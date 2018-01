Hora 14 (31/01/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una

Voz 1018 00:02 en Canarias

Voz 2 00:13 la Cadena SER José Antonio Marcos muy buenas tardes Puigdemont asume su de

Voz 1018 00:28 esta política Moncloa triunfa esto se ha terminado los nuestros no han sacrificado al menos a mí estas eran las confidencias que remitió en la tarde de ayer a través de un sistema de mensajería telefónica al exconsejero Toni Comín y que grabó un cámara de Telecinco cadena de televisión que ha difundido a primera hora las imágenes en las que se ve en los textos que aparecen en la pantalla del móvil de Comín remitidos por Carles sin apellido el abogado de ambos Gonzalo Boyer llegó a negar que el autor de las frases fuera pus de pero finalmente el propios presidente catalán lo ha reconocido implícitamente a través de Twitter Pol Foradada

Voz 0089 01:04 a pesar de que el entorno del propio Bush seguía

Voz 3 01:06 a vacilando diciendo que estaban estudiando si los mensajes eran o no eran suyos el escrito colgado en las redes sociales de Damon poco después del mediodía lo corroboraba el todavía candidato a la presidencia escribía soy humano y hay momentos en los que también dudó pero también soy presidente no me rogaré ni daré marcha atrás por respeto agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y con el país seguimos aprovecha jamón para recordar es periodista y que entiende que hay límites como la privacidad que nunca deben violas

Voz 1018 01:35 no pide abiertamente a Puigdemont que asuma en público lo que dice en privado y que ponga fin a situaciones que no le llevan a ninguna parte Soraya Sáez de Santamaría Juan Ignacio Zoido

Voz 4 01:44 yo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces se por muchos en privado

Voz 1195 01:53 que yo me quedo con otro de los mensajes que él dice que dice esto ha fracasado si yo lo que creo que esto es un auténtico esperpento al que el señor Puigdemont ha sometido a la sociedad catalana por tanto es verdad que ha fracasado el esperpento que han puesto en funcionamiento

Voz 1018 02:09 en la SER hemos hablado con Gonzalo Boyer defensor de Puigdemont de Comín anuncia acciones legales por la difusión de las imágenes y admite que el ex presidente catalán le ha reconocido que en efecto los textos son suyos

Voz 5 02:21 el principio entiendo que no local me han explicado ellos ahora pues es la realidad he hablado con mi defendido varía entre los sorteos a la conversación privada que saca de contexto eso es lo lo lo último que me ha dicho

Voz 1018 02:35 en el Parlamento catalán Inés Arrimadas líder de Ciudadanos el principal partido de la oposición también pide valentía a los independentistas prófugos

Voz 6 02:41 que estos señores dice una cosa en privado y otra cosa en público están alimentando una ilusión y unas esperanzas que no se van a llevar a término nuca Ike están Fran fracturado la sociedad catalana para nada porque no son valientes de salir de CIR mide señores el pues es no a ninguna parte les falta valentía para reconocer en público lo que muchos dicen en privado desde hace mucho tiempo

Voz 1018 03:02 de Bruselas Felipe González a Puigdemont solo le cabe ya una salida

Voz 7 03:06 yo creo que tienen que asumir sus propias responsabilidades hay que recordarle a puse de modo que es un ciudadano con derechos y obligaciones y la primera obligación de un ciudadano demócrata de ponerse a disposición de la justicia si lo busca y si se siente inocente ningún problema

Voz 1018 03:26 Pablo Iglesias líder de Podemos en un acto reivindicativo de los derechos de los bomberos forestales ese en otro es el asunto de cinco a nosotros la situación de las bombas y los bomberos forestales en Catalunya hay en España nos parece más importantes que los meses que se mande en el señor puesta món del señor comenta el cine casi todo pasa hoy también por Cataluña sin saber todavía cuándo puede habernos fecha para la investidura ya a la espera del dictamen de los letrados del Parlament pero hay otras cosas importantes como el sí de los trabajadores de Opel al acuerdo con la empresa este es el momento en el que se anuncia el resultado del referendo con una participación de casi el noventa y cinco por ciento de la plantilla y las palabras de director del Centro de Figueruelas Antonio

Voz 8 04:13 con como voto si dos mil ochocientos noventa y siete un cincuenta y ocho cuarenta y uno por ciento Votos no dos mil ocho Un cuarenta con cuarenta y nueve por ciento Votos en blanco cincuenta y cuatro uno coma cero ocho por

Voz 9 04:26 esto hoy es un día muy especial porque hemos dado un paso importante para mejorar la competitividad de la planta de Zaragoza y asegurar su futuro el diálogo abierto la madurez y también la paz social han ayudado a superar una situación que ha sido muy complejo frenazo

Voz 0089 04:44 Fátima Báñez asegura que por primera vez desde la crisis disminuye el déficit del sistema de la Seguridad Social y que los ingresos crecen más que los gastos lo ha dicho en una comparecencia en el Congreso donde la oposición ha criticado el mensaje triunfalista de la ministra encerrados

Voz 10 04:56 ahora que la mitad de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista ya están en proceso de estudio y ejecución la oposición no se lo cree

Voz 0089 05:02 preguntado a la ministra por los doscientos millones comprometidos para la puesta en marcha de las mismas no cerrará la prisión de Guantánamo insiste en construir el muro con México y en regular la política migratoria lo ha dicho en el discurso sobre el estado de la Unión en el que el Partido Demócrata le ha advertido de que ningún matón ha doblegado nunca al pueblo estadounidense detenido el ex jugador y consejero delegado del Cádiz Enrique Pina por supuesto blanqueo de capitales procedente de traspasos de jugadores y otras actuaciones irregulares la policía registrado las dependencias de club y su domicilio donde sea llevo Ana se han llevado documentos

Voz 12 07:44 ha sido un error de la alcaldesa me ha dicho que expresamente lo diga ha sido un error mecánico en ella creía que había votado que sí por supuesto esa reprobación a señora Dancausa ha fallado el sistema Nos hemos min porque ha fallado Secretariado antes de que se activase oportuno heredado con lo suficiente fuerza pero solamente quería confirmar que por supuesto está a favor de esa reprobación lo que pasa es que el sistema de votación pues no no lo reflejaba así

Voz 1434 08:08 se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad de Madrid no cuentan con la Unidad de Valoración Forense que exige la ley que el Gobierno regional presupuesta desde hace tres años en todo este tiempo no se ha ejecutado ni un solo euro los profesionales defienden que su papel es fundamental para medir la gravedad de los casos son Rocío Gómez es la vicedecana del Colegio de Psicólogos de Madrid

Voz 13 08:32 el acusado evaluarlo para ver la peligrosidad que tiene poder aplicar una amiga de la que sea lo más acorde a la situación y la otra acompañamientos de la víctima y no sólo toma de declara que un sentido de ver cuál es su situación que relata la historia que la mes que la pared

Voz 2 08:49 hora catorce Ramos apuntar más noticias

Voz 1434 08:51 por Israel Aranguez y Alfonso Ojea el Secretario

Voz 0089 08:54 el del PSOE de Madrid José Manuel Franco reitera su propuesta de aglutinar varias fuerzas de la izquierda para ganar el Ayuntamiento de la capital en las próximas elecciones el líder de la agrupación insiste en que sólo puede hacerse en torno al proyecto socialista sin renunciar a sus siglas el juez García Castellón Senado la devolución de los coches incautados a Ignacio González y su familia en el marco de la operación Lezo los que estaba haciendo uso la Guardia Civil el magistrado invita a sus dueños a venderlos para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso el PSOE de Las Rozas denuncia que el gobierno local amaño un contrato para licitar cuatrocientas viviendas sociales que ahora están en manos de un fondo buitre los socialistas aseguran que el concurso de adjudicación fue creado a medida de la constructora y en los deportes el Leganés prepara su encuentro contra el Sevilla en la que es su primera semifinal de la Copa del Rey desde las nueve y media de la noche en Butarque los de Garitano tratarán de seguir haciendo historia es Cut

Voz 0089 10:15 palabras seis sonidos humanos Hello

Voz 16 10:20 hay que ni tan mal es capaz de llamar a Amy como le han enseñado sus entrenadores pero los números es otra cosa casi lo consigue con henchido sería contribuir pero lo intenta las

Voz 1510 10:41 primeras palabras de Wiki demuestran según los investigadores de este estudio

Voz 16 10:45 que los dialectos en esta especie

Voz 1434 10:48 pueden adquirir y mantener a través de la previa

Voz 16 10:50 la social

Voz 2 10:54 dos de la tarde y once minutos

Voz 15 11:03 información del tráfico vamos a la DGT

Voz 1434 11:05 eso Martínez buenas tardes buenas tardes posos

Voz 15 11:08 María del mes de enero y tranquilidad hasta ahora en las carreteras de la Comunidad en este instante la circulación está despejada tanto en las vías principales como en las secundarias niveles de tráfico bajos que no generan ni problemas ni retenciones de consideración en un punto de la red viaria madrileña desde la Dirección General de tráfico se hoy les recordamos que es importante que mantengan su vehículo en perfectas condiciones recuerden que deben realizar revisiones periódico

Voz 1434 11:29 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes finaliza han unos trabajos que se realizaban en la salida por la Avenida de América hasta hace muy poquitos minutos eh cortaban un carril se recuperan todos los Carles apuntó hoy ese recupera la normalidad si tenemos que destacar la circulación

Voz 17 11:47 con algo más lenta en la A

Voz 1434 11:50 la zona de la plaza de Manuel Becerra con la calle de Alcalá en sentido Puente de Ventas en esa confluencia hay obras que cortan algo más de un carril y por último en lo que respecta a los movimientos circulatorios en este segundo periodo de Hora punta mayor actividad en el centro en el área de Gran Vía Alcalá en el entorno de Cibeles sobre todo en la conexión con el paseo del Prado en sentido Glorieta de Carlos Quinto es vemos un tráfico muy lento con retenciones intermitentes la M30 el mayor volumen de vehículos en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur once grados ahora mismo en el centro de la capital llega a un cambio de tiempo con bastante más frío para los próximos días están escuchando Hora catorce Madrid con la producción de Teresa Rubio la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido

Voz 16 12:39 vamos con esa última

Voz 1434 12:41 ahora que les avanzábamos al principio de este Hora catorce Madrid y que nos ha llegado hace unos minutos desde la Asamblea ha quedado aplazada sin fecha la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción que estaba prevista para este viernes Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 12:56 qué tal buenas tardes pues si después de dos horas de reunión con un receso de por medio esa es la decisión que se adoptó

Voz 0089 13:01 todo hace sólo unos minutos aquí en la Asamblea de Madrid

Voz 0861 13:04 los tres únicos grupos presentes en esta comisión sobre la comisión PSOE Podemos y Ciudadanos han acordado como decía a aplazar sine die la comparecencia que estaba prevista para este mismo viernes la comparecencia de la presidenta en el marco del caso Lezo han llegado a esa conclusión después de haber escuchado durante varias horas la opinión del letrado de la propia Comisión sobre el auto del Audiencia Nacional adelantado ayer por la Cadena Ser el letrado cree que el magistrado es categórico a la hora de que no se debería haber entregado esa documentación a la Comisión pero ese auto también deja varias dudas por ejemplo sobre qué tienen que hacer ahora todos los diputados que tienen en su poder la documentación del canal de hecho los propios grupos asumen que les falta información para saber si alguna duda jurídica sobre la inminente comparecencia de la presidenta por eso no descartan que se a producir en un futuro pero por lo pronto no será este mismo viernes los tres grupos acaban hacer su primer análisis de urgencia el PSOE y Podemos coinciden en que el PP ha torpedeado el trabajo de la comisión con este auto ya han puesto la zancadilla parlamentaria para evitar a toda costa que Cristina Cifuentes de la cara en la Asamblea de Madrid desde Ciudadanos le han recordado al portavoz del Gobierno Ángel Garrido que debería preocuparse más por los papeles que perdieron que por los que tiene la oposición

Voz 1434 14:16 gracias Javier la Mesa de la Asamblea se reunía esta mañana en la mesa de la Comisión de corrupción mejor dichos errónea hasta mañana para resolver las dudas respecto a la comparecencia del viernes de Cifuentes después de ese auto del juez del caso Lezo que decía que no se puede ahora la oposición los documentos que están en el sumario insistía Ángel Garrido esta mañana también en que esos documentos están las actas que la Comunidad venía negando a los grupos desde hace meses a pesar de que otro juez sí que había autorizado su entrega esta vez por cierto el Gobierno regional no ha perdido el fax no perdido la comunicación del tribunal y ahora llaman mentirosa a la oposición Illes exige disculpas

Voz 0177 14:53 de lo que ha venido a decir el juez al final es que toda esta campaña que llevábamos de meses de mentiras infundios sobre el tratamiento de una documentación que había entregado autoridad judicial pues ha dejado al descubierto cuál era el verdadero objetivo la oposición creen a otro que perjudicar y dañar en este caso a la presidenta Cristina Cifuentes yo creo que el varapalo ese es tremendo insisto ese sin precedentes dijo que tiene que hacer la oposición yo creo sobre todo personas extrañado la boca con palabras de regeneración es Sines ampliado mintiendo como mínimo pedir disculpas pedir disculpas al pueblo de Madrid ayer habían vendido también la presidenta quien querían hacer daño

Voz 1434 15:28 vamos ya con ese otro asunto que hemos destacado al comienzo habrá comisión de investigación sobre Bicimad en el Ayuntamiento de la capital el PSOE ha apoyado la iniciativa del Partido Popular tras introducir algunos cambios como que el tiempo que es esa comisión que también ha contado con el apoyo de Ciudadanos sea menor de lo previsto Ahora Madrid estaba dispuesto a apoyar la también si esa investigación se extendía los tiempos de Ana Botella pero esa parte ya no lo han conseguido todo esto en la segunda jornada del Pleno mensual en el Ayuntamiento de la capital así que vamos a Cibeles Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 16:00 el buenas tardes el Partido Popular se ha salido con la suya abra una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades que este grupo ha denunciado incluso ante los

Voz 0089 16:08 Tribunales de Justicia por la cesión del contrato

Voz 0622 16:11 no a la EMT empezará antes del quince de febrero y tendrá una duración de tres meses que es la última condición apoyada por el PSOE para aceptar la iniciativa del Partido Popular así debatido Ignacio Benito PSOE Álvaro González Partido Popular Begoña Villacís ciudadanos e Inés Sabanés Ahora Madrid

Voz 18 16:29 que de las pequeñas dudas que podían asistir hace dos meses hemos pasado a la constatación de irregularidades con documentos desaparecidos otros que no están firmados y alguno más que incluso cuenta confirma fechas manipuladas y nosotros sí

Voz 14 16:42 qué podemos aportar esa documentación que de claridad y usted ninguna usted querido ensuciar esta comisión de investigación

Voz 19 16:49 están ustedes de dinero que no es suyo y además no lo están haciendo con la responsabilidad que el Ariane

Voz 1510 16:55 se hizo ese es su

Voz 11 16:58 no quieren aceptar la enmienda el Partido Socialista porque ustedes saben que era un contrato mayo cuantificado asienten es tremenda yo desde luego les votos de minas amores la comisión de investigación

Voz 0622 17:14 el grupo socialista no ha conseguido hoy que la investigación municipal alcance también a la adjudicación abonó Park por parte del Partido Popular en dos mil trece cuestión que si iban a llevar al pleno del próximo mes y que previsiblemente saldrá adelante si no hay ningún error en la votación

Voz 1434 17:30 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:34 Madrid

Voz 1434 17:38 y seguimos contigo Felipe en el Ayuntamiento porque contra todo pronóstico al final no ha salido adelante la reprobación de la delegada del Gobierno de Concepción Dancausa por los constantes recursos que presenta contra decisiones del Ayuntamiento Ahora Madrid y PSOE habían pactado finalmente un texto conjunto pero un fallo de Carmena a la hora de votar a salvada Dancausa no

Voz 0622 17:57 pues si estas cosas pasan podría haberle ocurrido a cualquiera pero ha sido la propia alcaldesa a la que ha cometido ese error Un fallo humano o técnico que en definitiva ha impedido que tanto Ahora Madrid como el PSOE consiguiera su propósito de que el pleno municipal reprobar a la actual delegada del Gobierno que fue concejala de este Ayuntamiento por dicen está aquí Pizarro los acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales creí que apretaba la tecla verde pero por algún motivo no debí hacerlo bien con el sistema de votación electrónica puede haber errores ha explicado la propia Carmen a momentos antes así han debatido sobre la hiperactividad de Dancausa Rita Maestre Ahora Madrid Ramón Silva PSOE Martínez Almeida Partido Popular Silvia

Voz 0089 18:42 Saavedra Ciudadanos

Voz 20 18:44 te muestra una actitud absolutamente partidista por parte de la Delegación de Gobierno y en particular de la delegada del Gobierno la señora Dancausa porque debería velar por los intereses de todos independientemente del color del partido político

Voz 18 18:57 ustedes en la mano en el bolsillo de los trabajadores para quitarles el dinero sabemos cuál es su capacidad

Voz 21 19:03 la de diálogo y entendimiento reprobar a aquellos que no se pueden defender a diferencia de usted lo único que ha hecho Concha Dancausa es cumplir las obligaciones que legalmente tiene encomendada

Voz 22 19:13 la Abogacía del Estado no estaba para pintar y colorear ni tampoco los magistrados del Tribunal Superior de Justicia están para hacer desplegables ni la Delegación del Gobierno se dedica a hacer castillos hinchables aquí hay un auto del Tribunal Superior de Justicia

Voz 0622 19:26 los representantes sindicales presentes hoy en el pleno han dicho que entienden el error de Carmena Ahora Madrid PSOE ya

Voz 1434 19:31 han anunciado que para el próximo pleno traerán

Voz 0622 19:34 aquí una nueva moción en el mismo sentido político aunque no igual que la fallida de hoy porque

Voz 0089 19:40 el reglamento no lo permite la portavoz socialista

Voz 0622 19:42 la Purificación Causapié lamenta profundamente el error de Manuela Carmena y espera que pida disculpas a los trabajadores

Voz 2 23:06 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:11 se lo venimos contando hoy en la ser los juzgados de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid no cuentan con la Unidad de Valoración Integral Forense un equipo formado por un médico forense un psicólogo y un trabajador social que está recogido en la Ley estatal sobre violencia machista Ike la Comunidad lleva presupuestado los años sin que en todo este tiempo se haya ejecutado ni un solo euro los profesionales advierten de lo necesario que su trabajo para valorar la gravedad de cada caso Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes en dos mil dieciséis el Gobierno regional presupuestó doscientos cincuenta mil euros para los equipos psicosociales The Guardian juzgados de Violencia sobre la Mujer pero cuando acabo el año no se había invertido ni un solo euro para este fin se repitió la misma operación en dos mil diecisiete algo más de doscientos cincuenta mil euros de presupuesto cero gastados pasados doce meses Rocío Gómez es vicedecana del Colegio de Psicólogos de mal

Voz 1915 24:02 es por dejadez de la Administración

Voz 31 24:04 la justicia no tiene ningún interés real encallado un servicio de calidad por parte de técnicos en los órganos judiciales entonces no se ha preocupado de ejecutar eso casi un aprobado

Voz 1434 24:15 estos profesionales encargarían de valorar a la víctima y al agresor y ayudar al juez al determinar las medidas de protección pero ahora sí una mujer acude al juzgado ya en horario de guardia no se encontrará ni a psicólogos trabajadores sociales en la Comunidad de Madrid hay veintitrés juzgados con competencia exclusiva y otros ocho de instrucción que tienen competencia en este tema las guardias las hacen dos juzgados cada día de nueve de la mañana a nueve de la noche Pilar Llop es diputada socialista e impulsora de la proposición no de ley que salió adelante a finales de dos mil quince con la que se crearon esos equipos psicosociales de guardias

Voz 32 24:46 pensábamos que era importante dotar de estos recursos para incrementar la protección de las víctimas sabemos que el que haya recursos disponibles para las víctimas incrementa la confianza ellas víctimas un sistema judicial

Voz 1434 24:59 de momento el presupuesto de este año es bastante más bajo todavía poco más de ochenta mil euros de los que tampoco se ha convertido aún ni un euro la comunidad dice Helena que si hasta ahora no ha puesto en marcha el servicio es porque no se ponen de cuerdo con los sindicatos una cuestión económica los representantes de los trabajadores recuerdan que el servicio podría independientemente de que ellos luchen por les fuentes de la Consejería de Justicia que escena dicen que los sindicatos piden un dinero para ese personal laboral que generaría diferencias con otros trabajadores que harán guardias en los juzgados Ana Sánchez de la Cova de Igualdad de UGT le esta respuesta de la Administración como una excusa la común

Voz 33 25:33 irás lo que no dice es que el objetivo fundamental debería de ser la atención a las víctimas Iker el tema del salario de los trabajadores

Voz 1434 25:42 no hay un justificación seria

Voz 33 25:44 en problemas si realmente existiera voluntad política para atender a las víctimas que es lo prioritario

Voz 1434 25:50 desde Comisiones Obreras José Ramón Fernández recuerda que han ido incluso con todo esto al Defensor del Pueblo

Voz 34 25:55 eso está vulnerando entendíamos un derecho a la protección a la víctima el Defensor del Pueblo no pero a ver la denunciada consideró está requiriendo información a la Dirección General de Justicia y nos consta que no le da respuesta

Voz 1434 26:14 sí desde CSIT Alfonso Recio hace memoria de las reuniones que ha habido con la Consejería

Voz 1018 26:18 solamente ha habido dos reuniones una voz tan tan

Voz 35 26:20 pues a la Administración otra la que nos presentamos las nuestros nosotros los sindicatos Se acabó eso estoy hablando hace dos años ya está el año anterior lo que nos han vuelto a presentar otra propuesta un poquito más grande elevaron poquico la suya pero teníamos solamente por Neil no nos hemos sentado a a desarrollarla

Voz 1434 26:36 los sindicatos señalan además con ironía el hecho de que la Administración les conceda tanto poder para paralizar presupuestos durante tres años gracias Elena José Manuel Franco insiste y esta vez lo ha hecho en presencia del jefe de Pedro Sánchez el secretario general del PSOE de Madrid mantiene su propuesta de sumar a las fuerzas de izquierda para las elecciones de dos mil diecinueve en la capital una idea que no gustó en Ferraz aunque Franco matiza ahora que esa oferta no pasa por renunciar a sus siglas no lo que Franco propone es dejar las puertas abiertas a aquellos que quieran sumarse a la candidatura socialista Sonia Palomino

Voz 1915 27:08 planteado por Pedro Sánchez y José Manuel Franco ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una candidatura de izquierdas para concurrir a las municipales de dos mil diecinueve una idea con la que Ferraz no está de acuerdo de hecho a diferencia de la primera vez que lo planteo Franco ha matizado que se trata de adherir a personas y colectivos progresistas al proyecto del PSOE

Voz 36 27:24 una posibilidad para poder ganar las elecciones en la ciudad de Madrid es que en nuestra lista en torno al proyecto socialista esto quiero dejar muy claro puedan sumarse todas aquellas personas y colectivos que compartan las líneas maestras de nuestro programa electoral

Voz 1915 27:41 el PSOE tiene cantera dice Franco que no ha dado nombres para concurrir al Ayuntamiento de la capital sólo dice que el o la que elija el partido suscitar entusiasmo sobre el actual portavoz en la Asamblea Ángel Gabilondo

Voz 36 27:51 es va a ser lo que él quiera porque lo que él tiene la estoy convencido de que lo van a querer los militantes de Madrid ha tenido y lo quiero resaltar aquí la enorme generosidad que siendo socialista sin carnet ha dicho que su decisión será sometida al escrutinio de las bases El líder de los sociales

Voz 1915 28:11 estas descarta eso sí ser candidato porque dice su compromiso es trabajar para el partido como secretario general

Voz 37 28:20 porque no puede pasar mamá encontrados resultados para mamá

Voz 1434 28:24 mamá móvil mamá rico

Voz 38 28:26 puestas que solo un médico puede dar por eso en Ibi la primera visita gratuita es siempre con un médico especialista pide tu primera visita gratuita en Ibi punto es o en el novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ibi donde nace la vida

Voz 39 28:40 a ver

Voz 40 28:42 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga las cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados harán basta fácil

Voz 2 29:01 catorce los deportes

Voz 1434 29:07 Ander De la Torre buenas tardes buenas tardes el Leganés

Voz 41 29:09 es abre hoy las semifinales de la Copa del Rey frente al Sevilla en Butarque a partir de las nueve y media el conjunto pepineros quiere seguir haciendo historia ya que no olvidemos que es la primera vez que llega a las semis de Copa en sus años de vida se va a rozar el lleno ahora mismo muy muy muy pocas entradas disponibles un Leganés que va sin nada que perder pero con la mayor de las ilusiones para intentar alcanzar la final iré donde Érase una temporada para enmarcar en baloncesto Estudiantes ganó a Van Beat anoche setenta y ocho setenta y tres y depende de sí mismo para pasar a la siguiente ronda de la Champions League además como curiosidad Pablo Laso cumplirá mañana frente al CSKA de Moscú quinientos partidos al frente del Real Madrid

Voz 1434 29:43 marchamos once grados ahora mismo en el centro de la capital como cada día les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las

Voz 2 29:49 Sitti veinte hasta luego

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde

Voz 2 30:02 la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 hay días y días atribuya un bajón de la amoral posiblemente por el aplazamiento del debate de investidura los mensajes que remitió ayer a su exconsejero Toni Comín unos textos que un cámara de Telecinco grabó de la pantalla del móvil del ex consejero de Sanidad ruido también a Bruselas en síntesis el ex presidente admite de forma implícita que los mensajes son suyos que el Carles que aparece reflejado en la pantalla Hessel pasajes en los que sin ambigüedades dice que esto ha terminado Moncloa triunfa los nuestros nos han sacrificado al menos a mí hoy a través de Twitter intenta desdibujar con seguimos ese sentimiento de de

Voz 0089 30:56 J oficialmente los suyos dicen

Voz 1018 30:58 que nada ha cambiado Carles Campuzano es el portavoz del PDeCAT en el Congreso

Voz 3 31:02 cómo puede comprender la posición política del Partido Demócrata en Hoy por supuesto la posición política del grupo parlamentario de Junts per Cataluña no va a variar por estos mensajes proceso soberanista que es la voluntad de los catalanes decidan su futuro político como país como comunidad

Voz 1018 31:19 ha llegado para quedarse pero en el Gobierno entienden que la aventura secesionista llegado a su término Gioda sólo cabe que digan en público lo que reconocen en privado Soraya Sáenz Santamaría Juan Ignacio Zoido

Voz 4 31:29 yo creo que ha llegado el momento en que sea suma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado

Voz 1195 31:38 que yo me quedo con otro de los mensajes que él dice que dice esto ha fracasado yo lo que creo que esto es un auténtico esperpento al que el señor Puigdemont ha sometido a la sociedad catalana importantes es verdad que ha fracasado el esperpento que han puesto en funcionamiento

Voz 1018 31:54 les ofreceremos enseguida las distintas reacciones que han originado estas confesiones en privado de Puigdemont en todos los ámbitos del arco político bueno en casi todos porque Pablo Iglesias ha preferido quedarse con lo que hoy era su objetivo político con la defensa de los bomberos forestales a nosotros la situación de las bomberos y los bomberos forestales en Catalunya y en España nos parece más importantes que los semestres que se mande en el señor puesta Moon del señor comen el Rey ha aprovechado la recepción anual al cuerpo diplomático para agradecer públicamente el respaldo internacional España somos sobre todo

Voz 0623 32:25 sientes del valor de la democracia y el Estado de Derecho es quiero agradecer el apoyo sin fisuras que la comunidad internacional ha ofrecido a España ante la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia reciente una crisis que ha puesto a prueba valores y principios que no son solo españoles sino europeos y universales el valor de la convivencia y la concordia en la diversidad el valor del respeto a la democracia y al Estado de Derecho Hora catorce

Voz 1018 33:03 miércoles treinta y uno de enero Toñi Fernández Adrián Prado buenas tardes

Voz 0089 33:06 hola qué tal alarde estamos hablando del acuerdo en Opel ganó el si los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas han aprobado por dos mil ochocientos votos frente a dos mil el preacuerdo de convenio colectivo alcanzado entre sindicatos y empresa valoración del director de Opel España

Voz 9 33:21 es un día muy especial porque hemos dado un paso importante para mejorar la competitividad de la planta de Zaragoza y asegurar su

Voz 1018 33:28 duro balance en positivo el calles

Voz 0089 33:31 ha ganado la ministra de Empleo la hora de hablar de la situación de las pensiones en el Congreso por primera vez desde el comienzo de la crisis el déficit será menor que el año anterior un triunfalismo que no se cree la oposición escuchamos a la ministra Fátima Báñez y a la portavoz socialista Mercè Perea

Voz 42 33:44 hemos iniciado el camino de la vuelta al equilibrio

Voz 43 33:49 sistema vienen los manifiesta que esto ha mejorado fantásticamente bien no nos da datos y francamente no la queremos

Voz 0089 33:55 sí más balances del Gobierno invasivas la ministra de Igualdad asegura que la mitad de las medidas del pacto de Estado contra la violencia machista ya se han puesto en práctica algo que tampoco se cree la oposición escuchamos a Dolors Montserrat y Angeles Alvarez del PSOE

Voz 43 34:09 que alrededor de la mitad de las doscientas catorce medidas ya han iniciado su proceso de ejecución es un antojo para engañar la percepción sobre este pacto Un

Voz 0089 34:20 respaldo a la presidenta del Banco Santander Ana Botín apoya una posible candidatura del ministro de Economía Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 44 34:28 el INE ha hecho un gran trabajo como ministro yo creo que es una gran noticia si se diera el caso de que tengamos más españoles en instituciones europeas

Voz 0089 34:37 en clase detenido un profesor en Baleares por tocamientos a al menos quince de sus alumnas todas estudiantes de secundaria del profesor ya está en libertad con una orden de alejamiento ya ha sido apartado de la docencia de manera temporal

Voz 1018 34:48 por blanqueo la policía ha detenido al consejero de León

Voz 0089 34:51 el ex jugador Quique Pina en el marco de una investigación sobre comisiones al margen del club con los contratos de varios jugadores desde que este directivo tomó posesión de su cargo en un comunicado el club ha mandado un mensaje de tranquilidad a su afición al mando desde hoy España vuelve a estar al frente de la misión europea que intenta evitar que el yihadismo se haga fuerte en Mali en un momento en el que la seguridad en ese país ha empeorado escuchamos a la ministra de Defensa ayudar a las fuerzas armadas de Mali a que puedan luchar contra aquello

Voz 44 35:17 los que quieren hacer de su país el pasto del terrorismo creo que es un gran

Voz 0089 35:23 siempre de Trump en su primer discurso sobre el estado de la Unión donó el trampa relacionado la inmigración con la seguridad nacional ha anunciado nuevos presos para Guantánamo la réplica a Trump Sala dado el congresista Joe Kennedy asegurando que todos los Dreamers los observaban Illes querían enviar un mensaje la frase la terminan español otro Watch Mike Bibby absolutos víctima con ustedes son parte de nuestra historia Joe Kennedy añadido ningún matón ha doblegado al pueblo de los Estados Unidos

Voz 3 35:52 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 45 35:58 José Antonio el telegrama es para Joe Kennedy señor congresista por Massachusetts para repicar el discurso del presidente Trump sobre el estado de la Unión que estaba basado en el muro con México la prisión de Guantánamo y el rechazo a los inmigrantes han lanzado una enmienda a la totalidad ha sido certero al lamentar el odio y la supremacía racial marchen orgullosos por las calles de América al acusar al presidente de espolear el extremismo al reconocer que va a luchar por los niños a los que han retirado la cobertura legal el matones pueden dar un puñetazo pero no van a prevalecer ha dicho queda entendido

Voz 1018 36:38 Miguel Ángel Aguilar que vayan obra con nosotros y la incertidumbre política de Cataluña también preocupa a los organizadores del Mobile World Congress el Congreso Mundial de Móviles que cada año convierte a Barcelona en centro de referencia internacional y que este año tiene una cita prevista para el día veintiséis de febrero Joan Bofill

Voz 0089 36:53 los organizadores del Mobile han querido dejar claro que

Voz 1018 36:55 hoy no querían hablar mucho de la crisis política

Voz 0089 36:58 no somos políticos somos gente de negocios dicho beneficio de Bou por eso necesitamos asegurarnos un entorno estable decía Michael O'Hara jefe de marketing el Congreso hay contrato hasta dos mil veintitrés firmado con Barcelona y merece estamos comprometidos con ello decía añadiendo esperamos un entorno seguro y estable para poder continuar en la ciudad en la rueda de prensa estaba el Ayuntamiento Gerardo pisar el lo ha dicho que lo hubiera gustado Mobile con una Generalitat en funciones pero como no ha sido así es suplicio lo que hemos hecho es suplir lo con un diálogo de todas las administraciones y eso el Mobile lo ha entendido y valorado positivamente vencía ciento ocho mil congresistas llegarán el lunes veintiséis a la Fira de la Gran Vía en un Mobile que este año se centra en presentar la tecnología del futuro argumentan que por ello en esta edición no hay conferencias mediáticas como las el creador de Facebook o de Netflix de años anteriores se hablará del Bloc Chain que es la tecnología de las monedas virtuales la inteligencia artificial o el cinco G todo han cuatro días supondrá para Barcelona cuatrocientos setenta y un millones de euros y trece mil puestos de trabajo

Voz 1018 37:58 Alicia Molina Innova válido en la técnica Adrián Prado Carlos Cala la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión que el tiempo cuidado porque entra un nuevo frente frío

Voz 0978 38:06 a partir de mañana llegará un cambio de tiempo que era bajar mucho las temperaturas un descenso que será persistente de momento esta tarde seguirá luciendo el sol en la mayor parte del país con temperaturas parecidas a las últimas tardes ambiente al sol agradable nubes en aumento en el Cantábrico también Andalucía sobre todo la próxima noche cuando empezara a llover chubascos

Voz 0089 38:24 todavía hay algunos intensos en Canarias

Voz 0978 38:26 espero que mañana las nubes sean más activas en el Cantábrico y zonas próximas también en Cataluña Conde nevadas a partir de quinientos metros mañana durante la tarde también a última hora nevará en puntos de montaña del sudeste de la Península

Voz 2 38:40 hora catorce Cadena SER

Voz 2 39:34 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos Carla

Voz 1018 39:40 asume como una flaqueza humana a su confidencia Telefónica a su ex consejero Toni Comín sobre el fracaso del proceso independentista unos mensajes en la tarde de ayer a través de un sistema de mensajería que se llama Signal y que según los expertos es mucho más más fiable más seguro por ejemplo que el Barça vi que hoy ha difundido Telecinco a través de la grabación que realizó un cámara de esta cadena la pantalla

Voz 1434 40:00 la del teléfono de comer LODE

Voz 1018 40:02 esto sea terminado los nuestros nos han sacrificado ha recorrido todo el país desde primera hora íbamos a empezar precisamente por lo último por lo que supone el reconocimiento implícito de que los textos en efecto son suyos perforada

Voz 1749 40:15 con sus mensajes ambos están admitiendo la veracidad de lo publicado pero lo atribuyen a un momento de debilidad de pulmón por todo lo que pasó ayer nos intentan convencer de que ella se ha rehecho y que el plan sigue siendo convertirle en presiden tal y como él mismo dijo anoche en un discurso grabado el primero ha sido el propio en un mensaje poco después del mediodía admite que es humano y que hay Momo dos en los que duda pero añade también que expresident y que no se jugarán y dará marcha atrás por respeto agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y con el país aparte mucha Mon recuerda que también es periodista hay que hay límites como la privacidad que nunca hay que violar en línea similar el otro afectado Toni Comín que ha publicado una serie de mensajes inmediatamente de pues en los que anuncia medidas legales porque la revelación de secretos es delito tanto en España como en Bélgica y asegura que la posición política de pulmón quedó inequívocamente expresada anoche Comín también pronostica que se va a llevar un enorme disgusto quién sabe ilusiones con la división del independentismo ya que desde la pluralidad ideológica afirma que la unidad está absolutamente garantizado

Voz 1018 41:18 ante este reconocimiento implícito el Gobierno venía a dar por hecho que las frases sobre el fracaso del prosigue sólo podían ser de Puigdemont y eso que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría le pedía desde Valencia precisamente que se atreva a decir en público lo que admite en privado

Voz 4 41:31 creo que es momento de que esa comunidad autónoma pueda recuperar la estabilidad la serenidad y la fortaleza que siempre ha tenido en un país que España que es un país fuerte unido insolidario yo creo que ha llegado el momento en que sea suma públicamente lo que se ha dicho muchas veces Si por muchos en privado

Voz 1018 41:57 pero que lo previamente a todo esto saltó la liebre con la difusión de esas imágenes que recogía los mensajes sí que recordamos ya con Sonia Sánchez

Voz 1916 42:03 sí en la pantalla del teléfono del exconseller Comín Seven textos del sistema de mensajería Signal en los que

Voz 1434 42:09 el remitente llamado Carlas que el propio pues

Voz 1916 42:11 ha sido que se él habla de que se están viviendo en los últimos días de una Cataluña republicana además Puigdemont dice a Coming supongo que tienes claro que esto se ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería tarda en otros de los mensajes de Puigdemont hemos el plan de Moncloa funciona lo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico no sé lo que me queda de vida espero que mucha pero la dedicaré a poner en orden estos años ya proteger mi reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común esto ahora se ha terminado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia mensajes José Antonio en los que Puigdemont parece tirar la toalla

Voz 1018 42:55 registrará bueno pues el abogado que defienda los protagonistas de este intercambio de mensajes Gonzalo llega anuncia una serie de medidas legales por la difusión televisiva de esos mensajes Boyer dudaba a primera hora de que Puigdemont fuera realmente uno de los interlocutores llegó a decir que no eran mensajes compuso Puigdemont sino con un amigo que también se llama Carlas no sé si después de que el propio expresidente haya venido a asumir que que todo se debió a una debilidad humana pues ha cambiado de criterio Javier Álvarez

Voz 0689 43:22 buenas tardes uno de los abogados de puse money de Comín Gonzalo voy ha confirmado a la Cadena Ser que la conversación entre ambos es real son los únicos interlocutores

Voz 5 43:30 en principio entiendo que no de local no me han explicado ellos ahora pues es la realidad

Voz 0689 43:35 el letrado considera que se trata de una conversación privada que ha sido sacada de contexto

Voz 5 43:39 he hablado con mi defendió haría P sí evidentemente lo que decía una conversación privada que es sacada de contexto y eso es lo lo lo lo último que ha dicho no

Voz 0689 43:48 en consecuencia los equipos jurídicos han iniciado los trámites para presentar una querella criminal por revelación de secretos vulneración de la intimidad

Voz 1762 43:55 así que norte el el presidente del código

Voz 47 43:58 penal que ese es el acceder al plante a a periodo una conversación privada e persona particular no

Voz 0689 44:07 los letrados estudian además las responsabilidades no sólo en el medio de comunicación que difunde sino en los periodistas

Voz 47 44:13 el drama todos los medios difunden mensajes lo que pasa es que distinto el hecho de grabar sabiendo la ilegalidad un mensaje ir es decir que trabajaron para medir nuestros pobres tenemos primero que determinará que la relación que existe entre unos y otros para establecer cuáles son los responsables legales del asunto no

Voz 0689 44:37 delitos están contemplados en el Código Penal español y también en el belga aquí la violación de la intimidad y la revelación de secretos están castigados en el caso más grave es decir si se le da publicidad hasta con cinco años de

Voz 1018 44:48 por en el Parlamento catalán como facilmente suponen ustedes esta polémica ha dado para mucho Soledad Domínguez

Voz 1915 44:53 a su llegada al Parlament la líder de Ciutadans Inés Arrimadas subrayaba que los mensajes de Puigdemont confirma lo que hace tiempo que lo

Voz 1434 45:00 independentistas admiten en privado en cruces es una

Voz 48 45:02 gran farsa me parece que que llega la hora de la verdad llega la hora de que digan la verdad a su propia gente a la gente a la que han ilusionado a la gente a la que han mentido en la gente a la que le han prometido una cosa que no llegar nunca

Voz 1915 45:14 desde el PSC Miquel Iceta decía entender que los mensajes podían ser fruto de un momento de bajón personal de Carles Puigdemont subrayaba que hay que esperar a que esto se concrete en decisiones políticas del propio Puigdemont o de la mayoría independentista en el Parlament

Voz 1018 45:28 yo creo que hemos de ir un poco más allá Il

Voz 49 45:31 fuerzas independentistas deben finalmente tomar una decisión si quieren moverse en el terreno de la legalidad tienen que proponer un candidato que pueda efectivamente desarrollar las funciones de presidente

Voz 1434 45:43 David García Albiol del Partido Popular pide a Puigdemont

Voz 1915 45:46 que sea coherente con sus mensajes privados que renuncia al acta de diputado

Voz 1018 45:50 y todo esto sin saber todavía qué puede pasar a partir de mañana a la Cámara aplazada la investidura del único candidato a la presidencia del Gobierno catalán sin fecha para una nueva convocatoria sin que los juristas se pongan de acuerdo en el límite de los plazos parece que todo está en función de un dictamen de los letrados que en principio en principio Pablo Tallón deberíamos conocer hoy

Voz 0089 46:09 en principio durante las próximas horas este informe que encargó la mesa estará finalizado en manos de los grupos parlamentarios las posibilidades que hay encima de la mesa son básicamente tres que el Parlament se disuelva por no haberse celebrado la primera sesión de investidura dentro del plazo que marca el reglamento que el reloj se congele hasta que el Constitucional resuelva las alegaciones sobre el veto a la investidura de Puigdemont o que desde esta misma noche ya empiece la cuenta atrás de dos meses antes de que la Cámara catalana quede nuevamente

Voz 0861 46:35 suelta aunque entramos en el terreno de las