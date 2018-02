Hora 14 (06/02/2018)

No hay resultados

Voz 1018 00:25 pero no pánico en los mercados europeos en una sesión dominada por el pesimismo y los números rojos tras la mayor caída de la historia en puntos de la Bolsa de Nueva York por el temor de los inversores a una escalada de tipos de interés precisamente por la fortaleza de la economía norteamericana las principales plazas de Europa están en negativo y la que más pierde es Madrid han Rafa Bernardo

Voz 1762 00:45 si a esta hora el Ibex treinta y cinco cae un dos coma seis por ciento en línea con lo que están haciendo las principales plazas europeas porque París Frankfurt Milán y Londres cede en todas más de un dos por ciento la vista está puesta en la apertura hoy de Wall Street los índices que miden la volatilidad está muy altos los futuros los tratos que se tiraban antes de que abran los mercados apuntan hacia abajo así que los indicios señalan a un nuevo arranque de jornada bursátil en negativo en Estados Unidos hablaremos a partir de las dos y medio con nuestro analista de referencia Juan Ignacio Crespo para preguntarle por las consecuencias de la P

Voz 1018 01:12 de visible subida de tipos también en Europa el ministro de Economía Luis de Guindos señaló hace algunas semanas aquí en la SER que todo hace pensar en un incremento que puede llegar hasta el cero setenta y cinco en los próximos meses se supone que en pocas horas Mariano Rajoy aclarará siguiendo deja el Ministerio para aspirar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo no sería en todo caso una candidatura de consenso el PSOE no le apoya según ha recordado hoy mismo Pedro Sanz

Voz 1722 01:38 nosotros pedimos que en un puesto de responsabilidad técnica haya un técnico más que un técnico que haya una técnica que sea una persona cualificada mujer experta en el ámbito de la política monetaria todo lo que se salga de esos requisitos que el Partido Socialista no lo apoyará o en el cantón

Voz 2 02:04 en el Congreso de los Diputados a través de videoconferencia desde la cárcel Francisco Correa

Voz 1018 02:08 cerebro de la Gürtel apunta de nuevo hacia el Partido Popular en el epicentro de la trama sugiere incluso el nombre de Rajoy tras adelantar que puede que no estén todos los que son

Voz 3 02:18 en todos los que se está al final quien investiga es el ministerio público que es el que decida en investigue quién quién recibió la imputación no se cumple consta

Voz 4 02:31 que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba

Voz 1018 02:38 Rajoy ha convocado para el lunes una reunión con todos los presidentes regionales del PP para analizar la situación política que sigue marcada por la crisis de Cataluña en el Parlamento da día hoy en contra de lo apuntado por su propio presidentes los letrados no han concluido su dictamen para aclarar los plazos máximos de investidura Pablo Tallón

Voz 1673 02:54 primero estaba previsto que el informe llegará el martes pasado después Roger Torrent situó como nueva fecha la reunión de la Mesa de esta mañana pero finalmente los grupos van a tener que esperar un poco más para conocer qué opinan los servicios jurídicos sobre los plazos de la investidura sobre la mesa dos opciones que a finales de la semana pasada se activara la cuenta atrás de dos meses hacia la convocatoria de elecciones o bien que esta cuenta atrás quede congelada a la espera del Constitucional tantos Ciutadans como el PSC esperan que el documento esté listo entre hoy y mañana Ana Pastor la presidenta del Congreso quiere reunir

Voz 1018 03:22 a todos los portavoces para ver si se desatascan de una vez por todas los más de cincuenta proyectos de reformas legales de la oposición bronca e bloqueado sobretodo por la estrategia del Gobierno de ampliar los plazos para presentar enmiendas

Voz 5 03:33 Nuestra tener

Voz 2 03:34 la rebelión de informal en los

Voz 5 03:36 les hemos días para tratar varios asuntos trataremos este y también trataremos en la constitución de comisiones subcomisiones etcétera yo lo que quiero es que se avance de esta casar con acuerdo de los grupos parlamentarios

Voz 1018 03:51 las carreteras algo mejor que ayer pero todavía con bastantes problemas DGT María Forner

en Asturias hay ocho puertos cortados son necesarias las cadenas en Castellón en treinta y dos carreteras en Teruel en veinticinco León en trece ya en Ávila en diez además continúa la previsión de nieve para esta jornada así que les pedimos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera

Voz 1673 04:44 además el Gobierno ha anunciado un nuevo servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se llamará Ebay empezará a funcionar en dos mil diecinueve con innovaciones técnicas y de confort billetes hasta un veinticinco por ciento más baratos que en el servicio convencional detenido en Madrid acusado de agredir sexualmente a cinco mujeres dos de ellas menores de edad las atacaba de noche a salir el metro llegaba amenazarles de muerte si lo denunciaba el número de peticiones de asilo se duplicó en España en dos mil diecisiete mientras disminuyó casi a la mitad en el conjunto de la Unión Europea el mayor número de solicitantes un tercio fueron venezolanos seguidos de sirios y colombiano Unicef alerta de que los menores gitanos inmigrantes homosexuales y transgénero son las principales víctimas del acoso y el odio en Internet España trescientos mil niños y adolescentes nunca han usado un ordenador y la mitad de ellos no accedido nunca a la red Compromís llevará ante la Fiscalía el caso del ex jefe de euros Radiología del Hospital General de Alicante por derivar ochenta y seis pacientes a la sanidad privada por lo que facturó siete millones de euros entre dos mil seis y dos mil trece Sanidad financiará el único tratamiento que existe contra la atrofia muscular espinal una enfermedad rara que afecta entre trescientos y cuatrocientos personas en España sobretodo menores nuestro país no adoptado el tratamiento hasta ahora aunque Europa lo hizo hace dos años

Voz 1018 05:50 sí casi seis minutos

Voz 1434 06:18 buenas tardes cuenta atrás para la segunda reprobación de un consejero de la era Cifuentes traslade Jesús Sánchez Martos ex responsable de Sanidad el jueves llegará la de Carlos Izquierdo consejero de Políticas Sociales Podemos ha registrado hoy la proposición no de ley para su reprobación que en principio cuenta con el apoyo del Partido Socialista de ciudadanos Lorena Ruiz Huerta

Voz 9 06:39 de referencia también a los numerosos desprecios hemos visto como el consejero ha dicho que la agravan familiares de residencias de mayores que protestaban indignadas como el último episodio que vivimos en el último pleno que fue el en el que el consejero diferenció entre niños pobres niños nos

Voz 1434 06:56 la reprobación no es vinculante el Gobierno regional desde luego ni se plantea que Izquierdo haya hecho algo mal Ángel Garrido

Voz 0177 07:03 yo creo que es absolutamente increíble que se plantee una reprobación Dunn consejero que está llevando a cabo posee una una dinámica de trabajo en políticas sociales como hasta la fecha jamás había hecho en la Comunidad de Madrid por supuesto tiene todo el respaldo de Gobierno para que siga trabajando como lo está haciendo hasta la fecha que los haciendo muy bien

Voz 1434 07:23 tras un año siguiéndole la pista a la Policía Nacional ha informado hoy de la detención de un hombre acusado de cinco agresiones sexuales en la capital actuaba en la salida del metro de Marcos Moreno

Voz 1673 07:33 portavoz de la policía ha sido difícil de

Voz 10 07:36 identificada porque actuaba por la espalda actuaba de noche siempre con ausencia testigos hizo el imputan un delito de violación de agresión sexual

Voz 1434 07:45 más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Sonia Palomar

Voz 1673 07:48 Borja Quintana colectivos de transexuales se reúnen a esta hora con el Defensor del Pueblo según denuncian la Comunidad no ha cumplido todavía con la ley aprobada hace casi dos años que obliga otorgar documentos que acrediten su identidad de género sentida

Voz 1915 07:59 Villar Mir niega adjudicaciones irregulares y amaños en la concesión de obras de Metro el ex presidente de OHL ha declarado como investigado ante el juez del caso Púnica por una presunta adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad a sus empresas y varias anotaciones en una agenda intervenida al ex consejero madrileño Francisco Granados

Voz 1673 08:15 lo venimos contando en la SER la Justicia obliga al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a cumplir la Ley de Memoria Histórica el Consistorio tendrá que retirar los numerosos símbolos franquistas de edificios de la localidad

Voz 1915 08:25 el PP exige al Ayuntamiento de Madrid que desaloje el centro la ingobernable ocupado desde hace ocho meses los populares creen que el Gobierno de Carmena no cumple con la petición de los servicios jurídicos municipales para permitir que el inmueble acoja un proyecto de inversión

Voz 1673 08:37 nacional y en deportes el Real Madrid se queda sin Carvajal para la eliminatoria de Champions contra el París Saint Germaine la UEFA ha ratificado su sanción de dos partidos en baloncesto esta tarde jornada trece de la Champions iba humana Venecia estudiantes

Voz 1434 08:57 vamos a ver cómo están las carreteras DGT María Forner buenas tardes hola buenas tardes ahora mismo estamos muy pendientes de la M seiscientos uno está de nuevo cortada entre los kilómetros

Voz 6 09:06 dieciséis y veinte a la altura de Cercedilla debido a la fuerte ventisca allí están trabajando los camiones quitanieve para restablecer la situación lo antes posible afortunadamente por lo que al tráfico se refiere no encontramos ahora mismo ni incidencias ni retenciones ni en la red viaria

Voz 1434 09:21 principal ni tampoco en la Secundaria sepamos también cómo están las cosas en la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes de nuevo se complica algo más el tráfico en la zona de El túnel de la plaza de la República Dominicana Costa Rica el enlace de Alberto Alcocer Costa Rica recordamos que se mantiene cortado un carril de entrada al túnel de la plaza de José María Soler en el sentido M30 Se estrecha la calzada y por lo tanto comienzan de nuevo los problemas hemos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital paso lo peor del temporal de momento porque para finales de esta semana se anuncia otro empeoramiento del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1673 09:59 buenas tardes en las próximas horas las nubes irán desapareciendo de la mayor parte de la comunidad el viento todavía para algo fuerte eso hace que a pesar de que estén subiendo las temperaturas más que ayer por encima de los cinco grados la sensación de frío sea la mismo incluso mayor it esta noche al final el viento ir aflojando pocas nubes tendremos eso va a ayudar a que la noche sea gélida con heladas generalizadas entre cero y cinco bajo cero es lo que esperamos mañana por la mañana en toda la comunidad en la sierra por debajo de los cinco grados negativos una situación que es la

Voz 0047 10:29 que favorecerá la formación de placas de hielo en la carretera

Voz 1673 10:32 pero también vigilante en pueblos y ciudades donde ha nevado llovido en los últimos días

Voz 1434 11:39 el Gobierno de la Comunidad de Madrid se prepara para la segunda reprobación de un consejero de la era Cifuentes el pasado mes de junio el entonces responsable de Sanidad Jesús Sánchez Martos seco

Voz 12 11:48 vertía en el primero reprobado en la historia de la Asamblea de Madrid el primero en veinte años

Voz 1434 11:54 los tres meses después fue destituido el jueves Carlos Izquierdo seguirá el mismo camino de la reprobación una decisión que no es vinculante para el Gobierno regional a la presidenta no lo hemos podido preguntar porque un día más no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ya van cuatro semanas así su portavoz Ángel Garrido ha acusado a la oposición de atacar precisamente lo que según dice el mejor funciona

Voz 0177 12:19 yo creo que es absolutamente increíble que se plantee una reprobación de un consejero que está llevando a cabo posee una dinámica de trabajo en políticas sociales como hasta la fecha jamás se había hecho en la Comunidad de Madrid yo recuerdo que nueve de cada diez euros de la comunidad se destacan se destinan precisamente a eso a políticas sociales ocurre a veces que la oposición centra su batalla central tiro justamente en aquellos sitios en aquellas áreas donde quieren que estamos haciendo han un mejor trabajo hoy le toca eh al al consejero de Políticas Sociales pero por supuesto tiene todo el respaldo de Gobierno para que siga trabajando como no está haciendo hasta la fecha que los haciendo muy bien

Voz 1434 12:55 bueno según a quién se pregunte porqué para los otros tres grupos de la Asamblea no es que no lo esté haciendo muy bien es que lo está haciendo fatal podemos el impulsor de la proposición no de ley que se va a debatir el jueves en la Asamblea dice que su política no es para nada acertada Israel Aranguez buenas tardes

Voz 0047 13:10 las tardes la iniciativa de la formación morada gira entorno a tres puntos la Consejería con ella Carlos Izquierdo dicen tienden a la privatización de los servicios sociales de los madrileños así lo explica la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta

Voz 13 13:22 es el caso por ejemplo de las residencias de mayores o de los centros de atención a mujeres víctimas de la violencia machista en los que estamos vamos conociendo como el Gobierno de Cristina Cifuentes y el consejero de Políticas Sociales recortan en los pliegos de condiciones de tal manera que se tienen que recortar las jornadas de trabajo de los trabajadores

Voz 0047 13:43 el segundo motivo para impulsar la reprobación del consejero es la falta de tramitación de leyes para revertir esta situación y un tercer alegato algo que ya fue objeto de polémica hace algunas semanas las desafortunadas palabras de Izquierdo al distinguir entre niños pobres normales la iniciativa va a contar con el apoyo de los socialistas que evitan eso sí entrar en descalificaciones personales Ángel Gabilondo portavoz

Voz 14 14:03 votar a favor de la reprobación pero dejando muy claro desde luego el jueves dejando muy claro ahora que nosotros no queremos descalificar a ninguna persona ni dinero ni en modo alguno hacer un juicio de valor sobre la persona sino sobre las políticas

Voz 0047 14:21 la formación naranja también votará a favor por representar dicen el peor modelo de gestión de los populares Alberto Reyero es portavoz de Políticas Sociales de Ciudadanos

Voz 15 14:29 me presenta a nuestro juicio el modelo de gestión de los servicios sociales del PP un modelo de caridad sino de derechos una gestión mediocre de las políticas sociales un consejero que distingue entre niños pobres y normales no

Voz 0047 14:44 el frente para el Gobierno de Cifuentes que tendrá que enfrentarse en el próximo pleno a las críticas del resto de grupos cansados de esperar mejoras que según ellos no llegan

Voz 1434 14:51 hacía referencia a la portavoz de Podemos al frente que el consejero Izquierdo tiene abierto con la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género estamos hablando de casas de acogida de centros de emergencia de centros de mujer para la prevención de este tipo de violencia en los nuevos periodos pliegos del servicio la oferta económica prima un setenta por ciento sobre la oferta técnica algo que no ocurre con

Voz 0047 15:14 las adjudicaciones como por ejemplo la de los

Voz 1434 15:16 seguros de vida y accidentes de los diputados las trabajadoras de la red amenazan incluso con ir a la huelga si el Gobierno no rectifica Teresa

Voz 0047 15:24 dicen que no pueden más que el Gobierno ya les pidió un esfuerzo cuando se aprobaron los pliegos de dos dos mil trece en los que lo único que importaba era el precio del servicio y que no puede seguir cuatro años más así Elena Fernández la presidente del comité de empresa

Voz 16 15:37 lo que está en juego es la recuperación la prevención y la protección de las mujeres en el dos mil trece Se nos pidió que se es una esfuerzo y las trabajadoras han tenido cuatro años para ver que no llega al que no están dando calidad esa es la realidad sangrante que están viviendo por eso dicen que no pueden más

Voz 0047 15:55 más sangrante les resulta cuando comparan estos pliegos con por ejemplo los de la cafetería de la Asamblea de Madrid

Voz 16 16:00 luego que se sacó para la cafetería de la Asamblea la bajada económica sólo apuntaba veinte puntos una cafetería veinte puntos y unos pliegos de estas condiciones setenta

Voz 0047 16:12 pero hay más pliegos de condiciones para cubrir servicios de los diputados de la Asamblea donde la oferta económica es menos importante que en caso de la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género entre ellos la contratación del seguro de vida y accidente para los diputados la contratación de la flota de vehículos oficiales e incluso el suministro de mantenimiento de las ciento sesenta tablets de su señoría y otra queja

Voz 1434 16:33 que afecta al consejero Izquierdo hace meses que los colectivos de transexuales denuncian que el Gobierno regional no ha puesto en marcha la ley de transexualidad aprobada

Voz 0047 16:41 dos mil dieciséis hoy a la una de la tarde Serra

Voz 1434 16:44 Unión con el Defensor del Pueblo para trasladarle su demandas con las que no coincide el portavoz Garrido

Voz 0177 16:49 que por ejemplo algún dato en relación a este programa hemos realizado desde enero hasta noviembre del año pasado cuatrocientas veintitrés acciones formativas a la que asistieron más de once mil personas en materia de sensibilización hemos aprobado un protocolo de actuación como conoce ante ante agresiones por delito de odio sabrá una campaña de sensibilización específica para la atención en el en los teléfonos del uno uno dos tenemos un protocolo también de actuación concretas sobre identidad de género en los centros educativos en fin yo creo que están poniendo en marcha todos aquellos aspectos que mencionaba la ley seguramente algunos puede requieren más tiempo de implantación que otro

Voz 1434 17:24 bueno la reunión entre los colectivos de transexuales el Defensor del Pueblo acaba de terminar según nos acaban de contar desde Arco Polly el Defensor del Pueblo se ha comprometido a pedir explicaciones a la Comunidad de Madrid dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:39 Madrid

Voz 1434 19:47 la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a cinco chicas jóvenes a la salida del metro de papel entre las víctimas hay menores de edad la primera agresión de la que se tiene constancia es de hace justo un año de febrero de dos mil diecisiete Alfonso

Voz 0089 20:01 ya detenido desde las Navidades pasadas la investigación ha fijado varias características del perfil criminal de este violador la primera era la prepara

Voz 0047 20:09 acción de sus ataques nadie podía haberle

Voz 0089 20:11 la cara ni siquiera las víctimas Marcos Moreno es portavoz de la Jefatura a la Jefatura Superior de Policía

Voz 10 20:17 la investigación comenzó hace un año la cual ha sido muy laboriosa muy complicada ya que esta persona ha sido difícil de identificar porque actuaba por la espalda actuaba de noche siempre con ausencias testigos

Voz 0089 20:29 una violación y cuatro agresiones sexuales en total cinco mujeres dos de ellas menores han sido sus víctimas tras las agresiones de hace un año de febrero pasado dos por ciento en menos de media hora justo cuando amanecía volvió a atacar en marzo en junio de dos mil diecisiete su actitud era extremadamente violenta

Voz 10 20:48 se trataba una persona muy violenta que atacaba de víctimas por la espalda incluso asfixiarla y agredirla sexualmente en el suelo las drogas sus pertenencias

Voz 0089 20:56 la Unidad de Familia de atención a la mujer de la policía judicial madrileña desarrollado toda la investigación que cool minaba cuando los grilletes se cerraron sobre las muñecas de este acusado un ciudadano ecuatoriano de veintidós años con antecedentes pero no por delitos sexuales en su domicilio aparecían unas zapatillas deportivas que siempre fueron identificadas por las víctimas siempre las llevaba puestas en sus agresiones

Voz 1434 21:18 del caso Púnica al ex presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha declarado como imputado en la Audiencia Nacional por presuntas adjudicaciones irregulares de la comunidad a su constructora por posibles amaños en la concesión de obras del Metro de Madrid del metro ligero de Boadilla del Monte Villar Mir que también está imputado en el caso Lezo lo ha negado todo Miguel Ángel Campos

Voz 1552 21:39 Villar Mir ha negado conocimiento alguno de las el operaciones bajo sospecha según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio que sea a prolongar durante cerca de una hora ante el juez del caso Púnica Manuel García Castellón el magistrado le citó como imputado por si sabía del amaño de la adjudicación del metro de Madrid a favor de David Marjaliza para lo que las empresas de Villar Mir pusieron las correspondientes licencias ya que el conseguidor carecía de las calificaciones para

Voz 0089 22:04 a una obra de esa envergadura supuestamente

Voz 1552 22:07 el yerno de Villar Mir Javier López Madrid cobró una comisión por ello también Francisco Granados autor del amaño Marjaliza ha confesado esta operación y también ha aportado las supuestas facturas falsas que utilizó para pagar las mordidas para explicar la imputación de Villar Mir en la Púnica tercera en la Audiencia Nacional tras LED en la caja B del PP el juez recordó que también se investiga a su grupo de empresas como supuestas donantes en negro al Partido Popular a cambio de obra pública el Gobierno

Voz 1434 22:35 regional ha aprobado hoy la creación de una comisión para del cambio climático un equipo con representantes de todas las consejerías que trabajará para elaborar la nueva estrategia de calidad del aire si todo va como la Comunidad quiere esa estrategia estará lista para ver

Voz 0861 22:49 ah no Javier Bañón más concretamente en junio en SBS Gobierno de Cifuentes prevé tener lista la nueva estrategia de calidad del aire y Cambio Climático se trata de un proyecto a largo plazo un plan con la vista puesta en dos mil treinta a su comisionado Mariano González

Voz 1018 23:03 avanza ser algunos de sus objetivos

Voz 22 23:05 corporales accidente en American edificios para hacer un urbanismo más sostenible para fomentar energías combustibles más limpios para fomentar por ejemplo la movilidad eléctrica para fomentar políticas de prevención y mejorar nuestra cubierta vegetal nuestras masas forestales

Voz 0089 23:20 las

Voz 1673 23:20 nueva comisión aprobada hoy trabajará para elaborar un informe

Voz 0861 23:22 me que será la base de esa nueva estrategia plan en el que cada consejería hará sus propias aportaciones

Voz 12 23:28 el Partido Popular ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de la capital que desaloje la ingobernable un edificio que suma ya

Voz 1434 23:34 a ocho meses ocupados los okupas han aprovechado la presencia de los medios para defender las actividades que allí desarrollan y que van desde el teatro pasando por el yoga hasta el inglés Felipe Serrano

Voz 0089 23:44 el Partido Popular vuelve a la carga contra el centro social de la calle Gobernador durante una visita al exterior del inmueble el portavoz de este grupo José Luis Martínez Almeida insistía en pedir a Manuela Carmena que deje de dar cobijo a los okupas y de amparar una actuación ilegal que según ha dicho interrumpe un proyecto de relevancia mundial

Voz 23 24:01 que es el esto da un local donde realizar esas actividades en igualdad de condiciones con todos los colectivos que en Madrid están haciendo exactamente lo mismo Hinault tomarse valga la expresión la justicia por su mano decidir qué va a ocupar ilegalmente un edificio todos los madrileños supongamos que todas las asociaciones de Madrid y que quisieran hacer actividades que consideran relevantes para la ciudad Madrid hubieran actuado con el mismo modus operandi ocupando ilegalmente edificios no parece razonar

Voz 0089 24:26 de los colectivos de la ingobernable defienden que la inversión multimillonaria prevista ahondará aún más en la especulación y el capitalismo de amiguetes y hablan de su proyecto común bien autogestionado por las propias personas que lo utilizan abierto a los vecinos del barrio ser Linda y Pablo Porta

Voz 24 24:41 voces somos una media de cincuenta colectivos que tratamos una media de cien actividades al mes una media casi de diez quince al día osea unas cifras envidiables

Voz 25 24:53 Nuestra situación ideal es la que está haciendo hasta ahora que este centro sea abierto a la ciudad de Madrid que por aquí pasen miles y mil personas como están pasando hacer yoga a talleres de inglés a hacer boxeo o a venir a ver a intelectuales de Europa que están acudiendo aquí a dar charlas

Voz 0089 25:08 durante sus últimos meses como alcaldesa de Madrid Ana Botella cedió gratuitamente este espacio por setenta y cinco años a la Fundación ambas que lleva el nombre de un arquitecto argentino amigo del matrimonio acentuar posteriormente ya con Carmena el pleno del Ayuntamiento acordó revertir la operación recuperando además la protección del edificio asunto que mantiene enfrentados a la Comunidad de Madrid y al Gobierno munición

Voz 1434 25:30 pues se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la Justicia obliga al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a cumplir la Ley de la Memoria Histórica por tanto retirar todos los símbolos franquistas que quedan en las fachadas de unos cuantos edificios de esa locales

Voz 0089 25:44 Alfonso Ojea serán todos los ciudadanos todos los vecinos de Torrejón de Ardoz los que al final con sus impuestos abonen este proceso judicial y todo porque el gobierno del Partido Popular el gobierno municipal ha alegado en este procedimiento contencioso administrativo entre otras cosas que el símbolo franquista por excelencia el Víctor no pertenece a nadie esta dura justo la figura que tienen colgadas en sus fachadas numerosas torres de pisos del municipio el Ayuntamiento ha perdido la vista la ha ganado la memoria histórica Eduardo Arranz es el abogado que presentó la demanda

Voz 22 26:14 pese a que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz defiende que el mito franquista no es franquismo y que no tienen consenso en el Ayuntamiento cuando el Ayuntamiento tiene mayoría absoluta pues finalmente ha sido un juez que ha condenado a lo obvio a cumplir la ley de Memoria Histórica que lleva diez años en vigor de Torrejón defensiva

Voz 0089 26:30 la Justicia obliga ahora al gobierno municipal a aplicar la Ley de la Memoria Histórica gracias

Voz 1434 26:35 Alfonso y una cosa más hoy se han vuelto a registrar retrasos en Cercanías a primera hora en hora punta por diferentes incidencias algunas de ellas relacionadas todavía con el tiempo ante los constantes problemas ciudadanos

Voz 26 26:47 ha anunciado esta mañana

Voz 1434 26:50 reclama a la comunidad la devolución del billete de Cercanías cuando el retraso sea superior a quince minutos reclama la comunidad

Voz 21 26:57 que haga esta propuesta al Gobierno central a través del consorcio el portavoz Ángel Garrido no lo ven que el Consorcio Regional de Transportes exija Renfe un compromiso de puntualidad de forma que si hay retrasos superiores a quince minutos sede reintegre integramente el precio del billete de Cercanías

Voz 0177 27:17 yo creo que más allá de de ideas brillantes última hora creo que lo que toca es trabajar entre administraciones de trabajar en beneficio de los madrileños y creo que el primer paso va a ser ese plan de choque de cercanía de marzo que esperamos con atención y que comer

Voz 2 27:30 de que por parte el Ministerio te soluciona así que

Voz 0177 27:32 decía que se están registrando

Voz 1434 27:38 cabe la vida en un escenario la de nuestros oyentes sí

Voz 2 27:42 buenas noches yo llamo para contar que estoy viviendo en la calle que en ambos

Voz 1018 27:48 la plaza de la eléctrica ni ángeles lleven

Voz 2 27:50 no

Voz 1673 28:49 Iván Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes

Voz 30 28:51 es Dani Carvajal se perderá el encuentro de Champions del próximo catorce de febrero ante el París Saint Germaine después de que la UEFA haya confirmado esta mañana la sanción al defensa madridista que no jugó ante los parisinos en el Santiago Bernabéu tras forzar la cartulina amarilla ante el Apoel en la fase de grupos de la Champions

Voz 1673 29:04 el equipo de Zidane se ha entrenado esta mañana después de que

Voz 30 29:06 ayer la sesión preparatoria quedara suspendida por las inclemencias meteorológicas en lo deportivo Dani Ceballos ha ejercitado en solitario sobre el césped ya toca balón esta tarde jornada de trabajo en el Club Deportivo Leganés a las cuatro rueda de prensa de Asier Garitano y a las cinco último entrenamiento en Butarque previo al histórico partido de mañana la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán además en baloncesto el Estudiantes visita hoy a las seis y media de la tarde en la cancha del italiano el equipo colegial depende de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la Basketball Champions

Voz 0047 29:35 eh

Voz 1434 29:37 así terminamos con seis grados ahora mismo en el centro de la capital y con tiempo bastante más tranquilo aunque el viernes podría volver a empeorar les esperamos como cada día esta tarde en La Ventana a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 1 30:00 son las dos y media de la tarde la una

Voz 3 31:23 que no están todos los que son se está al final quién investiga es el Ministerio Público al periodista es el que decida quién quieren investigador que recibe la imputación no lo sé

Voz 4 31:36 le consta que era el partido era el Secretario General señor Mariano Rajoy quién aprobaba

Voz 31 31:42 pienso que si Albert Rivera líder de Ciudadanos buena pedidas

Voz 2 31:45 hoy que se quite de enmedio a los corruptos que su reto

Voz 1018 31:48 Valdo parlamentario no es un cheque en blanco

Voz 2 31:50 que Rajoy protegiendo los corruptos Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido yo quiero que sea especialista en echarles creo que esa especialistas en que no se siente en el Senado España no se merece un presidente que tapa la corrupción caro

Voz 1018 32:10 pues nos daremos además noticia de última hora desde el Tribunal Supremo el juez Pablo Llarena mantiene en la cárcel a Jordi Sanchez número dos de Puigdemont en el Parlament Alberto Pozas

Voz 1552 32:19 según de ser jueces otras Jordi Sánchez debe seguir en prisión porque el riesgo de reiteración delictiva no solamente sigue vivo sino que a medida que avanza la investigación en este Tribunal Supremo hay más pruebas contra él el magistrado Pablo Llarena pone encima de la mesa el documento Infocat será considerada como hoja de ruta soberanista también la agenda intervenida a un exalto cargo de la Generalitat y afirma además por último que el número dos de Junts per Catalunya no sólo no ha renunciado a su acta como sí han hecho otros imputados sino que además fue en las listas de Puigdemont que son las que mueve

Voz 0202 32:46 dice esa esa vía unilateral de la independencia

Voz 1018 32:50 martes seis de febrero Toñi Fernández Adrián Prado buenas tardes

Voz 1673 32:53 buenas tardes seguimos Toni en Cataluña

Voz 0202 32:55 dos días después de la suspensión sine die de la sesión de investidura en los partidos siguen sin conocer el informe de los letrados entorno al calendario de esa sesión Fernando de Páramo Ciudadanos

Voz 31 33:04 hay alguien ahí que le diga de una vez por todas al señor Puigdemont Game over señor Puigdemont finde de la partida por sus palabras

Voz 1673 33:11 acaba de Di de dimitir el alcalde de Pajares de la Laguna Salamanca después de las criticas realizadas a la memoria histórica Juan Antonio Benito el PP lo había calificado de mentira histórica y de memoria

Voz 0202 33:20 este Erika siempre de noche detenido en Madrid a un hombre acusado de violar a una joven y agredir a otras cuatro a la salida del metro entre las víctimas hay dos menores de edad una de ellas de sólo trece años alguna de las agresiones se produjeron en un intervalo de media

Voz 1018 33:32 el récord histórico las peticiones de asilo en España ser

Voz 1673 33:35 duplicaron en dos mil diecisiete hasta superar las treinta y un mil la mayoría son venezolanos seguidos de Silvio y colombianos

Voz 1018 33:40 años de lucha Sanidad comenzará a financiar el no

Voz 0202 33:43 Nico tratamiento que existe contra la atrofia muscular espinal una enfermedad rara que afecta a más de doscientos niños en España increíble es el comienzo de una era absolutamente nueva poder entrar en otra Liga la liga de las enfermedades que sí que tienen tratamiento el Ministerio

Voz 1673 33:58 trasladado a los años en adoptar un tratamiento al que Europa

Voz 0202 34:01 ya había dado el visto bueno los más vulnerables

Voz 1673 34:03 niños gitanos inmigrantes y LGTBI son los principales víctimas del acoso y de los discursos de odio en Internet Gabriel es un menor transexual

Voz 1018 34:11 diciéndome que me iba a partir la cabeza

Voz 1673 34:14 que no iba a una paliza que hacer

Voz 1018 34:16 está operarme llamándome maricón AVE low cost

Voz 0202 34:20 el ministro de Fomento anuncia una nueva modalidad de AVE que se llama Eva y que incluye descuentos para uso frecuente y servicios a la carta que de momento afectan a la línea compartida

Voz 2 34:29 Ana todo podríamos calificar como un tren inteligente como es Trail no

Voz 1673 34:34 contra reloj socialdemócratas y democristianos alcanzar hoy un acuerdo de gobierno y Angela Merkel reconoce que se necesitarán compromisos muy dolorosos por ambas partes la cancillera alemana ha pedido a los equipos negociadores que no se pierdan en detalle por carta Andre

Voz 0202 34:47 es sacerdotes cubanos han roto un silencio de sesenta años para denunciar la amputación de libertades en Cuba y el desgaste del Gobierno de La Habana saben a lo que se exponen como contaba uno de ellos a la Cadena Ser

Voz 32 34:58 lo fue puede cerrar presión que puede el desprestigio bueno ha sido lo que se a morir por la patria

Voz 2 35:08 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:13 José Antonio el telegrama es para Roger Torrent señor presidente del Parlament entre las competencias del cargo para el que ha sido elegido figura a tenor del Estatut está de proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat y convocar el pleno donde debe presentar su programa y obtener la confianza de la Cámara señor presidente antes de despegar abrocharse el cinturón de seguridad mantenga el respaldo de asiento en posición vertical y su mesita plegada desconecte los dispositivos móviles y en caso de despresurización de la cabina ajustes será máscara ido expire normalmente sin poder

Voz 1018 35:51 Alicia Molina en la técnica Adrián par de Carlos Cala en la producción de la DGT Alfonso Martínez pendiente de los últimos datos sobre las complicaciones debidas a la nieve

Voz 33 35:59 buenas tardes a esta hora de la red principal en lo encontramos incidencias a destacar de la red secundaria si tenemos en este instante trescientas treinta y nueve carreteras de puertos de montaña afectados en todo el país de ellos hay setenta y ocho cortados y en ciento veintiuno son obligatorias las cadenas en Madrid se encuentra cerrada la M seiscientos uno en Cercedilla entre los kilómetros dieciséis al veinte y lo peor lo encontramos en el norte de los Pirineos y el Valle del Ebro en Levante en Asturias hay ocho puertos cortados son necesarias las cadenas en Castellón en treinta carreteras en Teruel en veinticinco puntos el León en trece en Ávila en diez continuamos con prohibición de nieve para esta jornada así que desde la Direcció

Voz 1673 36:34 en general de Tráfico les recomendamos consulten

Voz 33 36:36 Mazón meteorológica antes de salir a la carretera de por supuesto no olviden llevar cadenas son estáticos

Voz 6 36:40 la gente

Voz 1018 36:41 menos nieve pero parece que más frío Jordi Carbó

Voz 1673 36:45 poco a poco las nevadas van perdiendo protagonismo no desaparecen del todo pero ya no afectarán a zonas tan extensas llevará por ejemplo a partir de doscientos metros de altura en el norte de Galicia también Asturias y Cantabria todavía en el tramo final de la ibérica algunas nevadas intensas desapareciendo la próxima noche en el resto de la Península en la mitad este algunos chubascos aislados cada vez más claros chubascos y tormentas fuertes en Baleares mucha precaución porque una tormenta puede descargar de manera torrencial y a partir de esta noche es cuando lo notaremos más el descenso de temperaturas mucha precaución ante la formación de placas de hielo los próximos días

Voz 1018 38:19 poder dijeron lo mejor que pueden el batacazo con el que anoche cerró Nueva York su índice de referencia al Dow Jones anotó la mayor caída en puntos de su historia un cuatro con seis por ciento lo que arrastró de inmediato a los mercados asiáticos la sesión comenzó con muchos nervios en las principales plazas luego viene la calma pero parece que a medida a qué se acerca una nueva apertura en Nueva York las tres de la tarde hora peninsular española vuelven los nervios is acentúa el color rojo vamos ahora abismo la cosa Rafa Bernardo

Voz 0047 38:44 pues el Ibex treinta y cinco comenzó la mañana dejando

Voz 1762 38:47 un tres por ciento luego la caída ser bajó hasta el dos pero ahora en estos momentos vuelve a profundizar nuestras tarde nuevo muy cerca del tres por ciento de retroceso en el resto de bolsas europeas parecido porque París Milán y Frankfurt caen en torno al dos y medio por ciento las miradas están puestas como decías en la apertura de Wall Street los futuros en los últimos momentos esas operaciones hacen antes de que empiece la jornada apuntan la que volver a arrancar con pérdidas los índices de volatilidad marcan también niveles muy altos que no se habían visto desde hace años además de arrastrar a las bolsas europeas ya las asiáticas que esta madrugada han cerrado con caídas en torno al cinco por ciento el desplome de ayer en Wall Street ha barrido buena parte de los avances que se habían registrado en los últimos tiempos por ejemplo una cuarta parte de lo que había subido la bolsa estadounidense desde la elección de Trump en dos mil dieciséis que es cuando empezó la última racha

Voz 1018 39:29 la subida bueno pues el temor de los inversores esta vez a la previsión de que en los próximos meses el nuevo presidente de la Reserva Federal Jerome Powell que ayer juró su cargo opte por ir subiendo tipos de interés por la solidez de la economía de su país una tendencia que más pronto que tarde también llegará a Europa y que no debe sorprender a nadie de hecho el ministro español de Economía Luis de Guindos apuntaba aquí en la SER el pasado día uno de enero que esa subida es inevitable subrayaba que además es buena

Voz 37 39:53 bueno la subida tipo de interés e lógicamente para el sector bancario es positiva desde el punto de vista de lo que son sus ingresos eso es una una evidencian para la economía española en la medida en la cual supusiera una normalización adicional de la economía europea y que todo va mejor pues tampoco sería efectivamente malo porque eso es importante tener en cuenta los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos pero los tipos de interés tienen que subir subida suya tipos

Voz 38 40:20 es muy muy muy muy moderada pero moderado

Voz 37 40:22 dos bueno era pues el medio punto

Voz 38 40:25 bajo cero setenta y cinco etcétera etcétera

Voz 1018 40:27 estamos haciendo con nuestro analista económico de referencia Juan Ignacio Crespo que además es asesor de multi ciclos global de Renta cuatro señor Crespo buenas

Voz 1 40:34 el miedo en los mercados está justificado o no

Voz 1193 40:38 el miedo es porque hay que vender porque otros frentes ya sabe cómo son estas estampidas cuando alguien se pone a vender fuerte y los precios caen los demás no preguntan

Voz 1018 40:47 intentan bien el motivo para que el primero

Voz 1193 40:49 diera nunca lo sabremos siempre saben explicaciones pero no son explicaciones buenas la mejor podría ser que los tipos de interés de corto plazo en Estados Unidos se supone que van a subir tres veces este año y los de largo plazo pues subieron bastante la semana pasada hice algo árboles sienta mal a las bolsas es que suban los tipos de interés

Voz 1018 41:08 lo que pasa que también en Europa parece inevitable no al menos ese era el diagnóstico escuchábamos en la voz de Luis de Guindos para quienes aparte de los bancos para quienes es buena una subida de tipos para quienes es mal aquel medianos afecta a unos y a otros

Voz 1193 41:20 la subida de tipos de interés siempre le viene bien primero a los bancos porque ganan más dinero cuando los tipos de interés son más altos y también a quién tiene ahorro quién tiene un depósito que ahora mismo no lo están pagando nada pues sus depósitos y con picos más altos pues lo pagarían es malo para aquí en su deuda ya sea un particular o una empresa pero sobre todo los tipos de interés altos son sobre todo sobre todo un buen síntoma síntomas de salud de la economía normalmente no es que haya que desear tipos de interés altos verse sino porque son síntoma de la salud de la economía

Voz 1018 41:53 entre medio punto hasta el cero setenta y cinco por ciento decía Guindos se atreve usted con algunas fechas posibles algún calendario más o menos de subida escalonada

Voz 1193 42:00 sí yo veo prematuro lo que decía el señor De Guindos antes de mediados de dos mil diecinueve en Europa no veo una subida de tipos de interés y menos con lo que está pasando estos días

Voz 1 42:10 si usted dos en el Ministerio o el BCE

Voz 1193 42:13 a ver España se merece un puesto en el BCE es internacional que no tiene de los tiempos de Rato que por cierto nadie explicó porque vinos Rato tan precipitadamente del Fondo Monetario Internacional y Luis de Guindos es como un buen candidato otra cosas que a él le apetezca sí vamos es un buen candidato a la economía española ha tenido una recuperación muy fuerte en estos años Si con mérito de Luis de Guindos au o la propia economía al río hacer en cualquier caso pero esa recuperación va estar asociada al nombre de Luis de Guindos y se merece por lo tanto un puesto endurece

Voz 1018 42:49 pues señores muchísimas gracias por estar como siempre directos van nosotros un saludo buenas tardes buenas tardes bueno hay que en las Temas ahora es Mariano Rajoy no sacará de dudas a todos sabremos si es vientos o es otra persona la propuesta por España para esa vicepresidencia vacante en el BEC que puede ser nunca se sabe el punto de partida para aspirar a la presidencia de la autoridad monetaria europea toda vez que el mandato de Mario Draghi vence en el año dos mil veinte Rajoy ha convocado decíamos antes para el lunes una reunión con todos los barones del partido se supone que es un encuentro de alto nivel crítico sobre la vacante posible administre de Economía en el PP apuntan ya varios nombres de cara a un eventual relevo María Jesús Güemes

Voz 1461 43:26 buenas tardes en las filas populares dan por hecho que quinto será el candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo y por eso ya han empezado a buscarle sustituto así se han desatado las quinielas hablan de Montoro Tejerina de la familia Nadal de Álvaro el actual titular de Energía de su hermano Alberto secretario de Estado de Presupuestos Hydra mujer de este último Eva Valle directora de la Oficina Económica de La Moncloa aunque también hay que se decanta por otros perfiles ven posible el de Román Escolano es director del Instituto de Crédito Oficial ahora la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones ya muchos disgusto al de Fernando Becker cargo de Iberdrola amigo de Rajoy fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León en la época de Juan José Lucas los aseguran que su nombre vuelve a estar sobre la mesa pero habrá que esperar porque la decisión final le corresponde Rajoy

Voz 1018 44:11 es que al final el candidato al BC es Guindos su candidatura no será de consenso Pedro Sánchez no le apoyan

Voz 1722 44:16 nosotros pedimos que en un puesto de responsabilidad técnica haya un técnico más que un técnico que haya una técnica que sea una persona cualificada mujer y experta en el ámbito de la política monetaria todo lo que se salga de esos requisitos el Partido Socialista no lo apoyará ni en Madrid ni en Bruselas

Voz 19 44:43 no tenías que pagar los gastos de hipotecas y es probable que tengas cláusula suelo de da a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga social

Voz 27 45:00 dos párrafos capaz

Voz 29 45:02 sí que tenemos in the house los deponga sus pues este mes tenemos esta oferta que aquí te cuenta un androide andaluz Juan lista Perlman con contra otro Juanjo es make diez Little gratis al llevártelo con Orange Vodafone lo estoy solo en Punjab sifón House punto es consulta condiciones