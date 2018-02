Hora 14 (14/02/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena SER Hora catorce con José Antonio Marcos muy buenas tardes no

Voz 1018 00:25 Nos considera congelado su acuerdo político con el Gobierno el clima de tensiones entre la formación naranja y el partido de Mariano Rajoy ha dado un paso más en las últimas horas con el cruce de argumentos entre José Manuel Villegas y Rafael Hernando portavoces de armas formaciones en el Congreso

Voz 1089 00:41 tenemos un acuerdo de investidura nosotros ya hemos cumplido efectivamente con nuestra parte como os decía está congelado mientras el PP incumpla y por lo tanto estamos a a la espera de que el Partido Popular cumpla

Voz 2 00:51 creo que el el pacto tiene buena temperatura allí hombre yo espero que salgan de ese frío que yo creo que es un contagio del ambiente no en estos momentos en el que el clima en España pues ya sabemos que es gélido fuera no aquí en el Parlamento no

Voz 1018 01:07 consecuencia practica la advertencia de Moncloa y del propio ministro de Hacienda de que el Gobierno no considera imprescindible presentar unos nuevos presupuestos nada obliga a ello ni este año ni tampoco el próximo lo que no se plantea es un adelanto electoral de Sánchez

Voz 3 01:21 sí como dices es una advertencia clara a los demás partidos especialmente a ciudadanos y al PNV aunque no respalden los nuevos presupuestos el Gobierno no tiene previsto convocar elecciones generales el ministro Montoro ha explicado en una conversación informal con periodistas en el Congreso que evidentemente no es lo deseable que no haya Presupuestos pero ha recordado también que la Constitución no impide que puedan prorrogarse varias veces la Moncloa añade que lo importante es ir aprobando año a año el techo de gasto ya que asuntos como por ejemplo la subida del sueldo de los funcionarios se pueden sacar adelante mediante decretos ley

Voz 1018 01:58 la ex portavoz de la ocupen de cava en el Parlamento catalán Mireya Noya ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras declarar en el Supremo por un presunto delito de rebelión ante el magistrado instructor ha reconocido que la declaración de independencia no era algo cosmético que pretendía ir en serio y que esa será la estratégica mantendrán los próximos investigados de esa formación secesionista

Voz 4 02:17 Nos hemos mantenido nuestro programa electoral lo hemos modificado ni una coma de nuestro compromiso el político ir en ese sentido las próximas declaraciones creemos que tendrían que también parecerse a la aquí yo eso hoy aquí

Voz 1018 02:35 en Sevilla a juicio de los ERE el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera que se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación y malversación no ha querido o no ha sabido concretar si sabía que podía estar actuando en el ámbito de la ilegalidad

Voz 5 02:46 ah sí una inexistencia de regulación de las ayudas está estaba convencido de que estábamos actuando de una manera absolutamente legal todo lo sabía lo sabía como si sabía que no había regulación con un esto en estos momentos no tengo capacidad para decirle que es lo que dice hace dieciocho años no no no

Voz 1018 03:07 eran las palabras con las que la actual presidenta de la Junta Susana Díaz ha respondido sobre las razones por las que no piensa acudir al Comité Federal socialista convocado por Pedro Sánchez para el próximo sábado

Voz 4 03:16 sí yo no he tenido tiempo ni para leerme el reglamento ni ni creo que tenga yo que está país entonces respeto absoluto a lo que tiene que hacer la dirección federal que la que tiene que dirige de hecho momento todo el ámbito interno yo estoy a lo que quizás y lo que tengo que estar en la defensa de mi tierra de Andalucía que nos estamos jugando muchísimo en España yo tengo toda la Aneri hay equipada al otro no tengo tiempo

Voz 1018 03:40 Jean Claude Juncker presidente de la Comisión Europea propone modificar su cargo y la presidencia del Consejo para ejercer una dirección política más operativa de los veintisiete Yasin Gran Bretaña lo que parece claro es que no siente especial simpatía por el negocio

Voz 0887 03:52 desde el Reino Unido Boris Johnson entre puesto que deje de te citan querías que deje de comparar a Europa con Estados Unidos

Voz 1018 04:03 el polémico de las últimas horas Carmen Luisa Castro la alcaldesa del Ayuntamiento de Güímar en Tenerife que apoya una fiesta sólo para mujeres para elegir a mis cachondo o mis estrecha por ejemplo para recaudar dinero de cara a la festividad de la Virgen de Fátima

Voz 6 04:15 en un acto que realizan para recaudar fondos este donde las mujeres sanamente con su chiste y tal hacen allí hice divierten instaban para eso ya está la lavadora o al ajedrez

Voz 1441 04:28 además un estudio pone sobre la mesa la precariedad de las asociaciones de padres y madres de alumnos a pesar de su papel en la vida escolar la mitad carecen de la mínima dotación para desarrollar su labor que apenas cuentan con una decena de integrantes

Voz 0159 04:40 es de Hombres para la Igualdad se suma la huelga del próximo ocho de marzo y pide cubrían las mujeres de una manera activa en sus tareas tanto en el trabajo como en casa

Voz 1441 04:47 detenido en Alicante un depredador sexual dedicado a captar a niñas de entre ocho y catorce años en Internet y que forma parte de una red internacional desmantelada con otros veinte detenidos en Estados Unidos y Europa ochenta de sus víctimas ya están identificadas la

Voz 0159 05:00 sucursal holandesa de Oxfam sabía desde hace ocho años que la filial en el Reino Unido había contratado prostitutas en Haití pero no lo hizo público con el argumento de que era Londres la que debía comunicarlo Veinticuatro horas después de la firma definitiva del convenio Opel anuncia que el Corsa se va a fabricar en Figueres

Voz 1441 05:15 las que también se encargará de su versión cien por cien eléctrico

Voz 0159 05:18 de esta noche el Madrid empieza a jugarse la temporada frente al Paris Saint Germain en el Bernabéu con Bale en la cuerda floja

Voz 1018 05:23 dos cinco

Voz 1 05:26 en la Cadena SER Hora catorce

Voz 8 05:43 hora catorce Madrid

Voz 1 05:47 Cristina Machado

Voz 9 05:52 buenas tardes la Comunidad de Madrid extiende el bilingüismo a la educación infantil a los niños de entre tres y seis años a partir del próximo curso y de forma paulatina a los centros que lo soliciten los expertos cuestionan el sistema madrileño sólo equiparable dicen al de mal

Voz 10 06:08 entonces sí señala lo que es un avión país que siguen señala a las asignaturas en inglés que es mal

Voz 0887 06:15 que es una ex colonia británica

Voz 10 06:17 donde el inglés es lengua cooficial incluso ahí provoca problemas no

Voz 9 06:23 la plataforma Acción Educativa ha presentado hoy en la Comisión la conclusión de un informe en el que se compara el bilingüismo en Madrid con otras regiones europeas Madrid es una especie de isla en casi todo el mundo se empieza antes pero los resultados son peores que en zonas donde se empieza más tarde donde se dedican menos horas hemos cuales juicio un presunto maltratador animal la Fiscalía pide para él un año de cárcel la acusación particular cuarenta años es un hombre que tenía cincuenta y cinco perros hacinados mal nutridos sucios Icon las orejas cortadas a cuchillos en algunos casos en una finca de Villa el Prado fue detenido en dos mil doce hoy con mucho retraso ha comenzado el juicio la acusación la ejerce El Refugio Nacho Paunero es su presidente desde el Casado lo que tenía era una real la que utilizaba para monterías fondos poniéndoles unas condiciones terroríficas animales estaban desnutridos por debajo de su peso todo llenos de garrapatas que se ropa entonces producían heridas y luego pues cachorros en pésimas condiciones perras al punto de parir había dos animales muertos justo fuera de la valla en su primera declaración ante el juez hace unos minutos el cazador ha dicho que no era consciente del estado de los animales porque en los últimos días había pedido un amigo que se encargará de cuidar los que él sólo iba por la noche y que como no había luz no veía lo que pasa Ramos apuntar otras noticias con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 07:45 el juez del caso Púnica ha vuelto a rechazar la petición de Francisco Granados para imputar a Cristina Cifuentes Ignacio González y Esperanza Aguirre

Voz 0159 07:52 en el auto previo a la declaración del exconsejero madrileño

Voz 0887 07:55 yo del pasado lunes García Castellón vuelve a recordar que esa citación no está justificada

Voz 0159 08:00 el Ayuntamiento de Madrid adjudicado ya dos mil quinientas viviendas de la EMVS de las cuatro mil que se comprometió a levantar en toda la legislatura los pisos serán para el alquiler social no para la venta porque según la alcaldesa Manuela Carmena el Consistorio no pretende hacer negocio con los inmuebles

Voz 0887 08:14 la detenido en Barajas a punto de huir a Colombia al hombre condenado por malos tratos a su pareja y al que ya restó un otro avión hace menos de un mes el agresor había incumplido con la prohibición de comunicarse con la víctima a la que envió mensajes amenazándola de muerte

Voz 0159 08:27 la policía busca en Aranjuez a dos de los cinco chicos que el pasado lunes agredieron a un menor de diecisiete años en la puerta de su colegio ya se ha identificado a tres de los agresores la víctima fue atendida con lesiones en la cara el pecho y el estómago

Voz 0887 08:38 quién deportes el Real Madrid juega esta noche en la ida de octavos de final contra el París Anne Germaine será a las nueve menos cuarto de la noche en el Bernabéu desde las ocho y cuarto en Carrusel Deportivo

Voz 9 08:47 sí desde esta mañana ya suena mucho francés en las calles de Madrid decenas centenares de aficionados del París Saint Germain han llegado ya a la capital para asistir esta tarde a ese partido contra el Madrid se esperan cuatro mil seguidores franceses setecientos de ellos considerados ultras para los que se ha preparado como siempre en estos casos un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Bernabéu lleva toda la mañana Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 0089 09:20 qué tal buenas tardes de nuevo Cristina absoluta normalidad aquí en los alrededores del Santiago Bernabéu no se hayan registrado ningún tipo de incidentes la actividad laboral y comercial de este área de Chamartín sólo se ha roto ahora lo escuchábamos durante la mañana con los cánticos de los aficionados del PSG cánticos que se escuchan desde este punto de reunión que ha fijado el club francés al adicto al estadio para entregar a sus seguidores la entrada del estadio IU una pulsera identificativa que impide la reventa de esa entrada os enseñan ambos documentos cuando acceda al estadio au simplemente no se va a poder entrar de cualquier modo los galos piensan ya en la victoria así nos lo comentaban los aficionados del PSG

Voz 0887 09:59 más diecisiete madre Mari Pedro en París está bien así

Voz 11 10:05 sí ahora

Voz 0887 10:06 está bien Madrid no lo piense dos dos dos está bien Shakespeare yo yo para eso está dos uno por Paris Saint Germain

Voz 0089 10:21 así que dos uno para el París san Germain la operación de seguridad tú lo comentabas lleva ya varias horas activada la única preocupación ahora son esos setecientos seguidores radicales del equipo francés aunque los más violentos nos ha dicho la Delegación del Gobierno no han podido venir un total de mil ochocientos F

Voz 0887 10:38 vivos policiales y de emergencias Velandia por una tarde tranquila en la que ver un gran partido

Voz 9 10:51 vamos a saber cómo está el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 10:54 buenas tardes tan sólo encontramos circulación lenta con paradas prolongadas la A1 hasta Nudo de Manoteras de entrada a la capital tengan precaución semana transitar por esta vía en el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad no registramos incidencias a destacar de la red principal ni en la secundaria el tráfico es fluido también en los accesos a Madrid tanto de entrada como de eso

Voz 9 11:13 el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki cómo se circula por las calles de la ciudad

Voz 13 11:18 hola buenas tardes con algo más de intensidad en la zona centro donde cabe destacar atentos en el Paseo de Recoletos desde Cibeles en sentido Plaza de Colón hay un vehículo averiado ocupando el carril derecho Por otro lado debido a la actuación de los equipos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid está cortada la calle Arturo Soria a la altura de José Silva produciendo por tanto cortes y desvíos de tráfico la M30 en general las situaciones cómoda con algo más intensidad desde la Avenida América hasta alcanzar el puente de Ventas en sentido Nudo Sur abre

Voz 9 11:45 primera hora de esta madrugada a las doce y media un chico de veintiséis años ha sido atropellado por un conductor que ha perdido el control del vehículo y se ha subido a la acera en la calle Vallehermoso de la capital el chico herido que está ingresado en el hospital con pronóstico reservado estaba paseando a su perro que ha muerto en el accidente tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 12:08 buenas tardes las temperaturas poco a poco van subiendo esta mañana sólo teníamos heladas en cotas medias y altas de la sierra ahora a punto de registrarse las máximas se situarán eh

Voz 0887 12:19 el dos de los diez grados en la mayor parte de la comunidad

Voz 0978 12:22 sobre todo por las nubes que serán abundantes en muchos momentos bancos de niebla precaución en carretera ese suelo que mantendrá el ambiente frío con viento pero aflojando todavía con una racha de más de treinta kilómetros por y este tiempo los va a acompañar también los próximos días mañana y el viernes alternando nubes con ratos de sol ambiente incluso un poco suave durante las tardes el fin de semana volverán a bajar las temperaturas la lluvia ganará protagonismo

Voz 9 12:44 están escuchando a catorce Madrid con la producción de Teresa Rubio en la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido la última tecnología médica de la Universidad de Navarra ahora a su alcance en Madrid con las pólizas de salud

Voz 0887 13:07 queremos ayudarle a conocernos por eso el ofrecemos incluir a sus hijos

Voz 9 13:11 Piris descubre otra forma de asegurar su salud e informe de las condiciones de esta oferta en acusa madrid punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 14 13:24 en la en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas Julio espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regional en a experiencias consigo indies botes centrados en el a espaldas el musical punto com

Voz 1 13:42 Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 9 13:48 vamos a ir por partes primero con la decisión ya publicada en el volcán de la Comunidad de Madrid de generalizar la enseñanza bilingüe

Voz 1434 13:54 la etapa de tres a seis años el año pasado comenzó como un proyecto piloto pero a partir del curso que viene se extiende a otros veintisiete centros de la región después de forma paulatina a aquellos que lo soliciten Laura Gutiérrez cuéntanos

Voz 1275 14:08 sesenta y dos de los trescientos sesenta y nueve colegios bilingües de la región impartirán enseñanza en inglés desde primero de Infantil hasta sexto de primaria a partir del curso que viene la Consejería de Educación asegura que la valoración ha sido positiva en los treinta y cinco centros que han comenzado a aplicar el bilingüismo en la etapa de tres a seis años de forma experimental este curso aunque no informe sobre la mesa ni estudios que vayan más allá de una impresión de equipo docente y directivo podemos pide por eso que antes de seguir extendiendo el bilingüismo se evalúe su marcha Rafael Van Dyck en consejero Beatriz la diputada de Podemos

Voz 15 14:41 el aprendizaje ese segundo idioma en esa etapa de tres seis no solamente tiene los beneficios implícitos de empezar a conocer ese es el segundo idioma sino también en la parte no cognitiva en la parte de flexibilización ampliarlo

Voz 16 14:54 no a la etapa de tres años nos parece la irresponsabilidad por parte el Gobierno Cifuentes enorme desde Podemos pedimos que primero se evalúen condiciones este programa

Voz 1275 15:04 doce de los centros que se van a sumar al bilingüismo en infantil están en la capital el resto en Alcalá Tres Cantos Soto del Real o conversar

Voz 1434 15:11 la Consejería habla de valoración positiva del proyecto piloto que se puso en marcha el año pasado aunque los expertos advierten de que el sistema que se aplica en Madrid no está funcionando empiezan demasiado pronto con asignaturas que ya en Primaria serán íntegramente en inglés INI los profesores se pueden expresar lo bien que quisieran ni los alumnos entienden todo precisamente bien la Asamblea acción educativa una plataforma que reúne a profesionales de todos los ámbitos de la educación ha presentado las conclusiones de un informe donde han analizado el impacto del sistema bilingüe en las aulas madrileñas y lo ha comparado con lo que se hace en otros países Madrid es una especie CIE de islote en casi todo el mundo porque en pocas regiones en pocos países se enseñan asignaturas totalmente en inglés y encima aquí los resultados son peores que allí donde se aprende a edades más tardías o con menos horas lectivas Laura

Voz 1275 15:59 si sólo hay dos regiones en todo el mundo donde se utiliza una lengua extranjera para enseñar una asignatura en Primaria Madrid y Malta

Voz 10 16:06 que es una ex colonia británica donde el e Ingleses Lengua cooficial los niños hispanos que estudian en Oregón en Portland tienen más horas de castellano de español que lo niños que estudian en el programa bilingüe de la Comunidad

Voz 1275 16:22 sólo hay tres regiones donde la enseñanza bilingüe inglés comienza a los tres años una de ellas Madrid

Voz 10 16:27 ocho países empiezan a los ocho años pero hay países que empiezan más tarde entre los siete y los nueve años

Voz 1275 16:33 se estudio menos horas a edades más tardías ICO mejores resultados porque los mitos dice acción educativa son falsos

Voz 10 16:40 no existió un periodo crítico Nilo niños son como esponjas como señala el British Council los niños aprenden mejor en la lengua que conocen mejor los profesores enseñan mejor en la lengua que mejor conocen en lugares donde se ha puesto en funcionamiento estos programas se ha demostrado que hay una clara segregación socioeconómica

Voz 1275 16:59 el informe pide que se paralicen bilingüismo estudie de forma urgente de forma independiente

Voz 1434 17:05 gracias Laura dos de la tarde diecisiete minutos a quemas

Voz 8 17:10 Madrid

Voz 9 17:13 íbamos ahora a Móstoles donde entorno a la una de la tarde ha comenzado el juicio contra un cazador acusado de maltrato

Voz 1434 17:19 tú animal la Fiscalía pide un año de prisión y la acusación particular que ejerce El Refugio pide cuarenta años por maltratar a cincuenta y cinco perros en una finca de Villa del Prado Él en su defensa esta mañana en su primera declaración ante el juez ha dicho que cuál te iba a ver a los perros era por la noche y que como no había luz pues no sabía que estaban tan mal Sara selva

Voz 17 17:42 les buenas tardes buenas tardes sí dice que durante los últimos cinco días antes de que le detuvieran había encargado a un compañero que cuidar a los perros por las mañanas el dice que iba por las noches llevarles agua comida pero no era consciente del estado en el que estaban porque no veía bien la Guardia Civil encontró a los cincuenta y cinco perros en la finca en agosto de dos mil catorce hacinados desnutridos llenos de garrapatas y sentados sobre sus propias heces Él en su defensa dice que si estaban desnutridos es porque algunos estaban enfermos no tendrían apetito como acusación particular se ha personado la protectora El Refugio Nacho Paunero es su presidente

Voz 9 18:14 no estamos de enhorabuena sentamos aún casado en el banquillo desde el refugio como acusación popular o como en particular pedimos cuarenta años de cárcel por cincuenta y cinco presuntos delitos de maltrato animal y este personaje tenía los animales los animales una finca de forma terrorífica desnutridos fatal en pésimas condiciones mucho de ellos según salieron de allí murieron

Voz 17 18:39 la Fiscalía pide en cambio un año de prisión y tres de inhabilitación para trabajar con animales a esta hora el juicio sigue celebrándose

Voz 0887 18:49 estoy preocupada tengo que llevar a mi hijo al dentista

Voz 18 18:53 verdad es importante que sea un dentista Aino un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza un poco en colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por tu salud

Voz 19 19:09 no soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesito un préstamo para cancelar deudas a un embargo soluciones con hipoteca punto com préstamos desde diez mil hasta tres millones de euros soluciones con hipoteca punto com

Voz 20 19:28 hola muy buenas hoy Charo del pozo he perdido trece kilos estoy contentísima a raíz de la menopausia empecé a coger muchísimo volumen desde que estoy en cuerpo libre lo he conseguido yo empecé gracias a mi marido que me animó muchísimo estoy muy muy contenta cuerpo libre un toro en dos XXXII XXXII

Voz 21 19:48 EFE Si alquilas sin comisiones vivienda asiáticos de alto standing en Madrid zona Vall de Zarza Puerta de Hierro con trastero y garaje altas calidades cocinas totalmente equipadas domótica residencial como piscina de verano

Voz 22 20:00 climatizada gimnasio jardines hizo unas infantiles más información en residencial Pegasus punto com llamando al nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno

Voz 0887 20:10 informamos que en breve bajarán las temperaturas y lo más

Voz 23 20:13 importante también bajó y mucho los precios en ocasión Plus

Voz 0887 20:17 Como lo oyes bajada de precio en más de dos mil coches de ocasión coches para todos los bolsillos por tiempo limitado sólo esta semana la mejor relación calidad precio del mercado o casi un plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno casi un plus punto com

Voz 24 20:34 no teníamos por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados a ambos da fácil

Voz 0887 20:55 sus canciones en más de una ocasión el próximo dos de marzo el carismático grupo sevillano Siempre Así visita el Casino Gran Madrid Torrelodones aproveche esta oportunidad única venga disfrutar la música en directo de su concierto más personal más información en Casino Gran Madrid

Voz 25 21:12 punto es bolas hoy María Adánez te invito a descubrir quiénes Lulu verdad o ficción mental en el teatro guías antes el veintiuno de febrero al veinticinco de marzo luz de Paco Becerra en el teatro Bellas Artes Direcció

Voz 1410 21:27 Don Luis León venta de entradas en teatro Bellas Artes punto es y taquillas del teatro

Voz 26 21:33 este fui la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor Eco Boost que fue la misma que esperamos que tú tengas cuando el jueves motor Eco Boost para muchos el mejor motor gasolina del mundo

Voz 0887 21:47 Ford Kuga con motor Eco Boost ahora por diecisiete mil seiscientos euros con eco bonos de seis mil cien euros solo este mes financiando con FC condiciones en Fort punto es y sólo hasta final de mes prueba en la reforma de concesionarios

Voz 19 21:58 necesites financiación para tu pyme liquidez busca su inversión para tu negocio la Comunidad de Madrid a través de Avan Madrid te lo pone fácil con el Plan de Autónomos disponemos de más de sesenta millones de euros para operaciones si eres autónomo tú eliges el importe y el plazo más información en Aba en Madrid punto Es en la calle Jorge Juan treinta en el noventa y uno cinco setenta y siete setenta y dos setenta aval Madrid

Voz 1 22:21 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 22:27 el juez del caso Púnica al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha vuelto a rechazar la petición de Francisco Granados para que Cristina Cifuentes Ignacio González y Esperanza Aguirre sean imputados en esa trama de corrupción el auto es en cuál el caso previo a la declaración del lunes de Granados cuando implicó a la presidenta a sus antecesores en la caja B del Partido Popular de Madrid por ahora no imputación no sólo lo deben estar celebrando en el PP también es una buena noticia para el socio de investidura para ciudadanos Javier Bañuelos

Voz 0887 22:56 sí literalmente Ignacio Aguado celebra que Cifuentes no vaya a ser imputada que es una buena noticia para los madrileños

Voz 27 23:03 es suficiente con tener un presidente regional imputados el señor Ignacio González como parece una tener una segunda imputación de la presidenta regional yo espero que estipula que no se produzca pero desde luego si se produce la imputación de la semana Cifuentes pediremos su dimisión

Voz 0861 23:16 pues de momento esa imputación no se ha producido el juez del caso Púnica ha rechazado la imputación de Cifuentes pero como decías el auto fechado el lunes es previo a la confesión que hizo ante el juez Francisco Granados es decir a día de hoy la Audiencia Nacional aún no ha reaccionado a la declaración que hizo el lunes el presunto cerebro de la Púnica desde Podemos su secretario general en Madrid Ramón expirar augura que tarde o temprano la corrupción acabara manchando a la presidenta

Voz 28 23:40 Cristina Cifuentes ha formó parte del Partido Popular de Madrid durante los últimos treinta años

Voz 0159 23:43 sí por supuesto que desde el Partido Popular de Madrid

Voz 28 23:46 durante los últimos treinta años Le van a salpicar Pires al P

Voz 0861 23:48 por cierto la comparecencia de la presidenta de la Comunidad en el pleno de la Asamblea sigue en el aire Ciudadanos ha encargado un informe jurídico quieren que los letrados de la Asamblea aclaren si el reglamento permite o no su citación

Voz 1434 23:59 en el Partido Popular siguen explotando el tinte machista de las palabras de Granados cuando aseguró que González y Cifuentes habían mantenido una relación sentimental para tapar la más grave de las acusaciones que hizo el presunto cabecilla de la trama Púnica contra la presidenta no aportó pruebas documentales pero Granados incluyó a Cifuentes en el núcleo duro de la financiación irregular del partido por mucho que los actuales dirigentes traten de negar lo Fernando Martínez Maíllo coordinador general del PP esta mañana en Hoy por hoy

Voz 29 24:27 pues mire lo único que podemos hacer desde el Partido Popular sensatamente porque creo que ella no está acusada no ya digo judicialmente que no lo está sino por nadie directamente en temas de corrupción sinceramente tanto yo creo que colocar las cosas

Voz 1434 24:40 apoyo Cifuentes ahora volverá a ser candidata Martínez Maíllo no ha querido pillarse los dedos cuando le preguntaba bueno me ha dicho que cree que Cristina Cifuentes tiene que repetir

Voz 1018 24:51 como candidata verdad

Voz 29 24:53 yo lo que digo es que está haciendo un magnífico trabajo Iker de lo hoy por hoy no tenemos ninguna candidata en por qué

Voz 1434 25:00 hoy por hoy no hay ninguna candidata mejor hoy la alcaldesa de la capital Manuela Carmena también se ha referido a este asunto pide autocrítica ir reconversión ante tanto caso de corrupción

Voz 1410 25:11 yo creo que esa especie de gota a gota a esos constantes conocimientos de cómo parece que se va creciendo lo que ha podido ser una absoluta ilegal forma de financiación del Partido Popular yo creo que nos obliga a todos a a pedir al Partido Popular ese partido que que representa a la derecha española que es un partido consolidado respetuoso respetable no nos obliga a pedirles que tomen una medida decisiva diríamos de autocrítica hice de reconversión no

Voz 1434 25:42 Manuela Carmena que esta mañana ha visitado algunas de las nuevas promociones de vivienda pública que están en distintas fases de desarrollo pero que si los planes salen según lo anunciado supondrán dos mil trescientas viviendas más para alquiler social antes de que acabe esta legislatura Felipe Serrano

Voz 0622 25:58 en un recorrido por los distritos de Villaverde y Puente de Vallecas que es donde están algunos de los más de dos mil trescientos pisos en distintas fases de tramitación y ejecución en total la obra contratada hasta el momento es de casi ochenta millones de euros con la llegada de Carmena al gobierno municipal la EMVS cambió radicalmente la estrategia de venta del Partido Popular ir recuperó la naturaleza para la que fue creada la construcción de viviendas públicas para dar alojamiento a los más necesitados

Voz 1410 26:25 la vivienda no es una competencia a la constitución de la vivienda ni el Proder de viviendas no es una competencia directa del Ayuntamiento pero tenemos muy claro que aunque la competencia sea fundamentalmente de otros organismos del Estado como la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento es la primera puerta la puerta a la que se llama a la puerta de la que se sí

Voz 0887 26:43 dije una solución ir por eso nosotros pues desarrollamos esta política

Voz 0622 26:47 en este sentido el esfuerzo inversor de la Comunidad de Madrid es muchísimo menor que el del gobierno municipal Marta Higueras primera teniente de alcalde y presidenta de la empresa

Voz 1410 26:56 eh

Voz 1516 26:56 nosotros hemos dicho ya que estamos haciendo dos mil quinientas viviendas en esta legislatura la previsión de la Comunidad de Madrid son exactamente ciento cuarenta viviendas pues yo creo que el número es suficientemente significativo no como para responder a esa pregunta la Comunidad Madrid está haciendo ciento cuarenta nosotros Ayuntamiento estamos haciendo dos mil quinientas

Voz 1434 27:18 en ella saben que de otro tipo de alquiler del alquiler turístico en la Comunidad de Madrid vamos a hablar justo dentro de una semana el miércoles que viene en una nueva edición de Madrid futura

Voz 23 27:28 qué hacemos con los apartamentos turísticos como se ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 30 27:35 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento un debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 31 27:58 entrada libre hasta completar aforo

Voz 32 28:06 joya móvil civil de su coche exija su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas Angel móvil estamos constantemente comprando coches con la masa el tasación además ya móvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes all be desoír hacer kilómetros ya móvil cumpla su coche al más alto precio com cuéntelo ya móvil

Voz 33 28:26 mira soy Carlos y nada que bajen la última no

Voz 34 28:30 el adolescente me llamo Alfonso

Voz 5 28:33 bueno Historias de madrugar y de amigos indebida yo quería decirle que eso se preocupe la racios ahora llega al teatro a esto

Voz 33 28:41 es alturas todo el mundo sabe que la materia se transforma

Voz 0887 28:45 hasta el dieciocho de febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años debidas en el aire ahora en teatro

Voz 33 28:55 buenas noches

Voz 1 28:57 hora catorce los deportes

Voz 1441 29:03 Iván Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes

Voz 1018 29:06 hoy es día de partido vuelve a la Champions ida de los octavos de final entre el Real Madrid el Paris san Germain que se enfrentarán a las nueve menos cuarto de la noche en el Santiago Bernabéu Zidane ha convocado a toda la plantilla para el compromiso ante los parisinos aunque eso sí el lesionado Vallejo y el sancionado Carvajal no podrán jugar ante el conjunto de Unai Emery el doce veces campeón de Europa recibe al todo poderoso PSG de Cavani P y Neymar los parisinos aterrizaron ayer en la capital de España y esta noche estarán arropados por cuatro mil franceses en las gradas del Bernabéu un estadio que estará completamente lleno a la hora del partido al Atlético de Madrid por su parte ha aterrizado hace unos minutos en Copenhague donde mañana disputará a las nueve y cinco de la noche el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League la principal novedad en los colchoneros es la ausencia del delantero Diego Costa el hispano brasileño no ha viajado a Dinamarca con sus compañeros porque arrastra unos problemas musculares

Voz 9 29:51 que pasen una buena tarde hasta mañana adiós

Voz 1 30:01 dos y media de la tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos el Gobierno trabaja ya con la idea de que no habrá no

Voz 0887 30:22 los presupuestos son desencuentro político conciudadanos es cada vez mayor tampoco parece avanzar el acercamiento hacia

Voz 1018 30:27 el PNV ya Ante este escenario Moncloa

Voz 0887 30:30 Ministerio de Hacienda dan por sentado que será preciso mantener la prórroga vigente durante todo este año incluso algo más seguir con las mismas cuentas en dos mil diecinueve siempre que sea posible actualizar lo que se conoce como el techo de gasto legalmente nada lo impide lo único que no se plantea es ir hacia unas elecciones anticipadas distintas fuentes lo han subrayado esta misma mañana lo que parece un mensaje claro a la formación de Albert Rivera cuyo número dos José Manuel Villegas considera congelado el acuerdo político que permitió a Rajoy llegar a Moncloa en el PP su portavoz parlamentario Rafael Hernando capea como puede esta aviso

Voz 1089 31:06 no es un acuerdo de investidura que ya hemos cumplido efectivamente con nuestra parte como os decía está congelado mientras PP incumpla y por lo tanto estamos a a la espera de del Partido Popular cumpla

Voz 2 31:16 creo que el el pacto tiene buena temperatura allí hombre yo espero que salgan de ese frío que yo creo que es un contagio del ambiente no en estos momentos en que el clima en España pues ya sabemos que es gélido fuera no aquí en el Parlamento no

Voz 1018 31:32 enseguida nos contará Sonia Sánchez nuestra jefa de Política como están ahora mismo las cosas entre el PP y Ciudadanos desde el Supremo Alberto Pozas nos trasladará lo que se sabe en torno a la declaración de la ex diputado de la CUP Mireia Boya ante el juez Pablo Llarena salido sin medidas cautelares por lo que ha trascendido ha asumido que la declaración de independencia no era algo cosméticos sino que buscaba una efectividad real espera que las personas de su misma formación pendientes de declarar vayan en esa misma línea

Voz 4 32:00 Nos hemos mantenido nuestro programa electoral lo hemos modificado ni una coma de nuestro compromiso político aquí en este sentido las próximas declaraciones creemos que tendrían que también parecerse a la que yo hecho hoy aquí

Voz 1018 32:25 miércoles catorce de febrero a las nueve menos cuarto de la noche partido de ida de octavos de final de Champions en el Bernabéu entre Real Madrid y París Anne Germaine no hará falta decir en este programa quién parte con favorito gran despliegue de seguridad Alfonso Ojea

Voz 35 32:37 hola buenas tardes absoluta tranquilidad en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu no se ha registrado ningún tipo de incidente la actividad laboral y comercial de esta zona norte de Madrid sólo se ha roto durante la mañana con los cánticos de los aficionados del PSG cánticos que se escuchan de aquí estamos en un punto de reunión ha fijado el club francés para hacer entrega a sus seguidores de la entrar al estadio y también de una pulsera identificativa que impide la reventa de esa entrada la operación de seguridad lleva ya varias horas activada la única preocupación ahora son esos setecientos seguidores radicales del equipo antes aunque los más violento Nos dice la Delegación de Gobierno en Madrid no han podido venir un total de mil ochocientos efectivos policiales y de emergencias se encargan ya ve que nada suceda durante esta tarde en la que esperamos ver un gran parte

Voz 1018 33:26 no gracias Alfonso completamos dibujo Antonio Martín Adrián Prado buenas tardes ahora empezamos a Abbás notorio de Jean Claude Juncker y el

Voz 0159 33:31 ente de la Comisión Europea defiende que su cargo de presidente del Consejo se unifiquen

Voz 36 33:36 es que no pita

Voz 0887 33:39 Juan

Voz 0159 33:40 en lo que considera que no va a ser posible antes de dos mil diecinueve propone también que la Unión tenga un sistema bicameral y que cada Estado miembro cuente con un comisario de día

Voz 1018 33:47 la acción exclusiva Susana Díaz ha justificado eh

Voz 0159 33:50 todo el Comité Federal del PSOE del sábado porque asegura que no conoce el nuevo reglamento del partido está centrada en Andalucía

Voz 4 33:55 es que yo no he tenido tiempo ni para leerme el reglamento en di di creo que tenga yo que está Pais y lo que tengo que estar en la defensa de mi tierra de Andalucía yo tengo toda la Aneri ahí para al otro lo de Godín

Voz 0159 34:05 desde la legalidad del ex consejero de Empleo andaluz José Antonio Viera ha defendido en el juicio de los ERE que actuó dentro de la ley pero no ha sabido aclarar si sabía que las ayudas que se estaban dando no estaban reguladas por ninguna norma

Voz 5 34:15 está estaba convencido de que estábamos actuando de una manera absolutamente legal si sabía que no había regulación en estos momento no tengo capacidad para decirle que es lo que hice hace dieciocho años situación

Voz 0159 34:28 muy precaria las asociaciones de padres y madres denuncian que la mayoría carecen de recursos económicos y materiales y tienen poco personal

Voz 4 34:35 necesitan más apoyos económicos por destacar algunos

Voz 1 34:37 no

Voz 4 34:39 y sobre todo pues más implicación de otras familias

Voz 0159 34:42 la mayoría piden además que la religión no sea evaluable y que haya una asignatura específica sobre valores nuevo plan industrial la dirección del grupo PSA ha confirmado que la planta aragonesa de Figueruelas se va a fabricar el nuevo Opel Corsa su versión eléctrica Ana Sánchez de Comisiones Obreras

Voz 37 34:55 ese es el niñas completamente llenas a partir del dos mil diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve e inclusivo pues se poder ampliar esta capacidad indigna

Voz 0159 35:06 ahora sí aseguró sentirse el escritor Ildefonso Falcones después de que la Fiscalía haya pedido para él nueve años de cárcel por un supuesto fraude millonario por tramitar los derechos de sus obras a entidades en el extranjero

Voz 38 35:16 no no lo entiendo hay una una presión casi casi delictivas y chantaje en el mundo administrativos física

Voz 0159 35:27 lo sabían no denunciar la directora de la rama de Oxfam en Holanda ha reconocido en una radio de ese país

Voz 39 35:33 por eso Manet si tú vamos

Voz 0159 35:36 eh que sabía desde dos mil doce que la sucursal británica había contratado prostitutas en Haití que una información impactante pero ha añadido que no lo denunció porque consideraba que eso correspondía a sus compañeros del Reino Unido

Voz 6 35:50 Miguel Ángel Aguilar

Voz 40 35:54 José Antonio el telegrama de espaldas Jean Claude Juncker presidente de la Comisión Europea la reforma de las instituciones comunitarias que acaba de presentar en Bruselas avanzada cuando el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado ante el Europarlamento el pasado trece de septiembre ahora vuelve sobre la propuesta de fusionar los cargos de presidente del Consejo que representa a los Estados miembros de la Comisión con funciones ejecutivas el monopolio de la iniciativa legal señoría ser espera pronto en Madrid para presentar esa propuesta Illa de la defensa europea hay que reaccionar al vacío de esto

Voz 1018 36:30 Juan Miguel Ángel Aguilar que mañana podrá con nosotros Alicia Molina y Noema Valido en la técnica Adrián Prado y Carlos Cala la producción y Jordi Carbó como siempre con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:38 las temperaturas siguen su línea ascendente pero hoy con nubes abundantes en la mayor parte del país quedan un poco atenuada así pues durante la tarde máximas en la mitad norte de cinco a diez grados es aquí donde las nubes van a ser más abundantes con algunas lluvias débiles van desapareciendo las del Cantábrico Galicia más solemnes sur con temperaturas más altas de quince a veinte grados las más altas en el sureste peninsular y en Canarias los próximos días sobre todo mañana jueves y el viernes más horas de sol con temperaturas que durante la tarde dará lugar ambiente incluso suave el fin de semana volverán a bajar ganará protagonismo la lluvia

Voz 1018 37:10 llevamos todavía Tenerife porque el Ayuntamiento de Güímar que dirige la popular Carmen Luisa Castro apoya la celebración de una fiesta el próximo tres de marzo sólo para mujeres para elegir por ejemplo a mis cachondeo o mis estrecha el objetivo es recaudar dinero para la festividad de la Virgen de Fátima Begoña Ávila

Voz 0274 37:26 la alcaldesa del municipio tinerfeño de Güímar Carmen Luisa Castro ha respondido los argumentos vertidos desde diversos colectivos

Voz 1434 37:32 que lamentan que decía el ayuntamiento esas subvenciones

Voz 0274 37:35 aunque sólo sea con el transporte de los vecinos eventos que denigran a la mujer hasta el punto de otorgar en la cena el título por ejemplo de Ming licenciada en follón metería para la edil del PP su papel no es el de custodiar fiestas privadas como estas

Voz 6 37:48 como si queremos jugar al ajedrez allí a disfrutar sanamente preguntar Titi porque ese tienen que esconder porque todo es porque pusieron el grito de lo hayan también yo lo cierto es mi municipio más diez

Voz 0274 38:02 según Castro la Comisión de Fiestas ha puesto en contacto con ella lamentando la repercusión que ha tenido el evento

Voz 1 38:09 hora catorce Cadena Ser

Voz 1410 38:14 un recinto eh eh y un recibo dividido entre docentes es menos recibo convergen

Voz 41 38:22 a plan estar seguro puedes agrupar el pago de estos seguros BBVA y fraccionar los sin coste en doce meses cuantos más agrupe es más ahorras informa ten BBVA

Voz 42 38:31 la línea creando oportunidades

Voz 0887 38:34 si no te gusta deja luego de tu ciudad

Voz 6 38:37 corre vuelve a empezar

Voz 0887 38:40 tú cambia todo lo que quieras que con la rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 43 38:45 lleva T2 gafas graduadas con antes reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve

Voz 0887 38:52 horas solo en ópticas en

Voz 44 38:55 también queremos cuidar de ti para siempre por eso todos nuestros pacientes tienen las revisiones gratis para toda la vida ya una consulta gratuita en el novecientos ciento uno cero cero uno Cuén Vitaldent punto com tu salud empieza en tu boca usarla empieza en Vitaldent consulta condiciones en Vitaldent punto com

Voz 45 39:14 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 1 39:27 tienes un minuto ahora claro now para

Voz 46 39:30 para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixa

Voz 47 39:34 van Family Nau Metro hacerla desde aquí aquí aquí y sobretodo ahora descubrirá Family Now Caixabank

Voz 0887 39:46 en Carrefour todo eso está el dieciocho de febrero tires el plátano de Canarias a sólo noventa y cinco céntimos el kilo

Voz 1 39:56 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 40:00 eh Marina político entre gobierno y ciudadanos se traduce ya en un giro State México de Moncloa ante la posibilidad de que finalmente no haya nuevos presupuestos este año ni este ni tampoco el próximo porque nada prohibe una prórroga de la prórroga y en todo caso lo que Moncloa no contempla es ir hacia unas elecciones anticipadas vamos por partes y lo primero en el hemiciclo el cruce abierto de reproches que esta mañana se puede escuchar en la sesión de control Mar Ruiz

Voz 1441 40:25 buenas tardes sí fuego cruzado que eclipsado al resto de batallas políticas hoy en el Congreso el PP contra atacaba Rivera hay sus ataques por los casos de corrupción poniendo en solfa las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la financiación de la formación naranja y todo con un pacto de investidura que Ciudadanos congelado en tanto que el PP no lo cumpla José Manuel Villegas Fernando Martínez Maíllo

Voz 1089 40:45 el Partido Popular ahora mismo está incumpliendo el acuerdo de investidura el acuerdo está congelado mientras el Partido Popular siga protegiendo a cargos públicos imputados por lo tanto esa ruptura no depende de nosotros depende de Partido Popular Ciudadanos

Voz 48 40:57 está tensando la cuerda excesivamente siempre plantea escenarios de división y de ruptura acto ese discurso duro impostado y exagerado

Voz 0887 41:08 la quema de converso dentro de la Ramón

Voz 9 41:11 pero al PP se le abre además otro frente con la bronca

Voz 1441 41:13 entre Ciudadanos y el PNV formaciones ambas que necesita para aprobar los Presupuestos afloraba en la pregunta de Juan Carlos Girauta la vicepresidenta Sáenz de Santamaría

Voz 49 41:22 con los nacionalistas no se puede construir nada sucede se regalaron al PNV un cupo Nastun justo y solidario a unos presupuestos que tiene bloqueados el PNV

Voz 9 41:33 la defensa de la unidad de España se hace

Voz 50 41:35 esa mente uniendo los España al menos para nuestro partido es mucho más que Ciudadanos

Voz 9 41:40 el Partido Popular el PNV recuerda que la pelota

Voz 1441 41:43 los presupuestos está en otro alero y son PP y Ciudadanos los que tiene

Voz 1018 41:47 en que ponerse de acuerdo gracias a Mary fuentes del Gobierno y el propio ministro de Hacienda Cristóbal Montoro fuera de micrófono aceptan la idea de que ese desencuentro creciente puede tener una consecuencia directa en el bloqueo de la presentación de unas nuevas cuentas públicas pero la advertencia es que en ningún caso se trabaja en un adelanto de las elecciones porque la prórroga puede llegar a ser doble a Sánchez buenas tardes

Voz 1434 42:08 qué tal buenas tardes bueno sí en pura teoría la prorroga puede ser doble triple o quién sabe efectivamente el ministro Montoro ha explicado en una conversación informal con periodistas en el Congreso que la Constitución dice que los presupuestos se pueden prorrogar y que no impide de ninguna manera que esa prórroga pueda producirse varias veces esto es como dices una clara advertencia al resto de los partidos especialmente al pene tuve muy muy especialmente a Ciudadanos cuyo líder ha llegado a decir en los últimos días que es el está agotando la paciencia con el PP la respuesta del Gobierno es clara aunque no haya Presupuestos no va a haber adelanto electoral La Moncloa explica que lo importante es que año a año se vaya sacando adelante el techo de gasto que es una concepción obsoleta pensar que un Gobierno no puede seguir adelante si no tiene unas cuentas actualizadas ya que cuestiones

Voz 1018 42:51 como por ejemplo la subida de sueldo de los funcionarios

Voz 1434 42:53 te pueden ir sacando adelante mediante decretos ley en todo caso aseguran en el Gobierno que están súper tranquilos porque creen que al final si va a haber acuerdo para sacar adelante los presupuestos de dos mil dieciocho pero que si no lo hay Mariano Rajoy

Voz 1018 43:05 va a seguir gomero fíjate son el cómo han debido cambiar las cosas hace poco más de un mes Luis de Guindos el ministro de Economía que esta tarde se examina en el Parlamento Europeo como aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo consideraba aquí en la SER prácticamente seguro que sí habría presupuesto

Voz 51 43:18 para habría que lógicamente con con Ciudadanos habría que hacerlo también con Coalición Canaria y había que hacerlo con el Partido Nacionalista Vasco que yo el escenario central con el cual funcionamos es que va a haber va a haber Presupuestos no Ny escenario les doy una probabilidad del noventa por ciento es que hay es que hay es que pueda haber Presupuestos no

Voz 1018 43:37 a la hora de Cataluña Mireia Boya ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP el pasado veintidós de agosto eh

Voz 52 43:43 Temas que llega el momento de decretar la muerte del Prusés creemos matar el Prusés de una vez por todas y que convence comience la vía que tantas veces hemos ha señalado como India el INE Bill había inevitable que es la vía de la unilateralidad la de la desobediencia la de la insumisión la de hacer

Voz 1434 44:04 este Parlament

Voz 52 44:06 soberano respecto a los poderes de Les

Voz 1441 44:09 Estados hoy esta ex diputado de la CUP

Voz 1018 44:11 estrado Pablo Llarena por un presunto delito de rebelión ha salido en libertad sin medidas cautelares porque la fiscalía no las ha pedido por lo que ha trascendido durante su comparecencia ha asumido que esa declaración unilateral de independencia buscaba una efectividad real que no fue algo cosmético aunque y eso sí asegura que no tuvo ningún papel activo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0978 44:30 qué tal buenas tardes ante el juez la ex diputada de la CUP ha negado que los políticos a la ciudadanía de Cataluña hayan promovido la violencias a fue ha dicho la policía ha negado pertenecer a ningún comité estratégico ni tampoco ha seguido ninguna hoja de ruta plasmada en un documento secreto

Voz 4 44:43 el cocadas eh no lo había visto nunca y nunca hemos participado en ese comité estratégico que se han inventado porque nuestros

Voz 0978 44:51 cultura política boyas ha convertido además la primera imputadas destaca causa que no ha renegado del proceso independentista ante el juez el objetivo era que la declaración unilateral del veintisiete de octubre fuese efectiva pero ha dicho que quedó truncada por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco esperando dice que los políticos catalanes que quedan por declarar tampoco reniegan del proceso

Voz 4 45:10 hemos modificado ni una coma de nuestro compromiso político las próximas declaraciones creemos que tendrían que también parecerse a

Voz 0978 45:19 de hecho aquí mensaje por tanto para Marta Ruvira de Esquerra Marta Pascal de PDeCAT y el ex president Artur Mas que han sido citados para la semana que viene ella quedó en libertad sin que nadie haya pedido medidas cautelares

Voz 1018 45:30 las voces en el vicio del Gobierno catalán y líder de Esquerra Oriol Junqueras ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para que acceda a su libertad lleva algo más de cien días en la cárcel madrileña de Estremera alega que se le castiga por razones ideológicas pese a que la declaración de independencia según él sólo tenía una voluntad de jurídica en una abunda perdón política sin valor jurídico Radio Barcelona Héctor Álvarez

Voz 1673 45:52 el abogado Andreu de pide al Tribunal Constitucional que hoy se les reconozcan derechos fundamentales a la libertad a la libertad ideológica a la presunción de inocencia a la legalidad a la participación

Voz 1018 46:02 hay representación política a un juez imparte

Voz 1673 46:05 la la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías según la defensa del líder de Esquerra el Supremo no ha respetado estos derechos en el procedimiento judicial que hasta ahora en marcha en el escrito también se cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recuerda que la restricción de libertad debe siempre adoptarse de forma excepcional recordemos que el Supremo mantiene Junqueras en prisión porque considera que no existe ningún dato relevante que indique que ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones que obliguen al Estado acepta