sabanés que cuando llegan con el servicio estaba abocado prácticamente al cierre y que todo se hizo conforme a la ley Felipe Serrano

Voz 0089 21:03 el equipo de Manuela Carmena mantiene que no hubo ninguna irregularidad de ningún tipo durante el proceso para municipal izar el servicio público de alquiler de bicicletas responde de esta forma el Gobierno de Carmena la anuncio del PP que quiere llevar este asunto a los tribunales además de haber manifestado su desconfianza sobre la auditoría externa encargada por la EMT donde ese avalaba aquella operación la delegada de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés ha explicado que todo el procedimiento llevada a cabo por la empresa municipal es correcto y que la auditoría fue encargada porque se puso en tela de juicio la solvencia de la EMT que de esta forma ha podido demostrar que actuó correcta

Voz 0795 21:38 ente por supuesto que mantengo claramente que no ha habido irregularidades en todo el proceso de Bici Mad tenemos una situación terrorífica cuando iniciamos el Gobierno recibimos visitas Matt con una situación totalmente incontrolable que ponía en riesgo la la el desarrollo de ese servicio hay múltiples documentos que avalan tanto la viabilidad como el precio como lo que costaba todo el material como las expectativas de futuro como el coste

Voz 0089 22:09 en cuanto a la decisión del Juzgado de pedirle a la Fiscalía que diga si el gerente de la EMT pudo haber cometido un delito contra la propiedad intelectual por crear una cuenta no oficial del Consorcio de Transportes en Twitter Sabanés ha vuelto a salir en su defensa considera que Álvaro Fernández Heredia es un excelente profesional que está haciendo una excelente gestión y que por lo tanto va a seguir en su puesto

Voz 0795 22:30 yo te he dicho que avaló al director gerente como gerente de la EMT también he dicho que si hay alguna de actuaciones au de las actuaciones que hayan podido molestar a alguien pido disculpas pero no considero que sea o sea de impacto ni de relevancia para que tenga que ver con lo que me planteaba is algunos de de CSI según o de medidas de estas características

Voz 0089 22:56 el Grupo Municipal Socialista va a pedir la comparecencia de Sabanés en el próximo pleno municipal para que explique los pormenores sobre la adquisición de Imad el PSOE está a favor del proceso de municipal ligación pero tiene dudas sobre la forma de hacerlo y considera que hay algunos aspectos que merecen ser aquí

Voz 1434 23:13 parados a la alcaldesa Manuela Carmena no lo hemos podido preguntar por ETA este asunto porque se ha negado a responder a los medios en un acto publicó en Fitur tampoco lo ha hecho Cristina Cifuentes que sí ha aprovechado su presencia para sacar pecho por la elección de San Martín de la Vega en la Comunidad de Madrid como sede para albergar un centro del Sistema Europeo de Vigilancia Galileo tras el Brexit

Voz 6 23:35 el traslado de este centro España y concretamente a la Comunidad de Madrid es extraordinariamente importante refuerza nuestra apuesta por el sur de Madrid en segundo lugar porque va a generar puestos de trabajo nosotros calculamos que aproximadamente fiel puestos trabajo directos pero muchísimo más puestos de trabajo indirectos

Voz 1434 23:56 en concreto lo que vendrá a la región es el centro de respaldo de monitorización de la seguridad Galileo Javier Gregori

Voz 0882 24:04 Madrid será exactamente la nueva sede del centro de monitorización de la seguridad del sistema Galileo un organismo de apoyo al Centro de Vigilancia del nuevo sistema europeo de satélites y que ahora está situado en la ciudad británica de son Week Se trata de una oficina que sirve de apoyo al Centro de Seguridad principal que está ubicado cerca de París en el que trabajan treinta técnicos ahora mismo en este centro británico trabaja sólo una persona a tiempo completo por lo tanto su impacto en la capital de España será muy limitado aunque fuentes de la Comisión Europea anuncian que se podría contratar más personal aquí entre veinte y treinta técnicos cuando complete su reubicación sin embargo la misión de este centro es muy importante porque se encarga por ejemplo de vigilar la encriptación de la señal que se manda desde y hacia los satélites de la serie Galileo que imitan al GPS estadounidense con el objetivo de evitar los posibles ataques de piratas informáticos

Voz 1434 24:57 en la capital comienza una nueva vida para el Palacio de Congresos de Castellana sin uso desde el año dos mil doce Ifema lo va a gestionar durante los próximos cincuenta años lo ha anunciado el ministro Álvaro Nadal acompañado por Cifuentes y Carmena en Fitur no se ha dicho mucho de otros detalles como cuándo comenzarán las obras Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 25:17 buenas tardes y tras más de seis años cerrado volverá a tener uso uso doble porque además de albergar congresos ferias y actos parte de sus dependencias acogerán

Voz 9 25:25 un ilustre inquilino la oficina mundial de turismo

Voz 0887 25:28 la oficina que depende de Naciones Unidas el proceso no ha sido fácil ya que ha requerido la colaboración de tres administraciones distintas la central propietaria de este edificio construido en mil novecientos setenta en plena Castellana también la colaboración de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Carmena este Palacio de Congresos edificio emblemático por su frontón que lleva la firma de Miró será gestionada por Ifema durante los próximos cincuenta años las obras se desarrollarán durante todo este dos mil dieciocho lo decía el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Clemente González Soler la escuchamos aparte de corresponde a Ifema en yo creo que tenemos un presupuesto tendremos del entre cincuenta y sesenta millones de euros creo que tardaremos un año en realización de todas esas obras muy bueno pues nos gustaría tenerlo operativo inaugurarlo en el año dos mil diecinueve emblemático también porque como ha destacado el ministro Nadal Cifuentes so Carmena hasta su cierre acogió todos los recuentos electorales fue a finales de dos mil doce justo después de la tragedia del Madrid Arena cuando el Palacio de Congresos clausuró sus puertas al no cumplir con los estándares de seguridad además del de Castellana Ifema también será a cargo del Palacio de Congresos municipal durante los próximos veinticinco años

Voz 1434 26:34 el pleno monográfico sobre la infancia en la asamblea tras la sesión de control ha comenzado este pleno que pidió el Partido Socialista hasta el momento la verdad es que poca cosa los grupos están debatiendo sobre la necesidad del debate en si el Partido Popular dice que no era necesario porque ellos ya están

Voz 1933 26:48 trabajando en el asunto Teresa Rubio un debate sobre el futuro del millón ochocientos mil niños adolescentes que viven en la Comunidad de Madrid que ha pedido como decías el partido socialista Ángel Gabilondo

Voz 0882 26:57 es un con

Voz 30 27:00 los celebre una comunidad como Madrid podamos convivir a nuestro piso con excesiva naturalidad

Voz 0882 27:05 buenos índices de pobres taifas

Voz 30 27:07 til alarmantes saquen los cuadros equipo

Voz 0882 27:10 eran los pobres sigue siendo respuesta del PSOE según el consejero Carlos Izquierdo porque necesita recuperar el protagonismo que ha perdido en este asunto por qué solicitar un debate monográfico para

Voz 30 27:20 a recuperar el protagonismo ante el sector del libro vacila en la adolescencia y los menores ustedes se han olvidado que un colectivo y quiere hacer ver a la opinión pública que ahora les importa

Voz 1933 27:31 el Gobierno lo está haciendo bien ha dicho Izquierdo dicho acaban de presentar el Plan de Infancia y Adolescencia Alberto Reyero de Ciudadanos no le parece para tanto

Voz 31 27:38 el plan debería ser menos una declaración de intenciones y más unos objetivos que cumplir con calendario con indicadores con presupuesto real algo que nos permita medir el impacto del plan actual Isabel

Voz 1933 27:51 hemos ha reconocido que un plan es mejor que nada el problema es que lleva demasiados tics de la derecha

Voz 35 29:09 Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina hoy tenemos derbi madrileño la Copa del Rey ida de los cuartos de final Leganés Real Madrid en Butarque a las nueve y media de la noche apenas quedan quinientas entradas a la venta en una eliminatoria histórica para el club pepineros en lo deportivo Zidane ha convocado a diecinueve futbolistas se queda fuera de la lista Sergio Ramos por lesión y el técnico francés también ha decidido dar descanso a Marcelo Bale Benzema y Cristiano Ronaldo ayer jugó el Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco cayó derrotado en el Metropolitano ante el Sevilla por un gol a dos Diego Costa adelantó al equipo del Cholo pero Moyà con un gol en propia puerta y Joaquín Correa

Voz 1018 29:38 remontaron el encuentro para los hispalenses también hubo

Voz 35 29:40 partidos de baloncesto el Real Madrid se impuso Baskonia en Euroliga allí Estudiantes por su parte consiguió el triunfo la Champions League en territorios lo ve

Voz 1434 29:46 así terminamos trece grados ahora mismo en el centro de la capital que pasen una feliz tarde hasta mañana adiós

Voz 1 30:00 son las dos y media

Voz 1018 30:01 de la tarde la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 el ochenta y siete millones de euros es el coste del despliegue policial el Ministerio del Interior en Cataluña para afrontar el desafío independentista del uno de octubre el ministro Zoido evalúen esa cantidad los gastos de manutención desplazamiento dietas y alojamiento por ejemplo en el ya famoso Ferry de Piolín de los seis mil agentes de la Policía y la Guardia Civil que integraron la operación Copérnico y todo se hizo bien ha dicho el ministro en el Senado las órdenes de su departamento fueron siempre correctas para la actuación de los agentes

Voz 1195 30:48 lo hicieron de una manera ejemplar en unas condiciones que fueron muy difíciles cumpliendo con su deber en la defensa del bien común dentro de la ley para defender la ley la actuación fue legítima fue profesional y fue proporcionada

Voz 1018 31:07 la oposición sin embargo ha sido muy crítica con las órdenes de el ministro Zoido de su departamento los sones que recibieron los agentes para su actuación en las primeras horas el uno de octubre en Cataluña el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent no quiere concretar qué hará si finalmente Puigdemont intenta conseguir la investidura desde Bruselas en contra del dictamen de los letrados son relaciones

Voz 4 31:27 Parra como de Moment es místicas

Voz 9 31:31 el momento no entrar en casuística sin éxito

Voz 5 31:33 acciones eventuales hipotéticas que puedan venir entre otras cosas porque eso a quien le corresponde valorarlo a la Mesa del Parlament

Voz 1018 31:42 pues demonio los dos diputados que le acompañan en su huida a Bélgica clara Ponseti Lluís Puig han pedido ya forma mente la delegación de su voto de cara a esa sesión de investidura seguida iremos al Parlament Miguel Ángel Campos contará también cómo marchan las conversaciones de Pablo Crespo y El Bigotes para teóricamente tirar mañana de la manta contra el PP valenciano en el juicio de la Gürtel el ministro de Justicia Rafael Catalá dice que esas negociaciones son algo absolutamente normal

Voz 1195 32:08 son acciones que pueden llevar a cabo

Voz 36 32:10 las defensas de los acusados buscar acuerdos mira que puedan llevar una baja está previsto en la ley que esa colaboración con la Justicia puede llevar consigo alguna atenuante vamos

Voz 1018 32:31 pues es el dieciocho de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes buenos pares de la Gürtel a Lezo Antón

Voz 37 32:37 si la Abogacía General de la Comunidad de Madrid notificó al Gobierno regional el mismo día en el mismo fax que aceptaba su personación en el caso Lezo Ike podía entregar los documentos que le pedía la oposición el Ejecutivo del PP sólo informó de la primera notificación Lorena Ruiz Huerta de Podemos Cristina Cifuentes presidenta regional

Voz 12 32:52 ha ocultado usted una resolución judicial hechos muy graves como para dimitir en cualquier democracia no habido ninguna intención de faltar a la verdad ha habido un error humano sólo vuelva a decir amén educativo

Voz 9 33:04 a vueltas con la cifra la ACB asegura que no se ha propuesto oficialmente que la subida salarial de este año sea del dos por ciento de los sindicatos advierten de que esa cifra es insuficiente Fernando Gallizo de la patronal en Zaragoza Unai Sordo de Comisiones esta mañana

Voz 38 33:16 Serra no se habló de ninguna cifra estos este es el primer punto que hay que poner sobre la mesa el más importante

Voz 0887 33:22 dar la literatura dejar en un segundo término

Voz 38 33:24 no en las cantidades

Voz 39 33:27 si se desea es como baremo de negociación

Voz 9 33:30 el hijo cánticos machistas García

Voz 37 33:32 lo comunista ha denunciado el destacamento de la Legión que antes de Navidad fue grabado en Sanlúcar cantando comparando las mujeres con perros Elena Cortés responsable del área feminista del parto

Voz 40 33:41 no es que hay una falta de valores democráticos y una falta de respeto y lo que es más grave ya a nuestro juicio un presunto delito de odio y discriminación hacia las mujeres también

Voz 1018 33:51 la empresa pública las camareras de piso de los paradores

Voz 9 33:54 es nacionales cobran poco más que el salario mínimo incluso aunque tengan más de una década de antigüedad José María García CSIF

Voz 41 34:00 la mayoría están ahora mismo con muchos problemas de espalda de música de gas

Voz 0089 34:07 no

Voz 9 34:09 están muy muy tocada contra del populismo el último informe de Himma en Rights Watch asegura que la resistencia de la sociedad civil de algunos políticos puede hacer que retroceda el populismo

Voz 41 34:18 vernos que esta resistencia popular de gente en la calle de los jueces en Estados Unidos de las trenzas creo que Paisaje mejor

Voz 9 34:28 perfil violento la policía ha detenido al presunto autor del apuñalamiento ayer de un hincha del Atlético de Madrid el arrestado ya estuvo detenido por el asesinato hace veinte años del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta Esteban Ibarra de Movimiento contra la Intolerancia en la SER

Voz 13 34:41 aplicar también una legislación que es la ley contra el racismo la violencia y la intolerancia en el deporte está ahí a la espera de que institucionalmente se tome la decisión de aplicamos de una manera taxativa

Voz 37 34:54 todo sigue igual trampa matiza el jefe de Gabinete de la Casa Blanca que dijo ayer que el muro no cubriría toda la frontera trampa aclara que no está proyectado para zonas bajo protección natural e insiste en que lo va a pagar mejor productos retirados

Voz 9 35:04 tal y se anuncia la retirada también en España de miles de unidades de distintos productos de alimentación infantil después del brote de salmonela que ha afectado a decenas de Bebe

Voz 37 35:12 sí Madrid vigila la Comunidad va a acoger la Oficina de apoyo del Centro de Vigilancia de seguridad de Galileo que es el equivalente europeo del GPS vendrá a España desde el Reino Unido cuando se haga efectivo el Brexit

Voz 2 35:23 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 42 35:27 por tanto nuestra gama es para Francisco Camps señor expresidente de la Generalitat de Valencia es factótum del PP en esa comunidad muñidor de aquellos días de fiesta inacabable de campañas electorales con derroche de medios de la Fórmula uno de la visita del Papa de las plazas triunfales de Mariano Rajoy amante de los pantalones contra Villa italiana confeccionados por el sastre José Tomás de Forever Yan de la calle Serrano de Madrid con cargo a un canje Márquez de la acreditada ganadería de la Gürtel asombra que todo pasara como dice el catecismo del embarazo de la Virgen María sin romperlo ni manchar lo premio

Voz 1018 36:05 Miguel Ángel Aguilar que mañana podrá con nosotros David Nieto y Carlos Higueras en la técnica Adrián Prado Carlos Cala en la producción y el tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 36:13 el viento ya desaparecido prácticamente de todo el país mañana volver a reforzarse sobre todo el fin de semana tras sin llegar a los extremos de los últimos días y todavía con oleaje mercado las próximas horas en el Cantábrico Estrecho también en Canarias en Canarias en las islas más montañosas algunos chubascos al norte algunas lloviznas en Galicia pero en el conjunto del país la tarde será soleada con temperaturas más bajas que ayer pero el sol ambiente agradable ese pasará de los quince en todo el centro y sur de la península el Mediterráneo también en Canarias los próximos días durante las tardes el ambiente será más suave

Voz 1018 36:45 y hablamos todavía de Woody Allen que intentan neutralizar el efecto de las declaraciones de su hija adoptiva de Farrow que en una entrevista a la CBS ratifica que fue víctima de abusos cuando era pequeña

Voz 7 36:55 a estos andan

Voz 8 36:57 supongo que si no me creen es cosa de ellos pero todo lo que puedo hacer es contar mi verdad y esperar que alguien me crea en vez de

Voz 1018 37:04 eso lo escucharme

Voz 7 37:06 di mientras después de la emisión

Voz 1018 37:09 entrevista al asegura por escrito que este asunto se investigó hace ya años por parte de una clínica especializada que concluyó que no existieron esos abusos al contrario añade encontraron una línea enfadada vulnerable dirigida por su madre durante el contencioso del divorcio en todo caso el mudo de Hollywood sí da credibilidad a esta denuncia y el escándalo tiene ya una tradición una traducción gráfica si quieren ustedes en nuestro país colectivos feministas de Asturias piden que se retire las estatuas instaló en Oviedo tras recibir el Premio Príncipe de Asturias en el año dos mil dos vamos a Radio Asturias Pablo Canga

Voz 43 37:40 de de Siri que hizo van so sufrirían so

Voz 1657 37:49 el año dos mil dos y Oviedo Woody Allen vivía un idilio es una ciudad tan limpia tan bonita tan de cuento con Príncipe todo añadió hay la gente la ría las gracias el Ayuntamiento correspondió a los piropos con una estatua en bronce en pleno centro de la ciudad no hay turista que se vaya de Oviedo sin su foto con Woody si la Plataforma Feminista consigue su objetivo Se acabaron las fotos dan crédito a las denuncias de su hija Dylan Farrow Eva irá azul es la portavoz de la plataforma

Voz 44 38:12 no queremos a este tipo nuestras calles y que y que bueno de una forma de otra pues se quite ese quite a ese señor de las calles de la verdad que a mí personalmente me ofende mucho cada vez que paso por allí lo veo

Voz 1657 38:23 el Ayuntamiento todavía no se ha pronunciado Se espera que el asunto llegue a la Comisión de Igualdad municipal

Voz 1018 40:13 del Interior Juan Ignacio Zoido considera legítima a proporcionada profesionales la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los sucesos del uno de octubre en Cataluña sobretodo en las primeras horas de aquella jornada de la consulta ilegal cuyos sonidos estamos escuchando de fondo unos incidentes que fueron noticia en medio mundo de los que el ministro responsabiliza a los organizadores de la iniciativa secesionista la apuntado en el Senado donde ha evaluado por vez primera el coste de ese dispositivo de siete millones de euros donde la oposición de forma unánime ha criticado las decisiones políticas del ministro Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 40:52 qué tal buenas tardes todo califica las cargas policiales y legítimas y proporcionadas dice que se hicieron ante un contexto de resistencia pasiva y organizada ya asegura que las pelotas de goma sólo usaron en un colegio Porcuna multitud quería abalanzarse contra los agentes lamenta que hay heridos dice y asegura que los responsables eso sí no son ni Policía ni tampoco la Guardia Civil

Voz 1195 41:13 el lamento sólo puedo asegurar como el que más que haya habido heridos pero sin duda los responsables son aquellos que generaron el clima por un lado de crispación también de desobediencia Hinault la fuerza y cuerpos de seguridad que cumplían un mandato judicial

Voz 0125 41:30 toda la oposición ha criticado esta actuación policial del uno de octubre el Partido Socialista no cuestiona el operativo pero si la falta de previsión es el senador Gonzo

Voz 1195 41:38 las cabaña no cuestionamos de dispositivo policial lo que sí cuestionamos las órdenes recibidas por ese dispositivo policial estaba ordené las partes el aparato político del Ministerio

Voz 0125 41:53 el ministro ha dicho que las órdenes son las correctas y ha advertido de que si se vuelven a ver amenazados los derechos de los ciudadanos volver a actuar

Voz 1195 42:01 seguir haciendo Si vuelven a estar en peligro

Voz 0125 42:05 los derechos de todos por primera vez ha cifrado el coste de este despliegue policial ochenta y siete millones de euros en dietas alojamiento y también en comida se ha cuantificado también el operativo no sabía había hecho hasta ahora cuatro mil

Voz 1434 42:16 mientras agentes de refuerzo

Voz 0125 42:18 actual y mil quinientos más en situaciones especiales como el uno octubre

Voz 1018 42:23 San al líder de Podemos Pablo Iglesias también ha sido muy crítico con ese despliegue con las órdenes que recibieron los agentes un dinero de los contribuyentes ha dicho que no se gastó de la forma más sensata posible en todo caso y les esas eh empiece aplicar su nueva estrategia política tras sus malos resultados en las elecciones autonómicas de diciembre dice que no quiere enredarse en los debates sobre el independentismo cuando hay miles de personas a las que no llegan las ayudas que marca por ejemplo la Ley de Dependencia Mariela Rubio

Voz 1450 42:48 sobre el gasto de más de ochenta millones del dispositivo policial del uno de octubre Iglesias decía

Voz 3 42:53 a la vista de lo que ocurrió con el despliegue desde luego ese dinero de los contribuyentes no se no se gastó de la manera más sensata posible

Voz 1450 43:01 por lo demás tras la reunión del partido el pasado sábado en la que podemos reconocía que la crisis catalana perjudica las expectativas electorales de la formación morada porque saca de la agenda los asuntos sociales el punto fuerte de la formación de Iglesias hoy el líder del Partido llevaba a la práctica la nueva estrategia negándose a hablar de asuntos concretos de la política catalana ni sobre Puigdemont ni sobre el reglamento del Parlament ni sobre la posibilidad de repetición electoral

Voz 3 43:23 seguir hablando de reglamentos parlamentario sobre repetición de elecciones creo que es un insulto y una humillación a la ciudadanía creo que hay una guitarra un hartazgo Cortés seguir con con los mismos temas yo no quiero contribuir a a que se siga sacando que agenda temas como la dependencia y que parezca que los temas tienen que hacer lo que dice el reglamento del Parlament de Cataluña por nos parece que es que es tomar el pelo a la ciudadanía

Voz 1450 43:47 Iglesias anunciaba también que su grupo que quiere que se produzca cuanto antes el debate del estado de la nación registrará hoy mismo una proposición no de ley para forzar al Gobierno a celebrarlo

Voz 1018 43:57 volvemos a Cataluña porque el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent no quiere mostrar sus cartas ante la posible candidatura de Puigdemont sin pisar físicamente la cámara el informe de los letrados es muy caro esa opción no es viable pero Torrent prefiere no mojarse antes de tiempo es lo que yo esta mañana en RAC1

Voz 4 44:12 de momento es místicas

Voz 5 44:15 en este momento no entraré en casuística ni en situaciones eventuales su hipotéticas que puedan venir entre otras cosas porque eso a quién le corresponde valorarlo esa la Mesa del Parlament a ver permitirá entonces que no entre a valorar situaciones hipotéticas por respeto insisto a todos los grupos políticos y a la Mesa del Parlamento los mecanismos son los que son los procesos son los que son y lo que toca ahora es hablar con los grupos y después pasó a paso afrontaremos las situaciones que vengan hice debatirán en el marco en el que deben debatirse que es el marco de la Mesa del Parlament

Voz 4 44:46 yo creo que es bueno

Voz 1018 44:49 y puestos a Guitar polémicas ni siquiera aclara si piensa viajar a Bruselas para reunirse con Puigdemont en su condición de líder de Cataluña dentro de la ronda de consultas que haya comenzado

Voz 1552 44:59 entonces hay que estás después de la confesión de los nueve empresarios corruptos confesos de su líder Francisco Correa quien además apuntó al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa éste también estudia confesara ante la petición de más de siete años de cárcel y el empeoramiento de su situación procesal

Voz 1018 45:19 hablamos ahora de la precariedad laboral muy concreto como son las camareras de los Otero las camareras de piso por ejemplo de la red de Paradores Nacionales que sufren una precariedad comparable a las de sus compañeras de empresas privadas sus nóminas apenas rebasan el salario mínimo aunque su antigüedad supera por ejemplo los diez años ya esto hay que añadir las duras condiciones de trabajo que al desenvolverse en el lujo pues persiguen una excelencia en el resultado informa María dolorido

Voz 1434 45:45 el salario es de ochocientos euros si tienen que limpiar catorce habitaciones al día en edificios que requiere mayor esfuerzo muchos son palacios con dormitorios en Torres y no se puede subir el carro muchas escaleras muchos espejos grandes ventanales Carmen trabajo en Paradores

Voz 51 45:59 no podemos pensar que que en este momento las personas tengan de trabajar en régimen de esclavitud sea hay que bajar esa carga de trabajo y por otra parte que las condiciones económicas sea mucho mejor

Voz 1434 46:10 estas condiciones son extensibles a toda la hostelería pero Paradores es una empresa pública

Voz 51 46:15 al ser una empresa estatal las condiciones laborales de venían de de ser mucho mejores deberían ser ejemplares debería ser un referente un modelo en el que en el que millas en el resto de los hoteles

Voz 1434 46:28 la media de edad del colectivo supera los cincuenta años si llegan a la jubilación muy tocadas con muchos problemas físico

Voz 1018 46:34 el Partido Comunista llevado a la Fiscalía los cánticos machistas de la Legión grabados durante un desfile en Sanlúcar de Barrameda que presenciaron incluso escolares a finales del pasado año según esta denuncia los cánticos que comparan a las mujeres con perros son las llaman ladronas normalizan el insulto y constituyen un delito de odio Radio Cádiz Julio Camacho

Voz 52 47:01 el Partido Comunista aprecia delitos de odio y discriminación estos cánticos de la Legión por las calles de Sanlúcar y por eso hoy ha presentado una denuncia contra el destacamento de la Legión y el oficial al mando que dirigía los cánticos el partido pide a la Fiscalía que investigue y depure

Voz 53 47:12 el responsabilidades Elena Cortés es la responsable del área feminista esta cuestión hay que erradicarla y la propia respuesta del Ministerio de Defensa lo que da a entender

Voz 1434 47:21 pero es que esto está absolutamente normalizada

Voz 40 47:24 en en el Ejército así es que hay que cambiar todo lo que tenía que ser cambiado para que este tipo de eh actos público o privado no tengan lugar no tengan cabida en instituciones como el Ejército

Voz 52 47:38 Partido Comunista pide también que se investigue si se obligó a corear la retahíla de insultos a las mujeres que participaban en la marcha militar finalmente