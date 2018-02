Hora 14 (01/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:11 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos muy buenas tardes

Voz 1018 00:27 de movimiento de los independentistas catalanes pasa por plantear una presidencia simbólica de Puigdemont compartida con otra ejecutiva al frente del futuro gobierno catalán lo propones desde la cárcel el líder de Esquerra Oriol Junqueras en una entrevista por escrito que publica hoy el digital Diario dice seis sin concretar la fecha exacta en la que contestó a las preguntas que lo trasladaron sus abogados hoy presidente de la Cámara autonómica Roger Torrent acaba de admitir en declaraciones a La Sexta que hasta principios de la próxima semana no se conocerá el dictamen de los letrados de la Cámara sobre los plazos máximos para realizar del debate de investidura para el que su único candidato sigue siendo de Puigdemont

Voz 2 01:04 los retrasos están trabajando en Annan informes seguramente a principios de la semana que viene los los tendremos a quema la mesa los podemos tratar el Parlament que está convocada para el martes la agenda política Fernandes Cataluña no lo marca el Tribunal Constitucional marca la propia Cámara cuando haya garantías a garantías de excluirá la investidura efectivamente será efectiva ese pueda formar gobierno ahí un candidato el único candidato Oscar la fusión de Carlos Puyol Bosch con lo cual evidentemente uno habrá otra ronda de contactos con los grupos parlamentarios

Voz 1018 01:39 en paralelo representantes legales de Juncker así los Jordis han anunciado en Londres una iniciativa ante la ONU para denunciar España por encarcelamiento ilegal una maniobra sencillamente para hacer ruido para buscar notoriedad internacional porque expertos en defensa de derechos humanos ante organismos internacionales como el letrado José María Fuster Fabra con que el acabamos de hablar aseguran que no va a ninguna parte

Voz 3 02:00 la cómico que cura plantear es quiera o bien al Comité de Derechos Humanos o bien a un relator especial este lo hace a emitir un dictamen este dictamen en todo caso lo que puede hacer son recomendaciones al Estado español aunque repito que yo creo que poca recomendaciones pueda ver porque el sistema a judicial español sistema constitucional español es un sistema homologable con las democracias más a avanzadas

Voz 1018 02:34 lo que es una realidad es que el independentismo ha tenido consecuencias negativas también para la libertad de expresión para el trabajo de los periodistas en Cataluña estará denuncia que formulan Reporteros Sin Fronteras en su informe anual del pasado año presentado hace unos minutos a la selva

Voz 4 02:48 sí dice este informe que los últimos tres meses han sido los más negros de la historia democrática de Catalunya Reporteros Sin Fronteras ya publicó un informe que mostraba las presiones que tenían los periodistas en Catalunya Cisco valles sobre eso hoy decía que aunque es algo que siempre ha existido con independentismo se ha agravado y ahora las presiones son más claras y evidentes y que aunque los periodistas son presionados de un lado el otro de lado independentista parece estar más organizado

Voz 1018 03:12 el ministro de Justicia Rafael Catalá recuerda que la ley contempla la inhabilitación de los dirigentes políticos encausados por rebelión antes de que exista una sentencia condenatoria Declaraciones Antena tres ha subrayado que tan pronto como el instructor del Supremo formalice el procesamiento lo cual podría producirse en unos meses

Voz 1764 03:29 sí es hoy una interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas e rebeldes en ese momento antes de esperar incluso a la sentencia ya hay una inhabilitación por lo tanto cuando se dicte auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitados

Voz 1018 03:49 Óscar Puente portavoz de la Ejecutiva del PSOE entiende que el funcionamiento de los independentistas se parece bastante al de la sectas que es cómico entre cómico trágico y luego uno ve ya ciertos componentes de comportamiento de secta además en una parte del independentismo porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson les tiene a todos metidos en la habitación los irá la sensación de que van a un suicidio colectivo son declaraciones a la SER en Valladolid y Albert Rivera líder de Ciudadanos

Voz 5 04:14 qué más tiene que parar de hacer el indio tiene que volver a realidad hay dejar que gobierne Cataluña que un presidente de una presidenta que cumplo las leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 1018 04:27 con todo este ruido seguramente olvidamos cada día muchos problemas preocupaciones sociales económicas que afectan a miles de ciudadanos y lo hizo además un banquero Francisco González que es el presidente del BBVA

Voz 2 04:37 graciosamente estamos en España de un momento de coches lo ruido aquí hablamos solamente de Cataluña todos los días en que si fulanito que sube garito y pero lo estamos ocupando de lo que es realmente importante que es como cambiar el modelo productivo y Coppola damos futuro

Voz 6 04:56 además el turismo extranjero cayó casi un catorce por ciento en diciembre en Cataluña lo que afectó al conjunto de España dos mil diecisiete Se cerró con casi ochenta y dos millones de visitantes en todo el país por debajo de las últimas previsiones oficiales el gasto turístico también cayó un seis coma ocho por ciento en Cataluña y subió una décima en el resto de España

Voz 1018 05:12 con unas veinticinco mil personas se encuentran cada año en riesgo de exclusión social en España debido al cáncer son sobre todos los desempleados sin prestación los autónomos y los trabajadores precarios los que más sufren su incidencia cuando tienen que hacer frente a la enfermedad los pediatras inician una recogida de firmas para exigir que haya al menos un especialista en cada centro de salud actualmente una de cada tres plazas en la Atención Primaria están cubiertas por médicos de otras especialidades la Audiencia de Madrid condena a un empresario readmitir a una mujer a la que despidió después de que solicitara ausentarse para acudir a un juicio por violencia de género el juez pide que es el abonen los salarios atrasados

Voz 1434 05:43 y que sea indemnizado por daños morales dos

Voz 1018 05:45 casi seis minutos

Voz 2 05:49 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 8 06:01 pero

Voz 0047 08:00 el Tribunal Superior de Justicia obliga a un empresario a readmitir a una mujer a la que despidió por tener que acudir a un juicio como víctima de violencia machista según el juez decisión atenta contra sus derechos por razón de sexo los albergue del Ayuntamiento de Madrid están desbordados en plena Campaña del Frío según denuncia el párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo Javier Baeza asegura que durante las últimas cuatro noches decenas de personas se han quedado fuera de estos centro la mujer de veintiuno años que abandonó a su bebé recién nacida en una iglesia de Tetuán permanece en dependencias policiales a la espera de prestar declaración en la pequeña se encuentra en perfecto estado y la madre está acusada de un delito de abandono se entrega uno de los presuntos autores que robaron y agredir con a un taxista el pasado lunes en Móstoles Se trata de un joven de veinte años que no tiene antecedentes la policía está a la espera de tomarle declaración de acusan de un delito de homicidio en grado de tentativa y en los deportes el Leganés empató ayer a uno con el Sevilla en las semifinales de la Copa del Rey el miércoles que viene se juegan el pase a la final en el Sánchez Pizjuán

Voz 1434 09:01 vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad DGT Antonio Ayuso buenas tardes y buenas tardes

Voz 11 09:07 es la M40 la avería de un camión en el entorno de Villaverde esta provocando tráfico lento hasta Mercamadrid en dirección a la A42 Asimismo debido al temporal de hoy mañana se prevé que entre las carreteras que pueden verse afectadas por el temporal se encuentra la A1 entre Madrid y Segovia así que no olviden llevar cadenas o neumáticos temían que

Voz 1434 09:26 tal está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola hola

Voz 12 09:32 qué tal buenas tardes sin vehículos averiados o accidentes que en principio pudieran afectar al tráfico sí que tenemos que destacar un aumento la circulación en la M30 principalmente de esa en la Avenida América hasta alcanzar el puente de Ventas uno circulación algo más intensa ocurre lo mismo en puntos más céntricos

Voz 1434 09:47 ha bajado ya las temperaturas ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo para los próximos días Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 09:54 buenas tardes las nubes que ahora cubren el cielo de prácticamente toda la comunidad no van a dejar precipitaciones extremas las próximas horas irán desapareciendo pero sí que suponen un punto de inflexión en lo que respecta al tiempo la situación que nos acompañado en las últimas semanas de poco frío y muchas horas de sol dará paso a un ambiente plenamente invernal es probable que a lo largo de estos próximos días alcancemos las temperaturas más bajas de lo que llevamos de invierno en gran parte de la comunidad y las nubes actuales apenas dejarán algunas gotas algo de nieve en la sierra especialmente en los valles que miran hacia el norte y las temperaturas ya no hubiera más las máximas no han alcanzado los diez grados el frío será intenso a partir de esta noche

Voz 1434 10:30 siguen haciendo mucha falta las lluvias según los datos que hoy mismo ha dado el Gobierno regional las reservas de agua almacenada en los el vas en los embalses del Canal de Isabel Segunda están al cincuenta con nueve por ciento quince puntos por debajo de la media de los últimos veinte años y están escuchando hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio dos de la tarde y once minutos a la espera de que los grupos decidan si vuelven a convocar a Cifuentes ante la comisión de corrupción hoy han aprovechado la sesión de control para interrogar al Gobierno regional por las actas del canal que no quieren entregar por el fax supuestamente perdido por ese último auto judicial que entra en contradicción con la primera respuesta de la audiencia nacional sobre si se pueden entregar determinados documentos a los grupos en el marco de esa comisión de corrupción la sesión de esta mañana ha sido bastante tensa la presidenta Cifuentes ha insistido en que la pérdida del fax en el que el juez Andreu autorizaba la entrega de los documentos a la oposición

Voz 13 11:33 fue un error administrativo himno

Voz 1434 11:35 es una decisión estratégica como ha sugerido el portavoz socialista Ángel Gabilondo aunque ni ella ni Cifuentes ni su número dos Ángel Garrido han conseguido explicar por qué mientras supuestamente esperaban la respuesta del juez ese fax que perdieron hicieron la misma pregunta pero por una vía diferente consiguieron así un auto que según ellos les da la razón Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:59 qué tal buenas tardes si el misterio de las actas del canal Illa providencia perdida es uno de los asuntos que más tensa al Gobierno y hoy ha vuelto a quedar demostrado en la sesión de control sesión en la que la presidenta ha comenzado despejando una duda hasta ahora no ha resuelto

Voz 9 12:12 sabe porqué un fax se conoció y en otros otras papeleo por quieren notificaciones de muy diferente naturaleza jurídica

Voz 0861 12:19 es decir la providencia fue a una subdirección y el auto de personación del caso Lezo a otra unidad explicación que no convence ni de lejos al socialista Ángel Gabilondo

Voz 14 12:27 de mueren el envío de la documentación solicitada por la comisión de corrupción más parece obedecer a una decisión estratégica y esto no es un error administrativo es una decisión política que es lo que le preocupa se trata de eludir

Voz 0861 12:43 los tampoco cree en la casualidad y menos en un partido imputado como el PP Ignacio Aguado insinúa

Voz 1018 12:48 que el Gobierno de Cifuentes esconde algo

Voz 15 12:51 los donde no los hay estamos pidiendo explicaciones responsabilidades intentando ser productivos y útiles no somos sus enemigos le pido que no pierdan los papeles sobre todo que en otras papeleo lo que viene depurada

Voz 0861 13:01 la presidenta admite que su protocolo de entrega de documentos judiciales falló sin embargo la socialista Dani Moya cree que ese protocolo funciona pero sólo cuando les conviene

Voz 9 13:10 su rapidez filtrando el auto del veintinueve de enero es inversamente proporcional a la que tuvo usted para interesarse por la respuesta del juez Andreu nos puede decir porqué señor Garrido acaso conocía usted su existencia y no le gustaba la respuesta así que

Voz 10 13:24 diga algo borrosa aquí la situación lamentable de los tres grupos políticos de la izquierda esta Cámara haciendo finalmente el ridículo que hoy están pasando todos aquí teniendo que dar marcha atrás de su propia descubre porque un juez ha emitido un auto que ha dado la razón al cien por cien a este Gobierno es eslava

Voz 0861 13:40 que ha utilizado el Gobierno auto que el PSOE recurrirá porque dicen no se van a resignar a perder los documentos

Voz 14 13:46 no pedimos los documentos al Estado los pedimos al Gobierno que usted preside no impidan no es

Voz 9 13:54 Salvador or demorar en entregar una documentación señorías el Tribunal Supremo a ustedes en el caso de los eres les tuvo aunque obligar a entregar las actas del Consejo de Gobierno a la justicia

Voz 0861 14:05 la presidenta madrileña ha acusado a la oposición de haber entrado en un bucle según Cristina Cifuentes el tripartito de la oposición se ha empeñado en montar un auténtico espectáculo mediático a su costa sólo para dañar su imagen sin ningún tipo de argumento

Voz 1434 14:18 gracias Javier el Gobierno regional mantiene Porta tanto que según el auto del juez García Castellón no se puede entregar a la oposición las actas del canal pero la oposición dice y por eso han suspendido la comparecencia de Cifuentes hasta poder confirmarlo que el juez se refiere a documentos que están en el sumario y que son fruto de la investigación no ha estas actas del canal que son previas al caso documentos administrativos públicos y algunos expertos coinciden en esta interpretación que hace la oposición con Manuel Fernández Fontecha ex letrado del Tribunal Constitucional hablamos ayer en La Ventana de Madrid te tienen una judicial

Voz 16 14:53 no lo convierte en una cosa Gemma documento judicial por incorporación el documento sigue siendo un documental administrativo sometida la obligación de aportar algo está muy claro es decir lo que sonajero comentas públicos que además nos tanto áreas ni siquiera afectados el carácter reservado secreto que se tienen que entregar sin ninguna duda la comisión

Voz 1434 15:13 hay otro hecho que pone en cuestión lo dicho estos últimos días por el Gobierno regional se lo adelantábamos también en La Ventana de Madrid la SER ha tenido acceso al acta de la reunión de la Mesa de la Asamblea del pasado veintidós de enero en la que Ciudadanos con su cambio de voto a ultima hora evitó la comparecencia de Cifuentes la presidenta dijo después que un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea decía que su comparecencia era ilegal pero ya les contamos aquí este acta lo demuestra que ni hubo informe sólo una intervención oral de la letrada ni dijo que fuera ilegal vamos a escuchará Ángel Gabilondo del PSOE Enrique Ossorio Partido Popular Ignacio Aguado ciudadanos y Lorena Ruíz Huerta de Podemos

Voz 17 15:50 como lo dije yo el mismo hacía antes de que se publicaran las actas yo dije que en ningún momento ninguna letrada dicho que era ilegal al contrario si

Voz 13 15:59 letrada viejo que esas comparecencias no podían ir a la comisión de investigación y tenían que ir a la presidencia porque no coincidían con su objeto el haberlas llevado a la comisión de investigación era una ilegalidad como la copa de un sí hemos visto que nosotros nunca habíamos hablado de ilegalidad lo que ha dicho nuestro representante de la mesa es que no se sentía cómodo con las explicaciones que había dado la secretaria el único problema que ha habido aquí

Voz 18 16:22 es que Ciudadanos dice una cosa en público y hace otra en privado cuando llega la hora de la verdad lo que hace es proteger siempre a la presidenta Cifuentes y ponerse de parte de los intereses del partido

Voz 1434 16:33 popular llegamos ya a las dos de la tarde diecisiete minutos Sergi Mas

Voz 8 16:38 estoy catorce Madrid

Voz 1434 16:41 en todo este debate y desencuentro político transcurre en paralelo a la investigación judicial del caso Lezo el juez García Castellón ha empezado esta mañana a tomar declaración a otros imputados del caso por la tarde a las cuatro en un principio va a ser el turno del ex director gerente del Canal de Arturo Canalda que está imputado por la compra de Inassa Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0047 17:01 buenas tardes Cristina Fernando Autrán e Ignacio

Voz 0089 17:04 ha señalado ante el juez Manuel García Castellón que la operación de compra de Inassa fue absolutamente legal que el fisco madrileño la analizó la autorizó hoy hay autorizó también el enduro la miento a través de un crédito un crédito que fue satisfecho en tiempo récord por la buena marcha de la empresa líder sudamericano en el sector de la depuración y distribución de agua potable López Galí hacho ha dicho incluso que su análisis de los informes técnicos que le entregaron premia veinte a la reunión que la revisión de los revisó como miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel Segunda fueron una revisión absolutamente fiable realizada de acuerdo a la normativa esta tarde como tú decías es el turno del ex director gerente del Canal de Isabel Segunda Arturo Canalda

Voz 1673 17:51 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista en los ya donde y es importante que se un dentista un comercio en el que el diagnóstico las ofertas muchas veces

Voz 2 20:08 Cristina matando Hora catorce Madrid

Voz 1434 20:13 el párroco de San Carlos Borromeo denuncia que anoche en plena campaña de frío del Ayuntamiento de la capital veintiséis personas se quedaron fuera de los albergues municipales por falta de plazas algo inadmisible como dice Javier Baeza en la ciudad de los cuidados como la presenta el gobierno municipal según Baeza es una situación que se viene repitiendo en las últimas noches y que está afectando también a chicos menores de edad Javier Jiménez Bas

Voz 0887 20:35 para este párroco para Javier Baeza no se trata de falta de previsión sino de una responsabilidad compartida

Voz 24 20:41 si el Estado español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que el Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar cualquier centro cuanto al municipal un polideportivo o los consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos estas noches

Voz 0887 20:58 entre las personas que se quedan en la calle en plena bajada de las temperaturas se encuentran migrantes menores que sufren una curiosa paradoja

Voz 24 21:05 el problema es que la Comunidad de Madrid con la Fiscalía de Madrid ha decidido a través de las pruebas de radiografía muñecas que son mayores con lo cual el sistema Tutela de la Comunidad de Madrid les expulsa porque dice que son mayores y el sistema de acogida Samur social no les deja hacer porque ellos enseña su documentación son menores

Voz 0887 21:25 aunque lo hemos intentado ningún portavoz del Ayuntamiento del Samur Social ha podido atendernos la Campaña contra el Frío puesta en marcha este año por el Consistorio tiene un coste de más de un millón cuatrocientos veintitrés mil euros y se prolongará hasta el uno de abril

Voz 1434 21:38 un juzgado de Madrid obliga a un empresario a readmitir a una trabajadora a la que despidió después de que la mujer pidiera permiso en el trabajo para acudir a Palma a un juicio sobre violencia machista del que ya era víctima contra la sentencia cabe recurso pero el magistrado considera probado que el despido está directamente relacionado con su condición de víctima Alfonso Ojea

Voz 0089 21:55 el Juzgado de los Social número XXXIII señala en su sentencia que ha existido discriminación por razón de sexo han existido en el despido daños materiales y daños morales y además se ha vulnerado el derecho laboral de la víctima a recibir una retribución variable un bonus porque no se abonó el dinero casi catorce mil euros a pesar de que esta víctima de la violencia de género tenía derecho por su condición de directiva la empresa decidió el despido cuando la mujer notificó que debía trasladarse a Palma de Mallorca para comparecer en un juicio por violencia de género juicio que por cierto ganó la compañía decidió entonces despedí despedirla alegando que existía disminución en el rendimiento laboral los jueces señalan en su fallo que aunque ni la compañía ni los episodios de violencia de género que sufrió tienen relación alguna con su trabajo fue despedida su condición de víctima de violencia machista en este tipo de delitos recuerdan los jueces sólo puede ser víctima las mujeres como es éste

Voz 1434 22:49 eso gracias Alfonso vamos ahora con dos detenciones de las últimas horas una de ellas la de la mujer de veintiuno años que ayer mismo dejó abandonada a su hija de tan sólo tres días la puerta de una iglesia la pequeña llevaba todavía la pulsera del hospital la niña fue trasladada a otro centro hospitalario pero se encuentra en buen estado Israel Aranguez

Voz 0047 23:07 todavía no han trascendido los motivos que llevaron a esta madre a deshacerse de la pequeña por fortuna los servicios de emergencia evitaron que la bebe sufriese los efectos del frío Javier Quiroga puerta

Voz 25 23:17 a nuestra llegada la niña estaba en perfecto estado estaba rosada que todo hace indicar que haciendo pocos minutos no que quien fuera pues el alejado de la en la puerta de la de la parroquia en todo caso a pesar de que lo hemos encontrado de salud demostrara de la paz

Voz 0047 23:32 de forma paralela los agentes en colaboración con el hospital siguieron el rastro de la madre y finalmente la localizaron cuando trataba de darse a la fuga Marcos Moreno es portavoz de la Policía Nacional

Voz 26 23:42 sí hicieron gestiones con el hospital donde dio a luz la la madre de este de este debe hice la localizó en su domicilio la cual portando una maleta para para abandonar el domicilio hacer la detuvo por abandono de menores

Voz 0089 23:55 está previsto que se le tome declaración a lo largo de

Voz 0047 23:58 el día que pase a disposición judicial este mismo viernes

Voz 1434 24:01 ya de madrugada se ha entregado a la policía a uno de los chicos que presuntamente agredieron a un taxista gravemente el pasado domingo en Móstoles el detenido ahora tiene veinte años y no cuenta con antecedentes penales Diego Serradilla entregado en la comisaría

Voz 1814 24:17 secas como uno de los presuntos autores que agredieron y robaron a un taxista en Móstoles después ha sido trasladado a la comisaría de esta localidad donde la policía espera ahora tomarle declaración se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa el pasado domingo dos individuos uno de ellos sería este joven pidieron un taxi en Vallecas para dirigirse a Móstoles antes de llegar a su destino pusieron al taxista un cuchillo en el cuello la amenazaron

Voz 1673 24:40 robaron la recaudación del día el teléfono

Voz 1814 24:43 mil y un GPS y huyeron del lugar de los hechos la Policía llevaba tres días buscándolos hasta que uno de ellos finalmente se ha entregado tras la agresión el taxista fue atendido por los servicios de emergencia por cortes en el cuello y trasladado al hospital en estado estable

Voz 1673 25:02 el Ayuntamiento de la capital

Voz 1434 25:03 aprobado hoy un nuevo decreto para regular la música callejera en el distrito Centro Se establecen horarios por zonas desaparecen los polémicos exámenes aprobados en tiempos de Ana Botella vamos al Ayuntamiento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 25:16 qué tal buenas tardes si a partir de hoy entra en vigor ese nuevo decreto que regula la actuación de los músicos callejeros en el distrito Centro de la capital no necesita harán pasar por un examen como en la época de Ana Botella pero sí una autorización semestral con un formato que evite su falsificación la junta municipal sólo autorizará actuaciones musicales en tres áreas concretas incluido el rastro entre las diez de la mañana y las once de la noche en verano dejando a salvo un par de horas o tres durante la siesta esta nueva ordenación es fruto del acuerdo entre los representantes vecinales y los colectivos de músicos Jorge García Castaño concejal de Hacienda de centro se trata también mejorar la seguridad jurídica de los músicos de vecinos y vecinas en el distrito Centro de minifalda minimizar la afección al descanso de los vecinos de simplificar la regulación y facilitar su cumplimiento de su seguimiento por parte de los servicios municipales en todos los espacios autorizados la listas CIA mínima entre músicos deberá ser de setenta y cinco metros de tres con respecto a los accesos a viviendas y locales las actuaciones con elementos de percusión amplificación o reproducción sonora tendrán que ser autorizadas expresamente por el Área de Medio Ambiente M

Voz 1434 26:31 en labrada la policía ha detenido a un hombre que condujo más de tres kilómetros por una carretera en sentido contrario iba bajo los efectos del alcohol a SER Madrid Sur Pilar García al parecer

Voz 27 26:41 conductor quiso evitar un control de alcoholemia instalado en una calle céntrica de Fuenlabrada por la Policía Local por eso tomó la M quinientos seis así recorrió tres kilómetros y medio en sentido contrario dirección Pinto con el susto y la sorpresa de los coches que se encontraba por el camino y que alertaron a la Policía un coche patrulla salió a su encuentro pero le esquivo y siguió con su fuga finalmente los agentes cortaron la vía en el polígono de la cantó y allí fue detenido no

Voz 1434 27:04 mantenía el equilibrio tenía los ojos enrojecidos

Voz 27 27:06 si la voz pastosa por haber consumido presuntamente alcohol el hombre ha pasado a disposición judicial

Voz 1434 27:16 de la vida en un escenario la de nuestros oyentes

Voz 1018 27:19 sí buena del yo llamo para con

Voz 1764 27:21 lo que estoy viviendo en la calle

Voz 13 27:24 a lo largo de un año

Voz 1764 27:26 Tania Gener lleven

Voz 1434 28:57 José Antonio Duro buenas hola qué tal buenas tardes empates

Voz 1621 28:59 bueno el Leganés hayan Copa del Rey ante el Sevilla se adelantaron los andaluces con gol de Muriel en la primera parte los visitantes que la verdad fueron mejores en ese tramo del partido pero el Leganés que se rehizo y que en la segunda parte logró empatar gracias al gol de uvas con polémica incluida por posible falta al meta del Sevilla Sergio Rico Gumbau sobre esto en El Larguero tras el choque

Voz 33 29:19 te lo tienen mucha ventaja no para que puede coger el balón con las manos en su área y creo que en la salida tendría que comerse todo lo que tiene por delante para no crear dudas no si es falta o no yo creo que no era falta y hemos podido meter el gol el partido

Voz 1621 29:30 hasta la próxima semana el miércoles en el Sánchez Pizjuán en Sevilla hoy se juegan la otra semifinal Barça Valencia y en baloncesto esta tarde jornada veintiuno de la Euroliga el Real Madrid visita CSKA de Moscú al líder el partido

Voz 1018 29:42 desde la A6 les esperamos

Voz 1434 29:44 esta tarde como siempre en La Ventana de Madrid a partir de las veinte hoy nos visita la portavoz municipal en la capital del PSOE Purificación Causapié hasta luego

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 31:08 los letrados trabajando han han informes fueran entregó a principios de la semana que viene los los tendremos a quema la mesa a los podrá mostrar en el Parlament que está convocada para el martes la agenda política Fernanda Cataluña no lo marca el Tribunal Constitucional sino las que lo marca la propia Cámara cuando haya garantías garantías de efectividad de que la investidura efectivamente será efectiva es otra forma de gobierno hay un candidato el único candidato Oscar la fusión Carles Puigdemont con lo cual evidentemente uno habrá otra ronda de contactos con los ojos la planetario

Voz 1018 31:42 son declaraciones a La Sexta en el digital Diario dieciséis Oriol Junqueras propone combinar una doble presidencia autonómica una simbólica compuso y otra ejecutiva de gestión en manos de otra persona de la independentista cuyo nombre no concretó a PSOE y Ciudadanos insiste en que llevamos ya demasiado tiempo al margen de la cordura con prácticas impresentables Óscar López Rivera D'Rivera cómico entre cómico trágico hiló uno ve ya ciertos componentes de de comportamiento de secta no deben en la parte del independentismo porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson destine a todos metidos en otra habitación nos irá la sensación de que van a un suicidio colectivo

Voz 5 32:19 me mantiene que parar de hacer el indio tiene que volver a realidad hay dejar que gobierne Cataluña un presidente de una presidenta que cumple las leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 1018 32:32 Die medio de todo una denuncia contundente de Reporteros sin Fronteras en el último trimestre del pasado año el independentismo fue una amenaza directa para la libertad de expresión para el ejercicio del periodismo este es el testimonio de Xisco bueyes

Voz 34 32:45 yo creo que es bastante triste que es que este tras tránsito del nacionalismo pujolista al independentismo se ha radicalizado mucho lo que ya existía Bolocco y el enfrentamiento político y mediático es mucho más evidente mucho más contundente y mucho más claro no se suponía que los medios de comunicación públicos deberán tenían que compensar lo que no ofrecía en los medios de comunicación privados y eso garete al canto

Voz 1018 33:18 el jueves uno de febrero Carlos Cala habían Prado buenas tardes hola buenas tardes rezamos Carlos hablando de turismo hoy Catalunya España batió en dos mil diecisiete por quinto año consecutivo el record histórico de llegada de turistas extranjeros al rozar los ochenta y dos millones pese a la caída de llegadas en Cataluña en el último trimestre del año datos pre crisis durante el mes de enero se matricularon más de cien mil turismos algo desconocido desde hace diez años de nuevo el motor de gasolina supera el diésel en ventas más allá de la enfermedad veinticinco mil personas con cáncer se encuentran cada año en riesgo de exclusión social debido a la enfermedad es el caso de Pilar

Voz 35 33:50 antes cincuenta y ocho euros para hacer frente han distraes ciento severos de medicación MI6 ciento le

Voz 1018 33:58 desde la Asociación contra el Cáncer piden al Gobierno un plan que evite esta situación confianza es el nombre de la campaña con la que los P

Voz 0019 34:04 qué otras de Atención Primaria buscan conseguir medio millón de firmas para llevárselas al ministerio es lograr que haya un pediatra en cada centro de salud

Voz 17 34:10 no

Voz 36 34:11 las distintas CCAA para dejar extinguirse las consultas de Pediatría en los centros de salud sin dar soluciones a cambio no rectificado

Voz 1018 34:19 el rapero Hazel se ampara en la libertad de expresión ante el tribunal que lo juzga por enaltecimiento del terrorismo calumnias e injurias contra la Corona e instituciones del Estado

Voz 37 34:28 inciden ingresos yo culpable de que el Rey diga pide dinero público yéndose de Gaza por gráfica o que a sus amantes ese compre su silencio con dinero público

Voz 0019 34:38 despido nulo la Justicia obliga a readmitir a una víctima de la violencia machista que tuvo que ausentarse de su trabajo para asistir al juicio contra su maltratador la sentencia incluye una indemnización de más de veinte mil euros por daños morales diésel gays altos cargos de Audi admiten que se manipularon coches diésel altamente contaminantes para esquivar controles y se destruyeron documentos uno de esos técnicos ha señalado directamente a la junta directiva de Audi que siempre se ha desmarcado del contra la discriminación en la gala de los Goya que se celebra este sábado las mujeres cineastas repartirán abanicos rojos para denunciar la situación de desequilibrio en las nominaciones sin el cine en general la iniciativa tiene el apoyo de la Academia

Voz 38 35:17 el telegrama

Voz 2 35:18 Miguel Ángel Aguilar

Voz 17 35:22 José Antonio el telegrama es para Oriol Junqueras señor cabeza de lista de Esquerra Republicana de Catalunya desde el centro penitenciario de Estremera su residencia provisional acaba de formular una propuesta extravagante de doble presidencia de la Generalitat va simbólica para cables Twitter y la efectiva para otro en condiciones reales de ejercerla igual que en la Compañía de Jesús algunos se reservaban para Martínez en el Japón ahora nuestro prófugo quedaría preconizado como símbolo a lo De Gaulle con domicilio en Flandes lástima que los penosos mensajes a Toni Comín les priva de ese aura

Voz 1018 35:58 Miguel Ángel Aguilar que mañana lloverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Adrián par de Carlos Cala también en la producción y Jordi Carbó pendiente de este nuevo temporal que parece que ya tenemos kit

Voz 0978 36:08 las próximas horas el tiempo se irá complicando mucha atención a las nevadas en cotas cada vez más bajas en el País Vasco a partir de quinientos metros en la Cordillera Cantábrica será copiosa también llegará al Sistema Central sobre todo en su vertiente norte como los Pirineos pero menos intensa está nevada al final de la jornada en Cataluña en el interior nieve a partir de quinientos metros de hecho en el Mediterráneo se irá complicando sobre todo la próxima noche con nevadas copiosas

Voz 1018 36:32 alrededor de los mil metros en zonas de montaña

Voz 0978 36:35 sudeste de la Península pero también en Baleares los próximos días el frío irá a más

Voz 1018 36:40 sí para completar portada a los niños e Internet agentes de la Policía Nacional ha impartido un taller de conducta para niños ante situaciones de riesgo derivadas de los fundamentan fundamentalmente de las redes sociales y testigo de todo Sonia Ballesteros

Voz 1913 36:54 una clase para aprender a utilizar Internet de forma segura la profesores policía los alumnos tienen once años hablan de las contraseñas

Voz 9 37:00 las contraseñas ejes que siempre supe lo vale uno dos te Swat no lo vale de hombre de Deraa Massot

Voz 1913 37:08 es enseñan a tapar la we can denunciar el acoso también fundamental

Voz 9 37:11 al acceder al rey formación que sea específica para vuestras edades

Voz 1913 37:16 hoy preocupa especialmente la tecno adicción es que con once años

Voz 1463 37:19 por lo menos dos horas al día Lol ordenador más me pasa un poco pero tomo precauciones también yo pues una hora diaria eso no

Voz 1913 37:27 normal y muchas veces sin ningún tipo de control de los adultos sobre las páginas que visitan el año pasado la Policía Nacional impartió más de catorce mil cursos como éste a niños de seis a once años

Voz 2 37:38 hora catorce Cadena SER

Voz 2 38:46 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:51 a falta de conocer seguramente la próxima semana el dictamen de los letrados del Parlament la investidura del futuro presidente de la Generalitat continúa bloqueada paralizada como ustedes prefieran la última pirueta política de los independentistas pasa por la propuesta de Oriol Junqueras de combinar una presidencia simbólica de Puigdemont con otra ejecutiva lo apunta como decíamos antes en una entrevista al digital Diario dieciséis realizada por escrito desde la prisión de Estremera en respuestas dictadas a sus defensores de la cual no se conoce exactamente cuál fue la fecha en que se realizó ese formato Roger Torrent el presidente del Parlament parece seguir apostando al menos en público por una investidura efectiva de Puigdemont según ha dicho esta mañana en sucesivas declaraciones vamos por tanto con todo esto a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 39:33 tras la guerra pública que se vivió el martes entre Jones para Cataluña haya Esquerra los independentistas ya se han puesto manos a la obra para rehacer los puentes de hecho el mismo martes por la noche ya retomaron las negociaciones los neo convergentes defienden que tras la reacción triunfalista de Moncloa al aplazamiento del pleno todavía es más necesario hacer president Puigdemont y los republicanos asumen que tienen que están obligados a encontrar la fórmula para hacerlo realidad a pesar de que no terminan de ver claro los riesgos que esto conllevaría de momento Torrent

Voz 0089 40:00 este en que el ex president es el único candidato posible

Voz 1673 40:03 le pero pide generosidad exige a los partidos que se den prisa para resolver la actual situación de bloqueo

Voz 13 40:08 no estén veía un plan también tuvo su oportunidad portaban

Voz 1673 40:14 en la inauguración del Mobile World Congress tu Rehn pide hacer todo lo posible para conseguir un gobierno que pueda gestionar plenamente las oportunidades que tiene Cataluña y construir dice un futuro más libre y más justo lo cierto es que desde Esquerra una de las cosas que exigen saber es cuál va a ser la obra de gobierno o cómo piensa hacerlo pulmón para designar a los consellers si como es previsible el Rey no firmase su decreto de nombramiento en este clima el líder republicano

Voz 0089 40:38 Junqueras plantea una posible solución apuntaba

Voz 1673 40:41 combinar una presidencia simbólica que se entiende que sería para pulmón con una ejecutiva que suponemos si se ejercería desde Palau en esta entrevista el propio Junqueras admite que su punto de vista no coincide con el del líder de Jones para Cataluña y de hecho en un símil automovilístico recomienda poner las luces largas porque las cortas dice muchas veces no dejan Beretta

Voz 1018 41:01 entonces pero es que además los independentistas e buscan potenciar al máximo la proyección internacional de su desafío al Estado quieren ir incluso a la ONU tal cual yp para

Voz 1673 41:09 de conseguir más impacto en la opinión pública han anunciado en Londres en una rueda de prensa en la que un letrado británico

Voz 1018 41:14 ha hablado de afrenta contra los derechos humanos encarcelamientos ilegales sin aportar evidentemente ni una sola prueba

Voz 1673 41:20 hay Pérez el caso está desde hoy en la Comisión de detenciones arbitrarias de la ONU la petición denuncia que el hecho de que estén entre rejas viola los derechos de asociación expresión opinión política hay participación de la vida pública el abogado experto en derechos humanos ven Emerson a es quién lidera esta acción de llevar el caso a las Naciones Unidas dice que España está incumpliendo resoluciones internacionales que ha firmado porque según él la detenciones arbitrarias lo ha dicho desde Londres en una rueda de prensa con medios internacionales Rufus encarcelar gente por sus creencias políticas expresadas pacíficamente va en contra de los convenios internacionales ratificados por España es así de simple

Voz 40 41:58 he dicho Spain en Cenajo que M

Voz 1018 42:02 recordemos que la aquí

Voz 1673 42:03 misión de detenciones arbitrarias de la ONU ya salió tras el uno de octubre a pedir al Gobierno español respeto por los derechos fundamentales y el diálogo político

Voz 1018 42:11 bueno pues a propósito de esta estrategia de propagar de internacional e invocando incluso Naciones Unidas hemos consultado con el letrado José María Fuster Fabra es experto en defensa de derechos humanos ante organismos internacionales su diagnóstico es evidentemente contrario al que hoy han planteado los independentistas

Voz 41 42:27 eh lo que sucederá con lo que ellos puedan plantear es era o bien al Comité de Derechos Humanos o bien a un relator especial este lo que hará será emitir un dictamen este dictamen en todo caso lo que puede hacer son recomendaciones Estado español aunque repito que yo creo que poca recomendaciones pueda ver porque el sistema judicial español el sistema constitucional español es un sistema homologable con las democracias más avanzadas

Voz 1018 42:55 es lo que sí tenemos sobre la mesa una denuncia de Reporteros Sin Fronteras en los tres últimos meses del pasado año fueron los más negros de la historia democrática para la libertad de prensa en Cataluña los periodistas vivieron situaciones intolerables

Voz 42 43:10 ah sí para hablar de eso de las presiones que han recibido los periodistas en Catalunya ha venido a hablar el periodista catalán Xisco valles que dice que aunque eso siempre ha existido en Catalunya con el independentismo

Voz 34 43:20 agravado reciben todos reciben los de otro no pasa que da un poco la sensación de que el sector más porque también era el más activo al principio no independentista está más organizado no

Voz 42 43:34 dice que ahora esos enfrentamientos entre medios y políticos son más claros y evidentes y dejando a un lado Cataluña para Reporteros sin Fronteras uno de los países que más preocupa por la falta de libertad de prensa es Turquía me me eximir editor de una revista y salió de allí hace casi dos años

Voz 17 43:47 en Turquía no hay ningún canales de revisión ni a ni un periódico que puede criticar abiertamente o decir lo contrario que ha dicho el movimiento

Voz 42 43:59 este año en el mundo han sido asesinados cincuenta y cuatro periodistas

Voz 1018 44:02 al margen de esas maniobras de los independentistas en un plazo aproximado de dos meses los dirigentes encausados por el Supremo podrán quedar ya inhabilitados así lo ha subrayado el propio ministro de Justicia Rafael Catalá esta mañana en unas declaraciones a Antena tres la ley de Enjuiciamiento criminal contempla esa opción para delitos de terrorismo o rebelión incluso antes de que exista una sentencia judicial firme

Voz 13 44:23 así es hoy una interpretación de la ley de enjuiciamiento

Voz 1764 44:25 criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de de delitos graves o personas e rebeldes en ese momento antes de esperar incluso a la sentencia ya hay una inhabilitación por lo tanto más allá de lo que dicte la sentencia final cuando parece que para otoño para final de año

Voz 1018 44:43 puede haber una inhabilitación desde muy pronto

Voz 1764 44:45 cuando se viste ese auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán habilitadas como consecuencia derivada de de esa circunstancia procesal

Voz 1018 44:54 el magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena toma declaración desde primera hora al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue la persona que asumió la coordinación de las fuerzas de seguridad de los Mossos d'Esquadra de la Policía Nacional de la Guardia Civil ante la maniobra ilegal del pasado uno de octubre todavía no ha terminado esa declaración Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 45:13 qué tal buenas tardes sigue testificando José Antonio ya van más de cuatro horas Diego Pérez de los Cobos por el momento y que sepamos ha explicado que mantuvo una reunión tensa dicho con Joaquim Forn entonces conseller de Interior y otros altos cargos de la Generalitat en la que les transmitió que lo más útil para evitar altercados violentos será desconvocar el referéndum sigue declarando hasta ahora y lo que sí sabemos que si conocemos el informe de la Secretaría de Estado que venía a defender un informe que entre otras cosas dice que la actuación de los Mossos d'Esquadra ese premio de octubre fue operativa ineficaz y que los Mossos actuaron como si fuesen unas elecciones normales ilegales sino un referéndum ilegal Se espera que su testifical José Antonio pero termina en los próximos minutos

Voz 1018 45:49 gracias eh Pozas esta crisis política tiene también reflejo negativo para el turismo en Cataluña como consecuencia de ello para el conjunto de España son datos estadísticos oficiales del INE conocidos hoy que reflejan cifras preocupantes en la devolución e del una evolución de un sector que es vital para el conjunto de la economía de nuestro país