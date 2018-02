Hora 14 (02/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Cannes

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes ya lo mejor ustedes pensaban que se había acabado el invierno para nada llega el frente más intenso más duradero de los últimos meses la masa de aire frío procedente de las digo ha empezado a recorrer la Península hice va a prolongar posiblemente hasta el próximo jueves bajón de los termómetros y nieve que en la mitad norte de la península puede situarse incluso en cotas de quinientos metros con los consiguientes problemas sobre todo en las carreteras ahora mismo hay complicaciones en más de ciento veinte rutas en ninguna de la red principal así que lo primero además teniendo por delante un fin de semana en línea con la DGT María Forner

Voz 3 00:57 hola muy buenas tardes pues en estos momentos en concreto son ciento veinticinco en las vías afectadas por la nieve XXXI una de ellas están cerradas doce pertenecen a puertos de montaña y atención porque las cadenas son necesarias en otras sesenta y cuatro días la buena noticia es que no hay ninguna red ninguna carretera de la red viaria principal afectada especialmente por la nevada lo peor eso sí lo continuamos encontrando en Asturias hay quince puertos

Voz 1434 01:23 con cadena en Cantabria hay varios

Voz 3 01:26 es puertos cerrados ya hay seis vías en las que va a necesitar utilizar también cadenas a precaución ahora mismo en Valencia en la A7 banal a encontrar dificultades por nieve a la altura de Albaida aunque todavía está en nivel verde precaución también en la provincia de Alicante con tres vías secundarias cerradas dificultades a la altura de Alcoy

Voz 1018 01:45 pues gracias gráficos toleraremos datos a las dos y media tenemos además noticia de última hora desde el Tribunal Supremo el juez Llarena rechaza de nuevo por segunda vez la puesta en libertad del ex conseller de Interior Joaquim Forn entiende que hay riesgo de que intente volver a las andadas Alberto Pozas

Voz 0055 01:59 cuando se fía de forma aunque haya dejado su acta de diputado todavía puede ser consejero dice y fue precisamente como consejero de interior cuando cometió todos los delitos de los que se le acusa explica al juez que Joaquim Forn dio orden a los Mossos d'Esquadra para que permitiesen el referéndum ilegal no sólo no retiraron las urnas sino que se dedicaron a vigilar a Policía Guardia Civil para delatar sus movimientos

Voz 0325 02:18 ahora mismo además dice el juez no hay garantías

Voz 0055 02:20 que el bloque independentista vaya a respetar la Constitución una información que acabamos de conocer José Antonio el juez Llarena dice a Carles Puigdemont que no podrá personas en la causa hasta que no se entre

Voz 1018 02:29 es lo último gracias eh todas el Gobierno se atendrá a lo que dictaminen los letrados del Parlament sobre el calendario de investidura o la fecha de unas nuevas elecciones dice el ministro portavoz Méndez de Vigo que los independentistas deben extraer lecciones de las consecuencias de la derrota de las confidencial mejor dicho del derrota de Puigdemont

Voz 4 02:49 sería bueno que los partidos hablara más eh y que se pusieran de acuerdo insisto para salir del bloqueo una vez que en palabras del propio señor Puigdemont todo ha terminado

Voz 1018 03:01 la crisis catalana ha sido decisiva para los datos negativos del empleo en nuestro país Tomás Burgos secretario de Estado de Seguridad son

Voz 4 03:07 en Cataluña explica entre septiembre del dos mil diecisiete y el momento actual seis de cada diez empleos afiliados perdidos en ese tiempo estamos ante una muestra clara del efecto que está teniendo el proceso político que estamos estamos

Voz 2 03:27 qué

Voz 1018 03:28 enero cerró con casi sesenta y cuatro mil parados más ciento setenta y ocho mil afiliados menos a la Seguridad Social Caixa van también Otón de forma negativa la crisis catalana Gonzalo Cortázar es el consejero de enero

Voz 5 03:39 en el mes de octubre tuvimos una salidas moderadas de recursos de clientes que en su conjunto una pequeña caída de los recursos de clientes al cuarto trimestre del año setecientos millones que en el conjunto del año comparado con los diez mil seiscientos de crecimiento pues se vuelve absolutamente inmaterial

Voz 1018 03:57 ha sido la entidad ganó mil seiscientos ochenta y cuatro millones de euros el pasado año un sesenta y uno por ciento más que el anterior y Mariano Rajoy acaba de anunciar desde Elche que el Gobierno mejora su previsión de crecimiento para este año

Voz 6 04:08 nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el dos coma tres pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar la vamos a situar al menos en el dos coma cinco por ciento el crecimiento para el año que viene dos mil dieciocho en el conjunto del país Hora catorce

Voz 1018 04:28 hola oye del PSOE según acaba de anunciar Carmen Calvo propone dos iniciativas legales contra la discriminación social y laboral de las

Voz 7 04:37 les una verdadera reforma intervención en esta realidad la presente a la mujer en el opuesto decisión laborales tenía que ser obligada cuando vemos foto de gran altura política pues cuando esa fotos llegan suele ser fotos casi todas en blanco y negro es decir masculinas

Voz 0325 04:55 además la fuga de depósitos y el agujero inmobiliario provocaron un grave problema de liquidez en el popular que llevó a su venta al Santander un euro lo dice el organismo europeo que autorizó la operación que asegura que dos días antes la entidad no era insolvente al menos noventa inmigrantes han muerto al naufragar su embarcación frente a la costa de Libia según la Organización Internacional para las Migraciones sólo tres de sus ocupantes han sobrevivido y hasta el momento se han recuperado diez cuerpo quitarles franceses han muerto al estrellarse dos helicópteros al sureste del país por el momento se desconocen las causas del siniestro ha formado una célula de crisis una treintena de personas continúan trabajando todavía en la zona tomar unas dos copas de vino al día en las comidas es bueno para el cerebro y ayuda a prevenir el Alzheimer lo revela una investigación realizada por científicos de la Universidad de Rochester en Reino Unido discuta asegura que siente pena por los casos de abusos contra mujeres en Hollywood aunque admite que no está muy implicado en el asunto sobre las armas dice que le gustan siempre que a él no le

Voz 1018 05:43 el ten con una pues en declaraciones a nuestra compañera María Guerra que luego recordaremos a partir de las dos y media aquí en Hora catorce

Voz 1434 06:14 buenas tardes ninguna persona dormirá en las calles esta próxima noche en Madrid al menos no lo hará por falta de plazas en los albergues municipales porque el Ayuntamiento se ha comprometido a activar todos los recursos previstos en la campaña de frío la decisión del Consistorio es la consecuencia directa de la denuncia del párroco de San Carlos Borromeo desde hace varios días una veintena de personas menores incluidos no ha encontrado sitio donde dormir el Ayuntamiento pone una solución temporal porque explica el aumento de la demanda se debe a la llegada imprevista de familias sirias y personas procedentes de África

Voz 8 06:48 es un problema que debe atender el Gobierno

Voz 1434 06:50 central de hecho la primera teniente de alcalde se reunió el lunes con la secretaria general de Inmigración del Ministerio y acordaron la elaboración de un protocolo para afrontar casos como este y se rompió la tendencia positiva el paro también subió en Madrid el pasado mes de enero hubo casi doce mil personas más en toda la región la afiliación a la Seguridad Social cayó en más de veinticinco mil La consejera Engracia Hidalgo admite que queda mucho por hacer pero se agarra el dato interanual que expositivo los sindicatos UGT y CCOO recuerdan algunas de las cuestiones que habría que abordar cuanto antes para consolidar la recuperación

Voz 0566 07:26 en términos interanuales vemos que en la Comunidad de Madrid el paro bajó en sesenta y tres mil personas supone un ocho por ciento pero queda muchísimo por hacer

Voz 9 07:35 será fundamental también reforzar el diálogo social para que el empleo que se prevé sea de calidad y con buenos salarios compromiso social para eliminar las brechas de Génova coincide con un hubo ningún tipo de hoy

Voz 1434 07:50 vamos a votar más noticias en titulares con Javier Jiménez Bas ideal

Voz 0887 07:53 Serradilla el martes arranca la demolición del parque de golf del canal Cifuentes ha presentado esta mañana el proyecto de construcción de lo que será el parque del tercer depósito estará terminado en dieciocho meses y contará con pistas de balonmano voleibol hockey patinaje escalada circuitos biosaludables la inversión entre ocho y diez millones de euros

Voz 0047 08:11 protesta de los sindicatos que representan a los trabajadores del Ayuntamiento contra la delegada del Gobierno Concepción Dancausa por paralizar con diferentes recursos varios acuerdos para mejorar sus condiciones laborales entre ellos la vuelta a la jornada de treinta y cinco horas o la equiparación del personal laboral al funcionario toma

Voz 0887 08:27 posesión de su cargo el nuevo alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala tras la renuncia el pasado dieciséis de enero del histórico Manuel Robles en Móstoles tras la dimisión de David Lucas se disputan la Alcaldía dos candidatos Noelia Posse del Partido Socialista inhibían a Cortés del partido

Voz 0047 08:42 el Madrid va a acoger una carrera el domingo once por los huérfanos de la violencia de género o el dorsal cuesta diez euros la recaudación irá destinada a esta causa la carrera arranca en el Paseo de la Castellana la meta en el Paseo de Camoens en el Parque del Oeste

Voz 0202 08:55 habrá dorsal cero para los que no participen

Voz 0047 08:57 pero quieren hacer su donación quieren deportes arranca las

Voz 0887 09:00 jornada de Liga el primero en jugar será el Real Madrid mañana a las nueve menos cuarto en el campo del Levante el domingo derbi Getafe Leganés en el Coliseum el Atlético de Madrid recibe la visita del Valencia en el Metropolitano

Voz 1434 09:19 la Comunidad ha activado el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales por el temporal previsto para estos días ya esta noche de hecho la DGT ha vuelto a cortar la AP seis la misma que ese colapso a principios de enero hoy no habido colapso pero sí perjuicios para los que tenían que venir

Voz 10 09:33 la Madrid el nivel negro en la AP seis en la AP sesenta y uno en la provincia de Segovia está provocando que decenas de segovianos estemos tirados sin poder coger el autobús hacia Madrid y la empresa La Sepulvedana no nos informa hay gente esperando el autobús en plena calle desde las seis y cuarto de la mañana más de un centenar de segovianos que tenemos que acudir a Madrid a trabajar o a estudiar esto es lo que ocurre ahora mismo en Segovia

Voz 1434 09:55 bueno la carretera reabierto poco antes de las diez de la mañana vamos a conocer la situación a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes pues hasta ahora

Voz 11 10:04 encontramos dificultades en las entradas a Madrid en la A uno hasta nudo Manoteras y también a su paso por ARCO

Voz 0325 10:10 vendas tráfico intenso además en Lakua

Voz 11 10:12 pero en Pinto dirección Córdoba también esta misma vía a la altura de Valdemoro en este caso sentido Madrid circulación densa en la M cuarenta en el tramo habitual entre Coslada y Vicálvaro hacia la tres

Voz 1434 10:24 cómo está la situación en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez

Voz 0202 10:29 hola buenas tardes José complica la situación como corresponde hablar a punta de viernes a esta hora ya se complica el tráfico sobre todo en la M30 ya tenemos que destacar una circulación muy lenta se producen retenciones intermitentes desde la zona norte desde la zona próxima Nudo de Manoteras hasta rebasar el puente de Ventas en sentido sur y también aumenta progresivamente el tráfico por la zona oeste la zona del Paseo Marqués de Monistrol Puente de los Franceses para conectar con San Pol de Mar esos recorridos por la autovía ya muy complicados y en el interior la circulación más intensa se localiza en accesos a la Avenida de América ya a través de la zona de O'Donnell

Voz 0325 11:06 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de Madrid llegó el frío y en los próximos

Voz 1434 11:09 días tendremos también lluvias y nevadas que puede

Voz 0325 11:12 caer en cualquier punto de la región la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el ambiente frío que se nota ahora mismo Baida más los próximos días de entrada las máximas ya se han registrado a medida que avance la tarde a pesar de que haga sol el frío irá a más a ratos con viento que acentuará esta sensación de frío nueve sólo en la sierra durante los valles que miran hacia el norte donde ratos nevará con intensidad y mañana tiempo parecido al de hoy más frío a primeras horas heladas en toda la Comunidad también en gran parte de la ciudad de Madrid durante la tarde además un poco por encima de los cinco grados a pesar del sol seguirá siendo frío el domingo desde primeras horas nubes quieren dejando chubascos y cuidado porque durante la tarde la nieve puede bajar a prácticamente cualquier cota así que Durán

Voz 1434 11:52 el domingo y también durante el lunes puede nevar dice la delegada del Gobierno Concepción Dancausa que esta vez sí esta vez de está todo preparado no viajar salvo que sea necesario

Voz 1739 12:03 sí lo van a hacer que se se una provisión de todo lo que es necesario en estas situaciones y que consulten antes de salir cuál es el estado de las carreteras tanto en el Twitter de la delegación como él adicción de tráfico van a tener una información puntual que les permita tomar decisiones sobre ello en nosotros por nuestra parte pues pondremos todos los elementos que tenemos ya previstos para para que no sucedan

Voz 1434 12:23 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio dos de la tarde doce minutos el Ayuntamiento de la capital asegura que esta próxima noche nadie dormirá en la calle por falta de plazas en los albergues municipales el Ayuntamiento se compromete a evitar una situación que según denunciaba ayer el párroco de San Carlos Borromeo lleva días repitiéndose en la calles de la capital dice Javier Baeza reconoce el Consistorio que decenas de personas están teniendo que dormir en la calle

Voz 12 12:59 el español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que el Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar cualquier centro cultural municipal un polideportivo o nos consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos pasado estas noches

Voz 1434 13:16 ya apuntaba Baeza una responsabilidad compartida y eso es lo que explica esta mañana el Ayuntamiento de Madrid este pico en la demanda de plazas en los albergues Se ha producido por la llegada imprevista de familias sirias y de personas procedentes de África el lunes la primera teniente de alcalde se reunió con un representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y acordaron la elaboración de un protocolo compartido para afrontar estos casos pero de momento es el ayuntamiento el que va a habilitar todos los recursos que tiene a su alcance recursos contemplados en la campaña del frío pero que todavía no se habían activado Felipe Serrano

Voz 4 13:48 el Gobierno de Manuela Carmena garantiza que

Voz 0622 13:50 ya nadie hoy va a dormir en la calle lo que ha ocurrido según fuentes municipales es que en los últimos días han venido muchos inmigrantes a Madrid que lo han hecho de forma imprevista y esa es la explicación de que no se les haya podido atender porque no había forma de hacerlo la campaña del frío está perfectamente preparada dimensionada para atender a las personas sin hogar que es a quienes va destinado este recurso pero no para los africanos y familias sirias que las últimas fechas han llegado a la capital de forma inesperada como el gobierno municipal no quiere escudarse en una disputa de competencias entre administraciones ha pedido la intervención del Samur Social para evitar que estas personas se vean obligadas a seguir durmiendo en la calle serán atendidas en los recursos municipales disponibles que no estaban habilitados porque no eran necesarios para la campaña del free yo no sólo eso la concejala de equidad hay derechos sociales Marta Higueras se reunió el pasado lunes con la secretaria general de Inmigración del Ministerio de Empleo Marina del Corral para acordar una actuación conjunta en este tipo de casos la voluntad de ambas administraciones es firmar un protocolo con una serie de medidas de carácter permanente con el fin de atender estos picos sin esperados de extranjeros que llegan a Madrid en esta edición la Campaña contra el Frío arrancó el veinticinco de noviembre se prolongará hasta el XXXI de marzo con más de dos mil plazas en albergues y un presupuesto de un millón cuatrocientos mil euros el seis por ciento de todo el programa de personas sin hogar que asciende a veinte millones de euros va destinado a esta campaña específica cuando va bajan las temperaturas gracias Felipe vamos ya con

Voz 1434 15:24 el dato del paro en la Comunidad de Madrid que no se libra de la tendencia negativa registrada en toda España después de dos meses de buenos resultados el pasado mes de enero el desempleo subió en casi doce mil personas en toda la región y cayó también la Seguridad Social en más de veinticinco mil Israel Aranguez

Voz 0867 15:40 respecto al mes de diciembre el paro ha crecido un tres por ciento dejando la cifra total de desempleados en las trescientas ochenta y un mil setecientas treinta y dos personas el demandante de empleo madrileño sigue teniendo rostro femenino el cincuenta y seis por ciento son mujeres una brecha de género que parece no romperse

Voz 1018 15:55 nunca por sectores el paro sube en todos excepto en las

Voz 0867 15:58 construcción donde ha bajado casi de forma testimonial en veinticinco personas el que más crece como es costumbre los servicios con once mil parados más seguido de la industria con un incremento de cuatrocientas cincuenta personas el número de contratos firmados en el primer mes del año nos deja otro dato alarmante del total de doscientos once mil empleos creados ciento setenta y tres mil son temporales es decir ocho de cada diez malas noticias también para la afiliación a la Seguridad Social en el mes de enero

Voz 0622 16:23 ha caído en veinticinco mil personas dejando el total de

Voz 0867 16:25 para dos en los tres millones sesenta mil La fotografía es bien distinta Si comparamos los datos con el mismo periodo del año anterior respecto a enero de dos mil diecisiete casi ciento veinte mil personas han encontrado trabajo unas trescientas XXVI al día el paro ha bajado en entra hay tres mil personas un descenso del ocho por

Voz 1434 16:42 el dato del mes pasado es malo pero si miramos al total de ese último año es bueno ya eso es algo que Sagarra la consejera de Empleo enrarecida

Voz 0566 16:49 en términos interanuales vemos que en la Comunidad de Madrid el paro ha bajado en treinta y tres mil personas supone un ocho por ciento de bajada ha bajado en todos los sectores productivos un dato muy importante que en las personas velar que parados de larga duración que son los que más difícil acceso tienen en el mercado laboral el paro ha bajado un once por ciento y bueno hoy tenemos trescientos ochenta mil personas en las listas de empleo que es la cifra más baja desde el año dos mil nueve

Voz 1434 17:18 Hidalgo reconoce claro que queda mucho por hacer los sindicatos le dan una idea de cuáles son ahora mismo los principales problemas que no es que sean por otra parte muy novedosos contratos temporales salarios bajos grupos especialmente perjudicados como son los jóvenes o cómo son las mujeres en fin lo de siempre vamos a escuchar Isabel Vilà bella de UGT lleva a Pérez de Comisiones Obreras

Voz 0566 17:37 en el noventa por ciento de los contratos

Voz 13 17:39 duran menos de un mes y el cuarenta por ciento de todos los contratos son a tiempo parcial además las personas en paro también coinciden con ese un cuarenta por ciento de precariedad porque el cuarenta por ciento lleva más de un año en paro son menores de treinta y cinco años

Voz 14 17:55 las mujeres tenemos peores datos en todos los indicadores inactividad el ocupación en paro encargada del empleo en temporalidad en jornadas parciales por supuesto en salarios un dos de la tarde dieciocho minutos alguien más

Voz 2 18:09 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:13 los sindicatos que hoy además se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno para protestar por los continuos recursos que Concepción Dancausa presenta contra las decisiones del Ayuntamiento de la capital como por ejemplo el que presentó contra la jornada de treinta y cinco horas para los funcionarios que Dancausa recurrió acusando al Consistorio de no tener la competencia en la materia la delegada se libro El miércoles de la recusación del pleno del Ayuntamiento por el error de Carmena a la hora de votar pero hoy no ha tenido tanta suerte con la protesta de los sindicatos que consideran que su actitud es un ataque político directo a los trabajadores Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0622 18:46 tarde las centrales han denunciado frente a la Delegación del Gobierno que los recursos interpuestos por eso dio este organismo contra determinadas normativas laborales aprobadas por el Ayuntamiento son fruto de una guerra política que mantienen el PP IU Ganemos Madrid Arantxa Sáenz es portavoz de la mujer

Voz 0566 19:02 no

Voz 1739 19:03 creemos que no es un ataque económico que es un ataque político que sonata que político sobre todo

Voz 1434 19:09 entre el PP

Voz 1739 19:11 Ahora Madrid y entre medias usamos los

Voz 15 19:14 ha bajado en ese trabajador ante el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0622 19:16 los trabajadores se quejan de los recursos que en varias ocasiones han dado la razón a la Delegación del Gobierno al tratarse de materias que no pueden ser legislaturas por corporaciones locales recursos que han acabado siendo autos judiciales sobre estas resoluciones sea apoyado siempre la Delegación del Gobierno en Madrid pero la portavoz del PSOE en Cibeles Purificación Causapié subraya que esos ataques existen son contra los funcionarios creo

Voz 8 19:40 es un ataque político al Ayuntamiento de Mas

Voz 16 19:43 sí lo que tienen que entender la señora Dancausa ahí el Gobierno de Rajoy es que es un ataque a los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid y a la ciudad de Madrid

Voz 1434 19:52 según el Gobierno de Carmena la hiperactiva

Voz 0622 19:54 vida judicial de Dancausa contra el Ayuntamiento no sea trasladado a otras instituciones que también han modificado las condiciones laborales de sus trabajadores como es el caso de la Comunidad de Madrid y la plantilla de profesor

Voz 1434 20:05 la propia dan causas ha defendido esta mañana es el ayuntamiento el que actúa en contra de la ley ha dicho ella sólo hace lo que debe hacer

Voz 1739 20:12 por lo tanto el Ayuntamiento de Madrid con todos acuerdos lo que está de alguna forma es infringiendo la ley como decía prometiendo cosas que no pudo hacer porque la ley no se no se lo permite

Voz 8 20:24 migraciones recurrió los acuerdos

Voz 1434 22:15 la demolición de las polémicas e ilegales instalaciones de golf del parque del Canal en Chamberí empezará la semana que viene el martes en concreto la presidenta Cifuentes ha presentado hoy el nuevo proyecto de este espacio que supone más de cincuenta y cinco mil metros cuadrados de parque con instalaciones deportivas las que ya están y otras nuevas que se van a crear hilo bueno es que parece que esta vez el proyecto cuenta con el visto bueno de todos de la Comunidad del Ayuntamiento de la capital y también de los vecinos

Voz 1018 22:42 Nos todos han estado representados esta mañana

Voz 1434 22:44 Javier Bañuelos y todos castigados por el frío

Voz 0867 22:47 de recorriendo un campo de golf fantasma el próximo martes las piqueta se empezarán a demoler ese campo ilegal de Esperanza Aguirre situado sobre el depósito del Canal con ese proyecto faraónico enterrado para siempre se acaba una etapa habrá un antes y un después según ha dicho la presidenta madrileña

Voz 0434 23:03 a una responsabilizo únicamente lógicamente de mi gestión y hay algunas cosas muchas con las que coincido de gobiernos precedentes y hay otras con las que no coincido Iker o que esté este parque y esta actuación es una muestra de ello nosotros somos más partidarios de hacer un parque abierto para todos

Voz 0867 23:22 ese nuevo parque convencer a ser una realidad a partir de junio las obras durarán dieciocho meses y costarán entre ocho millones el parque del tercer depósito contará con cincuenta y cinco mil metros cuadrados de zonas verdes y sólo la superficie arbolada aumentará un cuarenta por ciento las zonas deportivas también amplían habrá once mil metros cuadrados más además de fútbol y padece diseñado una zona multiusos de Voley Playa hockey patinaje petanca incluso un rocódromo según el Gobierno madrileño es el parque que quieren los vecinos hiló es las asociaciones que han batallado por este parque desde la época de Leguina celebran agradecen que la Comunidad haya recogido prácticamente todas sus sugerencias

Voz 22 24:01 no hay que agradecer a la Comunidad de Madrid que haya puesto fin bueno al la locura que era tener una instalación de este tipo en un distrito como el nuestro

Voz 23 24:10 que no hay que olvidar que es el distrito con menos zonas verdes de de Madrid no hemos sido

Voz 24 24:14 ante trece años David y Goliat realmente es el paro

Voz 1454 24:17 eso de una lucha lo que ha dado lugar a esto

Voz 24 24:20 es decir no es algo que nos regalas nos lo merecemos

Voz 0867 24:22 es un sueño hecho realidad sueño que también ha sido posible según Cristina Cifuentes gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid hoy si por cierto la

Voz 1434 24:30 presidentas ha dejado preguntar por los periodistas sobre otros asuntos hoy que ha cambiado la comisión de corrupción de la Asamblea por el parque del Canal no porque haya querido ha vuelto a insistir sino porque la oposición no la ha llamado finalmente a comparecer en la Comisión de corrupción vamos que parece que ya se moría

Voz 25 24:45 para él la decisión de que la comisión de investigación de hoy no se celebrara no ha intervenido el Partido Popular han sido ellos quienes decidieron no celebrarla yo supongo que esa decisión tendrá mucho que ver con el varapalo judicial qué ha supuesto por recibir un auto del juez dando la razón al Gobierno lo que sí que le digo es que yo estaba absolutamente dispuesta a ir hoy a comparecer y a dar las explicaciones que me pidieran como siempre lo estados

Voz 1434 25:16 junto a Cifuentes hemos visto a su número dos Ángel Garrido que ayer tildaba de esquizofrénica la intervención del diputado de Podemos Miguel Ongil que por su parte se sintió insultado y pidió la palabra aunque no encontró amparo en la presidenta de la Cámara en Paloma Adrados que un día más olvido que su obligación es ser neutral

Voz 4 25:32 me salón Gil esto está diagnosticado se llama esquizofrenia tiene cura intenta Eloy salga de esto

Voz 26 25:37 en el calzado digan enseñan gélido la palabra una llamada esquizofrénico que gane esperando

Voz 4 25:42 de ahí la ironía se utilizan política lo que pasa que sólo es para las personas inteligentes gracias a usted

Voz 26 25:48 todo muy claramente como las

Voz 27 25:51 alta de argumentos se suple con

Voz 4 25:54 insultos el Neria con todo

Voz 26 25:56 señor diez Señoría me hará un minuto siguiente Etxeberria medio minuto le ruego que no que no me inglés

Voz 28 26:03 quienes no son para abrir un debate sino para contestar esas soluciones

Voz 26 26:08 cuando lo mejor que tiene que decir un partido muy sonora

Voz 28 26:11 el le dicho señoría que las alusiones son para contestar exclusivamente a esas soluciones

Voz 26 26:16 no hábil de la Segrelles y grande Holder detuviese acá estoy haciendo seguiré no puede usar continuamente la presidencia para proteger señorías como tiene la palabra

Voz 1434 26:28 Ongil se sintió insultado aunque los verdaderamente ofendidos sean las personas que sufren esa enfermedad eso es lo que es una enfermedad y nada más ponerse la preguntado de Garrido aunque él ha respondido de otra manera no rectifica pero dice que si Ongil se ofendió pues se disculpa

Voz 29 26:43 esquizofrénico por supuesto no suponen ninguna mención a esa enfermedad como cuando uno dice no te hagas el tonto no está insultando a otra persona era simplemente ya ligeramente llanamente son no obstante sí señor Ongil sentido ofendido por esto somos parlamentario somos compañeros a independientemente que seamos adversarios y su punto de puede sentirse ofendidos ese puesto lo pide disculpas sin ningún otro problema

Voz 1434 27:04 el próximo once de febrero el próximo domingo once de febrero Madrid correrá por los niños que han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista una carrera para concienciar de su existencia para visibilizar su problema porque apenas cuentan con ayudas de la Administración el dorsal cuesta diez euros y todo lo recaudado irá a las Becas Soledad Cazorla para sus estudios María Manjavacas

Voz 1018 27:27 es la primera carrera solidaria por estas niñas Vic

Voz 1454 27:29 más de la violencia machista se quiere por un lado concienciar y por otro ayudarles Marisol Eto'o es la directora de la Fundación Mujeres

Voz 30 27:36 día once de febrero es un día para mostrar ese compromiso social en contra de la violencia de género ese compromiso que que debemos tener en que las víctimas sean reparadas que que no haya ninguna familia que se sienta olvidada abandonada después de haber sufrido una tragedia con un asesinato por violencia de género

Voz 1434 27:56 una situación que sólo el año pasado sufrieron y sufren

Voz 1454 27:58 una treintena de huérfanos por ellos hasta acarrea el domingo once de febrero a las nueve de la mañana el dorsal lo has dicho diez euros por una buena causa

Voz 1434 28:05 gracias María ahí el Ayuntamiento de Madrid ha presentado esta mañana el calendario de actividades que se van a celebrar con motivo del Carnaval una fiesta que este año se desarrollará principalmente en Puente de Vallecas y Retiro entre el nueve y el catorce de febrero Javier Jiménez Bas

Voz 0887 28:20 en dos mil dieciséis fue Tetuán el año pasado San Blas Canillejas ahora Puente de Vallecas y Retiro toman el relevo para regocijo de sus vecinos Getsemaní de San Marcos ex directora general de actividades y programas culturales

Voz 31 28:31 yo creo que va a ser posiblemente uno de los carnavales más multitudinarios más participativos y con un récord bueno pues más de tres mil personas y agrupaciones vecinales Si y asociaciones culturales este año también como algo especial el pregón va a ser colectivo no ha sido una persona sino un colectivo que su Orgullo Vallekano

Voz 0887 28:49 entre las actividades pasacalles teatro magia o títeres en el Retiro sin olvidar las murgas chirigotas comparsas o las ya tradicionales Mateo del pelele el entierro de la sardina a cargo de la Alegre Cofradía todo ello acompañado de mucha música

Voz 1454 29:12 Héctor González buenas tardes

Voz 32 29:14 mañana regresa a la Liga para el Real Madrid a las nueve menos cuarto los blancos visitan al Levante la principal novedad es la vuelta de Sergio Ramos en el que es el penúltimo partido antes de que llegue el PSG en la Champions de ello hablaba Zidane este mediodía en rueda de prensa

Voz 8 29:27 Nos equivocamos si pensamos que bueno es pensar sólo únicamente del partido de Champions no nada nosotros tenemos que terminar bien la liga lo más alto posible nosotros pensando que de todas formas la Liga no está sentenciada ya está

Voz 32 29:39 el domingo juega en el resto de equipos madrileños derbi entre Getafe y Leganés el Metropolitano el Atlético de Madrid recibe en un duelo directo por los puestos Champions al Valencia en los rojiblancos de la vuelta de Diego Costa y Filipe Luis Grass

Voz 1434 29:51 sea sector así terminamos hasta el lunes áreas

Voz 1018 30:01 los medios de la tarde la una y media en Canarias catorce José Antonio Marcos gracias como siempre por seguir con nosotros se complica cada vez más la situación en las carreteras como consecuencia de la nieve por la llegada de esa masa de aire frío procedente del Ártico parece que puede ser el temporal más intenso más prolongado de este invierno volvemos por tanto a la deje de Alfonso Martínez

Voz 11 30:37 buenas tardes pues hasta ahora continuamos pendientes del temporal hay ciento veinticinco vías afectadas por la nieve XXXI de ella están cerradas al tráfico oyendo doce pertenecen a puertos de montaña las cadenas son necesarias en otras sesenta y cuatro vías todas ellas como decía de la red secundaria en la red principal de momento está totalmente despejada lo peor lo encontramos en Asturias con quince puertos con cadenas en Cantabria con diez puertos cerrados

Voz 0325 31:02 es es veas con cadenas en Valencia

Voz 11 31:04 que hay dificultades por nieve a la altura de Alba día hay precaución en Alicante porque hay tres vías secundarias donde es necesario también el uso de cadenas así que tengan mucha precaución

Voz 0831 31:14 ya que el continúa la alerta por nieve

Voz 11 31:17 a lo largo de esta tarde en la zona norte del país desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos diga

Voz 1018 31:27 muchas gracias tráfico enseguida nos a Jordi Carbó el tiempo que nos espera durante este fin de semana casi todo lo demás en lo político en lo jurídico pasa por Catalunya el juez mantienen la cárcel al ex conseller Joaquín for no se fía de él no le parece suficiente que haya renunciado a su acta de diputado le sitúa como uno de los máximos responsables de las acciones delictivas vinculadas al secesionismo como demostró por las órdenes que dio a los Mossos d'Esquadra como conseller de Interior tampoco acepta la petición de de personarse en la causa penal abierta el Supremo no lo hace precisamente por su condición de prófugo lo dice que lo primero que tiene que hacer es entregarse a la justicia a partir de ahí pues ya veremos el Gobierno entiende que le las confidencias de los mensajes del ex presidente evidencia su final político en este proceso el ministro portavoz del Gobierno respondido a otras muchas cuestiones en la rueda de prensa de Moncloa alguna de la respuesta ha sido muy a lo Rajoy en concreto las preguntas sobre la posible salida de Luis de Guindos del Gobierno para irse al Banco Central Europeo como vicepresidente

Voz 4 32:27 yo no sé quién va a ser el candidato o la candidata pero creo que si fuera alguien algún miembro del Gobierno creo que si algún miembro del Gobierno saliera eso no suponía una crisis del Gobierno sino eso se llamaría yo llamaría sustitución si se produjera que como diría el presidente del Gobierno puede suceder o no

Voz 1018 32:56 el presidente del Gobierno encargado de anunciar una buena noticia económica la revisión al alza de la previsión de crecimiento de nuestro país

Voz 6 33:02 nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el dos coma tres pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar la vamos a situar al menos en el dos coma cinco por ciento el crecimiento para el año que viene dos mil dieciocho en el conjunto del país

Voz 1018 33:18 viernes al dos de febrero Toñi Fernández Adrián Prado buenas tardes

Voz 0202 33:21 pero vamos a empezar Toño de los datos del paro el final de la campaña de rebajas ha dejado casi sesenta y cuatro mil nuevos parados y cerca de ciento ochenta mil cotizantes menos el Gobierno se fija en otros datos seis de cada diez afiliados que dejaron de cotizar entre septiembre diciembre estaban en Cataluña Tomás Burgos Secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 4 33:39 estamos ante una muestra clara del efecto que está teniendo el proceso político que estamos estamos en contra

Voz 1018 33:49 la discriminación el PSOE propone dos iniciativas

Voz 0325 33:51 pegarles contra la brecha salarial y a favor de la igualdad laboral de las mujeres Carmen Calvo

Voz 1018 33:55 en la presente a las mujeres en lo opuesto

Voz 7 33:58 su decisión laborales tenía que ser obligada cuando vemos foto de gran altura política suele ser fotos casi toda tiene blanco y negro es decir masculinas

Voz 0202 34:08 frente a las costas de Libia el naufragio de una embarcación camino de Europa deja de momento diez muertos y ochenta desaparecidos sin esperanzas de encontrarlos con vida a la voz de alarma al ha dado la Organización Internacional de Migraciones había paquistaníes y libios en el barco se han recuperado diez cuerpos sólo hay tres supervivientes dos de ellos lograron llegar a nado a la costa

Voz 1018 34:28 poco más de veinticuatro horas de Banco Popular no era años

Voz 0325 34:30 solvente sólo dos días antes de ser vendido al Santander por un euro pero cayó en un problema agudo de liquidez y financiación sólo dos sólo horas después según el informe que sirvió de base para dar el visto bueno a su venta por segunda vez Ada Colau ha vuelto

Voz 0202 34:43 perder un año más tarde una cuestión de confianza probar salón exlíder han inversión en inversión social en transparencia y lucha contra la corrupción decía la alcaldesa que debe esperar ahora un mes saque los presupuestos aprueben de manera automática ya que en principio no hay ningún candidato con respaldo suficiente como para desbancarle de la Alcaldía

Voz 1018 35:01 sin explicación se desconocen las circunstancias pues

Voz 0325 35:04 es que dos helicópteros del Ejército francés han chocado en pleno vuelo se cuentan de momento cinco muertos mientras se busca una sexta persona que viajaba en esos aparato

Voz 0202 35:11 lo avala la ciencia un estudio de la universidad norteamericana de Rochester asegura que tomar dos copas de vino al día previene incluso el alzheimer por primera vez se ha demostrado que el consumo moderado de vino es también beneficioso para la salud del cerebro

Voz 8 35:25 y como decíamos aquí agotadas en un minuto

Voz 23 35:34 un algunos fans de todas las entradas para su segundo concierto se agotaron diez veces más rápido que las primeras de las del primer que confiere

Voz 0325 35:41 Claudi cuya venta al público está siendo objeto de una investigación aunque la organización asegura que la cola virtual duró una hora sin dar detalles de cuántas entradas se han puesto a la venta asunto del que ha hablado este mediodía el portavoz del Gobierno

Voz 4 35:53 lo que ha pasado hoy me da más fuerza a pensar que es la policía la que tiene que ver exactamente qué es lo que está sucediendo en estos casos

Voz 0325 36:00 antes de iniciarse esa venta ya había oferta de reventa

Voz 2 36:05 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 36:10 José Antonio el telegrama es para Josep María Matamala señor benefactor del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es sabido que no hay exilio sin patrocinadores y que los patrocinios surgen de la gratitud o al menos de las expectativas de reembolso entre los ejemplos de la historia se cuentan los de los sucesivos pretendientes carlistas que premiaba a sus incondicionales con la orden de la legitimidad proscrita como dicen los mexicanos vivir fuera de los presupuestos públicos es un error pero el desinterés de quiénes brindan ayudas privadas al símbolo exiliado resulta siempre sospechoso cuide se

Voz 1018 36:49 Miguel Ángel Aguilar que poder albunes con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Adrián prodigar los cala en la producción y especialmente hoy importante Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0325 36:59 el frío más propio del invierno ya ha llegado a todo el país va a quedarse entre nosotros como mínimo una semana entera además con distintos momentos de nevadas por ejemplo en el Cantábrico seguirá nevando en las próximas horas pero cada vez de manera más débil una pausa que se notará sobre todo mañana pero será transitoria también las tormentas sobre todo de Baleares irán desapareciendo cuando llegue la noche más sol que nubes en el conjunto del país ambiente frío mañana será el día con menos complicaciones pero algunas nevadas todavía en el Cantábrico que el domingo afectarán a gran parte del interior de la península a prácticamente cualquier cota

Voz 0202 37:30 no

Voz 1018 37:31 los días podemos escuchar a Cleries voz en una entrevista radiofónica a sus ochenta y siete años sigue muy activo muy en su papel de sí mismo como ha podido comprobar conversando con en nuestra compañera María Guerra

Voz 8 37:41 a sus ochenta y siete años kleenex Bud mantiene su porte de vaquero a Gili enjuto desde su impresionante un metro noventa de altura su actitudes mucho más amable sin embargo que en las películas con su personaje de cine eso sí coincide en el apoyo a las armas el juez tendrá Rubén apoyo a las armas siempre y cuando no me apunten se Rey al director al que entrevistamos por la promoción de su última película quince diecisiete tren a París la recreación del atentado yihadista que en dos mil quince impidieron tres marines americanos esta película es un tributo a la gente corriente nos decía eyes Good que no ha contado con estrellas de Hollywood sino que ha contratado a los héroes reales para ser protagonistas de esta cinta que se estrena el próximo viernes

Voz 1018 39:24 justo tres meses cumple hoy de estancia en la prisión de Estremera el ex conseller de Interior del Gobierno pulmón Joaquim Forn y el juez Pablo Llarena entiende que de seguir en el interior de ese recinto penitenciario vamos al Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 39:40 el magistrado en definitiva no se fía nada de lo que dijo en su última comparecencia verdad que ha dejado su acta y que se comprometió a no volver a salirse de la Constitución pero dice el juez todavía puede volver a ser consejero volver a ponerse al frente de los Mossos volver en definitiva a dar pasos hacia la independencia unilateral de Cataluña desde el Govern el auto del juez desvela

Voz 0202 39:58 tracción que hizo ayer el coronel Pérez de los Cobos

Voz 0055 40:00 los nodos nada bien el juez Llarena tiene claro que fue Forn quién dio órdenes a los Mossos d'Esquadra no sólo para que permitiesen el referéndum ilegal sino incluso para que vigila la tasa en a policías y guardias civiles para el magistrado no sólo no hay garantías de que esto no vaya a pasar es que dicen no hay certeza de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal refiriéndose sin citarlo al bloque independentista del Parlament catalán Joaquim Forn por tanto seguirá en prisión

Voz 1018 40:23 tampoco acepta del magistrado lo apuntábamos a las dos la petición de de personarse en la causa que está abierta contra él en el Tribunal Supremo por parte de este mismo juez no lo hace Pozas precisamente por su condición de prófugo más o menos a decirle que si quiere personarse primero se entregue

Voz 0055 40:38 si el mensaje del juez Llarena el ex president puso Puigdemont es claro no podrá participar en este proceso judicial hasta que se ponga a disposición del tribunal y eso estando en Bélgica desde finales de octubre sólo puede hacerlo de dos maneras entregándose los siendo detenido mientras tanto no podrá personarse es la respuesta con la que el magistrado despacha ahí devuelve un escrito en el que la representación legal de Puigdemont informaba de su condición de diputado electo tras los comicios del veintiuno de diciembre en razonamiento José Antonio que también podemos aplicar a cualquier futura petición de permiso para acudir al Parlament por ejemplo a ser investido mientras siga fugado en Bélgica

Voz 1018 41:08 bueno pues esto es lo último desde el Supremo gracias al gobierno esto ya lo políticos era muy reveladores los mensajes de los que reconoce que el proceso ha terminado es uno de los argumentos del ministro Méndez de Vigo para pedir al presidente del Parlament que abra cuanto antes una ronda de contactos con las fuerzas de la Cámara para encontrar una salida a una solución que permita formar de una vez un gobierno dentro de la legalidad porque desde luego lo que el Gobierno parece que no quiere son polémicas ni sobre plazos ni sobre fechas Sánchez buenas tardes

Voz 1916 41:35 sí buenas tardes lo primero que subrayaba el portavoz del Gobierno es que hay una diferencia muy elocuente entre lo que piensan Puigdemont y su equipo lo que hacen como se ha visto en los famosos mensajes en realidad piensan que el proceso independentista sí ha terminado pero siguen sin dar pasos hacia la normalización también hay distancia entre lo que dicen acerca de que Puigdemont es el único candidato lo que hace el ex president alquilando residencia permanente en Bélgica

Voz 0887 41:57 sí

Voz 4 41:57 tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España he visto no prensa alquilado una casa en Waterloo al final del imperio de los mil días de de Napoleón Bonaparte ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña me da la sensación de que se va a quedar ahí por tanto tres pero la impresión de que esa investidura es simplemente imposible

Voz 1434 42:20 porque recordaba Méndez de Vigo que pues como no puede ser

Voz 1916 42:22 investido sino no viene porque así lo prohibe el constitucional y por tanto lo normal sería que los partidos se pusieran de acuerdo para proponer a otro candidato respecto a cuando debería retomarse el proceso y con qué plazos el Gobierno no se mete en eso no se va a pedir ningún informe a los servicios jurídicos del Estado para que aclare esos plazos y por tanto en la Moncloa van a asumir el calendario que marquen los letrados del Parlament en todo caso José Antonio el Gobierno recuerda que mientras el reloj está parado y hasta que no haya presidente legal de la Generalitat sigue en vigor el ciento cincuenta y cinco y quién manda en Cataluña por tanto es Mariano

Voz 1018 42:53 sí en principio hasta los primeros días de la próxima semana no se conocerá el dictamen de los letrados de la Cámara hay será a partir de ese momento cuando el presidente Torrent decidirá la nueva fecha es que lo hace para el debate de investidura hay sabremos por tanto si vuelve a intentarlo con Puigdemont o plantea algún tipo de alternativa en el PSC están convencidos de que Esquerra ya la enseñado con gestos al ex presidente debido que su tiempo ha pasado que la propuesta de Yunquera de dejarle como presidente simbólico es más que evidente Pablo Tallón

Voz 1673 43:20 en Esquerra siguen haciendo equilibrios para por un lado no ser vistos como los traidores que sacrifican a y por el otro para nos poner a los suyos a más riesgos desde el punto de vista jurídico es así como hay que entender las declaraciones de Marta Rovira en la Agencia Catalana exigiendo conocer el plan de pulmón para designar con Salles o aprobar decretos y su investidura queda suspendida aussie el Rey no firma su nombramiento

Voz 1018 43:40 pues bien así es como le replica Eduard Pujol Jon

Voz 1673 43:42 para Cataluña y a nueve

Voz 8 43:46 hola asegura en Radio cuatro que el plan existe pero que no van a hacerlo público de momento en el fondo

Voz 1673 43:52 se sospecha la socialista Eva Granados es que Esquerra con declaraciones como las de Rubira olas taller de Junqueras lo que está haciendo es enseñarle a la puerta de Saleh

Voz 1454 44:00 era una manera diferente de hablar de un paso al lado parecería que lo que están haciendo es es envolverla para regalo la salida a escena de Carles Puigdemont

Voz 1673 44:09 Granados exige que mientras se resuelve el desbloqueo el Parlament Active varias de sus comisiones porque según sus cálculos abrir sus puertas cuesta cada día ciento cuarenta y siete mil euros y ese dinero viene a decir toca amortizar los al

Voz 1018 44:22 margen de las estrategias de futuro los independentistas contaban ya con la posibilidad de haber emprendido un viaje a ninguna parte sabían o intuían al menos que no llegarían al contar con la mitad de los votos en las elecciones del pasado veintiuno de diciembre un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso esta redacción recoge documentos intervenidos al despacho de Josep Maria Llop que fue número dos de Junquera en el que se advertía de los riesgos de la posibilidad de unas nuevas elecciones sin concurrir en una lista única Ana Terradillos