Hora 14 (24/01/2018)

Voz 2 00:24 muy buenas tardes más claro imposible el vicepresidente del Gobierno Victor Campos me llama su despacho no time muy

Voz 3 00:32 tras unos sobres donde el me dice que hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relaciones con la Administración no quieren ayuda de la del partido le aporta eso es una encargo del presidente

Voz 1018 00:58 comporte Ricardo Costa responsabiliza directamente al expresidente valenciano Francisco Camps de la financiación ilegal del Partido Popular a través de la trama Gürtel el que fuera número dos del PP en esa comunidad y figura de gran proyección en el partido ha optado por hablar claro eso sí sin aportar ninguna prueba documental en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional en el que la Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de cárcel y no ha olvidado que con ese dinero negro también se pagó parte de los mítines de Rajoy en las autonómicas de dos mil siete y las generales de dos mil ocho Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:31 Ricardo Costa abierto en canal primer dirigente del Partido Popular que reconoce de forma abierta la financiación ilegal con detalle ha aportado fechas nombres de empresas y cifras de dinero negro admite la trama en vez del PP en Valencia cuyo perfil se encontraba a Francisco Camps con ejecutores como Juan Cotino Víctor Campos o Vicente Rambla es el nutría con aportaciones el negro de adjudicatarios con la Administración Costa dice que advirtió a Bárcenas y admite que los mítines de Rajoy se pagaron negro con ciento veinte mil euros el ex secretario general del PP en Valencia ha acabado pidiendo perdón a los ciudadanos

el Camps que no estaba procesado por este asunto dice estar muy tranquilo y así se lo contaba esta mañana una compañía

Voz 4 02:13 el diario Levante que los te ni preocupadas a mí estoy atento lo que está muy tranquilo no solo estoy tranquilo sino que no siga absolutamente nada Miguel juicio mira aquí está mi responsabilidad el Consejo su de alguna otra cosa más que estoy haciendo claro yo estoy muy a gusto aquí el consejo y seguiré trabajando aquí en el consejo

Voz 1018 02:32 el Rajoy asegura que ni siquiera conoce si Camps sigue siendo o no militante del PP por supuesto de la financiación ilegal no conoce absolutamente nada son declaraciones a Ona

Voz 1487 02:40 yo no sabía nada de todo eso que me está contando un usted estaré a lo que digan los tribunales y quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no estará en el Partido Popular de Cantón

Voz 1 03:03 nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática el president Puigdemont tiene todos los derechos igual que cualquier otro diputado diputada a ser investido de hecho es hoy oficialmente el candidato a este debate de investidura

Voz 0315 03:20 retiren todos elementos que impiden la celebración del pleno tal como sería el deseo de todos ahí hasta el último momento vamos a intentar

Voz 1018 03:29 que esto sea posible el presidente al Parlamento catalán Roger Torrent y el candidato a la presidencia autonómica Carles Puigdemont tras reunirse durante algo más de una hora en Bruselas Si algo ha quedado claro es que Puigdemont no quiere enseñar sus cartas que se la Pastor

Voz 1018 04:13 Interior ha reforzado con un centenar de agentes de la Guardia Civil el dispositivo para impedir que Puigdemont intente entrar en España sin ser detenido a la justicia el juez Llarena ha ordenado el registro de las sedes de Omnium Cultural y de Asamblea Nacional de Cataluña además del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y en Davos en Suiza en el foro económico en el que participan líderes políticos y económicos de todo el mundo el Rey contundente en su denuncia del desafío secesionista

Voz 5 04:37 cuidado con los esto de mente no quiero concluir esta parte de mi discurso sin hablar de la reciente

Voz 0978 04:42 crisis es una parte fundamental de Almadén nuestro

Voz 5 04:45 País Valencià diversa que nos caracteriza Cataluña donde hemos visto un intento de minar las reglas básicas de nuestro sistema democrático atemorizar

el ministro del Interior pide perdón por el caos en la AP seis durante la nevada de principios de año zoido culpa a la concesionaria defiende la gestión del director general de Tráfico dice que sólo tuvo un error de comunicación insiste además en que Archidona usada como cien no es una cárcel la actual propietario de Opel paralizó el proyecto del nuevo Corsa para la fábrica aragonesa de Figueruelas tras la suspensión de las negociaciones del convenio laboral anunciada por los sindicatos esa fábrica la mayor de Aragón da empleo a ocho mil trabajadores los funcionarios del Estado convocan movilizaciones este mes y el próximo para exigir una subida salarial que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido y una equiparación de sueldos respecto a funcionarios de otras administraciones el Ayuntamiento de Madrid estudia suspender durante un año prorrogable la concesión de licencias para pisos turísticos y aprobar una normativa por la que las viviendas que se alquilan más de noventa días al año necesitarán una licencia específica en prisión provisional el hombre acusado de violar a una mujer en una sala de espera destinada familiares del hospital Macarena de Sevilla Los hechos ocurrieron el jueves pasado pero no se han conocido hasta hoy

dos y casi seis minutos

Voz 1434 06:19 buenas tardes el Ayuntamiento de la capital suspenderá durante un año la concesión de licencias para alquiler turístico una vez que esté aprobada y en vigor la nueva normativa según el documento oficial al que ha tenido acceso la SER esa moratoria afectaría solo al distrito centro donde está más de la mitad de las viviendas turísticas que hay en toda la ciudad el Ayuntamiento aprovechará ese tiempo para elaborar el Plan Espacial de alojamientos turísticos de la ciudad de Madrid a la oposición en principio no le gusta a los vecinos contrarios a la presencia masiva de pisos de alquiler turístico tampoco Luis Alonso es portavoz de la plataforma Lavapiés dónde vas

Voz 2 06:55 Nos parece que es un poco como ojo de manos como decir que sacó una moratoria de los sacarlas porque no sólo afecta a centro cuando debería afectar a un área mucho mayor y no afecta al resto de licencias turísticas como son hoteles Foster es todo esto que está sucediendo ahora

Voz 1434 07:11 el ciudadanos aprieta Albert Rivera el líder nacional del partido también pide la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción de la Asamblea y lo hace a pesar de que la propia presidenta amenazó incluso con romper el pacto de investidura en Madrid si persistían las descalificaciones de su socio de investidos

Voz 7 07:28 como no queremos ver al TPI victimista dándose porque no se ha cumplido o no el Reglamento tal pues oye vale lo presentamos otra vez pero vienes a comparecer y eso es lo que ha hecho Ciudadanos me parece inteligente porque lo que hubiera hecho Podemos el PSOE seguramente hubiera dado a un litigio francesa al a una batalla que fuera la excusa además para que no diera la cara a la señora Cifuentes que que ya empezamos a conocer al PP cuando se quiere escapar de dar la cara en en una comisión

Voz 1018 07:52 la Mesa de la Comisión de corrupción decide en estos momento

Voz 1434 07:55 si acepta las nuevas peticiones de ciudadanos y de Podemos para que Cifuentes comparezca el día dos de febrero una reunión a la que ha vuelto el Partido Popular para garantizarse que se incluyen el acta un escrito que ellos mismos el PP presentó anoche para tratar de evitar a toda costa que Cifuentes tenga que comparecer den más noticias que apuntamos ahora con Sonia Palomino de Israel Aranguez

Voz 6 08:19 protesta de los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que une la capital con veinte municipios del sur de la comunidad la plantilla que lleva cuatro meses en huelga para reclamar mejoras salariales y de seguridad se ha concentrado en la Puerta del Sol para denunciar los recortes

Voz 1434 08:32 los últimos años y el guardia civil que asesinó a tiros a un chico marroquí en la A tres asegura que pensó que la víctima era un terrorista durante su declaración en la Audiencia Provincial el agente negó ha negado que quisiera matar al joven la Fiscalía pide para el veintiuno años de cárcel por un presunto delito de asesinato

Voz 6 08:45 la escuela de tauromaquia de Batán ha cerrado esta mañana sus puertas tras perder las subvenciones del Ayuntamiento el portavoz del Partido Popular José Luis Martínez Almeida ha acusado al gobierno municipal de sectarismo y se ha comprometido a reabrir el centro si vuelve al Gobierno

esta mañana se han entregado los premios Abogados de Atocha cuando se cumplen cuarenta y un años de la matanza Comisiones Obreras ha galardonado al ex presidente de Uruguay José música ya la ONG Reporteros Sin Fronteras por su trabajo por la libertad y la justicia en los deportes el Atlético de Madrid se cae de la Copa del Rey tras su derrota por tres a uno contra el Sevilla esta noche se juega el Real Madrid Leganés con el cero a uno de ventaja de la ida para los blancos

Voz 1434 09:26 mañana se va a desactivar el protocolo anticontaminación en la capital pero todavía hoy se mantiene el nivel uno hasta esta próxima medianoche está prohibido por tanto circular a más de setenta kilómetros por hora en los accesos a la ciudad y en el interior de la M30 vamos a saber cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 8 09:45 buenas tardes el miércoles veinticuatro de enero tráfico sin incidencias en las carreteras de la comunidad ahora mismo la circulación está despejada tanto en las cuyas principales como en las carreteras secundarias no tenemos registradas de momento retenciones de consideración en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida ningún punto de la red viaria madrileña desde la Dirección General de Tráfico eso sí les pedimos que respeten la distancia de seguridad entrevé horas

Voz 1434 10:08 las calles de Madrid como se circula centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 6 10:12 hola qué tal buenas tardes ha finalizado

Voz 9 10:14 trabajos de mantenimiento que se llevan a cabo les y mecenas de la Plaza de España y por tanto los que llegan desde la calle Princesa controló entra Dzeko más fluido que en horas previas a esa hora de móntate en uso unos niveles de circulación muy bajos tanto en los principales movimientos de entrada de salida de la ciudad así como también en la M M30

Voz 1434 10:31 el Ayuntamiento de Madrid ha hecho por cierto balance de las multas que impuso el año pasado casi tres millones por infracciones de tráfico y de estacionamiento más de ocho mil al día por exceso de velocidad se registraron seiscientas mil sanciones casi un millón por estacionamiento indebido y casi setecientas mil por acceder a zonas de prioridad residencial se han recaudado ya ochenta y cuatro millones por vía voluntaria un catorce por ciento más de lo ingresado un año antes aunque no ha habido muchas más multas Francisco López Carmona es el director general de circulación

Voz 10 11:02 el número de denuncias crece solamente un cero setenta y seis por ciento las relativas al Servicio Estacionamiento Regulado que es la la fuente más importante de denuncias han descendido en un cero coma nueve por ciento el acceso no autorizado áreas de prioridad residencial ha aumentado un catorce por ciento y el exceso de velocidad se ha reducido en un seis coma siete por ciento

Voz 1434 11:26 doce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:31 buenas tardes las próximas horas todavía podremos disfrutar de tiempo soleado y agradable en lo que respecta las temperaturas ha hecho frío durante la noche pero una tarde más las máximas sean situados están situando alrededor de los quince grados en la mayor parte de la comunidad se acercan cambios a partir de mañana nubes en aumento ya no tendremos tantas horas de sol incluso irán dejando algunas lluvias no esperamos grandes acumulaciones pero afectarán a lo largo de la jornada a toda la comunidad nieve bajando de cota en la sierra a última hora de mañana alrededor de los

Voz 1434 12:01 en mil metros yo es que está cerca también hay dio frío lo notaremos a partir del viernes pero sobre todo el fin de semana cuando el ambiente será plenamente invernal Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de no es válido y la producción de Teresa Rubio dos de la tarde y doce minutos el Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en la nueva normativa que regulará el alquiler turístico en la capital Ike según informó la propia alcaldesa el pasado mes de diciembre obligará a los dueños de pisos turísticos a tener una licencia Si el plazo de alquiler supera los noventa días al año esa normativa estas todavía en preparación se aprobará en los próximos meses se va a estrenar con una moratoria de licencias es la novedad que les contamos hoy según el documento oficial al que hemos tenido acceso aquí en la Ser una vez aprobada la nueva norma el Ayuntamiento suspenderá durante un año prorrogable a dos la concesión de licencias tanto para pisos urbanístico para

Voz 0738 12:57 a pisos turísticos como para edificar

Voz 1434 13:00 el uso residencial que quieran convertirse en hotel Felipe Serrano

Voz 0622 13:03 buenas tardes qué tal buenas tardes el Ayuntamiento ha elaborado un informe que será presentado mañana sobre el impacto de los pisos turísticos y las acciones que va a poner en marcha para regular esta actividad lo primero que va a hacer el Gobierno municipal es elaborar una nueva normativa ya a continuación aplicar una moratoria en centro mientras se elabora hay tramita el Plan Especial de alojamientos Turís ticos de la ciudad de Madrid Se trata de una obligación legal tal y como prevé también la Ley de Suelo de la Comunidad en el caso de los hoteles esa moratoria sólo afecta a la transformación de edificios residenciales en nuevos alojamientos de esta forma durante un año prorrogable a otro más los edificios residenciales de vecinos no podrán ser reconvertidos en hoteles es decir no estará autorizado el cambio de uso de residencial a terciario en los inmuebles del distrito la actividad de las viviendas turísticas está regulada lo que pretende hacer el Ayuntamiento de la capital precisamente es regularla dentro de sus atribuciones lo que se plantea es que tal y como

Voz 1018 14:02 anunció la propia alcaldesa aquellos pisos

Voz 0622 14:04 se alquilan más de noventa días al año tengan la consideración de negocio como tal necesitarán una licencia específica como si fueran una tienda o un restaurante el plan especial para el que todavía no existen plazos permitirá regular en qué calles situaciones se pueden compatibilizar los espacios de uso residencial con el hotelero en la ciudad de Madrid según los datos de ese estudio municipal hay ciento cincuenta mil plazas de hospedaje pero hoteles y plataformas como Airbnb el cuarenta por ciento de las cuales están en centro en total son más de cuarenta y dos mil las viviendas turísticas que hay en la capital veintitrés mil de ellas en este distrito mano

Voz 1434 14:43 pues a la oposición no le gusta ni a esto de la moratoria ni en general lo que ya se sabe de la normativa que prepara el Ayuntamiento como ese límite de noventa días para que sea necesario obtener una licencia vamos a escuchar a Mercedes González del PSOE A José Luis Martínez Almeida del Partido Popular ya Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 0738 14:59 mienten a los madrileños porque para tener un piso turístico en la ciudad de Madrid en estos momentos el Ayuntamiento no está exigiendo ningún tipo de licencia no

Voz 1018 15:07 gustaría saber lo que es la moratoria esta que han vendido

Voz 11 15:09 la moratoria de de la nada y estoy completamente en contra de lo de noventa días y así se lo hemos hecho a llegar al delegado en reiteradas ocasiones

Voz 12 15:16 que han aprobado algo que es ilegal han aprobado el instrumento que no tiene ningún tipo de cabida en una ley entonces se puede combatir la proliferación de los pisos turísticos tienen muchísimas herramientas para hacerlo para empezar inspecciones que no han hecho ni una

Voz 1434 15:30 tal tampoco ha tenido buena acogida en principio entre los vecinos que protestan por la presencia masiva de pisos turísticos en el centro de la capital la plataforma Lavapiés donde vas pide que se paralicen todas las licencias para evitar que se repitan casos como el del edificio que acogió en su momento los cines Odeón que se va a convertir ahora en un Host Elena Jiménez

Voz 2 15:51 pues esto ponerlo diecisiete de su solar que también da en Convent a encomienda los números doce solar muy grande de mil metros cuadrados en el que están construyendo usted bueno de momento están derribando lo que había que se dan en los antiguos cines OC

Voz 1434 16:08 él es Luis Alonso forma parte de esa asociación que se creó hace un año Lavapiés donde vas por la preocupación de que sean los vecinos sino los turistas los que tengan que hacer uso de las maletas en este barrio la oferta turística ha crecido mucho y la asociación calcula que en los últimos siete años unos diez mil vecinos se han marchado dicen que crecen las viviendas turísticas los hoteles los costes

Voz 2 16:28 inmobiliarias que de repente han llegado en un volumen mira ahí hay una hay otras siete portales lo verás llenos llenos de pasquines de anuncios

Voz 0315 16:37 de de de inmobiliarias que yo comparto piso e de anuncios de

Voz 2 16:43 otro que simulan ser particulares que quieren comprar Dubiso la gente está ejerciendo llamadas por teléfono cuando propietario de un piso por todo eso quieren que el

Voz 1434 16:50 moratoria se amplíe a todas las plazas turísticas porque dicen que el el centro hay una por cada dos habitantes que se tenga en cuenta que ya está afectando a otros barrios no solo al centro y que no tiene sentido una moratoria sobre una normativa que aún no existe mientras a pocas calles de ese futuro Host del del que hablábamos al inicio en plena plaza de Lavapiés otro grupos de obreros está trabajando en lo que va a ser la construcción de un nuevo hotel donde antes hubo una churrería una tienda de maletas gracias Elena son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 17:24 la Mesa de la Comisión de corrupción estudia en estos momentos las nuevas peticiones de Podemos y Ciudadanos para que Cristina Cifuentes comparezca en esa comisión el próximo dos de febrero lo hacen en presencia del Partido Popular que a pesar de que abandono la Comisión ha decidido volver hoy a participar en esta reunión para asegurarse de que ese incluye el escrito que ellos mismos presentaron anoche al que hemos tenido eso aquí en la SER con ese documento tratan de evitar a toda costa que Cifuentes tenga que comparecer por segunda vez ante los diputados de la comisión de corrupción y en el caso de que no lo consigan fuentes tengan que ir que no se le puede preguntar por las actas que el Gobierno regional ha estado negando a los grupos durante meses argumentando que es

Voz 6 18:06 la bajo secreto de sumario del caso Lezo una cosa

Voz 1434 18:09 que no es verdad Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0622 18:12 qué tal buenas tardes estamos ante el enésimo capítulo de este culé

Voz 0861 18:14 dron en este escrito del PP se dice que ante la gravedad de la situación de Cifuentes en el grupo popular ha encargado a los servicios jurídicos de la Asamblea que haga un informe con carácter urgente para aclarar si procede la citación de la presidenta el próximo dos de febrero el beso pone de lleno en su exposición de los motivos alegan que tanto la citación que pretende reactivar ciudadanos como la de Podemos son claramente contrarias a reglamento de la Asamblea y al ordenamiento jurídico suponiendo una clara arbitrariedad y un fraude de ley el bebé registro este escrito anoche conscientes del poco tiempo que hay para hacer ese informe el PP ha pedido amparo a la comisión para que no se incluya en el orden del día el debate de la comparecencia de Cifuentes la mesa ahora mismo sigue reunida el PP sorprendentemente como decías ha reaparecido hoy a pesar de su espantada han vuelto Nos aseguran de forma puntual porque quieren tener garantías de que la mesa estudia su escrito

Voz 0738 19:10 estoy preocupada tengo que Yigal a mi hijo al dentista en donde y

Voz 1434 22:23 los trabajadores de avanza Bush que llevan ya más de tres meses en huelga se han concentrado esta mañana frente a la sede del Gobierno regional de Cristina Cifuentes la última reunión con la empresa se produjo este mismo lunes pero todavía no hay acuerdo entre tanto los usuarios los verdaderos afectados por este conflicto han presentado más de mil firmas a la Comunidad para que trate de resolver el conflicto Israel Aranguez

Voz 24 22:45 se trata de un texto en el que piden un aumento de la frecuencia de los autobuses la mejora del servicio hacia el Hospital Infanta Cristina de Parla y que al menos se cumplan los servicios mínimos

Voz 0622 22:54 Belén y Mercedes le dan voz a los miles de vecinos afecta

Voz 0978 22:57 pocos días concretos

Voz 25 22:59 a horas concretas ya es de lunes a domingo si tienes que salir de tu casa tres o cuatro horas antes de lo habitual para ver calor porque tiene muy poca presión tienen que ver con ese esqueleto más

Voz 24 23:15 los trabajadores en huelga se defienden la culpa dicen es sólo de avanza Eduardo Muñoz ex presidente del comité de empresa

Voz 1 23:22 pero haber Soto no tenemos culpa a nosotros llegamos allí

Voz 26 23:25 vale que no hay autobuses para salir se queda

Voz 1 23:28 setenta trabajar goles

Voz 24 23:37 según los rompemos la última reacción de la Consejería de Transportes fue el expediente sancionador contra la empresa por incumplir los servicios mínimos Por su parte el PSOE anuncia que pedirá la comparecencia del gerente del Consorcio en la Asamblea para que dé las explicaciones pertinentes una petición que también

Voz 1434 23:52 ya podemos un centenar de personas ha acudido esta mañana a la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda en la Casa de Campo para protestar por su cierre después de que el Ayuntamiento retirara las

Voz 1018 24:02 pensión anual con la que podían mantenerlo

Voz 1434 24:05 abierto estaba previsto que a la una de la tarde el gerente de Madrid Destino acudiera allí a recoger las llaves Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 24:12 sí buenas tardes un cierre que para el portavoz popular en el Ayuntamiento es puramente ideológico José Luis Martínez Almeida considera que la subvención que se les daba es anecdótica y más si se compara con otros gastos del Consistorio

Voz 27 24:24 esta escuela al mar barata que los informes por los que están imputados Carlos Sánchez Mato Celia Mayer por ejemplo casi tan barata como los treinta y seis mil euros plan daban a Varela para que se calle en el caso del Open de tenis como indemnización o más barata que el informe de impacto de género del soterramiento de la M treinta una obra acabada hace doce

Voz 0887 24:43 Almeida asegura que cuando el PP gobierne volverá a reabrir esta escuela en la que se han formado reconocidos matadores como El Juli o Joselito quién señala que sin ella peligra el futuro de muchos de sus alumnos a los que el toreo ha salvado de sórdidos ambientes

Voz 28 24:58 a boca va a ser un menos atracador y vendedor de droga hijas de esa estar aquí está ilusionado con estar aquí y aprende lo que me enseñaron aquí fue pues sí utrero que una persona válida para la sociedad

Voz 0887 25:11 desde la escuela aseguran que ellos seguirán entrenando en estas instalaciones aunque el Ayuntamiento finalmente les retire las llaves

Voz 1434 25:18 la Policía Nacional ha detenido a un hombre que ayer mismo viola una mujer y abusó de otra fue arrestado en el momento en el que estaba atacando a su segunda víctima se lo contamos hasta ahora en la SER tanto el agresor como las mujeres son personas sin hogar el hombre y una de ellas vivían en el mismo centro de acogida

Voz 0622 25:34 son una violación y un abuso sexual sobre dos mujeres una de ellas alojada en el centro de acogida para personas sin hogar de San Isidro situado en el Paseo del Rey el presunto autor de estos dos ataques sexuales es otro de los usuarios de este albergue municipal que obligó en contra de su voluntad a que sus víctimas le acompañaran a un parque cercano donde consumo los delitos los hechos tuvieron lugar ayer el presunto responsable ya está detenido por los agentes de la comisaría de Moncloa donde ambas mujeres fueron atendidas tras las agresiones Se trata de un ciudadano portugués que violó a la primera víctima española en ese parque cercano marchándose rápidamente después horas más tarde el detenido quedaba con una amiga a la que invitó a consumir bebidas alcohólicas después comenzó a abusar de la mujer justo en esos instantes los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que ya estaban investigando el primer ataque le detenía

Voz 1434 26:22 la de los tribunales Alfonso había declarado el guardia civil acusado de matar a tiros a un conductor tras sacarlo de la carretera el hombre Se bajó del coche y él le disparó hasta en catorce ocasiones la última en la sien hoy en el juicio ha dicho que trataba de evitar un atentado terrorista

Voz 0622 26:36 así es Ángel Viana ha reconocido que su cerebro Le decía que algo iba a pasar en esa jornada que Air algo iba a producirse un atentado terrorista islámico y que él que ya estaba de baja médica tenían que impedirlo su abogado José Manuel Arroyo lo ha confirmado ante la Audiencia Provincia

Voz 29 26:51 ya tenía la intuición de que ese día por narices algo iba a pasar algo iba a pasar iba a ir a recoger a sus padres pero él iba con la idea de que algo le iba a afectar a atentado terrorista El no a sus padres y por eso iba sí pero es que ya llevaba varios días así

Voz 0622 27:07 en su interrogatorio se ha mostrado locuaz era un consumidor habitual de hachís y esporádico de cocaína no quería matar a nadie

Voz 30 27:19 gracias a ella móvil coches seminuevos al cincuenta por ciento primero Gemma hace un coche Estoril hubo por la mitad de precio ya móvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche entre usted cinco mil euros para RIM ella móvil en enero liquidados muchos coches duros de cinco mil euros verás lo que te ahorras ya muy

Voz 14 27:39 si queremos contarte la llegada del AVE a un nuevo destino hablar de cómo las distancias se acortan ir resumiendo la idea de estar cada vez

Voz 15 27:49 más cerca a partir del veintitrés de enero ha de Madrid Castellón en tan solo dos horas y media compras ya tus billetes en Renfe punto com disfruta de todas las ventajas del programa más Renfe

Voz 14 28:06 Renfe Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 31 28:54 Tico de Madrid cayó anoche en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Sevilla pesa golazo marcado por Griezmann los pupilos del Cholo no pudieron remontar remontar la eliminatoria y quedan apeados de la Copa tres uno claro ayer y Simeone que entonaba el mea culpa

Voz 32 29:07 la responsabilidad es absolutamente mía el haber quedado eliminado de la Champions el haber quedado eliminado de la Copa del Rey queda todavía cuatro meses por disputar tanto la Liga como la Europa League y obviamente competiremos como lo intentamos hacer siempre

Voz 31 29:23 más copa hoy desde las nueve y media es turno para el Real Madrid y Leganés que se citan en el Bernabéu con ventaja para los decidan cero uno en la ida Sergio Ramos finalmente ha entrado en la lista de convocados idealista Se Can Cristiano y Bale y en baloncesto ayer Estudiantes cayó en casa sesenta y ocho setenta y seis frente al vídeo alemán ISE complica su clasificación para octavos de final en la Champions League

Voz 1434 29:44 y recuerden que está activado el nivel uno del protocolo anticontaminación en la capital mañana ya según ha informado el Ayuntamiento sede SEC desactivar este protocolo hasta luego

Voz 33 30:01 son las dos y media de la tarde

Voz 0978 30:02 la una y media en Canarias

Voz 1018 30:28 Ricardo Costa recordó el tribunal que le juzga que el Partido Popular de Valencia se financió de manera ilegal así de claro como acabamos de escuchar las órdenes las daba Francisco Camps

Voz 3 30:38 me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relaciones con la Administración no quieren ayudar al partido le aportan y que eso es una encaró Tele a eso del presidente Camps Campos

Voz 1018 30:55 Costa pide perdón a la sociedad a su familia el ex número dos del partido ha decidido dar por buenas las acusaciones de la Fiscalía sobre el modus operandi de la trama seguida ampliaremos detalles con Miguel Ángel Campos sobre lo que ha sido una intensa mañana en la Audiencia nacional y en Bruselas doble protagonismo para Ruth de Torrent Carlas puso como presidente del Parlament candidato a la Presidencia del Gobierno catalán no

Voz 1 31:16 nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática el president Puigdemont tiene todos los derechos igual que cualquier otro diputado diputada a ser investido de hecho es hoy oficialmente el candidato a este debate de investidura reto

Voz 0315 31:33 miren todos los elementos que impiden la anormal

Voz 1 31:36 vibración del pleno tal como sería el deseo

Voz 0315 31:38 todos muy hasta el último momento vamos a intentar

Voz 1018 31:42 que esto sea posible más de una hora de reunión de la que lo único que parece claro es que Puigdemont intentará hasta el último minuto conseguir la investidura sin explicar cómo sin aclarar cuáles son sus planes lo ideal ha dicho es que fuera presencial eso es lo único que ha concretado en Davos en Suiza en el Foro Económico ante líderes políticos y económicos de todo el mundo Suu denuncia la denuncia pública del Rey sobre el reto independentista

Voz 5 32:04 cuidado con los esto de mente no quiero concluir esta parte de mi discurso sin hablar de la reciente crisis es una parte fundamental de nuestro país la diversa que nos caracteriza Cataluña donde hemos visto un intento de minar las reglas básicas de nuestro sistema democrático

Voz 2 32:31 es miércoles veinticuatro de enero

Voz 1018 32:34 Antonio Martín Adrián Prado qué tal buenas tardes hasta ahora buenas tardes olvidamos Antonia otro de los protagonistas del día

Voz 6 32:39 Juan Ignacio Zoido así es el ministro del Interior pide perdón por el caos en la AP seis causado por la nieve pero descarta dimitir y cree que la gestión de su departamento fue correcta Zoido en la comisión del Congreso

Voz 25 32:48 pido perdón sinceramente porque creo que cuando sucede algo así es la obligación que tiene un gobierno creo que por esto yo no debo de dimitir

Voz 6 32:57 paralizan las inversiones el grupo PSA ha decidido anular temporalmente las que tenía previstas en la planta de Figueruelas en respuesta a la suspensión de la negociación del convenio anunciada por los sindicatos harán Martín presidenta del Comité

Voz 34 33:09 compartimos deje estamos la decisión unilateral que han tenido porque los otros cinco mandos hemos dicho que vamos a suspender no romper las negociaciones porque la empresa solamente quiero largo sus propuesta

Voz 6 33:21 sesiones enfrentadas los sindicatos defienden que se contabilicen cada ahora que un trabajador de dique asuntos relacionados con el trabajo en la patronal considera que podría dificultar la flexibilidad laboral Jordi García Viña de la CEOE y Roberto torna mira de UGT esta mañana en Hoy por hoy

Voz 0311 33:34 establecerlo por ley lo razonable sino que más va en contra de las nuevas tendencias de flexibilidad confirmación el fraude

Voz 1552 33:42 con trabajador a un curso a una reunión

Voz 0311 33:45 fuera de su horario laboral sonoras con IVA

Voz 6 33:47 habrá movilizaciones los funcionarios del Estado convocan concentraciones que culminarán con una manifestación en febrero para recuperar el poder adquisitivo perdido y cobrar como los funcionarios de otras administraciones Miguel Borra CSIF del Betis

Voz 3 34:00 la hora de febrero sábado una manifestación una manifestación que concluyó iríamos el el Ministerio ya Zynga decenas de años

Voz 6 34:08 cada al menos treinta y tres personas han contagiado de hepatitis A en un restaurante del centro de Palma de Mallorca la Dirección de Salud ha confirmado que uno de los trabajadores habían manipulado alimentos estando contagiado María Ramos directora general de Salud Pública

Voz 35 34:20 es una enfermedad aguda que en principio no tienen ninguno de los casos cine complicaciones salvo que la persona se más yo lo tengo otras complicaciones se resuelve

Voz 6 34:31 violación en un hospital un hombre ha sido detenido por agredir sexualmente a una mujer en la sala de espera del hospital Virgen de la Macarena de Sevilla Macarena de La Palma portavoz de la policía

Voz 36 34:40 aprovechó que la mujer estaba en un estado de inconsciencia Madrid así agredirla sexualmente y ella cuando empezó a gritar este hombre fue retenido por el vigilante de seguridad

Voz 37 35:20 José Antonio el telegrama es para Ricardo Costa señor secretario general que fue del Partido Popular del País Valencià su esperada declaración en la vía

Voz 1552 35:28 hasta el juicio oral que se sigue por

Voz 37 35:31 la rama Gürtel de Valencia ha confirmado las expectativas creadas por las intervenciones de Álvaro Pérez y compinches a fines después del sálvese quién pueda llega el momento desesperado del muera Sansón los filibusteros para llevarse por delante al de arriba Francesc Camps del que Rajoy ignora si milita en el PP en todo caso sepa que excusarse en la obediencia en absoluto exime de responsabilidad al ejecutor de abajo vale

Voz 1018 36:00 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina encima validan la técnica Adrián Prado de Carlos Cala la producción nuestra corresponsal en París Carmen Vela y esto ahora mismo junto al puente en la capital francesa en plena crecida del Sena parece que puede ser la mayor de los últimos cinco años que está obligado a tomar algunas medidas preventivas para la población Hola Carmen

Voz 0311 36:20 hola buenas tardes le encuentra pues a muy poca distancia del en el Puente Grande como has conocido por Camps venga la réplica más famosa de la patronal y me pasa americana construida a muy pocos metros está aquí en los talleres del escultor francés Paul más zombis nace puede incrustaban tenga allá por buzos fuentes han cerrado el prefecto ha cerrado todos los accesos a unos muelles incluso por ejemplo la la avenida Georges Pompidou F la navegación desde el fin de semana no iba todo mustio y muchos cargueros que circulan con mercancías pues la capital el museo el lujo de ha decidido cerrar también sus planta baja la crecida progres como las últimas compras la cena alcanzará mañana jueves y el sábado al Closer metros veinte unido el incluso superior al de junio del dos mil dieciséis recordamos que supuso entonces un récord en décadas de una catástrofe entonces murieron cuatro mil seiscientos millones de está aquí la mafia

Voz 0978 37:23 bueno vamos a confiar en que la cosa no así complicando gracias eh carne vamos a ver cómo se

Voz 1018 37:27 presenta el tiempo en nuestro país para las próximas horas

Voz 0978 37:29 a Jordi Carbó última tarde de esta semana que podremos disfrutar de tiempo soleado a la par que agradable suave incluso temperaturas sólo un poco más bajas que las últimas jornadas aún así por encima de los quince en todo el país de los veinte en Andalucía gran parte del Mediterráneo también en Canarias innobles abundantes en Galicia activa sobre todo la próxima noche con algunos chubascos y tormentas que pueden descargar con intensidad y nieblas todavía en la cuenca del Duero Tajo Guadiana desaparecerán la próxima noche y mañana UBS con chubascos que se desplazarán de oeste a este a última hora la cota de nieve bajará de los mil metros en la mitad oeste de la península

Voz 1018 39:41 Ricardo Costa apunta directamente a Francisco Camps de Mariano Rajoy como beneficiario indirecto del dinero negro con el que se financiaron dos mítines en los que intervino en dos mil siete y dos mil ocho el ex número dos del PP valenciano conocido como Rick en sus tiempos de esplendor político que el partido en el que ingresó con apenas veinte años en mil novecientos noventa y dos ha decidido hablar claro ante el tribunal que le juzga junto a otras diecinueve personas por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano recordemos la Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel para él Il quizá por eso también pues ha optado por situarse claramente del lado de la justicia Miguel Ángel Campos hola buenas tardes hola buenas tardes haber poseen muy gráficos podríamos decir que no ha defraudado las expectativas creadas

Voz 1552 40:21 no en absoluto defraudado tras Bárcenas Ricardo Costa se ha convertido en el primer dirigentes del Partido Popular fue secretario general en reconocer la financiación ilegal en el partido con detalle las dos fechas nombres de empresas cifras de dinero negro desconocidas hasta ahora admite la trama de financiación ilegal del PP en Valencia en cuyo vértice se encontraba Francisco Camps con ejecutores como Juan Cotino Víctor Campos Vicente Rambla que se nutría con aportaciones el negro de adjudicatarios con la Administración

Voz 3 40:52 el vicepresidente primero del Gobierno Victor Campos me llamó a su despacho conmigo esgrime muestra dice unos sobres que lo disputan desmedida como el que hay dinero en el convivimos lo que ir me comenta el papelito de quienes que es dinero de los empresarios Henin relacionan sino la administración no quieren ayudará al partido porque no le aporta nada eso es una encaró Tele ha hecho del presidente Camps compensar presidente al Gobierno valenciano Juan

Voz 1552 41:26 también dice que estaban al corriente en los seis senadores Alberto Fabra o Adela Pedrosa y Costa inculpado José Antonio en la entrega de dinero negro a la Gürtel añade Ricardo Costa que dos mítines de Rajoy en la plaza de toros de Valencia en dos mil siete y dos mil ocho fueron pagados en parte negro un total de ciento veinte mil euros extras por decisión de Francisco Camps

Voz 3 41:46 claro es que haya puesto precio haga una sede de complementos por ejemplo fuegos artificiales por ejemplo en alguna pantalla adicción al por ejemplo un animador la banda de música pero esas cantidades de producto fueron a la desprendida dedicados eh son dinero opaco al fisco alcoholizado por empresarios o con facturación a emitida a empresarios

Voz 1552 42:14 he visto ya contado que advirtió a la dirección nacional del PP a través de su entonces gerente Luis Bárcenas de la financiación ilegal en Valencia

Voz 3 42:22 Gil de traslado lo Pemán planteada donde Luis Bárcenas gerente nacional del partido Luis Bárcenas y creo recordar textualmente las frases me dijo una práctica prohibida en el Partido Popular a nivel nacional sería aún Giles saldos luego

Voz 1552 42:44 a Ricardo Costa ha concluido diciendo que es consciente de los delitos cometidos de las repercusiones que tendrán sus acciones no había pedido perdón a la ciudadanía española en general y a la valenciana en particular primer cargo del PP en pedir perdón por la financiación ilegal

Voz 1018 42:58 en definitiva muchos datos muchas acusaciones muy concretas pero a menos que sepamos parece que han aportado ninguna prueba documental en una pregunta campo

Voz 40 43:05 si después de lo que hemos escuchado hoy cambiamos podría

Voz 1018 43:09 han cambiar en algo las circunstancias e para Francisco Camps que recordemos no está procesado en esta causa

Voz 1552 43:15 lógico por otra parte José Antonio que no aporte pruebas documentales se trataba de dinero negro del que no suele haber constancia el documentalista declara a Hacienda al Tribunal estas las fuentes de Anticorrupción respecto a tu pregunta insisten en que todavía estudian cómo actuar

Voz 0978 43:27 se queja muy difícil porque el delito electoral

Voz 1552 43:30 el de la financiación ilegal prescribe a los cinco años han pasado desde que tuvieron lugar los hechos voy José Antonio Ricardo Costa ha aportado también una novedad en el caso de los trajes del que recordarás fueron absueltos él mismo y Camps ha dicho que la Gürtel llegó a preguntarle si el PP podía pagar veinte mil euros en vestimentas para el ex presidente valenciano Él se negó pero de nuevo arroja dudas de si Camps pagaba sus trajes ni de si el delito de cohecho impropio porque la Gürtel fue una empresa beneficiada por el supuesto receptor de esos la gestión declara ahora el acusado ex vicepresidente Vicente Rambla que dice que no sabía nada apunta la única persona que llevaba el partido

Voz 1018 44:10 bueno pues esto lo que está pasando Bárcenas por cierto si llevaba según parece algún tipo de anotaciones contables sobre el dinero negro que se movía tu despacho gracias campos Camps aparentemente dice que está tranquilo de hecho asegura que ni siquiera está siguiendo ese juicio así contestaba a una periodista el diario Levante a las puertas del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana del que forma parte como expresidente autonómico

Voz 4 44:32 que no estoy en preocupadas a Dani estoy atento a lo que está muy tranquilo estrenó yo sólo estoy tranquilo sino que no siga absolutamente nada ni del juicio mira aquí está mi responsabilidad el Consejo Consultivo de alguna otra cosa más que estoy haciendo claro yo estoy muy a gusto aquí el consejo y seguiré trabajando aquí el consejo

Voz 1018 44:50 es curioso recordar cómo en octubre de dos mil nueve cuando Génova obligó a dimitir a Ricardo Costa Camps salió a la palestra para expresar públicamente su confianza en él Rajoy ni siquiera sabe si Camps sigue siendo militante del Partido Popular de Valencia por cierto el presidente de gobierno del Partido Popular no conoce nada de la supuesta financiación ilegal del partido

Voz 1487 45:26 yo no sabía nada de todo eso que me está contando un té usted estaré a lo que digan los tribunales si quiero decir que lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento los tribunales pues ya no están en el Partido Popular pero insisto nosotros ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces a hacer la suya ya todos respetarla y acatarla Rajoy esto

Voz 1018 45:48 a primera hora en Onda Cero en una entrevista en la que también se recibió la crisis política catalana sobre todo a la situación de Carles Puigdemont sus maniobras políticas ha dicho no servirán para liberarle de su responsabilidades

Voz 1487 45:59 aquí pues es bueno que todo el mundo todos sus responsabilidades es señor Puigdemont que haga lo que estime oportuno y conveniente pero él ya sabe cuáles son

Voz 6 46:07 reglas de juego y la primera regla de juego

Voz 1487 46:09 España es una democracia en España se respeta la ley cuando no se respeta la ley hay consecuencias

Voz 1018 46:17 el corresponsal en Bruselas buenas tardes hola extremos ha reunido en la capital belga durante algo más de una hora con el presidente del Parlamento catalán

Voz 40 46:24 con Roger Torrent en la sede de la Alianza Libre

Voz 1018 46:29 europea a la que pertenecen partidos independentistas como por ejemplo Esquerra Republicana el Gobierno español en función del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 0978 46:36 eh prohibió que se utilizase la delegación de la Generalitat

Voz 1018 46:39 capital belga a lo que ha ofendido mucho ha molestado mucho a Torrent según ha comentado ante los turistas pero bueno básicamente Griselda de lo que ha pasado en esta reunión tenemos las dos versiones que han ofrecido los interlocutores de Mon básicamente no ha clarificado prácticamente nada sobre sus planes inmediatos de cara a su posible investidura

Voz 0738 46:56 no hasta el último minuto a mantener todas las incógnitas abiertas eso parece porque lo único claro de la reunión de hoy es que las cartas siguen tapadas aunque el candidato a president será Carlas escuchamos

Voz 0315 47:08 Nuestro relación es incluso no esta exigencia a los demás especialmente al estar español que es que ha creado esta situación de anormalidad democrática es que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno tal como sería el deseo de todos el presidente del Parlament min en de mí mismo y de los para meter es que me proponen Easy hasta el último momento vamos a intentar

Voz 0978 47:34 que esto sea posible pero hay hasta el último mes

Voz 0738 47:36 bueno unos se Puigdemont que ha respondido a las declaraciones del ministro del Interior sobre el despliegue policial que debe impedir que llegue al Parlament en ningún maletero

Voz 41 47:46 es muy fácil ojalá ojalá hubieran puesto tanto empeño en controlar las fronteras cuando sus amigos se beneficiaron de la fuga de capitales pero los yo les obligó a hacer una amnistía fiscal Cobo torneo Por otro lado completamente anticonstitucional ojalá lo he dicho antes

Voz 1434 48:01 pues declaraciones una oreja más realizadas en caótica

Voz 0738 48:03 las condiciones porque la presencia de medios de comunicación superaba la capacidad de las