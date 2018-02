Hora 14 (05/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1 00:24 muy buenas tardes el temporal de frío y nieve que sigue recorriendo la península causa complicaciones estará en casi cuatrocientas carreteras en reduce a menos de la mitad las operaciones del aeropuerto de Barajas y también obliga a reducir la velocidad en algunos trayectos de la de así que sin perder ni un segundo vamos ya con la información de servicio empezamos en la DGT Alfonso Martínez

Voz 3 00:43 hasta después a esta hora en la AP sesenta y seis es obligatorio el uso de cadenas entre del modo en Asturias si Valverde de la Virgen en León y en Madrid en la A uno a la altura de La Cabrera tengan precaución se iban a alguna de estas vías además está prohibida la circulación a camiones articulados en Madrid en la A uno en El Molar en las seis desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba allí en Segovia en la AP seis en El Espinar en la AP sesenta y uno en San Rafael y en la A uno entre la Radetzky Honrubia de la Cuesta además de en Ávila en la AP cincuenta y uno a su paso por aldea viajar de momento hay trescientas setenta y cinco carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay cincuenta y tres cortadas al tráfico ciento veinticinco son necesarias las cadenas onomástico este invierno las provincias más afectadas son Asturias León Huesca Teruel y Castellón una vez más el vamos a pedir consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos dime

Voz 1 01:34 vamos a acercarnos a uno de esos puntos especialmente complicados el túnel del Cadí en el Pirineo catalán en cuyos accesos quedaron atrapados centenares de conductores situación a esta hora Aitor Álvarez aquí la nieve no cesa caen intensamente así lleva desde ayer esto tiene consecuencias muy visibles aquí hay colas en las carreteras porque los coches van muy lentos y además los Mossos paran a todo el mundo para comprobar que lleve cadenas y a quién no las lleva no les dejan pasar y eso todavía ralentiza más el tráfico después de una noche con coches autocares y camiones atrapados hoy se está recuperando una cierta normalidad gracias en parte a las máquinas quitanieves y a la luz del día que ayudado a los equipos de emergencia actuar si tienen que salir de viaje sepan que la Cadena SER les mantendrá como siempre puntualmente informados de la evolución del temporal con datos actualizados al minuto en tiempo real en nuestra página web en Cadena Ser punto com el aeropuerto de Barajas el más importante de nuestro país supera por debajo del cincuenta por ciento de su capacidad Eladio Meizoso de sus cuatro pistas sordos

Voz 4 02:27 os están operativas una de entrada y otra de salida además la mala visibilidad por la niebla está ralentizando aterrizajes y despegues se van acumulando retrasos e irán a más pero no hay datos oficiales sobre el tiempo de espera de momento no se ha cancelado ningún vuelo al menos no hay constancia oficial informa Aena que nos dice también que todos los demás aeropuertos de su red funcionan con normalidad el temporal de ni

Voz 1 02:48 debe se irá suavizando a partir de mañana pero no se fíen porque entra una masa de frío polar Jordi Carbó

Voz 0978 02:54 así de entrada la nevada de ahora mismo de centro de la Península se irá debilitando a partir de ahora pero hasta el final de la tarde no desaparecerá y mucha tensión en el Cantábrico aparte de un día más de nevada copiosa en la cordillera llegará bajar hasta los doscientos metros de altura en lo que respecta a la cota nevada a partir de mil metros en la Ibérica en los Pirineos ir mucha precaución en el Mediterráneo especialmente en Cataluña ante Riesgo de aguaceros

Voz 1 03:21 los hombres a las doce medidas colaboraremos estos datos lo demás pasa hoy sobre todo por una encuesta del CIS con intención de voto es la primera de este año realizada en los primeros días de enero y que mantienen en cabeza a PP y PSOE con tendencia ambos a la baja

Voz 1434 03:35 si sitúa Ciudadanos por vez primera orden

Voz 1 03:37 ante de Podemos horas Sánchez

Voz 1916 03:39 si C's sube tres coma dos puntos desde octubre ya adelanta a Podemos según el CIS el PP volvería a ganar las elecciones con un veintiséis coma tres por ciento de los votos en segundo lugar quedaría el PSOE con un veintitrés coma uno Ciudadanos tercero con veinte coma siete por ciento de los respaldos y podemos cuarta posición con el diecinueve por ciento de los votos si comparamos estos resultados con los de las últimas elecciones generales vemos que hay un trasvase de casi siete puntos entre el PP y Ciudadanos todo lo que baja el partido de Rajoy los sube el de Rivera el líder de Ciudadanos es según el CIS también el político mejor valorado por los spas

Voz 1 04:10 en el capítulo de reacciones no espere grandes novedades Fernando Martínez Maíllo Óscar Puente Inés Arrimadas Noelia Vera PP PSOE Ciudadanos Podemos

Voz 1264 04:18 este si es que en rencor reafirma que somos el partido más votado porque como todos los españoles nos tiene que servir también de acicate para mejorar

Voz 5 04:28 nosotros creemos que estamos en una tendencia bastante bastante solo

Voz 1 04:31 idea de consolidación del voto de la izquierda

Voz 5 04:34 ya somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular

Voz 0793 04:37 hay que ser muy prudentes con las encuestas porque son sólo encuestas pero desde luego no podemos ocultar la satisfacción de que nuestro partido siga creciendo de una manera pues exponencial creemos

Voz 6 04:49 que cualquiera puede ganar el el la valoración que hacemos de los resultados que acabamos de conocer pero que como siempre pues tomamos tomamos con la prudencia oportuna con la que siempre encaramos cualquier tipo de una encuesta

Voz 1 05:01 sobre Cataluña les contaremos más detalles del acta de la última junta de seguridad celebrada en los días previos a la consulta ilegal del uno de octubre a la que ha tenido acceso la Cadena SER y en la que Puigdemont sostuvo ante el coronel de la Guardia Civil responsable de la coordinación que se había que saltarse la ley para garantizar la convivencia lo haría Podemos ha reunido en Bruselas con diputados de Junts pel Cat desde Esquerra su portavoz series habría considera viable una presidencia a partir de una votación de la asamblea de electos

Voz 1264 05:26 si decimos que nos suena bien es porque la edad

Voz 7 05:29 todo el valor al Gobierno legítimo de Bruselas

Voz 1264 05:32 lo hace compatible con acabar el ciento cincuenta y cinco por lo tanto restitución de Puigdemont formar gobierno y acabar con el ciento cincuenta y cinco en la línea que siempre ha puesto sobre la mesa a Esquerra Republicana quedaron además herido el narcotraficantes Sito Miñanco en una operación contra el blanqueo y la introducción de cocaína en España el operativo está dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en Galicia Madrid Andalucía al menos dos policías han resultado heridos leves ciudad de Barcelona decide hoy si envía Brisa Millet y Montull como pide la Fiscalía Anticorrupción los ex responsables del Palau de la Música fueron condenados a más de nueve y siete años de prisión y están a la espera de que la sentencia sea firme

Voz 1 06:07 dos y seis minutos

Cristina Machado

Voz 1434 06:33 buenas tardes desde la una de la tarde está reunido el Comité de Seguimiento del Plan de Inclemencias Invernales en la sede del uno uno dos en Pozuelo nieva con fuerza en Madrid en la capital ahora afloja pero lo hace de forma ininterrumpida desde las

Voz 1 06:46 once de esta mañana recuerda la nevadas y que harán este dos mil cinco creo que es la última que recuerda

Voz 1264 06:52 supongo logos con el coche parece que pasa algo pero sólo es suelen nieve pero parece que se colapsa

Voz 1434 06:59 les nieve pero cuidado se han cerrado ya dos pistas en Barajas una de entrada y otra de salida según AENA hay retrasos pero no cancelaciones el Ayuntamiento de la capital advierte de que es altamente desaconsejable el uso del vehículo privado en la zona norte de la ciudad hay restricciones en algunas carreteras se ha cerrado el campus universitario de Cantoblanco la Comunidad ha decretado el nivel dos sobre tres del Plan de Inclemencias y la Agencia Española de Meteorología ha elevado a naranja la alerta para hoy y mañana en la región se prevé nevadas cuantiosas en cualquier punto al menos hasta esta próxima medianoche Javier Ayuso

Voz 1 07:32 portavoz del una unos la Comunidad de Madrid acaba de activar

Voz 8 07:35 a nivel dos del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de Ahmed de que continúe nevando hasta esta noche a las doce que se acumulen hasta cinco centímetros incluso en cotas de seiscientos quinientos cincuenta metros desde la Comunidad Madrid informamos que ahora mismo no hay ninguna carretera con problemas en y con cadenas en la Comunidad de Madrid aunque la acumulación de nieve hace que pidamos precaución a los con

Voz 1434 07:57 el toro en dos minutos le damos la última hora del tráfico en la región y también los detalles de la previsión del tiempo y tener hijos sigue siendo una lacra para las mujeres trabajadoras del siglo XXI no hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte del trabajo de varias médicos embarazadas las profesionales pidieron la adaptación de su puesto a la que tienen derecho por ley y el Hospital dejó de cotizar por el trabajo que no estaban realizando en ese momento algo que es contraria a derecho

Voz 9 08:31 es un mes después de presentarlo está plenas como nadie no hablaré en cantidades no ha recibido cartagenero llamó a la Seguridad Social y aquí es donde un amable señora me di cuenta que en espacios de cotización son inferiores a las que yo digo que debo tener que mi prestación como es la que no es la que corresponde a a lo que yo esperaba yo he trabajado entonces cuando viajó al hospital Príncipe de Asturias

Voz 1434 08:59 el hospital lo reconoce dice que es un error no es lo único otra trabajadora médico también ha denunciado al centro por no adaptar su jornada durante el periodo de lactancia enseguida vamos a ir también Alcalá de Henares antes más noticias en titulares con Sonia Palomino Borja Quintana

Voz 10 09:14 Fomento pondrá en marcha un plan de choque para mejorar la red de Cercanías de Madrid las medidas que forman parte del plan global que se presentará en marzo contemplan mejoras en algunas estaciones o la reducción de frecuencias de trenes en la zona

Voz 1434 09:24 cinco metro cerrará la mitad de Metrosur durante el verano para hacer obras de mantenimiento clausura de catorce estaciones desde el veintitrés de junio y hasta el diez de septiembre transportes habilitará un servicio alternativo gratuito de autobús

Voz 10 09:35 los trabajadores de avanzados deciden esta tarde si dan por finalizada la huelga la plantilla de los autobuses que conectan la capital con varios municipios del sur de la comunidad llevan cuatro meses en huelga para reclamar mejoras salariales y de seguridad

Voz 1434 09:46 la compañía Majadahonda registrado esta madrugada un leve terremoto de dos grados en la escala Richter el temblor se ha detectado en la

Voz 1264 09:52 sin medir dará del Valle de los Caídos durante cinco segundos

Voz 1434 09:54 sí no ha dejado daños ni personales ni materiales siendo

Voz 10 09:57 deportes el Atlético de Madrid recorta dos puntos al Barça

Voz 1018 09:59 tras su victoria por uno cero contra el Valencia los de Simeone

Voz 10 10:02 son segundos a nueve puntos del liderato en Copa del Rey el Leganés prepara ya la vuelta de semifinales el miércoles contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán con empate a uno en la ida

Voz 1434 10:19 lo dicho llueve nieva por toda la comunidad sobra decir que hay que extremar las precauciones si iban al volante la circulación de camiones y vehículos articulados ha quedado restringida en la M40 hay restricciones en otras carreteras a su paso por la Comunidad de Madrid así que vamos con todos los detalles DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 10:38 buenas tardes pues hasta ahora es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno ya está prohibida la circulación de camiones articulados en la A uno a la altura de La Cabrera sí está restringida la circulación a camiones en varias vías de la Comunidad en la A uno en El Molar en las seis desde puesta de hierro hasta Collado Villalba en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma allí en la M seiscientos treinta y siete en Lozoya además de tengan cuidado en varias vías madrileñas de momento no hay restricciones en ninguna de ellas pero sí tenemos complicaciones en la A tres en Fuentidueña de Tajo en la cinco desde Madrid hasta Navalcarnero en la M40 entre Coslada y Mercamadrid hacia la IV en la M cincuenta entre Getafe y Boadilla del Monte y en la zona de Coslada allí en la A42 entre Madrid y Torrejón de la Calzada la M40 ya ha levantado la restricción a los camiones y articulados aún así tengan precaución porque hay varios tramos con dificultades en este instante desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de envía

Voz 1434 11:31 gracias Alfonso levantada por tanto esa restricción a los camiones y a los vehículos articulados en la M40 la que nos referimos antes también se ha complicado esta mañana la circulación en las calles de la ciudad de Madrid por acumulación de nieve en la calzada centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 4 11:47 hola qué tal buenas tardes tenemos que destacar en especial la zona norte mucho tráfico atentos para los actores que acceden por el norte del Paseo de la Castellana les recordamos el paso inferior de la plaza de Castilla permanece cerrado al tráfico desviaron los vehículos por superficie Gea retenciones hasta alcanzar el nudo Norte y por tanto la genera retenciones en los diferentes movimientos de la M30 generar también mucho tráfico en el acceso y sobre todo en la salida por la carretera de Colmenar además hay cortes y desvíos de tráfico

Voz 1 12:15 tenía al cardenal Herrera Oria en el acceso al

Voz 4 12:18 es ciento siete en sentido entrada también en muchas dificultades el M30 desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas también en las inmediaciones de la plaza de Cristo Rey gracias

Voz 1434 12:27 Jesús aquí en el centro de la capital empezó a nevar a las once de la mañana sigue hasta ahora aunque aflojado un poquito habido momentos en los que la nieve caía con muchísima fuerza tenemos tan sólo un grado vamos con la previsión Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1264 12:41 buenas tardes a partir de ahora la nevada que está afectando prácticamente toda la comunidad empezará a debilitarse pero no desaparecerá del todo hasta al finalizar la tarde todavía ratos puede nevar con intensidad en cualquier cota mucho frío las máximas ya se han registrado apenas alcanzaremos los dos tres grados hay que añadir el viento que hacía esta sensación de frío y a partir de mañana irán abriendo claros pero todavía con muchas nubes ambiente igual de frío que hoy el miércoles es el día con más sol pero con temperaturas que van a bajar de que la segunda mitad de la semana mucha atención a la formación de placas de hielo

Voz 1434 13:12 ya ayer vimos también nevar con fuerza en Madrid capital pero hoy mucho más en la calle del Carmen en pleno centro con nieve acumulada ya en algunos puntos

Voz 11 13:20 Natalia Otero buenas tardes buenas tardes Cristina así la nieve sigue cayendo de forma constante sobre la capital pero con menor intensidad y aunque a ras del suelo la nieve no cuaja sino que forma charcos pequeñas placas de hielo salgamos un poco la vista se ven las cúpulas de los edificios y los balcones cubiertos de un fino manto blanco aquí en la calle del Carmen mucha gente resguardando en las entradas de los comercios cafés para llevar muchos paraguas mucho frío y muchas fotos

Voz 12 13:45 tiene que estar todo el mundo vamos echando las mismas foto esa los mismos sino

Voz 1434 13:48 es muchísimo frío encima es que parece que no

Voz 12 13:51 pero bueno estamos mojando un poco de frío

Voz 1264 13:54 pero siempre es un poco especial no bonito y bueno por lo menos hay agua necesita

Voz 11 14:04 la nieve es la atracción principal para los turistas y madrileños de paseo pero nos comentaba un trabajador que para ellos es más inconvenientes sobre todo dice por el suelo resbaladizo para los que quieran seguir disfrutando de esta estampa invernal se prevé que siga nevando la largo de hoy en toda la Comunidad

Voz 1434 14:18 lo irá a la capital si hasta como mínimo la próxima medianoche según han informado desde el uno uno dos hoy está haciendo el mundo al revés porque mientras nevaba en puntos donde no suele haber nieve en otros donde suele haberla hablamos de Guadarrama no ha caído ni un copo Raquel Fernández buenas tardes

Voz 13 14:35 hola buenas tardes nieva de forma copiosa en la práctica totalidad de los municipios de la zona noroeste donde están activados los planes invernales que mantienen operativas las calles los espesores de nieve van aumentando para evitar problemas a los conductores en localidades como Cercedilla el Ayuntamiento ha abierto de forma gratuita las veinticuatro horas el aparcamiento subterráneo la excepción la confirma Guadarrama donde hasta hace unos minutos la nieve brillaba por su ausencia Noelia Pozas concejal de Seguridad

Voz 0793 15:02 ahora digan eh

Voz 14 15:05 no sé cómo le pero hablo algo consistente

Voz 9 15:08 está empezando a ser pero vamos que

Voz 14 15:11 no lo vemos te vaya cuaja en cuanto al puerto

Voz 13 15:13 de Navacerrada las estaciones de esquí están abiertas esta Anes

Voz 1434 15:18 luchando de esta manera hemos empezado hoy el Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Voz 1018 16:04 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos el fútbol

Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 16:22 dos de la tarde dieciséis minutos el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares un centro totalmente público ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte del trabajo de varias médicos embarazadas se lo venimos contando mañana aquí en la SER desde dos mil dieciséis las sanitarias tienen derecho a pedir una adaptación de su jornada durante el embarazo para evitar trabajos que puedan suponer un riesgo para el feto por ejemplo trabajar en rayos su a hacer guardias estas mujeres pidieron la adaptación se la dieron pero en contra de la ley el Hospital dejó de cotizar a la Seguridad Social por ese trabajo que no podían realizar SER Henares Javier

Voz 0743 16:56 Alicia buenas tardes buenas tardes la misma doctora ya había denunciado y amado en los tribunales al hospital Príncipe de Asturias por no adaptar su puesto de trabajo en el año dos mil trece Ahora denuncia que aún realizando es adaptación en cumplimiento de la normativa el Hospital Infanta cotizó por ella a la Seguridad Social

Voz 17 17:12 ya me di cuenta que en sus bases de cotización son inferiores a las que tengo tendrá no cuatro niños Guárico que está no sé nada del hospital me tiene que pagar un poco más de lo que quería cobrar delirios

Voz 0743 17:25 la doctora denuncia que a pesar de que el hospital conocía el error no avisó ninguna de las otras mujeres embarazadas que podían verse en la misma situación confirmando que hay al menos dos casos más

Voz 17 17:34 la sabían perfectamente que todas digamos hace no era el mismo problema porque si es un error lo primero que hace seis comunicarle a todo el mundo que ha habido un error en la cotización mal avisado nadie toda la gente que lo sabe lo sabe porque yo leerse ha avisado

Voz 0743 17:47 desde diciembre de dos mil dieciséis una instrucción del ser más recuerda la obligatoria adaptación del puesto de trabajo para las mujeres embarazadas algo que sí se hizo pero ello no puede conllevar un cambio en sus condiciones salariales el hospital mantuvo su salario durante el embarazo pero al no haber cotizado correctamente su retribución bajó tras dar a luz

Voz 1434 18:04 el hospital admite este caso hoy está revisando otros dos admite este caso ir y dos más en total tres sobre el primero dice que es un error que ya se ha subsanado una simple equivocación sin intención alguna Amparo Díaz es la subdirectora de personal del centro

Voz 18 18:19 ha sido un error puntual puntuales lo que ha sido la cotización el mes anterior a la baja maternal sea subsanado con la liquidación de los seguros sociales complementarios no es un error que se haya hecho que se que se practica de decir que disminuye la cotización sino que es un error en los seguros sociales que atiende a un a un error administrativo pero nada más intención alguna por parte del hospital

Voz 1434 18:47 bueno menos lo único otra trabajadora de ese mismo hospital médico también ha denunciado al centro porque le ha negado la adaptación de su jornada durante el periodo de lactancia de su bebé hace meses que lo reclamo en tiempo y forma pero el centro ni siquiera le ha respondido la trabajadora lo ha denunciado ya en los tribunales Javier

Voz 0743 19:03 el hospital tendrá que defender ante un juez por qué no concedió la adaptación a otra doctora que había solicitado esa adaptación durante la lactancia rechazó su petición y trasponer el caso en conocimiento de la Inspección de Trabajo Se requirió al hospital justificar ese rechazo la denunciante es la doctora residente García Duarte

Voz 17 19:19 los inspectores de trabajo acuden a mi puesto de trabajo para valorar cuál es la situación después de evaluar la situación solicitan al hospital con carácter inmediato que se elabore otro informe detallando el por qué no se me concede esa adaptación hasta el día de hoy no he tenido más respuesta en el hospital

Voz 0743 19:34 el hospital no ha vuelto a ponerse en contacto con la afectada a pesar de que sí contestó a la Inspección de Trabajo manteniendo que su puesto no implicaba riesgos suficientes para conceder la adaptación por lactancia la doctora denunció el juicio

Voz 1018 19:45 eso está previsto para el próximo día veintiocho de

Voz 0743 19:48 este mes de febrero gracias Javier dos de la tarde

Voz 1434 19:50 todo seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1018 19:59 tengo que llega que a mi hijo al dentista

Voz 19 20:02 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza o en los colegios de odontólogos yo estomacal preocupados por tu salud

Voz 20 20:19 Marain EMT seguros tu coche moto o casa es importante pero lo primero es tú y los tuyos por eso nuestra aseguró se llaman el seguro de César de Sara de Ramón porque con nosotros nunca será su número de póliza siempre serás Pedro lo Laura Pena nuestras oficinas o entra en MMT Seguros punto es seguros de persona a persona

Voz 21 20:41 tienen sesenta y ochenta y cinco años de edad quiere ayudar en la investigación de la pérdida de memoria en caso afirmativo podría ser apto para participar en un ensayo clínico llamado ensayo Hurley los investigadores del ensayo Early están estudiando medicamento en investigación en personas que podrían tener un riesgo alto de presentar pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer sin la interesa participar en el ensayo Early debe tener entre sesenta y ochenta y cinco años de edad no debe estar recibiendo ningún tratamiento para problemas de memoria también debe tener una función normal de la memoria en términos generales en su día a día aunque haya observado pequeños cambios en su memoria aún podría

Voz 1434 21:17 participar si tiene entre sesenta y sesenta

Voz 21 21:20 cuatro años de edad alguno de sus padres sus hermanos debe tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer deben haber informado de que tiene un riesgo alto de desarrollar enfermedad de Alzheimer recibirá de forma gratuita a todos estos medicamentos y las evaluaciones y pruebas médicas que estén relacionados con el ensayo verle para obtener más información sobre el ensayo Early llámennos hoy mismo al novecientos ocho tres ocho cinco cero nueve

Voz 22 21:44 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan basta fácil

Voz 2 22:03 únete a un nuevo concierto de los matinales de El País el sábado diez de febrero por quemar azul sexual tuve actuarán a la una del mediodía en The Secret socia el club en Madrid compra yates en raras se asépticas

Voz 23 22:19 ésta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 1018 22:33 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con eco blues de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en Ford punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la red de concesionarios

Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 1434 22:51 el ministro de Fomento ha dado cuenta esta mañana las medidas que su departamento ha puesto en marcha para mejorar los trenes de cercanías de Madrid con problemas día tras día un plan de choque dentro del plan global dos mil dieciocho dos mil veinticinco que contempla entre otras cosas la reducción de la frecuencia en la línea cinco renovar el sesenta por ciento de los trenes y mejorar estaciones lo ha anunciado durante el acto de inauguración de una nueva estación de Cercanías en Mirasierra Borja quitarlos

Voz 10 23:17 si esta estación va a ser una parada más de las líneas de cercanías C3 C7 hice ocho mañana comenzará a prestar servicio tarde para los vecinos Fernando Mardones ex presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo

Voz 24 23:28 contentos pero también debemos decir también que hemos tardado bastante no que es un año y medio que está estación estaba finalizada que estaba cerrada y que no se podía utilizar no sabemos que ya venía con retraso de cerca de un año solución pues que se suma más año y medio dos años y medio para abrir una estación pues que es necesaria para todos los vecinos vecinas de las familias hasta aquí de estos barrios porque Montecarmelo de Mirasierra de Fresno etcétera

Voz 10 23:49 el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha aprovechado para anunciar que Fomento estableció un plan de choque dentro del Plan de Cercanías para Madrid entre dos mil dieciocho y dos mil Vinci veinticinco que se presentará en marzo y que contempla entre otras medidas ciento sesenta trenes nuevos

Voz 25 24:02 vamos a actuar en cuestiones de seguridad que favorecen también los tiempos de recorrido el bloqueo automático banalizado entre de San Cristóbal Aranjuez la sustitución de los enclavada centros eléctricos por el el electrónicos o la prolongación de las vías nueve y diez de Atocha hasta la vía impar

Voz 1434 24:20 de la línea cinco sentido el plan de choque contempla también reducir a cuatro minutos la frecuencia de la C5 e incorporar dos trenes a la hora de la línea entre Coslada y Madrid y atención a los usuarios de Metrosur porque la línea doce cerrara catorce estaciones a partir de junio por obras de mejora si todo va bien reabrirá a principios de septiembre Javier

Voz 4 24:40 se refiere parcial de la línea doce irá desde la estación de El Casar hasta la universidad

Voz 0861 24:44 seis Juan Carlos el consejero delegado de Metro Borja Carabante reconoce el origen de las obras está en un problema con el agua filtraciones que están afectando a la base de las vías

Voz 26 24:54 no tiene que ver con varios aspectos perfectamente el agua es uno de los principales que lo que conlleva es que se produce un arrastre de lo que hay por debajo de la plataforma y eso supone que la plataforma pues no está dando todas las garantías que debía dar

Voz 0861 25:06 durante los casi tres meses de obras metro ofrecerá un servicio alternativo de autobuses completamente gratuito en las obras costarán veinticuatro millones presupuesto que de momento asumirá la Comunidad aunque metro estuviera si los problemas que han detectado puedan ser imputables a las concesionarias que realizaron el proyecto de Metro Metrosur

Voz 1434 25:23 la operación contra el narcotráfico que la Policía Nacional ha llevado a cabo en diferentes partes de España y en la que ha sido detenido Sito Miñanco ha tenido uno de sus episodios más graves aquí en Madrid en concreto en Collado Villalba un tiroteo entre los GEO y uno de los supuestos narcotraficantes que ha acabado con varios heridos Pilar Velasco buenas tardes

Voz 1743 25:40 sí buenas tardes el GEO ha salvado la vida y se encuentra estable tras ser intervenido de urgencia en el hospital Puerta de Hierro el tiroteo se ha producido esta mañana durante uno de los registros en el municipio de Collado Villalba en la macrooperación contra el narco Sito Miñanco ocurría en un chalé a primera hora cuando al entrar en la habitación de uno de los presuntos miembros de la red éste ha recibido a los agentes a disparos desde la cama el primer jefe ha recibido un impacto en el pecho frenado por el chaleco antibalas el segundo agente entre el hombre y el cuello finalmente han conseguido reducirle con cuatro disparos en las extremidades el histórico narco Sito Miñanco ha sido detenido en Algeciras también su hija acusado de controlar la organización de narcos durante los permisos penitenciarios diarios que tenía desde el año dos mil quince la macrooperación está dirigida por la juez de la Audiencia Carmen Lamela con cuarenta detenidos y cuarenta y siete registros en la Comunidad de Madrid Andalucía y Galicia a esta hora Cristina sí

Voz 1434 26:30 ya abierta gracias Pilar en la Audiencia Provincial hoy ha comenzado el juicio a un hombre que intentó abusar de su mujer pero que no lo consiguió gracias a la intervención del hijo de la pareja Alfonso Ojea

Voz 0089 26:40 Khalid solicita doce años de prisión contra el ex marido de la víctima presuntamente asaltó a su antigua pareja en el dormitorio de ella porque aún convivían juntos la forzó a mantener relaciones sexuales pero ella se negó entonces comenzó la violencia

Voz 27 26:54 en ese momento no con los bajo para atrás sin un siete cero dijo que se quitaron perfecto cuadro el ojo sur del océano la vagina nació su hijo como mejor a favor

Voz 0089 27:14 ningún testimonio ante la Sala de magistrados en la que se está celebrando el juicio en el que existe un testigo de cargo principal el hijo de ambos de veintiuno años su intervención impidió que su padre consumara este ataque sexual

Voz 1434 27:31 de la vida en un escenario la de nuestros oyentes sí

Voz 28 27:35 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle que que va a ese chico butano evita estatal de denegados

Voz 1 27:41 entre Nani Antonio lleven

Voz 29 27:44 hablar por hablar se convierte en obra de teatro desde el once de enero hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid una producción de Cornejo Films inspirada en historias reales de los oyentes del programa de la Cadena SER

Voz 1 27:57 entradas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale a escena

hora catorce los deportes

Voz 1434 28:11 Toni López buenas tardes

Voz 0743 28:13 el Club Deportivo Leganés el miércoles juega la vuelta de sus primeras semifinales de Copa del Rey

Voz 1018 28:18 en la ida empató uno contra Sevilla en Butarque para la vuelta

Voz 0743 28:20 ya se han acabado las entradas que tenía el club pepino para el Sánchez Pizjuán en lo deportivo disponible Gabriel que fue baja ayer en empate a uno en Getafe el Atlético de Madrid que cada está más cerca del líder ahora hasta a nueve del Barça está pendiente de los problemas físicos de los dos centrales titulares anoche Savic comprobamos oculares Godín pro golpe con el guardameta rival que le provocó una fractura en la boca fuera del fútbol hoy ha hablado el ex ciclista Alberto Contador

Voz 30 28:43 me gusta me cuesta cambiar el chip de hecho en esta Vuelta a Valencia pues estuve viendo los estuve viendo los también a pie de carretera y me costaba me gustaba verla desde fuera no porque al final te encuentras bien físicamente te gusta la competición en cierto modo pues un poco lo echas de menos no

Voz 0743 28:59 el pinteño ha estado en la presentación del equipo Paul arte cometa que apadrina su fundación

Voz 1434 29:05 seguimos muy pendientes de cómo está afectando el temporal de nieve aquí a la Comunidad de Madrid además de todo lo que les hemos contado ya esta mañana se ha reunido también el comité especial de coordinación de nevadas en el que hay representación del Ministerio del Interior de la Comunidad Autónoma ir el Ayuntamiento de la capital las tres administraciones están coordinando las actuaciones están analizando especialmente el estado en el que se encuentran las carreteras Se recomienda evitar viajar en coche si no es estrictamente necesario en caso de que no sea posible dejar el coche Se recomienda planificar el viaje antes de salir consultando el pronóstico meteorológico y el estado de la circulación de las carreteras de toda la región en caso de haber acudido al trabajo Se recomienda también a todo el que pueda que vuelva a casa en transporte público según la previsión va a seguir nevando hasta esta próxima medianoche hasta luego

Voz 1018 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Cannes

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1 30:19 estamos en plena hora punta del temporal de nieve a las complicaciones han centenares de carreteras prácticamente en toda la península se suma la reducción de capacidad del aeropuerto de Barajas que esta ópera no por debajo del cincuenta por ciento algunos trazados del AVE también funcionan a menor velocidad por razones de seguridad volvemos por tanto comunicada en primer lugar con la DGT Alfonso Martínez

Voz 3 30:38 buenas tardes vos hasta ahora son obligatorias las cadenas en Madrid en la A uno a su paso por La Cabrera ya en Segovia en la radio tengan precaución semana transita al pueblo

Voz 1434 30:46 una de estas vías además está prohibida

Voz 3 30:48 divulgación a camiones articulados en Madrid en la A uno en El Molar bien las seis desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba en Segovia en la A1 entre las edades y Honrubia de la Cuesta en la AP seis en El Espinar en la AP sesenta y uno en San Rafael además de en Ávila en la AP cincuenta y uno a la altura de Aldea Vieja y en la AP sesenta y seis entre Mou playing en Asturias y Valverde de la vía Gent en León de momento hay trescientas cincuenta y nueve carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay cincuenta y dos cortadas al tráfico y en ciento dieciocho Se necesitan cadenas las provincias con mayor número de incidencias son Asturias León Huesca Teruel Castellón desde la Dirección General de Tráfico una vez más insistimos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1 31:30 si lo desean gracias tráfico pueden consultar nuestra página web Cadena Ser punto com datos concretos actualizados en tiempo real sobre las complicaciones en las carreteras en olvidar naturalmente lo de Barajas es el aeropuerto más importante de nuestro país está funcionando de forma ralentizada por debajo del cincuenta por ciento de su capacidad Eladio Meizoso si John que en estos últimos minutos

Voz 4 31:50 dos ha mejorado la situación porque están funcionando tres

Voz 1 31:53 estas también ha mejorado la visibilidad aún así

Voz 4 31:55 continúan los problemas los retrasos no hay datos oficiales sobre los tiempos de demora

Voz 0743 31:59 pero se han registrado es noticia de última

Voz 4 32:02 ahora la cancelación de veinticinco vuelos acaba de informando al gabinete de prensa del aeropuerto en Barcelona también se están espacial lo aterrizajes y despegues en ese lugar por la lluvia y en todos los demás aeropuertos de la red de AENA está funcionando con normalidad los dice la compañía edad en el caso de Barcelona

Voz 1 32:20 eh hay retrasos ahora mismo de entre quince

Voz 4 32:23 veinte minutos en las operaciones en fin la nieve tan infrecuente en ciudades como Madrid

Voz 12 32:28 tiene que estar todo el mundo vamos a ser los mismos si tienes muchísimo frío y encima es que parece que no pero bueno que les estamos un poco de frío

Voz 1 32:38 el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid recomienda evitar el uso del coche siempre que sea posible en el Pirineo catalán continúan las dificultades para acceder al túnel de Cádiz donde está nuestro compañero Aitor Álvarez buenas tardes pues aquí en este túnel de acceso a los Pirineos catalanes la nieve no cesa caen intensamente y así lleva desde ayer y eso tiene consecuencias muy visibles porque hay colas en las carreteras porque los coches van muy lentos y además los Mossos d'Esquadra para una todo el mundo para comprobar que lleve cadenas ya quién no las lleva no le dejan pasar y eso todavía ralentiza más el tráfico pero hoy no hay esquiadores que vuelvan de las pistas del Pirineo de fin de semana sino que la mayoría de desplazamientos son de gente de la zona acostumbrada a situaciones así y eso hace que hoy haya muchos menos problemas que ayer cuando muchos coches tuvieron que pasar la noche aquí tres autocares y todos sus ocupantes durmieron también en el área de servicio de este túnel del Cadí por no llevar cadenas y un centenar de camiones han tenido que esperar aparcado sin moverse a que la carretera se abriera esto ha ocurrido esta mañana y pese a que sigue nevando no tienen nada que ver por el descenso del tráfico hoy además los efectos de la nieve influyen también en los niños que no han ido al cole en muchos puntos de la montaña porque las rutas escolares se han cancelado tenemos esperan algunas horas de complicaciones parece que mañana se va a aliviar el efecto de la nieve pero van a evitar los termómetros llega una masa de frío polar Jordi Carbó

Voz 1264 33:58 la nieve que sigue cayendo en el centro de la península en la Comunidad de Madrid y en las provincias que la rodean a partir de ahora irá perdiendo intensidad pero sin desaparecer del todo hasta finalizar la tarde también nevará en cotas bajas en el Cantábrico a unos doscientos metros de altura un día más nevada copiosa en la Cordillera Cantábrica también en los Pirineos y en la Ibérica pero a partir de mil metros de altura y mucha atención también a la lluvia en el Mediterráneo especialmente en Cataluña donde en todo el episodio esta mañana se pueden superar muchos puntos los cien litros por metro cuadrado a partir del miércoles desaparecerán las precipitaciones pero ganará protagonismo el frío el catorce

Voz 1 34:35 invierno lunes cinco de febrero donde Fernández Adrián Prado buenas tardes

Voz 1434 34:38 buenas tardes hablamos para empezar Toñi de la última

Voz 1 34:41 la encuesta del CIS City de Arana supera

Voz 1434 34:43 Podemos se convierte en la tercera fuerza por detrás de PP y PSOE según el primer sondeo oficial del año en diez segundos reacciones de populares socialista Ciudadanos y Podemos

Voz 1264 34:52 los para mejorar

Voz 5 34:55 somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular

Voz 0793 34:57 a satisfacción de que nuestro partido siga creciendo de una manera exponencial cualquier

Voz 6 35:02 la puede ganar

Voz 1264 35:04 se acercan posturas Esquerra de viable un ejecutivo catalán en el exilio avalado por una asamblea de electos Seris habría si decimos que nos suena bien es porque la edad

Voz 7 35:14 todo el valor al Gobierno legítimo de Bruselas

Voz 1264 35:17 y lo hace compatible con acabar el ciento cincuenta y cinco además un acta al que ha tenido acceso la SER demuestra que antes del referéndum ilegal del uno de octubre Push the money Trapero habían decidido incumplir la ley para garantizar esa consulta ilegal detenido de nuevo la policía ha vuelto a dar

Voz 1434 35:31 estar al histórico capo gallego Sito Miñanco en una operación en la que un GEO ha resultado herido de bala así como uno de los cuarenta detenidos Eloy Quirós ex comisario general de la Policía Judicial

Voz 31 35:41 esta operación es una de las más importantes que se hayan llevado a cabo contará una de los grupos criminales más fuerte si peligroso

Voz 1 35:47 Mariña Anca aprovechaba los permisos penitenciarios para

Voz 1434 35:50 controlar redes de narcotráfico vidas cautelares

Voz 1264 35:53 Thalía pide prisión sin fianza para los responsables del Palau de la Música condenados a penas de hasta nueve años de prisión por su saqueo y que han han recurrido al Supremo la sentencia lo que había paralizado su ingreso en la cárcel

Voz 1 36:03 veintiuno de marzo ese día el Tribunal Supremo

Voz 1434 36:06 a revisar la condena por el caso Nóos ante los recursos presentamos presentado recordamos Iñaki Urdangarin ha solicitado la anulación y la Fiscalía un aumento de la pena de hasta los diez años de cárcel

Voz 1 36:16 rompe su silencio el único terrorista vivo

Voz 1264 36:18 atentados de París en los que murieron ciento treinta personas se ha acogido a su derecho a no declarar ante el tribunal que le juzga por un tiroteo previo a la masacre Salah Abdeslam

Voz 32 36:26 sí que hemos concentrado se que vamos a son perseguidos y tratados de la peor manera en comiendo mi defensa la la guerra no ha terminado

Voz 1434 36:36 el conflicto en Siria es tan grave como hace siete años según seis ONGs que se han unido para denunciar el interés de Europa para hacer creer que la situación ha mejorado y así justificar su política restrictiva con los refugiados David del Campo

Voz 1264 36:49 su objetivo bélico el daño de Francia forma parte de las estrategias militares de todas las partes riesgo de pandemia la Organización Mundial de la Salud advierte cien años después de la gripe española que mató a cincuenta millones de personas del riesgo de nuevas pandemias ante las que estaríamos mejor preparados tal y como aseguran desde el Centro Nacional de Biotecnología

Voz 0793 37:07 aunque hubiera una pandemia grave claro que podría producir bastantes muertos pero desde luego en ningún caso esa proporción

Voz 2 37:16 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 37:21 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos en el barómetro del CIS sobre estimación de voto primero que se efectúa desde octubre su formación gana tres puntos y se sitúa en el veinte coma siete por ciento PP y PSOE van por delante pero anotan pérdidas de dos y un punto respectivamente podemos queda más distantes también su liderazgo pasa a ser el mejor valorados su señoría sabe que una encuesta sólo es una instantánea aunque una sucesión de instantáneas empieza a figurar una victoria por tanto cuide seis de los idus de marzo

Voz 1 37:57 exija más desconfíe

Voz 1551 37:59 adoro y oportunistas letales vale

Voz 1 38:02 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en la técnica Adrián Prado dedicarlos a la producción y antes de hablar y analizar ya la encuesta del CIS de la gala Miguel Ángel el compromiso del Ministerio de Sanidad para luchar contra la obesidad en tres años se reducirá un diez por ciento los azúcares grasas añadidas en todos los alimentos Lauro Marcos

Voz 1434 38:22 pelados bollos patatas fritas refrescos y así hasta tres mil quinientos alimentos y bebidas que cambiarán su composición para ser entre un cinco y un dieciocho por ciento más saludables es el objetivo de este plan al que se han sumado quinientas empresas y que busca evitar que más de la mitad de los niños y adolescentes españoles tomen cada día más azucares añadidos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud la ministra duros Montserrat habla de experiencia pionera

Voz 33 38:45 aunque hemos conseguido no reducir en España las cifras de sobrepeso especialmente de niños de seis a nueve años en tres puntos porcentuales todavía no es suficiente gracias a este plan conseguiremos que los productos que desayunan nuestros hijos reduzcan los niveles de azúcar sal grasas saturadas

Voz 1434 39:00 pero los cambios trascienden la cesta de la compra por ejemplo hasta dos mil veinte habrá más menús cocinados a la plancha y menos fritos en colegios y hospitales los restaurantes se comprometen a quitar el salero de la mesa ya que los sobres de azúcar contengan la mitad de lo que llevan ahora también se suman las máquinas expendedoras la mitad de su oferta pasará a ser saludable

hora catorce Cadena SER

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1 40:31 a mí además de la nieve la política la foto más esperada de los

Voz 1018 40:33 posibles vaivenes de la opinión pública del comenzó de este de dos mil dieciocho ciudadanos sigue ganando posiciones supera ya a Podemos como tercera fuerza política pero no logra romper la hegemonía que sigue manteniendo el PP ni tampoco desbanca al PSOE del segundo lugar de posibilidades electorales es sondeo se realizó entre los días dos y catorce de enero poco después de las catalanas del veintiuno de diciembre

Voz 1434 40:54 a partir de una muestra de dos

Voz 1018 40:56 mil cuatrocientas setenta y siete entrevistas lo primero los datos son el Sánchez

Voz 1916 41:01 si los datos nos dicen que el PP volvería a ganar las elecciones con un veintiséis coma tres por ciento de los votos en segundo lugar quedaría el PSOE con un veintitrés coma uno ciudadanos subiría como dices a la tercera posición con un veinte coma siete por ciento Podemos se quedaría en cuarto lugar con un diecinueve por ciento de los votos realmente lo que ha ocurrido es que los dos partidos grandes han bajado respecto a la anterior medición decís mientras que los dos nuevos Podemos y Ciudadanos han subido podemos sube poco

Voz 1018 41:25 medio punto ciudadanos sube mucho tres coma

Voz 1916 41:27 a dos puntos desde octubre es muy interesante comparar estos resultados con los de las últimas elecciones generales así se ve que todo lo que ha bajado el PP lo ha subido ciudadanos estamos hablando de un trasvase de votos de casi siete puntos en cuanto a la valoración de líderes triunfo también de Ciudadanos Albert Rivera se convierte en el que mejor nota obtiene seguido de Joan Baldoví de Compromís si nos fijamos sólo en los líderes de los cuatro grandes tras Rivera estarían primero Pedro Sánchez luego Mariano Rajoy y el peor valorado de los cuatro sería Pablo Iglesias en cuanto a las preocupaciones de los españoles siguen invariables paro corrupción partidos políticos y problemas económicos la preocupación por la independencia de Cataluña baja respecto a meses

Voz 1018 42:04 estamos hablando de la encuesta con un margen de error del dos por ciento como todas las encuestas dibuja una foto fija es decir recoge las percepciones del momento en el que se realizó el trabajo de campo no es una predicción de lo que puede ocurrir en el futuro lo que pasa es que los trabajos del Se concederán siempre los más fiables por lo consolidada de su serie histórica de la cualificación sociológica a la hora de interpretar las respuesta lo que se conoce como la cocina con todo esto lo que toca hoy es buscar ahora mismo las interpretaciones en el PP cargado casi siete puntos desde las elecciones de dos mil dieciséis casi lo mismo que su de Ciudadanos Fernando más tienes mayo subraya que continúa siendo el partido preferido para la mayoría de los ciudadanos Güemes

Voz 37 42:41 Juan

Voz 1461 42:41 si hola buenas tardes Maíllo se consuela nos ha dicho que este CIS confirma que el PP volvería a ganar hoy en día las elecciones Hinault ciudadanos como destacaban hace unas semanas algunos sondeos el coordinador general del partido

Voz 1434 42:52 hablar también ha comentado que estos resultados sirven

Voz 1461 42:55 partido como acicate para mejorar pero no para hacer cambios por esta razón

Voz 1264 43:00 dependo vive de las encuestas otros sí les encanta vivir de las encuestas toman decisiones en función de las encuestas mal asunto

Voz 1461 43:11 sí era un recado para la formación de Rivera en uno de los muchos mensajes que les ha enviado Maíllo entre ellos este otro

Voz 1264 43:21 pero es un campeón de la abstención en cuanto algún problemas en quito del medio en cuanto alguien que algo que les puede cuestionar se quita del medio las tensiones la norma fundamentado el caso ciudad

Voz 1461 43:31 Maíllo ha restado importancia a lo bien valorado que está Rivera cree que es algo coyuntural para minusvalorar lo lo ha comparado con Rosa Díez diciendo que también estaba muy bien vista

Voz 1018 43:41 gracias eh Güemes en el PSOE se mantiene como segunda fuerza política del veintitrés coma uno por ciento de los potenciales votos también con tendencia a la baja y Óscar Puente portavoz oficial de la ejecutiva intentaban tener un mensaje de prudencia y subraya que sigue siendo el partido mayoritario de la izquierda Carretero

Voz 0806 43:57 dicen en el PSOE que sólo estarán satisfechos cuando sean primera fuerza política pero sí que creen enormemente positivo que más allá del punto que se dejan en el camino se mantenga eso dicen la tendencia al alza Óscar Puente es portavoz socialista

Voz 5 44:11 somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular eso no no tiene ninguna duda la posición del Partido Socialista desde que esta dirección asumió las riendas del partido yo creo que es una tendencia claramente solida de consolidación del voto del Partido Socialista no