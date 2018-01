Hora 14 (25/01/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional para bloquear la investidura de Push the moon

Voz 3 00:29 el fundamento de este escrito es que el estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara carecen por tanto el derecho a la libertad de ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia por ETA pronto como digo entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial

Voz 1018 00:54 el Ejecutivo según ha explicado la vicepresidenta se basa en el artículo ciento sesenta y uno punto dos de la Constitución que permita al Gobierno impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones que adopten los órganos de las Comunidades Autónomas la vicepresidenta ha citado de forma expresa la publicación en el Boletín Oficial del Parlament de la candidatura de Puigdemont Si el Consejo de Estado informa de manera favorable el recurso será paralizante desde el momento en que el Constitucional lo admita a trámite algo que podría ocurrir mañana mismo por lo que pueda pasar la vicepresidenta envía además un mensaje político al presidente de la Cámara autonómica Roger Torrent en su mano está proponer otro candidato

Voz 3 01:30 que estamos diciendo es que el señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont Si el señor Torrent propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura esos otra cosa

Voz 1018 01:44 el anuncio del Gobierno se ha producido tras la reunión del presidente de la Cámara catalana con los portavoces de todos los grupos de la que no ha salido un acuerdo para la fecha de la posible investidura de Puigdemont Esquerra optaba por el día treinta Llum per Cataluña la formación de Puigdemont prefería apurar plazos al máximo vía XXXI a partir de las cuatro de la tarde algo que ahora parece quedar sobrepasado por la iniciativa de Moncloa de acudir al TC en torno a la cual ya se están produciendo las primeras reacciones vamos al Parlament Pol Foradada

Voz 1749 02:09 es un acto de cobardía actúan como una dictadura es un golpe de Estado de quién no se ha quitado la máscara para afirmar que no acepta el resultado de las elecciones toro muy duro del portavoz de Junts per Catalunya Eduard Pujol quién afirma que el candidato sigue siendo Carla escucha Munúa

Voz 2 02:22 la guía manazas coacción cada candidato a la investidura que ateos supone necesarios para su metro así es o president al diputado Carlas mucho nos

Voz 1749 02:37 Ciutadans aplaude la decisión del Gobierno español el PSC hubiera preferido esperar a tener una evidencia para poder impugnar el pleno mientras que los comunes censuran la judicialización de la política pero emplazan a los independentistas a plantear una alternativa para poder tener ya president hijo Bernardo

Voz 1018 03:00 sobre la corrupción en el PP de Valencia a primera hora pudimos escuchar aquí en la SER el testimonio de un constructor que se llama Vicente monzones que fue presidente de la patronal del sector en Castellón se negó a pagar a la trama y un amigo que además era alto cargo del Gobierno de Camps advirtió de que eso podría suponer su muerte económicas se manejaba según dijo comisiones que empezaba con el tres por ciento ya acababa incluso en el treinta

Voz 4 03:21 no obstante dijo en remojón eso está muerto por ciertas fracaso donde estaba meollo de la cuestión no era en el porcentaje no sino realmente no modifican nuestros proyectos que el implica o no está movilizaciones entre el veinte por ciento lo le contó todo el Estado pero cuyo cuyo importe ya no lo está haciendo a el treinta por ciento

Voz 1018 03:44 la Fiscalía confirma ya formalmente que estudia la posible imputación de Francisco Camps a raíz de lo dicho ayer por Ricardo Costa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:53 anticorrupción advierte de la posible comisión de nuevos delitos de prevaricación malversación de caudales públicos y cohecho en los hechos narrados por Costa y El Bigotes que pueden afectar a Camps Cotino o Víctor Campos entre otros y estudia abrir un procedimiento nuevo tomará la decisión cuando concluya la prueba prevista por las partes en este juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel hoy el gerente de Orange Market ha reconocido cobros en B pero al tratar de desvincularse de los hechos ha quedado en evidencia tras el interrogatorio de la fiscal

Voz 1018 04:23 y el empleo que sigue siendo el gran problema social de nuestro país la Encuesta de Población Activa reflejada en el pasado año la cifra de parados

Voz 0527 04:29 es decir

Voz 1018 04:30 tuvo ese descendió en cuatrocientas setenta y una mil personas no se llegó además al medio millón de empleos nuevos que esperaba el Gobierno las mujeres los sigue teniendo más difícil que los hombres a la hora de encontrar un trabajo la ministra de Empleo Fátima Báñez afianza su optimismo el líder de UGT Pepe Álvarez tiene una visión mucho más cauta

Voz 5 04:47 la gran noticia de la época de hoy es que a día de hoy en España se ha recuperado todo el empleo indefinido estamos en el mismo nivel del año dos mil siete antes de la crisis

Voz 1552 05:03 la calidad del empleo continúa bajo mínimos importa tanto la creación de empleo es muy precaria en ese sentido yo creo que el país tiene

Voz 0978 05:12 a un salto además un ex senador del Partido Popular va a cubrir una vacante en la Sala de lo Penal del Supremo el tribunal que revisa casos como la Gurtel o el proceso independentista su nombres Vicente Magro y ha sido nombrado hoy por el Poder Judicial el colectivo

Voz 1552 05:27 LGTBI pide explicaciones al Gobierno

Voz 0978 05:30 poner para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a una magistrada que vínculo Lamothe sexo homosexualidad con las

Voz 1915 05:36 si el descarrilamiento de un tren en Milán deja de momento tres víctimas mortales y más de cien heridos una decena de ellos se encuentra en estado crítico la Fiscalía ya ha abierto una investigación por un posible desastre ferroviario

Voz 0978 05:46 culposa del Gobierno de Aragón se reúne con la dueña de Opel tras su decisión de suspender la fabricación del nuevo modelo Corsa en la planta de Figueruelas además de otras inversiones de los trabajadores han celebrado protestas masivas a las puertas de la fábrica

Voz 1018 05:57 sí casi seis minutos

Voz 1046 06:00 la Cadena SER Hora catorce

Voz 7 06:13 hora catorce Madrid

Voz 2 06:17 con Cristina matado

Voz 1434 06:22 buenas tardes David Pérez otra vez bajo la sombra del machismo desde que empezó la legislatura el alcalde de Alcorcón y diputado regional ha visto cómo dos concejalas se han marchado otra está de baja médica y una cuarta que acaba de regresar de una baja de maternidad está sin trabajo y sin sueldo por decisión del propio Pérez y en contra del criterio del secretario general que ha sido cesado lo cuenta esta mañana El Confidencial fuentes del Partido Popular han confirmado también a la SER que ya han comunicado a Pérez su preocupación por la reiteración de casos como éstos peligra y mucho su reelección como candidato en las elecciones del año que viene

Voz 1704 07:01 la tasa de paro en la Comunidad de Madrid ha bajado hasta situarse en el trece coma setenta y cinco por ciento según la EPA que hemos conocido hoy el desempleo descendió el año pasado en veintidós mil seiscientas personas a pesar de que la número de parados aumentó en el tercer trimestre Engracia Hidalgo es la consejera de Economía queda mucho

Voz 8 07:19 darle porque evidentemente hay personas que están esperando una oportunidad pero yo creo que los actos de la etapa de hoy ponen de manifiesto la recuperación permanente que durante los últimos dieciséis trimestre en términos interanuales esta actriz aventando el mercado de trabajo con la compañía

Voz 1434 07:35 al morir los sindicatos advierten de que el aumento del paro en el tercer trimestre es una llamada de atención y que la recuperación no se consolidará mientras el empleo no sea de calidad vamos a apuntar otras noticias en titulares con Sonia Palomino e Israel Aranguez

Voz 0047 07:49 el equipo de Carmena confirma que la moratoria de licencias para hoteles y apartamentos turísticos se aplicará sólo en el distrito Centro

Voz 0978 07:55 oro y extiende la medida a viviendas de este uso en otras

Voz 0047 07:57 zonas saturadas como Arganzuela Chamberí está previsto que la moratorias apruebe finalmente en la junta de gobierno del próximo jueves el PSOE sigue sin aclararse apoyará los presupuesto

Voz 1915 08:06 desde el Ayuntamiento de Madrid para dos mil dieciocho La portavoz de los socialistas Purificación Causapié insta a la alcaldesa Manuela Carmena a presentar el texto cuanto antes para tomar una decisión al respecto

Voz 0047 08:15 primera sesión del juicio contra el hombre acusado de intentar matar a su ex mujer a puñaladas en agosto de dos mil dieciséis el agresor se ha negado a responder a la mayor parte de las preguntas ya ha reconocido el consumo de alcohol y estupefacientes la víctima relatado entre sollozos cómo trató de asesinarle

Voz 1915 08:28 comienza en Getafe la iniciativa somos más un proyecto en el que participan veintiocho mil adolescentes a través de talleres talleres formativos y dinámicas de grupo en sus centros educativos el objetivo luchar contra el acoso el racismo y el machismo a través de Internet

Voz 0047 08:41 en los deportes el Real Madrid vuelve a los entrenamientos tras la debacle en la Copa del Rey frente al Leganés los pepineros esperan ya junto al Sevilla y el Valencia al cuarto clasificado para semifinales que saldrá del partido de esta noche entre el Barça y el español

Voz 9 09:00 información del tráfico vamos a comenzar como siempre en la DGT cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes pues hasta ahora tenemos

Voz 10 09:10 tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad tan sólo tengan precaución en la M40 del tramo entre Coslada Vicálvaro hacia la tres ya que se encontrarán con circulación lenta con paradas intermitentes en la A uno a la altura de Alcobendas también hasta nudo Manoteras de de entrada a la capital precaución además en esta uno a su paso por Somosierra en la M seiscientos uno en la zona de la sierra de enter

Voz 0978 09:31 de de ella ya que ha comenzado nevar así que tengamos

Voz 10 09:33 eso cuidados iban a transitar por alguna de estas vías desde la Dirección General de Tráfico siempre les recomendamos entonces consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olvide llevar las cadenas o neumáticos de invierno no estamos ahora está él

Voz 1434 09:46 centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada al andén

Voz 1915 09:49 las hola hola buenas tardes pues aumenta la circulación en algunos recorridos se ralentiza

Voz 1704 09:54 Kiko llueve y por lo tanto recomendamos mucha precaución el tráfico lento en lo que respecta la M30 sobre todo

Voz 1915 10:00 la zona más próxima al puente de Ventas en sentido sur en especial en ese punto pero en el interior aumenta la circulación mayor lentitud en recorridos a través del paseo del Prado en sentido Glorieta de Carlos Quinto y en las zonas próximas a la salida a la Avenida de América recuerden que está cortado un carril en la entrada al túnel de la Plaza de Castilla en sentido centro ciudad

Voz 1434 10:18 la información desde el centro de pantallas de Margarita Pérez gracias siete grados ahora mismo en el centro de la capital ya están aquí los cambios en el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:28 buenas tardes las precipitaciones han llegado con puntualidad de momento la nevada empieza a ser copiosa ya en gran parte de la sierra aquí en la cota de nieve irá bajando hasta situarse alrededor de los mil metros al finalizar la tarde en el resto de la comunidad nubes cada vez más activas chubascos algunos intensos y ambiente cada vez más frío ya hemos alcanzado las máximas apenas hemos llegado a los diez grados y mañana vamos a notar ya esta noche un descenso significativo de las temperaturas con algunos chubascos que pueden ser en forma de nieve en cualquier cota pero no será nevadas importantes fuera de la sierra

Voz 1434 10:59 hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas dos de la tarde y once minutos no es la primera vez que el alcalde de

Voz 1454 11:13 Alcorcón es acusado de retrógrado machista he cuestionado incluso dentro de su propio partido los primeros síntomas aparecieron cuando en la asamblea se votaban la ley contra la LGTBI fobia y una PNL con la que Ciudadanos proponía regular la gestación subrogada en un caso David Pérez votó en contra y en otros se ausentó en el momento de la votación siempre haciendo caso omiso a la disciplina de partido por lo que llegó a ser sancionado luego llegaron aquellas famosas declaraciones de Pérez sobre las feministas

Voz 11 11:44 cuando vienen otras mujeres diciéndoles que ellas son mujeres antiguas que son mujeres eh que prácticamente no no no deberían avergonzarse no de no haber roto esas cadenas etcétera pues quienes lo dicen muchas veces son mujeres frustradas mujeres amargados mujeres rabiosa y mujeres fracasadas como personas que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir de cómo hay que pensar

Voz 1454 12:10 yo sumamos las denuncias de machista de algunas de las personas que más cerca de él han trabajado desde que comenzó la legislatura desde entonces hasta ahora dos concejalas han abandonado el Ayuntamiento otra está de baja médica y una cuarta que acaba de regresar de una baja de maternidad está sin función sin sueldo por decisión del propio Pérez Javier Bañuelos buenas

Voz 0978 12:32 a qué tal buenas tardes siempre por motivos persona

Voz 0861 12:35 el ex siempre mujeres en lo que llevamos de legislatura el equipo David Pérez ha tenido tres bajas entre ellas la

Voz 1018 12:41 los dos ediles del PP de Alcorcón que han dimitido

Voz 0861 12:43 sí a la par a esa fuga hay que sumar el caso de Marta González concejala que acaba de presentar una denuncia contra el alcalde David Pérez porque había dejado sin competencias y sin sueldo según fuentes de su entorno más próximo acaba de ser madre por eso solicitó una dedicación parcial con un setenta y cinco por ciento de Sagrario pero el alcalde será denegado de hecho ahora mismo esta mujer sólo cobra las dietas de asistencia a Pleno al que por cierto acude con su hija lactante luego en el caso de Laura Pontes cuarta teniente de alcalde y ex secretaria general del PP de Alcorcón según cuenta hoy el Confidencial esta mujer lleva varios meses de baja médica por ambiente laboral adverso abiertamente Nadia acusa a David Pérez de una actitud machista con sus concejalas pero según las fuentes consultadas por la SER dentro de su propia bancada el hecho de que sean todo mujeres no es algo casual otras fuentes municipales del propio Ayuntamiento en cambio vinculan estas

Voz 1018 13:36 salidas más con el carácter autoritario

Voz 0861 13:39 David Pérez que con su relación con las mujeres la SER ha intentado conocer su versión pero hasta el momento no ha habido respeto

Voz 1454 13:46 bueno son casos que preocupan en el Partido Popular de Madrid el partido al que pertenece Pérez Ike alejan cada día más al actual alcalde de Alcorcón de red de ser reelegido como candidato si su futuro ahora mismo

Voz 0861 13:58 bastante incierto fuentes del PP nos confirman que varias personas de la directiva del Partido Popular de Madrid le han comunicado directamente al propio David Pérez que les preocupa la reiteración de este tipo de asuntos ante el ruido que lleva generando el nombre de Pérez siempre vinculado con asuntos machistas estas fuentes nos aseguran que su partido está analizando ya cuál será su futuro dentro del PP lo más probable dicen es que David Pérez no repita como candidato en Alcorcón

Voz 1454 14:28 vamos ya con los datos de la EPA que hemos conocido esta mañana en el último trimestre del año el desempleo subió en la Comunidad de Madrid aunque si miramos a la totalidad de dos mil diecisiete el paro bajó hasta situar la tasa en el trece con setenta y cinco por ciento cuatrocientas sesenta y seis mil quinientas personas siguen sin trabajo en nuestra región todavía siguen siendo mayoría además

Voz 1179 14:48 las mujeres que están en desempleo Sonia Palomino

Voz 1915 14:51 si Madrid cerró dos mil diecisiete con veintidós mil seiscientos parados menos hasta situarse en los cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos sin embargo el año no cerró con buenos datos el último trimestre hubo un aumento de los desempleados cincuenta y dos mil más bajaron los ocupados quince mil puestos de trabajo menos unos datos que de nuevo dejan en peor lugar a las mujeres todavía hay quince mil mujeres más que hombres en situación de desempleo en la ocupación los datos son aún más negativos sólo el cincuenta y ocho por ciento acabó el año contrabajo frente al sesenta y ocho por ciento de los hombres la tendencia se repite en el caso del paro juvenil que se situó en el treinta y siete por ciento al cierre de dos mil diecisiete cinco puntos por debajo que en dos mil dieciséis pero un punto y medio más que en el trimestre anterior y por último en contra damos la parte positiva entre los parados de larga duración bajaron un diecisiete por ciento en un año trescientas treinta y cuatro mil personas menos dejando la cifra más baja desde el cuarto trimestre del dos mil nueve

Voz 1454 15:40 en números totales la evolución es positiva el paro ha bajado en eso coinciden todos aunque los sindicatos advierten de que para consolidar este crecimiento hay que crear empleo de calidad algo que no siempre ocurre aquí en Madrid Engracia Hidalgo es la consejera de Empleo Eva Pérez de Comisiones Obreras Isabel Vila Vella de UGT

Voz 8 15:59 queda mucho por hacer pero yo creo que los datos de la etapa de hoy ponen de manifiesto la recuperación permanente que durante los últimos dieciséis trimestre en términos interanuales

Voz 1018 16:10 en recalcaba que lo que ha ocurrido en él

Voz 12 16:12 mismo trimestre es una llamada de atención una alarma importantísima no vamos a conseguir consolidar una recuperación si no lo hacemos sobre una base de empleo de calidad pero sabemos que hay que Rey industrializada

Voz 13 16:26 es fortalecer tecnológicamente la Comunidad de Madrid y no podemos depender exclusivamente de los vaivenes de del sector servicios

Voz 1454 16:34 dos de la tarde y casi diecisiete minutos seguimos

Voz 7 16:39 Madrid

Voz 1179 16:43 estoy preocupada tengo que llevarle a mi hijo al dentista en los sea donde

Voz 0861 16:47 es importante que sea un dentista Ainhoa

Voz 14 16:50 comercio en el que decía que el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña a partir del tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza o en colegio de odontólogos yo estómagos preocupados por tu salud

Voz 0861 17:03 hola queremos contarte la llegada del AVE a un nuevo destino hablar de cómo las distancias se acortan ir resumiendo la idea de estar cada vez

Voz 15 17:12 más cerca a partir del veintitrés de enero ha de Madrid Castellón en tan

Voz 1046 17:19 sólo dos horas y media

Voz 15 17:21 pues ya tus billetes en Renfe punto com disfruta de todas las ventajas del programa más Renfe

Voz 1 17:30 Ministerio de Fomento Gobierno de España de este año no pasa Se acabó engordar mañana lo que puedo percibir hoy me voy a La Ventana Natural con la mejor asesoría en control de peso con el sistema dieta son por algo son los centros de ética número uno en España a ver La Ventana Natural punto com y con la garantía de laboratorios que buena pinta de hoy no pasa ni voy a La Ventana Natural

Voz 16 17:53 por qué no puede ser mamá encontrado todos resultados para una mamá móvil mamá

Voz 17 17:59 respuestas que solo un médico puede das por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 1 18:14 cuántos coches mil donde

Voz 18 18:16 en auto obesas salí de cuarenta y dos de las seis y auto pesa punto com tienen descuentos de hasta seis mil euros donde dice EEES en auto fe esa salida cuarenta y dos de las seis y auto a punto com hasta cuando solo por unos días donde

Voz 1179 18:28 no aún topes de las seis y auto pesa punto com

Voz 19 18:34 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora pagamos menos por la luz y nosotros elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis digo nosotros ya hay más de doscientos mil Happy a como nosotros llama Endesa prueba tempo Happy el condiciones de la oferta de ese tiempo Happy punto com

Voz 20 18:52 sólo en lo que que llevas unas gafas de Custo Vitorio Lucchino Petro de hierro colección dos mil dieciocho con cristales incluidos por ochenta y nueve euros Elige tu marca exclusiva elija entre muchos modelos por sólo ochenta y nueve euros ya tienes tus gafas graduadas en óptica había más información en implicaría punto es Si te gustan las gafas si te gusta las marcas y justa óptica liar

Voz 1018 19:11 óptica el treinta centros en Madrid informa que en San Gabino punto com

Voz 19 19:17 es más fácil empezar el año reclamando otros gastos hipotecarios que aprendiendo inglés hazlo y su Maté a un propósito que cuesta poco pero que vale mucho

Voz 1 19:27 llama al novecientos veintiséis cuarenta lleno cero cero o contrata de nuestra web Parri hagan asociados hagámoslo fácil

Voz 21 19:36 ella móvil coches seminuevos al cincuenta por ciento Fem enero lleva te un coche Estevill hubo por la mitad de precio ya móvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche entre usted cinco mil euros rima te ya móvil en enero liquidar sus muchos coches desde cinco euros verás lo que te ahorras

Voz 2 19:56 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1454 20:02 el Ayuntamiento podría aprobar la suspensión de licencias para el alquiler turístico en una semana el próximo jueves es el calendario con el que trabajo ahora mismo el Gobierno municipal una vez que ya sea aprobado en comisión la nueva normativa por la que los pisos que se alquilen la turistas durante más de noventa días al año necesitarán una licencia el delegado duro Banic como ha aclarado hoy además que la moratoria afectará a hoteles y apartamentos turísticos del distrito Centro pero que podrá extenderse también a viviendas turísticas de hoy

Voz 1018 20:31 los distritos que también estén masificados

Voz 1454 20:33 vamos al Ayuntamiento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 20:36 buenas tardes y el Gobierno de Manuela Carmena sigue adelante según lo previsto con su plan de medidas para resolver el problema de la turística de Madrid el Ayuntamiento de Barcelona ha aplicado varias moratorias desde dos mil doce la última de ellas con Ada Colau afectaba al conjunto de la ciudad condal ante la saturación generalizada que había aquí el delegado responsable de Urbanismo José Manuel Calvo ha delimitado hoy el marco regulatorio el alcance de la medida

Voz 22 21:05 nosotros hacemos una moratoria lo que tiene que ver con hoteles y apartamentos turísticos ceñida exclusivamente al distrito Centro y hacemos la moratoria para aprobar el plan especial de control de usos y poder decidir capacidades y evitar situaciones de saturación en el futuro en lo que tiene que ver con la vivienda turística la moratoria se extienden los solamente al centro sino aquellos barrios que entendemos que está en una situación ya de riesgo de saturación algunos en el distrito de Chamberí Salamanca fundamentalmente también en la zona de Arganzuela

Voz 0622 21:35 el delegado no entra a valorar si la moratoria de Madrid Se parece o no a la de Barcelona como denuncia al Partido Popular su objetivo según dice es resolver el problema que empieza a haber aquí en la capital aprendiendo de las experiencias de otras ciudades que están en una situación más problemática ahora que el cambio normativo ya ha sido aprobado la moratoria vendrá a la junta de Gobierno del próximo jueves

Voz 22 22:00 la se ha aprobado el cambio normativo por la Comisión interpretación del Plan General

Voz 1046 22:04 el día de ayer perdonad in

Voz 22 22:08 cómo tiene que publicarse ese aprobara en Junta de Gobierno la moratoria el próximo jueves según está previsto

Voz 0622 22:15 el delegado ha dicho además que ha hablado con las plataformas y con los vecinos y que su sensación es que esta moratoria ha sido bien recibida aunque siempre van a pedir más y es lógico

Voz 1179 22:27 que así sea mientras tanto gracias Felipe

Voz 1454 22:29 el Ayuntamiento sigue sin presentar un proyecto de presupuestos para este año un proyecto para el que en cualquier caso necesitará el apoyo del PSOE para sacarlo adelante de momento no cuentan con ese apoyo Purificación cosa pies la portavoz socialista en el Consell

Voz 1179 22:43 Historia está pidiendo al grupo socialista que se posicionó a favor de algo que ella ni siquiera ha presentado es absurdo es decir lo que tiene que hacer la alcaldesa es presentar unos presupuestos o explicar a los madrileños porque a estas alturas no ha presentado los presupuestos de esta ciudad

Voz 1454 23:01 se lo venimos contando en la SER la ha dado la razón a un conductor que fue multado con doscientos euros y cuatro puntos del carné de conducir por saltarse un semáforo en rojo según quedó registrado en el sistema conocido como foto rojo dice la sentencia que las pruebas no son válidas porque la imagen no se distingue la matrícula del vehículo ni tampoco el color del semáforo Israel Aranguez

Voz 0047 23:22 es la primera sentencia de este tipo en Madrid el principio constitucional de la presunción de inocencia ante la falta de pruebas materiales legítimas dice el escrito debe prevalecer este derecho las únicas pruebas en este caso serían las fotografías tomadas por el foto rojo pero según denunciaba el conductor reitera la sentencia de ellas no se deduce ni que sea su vehículo níquel semáforo estuviese en ese color con el presidente de Automovilistas Europeos Mario Arnaldo hablamos este miércoles aquí en la SER

Voz 23 23:47 sentencia más que anula y condena al Ayuntamiento de Madrid en Costas anula una multa de fotos rojo porque son ilegales doscientos euros y cuatro puntos hizo infracción por la que los madrileños pierden más puntos pero el problema es que es un sistema que no ofrecen garantías

Voz 0047 24:04 el Ayuntamiento de la capital responde existen sentencias tanto a favor como en contra de la existencia de estos semáforos del foto rojo por lo que no baraja todavía la opción de retirarlos

Voz 1179 24:14 en la Audiencia Provincial esta mañana ha comenzado el juicio no

Voz 1454 24:16 hombre que en agosto de dos mil dieciséis intentó matar a su mujer aprovechó el momento en el que ya salía del hospital en el que trabajaba en la capital para atacarla consiguió herir la gravemente la Fiscalía pide ahora para él veinte años de cárcel Alfonso Ojea

Voz 0622 24:30 un naranjas en el cuello en la cara en los ojos en el abdomen mientras arrastraba por el suelo agarrando a la del pelo en lugar

Voz 0978 24:36 de los hechos son los exteriores del Hospital Infanta

Voz 0622 24:38 a Leonor de Vallecas en agosto de dos mil dieciséis La víctima expareja del presunto agresor trabó

Voz 1018 24:43 Java en ese centro médico loque les salvó la vida

Voz 0622 24:46 al estar muy cerca de las urgencias Reinaldo Chacón se sienta desde hoy en el banquillo por intento de asesinato con todas las agravantes del mundo porque no dejó ni un detalle del ataque sin preparar zona oscura callejones sin peatones atacó a la mujer por detrás alevosía premeditación y sobre todo ganas de matar este es el testimonio entre sollozos de una víctima de la violencia de género que puede contarlo la Sala presidida por la magistrada María Tardón ha enmudecido

Voz 24 25:20 muy vivo

Voz 0622 25:24 te vas a morir ya es demasiado tarde una agresión con cuchillo que duró varios minutos Ike ha dejado marcada de por vida Cristina tanto en su cuerpo como en su cerebro el matrimonio se había terminado meses antes de este intento de asesinato hice había terminado cuando la víctima asumió que las palizas que le daba son delito en España pero en Perú no suelen perseguir

Voz 1454 25:45 hoy hemos sabido además que la policía detuvo ayer en el aeropuerto de Barajas a un hombre al que buscaban porque había quebrantado la orden de alejamiento de su ex mujer el arresto se produjo cuando este hombre ya había embarcado en un avión rumbo a Colombia Diego Serradilla

Voz 1622 25:58 el hombre de veintisiete años tenía una orden de alejamiento por amenazar y maltratar a su expareja la víctima la deben la había denunciado pero él se saltó esa orden al insultarla por Whatsapp y enviarle fotos con gestos amenazantes la mujer avisó a la policía de estos mensajes y los agentes fueron a buscar al hombre a su casa para detenerle fue entonces cuando trató de huir de España en una de esas fotos las las que había enviado a sus pareja le veía en el aeropuerto de Barajas IFO así como la policía pudo finalmente arrestarle el detenido tiene antecedentes por violencia machista ITA a su detención ya ha pasado a disposición judicial

Voz 1454 26:31 tal y hoy ha comenzado en Getafe la iniciativa somos más un proyecto en el que participan veintiocho mil adolescentes a través de talleres formativos y de dinámicas de grupo en sus centros educativos el objetivo es luchar contra el odio en las redes sociales contra cuestiones tan importantes como el acoso el racismo y también el machismo SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 25 26:52 se trata de la iniciativa somos más impulsada desde la plataforma de vídeos de Google el Gobierno central UGT aula intercultural y la ONG Jóvenes y Desarrollo veintiocho mil adolescentes participan desde sus centros educativos en talleres formativos dinámicas de grupo sobre problemas como el racismo el acoso o el machismo sobre cómo se visualizan en Internet y como cómo batir los en el caso del Instituto la senda en Getafe algunos de los alumnos están preparando un vídeo sobre los prejuicios a los que se enfrentan los extranjeros en una entrevista de trabajo ya han contado con asesoramiento profesional el de los youtubers Yellow Low You y uno de los componentes de la familia Tv que sus vídeos también tocan temas como la xenofobia y la homofobia

Voz 26 27:32 le dice el espacio haciendo la entrevista que

Voz 0978 27:35 el dato imperfecto

Voz 26 27:36 completito Le pregunto por su nacionalidad y le dijo que no

Voz 27 27:39 sí

Voz 1552 27:41 no era español tirad para algo así me gusta roza gays hecho un poco a un enfrentamiento entre lo que sería una situación con alguien extranjero con un español está guay

Voz 25 27:50 los estudiantes cuenta además con el aliciente de que los ganadores conseguirán un viaje a Dublín

Voz 28 27:59 en este nuevo año el Rincón Asturiano de Calle Delicias veintiséis Jan con la XXXII te espera con la mejor cocina asturiana su riquísima fabada sus grandes chopos sus carnes de ganadería propia con la mejor carne de voy hecha en su espectacular parrilla de carbón Calle Delicias veintiséis Yang era XXXII del Rincón Asturiano asturiano punto com que ven a por buey

Voz 0861 28:22 queremos contarte la llegada del AVE a un nuevo destino hablar de cómo las distancias se acortan ir resumiendo la idea de estar cada vez más

Voz 15 28:31 ya a partir del veintitrés de enero a Castellón

Voz 1046 28:37 tan sólo dos horas y media

Voz 15 28:39 compras ya tus billetes en Renfe punto com disfruta de todas las ventajas del programa más Renfe

Voz 0861 28:49 Ministerio de Fomento Gobierno de España

Voz 2 28:52 catorce los deportes

Voz 0978 28:58 Iban Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes del club

Voz 0889 29:01 digo Leganés escribe anoche una nueva página en su historia al equipo de Asier Garitano se ha clasificado para las semifinales de la Copa del Rey tras dar la vuelta eliminatoria en el Santiago Bernabéu el conjunto pepineros ganó por un gol a dos al Real Madrid

Voz 1018 29:11 gracias a los goles de Javier Eraso que adelantó a su equipo con

Voz 0889 29:14 un disparo certero desde fuera el área Gabriel Pires que certificó la remontada con un cabezazo precisó el Leganés refleja la cara positiva de la moneda

Voz 1762 29:20 mientras que en el lado opuesto se encuentra la decepción del Real Madrid

Voz 0889 29:23 el equipo blanco dice adiós a la Copa del Rey ocupa la cuarta posición en Liga diecinueve puntos del Barça y sólo le queda la baza de la Champions ante el Paris san Germain para intentar salvar la temporada quién es el responsable de la derrota Zidane lo tiene claro

Voz 29 29:33 esto es un palo duro porque además nadie suele esperaba

Voz 1018 29:37 primero el responsable de eso

Voz 0889 29:39 además en Baloncesto Euroliga el Real Madrid recibe en el Palacio de los Deportes a las nueve menos cuarto de la noche al Anadolu Efes tú

Voz 1454 29:45 con Gracias iban Nos marchamos siete grados ahora mismo

Voz 1434 29:47 en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid hasta luego

Voz 16 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 de la UE

Voz 2 30:02 a y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos el Gobierno plantea al Tribunal Constitucional que frene la candidatura

Voz 1704 30:22 de Puigdemont antes de que se celebre el debate de investidura del Ejecutivo

Voz 1018 30:26 lo interpreta que su situación es incompatible con su presencia física en la Cámara importante ha pedido ya un dictamen al Consejo de Estado para presentar mañana mismo una impugnación ante el Tribunal Constitucional se basa en lo previsto en el artículo ciento sesenta y uno punto dos de la Constitución que faculta al Gobierno a impugnar resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas el Parlament es uno de esos órganos y el hecho concreto recurrido es la solución del presidente de la Cámara publicada anteayer en El Bulli cinco oficial que contiene la propuesta formal de esa candidatura Éste es el de alguna forma el entramado jurídico que puede marcar el punto y final de esa candidatura de Puigdemont Ike ha encendido ya los ánimos de su grupo parlamentario de Jones Cataluña escuchamos a la vicepresidenta Ia al portavoz de esa formación Eduard Pujol

Voz 3 31:12 el estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara carece por tanto del derecho a la libertad de Ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia por qué ETA tan pronto como digo entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial exhortaron

Voz 2 31:35 en Manás eh ni cuestión no

Voz 0978 31:37 aceptaremos ni amenazas ni coacciones lo de hoy es la prueba que el Gobierno español no hace

Voz 1018 31:42 a la democracia ni los resultados del veintiuno D di

Voz 0978 31:45 siembre y lo que es peor están dispuestos a combatir esos resultados dispuso a Kumba trombos

Voz 1018 31:51 el principal partido de la oposición el PSOE conoce ya formalmente la decisión del Gobierno que comparte según ha dicho su responsable de organización José Luis Ábalos

Voz 30 31:58 no apoyamos al Gobierno porque sí sin acompañamos al Gobierno en la tarea de defensa de la legalidad y la defensa de la integridad territorial de España he tenido conocimiento de que ha encargado informes al Consejo de Estado previo a la interposición de un recurso de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional nosotros sumamos a él y es que no puede ser presidente de la Generalitat una persona que no respeta el orden constitucional y que además está prófugo al canto

Voz 1018 32:31 sobre la trama Gürtel último pasa por el Parlamento de Valencia que ha votado favorablemente una propuesta de Compromís para que Francisco Camps deje de pertenecer al Consejo Consultivo en calidad de ex presidente autonómico salvo puramente simbólico sin otras consecuencias a Talent

Voz 0141 32:45 el desconsuelo en han acordado pedirle a Camps que renuncie ese miembro del Consell Jurídic a sus privilegios como expresidente por su comportamiento indicando el PP al final se ha abstenido ha pretendido reforma la iniciativa con trato con otra propuesta para cambiar las leyes que regulan a los expresidentes según el PP el escocés no pueden determinar que es un comportamiento indigno entre otras cosas Camps no ha sido juzgado ni condenado hay que respetar la presunción de inocencia esta iniciativa Comet telescopio en un Tribunal de Honor franquista los demás grupos entienden que Camps no puede representar a la Comunidad Valenciana ha pasado de ser montaron hablé a molt miserable

Voz 1018 33:17 ni lo más impactante del día la forma en la que el ex presidente de la patronal de la construcción de Castellón Vicente Monsiváis eh contó aquí en la SER que cómo funcionaba la trama y lo que le dijeron cuando se negó a pagar

Voz 4 33:29 Alonso me dijo entendemos sonidos está muerto porque hay que ciertas prácticas son donde estaba el meollo de la cuestión no era en porcentaje no sino realmente en otros proyectos qué implica algo no está modificaciones del veinte por ciento con lo que le contó todo el Estado pero cuyo cuyo importe llanura tres por ciento a al treinta por ciento

Voz 1704 33:55 jueves veinticinco de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes buenas tardes Ramos Antonio hablando del paro así es bajo un ritmo menor en dos mil diecisiete que los años anteriores y el crecimiento de empleos no alcanzó el medio millón según los datos de la Encuesta de Población Activa repunta la temporalidad Fátima Báñez ministra Lola Santillana CCOO

Voz 5 34:11 más y mejor empleo y también mejores salarios la brecha salarial está en mínimos históricos

Voz 31 34:19 es el peor cuarto trimestre desde dos mil tres se sigue aumentando la tasa de temporalidad fuese

Voz 0978 34:25 Ador el Poder Judicial ha nombrado a Vicente Magro como magistrado en la Sala Segunda del Supremo que revisa casos como la Gurtel o el proceso independentista fue senador del Partido Popular en los años noventa creen que lo sabían Izquierda Unida pide la dimisión de María

Voz 1704 34:37 es Rajoy después de que en el juicio del caso Gürtel algunos implicados hayan reconocido la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana Alberto Bart

Voz 32 34:44 Pero Rajoy debería haber dimitido hace mucho tiempo es imposible para cualquiera que tenga dos dedos de luces saber o pensar que Mariano Rajoy no tenía ni idea de lo que sucedía es imposible

Voz 0978 34:55 incrédulos es como asegura ciudadanos que se han quedado después de que Rajoy no apostará en una entrevista por la igualdad salarial entre hombres y mujeres la formación naranja no va a apoyar la huelga de mujeres del ocho de marzo Juan Carlos Girauta no tiene explicación

Voz 8 35:08 hablar de datos

Voz 2 35:08 por Rajoy no sepa que esto es la obligación de los poderes públicos pide explicaciones el colectivo LGTB

Voz 1704 35:15 exige al Gobierno por carta que responda después de conocerse que María Elósegui nueva representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos escribió hace años textos en los que vinculaba homosexualidad enfermedad crece y la tensión

Voz 0978 35:27 los empleados de Opel en Figueruelas se han concentrado allí después del anuncio de la empresa de paralizar las inversiones

Voz 33 35:34 si no sé lo que va a ocurrir lo quieren ocurrir lo que no se echaba encima de la mesa otra plantillas por supuesto que hay unión no da sino teníamos que dependen tanto de esta planta ateo por la gracia depende mucho trabajo de aquí

Voz 0978 35:43 la compañía se ha reunido con el comité de empresa primero y con el presidente de Aragón después tras anunciar el traslado de la producción del nuevo Corsa varias víctimas

Voz 1704 35:50 personas han muerto y un centenar han resultado heridas de ellas al menos diez graves después de que haya descarrilado un tren en Milán la principal hipótesis de la causa a Rota hay aunado talla robot hormiga según las autoridades ferroviarias italianas a problemas a una ruptura en el sistema de cambios de

Voz 0978 36:06 Nos patentes los recortes en ciencia han provocado una caída de las tasas de hasta el sesenta por ciento de las innovaciones científicas registradas según la fundación Alternativas Vicente las

Voz 2 36:14 para CSI CSIF sí que venta

Voz 31 36:17 no adicionalmente es nuestro tendremos que exteriores como decía André Gaspar Ramón y Cajal Díaz fueran es todo aquello penalmente con nosotros pagaremos su peso en oro

Voz 2 36:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar José Antonio el telegrama espada Vicente Sonic señor ex presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castellón

Voz 22 36:42 esta mañana le ha dado a Pepa Bueno en Hoy por hoy detalles clave sobre el modus operandi del pago de comisiones a favor del Partido Popular pidieran condición sine qua non para las adjudicaciones de obra full ha aclarado que la comisión inicial era del tres por ciento pero que amor vida podría llegar al treinta por cien sobre el montante de las modificaciones introducidas a partir del proyecto original lo que en el argot se denominan reformados a qué espera el fiscal anticorrupción para llamarle a declarar

Voz 1018 37:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos son Ródenas en la técnica Adrián Prado de Carlos Cala en la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 37:23 poco a poco las precipitaciones irán extendiendo por toda la Península Ibérica a lo largo de las inmediatas horas ya afectará a toda Castilla y León también Extremadura así como la Comunidad de Madrid y a medida que avance la tarde Castilla La Mancha todo el Cantábrico cuando llegue la noche alcanzarán Aragón también de madrugada lluvias incluso algunas tormentas pueden descargar con intensidad en Cataluña hay cuidado con la cota de nieve en el centro de la península se situará alrededor de los setecientos metros Un poco más alta cerca de mediterráneo pero en las montañas cercanas al Mediterráneo las nevadas pueden ser copiosas las próximas jornadas

Voz 2 37:55 hora catorce Garry eh

Voz 34 38:00 venga repita conmigo viernes veintiséis de enero viernes veintiséis de enero bote de Euromillones vamos bote de Euromillones noventa millones de euros no estará también no no no no no repita noventa millones de euros

Voz 35 38:18 irrepetible este viernes bote de noventa millones de euros y además en el sorteo del millón sólo en España juega Euromillones no hay nada más grande

Voz 1 38:30 set ball dentista Sanitas como lo sabes sin tengo seguro pues por eso

Voz 36 38:35 qué puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tenga seguro y además te financian sin intereses mira eso sí Casa Natal claro se nota cuando llevas una sonrisa sanidad como ya pitos las únicas dentales de Sanitas que la primera consultas gratis y empieza datos sonrisa

Voz 37 38:50 cuando pasas rebajes buscando una chaquetilla de alma Vero pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes ciborgs si quiere sentir Termibus piden un préstamo Nitro transferidos en quince minutos los primeros tres

Voz 38 39:02 el pseudo sin intereses ni comisiones entran libros punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós sesenta y dos Peace siente Teddy bus

Voz 2 39:12 hora en El Corte Inglés Semana del Deporte con un cincuenta por ciento de descuento en una selección de ropa y zapatillas de Adidas Nike Six monta impronta y muchas marcas más sólo hasta el veintiocho de enero Semana del Deporte en el Corte Inglés cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos del Gobierno

Voz 1018 39:36 el Tribunal Constitucional para paralizar la investidura de cara después de Mon Rajoy no esperará por tanto que los independentistas concreten su estrategia en fechas en formato para conseguir que Puigdemont pueda regresar como presidente al Palau de la Generalitat suena Sánchez qué tal buenas tardes la buena estudiadas ha sido pasado el mediodía la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la encargada de realizar este anuncio en una comparecencia Moncloa Se basa como decíamos antes según un artículo de la coalición que permita al Gobierno llevar alta C decisiones de los parlamentos siempre que se cuente con un dictamen previo del Consejo de Estado eso es el trámite es en la obligatoria

Voz 1916 40:06 no tiene que solicitar al Consejo de Estado que evalúe lo que quiera impugnar ante el Tribunal Constitucional ese organismo debe emitir un informe favorable ya con ese informe el Ejecutivo presenta el recurso la vicepresidenta ha explicado que ya se ha pedido el informe preceptivo que el Consejo de Estado se va a reunir muy probablemente esta misma tarde para realizar ese informe pocas dudas José Antonio acerca de que vaya a ser un informe favorable a las intenciones

Voz 1018 40:27 joder claro el dictamen el máximo órgano consultivo estará realzado previsiblemente mañana que es viernes que hay Consejo de Ministros y que según la vicepresidenta en principio adoptará esa decisión una vez que una vez que sea admitida a trámite por el TC tendrá un carácter paralizante de manera automática es curioso Sonia como en ese encuentro informativo la vicepresidenta ha querido subrayar que en manos del presidente de la Cámara de Roger Torrent queda ahora la posibilidad de proponer otro Candil

Voz 1916 40:52 ver si el recurso decía la vicepresidenta con insistencia tiene por objetivo concretamente a Puigdemont el Gobierno considera que no puede ser candidato porque no tiene libertad de movimientos por España ya que si viene debe ser detenido y no podría estar presente en la sesión de investidura ese es el fundamento del Gobierno que hemos escuchado antes como decías explicar a la vicepresidenta como el recurso sólo para Puigdemont Sáenz de Santamaría recuerda al presidente del Parlament que sí propone otro candidato no tendría por qué haber impugnación

Voz 3 41:19 el señor Torrent nos puede proponer como candidato al señor Puigdemont Si el señor Torrent propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura eso es otra cosa

Voz 1916 41:30 además para ir ganando tiempo el Gobierno ha pedido también al Consejo de Estado que le informe sobre si es posible hacer una investidura a distancia sobre si es posible también que la delegación del voto se produzca para los que están huidos en Bélgica de esta manera si esos informes son favorables a la opinión del Gobierno sería mucho más rápido presentar recursos ante el TC si se da alguna de estas circunstancias llevamos

Voz 1018 41:50 portada como José Luis Ábalos responsable de Organización del PSOE apoya respalda la medida adoptada por el Gobierno que conoce ya formalmente es además Sonia si el Ejecutivo se ha puesto en contacto previamente a este anuncio con los dos partidos que apoyan la aplicación del ciento cincuenta y cinco en el PSOE conciudadanos pueden

Voz 1916 42:04 era confirman desde Ciudadanos que a ellos el Gobierno no les ha informado de esta nueva iniciativa para tratar de frenar una investidura de Puigdemont no parece además que hay asentado la cosa muy bien la vicepresidenta ha evitado en esa rueda de prensa lo vais a escuchar ahora decir concretamente a quién sí se ha informado

Voz 3 42:18 ya a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios en el Parlament que durante estos días se han acercado a nosotros para preguntarnos cómo lo veíamos que vamos a hacer posa es esos los hemos informado los que se han dirigido a nosotros

Voz 1018 42:33 sí se ha informado tanta al Partido Socialista

Voz 1916 42:36 tomaba el propio partido escuchábamos Ábalos antes lo que el Gobierno este tema de que no haya informado a ciudadanos da buena muestra José Antonio del clima que se vive en este momento entre el partido de Rajoy el partido

Voz 1018 42:48 pues muchas gracias Sonia esta decisión de Gobierno saco no dos minutos después de la reunión del presidente del Parlament con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios reunión teóricamente para perfilar el debate de investidura pero en la que tampoco se ha avanzado ni siquiera habido un acuerdo para elegir la fecha treinta o treinta y uno de este mes que es el último día de los posibles y que era el preferido por el grupo de pulmón Pol Foradada Parlament qué tal bona tarda parda bueno todo esto parece quedar ya sobrepasado no por esa decisión del Gobierno de ir al TC lo cual paralizará de forma automática este proceso de investidura estamos conociendo ya las primeras reacciones muy críticas especialmente en Cataluña

Voz 1749 43:23 mientras a Esquerra guarda silencio y Rush de Torrent sigue sin convocar oficialmente este pleno Jones para Cataluña ha salido con todo habla de acto de cobardía de dictadura o de golpe de Estado de quién se ha quitado la máscara para afirmar que no reconoce el resultado de las elecciones dispuestos a mantener el pulso el portavoz Eduard Pujol afirma que su candidato sigue siendo Carla escucha María extraditar

Voz 3 43:44 el Barça Mi

Voz 1018 43:48 no aceptaremos ni amenazas ni coacciones lo de hoy es la prueba que el Gobierno español no acepta la democracia ni los resultados del veintiuno de diciembre y lo que es peor están dispuestos a combatir esos resultado

Voz 1749 44:00 dispuso a Kumba tronador traslada la presión a Rusia Torrent estamos seguros dice que tomará las acciones legales necesarias para defender la dignidad de su cargo Ciutadans de en el recurso el PSC hubiera esperado a tener algo más concreto a lo que agarrarse pero entiende que persiguen el mismo fin que la legislatura pueda empezar con normalidad escuchamos a Lorena Roldán de su Talant Eva Granados

Voz 39 44:21 EFE Estamos de acuerdo con esta decisión sobre todo lo que entendemos es que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento

Voz 1454 44:29 normal del Parlamento ante la inicia

Voz 40 44:32 diva del Gobierno de España estaremos alerta y escucharemos si atendemos porque entendemos que persiguen el mismo objetivo que el nuestro que es hacer de tener una legislatura en términos normales en una sociedad normal

Voz 1749 44:45 los comunes rechazan el recurso porque entienden que llevar la política a los tribunales complica aún más encontrar una salida pero por otro lado sin verbalizar que hay que buscar un plan B sí que piden a los independentistas optar por un candidato y un Govern que se pueda poner atrás

Voz 1018 44:58 Hart destello Hypo por cerrar capítulo un testimonio al mundo es desde el punto de vista del mundo financiero Francisco González presidente del BBVA en el Foro de Davos nadie cree en una Cataluña independiente

Voz 0685 45:10 todo mucho ruido y realmente digamos como hemos dicho otras veces ir hacia un viaje imposible prometiendo cosas imposibles el Estado lógicamente ha reaccionado dentro dentro de la ley dentro José y la situación ya está muy clara y que que Cataluña va a ser independiente aquí todo el mundo digamos sabe que el Estado Derecho funciona

Voz 41 45:36 tenemos rinda Haussler de Pons pues por nuestras ofertas de Año Nuevo tenemos esta que te la cuenta una persona conecto tiquismiquis ocho euros de descuento lleva Tune Z T Blade V8 con cien euros de descuento del veinticinco al treinta y uno de enero

Voz 37 45:56 esas rebajas buscando una chaquetilla de Lama Beiro pilla es un chaquetón de esos que antes costaba Dunga lana te sientes Circus si quiere sentir Termibus piden a un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros tres

Voz 38 46:09 dos euros sin intereses ni comisiones entra libros punto es o llama novecientos ochenta allí lo veintidós sesenta y dos que siente Teddy bus

Voz 2 46:18 ahora en El Corte Inglés

Voz 42 46:19 hola en color con está muy cincuenta por ciento de descuento en una selección de alfombras cortinas confeccionados y cojines veinte por ciento en telas de las mejores firmas In Store esa medida Luxa Flex banda Lux Isaacson un color el Corte Inglés hasta el veintiocho de febrero

Voz 1 46:38 todo lo bueno de un crucero en Kiev

Voz 19 46:41 de reserva ya tu Crucero dos mil dieciocho llena de ventajas Turia paquete de bebidas gratis cheques regalo de trescientos euros itinerarios explosivos para no perderte nada en muchas más ventajas informa Tel novecientos dos doscientos cuatrocientos en cualquiera de nuestras setecientas tiendas o en vez de cada punto com

Voz 2 47:01 hora catorce tres buenos trece dos menos tres en Canarias