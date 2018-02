Hora 14 (08/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes son solamente siete segundos pero van a poder deducir perfectamente como el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent evita responder sobre el posible acuerdo de los independentistas para que Elsa Artadi mano derecha de Puigdemont sea finalmente la candidata a la investidura como presidenta catalana

Voz 3 00:41 ahora tengo que ir a la playa

Voz 1018 00:47 que Albo y ahí terminó la conversación Torrent visitó en la cárcel de Estremera les dice vicepresidente Junquera ya al exconseller forma quiénes se compromete a apoyar y respaldar hasta donde sea necesario

Voz 4 00:58 ser diputados ser representante del pueblo de Cataluña y ellos deben poderlo ejercer por eso yo les he dicho que luchará y trabajaré hasta las últimas consecuencias para asegurarlo

Voz 1018 01:09 el ministro de Justicia Rafael Catalá no ve nada especial en esta visita del presidente del Parlament a los dos diputados catalanes encarcelados

Voz 5 01:16 el presidente del Parlamento de Cataluña ha solicitado al Ministerio de Interior poder visitar a personas que tienen la condición de electos yo creo que está dentro de las normas de cotidianas de Instituciones Penitenciarias y eso es lo que ha hecho mi soy interior facilitarle esas entrevistas uno de los contenidos lógicamente no los desconocemos absolutamente

Voz 1018 01:36 a decir verdad nadie puede apostar con nitidez sobre los planes finales de los independentistas en la búsqueda de un nombre alternativo al de Puigdemont para desbloquear la investidura el nombre de harta dice viene escuchando hace semanas hoy vuelve a sonar con fuerza pero en buena medida no puede depender de lo que el ex presidente Bill esté dispuesto a aceptar para desbloquear esta intereses eso de cuadrar el círculo que ayer decía que en la SER Joan Tardà

Voz 0019 01:57 esta mañana ha venido complementar en TV3

Voz 1018 02:00 Sergi Sabrià el portavoz de Esquerra dejándolo todo en el aire

Voz 5 02:03 sí que acerque a una propuesta sí que es cierto que ya

Voz 0019 02:06 hay una propuesta de resolución sobre la mesa estamos mirando el texto e intentaremos encontrar el equilibrio para poder llevarla al pleno para poder aprobarla cuanto antes mejor seguro que a Esquerra no le corresponde en este momento poner nombres sobre la mesa ni valorar nombres que a nosotros no nos consta que esté sobre la mesa o como mínimo no es a Esquerra a quién le toca decías Guerra quién toca diez

Voz 1018 02:31 a mí el Congreso Podemos y Ciudadanos trabajan ya para negociar la reforma de la ley electoral se sienten discriminados con la actual la derivada de la ley Don que marca los destinos de nuestro país desde el comienzo de la democracia Irene Montero Juan Carlos Girauta

Voz 6 02:46 lo más importante es que hemos tenido total sintonía en los objetivos y especialmente en el objetivo central que es que el Congreso se parezca más a España que es que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las las que existen foto

Voz 1018 02:59 o puede hacerse cargo

Voz 7 03:02 lo que sí está claro es que el objetivo de lograr ese asunto central nuclear el problema existe

Voz 1018 03:10 cualquier acuerdo necesitará como mínimo el respaldo de uno de los dos grandes partidos PP o PSOE en la calle Génova no está ni mucho menos por la labor podría ser de hecho los principales perjudicados los socialistas tampoco se entusiasman Adriana Lastra

Voz 8 03:23 la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio no es una subasta no es casi cada grupo vaya con una propuesta eh arrojarla encima de la mesa del otro decir esto es lo que hay esta es nuestra propuesta no lo que tendríamos que hacer los grupos parlamentarios que eran lo que se estaba trabajando en la subcomisión precisamente valorar cuál es cuál sería el mejor sistema eh en este caso de España

Voz 1018 03:46 los cuatro niños de entre doce y catorce años acusados de participar en la violación en grupo de un compañero de colegio de nueve años han sido expulsados cautelarmente del colegio situado en un pueblo de la comarca de Cazorla en Jaén la Fiscalía el Defensor del Pueblo Andaluz investigan ya los hechos ocurrieron el pasado viernes Sonia Gaya es la consejera de Educación y la primera mitad

Voz 9 04:04 la cautelar esa pulsión centros de alumnos y a partir de ahí según la la la valla el desarrollo de la investigación pues ya la propia Fiscalía en coordinación con la propia Fiscalía y con los propios cuerpos de seguridad pues era enviando serán viendo las siguientes actuaciones

Voz 0019 04:18 además el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores califican de las Crichton monedas como el bizco de burbujas especulativas sin garantías piden su regulación internacional que recuerdan que no es obligatoria aceptarlas como medio de pago declararán ante un juez Togado Militar de Sevilla dos testigos de la presunta violación grupal a una soldado del cuartel Antequera uno de esos testigos un cabo pueda acabar imputado en la causa según el abogado de la víctima al Parlamento Europeo aprueba solicitaron un estudio de la Comisión sobre la conveniencia del cambio de hora en otoño y primavera

Voz 10 04:48 puesta para acabar con esta práctica ha sido votada desestimó

Voz 0019 04:51 nada sólo dos de cada cien españoles llegan a la edad adulta sin tener factor de riesgo alguno de cara desarrollaron la enfermedad cardiovascular sólo el dos por ciento cumple los cincuenta sin presión alta colesterol obesidad diabetes la quisimos sedentarismo o mala nutrición España es el sexto país de la Unión Europea que más segrega a los alumnos por razones socioeconómicas y Madrid es la segunda región tres Hungría en este tipo de prácticas más de trescientos colectivos apoyan la huelga general de veinticuatro horas convocada por la Red Feminista el próximo ocho de marzo para luchar contra la precariedad y la brecha salarial

Voz 1018 05:21 dos y cinco

Voz 2 05:25 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 11 05:40 hora catorce

Voz 2 05:41 de Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:50 buenas tardes Madrid se sitúa a la cabeza de Europa en segregación escolar según el nivel económico de las familias los niños ricos con los ricos los pobres con los pobres la es la primera de España y la segunda región europea sólo por detrás de Hungría se lo hemos avanzado esta mañana aquí en la SER Madrid lidera esta clasificación según él estudio realizado por dos expertos en Educación de la Universidad Autónoma han tomado como base el último informe PISA las causas van desde la libre elección de centro pasando por el sistema del bilingüismo que deja fuera a los alumnos con menos recursos hasta las políticas que fomentan la escuela privada las consecuencias las explica Javier Murillo uno de los autores

Voz 12 06:31 la convivencia entre grupos

Voz 13 06:33 los rendimientos caen son consecuencias negativas que a corto plazo pero son consecuencias negativas a medio plazo

Voz 1434 06:40 el país europeo donde menos segregación por nivel económico ahí es Finlandia vez es el número uno en educación enseguida lo contamos con detalle antes vamos a repasar otras de las noticias del día en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 06:55 el pleno de la Asamblea reprobrar esta tarde al consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo con los votos de toda la oposición PSOE Podemos y Ciudadanos creen que Izquierdo no está a la altura del cargo

Voz 1915 07:05 el Ayuntamiento de Rivas el primero de la Comunidad en prescindir de las eléctricas desde el pasado mes de diciembre el consistorio compra directamente la energía en el mercado mayorista y esta mañana ha presentado una iniciativa con la que tiene previsto ahorrar hasta un veinte por

Voz 1434 07:16 ciento en la factura eléctrica generar un menor impacto

Voz 1018 07:18 eso medioambiental la plataforma no acepto ha entregado

Voz 0887 07:21 casi treinta y tres mil firmas a la alcaldesa Manuela Carmena contra la publicidad de prostitución en las calles el Ayuntamiento ha presentado un plan contra la trata ahí este tipo de publicidad vejatoria para la mujer

Voz 1915 07:31 récord de vacunación de la gripe en la Comunidad más de novecientas ochenta y nueve mil personas han acudido a los centros de salud para vacunarse cerca de un dos por ciento más que el año pasado con los mayores de sesenta y cinco a la cabeza

Voz 0019 07:41 en deportes el leganense quedó fuera de la final de la Copa del Rey tras su derrota por dos a cero contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Voz 1434 07:56 información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 08:00 buenas tardes tranquilidad hasta ahora en las carreteras madrileñas no registramos incidencias importantes a destacan en la red principal ni en la Secundaria tampoco encontramos retenciones de consideración en los accesos a Madrid ni de entrada ni de salida tengan precaución es así ya que las bajas temperaturas y la nieve han propiciado que tengamos algún había con hielo en la calzada no hay restricciones en toda la Comunidad

Voz 0978 08:19 emotivo pero sí tengan cuidado en en la veloz

Voz 14 08:22 la tranquilidad en las carreteras vamos a saber tan

Voz 1434 08:24 en cómo están las cosas en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 15 08:29 hola qué tal buenas tardes en general bastante bien el tráfico hasta ahora está siendo fluido salvo en la zona centro algo más de intensidad por ejemplo el la Gran Vía desde la plaza de Callao

Voz 0019 08:38 en sentido Plaza de España sigue haciendo mucho

Voz 1434 08:41 lo frío y eso puede complicar la circulación por esas placas de hielo que podemos encontrar en algunos puntos así que hagan caso a las advertencias de los servicios de emergencia David García es el portavoz

Voz 13 08:51 el uno uno dos desde Madrid uno uno dos recomendamos a los conductores

Voz 10 08:55 es que extremen la precaución al volante que tengan especial precaución con las zonas de umbría ya que podrían formarse placas de hielo en la calzada seis

Voz 1434 09:04 grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 09:10 buenas tardes como mínimo hasta el sábado las temperaturas no van a experimentar ningún cambio destacable así pues Se mantendrá el frío de pleno invierno hoy por ejemplo ha sido la mañana más fría de esté presente invierno con mínimas por ejemplo en la ciudad de Madrid entre los cero y los tres grados bajo cero en pueblos de la sierra

Voz 0019 09:27 por debajo de los cinco grados negativos

Voz 0978 09:30 la verdad que hace sol y se irá haciendo durante la tarde no va a calentar las máximas apenas llegarán a superar los cinco grados durante poco rato la próxima noche iba a ser el mismo frío que la anterior

Voz 1434 09:40 la catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Teresa Rubio

Voz 16 09:57 en febrero

Voz 17 10:00 en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas muy derroche de música baile y pasión con Iván Sánchez Iglesias la increíble voz de Fela Domínguez regalárselo entradas en el guardaespaldas dio en el musical junto con

Voz 10 10:16 acusa seguros de salud le abre las puertas en Madrid el mejor hospital privado de España según estudio de MRS la Clínica Universidad de Navarra

Voz 18 10:24 descubra otra forma de asegurar su salud e incluye gratis a sus hijos el suponía

Voz 10 10:28 informes de las condiciones de esta oferta en Madrid punto Es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 2 10:37 Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 1434 10:42 la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de la segregación escolar en función del nivel económico de las familias se lo venimos contando desde primera hora aquí en la SER según un estudio realizado por dos profesores expertos en Educación de la Universidad Autónoma España entera está en sexta posición respecto al resto de países de Europa y Madrid mucho peor es la primera comunidad española y la segunda región europea sólo por detrás de Hungría los expertos sitúan las causas en las políticas que fomentan la escuela privada en la implantación del bilingüismo sistema de libre elección de centro Laura Gutierrez buenas tardes buenas tardes los alumnos ricos con los ricos los pobres con los pobres Madrid lidera ese Rankin que ofrece este estudio pionero dentro de España es la comunidad autónoma que más segrega donde la segregación hacia los estudiantes cuyas familias cuentan con menores recursos es superior a la de las familias más acomodadas es además la segunda que más segrega de Europa con una tasa más alta que la de países como Rumanía Eslovaquia República Checa muy alejada en el otro extremo de Finlandia el país con menos segregación

Voz 1018 11:47 Javier Murillo profesor de la Autónoma y uno de los de

Voz 1434 11:50 el estudio señala las causas que Madrid han llevado a esta segregación que responden básicamente a las políticas educativas que el PP lleva aplicando desde Esperanza Aguirre

Voz 13 12:00 el único con el cual hay una mayor posibilidad de elección de centro pocos padres tienen un efecto negativo como es que sabes quién tiene posibilidad de elegir tanto culturales como económicas concentrar sus melillense con dos colegios son niñas y los padres como los puede elegir lo que prefiere más cerca de su entorno con esas características pueblos concentran Le hecho de los colegios bilingües que también es un es un caso que claramente se ve que no colegio saliendo se concentran algunos alumnos y el que está enfrente en la que allí enfrente quitaron el bilingüe los iban otros alumnos con otros que a las físicas

Voz 1434 12:31 la libertad de elección de centro el impulso de los centros bilingües el fomento de la escuela privada o la elaboración de rankings están entre las causas que llevan a estas altas tasas los datos del estudio han sido extraídos del último informe PISA del año dos mil que es esta es la realidad y las causas según este estudio la principal consecuencia dicen los expertos es que los niños con menos recursos tienen menos oportunidades rendimiento escolar puede caer la solución pasaría según Morillo por más apoyo desde los gobiernos que garanticen la igualdad de oportunidades

Voz 13 13:03 una revisión de las políticas ya acceso que garantizar de verdad que no tienen acceso a la escuela una políticas de compensación para para compensar desde luego una cuestión clave es decir aquellas escuelas que concentrar alumnos con mayores dificultades por nivel económico sus familias mayor apoyo por parte de la menstruación mayores recursos mejores profesores

Voz 1434 13:23 en definitiva una política educativa al estilo de Finlandia que es número uno de la educación en Europa según este estudio el país que menos segrega por motivos económicos en cualquier caso los autores del estudio no llegan a establecer una conexión entre la segregación y los resultados académicos de hecho Madrid obtuvo unos resultados bastante buenos en el mismo informe PISA de dos mil quince Laura sí en ese último informe PISA del año dos mil quince lectura los estudiantes madrileños están al nivel de Finlandia se sitúan entre los diez mejores países del mundo en ciencia son datos que recuerda a la Consejería de Educación que asegura que no existe como tal una segregación porque no hay diferencias en los resultados académicos otro informe internacional del que echa mano es el de Pierce que mide la comprensión lectora del que se desprende que el porcentaje de alumnos rezagados en situación desfavorable en Madrid es muy bajo en comparación con otras regiones y otros países según ese estudio los alumnos madrileños cuyos padres tienen estudios básicos obtienen los mismos resultados en lectura que los de otras comunidades como Catalunya o anda Lucía cuyos padres tienen estudios superiores los alumnos de nueve y diez años en pieles se sitúan al nivel de Dinamarca Noruega o Francia la Consejería de Educación ve una realidad mucho más optimista que la de la oposición que a partir del estudio que hoy les hemos avanzado aquí en la SER pide más inversión en educación pública el único camino consideran para garantizar esa igualdad de oportunidades vamos a escuchar a Juan José Moreno del Partido Socialista Beatriz Galiana de Podemos ya Mayte de la Iglesia de Ciudadanos

Voz 19 14:50 Madrid son necesitan un cambio en las políticas educativas con urgencia o será irreversible la falta de oportunidades tiene buena parte de su población y esto es una absoluta pérdida de futuro para esta región

Voz 20 15:04 Madrid es la región que menos invierno educación son las familias las que más invierten en educación de sus hijos esto implica que las familias que más dinero tienen banda colegios de un tipo y las familias que lo tiene en el colegio de tu tiempo

Voz 21 15:16 el gobierno del Partido Popular tiene que poner los recursos necesarios para que la igualdad de oportunidades garantiza nosotros creemos que ese problema hay que solucionó

Voz 22 15:25 Carlo mediante recursos humanos

Voz 1434 15:31 vamos ahora a la Asamblea porque la oposición en bloque ha confirmado esta mañana su intención de reprobar en el pleno de la Asamblea el consejero de Políticas Sociales el debate y la votación se esperan para última hora de esta tarde ahora mismo hay un receso en la sesión Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 15:46 qué tal buenas tardes ni sus políticas ni su talante ni su comportamiento son propios de un consejero de Políticas Sociales esa es la reflexión que hoy comparten aquí en asamblea los tres grupos de la oposición podemos abandera esta reprobación que cuenta con el aval de PSOE y Ciudadanos no es vinculante pero hoy la Cámara por mayoría va a exigir la dimisión de Carlos Izquierdo motivos hay de sobra según Ángel Gabilondo Lorena Ruiz Huerta e Ignacio Aguado

Voz 12 16:10 antes de Moscú la reprobación política hice repoblación política significa que esos parece que no son acertadas las políticas que se están haciendo ni eficientes ni que responden a las expectativas que se crean

Voz 23 16:22 por numerosas razones en primer lugar porque sus políticas están apostando de manera decidida por la externalización de los servicios por la privatización y generando un acceso de primera y de segunda a unos servicios tan importantes como son los servicios sociales para los madrileños y madrileñas extiende al consejero de Políticas Sociales e ha sido un desastre

Voz 12 16:40 no conozco ninguna asociación del tercer sector del tejido asociativo de la Comunidad de Madrid que apruebe la gestión del consejero de Políticas Sociales

Voz 0861 16:48 al consejero que nos Izquierda no será visto hoy especialmente visiblemente afectado cuenta con el apoyo de la presidenta también con la confianza de su partido de hecho su compañero Enrique Ossorio hacía esta mañana esta particular lectura de la reprobación que saldrá hoy adelante

Voz 12 17:01 yo creo que sinceramente lo han hecho también que el tripartito de izquierdas pues tiene que reprobar para decir que no está conforme con esta política pero ya digo yo creo que es una condecoración a Don Carlos Izquierdo de esta reprobación porque es porque lo ha hecho bien lo ha hecho bien y por eso el tripartito no lo puede soportar

Voz 0861 17:18 bueno esa condecoración en forma de reprobación llegará al filo de las ocho de la tarde

Voz 1434 17:23 gracias Javier ahora mismo son las dos y diecisiete minutos seguimos

Voz 11 17:28 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:32 en la sesión de esta mañana en la Cámara de Vallecas sabido dos momentos destacables de antes de que se produjera ese receso en el que se encuentra ahora las es por un lado Partido Popular y Partido Socialista han votado juntos contra la proposición de ley de Ciudadanos para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que ha salido adelante por otra parte en la sesión de hoy ser retomado el enfrentamiento entre la presidenta de la Cámara Paloma Adrados y el diputado de Podemos Miguelón Gil al que Adrados le retiró la palabra la semana pasada cuando trataba de responder a Ángel Garrido que previamente le había llamado esquizofrénico

Voz 24 18:11 cuando nosotros hablamos el turno de palabra de los diputados debería ser sagrado jamás debería ser interrumpido sea cual sea el criterio de la presidencia pues la rebaja de vaya Jerry vaya la costean continua de corsarios gracias señora Forcadell nosotros es malo Nerea señoras inspirado me gustaría continuar como no

Voz 25 18:36 a mí me gustaría que usted respetase el turno supo en la ponencia parlamentaria desde luego sugiere dirigirá mil tiene la oportunidad de avenida del despacho cuando quiera aquí estamos en el pleno para Ortiz los temas que están en el orden del día continúa enseña

Voz 1434 18:50 y una cosa más relacionada con el Gobierno regional la Comunidad lo avanzaba aquí en la SER el consejero de Turismo JEME de los Santos ya conoce algunas de las dudas que tiene la Unión Europea sobre su proyecto de decreto para regular los pisos turísticos de la región según nos dijo en La Ventana de Madrid su propuesta ha sido bien recibida en Bruselas pero hay reparos sobre algunos puntos como por ejemplo el control que se quiere ejercer sobre plataformas como hervía

Voz 0019 19:14 plantean muchas preguntas por ejemplo sobre los propios certificado de idoneidad eh hacen muchas preguntas sobre insisto cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos sobre sus bienes y hasta qué punto podemos poner trabas para la eh lo que ellos llaman economía colaborativa

Voz 1434 19:29 sobre cómo se regulan los pisos turísticos de Madrid vamos a hablar el próximo veintiuno de febrero en una nueva edición de Madrid futura con la participación entre otros del consejero de los Santos también del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital de José Manuel Calvo se va a celebrar en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid la información sobres de nuevo Madrid futura la pueden encontrar en nuestra página web en Radio Madrid punto es

Voz 1933 19:56 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista y los sea donde y

Voz 26 20:00 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir del tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas

Voz 27 20:11 el corrigió de odontólogos y esto

Voz 12 20:16 estamos con Isabel de cuerpo libre dijo pues si yo también estoy feliz porque donde está el éxito de cuerpo

Voz 10 20:23 tantos años verdad pues muchos años tantos como veinticinco apoyo que es un cóctel de muchas cosas Páramo son tratamientos naturales localizados sobre todo personalizados vemos a cada persona por individual y hacemos un tratamiento a medida por esos adelgaza con una sonrisa inocente a recuperar estamos en Arganda de Rey estamos en Móstoles estamos en Madrid estamos con un veinte por ciento escueto noventa y uno ciento noventa y dos XXXII treinta

Voz 12 20:44 noventa y uno ciento noventa y dos XXXII treinta y dos cuerpos

Voz 28 20:49 no teníamos por qué tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga las cláusulas suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados Ada ambos de fácil

Voz 10 21:08 qué tipo de mujeres atrevida y soñador o clásica y sofisticada seas como seas

Voz 29 21:13 la gente maja la gama de productos de belleza que siempre está contigo pero siempre te sorprende busca tus jabones baja o del ballet leche corporal gel de ducha Easy buscas el regalo ideal pregunta en tu perfumería por los packs especiales baja aroma de seducción pasión española

Voz 1 21:30 saben Seven Seven

Voz 12 21:34 Prado con el inglés bastante Albisu

Voz 30 21:37 listening con Brain de esperan miles de historias creadas por Guionistas Profesionales descubre cómo termina esta historia hay muchas otras

Voz 12 21:44 en intrínseco inglés punto com Brendan cursos sin clases sin rollos

Voz 31 21:51 tiene entre sesenta y ochenta y cinco años de edad quiere ayudar en la investigación de la pérdida de memoria en caso afirmativo podría ser apto para participar en un ensayo clínico llamado ensayo Hurley los investigadores del ensayo Early están estudiando medicamento en investigación en personas que podrían tener

Voz 1434 22:07 un riesgo alto de presentar pérdida de memoria

Voz 31 22:10 asociada a la enfermedad de Alzheimer sin le interesa participar en el ensayo Erlich debe tener entre sesenta y ochenta y cinco años de edad no debe estar recibiendo ningún tratamiento para problemas de memoria también debe tener una función normal de la memoria en términos generales en su día a día aunque haya observado pequeños cambios en su memoria aún podría participar si tiene entre sesenta en hay cuatro años de edad alguno de sus padres sus hermanos debe tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer deben haber informado de que tiene un riesgo alto de desarrollar enfermedad de Alzheimer recibirá de forma gratuita a todos estos medicamentos y las evaluaciones y pruebas médicas que estén relacionados con el ensayo Charlie para obtener más información sobre el ensayo Early llámennos hoy mismo al novecientos ocho tres ocho cinco cero nueve

Voz 32 22:53 muchos en algo eso

Voz 12 22:55 Tapas Madrid

Voz 32 22:58 muy pronto contigo

Voz 0019 23:03 al incidente al

Voz 34 23:07 tú a Londres y yo a París que este San Valentín en Getafe tres uno de estos textil Aste espera de nueve al catorce de febrero presenta tu ticket de compra por valor de veinte euros y entra en el sorteo de uno de estos viajes para dos personas prepara tu equipaje participa centro comercial Getafe tres salidas catorce hay quien cede la A42 Metrosur parada conservatorio tan cómodo tan próximo a Ci

Voz 12 23:29 con de su coche Exit caso

Voz 35 23:33 factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas en llamó vil estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación además lleva móvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes Paul vi de ser hacer kilómetros ya móvil cumpla su coche al más alto precio com

Voz 2 23:48 el móvil Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:54 el Ayuntamiento de Rivas se ha convertido en el primero de la Comunidad en prescindir de las eléctricas desde el pasado mes de diciembre compra directamente en la energía en el mercado mayorista sin ningún tipo de intermediario dicen que generan un menor impacto medioambiental además de un ahorro del veinte por ciento en la factura eléctrica Teresa Rubio

Voz 1933 24:11 el de Rivas es el tercer ayuntamiento de España después de los de Avilés y Canfranc en convertirse en operador autorizado la compra de energía se realiza cada día mediante subasta Iribas después de haber estudiado las cifras de los consumos globales compra la cantidad exacta para cada jornada Sira riegos la concejala de Economía e Innovación

Voz 36 24:28 esto es lo que genera es que directamente se produce en primer lugar un ahorro de entorno al veinte por cien estamos hablando por lo tanto de cifras muy elevadas puesto que la factura eléctrica de un ayuntamiento suele ser bastante alta y por otro lado nos permite generar un control mucho más exhaustivo del consumo energético y ajustar más los tiempos de consumo Iggy los picos de consumo

Voz 1933 24:49 desde el pasado diecinueve de diciembre y hasta finales de enero el coste en la factura fue de treinta y cinco mil euros frente a los cuarenta y cinco mil que hubiera conllevado el modelo antiguo estos datos suponen un ahorro de cerca de diez mil euros en cuarenta y dos días Rey

Voz 1434 25:01 las es el tercer ayuntamiento de España que opta por este sistema después de Avilés y Canfranc ir como decíamos el primero de la Comunidad de Madrid aunque parece que no va a ser el último el de la capital también lo está estudiando de momento en un proyecto piloto la plataforma no acepto ha entregado esta mañana casi treinta y tres mil firmas a la alcaldesa Manuela Carmena contra la publicidad de prostitución en las calles de Madrid tras una reunión con los responsables de las áreas con competencias en esta materia los responsables del Ayuntamiento han anunciado un plan específico para acabar con la trata con este tipo de publicidad vejatoria para la mujer Virginia Sarmiento

Voz 0821 25:35 hoy se ha hecho más visible con el apoyo masivo de la ciudadanía pero esta iniciativa vecinal comenzó hace un año por las mujeres por los menores y por unos barrios limpios sobre la estrategia municipal hablaba Celia Mayer delegada de políticas de género y diversidad

Voz 37 25:46 plan municipal contra la trata de Madrid recoge veinticuatro medidas que están dotadas de presupueste desde luego están temporalizadas para acabar contra el fenómeno que pensamos que está detrás de los Flyer son muchos casa

Voz 0821 25:57 además se instará a la Comunidad a que se pronuncie sobre la situación legal de estos Players Javier Barbero responsable de seguridad explicaba que en Ciudad Lineal las labores de vigilancia policial han dado ya su fruto en el entorno de treinta y siete colegios y añadía

Voz 1018 26:09 pues creo que como dieciséis expedientes que están ya en en curso elevados a Fiscalía la plataforma solicita también que

Voz 0821 26:16 los plenos de las juntas de distritos se haga preguntas específicas sobre que se está haciendo y que se va a hacer en cada barrio

Voz 1434 26:21 el movimiento feminista de Madrid ha presentado esta mañana en el mercado de San Fernando su programa de actividades hasta el ocho de marzo con ciertas actuaciones pasacalles que iban a culminar con la huelga del día ocho de marzo un paro de veinticuatro horas no sólo laboral también quieren que sea de consumo de cuidados Elena Jiménez ha

Voz 1509 26:38 a un mes de esa huelga de mujeres de veinticuatro horas el movimiento feminista plantea la pregunta Justa Montero es importante que se vea qué sucede si paramos las mujeres y eso incluye separa dentro y fuera de casa por eso es una huelga laboral pero también de cuidados de consumo de estudiantes como Julia Santos que explica las reivindicaciones que ésta

Voz 21 26:58 hemos hartas de las violencias machistas que sufrimos todas las mujeres en nuestro día a día en todos los espacios queremos que estas violencias que sufrimos sean una cuestión que atañe Catanha ya a toda la sociedad al frente a la que no se pueda mirar hacia otro lado

Voz 1509 27:10 el movimiento feminista en Madrid celebra ya este domingo un evento Lazo así lo han llamado en el Matadero con las actuaciones de raza le Marina de Operación Triunfo Amparanoia y las experiencias de lucha trabajadora de las que Ellis limpiadoras de hoteles y las espartana de Coca Cola y una cosa más más del ochenta por ciento de los madrileños valora

Voz 1434 27:28 positivamente el proyecto Madrid nuevo norte la operación urbanística de Chamartín según un estudio elaborado My world Israel Aranguez

Voz 38 27:36 por zonas son los vecinos del Norte quiénes lo ven con mejores ojos con un apoyo del ochenta y cinco por ciento hablamos de Hortaleza Fuencarral Tetuán Chamartín frente a ellos los del este de la capital aunque también a pruebas son Ciudad Lineal Barajas San Blas donde los apoyos son del setenta y cinco por ciento la encuesta nos dejó Jota fotografía la despolitización del proyecto la opinión entre los votantes de los cuatro partidos del Ayuntamiento es muy similar lo apoyan el ochenta y cinco por ciento de los partidarios del PSOE seguido del ochenta y tres por ciento de los votantes del PP ir ochenta y uno por ciento de Ahora Madrid de ciudadanos entre las actuaciones mejor valoradas por los vecinos la creación de puestos de trabajo la puesta por las zonas verdes y la renovación de la propia estación de Chamartín

Voz 39 28:16 dónde vas con toda esa compra que solo somos invita a mis amigas

Voz 10 28:20 o hacemos una fiesta

Voz 39 28:22 está colgado y con mi madre que no se pierde una

Voz 10 28:25 las mejores ofertas para tus grandes momentazo se empiezan en ahorra más como el jamón reserva Trevor Dunn de más de siete kilos por sólo treinta y seis euros la pieza ahorra más lo bueno él

Voz 2 28:37 hora catorce los deportes

Voz 0019 28:44 Iban Álvarez buenas tardes tiene buenas tardes el Leganés

Voz 40 28:47 medianoche del sueño de la Copa del Rey el equipo minero cayó derrotado ante el Sevilla por dos goles a cero en el encuentro de vuelta de las semifinales Correa en el minuto quince de la primera parte El Mudo Vázquez en el tiempo de descuento anotaron los tantos del partido el equipo pepineros se quedó de esta manera a un solo paso de clasificarse para la primera final de su historia el entrenador del Leganés Asier Garitano tras la eliminación

Voz 41 29:05 lo hemos intentado hemos creído que podía ser pero bueno pero al final hemos jugado con un rival que yo creo que ha sido mejor que nosotros podía ser no lo que queríamos era hacerle un poquito más de año pero el rival no nos ha dejado no

Voz 40 29:17 en el Real Madrid ha entrenado esta mañana para preparar el partido liguero del sábado ante la Real Sociedad Ceballos y Vallejo continúan trabajando en solitario por lo que no estarán disponibles el fin de semana también se ha ejercitado el Atlético de Madrid lo ha hecho con las ausencias de Godín Savic que no podrán jugar el sábado ante el Málaga mientras que Vitolo apunta titular en La Rosaleda además la selección española de fútbol sala disputa hoy a las nueve de la noche en las semifinales del Europeo ante Kazajistán

Voz 1434 29:38 seis grados ahora mismo en el centro de la capital nos marchamos recuerden tengan cuidado en las carreteras porque va a seguir haciendo mucho frío y todavía se pueden encontrar con placas de hielo que pasen una buena tarde esta mañana

Voz 42 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 la una y media en Canarias

Voz 2 30:08 hora catorce José Antonio Marcos para Eritrea una idea de lo que nos trae el temporal de frío que viene recorriendo

Voz 1018 30:23 la península desde el pasado fin de semana la nieve nieve llegará anulada para ser exactos ha llegado a cuajar el nivel del mar

Voz 0019 30:29 ha llegado hasta ahora a las playas

Voz 1018 30:32 de Barcelona hay parece que en los próximos días pueden ser de Ausbanc Cataluña precisamente empezaremos hunde más nuestro desarrollo informativo los independentistas sigue manejando distintos escenarios ante las inciertas posibilidades para que Carles Puigdemont logre algún tipo de investidura hay pueda mantener un control político a distancia paralelo al de un Gobierno efectivo votado con garantías legales no sabemos todavía cuando en la Cámara autonómica el presidente del Parlament Roger Torrent no quiere soltar prenda le han preguntado los periodistas sobre la posibilidad de que Elsa Artadi mano derecha de Tous Debón se convierta en la candidata

Voz 3 31:08 yo es que tengo que ir a calle

Voz 1018 31:13 o sea nada ni un silencio que contrasta con la defensa y apoyas a donde sea necesario a Junkera Asia Joaquim Forn a quienes ha visitado en la cárcel de esto

Voz 4 31:20 ahora son hombres de paz son hombres de profundas convicciones democráticas que no tendrían que estar en la prisión una prisión que no puede encarcelar ideas

Voz 0019 31:30 más que ellos sean víctimas

Voz 4 31:33 de un juicio político de una causa política

Voz 1018 31:36 nadie quiere confirmar oficialmente que Junts per Catalunya y Esquerra hayan han consensuado ya un nombre para la investidura siguen sonando los ya conocidos de Jordi Sanchez Jordi Turull y el Artadi que hoy parece recobrar posibilidades pero es Sergi Sabrià portavoz de Esquerra no da nada por seguro son declaraciones a TV3

Voz 5 31:51 sí que acerque a una propuesta sí que es cierto

Voz 0019 31:54 ya hay una propuesta de resolución sobre la mesa estamos mirando el texto e intentaremos encontrar el equilibrio para poder llevarla al pleno para poder aprobarla cuanto antes mejor seguro que a Esquerra no le corresponde en este momento poner nombres sobre la mesa ni valorar nombres que a nosotros no nos consta que estén sobre la mesa o como mínimo no es a Esquerra a quién le toca decías Guerra quién y toca de diez

Voz 1018 32:19 a mí en el Congreso Podemos y Ciudadanos intenta llegar a un acuerdo para reformar la ley electoral de cara a los comicios de dos mil veinte eh necesitarían como mínimo el respaldo del PP o del PSOE que no parecen precisamente entusiasmados con la idea Irene Montero y Juan Carlos Girauta han empezado ya a trabajar esta mañana

Voz 6 32:35 más importantes que hemos tenido total sintonía en los objetivos y especialmente en el objetivo central que es que el Congreso se parezca más a España que es que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las españolas que existen formas de acercarse a una mayor proporción natural

Voz 7 32:52 lo que sí es claro es que el objetivo de lograr ese asunto central nuclear del problema existe

Voz 1018 33:00 además de la política nuestra de cada día lo más importante o lo más impactante mejor dicho de las últimas horas sigue siendo la violación en grupo de cuatro por parte de cuatro niños de doce y catorce años a un compañero de colegio de sólo nueve años ocurrió el viernes en un pueblo de Cazorla en Jaén la consejera andaluza de Educación Sonia Gaya confirma que los cuatro han sido expulsados al central

Voz 9 33:18 la primera amenaza a cancelar el acusado de centro de ocho alumna y a partir de ahí según la la valla el desarrollo de la investigación pues ya la propia Fiscalía en coordinación con la propia Fiscalía y con los propios cuerpos de seguridad pues era enviando serán viendo la ciudad atracciones

Voz 0019 33:33 jueves ocho de febrero Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes

Voz 1018 33:36 empezamos hablando Antonio de otra agresión sexual si dos tercios

Voz 0019 33:39 dos de la presunta violación grupal a una militar en Antequera han comparecido ante un juez militar mientras el jefe del Estado Mayor del Ejército ha detallado qué medidas se han tomado para evitar estos casos es Francisco Javier

Voz 43 33:49 una unidad de de protección frente al acoso hemos establecido un procedimiento muy amplio por lo cual la mujer puede denunciar el caso tenemos un procedimiento que permita a hacer el seguimiento prestarle atención psiquiátrica Si se garantizan todos sus derechos segregación según su riqueza

Voz 0019 34:05 España sexto país europeo donde más se concentra alumnos en las aulas según su nivel socio económico Madrid es la segunda región de toda Europa donde más se segrega son las conclusiones de un estudio realizado por varios investigadores como Javier Murillo

Voz 13 34:16 es posible hablar de un aprendizaje en convivencia chino conviven con los otros con con exponen diversidad por lo tanto regular son los factores que atenta contra cuando hay oportunidades

Voz 0019 34:27 empleos precarios el último informe de UGT ponen de manifiesto que a pesar de que se hayan acumulado cuatro años de crecimiento económico se sigue creando empleo temporal precario y con peores condiciones para las mujeres Maricarmen Barrera secretaria de Empleo del sindicato

Voz 44 34:40 hay un altísimo porcentaje de una parcialidad involuntaria es decir te obliga a trabajar con un contrato parcial pero te obligan a trabajar a jornada completa hasta del cincuenta y siete coma tres por ciento

Voz 1018 34:53 cientos de apoyos más de trescientos colectivos

Voz 0019 34:56 a la huelga general del veintidós de veinticuatro horas convocada por la Red Feminista el próximo ocho de marzo

Voz 45 35:02 la no discriminación y la igualdad de oportunidades combatir la brecha salarial queremos denunciar los contratos precarios

Voz 46 35:10 toda esta expresión quiere decir que estamos ar

Voz 0019 35:15 las pocas garantías el Banco de España la Comisión Nacional del Mercado de Valores se suman a las advertencias sobre el uso de la escrito monedas como el bitcoins advierten sobre el alto riesgo que supone invertir en ellos

Voz 1018 35:24 lo niega todo el diputado socialista Antonio Guti

Voz 0019 35:27 R Limones ha negado hoy en el Supremo las acusaciones por el presunto saqueo de una empresa municipal de Alcalá de Guadaíra la dirección del partido les recuerda las consecuencias de que se abrirá juicio oral Adriana Lastra

Voz 8 35:37 yo estoy convencida de que en el caso de que que espero que no sea así de que al compañeros e abriese juicio oral estoy convencida de que renunciaría renunciaría

Voz 0019 35:47 malos hábitos apenas el dos por ciento de la población en España llega a los cincuenta años sin haber padecido algún factor de riesgo para un accidente cardiovascular como la obesidad el colesterol o la vida sedentaria Valentín Fuster director del Instituto de Investigaciones Cardiovasculares estamos empezando a ver el impacto de no hacer las cosas bien a estas edades tempranas que puede ya tener impacto simplemente ya eh

Voz 47 36:11 gente relativamente joven a los cuarenta

Voz 0019 36:13 cuarenta y cinco años Alexia

Voz 1018 36:16 Moliner Carlos Ródenas en la técnica Adrián Prado de Carlos Cala en la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 36:22 el frío se va a mantener como protagonista en los próximos días esta mañana ha sido la más fría de lo que llevamos de invierno en gran parte del país mínimas de hasta quince grados bajo cero en algunos pueblos de la ibérica en el Pirineo catalán en algunos pueblos han alcanzado los veinte grados bajo cero y ahora mismo con chubascos que son de nieve en prácticamente cualquier cota en la mitad este de Cataluña afectarán también las próximas horas Tarragona a partir de unos doscientos metros de altura también chubascos en el Cantábrico pero con muchas pausas en Menorca así como en Canarias o en la zona del estrecho pleno conjunto del país sol y ambiente frío toda la tarde

Voz 5 36:56 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 48 37:02 José Antonio el telegrama es para del SAR tal señora diputada al Parlamento y asesora Lex Carles Puigdemont con residencia en Water lo su aparición en primera página como candidata a la presidencia de la Generalitat tiene visos de romper la parálisis para que sea posible una investidura con todas las de la ley del Estatut de forma que decaiga la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco bajo el cual Mariano Rajoy gobierna a distancia el principal a su principal tarea sería desprenderse de su valedor hacerle comprender que Bélgica rehusar a ser la sede de un gobierno en el exilio y evitar esa república bolivariana de Cataluña

Voz 2 37:44 hora catorce Cadena Ser

Voz 49 37:49 no esperes a que se estropee tu vieja caldera

Voz 0019 37:52 empezar a ahorrar nuevas calderas termos consumen hasta un treinta por ciento menos ahora creemos en el conflicto

Voz 1 37:58 térmica la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso

Voz 1018 38:02 eh recomendamos que tan esa ansioso

Voz 1 38:04 que el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 2 38:10 en Hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero Hablar por hablar todos SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 18 38:32 usted lo que padece su típico cuadro de arrepentimiento hoy porque el doctor suele ocurrir a quiénes no aprovechan los diez días que ahí sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero sí

Voz 12 38:44 aprovechando que llegan los días a su concesionario oficial

Voz 50 38:49 calidad con siete años de garantía un recibo vivo dividido entre doce es menos recibo

Voz 10 38:58 con BBVA plan estar seguro puede serlo

Voz 51 39:00 para el pago de estos seguros BBVA y fraccionar lo sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA creando

Voz 22 39:11 autoridades

Voz 2 39:13 el catorce José Antonio Marcos escuchábamos

Voz 1018 39:17 el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible acuerdo entre los independentistas para que Elsa Artadi mano derecha de Puigdemont sea la candidata a la investidura como presidenta efectiva de Cataluña una hipótesis que se viene manejando desde hace semanas sin confirmación oficial y que esta mañana ha recobrado fuerza aunque claro no es posible saber hasta dónde puede ser algo definitivo Torrent ha visitado en la prisión de Estremera en Madrid al ex vicepresidente yunquera Sara exconseller Forn a quienes ha defendido como hombres de paz ya quiénes de

Voz 1 39:47 tenderá ha subrayado hasta las últimas consecuencias Foradada

Voz 1749 39:51 el independentismo sigue buscando cómo cuadrar el círculo lo más inmediato que se podría registrar hoy o mañana en el Parlament es una propuesta de resolución hasta que se apruebe en el Pleno el objetivo es empezar la legislatura con un texto que censure el ciento cincuenta y cinco Iker restituya la legitimidad del president del Govern cesado sería algo simbólico sin aún valor jurídico los siguiente intentar cambiar la ley de la presidencia para dar cabida a una investidura a distancia algo que Moncloa ya avisado que no va a permitir una vez se confirme que ese es otro callejón sin salida sería cuando Jones per Catalunya se podría abrir a otros escenarios esa posible doble investidura la simbólica en Bruselas la efectiva con otro candidato en Barcelona Jordi Sanchez Jordi Turull o Racó hablaba hoy de nuevo son los nombres que están encima de la mesa por ahora nadie en las filas independentistas confirman ningún nombre tampoco lo ha hecho el presidente del Parlament Roger Torrent hoy después de visitar a Junqueras ya en la cárcel de Estremera Llongueras la ha trasladado su compromiso para que pueda ejercer de diputado no sólo delegando el voto

Voz 4 40:55 ser diputado ser representante de pueblo de Cataluña ellos deben poderlo ejercer por eso yo les he dicho que luchará y trabajaré hasta las últimas consecuencias para asegurarlo

Voz 1749 41:06 hará lo mismo en un rato con Jordi Sanchez a Ken visitará junto a Jordi Cuixart en Soto del Real

Voz 1018 41:13 pues de guarda silencio sobre sus planes sobre esa especie de investidura simbólica a distancia pero con afán de tutelaje político del nuevo poder ha sido una mañana de mucho movimiento en voz baja en el Parlament en el que a todo esto seguimos sin saber cuándo se conocerá el dictamen de los letrados sobre los plazos límites para la investidura de Obama tarda

Voz 1909 41:30 bona tarda movimiento sobre todo de periodistas que hemos estado pendientes de cualquier conversación casual entre los diputados y también pendientes del registro oficial donde tiene que presentarse esa propuesta de resolución que explicaba Paul

Voz 1434 41:40 que reconocería simbólicamente a Carles Puyol

Voz 1909 41:43 aunque al Gobierno destituido la propuesta Se decía podía presentarse hoy quizá mañana el PP ya avisa que la impugnarán en cuanto intenten incluirla en el orden del día de un pleno es Xavier García Albiol

Voz 1979 41:55 evidente que nosotros a impugnar hemos eh supongo que también aunque no puedo hablar en nombre del Gobierno al Gobierno también actuará porque insisto aceptar determinadas propuestas en el Parlament de Cataluña en estos momentos con el artículo ciento cincuenta y cinco en vigor está limitada por tanto propuestas de este tipo para reconocer a un prófugo no parece que sean que sean admisibles

Voz 1909 42:18 un Garcia Albiol que ha tenido una salida de tono diciendo que si Elsa Artadi es propuesta candidata a la presidencia nunca la institución habrá caído tan bajo ni esa señora hay son palabras textuales habrá aspirado a tanto habido sólo dos convocatorias formales hoy la primera interna con todos los diputados nuevos Reunidos recibiendo formación sobre los mecanismos internos de funcionamiento del Parlament la otra una rueda de prensa en apoyo de los trabajadores de las industrias cárnicas en la que preguntado por una posible investidura de Elsa Artadi el diputado de la CUP Vidal Aragonés respondía de esta forma

Voz 52 42:51 hoy la cumplida constituyen su propuesta de investidura es Ahmadi es Toni

Voz 1909 42:58 son dos de los trabajadores que denunciaban sus condiciones de trabajo sobre el informe de los letrados fuentes del Parlament apuntan que se va a entregar a los partidos definitivamente mañana cuando todos los miembros de la Mesa estén en el Parlament porque hoy faltaba uno que está en Madrid el presiden puros

Voz 1018 43:13 mañana saldremos de dudas gracias eh en medio de la crisis catalana ha cruzado un nuevo elemento para el debate político la reforma de la ley electoral vigente desde mil novecientos ochenta y cinco en los tiempos en los que el bipartidismo dominaba la vida española formaciones como Izquierda Unida Podemos Ciudadanos han denunciado muchas veces en un sentimiento de discriminación todo porque la famosa ley Don prima a las mayorías a la hora de distribuir los escaños piensan que sistema de países como Alemania Suecia o Dinamarca sería más realista y por eso han comenzado en proceso negociador para su reforma de cara a las elecciones previstas inicialmente para dos mil veinte la primera reunión entre Irene Montero y Juan Carlos Girauta ha ido razonablemente bien o al menos eso dicen ellos Óscar García

Voz 1645 43:53 qué tal buenas tardes en reunión de hora y cuarto tras la que los portavoces parlamentarios de Podemos y Ciudadanos han salido con una sonrisa ahí es que están de acuerdo en lo esencial si a cambiar el sistema de proporcionalidad siga que haya listas abiertas y desbloqueadas si a eliminar el voto rogado Irene Montero portavoz de Unidos Podemos

Voz 6 44:08 lo más importante es que hemos tenido total sintonía

Voz 50 44:11 en los objetivos especialmente en el

Voz 6 44:14 ejecutivo central que es que el Congreso se parezca más

Voz 50 44:16 España a partir de aquí del resto de propuestas como

Voz 1645 44:19 la de Podemos de bajar la edad para votar a los dieciséis años ambos han quedado en que se van a estudiar en equipos técnicos el portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha anunciado que la próxima semana se reunirán con el PSOE partido con el que ya hay contactos porque si el PSOE quiere dice Girauta se puede reformar la ley electoral sin el PP

Voz 7 44:35 aún así se puede conseguir mejorar muchísimo la proporcionalidad y encima

Voz 12 44:40 arreglar otras cosas como las que les citaba

Voz 7 44:43 tal voto rogado respecto a las listas desbloqueadas etcétera se Partido Socialista está acuerdo nosotros estamos de acuerdo a la seguro que se haga

Voz 1645 44:51 ambos partidos esperan que la reforma pueda iniciar su andadura parlamentaria antes

Voz 1018 44:54 las sociedades avanza en las negociaciones Podemos Ciudadanos sus escaños en el Congreso son insuficientes para reformar una ley orgánica sería preciso como mínimo el respaldo de uno de los dos grandes PP o PSOE a los populares no les entusiasma de esta forma despachaba el asunto el ministro portavoz Méndez de Vigo en Antena3

Voz 5 45:12 lo puede sacar adelante en votos para ello pero mire yo creo que las leyes electorales hay que pactar las entre todos de la ley electoral es algo muy importante porque es el establecimiento de las reglas del juego yo creo que ese tipo de iniciativas donde buscan unos partidos aquello que les conviene vas porque creen que les da más votos pero que no son buenas todas tienen que tener estabilidad e insisto las condiciones para cambiarlos son las que son y por tanto creo que esos dos partidos

Voz 12 45:38 lo tienen no quieren votos para cambiarla

Voz 5 45:40 Rubén abramos un debate sobre la cuestión que siempre es bueno Pitu

Voz 1018 45:44 el PSOE subraya que el debate político no se puede traducir en una subasta de votos en todo caso por dialogar que no quede Inma Carretero

Voz 0806 45:50 si los socialistas están dispuestos a sentarse con ciudadanos apoyan que la ley electoral sea más proporcional pero insisten en que esta reforma que afecta a las reglas del juego de la democracia tiene que producirse por consenso de todos los grupos Adriana Lastra es la número dos del PSOE

Voz 8 46:06 la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio no es una subasta no es que aquí cada grupo vaya con una propuesta arrojarla encima de la mesa del otro decir esto es lo que hay esta es nuestra propuesta