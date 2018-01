Hora 14 (19/01/2018)

Voz 0861 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:23 muy buenas tardes

Voz 1018 00:25 dos de la trama Gürtel admite en el juicio que el Partido Popular de Valencia financió campañas electorales con dinero negro procedente de empresarios una parte

Voz 3 00:41 después también hubo una parte de facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que hay en el

Voz 1018 00:54 hoy se ha prestado aquí declaración Crespo ha tirado de la famosa manta pero no hasta el punto de aclarar quién era el primer responsable de ese entramado es sólo sabes según ha dicho Álvaro Pérez El Bigotes que deberá prestar declaración en las próximas horas después de no haber llegado tampoco un acuerdo con la Fiscalía para una eventual reducción de la petición de condena vamos en directo a la audiencia Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 01:15 buenas tardes confesión de Crespo admitiendo básicamente en el escrito de acusación admite que cobraron en negro en el PP en paquetes que alguien del Partido Popular entregaba el bigotes y la otra parte de los empresarios señala Costa como la persona que realmente les dijo que debían cobrar de esa forma por parte de los empresarios pero le retira la responsabilidad respecto al vértice de la trama dice que lo sabe Álvaro Pérez habrá que estar pendiente a su declaración

Voz 1018 01:47 volveremos a la Audiencia parte del Bosque media pendientes de las próximas horas de este viernes que parece decisivo en ese juicio de la Gürtel sobre Cataluña el portavoz del Gobierno Méndez de Vigo reitera que Puigdemont no podrá ser presidente del nuevo Gobierno autonómico

Voz 0803 02:00 no existe posibilidad política alguna de tomar decisiones al margen de la legalidad y por lo tanto tendrá que ser en el marco de la legalidad constitucional del respeto estatutario del Rey

Voz 4 02:12 amén de la Cámara cuando tendrá de costó

Voz 0803 02:15 es constituirse el Parlamento de Cataluña y proceder a la investidura de supresión

Voz 1018 02:20 pero en unas nuevas declaraciones esta vez a Catalunya Ràdio pues de Mon reitera que quiere intentarlo que lo único que no acepta es la posibilidad de ir a la cárcel rastrea español temas

Voz 5 02:29 el Estado español tiene una manera aclara de resolver la situación que es respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad de inmunidad que tiene un diputado yo no pierdo la esperanza pero entre ser presidente Isère presidiario prefiero ser president porque creo que puedo servir mejor observa

Voz 1018 02:46 después de Montanier anuncia que en los próximos días viajará a Dinamarca para participar según ha dicho en un acto universitario el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent han terminado ya las consultas con los grupos para proponer formalmente un candidato el ex presidente huido sigue teniendo el apoyo de Esquerra pero parece que sin especial entusiasmo al menos eso cabe deducir de las palabras que pronunció ante los periodistas Raúl Romeva que tiene interés eso sí en restar validez política al dictamen de los letrados

Voz 6 03:11 lo que dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final islandesa la que interpreta a estos informes

Voz 1018 03:23 Die terminada ya esas consultas Pablo Tallón dónde estamos exactamente

Voz 7 03:27 pues una vez finalizada esta ronda ya a la espera de que tu Rehn fije fecha para el pleno de investidura hay proponga sino hay sorpresa mayúscula a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia desde Cataluña el sarta de asegura que Puigdemont será investido sin violentar el reglamento de la Cámara no tiene ninguna duda de que contará con el apoyo de Esquerra e incluso está estudiando que el ex presidente

Voz 8 03:46 pueda volver a Cataluña amparándose en este primo

Voz 7 03:48 tipo de inmunidad del que gozan los ciento treinta y cinco diputados

Voz 9 03:51 impunidad significa que la te pueden detener a no ser que esté saliendo un crimen en aquel momento sufra

Voz 7 03:56 y en estos momentos comparece Inés Arrimadas tras de unirse concurren que ya advierte que no va a permitir ni que se vuelva a retroceder el reglamento ni que Torrent gaste dinero público para ir a Bruselas a verse con Puigdemont

Voz 1018 04:13 en todo caso el testimonio humano de esta jornada tiene este nombre Juan Carlos que eres el padre de Diana que era primero las tuvo que en La Ser en Hoy por hoy el perdón para la madre del asesino

Voz 10 04:24 confeso de su hija cuando llovía a su madre aparecer en los medios de comunicación vía esa mujer llorando del modo en que lo hizo llame a una persona que había cubierto la noticia de la desaparición de Diana en ABC tira rogó encarecidamente que me facilitara el teléfono personal de esa mujer y lo que hice fue llamarla decirle señora gusten no es la culpable tiene todo mi perdón

Voz 1018 04:49 retenga también este dato según el sindicato de funcionarios CSIF cada día una mujer maltratada pierde su empleo en nuestro país este es el testimonio de una de esas mujeres se llama Jessica

Voz 11 05:00 yo le comenté masón menos cómo estaba la situación y ella se dio cuenta porque iba con marcas iba muy mal anímicamente iba con mucha ansiedad mucho estrés entonces claro era lo que yo le decía mi novio me están vigilando yo se lo comente y al día siguiente yo tenía la carta de despido

Voz 1434 05:18 además una niña de cinco meses ha recibido el primer trasplante cardiaco infantil con incompatibilidad sanguínea en España el avance permitirá multiplicar por dos este tipo de intervenciones y por tanto reducir las listas de espera pediátricas

Voz 0019 05:30 ha muerto sola en su residencia de la mujer de noventa y cuatro años de Soria que tuvo que separarse de su hermana de ochenta y tres para que ésta pudiera seguir cobrando la pensión de trescientos setenta euros y pagar la residencia la Seguridad Social las consideraba una única una unidad familiar por vivir bajo el mismo techo

Voz 1434 05:45 la Policía detiene a un vecino de Igualada en Barcelona por amenazar de muerte a Albert Rivera a través de Facebook hace un año el arrestado tiene cuarenta y ocho años y carece de antecedentes policiales

Voz 0019 05:53 condenado a sesenta y seis años y medio de cárcel el violador del Eixample por cuatro agresiones sexuales con el agravante de contar con antecedentes cumplirá veinte años de prisión

Voz 1434 06:30 buenas tardes la ley de trans transexualidad de la Comunidad de Madrid ante el Defensor del Pueblo varios colectivos han presentado esta mañana una queja ante el reiterado incumplimiento del Gobierno regional hace dos años que la norma recibió el visto bueno de la Cámara pero denuncian a sea puesto en práctica la vida para las personas trans sigue llena de obstáculos

Voz 5 06:51 dudo no tiene problemas con Alfredo estudio profesores comprensivos y entonces desde el primer momento Reilly pero en el colegio el año pasado cada Ángela anotase nadaban con Enrique porque como era un documento oficial Isaías llorando cada vez que le daba la nota salía llorando con todos

Voz 1434 07:09 denuncian que falta el prometido protocolo para los colegios que no saben cómo actuar en estos casos y que no se agilizan entre otras cosas las operaciones de cambio de sexo que pueden llegar a tardar hasta cinco años la polémica del día un error lingüístico para unos una declaración de intenciones para otros durante el pleno de la infancia celebrado ayer en la Asamblea el consejero de Políticas Sociales habló de niños pobres y niños normales dice el portavoz del PP Enrique Ossorio que es un error que puede cometer cualquiera la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta dice que el lenguaje delata

Voz 12 07:41 cualquiera al decir una palabra pues podemos decir una más apropiada o menos apropiada pero eso es sacar de quicio las cosas el consejero lo único que hizo fue discutir que Madrid cuando vamos por la calle o en cualquier sitio no vemos que de cada tres niños uno sea pobre eso es falso total borceguíes

Voz 13 07:58 tenerlos y pierde cada vez que habla saliéndose del avión que le preparan sus asesores es absolutamente desafortunado todo lo que dice yo creo que este señor no está capacitado para estar al frente de una consejería tan importante como es

Voz 1434 08:13 debería de políticas hoy en Fitur se celebra el Día de Madrid allí la presidenta Cristina Cifuentes y la alcaldesa de la capital Manuela Carmena han destacado la importancia del turismo para nuestra región con dos anuncios una nueva oficina de turismo que se pondrá en marcha en la Puerta del Sol el año que viene y la celebración de un día del turismo en el mes de junio en el que se va a premiar a los hoteles que primen las buenas condiciones salariales de sus trabajadores hoy si las dos Cifuentes y Carmena bien avenidas y al unísono una dos y tres vamos con otras noticias en titulares con Sonia Palomino Diego Serradilla

Voz 0019 08:56 el PP advierte que va a hacer todo lo posible por evitar que Cifuentes tenga que explicar el próximo dos de febrero en la Asamblea el retraso en la entrega de documentos sobre el Canal de Isabel Segunda la oposición en cambio considera que la presidenta debe despejar las dudas sobre una posible obstrucción a la labor Parlamento

Voz 1915 09:10 el candidato a dirigir la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid Carlos Granados propone centrar su labor en la lucha contra la corrupción el magistrado ha comparecido hoy ante los grupos políticos en una comisión extraordinaria antes de que se vote su nombramiento en el próximo pleno

Voz 0019 09:22 nueva jornada del juicio por el caso Bloque por presunta corrupción en la policía de Coslada hoy han declarado la mujer y el hijo del supuesto ex jefe policial Ginés Jiménez ambos han negado que tuvieran dinero negro en su domicilio y que comprarán vehículos o inmuebles con dinero procedente de mordidas

Voz 1915 09:36 en deportes esta noche comienza la segunda vuelta en primera división desde las nueve el Getafe se enfrenta al Athletic de Bilbao y en baloncesto el Real Madrid visita al Unicaja en la jornada diecinueve de Euroliga y una de las mejores noticias del día el Hospital Gregorio Marañón

Voz 1434 09:48 on ha presentado el primer trasplante de corazón a bebés con incompatibilidad sanguínea es el primero de España con esta técnica el tiempo de espera de esos niños de menos de un año se reduce el número de trasplantes puede llegar a doblarse la receptora de la que hablamos hoy es una bebé de tan sólo cinco meses Laura Marcos

Voz 1276 10:07 hace apenas diez días se obró la genialidad de la tolerancia el cuerpo de Carla del grupo sanguíneo A pudo recibir un corazón de su mismo peso de un donante de tipo AVE porque por debajo del medio año de vida los menores aún no desarrollan anticuerpos y por tanto no hay rechazo Manuela Camino ex jefa de la unidad de trasplante cardiaco infantil del Gregorio Martín

Voz 0803 10:25 en el aprovechas es pequeño y que está inmaduro sistema inmune posibilita que tolera el órgano como sí

Voz 1434 10:33 pues se suyo esos una gran ventaja

Voz 1276 10:35 la operación se realizó en tiempo récord apenas doscientos treinta minutos para lograr que el nuevo corazón latía tiene a buen ritmo Juan Miguel Gil es el cielo

Voz 8 10:43 Cano que coordinó esta intervención trabajamos casi con

Voz 14 10:46 traerlo por mucha coordinación que tengamos los equipos extractores iros equipos implantado eres tiro exterior son las cuatro horas sabemos que por debajo de las seis horas que es factible por debajo de las cuatro horas está casi garantizado el éxito

Voz 1434 11:00 es un logro que va a reducir enormemente la angustia de los

Voz 1276 11:03 Madres que esperan un corazón porque ya no va a haber que ajustar por grupos sanguíneos sólo por tamaño del órgano lo que va a permitir salvar al noventa por ciento de los niños menores de un año

Voz 1018 14:04 es un paso que toman dicen ante la ausencia de

Voz 0867 14:06 expuesta por parte de la Administración madrileña los problemas a los que cada día se enfrentan las personas transexuales desde realizar cualquier gestión administrativa hasta poder ser de facto el hombre a la mujer que desean ser es el caso de Mireya una persona trans que decidió acudir a la vía privada ante una lista de espera en la sanidad pública que podía demorarse durante años los denunciantes incluyen en su escrito los reparos que los propios médicos tenían para tratarles lo cuenta la diputada socialista Carla Antonelli tengo un audio

Voz 18 14:31 que grabado aunque no lo pueda mostrar dónde cuándo va a una según una médica les dice que has estuvo Travers allí ya tenemos dicho que no te vamos a tener es que la negación sanitarias a una persona por el mero hecho de persona transexual

Voz 0867 14:49 dos casos alcanzan al ámbito educativo donde la falta de un protocolo común para todos los centros hace que ni los propios directores sepan cómo actuar acudiendo a los colectivos como Arco publicó Gun para que les asesore en ejemplo de ellos

Voz 0861 15:00 son los nombres que figuran en las notas de los alumnos

Voz 0867 15:02 tras no logran ponerse de acuerdo con este escrito abril celeste Darko Polly espera que la situación empieza a cambiar

Voz 19 15:08 la Comunidad de Madrid tendrá que demostrar que está cumpliendo oponerse a cumplir sino el Defensor del Pueblo a final de año emitiría un informe negativo sobre la actuación de la comunidad

Voz 0867 15:18 desde el Defensor del Pueblo confirman que la queja será puesta a disposición de la comunidad y que será entonces cuando tras la respuesta del Gobierno se tomen las medidas Oporto

Voz 1434 15:26 el desarrollo de la norma depende de diferentes consejerías depende del asunto el protocolo de los colegios por ejemplo de Educación las operaciones de cambio de sexo de Sanidad en resumen Israel Nos dicen que siguen trabajando en ello

Voz 0867 15:39 sí desde Educación aseguran que llevan meses trabajando en ese prometido Protocolo de Atención a la identidad de género en los distintos centros de la Comunidad de Madrid de hecho la Consejería admite que se han reunido en varias ocasiones con todos estos colectivos para abordar esta problemática en cualquier caso dicen la ley se encuentra en desarrollo de hecho este año ya está en funcionamiento la nueva asignatura de respeto y tolerancia para secundaria el objetivo del Gobierno de Cifuentes es que para el próximo curso pueda echar también andar en primaria por su parte desde la Consejería de Sanidad confirman a la SER que están revisando el caso de mire ya que en cualquier caso todas las personas que soliciten este tipo de cirugías requieren seguir un proceso hormonal que podría durar hasta dos años y que el retraso en la lista de espera al que saluden la queja ante el Defensor hay que tenerla en cuenta

son las dos de la tarde dieciséis minutos

Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 16:30 vamos ya con ese asunto que tanto está dando de qué hablar este viernes ese comentario del consejero de Políticas Sociales que ayer en la Asamblea habló de niños pobres niños normales primero no vamos a pleno monográfico en la Asamblea sobre la infancia Izquierdo responde al portavoz del PSOE Ángel Gabilondo que habla de una encuesta que por primera vez se incluye en el Plan de infancia adolescencia presentado en noviembre

Voz 20 16:54 SDL ochocientos menores sabes cuántos esos el cero coma cero sesenta y siete por ciento para que la muestra tenga alguna consistencia tenía que haber extra cinco mil seiscientas consultas tampoco sería seguir como están distribuidos por ochocientos menores el político serio que la verdad es que me ha decepcionado enormemente yo creo que usted tiene un alejamiento de la realidad tremendo usted va viendo un niño pobre uno normal una normal usted

Voz 21 17:26 sí señoría usted no silentes señorías

Voz 20 17:31 usted cree que una muestra de menores es verdad casi ochocientas pero es que antes no había

Voz 22 17:37 pueden ser insuficiente pero no se insulta salgan es señor consejero de Silesia señoría respeten el uso de la palabra en las encuestas cuando veía las muestras son menores

Voz 1434 17:48 en el Partido Popular explican que lo que quería hacer el consejero era distinguir entre niños en situación normal y niños en situación de pobreza pero que metió la pata en la forma de decirlo

Voz 12 17:58 bueno eso nos puede pasar a todos a los que hablamos muchas veces él quería decir ante la acusación del Partido Socialista de que a día uno de cada tres niños eran pobres en Madrid decía que hombre que cuando alguien va por la calle pues no

Voz 23 18:11 es un niño no no pobre otro ni

Voz 12 18:13 yo no pobre y un niño pobre esa proporción es cierto que en las calles no se ve porque esa afirmación de la izquierda es absolutamente falsa eso es lo que quería de Jiri cualquiera al decir una palabra pues podemos decir una más apropiada o menos apropiada pero eso es sacar de quicio las cosas

Voz 1434 18:29 estas son las explicaciones de Enrique Ossorio La oposición cree en cambio que las palabras del consejero Carlos Izquierdo delatan una forma de pensar que incluso para Podemos inhabilita al consejero vamos a escuchará Ángel Gabilondo del PSOE a Lorena Ruiz Huerta de Podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 8 18:45 me parece muy desafortunado

Voz 24 18:48 se debe corregir esa expresión de disculparse es de esa expresión y yo sólo tenemos tendencia a comprender los errores cero es un error

Voz 13 18:56 cada vez que habla saliéndose del guión que le preparan sus asesores es absolutamente desafortunado todo lo que dice yo creo que este señor no está capacitado para estar al frente de una consejería

Voz 25 19:06 absolutamente desafortunadas problema es que no es la primera vez ya no solamente un tema de personas síntoma de proyector Partido Popular cuando Lamo de políticas sociales tiene estos patinazos y no solamente a nivel de léxico sino también a nivel de concepto y de proyecto

Voz 1434 19:18 bueno una polémica que ha conseguido tapar un poquito esta mañana la más que probable próxima citación de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción pero sólo un poquito porque también se ha hablado de este asunto después de que los grupos en la comida son hayan aceptado citará a la presidenta para el próximo dos de febrero quieren que dé explicaciones por las actas del canal que el Gobierno vetado durante cinco meses a los grupos porque como viene diciendo la propia presidenta se perdió el documento en el que la Audiencia Nacional aclaraba la comunidad que podía dar esos documentos cuando quisiera el lunes las Mesa de la Asamblea tendrá que decidir si acepta la comparecencia el Partido Popular va a utilizar todas sus herramientas legales y parlamentarias para evitar que Cifuentes tenga que ir por segunda vez a esa comisión de corrupción Javier Bañuelos

Voz 0861 20:02 sí lo van a evitar por tierra Mariaire con el reglamento en la mano e incluso asesorados por los servicios jurídicos el pedido hacer todo lo que pueda para evitar que Cristina Cifuentes comparezca el próximo dos de febrero en la comisión sobre la crución Enrique Ossorio

Voz 12 20:16 a un retraso en un envío de unos documentos son será lo que sea pero no es corrupción yo salgo del presente por tanto no pueden calificar la mesa este Espírito porque es manifiestamente ilegal

Voz 0861 20:26 la oposición lo ilegal es la obstrucción parlamentaria por eso podemos ya llevó el veto de las actas del canal ante el Tribunal Superior de Justicia hoy Lorena Ruiz Huerta ha vuelto a pedir a Cifuentes que dimita por mentir es no sólo miente según Podemos para los socialistas las explicaciones que se han dado no son creíbles Ángel Gabilondo

Voz 24 20:54 no queremos que sea un error sólo administrativos queremos que hay también una presunta obstrucción a la labor que tiene que hacer el Parlamento y por eso sería bueno que se despejarán esas dudas

Voz 0861 21:04 ciudadanos comparte esas dudas para Ignacio Aguado hay demasiadas contradicciones demasiadas cosas que no cuadran demasiadas casualidades y creo que es importante que dé explicaciones que se explique la última palabra la tendrá la Mesa de la Asamblea el próximo lunes decidirán si aceptan o no la comparecencia de Cifuentes el PP no tiene mayoría en la mesa pero la oposición está convencida de que los populares recurrirán a cualquier argucia legal para que la presidenta no pise la comisión sobre la corrupción su presencia dicen los tres grupos de la oposición es obligada porque el Gobierno ha torpedeado el trabajo parlamentario vetado documentación a sabiendas de que no podían hacerlo

Voz 1 21:38 hora catorce Madrid

Voz 2 21:40 sí

Voz 17 21:45 para llegar a mi hijo

Voz 26 21:48 es importante que sea un dentista Aino un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partido el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza poco en colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por

Voz 1434 24:14 el candidato a dirigir la Oficina Anticorrupción del ayuno lamento de la capital ha comparecido esta mañana en una comisión extraordinaria previa al pleno en el que previsiblemente se va a votar su nombramiento ninguno de los grupos ha criticado su trabajo pero la división sigue siendo clara entre los que dicen que la oficinas más que necesaria para atajar la corrupción que son Ahora Madrid y PSOE hilos que aseguran que no servirá para nada después de que la justicia haya suspendido sus funciones de inspección y control que son PP y Ciudadanos Felipe Serrano

Voz 0622 24:41 el candidato propuesto por el Gobierno de Carmena ofrece su experiencia de más de cuarenta años como magistrado para prevenir y evitar los posibles casos de corrupción en el Ayuntamiento un reto apasionante según Granados convencido de que aunque una parte de las funciones de su cargo están suspendidas cautelarmente por la justicia no han desaparecido las razones que justifican la creación de esta oficina municipal compromiso

Voz 35 25:04 será de colaboración sincera que es mejor evitar los delitos que castigar los para facilitar esos funciones de prevención la oficina deberán elaborar un mapa de riesgos identificando los sectores con mayor vulnerabilidad y exposición a los ríos que puedan favorecer la corrupción y el fraude

Voz 0622 25:26 el nombre del ayuntamiento ya ha aparecido en varios procesos judiciales dentro de los casos púnica Lezo Gürtel de haber existido antes un órgano como éste podía haber evitado el problema de la desconfianza hacia las instituciones Rita Maestre Ahora Madrid Ramón Silva peso

Voz 36 25:41 si el sumario de púnica de lo que se está hablando es de cuarenta y tres contratos del Ayuntamiento de Madrid con una potencial red de mafiosos que utilizaban el dinero público para llenar sus bolsillos para llevarse el dinero a Suiza así que por supuesto con nombre del Ayuntamiento de Madrid desgraciadamente aparece en numerosos casos de corrupción cifrados Oxford punto o combatimos los corrupción con mucho

Voz 10 26:03 a su intensidad o esto acabará tarde o temprano con nuestra democracia

Voz 0622 26:08 Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado su intención de votar en contra no por el perfil de Granados que consideran intachables sino por la forma en la que se ha planteado esta oficina Percival Manglano Silvia sabe

Voz 37 26:19 ahora le están metiendo en un avispero le puedo asegurar que la persona en estas a la que mejor está aconsejando soy yo porque aunque no le conozco respeto su figura y su trayectoria y por eso le deseo francamente lo mejor aún está usted a tiempo de renunciar ni esta oficina ni este Gobierno municipal están a su altura

Voz 38 26:36 quiero mostrarle el máximo apoyo reconocimiento desde el grupo municipal Ciudadanos Si bien no vamos a votar a favor de su nombramiento porque no estamos de acuerdo en el modo en que se ha estructurado la Oficina Antifraude y anticorrupción

Voz 1434 26:54 Manuela Carmena y Cristina Cifuentes han presentado juntas hoy el Día de Madrid en la feria de turismo en Fitur la presidenta ha destacado el punto de información que se va a poner en Sol la alcaldesa ha anunciado la creación de un día del turismo será en junio Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:09 el diagnóstico para Carmena de Cifuentes es coincidente el turismo va viento en popa tanto en la comunidad como en la capital la alcaldesa Manuela Carmena lo verbalizado así

Voz 1434 27:19 Madrid está que se sale Madrid está mejor que nunca Madrid está maravilloso no

Voz 0887 27:25 Carmena se ha referido a la necesidad de legislar los pisos turísticos también sobre las Islas Mujeres y hombres que limpian en los hoteles y su intención de premiar a las instituciones hoteleras que mejoren sus condiciones además ha lanzado esta propuesta

Voz 39 27:38 a ver si lo voy a anunciar hora aquí el Día del Turismo de Madrid el Día del Turismo de Madrid va a ser el primer fin de semana de junio el sábado César posible

Voz 0887 27:50 junto a ella de pie durante más de hora y cuarto la presidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes define Madrid como el gran embajador

Voz 40 27:56 mejor museo el mejor teatro el mejor escenario de España esto indudablemente tiene que ser una de nuestras ventajas completa

Voz 0887 28:04 divas en en su discurso también ha anunciado la apertura de una oficina de turismo de la Comunidad para dos mil diecinueve estará en la Puerta del Sol junto a la Real Casa de Correos

Voz 1434 28:12 Joyce ha celebrado una nueva jornada del juicio por el caso Bloque la presunta corrupción policial en Coslada han declarado la mujer y el hijo del presunto cabecilla de Ginés Jiménez Alfonso Ojea

Voz 0622 28:22 hoy finaliza la primera semana de este juicio con el interrogatorio esta tarde a los agentes acusados como telón de fondo unas declaraciones que deben ofrecer luz sobre el delito de coacciones del que vienen siendo acusados desde hace diez años el letrado de la defensa Eulogio García señala que todo es un escándalo procesal

Voz 41 28:41 esto esto a un bebé de visión para que la pedir una pena de multa esto es indignante fracaso absoluto de las instrucciones de la Justicia de corrupción nada de esto es un fracaso absoluto

Voz 0622 28:58 la vista se va a reanudar en los primeros días del próximo mes de febrero

Voz 1018 30:23 gracias como siempre por seguir con nosotros por delante de un fin de semana seco soleado en el que la lluvia también brillará por su ausencia se verá en algunos puntos del norte de la península comenzamos hoy el desarrollo de nuestro relato de la Audiencia Nacional en el juicio contra la vertiente valenciana de la trama Gürtel en el que Pablo Crespo la mano derecha del cabecilla queda el nombre a la causa Francisco Correa y que fuera número dos del Partido Popular de Galicia a finales de los años noventa tirado de la famosa manta asuman

Voz 1434 30:51 no

Voz 3 30:52 buena parte de los trabajos que tiene el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero que en facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han el otro día prestado aquí declaración hambriento que el PP valenciano

Voz 1018 31:16 de francesa de Camps financió campañas con ese dinero negro pero lo ha dejado prácticamente y el que lo sabe todo según dice él que sabe quién estaba al frente de dólares Álvaro Pérez El Bigotes que deberá prestar declaración en las próximas horas en todo caso ha puesto también directamente en la picota otro de los encausados a Ricardo Costa que fue número dos del PP valenciano también con Camps y que también de de prestar declaración en las próximas horas tras denunciar esta mañana que ayer mismo recibió hasta tres llamadas de Camps que no quiso tender porque pensó que pretendía amenazar pediremos también a seguida Moncloa para conocer qué dice el portavoz del Gobierno de desarrollo de este juicio Méndez de Vigo se ha referido en varias ocasiones a la crisis política de Cataluña si los independentistas intentan algún fraude para investir a Puigdemont habrá reacción

Voz 0803 31:59 mediada las normas están meridianamente claras creo que el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña que para eso están cuando existe alguna discrepancia dicen cuál es la operación correcta el Gobierno no tiene ninguna duda sobre cuál es la interpretación correcta y observará cómo observado siempre el que la legalidad se cumpla

Voz 8 32:25 el viernes diecinueve de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes hola qué tal empezamos Antonio con el testimonio humano del día el padre de Diana que ha contado en la SER que ha hablado con la madre del asesino confeso

Voz 10 32:37 eso hija y lo que hizo fue llamarla decirle señora usted no es la culpable tiene todo mi perdón es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que ha puesto su hija

Voz 8 32:49 Juan Carlos que era ha presentado la iniciativa que promueve junto a otros fines

Voz 0019 32:52 días para que no se derogue la prisión permanente revisable

Voz 8 32:55 al día el sindicato CSIF denuncia que cada día

Voz 0019 32:57 la mujer víctima de violencia machista deja a su trabajo por algún tipo de maltrato es el caso de Jessica

Voz 11 33:02 a mi jefa era lo que yo decía mi novio me está vigilando Jose lo comente y al día siguiente yo tenía la carta de despido en la mesa

Voz 8 33:10 instrucción mejorable la Audiencia de Barcelona condena al violador del Eixample sesenta y seis años y medio de prisión el tribunal le condena por cuatro agresiones sexuales en la sentencia el lamenta expresamente que el juzgado no tomará declaración a una quinta víctima por prevaricación

Voz 0019 33:23 con una jueza llama a declarar como investigados al responsable de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste y a dos altos cargos de Interior por haber adjudicado supuestamente cientos de plazas de funcionarios a personas que no cumplían los requisitos necesarios

Voz 8 33:34 el impuesto a los bancos Pablo Iglesias apuesta en la SER por crear un impuesto a las entidades financieras que supone un incremento de un diez por ciento del impuesto de sociedades durante los próximos cinco años con un impuesto como el que estamos planteando en esta plaza

Voz 42 33:47 posición de ley

Voz 8 33:48 podríamos tener cinco años casi seis mil millones de euros con eso por ejemplo podríamos solucionar el problema de la dependencia más inmigrantes

Voz 0019 33:55 director ejecutivo de Frontex augura que este año se incrementará la llegada de personas procedentes del norte de África y lo achaca por ejemplo a la mejora de la economía en España

Voz 8 34:05 así que si estás en un país del Magreb con una mala situación económica o que se deteriora mientras la situación en España mejora desde luego esto crea migrantes económicos económica más preocupa el planeta el último barómetro del Instituto Elcano además de reflejar que la mayoría de españoles no cree que Cataluña vaya a ser un país independiente muestra también un incremento de la preocupación por el cambio climático Carmen González Enríquez investigadora

Voz 43 34:27 las dos principales preocupaciones son de tipo económico la idea de que no va a haber puestos de trabajo para todos la segunda preocupación importantes el sistema de pensiones y después vemos que aparece como preocupación de aquí a veinte años el cambio climático

Voz 0019 34:39 trasplante para la esperanza una niña de cinco meses ha convertido en el primer bebé en recibir un trasplante cardíaco en nuestro país con incompatibilidad sanguínea Miguel Gil Jaurena cirujano del Hospital Gregorio Marañón

Voz 14 34:50 seguramente duplica haremos el número de transplantes de corazón en menores de un año

Voz 10 34:55 pero no

Voz 14 34:55 sabemos en qué medida podemos mejorar la calidad de los trasplantados fuera de este rango de edad

Voz 8 35:03 el Gobierno contra el reloj esta noche sacaban los fondos para los gastos de la Administración Federal de Estados Unidos ha propuesto una prórroga de financiación de un mes pero necesita del apoyo improbable de al menos diez senadores demócratas

Voz 1018 36:41 y hoy además hemos conocido que ha fallecido una de las ancianas que hace unos meses eh tuvo que dejar de vivir junto a su hermana en una residencia de Soria para poder seguir cobrando ambas a la pensión mínima que percibían de trescientos ochenta euros mensuales la Seguridad Social entendida como vivían en una misma residencia formaban parte de una unidad familiar y ha muerto a los ochenta y cuatro años en un piso en la más absoluta soledad de la adelante

Voz 0011 37:07 Ana Julia de noventa y cuatro años no ha podido pasar sus últimos meses de vida junto a su hermana Encarna de ochenta y tres las dos compartían residencia en Soria pero tuvieron que separarse tras recibir una carta de la Junta de Castilla y León en marzo del año pasado Ángel Martínez su albacea

Voz 31 37:21 tras un largo fin de la coartada de la Junta de Castilla y León y que como es un rumor a Julia con ella en algoritmo de familiar León las pensiones no contributivas de de otros centros de centrales

Voz 0011 37:31 para no perjudicar a su hermana Julia Se marchó a un piso en Madrid en el que ha fallecido sola el PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso para evitar más casos como éste y que los familiares con pensión no contributiva puedan compartir residencia un veinticinco por ciento de la población española cuatro millones seiscientas mil personas viven solas de esa cifra casi dos millones tiene más de sesenta y cinco años

Voz 8 38:02 es más fácil empezar el año reclamando otros gastos hipotecarios haciendo dieta hazlo y Súmate a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho

Voz 1018 39:05 Pablo Crespo admite que el Partido Popular de Valencia se financió ilegalmente con pagos en dinero negro efectuados por nueve empresarios la declaración judicial del que fuera número dos del PP gallego lugarteniente de Correa el cerebro de la trama ha venido precedida de una gran expectación por los intentos de su abogado de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para conseguir una rebaja en la petición de condena de veintidós años de cárcel ni más ni menos intentos que parece que no han llegado a nada al igual que ha ocurrido con la defensa de Álvaro Pérez el Bigotes para quien el Ministerio Público pide veintisiete años en la Audiencia Nacional en la sede de de Madrid siguiendo la vista también hoy Miguel Ángel Campos buenas tardes Campos hola buenas tardes Sarkozy podríamos decir que Crespo ha tirado de la manta pero digamos a su manera no del todo eh apuntado Ricardo Costa que fue número dos del PP valenciano como la persona que dijo que había que facturar esos empresarios pero que por encima de él había un superior que lo sabía todo superior que él dice que no sabe quiénes reconocimiento de todo aquello que figura en el escrito de acusación y un poco más allá pero no del todo porque Crespo no ha despejado la X dentro del PP dice que consta era un simple

Voz 1552 40:08 demandado que el secretario general no era Iker alguien con suficiente ascendencia en el Partido Popular en el Gobierno valenciano como para obligar a grandes empresarios a pagar estaba en el vértice de la organización y quién sabe su nombre Pablo Crespo dice que Álvaro Pérez el Bigotes que declara esta tarde pero la declaración del número dos de la trama Pablo Crespo ha dado mucho de sí reconoce los hechos que el PP de Camps les pagaba en negro las campañas electorales y que también recibían pagos de contratistas con la Administración por la celebración de eventos para el PP

Voz 3 40:39 una parte de los trabajos que por el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero la facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han el otro día

Voz 1552 41:03 qué declaración dinero negro del Partido Popular que llegaba en paquetes regularmente Álvaro Pérez y que éste le entregaba

Voz 3 41:11 estas cantidades son sino el noventa y nueve por ciento Estas cantidades yo iba de vez en cuando a Valencia recogerlas me las entregaba finalmente señor Pérez a veces es un paquete físicamente un paquete

Voz 1552 41:29 Crespo también ratifica que fue el ex secretario general Ricardo Costa quien le dijo que había que facturar empresarios contratistas con la administración de manera fraudulenta si querían cobrar las campañas electorales

Voz 3 41:40 y en esa reunión el señor Costa dijo que la presión que nosotros hacíamos para cobrar que no tenían dinero para pagarnos la deuda que tenía y que la única solución era que facturará hemos alternado siempre sabe siempre de facturas reza ellos

Voz 1552 41:56 sin embargo matiza que Costa era una especie de enviado por un superior porque iniciaría cuánto ni cómo ni qué empresarios iban a pagarles la deuda ni qué parte iba a ser cobrada en B desde el Partido Popular hasta dos coma dos millones de esa manera el número dos de la trama afirma que no sabe quién era la X de la trama que lo sabrá el bigotes que era quien tenía los contactos en Valencia Crespo ha revelado también que Pérez llegó a hacer gestiones para cobrar la deuda con el mismísimo Francisco Camps

Voz 47 42:22 esas gestiones realizaron o directamente con Ricardo Costa con Vicente Rambla con David Serra te ves nada decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos e incluso yo creo que no sé si indirectas directas con que entonces era presidente de la Generalitat valenciana al el señor

Voz 1018 42:43 Camps a esta hora José Antonio receso el juicio Se reanuda esta tarde precisamente con la declaración del bueno hasta donde llega a El Bigotes y también Ricardo Costa no que esta mañana denunciaba haber recibido nada menos que tres llamadas de Francisco Camps que no quiso tender porque suponía que lo que pretendía era amenazarle

Voz 1552 43:00 desde Si bueno el bigotes llega tan lejos como apunta que sabe Pablo Crespo si es verdad que conocía la X del entramado al despeja si confiesa todo apunta a que también se va a mostrar colaborador con la Administración de Justicia en el juicio a partir de las tres y cuarto de la tarde que es cuando está previsto que se reanude la sesión por lo que contabas de Ricardo Costa efectivamente tal y como avanzaba la Cadena SER esta misma mañana pues en el día de ayer recibió al menos tres llamadas telefónicas de Francisco Camps una vez que había trascendido que iba también a colaborar con la justicia y su entorno más inmediato sus propios abogados han recibido llamadas de letrados relacionados con el Partido Popular interesándose también por el contenido de la declaración algo que en en el entorno de Costa en identificado como presiones a la vista de lo que iba a declarar las mismas fuentes nos confirman que Ricardo Costa a esta hora sigue manteniendo su actitud de colaboración y que incluso está dispuesto a perder a pedir perdón por los hechos

Voz 1018 44:05 bueno pues veremos qué pasa anotar desgracias campos escuchado todo esto por supuesto Francisco Camps guarda silencio absoluto a pesar de que los hechos juzgados ocurrieron entre dos mil siete y dos mil ocho cuando él estaba al frente del Partido Popular de Valencia y cabe suponer que tampoco el Gobierno central tiene mucho entusiasmo por entran en el fondo de estas acusaciones vamos a Moncloa suena Sánchez buenas tardes

Voz 1916 44:22 pues no el Gobierno no tiene mucho interés tampoco el portavoz ha repetido un viernes más eso de que la Moncloa no comenta casos judiciales pero también ha querido añadir hoy que no hay novedades en lo que acabamos de escuchar que no resumía ahora a Miguel Ángel Campos y que todo lo que se refiere a este caso es antiguo y lejano para algo

Voz 0803 44:38 bueno de Rajoy Gürtel es un caso muy viejo yo creo que los muchos de esos son de esos actos son de de puso de la década de la década de los noventa y principios de los dos mil E es decir no hay lo que estamos viendo ahora es juicio uno más cambio varios pues yo no veo que existan

Voz 7 45:00 novedades respecto a lo que estamos escuchando

Voz 0803 45:02 ahora de lo que hemos escuchado antes Easy escuchamos alguna entra dentro de la lógica de lo que las defensas preparan para defender los propios intereses

Voz 1916 45:13 es como no hay novedades cree el portavoz que el caso Gürtel esto que acabamos de escuchar no va a afectar a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado es decir que el PNV no va a sentir condicionado su voto

Voz 1018 45:25 lo que está ocurriendo bueno pues enseguida comunicaremos demos otra vez contigo para conocer qué dice gobierno sobre lo que está pasando en Cataluña pus de moda insiste en que quiere ser presidente a distancia desde Bruselas en estos términos se expresaba esta mañana en Catalunya Ràdio las tasas español

Voz 8 45:38 tengo el Estado español tiene una manera aclarado

Voz 48 45:40 a resolver la situación que es respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad

Voz 1018 45:46 la unidad que tiene un diputado yo no pierdo la esperanza

Voz 48 45:49 pero entre ser presidente Isère presidiario prefiero ser president porque creo que puedo servir mejor servicio

Voz 1018 45:56 el presidente del Parlament Roger Torrent ha terminado ya las consultas con los grupos Esquerra Cataluña el han dicho que su candidato Spurs de Mont y en el caso de Esquerra significativo parece que sin especial entusiasmo por la forma en que se lo ha contado Raül Romeva a los periodistas Pablo Tallón bona tarda

Voz 7 46:10 buenas tardes y de hecho a Romeva incluso le ha costado pronunciar el nombre del ex presidente hasta el punto de que la primera vez que lo ha hecho ha sido a petición expresa de estos periodistas es más el y afirma que el candidato de Esquerra Ramón

Voz 0861 46:21 pero tira pelotas fuera cuando se le pregunta si iban a apoyar

Voz 7 46:23 habló también en una investidura distancia precisamente sobre esto Romeva se desdice de lo que había defendido Torrent y asegura ahora que el informe de los letrados que rechazaba esta investidura desde Bélgica no hay porqué cumplirlo

Voz 6 46:34 a lo que dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final irlandesa a la que interpreta a estos informes

Voz 7 46:47 a pesar de todo esto desde Cataluña dice no tener ninguna duda de que Puigdemont tendrá el apoyo de Esquerra sea cual sea la fórmula elegida para la investidura también se compromete a que esta fórmula estará cien por cien de acuerdo con el reglamento de hecho el sarta de anuncia que están estudiando incluso que pueda volver Puigdemont amparándose en el derecho de inmunidad de los diputados

Voz 9 47:05 la impunidad significa que la te pueden detener a no ser que estés haciendo un crimen en aquel momento yo fraganti