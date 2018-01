Hora 14 (23/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos muy buenas tardes a su manera

Voz 1018 00:26 me dice que quiere volver pero solo marcando sus condiciones

Voz 4 00:30 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente a un debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido

Voz 1018 00:49 con estas palabras ante los periodistas ha terminado la agenda de Copenhague del ex presidente catalán tras reunirse con un grupo de diputados encabezados por el líder independentista de las Islas Feroe pero con la ausencia de la coalición liderar conservadora de Gobierno de la oposición socialdemócrata pues Debón ha intentado lanzar a Europa un nuevo mensaje del cinismo político sin concretar si está dispuesto o no a responder sobre sus responsabilidades ante el Tribunal Supremo mañana viajará a Bruselas para reunirse con él el presidente del Parlamento catalán Roger Ferrer después de que hoy el PDeCAT haya retirado la solicitud de voto delegado para la investidura Soledad Domínguez Jones

Voz 1909 01:24 Cataluña lo justifica porque dicen quieren tener todos los escenarios abiertos y recuerdan que podrían volver a pedir esa delegación de voto hasta unas horas antes de la celebración del pleno de investidura la oposición lo interpreta como una nueva artimaña para evitar que ellos puedan recurrir previamente la convocatoria del pleno los detalles de cuándo de cómo será la sesión de investidura se decidirán pasada mañana el jueves a su regreso de Bruselas el presidente del Parlament Roger Torrent ha convocado a los grupos para recibir al rescate

Voz 1018 01:51 tres desde Leo Mariano Rajoy acaba de expresar hace un instante

Voz 5 01:54 triple objetivo pensando en Cataluña

Voz 0771 01:57 el sentido común el primero que la ley se respete y se cumpla

Voz 1018 02:03 Quique recuperemos la normalidad institucional

Voz 0771 02:05 económico y social no hay alta ninguna alternativa a la ley no la hay porque España es una democracia

Voz 1018 02:17 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha explicado esta mañana en Antena tres el refuerzo policial para impedir que Puigdemont intente colarse en la sesión de investidura

Voz 6 02:25 qué vamos a estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco a pesar de todo eso nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mi en el maletero del coche

Voz 1018 02:43 Pedro Sánchez el líder socialista reitera su apoyo a las iniciativas jurídicas que pueda plantear el Gobierno para garantizar la legalidad

Voz 7 02:49 que apoyaremos los recursos que el Gobierno presente ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad encantará estaremos dispuestos a dialogar siempre pero para unir

Voz 5 02:59 los nunca para rompernos para federalista no para centralizar

Voz 1018 03:04 ni mucho menos para disgregar Sánchez ha reunido en Sevilla por vez primera con Susana Díaz tras la crisis socialista del pasa

Voz 3 03:10 vaya bueno esa foto será paz Frozen

Voz 8 03:13 sí normalmente la temperatura nunca están va y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda de todos los socialistas andaluces ir la mía la primera para lo que le haga falta porque es evidente que este país necesita cuanto antes una alternativa

Voz 1018 03:34 en otro protagonista este martes el llama Rafa Nadal pero por una mala noticia esta de después de más de tres horas en pista casi cuatro para ser exactos ha tenido que retirarse en el quinto set de cuartos de final del Abierto de Australia por un problema en su muslo derecho polvorón Death

Voz 9 03:48 ya ha retirado Rafa Nadal en los cuartos de final ante el croata Marin Cilic en el momento en el que Nadal ha abandonado el tenista español perdía dos cero en el último set aunque desde el cuarto ya había solicitado asistencia médica Nadal abandona por segunda vez en su carrera este primer Grand Slam del año pero a pesar de la retirada mantendrá el número uno en el cuadro femenino tampoco le están yendo bien las cosas a Carla Suárez que ha perdido el primer set por seis a cero

Voz 10 04:10 ante una aquí y el anuncio de una despedida

Voz 11 04:13 sí sí que lo va de de nada lo escoró

Voz 1018 04:19 en el Parkinson obliga a retirarse a esta leyenda viva de la música Neil Diamond setenta y siete años nacido en Brooklyn en Nueva York hijo de inmigrantes autor entre otros muchísimos temas de este Sweet Caroline que escribió en mil novecientos sesenta y nueve sobre el que se han hecho innumerables versiones

Voz 11 04:39 eh

Voz 3 04:42 además en unas minutas comienza la lectura

Voz 0202 04:44 de las películas nominadas a los Oscar de la Academia de Hollywood Tres anuncios a las afueras y la sombra del agua del mexicano Guillermo del Toro parten como favoritas

Voz 0019 04:52 pues que investiga el chivatazo del caso Lezo ordena un careo entre Ignacio González y el presidente de la razón para averiguar qué magistrados supuestamente advirtió a los presuntos cabecillas de la trama de que estaban siendo investiga

Voz 0202 05:02 a dos Save the Children exige mejoras legales para proteger a la infancia de una violencia oculta que ha dejado cien víctimas mortales en los últimos años entre otras medidas pide que se suspendan los derechos de visita a los padres maltratadores

Voz 0019 05:14 alerta de tsunami en las costas del Pacífico de Alaska y Canadá tras registrarse un terremoto de casi ocho grados en la escala de Richter Se se suceden las evacuaciones mientras espera que las primeras olas toquen tierra en algo más de una hora los ministros de Economía de la Unión

Voz 0202 05:27 dicen casi a la mitad su lista negra de paraísos fiscales al sacar de una vez a ocho países de ese listado entre ellos Panamá Corea del Sur Emiratos Árabes

Voz 3 05:35 dos y casi seis minutos en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:04 buenas tardes Ciudadanos a la desesperada tras salvar a Cifuentes y recibir todo tipo de críticas reactiva una petición de comparecencia de la presidenta varada desde hace meses en un cajón el Gobierno regional lejos de agradecer su apoyo ha pedido la dimisión del número dos de la formación naranja todo esto de cara a la galería porque de puertas adentro el pacto PP Ciudadanos sigue intacto Ángel Garrido Ignacio Aguado

Voz 13 06:28 no no nosotros no vamos a romper ese acuerdo de investidura los problemas que tengamos Juliano son problemas puntuales como el que estamos viendo un problema en insisto se ha pretendido pisotear el reglamentos ha pretendido hacer trampas ayer no César Zafra volvió a mentir volvió a intentar hacer trampas no se lo vamos a perder

Voz 0771 06:45 dir ya sería el mundo al revés que un gobierno que está gobernando gracias al apoyo de dice diputado de Ciudadanos encima decida romper el acuerdo investidura

Voz 1434 06:53 pienso que el Gobierno regional amenazada ciudadanos con presentar una querella por prevaricación si intenta de nuevo citará Cifuentes en la comisión de corrupción para hablar de las actas perdidas el Partido Socialista anuncia por su parte que va a pedir a la mesa que reconsidere la decisión adoptada ayer David Lucas dimite el hasta hoy alcalde de la segunda ciudad más grande de la región ha presentado su renuncia deja la Alcaldía de Móstoles entrega su acta de concejal imite como secretario general de la agrupación socialista de la localidad

Voz 14 07:23 es la razón por motivos estrictamente personales desde aquí mi agradecimiento al secretario general del Partido Socialista Obrero Español a Pedro Sánchez por supuesto también a José Manuel Franco secretario general del Partido Socialista en Madrid pero disculpas al gobierno municipal de Móstoles llevo el aprecio de los ciudadanos es grato esfuerzo de haber trabajado codo a codo con muchos colectivos entidades asociaciones

Voz 1434 07:50 Lucas solo mantiene su cargo de senador después de quedar fuera de la nueva dirección del PSOE tras las primarias que ganó José Manuel Franco vamos a apuntar otras noticias con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:02 Manuela Carmena defiende la operación para comprar Bici Mad según la alcaldesa el Consistorio pagó el precio razonable por el servicio el PP que ayer llevó el asunto a los tribunales insiste en que el Gobierno municipal oculta la verdad los

Voz 1434 08:14 Adil ellos elegirán el destino de cien millones de euros de las cuentas de dos mil diecinueve el Ayuntamiento de la capital reservará esa partida para los llamados presupuestos participativos que irán a parar a proyectos en los distritos de la ciudad

Voz 0089 08:24 se lo está contando la ser el Supremo obliga a la Comunidad a pagar los pluses a los trabajadores del teléfono del uno uno dos aunque estén de vacaciones algo que no hacía hasta ahora el alto tribunal considera que el Gobierno regional debe cumplir con la legislación europea en esta materia nueva jornada de Madrid Fusión el certamen gastronómico otorgada hoy el premio al pastelero revelación debatirá cómo serán los restaurantes del futuro y en deportes el Atlético se enfrenta esta noche al Sevilla por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey tendrá que remontar el uno a dos de la ida mañana se jugará la vuelta del Real Madrid Leganés

Voz 1434 08:55 la imagen imágenes impresionante cientos de personas han acudido esta mañana con el currículo bajo el brazo a la llamada de un nuevo hotel de lujo que en breve va a abrir en la plaza de España en juego cien puestos de trabajo la cola llegaba hasta el Senado Borja Quintana

Voz 15 09:08 los requisitos básicos para el puesto eran inglés y como mínimo un año de experiencia en hoteles de lujo muchos han ido sin saberlo

Voz 3 09:14 no no ponía nada vamos yo lo noto

Voz 16 09:17 eh que buscaba que buscaban cien puestos ya está ya está a ver si suerte y por lo menos no lo lee Ny ya si mala suerte todavía

Voz 15 09:24 a la empresa oferta puestos para recepcionistas personal de limpieza botones maleteros personal de cocina y de restauración los aspirantes tenían formación muy distinta aunque la mayoría les unía el pan

Voz 16 09:33 no tienen un grado medio de actividades físico deportivas en el medio natural en un módulo de monitora juvenil yo

Voz 1909 09:41 debo el desempleo ya

Voz 3 09:44 sí me soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología tengo yo aún más

Voz 15 09:48 hoy ha sido la primera criba en la que los aspirantes han podido dejar el currículum que la empresa quedar según una primera impresión las siguientes serán en los siguientes días

Voz 1434 10:04 información del Tráfico DGT Alfonso Martínez cómo se circula por las carreteras de la Comunidad buenas tardes

Voz 17 10:10 buenas tardes martes veintitrés de una jornada tranquila en estos momentos en las carreteras de la Comunidad tráfico fluido tanto en las vías principales como el la red de carreteras secundarias los niveles de circulación son relativamente bajos y no generan retenciones importantes en ningún punto de la red viaria madrileña tan sólo tengan precaución en la A cinco a la altura de Móstoles dirección Badajoz ya que nos encontramos con tráfico lento con paradas intermitentes desde la Dirección General de Tráfico hoy les recordamos que el uso del móvil es incompatible con la conducción

Voz 18 10:37 ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez

Voz 19 10:40 hola hola buenas tardes bueno pues ya sí que se normaliza el tráfico en el interior de la ciudad se recupera poco a poco la normalidad en la Gran Vía que estuvo muy muy complicada durante toda la mañana prácticamente en ambos sentidos y en especial en el entorno de la plaza de España pero también vemos que mejora el tráfico en la entrada por el paseo de de Santa María de la Cabeza ha tenido retenciones más allá del Puente de Praga como decimos de entrada debido a obras en la zona de la calle de Cáceres en esa confluencia hayan han finalizado también como comentamos se recupera la fluidez aumenta ligeramente el tráfico en otros movimientos de salida sobre todo hacia la Avenida de América y el M30 De momento se circula sin problemas

Voz 1434 11:21 catorce grados hasta ahora en el centro de la capital a la espera de que lleguen los cambios a final de semana seguimos con temperaturas muy suaves con mucho sol Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:30 buenas tardes durante dos días más el tiempo presentará pocos cambios ha hecho un poco de frío esta noche pero el sol hará que las máximas superen un día más los quince grados en la mayor parte de la comunidad poco vientos pero hemos para esta tarde y mañana como decíamos situación muy parecida a la espera de que el jueves aumenten las nubes serán poco activas sólo dejarán algunas lluvias débiles pero después de estas nubes aire frío que hará que la recta final de la semana el ambiente sea plenamente invernal

Voz 1434 11:55 hora catorce Madrid con la producción de Teresa Rubio y la dirección técnica de Alicia Molina ídem

Voz 10 12:00 ya

Voz 20 12:08 yo no tengo por supuesto problemas en dar explicaciones en sede parlamentaria lo vengo haciendo a lo largo de los setenta y seis plenos que llevamos en la Asamblea en los cuales como le he dicho además ello contexto de manera habitual cuestiones que no son de mi Gobierno

Voz 18 12:22 es de momento Cristina Cifuentes se libra ciudadanos salvó ayer a la presidenta de comparecer en la Comisión de corrupción de la Asamblea para explicar por qué durante cinco meses negó los documentos del canal que había reclamado la oposición en el marco del caso Lezo tampoco tendrá que dar explicaciones en pleno porque Partido Popular y Ciudadanos también rechazaron esa posibilidad a pesar de que ella misma como acabamos de escuchar dijo el lunes de la semana pasada que estaba dispuesto hacerla ni siquiera hemos podido escuchar hoy a Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno porque un día más ha dejado solo a su número dos Ángel Garrido que ha sido durísimo conciudadanos lejos de agradecer el apoyo

Voz 0978 13:00 yo que le dio ayer la formación naranja Garrido

Voz 21 13:03 ha acusado al portavoz adjunto de ciudad

Voz 18 13:05 danos a César Zafra de mentir ya ha pedido su dimisión a Javier Bañuelos

Voz 21 13:09 buenas tardes qué tal buenas tardes en un tono muy enfadado crispado inhabitual en Ángel Garrido el portavoz del Gobierno ha comenzado así justificando suma

Voz 0861 13:17 estar con Ciudadanos yo creo que una de las formas de

Voz 13 13:20 de de corrupción es la mentira y ayer una persona que mintió

Voz 0861 13:25 esa persona es César Zafra según el consejero de Presidencia el diputado de Ciudadanos mintió al decir que la Mesa de la Asamblea tumbó la comparecencia de Cifuentes por un defecto de fue

Voz 1018 13:35 es vergonzoso vergonzoso

Voz 13 13:37 lo que están haciendo no cesa y hacer Oise tiene da política es dimitir porque ha mentido una persona que miente de esa forma intentar con juego sucio hacer que la presidenta comparezca de cualquier forma de cualquier manera haciendo trampas debe dimitir

Voz 0861 13:53 Ángel Garrido ha exigido nada menos que la dimisión del número dos de Ciudadanos en Madrid apuntaba el tiro muy alto pero minutos después el equipo del propio Garrido no ha aclarado que sólo piden su dimisión como portavoz de la Comisión sobre la corrupción eso sí bueno de Cifuentes amaga con meterle una querella por prevaricación la Comunidad alega que Ciudadanos no puede utilizar la comparecencia que registraron en abril del año pasado para citar de nuevo a la presidenta el próximo día dos en este caso para hablar del veto de los documentos del canal con César Zafra

Voz 13 14:22 quiere llamar la presidenta de esa comisión con cualquier excusa Chisinau tiene estará llamarán por respirar o por existir

Voz 0861 14:28 el PP insiste en que ayer un informe jurídico de los desde de los letrados de la Asamblea concluyó que la citación de Cifuentes era ilegal sin embargo fuentes parlamentarias nos aclaran que eso no es así primero no existe un informe como tal es sólo la opinión técnica de la Secretaria General de Servicio Jurídico y segundo esa letrada en ningún momento habría dicho que la citación de la presidenta en esa comisión sobre la corrupción era ilegal sino que no era procedente citarla en esa comisión

Voz 18 14:54 Ángel Garrido ha acusado esta mañana ciudadanos de mentir los ha llamado tramposos y también que son el chico de los recados de Podemos pero ni se plantean romper el pacto de investidura firmado con Ciudadanos que le da oxígeno en cuestiones tan importantes como por ejemplo los presupuestos tampoco piensan romperlos los de Ciudadanos a pesar de los insulto dos de las amenazas de querellas y a pesar de criar car una y otra vez la gestión del Gobierno regional casi como una pataleta después de evitar ayer con su voto la comparecencia de Cifuentes hoy el portavoz adjunto el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado ha anunciado que van a reactivar otra petición de comparecencia de la presidenta en la comisión de corrupción para hablar de su etapa como consejera en el canal entre los años dos mil doce y dos mil catorce una comparecencia que anunciaron hace meses para el veintitrés de junio

Voz 10 15:42 luego al abordaron en un cajón y ahora

Voz 18 15:44 vuelven a la carga con ella vamos a activar

Voz 0771 15:47 una de nuestras comparecencias que están registradas que está registrada ya que está calificada por la Mesa y que por lo tanto se puede eh poner en marcha mañana se celebrará una mesa de la comisión de investigación aquí en la Asamblea de Madrid y propondremos a PSOE Podemos que esa petición de comparecencias Active pero qué es active respetando el reglamento que ésta active conforme a la legalidad

Voz 1434 16:11 sobre la amenaza de Garrido de presentar una querella

Voz 18 16:13 lo dice Aguado que hagan lo que quieran que presente

Voz 0771 16:16 lo que consideren oportunos insisto yo creo que es un reflejo de de del estado de nervios en el que está el Gobierno regional por este asunto por la corrupción por las encuestas yo respeto profundamente que que decidan hacer este tipo de cosas nosotros estamos aquí para hacer política que es para lo que nos pagan y creo que lo lógico y lo que esperaban todos los madrileños es que la presidenta hubiera avenidos sin demasiados problemas a dar explicaciones no pasa nada por dar explicaciones

Voz 18 16:43 PSOE Podemos siguen sin dar crédito al bandazo de ciudadanos que primero dijo que apoyaría la comparecencia de Cifuentes ayer de hecho primero lo que sí pero luego pidió una segunda votación rectificó votó que no el PSOE por su parte va a pedir que se reconsidere esa decisión y mientras tanto tiene pensado preguntar por el asunto por las actas no entregadas en el próximo pleno vamos a la Asamblea a Israel Aranguez buenas tardes

Voz 0861 17:06 buenas tardes desde la formación morada anuncian que registrarán mañana su petición para que Cifuentes explique los vetos de información sobre el canal niegan eso sí que haya prevaricación en la propuesta que ayer se votaba puesto que no había una resolución jurídica previa es una evidencia más de que Cifuentes miente sostiene Lorena Ruíz Huerta a la vez que acusa a Ciudadanos es decir en público una cosa y hacer otra en privado sobre los presuntas presiones que habría recibido la formación naranja dice que es fácil intuir que existieron pero que de igual forma queda retratado cuál es el verdadero papel de Ciudadanos es Lorena Ruíz Huerta

Voz 22 17:36 es que a la hora de la verdad cuando suceden cosas que de verdad son relevantes y que demuestran el verdadero ADN del grupo Ciudadanos pues nos encontramos como con hechos como éste no como una noticia que conocíamos ayer de que tienen también un uno de los implicados por corrupción del Partido Popular le tienen como asesor en el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid esta es la realidad sobre ciudadanos

Voz 0861 17:59 desde la bancada socialista critican que la mesa permitiese ayer una doble votación que Ciudadanos niega alegando que fue más bien un debate el portavoz del PSOE en la Asamblea Ángel Gabilondo defiende a ultranza que hasta en dos ocasiones la secretaria general de los servicios jurídicos dijo que no había ilegalidad sobre lo que pasó entre votación y votación dice Gabilondo que es toda una incógnita

Voz 0771 18:17 rozando los misterios es que pasó la primera votación segunda votación qué razones han llevado a modificar a retractarse de la decisión primera y segunda porque se llevó a consentir que hubiera ese espacio para retractarse lo que quiero saber es cuántas veces te puedo hacer esto para cada vez que vayamos a una decisión la decisión que adoptemos no deja dudas

Voz 0861 18:42 por lo pronto los socialistas van a pedir una reconsideración de lo que ayer ocurrió en esa polémica reunión lo harán dicen una vez tengan por escrito el acta de la sesión

Voz 18 18:50 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos

Voz 3 18:54 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:58 sobre Lezo también pero ya en el ámbito judicial

Voz 18 19:01 les ha adelantado hoy que el juez que investiga este el supuesto chivatazo de la trama ha ordenado un careo entre Ignacio González y el presidente de La Razón Mauricio Casals va a ser el próximo lunes el juez quiere saber quiénes la magistrada que habría alertado al ex presidente madrileño de que estaba siendo investigado la informaciones de Pedro Jiménez

Voz 23 19:19 según confesó Ignacio González en una conversación intervenida por la UCO Mauricio Casals le dijo el mundo está acojonado me ha dicho que le están grabando es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada Ilha llamado para decirle cuidado que han grabado una conversación muy extraña ahora el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Madrid ha ordenado un careo el próximo lunes entre el presidente de la razón y el ex presidente madrileño para tratar de averiguar quiénes esa magistrada amiga de la casa que advirtió a los presuntos cabecillas del caso Lezo de que les estaban investigando al menos cinco meses antes de que estallara la operación

Voz 18 19:59 hora Móstoles porque esta mañana por sorpresa al alcalde David Lucas ha presentado su dimisión asegura que se va por motivos personales que hay que pasar etapas en marcha con palabras de agradecimiento al líder de su partido al líder del Partido Socialista Pedro Sánchez José Manuel Franco que lo dejó fuera de la dirección socialista tras ganar las primarias en la Comunidad de Madrid ser Madrid Oeste Belén Campos sorpresas la quedado David Lucas al presentar su renuncia a la Alcaldía de Móstoles llegó esta alcaldía tras las últimas elecciones municipales celebradas en mayo de dos mil quince después de cuatro años como líder de la oposición en el municipio al que llegó tras pasar como concejal por los ayuntamientos de Getafe de Madrid gobernaba el tripartito en Móstoles junto a Ganar Móstoles e Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes Lucas dice que se va por motivos personales que las etapas se cumplen que hay que saber llegar en marcha

Voz 1909 20:48 Marsé el regidor mostoleño se había posicionado

Voz 18 20:50 a favor de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez en las últimas primarias a la secretaría general y también se quedó fuera de la última Ejecutiva Regional del PSOE liderada por el nuevo secretario general José Manuel Franco Lucas ha tenido palabras de agradecimiento para ambos

Voz 14 21:05 esa es la razón por motivos estrictamente personales desde aquí mi agradecimiento al secretario general del Partido Socialista Obrero Español a Pedro Sánchez por el apoyo y el trabajo que viene realizando y por supuesto también a José Manuel Franco Secretario General del Partido Socialista de Madrid porque creo que está haciendo un buen trabajo para hacer posible que una alternativa de Gobierno en la Comunidad de Madrid muchos municipios sea

Voz 18 21:31 desde el resto de grupos que conforman el gobierno municipal y también la oposición han mostrado su sorpresa pero también han respetado su decisión de momento asume el cargo la primera teniente de alcalde Jessica Antolín

Voz 25 21:46 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista en los sea donde ir

Voz 26 21:50 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza jugó en el colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por

Voz 27 22:05 hasta luego hola queremos contarte la llegada del AVE a un nuevo destino hablar de cómo las distancias se acortan ir resumiendo la idea de estar cada vez

Voz 26 22:15 más cerca a partir del veintitrés de enero ha de Madrid Castellón en tan solo dos horas y media compras ya tus billetes en Renfe punto com disfruta de todas las ventajas del programa más Renfe

Voz 27 22:33 Ministerio de Fomento Gobierno de España miedo nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora pagamos menos nosotros elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora no sale gratis diga nosotros ya I más D

Voz 16 22:48 trescientos mil Happy como nosotros llama Endesa prueba tiempo Happy el condiciones oferten vista tiempo Fathi punto com

Voz 28 22:56 por qué no puede ser mamá dos resultados para no

Voz 27 23:00 mamá mamá

Voz 29 23:02 expuestas que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre Colón médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 30 23:19 es más fácil empezar el año reclamando tus gastos hipotecarios que apuntándote al gimnasio hazlo y Súmate a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrata en nuestra web

Voz 27 23:34 parrillada en asociados hagámoslo fácil

Voz 31 23:37 sí sí estoy menos tu pelo peinar lo cuidarlo lucirlo con NHC recuperará as esas sensaciones perdidas tenemos nuevos tratamientos contra la alopecia tratamientos en cabina individualizados para mujeres y hombres pide ya tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres treinta y nueve visita nos el NHC punto es NHC mejoramos la salud de tocar ella

Voz 32 23:59 rima que móvil coches seminuevos al cincuenta por ciento GM enero Gemma hace un coche seguí Lugo por la mitad de precio ya móvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche entre este cinco mil euros a RIM aquella móvil en enero liquidados sus muchos coches de cinco mil euros verás lo que te ahorras

Voz 10 24:19 bienvenidos a regatas en centramos poniendo Terre guapa con fuertes como esta maquillar un euro si maquillaje a un euro siente Terra guapa recuerda ahora Body del If I could seco un Perfumerías Douglas Perfumerías Douglas Turner Inbiotec

Voz 3 24:40 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 24:45 primeras palabras de Manuela Carmena después de que el partido

Voz 18 24:47 lo popular anunciara la semana pasada presentara ayer mismo una querella por malversación y prevaricación en la compra de Bici Mad la alcaldesa asegura que se pagó lo que se debía pagar esos diez millones y medio de euros desembolsados por el Ayuntamiento Felipe Serrano

Voz 0622 25:01 Manuela Carmena responde a la querella criminal del PP diciendo que el Ayuntamiento compró Bici Mad al precio que correspondía diez coma cinco millones de euros que es una cantidad razonable dentro de los controles de legalidad que están establecidos la cesión del contrato por parte de Bono Parc fue según la alcaldesa la mejor solución para mantener este servicio de movilidad Carmena anima a verlo desde esta perspectiva y no como ha hecho el Partido Popular dejándolo en manos de la justicia recurso que ella considera muy lamentable porque puede llegar a obstaculizar la gestión de lo público

Voz 1410 25:32 después pues lo hicimos pues con el precio que correspondía con la el precio que estimamos sí que es estimó que era el razonable y además el que surgió en el seno de esa conciliación entre la empresa y el Ayuntamiento cómo valoramos cómo se resolvió no podemos decir nada más que muy bien porque la verdad es que han desaparecido las quejas en relación con nuestra mente no hay cajas no yo creo que hay hasta elogios y felicitaciones no

Voz 0622 26:03 el otro frente de batalla que tiene abierto la alcaldesa en este caso con sus socios de investidura es el de la negociación de los Presupuestos Generales Carmena ha indicado que tiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el PSOE entre otras cosas porque ambos están interesados en nuevas cuentas dado que la prórroga de las del año pasado supone menos oportunidades la alcaldesa ha recordado que las subvenciones por ejemplo necesitan un nuevo presupuesto y ella está segura según ha dicho de que el PSOE no dejará a nadie sin esos derechos

Voz 18 26:31 la justicia ha admitido a trámite la querella contra cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad por un presunto caso de prevaricación administrativa contra la empresa de ambulancias alerta que según denuncian presionaron para que abandonaran un contrato millonario en el que eran favoritos Teresa

Voz 1933 26:46 lo trata del viceconsejero de Sanidad Manuel Molina de César Pascual director general de Coordinación de asistencia sanitaria Luis Fernández secretario general técnico de la Consejería de Santiago Cortés director de gestión del Summa la empresa Ambulancias Alerta presentó una querella contra ellos basándose en las grabaciones realizadas hace casi dos años durante las reuniones en la que los altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que lo mejor para ellos era abandonar el contrato porque no iban a poder cumplir las condiciones o la oferta económica que habían realizado este es un extracto de estas declaraciones el que habla es el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina

Voz 3 27:19 no me gusta inicial contratos que inicialmente las inviable cosa que bueno algún crítico está en seguro vista velo para cualquier tipo antes la implantación son madres tanto desde la Consejería insisten en que

Voz 1933 27:42 cuando la empresa alerta ganó el concurso rebajando diez millones de euros la oferta decidieron exigirle un informe de viabilidad que la empresa no

Voz 27 27:49 no pudo presentar por lo que retiró el contrato queremos contarte la llegada del AVE a un nuevo destino hablar de cómo las distancias se acortan y resumiendo la idea de estar cada vez

Voz 26 28:05 más cerca a partir del veintitrés de enero ha de Madrid Castellón en tan solo dos horas y media con billetes en Renfe punto com disfruta de todas las ventajas del programa más Renfe

Voz 27 28:22 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España tu perro tiene aseguró sabías que en Madrid es obligatorio nuestras asegurado

Voz 33 28:31 con el seguro de responsabilidad civil de Rania paseará tranquilo cuanto perra es el más barato del mercado

Voz 30 28:37 desde dieciocho euros al año también disponible con asistencia hay veterinario a domicilio más información enterrar a punto es o en el novecientos dos diez diez treinta

Voz 3 28:48 hora catorce los deportes

Voz 10 28:55 Iván Álvarez buenas tardes Cristina hoy a las nueve y media

Voz 34 28:58 anoche en el Sánchez Pizjuán se disputa el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Atlético de Madrid el equipo rojiblanco obligado a remontar tras perder por ungulados en el encuentro de ida Diego Costa y Filipe Luis lesionados son las principales ausencias en la convocatoria del Cholo Simeone mañana turno para Real Madrid y Leganés el equipo blanco se ha ejercitado esta mañana con las ausencias de Ceballos y Vallejo que continúan con sus respectivos procesos de recuperación el que ya está disponible Sergio Ramos Zidane ha confirmado en rueda de prensa la presencia del capitán ante el conjunto pepineros un Leganés que completará esta tarde su última sesión de entrenamiento previa al partido en el Santiago Bernabéu además en baloncesto el Estudiantes recibe al Beirut alemana a las ocho y media en la Champions League en el Europeo de balonmano España Eslovenia a las seis y media de la tan

Voz 18 29:37 B

Voz 1434 29:38 así terminamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy debate político entre Partido Popular y Ciudadanos justo en el día en el que el Gobierno regional del PP ha pedido la dimisión del número dos de Ciudadanos a las siete y veinte como siempre hasta luego

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 3 30:09 hora catorce José Antonio Marcos el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent

Voz 1018 30:22 viajará mañana a Bruselas para entrevistarse con Carlas Puigdemont antes de anunciar el jueves la fecha sobretodo el formato del debate de investidura para el cual el dirigente prófugo de la justicia es desde ayer el candidato oficial dice que quiere estar presente que quiere debatir pero claro lo dice con las cartas marcadas

Voz 4 30:40 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido

Voz 1018 30:58 con estas palabras tras reunirse con un grupo de parlamentarios daneses termina la presencia de Puigdemont en Copenhague su grupo Jones Cataluña ha retirado la petición de delegación de voto lo que puede ser una nueva maniobra de cara a la posible investidura tanto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como la portavoz socialista Margarita Robles parecen convencidas

Voz 3 31:16 de que los gestos de El dirigente prófugo parecen lejos de la cordura política

Voz 16 31:21 sido es que deje de dar espectáculos que para los que no estábamos la política en serio nuestro trabajo

Voz 35 31:32 pues está dedicando yo siento decir que lo que está pasando con Puigdemont en este momento es un auténtico esperpento alguien que tiene responsabilidades judiciales pendientes que no es capaz de estar en Cataluña con los ciudadanos creo que no tienen ninguna razón para poder pretender ser elegido como presidente

Voz 3 31:59 Rajoy recuerda desde León que no

Voz 1018 32:00 qué alternativa a la ley y el presidente del Gobierno invoca el sentido común el respeto a la ley la recuperación de la normalidad de política económica y social y Pedro Sánchez ratifica el apoyo a las iniciativas del Gobierno para garantizar la legalidad por ahí empezamos Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes buenas tardes la qué tal porque el líder socialista ha viajado a Sevilla hay parece que ha recompuesto relaciones con Susana Díaz si ambos se han reunido durante media hora en Sevilla por primera vez desde las primarias

Voz 7 32:23 que haya habido discrepancias en el pasado por supuesto estas están superadas estamos todos remando en la misma dirección

Voz 8 32:30 bueno esa foto es la paz y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda la mía la primera para lo que le haga falta

Voz 0019 32:36 Sánchez ha propuesto además que la matricula para los estudiantes de primer año de un grado universitario sea gratuito cara a cara el juez ha ordenado un careo entre el ex presidente madrileño Ignacio González y el presidente de La Razón Mauricio Casals para aclarar quiénes la magistrada que les advirtió de que tenían los teléfonos pinchados por la investigación del caso Lezo

Voz 1018 32:53 para investigar los setenta ciudadanos propone que se cree

Voz 36 32:56 la comisión que investigue cómo se gestionó la respuesta a los ataques en Barcelona y Cambrils y el PSOE se opone escuchamos a Juan Carlos Girauta ya Margarita

Voz 37 33:02 no pretende depurar responso

Voz 0771 33:05 calidades políticas por los atentados lo que

Voz 37 33:08 pretende es saber qué sucedió

Voz 10 33:10 creo sinceramente que es funda frivolidad pretender hacer comisiones de investigación con el tema de la lucha antiterrorista vuelve hoy

Voz 0019 33:19 se ha trasladado la Inmaculada un cuadro que era la última obra que quedaba

Voz 0771 33:22 llevar del Museo de Lleida al monasterio de exigencia Javier las

Voz 0019 33:25 han presidente de Aragón tienen que venir más cuadros

Voz 0771 33:27 en que venir las pinturas murales que esta es una batalla en el buen sentido de la palabra que no cesa esa recuperación patrimonial la veremos todos completada de arriba abajo

Voz 1018 33:37 más protección Save the Children denuncia que la violencia de ETA

Voz 36 33:40 pero el maltrato los abusos sexuales y el acoso escolar son los principales formas de agresión que sufren los niños en nuestro país pide mejoras legales para protegerla

Voz 10 33:47 a lo que se pide precisamente es que de manera provisional siempre que se retire la el régimen de visitas que en los casos de asesinatos y homicidios se quite la paz la patria potestad

Voz 1018 33:57 fin de la alerta Morón terremoto de siete coma no

Voz 0019 34:00 a grados en la escala de Richter registrado hoy a doscientos cincuenta kilómetros de la costa de Alaska no hay constancia de daños materiales ni personales pero la policía avisa

Voz 10 34:10 el parking

Voz 5 34:11 la escuela puede ser un lugar seguro evacuado vuestras casas y buscar un lugar seguro

Voz 1018 34:15 a mínimo cien pies de altura abandona Rafa Nadal se ha retirado de los cuartos de final del Abierto de Australia

Voz 0019 34:22 Josep contra el croata Marin Cilic pero una lesión en la pierna derecha

Voz 1018 34:25 ha obligado a dejar el torneo zanjado

Voz 38 34:29 ya no podía moverme en la semana quedara totalmente bloqueada

Voz 0771 34:33 el y ojalá sea muy moderada

Voz 1018 34:36 amplía su cavidad el consejo de administración

Voz 0019 34:39 deprisa propietario de la cadena SER ha aprobado una ampliación de capital de quinientos sesenta y tres millones de euros la decisión se encuadra en el proceso de reestructuración y una vez firmado el acuerdo de refinanciación con la totalidad de sus acreedores

Voz 3 34:51 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:57 tanto en el Wing señora directora del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague como la están poniendo en la red desfiló independentistas a raíz de las preguntas que formuló ayer a su invitado el expresidente Carles Puigdemont propuesto para una nueva investidura por Roger Torrent a quien corresponde hacerlo según el Estatuto vigente cuéntenos entre los contrarios a la balcanización de Europa sobre base de demandas identitarias siempre de alta peligrosidad su invitado les ha tomado como rehenes de su circo pero las preguntas de usted han salvado el honor de la universidad

Voz 1018 35:37 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Noema Valido en la técnica Adrián Prado y Carlos Cala en la producción ya aquí también a mi lado Pepa Blanes hola Pepa buenas tardes

Voz 10 35:45 hola qué tal buenas tardes que vamos conociendo en directo

Voz 1018 35:48 todo quienes optan a los Oscar de este año de momento conocemos ya los primeros premios son premios técnicos

Voz 1463 35:53 sí de momento todas las categorías efectos especiales sonido montaje de sonido todas estas que pasamos rápidamente pues los favoritos de momento Dunkerque la cinta de Christopher Nolan la forma del agua en la película del mexicano Guillermo Del Toro que es una de las favoritas junto a tres anuncios en las afueras de momento poco podemos especular porque ha sonado hasta Star Wars como nominada y no creemos que este entre las finalistas y la mala noticia es que no hay presencia española este año que pueda optar en los hechos

Voz 1018 36:20 pues volveremos hablar contigo tan pronto sepamos algo más concreto pero además de todo esto el tenemos que recordar el anuncio de una despedida en el Diamond dejará de actuar el Parkinson le obliga a una retirada paulatina a sus setenta y siete años sigue siendo uno de los músicos de referencia en todo el mundo

Voz 11 36:45 he sido yo

Voz 1018 36:49 prisión Jordi Carbó poco a poco el ambiente suave

Voz 0978 36:51 incluso cálido de los últimos días la lugar una situación más propia para estas fechas sobre todo a finales de semana cuando el ambiente será plenamente invernal incluso con lluvias y nevadas en cotas bajas en el meditar

Voz 1018 37:02 año de momento esta tarde mucho sol Tempel

Voz 0978 37:04 duras en casi todo el país e de quince a veinte grados todavía por encima de los veinte en la Comunidad Valenciana Murcia gran parte de Andalucía la próxima noche volverá el frío no subirán tanto las temperaturas en gran parte de Castilla y León y Extremadura así como en algunos puntos de Catalunya donde las nieblas son preexistentes

Voz 3 37:22 hora catorce Cadena SER

Voz 25 37:27 en este minuto muchos dueños de coches que duermen siempre en garaje tiene

Voz 27 37:30 lo mismo en la cabeza porque a mí

Voz 39 37:33 me han subido el precio del seguro de tu coche moto veinte a la mutua sea cual sea Taylor bajamos llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco íbamos vente a la mutua condiciones de a punto es cuando basado

Voz 40 37:48 Jesús buscando una chaquetilla pero pilla así chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes ciborgs si quiere sentir de vivos piden a su préstamos transferidos en quince minutos los primeros test

Voz 41 38:00 el mundo sin intereses ni comisiones entras libros punto es pues llama novecientos ochenta allí lo veintidós sesenta y dos que siente Teddy Bush

Voz 27 38:07 todo lo bueno de un crucero en

Voz 10 38:10 B B

Voz 16 38:11 Beltrán reserva ya tu Crucero dos mil dieciocho giras de ventajas turbia paquete de bebidas gratis se qué regalos de trescientos euros itinerarios exclusivos para no perderte nada en muchas más ventajas informa Tel novecientos dos doscientos cuatrocientos en cualquiera de nuestras setecientas tiendas o en vez de Apple VRAC punto com

Voz 33 38:29 y se iba al dentista Sanitas como los AVE sin pues por eso

Voz 42 38:36 que puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí que es en ataque

Voz 1018 38:42 pero si no te cuando llevas una sonrisa Sanitas como yo

Voz 10 38:44 Tito equipos las técnicas dentales de Sanitas con la primera consultas gratis y empieza el día cuidando sonrisa

Voz 3 38:50 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:55 Bush dice que quiere volver a España pero a su manera en una nueva pirueta política buscando toda la repercusión posible medios europeos el ex presidente catalán asegura que quiere estar presente en el Parlamento para debatir de forma tranquila pero además sin riesgo de detención algo que obviamente en un Estado democrático sólo depende de las decisiones de la Justicia Pablo Tallón es el enviado especial de la Cadena SER a Copenhague Pablo qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno opuse no ha convocado a los periodistas tras reunirse con algunos diputados del Parlamento danés su intención ha sido evidente buscar de nuevo toda la notoriedad posible explotar su victimismo presentase precisamente como una víctima de la persecución política

Voz 1673 39:32 jabón no da por hecho que vaya asistir a la sesión de investidura del Parlament pero sí asegura que va a trabajar en ello en las próximas horas y días de momento pida a las autoridades españolas que se dejen de reforzar las fronteras y que se sienten a hablar sobre cómo puede volver a Cataluña sin riesgo de ser detenido como paso previo a una negociación política que considera imprescindible es que según el ex president todos los demócratas debería desear este escenario que dice sería bueno para Cataluña pero también para el conjunto de España

Voz 4 39:58 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido esto sería no sólo una buena noticia para para Cataluña sería también una buena noticia para España

Voz 1673 40:25 sobre el auto de ayer del juez en el que rechazó reactivar la euroorden de detención contra él lo califica de delirante e ironiza con que los argumentos puso el magistrado pueden abrir un precedente peligroso

Voz 1018 40:36 bueno la reunión en el Parlamento se ha producido a iniciativa de líder del Partido Independentista de las Islas Feroe no han acudido los representantes de las tres formaciones que integran la coalición de Gobierno liberal conservadora tampoco la oposición socialdemócrata

Voz 1673 40:49 sin Yamón llegaba al Parlamento danés sobre las once y media en medio de una gran expectación mediática hice dirigía directo a una de las salas de reunión donde ya les esperaban varios diputados que como decías lo representaban a todos los grupos de del hemiciclo este encuentro ha durado aproximadamente una hora después se producía la comparecencia en la que ha pronunciado un breve discurso primero en inglés después en castellano y finalmente en catalán y en la que apenas ha aceptado cinco preguntas de la prensa después ha esquivado cualquier amago de corrillo con los periodistas ha ido rápido del Parlamento y la previsión es que ya en las próximas horas vuelva hacia Bélgica lo cierto es que desconocemos si todavía tiene dado algún encuentro más aquí en Copenhague porque la información sobre este viajeros ha llegado en cuentagotas casi casi podríamos decir en gotas microscópicas

Voz 1018 41:34 bueno muchas gracias Pablo VI supone por tanto que Puigdemont regresará en las próximas horas a Bruselas donde le espera mañana una reunión con el presidente del Parlamento catalán con Roger Torrent suele Domínguez Barcelona qué tal bona tarda

Voz 1909 41:45 bueno quizá esto el único quedado basta

Voz 1018 41:48 ante claro de la reunión de la Mesa de la Cámara autonómica porque todavía no se ha decidido nada sobre el debate de investidura ni la fecha ni el formato que salvo sorpresa conoceremos pasado mañana fuentes parlamentarias han confirmado que Rusia

Voz 1909 42:00 en viajará mañana a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont y con los otros cuatro diputados electos que le acompañan en la capital belga el objetivo de ese viaje según explican desde el entorno del presidente de la Cámara es defender los derechos de todos los diputados también aquellos que están en prisión o dicen textualmente en el exilio poder abordar con ellos la situación política y social para el jueves Rehn ha convocado a los grupos aquí en el Parlament para perfilar con ellos los detalles del pleno de investidura sobretodo para ponerle fecha

Voz 1018 42:28 Junts per Cataluña retira la petición de delegación de voto de Puigdemont no así la de los otros cuatro diputados huidos a Bruselas que interpretación política puede tener este movimiento

Voz 1909 42:39 en Cataluña explica que lo hacen para tener todos los escenarios abiertos y no descartan que la petición se pueda reactivar en cualquier momento incluso horas antes de que se inicie el pleno de investidura para la oposición es una simple artimaña para evitar que ellos puedan recurrir con tiempo la convocatoria de un pleno en el que el candidato a la investidura podría no estar presente Carlos Carrizo sabe Ciudadanos dice que estos movimientos en cualquier caso le da muy mala espina

Voz 5 43:06 porque eso significa que estamos otra vez en las dinámicas de la legislatura pasada es decir que se están manejando los tiempos por parte de la mesa para que para garantizar la indefensión del resto de grupos parlamentarios

Voz 1909 43:22 en la misma línea Eva Granados del PSC recuerda que las artimañas tienen un recorrido muy corto y lo que es peor consecuencias los grupos de la oposición se

Voz 18 43:30 han de que tu Rehn proponga un candidato a su juicio

Voz 1909 43:33 posible y se quejan también de que la mesa no haya analizado hoy las peticiones de voto que siguen vigentes las peticiones de voto delegado por eso pero eso también nos cuentan podría tener una explicación táctica fuentes de Cataluña apuntan que es posible que en las próximas horas un los próximos días los cuatro diputados que están en Bruselas con Puigdemont renuncien a sus actas así la mesa no tendría que tomar ninguna decisión comprometida y los grupos independentistas se asegura querían tener la mayoría para conseguir la investidura en la primera votación sólo faltaría saber cómo y desde dónde afrontaría pulmón el debate

Voz 1018 44:08 pues muchas gracias All esto es lo último desde el Parlament la Fiscalía del Supremo no va a recurrir la decisión del juez Llarena de no activar la euroorden para detener a Puigdemont el Ministerio Público ha presentado también un informe en el que se opone a la libertad del ex conseller Joaquim Forn y el ex diputado y ex líder de la Asamblea Nacional Jordi Sanchez por entender que existe que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva sobre la estrategia de Puigdemont algo apuntábamos en portada ha habido un cúmulo de reacciones políticas coincidentes en su tono crítico desde la vicepresidenta Sáenz de Santamaría Millán Juan mandamos una media

Voz 16 44:38 no tiene ninguna posibilidad yo lo que pido es que deje de dar espectáculos que para los que nos estábamos la política en serio nuestro trabajo

Voz 1018 44:52 está en gran ido más llamativos lo que a primera hora desvelaban Antena tres el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido sobre

Voz 43 44:59 es el despliegue policial para impedir que Puigdemont intente colarse en el Parlament

Voz 6 45:04 qué vamos a estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través del helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que separar fe a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mí en el maletero del coche

Voz 1018 45:29 Mariano Rajoy acaba de participar en un acto político en León en el que ha hecho un llamamiento al respeto a la legalidad porque según ha subrayado no existe alternativa

Voz 44 45:37 ponga el sentido común el primero que la ley se respete y se cumpla

Voz 45 45:43 Iker recuperemos la normalidad institucional

Voz 44 45:45 el económico y social no hay alternativa a esto que acabo de decir no hay ninguna alternativa a la ley no la hay porque España es una democracia él

Voz 1018 46:00 líder del PSOE Pedro Sánchez ha reiterado su disposición a apoyar al Gobierno en todas las iniciativas que contribuyan a garantizar el respeto a la legalidad a lo dicho en Sevilla un desayuno informativo al que ha asistido como invitada la presidenta andaluza Susana Díaz previamente ambos mantuvieron un encuentro a solas su primera reunión política conocida

Voz 43 46:16 tras la crisis del PSOE en el que parece que ambos han estado de acuerdo en trabajar por el de hielo Inma Carretero

Voz 0806 46:23 Pedro Sánchez y Susana Díaz aseguran que han superado sus diferencias aunque a la dirigente andaluza no le gusta hablar de deshielo

Voz 8 46:29 bueno esa fotos de la paz aquí normalmente la temperatura nunca están va y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda de todos los socialistas andaluces ir la mía la primera

Voz 7 46:40 hay habido discrepancias en el pasado por supuesto pero esas están superadas y al contrario ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección

Voz 0806 46:49 se han reunido esta mañana durante treinta minutos a solas un encuentro con el que Ferraz y el PSOE andaluz querían lanzar un mensaje de distensión por eso la presidenta andaluza y su núcleo de confianza han asistido al desayuno informativo que ofrecía el Secretario general en el que no se han prodigado muchos cargos intermedios de la Junta de Andalucía además de los gestos y de la foto juntos el líder socialista ha asegurado que Andalucía le inspira en sus propuestas ya ha rechazado que Susana Díaz este situada a su derecha reflexiones de Pedro Sánchez en una conferencia en la que ha cerrado filas con Mariano Rajoy en su estrategia en Cataluña apoyará ha dicho los recursos que presente el Gobierno

Voz 1018 47:29 y una consecuencia económica más de la crisis política de Cataluña según datos oficiales del INE los hoteles catalanes redujeron sus precios algo más de un dos por ciento en diciembre lo que no impidió que cayera el número de visitantes la ocupación aumentó de toda España salvo precisamente en Cataluña Eladio Meizoso