Hora 14 (22/01/2018)

Voz 1153 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el juez del Supremo Pablo Llarena rechaza emitir una orden europea de arresto contra Carles Puigdemont aprovechando su viaje a Dinamarca para no hacerle el juego en sus intereses políticos el magistrado dice no a la solicitud esta misma mañana le planteo la Fiscalía por entender ver que esa detención le permitiría delegar el voto en otro diputado autonómico y hacer más fácil por tanto su posible investidura vamos al Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:46 si el juez dice que el viaje relámpago de puse Mónaco pena que tiene letra pequeña que su verdadero objetivo no es sacudieron Coloquio sino forzar su detención de esta manera razona el magistrado del Tribunal Supremo tendría una justificación más allá de su voluntad para no poder ir a la sesión de investidura Yasir los letrados del Parlament le permitirían ser investido sin estar presente esos dice Pablo Llarena serias subvertir la finalidad de una euroorden de detención usarla para su beneficio y rechaza ponerla en marcha pospone el arresto de Puigdemont dice a un momento no necesariamente lejano

Voz 1018 01:14 lo cierto es que desde mediodía Puigdemont es ya formalmente candidato a la Presidencia del Gobierno catalán con absoluta legitimidad en palabras del presidente de la Cámara arrolló Torrent

Voz 1 01:22 es que constataba que esquí me vote Suri

Voz 0931 01:25 puesto que he podido constatar que es quién más apoyos puede tener propondré a esta Cámara el diputado Carles Puigdemont Casamayor como candidato a la presidencia de la llenar

Voz 1018 01:34 dar mitad pues demonio de comenzar a esta hora su intervención en un coloquio organizado por la Universidad de Copenhague donde se encuentra el enviado especial de la Cadena SER Pablo Tallón

Voz 2 01:44 pues aquí furtivos bueno está ahora mismo entrando en la sala entre lo mejor los que acaban de arrancar ahora mismo vemos cómo se saludan con los profesores universitario en la Universidad de Copenhague chicos estudiantes ha quedado que cambian la había trescientos millas invitadas finalmente los estudiantes han quedado alrededor en los pasillos sentados en escaleras también hay que incluso fuera de esta sala que no podrá seguir el debate vimos como Kutxa monta cómodas quita digo esta mañana a su llegada al aeropuerto el expresident prefirió no hacer declaraciones ya activados los números

Voz 1018 02:16 volveremos a contar contigo hay media para saber

Voz 1153 02:18 cómo transcurre ese acto que comienza en este momento

Voz 1018 02:21 de ellas a candidatura formal de Puigdemont a falta de saber cuándo y cómo se celebrará el pleno el Gobierno central sigue trabajando en todos los mecanismos jurídicos para suspender o anular la posible investidura Íñigo Méndez de Vigo ministro portavoz

Voz 3 02:33 sólo cabe una investidura de un candidato que esté presente llevaba una llamamiento a que se observe la ley y que por tanto todo este desarrollo de investidura el próximo presidente se desarrolle con arreglo a la ley sino es así el Gobierno actuará en consecuencia

Voz 1018 02:48 Rajoy no ha hecho ninguna mención directa a esta crisis política de Cataluña tras inaugurar el trazado del AVE entre Valencia y Castellón por cierto con un retraso de veinte minutos por un problema técnico sí ha subrayado su interés en conseguir un pacto de Estado sobre financiación autonómica con el PSOE

Voz 1487 03:02 tengo toda la voluntad que se puede tener que es toda para intentar resolver el tema de la financiación autonómica pero con ciento treinta y siete diputados no vamos a sacar adelante el modelo de financiación otro que hay que hacer un esfuerzo pero desde luego consideró que es inexcusable y absolutamente imprescindible el que haya un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista o acatarla

Voz 0202 03:30 además la recuperación económica favorece cuatro veces más a los ricos que a los pobres según un informe de Oxfam Intermon España es el tercer país más desigual de toda la Unión mujeres y jóvenes

Voz 0019 03:40 se llevan la peor parte de la Guardia Civil buscan Salamanca un hombre que tras agredir y amenazar presuntamente a su pareja se llevó a sus dos hijas de tres y cinco años de edad

Voz 0202 03:48 la alarma se extiende entre los vecinos de Bilbao debido a los tres homicidios cometidos por menores en el último mes entre otros delitos llevaban dos años denunciando sus robos los los adolescentes de catorce años de edad que supuestamente mataron a golpes a dos ancianos pasan hoy a disposición de la Fiscalía

Voz 0019 04:04 el Senado de Estados Unidos vuelve a votar hoy un proyecto de ley para intentar reabrir el Gobierno después de tres días que ochocientos mil funcionarios vuelvan a su trabajo buena parte del Pentágono la NASA ministerios edificios federales están cerrados

Voz 0202 04:15 las televisiones privadas reabren la guerra con la SGAE después de constatar que sus tarifas han subido un cuarenta por ciento en poco más de dos años los operadores se midan afirmaron un nuevo convenio al considerarlo

Voz 0019 04:25 sí hubo acuerdo unánime para la renegociación de la deuda de lo que agiliza la ejecución de un pacto que permite prolongar el vencimiento de la deuda a cinco años más hasta finales de dos mil veintidós Issing amortizaciones obligatorias en tres años el segunda sonado

Voz 0202 04:38 la que más tiempo ha pasado en el espacio de la historia el norteamericano

Voz 0019 04:42 Kelly se presenta como candidato

Voz 0202 04:44 para formar parte de la tripulación del primer viaje a Marte

Voz 0019 04:47 el selectivo español lideró las compras en Europa suma ocho décimas y cotiza por encima de los diez mil quinientos puntos la prima de riesgo está en mínimos desconocidos desde hace ocho años

Voz 1018 04:56 en este momento ya las dos y cinco horas

Voz 1 05:00 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 4 05:03 claro

Voz 1 05:14 hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 05:23 buenas tardes la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital ante los tribunales el Gobierno regional por entregar tarde y mal a las ONGs el dinero recaudado a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta veintiséis millones de euros la Red Española de inmigración don y Ayuda al Refugiado va a presentar un contencioso administrativo porque considera que la comunidad vulneró la ley no informó de los proyectos elegidos por lo que no dio opción a los que quedaron fuera a presentar alegaciones Daniel Méndez es el

Voz 0055 05:53 tienen para entendernos lo ocurrido en Madrid lo que ha hecho descosidos presentamos una oposición notifica por carta a los que han aprobado ido publica en ningún papel oficial quién aprobó ha suspendido NYSE comunicada las pero suspendido que ha suspendido la oposición

Voz 1434 06:06 hoy ante los tribunales también el Ayuntamiento de la capital en su caso porque el Partido Popular ha presentado esta mañana la querella por presunta prevaricación y malversación en la compra de Bici Mad dice su portavoz José Luis Martínez Almeida que el servicio no valía los diez millones y medio de euros pagados que la alcaldesa Carmena debe dar explicaciones en plena

Voz 6 06:26 la responsabilidad penal obviamente nosotros la dirigimos contra Sabanés pero la responsabilidad política última dado que la transferencia de diez coma cinco millones de euros se acuerda por la Junta de Gobierno le corresponda quién preside la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que es Manuela Carmena por eso nosotros le pedimos que sea la alcaldesa en persona la que explique los pormenores de esta operación

Voz 1434 06:48 estamos pendientes a esta hora de la reunión de la Mesa de la Asamblea que debe decidir si acepta la petición de la oposición para que Cristina Cifuentes comparezca por segunda vez ante la comisión de corrupción dice el Partido Popular que esa comparecencia roza la ilegalidad la oposición justifica su petición César Zafra ciudadanos Lorena Ruíz Huerta podemos nosotros creemos que sí

Voz 7 07:09 es necesaria esa comparecencia y por lo tanto votaremos a favor creo que es un hecho muy grave que unos papeles que llevamos pidiendo desde la como

Voz 1018 07:15 son muchos meses eh

Voz 7 07:18 ya han básicamente metido en un cajón así que no entendemos esta suspicacia por parte del Partido Popular a la hora de dar explicaciones

Voz 0202 07:25 insisto en que es perfectamente legal porque la presidenta no viene a declarar como dice el señor Osorio por haberse retrasado en la entrega de unos documento

Voz 1 07:33 estas viene porque ha mentido

Voz 0202 07:35 dado de obstaculizar los trabajos de la comisión negándose a entregar una documentación a la que está obligada porque así lo establece el reglamento de la Asamblea de Madrid

Voz 1 07:44 hora catorce

Voz 0202 07:45 hay más noticias que apuntamos ahora con Sonia Palomino Israel Aranguez

Voz 0019 07:48 la Comunidad de Madrid anticipará los pagos a los abogados y procuradores de oficio era uno de los compromisos del Gobierno de Cifuentes que contemple reducir el tiempo de pago hasta en un mes de tiempo

Voz 0202 07:57 momento aplaza hasta marzo el plan para solucionar los problemas de la línea C tres de Cercanías el secretario general de Infraestructuras se ha reunido con cinco alcaldes del sur otra comunidad que quieren que se incluyan sus reclamaciones en materia de accesibilidad y frecuencia de paso

Voz 0019 08:09 vía libre al tranvía de Parla la instructora del Tribunal de Cuentas encargada de investigar el sobrecoste de su construcción no aprecia irregularidades contables justifica que el coste de las obras

Voz 0202 08:19 tentar en treinta y nueve millones de la policía tuvo que desalojar el viernes pasado cuarenta y seis menores de un local de Carabanchel estaban en un sótano de un antiguo mercado sin ventanas extintores salidas de emergencia y consumiendo alcohol y estupefacientes el dueño del local y el organizador de la fiesta se enfrentan a sanciones administrativas

Voz 0019 08:35 los deportes el Atlético de Madrid prepara ya su encuentro de ida de los cuartos de final mañana se enfrenta al Sevilla al que tiene que remontar el uno dos de la ira

Voz 1434 08:50 información del tráfico vamos a la DGT María Forner buenas tardes

Voz 8 08:54 buenas tardes pues ahora mismo se circula con bastante normalidad en todos los principales accesos a la capital únicamente van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A42 entre Torrejón de la Calzada casa vuelos en ambos sentidos tengan precaución aquí pero como les decimos en el resto de las carreteras de la Comunidad de Madrid normalidad

Voz 1434 09:14 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada Alan

Voz 0202 09:17 de las buenas tardes hola buenas tardes terminó Fitur y ahora tenemos fusión Madrid y esto

Voz 9 09:24 se deja notar en la Avenida de América donde hay una circulación más intensa que en el resto porque realmente está pasando la mañana con unos niveles circulatorios muy por debajo de lo habitual recuerden eso sí los conductores de la M30 nordeste allí el tráfico va creciendo no olviden que la salida a la avenida de Ramón y Cajal no es una buena opción porque está en obras a la altura de Alfonso XIII en sentido centro

Voz 1434 09:46 en San Sebastián de los Reyes son nombre de setenta y seis años ha resultado herido grave esta mañana tras ser atropellado cuando cruzaba por un paso de peatones el conductor del vehículo un todoterreno ha asegurado que no lo ha visto porque les cerraba la luz del sol tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos a seguir con temperaturas suaves y mucho sol en toda la región previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0019 10:07 buenas tardes hasta el miércoles el tiempo va a ser muy parecido todos los días en toda la Comunidad básicamente hará mucho sol algunas nieblas al empezar las mañanas cerca de los principales ríos también un poco de frío pero apenas bajaremos de los cinco grados durante las tardes no alcanzaremos la suavidad ayer con máximas de casi veinte grados pero sí pasaremos de los quince en toda la vía metropolitana de los diez en los pueblos de la sierra a partir del jueves veremos más nubes empezar a soplar el viento algunos chubascos poco importantes y el final de semana vendrá marcado por un descenso de temperaturas que hará que el ambiente vuelve a ser invernal

Voz 1434 10:40 escuchan Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Teresa rubia la Comunidad de Madrid ante los tribunales por asignar con retraso y sin transparencia a las ONG es el dinero recaudado a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta en total veintiséis millones de euros Se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado va a presentar un contencioso administrativo contra el Govern

Voz 1933 11:13 los regional consideran que ha vulnerado la ley

Voz 1434 11:16 porque durante el proceso no notificó los proyectos elegidos por tanto no dio opción a presentar alegaciones a aquellos que se habían quedado fuera todavía hoy la comunidad nos dice que no ha elaborado el listado con los proyectos subvencionados a pesar de que el dinero ya ha sido entregado Teresa Rubio como

Voz 1933 11:32 lo hicieron todo deprisa y corriendo porque no pidieron ayuda al Estado como el resto de las comunidades les echó el tiempo encima hay tras analizar los proyectos de las ONGs convirtieron en definitivo el informe provisional sin permitir alegaciones Daniel Méndez es el presidente de la Red Española de inmigración

Voz 0622 11:47 para entendernos la cuna en Madrid lo que ha hecho es como si nos presentamos una oposición notifica por carta a los que han aprobado no publica ningún papel oficial quién aprobó de quién ha suspendido ni se comunica a la gente que ha suspendido que ha suspendido la oposición

Voz 1933 12:00 la Red Española de inmigración que ahora va a presentar un contencioso administrativo contra este proceso y que ofrece su asesoría jurídica las asociaciones que no tengan para que hagan lo propio presentó hasta catorce escritos para que les informara sobre el estado de sus expedientes sin recibir respuesta

Voz 0622 12:15 tampoco será renovado ninguno de los proyectos que teníamos con el IRPF proyectos que entre otros sustentaban la acusación contra Hogar Social Madrid en el proyecto de de la M30

Voz 1933 12:25 la de Madrid asegura Méndez ha sido la única comunidad que no han mantenido los proyectos de IRPF que la red tienen Marta

Voz 1434 12:31 es la primera vez que la Comunidad de Madrid como el resto de regiones ha tenido que repartir este dinero porque así lo ordenó el Tribunal Constitucional pero por ser la primera vez el Gobierno central había ofrecido su ayuda a las regiones sólo Madrid y Extremadura la rechazaron y parece según esta denuncia que han pagado

Voz 1933 12:48 que todo el proceso ha ido a salto de mata desde la convocatoria que se hizo pública a finales de agosto que fue cuando las asociaciones del Tercer Sector se tuvieron que poner las pilas para presentar sus proyectos hasta el día de hoy que muchas de ellas se están encontrando con el dinero ingresado sin saber a qué proyecto corresponde

Voz 0622 13:04 se ha empezado a pagar esta subvención sin notificación de que se les iban a pagar hay circunstancias como por ejemplo entidades que han presentado más de un proyecto bueno recibió dinero no saben a qué proyectos

Voz 1933 13:16 tribus desde la Consejería de políticas sociales nos dicen que la convocatoria no prevé que sea necesaria una comunicación previa las entidades desde la red recuerdan que no está escrito en la convocatoria pero sí en la ley que está por encima de cualquier resolución administrando ilegales

Voz 1434 13:29 las Teresa esto en lo que respecta a la Comunidad de Madrid ante los tribunales también como decíamos al principio el Ayuntamiento de la capital el Partido Popular ha presentado esta mañana una querella contra la delegada Inés Sabanés IU contra el gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia por presunta malversación y prevaricación con en la compra de Bici Mad creen que el servicio no valía a los diez millones y medio de euros que pagó el Gobierno de Carmena El portavoz del Partido Popular ha vuelto a pedir una comisión de investigación sobre este asunto hizo la comparecencia de Carmena en pleno para que dé explicaciones Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 14:04 qué tal buenas tardes el PP lleva este caso ante la justicia por entender que hay fundadas sospechas

Voz 0019 14:09 has de irregularidades en el contrato de cesión

Voz 0622 14:12 considera este grupo municipal que tanto la delegada Sabanés como el gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia actuaron de forma negligente y abusiva en su opinión se produjo un gasto inapropiado y excesivo que ha supuesto un grave daño al patrimonio público y todo esto añade el PP sin los informes preceptivos justificaran el pago de esos diez coma cinco millones de euros el portavoz José Luis Martínez Almeida considera que además de la presunta prevaricación y malversación la alcaldesa es la responsable y por lo tanto tiene que ser ella la que ofrezca explicaciones responsabilidad penal obviamente no

Voz 6 14:47 pero la dijimos contra Sabanés pero la responsabilidad política ultima en la tramitación de este expediente dado que la transferencia de diez coma cinco millones de euros Se acuerda por la Junta de Gobierno le corresponda quién preside la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que es Manuela Carmena suponemos que Manuela Carmena en un ejercicio de diligencia debió o por lo menos tuvo la oportunidad de enterarse de cuáles serán los trámites que antes habían realizado ya ahora es a quién le corresponde sin duda dar las explicaciones a los madrileños

Voz 0622 15:18 el PP insiste además en pedir la celebración de una comisión de investigación una comisión municipal que ya fue rechazada en noviembre con los votos de Ahora Madrid del grupo municipal socialista

Voz 1434 15:30 el Ayuntamiento por su parte ha vuelto a negar todas esas irregularidades de las que les acusa al Partido Popular hoy mismo Felipe ha aportado datos para explicar cómo fue ese proceso de compra que según dicen fue totalmente ajustado a la ley

Voz 0622 15:43 si el Gobierno municipal continúa convencido de que actuó correctamente y cuenta con datos para responder a todas las acusaciones del Partido Popular el precio por ejemplo de la operación fue establecido por los servicios técnicos de la EMT con gran solvencia internacional trabajaron durante más de siete meses con varias auditorías económicas y tecnológicas y una documentación que supera los ochocientos folios sólo en penalizaciones el Ayuntamiento le descontó a Bono par novecientos setenta mil euros de los dos coma cuatro millones que tenía previsto cobrar en dos mil quince el documento supuestamente falsificado al que se refiere el Partido Popular no es ni el expediente de cesión de Bici Mad ni tampoco la base de valoración del precio Se trata de un texto lo de un documento explicativo que se incorpora como anexo que no es necesario dicen en este tipo de expedientes ni tampoco que esté firmado es un documento interno de trabajo que hizo la EMT para explicar la transferencia de crédito del ayuntamiento a la empresa municipal Ike permitieron un ahorro de seiscientos mil euros al evitar los intereses del pago a plazos el Área de Medio Ambiente explica además que la auditoría Se encargó un año después ante el daño en la imagen por las insinuaciones infundadas dicen que se estaban vertiendo en los medios de comunicación desde los partidos políticos el encargo en fin no fue para tasar el valor de la operación sino para evaluar si la tasación de la EMT fue correcta como así se demostró gracias Felipe

Voz 1434 17:12 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1 17:15 hora catorce Madrid

Voz 0391 17:20 estoy preocupada tengo que llevar a mi hijo al dentista en los sea donde ir

Voz 10 17:24 es importante que sea un dentista y no un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza jugó en colegio de odontólogos esto me preocupados

Voz 11 17:39 porque Carlos tiene un taller de chapa y pintura Martí no vende coches de segunda mano Carlos Sanmartín Se conocieron M expiren del working del suroeste de Madrid ahora Carlos reparan los coches de Martín y Martín recibe clientes que le remite Carlos éste podría ser tu caso apunta Tea a conocer a otros empresarios del suroeste de Madrid en el evento de ser madre de oeste dirigido a propietarios directores gerentes de empresa a contactos para hacer crecer tu negocio concita rápidas entre empresarios solicita tu plaza gratis antes el veintitrés de enero en SER Madrid Oeste arroba Cadena Ser punto com o en el noventa y uno seiscientos dieciocho XXXVII dos

Voz 12 18:18 ha sido un accidente de tráfico te cambia la vida

Voz 13 18:21 de recuperarla porque voy hemos ganado

Voz 14 18:23 el accidente cuenta con reclaman la máxima indemnización ante un accidente nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós nueve cero cero noventa y dos cero dos veintidós Black civil entre punto com Triviño abogado tras recupera tu vida

Voz 15 18:36 el grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 16 19:00 la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de foto la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 17 19:13 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros solo este mes aprovecha el eco bonus de cinco mil setecientos euros de Ford financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 19:25 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora páramos menos por la luz y nosotros elegimos el día de la semana de más consumo y ahora no sale gratis día nosotros ya hay más de doscientas mil Happy a como nosotros

Voz 18 19:39 se llama Endesa prueba tempo Hardy el condiciones de la oferta de Endesa tiempo Jatib punto com

Voz 17 19:44 tu perro tiene aseguró sabías que en Madrid es obligatorio nuestras asegurado

Voz 0202 19:50 en el seguro de responsabilidad civil de Rania paseará tranquilo con tu perra es el más barato del mercado desde dieciocho euros al año también disponible con asistencia veterinaria domicilio más información enterrar a punto es o en el novecientos dos diez diez treinta Rania tú en seguras

Voz 1 20:08 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 20:14 la Comunidad de Madrid ha dado hoy un paso más para agilizar los pagos a la justicia gratuita uno de los compromisos de la presidenta Cifuentes en lo que llevamos de legislatura el tiempo de pagos ha reducido mucho pero con lo anunciado hoy por el consejero de Presidencia a partir de ahora los abogados y procuradores del turno de oficio podrán cobrar en tiempo

Voz 0622 20:32 me Alfonso Ojea golpe de timón en el asunto del turno de oficio hay que ver cómo han cambiado las cosas desde los tiempos de Esperanza Aguirre Ignacio González a la hora de pagar a los abogados de la justicia gratuita se ha pasado de retrasos de más de un año a abonar esa asistencia jurídica al luego seis meses y actualmente unos noventa días pues bien la Comunidad va anticipar esos pagos justo en el momento del que el Colegio de Abogados certifique que sus afiliados han estado trabajando en el turno de oficio Ángel Garrido es el consejero de Presidencia Justicia

Voz 19 21:02 anticipar los pagos necesita de que la Comunidad que la Administración compruebe las diferentes certificaciones Isabel una comprobación a final de año para del saldo Sultan T operar sobre el pero sobre adelantar como mínimo mes un mes y medio los pagos que reciban procuradores y abogados

Voz 0622 21:18 desde el Colegio de Abogados de Madrid su decano José María Alonso ha mostrado su satisfacción por este acuerdo que garantiza los derechos de los profesionales del turno de oficio

Voz 20 21:27 es para recuperar este año lo que se perdió en el año dos mil doce que hubo una reducción del veinte por centros varón de los guarismos incrementará el tres por ciento restante que daba

Voz 0622 21:40 Madrid se gasta cada año unos cincuenta millones de euros en justicia gratuita la cifra es adecuada para una región que tiene por cierto la mayor frontera española el aeropuerto de Barajas allí se generan problemas sobre inmigración y extranjería pero el derecho a contar con abogado es un derecho constitucional que no puede dejar de ejercitarse porque carezca de recursos económico

Voz 1434 21:59 aquí en La Ser en Hoy por hoy hemos hablado esta mañana con Marisol Cuevas la directora del turno de oficio en la Comunidad de Madrid que nos ha dado una idea de la magnitud de su trabajo en dos mil diecisiete por ejemplo atendieron en la región a más de siete mil víctimas de la violencia machista de vez en cuando tienen que afrontar situaciones muy complicadas como lo fue tener que asumir por obligación la defensa del pederasta de Ciudad Lineal

Voz 21 22:23 no podría haberlo rechazado porque él está en el turno especial en penal que le correspondió durante la guardia de asistencia detenido veinticuatro horas que nos llamaron al al colegio y quien le correspondía a él

Voz 1434 22:34 en realizarla los alcaldes de las localidades del sur de la región por las que pasa la línea cetro desde el cercanías han salido medianamente satisfechos de la reunión que han mantenido esta mañana con el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se van con el compromiso de que sus quejas serán contempladas en el Plan de Mejora que el ministro de presentar el próximo mes de marzo SER Madrid Sur David Callejo

Voz 22 22:57 satisfechos pero con todas las cautelas del mundo vuelve a ser el resultado de la reunión de los alcaldes afectados por la C3 los de Getafe Valdemoro Pinto Ciempozuelos y Aranjuez que en esta ocasión ha mantenido con el Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento del Gobierno central les emplaza a marzo cuando presenten el anunciado plan de mejora de las cercanías del que todavía no hay ningún detalle los regidores quieren antes otro encuentro para que las reclamaciones en materia de accesibilidad y frecuencia de paso en la C3 estén recogidas Chus Alonso alcaldesa de Ciempozuelos Serafín al dos de Valdemoro

Voz 23 23:28 se plasman ese plan y suficiente para para resolver estos problemas y sino pues tomar otras medidas momento pues habrá que esperar al mes de marzo

Voz 24 23:35 una serie de promesas a nadie

Voz 0622 23:38 empezar a estudiar pero todavía

Voz 1551 23:40 sin concretar desde Fomento les han recordado

Voz 22 23:43 la puntualidad de la líneas de casi el noventa y siete por ciento ante lo que los regidores sean echado a reír por las constantes averías y retrasos que padecen sus usuarios

Voz 1434 23:53 el Tribunal de Cuentas descarta irregularidades contables en la construcción del tranvía de Parla el polémico proyecto que se puso en marcha en época de Tomás Gómez como alcalde de esa localidad la instructora de este Tribunal encargada de investigar el asunto justifica que el coste de las obras incrementará en treinta y nueve millones de euros en contra de lo que previamente habían dicho la Fiscalía y la Abogacía del Estado la información es de Pedro Jiménez

Voz 1712 24:16 el acta provisional de liquidación al que ha tenido acceso la SER no aprecia irregularidades contables en el Tranvía de Parla sólo apunta ciertas irregularidades administrativas propias de ser planteadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la delegada instructora subraya que el sobrecoste de las obras que pasaron de ciento tres a ciento cuarenta y dos millones de euros se debió a las modificaciones el proyecto que estaban avaladas por razón de interés público y que ha quedado perfectamente justificado estamos dice ante unas obras realizadas certificadas y cuya recepción por la Administración está avalada por la documentación aportada la instructora respalda las tesis que han sostenido durante todo el proceso las autoridades municipales tampoco aprecia responsabilidad contable alguna en esas modificaciones el contrato sostiene que contaban con la aprobación de los técnicos municipales y que se trataba de una infraestructura de gran necesidad para la ciudad

Voz 1434 25:10 en la capital la policía municipal tuvo que desalojar el pasado viernes a cuarenta y seis menores que estaban de fiesta en un local en Carabanchel el recinto no tenía licencia ni cumplía con las normas de seguridad básicas tanto el dueño de ese local como el responsable de organizar la fiesta que es uno de los menores se enfrentan ahora a posibles sanciones administrativas Borja Quintana

Voz 25 25:29 local se encontraba en el sótano de un antiguo mercado del barrio no tenía ventanas ni extintores no había salidas de emergencia además en las habitaciones contiguas había enseres altamente inflamables como bombonas de butano y la instalación eléctrica presentaba deficiencias muy graves Fernando Rodríguez ex portavoz de la Policía Municipal

Voz 26 25:46 se estaba celebrando una fiesta con presencia de menores consumiendo alcohol tabaco yp presumiblemente drogas en total eran cuarenta y seis los menores y tuvo que ser desalojado debido a las a las graves deficiencias que presentaba trasladando los agentes tutores de distrito a uno de los menores a su domicilio debido a su corta edad tenía diez años

Voz 1434 26:05 el recinto permanecerá cerrado hasta que se resuelvan las

Voz 25 26:08 tienes administrativas a las que se enfrentan tanto el menor que organizó la fiesta como el dueño del local que alquiló el recinto

Voz 23 26:17 las han encontrado

Voz 15 26:20 los resultados para mamá mamá móvil mamá

Voz 27 26:23 no hay respuestas que solo un médico puede vetar por eso en Ibi la primera visita gratuita el siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 1018 26:40 es más fácil empezar el año reclamando otros gastos hipotecarios que aprendiendo inglés hazlo y su Mateo un propósito que cuesta poco pero que vale mucho llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrate

Voz 12 26:55 esta web Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 28 26:59 ella móvil coches seminuevos al cincuenta por ciento Fem enero Gemma te un coche estéril hubo por la mitad de precio ya móvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche entre usted conmigo

Voz 18 27:10 los rima que ya Bobby en enero líquido vamos muchos coches menos de cinco mil euros verás lo que te ahorras ya móvil

Voz 29 27:22 es al revés

Voz 1 27:25 Ebro este lunes en La Ventana subiremos catorce ochomiles como Juanito Oiarzabal se somete a las ruedas de prensa de todo

Voz 0202 27:37 todas las huelgas manifestaciones cuál ha sido la la más personas lo quería saber cuántos años lleva sin verte la cara sin afeitar laberinto

Voz 1 27:44 no sé si es porque me tomaron parte han pero estoy muy contento feliz con Carles Francino como

Voz 30 27:53 la SER

Voz 4 27:56 a todo

Voz 1434 28:00 con el objetivo de dinamizar y revitalizar la cuesta de Moyano el Ayuntamiento de Madrid va a instalar en ese enclave una cafetería cultural una propuesta que busca recuperar el papel de los cafés como centros sociales Diego Serradilla

Voz 1153 28:12 un café inspirado en los del siglo XIX pero con una configuración muy actual que se abre y se cierra por ejemplo para adaptarse a la luz de las distintas estaciones del año organizado en cuatro módulos contará con una zona de cafetería otra de escena un anfiteatro y un bloque de servicios cuatro módulos que pueden unirse agruparse o multiplicarse adaptándose así a las necesidades del momento Belén Llera ex directora general de bibliotecas archivos museos

Voz 31 28:38 eh clase cultural que Hunter una cafetería o celebración de de actividades eso relacionadas observaciones de libros charlas hay pequeños conciertos actividades culturales que animen a la gente a acercarse a al al al mundo del libro

Voz 1153 28:54 la construcción de esta cafetería tendrá un coste de unos cuatrocientos mil euros y sugestión Se realizará por concesión pública el ayuntamiento prevé que entre en funcionamiento a partir del último trimestre del año

Voz 1 29:06 el catorce los deportes

Voz 0889 29:11 Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes el Atlético de Madrid juega mañana a las nueve y media de la noche el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla el Cholo Simeone ha comparecido hace unos minutos en la previa del partido en el Sánchez Pizjuán así afronta el técnico argentino el compromiso copero

Voz 1 29:24 con ilusión siempre la Copa presionante

Voz 32 29:27 el partido difícil era una eliminatoria está mejor presenta hasta el momento para el Sevilla pero bueno partir ahora que jugar y obviamente intentar darle vueltas

Voz 0889 29:39 el miércoles llegará el turno del Real Madrid Leganés el conjunto blanco ha entrenado esta mañana con la novedad de Sergio Ramos llegó la mala noticia Dani Ceballos que ha sufrido un esguince en su tobillo izquierdo también lo ha hecho el Leganés este mediodía que se ha entrenado con las ausencias de si manos y el Pichu Cuéllar

Voz 33 30:00 su proximidad de la tarde

Voz 1 30:02 una y media en Canarias catorce José Antonio Marcos Push the moon ya está hablando ante los estudiantes de la Universidad de Copenhague en un debate en el que van a participar también dos profesor

Voz 34 30:25 es bonito

Voz 1 30:29 hice Zisis

Voz 34 30:31 nudo a su praxis

Voz 1018 30:33 es de catalán prófugo de la justicia hasta comparando la situación de Cataluña con el Brexit de ha dicho que sería tan concluyente tan decisivo para el proyecto europeo como la salida de Gran Bretaña sus primeras palabras en turco tras conocer que el juez Pablo Llarena en no quiere hacer el juego a sus intereses políticos el magistrado del Supremo no pedirá su detención a las autoridades danesas no firmará la euro orden tal y como lo había pedido la Fiscalía porque eso le daría una baza de cara a su posible investidura le permitiría delegar el voto en otro diputado autonómico sigue roba explicaron desde supremo Alberto coger lo cierto es que desde mediodía Puigdemont ya formalmente candidato a la presidencia de la Generalitat según ha anunciado el presidente de la Cámara Roger Torrent la Mesa del Parlament debe decidir la fecha ni el formato lo especialmente importante teniendo en cuenta que sigue siendo un prófugo el Gobierno central está preparado para activar de inmediato todos los mecanismos legales que bloqueen su posible investir

Voz 1 31:29 que va ser absoluta legitimidad

Voz 0931 31:32 pues hoy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como president al Parlament es hacer todo lo que están mis manos para asegurar que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de la voluntad popular la voluntad popular

Voz 3 31:48 cabe una investidura de un candidato que esté presente va una llamamiento a que se observe la ley y que por tanto todo este desarrollo de investidura del próximo presidente se desarrolle con arreglo a la ley sino es así el Gobierno actuará en consecuencia

Voz 1018 32:03 en el Partido popular Pablo Casado comparte la estrategia del juez ante el Supremo desde Podemos Pablo Echenique no entiende el interés que puede despertar el formato de la investidura de Cristiano

Voz 35 32:13 hay que respetar además que lo haya rechazado insisto la la última vez que rechazó una orden de busca y captura tenemos que recordar que fue por si éramos subterfugio para intentar evitar un tipo penal que no regía en Bélgica en este caso habrá que analizar en Dinamarca cuales esa posibilidad

Voz 36 32:34 creo que a los ciudadanos catalanes y españoles preocupándose del reglamento de de un Parlamento autonómico de de euro órdenes de votos delegados creo que es a alimentar un debate que no tiene nada que ver con los garbanzos con a fin de es que es un debate de abogado

Voz 1 32:56 hora catorce

Voz 1018 33:00 el lunes veintidós de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes y tardes estamos ante un el uno de trabajadores pobres en España si los más ricos han multiplicado por cuatro la distancia con los más pobres en nuestro país después de la crisis económica del lo denuncia Oxfam Intermón en un informe en el que

Voz 0019 33:15 por salta que el mercado laboral es más precario y que el sistema fiscal no

Voz 1018 33:18 es justo estamos en una situación en él

Voz 0202 33:21 que el trece coma seis por ciento del total de la población ocupada trabajadores y trabajadoras son pobres en España récord también después de tres años de recuperación

Voz 0019 33:30 no mix un acuerdo el Senado de Estados Unidos vuelve a votar hoy para ampliar el presupuesto y poner fin al cierre de la administración aunque no hay acuerdo entre republicanos y demócratas Chuck Summer es el líder demócrata en el Senado

Voz 7 33:42 sino ir excluye de Chase

Voz 0019 33:45 es un presidente disfuncional se ha llegado al caos en estancamiento al que tenemos que enfrentarnos hoy surgen del presidente cuya incapacidad para llegar a un acuerdo ha creado el cierre trampas apoyo a Israel el vicepresidente de Estados Unidos está de viaje en ese país en el que han mostrado ya el respaldo explícito que Jerusalén sea su capital mayo

Voz 0055 34:02 te espero hablar con usted en detalles sobre la oportunidad que hay para la paz y creamos una oportunidad para avanzar hacia unas negociaciones basadas en la buena fe

Voz 0019 34:14 sancionados los ministros de Exteriores europeos ratifican las sanciones a varios altos cargos del Gobierno de Venezuela el ministro español recuerda que se pueden anular si avanzan las negociaciones con la oposición Alfonso de Astiz

Voz 37 34:25 siempre hemos concebido las sanciones como un incentivo para ayudar a la negociación por lo tanto es una decisión que puede ser reversible o suspenderle en cuanto se constante que hay avances de la negociación

Voz 0019 34:38 miles de rescatados Salvamento Marítimo exilio más de dieciocho mil personas el pasado año lo que supone un incremento del ciento ochenta y dos por ciento con respecto a dos mil dieciséis en esas operaciones fallecieron o desaparecieron al menos ciento cuarenta y ocho perdón ante la Fiscalía hoy pasan a disposición judicial los dos menores detenidos por la muerte de dos ancianos en el barrio de Otxarkoaga en Bilbao los vecinos insisten en que la inseguridad ha crecido en esa zona de la ciudad

Voz 0202 35:02 dos años que tenemos que cerrar la ventana a cal y canto quise alarde llegar algas seis cerrar de la puerta y poner pestillo suponer de todo porque son gentuza

Voz 0019 35:11 subida abusiva así califican las televisiones y radios las nuevas tarifas de las entidades de gestión en el caso de la SGAE son unas subidas de hasta un cuarenta por ciento por lo que las televisiones ha negado firmar los convenios

Voz 1018 35:22 Aldo unánime en para la renegociación de la deuda

Voz 0019 35:24 de Prisa propietaria de la cadena ser lo que agiliza la ejecución de un pacto que permite prolongar el vencimiento de la deuda hasta finales de dos mil veintidós y sin amortizaciones obligatorias en tres años rumbo a Marte el astronauta norteamericano que más tiempo ha pasado en el espacio Scott Kelly ha asegurado en Madrid que está dispuesto a ser el piloto de la primera misión tripulada al planeta hoy que el principal problema es afrontar la soledad

Voz 1018 35:46 Gobierno

Voz 1 35:48 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:52 en un telegrama es para Martin Schulz presidente del SPD Partido Socialdemócrata Alemán la votación de ayer entre los militantes ha dado la victoria a los partidarios de negociar una nueva gran coalición con el bloque de los democristianos de la CDU de su versión bávara la Fe S U que libera Angela Merkel los términos del acuerdo deberán ser votados para que tengamos gobierno en Berlín hacia Semana Santa su señoría juró que nunca haría la coalición que ahora intenta para frenar la ola de extrema derecha crear una oportunidad de mayor justicia social en Europa y evitar la vuelta a las urnas vivan los perjurios

Voz 1018 36:38 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Emma ha valido la técnica Adrián Prado Carlos clava la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0019 36:45 tarde de sol con temperaturas altas pero no tanto como ayer máximas en todo el Mediterráneo alrededor de los veinte grados de los Veinticinco en la Comunidad Valenciana y en Murcia en el resto de la península máximas de diez a quince grados las más bajas en Castilla y León centro y sur de Extremadura ya que en estas zonas las nieblas y las nubes bajas no sean del todo y mantienen el ambiente frío viento fuerte todavía en el Mediterráneo especialmente en Tarragona con rachas de más de ochenta kilómetros por hora lluvia la próxima noche no muy fuerte pero sí persistente en Guipúzcoa y el no

Voz 1018 37:16 usted de Navarra íbamos a acercarnos también una farmacia porque desde hoy ya se puede adquirir el test para el auto diagnóstico del sida se puede hacer en casa con absoluta reserva ya anonimato a partir de una simple muestra de sangre Sonia Ballesteros

Voz 1913 37:28 Pedimos el test del VIH en una farmacia del centro de Madrid como hay muchas de toda España no lo tienen pero lo buscamos

Voz 0202 37:34 mientras sellado buscando en otro almacén yo voy a llamar por teléfono además hay un almacén que lo tira vale pues pide me lo valen

Voz 1913 37:41 uno esa unidad cuesta XXXI con noventa es fácil de usar con una musa de saliva y en veinte minutos se obtiene el resultado pregunto qué hay que hacer si da positivo

Voz 0202 37:49 esto es un screening que salga positivo entonces hay que hacer una prueba en en sangre

Voz 1913 37:54 en total y me avisan también de lo que llaman el periodo ventana

Voz 0202 37:57 por una persona tiene un contacto e hice lo hace a la semana o los quince días de sale negativo quizá por eso ya no me pasa nada no sólo vuelve a repetir

Voz 1913 38:04 hay que repetir porque el VIH sólo se detecta transcurridos unos dos meses desde el momento de la infección con una fiabilidad superior al noventa y nueve por ciento el objetivo del test es aumentar la detección precoz del VIH

Voz 1 38:16 hora catorce Cadena SER

Voz 12 38:21 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 18 38:24 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 38 38:27 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 1153 38:42 modelar

Voz 39 38:43 para mover un carro necesito argüido rastrea Tour siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 40 39:01 en Vitaldent enero te lo ponemos más fácil empieza Line leyó y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en la antología ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 12 39:22 set dos seis casi va al dentista Sanitas come lo sabes sintiéndose Bono pues por eso

Voz 41 39:27 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y más te financien sin intereses mira eso sí que claro se nota cuando llevas una sonrisa Sanitat como haya pitos las únicas dentales de Sanitas

Voz 4 39:38 en consulta Psetizki empieza cuidando te

Voz 41 39:41 sonrisa

Voz 1 39:45 hora en El Corte Inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike a Six monta imprime y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en El Corte Inglés la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos Pablo Tallón enviados a Copenhague qué tal buenas tardes

Voz 23 40:10 no

Voz 1153 40:12 a los encontró la misma en pleno debate protagonizado por Carles Puigdemont en la facultad de Políticas creo de la capital danesa donde el ex presidente catalán protagoniza un Coloquio con dos profesores universitarios precedido de una gran expectación tiene que hablar bajito porque como decíamos está la sala cuéntanos está donde puedas Pablo hay mucha gente muchos estudiantes

Voz 23 40:31 muchísima gente había unos trescientos sillas prepara cortos onanismo las su está alrededor basada en las escaleras los pasillos se casó con los ancianos fuera cobre estuvimos como tú porque todos quieren escuchar lo que tiene que decirle olé la conferencia inglés hay siempre están bien Bates Kalou promedio aquí muchos periodistas estableciendo que los somos de hecho al inicio saludó inglés pero también en catalán y ahora mismo uno de los profesores de esta facultad viniendo les pues se nocturno que entonces

Voz 1153 41:04 salgo mucha vamos en portada apuntaba pues un cierto paralelismo desde su punto de vista entrada de Catalunya pero en cuanto sus consecuencias para Europa poder completar los algo más de las cosas que ha dicho se ha concretado ya por ejemplo algo entorno las consecuencias políticas de su candidatura ya oficial a la presidencia del Gobierno catalán Se ha dado alguna pista sobre si piensa acudir a la Cámara o no para pronunciar su discurso de investidura o Mester precipitado demasiado Pablo

Voz 23 41:30 de momento sobre esto no se pronuncia pero sí ha dicho que los partidos independentistas salgan algunas elecciones convocadas por Rajoy y añadido que si formaciones que han ganado no pueden gobernarse era pues no hay democracia en España el expresident joya creo que he llegado a hablar con la banda terrorista ETA Pedro dice no ha podido sentar a negociar con las catalán soporta logros partidos soberanistas al público hasta dieciocho horas cartoon que si contrarreste con el apoyo que evidenció el hagamos en esa línea apuntó Manfred íntimo que día en el que más orgulloso se ha sentido el pueblo fue el único contiguo a la represión ha estado defendiendo las urnas con sus propios cuerpos también afirma que está cuando Ello según Pujol hay presos políticos a España como el existe se han tenido que exiliaron personas

Voz 1153 42:25 pues muchas gracias Fabri volveremos a comunicar contigo salvo nuevos relevante en este acto Puigdemont llevó pasadas las ocho y media de la mañana al aeropuerto de Copenhague

Voz 1551 42:33 hemos

Voz 1018 42:42 bueno pues demoras en una compañía de bajo coste procedente de Alhucemas no quiso decir nada a los periodistas que de alguna forma la Fiscalía estaba marcando sus pasos a primera hora en el misterio público pedía al juez del Supremo Pablo Llarena

Voz 1153 42:57 activar con la mayor urgencia posible la euroorden de detención algo a lo que el magistrado no ha accedido digamos de forma indirecta para no hacerle el juego político Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 43:08 qué tal buenas tardes el juez Pablo Llarena dice José Antonio que nada sería más lógico que acceder a lo que pide la fiscalía y ordenar la detención inmediata de Carles Puigdemont pero asegura que en letra pequeña en su viaje a Dinamarca dice textualmente en su auto que no ha viajado a la Universidad de Copenhague por inquietud académica sino para forzar su detención y conseguir en definitiva ser investido sin tener que ir al Parlament según deduce el magistrado del Tribunal Supremo el objetivo del recién proclamado candidato a dirigir la Generalitat es ser detenido te las una justificación ajena a su voluntad para no tener que acudir personalmente a la sesión de investidura y saltarse así Silanes los letrados del Parlament poder delegar su voto y finalmente ser investido sin estar presente eso dice De Pablo Llarena sería subvertir la finalidad de una euroorden de detención usarla para su beneficio y rechaza ponerla en marcha pospone el resto de dice aún momento no necesariamente lejano

Voz 1153 43:55 oye reflejan los brevemente la la memoria e Pozas cómo funciona la euro orden porque estamos hablando de ella de estos día muchísimo en el supuesto de que finalmente se hubiera puesto en marcha que es exactamente cómo funciona

Voz 0055 44:05 bueno pues el primer paso de una euro orden suele ser el más complicado del país donde ha sido detenido decide no sólo su entrega al acusado sino también los delitos por los que se le acusa en función además de su propia ley esto no suele ser un problema con terroristas asesinos y traficantes de drogas pero el delito de rebelión que se imputa Carles Puigdemont tiene muchos matices y no es un delito homogéneo a lo largo del continente veo hoy mismo hemos visto la diferencia las autoridades belgas tenían sus dudas pero según la Fiscalía el Código Penal danés no sólo contiene este delito sino que contempla castigarlo con la prisión permanente revisable si en un futuro al Carles Puigdemont es detenido en virtud de una euroorden y El País donde ha sido arrestado accede a entregarlo el proceso es simple puesta a disposición del Tribunal Supremo por lo que parece ingresos salvo sorpresa en prisión provisional

Voz 1018 44:47 muchas gracias eh pozas a las once y media de la mañana

Voz 1153 44:49 según lo previsto Roger Torrent y el presidente del Parlamento Cataluña anunció oficialmente que Puigdemont será el candidato a la presidencia del guber dice que con absoluta legitimidad a pesar por ejemplo el dictamen en sentido contrario de los letrados de la Cámara Torrent dice que quiere hablar con Rajoy y la oposición por ejemplo el PSC ya anticipa un posible recurso al Tribunal Constitucional Pol Foradada

Voz 1551 45:11 en una carta de tres folios Torrent pide cita Rajoy para abrir un dialogo sincero e inmediato para encauzar un problema que dice que es político y le recuerda primero que ambos tienen la obligación de defender los derechos de todos los diputados y segundo que no existe ninguna sentencia que inhabilite apuntaban

Voz 1 45:28 no va a ser absoluta legitimidad

Voz 0931 45:31 soy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como president al Parlament es hacer todo lo que están mis manos para asegurar que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de la voluntad popular a la voluntad popular

Voz 1551 45:46 ha sido una comparecencia breve sin aceptar preguntas en la que Torrent no ha dicho cuándo va a convocar el pleno será la próxima semana ni tampoco no ha dado pistas sobre cómo será la investidura será Si ha dicho una decisión política también ha afirmado que tiene intención de visitar a los diputados presos ya los que están en el extranjero la oposición avisa ya que pedirá a Torrent que rectifique porque no se puede celebrar una investidura a distancia insinuó atiende se intentará impedir incluso vía Tribunal Constitucional Gines Arrimadas Ciutadans Eva Granados PSC

Voz 0202 46:17 el señor Puigdemont no puede ofrecer otra cosa a los catalanes que no sea un show mediático no puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña en el caso que el presidente del Parlament no rectifique Se pueden vulnerar nuestros derechos como diputados y por lo tanto iremos en amparo al Constitucional

Voz 1551 46:35 si verían con buenos ojos la mayoría de grupos de la Cámara catalana

Voz 1153 46:38 día que se celebrará esa reunión Rajoy Torre bueno José precio el Gobierno no va a mover no va a mover ficha hasta saber cómo evolucionan los acontecimientos de hecho la solicitud de reunión con Rajoy anunciada por el presidente del Parlament no ha llegado todavía a Moncloa Rajoy tras participar en la inauguración del tramo de tren de alta velocidad entre Valencia y Castellón no se ha referido a los últimos acontecimientos de la crisis catalana Guillermo Lerma