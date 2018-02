Hora 14 (16/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el PSOE no apoyará al Gobierno intenta utilizar el artículo ciento cincuenta y cinco para facilitar el uso del castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña la Secretaria de Igualdad Carmen Calvo asegura que los acuerdos políticos que posibilitaron la destitución del Gobierno de Puigdemont la convocatoria de las elecciones del veintiuno de diciembre no tienen nada que ver con esa posible pretensión del Partido Popular

Voz 3 00:44 para nosotros el ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la normalidad de Cataluña de los bese tratar de que los independentista tienen que conformar gobierno ya

Voz 1018 01:04 al menos hasta el momento el ministro de Educación y portavoz del Gobierno Méndez de Vigo no ha hecho referencia a esa hipótesis que haya anticiparon fuentes cualificadas de su departamento líder de Ciudadanos Albert Rivera pide a Rajoy que sí que se ponga ello y lo haga con convicción

Voz 4 01:17 ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados en el pacto educativo tiene control al Gobierno porque el Gobierno lo que define ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada

Voz 1018 01:38 el portavoz de PDeCAT Eduard Pujol matiza que nada tiene que ver el debate sobre la enseñanza hay lingüística con la formación del nuevo Gobierno

Voz 0882 01:46 pedimos que no se vinculen lo que son unas negociaciones políticas como sucede en todos los parlamentos do mundo a una amenaza muy fuerte con aquello que es lo más sagrado de nuestra sociedad la lengua la educación un modelo de de éxito y una cohesión social que ha aprobado en las últimas décadas

Voz 1018 02:05 Xavier Domènech portavoz de los Comunes sirve un vínculo de conexión entre la falta de gobierno y las posibles iniciativas de Moncloa

Voz 5 02:11 que es una intervención que quieren modificar las grandes políticas que son consenso de país desde dos años ochenta e hice pretende modificar con alguien

Voz 2 02:20 eso lo tiene cuatro diputados en la carroña y eso nos hace aumentar la urgencia para firmar esta soberanía del Parlament de Cataluña y por tanto pedir este pleno

Voz 1018 02:31 teníamos poco sobre la crisis entorno mil independentismo los obispos entregue materia los diez prelados catalanes han suscrito el documento en el que piden la libertad de Yunquera eh Puigdemont eh los Jordis Rober Heaven Miracle es el vicesecretario de la Conferencia de Tarragona

Voz 0882 02:46 aunque Fall apresó preventiva algún sentido

Voz 6 02:49 sobre la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales sin entrar en debates jurídicos pedimos una reflexión serena

Voz 1153 02:59 sobre este hecho para propiciar el clima de día

Voz 6 03:01 algo que tanto necesitamos en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados Hora catorce

Voz 2 03:14 de lo que sí ha hablado mandatarios de la falta de

Voz 1018 03:16 supuestos la culpa naturalmente no es del Gobierno

Voz 2 03:20 el Gobierno está dispuesto a dialogar dispuestos a negociar dispuesto a llegar a acuerdos y aquellos que no quieren llegar a acuerdos aquellos que no quieran unos Presupuestos Generales del Estado que estimamos son positivos para gente tendrán que explicar a a los ciudadanos cómo es posible que se nieguen a ello cuando sería muy positivo que haya esos Presupuestos Generales sexista

Voz 1018 03:43 este hace Fuentes presidente de la Comunidad de Madrid se ha querellado contra Francisco Granados por lo que dijo el pasado lunes a la Audiencia Nacional contra ella algo que hoy podemos escuchar en la voz del propio Granados porque la SER ha tenido acceso a esa grabación

Voz 7 03:54 en el partido han mandado siempre es Ignacio González por delegación de la señora Aguirre evidentemente las simas Cifuentes fue nombrada número tres del partido o la secretaria de Política Territorial eso supone es controlar lo más importante en su montón partido los municipios controlar

Voz 8 04:13 en fin a los alcaldes a los concejales además absueltos cuarenta de los cincuenta procesadas por el fraude de entradas a la Alhambra que han esperado trece años en escuchar la sentencia la dilación judicial se contempla como atenuante para los diez condenados

Voz 1153 04:26 presenta antes pesqueros de España y Marruecos se reúnen en el Sahara Occidental para defender el acuerdo de pesca que permite a un centenar de barcos españoles faenar en aguas marroquíes con el temor de que la justicia europea congele ese tratado los próximos

Voz 8 04:37 desde hoy los autobuses nocturnos de Vigo harán paradas a demanda de sexo Arias como ya ocurre en Bilbao Tarrasa un informe presentado este viernes pide que la medida se extiende al resto de España como medida de seguridad

Voz 1153 04:48 tras el asesinato de diecisiete personas en un instituto al sur de Florida ha salido a la luz que el FBI interceptó en su día un vídeo en el que el agresor confesaba su deseo de convertirse en un tirador profesional pero no pudo identifica

Voz 8 04:58 en los últimos sondeos en Italia antes de las elecciones del cuatro de marzo dan la victoria a la derecha de Silvio Berlusconi pero sin mayoría suficiente para gobernar

Voz 1018 05:06 son ya las dos y cinco

Voz 1434 05:35 buenas tardes Cristina Cifuentes será las manos los oídos la voz la ejecutiva de Ignacio González en el Partido Popular de Madrid ella junto a González dirigió la campaña electoral de dos mil siete financiada presuntamente de forma irregular lo declaró el lunes Francisco Granados ante el juez del caso Púnica hoy hemos podido escuchar la grabación íntegra de esa declaración

Voz 7 05:56 sí dice la campaña autonómicas del domicilio Ignacio González on tenía de al Junta fundamentalmente es momento de esa relación estaba en plena efervescencia la señora a la señora Cifuentes ahí estaba pues Anabel Mariño también está gallego lógicamente pero vamos directores pregunta Ignacio González día junta sí en enseguida escuchamos más la presión

Voz 1434 06:23 piden tallas se ha querellado contra Granados por varios delitos de injurias calumnias y contra la integridad moral metro de Madrid confirma que uno de sus trabajadores ha desarrollado un cáncer por trabajar con amianto en las instalaciones del metro lo cuenta hoy El Mundo La Laser ha sabido además que hay otro posible caso que está estudiando ya la Seguridad Social la Consejería de Transportes dice que los trabajados les están informados y que no hay riesgo para los usuarios Jesús Valverde es el viceconsejero

Voz 7 06:52 hoy mismo ninguno estaba identificado gustó señalizado está estanco está confinado dentro de cofres no generó ningún problema ningún inconveniente siempre que esté identificado siempre que esté señalizado que los operarios de mantenimiento de Madrid tengan la información inverso también se está volviendo a plantear el procesos de formación

Voz 1434 07:15 vamos a contar otras noticias en titulares con Sonia Palomino Diego Serradilla

Voz 1153 07:19 el hermano de Ignacio González Pablo González se han negado a declarar en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea concejales también imputado en la operación Lezo estaba citado para responder sobre el caso del campo de golf de gol del canal pero ha evitado responder a los portavoces de los grupos

Voz 1915 07:33 libertad vigilada para la anciana de ochenta y tres años que asesinó a su hijo discapacitado de sesenta y cuatro porque no podía seguir cuidando le la mujer alcanza un acuerdo con la Fiscalía por el que tendrá que recibir tratamiento psiquiátrico durante seis años

Voz 1153 07:44 hoy han comenzado las obras para agrandar las aceras de la calle de Atocha y convertir en peatonal la calle Carretas los trabajos tienen un presupuesto de cuatro coma tres millones de euros está previsto que terminen dentro de un año

Voz 1915 07:56 el Comisionado para la Cañada Real tiene desde hoy una nueva oficina para mejorar la comunicación entre las administraciones implicadas a partir de ahora este local en el Ensanche de Vallecas será donde se reúnan los especialistas que trabajan en la mejora de la

Voz 1153 08:07 con pie en deportes victoria del Atlético de Madrid en dieciseisavos de la Europa League los de Simeone ganaron al Copenhague por uno cuatro en baloncesto el Real Madrid

Voz 1018 08:15 se clasificó anoche para semifinales de la Copa del

Voz 1153 08:18 el Rey tras su victoria ante el Unicaja

Voz 1434 08:27 dos de la tarde y ocho minutos es viernes vamos a saber cómo están las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 08:34 buenas tardes a ahora encontramos complicaciones en las salidas de la capital en La dos en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz hacia Zaragoza en la A tres a su paso por Rivas Vaciamadrid dirección Valencia lleva cuatro a la altura de Pinto sentido Córdoba dificultades además de entrada a la capital en la uno en Alcobendas de hasta Nudo de Manoteras intensidad circulatoria en la M40 entre Coslada Vicálvaro sentido A tres Por último tráfico lento en la M seiscientos uno en Navacerrada hacia el puerto de Navacerrada

Voz 1434 08:58 conectamos ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada Lander

Voz 10 09:02 las hola hola pues aquí en la capital a lo largo de la mañana hemos presenciado un estricto la Torío muy caído con la ausencia de colegios con las vacaciones de papás de madera que a esta hora Se inicia una pequeña hora punta del mediodía sobre todo en la M30 El lado cercano a Chamartín es el que vemos que tiene de tráfico más condensado son tráfico lento con paradas intermitentes en la calzada central y el lateral dentro de la capital las vías de salida acogen el tráfico con comodidad sin embargo la avenida América en sentido entrada tiene un tráfico muy alto en sentido Gregorio Marañón

Voz 1434 09:38 trece grados ahora mismo en el centro de Madrid han subido las temperaturas qué tiempo nos espera para este fin de semana Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 09:45 buenas tardes las nieblas se han ido deshaciendo durante la mañana ya luce el sol en toda la Comunidad y así va a persistir hasta el final de la jornada esto está ayudando que suba con más facilidad en la temperatura máximas de diez a quince grados cerca de los quince en toda la yema

Voz 1510 09:58 pero también en la ciudad de Madrid

Voz 0978 10:01 el fin de semana mañana sábado es el día que tendremos más nubes nubes bajas y bancos de niebla precaución en carretera ambiente frío la mayor parte de la jornada y sólo alguna lluvia débil más sol en la sierra el domingo el sol lucirá en toda la Comunidad pero con más frío las temperaturas van a bajar pero tampoco esperamos un descenso muy contundente

Voz 1434 10:18 en la dirección técnica Carlos Higueras Yeray Martínez en la producción Teresa Rubio

Voz 15 11:14 en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja regionales la experiencia consigo indies buques centrados en el borde a espaldas musical punto com

Voz 16 11:30 mira soy Carlos guardia nada que te va en la última

Voz 17 11:34 el adolescente me llamo Alfonso

Voz 18 11:37 bueno yo estoy madrugar amigo indebida yo quería decirle Antonio que no se preocupe la ratio ahora llega al teatro a estas alturas todo el mundo sabe que la materia se transforma hasta el dieciocho de

Voz 11 11:50 febrero en el Teatro Bellas Artes de Madrid Hablar por hablar entradas en la página web del Teatro Bellas Artes Últimas funciones veintisiete años de vida en el aire ahora en teatro buenas noches

Voz 1434 12:03 este viernes hemos podido escuchar la grabación completa de la declaración de Francisco Granados el lunes ante el juez del caso Púnica hay nombres que el presunto cabecilla de la trama repite constantemente cuando su abogado defensor empieza a interrogarle por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid son los de la presidenta Cristina Cifuentes los ex presidentes Ignacio González Esperanza Aguirre la actual diputada la regional y senadora Ana Isabel Mariño Illa que fue directora general de Medios de la comunidad Isabel Gallego sobre el modo de financiarse del partido Francisco Granados cuenta que hay una financiación general para todos los candidatos madrileños en las distintas administraciones locales regionales y una especie nunca para Esperanza Aguirre con empresas que desvían dinero a través de contratos de publicidad

Voz 19 12:49 he Roma Madrid Imaz un familiar de la señora David reseñando sobre Leo García de Sola esos organismos que eran los que más por su propia naturaleza agobiantes desfilar al unicidad eran los que mi opinión desviado de estoy no creo que en este halo a la respuesta de la ese cita esperanza

Voz 1434 13:26 un saludo y quién dirigía la campaña electoral de dos mil siete según Granados Ignacio González junto Cristina Cifuentes solo digo lo mismo

Voz 19 13:34 es en absoluto un entrar en cuestiones porque no es mucho menos estilo yo entiendo todo pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo es que se convierte en la persona las malos hemos oido en fin la la ejecuta en el partido de señoras hostales que se jacta ella esto como hay como digo hay cientos de testigos se Jaro también es la que manda pueblos de misión Gonzalo cejar el que llevan este partido no mandaba absolutamente nada posa que había que tratar sobre pues soy distritos en la Comunidad de Madrid alcaldes al en referencia al partido tenía que pasar por las nuevas Cifuentes esa es la verdad

Voz 1434 14:13 Cifuentes será en aquella época secretaria de Política Territorial del Partido Popular de Madrid Granados señaló Cifuentes como parte activa en la financiación irregular del partido junto a Ignacio González y Esperanza Aguirre quienes según Granados controlaban absolutamente todo en ese partido

Voz 19 14:28 en el partido quién ha mandado siempre es Ignacio González

Voz 1434 14:35 sí por delegación de los que según Granados no fue como ella siempre ha dicho quién destapó Gürtel sino que fue Rajoy quien avisó a Aguirre y le ordenó que investigara frenara determinadas adjudicaciones de parcelas de Aguirre dice Granados también que controlaba todo lo que pasaba todo incluidos por ejemplos los proyectos que llevaba a cabo Arpegio una de las empresas investigadas en la trama tu

Voz 19 15:00 lo proyectos Feria de ser supervisados y aprobados por la señora Aguirre como no puede ser de otra manera

Voz 1434 15:08 como Cúcuta por controlar según Granados y hasta tenía claro cómo iba a ser su sucesión a mitad de mandato en las elecciones del dos mil once mundo

Voz 19 15:18 pilote esperar esto en cuenta que es justo después de que lamentablemente a la señora Aguirre el encuentro en una enfermedad grave el candidato de verdad aunque la cara de la de Esperanza Aguirre enviar al señor González estaba ante malos

Voz 1434 15:33 por todo esto Cristina Cifuentes ha presentado una querella criminal contra Granados por injurias y calumnias por acusarle falsamente según ella de participar en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid y también por un delito contra la integridad moral por decir que tuvo una relación sentimental con González Javier Jiménez Bas

Voz 0887 15:51 la querella se basa en que las palabras de Granados ante el juez García Castellón no responden a un legítimo ejercicio del derecho de la defensa sino un uso espurio de la palabra acusaciones falsas para descalificar ir añade el buen nombre el honor y la imagen de la presidenta denuncian por tanto injurias también calumnias porque Granados aseguró ante el juez que Cifuentes era parte del núcleo euro de la financiación irregular del PP de Madrid junto a Esperanza Aguirre Ignacio González y según los abogados de la presidenta eso es falso y alegan finalmente un delito contra la integridad moral por la declaración de Granados de que Cifuentes y González mantuvieron durante años una relación sentimental la querella criminal exige responsabilidades tanto en el ámbito civil como en el penal fue interpuesta ayer por abogados contratados por Cifuentes sin intervención insisten de los servicios jurista

Voz 1018 16:37 Ecos de la comunidad ni una palabra hoy de la

Voz 1434 16:40 presidenta Cristina Cifuentes que tenía un acto público pero que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas un día más tan bien participaba en un acto público su número dos el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido persona de la máxima confianza también en aquellos tiempos según dijo Granados el lunes ante el juez del caso Púnica Garrido tampoco responde a las acusaciones de Granados simplemente carga contra el ex consejero

Voz 0177 17:05 yo he sido el coordinador de distritos lo he sido ya será a mi trabajo y lo hice yo encantado hago igual también general así no Granados lo que hay que decirle hay que responderle donde hay que responderle que es lógicamente en los tribunales saben que ayer ya se presentó por parte de la presidenta de Madrid una querella criminal contra este señor por sus esposos injurias calumnias que hay que actuar al final con personas que son ex presidiarios son personas que tienen altas probabilidades de volver a la cárcel yo creo que la única respuesta hay que dar lindo

Voz 1434 17:35 los grupos respetan el derecho de Cifuentes a presentar esa querella que aunque no creen que vaya a conseguir con ello frenar la sucesión de declaraciones y de acusaciones de las que está siendo objeto ahora mismo la presidenta César Zafra ciudadanos Nani Moya PSOE

Voz 20 17:49 aparte más del capítulo I de la novela que estamos viviendo la Comunidad de Madrid que con lo que está intentando señor ganados tirar de la manta pero como he dicho muchas veces esto es un poco lo lógico ya al señor Costa en Valencia hecho lo mismo una vez que una mafia alguien decida hablar pues el resto sigue hablando señor Granados está en una semana

Voz 21 18:04 complicada poco a poco tendrá que ir contando lo que sabe bien lo que participó no le va a quedar otro remedio probablemente esto se vaya extendiendo y estemos en al en una cadena que tarde en tener fin noto dos de la tarde dieciocho minutos

Voz 2 18:19 Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 14 18:29 tengo que diga mi hijo al dentista ahí donde ir

Voz 2 18:32 es importante que sea un dentista Hinault un comercial el que haga el diagnóstico las ofertas muchas veces

Voz 22 18:37 lo intuyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de confianza jugó en el colegio de odontólogos yo estoy preocupadas por tu salud

Voz 1434 18:48 yo es que edita relacionarme con la gente y más y esa

Voz 23 18:50 desde mi familia en el teatro Maravillas Amparo Larrañaga y María Pujalte en el reencuentro de Ramón paso dirigida por Gabriel Olivares

Voz 11 18:58 Julia soy yo tu hermana eres consciente de que hace veinte años que no nos vemos que bien pasada volando qué quieres que te diga

Voz 2 19:03 el reencuentro con Amparo Larrañaga y María

Voz 23 19:06 la Pujalte venta de entradas en teatro Maravillas punto com

Voz 25 21:05 el amianto ese material cancerígeno está en el recubrimiento de un componente eléctrico de algunos trenes de las líneas seis y nueve pero está en la parte inferior de los vagones y por lo tanto no es un peligro para los viajeros Borja Carabante consejero delegado de Metro

Voz 26 21:17 he detectado es que hay un repuesto que puede están algunos coches y algunos trenes de la serie dos mil y cinco mil que contiene amianto en ningún caso puestos en contacto con los viajes por tanto no suponen ningún peligro para la salud de los de los viajeros

Voz 25 21:31 en cuanto a los trabajadores que sí pueden haber estado en contacto con ese material como decías hay un caso de cáncer confirmado y otro estudiando sea el resto se les está haciendo revisiones médicas para comprobar que no hay más trabajadores en peligro Metro asegura además que tal y como exige la ley los trabajadores están desde dos mil tres informados de esto pero desde los sindicatos dicen que no supieron que los trenes tenían amianto hasta el año pasado cuando conocieron ese caso de cáncer Alfonso Blanco Comisiones Obreras

Voz 27 21:56 yo lo sé desde hace años para yo está trabajando en trenes que estás la Unión está manipulando el lo que me dicen ahora que lo que todo el mundo sabíamos o pensamos que no tiene amianto igual

Voz 1434 22:10 ahora los trabajadores no pueden entrar en contacto

Voz 25 22:12 con este material y están recibiendo formación Metro además ya está haciendo unos mapas a instancias de la Inspección de Trabajo marcando las zonas donde se encuentra la Unión

Voz 1434 22:19 no hablamos de nuevo de presunta corrupción porque hoy se ha celebrado una nueva sesión de la comisión de investigación en la Asamblea hoy toca hablar de las instalaciones de golf del parque del Canal que forman parte del sumario del caso Lezo entre los comparecientes estaba el hermano de Ignacio González que se ha negado a declarar Alfonso Ojea Asamblea buenas tardes

Voz 0089 22:38 qué tal buenas tardes todo el interés en efecto se centraba en el hermanísimo en Pablo González hermano del ex presidente regional y uno de los responsables de la construcción y explotación de Canal Golf empresa que ha desarrollado hasta su desmontaje todas sus actividades en los terrenos del Canal de Isabel Segunda en Chamberí y unas obras que según la Audiencia Nacional habrían general a unos ingresos de un millón trescientos mil euros en B para el hermano de González y otros imputados pero Pablo González no ha abierto la boca se ampara en su derecho constitucional y también atención en el auto del juez García Castellón que ha impedido el envío de documentos de la trama a la comisión de investigación de esta casa de la Asamblea de Madrid escuchamos esa negativa a declarar de Pablo González

Voz 0177 23:21 teniendo en cuenta esta resolución acogiéndome a mis derechos conocidos por todos ustedes les comunicó que no toreo declaración alguno tanto esta comisión solicitó de sus señorías el debido respeto a los derechos que un asistente y que el trabajo de ser leídos por la señora presidenta mujer

Voz 0089 23:36 más tajante ha sido la portavoz de la asociación vecinal Parque sí en Chamberí que ha descrito que durante años denunciaron la situación denunciaron que era todo un montaje económico de la familia González y nadie les hizo caso por eso Carmen Ochoa ha subrayado que está encantada con la operación Lezo

Voz 28 23:53 cuando apareció lo de Ignacio González el año pasado en la Semana Santa en el pasado yo bueno de verdad a daba saltos de alegría porque dices por fin por fin por fin han dado se han dado cuenta de lo que está pasando

Voz 0089 24:05 no es la primera cita de esta comisión de investigación si le en la asistencia del Partido Popular

Voz 1434 24:11 el centro de Madrid suma un nuevo cambio hoy han comenzado las obras en la calle Atocha donde se van a ampliar las aceras y se va a incorporar un carril bus también en carretas que se va a peatonalizar si se cumple el plan la remodelación costará cuatro millones de euros en año y medio estará terminada Felipe Serrano

Voz 0622 24:28 vía libre para el inicio de las obras que permitirán ampliar el espacio peatonal en la zona centro cuando dentro de un año los trabajos estén acabados la calle Atocha tendrá un solo carril por sentido para el tráfico privado en sentido subida hacia Antón Martín Atocha dispondrá de un carril exclusivo para autobuses

Voz 0887 24:45 seis iba otro limitado a treinta kilómetros por

Voz 0622 24:48 hora para compartir entre el vehículo privado y la bicicleta en sentido bajada en cambio hacia la Glorieta de Carlos Quinto habrá un ciclo carril durante todo el tramo tras esta reforma la calle Atocha contará con unas aceras más amplias nuevos pasos de peatones y fuentes para beber además de disponer de un nuevo alumbrado público y unas reordenación de los aparcamientos y el móvil viario urbano en el caso de la peatonalización de carretas el Ayuntamiento pretende que pueda estar terminada para antes de las próximas navidades esta reforma servirá para dar continuidad al eje comercial Fuencarral Montera Sol que de esta forma se prolongará hasta la plaza de Jacinto Benavente las obras ya han comenzado este viernes con las labores previas de señalización aunque no será hasta el lunes cuando empiecen de manera efectiva cuatro coma tres millones de euros va a invertir el gobierno municipal en esa doble actuación cuyo fin último es el mismo de la futura Gran Vía dar una mayor relevancia al peatón la bicicleta y el transporte público frente al vehículo privado que seguirá perdiendo protagonismo gracias Felipe Madrid destacan Vian

Voz 1434 25:50 todo iba algo tiene que ver también en ese cambio el auge de los pisos de alquiler turístico lo vamos a analizar el próximo martes

Voz 14 25:58 cohetes en una nueva edición de Madrid qué hacemos con los apartamentos turísticos como si ordena un fenómeno nuevo que está cambiando la realidad de los barrios del centro

Voz 29 26:07 plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 18 26:29 entrada libre hasta completar aforo

Voz 1434 26:32 dos de la tarde veintiséis minutos y el Comisionado para la Cañada Real ha abierto una nueva oficina para mejorar la comunicación entre las administraciones implicadas a partir de ahora en este local en el Ensanche de Vallecas será donde se reúnan los especialistas que están trabajando en la mejoría de la zona Elena Jiménez estas son las explicaciones que recibía esta mañana el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido sobre cómo va a funcionar la nueva oficina del comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real

Voz 2 26:59 he aquí es en las salas de reuniones is bueno pues ahí es donde vamos a soportar en el corazón de todo el proyecto de la Vega

Voz 1434 27:07 eh eh con toda esa información que le daban al portavoz de la Comunidad de Madrid llegaban después las explicaciones a los periodo estás vecinos

Voz 0177 27:16 espacio que se puede utilizar para seguir trabajando en la reforma con la mejora de este espacios estamos viendo cómo llega también el agua como va llegando la luz cobra llegando servicios públicos esenciales como puede ser correos con quiénes estamos hablando ahora a partir de ahora hay siete funciones trabajando aquí de la Comunidad de Madrid para que en la vida de los vecinos

Voz 1153 27:33 mejores pues ese es el objetivo de este nuevo local

Voz 1434 27:35 en punto fijo para tener un diálogo directo con las más de siete mil personas que viven en la Cañada Real un espacio de catorce kilómetros en el que empezaron a levantarse viviendas en los años sesenta de manera irregular y en el que desde entonces se busca una regulación en la que están implicadas cuatro administraciones Coslada Rivas Madrid y la Comunidad

Voz 31 27:57 no tenías que pagar los gastos de hipoteca y es probable que tenga es cláusula suelo de da Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados analista fácil

Voz 1434 29:09 Anthony De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0622 29:11 Atlético de Madrid encarriló anoche su pase a los octavos de final de la Europa League uno cuatro en Copenhague que él hace encarar la vuelta la próxima semana con tranquilidad los goles de Saúl Gameiro Griezmann y Vitolo sirven para poner a los colchoneros con P M pero en la siguiente ronda hoy comienza la jornada veinticuatro de Liga abre esta noche Leganés frente al Girona en Montilivi a las nueve el domingo Atlético de Madrid Athletic Club a las cuatro y cuarto iba a decir Real Madrid a las nueve menos cuarto donde no estará Toni Kroos por un esguince de rodilla izquierda el lunes tira la jornada al Getafe que recibe al Celta y en baloncesto ayer comenzó la Copa del Rey el Real Madrid el Real Madrid pasó a las semifinales tras ganar al Unicaja por ochenta y nueve ochenta y cuatro mañana a las siete de la semifinal Iberostar Tenerife hoy a las siete también verbal Fuenlabrada Herbalife por hacerse un huevos latas semifinal

Voz 1434 29:51 que tengan un buen fin de semana hasta el lunes

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marco el Gobierno confirma que estudia modificar el formulario de preinscripción de alumnos en los colegios de Cataluña para garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en que estudian sus hijos el cómo lo hagamos estamos estudiando lo pero sin duda lo haremos lo haremos porque para él para este Gobierno es muy cortante la libertad dentro hay ofertas lo importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular en la educación de sus hijos y por tanto queremos que esa garantía saga correcta y adecuadamente y en esa línea lo dicho esta mostraba Pérez

Voz 1018 30:50 otro portavoz Méndez de Vigo que también lo desde Educación acaba de confirmar en rueda de prensa que Moncloa eh de Moncloa que este asunto está sobre la mesa y que según el Gobierno entra dentro del ámbito de competencias al que le faculta la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco un asunto polémico en el que los dos partidos que apoyaron a Rajoy PSOE y Ciudadanos no

Voz 2 31:07 se ponen de acuerdo los socialistas a través de Carmen Caro

Voz 1018 31:10 lo anticipan que no respaldarán esa iniciativa política Albert Rivera pide al presidente del Gobierno que se implique de verdad

Voz 3 31:16 para nosotros el ciento cincuenta y cinco está la gente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la normalidad de Catalunya

Voz 4 31:30 ojo ahora lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados en el pacto educativo tiene el control al Gobierno

Voz 1018 31:42 vamos a seguir a Moncloa para que nuestra experta en educación Adela Molina en los concreta algo más sobre las iniciativas que maneja del Gobierno porque Méndez de Vigo ha sido calculadamente ambiguo ha dicho que esto no supone ningún caso ninguna modificación en el actual modelo educativo pero los partidos catalanistas parece que están especialmente alarmados en Jones pero quieren desvincularlo de la falta de un gobierno autonómico los Comunes creen que si Eduard Pujol Sant Domenech

Voz 0882 32:03 pedimos que no se vinculen lo que son unas negociaciones políticas como sucede en todos los parlamentos do mundo a una amenaza muy fuerte con aquello que es lo más sagrado de nuestra sociedad

Voz 5 32:15 es una intervención que quieren modificar las grandes políticas que son consenso de país desde dos años ochenta eh y eso nos hace aumentar la urgencia para firmar esta soberanía del Parlament de Cataluña y por lo tanto obtenidos este plan

Voz 1153 32:35 viernes dieciséis de febrero Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes hasta ahora hemos hablando Antonio o escuchando por mejor lucirá Granados así es la SER ha tenido acceso a los sonidos de su declaración el pasado lunes en la Audiencia Nacional

Voz 1434 32:45 explicó de esta manera como Cifuentes era la mano

Voz 1153 32:48 derecha de Ignacio González las los hoy

Voz 7 32:50 los en fin la ejecutiva del partido de señor locales como digo hay cientos de testigos

Voz 2 32:57 actualmente es la que manda pueblos de fans

Voz 1153 33:00 dudas razonables es hoy podemos reconocen que la gestión de Luis de Guindos despierta reticencias en Europa lo han dicho en la SER el eurodiputado socialista Jonás Fernández y Pablo Echenique de Podemos

Voz 27 33:10 que no que no compartimos su supuesto uso no podemos compartir esa esa candidaturas obviamente

Voz 0089 33:16 aunque hay enormes dudas de que el señor

Voz 34 33:19 lindos Iván beneficiar las mire

Voz 1153 33:21 has de sus compatriotas el portavoz del Gobierno acaba de decir que espera que Guindos logre el puesto y que su trayectoria le avala por dos centésimas la diferencia por la que la deuda pública de las administraciones públicas cumplió al cierre del pasado año el objetivo pactado con Bruselas no obstante terminó el pasado año con un incremento de treinta y siete mil millones de euros con respecto al año anterior Alemania es un ejemplo el primer día esto italiano apostado en Berlín por en Italia se pueda conformar una coalición de gobierno después de las elecciones parecida a la lograda en Alemania para evitar el auge del populismo Paolo Gentiloni

Voz 35 33:50 lo único que el astro posible el único pilar posible una coalición estable y pro europea de gobierno es una coalición de centroizquierda absuelven a la mayoría

Voz 1153 34:01 la Audiencia de Granada absuelve a cuarenta causados por la presunta venta fraudulenta de entradas de la Alhambra diez de los procesados sí han sido condenados a penas que sólo en un caso supera el año de prisión más protección de la Fundación Salud y Comunidad propone en su último informe que las líneas nocturnas de autobús en las ciudades paren a demanda de las

Voz 36 34:16 mujeres hay un montón de estrategias ante las cuales hay que poner medidas no que las personas puedan bajar en el autobús cuando vuelven a casa se puedan bajar en cualquier momento y no sólo en la parada

Voz 1018 34:26 permisos idéntico el Gobierno vasco anuncia que va equiparar

Voz 1153 34:29 por ley los permisos de paternidad y maternidad de los funcionarios de la administración territorial Josu Erkoreka portavoz del Ejecutivo de Euskadi

Voz 18 34:35 hará posible avanzar en la igualdad efectiva venderse en mujeres así como asegurar el derecho de los menores al recibir un cuidado

Voz 0882 34:44 la atención por parte de las dos personas

Voz 18 34:46 las integrantes de la de la pareja evitar él

Voz 1153 34:49 intacto los sindicatos del metro de Madrid piden a los trabajadores que no estén cerca de los trenes en los que se ha detectado amianto sindicatos y suburbano aseguran que no hay riesgo para los usuarios Teo Viñuelas UGT

Voz 37 34:58 hay un caso de tan se aquí de momento se está aislando los elementos que tienen este material para que no se toque se está pensando en retirarnos trenes progresión

Voz 27 35:17 el rostro tienen una presidió el Congreso de los Diputados su encuentro con todos los grupos parlamentarios más que en la búsqueda de acuerdos cerrados intentaba contribuir a que lo hagan posibles habida cuenta de que es necesario evitar pagan si dañinas que gravitaria sobre el conjunto de los electores porque los electores son para las ocasiones en que hay urnas pero entre en su vida la es la de estudiantes trabajadores profesionales empresarios pensionistas todos los perjudicados por el bloqueo en el Congreso veremos

Voz 1018 35:50 Miguel Ángel Aguilar que lunes Lobera con nosotros Carlos Higueras así Yeray Martínez en la técnica Carlos Cala en la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 35:57 tiempo soleado con ambiente suave esta tarde en todo el país se verán nubes de vez en cuando pero sólo activas en Galicia y zonas próximas también esta noche aquí dejará de llover ir el fin de semana nubes abundantes mañana alternando con ratos de sol chubascos en la mitad norte menos en Galicia augura tormenta incluso mañana al finalizar la tarde y hasta la noche del sábado en la mitad este de Cataluña el domingo estos chubascos afectarían a puntos del mérito

Voz 1153 36:21 Errani más al sur hasta Andalucía pero chubascos no

Voz 0978 36:23 la de lluvia continuada y ambiente más frío a medida que avance el fin de semana con viento fuerte del norte de detención

Voz 1018 36:29 a este nuevo aviso que anticipan los expertos que trabajan en el panel de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático sino se reconduce la situación en treinta años aumentarán de forma exponencial los días con temperaturas extremas Javier

Voz 0882 36:42 porque el clima se complica un diez por ciento más de días o muy fríos o muy cálidos las lluvias pueden disminuir también hasta un cincuenta por ciento a nivel mundial y esto obligará al desplazamiento forzoso de cien millones de personas Éstos son sólo algunos de los efectos del cambio climático sino se cumple el Acuerdo de París es decir si la temperatura media del planeta sube más de dos grados centígrados según advierte ya el nuevo informe que ahora está realizando el IPCC el panel de científicos de la ONU que investigan el cambio climático para evitar estos impactos más graves del recalentamiento de la tierra el IPCC en la primera versión de este informe que sacaba de filtrar en Internet pide ya a los gobiernos que un tercio de la producción mundial de energía sea limpia en el año dos mil treinta el abandono lo antes posible del uso del carbón

Voz 1018 38:41 pues vamos ya la rueda de prensa de Moncloa en la que el ministro portavoz Méndez de Vigo está concretando hasta donde ha sido posible por dónde pueden ir los planes del Ejecutivo para modificar los criterios de prensa qué opción de los alumnos en los colegios de Catalunya para que los padres puedan elegir con garantías la lengua en la que quieren que estudien sus hijos un asunto muy delicado muy controvertido que ha levantado ampollas en las últimas horas Adela Molina buenas tardes qué tal buenas tardes cuentan con el ministro ha dicho cosas otras no ha querido decirles por ejemplo ha dicho que en ningún momento utilizado la palabra casilla que no se trató de modificar el modelo educativo de lo más concreto que ha dicho con qué nos quedamos

Voz 0011 39:16 pero bueno pues el ministro de Educación y portavoz ha señalado que el Gobierno va a garantizar que los padres puedan elegir la lengua vehicular en Cataluña aunque como dices no ha aclarado cómo si será a través de una casilla lingüística en la prescripción o con otra fórmula Méndez de Vigo considera coherente que el Ejecutivo tome medidas para que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular puesto que en los últimos

Voz 1510 39:36 cursos ha recurrido la prescripción en Catalunya aprecia

Voz 0011 39:39 esa mente por no garantizar ese derecho vamos a escucharlo

Voz 0803 39:41 que la resolución de preinscripción tal y como está en los tres últimos cursos ha sido recurrida por el Gobierno por tanto lo coherente es que de acuerdo con el contenido de ese recurso queramos en estos momentos modificarla en ese sentido cuantos yo creo que eso no significa ningún caso

Voz 1018 40:00 cambio en el modelo educativo de de Catalá

Voz 0803 40:03 en su caso ninguna comunidad autónoma los modelos educativos están en las leyes la Ley básica estatal que es la Lomce irá le el Parlamento Cataluña nueve barra dos mil nueve sino recuerdo mal que está plenamente vigente

Voz 0011 40:17 el ministro ha insistido en que están estudiando cómo hacerlo no aclarado más y cómo garantizar a la vez el funcionamiento del sistema educativo en Cataluña también ha recordado que la enseñanza en castellano es un derecho previsto en la Lomce y que hay varias sentencias judiciales que lo avalan

Voz 1018 40:31 lo que ha explicado el ministro en esta rueda de prensa ante un Gobierno que no supone esta iniciativa ningún cambio en el modelo educativo de Cataluña que el ciento cincuenta y cinco faculta al Gobierno para poner en marcha estas posibles medidas pero en el PSOE al menos en principio parece que no están por la labor de respaldar este planteamiento porque no forma parte de los acuerdos que permitieron la convocatoria de las elecciones del pasado mes de diciembre vamos a recordar lo que ha dicho Carmen Calvo

Voz 3 40:56 para nosotros el ciento cincuenta y cinco está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento que es el mismo punto en el que lo defendemos ahora la normalidad de Cataluña y nada más que la anormalidad de Cataluña de lo que se trata es de que los independentista tienen que conformar gobierno ya

Voz 1018 41:15 bueno a nadie se le escapa que el Partido Popular necesita marcar un discurso político definido en Cataluña donde Ciudadanos le ha arrebatado la inmensa mayoría de votos y escaños en esas elecciones de diciembre Albert Rivera pide a Rajoy que vaya en serio que garantice que el castellano sea vehicular y que todos los alumnos puedan estudiar en las dos lenguas vamos a Radio Barcelona Soledad Domínguez

Voz 1909 41:35 espera que antes de hacer este anuncio el Gobierno ya ha estudiado la viabilidad y las consecuencias de preguntar a los padres en qué lengua quieren que estudien sus hijos y advierte a Rajoy que espera que cumpla con lo que ha anunciado

Voz 4 41:46 ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados en el pacto educativo en control al Gobierno porque el Gobierno lo que le pide ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública concertada en Cataluña

Voz 1909 42:07 Ciutadans no quiere ni tampoco cree viable un sistema de doble línea con escuelas en castellano y otras en catalán pero sí cree que es posible cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que catalán y castellano tienen que tener una presencia equilibrada dentro de las aulas se extrañan eso sí que el Partido Popular haya hecho este anuncio ahora no lo haya planteado en las conversaciones que hace semanas que duran sobre el nuevo pacto educativo

Voz 1018 42:32 desde los como es sabido Méndez cree que estos gestos que apunta Moncloa obligan a acelerar los pasos para poner fin a ciento cincuenta y cinco con la formación de un gobierno autonómico en Cataluña

Voz 5 42:40 es una intervención que quiere modificar las grandes políticas que son consenso de país desde dos años ochenta e hice pretende modificar con alguien que sólo tiene cuatro diputados en el Parlament de Cataluña y eso nos hace aumentar la urgencia para firmar esta soberanía del Parlament de Cataluña y por lo tanto pedir este pleno

Voz 1018 43:01 todo esto Carles Puigdemont ha escrito a través de su cuenta en Twitter que el Estado intenta dividir a los alumnos por su lengua pero el catalán resistirá y la verdad se impondrá el ex presidente prófugo ha decidido convocar algo parecido una cumbre de personas de su máxima confianza en esa casa alquilada en la que vive desde hace unas semanas en va a hacerlo a las afueras de Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 43:20 hola muy buenas tardes de haber sido

Voz 1018 43:22 cortante no han acudido los exconsejeros prófugos abogados pero nadie ha explicado de que han podido hablar

Voz 0738 43:27 no la reunión ha terminado ya acabamos de ver salir al ex conseller Comín con una gran sonrisa hay una única frase para los periodistas no tenemos nada que decir no tenemos nada que decir ha vuelto a reiterar un poco antes el abogado Boyer había asegurado que su única función en esta cita era plenamente justificado escuchamos

Voz 2 43:52 todos los hermanos extra imprime que Claudio Abbado

Voz 11 43:57 se ha hablado de coerción

Voz 0738 43:58 es jurídicas la reunión se ha celebrado concierto hubo una inmensa ambiente hay que decirlo porque menos grande de lo que parecía a través de las fotos a través de alguna de las paredes queda en ese jardín muy cercano donde estamos los periodistas hemos podido escuchar varias risas y nada que ver con una situación de crispación o tensión Polly

Voz 1434 44:20 pues muchas gracias Griselda los investigados

Voz 1018 44:22 les atribuyen al ex jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero dos delitos de sedición las diligencias de la Audiencia Nacional concluyen que llegó a engañar al Gobierno para permitir la celebración del referéndum ilegal del uno de octubre hilos diez obispos de las diócesis de Cataluña todos los obispos de Cataluña han suscrito una declaración en la que expresan su preocupación por el encarcelamiento de Oriol Junqueras Joaquim Forn Jordi Sanchez y Jordi Cuixart piden una reflexión serena por considerar que se deben atender sus circunstancias personales seguimos en Barcelona Héctor Álvarez

Voz 41 44:52 en un comunicado todos los obispos catalanes empezando por el arzobispo de Barcelona Juan José Omella aseguran que esta cuestión les preocupa así lo ha contado el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense el cura Norbert Miracle

Voz 6 45:03 The Fall apresó sentían hembras sobre la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del Gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales sin entrar en debates jurídicos pedimos una reflexión serena sobre este hecho para propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados

Voz 41 45:24 además los obispos piden que se forme Gubern cuanto antes y defienden que cualquier opción sobre la estructura política de Cataluña tiene legitimidad moral es decir que es buena según ellos siempre que se basa en el respeto a la dignidad la paz y la democracia admiten que existe un problema político de primer orden urgen a buscar una solución justa que pueda ser aceptada por todos aquí los obispos se ofrecen además como instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad catalana hay piden rezar por la paz y la justicia en Cataluña

Voz 1018 45:52 ya volvemos a Moncloa las lo de prensa del Consejo Sánchez supongo que también ha habido más de una más de dos preguntas sobre si habrá o no habrá Presupuestos si está o no está congelado el pacto político conciudadanos Luis de Guindos Oña buenas tardes

Voz 1434 46:04 buenas tardes además de preguntas el el el portavoz del Gobierno ha ofrecido una explicación muy larga sobre el deseo del Ejecutivo de aprobar esos presupuestos de lo bueno que para todos sería eso para las comunidades autónomas que tendrían cuatro mil trescientos millones de euros más ha dicho para los estudiantes porque habría cincuenta millones más para becas o para el mundo de cine porque bajaría el IVA pero también ha asegurado que si no tiene la seguridad de contar con el apoyo suficiente para aprobarlos el Gobierno no los va a presentar lo que significa que como vienen apuntando como sabes varios ministros en los últimos días abra una nueva prórroga

Voz 0803 46:35 eh si no hay una garantía de que de que vamos a llevarlo a buen puerto de usted aplicaría hemos aquella máxima de Ortega de que el esfuerzo inútil produce melancolía por lo tanto si no tenemos los apoyos antes es muy difícil pedir al Gobierno que lo presente porque perderíamos el tiempo y nosotros no estamos