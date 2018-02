Hora 14 (07/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo.

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:03 nosotros en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes Luis de Guindos cree contar con apoyos suficientes para conseguir una mayoría cualificada en el Eurogrupo y convertirse en vicepresidente del Banco Central Europeo a finales de marzo el ministro de Economía acaba de comparecer ante los medios para confirmar su candidatura a ese puesto hasta la decisión final se mantendrá al frente de un departamento que asumió

Voz 3 00:42 en los momentos más duros de la crisis que está trayectoria me ha llevado de una situación en el cual estábamos al borde del colapso a una situación actualmente a una coyuntura pues es el quinto año de crecimiento desapalancamiento reestructuración del sector bancario reducción del déficit público la prima de riesgo a sesenta y cinco puntos básicos creo que ha habido una modificación importante del patrón de crecimiento

Voz 1018 01:06 no quiere hablar de candidatos a la sucesión eso es cosa de Mariano Rajoy vamos a Ministerio José María Sendra Nieves Goicoechea

Voz 1468 01:13 las tardes de Guindos Se mantendrá como ministro de Economía hasta el veintitrés de marzo día en que el Consejo Europeo ratificará al candidato a la vicepresidencia del BCE elegido por el Ecofin resta importancia a que un político salte a ese puesto algo poco habitual en la trayectoria del BCE y cree que la independencia está garantizada si él es el elegido cree que tiene muchas posibilidades de salir elegido porque él y Rajoy han trabajado estas semanas en los apoyos necesarios que son catorce países que representan al sesenta y cinco por ciento de la población europea no quiero responder a la falta de apoyo del PSOE ayer a su candidatura pero sí agradece a los demás partidos que si le respalde

Voz 1018 01:47 unas críticas de la oposición que esta mañana se han reiterado desde PSOE y Podemos aunque les el Gobierno sí ha encontrado aquí con el respaldo de ciudad

Voz 4 01:54 no nos parece muy importante poner

Voz 5 01:57 de relieve políticamente hablando el desprecio

Voz 4 02:00 al que el Gobierno en el señor Rajoy somete a las mujeres españolas

Voz 1089 02:03 que lo que nos toca como partido que piensa en el país es apoyar al candidato que ha decidido el Gobierno y no poner palos en las ruedas

Voz 6 02:10 parece una mala idea pida al Banco Central Europeo llevemos a una persona que es insisto el representante y siervo de los buitres financieros y por tanto que no va a hacer ningún servicio como no lo ha hecho en toda su trayectoria

Voz 2 02:20 para las personas Hora catorce pero cuidado porque Ciudadanos acaba demostrar

Voz 1018 02:31 la con más claridad que nunca que es su respaldo al Gobierno no es un cheque en blanco acaba de anunciar que abandona el pacto de Estado por la Justicia Óscar García

Voz 4 02:39 hola buenas tardes otra muestra más del creciente distanciamiento entre Ciudadanos y el PP en la formación naranja abandonan las negociaciones porque los populares sin también el PSOE no están dispuestos a cambiar la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial la mayoría de ellos designados ahora a propuesta de los partidos políticos los de Albert Rivera recuerdan además que este fue un compromiso alcanzado para la investidura de Rajoy que el PP una vez más

Voz 1018 03:01 no ha cumplido y en el Congreso Rivera y Rajoy han evidenciado directamente su mal momento de entendimiento político quizá también personal a propósito del dinero público supuestamente gastado por los independentistas catalanes

Voz 7 03:13 yo le tomó la palabra si Rajoy lo que usted ha dicho ha dicho que no se destinó incentivó y yo le preguntó si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez otro nuevo quién va a dimitir de su Gobierno

Voz 4 03:23 no hay ningún informe de nadie

Voz 0175 03:25 que diga que con el Fondo de Liquidez Autonómica son pagado los gastos a los que usted hace referencia no se equivoque de adversarios

Voz 1018 03:33 sobre Cataluña ellos hablan de optimismo ante posibles acuerdos para la investidura sin concretar cuál puede ser al final el papel de pues de reconoció esta mañana que la Ser Joan Tardà que es tan complicado como cuadrar el círculo

Voz 8 03:45 yo digo que hay que cuadrar todo aquello que tiene que ver con la legitimidad que simbólico con todo aquello que tiene que ver con la efectividad ir lo más real que no es otra cosa que la gobernación de Cataluña

Voz 1018 03:59 en la sesión de control la primera de este año Pablo Iglesias ha cargado contra Rajoy por su pasividad también ante la corrupción

Voz 9 04:05 este señor Rajoy no luchan contra la corrupción ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos

Voz 0175 04:12 creo que tiene usted se lo digo con franqueza de ella sabe que con mucho afecto una cierta confusión exagerar y sobreactuar no le va a sacar de la misma así que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente

Voz 1018 04:27 lo último sobre corrupciones que el ex presidente valenciano Francisco Brines está citado para esta ahora un juzgado como investigado imputado por una causa secreta de corrupción que asegura desconocer y además no entiende quién lo ha filtrado que cualquier

Voz 0678 04:38 la filtración de un expediente unas diligencias secretas es un delito por lo tanto esta mañana alguien le ha dicho a un periódico a un periodista y ha contado unas diligencias secretas y me gustaría que alguien abriese una investigación para ver quién ha filtrado esta mañana las diligencias secretas

Voz 0019 04:58 además conservadores y socialdemócratas alemanes cierran un acuerdo de gobierno bueno para el país según los negociadores de Merkel y Schulz queda negociar algunos aspectos menores y después el pacto debe someterse a las bases del SPD el PNV propone una relación de igual a igual sin subordinación entre Euskadi y el Estado lo hecho en la ponencia sobre la actualización del autogobierno vasco donde se incluye el derecho a decidir aunque aclara que no debe vulnerar el principio democrático del Senado llama a declarar al prior del Valle de los Caídos para que explique su oposición a exhumar ocho cuerpos a pesar de contar con autorización judicial Santiago Cantera está citado el próximo doce de marzo en la Cámara Alta el cuarenta por ciento de los jóvenes de entre quince y veintinueve años aseguran que emborracharse les compensa hay medio millón lo ha hecho en el último mes la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción dice que no basta una ley más restrictiva y pide que dejen de justificarse estos comportamientos

Voz 1018 05:42 casi seis minutos

en la Cadena SER Hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 06:10 buenas tardes unas veces por unos otras veces por otros la lucha contra la corrupción en Madrid avanza con cuentagotas la llamada de Cristina Cifuentes a un pacto por la regeneración democrática ha empezado mal con la única presencia en la reunión de hoy del Partido Socialista y al final con pocas expectativas

Voz 0434 06:27 nosotros somos inasequibles al desaliento y el hecho de que hoy los partidos minoritarios no hayan acudido a esta reunión no va a ser un obstáculo para que sigamos intentándolo

Voz 0175 06:37 la primera lectura lo que debemos es que son consideraciones de carácter más bien a veces general para desarrollar y concretar como solemos hacer es cuando se nos entregó un documento leerlo con detenimiento

Voz 1434 06:51 los partidos minoritarios como los ha llamado Cifuentes no han acudido ya lo habían avisado pero no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra Partido Popular Partido Socialista representantes de la vieja política dicen que hablan y hablan pero nunca hacen nada Madrid y Barcelona unen sus fuerzas para exigir al Gobierno central que de una vez por todas se tomen serio en la lucha contra la contaminación y adopte medidas concretas las dos administraciones rechazan las palabras de la ministra Tejerina situando toda la responsabilidad en los ayuntamientos Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente de la capital Janet Sanz teniente de alcalde de Ecología de Barcelona

Voz 0678 07:27 que a la que no se ha enterado de sus propias competencias es la propia ministra no

Voz 0795 07:32 hablar de la fiscalidad del día se enfrentar

Voz 0678 07:34 verse al Ministerio de Economía deriva su responsable

Voz 4 07:38 a Ada Colau Inmaculada García Tejerina no quiere enfrentarse a el lobby X que cite las alcaldías

Voz 11 07:46 ante un traspaso de competencias estaremos encantados

Voz 4 07:50 las abre las los ayuntamientos de asumir la responsabilidad

Voz 1434 07:52 días si se paseaba por Madrid esta mañana un consejero a punto de ser reprobado por la Asamblea lo presentaba en un acto público el director general de Family menor

Voz 4 08:02 mañana tiene un día difícil hay prendas Andrea pero si quería bueno pues recibirle pues con un fuerte aplauso bueno por todo lo que hace por los servicios sociales por toda esa sensibilidad que tiene con todas las entidades por puedo asegurar que es el mejor consejero de Políticas Sociales y que ha tenido la cuna de Madrid que tiene sin duda España muchas gracias Carlos bueno pues muchas gracias Alberto ahí porque la red de Acesa

Voz 1434 08:37 no tomaba la palabra supuestamente para hablar de las tres guías que han presentado relacionadas con los niños y las nuevas tecnologías pero casi diez minutos ha estado hablando exclusivamente de los logros de su Consejería

hora catorce

Voz 12 08:50 más noticias en titulares con Sonia Palomino de Israel Aranguez

Voz 0047 08:54 alcaldesa Manuela Carmena asegura que a finales de esta semana estarán casi en su totalidad a los Presupuestos de dos mil dieciocho las cuentas llevan prorrogadas desde diciembre por falta de apoyos el PSOE asegura en cambio que el borrador continuó igual que hace

Voz 1018 09:05 mes el Senado llama comparecerá el prior del Valle del

Voz 0019 09:08 los Caídos según ha sabido la SER la Cámara Alta ha citado a Santiago Cantera el doce de marzo para explicar por qué impidió ocho exhumaciones autorizadas por la justicia y avaladas por la Abogacía del Estado Hipatia

Voz 0047 09:17 muy nacional la socialista Noelia Posse nueva alcaldesa de Móstoles en sustitución del dimitido David Lucas el nombramiento ha salido adelante con los votos a favor del PSOE Ganar Móstoles de una concejala de Izquierda Unida

Voz 0019 09:27 Ifema consiguió cuatro millones de euros de beneficios netos en dos mil diecisiete según recoge el balance presentado por la Consejería de Economía a la Feria de Madrid superó los tres millones de visitantes y empezará a utilizar pabellones efímeros para aumentar su capacidad

Voz 0047 09:40 y en los deportes el Leganés buscará esta noche la final de la Copa del Rey los de Garitano juega en la vuelta de semifinales contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán donde tendrán que superar el empate a uno de la ida

Voz 1434 09:56 vamos a la DGT como está el tráfico en las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 10:01 buenas tardes pues hasta ahora tranquilidad y normalidad en las carreteras madrileñas el tráfico es fluido y cómodo tanto en la red principal como secundaria no se registran incidencias importantes a destacar damos

Voz 0019 10:12 retenciones en los accesos a la capital dentro

Voz 13 10:14 de salida eso sí tengan precaución porque estamos en alerta amarilla por nieve así que desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas automáticos de invierno

Voz 1434 10:26 información del tráfico en las calles de la capital centro

Voz 0019 10:28 de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola hola

Voz 14 10:31 qué tal buenas tardes vamos a destacar a esta hora una incidencia atentos es que circulan por Alberto Aguilera en sentido Colón así como también los conductores que circulen sentido puesto desde la calle Carranza en sentido Princesa de una incidencia dice vídeo de ello en la Glorieta han encontrado un tráfico algo más complicado también puede afectar a los factores que circulen hacia este punto desde la calle de San Bernardo

Voz 1434 10:53 hace mucho frío y más que lo va a hacer en las próximas horas vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0019 11:00 buenas tardes hace sol y seguirá haciendo sol durante toda la tarde no tendremos nubes importantes pero apenas va a calentar después de una mañana con heladas generalizadas incluso en gran parte de la ciudad de Madrid ahora mismo las temperaturas apenas alcanzan los cinco grados en breve empezaron a bajar y es que la próxima noche va a ser aún más fría es decir heladas generalizadas en pueblos de la sierra cerca de los diez grados bajo cero en zonas llanas temperaturas que también pueden bajar de los cinco grados bajo cero algo de viento a ratos que acentuaría la sensación de frío y mañana volverá a ser mucho sol pero con temperaturas igualmente bajas de hecho prácticamente todo lo que queda de semana va a ser el mismo tiempo

Voz 1434 11:36 aquí en el centro de la capital tenemos ahora mismo esos cinco grados de máxima de los que nos hablaba Jordi Carbó en el punto más alto de la Comunidad de Madrid en Peñalara esta pasada noche se han alcanzado los catorce grados bajo cero con una sensación térmica de menos veintidós y la próxima noche como decíamos más frío así que mucho cuidado en la sierra Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 11:57 las tardes Cristina el termómetro ha bajado a niveles típicos de un proceso meteorológico tan adverso como el que estamos viviendo en la región desde el pasado fin de semana hacía nueve

Voz 4 12:05 años que no sucedía en estas cosas tras las

Voz 0089 12:08 dadas ha llegado el frío extremo frío extremo que mañana se refuerza en toda la comunidad Javier Ayuso es portavoz de Emergencias uno uno dos hay un avión

Voz 15 12:16 a bajas temperaturas y a partir de las cero horas de esta noche hasta las diez de la mañana temperaturas que podrían llegar hasta los menos siete grados en la sierra y menos cuatro grados en el resto de la región ante este año

Voz 4 12:28 eso de Ahmet desde Madrid uno dos recomendado

Voz 15 12:30 los especialmente a los conductores mucha prudencia a la hora de transitar por las carreteras madrileñas ya que podrá

Voz 4 12:36 al encontrarse con placas de hielo por tanto

Voz 0089 12:38 la sierra va a volver a tener una noche polar el viento sigue soplando con componente norte lo que va a volver a dejar la sensación térmica en valores de dos dígitos persisten las nevadas también al amanecer la nieve caída que rozan los dos metros en áreas como Peñalara o Cabezas de Hierro sigue inestable el rito

Voz 0019 12:54 juego de aludes en estas áreas de alta montaña

Voz 0089 12:56 es muy elevado las capas inferiores no han logrado aún soltarse al terreno y al tratarse de nieve polvo cualquier fractura en la superficie puede desencadenar un alud de nieve más peligroso cuanto mayor sea el desnivel

Voz 1434 13:09 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Voz 1434 14:12 poco después de la una de esta tarde Cristina Cifuentes y Ángel Gabilondo han comparecido juntos tras la reunión quedan celebradas olas Partido Popular Partido Socialista Gabilondo ha sido el único portavoz que ha acudido a la llamada de la presidenta para negociar un pacto por la regeneración democrática y la transparencia hoy no ha negociado nada el Partido Popular ha presentado un documento marco que serviría como base para negociar en la Asamblea un documento que los socialistas se comprometen a estudiar lo único en lo que sí se han mostrado totalmente de acuerdo es en la necesidad de elaborar un código ético que afecte por igual a todos los políticos a nivel nacional vamos a ir a la puerta

Voz 4 14:50 el sol Javier Bañuelos buenas tardes era como hacer después si hoy no se nada

Voz 0861 14:54 no sólo ha sido un foro de debate a dos para hablar y compartir vías para conseguir la ansiada regeneración democrática la presidenta madrileña ha entregado en mano un documento marco al Partido Socialista que lo va a leer con detenimiento también se lo van a remitir al resto de grupos de la oposición ese documento servirá como punto de partida para negociar más adelante en la Asamblea de Madrid el modo de alcanzar esa regeneración democrática para Cristina Cifuentes este pacto no nace muerto no cree que el plantón de Podemos y Ciudadanos desacredita ni mucho menos esta iniciativa

Voz 0434 15:24 nosotros somos inasequibles al desaliento el hecho de que hoy los partidos minoritarios no hayan acudido a esta reunión no va a ser un obstáculo para que sigamos intentándolo porque insisto creo que la regeneración aquí coincido con el planteamiento de Ángel Gabilondo tiene que ser cosa de todos y que solamente es posible un pacto hablando de regeneración de lucha contra la corrupción si nos implica a todos

Voz 0861 15:50 la presidenta Cifuentes ha puesto sobre la mesa este gran pacto global pasado el ecuador de la legislatura dos años después de haber presentado su propia ley sobre regeneración democrática Ángel Gabilondo le ha reprochado durante de todos que debería haber sido al revés primero el pacto después las leyes el PSOE en cualquier caso ha acudido a esta cita por respeto institucional ante una llamada a la que no podían decir que no pero el socialista Ángel Gabilondo ha querido delimitar muy bien la foto que sale de este encuentro

Voz 0175 16:16 no espero que se hayan quedado con la idea de que hemos hecho un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista a raíz de esta entrevista de hoy Ike notarán unos fructíferos efectos inmediatamente lo que sí hemos dicho es una cosa que es muy importante que por respeto institucional vamos a trabajar para hacer el sea posible mejorar la Comunidad de Madrid

Voz 0861 16:42 Ángel Gabilondo también ha apuntalado la euforia que pueda surgir desde la Puerta del Sol literalmente ha dicho que no se puede generar falsas expectativas si no están todos los grupos no habrá pacto hoy no ha hablado detalles concretos salvo uno Cristina Cifuentes ya Ángel Gabilondo sí coinciden en la necesidad de acordar un código ético para casos de corrupción pero los dos creen que ese proyecto debería sobrepasar las fronteras madrileñas y ampliarse al resto de España

Voz 1434 17:05 el Partido Socialista ha sido el único que ha accedido a hacerse la foto con el Partido Popular y eso también le ha granjeado las criticas de los dos grupos ausentes la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta dice que los socialistas se equivocan de objetivo que a su juicio es desalojar al Partido Popular del poder

Voz 1305 17:20 con esta crisis de identidad que tiene el Partido Socialista en el que unas veces también es oposición

Voz 4 17:26 pero cintura y otras pues es

Voz 1305 17:28 Amador con las posturas del Partido Popular como por ejemplo asistiendo a este tipo de reuniones pues va a ser complicado que nos entendamos yo le pediría al Partido Socialista que vuelva a él lo que prometió a sus bases que vuelva a ser un partido de izquierdas y progresista y que se ponga a trabajar con nosotros que mire hacia Podemos para de verdad conformar una mayoría social suficiente que pueda echar de una vez al Partido Popular porque eso sí es una emergencia aunque

Voz 1434 17:53 nadie se libra cuando se habla de inacción porque el proyecto de ley para la regeneración democrática impulsado por el Partido Popular está encallado desde hace meses por una cuestión muy simple ninguno de los grupos preocupado siquiera por pedir que se active el grupo de trabajo para desarrollar esa norma en nuestra web en Radio Madrid punto Es lo recordamos con algo más de detalle a pesar de esto también Ciudadanos ha aprovechado para situar al PSOE al mismo nivel del Partido Popular muchas palabras pero a la hora de la verdad dice Ignacio Aguado ni una acción concreta para luchar contra la corrupción

Voz 19 18:23 es una reunión de los viejos partidos una reunión que seguramente hablarán mucho de regeneración de planes de futuro de grandes acuerdos pero al final terminará como todos los actos son las propuestas de pacto de PP y PSOE en un cajón promesas titular vacíos y al final nada de nada que es lo que estamos acostumbrados a ver hola se reúne PP y PSOE son expertos en pactar jueces en pactar magistrados en bloquear la limitación de mandatos cognición la semana pasada pero como tienen que hablar de regeneración habla mucho y actúan poco

Voz 1434 18:54 dos de la tarde diecinueve minutos seguimos todo esto de lo que hablábamos para encontrar mecanismos que eviten nuevos casos de corrupción como la Púnica o la Lezo de este último de la trama que usó el Canal de Isabel Segunda les venimos contando novedades hoy en la Ser según correo electrónico incluido en el sumario del caso Ignacio González encargó personalmente en dos mil cuatro un informe sobre la gestión del canal en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón entre otras cosas la compra de Inassa el encargo lo hizo a través de su cuñada de Pilar Cavero que trabajaba en Cuatrecasas un bufete del que después pasó a ser socia de honor ese informe nunca ha visto la luz pero sí ha servido de base a los jueces para investigar a Gallardón y a todo su equipo en aquellos momentos la informaciones de Pilar Velasco

Voz 1743 19:43 la cuñada de Ignacio González Pilar Cavero gestionó directamente con el ex presidente de Madrid el informe que hizo Cuatrecasas sobre la compra de Inassa por parte del canal en la etapa de Gallardón en uno de los emails incorporados al caso Lezo Cavero ese dirige al director del despacho y asegura que es González que él ha pedido el encargo y ha puesto las condiciones un informe de máxima confidencialidad que debía pagarse bajo una operativa OPA K desde otras sociedades diferentes para buscar agujeros en Inassa me ha llamado González describe Cavero para comentar Messi Cuatrecasas podría hacerse cargo de una auditoría de todas las sociedades una fotografía fiscal contable y legal pues parece dice que alguno de los precios de venta son inaceptables según la cuñada de González tienen la impresión de que la sociedad colombiana hay otras hay más de un agujero o zona gris Cuatrecasas concluyó que la compra de Inassa era muy cuestionable por su idoneidad ilegalidad y que el precio pagado fue muy superior al de mercado el informe encargado en febrero de dos mil cuatro nunca vio la luz

Voz 4 20:39 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista en los sea donde ir

Voz 2 23:30 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:35 Madrid y Barcelona unen sus fuerzas para exigir al Gobierno central que de una vez por todas se tomen serio en la lucha contra la contaminación y adopte medidas concretas que pasarían por ejemplo por revisar el impuesto de carburantes potenciar el transporte público y construir más carriles

Voz 0738 23:51 nos va o si no lo hacen piden que por lo menos

Voz 1434 23:53 les del más competencias a ellos las dos administraciones los dos ayuntamientos rechazan las palabras de la ministra Tejerina que ha situado toda la responsabilidad en las localidades Felipe Serrano la buena

Voz 0089 24:04 sintonía política entre los equipos de Manuela Carmena Ada Colau ha permitido que puedan hacer causa común en su ofensiva para atajar la contaminación también para defenderse de las críticas del Gobierno central ambas ciudades exigen una mayor participación del Estado al que acusan de no haber atendido sus demandas para actuar en todo lo que es de su competencia dado que la cosa laminación no entiende de fronteras administrativas que estamos ante un problema de salud pública que afecta a todos y que es una cuestión de de Estado ambas ciudades insisten en reclamar al Gobierno de la Nación que utilice sus competencias entre ellas la revisión del impuesto especial sobre carburantes eliminando todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel la ministra García Tejerina dijo que las competencias sobre la contaminación del aire pertenecen a los ayuntamientos y los de Madrid Barcelona la han acusado hoy de desleal alta por sus declaraciones que consideran altisonantes Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmovilidad

Voz 0795 25:02 le exigiría que no haga oposición al Ayuntamiento de Madrid a la que no se ha enterado de sus propias competencias es la propia ministra por no hablar de la fiscalidad del día seguido enfrentarse al Ministerio de Economía deriva su responsabilidad a Ada Colau Manuela Carmena y por tanto os cambia el foco cuando el foco real para resolver el tema es el tratamiento del diesen ido los vehículos más contaminantes seguramente les cuesta pactar negociar y enfrentarse a la industria automovilística

Voz 0089 25:35 ambas ciudades le han recordado también a la ministra que las sanciones de Bruselas corresponden al periodo dos mil diez dos mil quince antes de la llegada de Carmena y colado Ike desde el ámbito municipal ya se está trabajando con determinación para mejorar la calidad del aire Janet Sanz responsable de Ecología Urbanismo inmovilidad en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 11 25:56 si García Tejerina no quiere enfrentarse a el lobby X que cite a las alcaldías y que plantee un traspaso de competencias estaremos encantadas las las los ayuntamientos de asumir la responsabilidad ese es el planteamiento y sino trabajemos juntas sin nosotros lo que le estamos diciendo esa escucha usted tiene que hacer hasta aquí a partir de aquí nosotros respondemos de hecho fíjese ya tenemos planes nosotros desde el dos mil quince es que estamos trabajando es que hemos hecho un cambio de ciento ochenta grados de no hacer nada hacerlo todo

Voz 0089 26:24 dentro de la batería de medidas que ambos ayuntamientos reclaman al Estado también figuran el incremento de la financiación del transporte público la habilitación de carriles bus VAO en los principales accesos o que sea obligatoria la identificación de todos los vehículos mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contamina

Voz 1434 26:43 ante hoy precisamente la EMT ha presentado otros quince autobuses cien por cien eléctricos empezarán a funcionar mañana en las líneas uno veintiséis y cuarenta y cuatro

Voz 0047 26:52 Israel Aranguez en en capacidad para setenta y seis pasajeros y una autonomía de entre catorce y dieciséis horas incluso con tráfico intenso y apenas hacen ruido el objetivo del ayuntamientos incorporarán la flota de la EMT quince vehículos de este tipo al año para alcanzar un total de noventa y tres en dos mil veinte desde mañana podrán utilizarlos en esas tres líneas del centro de la capital y con ello Madrid da un paso más hacia la movilidad sostenible así lo defiende Inés Sabanés la delegada del área

Voz 28 27:14 el Ayuntamiento de Madrid en ese sentido tiene que ser ejemplar tiene que ser que marque una prioridad que tiene que ver con cumplir nuestra medida once del Plan de calidad de aire estábamos paulatinamente renovando

Voz 0047 27:31 para todos aquellos usuarios con vehículo eléctrico propio sepan que el próximo mes de marzo tendrán nuevos puntos de recarga rápida en la plaza de Colón Graz

Voz 1434 27:38 así Israel y el consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo ha presentado esta mañana tres guías relacionadas con los niños y las nuevas tecnologías desde cómo usarlas pantallas hasta consejos para evitar el ciberacoso por cierto que la mayor parte de las víctimas de esta nueva forma de acosar son chicas Javier Jiménez Bas

Voz 0887 27:56 a unas guías decía al consejero que pretenden reducir la brecha digital entre padres e hijos Se trata de dotar a los más mayores de herramientas para hacer un uso racional de las nuevas tecnologías tecnologías que como decías están cambiando los paradigmas del acoso

Voz 29 28:09 setenta por ciento de las víctimas de ciberbullying son como son chicas que uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce actualmente menú mediante el uso de nuevas tecnologías que además va creciendo

Voz 0887 28:21 Carlos Izquierdo ha recordado también la importancia de ponerse en el lugar de la víctima al tiempo que ha alertado sobre este otro dato uno

Voz 29 28:27 dice es afirma que uno de cada tres usuarios de Internet en el mundo es un niño junto a ella es sí afirma que el entorno en el que se relaciona un niño en primer lugar es los padres pero ya en segundo lugar y por encima de la escuela es la televisión y las pantalla digital

Voz 0887 28:45 estas guías se pueden solicitar en la Dirección General de Familia y el menor o a través del correo deje FM arroba madrid punto RG

hora catorce los deportes

Voz 1914 28:59 Sonia Lus buenas tardes hola buenas tardes el Leganés tienen una nueva cita con la historia buscan puesto en la final de la Copa del Rey visita al Sevilla con empate a uno en la ida así que el equipo de Garitano está obligado a marcar esta noche el técnico no se conforma con haber llegado a su

Voz 4 29:12 a finales verdadero premios Garay no

Voz 30 29:15 jugar jugar pasar es es más sobre lo demás no vale no si tenemos opciones de poder ganar ganar es es es eso

Voz 1179 29:23 el único pensamiento luego ya veremos hasta dónde llegamos

Voz 1914 29:26 Sevilla Leganés a las nueve y media desde las nueve en Carrusel además entrenamientos de Real Madrid Atlético pensando en la próxima jornada de Liga en el Getafe presentación de Flamini como nuevo futbolista del equipo azulón en baloncesto Estudiantes eliminado de la Liga de Campeones después de perder en Venecia noventa y dos noventa y uno

son las dos y media de la tarde la una y mil

Voz 1 30:00 son las dos y media de la tarde la una y mil

Voz 1018 30:02 día en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:26 Luis de Guindos seguida al frente del Ministerio de Economía hasta el veintitrés de marzo la fecha en la que el Consejo Europeo hará oficial su nuevo cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo si previamente el día diecinueve el Eurogrupo opta por él frente a su rival Irlandés Philip Lane que parece tener un perfil técnico más coincidente con las funciones del cargo pero el candidato español cree disponer de apoyos suficientes

Voz 3 30:48 los apoyos se cuenta con ellos no se pueden tan de alguna forma en en público pero vuelvo a repetirle en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada obre Akenatón

Voz 1018 31:11 diremos a seguir en directo el Ministerio de Economía para que nuestro coche danos cuente con detalle lo que ha dicho el ministro también lo que no ha querido contar por ejemplo sobre su posible sucesor es cosa de Mariano Rajoy que obviamente no suelta prenda entre los aspirantes que hemos contado hace unos días aquí en la Cadena Ser ayuno que suena con bastante fuerza y es Fernando Becker que hoy curiosamente ha dejado su puesto de director corporativo de Iberdrola sincero no lo que dice la oposición hilos acercaremos alocado de si la primera sesión de control al Gobierno de este año en el Congreso de los Diputados evidenciado por ejemplo el mal clima político casi personal entre Rajoy y Albert Rivera líder de Ciudadanos a propósito de la crisis de Cataluña nadie se atreve a decir portó de puede ir la estrategia de Puigdemont en la búsqueda de atajos para volver o intentarlo al menos a la presidencia de la Generalitat incluso como apuntan algunas informaciones forzando una reforma exprés del reglamento del Parlament que permita una investidura a distancia o con alguna fórmula entre lo simbólico hilo ejecutivo que nadie se atreve a concretar quizá que mejor define todo esto es Inés Arrimadas

Voz 31 32:12 el jamón si quieres Se puede ir a Bruselas a Eurodisney con sus diputados y que le invistieron presidentes real príncipe o lo que quiera pero en el mundo real el próximo presidente presenta la Generalitat le va ser gracias una investidura en el Parlament de Cataluña siguiendo las normas siguiendo el reglamento siguiendo las resoluciones judiciales

Voz 1018 32:30 el miércoles siete de febrero donde Fernández Adrián Prado buenas tardes

Voz 4 32:34 buenas tardes de estamos hablando Toñi del primer de

Voz 1018 32:37 el encuentro con efectos prácticos entre Ciudadanos y el Gobierno

Voz 1478 32:40 si el partido de Albert Rivera abandona el pacto de Estado por la Justicia ante la negativa del Partido Popular y también del PSOE de cambiar la forma de elegir a los miembros del Poder Judicial Ignacio Prendes

Voz 19 32:49 es un pacto contra la justicia y no a favor de la despolitización de la Justicia independiente nosotros no estaremos en ese pacto ante el juez

Voz 0019 32:56 el ex presidente valenciano Francisco Camps declara a esta hora por un nuevo caso de corrupción por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del circuito de Fórmula uno causa declarada secreta y que el propio interesado desmiente

Voz 0678 33:06 lo hizo fenomenal si es sobre eso todos seis

Voz 19 33:09 en general que en el juicio de la Gürtel del ex

Voz 1478 33:11 el secretario del PP en Valencia David Serra ha señalado a su jefe Ricardo Costa como responsable de la contratación de los actos electorales del partido y quién autorizaba los pagos de dinero negro dice que no sabe nada

Voz 32 33:22 más me dijo a mí el señor Costa que habían pagos

Voz 4 33:27 máxima confidencialidad con esa premisa el ex presidente madrileño Ignacio González encargó a su cuñado un informe

Voz 0019 33:32 contra Alberto Ruiz Gallardón y su antiguo equipo en la comunidad

Voz 4 33:35 Madrid que más tarde se ha convertido en la base de la investigación contra el ex ministro fumata blanca a falta de ultimar los últimos detalles hay acuerdo de gobierno en Alemania visiblemente cansado el ministro de Finanzas en funciones aseguraba que hoy es un día realmente bueno para el país y confesaba que iba a ducharse para regresar después a las negociaciones

Voz 1018 33:55 el País Vasco el PNV reclama el derecho a decidir

Voz 4 33:57 la nueva relación bilateral con el Estado es su propuesta de reforma estatutaria Joseba Egibar que es esto proponía

Voz 19 34:03 a un ejercicio concreto del derecho de decidir un nuevo estatus de relación un nuevo marco de convivencia basada en el respeto y el reconocimiento hutus

Voz 4 34:11 su de marzo ese día el Senado ha llamado a declarar al prior del Valle de los Caídos por impedir ocho exhumaciones autorizadas por la justicia y avaladas por la Abogacía del Estado Patrimonio Nacional condenada Juan

Voz 0019 34:21 cribas tendrá que pagar a su expareja por los daños morales y económicos que provocó su negativa a entregar a sus dos hijos en lo Penal hoy se ha abierto juicio oral contra esta madre de Granada por los delitos de sustracción de menores

Voz 4 34:32 desobediencia o de orden judicial

Voz 2 34:35 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 34:40 José Antonio el telegrama es para Luis de Guindos ha sido el ministro de Economía y Competitividad y candidato formal para la vicepresidencia del Banco Central Europeo pendiente de que se pronuncie el Eurogrupo y el Consejo Europeo a finales de marzo esperamos que tenga los apoyos suficientes y hacemos llega a nuestros mejores augurios su marcha obliga a buscarle un sustituto en el Gobierno que vendrá confirmar o alterar los delicados equilibrios internos y la rivalidades abiertas entre Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal atentos

Voz 1018 35:18 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Noema Valido la técnica Adrián Prado y Carlos Cala en la producción y como siempre de Jordi Carbó con el pronóstico de tiempo la tarde

Voz 0019 35:26 se presenta con tiempo soleado pero ambiente muy frío en la mayor parte del país las máximas en pueblos de montaña apenas superarán los cero grados nos quedaremos alrededor de los cinco en gran parte del interior peninsular máximas alrededor de los diez en puntos costeros más bajas en el Cantábrico donde seguirá nevando en cualquier cota prácticamente de manera intermitente también con pausas algunas nevadas más aisladas en el Mediterráneo especialmente entre el sur de Valencia y norte de Alicante y a partir de esta madrugada gran parte de mañana nevará también en cualquier cota en la mitad este de Cataluña

Voz 1018 35:57 mi atracción a este informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción los jóvenes y el alcohol casi la mitad de los encuestados cree que emborracharse sin límite compensa Laura Marcos

Voz 4 36:07 hombre

Voz 1478 36:10 a ritmo de reggaeton esta fundación nos invita a recorrer el camino que va de decir que hay que luchar para evitar que medio millón de chavales emborrachan cada mes a hacer lo que está en nuestra mano actitudes cotidianas como no dejarle el DNI a menores o no llamar a nuestras mascotas ron whisky

Voz 19 36:25 pues dejar de hacer la vista gorda con los menores bebiendo en las fiestas del pueblo tiene el derecho de decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo por el parque y a los que a esta mañana a pesar de no sé qué justo en la edad en la que está es la de nuevo

Voz 1478 36:42 en un país en el que hay una fiesta cada catorce minutos los primeros atracones de alcohol se producen a los trece años desde hace un año los grupos políticos están redactando una ponencia para una nueva ley de alcohol y menores en la fase insisten en que no vale solo con buscar culpables y sancionarlo

hora catorce Cadena Ser

Voz 1018 38:28 día diecinueve esos colegas del Eurogrupo apuestan porel Luis de Guindos se convertirá en el primer español que asume una vicepresidencia del Banco Central Europeo el organismo que dirige la política monetaria de la zona euro y que pasa por ser uno de los grandes núcleos de decisión sino del que más de toda la Unión Europea después de muchas antigüedades de no confirmar pero tampoco desmentir Quintas ha convocado a los periodistas para decir que sí que va a pelear por ello

Voz 4 38:50 la sede del Ministerio de Economía estaban José María Sendra y la jefa de la Cadena SER Nieves Goicoechea hola Nieves qué tal buenas tardes rotatorios

Voz 1018 38:57 el pasado día dieciséis de enero cumplió cincuenta y ocho años competirá con el otro aspirante con Philip Lane que es el actual gobernador del Banco Central de Irlanda y cree como escuchábamos en portada que tiene muchas posibilidades de ganar aunque por ahora se queda en el ministerio

Voz 1468 39:10 pues sí se mantendrá como ministro de Economía hasta el último minuto hasta que el Consejo Europeo ratifique al candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo infieles el elegido dejará la cartera de Economía ese día el veintitrés de marzo

Voz 3 39:21 es que si definitivamente soy elegido por el Consejo inmediatamente dimitirá esa es la la la situación

Voz 1468 39:29 buena en círculos del BCE que un político paseo automáticamente a un puesto técnico de este tipo y lesione por tanto su independencia en ese organismo hay algún precedente alemán pero De Guindos garantiza la independencia

Voz 3 39:39 yo creo que aquí lo importante es pues es que la persona que sea elegida defienda la la independencia y la profesionalidad el Banco Central Europeo yo siempre lo he hecho como ministro y estoy convencido que soy es si soy elegido los seguiré defendiendo

Voz 1468 39:56 y sobre los apoyos que debe garantizarse una mayoría reforzada de Kato

Voz 4 40:00 de países que representen el sesenta y cinco por ciento de la pobreza

Voz 1468 40:02 en europea De Guindos confirma que Eli Rajoy llevan ya semanas recabando ese trabajo diplomático de respaldo necesario por tanto él ve

Voz 1434 40:11 fácil el camino hacia ese puesto

Voz 1179 40:13 como candidato al BC

Voz 3 40:15 los apoyos se cuenta con ellos no no se cuentan de alguna forma en en público pero vuelvo a repetirle en estos momentos nuestro cálculo es que queremos perfectamente para cumplir con las condiciones de una mayoría cualificada

Voz 1468 40:31 respecto a las críticas del PSOE José Antonio por esa falta de mujeres en ese organismo el ministro de Economía está convencido de que en los dos próximos años que toca renovar parte del BCE parte del Consejo de Gobierno habrá más igualdad habrá más mujeres en ese Consejo de Gobierno

Voz 0861 40:44 del organismo europea ese bello

Voz 1018 40:47 en borrando con Rajoy de esta historia de daba alguna pista sobre los posibles planes del presidente para su relevo

Voz 1468 40:52 bueno pues el ni quiere hacer quinielas ni quiere señalar a los más idóneos para ese puesto la decisión dice corresponde al presidente del Gobierno y él lavar respetar

Voz 3 41:00 lógicamente yo no soy el más indicadas eso tiene que presentar hoy te lo tiene que preguntar al presidente del Gobierno que es el que tiene la capacidad de elección y estoy convencido que además elegirá a la persona a la persona adecuada

Voz 1468 41:11 hay una de las candidatas la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina ha comentado en las últimas horas a la Ser que ella está muy bien donde está que tiene mucho que hacer en el ministerio y por tanto ella en principio no quiere entrar en esos comentarios otro posible candidato Fernando Becker consejero de Economía cuando Aznar era presidente de la Junta de Castilla y León acaba de dimitir como directivo de Iberdrola aunque algunas fuentes no vinculan esta dimisión con la salida de dedique dos y por tanto con la posible entrada de Fernando Becker como ministro

Voz 1018 41:35 habla pues muchas gracias Neves Luis De Guindos llegó al Ministerio en diciembre del año dos mil once el primer Gobierno de Mariano Rajoy sin ser militante del Partido Popular dolencia al Cuerpo Superior de economistas y técnicos del Estado ocupó cargos de responsabilidad en el área económica en tiempos de Aznar antes de volver al sector privado donde fue por ejemplo miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers para España y Portugal hasta su quiebra en el año dos mil ocho si definitivamente se marcha de su despacho en la plaza del Cuzco ha dado la vuelta a la crisis económica más grave de nuestra historia reciente para pasar de una recesión prolongada

Voz 27 42:07 a a un crecimiento del PIB situado ahora mismo

Voz 1018 42:09 en el tres coma uno por ciento Quizá el momento que más recordará de sugestión es el de mayo de dos mil doce cuando anunció el rescate bancario

Voz 38 42:18 el préstamo como conoce perfectamente serán condiciones muy ventajosas no se va a generar ningún coste para la sociedad sino todo lo contrario

Voz 1018 42:26 se inyectaron en los bancos rescatados en los cuarenta y tres mil millones de euros aportados por Europa previamente con los gobiernos del PSOE Elena aportado otros trece mil millones del total el Banco de España daba por perdidos en septiembre pasado unos cuarenta y tres mil millones iba a principios de enero día nueve el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato dijo en el Congreso que fue el propio Guindos quien forzó su renuncia días más tarde el ministro también a la Cámara aportó una versión muy matizada

Voz 39 42:51 en enero del dos mil doce el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer el seis de mayo el ministro de Economía me exigió la dimisión qué se hizo efectiva el nueve y la acción de Bankia se desplomó

Voz 4 43:11 yo no le pido que dimita

Voz 40 43:13 Little porque porque veía todo lo que se venía encima porque había hecho habían sido unas cuentas sin auditoría pero que sabía perfectamente perfectamente que de forma muy rápida si va a recomendar la conversión de las participaciones preferentes en capital

Voz 1018 43:29 Griselda Pastor corresponsal comunitaria buenas tardes hola amigo en este proyecto cuéntanos un poco así por encima como es el mecanismo de elección de un vicepresidente del Banco Central Europeo que parece una cosa muy importante

Voz 0738 43:40 sí bueno hay que saber que esto viaje todos los ocho años porque este es el tiempo que dura este este mandato en la práctica los ministros de Economía pues tienen que decidirlo por una votación de mayoría cualificada reforzada lo que equivale a catorce países pero en esta ocasión el presidente del Eurogrupo el portugués Centeno ya ha expresado que tiene ganas de intentar consensuar esa candidatura y eso lo sabremos el día diecinueve que es cuando se reúne el Eurogrupo si hay consenso si no lo hay el voto será el día veinte sabiendo que antes los candidatos van a pasar por el Europarlamento lo harán el día catorce el Europarlamento no votar no decide pero evalúa ya está decidido a enviar al Eurogrupo en informes

Voz 1018 44:21 no conviene perder de vista que en el año dos mil veinte vence el mandato del actual presidente de la entidad de Mario Draghi y que hay quien dice que es importante estar situado dentro ya de los órganos de dirección para quizá llegado el caso poder aspirar a ese puesto que es de los más importantes del ámbito europeo por eso te pregunto por qué es tan importante ese puesto en el BCE

Voz 0738 44:39 fueron en la práctica al principio cuando se inició el BCE ese puesto si fue de alguna forma el cambalache entre Alemania y Francia no para para jugar cuando además hay una presidencia aún holandés hasta ahora las presidencias han sido siempre para países ricos las vicepresidencias para otros países en este caso para España el puesto es

Voz 1434 45:00 importantísimo ya que no es

Voz 0738 45:02 está en el Comité Ejecutivo tampoco tiene cargos de interés en las instituciones europeas pero si os parece pudimos escuchar una primera reacción en la que ha formulado Moscovici asegurando que es De Guindos un candidato ante sí han sido una sorpresa tampoco habría sido la sorpresa hace tres meses he trabajado muy bien con De Guindos que a nadie se le escapa que es una persona competente de grandes cualidades han hecho a decidir a decidir pues a los ministros de Asuntos

Voz 4 45:37 bueno pues ha pasado lo que acabamos de escuchar al

Voz 1018 45:39 PSOE Podemos no les gusta por distintas razones el perfil del ministro actual de el ministro De Guindos ya ciudadanos si respaldan la estrategia del Gobierno español

Voz 5 45:48 que no puede ser que los últimos seis años España Noya ha estado representada pero nos parece muy importante de poner de relieve políticamente hablando que esto nos parece fundamental el desprecio al que el Gobierno del señor Rajoy somete a las mujeres españolas

Voz 1089 46:02 que lo que nos toca como partido que piensa en el país es apoyar al candidato que ha decidido el Gobierno y no poner palos en las ruedas para que un español pueda acceder a ese a ese cargo de responsabilidad

Voz 6 46:13 Nos parece una mala idea pero el Banco Central Europeo llevemos a una persona que es insisto el representante y siervo de los buitres financieros y por tanto que no va a hacer ningún servicio como no lo ha hecho en toda su trayectoria para las personas para la ciudadanía