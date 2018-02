Hora 14 (13/02/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias y es el Día Mundial de la Radio queremos pensar que es su

Voz 1018 00:29 cenizas gracias por ser ustedes la radio este quizá viejo pero absolutamente ilusionante be bop cálido insustituible sistema de comunicación que cada día nos une a tantos a tantas miles de personas para sentir para compartir para emocionarse con las cosas grandes y de aquellas de la vida y por qué no también para saber lo que pasa que es la tarea fundamental que los toca hacer aquí cada día en Hora catorce y por ahí empezamos empezamos por lo último con la declaración de Luis Bárcenas como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio que investiga la financiación ilegal del PP valenciano en dos mil siete y dos mil ocho en la que ha dado por bueno lo que dijo Ricardo Costa en la misma vista a finales del mes de enero eh que mantuvo una reunión con en la calle Génova en la que el dirigente valenciano demostró su preocupación por la forma de hacer las cosas por parte de Fran cisco Camps ha partido el dinero aportado por empresarios valencianos in fue también el ex tesorero Álvaro Lapuerta casualmente se encuentra enfermo quien tuvo constancia de lo que pasaba

Voz 2 01:25 yo le traslado mi conversación con Don Ricardo Costa la y ese tiene una gripe que el nada con Valencia dejará aclaró que esa es la indica el entiendo que eso es lo que hizo hablar con Valencia mirarme

Voz 1018 01:40 dedicación lo más llamativo es que Bárcenas está obligado a decir verdad porque iba en calidad de testigo incurrió en más de una contradicción Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:48 compensó pienso que salvara a la dirección nacional del PP cuando ha afirmado que en dos mil cuatro siguiendo el discurso de Rajoy comunicó a todos los PP es de España que no se podía contratar con Correa por lo que si Valencia lo hizo fue sin conocimiento ni autorización literal de Génova trece pero hace tan sólo un año en su declaración como acusado en el juicio de la Gürtel admitió sin que nadie le preguntara que Ángel Acebes por entonces secretario general autorizó la contratación de Orange Market para el Congreso de la reelección de Rajoy en dos mil ocho aunque en teoría hubiera roto cuatro años antes

Voz 1018 02:21 hace unos minutos los periodistas de Congreso han preguntado al portavoz del PP en la Cámara Rafael Hernando sobre la supuesta financiación ilegal de su partido en Valencia en Madrid escuchan con atención

Voz 3 02:29 está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela está usted en condiciones de afirmar

Voz 4 02:38 lo que no existió yo soy absorbió pueda Almería mucho

Voz 1018 02:50 sobre Cataluña nueva pirueta de los independentistas el presidente del Parlament Roger Torrent quiere que intervenga al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para facilitar la investidura de Puigdemont Tallón

Voz 1673 02:59 Torrent invocar al artículo treinta y nueve del Reglamento del Tribunal reservado para casos en los que exista un riesgo de daños irreparables y argumentará el derecho de sufragio pasivo para intentar que avales investidura sorprende la reacción podríamos llamar casi virulenta de Cataluña que ahora mismo está hablando de una decisión arbitraria y unilateral y que le reprocha Torrent que para garantizar los derechos de Puigdemont no hay que ir a Estrasburgo sino utilizar el reglamento del Parlament el Tribunal de esto

Voz 1018 03:25 los Burgo condenado a España a una sanción de cincuenta mil euros por trato inhumano y degradante a los dos etarras que realizaron el atentado de la T4 de Barajas en el que murieron dos personas en diciembre del dos mil dieciséis La resolución aclara que en ningún caso se pueda hablar de tortura Josu Erkoreka el portavoz del Gobierno vasco pide al Estado que tomen nota

Voz 5 03:40 que el Gobierno español tiene nota que tomar en este asunto por tanto tomar medidas no solamente para ejecutar la sentencia sino además tomar medidas para que en el futuro no puedan reproducirse este tipo de situaciones

Voz 1018 03:53 atención también a este aviso del presidente del Tribunal de Cuentas Ramón Álvarez de Miranda durante su comparecencia en el Congreso la Afrin la situación financiera de la sanidad pública puede resultar insostenible

Voz 6 04:03 en relación con el gasto sanitario en general su crecimiento ha sido superior al del PIB autonómico dando lugar a una situación financieramente insostenible a largo plazo

Voz 0202 04:14 además la Guardia Civil detiene a un hombre acusado de matar a su pareja en el municipio de La Viñuela en Málaga el cuerpo presenta más de treinta puñaladas Adela tenía cuarenta y cuatro años

Voz 1255 04:24 orden de prisión para el profesor de Málaga acusado de abusar de una alumna de doce años durante más de tres el acoso y el control alcanzó tal extremo que el arrestado llegó a llamarla más de tres mil veces en un año

Voz 0202 04:34 tres de las cuatro patrulleras que España destina interceptar cayucos en las costas de Mauritania Senegal no funcionan sean cometido cometido irregularidades al participar en operativos de Frontex se Inda el sistema de comunicaciones en regla

Voz 1255 04:47 Jordania un tribunal militar israelí juzga desde hoy al adolescente palestina acusada de abofetear a un soldado israelí por lo que puede ser condenado a hasta diez años de prisión

Voz 0202 04:54 Donald Trump asume que la eliminación del déficit por el que abogó en campaña tendrá que esperar como mínimo otros diez años los presupuestos presentados contemplan partidas para Defensa hay para construir el muro en México así como recortes en gasto social

Voz 1255 05:07 libertad bajo fianza para el dueño de los hoteles Riu en Miami acusado de un presunto delito de soborno por ofrecer estancias gratuitas a un alto funcionario norteamericano a cambio de agilizar obras y permiso

Voz 0202 05:16 el selectivo español lidera las pérdidas en Europa se deja seis décimas hasta ahora y cotiza en el entorno de los nueve mil setecientos puntos

Voz 1255 05:22 que vuelve la Liga de Campeones octavos de final hoy se juegan dos partidos Juventus Tottenham Basilea Manchester City

Voz 1018 05:28 dos cinco

Voz 1434 05:54 buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid quiere que la transformación de la Gran Vía continúe en la Castellana el paseo del Prado Recoletos más zonas verdes menos coches y menos velocidad más carriles bici espacio para pasear la SER ha tenido acceso al informe del anteproyecto que prepara el Gobierno municipal y con el que quiere convertir esta autopista urbana así lo definen en un eje cívico entre Atocha y Plaza de Castilla de momento la parte más desarrollada es la que afecta al Paseo de la Castellana José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible

Voz 1 06:25 a resolver los problemas que en este momento tiene la eh

Voz 0177 06:28 se tiene de castellano en las calles sale y mejorar y acondicionar el espacio peatonal con una recuperación de la Castellana más verde que pudiera recordar a su bulevares que yo creo que son referencia no dé el urbanismo de la ciudad de Madrid

Voz 1 06:39 un proyecto en cualquier casa futuro porque no

Voz 1434 06:41 da tiempo a su desarrollo en esta legislatura y el Gobierno regional insiste en desacreditar las palabras de Granados que ayer ante el juez del caso Púnica implicó a Cristina Cifuentes en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid aseguran que no están nerviosos Ángel Garrido

Voz 1 06:57 estamos embarcando dentro de la estrategia de defensa una persona que ha estado más de dos años de prisión que tiene la perspectiva dado que está catalogado como como un presunto delincuente de pasar más años en prisión y que por tanto intenta lógicamente pues diluir su responsabilidad

Voz 1434 07:15 vamos a contar otras noticias en titulares con Sonia Palomino Javier Baños

Voz 0202 07:19 el Hospital Niño Jesús ha creado el primer registro de su

Voz 0861 07:21 vivientes a largo plazo de cáncer infantil de toda España este informe permitirá controlar las patologías que se pueden derivar del tratamiento según los especialistas tres de cada cuatro pueden desarrollar alguna complicación tardía

Voz 1434 07:33 nuevo caso de violencia machista en la región la policía ha detenido en Parla un hombre acusado de apuñalar el pasado domingo

Voz 1541 07:38 la pareja que se recupera de las heridas en el hospital doce

Voz 0861 07:41 de octubre la policía ha detenido a un hombre de treinta y tres años acusado de abusar de una niña de catorce en un piso compartido del distrito de Ciudad Lineal la menos vivía con su madre y otros inquilinos los investigadores intentan determinar si el agresor aprovechó un momento en el que no había nadie más en el domicilio para abordar a la chica

Voz 1434 07:57 y en deportes el Real Madrid entrenará hoy por última vez antes de jugar la ida de octavos de la Champions contra el Paris san Germain el encuentro será mañana a las nueve menos cuarto de la noche en el Bernabéu ha partido de alto riesgo para el que ya están preparadas las fuerzas de seguridad Se esperan cuatro mil seguidores franceses de los que unos setecientos son considerados ultras Alfonso Ojea

Voz 0089 08:17 mañana hay partido de la Champions y eso significa también partido de alto riesgo la operación de seguridad y emergencias que coordina la Delegación del Gobierno se ha diseñado bajo el paraguas del nivel cuatro reforzado de la alerta antiterrorista como todos los eventos multitudinarios que ha acogido la capital desde septiembre pasados esperan en efecto cuatro mil aficionados del París Anne Germaine lleguen al estadio Santiago Bernabéu bajo estrictas medidas de control Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno

Voz 8 08:43 es un partido de alto riesgo que va a estar lleno totalmente eh van a acudir alrededor de cuatro mil aficionados del PSG y hemos montado un operativo el viernes pasado en el cual estimamos que habrá unos mil ochocientos efectivos para tener la seguridad de del evento

Voz 0089 09:02 el partido se inicia a las nueve menos cuarto de la noche de mañana miércoles se recomienda acudir al

Voz 0202 09:06 estadio unas dos horas antes para lograr superar los tres anillos de seguridad vamos con el Tráfico DGT Alfonso Martín

Voz 1434 09:21 Díez buenas tardes buenas tardes a esta hora

Voz 0202 09:23 qué cortado el túnel de Somosierra en la A uno sentido Burgos

Voz 9 09:26 cedente y posterior incendio de un camión en el interior de dicho túnel en este instante haya abierto un carril dirección a la capital burgalesa y el resto continúan cerrados está desviando la circulación por la antigua Nacional uno Además esta situación se agrava por la presencia de nieve en la calzada así que tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía en el resto de carreteras de la Comunidad de momento a esta hora se circula con Norma

Voz 1434 09:48 vamos a saber también cómo están las cosas en la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada laderas hola hola pues la mañana tres

Voz 10 09:55 ha podido con tranquilidad en la ciudad en el casco urbano la zona de Alcalá Gran Vía es la que en todo momento resulta muy incómoda ya a esta hora el protagonismo lo tiene la M30 durante unos minutos asiento necesario cortar los túneles de la M treinta ese bypass este ha sido el que más se ha dejado notar ahora mi

Voz 0202 10:13 es la mayor afectación se encuentra en el

Voz 10 10:16 amo comprendido entre O'Donnell y Méndez Álvaro donde además hay que añadir los efectos de un accidente todo esto en sentido sur en él

Voz 1434 10:24 dentro de Madrid ciudad tenemos ahora mismo ocho grados vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 1255 10:29 buenas tardes las próximas horas las nubes irán haciendo más compactas pero apenas dejarán a unas cuotas sólo en Somosierra o las

Voz 0202 10:35 a raíz de Guadarrama las nevadas pueden ser copia

Voz 1255 10:38 esas subiendo la cota por encima de los mil trescientos metros de altura y temperaturas como ayer entre los cinco y los diez grados en toda la comunidad alrededor de los diez en el área metropolitana pero con viento que acentuará la sensación de frío y las próximas jornadas lo más destacable será el ascenso de temperaturas mínimas va a hacer frío pero menos durante las tardes las máximas pasarán ligeramente de los diez grados no esperamos cambios más significativos hasta el fin de semana es tan escucha

es tan escucha

Voz 1 12:18 Cristina Machado Hora catorce

Voz 7 12:21 Madrid

Voz 1434 12:23 el Ayuntamiento de Madrid prepara ya lo que pretende que sea su gran proyecto para la próxima legislatura se lo venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en la SER el gobierno municipal de Manuela Carmena quiere transformar el eje que va desde plaza de Castilla hasta Atocha al estilo de la Gran Vía más espacio para pasear y para las bicis más zonas verdes y menos para los coches que tendrán que ir más despacio Felipe Serrano buenas

Voz 0202 12:48 qué tal buenas tardes de diversos colectivos al

Voz 0622 12:50 lanzado una campaña para pedir un carril bici en la Castellana el equipo de Carmena ha manifestado su apoyo a esa iniciativa pero lo que piensa ya el gobierno municipal es en un proyecto mucho más ambicioso no empezaría a desarrollarse hasta el próximo mandato para eso previamente Ahora Madrid tendría que revalidar el gobierno en dos mil diecinueve lo que de momento hay sobre la mesa es viento de ochenta páginas con propuestas concretas para transformar todo el paseo de la Castellana la reforma de este nuevo eje norte sur entre las plazas de Castilla de Colón alcanzaría también a los paseos de Recoletos y del Prado hasta la Glorieta de Atocha incluso con la dificultad añadida de que en este último tramo habría que actuar sobre un espacio de gran protección patrimonial que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural la intención es convertir esta kilométrica avenida en un gran eje cívico lejos de lo que es ahora una barrera de tráfico que actúa casi como si fuera una autopista José Manuel Calvo delegado de Desarrollo Urbano sostén

Voz 1018 13:45 en y bleu que la Gran Vía ha sido el proyecto

Voz 0177 13:48 yo simbólico de la formación de Madrid el entre los años dos mil quince dos mil diecinueve la Castellana tiene que ser el proyecto estratégico de transformación de la ciudad de Madrid del dos mil diecinueve era en adelante

Voz 0622 13:59 la recuperación del eje norte sur que ahora Madrid tiene en mente sólo podría hacerse mediante una drástica ordenación de la movilidad la idea es ampliar aceras reducir el tráfico privado bajar

Voz 1673 14:10 la velocidad reforzar el transporte público

Voz 0622 14:12 crear itinerarios ciclistas ir recuperar los bulevares

Voz 0177 14:17 también por supuesto resolver los problemas que en este momento tiene en las intersecciones de castellano en las calles transversales y mejorar y acondicionar el espacio peatonal por una recuperación de la Castellana más verde que pudiera recordar a su bulevares que yo creo que son referencia no dé el urbanismo de la ciudad de Madrid

Voz 0622 14:32 el documento propone además la implantación de plataformas reservadas para autobuses y ciclistas aprovechando la reducción del número de carriles para la circulación en los presupuestos participativos de este año también aparece la propuesta de creación de un eje verde peatonal y ciclista de norte a sur entre el paseo de la Castellana y Legazpi con una longitud de nueve kilómetros hasta alcanzar Madrid Río

Voz 1434 14:53 se tarda mucho en cruzarla ciclistas que no se atreven a transitar por determinadas zonas de esa autopista urbana como la califica el Ayuntamiento son algunas de las quejas que ha recogido esta mañana en esa vía en la Castellana Borja Quintana Borja dónde estás ahora cuéntanos

Voz 9 15:09 buenas tardes Cristina pues estamos en la rotonda que da salida y entrada las calles María de Molina de José Abascal a la altura de la parada de metro Gregorio Marañón tráfico fluido hasta ahora coches autobuses y motos circo van a buen ritmo aunque con la supervisión de dos agentes de movilidad los peatones esperan para cruzar o pasean por las zonas habilitadas eso sí la aparente normalidad esconde algunos inconvenientes que genera el actual diseño de la Castellana para todos

Voz 1 15:32 eso usuarios lo cuentan una peatón o conductor

Voz 9 15:35 y un ciclista ahora mismo

Voz 15 15:37 hemos de aquí de donde estamos ha minado justo María de Molina es complicadísimo mira yo vivo ser

Voz 12 15:45 casi siempre dado que Doni atravesaba la Castellana pienso

Voz 16 15:49 Dios mío qué algo el problema lo tiene el Nudo Norte eso sí el desnuda delante de la Castellana ahora de Plaza Castilla para abajo hasta Colón la verdad es que funciona bien

Voz 17 16:00 la Castellana excepto por los carriles centrales que es que casi no se pueden porque no mucha velocidad en los laterales sí que se puede y se puede ir bastante bien

Voz 9 16:08 apenas pocos ciclistas por aquí sobre la posibilidad ampliar la zona peatonal la mayoría de las donde se muestran favorables porque así ayudaría a reducir la contaminación acústica además de la del aire

Voz 1434 16:18 gracias Borja el futuro de Madrid que también depende en parte de la regulación que deseada de los pisos turísticos ID eso vamos a hablar la próxima semana en una nueva edición de Madrid Foto

Voz 18 16:29 si hacemos con los apartamentos turísticos como se ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 19 16:36 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento un debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos

Voz 1 16:55 calle Hortaleza sesenta y tres Entrada libre hasta completar aforo

Voz 1434 17:01 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 7 17:04 el Madrid

Voz 1434 17:08 Cristina Cifuentes sigue preparando su querella criminal contra Francisco Granados se considera víctima de un delito contra su derecho lema genial honor ideó un cúmulo de falsedades no puede decir lo mismo la presidenta de las otras personas señaladas por Granados no al menos de Esperanza Aguirre le preguntaba esta mañana en la Cope Carlos Herrera

Voz 20 17:27 por usted también de la mano en el fuego por el señor González y la señora Aguirre

Voz 21 17:33 en la pausa Nos por nada es que estaba bebiendo agua constató el buen hombre mire yo soy de los que como él

Voz 1434 17:40 después de las risas la respuesta de la presidenta que no no pone la mano en el fuego por su antecesor

Voz 21 17:45 mire la verdad es que no puedo opinar no puedo opinar porque en estos momentos está todo en entredicho hay una investigación judicial y por tanto yo no puedo

Voz 1434 17:55 lab Cifuentes que anoche visitó el Canal veinticuatro horas y esta mañana la Cope pero que por quinta semana consecutiva se ha negado a comparecer ante todos tras el Consejo de Gobierno no lo hace según su portavoz Ángel Garrido porque no hay nada lo suficientemente importante que merezca su presencia

Voz 0177 18:10 en la mesita sale en numerosas ocasiones a la según su Gobierno sobre todo cuando hay algún asunto de trascendencia que creemos conveniente que directamente la presidenta in otras sale en portavoz

Voz 1434 18:20 en el Partido Popular de Madrid y en el Gobierno regional mantienen que no están nerviosos tras la última declaración de Granados en la que implicó a Cifuentes en la caja B del partido dijo que formaba parte del núcleo duro del entramado junto a Ignacio González con el que según Granados mantuvo durante años una relación sentimental en el partido hablar insisten en desacreditar las palabras de este presunto delincuente

Voz 0177 18:43 no hace daño quien quien quiere sino quien puede ir sin lo que no es una persona que acaba de abandonar la cárcel que insisto es un presunto delincuente que tiene altas probabilidades de volver a esa cárcel que acaba de abandonar y por tanto pues entiendo que su estrategia forma parte de esa huida desesperada hacia adelante intentar difuminar su responsabilidad pero esto no no corresponde al Gobierno le corresponder jueces determinarlo y por tanto confiamos en que la justicia lo acate y desde luego cuanto antes

Voz 1434 19:06 sí dice Garrido que la oposición es oportunista por dar pábulo a las palabras de Granados de momento podemos apoya la petición del PSOE para que Cifuentes de explicaciones en pleno Javier Jiménez Bas

Voz 0887 19:16 dan cualquier comparecencia aunque para Podemos Cifuentes debería hacerlo a petición propia Lorena Ruiz Huerta

Voz 22 19:22 parece bastante razonable que lo que dice el señor Granados tenga visos de realidad y en todo caso como esta es una sospecha importantísima Hydra gravísima que recae sobre la presidente del Gobierno creemos que es imprescindible que la presidenta comparezca debería hacerlo a petición pro

Voz 0887 19:39 desde el PSOE muestran su preocupación por la imagen que están proyectando los políticos por eso dice Ángel Gabilondo es importante que se vuelve a abrir la carpeta de la Púnica en la comisión de la

Voz 0175 19:48 corrupción nuestra voluntad no interferir los trabajos ni ni producir desorden en esa comisión sino que allí pues habrá que consensuar el modo de trabajar pero también entendemos que aquí se están dando algunos argumentos de urgencia

Voz 0887 20:02 desde Ciudadanos Ignacio Aguado dice que apoyarán las comparecencias pero matiza

Voz 23 20:07 nosotros vamos a apoyar todo en las peticiones de explicaciones todas las comparecencias lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo lo que sí que también hay que decir es que respetaremos y apoyaremos todas las peticiones de comparecencia que se ajustarán el reglamento

Voz 0887 20:18 mientras desde el PP no dan crédito dice no entender cómo se puede creer a alguien como Francisco Granado

Voz 24 20:23 los que a mí me parece muy preocupante que reaccionen de la manera que han reaccionado hoy ante unas declaraciones de un señor que está acusado de unos delitos muy graves pues es una persona sin ninguna credibilidad

Voz 1018 20:36 la Osorio ha reiterado que la oposición lo único que Bush

Voz 0887 20:39 es la foto implicar en el fango dice a un Gobierno que lucha contra la corrupción vosotros

Voz 1434 20:44 mantra que repite el Partido Popular desde ayer es que las acusaciones de Granados son machistas por eso de basar sus acusaciones el hecho de que Cifuentes conociera participara en la caja B del PP en la relación sentimental que dice que mantuvieron la presidenta e Ignacio González la propia Cifuentes dijo ayer que las palabras de Granados rezuman machismo y echo en falta la empatía apoyo de las mujeres feministas hoy sí ha encontrado ese apoyo al menos en parte en la portavoz de unimos Unidos Podemos en Irene Montero

Voz 0814 21:14 creo que el señor Granados demostró altas dosis de machismo como todo el Partido Popular no solamente lo que dicen sino en cómo gobierna yo sí creo que la señora Cifuentes por mérito propio lleva muchos años formando parte del núcleo duro de las decisiones del Partido Popular y precisamente por eso porque creo que lo hace por mérito propio creo que es tan increíble que nos venga contar anoche en una entrevista que ella no sabía nada y que es todo mentira

Voz 1434 21:43 por cierto que el Partido Socialista justo ayer después de que Granados declarara ante el juez del caso Púnica comunicó por carta la comunidad que rechaza el pacto por la regeneración democrática que había ofrecido Cifuentes también en esto Ángel Garrido el portavoz del Gobierno regional de oportunismo político

Voz 0175 22:00 queremos que nos tenemos que participar en ese proceso de pacto tal como ha sido anunciado porque el primero no hay acuerdo entre todos los grupos eso se ve que es inviable y si no es entre todos los grupos qué tipo de pactos es además el texto que se nos ha dado pues parece que no hemos interiorizado que es lo que pasa de verdad en la comunidad

Voz 0177 22:18 lamentamos creo que aquí también se trata de una cuestión de oportunismo político yo creo que en este momento sólo Gabilondo ha considerado que el Partido Socialista por razón de oportunidad no por convicción o por alguna razón de verdad potente pues son va abandonar este trabajo que estaba iniciando el Gobierno

Voz 1434 22:34 esta tarde aquí en la SER debate político a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid Partido Popular Podemos Lorena Ruiz Huerta y Pedro Rollán

Voz 1 22:48 tengo que llevar a mi hijo al dentista

Voz 1434 26:16 el Hospital Niño Jesús va a crear el primer registro de España de supervivientes a largo plazo de cáncer infantil el registro irá para controlar las patologías que se pueden derivar a largo plazo en los futuros adolescentes y adultos después de haber recibido de niños un tratamiento contra el cáncer de hecho según los especialistas tres de cada cuatro pueden desarrollar alguna complicación tardías Sara selva

Voz 1743 26:38 un registro y una unidad de seguimiento que llena un vacío en el sistema de salud Luis Madero es el jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Niño Jesús

Voz 30 26:45 los niños con cáncer tienen una visibilidad social enorme conozco a cualquiera de vosotros que habéis venido aquí a hablar muchas veces del día con cáncer la gente se vuelca fundaciones privadas fundaciones públicas se vuelcan en darle recursos pero lo que ocurre al cabo de cinco años son unos grandes olvidados

Voz 1743 27:01 este registro es necesario porque los supervivientes de cáncer como decías tienen más riesgo de contraer enfermedades por eso insta a un seguimiento asistencia sanitaria también ayuda psicosocial también quieren ser escuchados Alicia tiene diecinueve años superviviente de un cáncer en el sistema linfático

Voz 31 27:15 creo que aparte que de que tenemos mucho que decir porque sí que a lo mejor en en adultos se vive de otra forma pues bueno creo que es una cosa muy positiva hay que hay gente que a lo mejor le ayudamos si está en un momento difícil de su vida ya ha Cancelo no sea un accidente o lo que sea eh yo por lo menos dar mi mi mi voz para decirles que tengan positividad que todo termina

Voz 1743 27:37 el Hospital Niño Jesús ha sido el primero en poner en marcha este registro y espera que eso a que el resto hospitales de la Comunidad de Madrid y de España sigan sus pasos

Voz 1434 27:44 gracias Sara es sólo una cosa más hoy hemos conocido un nuevo caso de violencia machista en la Comunidad de Madrid lo hemos conocía hoy pero ocurrió el domingo en Parla un hombre trató de matar a su mujer y luego intentó quitarse la vida los dos están ingresados la mujer evoluciona bien de sus heridas

Voz 1255 29:02 Héctor González buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid ha completado este mediodía la última sesión antes de enfrentarse mañana al PSG en la que va a ser legal de los octavos de final de la Champions partido para el que Zidane sólo tiene la baja de Carvajal por sanción en el lateral derecho al que sustituirá Nacho donde el equipo sin opciones en Liga y eliminado en Copa se juega la temporada el técnico blanco hace unos minutos en sala de prensa

Voz 33 29:22 no es una final para mí es un partido de Champions que tenemos tenemos dos partido de Champions que tenemos que hacer nosotros se jugó bien al fútbol lo que me interesa luego es la consecuencia si tú juegas bien al fútbol con el equipo que tenemos podemos tener mucha festividades dieron esto no no pienso en lo que puede pasar en un futuro

Voz 1255 29:41 esta tarde llega el PSG acompañado de cuatro mil aficionados franceses por su parte el Atlético de Madrid continúa preparando el partido Europa Liz el jueves en COPE

Voz 1434 29:49 nos vamos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital que pasen una buena tarde

Voz 34 30:01 son las dos y media

Voz 1 30:02 la tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos Bárcenas confirma la existencia de una caja B en el Partido Popular

Voz 1018 30:23 de Valencia de Francisco Camps el ex tesorero de la calle Génova ha declarado como testigo en el juicio de la trama Gürtel para dar básicamente por buena la versión que ofreció hace semanas en el mismo juicio Ricardo Costa si la corrupción empezaba y terminaba en Valencia habló de ello con Costa hice lo dijo de inmediato al entonces responsables de las cuentas del partido Álvaro la prueba

Voz 2 30:42 lloré traslado conversación con con un buen Ricardo Costa Albert me dice que no me ha con Valencia dejar aclaró que esa es la indicación sí entiendo que eso es lo que hizo volar con Valencia mirar la indicación

Voz 1018 30:58 enseguida nos contra Miguel Ángel Campos como ha sido este regreso al primer plano de Luis Bárcenas con alguna contradicción incluida es curioso como Rafael Hernando portavoz del PP en el Congreso habitualmente suelto de palabra hoy se ha quitado de media ante una pregunta muy concreta sobre

Voz 3 31:12 si está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela está usted en condiciones de afirma

Voz 4 31:22 lo que no asistió yo soy Ateneo pueda Almería mucho no

Voz 1018 31:33 a los independentistas catalanes al menos una parte quieren ir más lejos en su estrategia Roger Torrent el presidente del Parlament pretende que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo facilite con toda urgencia la investidura de Puigdemont por daño irreparable una decisión que ahonda en las diferencias entre ellos que el cat y Esquerra tal y como se evidencia por lo que ha dicho hace unos minutos el portavoz de la primera formación Eduard Pujol

Voz 1 31:55 Martina mil

Voz 0202 31:57 sí sí atribulado compartimos con perplejidad la decisión de llevar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera unilateral y por lo tanto de manera también arbitraria la defensa de los derechos de investidura y por lo tanto también

Voz 1018 32:11 el president Puigdemont tres

Voz 6 32:16 investidura importan también

Voz 1018 32:17 lo president mucho ese Tribunal de Estrasburgo condena a España a pagar cincuenta mil euros de sanción por trato inhumano y degradante no torturas a los dos etarras se cometieron el atentado de la T cuatro de Barajas Josu Erkoreka portavoz del Gobierno vasco pide al Estado que tome nota

Voz 5 32:29 el Gobierno español tiene nota que tomar en este asunto por tanto tomar medidas no solamente para ejecutar la sentencia sino además tomar medidas para que en el futuro o no puedan reproducirse este tipo de situaciones

Voz 1018 32:44 trece de febrero martes Día Mundial de la Radio Antonio Martín Adrián Pardo buenas tardes hola buenas ya repasamos habano Antonio de un aviso importante sobre los posibles problemas financieros para la sanidad pública si el presidente del Tribunal de Cuentas advierte sobre las consecuencias del incremento excesivo del gasto en sanidad a nivel autonómico Ramón Álvarez de Miranda hoy en el Congreso

Voz 6 33:02 en relación con el gasto sanitario en general su crecimiento ha sido superior al del PIB autonómico dando lugar a una situación financieramente insostenible a largo plazo

Voz 1255 33:12 asesinado a la Guardia Civil ha encontrado en La Viñuela en Málaga el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas por arma

Voz 0202 33:18 Kay ha detenido a su pareja sentimental Juan Jiménez eso

Voz 1255 33:20 alcalde de esta localidad

Voz 36 33:23 la fallida si seguimos de esta manera hechos de alguna manera hay que pararlo y hay que hay que tomar decisiones es excesiva de una doctor terrible

Voz 1018 33:31 recuerden la existencia de cero dieciséis número contra el maltrato machista gratuito no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo de la lista de llamadas también en Málaga detenido por abusos profesor acusado de abusar sexualmente durante varios años de una de sus alumnas menor de edad llegó a llamarla más de tres mil veces en un solo año y la cosa va también en las redes social exigen compensaciones

Voz 1255 33:50 afectados por la talidomida se reúnen con el Ministerio de Sanidad Shinkay avance en materia de indemnizaciones José Riquelme representante de los afecta

Voz 37 33:57 dos no han querido hablar de indemnizaciones de pensiones en los Presupuestos parece que hay una partida que tampoco nos quieren decir qué cantidades con lo cual también un poco como que ante todo un poco

Voz 0861 34:08 Deco en mal estado el ministro del Interior visita a Mauritania y Senegal para visitar las patrulleras destinadas a la lucha contra la inmigración ilegal y tres de las cuatro que tiene la Guardia Civil están en malas condiciones Juan Fernández de la Asociación Unificada de Guardias Civiles

Voz 38 34:22 desde luego que vamos a pedir responsabilidades por escrito a la Dirección General desgraciadamente la falta de material la tienen que suplir los propios a gente con su voluntad con su con

Voz 0202 34:32 el sacrificio más apoyos el astronauta Pedro Duque se suma a las exigencias de un grupo de científicos que piden que de ser que cesen los recortes en este sector Duque ha estado en Hoy por hoy es una inversión productiva es decir lo que se pone

Voz 39 34:43 si después revierte El País revierte

Voz 0202 34:47 en calidad de vida para todos eh

Voz 6 34:48 a los hijos para no es sólo para los que a lo mejor podríamos

Voz 0861 34:52 Corrupción en Miami se ha entregado ayer propietario de la cadena hotelera española Riu para responder a acusaciones de corrupción y trato de favor a cambio de ventajas comerciales Barry White sexo abogado suponen

Voz 0202 35:03 el objetivo de la vista de esta mañana estén y cliente el señorío Well pueda viajar al extranjero y seguir dirigiendo sus negocios confiamos en que no ha cometido ningún delito y que va a ser absuelto de todos los cargos números rojos Donald Trump reconoce al presentar los presupuestos que el déficit público va a seguir presente durante diez años Trump e incrementa la defensa hay recorta el destinado a políticas sociales

Voz 1 35:29 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 35 35:34 José Antonio el telegrama es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos el presupuesto presentado para dos mil diecinueve es su mejor autorretrato reduce un tercio la asignación al Departamento de Estado que queda en la XX ama parte de la del pentágono renuncia a la carrera espacial hacia la luna a cambio de modernizar la fuerza nuclear penaliza a los inmigrantes para asignar fondos a la seguridad fronteriza y al muro con México recortan los gastos sociales en programas sanitarios y de alimentos consigue doblar el déficit que tanto criticó si actuando con la mentalidad del Donna de Wall Disney

Voz 0202 36:13 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina que no me ha valido en la técnica Adrián Prado y verlos cada la producción y Carlos que va a hablarles todavía en este Día Mundial de la Radio de la iniciativa de la cadena

Voz 1018 36:21 ser que hoy ha presentado un informe sobre conductas machistas racistas homófobas violentas que se pone de manifiesto en las redes sociales durante los partidos de fútbol en la actual temporada este aumento ha sido espectacular

Voz 29 36:35 un diecinueve coma seis por ciento de los comentarios son violentos y uno de cada tres usuarios emite algún insulto según el estudio realizado por Séntisis la mayor actividad violín

Voz 0202 36:43 la corresponde a usuarios de entre dieciocho y veinticuatro años de entre treinta y cuarenta y cinco el setenta por ciento de los comentarios conllevan alguna emoción principalmente enfado seguido de indignación rechazo asombro risa por cada cien insultos vertidos en las redes hay cinco respuestas contrarias pidiendo respeto y también educación y ejemplo a los jugadores el informe revela que en la actual temporada de fútbol han aumentado

Voz 29 37:05 no casi un veintisiete por ciento los comentarios relacionados con la discriminación social con un lugar destacado para los mensajes relacionados con la situación en Cataluña fueron los forrada con el tiempo la previsión que firma como siempre de Jordi Carbó

Voz 1255 37:19 hasta la próxima noche seguirá lloviendo en Galicia nieve en las montañas por encima de los mil metros de altura algunas tormentas todavía pueden descargar con intensidad y viento fuerte las lluvias irán desapareciendo del Cantábrico pero todavía hasta que llegue la noche se irán cayendo en Cantabria del País Vasco así como al norte de Burgos en la Ibérica Jendel navarra al norte de Navarra las nevadas será copiosa a partir de los mil metros de altura a medida que vayamos hacia el sur más ratos de sol también en el Mediterráneo temperaturas un poco más altas que ayer pero con el viento que era la sensación será igualmente de mucho frío

en febrero Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 1018 39:31 Bárcenas han ratifica la versión de Ricardo Costa instó financiación ilegal del PP valenciano en tiempos de Francisco Camps pero Génova la sede central del partido no tuvo nada que ver en el asunto Miguel Ángel Campos Nacional buenas tardes

Voz 1552 39:43 buenas tardes José Antonio quizás de lo bien habría que

Voz 1018 39:45 digamos empezar por el principio no por lo que dijo Ricardo Costa

Voz 0202 39:48 fue número dos del PP valenciano durante su declaración

Voz 1018 39:50 en esta misma vista el pasado veintitrés de enero eh cuando admitió que su partido se financió con dinero negro de empresarios y añadió que la dirección nacional estaba informada a través de Bárcenas que él advirtió de esa ilegales

Voz 1 40:02 le traslado

Voz 43 40:04 Bárcenas gerente nacional del partido Luis Bárcenas y creo recordar textualmente las frases me dijo la prohibida en el Partido Popular a nivel nacional sería aún Giles saldos

Voz 1018 40:24 hoy Bárcenas ha corroborado de forma casi literal las palabras de Costa con un especial interés en desvincular a la dirección nacional de exacciones ilegales que se están juzgando eh además campos incluyendo para ello incluso en alguna contradicción con otras declaraciones suyas anteriores

Voz 1552 40:37 efectivamente Bárcenas ha dicho que recibió a Costa en ausencia el tesorero Lapuerta tal y como había afirmado Costa Bárcenas ha dicho que el dirigente valenciano le mostró su preocupación porque el vicepresidente de Camps Víctor Campos le había comunicado que iban a facturar de forma fraudulenta a empresas actos electorales del PP que organizaba la trama Bárcenas le dijo que era una práctica prohibida y afirma que se lo dijo a la puerta quién le manifestó que lo trasladaría a Valencia pero que no sabe si habló con quién al respecto en esa comunidad aquí la primera contradicción José Antonio porque en el primer juicio de la Gürtel afirmó que la puerta había hablado con Francisco Camps Bárcenas ha establecido un cortafuegos en la puerta quién con demencia senil no se puede defender sostiene que Álvaro Lapuerta no comunicaría los intentos de financiación ilegal en Valencia a ningún otro dirigente nacional del partido porque eran asuntos de su competencia después ha incurrido en la contradicción más severa para intentar salvar al PP nacional ha afirmado hoy que en dos mil cuatro comunicó a todos los Pepe es de España que no se podía contratar con Correa y que si Valencia lo hizo fue sin autorización ni conocimiento de Génova trece

Voz 2 41:45 a partir de ahí pues Valencia parece ser no siguió trabajando con Orange Market es digamos un conocimiento y sin autorización en su casa

Voz 1552 41:58 sí pero hace tan sólo un año en su declaración como acusado en el juicio de la Gürtel admitió sin que nadie le preguntara que el secretario general nacional Ángel Acebes autorizó la contratación de Orange Market para el Congreso de la reelección de Rajoy en dos mil ocho aunque en teoría hubieran roto cuatro años antes

Voz 44 42:16 una parte del Congreso autoriza en este caso el secretario general Ángel Acebes en aquel momento a que la haga Orange Market que sin perjuicio de que se había roto con las empresas de Correa

Voz 1552 42:29 por otra parte Bárcenas ha admitido que acompañó a un empresario donante a Valencia junto a la puerta para dar dinero al PP de Camps

Voz 1018 42:36 pues muchas gracias campos hasta aquí lo fundamental de la comparecencia del ex tesorero del PP que ya en la calle rodeado por decenas de cámaras y micrófonos evitó responder a los periodistas sobre las acusaciones que lanzó ayer Francisco Granados cabecilla que otra de las tramas corruptas del PP la púnica contra Cristina Cifuentes So Esperanza Aguirre el ministro de Justicia Rafael Catalá Se cuestiona la credibilidad de esas palabras

Voz 45 42:55 la resolución dieron su derecho de todos los españoles y que no podemos estar permanentemente insinuando guiando izar la dando la carga de la prueba al que no se ha acreditado ninguna actividad ilícita creo que eso hace mucho daño a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho

Voz 1018 43:11 dos en la Audiencia de Sevilla en el juicio de la pieza política de los ERE ha comparecido por segundo día al principal encausado Francisco Javier Guerrero que fue director general de Trabajo de la Junta comparecido sí pero tal y como ayer decidió su defensa se ha acogido a su derecho a no declarar por lo que a petición de la fiscalía

Voz 1620 43:27 el secretario del tribunal ha continuado la lectura de sus de que

Voz 1018 43:29 naciones durante la fase previa de instrucción Mercedes Díaz

Voz 1541 43:32 sesión de hoy en la que seguimos escuchando las declaraciones de Javier Guerrero durante la investigación las cinco primeras no la ratifica estamos viendo ahora envidio la sexta la que prestó de forma voluntaria para decir que la Junta actuaba igual que el ministerio a la hora de pagar las prejubilaciones aunque en Andalucía no existía un criterio fijo para conceder las también manifestó que le otorgó una ayuda su suegra porque tenía derecho a ella que sí

Voz 0202 43:53 que actuó dentro de la legalidad sin lucrarse

Voz 1541 43:56 en otra declaración judicial señaló que él no se gastó dinero público ni en cocaína ni en alcohol

Voz 45 44:02 me siento como Trujillo que usted consumía con el prácticamente a diario alcohol y cocaína y que pagaba su chofer con tiene que de las subvenciones que un cocainómanos no tendría ni la capacidad mental ni la memoria del declarante que no sabe dónde se compra que nunca consumido que lo único que les gusta es el Marlboro también que se toma de postura

Voz 1541 44:23 es la voz del letrado de la Administración de Justicia que sea cansado de tanto leer ha protestado primero ha parado después ya ha dicho que quiere beber y que no es una máquina ha ordenado a llamar a una funcionaria para que les sustituya en estos momentos acaba de terminar la sesión seguirá mañana a las diez

Voz 1018 44:39 Rojas Mercedes una pausa en los vamos a Catalunya

Voz 1018 46:33 Ginebra días catalanes al menos algunos de ellos en llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso del presidente de la Cámara autonómica Roger Torrent anuncia que presentará una demanda de medidas cautelares para que se permita el dirigente prófugo concurrir a la investidura para ello invoca que se pueden estar vulnerando algunos derechos fundamentales como por ejemplo el de participación política en medio de las divisiones crecientes cada vez más evidentes entre ellos cat y Esquerra Republicana vamos al Parlament Pablo Tallón