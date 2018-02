Hora 14 (09/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes el último pasa por la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que el portavoz Méndez de Vigo explica la reforma anunciada ayer por Mariano Rajoy para facilitar el rescate del dinero que lleve diez años acumulado en un plan de pensiones solo

Voz 0803 00:37 las ideas principales de ese Real Decreto dar una mayor liquidez a los fondos que lleven diez años contraídos a partir del año veinte veinticinco indio quería destacar hoy la bajada sustancial en las comisiones de gestión de estos fondos

Voz 1018 00:55 ocho millones de personas tienen algún tipo de plan privado de pensiones y por tanto a partir de las dos y media preguntaremos a nuestro experto Eladio Meizoso en qué se traduce este anuncio efectos de recuperación del dinero de comisiones como decía el ministro también muy importante a efectos de Hacienda al responsable de Justicia Rafael Catalá detalla también la reforma del proyecto para endurecer la prisión permanente revisable que es amplía a otros delitos para circunstancias ha subrayado muy extraordinaria Javier Álvarez

Voz 0887 01:22 pues hasta doce delitos estarán incluidos esta nueva aplicación de la prisión permanente revisable lo más destacado de lo que ha explicado hace unos minutos Rafael Catalá es que determinados delitos contra la integridad sexual serán susceptibles de ser enjuiciados así los violadores en serie a partir del tercer delito cometido ya se podrá enjuiciar con la prisión permanente revisable y las agresiones sexuales contra menores privados de libertad las otras dos novedades José Antonio es que a los culpables de asesinato que no colaboren o intenten ocultar el cadáver también será susceptible como el caso de Marta del Castillo o para los secuestros que acaban en muerte como el caso de Diana Carlos

Voz 1018 02:02 este deberían esta menos deja el esperado dictamen de los letrados del Parlamento catalán queda por congelados los dos meses de plazo máximo para celebrar la investidura de nuevo presidente o presidenta de la Generalitat pero deja un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Cámara Pablo Tallón

Voz 1673 02:18 el informe pide en primer lugar esperar a que el Constitucional se pronuncie respecto a la impugnación presentada por el Gobierno central después para no eternizar el bloqueo político plantea varias soluciones entre ellas que Torrente por activada formalmente la cuenta atrás de dos meses antes de convocar elecciones un plazo en el que según apuntan el presidente del Parlament podría iniciar una nueva ronda de contactos para buscar candidato alternativo no obstante el documento también advierte de que si transcurrido un plazo razonable Torrent no ha hecho nada se podrían buscar mecanismos para que sean los otros grupos quiénes pusieran en marcha

Voz 1018 02:47 trabajo en efecto Cataluña puede dar un vuelco al panorama político español según una encuesta de Metroscopia que publica el diario El País ciudadanos amplía su ventaja sobre PP y PSOE hice afianza como la fuerza más votada si se celebrasen ahora las elecciones Carlos Cala ciudadano

Voz 0325 03:02 sacaría más de seis puntos al PP y obtendría el veintiocho coma tres por ciento de los votos el Partido Popular el veintiuno coma nueve el PSOE tercera fuerza llegaría al veinte coma uno por ciento y Podemos al dieciséis coma ocho por ciento Metroscopia explica el ascenso de Ciudadanos por su buen resultado a las catalanas porque se percibe como el único partido con proyecto claro para España hay porque es el único de ate el único capaz de atraer votantes de PP PSOE

Voz 1018 03:25 en bien de Podemos en Ciudadanos José Manuel Villegas no oculta su satisfacción porque refuerza una tendencia creciente para subir eh para su partido

Voz 1089 03:32 bueno pues viene a confirmar esa tendencia de decrecimiento del apoya Ciudadanos que se inició en verano desde Praga estamos creciendo en todas en todas las encuestas y creemos que es una respuesta positiva por parte de los españoles a un partido que tiene un proyecto para este país

Voz 1018 03:50 sí tenemos una última hora desde Andalucía en torno al caso de los ERE los expresidentes Chaves y Griñán no serán juzgados por asociación ilícita Sedella Mercedes Díaz

Voz 2 03:59 ni Manuel Chaves ni José Antonio Griñán y los otros veinte ex altos cargos acosados en el primer juicio del caso de los ERE serán juzgados por asociación ilícita como quiere el PP así lo ha determinado el Tribunal al resolver las cuestiones previas planteadas por las partes es un delito por el que los populares pedían dos años de prisión para todos ellos además las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa dice ese Tribunal la Sala rechaza volver a redefinir el objeto del proceso como quería la Fiscalía los acusados empiezan a declarar el lunes

Voz 1018 04:35 Nos desee el momento en el que las dos Coreas enemigas históricas han desfilado juntas bajo una misma bandera en la que contiene la silueta de la península en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de invierno que ha comenzado en la ciudad de Pyeong Chang en Corea del Sur además

Voz 2 04:53 a falta sólo de la firma de Donald Trump la administración norteamericana va a abrir en dos horas con normalidad después de que el Congreso aprobará el presupuesto necesario tras el cierre impuesto por el voto de un senador republicano Salvamento Marítimo tres cuerpos sin vida durante el rescate de varias pateras en el mar de Alborán entre los más entre los más de ochenta bebés supervivientes hay ocho mujeres se busca otra embarcación con cuarenta personas a bordo altos miembros de la ONG de Oxfam organizaron orgías con prostitutas en Haití después de que un terremoto dejara más de trescientos mil muertos según publica The Times fueron despedidos a dimitieron tras una investigación de la ONG que no salió a la luz el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit advierte de que los desencuentros entre Londres y Bruselas ponen en peligro el periodo de transición de dos años después de que el Reino Unido abandone la Unión en dos mil diecinueve

Voz 1018 05:36 dos y casi seis minutos

Voz 1 05:40 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:04 buenas tardes un pasito más en la transformación de Madrid en una ciudad más amable para los peatones y para el medio ambiente el Ayuntamiento ha presentado el borrador de la nueva ordenanza de movilidad que como medida más novedosa contempla limitar a treinta kilómetros por hora la velocidad en todas las calles de un solo sentido bien las que sólo haya un carril por sentido la reducción será todavía mayor hasta los veinte kilómetros por hora en las que las aceras y la calzada estén al mismo nivel tanto en unas como en otras los peatones tendrán preferencia a la hora de cruzar por donde quiera no sólo por los pasos de cebra Inés Sabanés es la delegada de Medio

Voz 4 06:40 inmovilidad la idea fundamental es el calmado del tráfico la reducción de velocidad en las calles de dos carriles y todo ello significa desde luego el objetivo fundamental de la ordenanza que es la convivencia vía

Voz 1434 06:56 en realidad son medidas que ya funcionan en otras ciudades como París Roma Barcelona aunque para el Partido Popular y Ciudadanos aquí en Madrid es un atropello más un error más de

Voz 5 07:07 no

Voz 1434 07:08 el Gobierno de Cifuentes cede suelo público la escuela concertada y lo hace además con la misma fórmula que usó Francisco Granados y que está siendo investigada en la política el PSOE va a pedir en la Asamblea que se paralice la adjudicación de ese terreno en Torrejón de Ardoz ante lo que consideran un nuevo caso de mercantilización de la educación Juan José Moreno es el portavoz educativo del grupo socialista

Voz 6 07:30 con el coste previsto para este centro sería económicamente más viable y rentable construir

Voz 1434 07:35 tu o eco que además

Voz 6 07:38 dio una respuesta satisfactoria a las necesidades de la

Voz 1434 07:41 hoy la presidenta Cifuentes estaba a otros menesteres

Voz 1018 07:44 probando el coche de Carlos Sainz

Voz 8 07:52 una vuelta

Voz 7 07:54 todo

Voz 1434 07:59 deja y Lucas Cruz el copiloto de Sainz le ha prestado el asiento a Cifuentes el Gobierno regional homenajeado esta mañana el piloto madrileño por su segundo realidad más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino e Israel Aranguez

Voz 1704 08:14 aplazado el desalojo del grupo neonazi Hogar Social de las antiguas oficinas del Banco de Madrid por la amenaza de enfrentamientos con la policía el colectivo ocupó el edificio hace casi un año ahora tendrán que pasar como mínimo quince días para que el proceso se vuelve activar

Voz 1434 08:27 los socialistas de Madrid y de Castilla La Mancha suman fuerzas para pedir mejoras en las líneas C2 hice siete de Cercanías el próximo lunes cinco alcaldes del Corredor del Henares se van a reunir con Fomento para exponer los continuos retrasos y problemas de los trenes

Voz 1704 08:39 metro de Madrid va a reforzar un once por ciento este viernes el servicio en la línea uno por el desfile inaugural del Carnaval que se celebra de forma conjunta en los distritos madrileños de Puente de Vallecas y Retiro van a participar más de tres mil personas y el pregón correrá a cargo de la plataforma Orgullo Vallekano que organizó la carroza LGTBI de la cabalgata

Voz 1434 08:55 en deportes el patinador madrileño Javier Fernández ha participado esta mañana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur donde aspira a conseguir el oro en baloncesto jornada veintidós de la Euroliga el Real Madrid recibe al Olympiacos y desde hoy y durante diez días la Plaza Mayor de la capital estará cubierta por una enorme estructura que vibra con el cambio del viento es una obra de un artista estadounidense que forma parte del programa de celebraciones que ha hecho el Ayuntamiento para conmemorar el cuarto aniversario de la plaza Javier Jiménez Bas

Voz 0887 09:23 la artista estadounidense Janet el mantra uno punto ocho una estructura flotante de cuarenta y cinco metros de largo treinta y cinco de ancho y veintiuno de alto capas de fibra trenzada se anudadas que se mueven con el viento su significado lo explica Marisol Mena directora general de paisaje urbano y Patrimonio del Ayuntamiento

Voz 9 09:39 hace referencia a los micro segundos que se cortó la rotación de la Tierra el día que ocurrió el tsunami de Japón en dos mil once no

Voz 0887 09:47 esta intervención forma parte de las celebraciones del IV centenario de la Plaza Mayor comenzaron el año pasado se prolongarán también durante el presente

Voz 9 09:55 la Plaza Mayor tardaron dos años en construirse por eso su aniversario va a durar dos años

Voz 0887 10:00 la inauguración será dar esta tarde a las siete Se podrá ver contemplar y fotografiar hasta el día diecinueve

Voz 1434 10:14 vamos con el tráfico primero en la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 10:17 buenas tardes hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a la capital en la A uno en Alcobendas de hasta Nudo de Manoteras en la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma complicaciones de salida en la IV a la altura de Pinto hacia Córdoba y circulación intensa en la M cuarenta en el tramo entre Coslada Vicálvaro sentido A tres Además tengan precaución ya que las bajas temperaturas pueden provocar hielo en la calzada de momento no hay restricciones en toda la comunidad por este motivo pero desde la Dirección General de Tráfico insistimos modere la veloz

Voz 1434 10:45 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid como se circula por las calles de la capital Margarita

Voz 11 10:51 hola buenas tardes bueno pues aumenta el tráfico en Generale en algunas salidas sobre todo en accesos a la Avenida de América las conexiones desde Santa María de la Cabeza con la plaza de Fernández Ladreda y especialmente en la M30 en recorridos próximos al Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar ya con retenciones intermitentes entre el Nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido SUR pero recomendamos mucha precaución a los conductores que circulen por la zona del Paseo de la Castellana en las proximidades a la plaza de Cuzco donde un accidente provoca estrechamiento de calzada y el corte del carril bus Paseo de la Castellana plaza de Cuzco en sentir

Voz 1434 11:27 quedó Plaza de Castilla tenemos cinco grados ahora mismo en el centro de Madrid dice la previsión que las temperaturas van a subir un poquito Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:35 buenas tardes a partir de esta noche van a subir las temperaturas el fin de semana seguirá haciendo frío pero menos de momento esta tarde ratos de sol momentos de nubes en Novés prácticamente inactivas del todo temperaturas parecidas a las últimas jornadas máximas en el conjunto de la comunidad de cuatro a ocho

Voz 1018 11:50 Prados el fin de semana como decíamos

Voz 0978 11:52 ya de algunas nubes que podemos tener la noche del sábado al domingo general seguir haciendo son algunas débiles nevadas en la vertiente norte de toda la sierra donde el viento a partir de mañana por la noche va a soplar con mucha intensidad sobre todo en las cumbres en el resto de la comunidad el domingo también va a ser un día ventoso y como decíamos con temperaturas más altas las máximas puede superar los diez grados pero el domingo con este viento sensación marcada de frío

Voz 2 12:14 el Gobierno regional emitido un boletín de riesgo de aludes para la Sierra este fin de semana no se recomienda a los montañeros ni a los esquiadores que suban porque su paso puede provocar aludes en determinadas altitudes Si en cualquier caso van sepan que siempre deben transitar en fila Jaime Gaiteiro es portavoz del uno uno dos

Voz 1 12:34 hay riesgo moderado y alto no sólo es de ser normal pero este fin de semana debido a las nevadas y a las condiciones de frío tenemos riesgo alto sobre todo en la zona de Peñalara en el circo de La Laguna especial cuidado en toda la zona en la ladera sur cornisas donde haya acumulaciones de nieve debido al viento el material necesario para este fin de semana sobre todo si íbamos a hacer altura Aruba pala en la dirección técnica

Voz 2 13:01 Molina y Carlos Ródenas en la producción Sonia Palomino la última tecnología médica de cínica Universidad de Navarra ahora a su alcance en Madrid con las pólizas de salud de aconseja

Voz 0887 13:21 queremos ayudarle a conocernos por eso el ofrecemos incluir a sus hijos

Voz 2 13:25 la descubra otra forma de asegurar su salud e informe de las condiciones de esta oferta en acusa madrid punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 7 13:38 estamos en la Gran Vía madrileña triunfa el derroche de música baile y pasión con Iván Sánchez Maxi Iglesias y la increíble voz después la domingo regalárselo introducción el guardaespaldas en el musical junto con

Voz 1 13:56 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 14:02 el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el borrador

Voz 2 14:04 la nueva normativa de movilidad la medida más novedosa es esa limitación a treinta kilómetros por hora incluso a veinte en algunos casos para las calles de un solo sentido y las que sólo tienen un carril por sentido ahora mismo el límite está en cincuenta kilómetros por hora en esas zonas los peatones tendrán además prioridad a la hora de cruzar por la zona que sean no sólo en los pasos de cebra hay muchas más cosas en ese borrador que tiene como objetivo hacer una ciudad más cómoda para los peatones y para los ciclistas y también más sostenible de momento

Voz 0738 14:35 el inicio porque para que esta norma

Voz 2 14:37 Viva sea finalmente aprobada todavía tienen que pasar meses Felipe Serrano buenas tardes mueve es pacificar el tráfico mejoró

Voz 0622 14:43 la seguridad vial y conseguir una mayor convivencia entre automovilistas y peatones Éstos son los grandes objetivos de esta futura ordenanza que no estará en vigor hasta después del verano uno de los aspectos más llamativos es que la velocidad en las calles de un carril por sentido o carril único quedará limitada a treinta kilómetros por hora o a veinte en aquellas vías con las aceras al mismo nivel que la calzada también que las calles zona treinta los peatones podrán cruzar por donde quieran posibilidad que ya existe ahora en la normativa nacional vigente pero que muchos desconocen Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente inmóvil

Voz 1018 15:18 dada ya es así en las ciudades

Voz 0795 15:21 el calmado de tráfico ya tienen que tener una permeabilidad de forma que los coches tienen que reducir la velocidad tienen que estar atentos a la movilidad de peatones y eso ya es así porque es la velocidad a la que permite que no se produzcan accidentes y por tanto tienen que tener en cuenta el coche que no es lo prioritario en esas zonas que tiene que convivir con peatones y con otras formas

Voz 0622 15:49 la futura ordenanza también regulará el aparcamiento de las motos en las aceras cuyos conductores sólo podrán estacionar si dejan más de tres metros libres para el tránsito peatonal hay muchas novedades también para las bicis que tendrán expresamente prohibido que circulen por la acera y además podrán girar con un semáforo en rojo sí está señalizado Francisco López Carmona director general de Círculo

Voz 1018 16:12 se establecería una prohibición general de

Voz 12 16:14 circulación aceras salvo aceras bici a niños menores

Voz 0887 16:20 doce años acompañados en su caso

Voz 12 16:22 por una persona adulta a una velocidad inferior a menos de diez kilómetros por hora se incluiría ellos besos una novedad relevante la posibilidad de giro a la derecha para la bicicleta con semáforo en rojo siempre que esté señalizada

Voz 0622 16:35 la otra novedad es la regulación por primera vez de los vehículos de movilidad urbana de tipo personal monopatines y patinetes eléctricos para cuya conducción se exigirá una edad mínima de dieciséis años y cuyos conductores no podrán circular con auriculares el Ayuntamiento además quiere crear una nueva figura de aparcamiento distinta al ser las zonas de aparcamiento vecinal cuya implantación se hará a solicitud de los vecinos se trata de zonas colindantes al ser donde actualmente existen momentos de gran afluencia de vehículos en busca de aparcamiento gratis los nuevos WC los famosos Vehículos Turismo con conductor los taxis tendrán que ser eco cero las conocidas como vivir Ras estarán prohibidas los repartidores de comida en bici tendrán que circular con casco y seguro los hospitales podrán solicitar zonas de aparcamiento de larga estancia en el ser la carga descarga en fin estará controlada mediante un tique electrónico más de mil seiscientas personas han participado en una

Voz 1018 17:32 surta previa a la elaboración de este día

Voz 0622 17:35 viento ahora se abre un proceso participativo en decide Madrid que servirá para concluir el borrador antes de su aprobación definitiva por parte del pleno munición

Voz 2 17:44 con lo que hace en realidad Madrid con estas propuestas es seguir la estela de otras grandes ciudades capitales europeas como París donde desde finales del año pasado casi la mitad de las calles ya ha limitado la velocidad a treinta o Roma a pesar de que el ochenta y ocho porción todos los conductores incumplen la normativa también otras ciudades españolas como Barcelona donde en dos mil siete se crearon las conocidas como zonas treinta la principal diferencia con lo que pretende hacer Madrid es que en esas ciudades la medida no afecta a todo el término municipal aún así a pesar de la que de que esta medida está más que implementada en otros lugares en la oposición en Madrid no parecen estar muy de acuerdo desde Ciudadanos dicen que es un atropello al peatón que son medidas preocupantes tampoco le gusta el Partido Popular sólo el PSOE le da un voto de confianza vamos a escuchar al portavoz popular a José Luis Martínez Almeida ya Chema Dávila concejal socialista

Voz 1018 18:36 los madrileños gracias al equipo gobierno Baró la Carmena

Voz 13 18:38 sonora tres orar más atascados de media de lo que pasaban en el año dos mil quince Por eso no es una ordenanza de movilidad es una ordenanza de inmovilidad ya sabemos que las políticas de Manuela Carmena Inés Sabanés en materia de movilidad lo único que consiguen desatascan Mar la ciudad

Voz 14 18:53 vamos a estudiarlo detenidamente vamos saber punto por punto que realmente lo que procede que realmente lo que está planteando el equipo gobierna este borrador Ico S irá sobre todo posibles mejoras y ante todo

Voz 1673 19:03 que hay una posibilidad que se descafeinada en uno

Voz 14 19:06 proceso de debate con lo cual medidas que consideramos que son importantes pues páncreas

Voz 2 19:09 un plano dos y diecinueve seguimos estoy preocupada tengo que llega a mi hijo al dentista no sé dónde ir

Voz 15 19:22 es importante que sea un dentista Aino un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partido el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza jugó en el colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por su salud

Voz 16 19:39 tú a Londres si yo a París que están Valentine Getafe tres uno de estos textil te espera de nueve al catorce de febrero presenta Tutti que te compra por valor de veinte euros y entra en el sorteo de uno de estos viajes para dos personas prepara tu equipaje participa centro comercial Getafe tres salidas catorce hay quien cede la A42 Metrosur parada conservatorio tan cómodo tan próximo

Voz 17 20:01 tenéis un hijo es tu sueño pero a veces los sueños tardan un poco en hacerse realidad en Ginefiv que podemos ayudar durante más de veinticinco años hemos ayudado a miles de mujeres a lograr su embarazo permiten las hacer posible el tuyo Ginefiv clínica de reproducción asistida descubre más en mi embarazo es posible punto com o en el noventa y uno cinco diecinueve setenta y cinco cuarenta y uno trabajamos con los principales seguros de salud

Voz 18 20:23 o la vecina venía te te esta es mi nuevo parquet me encanta pero como fácil visiten la tienda de tarimas del mundo elegí la que me gustaba igual ya está instalada que él pero no estará muy caros Kepa tarimas del mundo son líderes en Marchetti tarimas de exterior tienen de todo

Voz 1 20:40 marismas del mundo las mejores tarifas del mundo cinco tiendas en Madrid tarimas del mundo punto com

Voz 19 20:46 así lo tenías que tocar los datos de hipoteca y es probable que tenga cláusula suelo de da Pérez reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados han ambos da fácil

Voz 20 21:07 ésta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost de fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 21 21:21 Ford Focus con motor Eco Boost ahora por trece mil quinientos euros con eco bonus de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC Bank condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba en la reforma de concesionarios

Voz 22 21:32 aire electrónico Bailey energía ondas y cuerpos el movimiento de los Teatros del Canal presentan Alcoy ver ballet la gran compañía de danza contemporánea de Suecia sólo dos funciones ocasión única de disfrutar de una creaciones loca Teatros Canal punto com Comunitat en Madrid UDA cartoon

Voz 1434 21:52 el Gobierno regional rompe con una especie de red

Voz 2 21:55 que la que se había impuesto en estos tres años de legislatura por la que siempre había sacado pecho el consejero de Educación

Voz 23 22:00 también es importante matizar esto el Gobierno de Cristina Cifuentes desde que comenzó la legislatura no hemos puesto en marcha ningún nuevo centro concertado desde que comenzó la legislatura de Cristina Cifuentes se han abierto colegios e institutos públicos ningún

Voz 2 22:19 nuevo centro concertado hasta ahora la Comunidad de Madrid ofrece suelo público en Torrejón de Ardoz para levantar en unos terrenos municipales que el Ayuntamiento cedió a la Comunidad un colegio de educación especial que va a ser concertado una fórmula que al PSOE le recuerda a los tiempos grises en los que la púnica de Granados supuestamente cobraba mordidas por ceder suelo público para levantar centros educativos concertados los socialistas van a pedir al Gobierno de Cifuentes que frene esta adjudicación mientras estudian si se está vulnerando la ley Laura Gutiérrez si hasta ahora el Gobierno de Cifuentes

Voz 1275 22:52 cortado nuevas aulas en centros que ya tenían subvenciones públicas pero será la primera vez desde que gobierna que el concierto se haga extensivo a un colegio de nueva creación y la fórmula elegida no es la habitual que sea una entidad con un centro privado la que pide al concierto y no al revés que la comunidad ofrezca el suelo ir busqué empresa o entidad que se haga cargo eso va a pasar ahora la parcela la cedió hace dos años el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y los pliegos de la Consejería de Educación dan por hecho que habrá un concierto educativo para diez aulas a cuarenta años lo que supone

Voz 2 23:21 era un desembolso de no menos de diez millones de

Voz 1275 23:23 euros el PSOE pedirá a la comunidad que paralicen con

Voz 1018 23:27 curso mientras estudian si es ilegal

Voz 1275 23:29 al diputado Juan José Moreno el modus operandi les recuerda a los coles de Granados investigados en la Púnica

Voz 2 23:35 parece que el Gobierno de Cristina Cifuentes Huelva recuperó

Voz 24 23:37 por actitudes y procedimientos que rememoran los momentos más oscuros de la educación madrileña reciente pagador de sospechas y quejas sobre la puesta en marcha y funcionamiento de muchos centros se incumpliendo sus promesas de no concertado más centros y mediante una solución administrativa de la que tenemos serias dudas sobre su educación leyes

Voz 1275 23:56 informa Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que el proceso administrativo está contemplado por la ley dice que han apostado porque se han concertado porque es más rentable para las ocas

Voz 2 24:06 públicas paralizado el desalojo del colectivo ultraderechista Hogar Social que desde hace meses ocupa la antigua sede del Banco de Madrid al lado de la plaza de Colón la comisión judicial ha renunciado a ejecutar la orden después de que el abogado de los okupas les asegurara que ha habido un defecto de forma Alfonso Ojea

Voz 0622 24:22 una vez más un fallo en el procedimiento judicial ha impedido el desalojo en esta ocasión la Administración regional de Justicia lo tenía fácil porque ya existe una sentencia penal por esta ocupación con resultado de multa a los responsables por tanto había suficientes datos como para que el juzgado con sociedad domicilios e identidades para enviar así la notificación del desahucio pero la notificación no ha llegado Ignacio Menéndez es el letrado de Hogar Social Madrid

Voz 1 24:46 que hay que incoar lo que seamos una ejecutoria penal otro decreto que debe ser notificada a las partes a nosotros no se nos ha notificado nada a pesar de insisto estar personas con procurador que esta que presente también haber designó a domicilio en el partido

Voz 0622 25:00 es paradójico que todo el mundo conociera el día del desalojo menor los obligados a ese desalojo mucha policía en la zona de la Plaza de Colón menos ultraderechistas de los previstos aunque apoyados por esas señoras de edad tan habituales del barrio de Salamanca al final Melissa Ruiz portavoz de Hogar Social Madrid se transformaba en una portavoz de una organización no gubernamental

Voz 0738 25:21 pero lo que no vamos a sentir el frío que hace

Voz 25 25:24 con un aviso solamente de diez y a todas esas personas incluidas menores de edad escolarizados en la zona

Voz 0622 25:30 en el desalojo definitivo Cristina se va a desarrollar en unas dos

Voz 2 25:34 buenas gracias Alphonse y los alumnos del Colegio San Gregorio de Galapagar seguirán dando clases en la biblioteca o en otras salas del centro porque parte de las aulas sigue en obras tenían que haber terminado hace meses pero no lo han hecho ahora la Comunidad ha anunciado que va a rescindir el contrato con la empresa adjudicataria por incumplir lo pactado

Voz 5 25:54 si ahora no subimos al coche de Carlos

Voz 1434 26:02 bueno nosotros no pero la presidenta Cristina Cifuentes sí que ha podido subirse esta mañana en el homenaje que el Gobierno regional ha preparado para el piloto madrileño que acaba de ganarse

Voz 2 26:12 su segundo Rally Dakar nos lo cuenta

Voz 1434 26:14 Javier Bañuelos no es el Dakar pero

Voz 26 26:17 el centro de Madrid también tiene sus duras etapas Carlos

Voz 22 26:19 Adif ha cambiado hoy las dobles de Perú y los ríos argentinos por la calle Mayor su Peugeot de trescientos cincuenta caballos ha llegado hasta el kilómetro cero en la línea de meta les esperaba la presidenta madrileña

Voz 7 26:34 sí lo era

Voz 8 26:37 deciden a una huelga

Voz 7 26:40 los dos

Voz 22 26:44 Cristina Cifuentes lo sea ha resistido aprobar el puesto de Lucas el copiloto hazaña que merecido incluso el reconocimiento del propio Carlos Sainz

Voz 27 27:00 pues puesto todo

Voz 5 27:04 peligra

Voz 0738 27:07 madrileño juntos trabajando en equipo Carlos Sainz ha recibido una condecoración de la comunidad Yell ha correspondido a la presidenta con un casco Serbia ocho de maestro de ceremonias ida presidenta ha intentado despejar la gran duda

Voz 28 27:32 necesites financiación para tu tuvimos liquidez buscas inversión para tu negocio la Comunidad de Madrid a través de Aba en Madrid te lo pone fácil con el Plan de Autónomos disponemos de más de sesenta millones de euros para operaciones si eres autónomo tú eliges el importe y el plazo más información en Aba en Madrid punto Es en la calle Jorge Juan treinta en el noventa y cinco setenta y siete setenta y dos setenta aval Madrid

Voz 1 27:55 con civil de su coche exige su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas Angel móvil estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación además Jazzmobile está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes

Voz 29 28:08 volví ser hacer kilómetros llega a Mobil Com

Voz 1 28:11 tras su coche al más alto precio concluye

Voz 29 28:13 Belloch ya móvil

Voz 30 28:17 en Hoy por Hoy o La Ventana hora25 por El Larguero Hablar por hablar todos SER Deportivos

Voz 31 28:24 este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entre en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 1434 28:49 Andoni De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0622 28:51 comienza la vigésimo tercera jornada liguera mañana cuatro y cuarto el Atlético de Madrid visita Málaga seis de Leganés Éibar irreal Madrid asocia desde las nueve menos cuarto en el Santiago nave el domingo le toca al Getafe frente al Barcelona en el Camp Nou en baloncesto partidazo en el Wizink entre Real Madrid y Olympiacos con baja de Rudy Fernández por un esguince de tobillo los de Laso intentarán sumar la décimo cuarta victoria en Euroliga desde las nueve menos cuarto además de esta mañana se ha celebrado la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang Corea del Sur Luca seguí barco banderazo de España en una delegación de trece deportistas entre los que estarán eh Javier la de Felipe Montoya hay Sara Hurtado como madrileños representando a en los en el patinaje artístico

Voz 32 29:27 debatirán patinaje artístico

Voz 1434 29:31 Nos marchamos cinco grados ahora mismo en el centro de la capital van a subir un poquito las temperaturas sobre todo el domingo pero va a soplar también viento del norte así que compensará esa subida de las temperaturas y seguiremos pasando frío que disfruten del fin de semana hasta el estadio

Voz 3 29:45 en dos mil ocho

Voz 1018 30:00 son las dos y media de la tarde la una

Voz 1 30:02 y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos o más frío por delante aunque parece que el fin de semana haremos algunas horas no será tan complicado como

Voz 2 30:24 el pasado electrónico de este viernes pasa para variar

Voz 1018 30:26 a Cataluña pero también por el proyecto del Gobierno para ampliar la prisión permanente revisable a nuevos delitos o las explicaciones del portavoz Méndez de Vigo sobre la reforma para poder rescatar el dinero

Voz 0803 30:37 que lleve diez años ahorrado en un plan privado de pensiones dos son las ideas principales de ese Real Decreto dar una mayor liquidez a los fondos que lleven diez años contraídos a partir del año veinte veinticinco indio quería destacar hoy la bajada sustancial en las condiciones de gestión de estos fondos

Voz 5 30:58 lo de ahorrar es cosa de unos pocos dice la socialista Carmen Calvo lo que tengan sobresueldo o que se dediquen a la cosa que se dedica porque lo normales no podemos ahorrar debimos no mejor otro otro

Voz 18 31:12 muy mal algunos sin ninguna cobertura sin ninguna prestación de solidaridad

Voz 1018 31:18 el titular de Justicia Rafael Catalá recuerda que la prisión permanente revisable está contemplada en la mayoría de ordenamientos jurídicos de Europa el Gobierno quiere ampliar la doce nuevos delitos no incluye por ejemplo el de rebelión que sí figura

Voz 1764 31:29 en Francia en Francia en Alemania en Italia delitos tales como la rebelión o la sedición atentar contra los intereses del Estado tienen prisión permanente revisable no ya los asesinatos gravísimos y también ese tipo de delitos fruto de la consideración que allí se tiene nosotros no hemos entrado en eso precisamente también porque no pretendemos abrir debates y generar más polémica en torno a cuestión Hora catorce

Voz 1018 31:58 iremos a Barcelona para recoger los datos del esperado informe de los letrados del Parlament sobre los plazos límite para celebrar la investidura concede un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Cámara para interpretar hasta donde están congelados los dos meses máximos de plazo antes de convocar unas nuevas elecciones en efecto Cataluña refuerza ciudadanos una encuesta de Metroscopia para el diario El País señala que afianza su ventaja como primera fuerza política con más de seis puntos de ventaja sobre el Partido Popular lectura de José Manuel Villegas

Voz 1089 32:26 bueno pues viene a confirmar esa tendencia de crecimiento del apoyo a ciudadanos que se inició en en verano desde plan estamos creciendo en todas en todas las encuestas y creemos que es una respuesta positiva por parte de los españoles a un partido que tiene un proyecto para este país

Voz 0887 32:44 viernes nueve de febrero Antonio Martín Carlos Jara buenas tardes buenas tardes arrestos Antonio hablando de Estados Unidos si la Cámara de Representantes aprobado al igual que hizo primero el Senado un nuevo proyecto presupuestario para reabrir la administración que volvió a quedar en cierre parcial la pasada medianoche después de conservador republicano paralizará la votación en prime Side en las caídas dos de un uno y medio por ciento se deja ahora mismo el Ibex treinta y cinco que se sitúa en la cota de los nueve mil seiscientos puntos caída que está muy influida por las pérdidas que registran todos los bancos superiores en todos los casos al dos por ciento evitan la acusación los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como los otros veinte exaltos cargos acusados la pieza política de los ERE no van a ser juzgados por asociación ilícita como quería el Partido Popular el tribunal ha estimado la petición de las defensas para retirar ese delito niega responsabilidad el encargado de la gestión financiera de horas Market Ramón Blanco Balín niegan en el juicio de la Gürtel que las facturas pasarán por sus manos y asegura que conoció a Correa gracias al yerno de Aznar

Voz 33 33:41 ha sido más que unos Rosendo es decir yo eso pues recibir a unas personas Nuestra Señora venga físicamente con el señor Correa

Voz 0887 33:52 por desobediencia a un juez de instrucción ha ordenado investigar a Mauricio Casals presidente del diario La Razón por desobediencia falso testimonio da la orden después de que Casals no facilitará el nombre de la magistrada que dio el chivatazo sobre los seguimientos a los investigados en el caso Lezo bares los muertos Salvamento Marítimo ha trasladado al puerto de Almería los restos mortales de tres hombres y otras ochenta y dos personas en buen estado de salud que viajaban en dos pateras cerca de la isla de Alborán se busca una tercera patera que ha partido de Marruecos orgías en plena misión altos cargos de Oxfam en Haití organizaron fiestas sexuales pagadas por fondos de la ONG cuando el país estaba sufriendo los efectos del terremoto de dos mil diez según el diario The Times algunas de las chicas presentes podrían ser menores de la those niega que intentar ocultar los hechos pide más policía la presidenta de Andalucía exige al Gobierno que refuerce la vigilancia La Línea de la Concepción después de los últimos incidentes violentos con narcotraficantes Susana Díaz

Voz 34 34:41 hay menos policía menos Guardia Civil que había hace cinco años Le pido lo primero de manera urgente que más de kilo Policía y la Guardia Civil necesaria para restablecer a aquellos grupos que quieren actuar al margen de la ley óvulos

Voz 0887 34:53 el laboratorio un equipo de científicos británicos ha logrado desarrollar óvulos de forma artificial por primera vez este avance puede ayudar en el futuro por ejemplo a qué pacientes sometidos a tratamientos con riesgos de provocar esterilidad puedan preservar su fertilidad unidad olímpica

Voz 25 35:11 este ha sido el momento en el que las dos Coreas han desfilado juntas en la feria

Voz 0325 35:15 venía de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno que organiza la del Sur en la ciudad de Pieonchang España compite con trece deportistas

Voz 1 35:23 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:28 José Antonio el telegrama es para Silvio Berlusconi señor exprimer ministro de Italia una vez más dando ejemplo debemos a los ochenta y uno años cumplidos el lo mejor de la edad con novia y en plena campaña para las elecciones generales convocadas el cuatro de marzo en ese país tan querido que tanto los admira por sus capacidades empresariales y culturales como los de prime por su caos político sus propuestas suman lo mejor de ambos mundos reducción de impuestos a los ricos y aumento de pensiones para todos vienen garantizadas por la curva de Laffer según la cual al bajar la presión fiscal aumenta la recaudación alguien da más

Voz 1018 36:09 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Adrián Prado y Carlos Cala la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 36:17 el fin de semana van a subir las temperaturas pero igualmente seguir haciendo mucho frío en todo el país de momento esta tarde chubascos en el Cantábrico nieve a partir de cuatrocientos metros de altura nevada copiosa de nuevo en la cordillera cantábrica más debilidad de la ibérica alcanzará la provincia de Burgos sobre todo al norte también en los Pirineos los chubascos de Baleares van a menos de fin de semana como decíamos temperaturas más altas también más bien todo eso hará que igualmente se mantenga la sensación marcada de frío y las lluvias irán cayendo de manera intermitente en el Cantábrico

Voz 2 36:48 con este dato la adicción a las nuevas tecnologías formará parte de la nueva estrategia nacional contra las drogas y adicciones producto de

Voz 1018 36:55 que comportamientos como son por ejemplo ya la

Voz 2 36:57 ludopatía María Manjavacas adicción a las nuevas tecnologías al juego online ya los videojuegos por primera vez la Estrategia Nacional contra las Drogas ha cambiado hasta el nombre ahora es de adicciones para incluir este uso abusivo de Internet por parte de los menores y el dato que ha servido para intervenir es este Francisco delegado del Plan Nacional de Drogas

Voz 0527 37:16 un dieciocho por ciento de los chicos y chicas de catorce a diecisiete años de edad realizan un uso compulsivo de Internet que no significa en modo alguno que hayan desarrollado una adicción a Internet pero si nos indica que son una población a riesgo riesgo de entrar en adicciones que en esta edad padecen más

Voz 2 37:33 tras el juego online es el otro frente con otro dato preocupante un diez por ciento de los menores reconoce que ha jugado dinero en Internet en el último año y ante esto el Gobierno se propone limitar la publicidad del juego

Voz 1 37:45 hora catorce gabardinas

Voz 35 37:49 un recíproco

Voz 26 37:53 sí un recibo dividido entre docente es menor recibo

Voz 18 37:56 con BBVA plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA BBVA crear

Voz 30 38:08 da oportunidades hoy por hoy o La Ventana hora25 por El Larguero Hablar por hablar todos SER Deportivos

Voz 31 38:16 este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 36 38:31 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque asume contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Met consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 26 38:42 eso es lo que padece es su típico cuadro de arrepentimiento ha votado hoy eso porque es doctor suele ocurrir a quiénes no aprovechan los diez días que hay sus ofertas insuperables ya tiene cura del ocho al diecinueve de febrero sí

Voz 1 38:54 aprovechando que llegan días Kia su concesionario oficial que llamas

Voz 32 38:59 la calidad con siete años de garantía cabinas se Moura catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:07 llegamos a como siempre por lo último bolas explicaciones los detalles sí es que aporta el Gobierno sobre su proyecto para endurecer la cadena perpetua revisable que en principio no dispone de apoyos para salir adelante en el Congreso la letra pequeña de la medida que anunció ayer Mariano Rajoy las facilidades para rescatar el dinero ahorrado en planes de pensiones algo que en mayor o menor medida puede interesar a unos ocho millones de personas el presiente del Gobierno animó a todos a ser previsores

Voz 37 39:30 ahora que las cosas empiezan a ir bien es el momento de volver a ser previsores desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense

Voz 1018 39:40 otras las políticos al margen aunque se traduce este anuncio porque no se trata de poder recuperar de golpe todo el dinero invertido un plan sino únicamente aquella parte de las aportaciones que tenga como mínimo diez años de antigüedad Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 39:54 hola buenas tardes si en dos mil veinticinco y ese será el primer año

Voz 0738 39:58 no se podrá sacar todo lo aportado hasta

Voz 0527 40:00 dos mil quince ese año y los anteriores en dos mil veintiséis Se podrá sacar todo lo aportado en dos mil dieciséis los años anteriores y así sucesivamente no se podrán tocar las aportaciones más recientes el Gobierno también baja con su decisión de hoy los topes máximos de las comisiones de gestión hasta un cero coma ochenta y cinco por ciento para los planes de pensiones de renta fija un uno con tres porcinos mixtos no cambian las comisiones de los de renta variable

Voz 1018 40:26 si esto desde el punto de vista de Hacienda como creo bueno

Voz 0527 40:28 las aportaciones a los planes de pensiones que restan de la base imponible están libres de impuestos pero el Gobierno baje el límite máximo desgravar hable hasta un tope de ocho mil euros cada año como siempre convendrá mucho también calcular el impacto fiscal en el momento del rescate porque entonces ese dinero tributará como rendimiento del trabajo un ejemplo para las aportaciones que hagamos este año con una base imponible inicial por ejemplo de treinta y cinco mil euros Nos ahorraríamos un treinta por ciento de la aportación y algo más porque al reducir la base imponible del porcentaje que se lleva haciendo el resto suele ser menor pero si en el futuro rescatábamos de golpe sesenta mil euros con la normativa actual tendríamos que pagar un

Voz 1018 41:08 cuarenta y cinco por ciento Hacienda así que lo

Voz 0527 41:11 te convendrá será rescatar el dinero poco a poco para mitigar el impacto

Voz 1018 41:15 pues muchas gracias Eladio ha explicado que el otro asunto importante polémico aprobado por el Gobierno es una iniciativa para ampliar los delitos a los que se aplica actualmente la pena de prisión permanente revisable un delito por el que hasta hoy sólo se ha condenado a una persona en nuestro país el conocido como descuartizados de la radial que asesinó a sus dos hijas dos niñas en Moraña en Pontevedra el Gobierno mueve ficha mientras se tramita en el Congreso la proposición de derogación presentada por el PNV ante la que se abstuvo ciudadanos antes al presentar el pasado treinta y uno de enero su propio proyecto para endurecer la actual legislación por ejemplo para el acceso al tercer grado o para conseguir permisos penitenciarios en este contexto seguramente con más de una encuesta en la mano el Gobierno ha decidido plantear su propia reforma que ha explicado hasta hace un instante el ministro de Justicia Javier abre buenas tardes buenas tardes José Antonio en total serán doce los delitos a los que se podrá aplicar la prisión permanente revisable dice el ministro de Justicia que no se trata de cadenas perpetuas puesto que las condenas son revisables pero que sí responden a la demanda social de

Voz 1764 42:12 Ciudadanos entorno entre el setenta y tantos y el ochenta por ciento según la encuesta que siquiera acoger en los últimos años han puesto de manifiesto que los españoles consideramos que es razonable que nuestro Código Penal para dos delitos más graves

Voz 1018 42:27 más execrables

Voz 1764 42:29 es una pena cómoda prisión permanente revisable

Voz 1018 42:32 el ministro ha explicado que los cuatro nuevos delitos se integrarán en ese campo de la prisión permanente revisable entre los que destacan los delitos

Voz 1 42:39 hola integridad sexual las agresiones

Voz 1018 42:42 cuáles a menores privados de libertad con continuos malos tratos y los violadores en serie podrán ser castigados con esta pena

Voz 1764 42:49 lo que podíamos llamar de un violador en serie una persona que que hubiese sido condenado con anterioridad por dos delitos de violación que recupera la libertad por el cumplimiento de las penas vuelve otra vez a incurrir en ese mismo delito de violación

Voz 1018 43:05 además la prisión permanente revisable se podrá aplicar a los culpables de asesinato que no colaboren no intenten ocultar el cadáver como el caso de Marta del Castillo para los secuestros que acaben en muerte por ejemplo como el caso de Diana Quer

Voz 0882 43:17 o para los casos de muertes que implican el uso

Voz 1018 43:19 elementos químicos nucleares o de incendios gracias Javier bueno pues al margen de los acuerdos imagino Sonia Sánchez Moncloa que como cada viernes la mayor parte de preguntas han ido sobre la crisis política de Cataluña

Voz 1916 43:30 sí pues son las cuentas sabido también sobre Cataluña hoy no ha querido por cierto entrar el portavoz en el contenido del informe de los letrados del Parlament reitera que son ellos los letrados quienes tienen que marcar como se hacen las cosas pero les ha recordado que deben hacerlo tal y como marca el Tribunal Constitucional así que una vez que se ha conocido el informe el Gobierno cree que Torrent tiene que hacer lo siguiente

Voz 0803 43:49 ahora el presidente del Parlamento a la vista del informe reunirá a los representantes de los grupos políticos propondrá un candidato que se mueva dentro de estas estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional que son cauces de sentido común además

Voz 1916 44:05 así como sabéis lo que marca el constitucionales que candidato a la investidura debe estar físicamente en el Parlament Ike si ese aspirantes a alguien que está en prisión pues debe ser autorizó

Voz 1673 44:14 dado por el juez se le ha preguntado específicamente por la

Voz 1916 44:16 posibilidad de que la candidata sea Elsa Artadi para decir su nombre ha recurrido a eso que ya hemos oído otras veces aquí de la persona por la que usted

Voz 2 44:24 la Junta todo para decir que no la conoce acerca de las

Voz 1916 44:27 especulaciones sobre una presidencia efectiva y otra simbólica para Catalunya ha señalado Méndez de Vigo que eso no lo ha visto en ningún otro país Ike dejemos de hacer burla a las instituciones de hacer el ridículo son palabras textuales del portavoz del Gobierno José Antonio Bueno

Voz 1018 44:40 pues muchas gracias Sonia hoy por fin como apuntabas sea ha ese dictamen de los letrados del Parlament que tampoco clarifica del todo

Voz 2 44:46 hasta dónde llegan los plazos para intentar la investidura

Voz 1018 44:49 el candidato o candidata a la Presidencia de Gobierno entiende que los famosos dos meses están congelados porque no se llegó a realizar la primera votación pero concede un amplio margen de discrecionalidad al presidente de la Cámara en el que vuelven a estar de nuevo por tanto todos los focos vamos al Parlamento al batallón

Voz 1673 45:06 en este documento de dieciséis páginas que sólo firma el secretario general los servicios apuestan en primer lugar por esperar a que el Constitucional resuelva ya argumente la admisión a trámite de la impugnación que pidió al Gobierno central sobre la investidura de Puigdemont hasta entonces los plazos quedan congelados pero el informe añade que este bloqueo político no puede ser eterno por eso plantea algunas soluciones como que sea Ruiz Jettu Rehn quién active la cuenta atrás de dos meses antes de la convocatoria de elecciones para ello podría o comunicarlo formalmente a la Cámara o iniciar una nueva ronda de contactos para buscar un candidato alternativo ahora bien si transcurrido un tiempo razonable Torrent lo hiciera nada El informe también abre la puerta a que sean los grupos políticos quiénes activen la cuenta atrás eso sí de momento el socialista Jordi Terradas cree que la pelota está en el tejado de Torrent

Voz 38 45:49 instamos al presidente del Parlament de Cataluña a dar los pasos y dar paso a una sesión de investidura en condiciones

Voz 1673 45:59 también Ciutadans exige a Torrent que inicie ya una nueva ronda de contactos

Voz 1018 46:03 el llamado efecto Cataluña puede marcar un vuelco en el panorama político español el diario El País publica una encuesta según la cual ciudadanos se sitúa a día de hoy encabeza se afianza como la fuerza más votada si hubiese elecciones en estas fechas dejando atrás al PP con más de seis puntos de ventaja relegando al PSOE al tercer lugar Carlos Cala

Voz 0325 46:21 Ciudadanos obtendría el veintiocho coma tres por ciento de los votos más de seis puntos por encima del PP que sería segundo con el veintiuno coma nueve por ciento de los sufragios según el sondeo de Metroscopia para el país el PSOE sería la tercera fuerza con el veinte coma uno por ciento Podemos cuarta con el dieciséis coma ocho metros copia explica el ascenso de Ciudadanos por su buen resultado en Catalunya porque se percibe como el único con proyecto claro para España también porqué es capaz de atraer a los votantes más centrados de PP PSOE y Podemos el PP pierde más de once puntos con respecto a las últimas elecciones generales el PSOE más D2 y podemos más de cuatro aunque

Voz 1018 46:55 Eliza su caída en comparación con otros sondeos

Voz 0325 46:57 eso sí la encuesta se realiza bajo la hipótesis de que hoy hubiera elecciones algo más que improbable y por lo tanto alejado de la tensión electoral que suele predispone a los ciudadanos a la hora de votar

Voz 1018 47:09 quizá no habíamos olvidado pero todavía hay trescientos setenta y nueve crímenes de ETA sin resolver y el contenido de dos camiones que ya están en Francia porque en España perdón procedentes de Francia puede ayudar a esclarecer los entregan viajado el pasado fin de semana medio millar de armas además de documentos y otros efectivos incautados a la banda terrorista durante los últimos veinte años en el país vecino