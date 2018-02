Hora 14 (20/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:26 los ilusionada al once la ley acepta el recurso presentado en dos mil catorce por la Generalitat de Catalunya en tiempos de Artur Mas contra la decisión del Gobierno por la cual el Estado subvencionaba el estudio en castellano en colegios privados cuando no había un centro público para que se garantizase Javier Álvarez

Voz 0689 00:43 el Tribunal Constitucional por unanimidad ha señalado que no es acorde con la Carta Magna el artículo de la Ley ver conocido como las becas ver por el que el Gobierno asume el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que no lo que deseen que no lo deseen cuando exista una oferta en castellano público un gasto que después el Gobierno descontaba directamente del dinero que entrega la Comunidad autónoma dicen los jueces que esta decisión con invade las competencias de la Comunidad

Voz 1018 01:08 la autorizó el fallo llega en plena polémica sobre los planes del Gobierno para facilitar la enseñanza en castellano a los padres que lo solicite que al Partido Popular en Cataluña que se limita a la habitual en estos casos eso del respeto

Voz 1915 01:17 a a las decisiones judiciales Alejandro Fernández

Voz 1018 01:20 el portavoz parlamentario respetamos eh

Voz 3 01:22 siempre las resoluciones judiciales nos gusten o no los gusten y esa es la diferencia esencial que hay entre nosotros las fuerzas políticas separatistas solamente aceptan las resoluciones que les son favorables llaman fachas a los tribunales cuando les dan

Voz 4 01:37 sí

Voz 3 01:37 Azón evidentemente esa es la clave del Estado de derecho es aceptar las resoluciones judiciales te guste color

Voz 1018 01:44 Artur Mas ha salido en libertad sin medidas cautelares tras declarar en el Supremo por los delitos relacionados con la consulta ilegal del uno de octubre todo fue ha subrayado una acción política sin consecuencias jurídicas

Voz 5 01:54 la verdad es que efectivamente hubo un referéndum el uno de octubre también es verdad que la declaración de independencia del veintiséis de octubre pues tuvo valor puramente simbólico el referéndum fue algo real la de dependencia termina más un carácter parlamentario simbólico lo explican así

Voz 1018 02:09 la actuación penal del Supremo puede dilatarse más allá de lo calculado inicialmente porque la Fiscalía pide al juez que la declare causa compleja

Voz 0055 02:17 Alberto Pozas si el Ministerio Público cree que esto ya es una macro causa con muchos imputados casi treinta con mucha documentación y con varios jugados en el extranjero es necesario dice que la causa sea declarada compleja para tener más tiempo el juez ha dado traslado a las partes tienen ahora tres días para pronunciarse sobre esta petición de la fiscalía en caso de acordarse el plazo para seguir investigando aumentaría hasta otro año idiomas aunque el juez no tendría obligación derrotarlo

Voz 1018 02:38 uno de esos fugados en este es la ex diputada de la CUP Anna Gabriel que ha confirmado que no acudirá mañana a a la situación en el Supremo por esta misma causa subidas permanecer en Suiza país que no pertenece a la Unión Europea lo que obligaría a la justicia en perder un procedimiento de extradición más complicado el ministro Rafael Catalá denuncia la estrategia que es perfectamente justificable para el portavoz de Esquerra Joan Tardà

Voz 6 02:59 a la filiación como ciudadano como la de comparece ante un tribunal me parece que es una gravísima irresponsabilidad y que elegir

Voz 0055 03:05 lo que en el conjunto de los ciudadanos profundamente

Voz 6 03:07 ahora tiene cualquier estrategia de defensa es legítima que hundiendo al hecho que se trata de una causa política y no judicial Hora catorce

Voz 1018 03:23 en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga la financiación del PP Álvaro Pérez el Bigotes hoy sin bigote directamente desde la cárcel donde cumple condena de doce años por corrupción dispuesto a disparar contra todo lo que se mueve con lenguaje que nada tiene que ver con el mundo aparentemente refinado en el que el acusado moverse en sus buenos tiempos

Voz 4 03:40 Ignacio López del Hierro y Castillo que es marido de la señora Cospedal ministra de Defensa bidón Ángel Piñeiro López que yo he tenido que pregunta quién es este ángel figuran como atizar antes quiero decir vienen a soltar el Montelongo no vienen aquí a declarar no los he visto en un banquillo

Voz 1018 04:02 y tenemos noticia de última hora la policía ha tenido en Francia tres personas supuestamente relacionadas con los atentados yihadistas del pasado mes de agosto

Voz 0125 04:09 sí en Cataluña no perros dice en una operación conjunta que está desarrollando ahora mismo la Policía y la Guardia Civil son tres detenidos que han sido arrestados en los departamentos a dejar Itar se le relaciona con Driss UCA virgen uno uno de los presuntos cabecillas de la célula de Cambrils que actualmente está en prisión ahora mismo la policía está realizando registros hay en Francia

Voz 1018 04:27 contaremos más dados a las dos y media hay también sobre el Observatorio de realiza para la Cadena Ser y que mantiene el PP como primera fuerza en intención de voto si hoy se celebrasen las elecciones casi empatado conciudadano Lesaka poco más de dos punto la opinión pública está particularmente preocupada por la desigualdad de género que denuncian un noventa y seis con cuatro por ciento de los encuestados llevamos todavía en directo al barrio de San Mauro en Pontevedra donde la policía sigue buscando a Sonia Iglesias la mujer que desapareció en agosto de dos mil diez cuando acudía a su trabajo su ex pareja está participando en esas tareas de búsqueda Ramón Bella

Voz 8 05:04 así es todavía continúan a estas horas el registro que comenzó a las nueve y media La mañana en esta casa en la que convivieron Sonia Iglesias IU Julio Araújo eh Julio Araújo principal sospechoso del caso está ahora todavía en ese registro están registrando la parte trasera de la vivienda donde hay una finca con un pozo ha pedido la policía científica la ayuda de los bomberos de Pontevedra para extraer el agua de ese pozo tratar de buscar algo en su interior de momento no hay nada

Voz 1018 05:32 firmado de que hayan hallado nada está

Voz 8 05:35 la todavía en marcha este registro aquí en Pontevedra

Voz 1915 05:38 además el director general de Oxfam pide disculpas ante el Parlamento británico y revela que en los últimos diez días ha recibido información de veintiséis nuevos incidentes abuso y acoso sexual reconoce picados en el escándalo de Haití fue contratado por su NG en otro país el niño que atravesó la frontera de Ceuta en el interior de una maleta no tendrá que ingresar en prisión después de un acuerdo con la Fiscalía que reduce la petición de pena de tres años de prisión a una pequeña

Voz 1018 06:00 multa dos y seis minutos

Voz 2 06:18 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:27 buenas tardes es la tercera vez en menos de dos meses ahora ha tocado en el hospital de La Paz así sonaban anoche las cascadas que caían en varias partes del hospital tras un fallo que provocó la rotura de varias tuberías han tenido que trasladar a pacientes aunque la dirección del centro asegura que no se ha registrado ningún problema asistencial grave Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad

Voz 9 06:54 ha habido que que trasladar a dos camas son que eran eran tres niños pero no porque haya sido producido digamos la gotera sino porque lo humedad y entonces están valorando un poco cuál es el alcance de de la rotura pues para para solucionarlo vamos que el punto de vista asistencial excepto ese ese movimiento no ha habido ninguna repercusión en la actividad del hospital

Voz 1434 07:17 hoy hablamos de la paz no sólo por este asunto se lo venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en la SER ese mismo centros se negó a realizar una intervención muy sencilla una especie de cura a una mujer de ochenta y ocho años porque la paciente no llevó sus propias pinzas y así tal cual quedó reflejado en el parte médico que pueden ver en nuestra página web en Radio Madrid punto es en cualquier caso la prioridad ahora mismo de Cristina Cifuentes es otra

Voz 0434 07:44 para mí no hay una prioridad mayor

Voz 10 07:49 al

Voz 0434 07:50 en estos momentos que demostrar que este señor es un sinvergüenza que la vida no vale todo

Voz 1434 07:55 este señor al que se refiere Cifuentes es Francisco Granados hoy tocaba Telecinco la presidenta no ha salido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno pero sí ha visitado un nuevo plató de televisión la oposición empieza a echarse lo encara también su socio de investidura Ignacio Aguado

Voz 0771 08:09 quién hacer la presidenta regional en materia de sanidad para los próximos años nada todos son titulares todos son platós de televisión entrevistas dónde responde las preguntas que les gustan y otras que no les gusta responde

Voz 2 08:20 de Hora catorce

Voz 1434 08:22 vamos a apuntar más noticias en titulares con Sony

Voz 11 08:25 Palomino Borja quinta del Ayuntamiento niega que la moratoria sobre pisos turísticos vaya a destruir empleo tal y como crítica Ciudadanos el gobierno de Ahora Madrid defiende que la decisión era necesaria porque estaban generando problemas de convivencia

Voz 1915 08:36 el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha anunciado una remodelación en la estación de Atocha que se va a presentar en los próximos días para asumir el incremento de las líneas de alta velocidad el proyecto llevará la firma de Rafael Moneo autor de la última ampliación de la estación

Voz 11 08:48 el Ayuntamiento ha pedido permiso a la Delegación de Gobierno para instalar veinticinco cámaras de vigilancia en los alrededores del bulevar de Peña Gorbea en el distrito de Puente de Vallecas es una de las medidas del plan aprobado por la Junta Municipal para frenar la inseguridad en el barrio por los narco pisó

Voz 1915 09:02 la Audiencia Provincial ha dictado una sentencia de conformidad contra un hombre de origen chino que participó en una pelea multitudinaria en un karaoke de Parla el acusado será expulsado de territorio nacional en los próximos meses cuando termine de cumplir la condena por otros

Voz 11 09:14 también deportes Madrid Leganés preparan el partido aplazado de la jornada dieciséis ambos equipos recuperarán el partido mañana en Butarque a partir de las siete menos cuarto

Voz 1434 09:30 vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 09:35 buenas tardes normalidad en las carreteras de la Comunidad a esta hora no encontramos dificultades especiales ni en la red principal ni en la Secundaria el tráfico es fluido también en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida no tenemos registradas tampoco retenciones

Voz 0887 09:48 federación en ningún punto de la red viaria mal

Voz 12 09:51 de leña aún así no bajen la guardia ya extremen la precaución al volante vamos ahora

Voz 1434 09:55 centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez como está el tráfico en las calles de Madrid hola buenas tardes bueno pues destacamos en la M treinta en la zona de túnel es un vehículo averiado que estrecha la carta

Voz 13 10:06 cada entre la zona de Marqués de Vadillo Pirámides y el by pass en sentido Puente de Ventas en esa zona de túneles desde Marqués de Vadillo estrechamiento de calzada sentido Puente de Ventas

Voz 1434 10:18 por lo tanto circulen con prudencia en el resto de la M30 de momento la situación tranquila en el interior la mayor adquirí actividad Se localiza sobre todo en el área de José Abascal María de Molina aquí en el centro de Madrid tenemos catorce grados ahora mismo seguimos con cielo despejado con temperaturas suaves Jordi Carbó buenas tardes

Jordi Carbó buenas tardes

buenas tardes las próximas horas el viento para ganar protagonismo rachas del norte que pueden alcanzar en la misma ciudad de Madrid los cincuenta kilómetros por hora con sol y algunas nubes pero poco importantes y temperaturas todavía altas la máxima alrededor de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad cuidado porque a medida que avance la tarde y sobre todo cuando oscurece este viento del norte iba a traer consigo aire frío era que el ambiente sino te más frío un descenso que lo notaremos mañana será de media unos cinco grados mínimas por debajo de los cinco máximas que apenas superarán los diez y mañana seguirá siendo sol prácticamente durante toda la jornada de nuevo con viento fuerte durante la tarde rachas que pueden superar los sesenta kilómetros por hora

Voz 1434 11:14 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina

Voz 2 11:17 la de Noema Valido

Voz 2 12:11 Cristina matar Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:16 la de anoche en La Paz es al menos la tercera inundación

Voz 1915 12:19 aunque se registra en alguno de los principales hospitales públicos de la Comunidad de Madrid en alguno de los mejores de Madrid también de España estreno del año este mismo centro la paz con inundaciones provocadas por las lluvias imágenes de pacientes pasando por encima de los charcos y un tuit los trabajadores protestando con ironía los reyes magos nos han traído una piscina cubierta decían eso fue el siete de enero nueve días después tomaba el relevo el doce de octubre unas filtraciones de agua obligaron a evacuar a los niños ingresados en la UCI pediátrica la hija hoy ahora de nuevo la paz una avería en la bomba de agua a última hora de la tarde de ayer ha causado varias roturas en las tuberías que han dejado auténticas cascadas en diferentes partes de este centro Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1909 13:04 qué tal Cristina nos cuentan los trabajadores que pasadas

Voz 1915 13:07 las ocho de la tarde hubo un fallo en el interruptor que regula la presión de la bomba de agua el hospital tiene catorce pisos el agua tiene que llegar también con fuerza a la última lo que ocurrió es que no saltó el sistema de seguridad de la bomba y la presión no dejó de ascender hasta que ese reventaron varias tuberías en radiología trauma o maternidad Miguel Salas el sindicato Mads

Voz 17 13:27 esto es consecuencia de los recortes tanto en infraestructuras como en el personal de las plantillas de mantenimiento a lo largo de los años ir en la privatización de muchos de los servicios de mantenimiento

Voz 1915 13:39 José Manuel Freire del PSOE cree que hay que hacer una auditoría de los puntos críticos de los hospitales más antiguos de Madrid

Voz 18 13:45 para hacer mantenimiento preventivo hoy predictivo de tal manera que estas cosas no vuelvan a ocurrir si la señora Cifuentes de verdad se preocupará por lo que es su principal responsabilidad sacar dinero de cualquier partida

Voz 1915 14:01 el en dicen que el agua no ha afectado a ningún equipo médico y que sólo hubo que trasladar por culpa del olor a humedad a dos pacientes de Traumatología ya tres niños que estaban en observación no sólo problemas con el agua en el hospital de La Paz se lo venimos contando hoy aquí en la SER desde primera hora de esta mañana ese mismo hospital se negó a realizar una sencilla intervención una mujer de ochenta y ocho años porque la paciente no llevó sus propias pinzas no es una interpretación de los hechos es que está escrito tal cual en el parte médico que como decíamos antes pueden ver en nuestra página web en Radio Madrid punto es la dirección del Hospital Teresa no explica qué ha pasado lo que dices que es un hecho excepcional que el centro dispone de las pinzas necesite milagros fue remitida a la paz por su médico de cabecera padece Tricky Assis que es una anomalía del párpado que provoca que las pestañas crezcan hacia el interior del globo ocular necesitaba que les trajeran algunas que es el estaban clavando en el

Voz 19 14:52 jo el oculista salir del hospital vendió con una máquina que existe haya pinzas lo dije no claro yo me quedé Igor no pues nada ya me fui idiota peladas y fui a mi hija dice no tardan informe digo sí que está digo nada porque unas pinzas a venza el papel Dios mío pero qué tal hecho pero te dije lo deja hija déjalo no quiero líos si esto lo dijo yo poder estamos dejando demasiado corto

Voz 1915 15:21 sí pusieron una reclamación desde el hospital aseguran que lo ocurrido es un hecho excepcional que el servicio disponen de las pinzas necesarias tanto en consultas como en quirófano o urgencias hice en el caso de no haber estado disponibles en el momento de la atención de milagros el médico debería haberlas pedir

Voz 1179 15:36 no

Voz 1915 15:39 si no hay sorpresas Cristina Cifuentes Esperanza Aguirre Ignacio González y Francisco Granados tendrán que volver a la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid la Mesa de la cama ahora aprobó ayer sus comparecencias una petición que todavía tiene que ratificarse en la mesa de la comisión que se celebra mañana donde ya no está el Partido Popular

Voz 0434 15:58 sin embargo la oposición lo está aprovechando para tratar de minar me políticamente de hecho ayer eran aprobado que vaya a comparecer a esa comisión de investigación que es una comisión de inquisición que han montado yo no tengo problema en comparecer pero me parece bastante lamentable que la oposición oposiciones de credibilidad a un presunto delincuente frente incluso lo que lo que el juez ha determinado

Voz 1915 16:23 hoy hace fuentes la hemos visto y escuchado en Telecinco desde que la semana pasada Granados la acuso ante el juez de ser parte del núcleo duro de la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid la presidenta se ha paseado por diferentes platós de televisión estudios de radio pero no admite preguntas sobre este asunto en actos públicos

Voz 20 16:41 le de otra cosa prosaicos

Voz 0055 16:44 no por de muerte

Voz 11 16:46 no tiene otra cosa que no sea el himno

Voz 1915 16:49 en referencia a ese no de Marta Sánchez no nos decía la propia presidenta su equipo de prensa ni responde Cifuentes ni comparece tras el Consejo de Gobierno hoy ha vuelto a no salir ya van seis semanas la oposición exige a la presidenta que dedique su tiempo a gobernar le invita a que si quiere dar explicaciones las den sede parlamentaria vamos a la Asamblea Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 17:12 buenas tardes unanimidad entre los partidos de la oposición consideran que la presidenta de la Comunidad debe de dar explicaciones y que debe hacerlo además en la Asamblea no sólo en los platos Ignacio Aguado ciudadanos Lorena Ruíz Huerta podemos Ángel Gabilondo PSOE

Voz 0771 17:27 qué iba a hacer la presidenta regional en materia de sanidad para los próximos años a poner en marcha una reforma estructural nada todos son declaraciones todos son platós de televisión entrevistas dónde responde las preguntas que les gustan y otras que no les gustan

Voz 21 17:40 en lugar de venir aquí a dar explicaciones pues ella prefiere hacerlo en los platós de televisión

Voz 6 17:45 igual ir menos a los platós hubo no y menos a los platós no sólo en los platós de explicas parece que esto de los platós hace fortuna

Voz 0887 17:54 los tres partidos únicos presentes en la comisión de corrupción de la Asamblea tras la marcha del PP han reiterado su intención de que tanto Cifuentes como Esperanza Aguirre e Ignacio González comparezcan en ella comparecencia que como decías deberá aprobar mañana la misa de esta comisión no ha mostrado el mismo entusiasmo el portavoz del PP un Enrique Ossorio que ha calificado de barbaridad de sainete la petición de comparecencia de la presidenta Cifuentes ha asegurado que el tripartito de la oposición como denomina a PSOE Podemos y Ciudadanos son los mayores defensores y admiradores de Francisco Granados porque esta petición dice se ha hecho en base a sus declaraciones

Voz 1915 18:29 gracias Javier dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

Voz 2 18:33 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:36 y con todo esto justo ahora después de más de

Voz 1915 18:39 año parada sin que ninguno de los grupos haya hecho nada el Partido Popular ha decidido activar su Ley de Regeneración Democrática en paralelo además el PSOE ha impulsado su texto alternativo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para que se debata en el pleno del próximo uno en marzo Javier Bañuelos y durante meses la enmienda

Voz 0861 18:57 ha estado guardada en un cajón el PSOE ha decidido rescatar la obra según Ángel Gabilondo porque es

Voz 1018 19:02 es una prioridad para los ciudadanos

Voz 6 19:05 tenemos la conciencia de que es urgente que en esta legislatura los hagamos yo creo que está concienciado urgencia nos puede ayudar a resolver los asuntos

Voz 0861 19:13 pero lo cierto es que la reforma Cifuentes augura una nueva batalla parlamentaria para ciudadanos esa reforma del Estatuto llega tarde en forma de cortina de humo Ignacio Aguado

Voz 1179 19:21 había que haberla puesto en el año uno de legislatura no en el año tres

Voz 0771 19:24 y lo hacen porque son maquinarias diseñadas para intentar ganar elecciones no para resolver problemas volverá a ser una reforma que se quede en un cajón

Voz 0861 19:31 durante el último año de hecho la reforma del Estatuto ha estado encallada ningún grupo ha movido ficha desde Podemos Lorena Ruíz Huerta avisa la reforma del PP no está a la altura de lo que necesitan los más

Voz 21 19:42 a mí no me gusta la reforma que plantea el Partido Popular pero por lo menos plantea algunas pequeñas mejoras la limitación de mandatos que no se puedan acumular cargos vamos lo que han hecho ellos toda la vida

Voz 0861 19:52 esa reforma del Estatuto también contempla la reducción del número de diputados o la eliminación de los aforamientos medidas que se sumarían a la nueva Leider contra la regeneración democrática de Cifuentes Lake el PP ha reactivado ahora después de trece meses de inmovilismo político ha sido ahora cuando los populares han pedido a la Comisión de Presidencia que designe de una vez un grupo de

Voz 22 20:11 trabajo para pactar la nueva ley lo hacen ahora

Voz 0861 20:13 según el consejero Ángel Garrido traslado

Voz 23 20:16 negativa de los diferentes grupos políticos a participar en el acuerdo que la presidenta ofreció para llegar a un consenso en cuanto a medidas de regeneración democrática creo que toca activar nuestros proyectos de regeneración que se debatan en la Asamblea

Voz 0861 20:29 pero hasta que lleguemos a ese punto pueden pasar muchos meses incluso años si nos fijamos en lo que ha ocurrido con la reforma del reglamento de la Asamblea

Voz 1915 22:51 el Ayuntamiento de la capital asegura que la moratoria para los pisos turísticos de Madrid no destruirá empleo en contra de lo que denuncia Ciudadanos en la comisión de equidad derecho sociales y empleo la primera teniente de alcalde Marta Higueras ha asegurado que tomaron la decisión tras analizar sus posibles consecuencias Ike el impacto para el empleo era positivo vamos al Ayuntamiento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 23:13 buenas es la moratoria de los pisos turísticos no sólo es positiva porque frena los problemas de convivencia que se estaba generando sino que no está perjudicando al empleo así lo acaba de defender la primera teniente de alcalde Marta Higueras en respuesta a una pregunta del grupo municipal de Ciudadanos

Voz 30 23:30 que esta decisión no destruye puestos de trabajo todo el ciclo

Voz 0055 23:34 los maneja las mismas cifras no sé si usted conoce que son que por cada cien camas en hoteles de tres estrellas se generan veinte empleos mientras que por las mismas camas por cien camas en apartamento

Voz 30 23:44 turísticos se generan dos empleos es decir diez veces menos con esto es evidente que no estamos destruyendo empleo lo que estamos haciendo es regular esta situación que necesitaba de esa de esa regulación crece así

Voz 0622 23:58 la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís L ha dicho al Gobierno de Carmena que una cosa es no destruir empleo y otra es no crearlo además de criticar que no se hayan llevado a cabo inspecciones pese a ser una competencia municipal el Ayuntamiento de la capital recuerda que la suspensión de licencias sólo afecta a los alojamientos turísticos pisos apartamentos Hinault a los hoteles que nadie del sector hotelero ha criticado la medida

Voz 1915 24:23 en Hoy por Hoy Madrid los portavoces de los grupos han vuelto a mostrar sus reparos sobre la normativa el Ayuntamiento de los pisos turísticos ninguno sólo el propio Ahora Madrid está muy conforme vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular a Purificación Causapié del Partido Socialista Sofía Miranda de ciudadanos Rita Maestre que es la portavoz del gobierno municipal no está claro si es una moratoria hotelera o una moratoria de viviendas de uso turístico porque a partir por ejemplo de noventa días el uso terciario y menos de noventa días no lo consideró uso terciario la propuesta que hace la Comunidad de Madrid es una propuesta que van en sentido contrario no resuelve nada y creo que la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es claramente insuficiente

Voz 31 25:05 es una moratoria para apartamentos turísticos porque los apartamentos turísticos sino están registrados no podemos hacer absolutamente nada es lo que sí que puede hacer el Ayuntamiento es inspección inspección especial

Voz 1915 25:16 qué hace el Ayuntamiento ante la dejación evidente de funciones de la Comunidad de Madrid regular en lo que el Ayuntamiento puede regular que es el uso

Voz 1018 25:22 el suelo todas las viviendas de uso

Voz 1915 25:24 este eco en el distrito Centro por encima de los noventa días son ilegales iban a ser sancionadas ha dicho Maestre no se olviden de que mañana tienen una nueva cita sobre este asunto con Madrid futuro

Voz 22 25:37 qué hacemos con los apartamentos turísticos

Voz 32 25:40 cómo se ordena un fenómeno nuevo que está cambiando

Voz 33 25:43 la realidad de los barrios del centro plataformas de alquiler hoteleros vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento un debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos calle Hortaleza sesenta y tres

Voz 6 26:07 entrada libre hasta completar aforo

Voz 1915 26:09 sentencia de conformidad en el asalto a un karaoke de Parla en el año dos mil quince por parte de un grupo de chinos que quería matar a otro compara compatriota al final la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un fallo que marca la expulsión de España de uno de los agresores mientras que el principal acusado cumple siete años de cárcel por intento de homicidio

Voz 0622 26:27 Alfonso Ojea la sentencia de conformidad que sea obtenido esta mañana supone que uno de los acusados de lesiones de nacionalidad china acepta una pena de tres años y medio frente a los cuatro que solicitaba la Fiscalía por agredir a un compatriota en un asalto a un karaoke de Parla diferencia de otro de los procesados que se ha fugado y permanece en busca y captura este acusado ya estaba en la cárcel por otros delitos ha pactado asume su participación en los hechos será expulsado de España Carlos Besteiro es su abogado defensor

Voz 34 26:56 así habiendo una conformidad porque en este caso mi defendido está cumpliendo una condena en prisión tiene o se los va a solicitar mejor dicho la expulsión por la que está cumpliendo y al mismo tiempo le interesaba que les sustituyeran una condena de cuatro años que solicitaba aquí dieciséis para sustituirla también por expulsión a su país

Voz 0622 27:20 el principal acusado ya cumple condena de siete años de cárcel por un delito de tentativa de homicidio se pedía en un inicio nueve años de prisión

Voz 1915 27:29 gracias a Alfonso íbamos a volver a un hospital porque el patinador Javier Fernández madrileño de Cuatro Vientos ganador de una medalla de bronce en los Juegos de Invierno de Pyeongchang ha visitado esta mañana los niños ingresados en el Marañón les ha enseñado su medalla ilesa llevado también algún que otro regalo con ellos ha estado Sara selva

Voz 0427 27:49 si Javier acompañado de Cifuentes ha ido a visitar a los niños en sus habitaciones una de las niñas hasta jugado a ser periodista te has caer

Voz 35 27:56 en los días todos los días si tienes una casa o algo

Voz 0427 28:02 poco después algunos han bajado a recibirles en un salón de actos allí la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado orgullosa tanto de Javier como el trabajo del Gregorio Marañón Javier animado a los niños a luchar y perseguir sus sueños

Voz 36 28:13 nosotros somos los que luchamos nosotros somos lo que los que nos animamos y los que podemos hacer que las cosas imposibles como uno es visto porque en quién diría a lo mejor que una persona en podría ser campeón en el patinaje sobre hielo pues cosas imposibles puedan pasar son cosas que para nosotros a lo mejor diríamos que eran imposibles pero con trabajo con esfuerzo con dedicación nada pues tenemos algunos regalitos para los niños

Voz 0427 28:38 han repartido esos regalos medalla de chocolate y pelotas de fútbol

Voz 35 28:42 Halima pero Quail icono cero una alguien muy especiales algo que los niños pueden tener

Voz 1434 28:51 todos estaban emocionados por recibir sobre todo a Hall

Voz 0427 28:54 ayer que acaba de volver de Corea de ganar una medalla de bronce en los Juegos

Voz 1434 28:57 el invierno gracias Sara son las dos de la tarde y veintinueve minutos

Voz 2 29:01 hora catorce

Voz 1434 29:07 Iván Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes

Voz 37 29:09 es malas noticias para el Real Madrid en forma de lesiones Marcelo que abandonó el campo el pasado domingo ante el Betis y Luka Modric

Voz 1915 29:15 que no se ha ejercitado junto a sus compañeros arrastran molestias

Voz 37 29:18 has en el bíceps femoral de la pierna derecha ambos jugadores se han sometido a pruebas esta mañana por lo que reza el parte médico del club Marcelo Modric son seria duda para el partido del próximo seis de marzo ante el Paris san Germain antes de eso el Madrid jugará mañana en Leganés el encuentro de Liga aplazado desde el mes de diciembre además ayer se cerró la jornada en primera división con la victoria del Getafe por tres goles a cero ante el Celta de Vigo y un último apunte de fútbol sala hoy se disputa a las ocho y media de la tarde la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Movistar Inter el Fútbol Club Barcelona

Voz 1434 29:46 nos marchamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde esta mañana

Voz 1 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 una baza vamos a las dos en Tribunal Constitucional echará por tierra las llamadas becas ver la subvención por parte del Estado de la escolarización en centros privados de los alumnos que deseen estudiar en castellano cuando no existe un centro público que garantice esa enseñanza en Cataluña el TC AZ por unanimidad el recurso presentado en su día por el Gobierno catalán al gobierno de Artur Mas en el año dos mil catorce deja sin efecto la iniciativa contemplada en la polémica ya languidecía ante Lomce no hay reacción por parte del actual Ministerio en el PP de Cataluña es atienen a lo habitual en estos casos respeto a las decisiones judiciales Alejandro Fernández

Voz 3 30:56 respetamos siempre las resoluciones judiciales nos gusten o no gusten y esa es la diferencia esencial que hay entre nosotros las fuerzas políticas separatistas que solamente aceptan las resoluciones que les son favorables llaman fachas a los tribunales cuando no les dan la razón evidentemente esa es la clave del Estado de derecho es aceptar las resoluciones judiciales te guste bueno

Voz 1018 31:19 en una resolución judicial en plena crisis política de Cataluña iremos al Supremo donde Artur Mas y la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras han quedado en libertad sin medidas cautelares más ha subrayado que todo lo que rodeó el uno de octubre fue político

Voz 5 31:33 la verdad es que efectivamente hubo un referéndum el uno de octubre también es verdad que la declaración de independencia del veintisiete de octubre pues tuvo valor puramente simbólico el referéndum fue algo real la declaración de dependencia tenía más un carácter parlamentarios simbólico lo explicaba así

Voz 1018 31:55 la Fiscalía pide al magistrado Pablo Llarena que declare la instrucción del secesionismo como causada compleja lo que permite ampliar la instrucción hasta año y medio y lo hace entre otras cosas por la fuga de algunos de los investigados como Puigdemont o la ex diputada de la CUP Gabriel que hoy imán notificado que no acudirá a la citación de mañana que permanecerá en Suiza seguida ampliaremos datos desde el Parlament copado Tallón is Soledad Domínguez y han estado nuevo Ana Terradillos en el estudio porque tenemos más detalles sobre la operación policial que ha permitido detener en Francia a tres personas supuestamente relacionadas con los atentados yihadistas del pasado verano en Cataluña

Voz 0125 32:27 siguen concretos relacionados con Driss es uno de los cabecillas de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils actualmente está en prisión fue quien supuestamente alquiló las furgonetas con las que la célula yihadista perpetró los ataques y su hermano fue abatido por los Mossos en Cambrils un día después de los atentados la investigación apunta a que la conexión internacional está en Francia ya hay constancia policial de que el imán de Ripoll viajó antes de los atentados a París según fuentes cercanas a estas detenciones los tres están precisamente vinculados a estos viajes que hicieron en Francia en estos momentos se están practicando registros en los domicilios de los detenidos

Voz 0771 33:02 gracias Ana a martes veinte de febrero Antonio Martín

Voz 1018 33:04 sin Carlos Cala buenas tardes las guardias les seguimos hablando Antoni

Voz 22 33:07 del yihadismo si la policía ha detenido en Torre Pacheco en Murcia un hombre que colgaba en internet diversos vicios de propaganda yihadista según la policía Xavier radicalizado notablemente en los últimos tres años Francisco Bernabé delegado del Gobierno en Murcia

Voz 7 33:19 Inter actuaba como elemento conocido te la red de la es que difundía vídeos verdaderamente duros con ejecuciones que preocupaba sobremanera el perfil que estaba adquiriendo sido

Voz 1915 33:31 bueno se acercaron según el último observatorio de la SER y el PP ganaría las elecciones hoy con dos puntos sobre ciudadanos tres sobre el PSOE y ocho sobre Podemos además la inmensa mayoría de españoles cree que hombres y mujeres deben tener idénticos derechos y deberes y ocho de cada diez reconoce que esa igualdad no es real

Voz 22 33:46 es cuestión de días desde Guindos asegura que no sabe quién va a sustituirle al frente de Economía aunque augura que el cambio se va a hacer pronto efectivo la ministra de Agricultura descarta que vaya a ser ella Luis de Guindos Isabel García Tejerina

Voz 0055 33:56 no sé ni quién va a sustituir ni pedido asesoramiento porque además yo no soy nadie para asesorar

Voz 38 34:01 creo que todo el mundo sabe que a mi me gusta mucho el ministerio que dirige

Voz 22 34:05 que tenemos muchos retos también muy importante

Voz 1915 34:08 el citado de nuevo el juez que investiga las posibles irregularidades en la organización de la Fórmula uno en Valencia llama a declarar entre otros a Francisco Camps también deberá responder el expiloto Jorge Martínez Aspar

Voz 1018 34:17 XXXI detenida es la cifra actualizada de personas

Voz 22 34:19 arrestadas ya en la operación contra el amaño de partidos en Segunda División B y en Tercera División ocho de ellos han pasado a disposición judicial

Voz 1018 34:25 habrá reunión el presidente de la Federación de amonitol

Voz 1915 34:28 Dios y provincias Abel Caballero ha confirmado esta mañana en la SER que el ministro de Hacienda le ha convocado una reunión para tratar la petición de los ayuntamientos de poder gastar el superávit acumulado

Voz 0055 34:36 por tanto queremos que superávit el año dos mil diecisiete que habrá superado cinco mil millones de euros se pueda invertir en el año en el que estamos bueno promontorio me convoca para resolver esta cuestión

Voz 22 34:46 pide perdón el secretario general de Oxfam más reconocido en el Parlamento británico el escándalo sexual con trabajadores de la organización en Haití ha pedido disculpas

Voz 1915 34:55 lamentamos el daño que Oxfam ha causado tanto a la gente de Haití como a los esfuerzos internas

Voz 0771 35:01 la les humanitarios al dañar posiblemente el apoyo ciudadano de estuco

Voz 1915 35:07 contra la piratería la Guardia Civil ha bloqueado veintitrés páginas web que ofrecían enlaces a contenidos cuya descarga ilegal de películas y series a videojuegos estas páginas operaban desde Argentina pero tenían un alto índice de visitas procedentes de

Voz 22 35:18 la inversión para ahorrar según el último informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables por cada euro que se invierte en este tipo de energía se ahorran casi dos en gastos de salud y daños al medio ambiente Se Europa aumentará un catorce por ciento la producción de energías limpias ahorraría más de cien mil millones de euros

Voz 1018 35:33 vamos a ver en directo el barrio de San Mauro en Pontevedra donde continúa la búsqueda de Sonia Iglesias la mujer que desapareció en agosto del año dos mil diez cuando se dirigía a su trabajo la policía continúa rastreando los alrededores de su vivienda Ramón Millán

Voz 8 35:48 así es desde las nueve de la mañana está todavía la policía científica en rastreando está revisando toda la vivienda que ocupaban en algún momento Sonia Iglesias y su pareja sentimental Julio Araújo el principal sospechoso desde que Sonia desapareció en el año dos mil diez los esfuerzos de la policías están centrados toda la finca anexa a la vivienda en la parte trasera donde hay un pozo han pedido la ayuda de los bomberos de Pontevedra también para extraer el agua de ese pozo poder encontrar algo en su interior de momento no ha trascendido absolutamente nada no ha aparecido nada pero las labores de la policía todavía siguen a esta hora aquí en Pontevedra

Voz 2 36:27 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 7 36:33 José Antonio el telegrama es para Luis de Guindos señor ministro de Economía y Competitividad Luis sabemos a punto de dimitir después de que una vez retirado el candidato competidor irlandés haya sido propuesto por el eurogrupo como vicepresidente del Banco Central Europeo nombramiento quedará el Consejo Europeo en su inminente reunión reciba nuestra felicitación por el éxito nuestros mejores augurios para las responsabilidades que la aguardan compensadas al parecer por un salario digno aquí deja una vacante con muchos aspirantes un presidente galaico que juega al despiste veremos

Voz 1018 37:10 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Innova validan la técnica Carlos Cala la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

en las inmediatas horas seguir haciendo mucho sol en la mayor parte

del país con temperaturas máximas de diez a quince grados ambiente suave incluso un poco cálido en gran parte de la Comunidad Valenciana Murcia Andalucía Extremadura y sur de Castilla La Mancha con máximas alrededor de los veinte grados también en Canarias pero cuidado porque a medida que avance la tarde el viento del norte se va a reforzar en la mayor parte del país aportando cada vez más aire frío que se notará sobre todo los próximos días cuando el ambiente se volverá de pleno invierno esta tarde todavía algunos chubascos en el Cantábrico que los próximos días era el informe de nieve en cotas cada vez más bajas

Voz 2 37:50 hora catorce Cadena Ser

Voz 39 37:54 un recíproco

Voz 24 37:57 eh y un recibo dividida entre doce es menos recibo

Voz 2 39:27 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:32 Cataluña empezamos hablando de educación porque el Tribunal Constitución la aceptado el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra el artículo de la Lomce conocido como las becas ver por el cual el Estado y asumía el coste de la escolarización privada en castellano en los centros en los para los alumnos sólo en lugares en los que no existe una enseñanza pública que garantice esa docencia Javier haber buenas tardes

Voz 0689 39:54 más tarde José Antonio Se trata de la primera sentencia del alto tribunal que desmonta algunos aspectos de la Lomce once porque invade competencias de las comunidades autónomas sin embargo en otros aspectos el alto tribunal avala completamente esta ley el tribunal considera sin fisuras es decir por unanimidad que no es acorde con la Carta Magna el artículo de la Ley ver de la Lomce conocido como las becas ver por el que el gobierno asumía el coste de la escolarización privada en castellano de aquellos alumnos que lo deseaban cuando no existía una oferta de castellano en la escuela pública un gasto que finalmente el Gobierno descontaba directamente del dinero que entrega a cada comunidad autónoma dicen los jueces que esta norma invade competencias entre el Estado y la comunidad autónoma y además excede de los límites que tiene el Gobierno para inspeccionar y para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados además de su financiación sin embargo el Constitucional si acepta como constitucionales la competencia del Ministerio de Educación para regular las pruebas de evaluación finales de eso iba Yllera Hato las denominadas reválidas cuya superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos incluyendo la de establecer los criterios de evaluación y las caracteriza

Voz 1018 41:00 en estas pruebas en cada convocatoria

Voz 0689 41:02 constitucional además José Antonio tiene pendiente bastantes resoluciones de otros cinco recursos presentados por Comunidades Autónomas como Asturias Andalucía Canarias o por el grupo social

Voz 1018 41:11 gracias Javier en lo afectos prácticos en lo referente a las llamadas becas ver tiene esta resolución las consecuencias muy limitadas para las apenas cincuenta familias que se había planteado esta petición en un contexto en el que además la Lomce sitúa desde el punto de vista político en un escenario digamos languideciendo Adela Molina

Voz 0011 41:29 si está subvenciones para estudiar en castellano en Catalunya han sido un fracaso desde el principio según datos de la Consejería catalana de educación desde que se implantó la ayuda como tú decías la han pedido sean concedido más por dicho a cincuenta alumnos la han pedido ciento cincuenta y cuatro Cataluña tiene un millón y medio de estudiantes del viejo también de ese fracaso es el presupuesto previsto por el Ministerio de Educación para la subvención en dos mil quince fueron cinco millones en dos mil dieciséis un millón quinientos mil diecisiete quinientos mil euros las familias se han quejado de que el sistema era farragoso que muchos casos suponía cambiar al alumno de barrio de contexto socio económico para estudiar en un centro privado

Voz 1018 42:06 Gaza saldrán en todo caso el fallo llega un momento particularmente delicado por la iniciativa del Gobierno para facilitar a los padres la libertad de elección del castellano como lengua vehicular de sus hijos una iniciativa de la que seguimos sin conocer todavía su alcance real y en todo caso las reacciones de los portavoces de la Cámara catalana no se han hecho esperar Pablo Tallón

Voz 22 42:23 sí la creciente pugna entre Ciudadanos y el PP no escapa tampoco de esta sentencia y la líder de los naranjas aquí en Cataluña Inés Arrimadas pide explicaciones a Moncloa

Voz 44 42:31 los padres catalanes no pueden seguir pagando las chapuzas las improvisaciones o le el inmovilismo del Gobierno del Partido Popular portan

Voz 1915 42:39 qué décimas al Gobierno de España

Voz 44 42:41 el Gobierno de España debe explicar cómo va a garantizar que en Cataluña con normalidad Se estudian en la lengua vehicular catalana la lengua vehicular española

Voz 22 42:51 también aprovecha para cargar contra el Ejecutivo de Rajoy el líder de los Comunes sabido Mena que no esconde su satisfacción por esta sentencia

Voz 45 42:58 estamos viendo una ofensiva que ha que ha hecho estudios de últimos años de la excepcionalidad la norma aquí a donde está llegando tan lejos que hasta Tribunal Constitucional que muchas veces también es copartícipe de hacer la excepcionalidad a la norma ha tenido que emitir una sentencia que tumba esa intención del señor Wert de españolizar a los catalanes

Voz 22 43:19 a través de Twitter la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal acaba de avalar la inmersión como un tesoro dice como una de las mejores herramientas de cohesión y por ello celebra según ella que la Generalitat presentarán su día un buen recurso el PP catalán en cambio se ha limitado a decir que a diferencia de los independentistas ellos sí respetan todas las decisiones judiciales

Voz 1018 43:37 en el fondo de todo esto un día más la complejidad de la vida política catalana empantanada por los independentistas y con un recorrido jurídico en el Supremo que puede dilatarse más allá de lo que en principio parecía previsible

Voz 0055 43:48 es buenas tardes el juez infamias

Voz 1018 43:51 el ha tomado declaración esta mañana como investigados al ex president Artur Mas a Neus Lloveras fue presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia no ha tomado ninguna medida cautelar contra ninguno de ellos y como escuchábamos a portada Mas ha subrayado que toda actividad relacionada con el uno de octubre sólo se puede enmarcar en el ámbito de la acción política

Voz 0055 44:09 Artur Mas en se han quedado en libertad sin ninguna medida cautelar eso sí tienen que estar localizables por si tienen que volver a declarar ante el juez el ex president ha negado tajantemente la existencia de un comité estratégico del proceso en reuniones casi informales adicto ha reconocido que la declaración unilateral de independencia es algo simbólico pero que el referéndum del uno de octubre de escuchamos fue muy real ha explicado que no habían comido

Voz 2 44:29 lo ha percibido mucho

Voz 5 44:31 con derecho y del revés el referéndum fue algo real la declaración independencia que es la más un carácter parlamentario simbólico lo explican así

Voz 0055 44:37 no todo fue política índices siempre apostó por convocar elecciones a la salida su abogado Javier Melero ha hablado también de la fuga de Anna Gabriel a Suiza dejando caer que puede perjudicar a los imputados que sí han venido a declarar

Voz 46 44:49 bueno yo creo que estas alturas como un encauce gente nueva me parece que ya no perjudicará a nadie pero efectivamente ya lo tengo dicho delante de ustedes en cualquier procedimiento con varios imputados por unos fuga pues genera la sospecha de que los otros pueden hacerlo

Voz 0055 45:04 bien Mas ha quedado en libertad en cuatro eres tú al que yo hubieras que abandonó el Supremo satisfecha ha dicho hace unos minutos

Voz 1018 45:09 y en paralelo la Fiscalía ha pedido al magistrado que declare este procedimiento causa compleja algo que de aceptarse Pozas dilatará los plazos de cara a los posibles procesamientos e inhabilitación es quizá durante bastantes meses

Voz 0055 45:21 si hasta dieciocho meses José Antonio año y medio sería el nuevo plazo máximo para investigar el proceso Si el juez Llarena accede a la petición de la Fiscalía El Ministerio Público explica que la causa ya es una macro causa que casi treinta imputados que algunos de ellos además están fugados y que también hay una gran cantidad de documentación todavía por examinar las partes tienen ahora tres días para informar sobre esta propuesta de la Fiscalía queda margen para nuevas diligencias y que como dices podría dilatar bastante el proceso