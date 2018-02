Hora 14 (15/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

ocasiones que él le dijo que quería

Voz 4 00:36 el momento sólo tenía cinco alumnos en clase porque los demás que habían ido a hacer unas actividades tiene su armario metido a hachazos los cinco Bonilla y ahí tuvo que mantener la calma para

Voz 2 00:51 el uno o tu piel algunas aquí de pánico

Voz 1018 01:00 muy buenas tardes pocas palabras hacen falta para explicar lo que acabamos de escuchar el pánico que se apoderó de las personas que ayer se encontraba en una escuela de la localidad de Parla en a unos setenta kilómetros de Miami cuando un antiguo alumno de diecinueve años que haber sido expulsado por razones disciplinarias vacío varios cargadores de su rifle semiautomático contra todo lo que se encontraba por delante diecinueve muertos una veintena de heridos escueto mensaje de condena a través de Twitter de Donald Trump de nuevo el debate sobre la permisividad de la tenencia de armas en aquel país corresponsal en Washington Marta del Vado

Voz 1510 01:32 buenas tardes el juez acaba de decretar prisión sin fianza para el autor de la masacre Un joven de diecinueve años acusado de cometer diecisiete asesinatos con premeditación tras ser interrogado durante varias horas por las autoridades federales tras el tiroteo más grave de los últimos cinco años cometido en una escuela en este país Nicolas Cruz abrió fuego en el Instituto de Florida de donde había sido expulsado disparó con un rifle semiautomático comprado legalmente por el mismo cuando tenía dieciocho años catorce personas siguen ingresadas cinco en estado grave

Voz 1018 02:01 a las dos y media volveremos a comunicar con Marta y escucharemos otros pasajes del testimonio de Violeta la madre de Patricia Arribas profesora de este colegio que ha contado a nuestros compañeros de Radio Rioja la sensación de pánico que le fue trasladando su hija minuto a minuto en tiempo real y de lo que podíamos llamar la crónica nuestra de cada día primera escala la Unión Europea malas noticias para Luis de Guindos la Eurocámara se inclina en principio por Philip Lane su rival

Voz 1704 02:25 irlandés pero lo de ayer no es la última vez

Voz 1018 02:27 dar en eso se fija Luis de Guindos ayer

Voz 5 02:30 era una reunión informal decirle estaban los coordinadores de los diferentes grupos de los gente sucios políticos hay iguana yo creo que lo importante es la reunión del día diecinueve y veinte Eurogrupo y Ecofin y después ya lo que es la la la la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo

Voz 6 02:46 a ellos sigo sido Ortiz

Voz 1704 02:49 esta como les de dicho en los últimos días

Voz 1018 03:00 los responsables de Oxfam en España admite cuatro casos de conductas inadecuadas au abusos por parte de trabajadores en América Latina y África desde el año dos mil doce Pilar Orenes

Voz 7 03:09 su portavoz dos de ellos se deben a comentarios de connotación sexual de dos trabajadores hacia sus compañeras ambos fueron amonestados formalmente que así consta en su expediente otro caso de acoso e intimidación trabajador hacia una trabajadora cuando llegó la denuncia el trabajador ya había salido de la organización pero igualmente se hizo constar en su expediente el cuarto caso está vinculado con el pago de servicios sexuales a una persona adulta termina en despido

Voz 1018 03:39 de esta mujer a la que llamamos selva por evidentes razones de seguridad narró esta mañana aquí en la SER como fueron once largos años de calvario agresiones insultos amenazas por parte de su marido condenado a ocho años de cárcel que todavía continúa ligada

Voz 1704 03:52 será una doble vida

Voz 8 03:54 pues en casa de eres peor que el felpudo

Voz 2 03:57 sí claro

Voz 1704 03:59 una vez sales por la puerta para afuera pues tiene una imagen de una apariencia hay uno estar con la gente y estoy de de normalidad absoluta no pasa nada

Voz 1018 04:07 hablaremos con uno de Cataluña al fiscal del Estado Julián Sánchez Melgar considera como mínimo llamativo que no se pida al arresto de Bush de cuando tiene abierta una causa penal en el Supremo

Voz 5 04:16 es una paradoja lo que se está produciendo en esta en esta materia nunca habíamos asistido a una circunstancia de esta naturaleza habíamos tenido huidos habíamos tenido prófugos de la justicia pero nunca habíamos tenido aún fugado que se supiera exactamente donde estaba no solamente que se supiera donde estaba sino que nos anunciara los movimientos que iba a tener en cada Ventós todo hasta ahora no se había producido

Voz 10 04:43 más todos los portavoces del Congreso mantienen a esta hora un en un almuerzo un encuentro informal con la presidenta de la Cámara para intentar desatascar el tapón legislativo al menos cuarenta iniciativas legales de la oposición están congeladas por las continuas prórrogas promovidas por PP y Ciudadanos la Audiencia Nacional

Voz 1704 04:58 más de plazo a la antigua cúpula de Afinsa para que formalice su ingreso en prisión los ex directivos tendrán que cumplir condenas que superan los ocho años de cárcel por estafa masiva

Voz 10 05:06 ingresa en prisión un hombre de sesenta y siete años en Cantabria acusado de abusar sexualmente de su hija adoptiva desde los ocho años durante más de una década de dos de sus sobrinas todas las víctimas sufren secuelas

Voz 1704 05:17 aumenta de manera significativa el número de siniestros protagonizado por conductores mayores de sesenta y cinco años sobre todo por hombres según un barómetro que advierte del escaso uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores de más edad dos y cinco

sí

Voz 1434 05:56 buenas tardes avisos sólo visuales para quienes ven para los que no ven ocurre en los hospitales públicos madrileños la Consejería de Sanidad está implantando un nuevo sistema por el que los avisos para pasará consulta aparecen en unas pantallas sin señales acústicas la Comunidad no piensa cambiarlo porque dice que se debe a la protección de datos e invita a los que no ven a que pidan ayuda el personal del centro ellos creen que es un paso atrás en la lucha por la integración los hacen todavía más dependientes

Voz 12 06:26 seguimos dependiendo de otra persona no conseguimos tener la autonomía individual correspondiente entonces no me parece una solución para llegar al hospital poder defensa vernos en necesitamos que esas pantallas tengan un apoyo acústicos sino tenemos que depender que estoy igual cuna que una chaqueta verde que sea la ayuda vecinal la colaboración de otra persona que está al lado tuyo que te diga el nombre que te diga lo que sale en pantalla

Voz 1434 06:51 Ismael calles el promotor de una iniciativa que lleva recogidas ya más de cien mil firmas contra este sistema que ha elegido la Comunida un paso atrás en integración y un paso adelante en igualdad Madrid tendrá una ley de familias monoparentales la Asamblea aprobado la proposición de ley presentada por Podemos para reconocer a este tipo de familias hay muchas más que Familias numerosas pero ahora mismo no tienen derecho a ningún tipo de ayuda Clara Serra es la diputada de Podemos los que ha defendido la iniciativa por ejemplo en las familias

Voz 13 07:21 numerosas son protegidas con independencia de su nivel de rentas mientras las familias monoparentales son claramente una de las familias más expuestas a la pobreza si está reconocidas legalmente como seguramente saben además están encabezados fundamentalmente por mujeres en un ochenta por ciento son las mujeres más expuestas a la discriminación laboral

Voz 1434 07:42 Podemos y PSOE han votado a favor ciudadano se ha abstenido el Partido Popular ha votado en contra

Voz 1704 07:48 sí a noticias ahora con Sonia Palomino hay Alfonso Ojea

Voz 0089 07:52 podemos denuncia lo que considera una gincana imposible para solicitar las ayudas contra la pobreza energética según una respuesta parlamentaria del Gobierno madrileño en dos mil diecisiete esta asistencia sólo llegó a mil sesenta familias un cero coma cinco por ciento de los

Voz 1510 08:08 que lo necesita la Consejería de Educación asegura que no ha encontrado irregularidades durante la inspeccionan los colegios de la Fundación ultra católica he Ducati observan a que recomendó sus profesoras que vistieron con pudor y feminidad Podemos ha denunciado la asamblea que la financiación pública para estos centros ha aumentado en los últimos años condenado

Voz 0089 08:24 dieciséis años de cárcel el guardia civil que asesinó a tiros en abril de dos mil dieciséis a un ciudadano marroquí con el que había tenido un incidente de tráfico la Fiscalía pedía veintiún años de cárcel pero la Audiencia Provincial ha aplicado la eximente por trastorno mental transitorio

Voz 1510 08:39 a bien deportes Europa Ligue el Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al Copenhague en Champions el Real Madrid mostró anoche su mejor versión tras ganar por tres a uno al París Saint Germain en la ida de octavos vamos con la información del Tráfico DGT Patricia R Arriaga buenas tardes buenas tardes

Voz 14 09:00 pues a esta hora estamos atentos de un accidente en la A uno en el entorno del nudo Manoteras en sentido entrada a la capital que está generando dos kilómetros de retenciones también encontraran bancos de niebla en la M seiscientos siete de este Tres Cantos hasta Cerceda pueblo que les pedimos que utilice la iluminación adecuada y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad

Voz 10 09:21 qué tal está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes bona puedes hablamos del cierre norte de la M30 con un accidente en ese cierre norte de la M30 del enlace Nudo de Manoteras nudo norte que estrecha la calzada y ocasionar retenciones en todo el entorno del Nudo de Manoteras incluida la entrada desde la M once y también la entrada desde la avenida de Burgos así como complican la todas las inmediaciones del Nudo Norte incluso en los movimientos de salida desde el Paseo de la Castellana ya que la curiosidad que provocan los conductores acentúa las dificultades por lo tanto Zona Norte muy complicada a esta hora

Voz 1434 09:59 tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital sepamos también que dice la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:06 buenas tardes en las próximas horas las nieblas van a ser tensas se pueden romper un poco y tener algunos ratos de sol y eso ayudaría que subieran las temperaturas porque ahora mismo hace prácticamente el mismo frío que a primeras horas de la mañana durante la tarde en los momentos que pueda haberse un poco el sol las máximas pasarían de los diez que tampoco subieran mucho mucha precaución con estas nubes bajas y nieblas en algunos tramos de carretera pueden reducir a ratos bastante la visibilidad y mañana las nubes ya no serán tan abundantes y algunas nieblas Irán rompiendo más sol durante la tarde en Madrid por ejemplo una mínima de ocho grados una máxima de catorce el fin de semana volverán a bajar las temperaturas lentamente eso sí con algunos chubascos el sábado

Voz 1434 10:42 en la dirección técnica Alicia Molina y David Nieto y en la producción Teresa Rubio

Voz 1434 12:07 la Comunidad de Madrid está implantando en todo los hospitales públicos nuevo sistema para avisar a los pacientes cuando acuden a las consultas

Voz 0738 12:14 primero hay que coger un papel con un código después

Voz 1434 12:17 es en una pantalla cuando llega el momento de ser atendido de informa de que consulta corresponde a ese código el problema es que solos avisa de forma visual quién no ve no saben ni qué código le corresponden y por supuesto a que esa la tiene que ir en Coslada toda una plataforma recogido ya más de cien mil firmas a través de Change punto RG para pedir al Gobierno regional que cambie el sistema pero la comunidad dice que no que lo hace así para proteger los datos la intimidad de los pacientes y que las personas con discapacidad visual pueden pedir ayuda al personal del hospital ellos advierten de que así los hacen todavía más dependientes SER Henares Javier Galicia

Voz 0326 12:56 el pasado mes de diciembre el Hospital del Henares modificó su sistema de avisos para pasar a consulta desde entonces ya no hay avisos acústicos un cambio extendido a toda la red de hospitales de la Comunidad de Madrid que la Consejería de Sanidad justifica la necesaria protección de datos de los pacientes pero que no contó con una parte de ellos Un vecino de Coslada llevó a la mesa de la movilidad su problema es invidente y con este sistema ya no pueda acudir a consulta sino es acompañado

Voz 19 13:19 eso es únicamente visual que también para personas mayores también se han quejado porque tienes que ir con la tarjeta insertar lo en la maquinita que tampoco diciéndome lo que es que para los invidentes sino otra persona de apoyo no nos podemos descender

Voz 0326 13:30 Ismael que aún no había acudido al hospital se enteró del problema en esa mesa municipal sufrir problema como paciente días después la Consejería de Sanidad aún no han contestado a sus escritos de reclamación por impulso una recogida de firmas en Internet que ya lleva más de ciento diez mil apoyos reclaman una corrección del sistema porque entienden que se vele por la protección de datos pero no que se haga más dependiente al dependiente en lugar de favorecer su integración desde la sanidad pública

Voz 19 13:53 me parece muy bien pero claro que esté apoyado con algún sistema acústico existe más notan costosos de hecho pues el mismo teléfono de cada uno que ya tenemos nuestras propias adaptaciones pues igual que te mandan cuando tiene la cita es un recordatorio que no podemos leer podía pasar igual con las citas

Voz 0326 14:09 vamos que yo tampoco soy ingeniero la Consejería de Sanidad da por bueno el apoyo personalizado no se plantea adaptar este nuevo sistema de avisos inútil para los pacientes invidentes

Voz 1434 14:18 así que la solución queda la Consejería de Sanidad a las personas con problemas de visión es que pidan ayuda cuando lleguen al Centro Hospitalario que sea aunque insisten los afectados en que hay todo mundo de posibilidades ir en que esto que está haciendo la comunidades totalmente contrario a la integración Aurelia Millán es portavoz de Indy vi una asociación para la integración de las personas con baja visión Oceana

Voz 20 14:41 pero ahora de momento sólo podemos hablar de integración porque si el propio hospital te ofrece una persona para que te acompañe el nominal pero ahí es marcar no no es el hacerlas accesibles es la vida

Voz 1434 14:57 la buena noticia del día es el han llevado esta mañana las familias monoparentales de la comunidad madres padres solteros que viven solos con sus hijos y que ahora mismo no están reconocidos en la normativa según datos oficiales del INE en toda la región ahí doscientas setenta y tres mil familias monoparentales frente a las más de cien mil menos de la mitad familias numerosas pero estas últimas cuentan con ayudas y las primeras no podemos ha presentado una proposición de ley con el objetivo de igualar en derechos a unas y a otras y esta mañana ha salido adelante con el único apoyo de la formación morada del Partido Socialista Javier Jiménez Bas

Voz 0887 15:34 apoyo del PSOE abstención de Ciudadanos votó en contra del PP comienza de esta forma la andadura parlamentaria de una ley a la que ahora los partidos presentarán sus enmiendas Clara Serra Podemos Carla Antonelli PSOE

Voz 22 15:45 vuelta hoy aquí los una ley acabadas más toma en consideración una ley del definición es simplemente pretende dotarnos de un marco legal vamos a trabajar porque sea la mejor normativa Ozil

Voz 23 15:58 liarla en la fase de enmienda ya que discrepamos en distintos aspectos

Voz 0887 16:03 está en desacuerdo al grupo ciudadanos que ha llegado a calificar el texto de aberración jurídica pese a ello se han abstenido algo que le han reprochado los populares Alberto retiró Ciudadanos Ana Camins PP

Voz 22 16:14 como consideramos que en cualquier caso es necesario que exista una regulación una regulación sobre las familias monoparentales vamos a ser tan serviles con el Gobierno en los vamos a abstener decimos lo mismo hoy que hace un año no pueden decir lo mismo los los señores de Ciudadanos

Voz 0861 16:30 la norma busca difícil tipificar el concepto

Voz 0887 16:32 de familias monoparentales para subsanar la falta de reconocimiento jurídico y avanzar dicen en la protección social y de ayudas a menores dependientes y mujer

Voz 1434 16:41 gracias Javier todavía queda toda la tramitación parlamentaria pero cuando Madrid tenga esta ley se equiparará a las dos únicas regiones que lo tienen en este momento a Cataluña y a la Comunidad Valenciana dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 20:32 volvemos a la Asamblea porque el consejero de Políticas señales ha asegurado esta mañana durante el pleno que ninguna familia vulnerables se quedará sin suministro eléctrico que la comunidad entregará a las ayudas para pagar las facturas de la luz y el gas de las familias más desfavorecidas lo antes posible

Voz 5 20:48 a las familias ya cumplir a los requisitos que están fijados en el decreto han sido financiadas en el pago del la luz y el gas lo que le preocupa de verdad son quiénes son aquellos consumidores especialmente vulnerables que no le quepa ninguna duda que no va a haber ningún corte de suministro ni de gas ni de luz

Voz 1434 21:06 Carlos Izquierdo respondía así a las preguntas del diputado de Podemos José Manuel López que como les venimos contando esta mañana aquí en la SER denuncia a partir de datos oficiales que las ayudas de la Comunidad para paliar la pobreza energética apenas llegan al cero con cinco por ciento de la gente que lo necesita dice López que la culpa es de lo inaccesible que es el sistema para solicitar esas ayudas Javier Bañuelos

Voz 0861 21:29 básicamente porque sólo hay dos vías para conseguir esas ayudas el sistema de solicitud es una gincana unas a través de Internet cuando las personas que no pueden pagar la electricidad hace mucho que ya no tienen Internet y la otra es en una oficina de asistencia en materia de registros si es que alguien sabe lo que es donde está según el diputado de Podemos José Manuel López ese complejo sistema es el culpable de que las ayudas no estén llegando a todas las familias que lo necesitan en dos mil diecisiete según datos de la propia Consejería de políticas sociales esas subvenciones beneficiaron a mil sesenta familias de las casi doscientos cincuenta mil que están en riesgo de exclusión según el índice Haro P pero ese no es el único problema las ayudas para el año dos mil diecisiete salieron en octubre tenían carácter retroactivo así que es una persona no pudo pagar la electricidad en enero febrero y marzo de dos mil diecisiete le cortaron la luz ya no tiene siete meses después ninguna capacidad para solicitar una ayuda para entonces no tienen ni luz y tiene un problema muchísimo más agrave las ayudas contra la pobreza energética de la Comunidad tienen una duración de seis meses hice pueden prorrogar otros tres

Voz 1434 22:31 es más también en el pleno la presidenta Cifuentes cuando ha sido interpelada por el portavoz de Ciudadanos por los continuos problemas que se registran en el Cercanías ha dejado caer que el Consorcio Regional de Transportes negocia con Renfe un nuevo contrato que podría incluir sanciones

Voz 13 22:46 señor abogado me da la impresión de que usted no sabe que ya existen una serie de penalizaciones previstas en el caso aunque Renfe no ofrezca el servicio con una determinada calidad y precisamente ahora el Consorcio de Transportes estar realizando todos esos criterios para ser todavía más exigente con Renfe

Voz 1434 23:04 desde la Consejería de Transportes no se explicaban después que el consorcio está negociando un nuevo contrato que podría incluir sanciones a Renfe por demoras en sus trenes de cercanías al estilo de lo que ya ocurre con los fallos por ejemplo en las máquinas expendedoras de los billetes en cualquier caso

Voz 10 23:20 yo ni siquiera se comprometen en este momento

Voz 1434 23:23 a qué tipo de sanciones van a ser Si llegarán a ser económicas en caso de que se apruebe el el nuevo convenio hoy precisamente varios alcaldes del Corredor del Henares se han reunido con el secretario general de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento para demandar soluciones por los constantes problemas que se registran en las líneas que les afectan en la dos enlace siete a las puertas del Ministerio de Fomento Sara selva Sara cuéntanos silos

Voz 36 23:49 los alcaldes de Alcalá Torrejón Coslada San Francisco de Henares han reunido aquí en el Ministerio de Fomento la reunión acaba de terminar para exigirle al Gobierno una mayor inversión en el mantenimiento y renovación de los trenes y solucionar así los retrasos averías y problemas de accesibilidad que afectan todos los días a miles de personas Manolo es el secretario de Infraestructuras

Voz 33 24:07 durante estos años hemos atendido el mantenimiento de la infraestructura pero llega un momento donde los activos es decir la vía la catenaria pues sé que renovarla y entonces eh este plan lo que pretende es atender específicamente a esta renovación que es absolutamente necesaria y también porque siempre tenemos tendencia a olvidarnos de los trenes que es una pieza importante y que hay un programa de renovación de la flota de trenes por parte de Renfe

Voz 36 24:36 una reunión que ha tenido lugar como respuesta a una carta que enviaron estos cuatro alcaldes hace unos días en la que solicitaban una reunión para poner en conocimiento las deficiencias de las líneas de cercanías del Corredor de Henares la C2 y hace siete son las que más incidencias y retrasos registraron en dos mil diecisiete según los sindicatos hubo al menos dos contratiempos al día

Voz 1434 24:55 el Ayuntamiento de la capital ha solucionado por fin el problema por el que más de un millar de ancianos se había quedado sin servicio de cafetería y comedor en varios centros de mayores de Fuencarral El Pardo hace ya semanas tras rescindir el contrato del anterior empresa adjudicataria el Consistorio ha contratado a una nueva que se encargará del servicio de forma temporal hasta que sea el nuevo concurso

Voz 1704 25:15 su Felipe Serrano carecían de este servicio

Voz 0622 25:18 desde principios de año después de que la concesionaria PG trate entrara en concurso de acreedores el distrito que preside Guillem

Voz 1018 25:24 lo Zapata inició el proceso para rescindiera el contrato

Voz 0622 25:27 he dado que ninguna empresa quería hacerse cargo debido a la enorme deuda acumulada lo que se ha conseguido ahora es que de forma temporal otra empresa se ocupe del servicio mientras llega el nuevo contrato como habían pedido también los grupos de la oposición Rita Maestre portavoz

Voz 7 25:41 lo que sea logrado es la prestación del servicio de forma transitoria temporal a través de una empresa que ha accedido hacerse cargo del servicio

Voz 1510 25:50 hasta que se ponga en marcha perdón el nuevo contrato

Voz 0622 25:53 el conflicto se venía arrastrando desde agosto del año pasado cuando la concesionaria dejó de abonar las nóminas a la plantilla formada por una veintena de trabajadores la situación también afectaba al Centro Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal donde el problema está resuelto de forma definitiva la segunda empresa adjudicataria se ha hecho cargo del servicio ya su rogado a la única otra

Voz 1434 26:13 embajador en La Ser en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado esta mañana con algunos de los trabajadores de la empresa ahora llamada anglófono la adjudicataria del PSIRV ocio de limpieza de los colegios y centros municipales de Puente de Vallecas desde que se hicieron con el servicio no han pagado correctamente las nóminas y resulta que ya hicieron algo similar en Arroyomolinos Fuenlabrada la Junta de Distrito denuncia además que también deben dinero a la Seguridad Social los trabajadores están preparando protestas Elena Jiménez el currículum de esta empresa está plagado de impagos a sus plantillas en Arroyomolinos primero hoy en Fuenlabrada después y ahora en Puente de Vallecas donde los trabajadores de la limpieza no han visto su nómina de enero y les falta parte de la de diciembre tengo a mi hija que está separa tiene

Voz 37 26:54 a dos niños estamos las dos

Voz 10 26:56 presa con lo cual ninguna de las dos cobramos nosotras somos dos hermanas también trabajando en la misma empresa ya en mi casa no entra ningún sueldo yo esté en la misma situación mi marido está de baja cobra seiscientos euros y luego lo mio

Voz 17 27:09 trabaja de ahora sí que tengamos que nos a comer a un centro social brevemente Eva sin

Voz 1434 27:15 Geovanni Ramona Josefa Vic y Lola así hasta unas ciento cuarenta familias en la Junta de distrito están al tanto de que esta empresa primero llamada limpiezas Arroyomolinos y ahora anglo en servicios integrales debe además más de cien mil euros a la seguridad social por eso deducen que ha hecho ese cambio de nombre y están buscando la fórmula para rescindir el contrato porque tampoco está cumpliendo con las obligaciones de limpieza hemos intentado hablar con la empresa sin respuesta vía correo electrónico y a través de teléfonos que nunca están operativos las trabajadoras Por su parte van a iniciar movilizaciones la semana que viene se plantean ir al agua ah gracias Elena y recuerden que seguimos preparando una nueva edición de Madrid futura el miércoles de la semana que viene

Voz 38 27:56 qué hacemos con los apartamentos turísticos con

Voz 0861 27:59 doce ordena un fenómeno nuevo que está cambiando las

Voz 38 28:02 la realidad de los barrios del centro

Voz 34 28:04 formas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 38 28:26 entrada libre hasta completar aforo

Voz 39 28:34 joya hemos civil de su coche exija su factura correspondiente dado nuestro volumen de ventas Angel móvil estamos constantemente comprando coches con la masa el tasación para además ya móvil está en el centro de Madrid con aparcamiento clientes Paul vi desoír hacer kilómetros ya móvil cumpla su coche al más alto precio concluye lo ya móvil

Voz 10 29:01 vivan Álvarez buenas tardes qué tal Cristina buenas tardes

Voz 41 29:04 el Madrid ganó ayer al París Saint Germain tres a uno en el partido de ida de los octavos de final de la Champions el equipo blanco remontó el tanto inicial de Rabat gracias al gol de Marcelo y al doblete de Cristiano Ronaldo las palabras de Zidane tras la victoria

Voz 6 29:15 hemos hecho el partido perfecto minuto uno noventa minuto noventa y contento y hay que estar contento con con con esta noche no

Voz 41 29:24 la eliminatoria se decidirá el próximo seis de marzo en el Parque de los Príncipes de París además hoy hay fútbol en directo a las nueve y cinco de la noche Copenhague Atlético de Madrid en el que será el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League Diego Costa será la principal ausencia en un partido marcado por el regreso de de Godín a la lista esta noche arranca la Copa del Rey de baloncesto a las nueve y media de la noche Real Madrid y Unicaja de Málaga y además buenas noticias de de Pyeongchang porque Regino Hernández ha ganado la medalla de bronce en snowboard

Voz 1434 29:48 así terminamos diez grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1438 30:22 me llegue ese momento yo estaba en el salón estaba leyendo pero a la vez tenía puesta sin voz la televisión aquí el encabezamiento de Florida o instituto tal y cual entonces yo creo que digo esta es más de Whatsapp con el Ayaso Patricia estás allí fueron segundo seguramente si de repente escribió tranquila

Voz 1018 30:55 se llama Violetta y es la madre de Patricia Patricia Rivas profesora de el Colegio de Florida que a esta hora está en el foco del horror en todo el mundo por la matanza que ayer protagonizó un antiguo alumno de diecinueve años acabó con la vida de diecisiete compañeros

Voz 3 31:13 sin duda Honour ocasiones que el dijo que que

Voz 1704 31:18 o sea matar fanático de las armas parece que había participado en un programa de entrenamiento del Pentágono y ayer hizo gala de su capacidad para vaciar el cargador del rifle semiautomático semiautomáticos portaba

Voz 1510 31:30 por supuesto con todas las bendiciones legales es un

Voz 1704 31:33 las tres años contará Marta del Vado desde Washington los últimos datos

Voz 1018 31:46 sobre la investigación de este nuevo episodio mortal en aquel país y desde Bruselas Griselda Pastor los ampliará detalles de la noticia que no avanzaba aquí en la Ser a las nueve de la mañana el examen a De Guindos ayer en el Parlamento Europeo parece que no fue bien los eurodiputados vieron más capacitado a su rival que es el actual presidente del Banco Central de Irlanda para acceder a la vicepresidencia vacante del Banco Central Europeo no es la última palabra y por eso el ministro no aparenta una especial preocupación

Voz 10 32:12 sí

Voz 5 32:12 ayer operar a una reunión informal decirle estaban los coordinadores de los diferentes grupos de los frentes usos políticos Iguarán yo creo que lo importante es la reunión del día diecinueve y veinte Eurogrupo y Ecofin después ya lo que es la la la la presentación oficial del candidato en el Parlamento Europeo

Voz 1704 32:29 la eh yo sigo sido optimista

Voz 6 32:32 la como les ha dicho a los últimos días

Voz 1704 32:35 es quince de febrero Antonia Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes Tarrés Antonio con lo último sobre el escándalo que rodea a Oxfam la rama española de esta ONG reconoce que registrado cuatro casos de conductas inapropiadas en trabajadores en América Latina y África desde el año dos mil doce Chema Vera director general de Oxfam Inter

Voz 42 32:51 bueno es una vulneración de los derechos de las mujeres que son quién es precisamente servimos esto nos representa a nuestra organización

Voz 1704 33:03 abusos continuados la Guardia Civil ha detenido en Cantabria un hombre de sesenta y siete años por abusar sexualmente de su hija adoptiva de dos sobrinas durante una década cuando eran menores de edad el detenido ha ingresado en prisión tiene que ser detenido del fiscal general del Estado niega que Carles Puigdemont pueda ser juzgado en el Supremo si antes no es arrestado considera que la situación del ex presidente catalán no se había visto antes Julián Sánchez Melgar

Voz 5 33:23 es una paradoja lo que se está produciendo en esta en esta materia habíamos tenido huido Rus adiós tenido prófugos de la justicia pero nunca habíamos tenido aún fugado que éste supiera exactamente dónde está

Voz 1704 33:35 culta de nuevo a Génova Luis Bárcenas ha comparecido en una comisión parlamentaria de la Comunidad Valenciana ha insistido en que fue el PP de ese territorio el que contrataba con la trama Gürtel Bárcenas vuelve a intentar quitar responsabilidades a la dirección nacional pues

Voz 1330 33:50 dónde determinadas informaciones tienen toman la decisión de qué época nueva hice decide que hay que darle una vuelta es hoy hacer un cambio

Voz 1704 33:57 bajo sospecha representantes de la plataforma crítica con la dirección de Ciudadanos han acusado al número dos del partido José Manuel Villegas de ser responsable de un sistema de financiación irregular extendido por toda España

Voz 6 34:08 y aquí se produce una financiación privada que no está prohibida pero por medios totalmente prohibidos no estamos hablando de que éstos sean en casos aislados no no no díez días

Voz 1704 34:18 es el plazo que la Audiencia Nacional da los directivos de la cúpula de Afinsa para que ingresen en prisión están condenados por delitos como la estafa agravada falsedad contable blanqueo y delito contra la Hacienda pum red desarticuló la policía ha desmontado la principal organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet que operaba en España la cual estaba asentada en el Puerto de Santamaría hay veinticinco detenidos han intervenido medio millón de pasar ellas más empleo el director de Opel en España abre la puerta a que la fabricación del nuevo Corsa en la planta aragonesa de Figueruelas pueda conllevar más contratos Antonio Cobo en Hoy por hoy

Voz 43 34:48 podríamos trabajar en turnos adicionales en fin de semana esto tiene unas implicaciones importantes en cuanto al empleo potencial que que ves necesitaríamos en los próximos años

Voz 1704 34:59 veintiséis años después el Ryder Regino Hernández ha logrado la medalla de bronce en la prueba de snowboard cross de los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 43 35:06 si algo increíble no sé sé que esto va a ayudar muchísimo a López

Voz 1704 35:11 España no lograba un metal en los Juegos de Invierno desde el año noventa y dos

Voz 44 35:21 José Antonio el telegrama es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos su tuit ofreciendo oraciones y condolencias a las familias de las víctimas de terribles tiroteo en Florida añade que ningún niño maestro u otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense así que la cuestión es cómo hacer seguras las escuelas señor presidente no se arruga haga piña con los Patriotas de la Benemérita Asociación Nacional del Rifle restringir la venta de armas iría en contra de la Constitución ya sabe que la mejor manera de evitar las masacres es que los alumnos porten armas

Voz 1018 36:00 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y David Nieto en la técnica de rosca a la producción y Jordi Carbó como siempre la previsión del tiempo

Voz 0978 36:06 tiempo soleado esta tarde y ambiente suave en la mayor parte del país luce y seguirá luciendo el sol en todo el Cantábrico también en el Mediterráneo sur de la península y los archipiélagos temperaturas máximas de quince veinte grados donde luzca el sol en el sureste de la Península incluso podemos superar los veinte en cambio en el centro de la Península nubes bajas y nieblas se irán disipando pero lentamente mientras no se vea el sol seguir haciendo frio y mucha atención a la lluvia que seguirá acumulándose en cantidades importantes en las Rías Baixas en Galicia mañana tiempo parecido a la espera de que el fin de semana vuelvan a bajar las temperaturas

Voz 1018 36:39 ya va camino de casa quizá ustedes recuerdan la historia Carla la primera niña en recibir un trasplante cardiaco infantil con incompatibilidad de grupo sanguínea recibido el alta sólo un mes después de la operación lo que confirma su éxito tiene ahora seis meses Laura Marcos

Voz 1510 36:51 tiene cuatro hay ahora mismo por dos por su corazoncito no voy por ella

Voz 10 36:55 pues de casi siete meses en el Gregorio Marañón dos operaciones y un corazón nuevo Manuela se lleva hoy a su hija a su casa de Badajoz podrá jugar hacer deporte Iber a su abuela que apenas la conoce la delicatessen hundido como no tiene todavía latentes viendo cuidado ese tema pero por lo demás igual que cualquier medida pero el camino hasta aquí no ha sido fácil muy duro la perra el tener que esperar tanto tiempo por suerte este trasplante puntero abre la puerta a que otras familias no tengan que vivir la angustia de las listas de espera hasta encontrar un órgano compatible Manuela animador

Voz 45 37:29 dónde que después de que tienen ya se dolor tan grande por el fallecimiento de su bebé que de alguna manera poder

Voz 1510 37:34 ayuda Eric es ubicuo sin que viviendo

Voz 33 37:37 Carla se ha recuperado en tiempo récord a penas doce

Voz 10 37:40 Manas en la UCI y otras dos en planta pesa más de cinco kilos llora como cualquier bebé cuando crezca no se acordará

Voz 1018 39:30 pero disciplinado fanático de las armas como una obsesión en su cabeza vengarse del colegio que lo había excusado por razones disciplinarias Nicolás Cruz dice

Voz 1 39:38 de años llevó la desolación la muerte al que había sido su lugar de estudios

Voz 3 39:45 con lo cual hay que venís mira

Voz 2 39:50 Parlón

Voz 1704 39:51 la tranquila localidad algunos de unos treinta mil habitantes situada a unos setenta y dos kilómetros de Ramis sería auto

Voz 1018 39:58 Tico una R que EC causó que cortos una treintena de heridos se llevó el pánico a quienes estaban en el centro hacia las dos y media de la tarde hora local ocho y media hora peninsular española Marta del Vado corresponsal en Washington buenas tardes qué tal buenas tardes con sabemos que el autor está detenido parece que había preparado de forma milimétrica la acción previamente accionó la alarma de incendios lanzó bombas de humo para provocar el pánico de hecho según fuentes del Pentágono que cita eh la agencia France Presse había participado en un programa de entrenamiento militar

Voz 1510 40:28 sí Nicolas Cruz fue detenido en el instituto con una máscara de gas granadas de humo una gran cantidad de munición y el rifle semiautomático AR quince con el que cometió la masacre que describían así los propios alumnos

Voz 2 40:40 hay gente como aquí se hojas de

Voz 1510 40:43 es Gabriel a una estudiante que cuentan que salieron todos al pasillo al sonar la alarma de incendios pero cuando escuchó los disparos volvió a clase se encerró en un armario con otras quince personas llamó a su madre para decirle lo que estaba pasando que había un tiroteo el agresor es un joven de diecinueve años expulsado de ese mismo instituto por problemas de conducta en sus redes sociales posaba con rifles y cuchillos y amenazaba con matar el arma según fuentes de la investigación la compró legalmente el mismo con dieciocho años el juez le acaba de mandar a prisión sin fianza acusado de cometer diecisiete asesinatos con premeditación todavía hay catorce personas heridas cinco de ellos en estado grave

Voz 1018 41:24 desde el año dos mil han registrado más de ciento cuarenta muertos en diferentes acciones con armas en EEUU un país en el que la sociedad siempre ha mostrado permisiva con la legislación que que permite la tenencia de de más en manos privadas algo de lo que además ha sido particularmente entusiasta la actual presidente Donald Trump que por ahora al menos que nosotros sepamos sólo ha condenado los hechos a su manera a través de su cuenta en Twitter

Voz 1510 41:44 si acaba de decir además que había muchas señales de que el agresor estaba mentalmente enfermo que sus compañeros y profesores sabían que era un gran problema pide que se denuncie todo este tipo de comportamientos ante las autoridades en definitiva no abierto el debate sobre el endurecimiento de la regulación para la tenencia de armas y no parece que lo vaya a hacer por este caso igual que no lo hizo tras la mayor masacre de la historia de este país la que ocurrió en Las Vegas el año pasado para los demócratas con los republicanos controlando las dos cámaras y la Casa Blanca el guión de lo que va a pasar a partir de ahora es predecible escuchamos al congresista demócrata Jim Hines

Voz 47 42:18 el Aros Milito efectúe diferente

Voz 1510 42:21 a mí me lo son Guns y pudor

Voz 1704 42:24 dice que guardarán unos minutos

Voz 1510 42:26 ese silencio que rezarán por las víctimas y que el Congreso no hará absolutamente nada porque es rehén de la Asociación Nacional del Rifle que financia a muchos de los representantes en lo que va de año se han cometido dieciocho tiroteos solo en escuelas o institutos en Estados Unidos van más de mil ochocientos muertos por arma de fuego en este dos mil dieciocho roce

Voz 1018 42:47 las a Marta sólo queda ahí el atacante había tenido muchos problemas en el centro según antiguos compañeros como escuchábamos en portada en nuestra emisora en Rioja ha podido hablar con la madre de Patricia Arribas profesora del centro que se encontraba en el recinto académico cuando se produjo el tiroteo aunque eh su vida no llegó a correr peligro en ningún momento se llama Violetta

Voz 1438 43:06 la policía es todo decía que todos encerrados porque la persona que está decidida a matar no se molesta en en abrió una puerta cerrada entrando donde está abierto se cargan a al que ve en I

Voz 1 43:25 hablamos ya el escándalo que rodea Inter a Oxfam Intermón que ha llegado a España responsables de esta ONG reconoce

Voz 1018 43:31 en cuatro casos de lo que han definido como conductas inadecuadas su abusos por parte de trabajadores españoles en África o América Latina desde el año dos mil doce la consecuencia de este descrédito se traduce Jean que unos mil doscientos socios se han dado de baja Nicolás Castellano

Voz 1620 43:44 son casos inapropiados y condenables que no representan a las más de tres mil cuatrocientas personas que trabajan o son voluntarios para Olson Intermón hizo proyectos financiados de España es el mensaje que ha trasladado la sección española de esta ONG que ha hecho público hoy que sus protocolos han detectado cuatro casos desde dos mil

Voz 0861 44:00 dos dos en América Latina hay dos en África

Voz 1620 44:03 así que uno de ellos acabó despedido Pilar Orenes responsable de Recursos Humanos de la ONG

Voz 7 44:08 dos de ellos se deben a comentarios de connotación sexual de dos trabajadores hacia sus compañeras ambos fueron amonestados formalmente y así consta en su expediente laboral otro caso de acoso e intimidación de un trabajador hacia una trabajadora cuando llegó la denuncia el trabajador ya había salido de la organización pero igualmente se hizo constar en su expediente el cuarto caso está vinculado con el pago de servicios sexuales a una persona adulta termina en despido

Voz 1620 44:37 Oxfam Intermón asegura que han reforzado los protocolos para detectar casos de ese tipo y que se comprometen a partir de ahora publicar anualmente los datos si detectan nuevos episodios de este tipo el ministro

Voz 1018 44:47 de Hacienda Cristóbal Montoro quiere tranquilizar a las personas que colaboran consolida económica esta ONG una cosa es que el escándalo SC entre la actuación de algunas personas y otra que no exista un control sobre el dinero que administra

Voz 27 44:58 están habitadas

Voz 10 45:02 caras

Voz 0447 45:02 pues otra cosa es que por otros motivos porque no son motivos de utilización de cuentas pública pues en términos de contenidos éticos eh que los que pertenecen a esas organizaciones tengan que respetar y tener determinadas conductas eso es otra cosa que no me compete directamente a mí

Voz 1018 45:25 el Gobierno les contamos hoy además en la SER el testimonio de una mujer víctima de violencia de género durante once largos e interminables años por razones de seguridad la identificamos simplemente como Eva porque su agresor que está condenado a ocho años de cárcel todavía no ha ingresado en prisión de los insultos pasó a los golpes a las agresiones diarias al control de cada uno de sus movimientos Alberto Pozas del primer bofetón

Voz 1704 45:47 a las palizas once años de infierno pues en casa

Voz 8 45:50 eres peor que él

Voz 48 45:53 el pudo una vez sales por la puerta para afuera pues tiene una imagen una apariencia Aiún no estar con la gente y esto qué

Voz 1704 46:00 de normalidad absoluta once años doble vida en Vitoria sin ver a sus amigos mi familia sin saber ni siquiera el dinero que ganaba

Voz 48 46:06 es tiempo el cada vez va mostrando cada vez más control cada vez más más enfadarse Teba Teba adiestrando te van enseñando lo que quiere que vayas haciendo

Voz 1704 46:15 la Audiencia de Vitoria condenado a su agresor a ocho años de cárcel el siguen en libertad mientras el Supremo dicta sentencia definitiva Eva esta mañana con Pepa Bueno pedía que dejen de pedir valor las mujeres maltratadas

Voz 48 46:25 es no es fácil aconsejar que esas valiente que denuncie es que no te calles que no aguantes pero mañana que pasa mañana no qué pasa al día siguiente de poner la denuncia que no

Voz 1704 46:36 cerremos más los ojos

Voz 1018 46:41 Egipto

Voz 27 46:44 un recibo

