Hora 14 (29/01/2018)

Voz 1018 00:25 el presidente del Parlament Roger Torrent le pide por escrito que se implique para facilitar mañana su investidura el candidato huido de la Justicia ha remitido un documento al presidente de la Cámara en el que les solicita amparo ante las medidas judiciales y gubernamentales del Estado que según Ale sólo pretenden obstaculizar el ejercicio de su manada vamos a directo al Parlament perforada

Voz 2 00:47 el món considera y así se lo recuerda Torrent que como diputado goza de inmunidad y que por lo tanto no puede ser detenido a no ser que cometa un delito flagrante con todo y ante las dice actuaciones judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar su derecho como candidato a la presidencia particularmente encaminadas a impedir que pueda asistir al pleno de mañana jamón pide a Torrent Amparo y que adopte las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos escuchamos sin embargo en esta carta no especifica a qué medidas se refiere y de hecho en el entorno de Esquerra se preguntan qué es lo que Puigdemont pretende que haga Torrente

Voz 1018 01:19 menos a esta hora se mantiene sin variaciones el pleno convocado para mañana a partir de las tres de la tarde en el que según decidió el Tribunal Constitucional el pasado sábado eh Puigdemont no puede conseguir legalmente su investidura si no cuenta con autorización previa por parte del Tribunal Supremo algo que puede darse prácticamente por descartado a tenor de lo que ha dicho su abogado Jaume Alonso Cuevillas esta mañana en RAC1

Voz 0019 01:40 la roció da la resolución del Constitucional no hay por donde cogerla desde el punto de vista jurídico es una monstruosidad nos planteaban como opción ir al Supremo para pedir estepas Miso creo que cada vez esta posibilidad está más lejos me resisto a aceptar que la investidura del president de la Generalitat pueda estar sometida a una autorización judicial previa eso es un escándalo

Voz 1018 02:02 hablaremos a partir de las dos y media con la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixas para aclarar las muchas dudas que todos tenemos que pasa si el presidente del Parlamento decide mantener el pleno de mañana en qué circunstancias se podría anular la candidatura de Puigdemont proponer una alternativa que ocurre si pasado mañana el día XXXI nos ha celebrado este debate de investidura desde el Gobierno la vicepresidenta Sáenz de Santamaría asegura que no se siente cuestionada por su gestión política ante el Constitucional

Voz 3 02:33 yo creo que el buen día pues nos sentimos satisfechos todos los días de cumplir nuestra obligación mide gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo

Voz 1018 02:45 de Ciudadanos el partido mayoritario en votos y en escaños en el Parlament pide a Puigdemont que abandone el espectáculo José Manuel Villegas

Voz 1089 02:51 no vamos a colaborar en ningún caso como decimos al al circo que que quiere montar el señor Puigdemont que va en contra de los intereses y de la imagen de de Cataluña y los catalanes y por lo tanto pues ya veremos lo que hacen los otros solamente nos vamos a preocupar pero apliquen las normas democráticas pide que no se vuelvan a retorcer las normas democráticas en el Parlament de Cataluña

Voz 1018 03:13 para el líder de Podemos Pablo Iglesias al Gobierno le viene muy bien la crisis de Cataluña para tapar los escándalos de corrupción

Voz 1 03:18 el Partido Popular está dispuesto a hacer cualquier cosa para que se hable de Cataluña no se hable de sus nefastas políticas económicas y no se hable de su corrosión incluso digamos recibir un varapalo que les ha colocado en una posición de ridículo por parte ya digo nada menos que del Consejo

Voz 1018 03:37 estado Díez socialista Guillermo Fernández Vara ya va siendo hora de actuar con sensatez ante una situación en Cataluña muy lejana a la normalidad democrática

Voz 4 03:46 el Constitucional deben cuando de vuelve a la policía catalana la realidad que si yo pude mantiene secuestrada a Catalunya está tiene secuestrada dependiendo de Suu de su ficción creada anda al Gobierno catalán absolutamente secuestrado hoy a la fuerza política en negrita también

Voz 0019 04:11 además el Gobierno abre la convocatoria para cubrir más de cuatro mil setecientas plazas de empleo público más de la mitad de promoción interna tras su publicación en el BOE comienza un plazo de veinte días hábiles para presentar solicitudes que se espera ronden las cien mil comer John es obreras y UGT apoyarán con paros parciales la huelga promovida por colectivos feministas para el próximo ocho de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer los paros intentan acabar con la brecha salarial y denunciar el acoso sexual y laboral dirección y sindicatos de la planta de Opel en Figueruelas apuran las últimas horas de negociación antes de que expire el plazo marcado por la empresa para conseguir un acuerdo y evitar las desinversiones prometida la Fiscalía defiende la venta de miles de viviendas públicas en Madrid como un proceso trufado de irregularidades sólo está contándolo a ser el fondo buitre que con presos pisos ha subido los leyes hasta un quinientos por ciento según los inquilinos del careo con el que la justicia intentaba averiguar qué magistrada advirtió supuestamente la cúpula de la trama Lezo de que estaban siendo investigados no ha servido para sacar a la luz nombres incluso se ha llegado a negar el chivatazo

dos mil cinco

Voz 1434 05:37 buenas tardes la Fiscalía es clara el proceso de venta de casi tres mil viviendas protegidas del Ivima estuvo plagado de irregularidades por ejemplo según consta en el informe del fiscal al que ha tenido acceso la SER Sex

Voz 0978 05:50 fluyó cualquier aspirante que no fue son fondo

Voz 1434 05:52 Mitre no se hizo concurso público tampoco hubo estudio previo la comunidad vendió esas casi tres mil viviendas por doscientos millones de euros en el año dos mil trece la Fiscalía señala como máximos responsables a dos ex directores generales del Ivima Ana Gomendio Juan Van Halen imputados ya por el juez que está investigando este caso los afectados siguen luchando por sus derechos arrebatados aseguran cuando la comunidad vendió los pisos en los dejó en manos de ese fondo buitre

Voz 5 06:20 tenía una ayuda y eso ya fue fuera claro

Voz 0978 06:24 el incidente que cobrar el IBI pese a todo

Voz 5 06:27 lo peor de todo el clima se han vendido suelo que todos los madrileños

Voz 1434 06:31 y la comunidad rectifica pero sin reconocer su error el Gobierno regional subvencionará a todas las ONGs que recibieran financiación para sus proyectos en dos mil dieciséis pero que ahora se han quedado fuera en el reparto del dinero que se ha recaudado a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta en un proceso denunciado por alguna de estas ONGs ante la justicia la Comunidad tendrá que hacer una ampliación de capital Carlos Izquierdo es el consejero de Políticas Sociales

Voz 6 06:58 a lo que vamos a establecer un periodo para que las entidades nos presente en aquellos prestos del dos mil dieciséis si esos proyectos tenía financiación por parte del Ministerio y todos aquellos que entre los vamos a financiar el crecimiento va a ser muy rápido porque nuestro objetivo es poder pagar cuanto antes

Voz 1434 07:15 posición habla de chapuza más noticias que apuntamos ahora con Sonia Palomino hacking

Voz 7 07:21 la policía ha detenido a un hombre de cincuenta y siete años acusado de matar a una mujer de veintisiete lanzando la por la ventana de su domicilio del distrito de Barajas de la capital según las primeras pesquisas la víctima se dedicaba a la prostitución ya había conocido al hombre horas antes del crimen

Voz 1915 07:35 los cree que las familias puedan participar en las decisiones que se tomen en las residencias de mayores la formación han presentado una proposición de ley adelantada por la SER para mejorar la gestión de estos centros que contempla también garantizar el personal necesario

Voz 1434 08:20 aquí el mejor mensaje del día el del primer astronauta español madrileño para más señas Pedro Duque ha inaugurado esta mañana una escultura en su honor frente al instituto en el que estudió en el barrio de Ciudad Lineal

Voz 8 08:31 lo más importante que se puede decir aquí es que alguien de este barrio puede perfectamente pensar y creer que puede llegar a conseguir todas las metas a las cuales proponga llegar sobre todo el mensaje a los niños desde desde aquí podéis florecer como el monumento en cualquier cosa que queráis lo único que hay que hacer es decidir

Voz 0019 08:51 Hidalgo que nos gusta dedicar

Voz 8 08:54 pues bien a ello hacer caso a los maestros y a los padres en el cuando nos expliquen cómo hay que hacer para mantener la salud y también me enteré

Voz 1434 09:05 capacidad de pisitos nuestro importantes para los astronautas dos de la tarde y nueve minutos información del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio veinte de noviembre de dos mil quince

Voz 0821 10:40 el ya ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González defendía así ante la comisión de corrupción de la Asamblea la venta de casi tres mil viviendas sociales del Ivima a un fondo de inversión

Voz 10 10:50 es el proceso ha sido un proceso transparente pulcro inmaculado donde no se han producido ninguna circunstancia

Voz 8 10:56 que vulnere ni la ley ni ninguna de las previsiones eh

Voz 10 11:00 que eran precisas para ese contrato y por lo tanto yo respeto las posiciones de la Cámara de Cuentas en lo que sí le digo es que me merece por lo menos el mismo respeto el que han manifestado todos y cada uno de los responsables de inhibir

Voz 1018 11:12 a una operación que como reconocía el propio

Voz 0821 11:15 González decidió el Consejo de Gobierno en un contexto de crisis para obtener ingresos reducir gastos los afectados los inquilinos de esos pisos vendidos llevaron el caso a los tribunales la justicia primero el archivo pero después lo reabrió y hoy les venimos contando en la SER que la Fiscalía considera que la compra venta estuvo plagada de irregularidades señala a sus presuntos responsables a los ex directores del Instituto de la Vivienda Ana Gomendio Juan Van Halen ya imputados a los que acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos aunque descarta en todo caso que utilizarán el dinero de esa operación para enriquecerse de forma personal la informaciones de Alberto Pozas

Voz 0978 11:53 el fiscal dice textualmente que el proceso estuvo otro trató de irregularidades destinadas a conseguir que las dos mil novecientas treinta y cinco viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid cayesen en manos de un fondo de inversión pasando el menor número posible de filtros explica por ejemplo que se vendieron todas en bloque y no de una en una y eso excluyó cualquier aspirante que no fuese un fondo buitre también que no se hizo en concurso público sino que la Administración convocó a las emplea es que quiso ir desde luego dice se hizo sin ningún estudio previo para cuando los informes encargados estuvieron encima de la mesa el Ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González ya estaba en conversaciones con los fondos de inversión un proceso que define como raro extraño peculiar y original Se trata de un informe aportado por la Fiscalía al Juzgado cuarenta y ocho que desde hace varios años investiga el caso haciendo máximos responsables de la operación a los dos ex directores generales del Instituto de la Vivienda Ana Gomendio Juan Van Halen ya imputados acusándoles de prevaricación malversación de caudales públicos aunque descartando eso sí que tanto ellos como el exconsejero Pablo Cavero se beneficia personalmente con la operación

Voz 0821 12:53 la Comunidad nunca ha admitido que esta operación de compraventa perjudicará los entonces inquilinos de los pisos que por su parte aseguran que perdieron derechos se quedaron sin las ayudas al alquiler que recibían vieron también cómo los nuevos dueños subían la mensualidad entre cien y un quinientos por ciento o les obligaban a pagar impuestos que hasta entonces no tenían que pagar Natalia Otero

Voz 11 13:15 es el caso de Khadija ella accedió a una vivienda especial necesidad en dos mil nueve con alquiler que rondaba los ciento diez euros en dos mil quince tras la venta de la casa Goldman Sachs en casa Cibeles le comunica que debe hacer

Voz 0821 13:25 frente al alquiler regular que asciende a unos quinientos euros

Voz 11 13:28 desde entonces Khadija asegura que recibe presiones para que abandone la vivienda

Voz 12 13:32 ellos metieron me siquiera el aumento ellos te dicen que te marche este ayudamos a la mudanza te dan mil quinientos otros dos para ayudarte para hacer la alta quiere que las nos vayamos no quiere renovar si tienen muchos vencían tampoco es que no tienen gente con el contrato vivas

Voz 0821 13:47 Alfonso es otro de los afectados a los tres meses de acceder

Voz 11 13:49 era su vivienda le comunicaron que había sido vendida al fondo que las condiciones habían cambiado

Voz 13 13:54 en mi alguna ayuda ingresó eso ya fue fuera claro entonces al filete quieren cobrar el IBI pese a todo lo peor de todo encima se han vendido sobre lo que todos los madrileños

Voz 11 14:04 ahora tras conocer la posición de la Fiscalía confían en que la

Voz 0821 14:07 justicia les de la razón gracias lanzaría no son estos los únicos vecinos que ven peligrar sus viviendas los de Colonia Banesto en Hortaleza en la capital antiguos empleados del banco personas mayores que llevan décadas viviendo allí denuncian presiones para abandonar sus casas desde que el Santander y en consecuencia Metrovacesa se hizo con las viviendas aseguran que les están invitando a marcharse de diferentes formas la última dicen es destrozando los pisos que se han quedado vacíos Felipe VI

Voz 0019 14:33 a casi sesenta años llevan viviendo allí

Voz 0622 14:36 estos vecinos jubilados en muchos casos desde hace más de veinte la colonia de antiguos empleados de Banesto en la calle mes Senna ochenta consta de ciento sesenta viviendas repartidas en diez portales con cuatro alturas

Voz 0978 14:47 sí cuatro pisos por planta en la actualidad

Voz 0622 14:49 sólo XXXIX de esas viviendas están habitadas en la gran mayoría por personas de avanzada edad de momento los pisos vacíos están siendo destrozados y la empresa dice que actúa por motivos de seguridad para evitar que se cuelen okupas Antonio Crespo es el hijo de un matrimonio afecto

Voz 0978 15:04 como empiezas a tener la sensación de que evidente

Voz 14 15:07 durante alguien no quiere que siga Sadiq si tú quieres seguir allí porque es tu vida donde tienes tu cecina eso tienes tus médicos hombre tienes tu ámbito venida y sin embargo pues alguien que tiene claramente el interés especulativo pero en ningún caso intimidando a los vecinos y echando desde su casa cómo no se marcha o de un método y unos obreros que empiezan a destrozar todo el entorno ya que la vivienda pues para cuando hasta ese momento eran viviendas

Voz 0622 15:35 inicialmente la promotora se dirigió por burofax a los inquilinos indicándoles que debían irse antes del XXXI de enero después ante la contestación de los vecinos la empresa dio marcha atrás y posteriormente ha dejado de pasar los recibos del alquiler lo que ha ocurrido ahora es que la promotora ha empezado a destrozar las viviendas no habitadas el concejal socialista Ramón Silva denuncia que estamos ante un caso de supuesto acoso inmoral

Voz 15 15:58 a diario pero a partir de ahí han ocurrido cosas que desde luego no hacen hablar de presunto mobbing inmobiliario casualmente se han ocupado dos viviendas el día diecinueve de enero sabemos que eso ha sido un método de presión inmobiliaria para obligar a a inquilinos abandonar viviendas en otros lugares no sabemos a qué los era o no lo tendrá que decidir la justicia y además Metrovacesa está destrozando las viviendas vacías generando pues mucha alarma muchas molestias

Voz 0622 16:28 el concejal del PSOE que llevar este asunto al Pleno de Hortaleza ya ha hablado con la junta municipal para que los servicios técnicos acudan allí con el fin de levantar acta sobre lo que está

Voz 0978 16:37 la ocurriendo gracias Felipe así llegamos a las dos

Voz 0821 16:39 dos de la tarde diecisiete minutos alguien más

Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 20:35 vamos con dos asuntos que les hemos adelantado esta mañana

Voz 0821 20:38 aquí en la Cadena Ser Teresa Rubio buenas tardes buenas tardes por un lado el Gobierno regional va a subvencionar finalmente a las ONGs que se quedaron sin el dinero procedente de la casilla de fines sociales del hijo R P F el asunto se lo contamos la semana pasada alguna de estas organizaciones llevó el caso a los tribunales porque entendía que la Comunida se había saltado la ley a la hora de adjudicar el dinero porque no dio oportunidad de que presentaran alegaciones el Ejecutivo Cifuentes no asumen error pero sí se compromete ahora a mantener las ayudas a todos los proyectos que las disfrutaron el año pero para eso el departamento de Carlos Izquierdo va a iniciar un procedimiento para analizar qué proyectos se financiaron en dos mil dieciséis a través de la cuota para fines sociales del IRPF y cuáles han perdido la ayuda si cumplen los requisitos las entidades recibirán la misma cantidad de dinero de la que dispusieron el pasado año para mantener activos sus proyectos

Voz 6 21:29 vamos a poner un crédito que es ampliable lo que vamos a establecer es un periodo para que las entidades nos presente en aquellos proyectos de del dos mil dieciséis ver si esos proyectos tenían financiación por parte del Ministerio y todos aquellos que entre los vamos a financiar por lo tanto va haber crédito suficiente para todos

Voz 0821 21:49 porque Izquierdo no reconoce errores en el proceso pero de esta forma solucionar los problemas ocasionados por el formato elegido que ha llevado por ejemplo la Red Española de inmigración a presentar un recurso Tribune la oposición dice que esto es una chapuza un parche para tapar un error fruto de la mala gestión que ha hecho la Comunidad vamos a escuchar a Josefa Navarro del PSOE a Raúl Camargo de Podemos Alberto Reyero de Ciudadanos

Voz 11 22:09 las entidades del tercer sector han dicho basta y el grupo parlamentario socialista se ha unido a ellas para decirle al Gobierno de Cristina Cifuentes ya Carlos Izquierdo que así no se gestiona

Voz 0978 22:20 vamos a seguir adelante con nuestra reprobación para el día ocho

Voz 25 22:23 esperamos contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista del grupo parlamentario de Ciudadanos para que más temprano que tarde Cristina Cifuentes destituya a este consejero

Voz 26 22:33 se trata de una solución chapucera y un parche más de un Gobierno que es incapaz de gestionar han ocasionado un caos terrible en las ONGs las entidades han revuelto Cifuentes ha ordenado que lo solucionen de cualquier manera

Voz 0821 22:46 el otro asunto Teresa Podemos ha registrado en la Asamblea esta mañana una proposición de ley para corregir los constantes problemas que sufren las residencias de ancianos de la comunidad hay propuestas no Ab2 esas como que los familiares puedan participar en las decisiones de los centros que se designe a una persona de referencia un profesional que estaría a disposición del usuario de su familia y otras peticiones básicas como Callas suficiente personal y mejores instalar la proposición recoge desde los requisitos materiales de los centros hasta el modelo de atención la cantidad información el personal o los metros cuadrados de que deben disponer los usuarios en las zonas comunes también introduce la figura del Consejo de Residentes en el que podrán participar los familiares Raúl Camargo portavoz de políticas sociales

Voz 25 23:26 creemos que esto es una medida fundamental porque hará de los consejos de residentes unos organismos de control diario por parte de las personas que también están acudiendo a las residencias para cuidar a sus familiares ya que en este momento las personas que residen en muchos casos tienen altos grados de dependencia y no pueden digamos estar también participando en ese tirando

Voz 0821 23:44 se crea la figura de la persona de referencia han profesional que será el encargado de hacer el seguimiento del paciente desde el día del ingreso y atender sus demandas la proposición también contempla Cristina de forma excepcional que la pareja de residente pueda convivir con él en el CNIC a esa pasito a pasito José Manuel Franco va dando marcha atrás en la propuesta que hizo el viernes por todo lo grande sobre una lista única de izquierdas en Madrid para las próximas elecciones primer hizo el anuncio que no gustó a casi nadie luego dijo que era una hipótesis de trabajo y hoy tras reunirse con el líder de Comisiones Obreras en Madrid ha dicho que ese

Voz 0861 24:15 las fuerzas Javier Bañuelos o dicho de otra forma abrir las puertas del PSOE de par en par

Voz 27 24:21 la fórmula adecuada para ganar las elecciones en Madrid pasa por aglutinar en torno al proyecto socialista a todas aquellas personas que independientemente de donde hayan estado situadas políticamente en el pasado quieran sumarse al proyecto socialista

Voz 0861 24:39 José Manuel Franco enmarca las críticas internas que recibido en dos factores muy concretos se interpretó arma se interpretó mal su propuesta y quizás no le explicó correctamente

Voz 0821 24:48 en cualquier caso hoy los socialistas madrileños tiren

Voz 0861 24:51 ejecutiva según Franco su directiva sí entendió perfectamente cuál era su idea

Voz 27 24:56 como ustedes pueden imaginar una persona que lleva treinta años defendiendo unas siglas tan agradecido a su partido jamás podrá

Voz 0978 25:04 denunciar las siglas ni ocultar las jamás

Voz 27 25:06 la es más fuerza de izquierdas José Manuel Franco no

Voz 0861 25:09 sólo la limita a la ciudad de Madrid hoy ha decidido extenderla a toda la comunidad incluso a la Asamblea de Madrid al líder de Comisiones Obreras Jaime Cedrún le parece una propuesta valiente que podría recuperar la ilusión de la izquierda

Voz 0821 25:20 la Policía Nacional sigue investigando las causas de la muerte de una mujer de veintisiete años el pasado viernes en la capital en el distrito de Barajas han detenido a un hombre de cincuenta y siete años acusado de tirar por la ventana a la mujer todavía no se ha descartado ninguna hipótesis aunque parece que no eran pareja que se habían encontrado recientemente Alfonso Ojea

Voz 0089 25:38 es el primer homicidio del año en la región y el primer crimen machista en estos veintinueve días de dos mil dieciocho el presunto autor de esta muerte un varón de cincuenta y siete años pasaba el sábado a disposición judicial en Plaza de Castilla decretando el ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza su llegada a la sede de los Juzgados de Instrucción de Madrid ya confirma que la investigación policial no discurre por un presunto delito de violencia de género porque los agentes no han acudido con el detenido a los juzgados de este tipo la línea de investigación se centra en un crimen por razones de prostitución la víctima ha sido asesinada presuntamente por su clientes más el cadáver presenta lesiones que se han producido antes de que la mujer de veintisiete años cayera por la ventana de un edificio en el distrito de Bara

Voz 0978 26:23 has por tanto las diligencias se centran

Voz 0089 26:26 en averiguar las causas de esos golpes antes de que el detenido lanzara presuntamente a la mujer contra la cera el juzgado de instrucción imputa al hombre un delito de homicidio que puede ir unido a un delito de lesiones graves

dos de la tarde y veintisiete minutos

Voz 0821 27:33 en hasta ciento veintisiete carreras populares ha previsto el Ayuntamiento de la capital para este dos mil dieciocho más de dos a la semana aunque así todo son menos que el año pasado Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:44 baja levemente el número pero no el ímpetu de los corredores son ya pocas las pruebas que concentran a menos de mil participantes es el tercer año que el consistorio publica este listado su objetivo lo cuenta Javier Odriozola director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid el objetivo es poner un poquito

Voz 31 28:00 todos de nacionalidad y de orden en en las carreras si también proporcionar un curso tanto a los servicios municipales como a los corredores ya los organizado

Voz 0887 28:12 las pruebas que serán cortes de tráfico se han concentrado preferentemente los domingos y festivos en horario de mañana no aceptando Se carreras nocturnas por motivos de seguridad

Voz 31 28:20 haré una media de unas tres carrera

Voz 32 28:23 las cuatro

Voz 31 28:25 en cada fin de semana en algunos casos hay hasta media docena

Voz 0887 28:29 todas las semanas de todos los meses hay Carredas todas menos en agosto

Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes

Voz 0889 28:42 es el Atlético de Madrid impuso ayer por tres goles a cero a la Unión Deportiva Las Palmas en el Metropolitano Griezmann Thomas y Fernando Torres que marcó su diana número noventa y nueve en Liga con el conjunto rojiblanco anotaron los tres goles del partido con esta victoria el Atlético de Madrid se consolida en la segunda posición de la tabla con cuarenta y seis puntos seis por encima del Valencia se encuentra once por debajo del líder el Fútbol Club Barcelona hoy arranca una semana histórica para el Club Deportivo Leganés el equipo pepineros recibirá el miércoles en Butarque a las nueve de la noche al Sevilla en la ida de las semifinales de la Copa del Rey dos noticia

Voz 0978 29:09 del Getafe la mala es que se ha confirmado la decisión de Markel Bergara

Voz 0889 29:12 tras retirarse ayer del terreno de juego ante el Sevilla el centrocampista vasco sufre una rotura en el quinto metatarsiano de su pie derecho por lo que estará entre dos y tres meses de baja Illa buenas la llegada del ariete francés Rémi el delantero jugará cedido en el Getafe hasta final de temporada la opción no incluye opción de compra y el miércoles será presentado por el club hacerlo además otro que llegas Emiliano Armenteros que vestirá los colores del Rayo Vallecano hasta junio de dos mil dieciocho

Nos marchamos doce grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión del tiempo no anuncia novedades para los próximos días les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las veinte hoy vamos a hablar con el líder de Ciudadanos en la Comunidad con Ignacio Aguado hasta luego

Voz 1 30:02 una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos Bush de Molly su defensa apuestan por la confusión que ahí al que consideré eh

Voz 0019 30:24 el hará lo que considere más oportuno para la causa que el defiende y si considera quedarse fuera para mantener un relato se quedará fuera pero sí considera que es más conveniente para hacer estallar esta cafetera presión venir aquí y hacer que le detengan y lo encarceló tiene la valentía suficiente para hacerlo

Voz 1018 30:39 lo la valentía que siempre Cedrún Jaume Alonso Cuevillas defensor del expresidente catalán esta mañana después de apuntar que prácticamente se puede dar por descartado que piense pedir permiso al Tribunal Supremo para acudir mañana a la sesión de investidura es el único cauce legal que le permite el Tribunal Constitucional si es que realmente se propone volver por los cauces democráticos lejos de ellos Timo quiebro político consiste en presionar al presidente de la Cámara Roger Torrent y pedirle amparo frente a lo que define como obstáculos del Estado sería diremos a la Cámara autonómica para contarles cómo está ahora mismo el ambiente practicamente a veinticuatro horas justas para la sesión de mañana que no sea desconvocado Esquerra se matiza a sí misma y aclara a través de su portavoz en el Parlament series habría que impuso sigue siendo su único candidato

Voz 23 31:26 mandaban hay que tirar adelante con inteligencia pero adelante el pueblo ha escogido un candidato y no renunciaremos es nuestro candidato después de la interlocutoria del sábado debería ser no sólo el nuestro sino el de todos los que nos sentimos

Voz 1018 31:49 a la salida de la crisis catalana determinará en buena medida el horizonte político del conjunto de nuestro país también el de Rajoy que en principio parece decidido a repetir como candidato aunque a juzgar por lo que ha dicho esta mañana en Madrid Alberto Núñez Feijóo no puede darse nada por seguro ni tampoco claro por descartado

Voz 1 32:07 ese político tiende mucha inteligencia lesión político se llama Mariano Rajoy todo Madrid si algún día tomo esa decisión como creo en una rueda de prensa para decir que esa decisión ya la he tomado por lo tanto esa pregunta en este contexto está clarísimo el presidente sigue el presidente agotar la legislatura y el presidente en el año dos mil veinte le va a responder a su pregunta pero fechas de hoy ya ha anticipado su respuesta

Voz 1018 32:37 con es veintinueve de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 32:40 buenas tardes dejamos hablando de corrupción Antonio

Voz 1018 32:42 en todas sus vertientes si la Fiscalía ha pedido la absolución del Partido Popular

Voz 0019 32:46 el resto de acusados por el caso de los ordenadores de Bárcenas se basa la doctrina Botín que establece que no se puede juzgar aquí en sólo señal en acusaciones

Voz 1018 32:52 popular creo para nada hoy se ha celebrado el cara a cara

Voz 0019 32:55 entre el ex presidente madrileño Ignacio González y el presidente de La Razón Mauricio Casals sin que ninguno haya dado el nombre de la magistrada que supuestamente advirtió a los investigados en el caso Lezo de ese seguimiento policial llena de irregularidad de la Fiscalía concluye en un escrito al que ha tenido acceso a la SER que la venta por parte de la Comunidad de Madrid de miles de viviendas sociales a fondos buitre en dos mil trece estuvo plagada de deficiencias dos ex directores generales de Ignacio González está siendo investigados por esa tasa

Voz 1018 33:19 él niega cualquier relación la ministra de agrega

Voz 0019 33:22 cultura Isabel García Tejerina niega en una respuesta escrita a la SER que tuviera relación con la trama de sobornos a militares argelinos por parte del Grupo Villar Mir para instalar fábricas de amoniaco en ese país Tejerina fue nombrada consejera del grupo cuando la sociedad realizaba esos sobornos

Voz 1018 33:35 trabajo público el Estado ha convocado los procesos el eh

Voz 0019 33:38 divos para cubrir las plazas de empleo público lo que supone un incremento del sesenta y cinco por ciento con respecto a la anterior convocatoria son más de cuatro mil setecientas plazas se incrementan hasta un cincuenta por ciento las hay para personas con discapacidad hasta un total de trescientos setenta y seis negocian contrarreloj lección de PSA y el comité de empresa de Figueruelas están reunidos para intentar acordar un convenio de evitar la retirada de inversiones en esa planta los sindicatos esperan que haya un pacto pero advierten que no admiten chantajes Unai Sordo comisiones Pepe Álvarez UGT y creo que tiene que ser

Voz 8 34:06 compatible la garantía de la actividad y el empleo con mantener el cuadro

Voz 0019 34:11 hechos no pueden acudir al chantaje

Voz 8 34:13 eh sobre la permanencia o no de productos en las factorías

Voz 0019 34:18 presupuestos alternativos podemos propone incrementar el gasto en más de veinticuatro mil millones de euros este año y adoptar medidas fiscales para que los ingresos aumenten en casi quince mil millones Pablo Iglesias

Voz 1 34:28 ya hay básicamente dos maneras de hacer los presupuestos y de hacer las cuentas con las personas dentro con las personas fueran

Voz 0019 34:36 el ocho de marzo los sindicatos convocan paros de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde para ese día para denunciar la brecha salarial entre hombres y mujeres el acoso sexual y el laboral por razones de sexo Elena Blasco Comisiones Obreras

Voz 33 34:48 y como tal lo que intentamos es coordinar una acción masiva para garantizar que este ocho de marzo sea participativo y sobre todo histórico en cuanto a la reivindicación

Voz 0019 34:57 casi la mitad son evitable cuatro de cada diez tumores tendrían más difícil aparecer con hábitos de vida saludables es una de las conclusiones del último informe de la Sociedad Española de Oncología que alerta también de que el tabaco es el responsable de un tercio de los casos de cáncer

Voz 34 35:10 el tabaco causa no sólo cáncer de pulmón cánceres de todas la esfera de la boca otorrino tumores digestivos cáncer de sofá o cáncer de páncreas Kanter de colon

tanto en el gama es para Carles Puigdemont señor expresidente de la Generalitat y candidato en problemas para la investidura de un nuevo mandato descartada la opción de ampararse en las nuevas tecnologías su aparición en el Parlament mañana martes día treinta sólo tendría validez legal si se produjera en carne mortal como la de la Virgen María al Apóstol Santiago un dos de enero en Zaragoza temprano madrugó la madrugada Joan Tardá se ofrece para sacrificarse usted a quien imaginamos considerando cómo crear el acontecimiento en caso de renuncia como convertirse en hacedor de la nueva presidenta

Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros

Voz 1018 37:42 las lascas de las del mundo a esa hora se puede dar prácticamente por descartada la posibilidad de que Carles Puigdemont vaya a pedir permiso al Tribunal Supremo para acudir a la sesión de investidura prevista para mañana esa es la exigencia del Tribunal Constitucional en su resolución del pasado sábado la única vía dentro de la legalidad que cabe al ex presidente huido si pretende de verdad volver al Palacio de la Generalitat su abogado lo ha aclarado esta mañana en unas declaraciones a RAC1 en contra

Voz 0821 38:05 hora de lo que parecía desprenderse de

Voz 1018 38:08 la reacción inicial de ayer domingo impuso ha mantenido además una videoconferencia desde Bruselas con los diputados de su grupo malparada en los diputados de Junts pel Cat al tiempo que ha remitido es el nuevo escrito al presidente de la Cámara en el que pide su amparo en el que dice que las actuaciones del Estado pretenden obstaculizar el ejercicio de su acción política vamos en directo al Parlament Pol Foradada qué tal bona tarda

Voz 2 38:30 qué tal bona tarda putts Damon considere ellas y sólo recuerda Torrent

Voz 0887 38:33 como diputado goza de inmunidad y que por lo tanto

Voz 2 38:36 no puede ser detenido a no ser que cometa un delito flagrante con todo y ante las actuaciones dice judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar su derecho como candidato a la presidencia yp particularmente encaminadas a impedir que pueda asistir al pleno de mañana Puig Puigdemont pide a Torrent Amparo y que adopte las medidas necesarias para salvar

Voz 0978 38:55 a guardar sus derechos pulmón ha colgado

Voz 2 38:58 la carta en las redes sociales hace pocos minutos junto a la etiqueta mi voto es inviolable sin embargo no especifica qué medidas a qué medidas se refiere no especifica qué es lo que pretende que haga Torrent algo que de hecho también se preguntaban en las filas republicanas el candidato a la presidencia también ha participado esta mañana a puerta cerrada y por videoconferencia en una reunión del grupo de Junts per Catalunya en la que se ha decidido que Jordi Sánchez quien recordemos sigue presión sea el presidente del grupo Parlamento prión no formarán parte de ese grupo ni Clara Ponsatí Lluís Puig que siguen en Bruselas junto a Puigdemont tampoco del grupo de Esquerra formará parte Meritxell Serret diez que los tres ha registrado hoy su renuncia al acta de diputados de manera que en caso de celebrarse mañana al pleno los independentistas podrían llegar a los sesenta y ocho diputados que marcan la mayoría absoluta por cierto que esa red en las redes sociales ha anunciado su dimisión confiando que todos estarán a la altura sacrificando a intereses personales para recuperar el Govern no concreta pero a quién se refiere

Voz 1018 39:55 Esquerra ha querido aclarar que no sigue siendo único candidato posible para la investidura algo que supone de hecho una desautorización a lo que dijo ayer el diputado del Congreso Joan Tardá el PSC pide al presidente de la Cámara que vaya pensando en una nueva ronda de consultas para desbloquear la crisis Pablo Tallón

Voz 0978 40:10 los republicanos no se mueven de su discurso oficial es a un candidato Ramón es nuestro candidato y después de la interlocutoria del sábado debería serlo de todos los demócratas afirma el portavoz Sergi Sabrià quién eso sí sigue sin garantizar que Esquerra votará que sí a una hipotética investidura a distancia es más cuando se le pregunta si pone la mano en el fuego porque en esta semana habrá pleno de investidura pregunta por favor pide que se le formule la siguiente pregunta argumentando que esto no va de poner no la mano en el fuego y en cuanto al PSC salvado y pida Rajoy que acepte la reunión con Torrent Torrent que aplace el pleno previsto para mañana

Voz 38 40:46 deberían de dejar de presionar a Catalunya del PDeCAT a Esquerra Republicana para el incumplimiento de la ley en ese sentido y sin que sirva de precedente valoramos como valientes inteligentes las declaraciones del señor Tardà y también las que conocíamos esta mañana definió Rufián el país tiene que estar por encima de las personas

Voz 0978 41:06 también los Comunes aplauden las palabras de Tardà impiden al independentismo un candidato alternativo

Voz 39 41:11 Puigdemont esto expone el debate de investidura previsto para mañana a partir de las tres Se mantiene al menos hasta ahora a la espera de una nueva reunión de la Mesa de la Cámara prevista para las diez de la mañana de mañana

Voz 2 41:22 Se mantiene de momento al pleno y de hecho el Parlament sigue hoy a contrarreloj los preparativos para volver a convertir mañana a la Cámara catalana en un nuevo gran plató con las renuncias de los diputados de Bruselas Torrent se quita de encima la presión de tener que decidir sobre la delegación del voto pero le queda lo más espinoso si mantiene esa convocatoria del pleno Easy deja que se celebre sobre eso hay todavía muchísimos interrogantes y muchas variables que en las próximas horas deberán despejarse la principales Si se mantiene el pleno se mantiene si aparece no Puigdemont algo que siguen sin descartar desde su entorno sino apareciera el pleno podría suspenderse inmediatamente después de empezar y quizá a la espera de que se resuelvan los posibles recursos que hoy se puedan presentar ante la justicia o quizá y eso es lo que piden la mayoría de los grupos para intentar buscar otro candidato antes del miércoles si es que ese sería otro interrogante que pasas el miércoles que es la fecha límite para que empiece el pleno de investidura ese no sea celebrado es algo que el reglamento del Parlament no contempla

Voz 1018 42:21 hemos a preguntar por todo esto gracias a una persona de conoce muy bien las gestiones jurídicas entorno a este complejísimo asunto es la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Frazer profesoras buenas tardes bienvenida

Voz 13 42:33 hola buenas

Voz 1018 42:33 dígame una cosa en qué puede consistir ese amparo que pide Puigdemont al presidente de de la Cámara que puedo hacer rehúye Torrent para evitar que sea detenido que es lo que le ha pedido está escrito

Voz 13 42:42 así pues pues nada es decir no no puede consistir en nada porque el señor Torrent no sé si la recibido ya ahora el ahora mismo au sino la recibirá a lo largo del día pues la notificación del auto del del Tribunal Constitucional en el cual se le prohibe hacer nada que vaya contra las medidas cautelares que el tribunal ha dispuesto eso con lo cual no no no va a poder tramitar si se ajusta a derecho señor Torrent la candidatura de Carlos Puigdemont a menos que esté autorizada por él en este caso el el juez instructor del Tribunal Supremo que pasa a ser presidente del Parlament decide mantener el pero de mañana bueno pues incurrir antes obediencia no puede haber pero las tres de la tarde no puede haber pleno sino es con haber el pues puede haber un pleno a para que el pleno desde luego no para investir a Puigdemont sino hay una autorización del Tribunal Supremo es imposible hacerlo telemáticamente es imposible hacerlo por delegación o o digamos por representación de otro diputado en se puede hacer presencialmente pero sí está autorizada por el juez ha sido no

Voz 1018 44:03 pues ya y en qué circunstancias se anularía la candidatura de Puigdemont puede revocar la por ejemplo por iniciativa propia al presidente de la Cámara o es imprescindible que sea la aspirante el que renuncia a ella

Voz 13 44:13 no nos podría revocar perfectamente se podría buscar un posible candidato y emitir una nueva resolución por parte del presidente y o pues anulando la primera propuesta y haciendo una segunda propuesta eso sería posibles hay tiempo suficiente para ello

Voz 1018 44:30 suficiente pero es que el día treinta y uno es el último posible para celebrar el pleno de investidura podría ampliarse

Voz 13 44:36 bueno se se podría aquí tampoco es que eso tampoco está regulado ah no aquí hay hay dos mil interpretaciones posibles por una parte que lo pudiera hacer el propio presidente del Parlament de Catalunya que es el que finalmente lo ha convocado pero estoy resulta que el límite en el día treinta y uno fue fijado porel presidente del Gobierno de España en ejercicio

Voz 0978 45:00 de las facultades que tienen

Voz 13 45:02 que en aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco o no costaría mucho es decir el cambio no cuesta en esto del cambio es tomar la decisión Il volver a hacer la publicación oficial que rápida en el correspondiente boletín

Voz 1018 45:17 yo cuando empezaba a correr los dos meses que obligaría a convocar nuevas elecciones

Voz 13 45:21 pues tendría que haber una votación

Voz 1018 45:24 si no hay votación el tiempo votación

Voz 13 45:26 bueno corrió entraríamos en una especie de limbo jurídico

Voz 1018 45:29 Kiko político

Voz 13 45:30 bueno tanto como limbo Bono pero entraríamos en un compás de espera en el cual pues tendrían que tomar algunas decisiones tanto aquí en Cataluña como del Gobierno español

Voz 1018 45:45 pues agradezco muchísimo profesora e Freixas su compañero en Hora catorce hemos aclarado las dudas que son muchísimas y que sigue habiendo seguramente tenemos cuadra ya más la otro día

Voz 13 45:53 el tipo pues es que desde luego las cosas están bastante complicados en muchas gracias

Voz 1018 45:58 muchas gracias profesor saludo buenas tardes en lo político la vicepresidenta Sáenz Santamaría ha salido al paso de las voces críticas dentro del PP a su gestión de esta crisis en concreto la decisión de recurrir al TC para paralizar la investidura de Puigdemont incluso con el informe negativo del Consejo de Estado

Voz 0978 46:15 sí

Voz 3 46:17 el Gobierno nos sentimos satisfechos los días de cumplir nuestra obligación mire gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo

Voz 1018 46:29 más allá de estas palabras colaboradores próximos a la vicepresidenta subrayan que su actuación y la de su propio equipo se ha llevado a cabo por mandato directo del presidente por lo que en los ataques pretenden sobre todo cuestionar el liderazgo de Rajoy sin duda habido muchos asuntos de los que hablar esta mañana en el comité de dirección del Partido Popular en la calle Génova María Jesús Güemes