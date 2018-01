Hora 14 (26/01/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

es oficial el Gobierno pide al Tribunal Constitucional que impugne la candidatura de Puigdemont en contra del criterio del Consejo de

Voz 1919 00:32 quieres respetamos los criterios jurídicos que nos dará el Consejo de Estado pero su dictamen no es vinculante para el Gobierno el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont que se encuentra en España con una orden de busca y captura por rebelión por sedición colmar relación entre otros delitos pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad

Voz 1018 01:11 son los argumentos expresados con la vicepresidenta Sáenz Santamaría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros la misma persona encargada ayer de anunciar la iniciativa política de Moncloa para bloquear el debate de investidura antes de que se produzca el Gobierno respeta según ha subrayado los criterios del Consejo de Estado pero al no ser vinculante se considera como

Voz 0867 01:28 capacidad suficiente para paralizar

el desafío al Estado de Derecho vamos ya la rueda de prensa que continúa a esta hora

Voz 1916 01:35 sí ha explicado la vicepresidenta hace un momento que se trata de impedir

Voz 3 01:38 un mal mayor esto es literal y que por tanto con

Voz 1916 01:41 todo el respeto al Consejo de Estado decía el Gobierno ha decidido seguir adelante con el recurso tenemos argumentos jurídicos y también el compromiso político de evitar la investidura de alguien con delitos tan graves aseguraba hace un momento Sáenz de Santamaría ha insistido la vicepresidenta en que si el presidente del Parlament propone a otro candidato la sesión de investidura si se podría celebrar sigue la rueda de prensa como decías aquí en el Palacio de la Moncloa continúa con sus explicaciones Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0760 02:06 es una responsabilidad que tenemos que ejerza

Voz 1919 02:09 y nuestra responsabilidad es que si hay esa posibilidad que consiste en esa suspensión de esa decisión por la situación en la que se encuentra utilizar volveremos a las dos y media eso

Voz 1018 02:21 presa de contrario en este momento les explicaremos el procedimiento que se abre a partir de hoy en el constitucional cuyos magistrados deben decidir si admiten a trámite la iniciativa del Gobierno lo cual tendría efectos paralizantes automáticos en el Parlament el presidente de la Cámara Roger Torrent está siguiendo desde su despacho esta comparecencia de Moncloa is Se anuncia a su vez un encuentro con los medios para hacer público suponemos si se mantiene o no el pleno convocado para el próximo martes a partir de las tres de la tarde Pablo Tallón

Voz 1673 02:48 de momento lo que sabemos es que tu Rehn va a esperar a que finalice la intervención del portavoz y la vicepresidenta y que después comparecerá en la sala de audiencias del Parlament ya veremos si en formato de rueda de prensa para dar su réplica a esta decisión del Gobierno ya veremos si para anunciar algún tipo de recurso una opción que ayer no se descartaba en paralelo a todo esto en estos momentos sigue aquí en la Cámara catalana la reunión entre Cataluña la CUP que es la primera tres bandas desde las elecciones del veintiuno de diciembre sobre la mesa muchos interrogantes en el horizonte una fecha inmediata mañana que es cuando la CUP fijará su posición sobre la investidura

Voz 1018 03:20 pues los dos partidos que apoyan al Gobierno central en la aplicación del ciento cincuenta y cinco respaldan al Ejecutivo en esta iniciativa aunque con algunos matices sobretodo por las formas escuchamos a la socialista Carmen Calvo ya líder de Ciudadanos Albert

Voz 4 03:31 tras el informe del Consejo de Estado hasta donde sabemos no les quita la razón al Gobierno le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos

Voz 1919 03:39 pero nosotros vamos a lo importante

Voz 4 03:41 de es que no es de recibo las situación que mantiene este prófugos de la justicia

Voz 5 03:48 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho lo escrito y como han argumentado el escrito eso no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar lo importante es España no cada partido de cada uno catorce

Voz 1018 04:07 el Gobierno ha decidido también da respuesta a la decisión del Ejecutivo venezolano de expulsar al embajador de España en Caracas a quién Maduro da setenta y dos horas para salir del país respuesta en términos exactos de reciprocidad Íñigo Méndez de Vigo portavoz

Voz 2 04:20 el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España

además más de un centenar de carreteras secundarias encuentran a esta hora afectadas por la nieve que mantiene también no debías cerradas y obliga al uso de cadenas en otros sesenta y cuatro carreteras la DGT advierte de la niebla densa la uno a la altura de Somosierra la nueva Prueba de Acceso a la Universidad permitirá guardarlo anotó de manera indefinida y sin necesidad de nuevos exámenes además los exámenes adelantarán de quince a veinte días respecto al calendario habitual Ada Colau deberá de someterse a una nueva cuestión de confianza después de que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechazara los Presupuestos presentados su grupo de gobierno la dirección de la planta de Opel en Figueruelas y los sindicatos negocian contrarreloj la firma de un nuevo convenio colectivo tras la amenaza de la dueña de la fábrica de llevarse el nuevo Corsa y suspender otras inversiones el lunes por la noche acaban en el plazo desde Davos Donald Trump desmiente que intentará despedir al fiscal especial encargado de investigar la trama rusa hay descalifica la información asegurando que son noticias falsas típicas del New York Times cuatro de los principales presentadores de la BBC británica que acuerdan rebajarse el sueldo para combatir la brecha salarial respecto a sus compañeros y después de que un informe hiciera público hiciera público por ejemplo que el mejor pagado en la cadena cobra cuatro veces menos que la mejor pagada

Voz 2 05:42 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Javier Casal

Voz 0867 06:10 la idea ha caído como un tiro en las filas del PSOE a nivel local a nivel regional y a nivel federal buenas tardes a todos la propuesta de Franco para que los socialistas encabecen una plataforma común de la izquierda el Ayuntamiento las próximas municipales no ha logrado el efecto deseado diputados alcaldes y militantes hablan de eso sorpresa improvisación síntoma de debilidad incumplan que básicamente consiste en sucumbir ante Ahora Madrid renunciando a la propia marca socialista en un momento además especialmente delicado porque estamos en plena negociación presupuestaria de las cuentas municipales José Manuel Franco matiza que es una hipótesis de trabajo y la portavoz municipal en el Ayuntamiento Causapié le recuerda a su secretario general que el PSOE no puede nunca renunciar a su propio marca

Voz 7 06:53 el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE y que crezca vamos en el número de personas que coinciden con el PSOE también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones

Voz 0867 07:11 sus siglas un globo sonda o un paso en falso en una estrategia que tropieza con dos elementos muy importantes al margen de la oposición de la propia militancia primero el calendario falta año y medio todavía para las elecciones is segundo Podemos no quiere oír ni hablar ni de broma de una posible alianza con el PSOE dedicada por tanto la posición en la que queda hoy José Manuel Franco que por cierto no comunicó sus intenciones filtradas al diario El País a la dirección federal de Pedro Sánchez

Voz 1018 07:38 hora catorce

Voz 0867 07:42 por Cristina Cifuentes irá a la Asamblea finalmente enviados para hablar del caso Lezo pero no podrá responder en principio por el famoso fax la providencia de juzgado que se perdió durante seis meses tal y como recoge el informe jurídico encargado

Voz 1018 07:57 el Partido Popular que ha votado en contra

Voz 0867 07:59 salvo Zafra ciudadanos Alfonso Serrano Partido Popular

Voz 8 08:02 hemos hablado sobre el informe por nuestra parte creemos que no hay ningún problema así se ha decidido por los grupos Simon el día dos de febrero tendremos a señora Cifuentes en la comisión anticorrupción hablando sobre el caso Lezo

Voz 9 08:14 esta comisión ha quedado totalmente desprestigiada por la voluntad y la carroña de los grupos de la oposición

Voz 2 08:19 la de intentar dar caza

Voz 0867 08:21 política o el adversario yo creo que en política no todo vale ciudadanos ya tiene lo que quería veintiséis de enero licitadas las obras ya se conoce el nombre de la empresa que hará los trabajos de la Gran Vía titulares

Voz 10 08:32 yo

Voz 0760 08:34 la empresa de Construcciones Ortiz ahora las obras de Gran Vía que previsiblemente comenzarán el próximo uno de marzo el Ayuntamiento adjudicado el proyecto por un importe de cinco coma siete millones de euros Ganar Móstoles pide al PSOE que mueva ficha para elegir al nuevo alcalde tras la renuncia de David Lucas los socios de gobierno de los socialistas dan hasta el lunes para dar un nuevo nombre que dicen debe apostar por la continuidad

Voz 1915 08:53 cae una red de ciudadanos albaneses dedicada al robo en domicilios de la comunidad los detenidos asaltaron doscientas viviendas de alto nivel aquí

Voz 1916 08:59 sí vivo la Guardia Civil ha recuperado joyas y objetos

Voz 1915 09:02 personales valorados en más de un millón de euros

Voz 0760 09:04 contando en la SER el Ministerio de Educación ha dado orden de retirar el contenido de un manual de FP para estudiar si es un texto transformó la decisión llega tres años después de la denuncia por parte de la Asociación Arco Polly porque los apuntes abordaban la transexualidad como un problema de identidad quién Depor

Voz 1915 09:19 este sorteo de semifinales de la Copa del Rey el Leganés se enfrentará al Sevilla la ida se jugará el treinta y uno de enero en Madrid la vuelta el siete de febrero en la capital andan

Voz 1018 09:27 se ha nevado en la sierra otra vez y se ha anotado

Voz 0867 09:30 estante desde ayer el descenso de las temperaturas la lluvia Se va regresa al sol y no se registran de momento problemas en los municipios serranos desde allí la información de Raquel Fernández Raquel buenas tardes

Voz 3 09:39 hola buenas tardes mucha nieve y viento en las zonas altas en Valdesquí no están operativas todas las pistas y en el puerto de Navacerrada sin embargo se han tenido que cerrar la totalidad porque las rachas alcanzaban los ochenta kilómetros por hora José Luis González ex subdirector

Voz 11 09:56 mi vena han caído unos diez centímetros en las últimas horas estamos produciendo nieve en la zona baja porque tenemos una temperatura menos eso de las rachas de viento alcanzarán los ochenta noventa kilómetros en no

Voz 3 10:08 se trata de un panorama que va mejorando y que deja estampas de una jornada desapacible a mil ochocientos metros de altitud en donde la temperatura es de seis grados bajo cero se han acumulado cuarenta centímetros de nieve y la niebla no deja ver más allá de cien metros en cuanto los municipios serranos amanecían cubiertos por la nieve que poco a poco va desapareciendo y que deja solo tejados coches y aceras blancas en localidades como Cercedilla Navacerrada

Voz 0867 10:42 vamos a las carreteras viernes día de escapadas y que sepamos en primer lugar cómo se circula en las vías de acceso y salida Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 0760 10:51 para estar a esta hora dos accidentes complicada

Voz 10 10:53 la circulación en las carreteras de la Comunidad el primero se ha producido en la M cuarenta en la zona de Coslada y genera retenciones hacia la A3 el segundo ha tenido lugar en la M501 a su paso por Villaviciosa de Odón y origina densidad circulatoria sentido a San Martín de Valdeiglesias tengan mucha precaución si barato hace por ahí

Voz 0760 11:10 a una de estas vías tráfico intenso además

Voz 10 11:12 la uno hasta nulo de Manoteras de entrada a la capital lleva cuatro en Pinto dirección Córdoba además tengan precaución en la A uno en Somosierra ya que nos encontramos con bancos de niebla del kilómetro ochenta y nueve al noventa y seis en ambos sentidos en el resto de carreteras de la red vial de momento se circula con normalidad eso sí ante la previsión de nieve en la mitad norte de la comunidad desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que planifiquen sus viajes consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de enviar

Voz 0867 11:40 así como están las cosas en las calles de la capital y la M30 centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki hola

Voz 0760 11:46 hola qué tal muy buenas tardes está aumentando la circulación atentos en el norte del Paseo de la Castellana además de detener un tráfico más lento en sentido salida también en sentido entrada a la ciudad les recordamos que en el paso inferior de la plaza de Castilla hay ocupados dos de los tres carriles existentes generando un tráfico más lento de lo habitual también aumenta la circulación en la zona de los problemas en la calle Princesa un tráfico muy complicado ya el SMC desde la plaza de Cibeles

Voz 0867 12:10 los Tiko del tiempo Jordi Carbó qué tal muy buenas tardes

Voz 0978 12:14 buenas tardes a pesar del sol que era las próximas horas poco va a calentar y además hay que añadir el viento que acentúa la sensación de frío ya hemos alcanzado prácticamente las máximas las próximas horas la temperatura bajará rápidamente la próxima noche las heladas serán prácticamente generalizadas en toda la Comunidad fuertes en los pueblos de la Sierra justamente en la sierra en su vertiente norte seguirá nevando hasta la próxima noche y el fin de semana muchas horas de sol tanto el sábado como el domingo viento aflojando pero todavía algo fuerte mañana temperaturas sin cambios mañana van a subir un poco el domingo prosiguió haciendo frío

ocho grados tenemos ahora mismo en el centro tres grados negativos en el Puerto de Cotos

Voz 1 13:06 cabe la vida en un escenario la de nuestros oyentes sí

Voz 12 13:10 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle Serrano que queda ese que conectan buscando lo he visto estatales

Voz 13 13:17 el atleta engañarse no lleve

Voz 14 13:20 hablar por hablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo fins inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 15 13:34 entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale a Xfera

Voz 16 13:41 el Madrid

Voz 0867 13:45 dos de la tarde y trece minutos primero fue la propuesta para integrar a la vieja guardia de Izquierda Unida en el PSOE aquello ya provocó el recelo de buena parte de la militancia socialista La de hoy es el remate para muchos militantes diputados y alcaldes que no comprenden esa idea de José Manuel Franco que quiere impulsar una plataforma conjunta de la izquierda para las municipales de dos mil diecinueve la iniciativa ha caído peor que mal y aunque en público todo el mundo evita cargar contra la dirección regional en privado se habla sin tapujos de improvisación ideó una ocurrencia que sólo contribuye

Voz 1 14:16 la desaparición del PSOE en favor de Podemos Javier Bañuelos decepción mucha ilusión poca no buenas tardes

Voz 0861 14:22 qué tal buenas tardes poca por no decir ninguna eso sí el malestar es más que evidente la familia socialista no ha encajado nada bien esa idea de hecho el listado de calificativos que hemos escuchado en alcaldes diputados socialistas de peso es bastante contundente tachan esa propuesta de desastre de improvisación una ocurrencia Nos dicen que denota un claro síntoma de debilidad porque el PSOE no puede condicionar sus movimientos políticos a la reelección o no de Carmena como candidata el malestar gente algún veterano el veterano socialista incluso teme que José Manuel Franco esté abriendo las puertas a la desaparición del PSOE en Madrid porque con su plan dicen Se va a tirar por tierra la identidad del partido hemos hablado con el propio José Manuel Franco ante el revuelo interno en sus filas hoy matiza sus propias palabras en el país habla abiertamente de una lista que una ató a la izquierda con personas vinculadas a Podemos Izquierda Unida pero hoy ese dato general de los socialistas madrileños suaviza el titular dice que es sólo una hipótesis de cara al futuro Franco aclara que su propuesta no es ir de la mano con nadie sino que otros se sumen al proyecto socialista y que nunca permitirá que se diluya la identidad del partido José Manuel Franco admite que no avisó a Ferraz de esta propuesta himnos confirma que el próximo dieciocho de febrero celebrará su primer comité regio

Voz 0867 15:39 en gracias Javier si Franco habla de hipótesis de trabajo aunque lo cierto es que esta idea lleva rondando su cabeza desde hace bastante tiempo por lo menos desde hace un par de meses aunque en todo este tiempo el secretario general no ha logrado cosechar más que el apoyo de algún antiguo militante de la vieja Izquierda Unida una idea que Franco filtrado al diario El País pero no a su propia dirección federal como acaban de escuchar en Ferraz nos dicen que se han enterado por el periódico Il no ven esta idea muy viable aunque en público han tratado de no machacar al secretario general de Pedro Sánchez información de Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 16:09 hola buenas tardes en Ferraz rechazan con claridad que el PSOE vaya a ir a unas elecciones sin sus siglas no conocían de antemano la propuesta de José Manuel

Voz 17 16:18 Franco pero hoy han querido de esa autoría

Voz 0806 16:20 Xarla públicamente dicen que están abiertos a que se incorporen independientes de izquierdas a sus listas pero no a ir a las elecciones en una plataforma Carmen Calvo

Voz 4 16:29 mi compañero José Manuel Franco lo que ha dicho es que vamos a intentar ir lo más unidos posibles en el sentido político de la palabra pero nunca abandonando las siglas del partido yo no lo he visto no ojos yo no lo he visto en ningún sitio y desde luego eso forma parte de lo que se decide en un partido como éste que no puede renunciar nunca como es evidente a ir con sus siglas

Voz 0806 16:51 hay que recordar que en el proyecto político inicial de Pedro Sánchez en la campaña de las primarias incluyó una polémica alianza de las fuerzas de izquierdas que luego retiró de los documentos la dirección del PSOE sostiene que el partido

Voz 17 17:04 es un proyecto autónomo y un tercer elemento

Voz 0867 17:07 tener en cuenta en escenario el momento en el que José Manuel Franco pone sobre la mesa esta propuesta su partido el PSOE intenta o está intentando negociar con Ahora Madrid los presupuestos las cuentas públicas del Ayuntamiento es decir trata de marcar distancias con Carmena en el Consistorio en el marco de esa negociación así que Franco deja también a su grupo municipal con verdadero papelón y quizá por ello la portavoz Causapié haya sido con diferencia la más clara en público al reclamarle a la dirección regional de su partido que no permita ningún caso que los socialistas siguen a las elecciones renunciando a su propia marca Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 17:38 muy buenas tardes la portavoz socialista lo tiene bastante claro ella es partidaria de que el PSOE acuda a las elecciones con sus propias siglas sin que eso suponga una pérdida de identidad Purificación Causapié desconoce si la propuesta de Franco ha sido a título personal o sea debatido en los órganos de dirección del partido de los que ya no forma parte lo que sí apunta es que tiene que ser el Secretario General como autor de la idea el que explique su propuesta John

Voz 7 18:03 siempre he defendido he creído que el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el PSOE y que crezca vamos en el número de personas que coinciden con el PSOE en nuestro

Voz 0978 18:19 proyecto de izquierda socialdemócrata

Voz 7 18:21 también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones con sus siglas

Voz 0622 18:28 Causapié considera además que no es el momento de hablar de candidatos y que lo que tiene que suceder es que se convoquen unas primarias abiertas para las que ni siquiera hay fecha todavía ella en todo caso aún no ha decidido si se presentará como aspirante en ese proceso interno el mejor candidato ha insistido será la persona que decidan los militantes simpatizar antes nadie del equipo de Carmena se ha pronunciado hasta el momento quién sí lo ha hecho ha sido el Partido Popular que no ha perdido ocasión de criticar la propuesta el portavoz José Luis Martínez Almeida considera que sólo servirá para desconcertar al electorado aunque en realidad en Madrid ya está gobernando la izquierda agónica el en todo caso no parece muy preocupado por esa pose

Voz 1018 19:09 tal

Voz 18 19:10 lo único que hace es seguir desconcertante a su electorado hace poco han dicho que iban a romper las relaciones con Podemos a nivel nacional y en Madrid se descuelgan con la idea de poder hacer una lista única de izquierdas lo que el PSOE debería hacer en estos momentos es garantizar que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid se debe al interés general y al servicio de los ciudadanos no entrar ahora mismo en esa carrera electoral por ver si de alguna manera u otra puede tocar poder

Voz 0867 19:34 Franco que le ha regalado el argumentario al Partido Popular dos diecinueve

Voz 16 19:39 hora catorce Madrid

Voz 0867 19:42 y es que estas da una semana complicada para el secretario general del PSOE que arrancaba el martes con la renuncia de uno de sus alcaldes el de Móstoles David Lucas que anunció su renuncia por motivos personales aunque realmente los motivos son políticos se basan en las diferencias con la nueva dirección federal y la nueva dirección regional Franco debe ahora decidir cómo se articula una gestora allí Icomos elija un nuevo alcalde tarea que tampoco va a ser fácil porque allí gobiernan en coalición y una de las patas de ese acuerdo Ganar Móstoles reclama también la alcaldía a SER Madrid Oeste Belén

Voz 19 20:11 los pulso es el que está echando Ganar Móstoles al partido socialista su portavoz Gabriel Ortega no ha podido ser más claro o mueven ficha rápido o lo harán ellos

Voz 20 20:21 hay poco tiempo y hay que mover ficha no se mueve ficha rápidamente por los demás actores la moveremos nosotros si no se cuenta con nosotros que nadie cuente con nuestros votos

Voz 19 20:36 desde Ganar Móstoles se quejan de que nadie del Partido Socialista se ha puesto en contacto con ellos apuestan por la continuidad del gobierno municipal tal y como estaba configurado ahora mismo si hay cambio de personas para configurar el nuevo gobierno municipal habrá problemas entienden que ahora no es el momento de promocionar a futuros candidatos o candidatas dardo directo al Partido Socialista de Móstoles

hora catorce Madrid

Voz 0867 24:22 en dos y veinticuatro Cristina Cifuentes irá el día dos a las la idea de Madrid dirá la comisión sobre corrupción para hablar del caso Lezo pero al menos si tenemos en cuenta el objeto de la petición el contenido del informe jurídico encargado por el Partido Popular no se le podrá preguntar por el extravío del famoso fax de la providencia judicial de las actas del canal ya veremos qué hace Ciudadanos al final si pregunta o no por este asunto si la presidencia de esa comisión precisamente en manos de ciudadanos actuó o no con la neutralidad política que se espera de ese cargo vamos a la Asamblea Israel Aranguez qué tal buenas tardes

Voz 0622 24:51 buenas tardes y la presidenta comparecerá el próximo dos de febrero en la comisión de la corrupción lo hará tras el voto a favor en esa mesa de PSOE y Ciudadanos puesto que Podemos no tiene representación en Hilla el primero en valorar esta decisión uno de los protagonistas de este peculiar culebrón parlamentario César Zafra el portavoz de Ciudadanos en la Comisión sigue sin aclarar si preguntaran uno por las actas del canal

Voz 8 25:11 en el caso Lezo incluía muchas cosas y por eso en esas comparecencias importante no para que podamos hablar de de todo lo que incluya el caso Lezo

Voz 0622 25:19 el portavoz de Podemos carga contra Ciudadanos la formación morada cree que la única beneficiada por todo esto será la presidenta Ongil pide a los socios de investidura de Cifuentes que dejen de cambiar de criterio según el día

Voz 28 25:30 les pediría que se aclararán un poco que dejen de marear la la perdiz y que y que dejen de marear al a la gente no desde nuestro grupo estábamos preocupados porque esto tiene toda la apariencia de que nos van a dar gato por liebre

Voz 0622 25:43 por su parte la socialista Nani Moya confirma que en esa comisión no se podrá preguntar por las actas del canal es Nani Moya lo que sí

Voz 1 25:51 que creemos es que esta comparecencia no va a aclarar nada sobre lo que realmente nos interesa conocer lo que nos interesa conocer es porqué se ha estado reteniendo documentación por parte de la Comunidad de Madrid no sólo aptas muchísimos documentos más

Voz 0622 26:07 entre tanto la presidenta guardia silencio lo que el que sí que habla de su número dos Ángel Garrido dice que este desenlace afectará seriamente a su relación con Ciudadanos

Voz 8 26:15 pueblos del que han visto se han visto afectadas y se verán afectadas lo que nosotros no podemos consentir es que se violenta pisotea el derecho parlamentario a parte de un partido que intenta ser renovador e hice que renovador al final tiene la misma hasta actitudes que cualquier partido populista

Voz 0622 26:30 como decimos fuentes enfrentará sola las preguntas de la oposición el lunes hará efectiva la baja del PP en esa comisión

Voz 0867 26:35 así lo hemos apuntado en portada ya se conoce el nombre de la empresa que hará las obras de la Gran Vía el Grupo Ortiz será quien despliegue sus máquinas a partir del próximo uno de marzo porque esa es la fecha fecha de inicio de las obras fecha que se mantiene tal y como confirmaba ayer aquí en la SER el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo Felipe

Voz 0622 26:52 Ortiz Construcciones y Proyectos en la empresa que finalmente ha resultado como adjudicataria del contrato ahora esos trabajos por un importe total de cinco coma siete millones incluido el millón de euros que corresponde por el pago del IVA la de Ortiz ha sido la oferta que ha obtenido la mayor valoración según la mesa de contratación con un total de noventa y nueve puntos sobre cien ayer en La Ventana de Madrid el delegado José Manuel Calvo confirmaba que el Ayuntamiento mantiene su compromiso de que la nueva Gran Via esté lista antes de la próxima Navy

Voz 0760 27:20 dada si las obras ya están ahí

Voz 0867 27:23 su décadas Se abrió la semana pasada el tercer sobre de adjudicación sabéis que los procedimientos estos son bastante largos estar muy muy pautado si son muy garantistas pero son largos y nuestro objetivo es empezar el uno de marzo fiero formalizar el contrato con el adjudicatario y comenzar el uno de

Voz 1 27:37 el uno de marzo sin retrasos pero

Voz 0867 27:40 siempre dentro de los márgenes que que plantea lo fácil los procedimientos administrativos pero esperemos que sin retraso

Voz 0622 27:46 fundada en mil novecientos sesenta y uno la sociedad adjudicataria de Gran Vía es la empresa matriz del Grupo Ortiz entre sus principales actividades se encuentra la construcción de obra civil como autovías autopistas y carreteras además de aparcamientos edificación conservación de infraestructuras

dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 0689 29:05 se Messi enfrentan al Sevilla en las semifinales de la Copa del Rey asilo valor a Mantovani jugador y capitán del conjunto de Leganés

Voz 30 29:12 no como cuando estamos viendo es una eliminatoria bastante complicada lo que Si bueno para el Leganés histórico entonces Granada

Voz 0689 29:23 el equipo de Asier Garitano jugará por primera vez en su historia esta ronda buscará la final jugando el primer partido en Butarque y la vuelta en el Sánchez Pizjuán además el liga en el Real Madrid que se mide mañana al Valencia en Mestalla Cristiano Ronaldo ha completado la sesión hiciera titular en la Ford en esta jornada de Liga

ha vuelto el sol aunque las temperaturas siguen siendo especialmente baja su un fin de semana frío el que nos espera a siete grados marca el termómetro de la radio ahora mismo en Gran Vía poquito menos en el Puerto de Cotos tenemos tres grados negativos en la sierra de Madrid

Voz 31 30:00 las dos y media de la tarde

Voz 1 30:02 a la una y media en Canarias

Voz 32 30:09 hora catorce José Antonio Marcos gracias como siempre por seguir con nosotros último fines

Voz 1018 30:26 demanda del mes de enero con los devuelve al frío la nieve y con ello las complicaciones en algunas carreteras hay que extremar la prudencia sobretodo si dejan por la mitad norte de la península hay problemas en más de un centenar de vías de la red principal y secundaria enseguida ampliaremos detalles el INE directa con la DGT lleva unos minutos también nuestro compañero Javier Álvarez ex jefe de la ciudad de tribunales de esta redacción nos explicará que puede hacer a partir de hoy el tribunal constitucional con la solicitud de impugnación anunciada por el Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont a pesar del criterio en sentido inverso del Consejo de Estado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y lo ha argumentado en Moncloa PSOE y Ciudadanos lo apoyan con matices por las

Voz 1919 31:07 Nos respetamos los criterios jurídicos que nos da el Consejo de Estado pero el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont

Voz 0760 31:28 pueda continuar con este desafío

Voz 1919 31:31 yo al Estado de Derecho y a la ley

Voz 4 31:33 en realidad el informe del Consejo de Estado hasta donde sabemos no le quita la razón al Gobierno le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos pero nosotros vamos a lo importante y lo importante es que no es de recibo la situación que mantiene este prófugos de la justicia

Voz 5 31:50 pregúntele a la señoras Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho el escrito y como en argumental descrito eso no nos corresponde a nosotros yo hubiera sido presente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno catorce

Voz 1018 32:13 empezamos hablando de la crisis diplomática con Venezuela

Voz 0760 32:16 si el Gobierno español responde a la declaración del embajador de nuestro país en Venezuela como persona non grata con la misma medida Íñigo Méndez de Vigo portavoz del Gobierno

Voz 2 32:23 el Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España

Voz 0760 32:34 Venezuela dado setenta y dos horas al embajador español para que abandone el país Don al drama ante el mundo el presidente de Estados Unidos habla desde hace unos minutos en el Foro de Davos acaba de recordar su lema lo ama izado América es el lugar donde hacer negocios así que vengan América siempre puesto a América primero pero América primero no significa América sola cuando Estados Unidos crece crece también el mucho

Voz 1018 32:58 lo antes posible Angela Merkel y Martin Schultz han comer

Voz 0760 33:01 dadas las negociaciones para formar un gobierno de coalición en Alemania Merkel espera anunciar pronto el acuerdo abogó CEPS yo soy optimista y estoy convencida de que estas conversaciones van obtener un resultado y creo que se puede conseguir en un plazo de tiempo relativamente razonable ha fet rechazó hasta ahora ha colado no logra los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos de Barcelona para este año y deberá someterse de nuevo a una cuestión de confianza escuchamos a portavoces de P de Katy del PSC la equidistancia la equidistancia la ha llevado al aislamiento más puro ideológico nunca

Voz 9 33:33 ha visto una auténtica Balta preso no estábamos frente a un auténtico debate de presupuestos que era una escenificación de un cambio de estrategia dio un cambio de alianzas un cambio Allianz

Voz 0760 33:43 daño a todos el presidente valenciano exige a Francisco Camps que abandone el Consejo Consultivo añadido Ximo Puig en la SER que la corrupción ha dañado la imagen de todos los valencianos

Voz 33 33:52 la primera es que yo fui a Bruselas de la Comisión nos miraban como si fuéramos prendían cuente son en cuentes es todo un importante el intangibles la reputación tienen conste enorme para una exagerada

Voz 0760 34:04 negociación contrarreloj la comisión negociadora del convenio de la planta de Figueruelas está reunido para tratar de alcanzar un acuerdo e impedir que Opel retire las inversiones en esa planta Sara Martín presidenta del Comité yo

Voz 34 34:15 creo que el paso que dio ayer la empresa de sentarse a todos nuestros cinco puntos aunque todavía estemos bastante separado

Voz 11 34:21 por lo que no se mostraba ese pequeño paso hacia el camino

Voz 0760 34:23 los cambios en la prueba del Boletín Oficial del Estado publicado Variaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad se guardará la nota del examen de forma indefinida Easy se quiere subir esa mejora se guarda dos años la prueba deberá convocarse además antes del quince de junio

Voz 35 34:44 José Antonio el telegrama es para Nicolás Maduro señor presidente de Venezuela su decisión de declarar persona non grata al embajador español en Caracas Jesús Silva trae causa de las sanciones impuestas por la Unión Europea siete altos funcionarios del Gobierno venezolano acusados de menoscabar la democracia el Estado de derecho de violaciones de derechos humanos y de reducir las competencias del Parlamento con mayoría opositora el presidente Rajoy al responder en la misma línea deja en el aire las relaciones diplomáticas entre los dos países lo que dirán los canarios qué dirán los amigos de Podemos y Zapatero

Voz 1018 35:20 Miguel Ángel Aguilar que volverá lunes con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Adrián Prado y Carlos Cala en la producción y Alfonso Martínez que desde la DGT nos va a contar Cole es ahora mismo la situación en las carreteras y abonó muchas complicaciones Alfonso buenas tardes

Voz 10 35:33 buenas tardes pues continuamos en alerta por el temporal en las carreteras españolas en total hay ciento tres vías afectadas en todo el país de ellas once se encuentran cerradas tres de ellas corresponden a puertos de montaña hay sesenta y cuatro en las que son obligatorias las cadenas de la red principal se encuentra transitable con precaución la AP sesenta y seis en Asturias en Campomanes León en Canales La Magdalena

Voz 0760 35:53 la situación la observamos en Cantabria

Voz 10 35:56 entre siete mata porque era lo peor la peor situación la tenemos en el Principado de Asturias Aragón y Castilla y León en Asturias son obligatorias las cadenas en doce puertos de montaña entre ellos el de Pajares en Aragón hay dieciséis puntos en los que se necesitan cadenas en León está intransitable el puerto de montaña de Fonte da Cova esa de las cadenas en puertos entre ellos el de Pajares en Madrid tengan precaución por previsión de nevadas en la zona de la sierra especialmente en la A uno en Somosierra donde además hay densos bancos de niebla desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olvide llevar cadenas o neumáticos de

Voz 1018 36:29 venga gracias Alfonso la lluvia sigue siendo muy necesaria porque en lo que llevamos de año hidrológico que empieza en octubre se ha registrado un treinta y seis por ciento menos de precipitaciones que el pasado año y el tiempo la previsión pensando ya en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 36:42 las próximas horas seguirá lloviendo nevando en todo el Cantábrico nieve a partir de setecientos metros de altura nevada copiosa en la Cordillera Cantábrica también nieve al este y sur de Aragón así como en el interior de Cataluña a partir de unos quinientos metros de altura a ratos también nevada copiosa en el resto del país más sol que nubes sensación de más frío chubascos en Canarias sobre todo en las islas más montañosas mañana irá mejorando pero chubascos y tormentas en Baleares y mucha atención la madrugada del domingo a los aguaceros que afectarán al sudeste de la Península nieve a partir de mil metros de altura

Voz 1018 38:21 los a Moncloa porque el Gobierno lleva definitivamente al Tribune al Constitucional su iniciativa de intentar bloquear la candidatura de Carla Simón antes de que pueda intentar someterse a la investidura del Parlament en el pleno del próximo martes la vicepresidenta Sáenz Santamaría ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar las razones por las cuales el Ejecutivo mantiene la propuesta contra del dictamen no vinculante del Consejo de Estado son llegada bueno

Voz 1916 38:47 pero es que tal muy buenas tardes pues eso recordaba la vicepresidenta que el Consejo de Estado no da instrucciones al Gobierno sino que le asesora y que sus recomendaciones son eso recomendaciones que el Ejecutivo puede seguir o no como va a hacer en esta ocasión no va a desoír estabas este consejo del Consejo de Estado ha explicado la decisión Sáez de Santamaría argumentando que se trata de evitar un mal mayor el de investir a alguien acusado de delitos muy graves y ha repetido muchas veces que la obligación del Gobierno es impedirlo con todos los instrumentos legales a su alcance porque ése es su compromiso político

Voz 1919 39:19 con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado pero con la máximo compromiso en la defensa del Estado de Derecho como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la justicia que se ha sustraído a la ley a los tribunales pueda de forma ilegítima ser investido hoy ponerse al frente que un gobierno autonómico

Voz 1916 39:46 volvía a repetir la vicepresidenta José Antonio que el presidente del Parlament puede proponer a otro candidato IS candidato podría ser Junquera se le ha preguntado también ella recordaba que para el caso de Junqueras haría falta también su presencia en el pleno de investidura pero admitía que impedirlo o autorizarlo no estaría ya en manos del Gobierno sino en manos del juez si Torrent celebra el pleno con Puigdemont como candidato el Gobierno repite que impugnará de nuevo no se plantean aquí en La Moncloa la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no admita sus peticiones de impugnación dan por seguro que se admitirán como siempre que lo plantea el Gobierno señalaba la vicepresidenta

Voz 1018 40:20 gracias Sonia bueno pregunta inmediata cambiaban algo los planes del presidente del Parlament Roger Torrent de celebrar ese debate el próximo martes con Puigdemont como candidato oso cercano ya a la Cámara legislativa catalana porque también anuncia una comparecencia del presidente que ha estado siguiendo la rueda de prensa del Consejo de Ministros desde su despacho Pablo Tallón buenas tardes bona tarda

Voz 1673 40:38 buenas tardes pues estamos pendientes de esta comparecencia hace ya un rato que el Parlament nos ofrece señal institucional desde donde se va a pronunciar esta conferencia ya veremos si aceptará uno preguntas vemos una señera preparada un atril desde donde va a pronunciar estas palabras también el interrogante de si se mantiene la candidatos sobre todo a la investidura si Carles Puigdemont sigue siéndolo veremos si lo resuelve también si se emprende algún tipo de acción algún tipo de recurso ante esta decisión del Gobierno central por lo tanto muy pendientes de Roger Torrent que en pocos minutos va a comparecer aquí en la Cámara

Voz 1018 41:07 hala lo que seguros queda que el martes eh Pablos usaremos muchas cosas veremos qué ocurre si finalmente se celebra ese pleno que hacen los partidos de la oposición encabezados por ciudadanos que estrategia perfilan los independentistas e sabemos que dirigentes de Cataluña de Esquerra a la CUP se han reunido esta mañana

Voz 1673 41:22 sí de hecho hasta donde sabemos siguen todavía reunidos en la zona de despachos de Junts per Cataluña y de la CUP era sobre las doce pasaban unos minutos de las doce cuando dos diputados de la CUP se acercaban a esta zona de despachos los anticapitalistas pidieron este encuentro decían que no podía ser que está cerca se tanto la fecha de la investidura y que todavía no hubieran negociado hace unos días pasaban un documento con algunas propuestas políticas a los dos partidos La de hoy es la primera Reunión desde el veintiuno de diciembre que se produce a tres bandas íbamos a ver qué es lo que sale de ahí sobre la mesa como decías muchos temas por un lado la investidura si es un tema que seguros está debatiendo pero también la obra de gobierno para qué sirve investir a Carles Puigdemont que es lo que quiere Junts per Cataluña es en una de los grandes interrogantes que quiere resolver la CUP que como sabéis mañana reúne a su Consejo Político y tiene que fijar su posición

Voz 0760 42:07 investidura bueno pues volveremos a comunicar contigo tan pronto

Voz 1018 42:10 dice esa comparecencia pública el presidente de la Cámara autonómica ya antes de conocer las reacciones de PSC de de PSOE Ciudadanos los dos partidos que respaldan al Gobierno en aplicación del ciento cincuenta y cinco queremos preguntar al jefe de Tribunales de nuestra redacción Javier Álvarez hola Javier qué tal diciendo buenas duro qué escenario se abre a partir de este momento lo primero que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno tal y como ha dicho la vicepresidenta siempre esa presa era algo prácticamente automático pero visto lo visto con el dictamen del Consejo de Estado la situación puede ser algo más compleja

Voz 0689 42:40 todo es posible desde luego o los magistrados están avisados y advertidos de que pueden ser convocados a un pleno este fin de semana aún así el mismo lunes en cuestión de tiempo hablamos estarían todavía a tiempo de estudiar esa admisión a trámite del recurso del Gobierno que llevará de forma automática a la suspensión de la propuesta para que sea candidato a la presidencia de la Generalitat Carles Puigdemont aunque la impugna un es automática como señalabas si algunos magistrados no estuvieran de acuerdo pueden mostrar su discrepancia mediante votos particulares que sin embargo no afectarán a que se adopte la medida cautelar finalmente porque el bloque conservador del con del Tribunal apoyará sin fisuras el recurso de Rajoy el Tribunal tiene cinco meses para dictar una sentencia sobre el fondo del asunto que en caso de que no se acate su decisión la ley además de FAES

Voz 1018 43:23 milita de facilita una serie de instrumentos para hacerlo

Voz 0689 43:26 cumplir por ejemplo propiciando nuevas querellas imponiendo multas o incluso suspendiendo a los miembros de la Mesa del Parlament que ya se aplicó en alguna ocasión como conoces por ejemplo a Forcadell y al resto de las miembros de la Mesa del Parlament que desoyeron al Tribunal Constitucional por ahora José Antonio el tribunal no tiene fecha para reunirse aunque una llamada a retrete del presidente les obligaba

Voz 1018 43:47 participar en el pleno por museos de Javier estaremos atentos el principal partido de la oposición el PSOE mantiene su respaldo al Gobierno porque lo fundamental es impedir que Puigdemont pueda ser investido a distancia según ha subrayado Carmen Calvo que es la secretaria de Igualdad es un chiste que de pida desde Bruselas responsabilidades políticas al Gobierno por ese informe contrario del Consejo de Estado Inma Carretero

Voz 0806 44:07 buenas tardes la dirección socialista comparte con el Gobierno el objetivo lo sustancial que dicen que es evitar la locura esa es la palabra que han utilizado de que Puigdemont pretenda ser investido sin estar en Cataluña donde prefieren no meterse hoy los socialistas en cómo y cuándo evitarlo ayer por la mañana Ferraz salió rápidamente en apoyo de la decisión del Gobierno de recurrir antes de la sesión de investidura pero hoy el PSOE se lava las manos sobre esas cuestiones de procedimiento que por otra parte según Carmen Calvo son las únicas que cuestiona el informe del Consejo de Estado

Voz 4 44:40 no le quita la razón al Gobierno le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos pues

Voz 1 44:46 mire no sabrá si le va a hacer más o menos

Voz 4 44:50 Aso ese informe pero nosotros vamos a lo importante lo importante es que no es de recibo las situación que mantiene este prófugos de la justicia

Voz 0806 45:00 en privado algunos socialistas reconocían hoy cierta incomodidad con esta situación pero entienden que no se puede dejar margen a Puigdemont Carmen Calvo de hecho no lo cree ni siquiera legitimado para pedir la dimisión de la vicepresidenta se lo toma como un chiste

Voz 1018 45:15 el líder de Ciudadanos Albert Rivera no ha ocultado su malestar por el hecho de que Moncloa no se le consulta se previamente la iniciativa anunciada ayer pregunten a la vicepresidenta ha dicho a los periodistas en un encuentro en Toledo

Voz 0861 45:25 eso sí el apoyo político al Gobierno

Voz 1018 45:28 se mantiene para evitar la investidura de Puigdemont Guillermo Lerma

Voz 1673 45:31 buenas tardes a pesar del informe contrario del Consejo de Estado y de que Rajoy sólo ha consultado con Pedro Sánchez la presentación del recurso Ciudadanos mantiene su apoyo al Gobierno para impedir la investidura de Puigdemont