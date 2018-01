Hora 14 (30/01/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:26 muy buenas tardes el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent aplaza el debate de investidura previsto inicialmente para dentro de

Voz 2 00:32 ahora no marca una nueva fecha y mantiene la candidatura de Puigdemont a gestión del president Puigdemont

Voz 0978 00:40 atendiendo a la petición del presidente Puigdemont a garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y a su vez para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el propio president a través de Cataluña al Tribunal Constitucional el pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado fueron cacas desconvoca

Voz 1018 01:00 corren comparece ante los medios pasadas las diez de la mañana para hacer pública su decisión en una declaración repleta de reproches

Voz 2 01:06 sí sí desafíos a la legalidad del Estado ni el ABS presidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional

Voz 0978 01:13 ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat son los diputados y las diputadas elegidos democráticamente aquí en Puerto que hacerlo por que férula

Voz 1018 01:26 el presidente pronunció estas palabras antes de reunida la Mesa de la Cámara ahí cuidado porque ellos pel Cataluña y la CUP parece que no se dan por aludidos con el aplazamiento del pleno de hoy Pablo Tallón

Voz 1673 01:37 de momento los anticapitalistas ya han dicho públicamente que a las tres de la tarde estarán ocupando sus escaños y fuentes de Cataluña explican a la SER que tampoco tira la toalla hay que todavía ven posible que Torrent rectifique y que hoy mismo haya un pleno de investidura que aseguran todavía no ha sido convocado de modo oficial o por lo menos dicen no se les ha notificado todo esto mientras los letrados del Parlament siguen trabajando instancias de la mesa en un informe para ver qué pasa con el calendario en el caso de que como anunciado Torrent esta mañana no vaya a haber pleno antes del miércoles que es el plazo máximo que fija el regla

Voz 1018 02:07 en entonces bueno pues lo cierto es que entre los siete penalizan han sentado especialmente mal el aplazamiento de este debate de hecho el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià ha llegado a decir que Puigdemont no ha querido atender las llamadas del presidente de la Cámara

Voz 4 02:18 lo que hace hoy Rush de Torrent es intentar buscar las mejores condiciones para que se produzca una investidura real y efectiva esta mañana pues el presidente Rehn ha intentado ponerse en contacto con el president Puigdemont para así comunicárselo finalmente esto no ha sido posible

Voz 1018 02:43 ya antes de conocerse el aplazamiento de ese debate Televisión Española Mariano Rajoy advertía de las posibles responsabilidades legales del presidente de parte

Voz 5 02:50 tanto el presidente del Parlament tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se salta una resolución del Tribunal Constitucional cosa que por otra parte no se puede hacer

Voz 1018 03:02 el Tribunal Correccional estudia desde la una de la tarde las alegaciones que han llegado las de Puigdemont y las de la Abogacía del Estado que son las únicas que están ahora mismo en poder de urbanismo en el plano político Pedro Sánchez pide a los independentistas que muevan ficha con otro candidato Albert Rivera subraya precisamente la importancia del TC en esta crisis lo que tendrían que haber hecho es proponer

Voz 2 03:20 un candidato posible viable para en Cataluña señor Puigdemont no lo es Se acabó el tiempo fluye Mon hoy nos han tranquilidad hay podemos decir que en España la van a romper unos golpistas divas el presidente golpista quien nuestro Parlamento autonómico de Cataluña vamos a tener que ver un esperpento de una sesión parlamentaria ni telemática entrando en un capón Altaria de Alcantarilla el Parlament y el Rey

Voz 1018 03:43 en el acto de imposición del Toisón de Oro la princesa Leonor ha subrayado de nuevo públicamente la importancia de la Constitución para todos también para la heredera de la

Voz 2 03:50 Mona

Voz 6 03:51 te guiará permanentemente por la Constitución cumpliendo la observando nos servirá a España con humildad inconscientes de tu posición institucional tirarás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías todos los anhelos y los sentimientos de los españoles

Voz 1434 04:12 además el presidente del Gobierno se retracta de las declaraciones en las que invitaba a no meterse en la brecha salarial entre hombres y mujeres que ahora que cualquier esfuerzo para acabar con esta discriminación es necesario e imprescindible

Voz 0019 04:23 cuarenta y ocho millones de niños necesitan ayuda humanitaria en el mundo UNICEF asegura que uno de cada cuatro pequeños sobrevivieron en países afectados por conflictos o desastres naturales la situación más grave está localizado en Siria en Europa amenaza a los países que incumplen los límites de contaminación permitidos entre ellas España la SER les está contando que Madrid va a endurecer estudia endurecer su protocolo anticontaminación y limitar el tráfico en función de cuánto contamina el vehículo un informe secreto del Gobierno de Londres filtrado a la prensa asegura que el Brexit dañará a la economía más de lo previsto y de forma generalizada al Ejecutivo de Theresa May se niega a comentar ese estudio los trabajadores de Opel en Figueruelas comienzan a votar el preacuerdo alcanzado tres

Voz 1434 05:00 de Kato siempre empresa con el fin de evitar desinversiones en la planta el resultado no se va a conocer hasta mañana a las dos y cinco

Voz 2 05:09 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 3 05:22 hoy en Hora catorce Madrid

Voz 2 05:29 Cristina matado

Voz 1434 05:34 buenas tardes el Ayuntamiento de la capital señala ahora los coches más contaminantes según el nuevo protocolo que prepara el gobierno municipal en episodios de alta contaminación se prohibirá la circulación de los coches que no tengan etiqueta ambiental ya no dependerá de si la matrícula par o impar y la prohibición se pondrá en marcha en el escenario dos Hinault en el III como pasa ahora novedades adelantadas esta mañana por La Ser que siguen sin convencer del todos los ecologistas Paco Segura es el portavoz de Ecologistas en Acción

Voz 8 06:03 nos parece positivo que se endurezca el Protocolo de Actuaciones ante Stricker de alta contaminación porque hasta ahora no está siendo suficiente como para que se cumpla la ley ahora centrarlo todo exclusivamente en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico a los parece cuanto menos limitado sobre todo porque esas etiquetas responden a lo que declaran los fabricantes emitan sus coches cuando sabemos que eso ni mucho menos

Voz 1434 06:27 de momento son sólo propuestas antes de su entrada en vigor el texto tiene que pasar por la comisión correspondiente superar el periodo de alegaciones sigue el tira y afloja entre Partido Popular y Ciudadanos pero ninguna de las partes se atreve a romperla

Voz 0821 06:42 Nos regional advierte ahora de que la

Voz 1434 06:45 Naciones van a cambiar tras la comparecencia de Cifuentes este viernes ante la comisión de corrupción aunque el acuerdo de investidura NYSE toca Ángel Garrido esta mañana tras el Consejo de Gobierno

Voz 0177 06:55 nosotros siempre habíamos tratado a ciudadanos con un grupo bueno pues con unas características especiales porque entendíamos que querían colaborar con un Gobierno que cumple sus compromisos que de alguna manera creo que que representa también buena parte de los intereses de los propios votantes de ciudadanos y que luchará contra la corrupción ellos han elegido pero han sido ellos los elegido estar enfrente estar ahí estar con la oposición muy respetables nosotros no tenemos nada que decir pero su obviamente el cambio

Voz 1434 07:21 la corrupción Cristina Cifuentes ha vuelto a dejar solo esta mañana ante la prensa su número dos en el Gobierno y en el partido hace dos semanas que la presidenta no responde a las preguntas de los medios de comunicación apuntamos ahora otras noticias con Alfonso Ojea y Sonia Palomino

Voz 0089 07:36 polémica en el Pleno por la compra de Bicimad el PP acusa al Ayuntamiento de pagar hasta veinte millones de euros por red municipal izar el servicio a través de sociedades pantalla el Gobierno de Carmena defiende que la operación flotó un servicio casi condenado al fracaso

Voz 1915 07:50 Ciudadanos llevará al próximo pleno en la Asamblea la limitación de mandatos a dos legislaturas la reforma forma parte del pacto de investidura firmado entre Ciudadanos y PP aunque como el resto de medidas para la regeneración política todavía no se ha puesto en marcha las

Voz 0089 08:02 miles denuncian que la UCI pediátrica del doce de octubre sigue sin estar al cien por cien dos semanas después de la rotura de una tubería no se quejan de la atención a los niños sino del estado de las instalaciones donde dicen se turnan para sentarse en sillas plegables rodeados de repletas con enchufes y botellas de oxígeno

Voz 1915 08:18 los centros de mayores de Fuencarral El Pardo y Ciudad Lineal se han quedado sin cafetería y comedor durante el mes de enero la adjudicataria del servicio vegetariana está en concurso de acreedores desde el pasado mes de agosto tampoco paga a sus trabajadores que piden al Ayuntamiento que intervino

Voz 0089 08:31 y en los deportes el Leganés que puede hacer historia prepara ya la ida de semifinales de la Copa del Rey los de Garitano se enfrentan mañana al Sevilla y en baloncesto esta tarde jornada décimo tercera de la Champions FIBA desde las ocho y media estudiante recibe al van Beat turco

Voz 1434 08:54 información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 08:58 buenas tardes Martes treinta de enero a esta hora en los niveles de tráfico son bastante bajos en toda la red viaria de la Comunidad afortunadamente no van a encontrar problemas de consideración ni en las vías principales ni en la red de carreteras secundarias esto se traduce en querer encontrar retenciones importantes en ningún punto de la red de carreteras madrileña tan sólo tengan precaución en la A5 en Móstoles hacia Badajoz ya que encontrarán circulación lenta con paradas prolongadas en el resto de carreteras de la Comunidad como decías se circula sin problemas

Voz 1434 09:23 los ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki hola

Voz 10 09:27 hola qué tal buenas tardes bastante bien la circulación a esta hora se anima algo en el interior sobre todo por ejemplo en Raimundo Fernández Villaverde desde Cuatro Caminos en sentido Avenida América también destacamos algo más de intensidad en las inmediaciones de la plaza de Cibeles

Voz 1434 09:41 diez grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 09:46 buenas tardes a esta hora ya superamos los diez grados en la mayor parte de la comunidad y sobre todo en el área metropolitana las máximas alcanzarán los catorce quince grados de manera que al sol el ambiente se notará aeronave incluso suave pero cuidado porque durará poco rato avanzada la tarde y sobre todo cuando oscurece rápido descenso de temperaturas y mañana frío parecido al de hoy a primeras horas bajaremos de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad de hecho mañana miércoles se repetirá un tiempo al de hoy alguna nube más proseguir haciendo mucho sol a la espera de que a partir del jueves refuerce el viento un viento que traerá consigo ambiente más frío que lo notaremos sobre todo la segunda mitad de la semana

Voz 1434 10:22 hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la Ser hablamos de

Voz 0821 10:36 los cambios que el Ayuntamiento de la capital quiere introducir en el protocolo anticontaminación para endurecer lo una vez que se han demostrado insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora lo principal es que la restricción al tráfico ya no se hará en función de si la matrícula es par o impar sino que dependerá de lo contaminante que sea el vehículo y no habrá que esperar al escenario tres para decretar esa prohibición sino que se pondrá en vigor en el escenario dos todo eso siempre y cuando el texto sea aprobado si todo va como quiere el Ayuntamiento estará en vigor después del verano Felipe Serrano buenas

Voz 1434 11:09 ardes qué tal buenas tardes el Gobierno

Voz 0622 11:11 Manuela Carmena modificará los criterios para activar el protocolo dado que la actual no está ofreciendo los resultados esperados la principal novedad es que se limitará el tráfico de acuerdo a la etiqueta ambiental Hinault en función de las matrículas la intención es prohibir la circulación de vehículos sin ese distintivo de la D GT de la Dirección General de Tráfico cuando la polución se dispare con escenario dos no se podrá circular por toda la almendra central si no se tiene la etiqueta verde o amarilla en el nivel tres tampoco por la M30 los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año dos mil hilos diésel adquiridos antes de dos mil seis el gobierno municipal de Ahora Madrid tiene que trabajar ahora con la DGT para poder aplicar de forma adecuada esa limitación que afectará como venimos contando a los vehículos sin etiqueta que son los más contaminantes Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 0795 12:08 yo no puedo marcar la obligatoriedad de quién lleva etiqueta o no pero si tú quieres circular por zona prohibida tendrás que tener la etiqueta por tanto en la práctica es obligatorio fueran nosotros trabajaremos por supuesto con la DGT que nos dicen que ya han mejorado mucho el sistema que prácticamente está universalizar dado que todo el mundo o bien tiene o bien puede ir a recoger la etiqueta

Voz 0622 12:31 en cuanto a los índices será más fácil llegar al escenario tres ya que se activará cuando se encadenan tres días de preaviso lo que supondrá un mayor número de días con ese nivel el nuevo texto pretende tomar más medidas para conseguir reducir antes los niveles de contaminación con el fin de garantizar la salud pública al ayuntamiento que también quiere anticipar aún más los avisos para activar los diferentes escenarios espera que el nuevo documento pueda estar en vigor tras el verano en cuanto a las reacciones políticas el Partido Popular dice que la lucha contra la contaminación es el gran fracaso de Manuela Carmena y La gran mentira de su Gobierno porque desde que ella gobierna ha subido un veinte por ciento El PSOE considera que la contaminación es el mayor problema

Voz 0738 13:18 Salud Pública que hay en la ciudad de Madrid

Voz 0622 13:20 clama medidas urgentes al Gobierno municipal sí pero también al de Cristina Cifuentes cuyo protocolo regional consideran vacío de contenido

Voz 0821 13:30 en general hoy científicos y ecologistas celebran que el Ayuntamiento apueste por endurecer el protocolo porque aunque las medidas puestas en marcha hasta ahora sí han servido de algo todos coinciden en que no son suficientes lo que no tienen tan claro es que la solución a largo plazo sea la de prohibir la circulación en los días de más contaminación a los coches que no tengan esa etiqueta ambiental Javier Jiménez Bas

Voz 0887 13:51 si el mantra generalizado de todos ellos parece ser el mismo sin medidas estructurales y aplicando este proyecto sólo en los picos de contaminación se actúa sobre los síntomas pero no sobre el problema Xavier Querol es investigador del CSIC y asesor del Ayuntamiento en la redacción de estos protocolos

Voz 11 14:07 creo que veremos medidas más drásticas desde luego con estas medidas

Voz 12 14:10 lo que no se va a resolver también parecen

Voz 0887 14:13 incidir en que primar la etiqueta ambiental sobre las matrículas pares o impares es un avance aunque no se fían totalmente

Voz 0978 14:18 de ellas después de casos como el diésel Gate

Voz 0887 14:21 Paco Segura es portavoz de Ecologistas en Acción

Voz 13 14:24 esas etiquetas responden a lo que declaran los fabricantes que emiten sus coches cuando sabemos que eso ni mucho menos

Voz 0887 14:30 ah y otra puntualización que cuestiona el borrador esta vez la plantea Adrián Fernández de con movilidad

Voz 14 14:36 porque inmoviliza renovando que en un periodo muy corto de tiempo quizá menos cinco años pues habrá que revisar nuevamente protocolo porque prácticamente cualquier vehículo podría acceder incluso en periodo de restricción detrás

Voz 0887 14:47 en lo que todos coinciden es que es un acierto que ciertas medidas puedan aplicarse más allá de la almendra central

Voz 0821 14:53 en Hoy por hoy hemos hablado también con el director de comunicación de Anfac la patronal de fabricantes de automóvil que aplaude los cambios previstos en este protocolo del Ayuntamiento de la capital Adolfo Ram dulce recordaba que hace ya tiempo que vienen proponiendo restringir la circulación en función del nivel de contaminación del coche

Voz 15 15:11 es una decisión extremadamente acertada de hecho hace años ya cuando estaba Ana Botella en el Ayuntamiento debe fue una de las propuestas de fácil de eliminar el paro impar que digamos resta el cincuenta por ciento del parque circulantes pero no el cincuenta por ciento de la contaminación porque hay vehículos muy antiguos con alto poder contaminante que seguirían circulando sin embargo sí optamos por el etiquetado que reduce mucho más el el potencial contaminantes de los vehículos que circulan los más contaminantes se quedan en casa

Voz 0821 15:39 se ha hablado de contaminación en el pleno de enero que ha comenzado esta mañana en el ayuntamiento de la capital también y mucho de Bicimad el gobierno municipal ha vuelto a defender la compra del servicio que insiste estaba al borde de la quiebra por culpa de la mala gestión que hizo el Partido Popular los populares han vuelto a sacar a relucir las supuestas irregularidades registradas en el proceso de compra que ya han denunciado también ante los tribunales Felipe

Voz 0622 16:03 sí Bicimad no fue el primer intento de poner en marcha un servicio de bicicleta pública en la ciudad Inés Sabanés ha explicado que ese contrato

Voz 0978 16:11 adjudicó por un treinta y cinco por ciento de limpio

Voz 0622 16:13 corte de otro igual que Gallardón sacó a concurso en dos mil nueve y luego paralizó por la crisis económica la diferencia según la delegada de Medio Ambiente inmovilidad es que la licitación de My Bici que así se llamaba aquel fallido proyecto tenía un presupuesto base de licitación de cincuenta millones y cuarenta y dos de adjudicación mientras que Bicimad fue licitado por veintisiete y adjudicado por veinte millones es decir el PP valoró Bicimad en cincuenta y dos millones pero firmó un contrato

Voz 0978 16:41 infumable ha dicho infumable

Voz 0622 16:43 a responsable según Sabanés por veintiun millones con más prestaciones lo más fácil para el gobierno municipal de Ahora Madrid hubiera sido dejar caer el servicio ellos optaron por mantenerlo garantizando su solvencia IP

Voz 1 16:56 pensando en ampliarlo así lo ha dicho la delegada

Voz 16 17:01 era la que yo les digo dejar tirado servicio decir la culpa es del PP que hizo un contrato infame y mientras tanto los madrileños no tienen bicis conociéndolo este acto seguido la culpa mía

Voz 0622 17:15 a partir de ahí el portavoz del Partido Popular ha enumerado una larga lista de supuestas irregularidades incluidas en la querella criminal de este grupo municipal contra la propia Sabanés y el gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia José Luis Martínez Almeida se ha quejado de que el gobierno municipal no haya aportado ni un solo documento dice además el PP que han pagado diez coma cinco millones por lo que objetivamente no vale más de tres coma cinco y no sólo eso sino que según sus datos llevan abonados unos veinte millones de euros abonó par sus dos sociedades pantalla

Voz 17 17:51 no aporta usted un solo documento

Voz 0978 17:53 para justificar os responder a la pregunta

Voz 17 17:55 qué le hemos hecho y la pregunta es tan sencilla como que informe de la EMT está firmado que justifique diez coma cinco millones de euros

Voz 0622 18:05 desde el grupo municipal socialista al concejal Ignacio Benito ha dicho que fue un acierto dejar el servicio en manos municipales pero no está de acuerdo en las formas el PSOE le ha pedido al Gobierno de Carmena mayor transparencia porque ha dicho las explicaciones ofrecidas han sido bastante vagas y en ocasiones con

Voz 1909 18:24 Pusa gracias Felipe dos de la tarde dieciocho min

Voz 0821 18:27 otro seguimos

Voz 3 18:29 el Madrid

Voz 1 18:35 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista lo sé dónde ir

Voz 18 18:39 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que aquel diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza o en colegios de odontólogos yo estómagos preocupados por tu salud

Voz 19 18:56 en Híjar lista aparca donde quiere buscar lista no hace cosas usar lista no paga

Voz 20 19:01 por aparcar su Harley Davidson por menos de lo que imaginas el Harley Davidson capital se uno de nosotros en capital cuéntanos en Agustín de Foxá Veintisiete o en Harley Davidson capital punto es

Voz 2 19:16 trepidante así es la nueva novela de Javier Castillo

Voz 21 19:20 el día que se perdió el amor con Zin el inquietante que no podrás dejar de leer hoy podrás otras llevártelo con el autógrafo de la UCO Javier Castilla estará esta tarde de seis y media nueve en el departamento de librería del Corte Inglés de Callao cara dedicarte su nueva novela ven a conocerla

Voz 22 19:38 ella móvil hasta el cincuenta por ciento de enero te un coche hubo por la mitad de precio ya móvil te regala la ilusión de estrenar tu nuevo coche de usted cinco mil euros rima TGV móvil en enero liquidados muchos coches durante cinco mil euros verás lo que te ahorras ya

Voz 23 19:57 el por qué no pueden tapar mamá encontrar puntos

Voz 1 20:01 insultados para una mamá móvil mamá

Voz 24 20:04 no respuestas que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita el siempre con el médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 0821 20:19 tiene entre sesenta y ochenta y cinco años de edad quiere ayudar en la investigación de la pérdida de memoria

Voz 1018 20:24 afirmativo Patricia apto para participar en

Voz 0821 20:27 el ensayo clínico llamado ensayo Hurley los investigadores del ensayo Early están estudiando medicamento en investigación en personas que podrían tener un riesgo alto de presentar pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer si le interesa participar en el ensayo Early debe tener entre sesenta y ochenta y cinco años de edad no debe estar recibiendo ningún tratamiento para problemas de memoria también debe tener una función normal de la memoria en términos generales en su día a día aunque haya observado pequeños cambios en su memoria aún podría participar si tiene entre sesenta y sesenta y cuatro años de edad alguno de sus padres sus hermanos debe tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer deben haber informado de que tiene un riesgo alto de desarrollar enfermedad de Alzheimer recibirá de forma gratuita todos estos medicamentos y las evaluaciones y pruebas médicas que estén relacionados con el ensayo Harley para obtener más información sobre el ensayo Early llámennos hoy mismo al novecientos ocho tres ocho cinco cero nueve

Voz 1434 21:25 el Gobierno regional de Cristina Cifuentes amenaza hoy

Voz 0821 21:27 era con un cambio en las relaciones con su socio de investidura conciudadanos después de que la presidenta comparezca el viernes en la comisión de corrupción de la Asamblea el pacto duras Se mantiene ninguna de las partes se plantea romperlo aunque públicamente un día sí y otro también se dediquen a insultarse y a criticar en público hoy ha vuelto a hacer Ángel Garrido tras el Consejo de Gobierno en una comparecencia otra vez solo porque Cifuentes no ha salido hace ya varias semanas que no lo hace como tampoco responde a los medios en los actos públicos en los que participa Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0978 21:59 buenas tardes y Se acabó la relación especial les van a tratar como un grupo más de la oposición el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno Ángel Garrido anunciado y que a raíz del empeño de Ciudadanos de citar al presidente de la Comisión de crución el próximo viernes el Gobierno que dirige la propia Cifuentes ha decidido cambiar la relación que mantienen con sus socios de investidura

Voz 0177 22:20 la el cambio relación evidentemente tienen que ver con el tipo de oposición que ellos han elegido hacer se podía elegir también una oposición pero a la vez en colaboración con el Gobierno el que habían apoyado y que insisto está trabajando justo en la misma línea en la que yo creo que quiere trabajar ciudadanos que de lucha contra la corrupción pero elegido la de la pura y dura oposición en el lado de la Izquierda tengo que repetirlo ciudadanos hoy forma parte también de ese bloque de la izquierda de la Cámara Maddie por lo tanto las relaciones distinta

Voz 0978 22:47 la relación será distinta pero el portavoz del Gobierno no ha concretado en qué se va a traducir esa decisión si hay una cosa que no va a cambiar la Comunidad no va a romper su acuerdo con Ciudadanos

Voz 0177 22:57 yo lo dije el primer día porque los acuerdos que se firmaron entre PP y Ciudadanos son buenos para los madrileños son buenos para nuestra comunidad por lo tanto por esas dos razones lo vamos a cumplir porque son buenos porque tenemos un compromiso

Voz 0978 23:09 el consejero de Presidencia ha comparecido hoy en solitario ante los medios en la tercera semana consecutiva que lo hace en la que la presidenta no sale ante la prensa

Voz 0821 23:16 hoy fuentes tendrá que comparecer el viernes en la comisión de corrupción para hablar de su etapa como consejera en el Canal de Isabel Segunda en los años en los que se compró misa o la operación que dio lugar al caso Lezo no se va a poder preguntar por la famosa providencia que la Comunidad ha mantenido perdida durante cinco meses hoy el portavoz de Ciudadanos aseguraba que no lo van a hacer el viernes pero sí el jueves en el pleno semanal por cierto que en pie sigue en la propuesta de un pacto por la regeneración democrática y la transparencia que ha hecho Cifuentes al resto de grupos a los que ha convocado el próximo siete de febrero ya hay uno que ha declinado la invitación es Podemos que esta mañana ha anunciado que no van a asistir Israel Aranguez

Voz 1733 23:56 la portavoz de la formación morada Lorena Ruíz Huerta supedita esa reunión al que el Partido Popular vuelva a la comisión de la corrupción Ile lanza otra condición a la presidenta Cifuentes

Voz 1 24:04 que la presidenta Cifuentes tendría que solicitar comparecer a petición propia en el pleno de la Asamblea de Madrid para dar explicaciones a todos los madrileños sobre el motivo por el cual ha ocultado las actas del Canal de Isabel Segunda que le han sido solicitadas por la comisión de corrupción

Voz 1733 24:21 sí que está previsto que acudan a la reunión el PSOE y también ciudadanos que hoy defendía la ley de limitación de mandatos que llevan este jueves a la Asamblea Ignacio Aguado portavoz

Voz 25 24:29 queremos evitar que determinados cargos públicos se perpetúe en el poder creemos que es higiénico democráticamente hablando que haya renovación también de los dirigentes políticos eso ha sucedido ya es sucede en otros países de la Unión Europea suceden estados seguirá adelante con su enmienda

Voz 1733 24:43 la totalidad Podemos para que no sólo afecte al mandato de la presidenta sino también a los consejeros PP y PSOE creen que la reforma debe hacerse a través de un cambio en los estatutos y cargan contra la formación naranja Ángel Gabilondo PSOE Enrique Ossorio Pepe

Voz 20 24:56 yo creo que Ciudadanos es un partido útil realmente a pregunta del debate político así para que para quién

Voz 1 25:02 Ciudadanos no quiere avanzar en la regeneración democrática porque ellos sólo tienen una neurona esa neurona se dedica a Esparza a esparcir la corrupción

Voz 1733 25:13 veremos qué pasa este jueves en el que también ciudadanos va a preguntar a la presidenta por el veto a las actas del canal

Voz 0821 25:18 han pasado dos semanas desde que la UCI pediátrica del doce de octubre tuvo que ser evacuada por una filtración de agua desde el primer momento los niños fueron trasladados a otras zonas del hospital donde han seguido recibiendo el tratamiento que necesitan pero sus familias han visto cómo empeoraba una situación que ya de por sí es bastante dura se quejan de falta de espacio de las más mínimas comodidades en algunas situaciones Teresa Ruiz no protesta han por la atención sanitaria que están recibiendo sus niños en el caso estamos contando Se trata de una bebé de siete semanas que no ha salido nunca del hospital se quejan como dices de la incomodidad que están viviendo su nueva ubicación

Voz 1 25:51 estamos en un hospital de campaña ahora mismo hay siete niños el espacio súper reducido no podemos estar enfermeros y padres tenemos que está todo el rato pues me levanto me siento te dejo en un principio no se Nos bajaba sillas hasta que ya a raíz de hablar con pues con supervisores sino los consiguió bajar unas sillas plegables bajan todas las mañanas y tener que decir hay haber vamos a hacernos una silla pues es una situación un poco precario

Voz 0821 26:19 sobre todo cuando se pasan allí el día completo lo peor dice Lucía García del Sindicato Mats es que todo esto se podía haber evitado

Voz 26 26:26 en el dos mil dieciséis ya empezaron a aparecer goteras en la zona de los almacenes de la UVI pediátrica es Toxo puso en conocimiento a través de un escrito de los trabajadores el plan

Voz 1434 26:37 el lema de este hospital

Voz 26 26:40 que no se cae el techo o hasta que noche Correa el agua no se toma ninguna medida

Voz 0821 26:45 la Gerencia del Hospital nos dicen que están intentando mejorar la estancia de los padres hasta que acabe la obra la UCI pediátrica en el paseo del Prado esta mañana Comisiones Obreras se ha concentrado para condenar la muerte de una mujer el pasado viernes en el distrito de Barajas todavía se siguen investigando las causas aunque el sindicato lo enmarca ya en un nuevo caso de violencia machista vuelve a pedir a la comunidad que se tome en serio esta lacra Borja Quintana

Voz 27 27:06 minuto de silencio en Madrid que el sindicato realiza cada vez que hay una víctima de violencia machista Comisiones Obreras asegura que la Comunidad debería actualizar la ley de igualdad de género porque la violencia sigue produciéndose en cualquier ámbito incluido laboral hay pone el foco el sindicato el Gobierno regional anunció en marzo del año pasado su intención de crear una estrategia para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pero todavía no está en marcha álbum Pilar Morales Pacheco portavoz de Igualdad de CCOO Madrid

Voz 28 27:32 la Comunidad de Madrid no hay Plan de Igualdad ha establecido desde el año dos mil cinco las mesas de negociación con los agentes sociales están muy retrasadas y con muchos problemas tienen que hay que permitirse los protocolos de acoso sexual hay que proteger a las víctimas cuando hay una agresión dentro de los centros de trabajo lo más normales trasladar a la víctima bueno trasladar el maltratador no

Voz 27 27:54 los sindicatos se preparan ya para las movilizaciones del ocho de marzo que se unirán para reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres que acabaría con la violencia de género en cualquier ámbito

Voz 0821 28:01 siete centros de mayores en Fuencarral El Pardo dice lineal se han ido quedando sin cafetería y comedor desde que comenzó el año los mayores no pueden disfrutar de estos servicios y los trabajadores se han quedado sin trabajo la adjudicataria responsable de vejez Prat está en concurso de acreedores Natalia hotel

Voz 0137 28:17 según los empleados que no cobran sus salarios desde agosto los problemas con los pagos comenzaron en verano de dos mil dieciséis Desde entonces han sentido aseguran abandonados por el Ayuntamiento de Los Santos ex empleada el Centro Príncipe de Asturias en Ciudad Lineal

Voz 29 28:30 que ellos no pueden hacer nada que esto es un problema sindical entre empresa y trabajador mucho no se lo cree nadie estos doce lo que está pasando pero vamos está en las situaciones muy graves

Voz 0137 28:39 hay un ERTE en curso y los empleados no saben qué pasará con sus puestos por ello han asegurado que se movilizarán para evitar que se vulneren sus derechos

Voz 29 28:46 el día nueve de febrero nos vamos a concentrar de diez segundos en el Ayuntamiento para exigir la reapertura y que por favor se los garantiza nuestra subrogación que no está en nuestros puestos de trabajo en peligro que se pongan a hacer algo y a solucionar eso

Voz 0137 28:58 el Consistorio por su parte insiste en que han mantenido reuniones con la empresa los empleados para llegar a una solución además aseguran que están elaborando un informe de penalidades que incluye la rescisión del contrato actual estudiando emprender acciones legales contra la empresa y anuncian que van a poner en marcha un servicio de comidas a domicilio para los mayores afectados

Voz 2 29:17 catorce

Voz 1733 29:21 a José Antonio Duro buenas qué tal buenas tardes al Leganés enfrentará mañana uno de los partidos más importantes de su historia estamos en la previa del choque hoy hablará Asier Garitano antes el entrenamiento del equipo esta tarde a las seis y medio preparando ese partido ante el Sevilla son bajas Rubén Pérez humanos que veremos si llegan el griego si Eraso el Zar en principio se iban a esta área de más para el día de hoy una cita en baloncesto esta tarde jornada trece la Champions desde el Barça y media estudiantes se la juega tiene que recibir al conjunto turco de Bambi de la

Voz 1434 29:50 Nos vamos once grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 2 30:01 me de la tarde la una y media en Canarias José Antonio Marcos corren aplazado dice que aplaza el debate

Voz 1018 30:24 de este dura previsto para las tres de la tarde de hoy para dentro de media hora mantiene a Puigdemont como candidato a la presidencia del Gobierno catalán en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional Hinault marca una nueva fecha

Voz 30 30:36 al Torino la protección del president Puigdemont

Voz 0978 30:39 atendiendo a la petición del presidente Puigdemont a garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y a su vez para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el propio president a través de Junts per Cataluña al Tribunal Constitucional el pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconfía dado fueron cacas desconvoca

Voz 1018 31:00 esto es lo que ha dicho el presidente del Parlamento catalán en una declaración oficial pública en la propia Cámara ante los medios informativos sin posibles preguntas pero cuidado porque los independentistas parece que no se quieren dar por aludidos Junts per Catalunya el grupo de Puigdemont asegura que no se ha producido una notificación formal de el aplazamiento de esta sesión los cuatro diputados de la CUP advierten de que a las tres de la tarde estarán sentados en sus escaños así que veremos qué nuevas sorpresas pueden tener todavía entre malos tratos además una última hora desde el Tribunal Constitucional que ha rechazado ya las alegaciones de Puigdemont Javier Álvarez

Voz 0689 31:35 los magistrados por unanimidad han desestimado las alegaciones de de al considerar que no se han vulnerado ninguno de los derechos constitucionales que invoca los jueces han admitido a trámite el recurso presentado ayer pero estiman que no tiene fundamentación alguna las alegaciones de violación de derechos

Voz 1018 31:51 luego les damos más detalles en torno a esta noticia a última hora el Gobierno en principio parece aceptar como algo positivo el aplazamiento anunciado por el presidente del Parlamento catalán de hecho el ministro de Economía Luis de Guindos se fija ya en la posibilidad de que pronto pueda haber otro candidato

Voz 1551 32:05 el punto de vista de lo que es el respeto al respecto de la de la ley que se haya retrasado la investidura en última instancia indica que no se daban las condiciones que había establecido el Tribunal Constitucional yo espero que al final haya la investidura de un candidato que no tengan ningún tipo de de carga judicial que no esté en busca y captura de esos ahí a lo mejor Farah para Cataluña y para el conjunto aún para el conjunto de España

Voz 1018 32:30 desde el PSOE y Ciudadanos Pedro Sánchez de Rivera se fijan respectivamente en la necesidad de buscar otro aspirante algo ver esa capacidad de actuación ante el TC

Voz 2 32:37 lo que tendrían que haber hecho es proponer a un candidato posible día viable para gobernar Cataluña señor Puigdemont acabó el tiempo de Puigdemont hoy nos den tranquilidad ahí podemos decir que en España la van a romper unos golpistas no iba a ser presidente golpista nuestro Parlamento autonómico de Cataluña vamos a tener que ver un esperpento de una sesión parlamentaria ni telemática entrando en un capón Alcantarilla el Parlamento Hora catorce el Rey ha vuelto a subrayar en público la importancia

Voz 1018 33:10 la Constitución para todos lo hizo la semana pasada en dados al señalar que no es un adorno y esta mañana tras impone a la princesa Leonor el Toisón de Oro

Voz 6 33:18 Tegui harás permanentemente por la Constitución cumpliendo hola tío observando servirá a España con humildad consciente de tu posición institucional cigarras tuyas todas las preocupaciones y las alegrías todos los anhelos y los sentimientos de los españolas

Voz 1018 33:37 Martes treinta de enero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes fuera hola qué tal iba Rajoy Antonio al fin rectifica si Mariano Rajoy se retracta de sus declaraciones en las que decía que no apostaba porque hombres y mujeres cobran lo mismo el presidente del Gobierno en Televisión Española

Voz 5 33:50 no no lo mantengo basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantengo no mire cualquier esfuerzo que que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario estamos caminando en la buena dirección pero todavía nos queda mucho por hacer ligera desaceleración la economía

Voz 0019 34:05 español lo cerró el pasado año con un crecimiento del tres coma uno por ciento según el dato adelantado que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística son dos décimas menos que en el año anterior aunque encadena cuatro años de crecimiento consecutivo

Voz 1018 34:16 votan los empleados de la planta de Opel en Figueruelas lleva en hora y media votando se apoya en el nuevo convenio acordado que impone recortes en sus condiciones laborales a cambio de que se mantenga la producción allí del nuevo Opel Corsa Javier Lambán presidente de Aragón

Voz 31 34:29 toca apoyar a las centrales sindicales y me toca decirles a los trabajadores pedirles encarecidamente que apoyen ese acuerdo aun siendo conscientes de que su paraísos entraña esfuerzo

Voz 1018 34:40 millones en peligro Unicef calcula

Voz 0019 34:42 que cuarenta y ocho millones de niños están atrapados en crisis humanitarias y necesitan ayuda urgente por valor de casi tres mil millones de euros donde más ayudas requiere es en Siria Frank Ekiza representante de UNICEF en ese país

Voz 32 34:55 pueden ser una mina mira puede matar

Voz 6 34:58 estos niños escaleras llevan soportando

Voz 32 35:00 es la falta de buena alimentación falta de buena salud médica y por lo tanto el frío acaba acaba con las cosas que les queda

Voz 1018 35:08 daña a la economía un informe secreto del gobierno del Reino Unido filtrado a la prensa asegura que el Brexit perjudicará a la economía más de lo previsto de forma generalizada al Ejecutivo de Theresa May se ha negado de momento a comentar esto contra la

Voz 0978 35:19 contaminación lo adelantado a la SER el Ayuntamiento

Voz 0019 35:21 Madrid propone cambiar el protocolo contra la polución y prohibir circular a los coches sin distintivo ambiental en los días de alta contaminación para Ecologistas en Acción no es suficiente

Voz 8 35:29 qué centrarlo todo exclusivamente en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico a los parece cuanto menos limita

Voz 0019 35:37 hoy por cierto la Unión Europea advertido a España que no va a tolerar más incumplimientos de las leyes comunitarias de calidad de la ida

Voz 1018 35:43 camino de la cura científicos españoles han logrado curar la fibrosis pulmonar en ratones con una técnica que creen que es aplicable en humanos ocho mil personas sufren de esta enfermedad respiratoria nuestro país todas tienen derecho el Supremo establece

Voz 0019 35:55 en una sentencia que todas las mujeres de un hombre polígamo tienen derecho a cobrar pensión de viudedad así lo determinan el caso de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el Ejército español en el Sahara

Voz 2 36:06 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:11 José Antonio telegrama es para el Roger Torrent señor presidente del Parlament de Cataluña y la plaza mientras el pleno ha sido la mejor opción habida cuenta de la terquedad obsesiva del candidato Carles Puigdemont así negativa hacia criticarle por parte de los grupos que les sustentan escenarios alternativos tal que el debate de investidura telemático Paul aparición del candidato en carne mortal en el hemiciclo para que los Mossos cumplieran la orden del juez de llevarle a su presencia hubieran multiplicado el escándalo generado consecuencias el límite para investir un president es el siete de abril que siga el enredo

Voz 1018 36:52 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina ha valido la técnica Adrián Prado y Carlos Canal la producción y Jordi Carbó como siempre pendiente de la previsión del tiempo poco a poco el viento va perdiendo intensidad

Voz 0978 37:02 si las próximas horas seguirá soplando con fuerza especialmente en toda la mitad sur de la península sobre todo en Andalucía y en concreto en el área del Estrecho con rachas de más de ochenta kilómetros por hora también en Canarias en zonas elevadas el viento va a soplar con mucha intensidad algunos chubascos tanto en Canarias como en Andalucía que pueden alcanzar incluso a última hora Extremadura o el sur de Castilla La Mancha dejando poca agua en el resto del país más sol que nubes y temperaturas parecidas a las de ayer a la espera de que a partir del jueves bajen de manera significativa

Voz 2 37:33 hora catorce

Voz 33 37:37 es un gran misterio pero todavía hay personas que tienen todos sus

Voz 2 37:41 puros con ellos y se preguntan por qué a mí

Voz 1 37:44 si te han subido el precio del seguro de tu

Voz 34 37:46 vente a la mutua y sea cual sea te lo bajamos llamar nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco va

Voz 1 37:55 vente a la mutua condiciones en a punto es

Voz 35 37:58 pasado grande como algo algo importante como todos

Voz 1673 38:02 creo que lo primero que hago es encender la radio que están montando

Voz 22 38:05 qué mal le ha acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las alegaciones el valor de la radio

Voz 20 38:14 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 18 38:17 a comercial

Voz 36 38:20 bueno en Vitaldent este enero te lo ponemos más fácil empieza bien el año y aprovecha este mes el veinte por ciento de descuento en implantó cogía ortodoncia estética piden una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno tu salud que empieza en tu boca tu salud empiezan Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com número de registro sanitario CS diez setenta y uno cinco

Voz 2 38:41 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:46 Torre en aplaza sin marcar fecha el debate de investidura del nuevo presidente catalán mantiene la candidatura de Puigdemont ni Rita la formación del candidato a la que ni siquiera informó de las decisiones que anunció a las diez de la mañana reitera además o sobre todo sus mensajes desafiantes a la legalidad del Estado no han madure en ni un Lima a la defensa

Voz 0978 39:05 no me moverse ni un milímetro en la defensa de los derechos políticos de los diputados y diputadas por muchas amenazas que puede recibir iré hasta el final hasta el final para defender el derecho del candidato Puigdemont para someterse a un debate de investidura con todas las garantías porque la democracia no se suspende Parker la democracia no se suspende

Voz 1018 39:27 Torrent comparecía ante los medios en una declaración oficial antes de dar comienzo a la reunión de la Mesa de la Cámara ni siquiera sin informar previamente de ese aplazamiento del debate a los grupos política

Voz 0978 39:36 dos de ahí el malestar que en expresado ya

Voz 1018 39:38 curiosamente los representantes de la formación del candidato que según han dicho ni siquiera ya ha querido atender personalmente las llamadas que ha recibido por parte del presidente de la Cámara Valdo Diamond ha tarda qué tal bona tarda seguro

Voz 1673 39:49 las distintas fuentes consultadas de Catalunya el malestar es evidente entre sus filas de hecho hoy ha habido una reunión de grupo donde se ha constatado ahora por la tarde habrá una nueva critican lo que decías que ha sido una decisión unilateral del presidente

Voz 0978 40:00 del Parlament que no se les ha comunicado ningún

Voz 1673 40:02 tanto tampoco a los miembros de Cataluña que integran la Mesa y aseguran que todavía se dan las condiciones políticas para que hoy mismo se celebre la investidura de hecho la portavoz de la coalición Elsa Artadi aseguran que no tira la toalla y que siguen aquí en el Parlament pendientes de que Torrent en algún momento de la tarde les convoque para una investidura de un candidato que dicen no puede ser otro que Carles Puyol

Voz 1909 40:24 Pardo al mundo a Tot iba a pactar pactado a la voluntad popular Ramón da la frase dice

Voz 1673 40:32 de esta voluntad popular la soberanía del pleno nos sentimos convocados al Pleno si hace falta que sea más tarde que sea más tarde pero tenemos los votos y estamos preparados para que esta Cámara le de el apoyo a jamón por tercera vez afirma Artadi desde Esquerra Republicana replican que Carles Puigdemont pidió amparo a Torrent por carta sin comunicárselo a nadie de los republicanos en todo caso dice el portavoz del partido Sergi Sabrià lo que ha hecho y Torrent es darle este amparo

Voz 4 40:59 lo que hace hoy Roger Torrent es intentar buscar las mejores condiciones para que se produzca una investidura real y efectiva esta mañana pues el presidente corren ha intentado ponerse en contacto con el president Puigdemont para así comunicárselo finalmente esto no ha sido

Voz 1673 41:16 posible indicó por su parte tiene previsto ocupar sus cuatro escaños a las tres de la tarde de aquí unos veinte minutos porque exige a Torrent que rectifique lo que les reprochan es que la primera decisión de peso que toma como presidente de la Cámara sea dicen ellos agachar la cabeza ante el Constitucional dicen que no se puede construir República desde la obediencia y que por lo tanto Torrent tiene que empezar a desobedecer a los tribunales lo cierto es que la presión no sólo llega desde los partidos porque tanto la Asamblea Nacional como medio cultural las dos entidades soberanistas también apoyan estas tesis dicen que el Parlament no puede estar supeditado al Estado

Voz 1018 41:50 bueno pues ese mismo depende de lo que pueda ocurrir a partir de las tres de la tarde en la sede de la Cámara autonómica e de momento Soledad Domínguez cómo han recibido los grupos de la oposición está aplazamiento aparentemente táctico

Voz 1909 42:00 Ciudadanos considera que la decisión de Rusia Torrent es una simple huida hacia adelante que alarga la agonía a Inés Arrimadas le preocupa especialmente que públicamente Roger Torrent parezca preocupado sólo por los derechos de un diputado Carles Puigdemont impide a los independentistas que por una vez sean sin

Voz 37 42:16 los Killers medimos que reconozcan en público que el independentismo no tiene mayoría social nunca la tenido no tienen cobertura legal no tienen apoyo internacional y además ahora incluso se pone de manifiesto que el independentismo está roto por la mitad

Voz 1909 42:32 el Partido Popular cree que la decisión de Torrent no es mérito suyo sino del Gobierno del Estado que con su recurso al Constitucional ha evitado el debate de investidura a distancia PSC y comunes en cambio avalan el paso que ha dado el president del Parlament Miquel Iceta dice que es una reflexión una decisión prudente que supone

Voz 1434 42:48 aceptar el marco legal pide a los

Voz 1909 42:50 independentistas ya el propio Carles Puigdemont que dé un paso al lado una idea que comparte Xavier Domènech de Cataluña en común

Voz 38 42:59 debate sobre los derechos del candidato puso aún para ser presidente o no hay un tema que es clave a la recuperación del autogobierno de Cataluña el autogobierno de Cataluña para nosotros es reproducir desde

Voz 1909 43:11 Doménech advierte a Cataluña que presionar con la idea de que o es Puigdemont os son elecciones supone alargar de hecho la intervención de la Generalitat

Voz 1018 43:19 lo cierto es que Torrent ha tenido especial empeño en subrayar debate Se aplaza no se suspende que el único candidato sigue siendo pulmón pero lo cierto Pablo es que ha pedido un dictamen a los servicios jurídicos para saber en qué plazos puede moverse a partir de hoy porque lo cierto es que mañana en principio era el último día posible para realizar este debate

Voz 1673 43:37 claro es lo que dice el reglamentos que diez días después de que tome posesión el presidente del Parlament en este caso Torrent se tiene que haber celebrado la sesión de investidura este plazo se va a cumplir el miércoles pero lo que no dice el reglamento es qué pasa sino habido sesión de investidura aquí por lo tanto entramos en el terreno de las interpretaciones hemos hablado con distintos miembros de grupos parlamentarios del partido en y hay tres tesis principales la primera que el mismo miércoles y nos han cumplido los plazos se disuelve el Parlament hay otros que dicen que como estamos pendientes de alegaciones al Constitucional los diez días que marca el reglamento se quedan congelados con lo cual todavía hay un poquito más de margen para celebra esta primera sesión de investidura y hay otros que dicen que sencillamente lo que pasa es que empiezan ya a correr los dos meses a partir de los cuales pues se debería disolver el Parlamento y convocar una vez más elecciones en Cataluña con lo cual muy pendientes de este informe de los letrados que han cargado la mesa y que va a distribuir a los grupos a ser posible durante el día de hoy

Voz 1018 44:30 las empresas no fuera ya suficientemente complicado resulta que nos estamos moviendo además en el ámbito legal derivado de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que fue Mariano Rajoy el que marcó las fechas de arranque quizá recuerden lo que decía ayer aquí en Hora catorce más o a esta hora la catedrática de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona Teresa Freixas

Voz 12 44:47 bueno sí se podría aquí tampoco es que eso tampoco está regulado a aquí hay hay dos interpretaciones posibles por una parte que lo pudiera hacer el propio presidente del Parlament de Cataluña que es que finalmente lo ha convocado pero es que resulta que el límite era el día treinta y uno fue fijado porel presidente del Gobierno de España Un en ejercicio de las facultades que tiene en aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1018 45:15 co

Voz 12 45:16 no no costaría mucho es decir el cambio no cuesta en esto

Voz 0821 45:21 el dato es tomar una decisión

Voz 12 45:23 leer a hacer la publicación oficial que rápida en el correspondiente boletín