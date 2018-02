Hora 14 (12/02/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos es de verbena

Voz 0686 00:26 a explicar cómo funciona durante todos estos años en los que yo he sido el Gobierno el Gobierno de la Comunidad de Madrid muchos de los que estáis aquí presentes podéis corroborar que todo lo que he dicho es exactamente como lo he dicho

Voz 1018 00:39 muy buenas tardes Francisco Granados ex número dos del PP de Madrid hace solamente unos minutos a las puertas de la Audiencia Nacional tras declarar a petición propia ante el juez instructor de la trama Púnica de la que es el supuesto cabecilla en teoría eh para contar todo lo que sabe sobre la financiación ilegal del PP de Madrid en los tiempos en los que Esperanza Aguirre Ignacio González dirigían todo lo que se movía ante los periodistas Granados ha medido al milímetro el alcance de esos acusaciones

Voz 0686 01:07 soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre no del Partido Popular de Madrid y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido fuera del ámbito del partido Idris mira en una primera fase por quién ya he dicho en otras porque también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González en el despacho de jueces

Voz 1018 01:31 el doctor García Castellón ha puesto el foco de las responsabilidades han Aguirre y González pero además ha incorporado por vez primera el nombre de Cristina Cifuentes la actual presidenta de la Comunidad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:41 Ronaldo se ha implicado a Cifuentes en la financiación ilegal del PP afirma que formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales campañas de Esperanza Aguirre en dos mil siete y dos mil once sostiene que González ordenó que empresas públicas como el canal hoy CEM contrataran servicios publicitarios fraudulentos a las empresas que organizaban las campañas de Aguirre esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público Cifuentes era conocedora formaba parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantuvo con este

Voz 1018 02:13 Cristina Cifuentes ha respondido de inmediato a estas acusaciones el que fuera número dos del PP

Voz 0434 02:16 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice pues para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 1018 02:31 con el PSOE de que las nuevas circunstancias aconsejan la comparecencia de la presidenta de la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del partido José Luis Ábalos

Voz 3 02:38 la señora Cifuentes creemos que es conveniente llamarla a declarar nada la imputación que se le ha hecho por parte de El señor Granados ya respecto de su futuro judicial no vamos a entrar pero sí que conviene en la medida en que ha habido estas referencias que que compareciera en la comisión del Congreso

Voz 1018 02:58 Cifuentes recordemos gobierna la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de investidura que le dio ciudadanos y atención a esta advertencia de Inés Arrimadas

Voz 4 03:04 más parece que la señora Cifuentes está haciendo un Rajoy lo digo porque la semana pasada bloqueo su comparecencia agarrándose a criterios técnicos y jurídicos cuando puede perfectamente políticamente dar explicaciones y además ha bloqueado dos de los requisitos que estaba en el acuerdo de investidura que es la limitación de mandatos y la protección de los denunciantes por corrupción

Voz 1018 03:26 Podemos Noelia Vera lo que supone el partido

Voz 4 03:29 popular lo que demuestra que es una absoluta

Voz 5 03:31 la catástrofe para este país que siga gobernando el Partido Popular y que desde luego las cuentas públicas las cuentas de todos los ciudadanos españoles estén en manos de un partido que utiliza el dinero de todos y de todas para pagar sus campañas electorales y para pagarse

Voz 6 03:47 su sobre y sus sobresueldos

Voz 1018 03:56 bueno pues con este decorado de fondo a Mariano Rajoy reúne a partir de esta ahora la calle Génova al núcleo duro de la dirección nacional del PP ya los barones regionales María Jesús Güemes

Voz 1461 04:05 sismos está haciendo la foto de familia con los suyos quiere un cierre de filas en torno a su liderazgo y mostrar un PP cohesionado para afrontar batalla conciudadanos los populares están muy preocupados por el ascenso de la formación de riberas encuestas si desean que su presidente fije una estrategia como en este almuerzo no hay orden del día pues los varones esperan que salga el tema aunque Rajoy viene con la idea de hablar sobre todo de financiación autonómica de lo que no van a hablar seguros de Granados porque como han dicho algunos cargos al llegar ellos no comenta nada de estrategias de defensa

Voz 0978 04:31 además a juicio de los ERE el exdirector general de Trabajo andaluz uno de los principales implicados no ratifica ante el tribunal las confesiones realizadas a Policía y Guardia Civil en las que reconocía irregularidades en la concesión de ayudas la brecha salarial entre hombres y mujeres creció del veintitrés al treinta y siete por ciento con la jubilación según datos oficiales recogidos por UGT la pensión media de un hombre supera los mil cien euros la de una mujer se quedan setecientos juzgado de Málaga abre diligencias contra un menor

Voz 1434 04:55 quince años acusado de abusar sexualmente de un niño discapacitado en los hechos Aita bien implicado un niño de once años que

Voz 0978 05:01 la edad es inimputable el fiscal general de Nueva York demando al productor Harvey Weinstein a su empresa y a su hermano

Voz 7 05:07 conducta sexual inapropiada y por el maltrato de espía

Voz 0978 05:10 ha dado hoy explotador que ejercían sobre sus empleados grupo de científicos denuncia por carta el progresivo abandono de la ciencia en España que acumula un recorte del treinta y seis por ciento entre los firmantes hay dos miembros de la Real Academia de Ciencias y admiten más firmas a través de Change punto son ya las dos y cinco

Voz 2 05:28 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:53 buenas tardes ya lo han escuchado el presunto cabecilla de la trama Púnica implica a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del Partido Popular Francisco Granados asegura ante el juez que la presidenta de la Comunidad sabía de los cobros en negro a través del canal de hice M por la relación sentimental que mantenía con el ex presidente Ignacio González en aquella época mientras supuestamente esa relación siempre según el testimonio de Granados Cifuentes se jactaba de tener poder en el partido y no sólo Granados ha insistido también en que Esperanza Aguirre era conocedora de la financiación ilegal e Ignacio González el brazo ejecutor de esos cobros en negro en las campañas electorales de dos mil siete y dos mil once acusaciones que ha hecho eso sí sin aportar ni una prueba documental

Voz 0686 06:39 para eso hay que tener ningún papel eso es es es así es decir que se ha habido alguno perdón diciendo que yo no traigo documentos yo es que

Voz 8 06:48 no me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido yo

Voz 0686 06:51 salgo y entro en los sitios con lo puesto Cristina Cifuentes es defiende ya

Voz 1434 06:57 el presunto delincuente Granados y enmarca la declaración de hoy

Voz 0434 07:00 su estrategia de defensa ya daba por hecho que el señor Granados en esa estrategia de defensa pues intentar involucrar a todo el mundo respecto a mi trayectoria todo el mundo la conoce yo soy una persona que siempre he tenido tolerancia cero frente a la corrupción yo soy una persona transparente

Voz 1434 07:17 por tanto no tengo absolutamente nada que ocultar pues aun siendo lo esperado la preocupación se extiende en el Partido Popular de Madrid que esta mañana ha celebrado comité de dirección reunión ordinaria fuentes consultadas por la SER no descartan que en la confesión de Granados acabe salpicando a miembros de la dirección ejecutiva del partido el PSOE por su parte ha anunciado que pedirá la comparecencia de Cifuentes de Aguirre de González en la comisión de corrupción de la Asamblea José Manuel Franco

Voz 9 07:43 exigiremos máxima limpieza máxima transparencia ICSA expliquen todos en la comisión de investigación en sede parlamentaria que es donde tienen que dar la cara ante todos los madrileños

Voz 1434 07:54 enseguida vamos a ir a la Audiencia Nacional antes apuntamos otras noticias de este lunes con Sonia Palomino y Borja Quintana

Voz 10 07:59 los trabajadores de las residencias privadas de mayores y de los centros de día piden que se recupere el convenio regional del sector esta tarde se van a concentrar en la Puerta del Sol allí denunciarán que las empresas adjudicatarias han empezado a aplicar el convenio nacional que supone pérdidas salariales y de derecho

Voz 1915 08:14 estamos contando en la SER el prior del Valle de los Caídos se persona en la causa judicial abierta que obliga a exhumar los restos mortales de varios fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo

Voz 1434 08:22 los familiares de las víctimas sospechan que se trata de

Voz 1915 08:24 la estrategia de la iglesia para no abrir las tumbas

Voz 10 08:27 desde el Corredor del Henares se reúnen esta tarde con Fomento para pedir mejoras en los cercanías que atraviesan sus localidades los líderes de PSOE y de UGT de Madrid José Manuel Franco y Luis Miguel López de ello han pedido un plan de choque urgente a la comunidad para resolver los problemas de toda la red regional

Voz 1915 08:41 Madrid celebrará el próximo fin de semana el año nuevo chino del perro tanto la Comunidad como el Ayuntamiento han organizado desfiles exposiciones y actividades especialmente en el distrito de Usera de la capital donde vive un gran número de población china

Voz 10 08:52 en deportes el Atlético de Madrid recorta dos puntos al Barça tras el empate de los azulgrana además esta semana vuelve la Champions el miércoles el Real Madrid juega la ida de octavos de final contra el PSG

Voz 1434 09:09 vamos con la información del tráfico empezamos como siempre la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 7 09:15 a hasta ahora del lunes doce de febrero no encontramos incidencias importantes en las carreteras de la Comunidad el tráfico es como de fluido tanto en la red viaria principal de acceso a los grandes núcleos urbanos como la red secundaria de carreteras madrileñas tan sólo tenga precaución en la Nacional VI en Guadarrama ya que se ha activado el nivel verde por niebla del kilómetro cincuenta y dos al cincuenta y siete de momento no hay restricciones en esta vía pero que tengan cuidado si iban a transitar por ella en el resto de carreteras madrileñas de momento se circula siempre

Voz 1434 09:41 sepamos también Margarita Pérez como se circula por las calles de la capital bueno pues estaba da a la circulación bastante tranquila eso sí en la Gran Vía ese registra un tráfico más lento en ambos sentidos y sobre todo en el acceso desde la calle de Alcalá pro tanto recuerden que es mucho mejor que se trasladen al centro en transporte público se utilizan el coche a esta hora la circulación más activa en la zona más cercana a la salida a la Avenida de América aunque de entrada en María de Molina recordamos hay obras que cortar un carril para conectar con el paseo de la Castellana hay un estrechamiento de calzada que comienza a ralentizar el tráfico en ese punto en lo que respecto a la M30 circulación intensa en algunas zonas pero sin retenciones diez grados a esta hora en el centro de la capital la previsión anuncia para esta semana una subida de las temperaturas nubes que dejarán lluvias el fin de semana Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 10:28 de entrada destacar que esta semana no va a ser tan fría como la anterior pero de frío seguirá haciendo ahora la temperatura hasta alcanzando sus valores máximos entre los cinco los diez grados cerca de los diez en toda el área metropolitana pero ahora el viento está repuntando viento del norte que puede llegar a superar los cincuenta kilómetros por hora acentuando la sensación de frío y de hecho la próxima noche el viento ir aflojando las nubes serán escasas y eso ayudará que mañana vuelva a hacer frío con heladas en la mayor parte de la comunidad pero general débiles después mañana nos espera una jornada de sol durante la mañana más nubes a lo largo de la tarde y temperaturas en general un poco más bajas que hoy

Voz 1434 11:06 la catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido la producción de Teresa Rubio y cuenta atrás para una nueva edición de Madrid Tura el miércoles veintiuno de febrero

Voz 8 11:23 qué hacemos con los apartamentos turísticos como ocio ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento un debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres entrada libre hasta completar aforo

Voz 1434 11:55 dos de la tarde y doce minutos

Voz 11 12:00 a seis Clínica Universidad de Navarra llegan

Voz 12 12:03 a Madrid con un nuevo modelo de salud y las pólizas de asistencia sanitaria más completas del Merca

Voz 4 12:07 todo descubre otra forma de hacer medicina otra

Voz 1434 12:09 forma de asegurar su salud ahora con oferta especial para sus hijos incluye a los gratis durante doce meses

Voz 12 12:15 informes de las condiciones será culpa a Madrid punto eso llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 13 12:24 la en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música Boyle y pasión que se disfruta aún más en pareja ganarle una experiencia consigo indies votos centrados en el guardaespaldas el musical punto com

Voz 2 12:42 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:48 Francisco Granados admite la financiación R hablar del Partido Popular de Madrid señala a Esperanza Aguirre a Ignacio González ya Cristina Cifuentes el ex consejero y presunto cabecilla de la trama Púnica implicado por primera vez a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid dice que era con senadora de los pagos en negro que se hicieron a través del canal de IU CM Ike lo sabía por la relación sentimental que mantenía con el ex presidente Ignacio González en su declaración a petición propia esta mañana ante el juez García Castellón Granados acusado a Cifuentes y a sus dos antecesores en la Presidencia de la Comunidad aunque sin aportar pruebas con mucho cuidado también de no implicarse todavía más asimismo vamos a la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 13:33 buenas tardes Granados ha afirmado que Cifuentes formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales las campañas electorales de Esperanza Aguirre un núcleo de hierro para la financiación ilegal que conocía Aguirre y que estaba conformado por Ignacio González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel llegó José María de la uf entre los años dos mil siete y dos mil once sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel Segunda hice EM promo Madrid invade el Consorcio de Turismo contrataran servicios publicitarios fraudulentos empresas como Swat que organizaban las campañas de Aguirre esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero Pool poco con el objetivo de financiar de forma ilegal al Partido Popular en Madrid Cifuentes era conocedora formaba parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes será la mano derecha y la voz de Ignacio González el brazo ejecutor del ex presidente en el partido durante el tiempo en el que según dice duró la relación sentimental

Voz 0089 14:36 tres ambos entre dos mil siete y dos mil once cuál

Voz 1552 14:38 todo concluyó como la película Atracción fatal según sus palabras al magistrado Granados no ha aportado prueba o documento alguno al respecto dice que ya están en el sumario en relación a los indicios recabados por los investigadores ya ha instado a cruzar las facturas de publicidad de las empresas públicas mencionadas para corroborar la veracidad de sus manifestaciones

Voz 1434 14:57 así que en eh Francisco Granados ese núcleo duro ha situado no sólo a personas del viejo Partido Popular también del Nuevo Partido Popular como le gusta llamar a Cifuentes a la cabeza de esas personas la propia presidenta mucho más hablador ha estado en cualquier caso Granados ante el juez que luego a las puertas de la Audiencia Nacional con los periodistas aunque ha insistido en esa misma línea Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 15:19 hola buenas tardes Cristina así es la financiación irregular de la campaña electoral de dos mil once ha sido calificada por Granados justo a la salida aquí de la Audiencia Nacional como una campaña de refuerzos sobre la persona de Esperanza Aguirre es decir habría actos electorales del Partido Popular en Madrid que se pagaban de acuerdo un presupuesto fijado y transparente con todas las facturas en regla y luego existían actos que solo giraban en torno a Esperanza Aguirre la líder según Granados tenía un tratamiento especial con cargo a facturas de empresas vinculadas al Gobierno regional como es el caso dice EM o del Canal de Isabel Segunda que nos contaba Miguel Ángel así lo ha detallado Francisco Granados Lerena

Voz 0686 15:57 que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre no del Partido Popular de Madrid de Esperanza Aguirre concretas refuerzo la campaña de Esperanza Aguirre y que esa campaña sea llevó al margen como digo del Partido Popular y dirigida en una primera fase por quién ya he dicho en otras porque también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González pagada pues a través de gastos de publicidad que se cargaba a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid

Voz 0089 16:27 un término eufemístico ese de campaña de refuerzo en el año dos mil once En todo caso Granados ha hablado de que fue Borja Sarasola exconsejero de Medio Ambiente el que se encargó de organizar esa campaña electoral autónoma de la autonómica con esas acciones de refuerzo sobre la imagen de Aguirre lo saben según Granados tanto Ignacio González como Cristina Cifuentes Cifuentes ha sido colocada de hecho en el centro Cristina de este veinte

Voz 11 16:51 rogatoria algo tendrá que ver qué duda cabe que la comunidad

Voz 0089 16:53 de Madrid siempre se negó con Cristina Cifuentes en el poder a través de su abogado personado en la causa Lezo a aceptar las solicitudes de Granados para ser puesto en libertad provisional

Voz 1434 17:04 gracias Alfonso bueno pues hoy sí lo hemos podido preguntar a la presidenta Cifuentes participaba en un acto público que nada tenía que ver ni con el partido ni por supuesto con estos casos pero le hemos podido preguntar después de saber que Granados la había implicado ante el juez en la caja B del Partido Popular ella ha llamado presunto delincuente Granados y ha dicho que era lo esperado que acusará a todo el mundo para tratar de

Voz 1018 17:26 bajar su pena

Voz 0434 17:27 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice pues para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 1434 17:42 en cualquier caso la preocupación se extiende en el Partido Popular de Madrid esta mañana celebraban una reunión ordinaria del comité de dirección y fuentes consultadas por la SER Nos han confesado que existe esa preocupación y que no descartan que las palabras de Granados acaben salpicando a miembros de la dirección ejecutiva del partido

Voz 12 18:00 Javier Bañuelos si era conocido ordinaria Cifuentes ha reunido esta mañana

Voz 0861 18:04 el núcleo duro del Partido Comité de dirección que terminó si antes de conocer el dardo que tenía reservado Francisco Granados las fuentes consultadas dentro del PP no es aseguran que el comité del partido ha tocado de forma tangencial la confesión de Granados lo han abordado de pasada pero el nivel de preocupación en la dirección del PP de Cifuentes es evidente de hecho estas mismas fuentes no reconocen que no descartan que la declaración de Granados ante el juez del caso Púnica acabe salpicando a miembros de la actual ejecutiva del PP de Madrid por ejemplo hoy Granados ha señalado también al número tres del PP de Madrid Jaime González Taboada y al vicesecretario José de la Hoz eso sí dentro del PP no

Voz 11 18:41 existen en un detalle clave para ellos

Voz 0861 18:43 todo lo que diga Granados deberá demostrarlo ya habrá que esperar a ver qué parte de su discurso acaba siendo aceptado por el juez

Voz 1434 18:50 el Partido Socialista de Madrid ha anunciado esta mañana que volverán a llamar a comparecer en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea tanto a Cifuentes como Aguirre como Ignacio González también el PSOE a nivel nacional los quieren llamar para que den explicaciones en el Congreso José Luis Ábalos lo anunciaba esta mañana el secretario de Organización del PSOE

Voz 3 19:08 la señora Cifuentes creemos que es conveniente llamarla a declarar dada la imputación que se le ha hecho por parte de el señor Granados ya respecto de su futuro judicial no vamos a entrar pero sí que convienen en la medida en que ha habido estas referencias que que compareciera en la comisión del Congreso

Voz 1434 19:27 dos de la tarde veinte minutos además

Voz 2 19:31 hora catorce Madrid

Voz 11 19:37 tengo que ir a mi hijo al dentista a dónde ir

Voz 0686 19:40 es importante que se un dentista un

Voz 14 19:42 en el que te haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña parte del tratamiento informativo de todo tipo y de referencia

Voz 15 19:50 ese personas de tu conciencia

Voz 2 19:52 Hillary Clinton y esto me preocupan

Voz 11 19:56 hombre estamos con esto

Voz 16 19:57 el de cuerpo libre como ha comenzado el año para alegrías artillería con alegría ya sabes que es nuestro lema adelgazar una sonrisa con mucha alegría porque estamos a tope en todos nuestros centros cargando Arganda Móstoles Madrid la última que hemos abierto Alicante al máximo quieren adelgazar quieren formar parte de la familia de cuerpo libre pues a que esperan llames por teléfono veinte por ciento es cuento noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII

Voz 8 20:19 es el teléfono de cuerpo libre adelgazar con una sonrisa que es el lema noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII los Adams se van de gira en breve y no quieren abandonar su tétrica mansión sin conocer antes a tu familia ven a disfrutar con los tuyos de la comedia musical de Broadway que gusta por igual a fantasmas del siglo XV como a millennials del siglo XXI

Voz 0978 20:41 compre tu centradas en la familia

Voz 17 20:47 algo está pasando en Madrid muy fueron

Voz 11 20:52 eso contigo

Voz 18 20:53 venga al incidente

Voz 19 20:58 esta ocasión Plus busque competidores se requiere disponer de los coches de ocasión posibilidad de ver informes de tráfico Historial desde su web al menos cuatro talleres propios alguien que compita con nosotros Bien Se piensa en comprar o vender tu coche al líder ocasión Plus el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba tiene ocasión Plus Ultra Pau

Voz 1434 21:21 tiene entre sesenta y ochenta y cinco años de edad quiere ayudar en la investigación de la pérdida de memoria en caso afirmativo podría ser apto para participar en un ensayo clínico llamado ensayo los investigadores del ensayo Early están estudiando medicamento en investigación en personas que podrían tener un riesgo alto de presentar pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer si le interesa participar en el ensayo Early debe tener entre sesenta y ochenta y cinco años de edad no debe estar recibiendo ningún tratamiento para problemas de memoria también debe tener una función normal de la memoria en términos generales en su día a día aunque haya observado pequeños cambios en su memoria aún podría participar si tiene entre sesenta y sesenta y cuatro años de edad alguno sus padres sus hermanos debe tener un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer deben haber informado de que tiene un riesgo alto de desarrollar enfermedad de Alzheimer recibirá de forma gratuita a todos estos medicamentos y las evaluaciones y pruebas médicas que estén relacionados con el ensayo verle para obtener más información sobre el ensayo Early llámennos hoy mismo al novecientos ocho tres ocho cinco cero nueve

Voz 1179 22:21 eh

Voz 20 22:23 no teníamos por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados han ambos a fácil

Voz 21 22:43 este fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost dejó la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 11 22:56 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FCB condiciones punto es y sólo hasta final de mes prueba lo en la reforma de concesionarios

Voz 2 23:08 Cristina Manzano Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:14 los trabajadores de las residencias privadas de mayores y de los centros de día para empezar a movilizarse para protestar contra el convenio que este pasado uno de enero les empezó a aplicar la patronal con el que lejos de ganar derechos están perdiendo sueldos por ejemplo que ya eran muy bajos ni siquiera mileuristas y que los han bajado todavía más esta misma tarde tienen la primera concentración en la Puerta del Sol Teresa Rubio

Voz 1915 23:36 a las cinco y media están convocadas las doce mil trabajadoras del sector que incluye residencias privadas y centros de día Margarita del Cid Comisiones Obreras

Voz 22 23:44 en el mes de diciembre haciendo el mismo trabajo y con la misma jornada cobraban un salario en el mes de enero se han encontrado con que cobran unos cobran cincuenta euros menos otros cobran cien euros menos incluso hasta doscientos euros menos estamos hablando de salarios de ochocientos euros que situación se está dando pues que la gente está muy indignada

Voz 1915 24:00 lo que ha ocurrido es que la empresa ha dejado morir el convenio regionales han sumado a la parte más estricta del nacional los sindicatos lo van a recurrir aunque son conscientes de que la patronal seguirá ganando económicamente

Voz 23 24:10 ese ganen tienen quién lo hago individualmente en una residencia tengo doscientos trabajo

Voz 24 24:15 a Dolores y sólo denuncian cien

Voz 23 24:18 pues sí los otros cien me lo metió en el bolsillo y así vamos ahorrando

Voz 1915 24:21 la primera concentración esta tarde Cristina las

Voz 1434 24:24 siguiente también en Sol el próximo fue gracias Teresa el secretario general del PSOE de Madrid sigue con su ronda de reuniones para denunciar el mal estado de los trenes de cercanías en la región J Manuel Franco y el líder de UGT en Madrid Luis Miguel López Rey yo han pedido un plan de choque urgente para una red de Cercanías a la que le falta inversión prevención y mantenimiento Franco ha criticado el anuncio además que hizo hace unos días el ministro de Fomento sobre la compra de ciento sesenta trenes para los que no sea presupuestados

Voz 1018 24:52 según el líder socialista ni tan solo

Voz 1434 24:55 el euro Natalia Otero Franco ha asegurado también

Voz 0137 24:57 en que la compra de estos nuevos trenes en caso de hacerse efectiva es una solución a largo plazo sin resultados inmediatos para el millón de madrileños que sufren las deficiencias del servicio a diario José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid

Voz 9 25:09 en el mejor dos casos no empezarían a funcionar hasta año dos mil veintiun entonces durante este tiempo que ofrece Cercanías a los vecinos de Madrid a los usuarios que tienen que esperar en algunos casos veinte veinticinco minutos en una estación

Voz 0137 25:22 el líder sindical respalda esta idea ya asegura que hay muchos más problemas a parte de la falta de trenes Luis Miguel López secretario general de UGT Madrid

Voz 25 25:30 bueno hablamos de faltos de dos mil trabajadores trabajadoras que hayan falta en Renfe hay también mucha parte está analizada que además nuestra profesionalizada hablamos también de que esos trenes está en las circunstancias las condiciones dice estar en Cannes legalizando trenes es está acogiendo trenes utilizan para arreglar esos otros tenemos lo veis que es una situación bastante kafkiana

Voz 0137 25:49 de los socialistas madrileños ha dicho que esta situación no se resuelve con macro planes y ha instado al Gobierno regional y central a evitar las declaraciones para salir del paso ha dicho y afrontar la situación con seriedad

Voz 1434 26:00 la Policía Nacional ha liberado a una mujer a la que una red internacional obligaba a prostituirse bajo amenazas en el Polígono Marconi la trajeron de Nigeria están piso en Fuenlabrada donde los agentes han encontrado efectos relacionados con rituales de vudú dos personas han sido detenidas SER Madrid Sur David Callejo

Voz 1673 26:15 se trata de una organización a nivel mundial formada por ciudadanos nigerianos que captan a las mujeres en su país de origen a través de rituales vudú con los que se aseguran obediencia bajo la amenaza de que ellas o sus familiares puedan sufrir algún mal en este caso concreto la mujer fue trasladada a un piso de Fuenlabrada dónde sus explotadores la controlaban para que les pagase diversas cantidades acepto de manutención residencia billetes de transporte o incluso recargas telefónicas para la propia organización en ese piso han encontrado material incriminatorio y objetos utilizados en rituales vudú la mujer liberada era obligada a prostituirse en el Polígono Marconi en Madrid donde ha habido un detenido y otro en Valencia según la policía el año pasado recibieron más de mil seiscientas denuncias anónimas por casos de explotación sexual

Voz 1434 27:01 Madrid celebrará a partir de este viernes el año nuevo chino comienza el Año del Perro habrá farolillos el tradicional desfile por primera vez la ceremonia del amanecer Borja quien

Voz 11 27:13 el grueso de las actividades se celebrarán

Voz 10 27:15 de semana fuegos artificiales talleres suele desfile del perro en el que participarán más de mil ochocientas personas El lago de Prado Luengo será centro de algunas de las actividades más importantes de las celebraciones como la ceremonia del amanecer el sábado a la mañana recién comenzado el nuevo año Rita Maestre portavoz del Ayuntamiento

Voz 1434 27:31 vamos a ver amanecer con hola Performance

Voz 26 27:33 ese trato comunitario acompañado de un desayuno al amanecer para celebrar para dar la bienvenida al año nuevo comienza también la ceremonia de los farolillos donde es pediremos la fiesta con la caída del sol soltando farolillos que Esteban al aire que representan cada uno de los deseos que cada uno de los vecinos que participan quieran hacer

Voz 10 27:53 el concierto de Año Nuevo en el Auditorio Nacional el miércoles será el aperitivo a las actividades que se van a celebrar principalmente en el barrio de Usera y a partir de hoy se iluminará el Palacio de Cibeles por el nuevo año chino

Voz 19 28:07 con joya móvil de su coche si su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas en llamó viene estamos constantemente comprando coches con la más alta tasación además ya está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes Paul vi decir hacer kilómetros Jazzmobile contra su coche al más alto precio concluye pelo ya

Voz 11 28:27 en Hoy por hoy o La Ventana hora25 El Larguero Hablar por hablar otras deportivos

Voz 27 28:35 este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 2 28:50 hora catorce los deportes

Voz 1434 28:56 Andoni De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes comienza

Voz 0089 28:58 la Semana Europea para nuestros equipos vuelve la Champions para el Real Madrid que ha entrenado hoy con las miradas puestas en el crucial partido del miércoles frente al PSG los de Zidane quieren la a la competición continental para salvar la temporada el Atlético de Madrid por su parte tendrán que esperar hasta el jueves para competir los del Cholo viajan a Copenhague para jugar la ida de dieciseisavos de Europa League hoy Godín ha entrenado con normalidad y el que no ha estado en las sesiones Lucas Hernández por problemas graves las tribus el Getafe ha vuelto antes ahora esta mañana tras el gran partido de ayer frente al Barcelona gran punto cosechado por los azulones que han realizado sesión recupera la plantilla dispondrá ahora de dos días de descanso en baloncesto el Real Madrid Estudiantes ganaron y Fuenlabrada perdió Real Madrid Fuenlabrada miran ya a la Copa del Rey de esta semana

Voz 1434 29:37 terminamos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con los portavoces de los grupos en la Asamblea sobre las palabras de Granados esta mañana ante el juez del caso Púnica ya saben que ha implicado a Cristina Cifuentes en la caja B del Partido Popular hasta luego

Voz 1 30:00 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:08 hora catorce José Antonio Marcos Francisco Granados implica a Cristina Cifuentes en la financiación

Voz 1018 30:22 legal del PP de Madrid formaba parte del núcleo de hierro de Ignacio González por la relación sentimental que ambos mantuvieron así se lo ha dicho al juez García Castellón que investiga la trama Púnica en la Audiencia Nacional trama de la que el exnúmero dos del PP era el supuesto cabecilla ante los periodistas Granados ha admitido que no ha aportado ninguna prueba documental ya medido al milímetro el alcance de sus patas

Voz 0686 30:47 soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre no del Partido Popular de Madrid y que esta campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido y dirigida en una primera fase porque ya he dicho en otras por quién también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González la presidenta madrileña

Voz 1018 31:11 he podido de inmediato a Granados que se ha cuidado muy mucho de no pronunciar en público

Voz 2 31:16 hombre

Voz 1018 31:17 luego escucharemos las palabras de Cristina Cifuentes ante los periodistas tras eh terminar un acto público en Madrid iremos también a la Audiencia Nacional para que Miguel Ángel Campos no sacó te lo que ha dado de sí la declaración de Granados que ha tenido que interrumpirse por un problema en la agenda del juez el debate político está servido el PSOE apunta la necesidad de que la presidenta madrileña comparezca en la comisión que investiga la financiación del PP para ciudadanos el PSOE cambia de discurso por conveniencias estratégicas José Luis Ábalos Inés Arrimadas

Voz 3 31:49 la señora Cifuentes creemos que es conveniente llamarla a declarar dada la imputación que se le ha hecho por parte de el señor Granados ya respecto de su futuro judicial no vamos a entrar pero sin que conviene en la medida en que ha habido estas referencias que que compareciera en la comisión del Congreso

Voz 28 32:08 costaría recordar el Partido Socialista también ha puesto del lado de Cifuentes para impedir proteger a los denunciantes por corrupción y lo digo porque luego a lo mejor esa solicitud de comparecencias para intentar tapar o compensar que se pusieron del lado de Cifuentes que apoyaron a Cifuentes y que ayudaron a Cifuentes anoche contra la corrupción

Voz 1018 32:33 este es el ambiente que ofrecerá el almuerzo convocado por Rajoy en la calle Génova con el núcleo duro de la dirección nacional del PP y los barones regionales para

Voz 29 32:41 en teoría relanzar su discurso político iremos a seguir en directo a la sede del PP Icon Antonio Martín y Adrián Prado buenas tardes hola buenas tardes completamos ya el perfil de este lunes empezamos Antonio en Sevilla con lo sexy el de el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero no ratifican en el juicio de los ERE lo que declaró ante la Policía y la Guardia Civil entonces afirmó por ejemplo que le autorizaba el cobro de dinero público para personas que pasaban por

Voz 18 33:02 mal momento tenía una presión tremenda tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara y esa circunstancia no la hubiera ratificar

Voz 0978 33:14 proteger la Constitución es el objetivo principal de nuevo Fiscal Superior de Cataluña Francisco Banyeres ha tomado posesión hoy del cargo

Voz 30 33:21 la protección del orden constitucional ha de suponer pues la primera de las obligaciones del fiscal velar por el respeto de las instituciones constitucionales con cuantas actuaciones exija su defensa

Voz 29 33:32 lesión aún niño un juzgado de Málaga abierto diligencias por la supuesta agresión sexual de dos hermanos de quince y once años a otro menor con una discapacidad intelectual Fernando Francés abogado de la víctima

Voz 31 33:42 vamos a hablar con por nuestra cuenta con la madre del menor al que representamos solicitar el cambio de de Instituto de del supuesto agresor de su hermano y después posteriormente una orden de alejamiento

Voz 0978 33:54 el trato judicial las seis asociaciones de mujeres han denunciado el acoso que aseguran que reciben algunas víctimas de violencia machista que han sido peor tratadas en los juzgados que los maltratadores condenados Isabel es una de estas mujeres

Voz 32 34:06 ha dado suplicando ayuda y salir ese juzgado imputada y con un amplísimo régimen de visitas sobrevive que en aquel momento sólo tenía dieciocho

Voz 29 34:18 la carta al Gobierno un grupo de científicos han escrito el Ejecutivo alertando sobre las consecuencias de los recortes y la falta de subvenciones uno de ellos es Esteban Domingo ya ha estado en la SER

Voz 0978 34:26 dio la ciencia es un motor Kultur

Voz 33 34:29 Ali económico de un país que no apoyar la representa a agravar el déficit económico del país la precarización laboral

Voz 0978 34:37 brecha creciente UGT asegura que la brecha de género en las pensiones es aún mayor que la que existe entre los salarios de hombres y mujeres Cristina Antoñanzas vicesecretaria general del sindicato sea las mujeres no roban

Voz 34 34:48 en nuestros salarios cuando estamos trabajando

Voz 1434 34:51 lo siguen penalizando cuando llegamos

Voz 34 34:53 a la jubilación módulos para vivir el Ayuntamiento

Voz 29 34:56 de de Barcelona planea instalar en descampados municipales módulos prefabricados con todos los suministros disponibles como solución temporal para aquellas personas que estén esperando para un piso de alquiler social Laia Ortiz concejal de Vivienda

Voz 35 35:07 la vivienda industrial pero con toda la dignidad y la y la calidad de los estándares debates no pero luego evidentemente también debemos disponer de viviendas para realojo queremos que sean viviendas pues como cualquier otro bloque de

Voz 0978 35:19 a falta una caja negra los equipos de rastreo buscan hace una caja negra del avión accidentado ya cerca de Moscú el aparato había superado una revisión completa hace un mes había volado ya tres veces ayer antes de estrellarse y la tripulación acababa de empezar su turno

Voz 2 35:33 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 3 35:39 José Antonio el telegrama es para Francisco Granados señor ex número dos del Partido Popular de la Región antiguo consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid alcalde que fue de Valdemoro siempre a título lucrativo implicado como está

Voz 0686 35:55 al menos siete de las dieciséis piezas

Voz 3 35:58 la del macro sumario de la Operación Púnica con redoble de tambor de micrófonos ha creado expectación sobre su declaración voluntaria ante el juez para tirar de la manta cuidando de no destaparse es decir no eran los filibusteros pero ese Sansón pero con Sansón a salvo toda la velocidad de su declaración queda en entredicho veremos

Voz 1018 36:22 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Innova ha valido la técnica Adrián Pardo a la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 36:30 buenas tardes esta semana el ambiente se mantendrá frío pero mucho menos que la semana pasada también tendremos algunas nevadas las próximas horas en el Cantábrico especialmente en Cantabria y el País Vasco en cotas de unos doscientos metros de altura pero cuando baje más la cota irá desapareciendo la nevada también tendremos en Baleares y en la mitad este de Cataluña alrededor de los cuatrocientos quinientos metros sobre todo ya al final de la tarde chubascos en Castilla La Mancha que irán desapareciendo también los de Andalucía pero hasta la próxima noche algunos pueden ser intensos en provincias como Valencia Alicante o Murcia

Voz 1018 37:00 la gripe que se ha cobrado ya este año cuatrocientas setenta y dos vidas es la más letal de la última década los investigadores admiten que se está produciendo una mortandad que supera cualquier previsión Laura Marcos

Voz 11 37:15 con ciento noventa casos por cada cien mil habitantes paradójicamente esta ola de gripe tan letal va en descenso aunque sigue siendo una epidemia en toda España salvo en Asturias Cantabria y La Rioja el ochenta y cinco por ciento de esos cuatrocientos setenta y dos muertos tenían más de sesenta y cuatro años el propio Instituto Carlos III admite que la mortalidad está por encima de lo esperado porque a la incidencia de este virus se ha sumado la fuerte ola de frío de las últimas semanas Ildefonso Hernández ex portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública

Voz 36 37:44 puedo hablar de que algunas Z parece que es más grave la vacuna no ha cubierto completamente las cepas circulantes esto podría redundar en una mayor gravedad

Voz 11 37:56 escaso además de superar en más de doscientos fallecidos la famosa pandemia de Gripe A del año dos mil nueve preocupa el total de más de tres mil hospitalizados graves nueve de cada diez presentan factores de riesgo y más de la mitad no se habían vacunado

Voz 2 38:11 hora catorce Cadena Ser

Voz 11 38:15 un recibo y un recibo dividido entre doce es menos recibo

Voz 37 38:22 con Lady V A Plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más golpes más ahorras informa ten BBVA BBVA

Voz 11 38:34 creando oportunidades sino te gusta déjalo si tu ciudad te aburre Seeger exterior vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 38 38:46 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alto

Voz 1280 38:52 la gama por sólo ciento setenta y nueve euros

Voz 11 38:54 sólo hemos ópticas cuando en San Valentín en vena

Voz 39 38:57 a regalarle otro peluche que dice et les regalas regala

Voz 11 39:00 zapatos que también quería mucho

Voz 40 39:03 de humo si quiere sentirte vivo piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones central Ibooks punto es o llama al novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos siente Teddy

Voz 41 39:16 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman si Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 20 39:28 no tenías que pagar los gastos de hipotecas y es probable que tengas cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados han ambos da fácil

Voz 2 39:47 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos bien ha olvidado

Voz 6 39:53 aquello de Esperanza Aguirre y las ranas sólo dos de los quinientos más de quinientos años

Voz 11 40:00 todos cargos que nombrado no asesores no altos cargos no

Voz 42 40:04 a lo largo de mi vida política e me han salido ranas como dije el viernes uno de ellos Francisco Granados de que ha sido consejero de la Comunidad de Madrid lo las

Voz 1018 40:17 pasado año la expresidenta madrileña citaba expresamente a Granados como una de las personas que le habían salido ranas que habían fallado porque ella en el cementerio tuvo conocimiento actual absolutamente nada que pudiera sombra alguna irregularidad relacionada con el enriquecimiento personal o la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y hoy Francisco Granados ha acudido a declarar a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica de la que es el supuesto cabeza

Voz 1541 40:42 ya teóricamente para contarlo todo después

Voz 1018 40:45 ha quedado en libertad en junio pasado previa fianza de cuatrocientos mil euros Miguel Ángel Campos Radio Nacional buenas tardes hola muy buenas tardes José menos esperaban sesión larga muy Arga puesto que el abogado declarado llevado preparadas a medida doscientas doce preguntas trabajadas al fondo con su cliente pero un imprevisto en la agenda del juez García que obligado a interrumpir y a aplazar la vista la sesión la el interrogatorio para otro día lo más relevante decíamos antes Campos es que ha tratado de implicar por vez primera el nombre de Cristina Cifuentes

Voz 1552 41:11 Granados ha situado en el vértice de la financiación ilegal del PP en Madrid Esperanza Aguirre ya Ignacio

Voz 1673 41:16 González el PP era dirigido por ambos

Voz 1552 41:19 desde Sol ha dicho en referencia al palacio sede de la Comunidad Autónoma de Madrid pero Granados también implica Cifuentes en la financiación ilegal del Partido Popular afirma que Cifuentes formaba parte del núcleo de hierro liderado por Ignacio González para reforzar con ingresos ilegales de las campañas de Esperanza Aguirre en Madrid un núcleo de hierro para las financiación ilegal que conocía Aguirre según Granados y que estaba conformado por González Cristina Cifuentes Borja Sarasola Isabel Gallego y José de la luz entre los años dos mil siete y dos mil once El ex secretario general del PP en Madrid sostiene que González ordenó que empresas públicas como el Canal Isabel Segunda hice EM promo Madrid Ade el Consorcio de Turismo contrataran servicios publicitarios fraudulentos a empresas como Swat que organizaban las campañas de Aguirre esa era la fórmula de pagos irregulares con dinero público con el objetivo de financiar de forma ilegal al PP siempre según Granados Cifuentes era conocedora formaba parte del núcleo duro de González dice por la relación sentimental que mantenía con este ante el juez Granados ha dicho que Cifuentes era la mano derecha y la voz de Ignacio González el brazo ejecutor del ex presidente del partido durante el tiempo en el que según dice duró esa relación entre ambos entre dos mil siete dos mil once cuando concluyó como la película

Voz 0089 42:36 Atracción fatal según sus palabras al magistrado

Voz 1018 42:39 oye aportar alguna prueba algún dato que avale estas acusaciones

Voz 1552 42:43 Granados no ha aportado prueba o documento alguno al respecto como hiciera Ricardo Costa en su confesión ante en la Gürtel el ex secretario general del PP en Madrid dice que las pruebas ya están en el sumario en relación a los indicios recabados por los investigadores ya ha instado a cruzar

Voz 11 42:57 las facturas de publicidad de las empresas público

Voz 1552 42:59 las mencionadas es las supuesto método de pago irregular con las empresas privadas que organizaba los actos de Aguirre para corroborar la veracidad de sus afirmaciones por lo demás la declaración de Granados ha sido exculpatoria José Antonio

Voz 0882 43:12 ha atacado al conseguidor David Marjaliza que le denunció hoy

Voz 1552 43:15 le ha acusado de Chiva al juzgado el dinero que guardaba en el altillo de los suegros Granados ha aseverado que nunca concedió adjudicaciones de forma irregular en contra de lo que afirma la justicia sostiene que todos los nombramientos en los puestos clave al respecto eran cuestión de Esperanza Aguirre lo controlaba todo tanto en la Administración como en el partido de nuevo era Ignacio

Voz 1018 43:37 pues muchas gracias Miguel Ángel Campos hasta aquí lo que ha dado de sí esta sesión en la Audiencia Nacional la presidenta madrileña Cristina Cifuentes participaba en un acto público casi minutos después del momento en que se supo que Granados la situaba en el vértice de esta trama reacción

Voz 0434 43:51 pero si es que a mí lo que diga el señor Francisco Granados me da exactamente igual me da exactamente igual lo que diga este señor es un presunto delincuente que ha salido de la cárcel y ahora está viendo a ver qué dice os para poderse librar él a mí me da exactamente lo mismo

Voz 1018 44:06 poco después de salir de la cárcel en julio del pasado año Granados estuvo aquí en la Cadena Ser y fue especialmente gráfico a la hora de definir el origen de las responsabilidades en este caso de corrupción

Voz 11 44:15 la inmensa mayoría de los problemas de todo

Voz 43 44:19 lo tipo que ha tenido Esperanza Aguirre durante después de salir del Gobierno tienes oreja en el Nacho González su forma sobre todo de la política como ejercicio del poder probablemente lo que era una historia de éxito pues haya acabado en buena medida como ha acabado por esa forma de entender la política que tenía las

Voz 1018 44:38 para el PP y el Gobierno no es plato de gusto escuchar como otro veterano del partido de echar mano de la famosa manta todo es cosa del pasado decía esta mañana el ministro de Justicia Rafael Catalá en Telecinco

Voz 1764 44:48 cuando una persona que tiene aún están en proceso penal como posibles penas altísimas declaró ante el juez lo que seguramente planteada su estrategia todos estos asuntos que a todos nos nos preocupa ni nos genera cierto sonrojo política y personalmente son temas del pasado y es verdad que todas esas personas que estaban implicados en su asuntos están fuera del PP

Voz 1018 45:09 PP de Madrid que se ha reunido esta mañana no ocultan el temor ante la posibilidad que Granados se intente salpicar a otras personas que también forman parte de la actual dirección del partido Javier Bañuelos

Voz 0861 45:18 si abiertamente las fuentes consultadas dentro de la dirección del PP de Madrid no reconocen que no descartan que la declaración de Granados ante el juez del caso Púnica acabe salpicando a miembros de la actual ejecutiva del PP de Madrid de hecho Granados ha señalado hoy no sólo a la presidenta del partido sino también a su número tres al coordinador Jaime González Taboada que estoy de Fuentes ha reunido esta mañana en Génova a su núcleo duro una reunión ordinaria donde el comité de dirección abordado tangencialmente los dicen la confesión de Granados el nivel de preocupación dentro del PP es evidente pero las fuentes populares no insisten en un detalle clave para ellos todo lo que diga Granados deberá demostrarlo ya habrá que ver qué parte de su discurso acaba siendo aceptado por el juez

Voz 1018 46:01 todo esto ocurría antes de que comenzara la reunión convocada por Mariano Rajoy en la calle Génova con la plana mayor de la dirección nacional y los dirigentes territoriales los famosos varones muchos de los cuales andan con la mosca detrás de la oreja por los malos augurios que dibujan todas las encuestas según comentó Rajoy a los periodistas hace unas semanas en Moncloa se Cronos ninguno le ha expresado a sus críticas pero claro algo le habrá llegado aunque sea de forma indirecta menudo qué tal buenas tardes

Voz 1461 46:26 buenas tardes y con este al muerto Rajoy pretende acallar las críticas internas y proyectar un PP unido y fuerte preparado para afrontar la batalla contra ciudadanos los populares están bastante inquietos por el ascenso de la formación de Rivera las encuestas y esperan que su presidente fije una estrategia éstos lo que ha resaltado la entrada al extremeño José Antonio