Hora 14 (21/02/2018)

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes tenemos noticia de última hora la Fiscalía solicita al juez Llarena que pida a Suiza a la detención preventiva de Anna Gabriel después de que la ex diputado de la CUP cumpliese su advertencia y no se haya presentado esta mañana en el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:37 José Antonio tenemos una información de última hora el juez Llarena acaba de decidir poner en busca y captura pero solamente en España a Anna Gabriel a la diputada de la CUP después de que no haya comparecido esta mañana a las nueve y media cuando estaba citada para declarar es lo que nos acaban

además fuentes del Tribunal Supremo

Voz 0055 00:53 es que de captura pero solamente dentro de España no activa por tanto todavía por el momento la orden Internación

la intención pues esta la última hora gracias eh

Voz 1018 01:01 Pozas fuentes del Departamento de Justicia suizo que citan varios medios apuntan a que ese país rechazaría una eventual petición de extradición por parte de España porque el convenio bilateral no contempla delitos de intencionalidad política el ministro español Rafael Catalá es muy cauto

Voz 3 01:15 tendrán que hacer el estudios existe el principio de la doble incriminación Itzik todo eso funciona no hay que prever ninguna dificultad el código penal suizo es un Código Penal propio del siglo XXI como lo ese de español y por lo tanto los delitos de traición al a las instituciones del Estado existen en el Código Penal suizo Hora catorce

Voz 1018 01:41 el Partido Popular califica de elitista e insolidaria la huelga por la igualdad convocada para el ocho de marzo el argumentario distribuido por la calle Génova señala que la movilización intenta romper nuestro modelo de sociedad occidental la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina tiene su propia propuesta

Voz 4 01:55 trabajamos para cerrar la brecha salarial es verdad que no hemos alcanzado el objetivo último tiene que no haberla pero hoy es menor y eso también es una noticia positiva hice a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 1018 02:15 esos seremos a partir de las doce y media lo que dicen las organizaciones convocantes y también los partidos de la oposición desde el Congreso en la sesión de control el ministro de Educación Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno no se plantea ningún caso utilizar el artículo ciento cincuenta y cinco para modificar el modelo de Catalonia

Voz 5 02:29 señoría su pregunta eso formulación revelaron un profundo desconocimiento del Estado de derecho ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma ha con el ciento cincuenta y cinco sinergia

Voz 1018 02:42 la polémica de la mañana pasa por ARCO donde la galerista Helga de Alvear ha retirado a petición del presidente de Ifema la serie veinticuatro fotografías de Santiago Segura titulada presos políticos en la España contemporánea en la que se ven pinceladas entre otros imágenes de Oriol Junqueras ahora mismo parece que manda la confusión unidad móvil Paco Quiroga Raquel García

Voz 1434 03:01 reunida desde las doce y media de la mañana la Junta de Ifema tras esa polémica decisión de la que hablabas y que esta misma mañana el presidente Clemente González Soler trasladaba a la galerista Helga de Alvear explica cómo ha pasado todo el director de ARCO es Carlos Urroz

Voz 6 03:14 esta mañana me ha llamado el presidente de Ifema para pedirme el teléfono belga porque quería hablar con ella sobre la retirada de la obra que podría ofender determinadas sensibilidades yo he manifestado mi mi destape

Voz 1 03:26 cuerdo con la idea de retirar ninguna obra de arte

Voz 6 03:29 la presidenta ha decidido hablar con el belga Helga accedido a retirar

Voz 1914 03:33 la obra el secretario de Estado de Cultura habla decisión privada foto

Voz 1 03:37 hacías de presos que no son políticos

Voz 1914 03:40 esa dice Benzo la obra ni siquiera conceptualmente se ajusta a criterios

Voz 1 03:44 este contras la orden judicial de secuestro delito

Voz 1018 03:47 lo Fariña de Nacho Carretero y el mandato de que no se imprima más ejemplares el editor de la obra haber Tossal cree que puede ser prácticamente letal para la compañía

Voz 7 03:55 para nosotros supondría un gravísimo perjuicio económico desde luego por no decir que no no está segura tanto como para buscar nuestra tierra pero no dejaría muy muy tocado

además la Audiencia de Barcelona impone fianzas de cuatrocientos mil y cien mil euros a los dos principales condenados por el saqueo del Palau de la Música para que puedan salir de prisión diecisiete días después de ingresar en ser elocuente la SER los ex jugadores de la Arandina acusados de Vilar en una chica de quince años borraron todos los mensajes llamadas y fotografías de sus teléfonos justo después de la agresión la menor también vació su teléfono en Siria continúan los bombardeos sobre la población civil la región de Guta al menos diez personas han muerto dos de las víctimas son menores en este feudo opositor se está registrando desde el domingo una de las mayores matanzas de toda la guerra en ese país el PSOE denuncia el retroceso en derechos y libertades tres la sentencia del Supremo que confirma tres años y medio de son para el rapero va al Tony por la letra de sus canciones ciudadanos apoya el PP en la necesidad de perseguirles amenazas Podemos insiste en que se persigue más al disidente que al corro Andalucía pide al Gobierno central que le deje volver a financiarse en los mercados y recuperar así la autonomía financiera se convierte en la primera Comunidad de las que se acogieron al Fondo de Liquidez Autonómica en dar ese paso

Voz 1434 05:34 buenas tardes antes de nada un dato el veintinueve por ciento de los niños madrileños está en riesgo de pobreza según el primer estudio de UNICEF Comité Madrid sobre la situación de la infancia en la Comunidad nuestra región tiene junto a Canarias la peor tasa de desigualdad infantil de toda España para que se hagan una idea el veinte por ciento de los niños más ricos tiene diez veces más recursos económicos que el veinte por ciento de los niños más pobres Ignacio Martínez es el coordinador de Unicef madre

Voz 9 06:02 estamos hablando de cerca de trescientos cuarenta y cuatro mil niños y niñas madrileños que viven en en una situación de riesgo de pobreza exclusión social tres de cada diez niños que viven en nuestra comunidad aquí lo que nos preocupa es que este dato está aumentando sólo de es de dos mil catorce a dos mil dieciséis aumentó seis puntos

Voz 10 06:22 esta es la realidad que sobresale por encima de Paul M

Voz 1434 06:24 pocas como la que ha surgido hoy en Arco con la decisión de Ifema de retirar una exposición sobre presos políticos que incluía fotografías de Junqueras iré los Jordi es un asunto que también les estamos contando lo último es que el Ayuntamiento representado en Ifema ha pedido una reunión urgente de la junta rectora para mostrar su disconformidad con esta decisión el Ministerio de Empleo multa con ciento noventa mil euros a Metro por no garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores después de conocerse un caso de cáncer de un empleado que estuvo en contacto con amianto una sustancia ahora prohibida pero presente en algunas infraestructuras del suburbano la dirección de Metro anuncia alegaciones Borja Carabantes el consejero delegado

Voz 11 07:05 en el dos mil tres la empresa no había ningún trabajo que supusiera contacto de los trabajadores de manera permanente y constante como decía el Real Decreto mil seis con fibras de amianto esa es la primera ciudad a partir de ahí que se tomarán las medidas oportunas como por ejemplo el encarcelamiento para que no fuera accesible son los trabajadores de aquellos elementos que el año dos mil tres se tenía conocimiento que contenían amianto

Voz 1434 07:26 si Bruselas ha dado luz verde al proyecto de decreto que prepara la Comunidad para regular los pisos turísticos el texto recibido el visto bueno de la Comisión sin una sola alegación al Jaime de los Santos es el consejero de Cultura

Voz 12 07:39 nos anima a seguir trabajando en un texto el que será el definitivo en el que como no podría ser de otra forma incluso iremos igualmente alguna de las alegaciones que han hecho instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o entidades como el Colegio Oficial de Arquitectos

Voz 1434 07:57 con De los Santos también con el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de la capital vamos a hablar esta tarde sobre pisos turísticos en una nueva edición de Madrid futur

Voz 13 08:07 qué hacemos con los apartamentos turísticos

Voz 10 08:09 Museo Reina un fenómeno nuevo que destacan bien

Voz 1 08:12 pero la realidad de los barrios del centro

Voz 6 08:14 de todas formas de alquiler hotelera y los vecinos y las dos Administraciones Comunidad y Ayuntamiento un debate sobre su regulación es bueno aplicar una moratoria pueden vetar los los vecinos de un bloque como se garantiza la convivencia el próximo miércoles veintiuno de febrero desde las siete de la tarde en el Colegio de Arquitectos

Voz 1434 08:41 más noticias que apuntamos ahora con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:44 el Gobierno regional ha presentado un plan de reformas integrales y mejoras en los hospitales de Madrid el proyecto contempla una inversión de mil millones de euros que según la presidenta Cristina Cifuentes dará la vuelta a la sanidad madrileña

Voz 1915 08:55 la agresión machista en Madrid la Policía ha detenido a un hombre que inmovilizó a su expareja con una pistola eléctrica para forzar la entrar en su domicilio del distrito de Latina ella consiguió huir y pedir ayuda en el registro de la vivienda se encontraron doscientos cincuenta gramos de cocaína armas y material policial

Voz 0887 09:09 los tribunales suspenden la retirada de la concesión de los túneles de Madrid a la empresa Dragados el Consistorio había decidido cesar temporalmente el contrato por los continuos problemas en el mantenimiento pero ahora la Justicia acepta el recurso de la compañía y pide al consistorio que justifique su decisión

Voz 1915 09:24 con la Comunidad sigue ampliando la educación bilingüe el próximo curso

Voz 1 09:28 drama de enseñanzas en inglés se ampliará a veinticinco no

Voz 1915 09:30 los colegios e institutos de la región con lo que casi la mitad de los centros de la Comunidad contará con este sistema

Voz 0887 09:35 quieren deportes derbi liguero Leganés recibe esta tarde al Real Madrid en Butarque para recuperar el partido aplazado en su día por él

Voz 2 09:41 Mundial de Clubes

Voz 1434 09:50 información del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 09:54 buenas tardes un accidente en la M40 genera dos kilómetros de retenciones en la zona de Vicálvaro sentido A cuatro tengan precaución si iban a transitar por esta vía en el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula sin problemas no se registran incidencias ni en la red principal ni en la secundaria tampoco hay complicaciones en los accesos a la capital tanto de entrada como de salida aun así no bajen la guardia de modere la velocidad

Voz 1434 10:15 información ahora sobre el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola

Voz 15 10:20 hola buenas tardes bueno pues han finalizado hace algunos minutos los trabajos que mantenían cortado el túnel de la plaza de Cristo Rey en sentido salida se recupera la normalidad en esa zona IBI aumenta el tráfico por otro lado y en algunos otros recorridos sobre todo en accesos a la Avenida de América que ya ofrecen mayor lentitud de ese sobre todo desde Joaquín Costa República Argentina en lo que respecta a la M30 de momento sin retenciones

Voz 1434 10:43 diez grados hasta ahora en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:48 buenas tardes el sol estará presente durante toda la tarde en toda la Comunidad pero calentará mucho menos que los últimos días la temperatura máxima prácticamente ya está alcanzado apenas superamos los diez grados ya esto hay que añadir el viento viento del nordeste que en algún momento puede superar los cuarenta kilómetros por hora acentuando la sensación de frío viento que irá perdiendo protagonismo la próxima noche prácticamente no soplará el cielo se mantendrá sin nubes y esto va a ayudar a que la próxima madrugada las heladas se extiendan a prácticamente toda la comunidad incluso a prácticamente toda la área metropolitana de Madrid y mañana de nuevo muchas horas de sol pero con temperaturas incluso más bajas que hoy durante la tarde a pesar del sol que estará presente en todo momento

Voz 2 12:25 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 0137 12:31 tres de cada diez niños que viven en la Comunidad de Madrid están en riesgo de pobreza en total son casi trescientos cuarenta y cuatro mil menores los más pobres tienen diez veces menos recursos económicos que los más ricos son datos del primer informe de UNICEF Comité Madrid sobre la infancia en nuestra región la que junto a Canarias tiene la peor tasa de desigualdad entre los niños todavía peor según UNICEF la situación

Voz 18 12:56 sigue yendo a peor sigue en

Voz 0137 12:58 llorando por eso pide un pacto autonómico que blinde los derechos de los niños y de los adolescentes Natalia Otero y los datos no dejan mucho lugar al optimismo el porcentaje de niños en riesgo de pobreza sigue creciendo en la Comunidad Ignacio Martínez coordinador de Unicef Madrid

Voz 9 13:13 sí lo que nos preocupa es que este dato está aumentando sólo de es de dos mil catorce a dos mil dieciséis aumentó seis puntos

Voz 0137 13:22 también aumenta la desigualdad de forma constante desde hace dos años la tasa en la comunidad superó en dos mil dieciséis por primera vez a la nacional tampoco son buenos los números en cuanto a la educación inclusiva

Voz 9 13:32 menos del ochenta por ciento de los alumnos que tienen este tipo de necesidades en la Comunidad de Madrid están integrados en centros ordinarios mientras que en España la media superior al ochenta y dos por ciento

Voz 0137 13:42 Madrid es una de las dos comunidades que no cuenta aún con un pacto por la Infancia UNICEF insta a las fuerzas políticas de la Asamblea elaborar y suscribir uno que desarrolle cuatro puntos fundamentales

Voz 9 13:51 la creación de una prestación por hijo a cargo de mil doscientos euros al año garantizar un sistema educativo inclusive de calidad el pacto debe reforzar el sistema de protección de los niños más vulnerables y por último creemos que el pacto debe garantizar una política autonómica sólida de cooperación al desarrollo

Voz 0137 14:07 a la presentación han acudido los representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea menos del PP si entre esos representantes estaban Carla Antonelli del PSOE Isabel Serra de Podemos y Alberto Reyero de ciudadanos vamos a escucharlos

Voz 19 14:21 Dream es un territorio hostil para la infancia con este gobierno del Partido Popular

Voz 1915 14:25 es de años ha presentado un plan llevábamos más de diez años sino un Plan de Infancia y desde luego ese plan no lleva presupuesto aumentado con respecto a los años anteriores

Voz 20 14:33 pero no entendemos como la Comunidad de Madrid no ha afirmado ese pacto también me sorprende que no haya nadie de la Comunidad de Madrid en esta presentación de UNICEF

Voz 1434 14:46 la Inspección de Trabajo ha multado a Metro de Madrid con ciento noventa mil

Voz 0137 14:50 euros por no garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores expuestos al amianto una sustancia prohibida desde el año dos mil dos pero presente en el metro en algunos repuestos de los trenes y en las infraestructuras más antiguas la semana pasada se confirmó un caso de cáncer de un empleado por trabajar con esta sustancia y metro da además por eso eso que se va a confirmar un segundo caso aún así la dirección de Metro ha anunciado que va a presentar alegaciones contra la multa Sara selva si la Inspección de Trabajo ha levantado a Metro un acta de infracción por un incumplimiento muy grave porque no garantizó como debía la seguridad y salud de esos trabajadores expuestos a ese material altamente cancerígeno además podemos ha pedido la dimisión de su consejero delegado Metro tiene quince días para presentar alegaciones desde la compañía dicen que en dos mil tres consideraron que no tenían que tomar las medidas que les exige ahora la inspección trabajo creen que cumplieron cómo debían con la ley metro insiste en que no hay riesgo para los viajeros Borja Carabante consejero delegado de Metro de Madrid

Voz 11 15:45 la seguridad por la presencia en la red de Metro de cara a los viajeros es está garantizada no hay ningún peligro para los viajeros en ningún caso estamos trabajando

Voz 1 15:55 hoy de la mano y lejos de prevención eh eh

Voz 11 15:59 coral de los sindicatos y con todas las áreas de la casa para minimizar el posible riesgo que a nuestro juicio no se produce riesgo de cara a los trabajadores

Voz 0137 16:06 dicen que desde que supieron de ese caso de cáncer a finales de dos mil diecisiete reforzaron las medidas para proteger a los trabajadores están dando charlas de formación elaborando protocolos señalizado instalaciones y haciendo revisiones médicas a más de cuatrocientos trabajadores gracias Sara son las dos de la tarde dieciséis minutos

Voz 8 16:24 estoy en Madrid

Voz 1434 16:28 Bruselas ha dado luz verde al proyecto de de

Voz 0137 16:30 Eto'o que prepara la Comunidad de Madrid para regular el uso de los pisos turísticos en la región el texto ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea sin una sola alegación al contrario de lo que ha ocurrido con normativas de otro de otros países como Francia o de Austria vamos a Bruselas corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 16:49 las tardes el proyecto de ley sí notificado en noviembre ha pasado el examen según han confirmado a la Cadena Ser fuentes de la Comisión Europea y no tiene ninguna incompatibilidad con normas de la Unión he recibido ninguna alegación de los Estados miembros la Comisión da pues por bueno este proyecto no es el primero como decías que intentar regular el alquiler a través de plataformas de internet Francia y Austria en varias regiones han enviado también proyectos a Bruselas y tan sólo en una ocasión se han reclamado reformas previas no es este el caso del proyecto enviado por Madrid que se considera válido tal y como ha sido redactada

Voz 0137 17:24 gracias Griselda del decreto del Gobierno de Cifuentes puede por tanto seguir tramitándose entre otras cosas prevé multas para las plataformas como Airbnb que no cumplan con la ley también prevé que los vecinos puedan vetar los apartamentos turísticos en sus inmuebles por mayoría de la

Voz 1 17:40 comunidad de propietarios al consejero

Voz 18 17:42 de los Santos lo escuchábamos antes Le

Voz 1 17:46 se muestra optimista ante esta decisión

Voz 0137 17:48 Bruselas vamos a hablar con él también esta tarde en una nueva edición de Madrid futura a partir de las siete en el Colegio de Arquitectos de Madrid el acceso como saben es libre hasta completar aforo entre los invitados también vamos a contar con el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de la capital José Manuel Calvo ha anunciado esta mañana el establecimiento de nuevos límites que acotan el uso turístico ante cifras que dice ya son insostenibles

Voz 21 18:13 es leídos datos eh que yo creo que son preocupantes y que al Partido Popular también deberían preocuparle en los barrios el barrio de sol por ejemplo Jay durante todo el año casi dos turistas por cada residente habitual durante todo el año en el barrio de cortes ya hay más de un turista por cada residente habitual un ciento dieciséis por ciento de población flotante frente al cien por cien de población y residente

Voz 2 21:04 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 21:10 el Gobierno regional ha diseñado un plan de mejora

Voz 0137 21:12 de los principales hospitales públicos madrileños los mejores y los más antiguos el objetivo es evitar incidencias como estas filtraciones de agua de las que hablamos tan a menudo mejorar por tanto la atención a los pacientes el plan contempla la inversión de mil millones de euros en diez años así que no depende sólo de esta legislatura Javier Baños

Voz 1 21:31 la prioridad del Gobierno son los hospitales más longevos los siete veteranos que superan los cuarenta y cincuenta años de antigüedad el doce de octubre el Gregorio Marañón el Clínico el Niño Jesús La Paz La Princesa del Ramón y Cajal son los que más achaques tienen para paliar todos los problemas que arrastran la Comunidad ha diseñado este plan de inversión nada menos que mil millones de euros para una reforma integral un plan muy ambicioso según la presidenta Cifuentes tan ambicioso que abarcará las dos próximas legislaturas el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero garantiza la viabilidad de este proyecto gobierne quien gobierne en el futuro

Voz 30 22:06 hay que hacer un plan que comprometa al a la Comunidad de Madrid durante diez años a pensar en la sanidad osea pues he podido por estrategia política hay que olvidarse de politización esto es una decisión que está perfectamente consensuada poco los equipos directivos los profesionales lo ven bien nosotros entendemos que es un proceso que todo el mundo tiene que estar comprometido a seguir adelante

Voz 1 22:28 con este plan perfección harán las urgencias de la Paz el doce de octubre tendrá uno Edificio de Hospitalización del Gregorio Marañón se va a rehabilitar las zonas quirúrgicas también se han reservado otros doscientos cincuenta millones para reformar otros catorce hospitales algo más pequeños de nuestra región

Voz 0137 22:43 se lo venimos contando desde primera hora de esta mañana el Ayuntamiento de Madrid mantiene una dura pugna con la empresa Dragados del grupo ACS la concesionaria encargada del mantenimiento de los túneles en la capital tras el cierre total o parcial de varios de estos pasos inferiores debido sobre todo a filtraciones de agua el gobierno municipal ha optado por una medida excepcional el secuestro temporal de la concesión de los túneles afectados para poder proceder a la reparación inmediata de esas filtraciones la empresa ha interpuesto un recurso el Ayuntamiento tiene ahora que justificar la aplicación de esta medida Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 23:18 buenas tardes el Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para garantizar que Dragados cumple con sus obligaciones en los túneles de momento ya ha ordenado el secuestro temporal de la concesión a los solos efectos de poder hacer unas obras de reparación que únicamente habrían durado setenta y dos horas y con un coste muy reducido el secuestro de la concesión es una medida excepcional que ha sido recurrida por la empresa y que el Gobierno municipal tiene que justificar ahora ante los juzgados así lo ha explicado el concejal José Manuel Calvo

Voz 21 23:47 la espera de la respuesta de los tribunales para poder tomar las siguientes medidas nosotros esperamos que nos dé la razón y que podamos continuar con el procedimiento de secuestro de los túneles para poder ejecutar esas obras de manera directa porque son obras imprescindibles para el buen funcionamiento de esos túneles importando ahora eh resolver los problemas de movilidad que ha generado su cierre en la ciudad de Madrid

Voz 0622 24:10 el PSOE apoya la medida pero considera que el Ayuntamiento debería romper el contrato is sacar un nuevo concurso Mercedes González grupo municipal socialista

Voz 0137 24:19 esta es verdad que han hecho una medida

Voz 10 24:21 es que está hay que valora positivamente pero los tribunales lo han paralizado con lo cual los túneles de la ciudad siguen en manos de Dragados y siguen con el contrato integral que nosotros hemos criticado desde hace años vale entonces esperamos que esas cautelarísimas que Apple que ha establecido la jueza se levanten puedan ser secuestrados e los túneles la concesión mejor dicho sea gestionada desde el Ayuntamiento cuál es la situación que hay que resolver ese contrato

Voz 0622 24:47 el concejal responsable de Urbanismo ha explicado que de momento eso no es posible porque no han llegado a un acuerdo entre ambas partes por las indemnizaciones y porque tampoco lo permite el Plan Económico Financiero impuesto por Cristóbal Montoro el Partido Popular se pregunta porque ha llegado el Ayuntamiento a una medida tan drástica y que esta situación tendrían que haberla previsto antes ciudadanos opina que el secuestro de la concesión debería haber sido la última de las opciones para el Ayuntamiento

Voz 0137 25:14 vamos ya con la polémica del día el Ayuntamiento de Madrid ha pedido a Ifema que rectifique después de que la dirección de la feria haya pedido a ARCO la retirada de una exposición fotográfica de Santiago Sierra una exposición sobre presos políticos en la que incluía fotografías de Junqueras de los Jordi el Ayuntamiento asegura Kenny conocía ni comparte esta decisión por eso pide que ese rectifique en ARCO Raquel

Voz 1914 25:39 CIA buenas tardes buenas tardes una decisión que pocos comparten y que no se recuerda otra igual en los treinta y siete años de ARCO la llamada la CIA esta mañana al presidente de Ifema Clemente González Soler a la galerista Helga de Alvear de intermediario el director de ARCO Carlos Urroz que ha intentado convencerla para que no lo hiciera lo escuchamos

Voz 6 25:58 yo creo que que efectivamente una obra de está colgada en ARCO haber compromiso al artista ves que por supuesto la artista son mundo unos hablan de política otras de sexualidad y que todo el mundo tiene derecho a estar en ARCO no tiene sentido por yo creo que aquí había habrás muy polémicas todos los años se aquí seguimos todos y nadie ha ofendido más de lo necesario si este año han decidido realizarlo otra manera eso es una decisión nuevo bólido pero Al-Kassar mezclado con el contenido político oí la sensibilidad que hay en día sobre determinadas células

Voz 1914 26:30 para la galerista no es censura se trata más de una cuestión de no incomodar para el artista un acto de censura que da sentido a su obra que critica precisamente el clima de persecución a los artistas a la espera Cristina de noticias de la reunión de la Junta de Ifema reunión que ha empezado a las doce y media de la mañana a esta hora lo más visto

Voz 1434 26:47 lo más visitado en Arco no es otra cosa

Voz 1914 26:49 aparece en blanco gracia Raquel García y Paco

Voz 0137 26:52 Quiroga desde Arco

Voz 1434 26:57 nueva agresión machista en Madrid

Voz 0137 26:59 la policía ha detenido a un hombre que inmovilizó a su ex pareja con una pistola eléctrica para forzarla a entrar en su domicilio en el distrito de la Latina Alfonso Ojea

Voz 0089 27:07 la pareja ya estaba separada y ella acudió a su antiguo domicilio a recoger sus últimos enseres allí el agresor disparó con la pistola Taser y una potente carga

Voz 10 27:16 eléctrica dejó paralizada su víctima tras ser

Voz 0089 27:18 este ataque siguió pegando y amenazando al amenazándola de muerte ella en un momento dado logró salir a la calle arrastrándose pidió ayuda a efectivos de la Policía Nacional detenían al hombre y procedían a registrar su domicilio sea localizado doscientos cincuenta gramos de cocaína escopetas de uso policial munición así como ropa chalecos de las fuerzas de seguridad placas de los distintos cuerpos policiales además de ser un agresor de género es un presunto policía full delincuentes que se hacen pasar por agentes para robar la droga a los narcotraficantes

Voz 1434 28:45 vivan Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes

Voz 33 28:47 hoy además del Sevilla Manchester United de Champions también se disputa un partido de Liga en Primera División a las siete menos cuarto de la tarde en el Estadio de Butarque Leganés y Real Madrid jugarán el encuentro correspondiente a la décimo sexta jornada liguera que fue aplazado el pasado mes de diciembre debido al Mundial de Clubes Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Keylor Navas y Cristiano Ronaldo que descansarán ante el Leganés dos ausencias que se suman a las bajas de los lesionados Marcelo Vallejo Toni Kroos y Luka Modric y el equipo pepineros por su parte no podrá contar con Quique arrastran molestias aunque eso sí Garitano recupera Cobas Mauro Dos Santos Tito Omar Ramos y Gabriel Pires para recibir al Real Madrid en el plano continental mal

Voz 1 29:26 mañana se disputará al Atlético de Madrid Copenhague de Europa League

Voz 33 29:29 los rojiblancos tienen la ventaja del uno cuatro de la ida aunque pese al resultado favorable Simeón ha confirmado que jugaran Oblak Godín Giménez y un último apunte fútbol sala ayer Movistar Inter y Fútbol Club Barcelona Lassa empataron a cuatro en la ida de las semifinales de la Copa del Rey

Voz 1434 29:44 así terminamos diez grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde

Voz 10 29:49 Ana

Voz 8 29:49 sí

Voz 1018 30:22 el juez Llarena ordena detener a la ex diputada de la CUP Anna Gabriel únicamente se pisa territorio español no se plantea al menos por ahora involucrar a las autoridades Suiza la Fiscalía había solicitado una orden internacional de detención que en principio el magistrado no considera adecuada en las circunstancias actuales ya que todavía no existe un auto de procesamiento de seguir el procedimiento obligaría a plantear una petición de extradición que no parece sencilla de hecho el portavoz del Ministerio suizo de Justicia ha dicho en las últimas horas a varios medios que el convenio bilateral con España no contempla delitos de intencionalidad política el ministro español Rafael Catalá quiere ser muy cauto en las expectativas

Voz 3 31:01 tendrán que hacer estudios existe el principio de la doble incriminación hicimos todo eso funciona no hay que prever ninguna dificultad el código penal suizo es un Código Penal propio del siglo XXI como lo ese de español y por lo tanto los delitos de traición al a las instituciones al Estado existen en el Código Penal suizo

Voz 1018 31:26 nos iremos ha seguido al Supremo para que Alberto Pozas nos explique lo última entorno a este asunto sus secuencia de ir desde la sede del Partido Popular María Jesús vuelven a explicará el contenido del argumentario del PP sobre o contra mejor dicho de la huelga por la igualdad el próximo ocho de marzo los populares la definen como elitista e insolidaria creen que rompe nuestro modelo de sociedad occidental los convocantes el movimiento feminista no entienden por qué el partido de Rajoy adopta esta estrategia que tiene además un elemento añadido sin duda muy llamativo la ministra de Agricultura propone una huelga pero ala japonesa escuchamos a Isabel García Tejerina ya la portavoz del movimiento Henar Sastre

Voz 4 32:03 que a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas y demostrando las capacidades que tenemos las mujeres en este país

Voz 34 32:13 el somos responsables porque estamos exigiendo que el pacto de Estado contra la violencia se cumpla porque pedimos que no nos violen por la calle porque no sobran trabajos pero nos faltan empleos dignos

Voz 1018 32:27 miércoles veintiuno de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas

Voz 1 32:30 buenas tardes empezamos Antonio hablando de una polémica en torno a dar con si la Junta de Ifema el recinto que acoge esta feria está reunida de urgencia después de la retirada de fotografías de una exposición que presentaba varios dirigentes independentistas como presos políticos Carlos Urroz director de ARCO Fernando Benzo secretario de Estado de culto

Voz 6 32:45 todo el mundo tiene derecho a estar en ARCO así este año han decidido realizar la otra manera eso es una decís

Voz 35 32:51 con nueva porque una obra de arte incluye a determinadas personas bajo el concepto de presos políticos a convertiremos

Voz 1 32:57 la fianza para salir de la cárcel la Audiencia de Barcelona ha impuesto una fianza de cuatrocientos mil euros a Fèlix Millet y otra de cien mil a Jordi Montull encarcelados por el saqueo del Palau de la Música para que pueden abandonar la visión más condición en Ciudadanos recuerda al Gobierno que no sólo el exige que aparte de los implicados en casos de corrupción para aprobar los Presupuestos Generales Albert Rivera Cristóbal Montoro lo digo sin gritar pero con rotundidad no habrá presupuestos sino a equiparación salarial entre Policía Guardia Civil y Policía Autónoma

Voz 36 33:22 qué es lo que ha hecho que a partir de enero

Voz 10 33:26 a Ciudadanos el que ponga más reparo

Voz 36 33:28 a llevar adelante los presupuestos cuestión de días

Voz 1 33:31 sí seguidas acota a los días que faltan para conocer quién va a sustituirle al frente de Economía asegura que se sabrá antes de una semana estoy convencido que el Gobierno antes del lunes

Voz 37 33:40 anunciará cuando dejó

Voz 1018 33:43 esas posibilidades como ministro de Economía

Voz 37 33:45 sí hay competitividad creo que le puedo decir es que los días esto

Voz 1 33:47 han contado ya hay fecha del presidente de la Federación de Municipios y Provincias ha confirmado que el día veintiséis va a reunirse con Montoro para tratar el gasto del superávit de los ayuntamientos Abel Caballero no descarta pedir una quita de la deuda de los consistorios si se hace alguna aquí

Voz 10 34:01 de principal de deuda o de intereses de las comunidades autónomas a los ayuntamientos también ya los que no tengamos deuda nos tendrán que incrementar la financiación en la parte proporcional que nos correspondería de tener deudas

Voz 1 34:14 vuelta al mercado la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno por carta salir poco a poco del Fondo de Liquidez Autonómico para poder financiarse mediante la emisión de deuda en el mercado Susana Díaz en Telecinco pero

Voz 38 34:24 sea favorable porque bueno incluso la calificación de nuestra deuda ha mejorado en estos años fruto de que Andalucía está generando riqueza con estabilidad y con garantía a favor

Voz 1 34:34 el Gobierno ciudadanos defienden que el rapero vaya a la cárcel por las letras de alguna de sus canciones podemos critica que no se castigue con igual dureza a la corrupción lo escuchamos al ministro Zoido Albert Rivera y a Pablo Iglesias

Voz 10 34:45 los delitos de odio deben perseguirse es una amenaza de muerte alguien pues una amenaza de muerte da igual que sea por digital o por analógica

Voz 3 34:53 van a la cárcel los raperos y sin embargo los corruptos se van de rositas es una vergüenza trataron de borrar

Voz 1 34:59 según la policía los ex futbolistas de la Arandina investigados por violar supuestamente a una menor intentaron eliminar

Voz 1915 35:04 cualquier rastro de mensajes llamadas y fotografías

Voz 1 35:07 de sus teléfonos después de la agresión

Voz 39 35:10 el telegrama Miquel Angel Aguilar

Voz 26 35:16 José Antonio Utrera ambas para Roger Torrent señor presidente del Parlament de Cataluña su actitud frente a las hace chanzas que Puigdemont sus valientes McKiernan desde u otro lo parecen atenerse a las pautas de decencia de respeto a la institución que encabeza iniciativas para investiduras telemáticas e invenciones como la del consejo de la república de ambientación bolivariana instalarían en el Palau de la plaza de Sant Jaume a un inválido una marioneta que inmediatamente se revelaría impugnará el pleno ejercicio de sus atribuciones legales ejercidas sin condicionamiento inaceptable de alguno atentos

Voz 1018 35:53 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros y tras la decisión de una jueza de Collado Villalba en Madrid de ordenar el secuestro del libro Fariña de Nacho Carretero nos hemos acercado algunas de las leyes Trías y centros comerciales más céntricos de Madrid del libro está disponible en las estanterías además hoy con mucha demanda eh aunque los editores creen que al final esta orden judicial les traerá graves problemas económicos Marta García

Voz 7 36:17 estamos estupefactos porque la verdad que me parece una medida cautelar completamente desproporcionada

Voz 1513 36:22 es Alberto Sáez uno de los tres socios el editorial Libros el KO que publica Fariña de Nacho Carretero tras conocer las medidas cautelares que solicitan el secuestro del libro y la previsión de la impresión

Voz 40 36:33 on y comercialización de nuevos ejemplares

Voz 1513 36:36 la medida pone en peligro el futuro de la editorial pero Sáenz recuerda

Voz 7 36:40 este auto entra en vigor sólo Si el demandante depositara Caución mientras no lo haga pues no no tiene efectos

Voz 1513 36:49 la última tirada de Fariñas de finales de enero de diez mil ejemplares la distribuye acude le subdirectora Mónica Díaz señala que hasta que el demandante no deposite esa Caución de diez mil euros el libro se puede distribuir

Voz 1434 37:01 con normalidad según fuentes consultadas por las

Voz 1513 37:04 SER Amazon estaría vendiendo diez ejemplares de Fariña por minuto esa última tirada el libro estaría a estas horas practicamente distribuirá en librerías grandes superficies que habrían solicitado más ejemplares para su venta

Voz 1018 37:17 Alicia Molina Isabel que dada la técnica eh Carlos e Call perdón Alicia Molina Noema Valido la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y Jordi Carbó ahora sí lo digo bien con la previsión del tiempo

Voz 0978 37:28 poco a poco aire frío se va extendiendo por toda la Península y Baleares esta tarde por ejemplo las máximas apenas pasaron de los diez grados en la mayor parte del país todavía en Extremadura Andalucía y Canarias máximas cercanas a los veinte pero también aquí los próximos días van a bajar las temperaturas y durante la tarde ahora sólo en la mayor parte del país los chubascos del Cantábrico irán desapareciendo durante unos cuantos días no va a llover en cambio en el Mediterráneo seguirán a los chubascos a unos intensos en Baleares la Comunidad Valenciana Murcia y el mediterráneo andaluz irán desapareciendo de Cataluña y la próxima noche el ambiente va ser de pleno invierno

Voz 2 38:03 hora catorce Cadena Ser

Voz 1018 39:50 donde más en los tribunales en el Supremo hoy en la Audiencia de Barcelona en el alto tribunal el magistrado Pablo Llarena ha decidido pedir en la detención de la ex diputada Anna Gabriel eh fugada Suiza pero únicamente si las fuerzas de seguridad la localizan en España la fiscalía había planteado que el magistrado pidiese una orden internacional pero sucede que ya arena considera que este no es el momento oportuno para plantear esa medida Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 40:15 tras José Antonio buenas tardes y el juez Llarena por el momento prefiere mantener a las autoridades suizas fuera del caso y se limita a poner en marcha el protocolo obligatorio dentro de nuestras fronteras ella no ha comparecido con estaba llamado a declarar dice en su auto procede dictar su búsqueda y captura un orden de arresto José Antonio que por ahora sólo es aplicable dentro de España es decir por el momento Anna Gabriel puede seguir en Suiza y de emular al resto del mundo Nos por nuestro país sin miedo a ser detenida aunque el juez pueda solicitar su detención al país helvético en cualquier momento esto va en contra de las pretensiones de la Fiscalía Abogacía del Estado que habían pedido poner en marcha ya dos mecanismos internacionales de detención esta situación tiene tienen antecedente José Antonio a comienzos del pasado mes de diciembre el magistrado del Tribunal Supremo ya decidió retirar las euro ordenes de detención contra Carles Puigdemont y el resto de exconsellers fugados para que las autoridades belgas no hicieron peligrar la acusación por rebelión que cimenta esta macro causa

Voz 1018 41:02 pues muchas gracias podas esto es lo último en torno a la decisión del magistrado Llarena escuchábamos al ministro de Justicia la prudencia a la cautela con la que se pronuncia sobre la actitud de los responsables de la justicia en Suiza en el caso de que finalmente el Supremo decida tramitan algún tipo de medida para solicitar su extradición luego tenemos por otra parte lo que ha dicho el ministro Méndez de Vigo titular de Educación sobre las posibles modificaciones para facilitar la enseñanza en castellano en Cataluña

Voz 10 41:28 señoría su pregunta es formulación

Voz 5 41:30 a revelar un profundo desconocimiento del Estado de derecho ni este Gobierno ni ninguno puede modificar el modelo educativo de ninguna comunidad autónoma ha con el ciento cincuenta y cinco sin él

Voz 1018 41:41 no se modificara el modelo educativo va a ciento cincuenta y cinco lo cual no sabemos muy bien qué quiere decir es es una rectificación en toda regla sobre lo que se anticipó el pasado viernes con o sin casilla o una especie de frenazo de modulación Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 41:55 el ministro de Educación ha modulado su discurso desde el pasado viernes cuando anunció de forma contundente que el Gobierno garantizaría la enseñanza en castellano en Cataluña el curso que viene para los padres que lo pidieran aunque dijo que no sabía cómo que él estaba estudiando ayer tras la sentencia del Constitucional sobre la Lomce Méndez de Vigo admitió que tendría que tenerla en cuenta y hoy en la sesión de control al Gobierno apuntado una posible solución

Voz 5 42:16 los datos señoría si queremos cambiar las cosas y queremos cambiar las cosas el su la subcomisión del pacto educativo es el sitio para hacerlo

Voz 0011 42:23 Ciudadanos que advertido que sin garantizar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en toda España no firmará el pacto educativo considera que el ministro elude hacer

Voz 0137 42:31 bajo su portavoz de Educación Marta Martín cree

Voz 0011 42:33 qué hacer cumplir lo que establece la Constitución y las sentencias judiciales sobre la enseñanza en castellano no es tarea de la subcomisión sino del Ejecutivo en la misma línea la portavoz del PSOE Luz Martínez Seijo se pregunta qué para qué está el ministro si cualquier problema educativo pasa porque lo resuelva

Voz 1 42:49 el traslado de cesión el Tribunal Constitucional

Voz 1018 42:51 en el artículo de la Ley Wert que contemplaba ayudas económicas para escolarizar en castellano el consejero de Enseñanza de Castilla y León el Popular Popular Fernando Rey ha querido ser muy crítico con muy pocas antigüedades a las palabras con el espíritu que animó la reforma educativa del anterior ministro

Voz 46 43:07 yo creo que no se ve la mano e Eugenio del propio ver eso es una medida barroca dirigida a molestar a meter el dedo en el ojo de estas que ayudan poco crean más problemas realmente un alguien dijo de la política es el arte digamos la donde no lo hay lo mal manejar lo peor buenas es el ejemplo no

Voz 1018 43:30 luego tenemos la polémica de las últimas horas que pasa por ARCO la Feria Internacional de Arte Contemporáneo donde la galerista Helga de Alvear ha decidido retirar de su están las veinticuatro fotografías de una serie de Santiago Sierra titulada presos políticos en la España contemporánea en las que aparece por ejemplo imágenes píxel hadas de Oriol Junqueras la galerista tomó la medida a petición del presidente de Ifema la junta directiva es la que debe tomar según parece la última palabra y ahora mismo hay bastante confusión sobre el asunto vamos a

Voz 1 43:58 captó a Ifema abarcó unidad móvil Paco Quiroga

Voz 1018 44:00 el García Raquel buenas tardes

Voz 1914 44:02 buenas tardes José Antonio una enorme pared blanca a la entrada del pabellón siete de Ifema que ocupaba hasta hace unos minutos antes minutos antes de las diez de la mañana esas veinticuatro obras de Santiago Sierra es lo más visto y fotografiado de todo Arco a lo largo de la mañana presos políticos en la España contemporánea como decías la llamada esta mañana el presumen del presidente Clemente González Soler a la galerista Helga de Alvear que ha accedido a descolgar los cuadros para volver a estar en ARCO nos decía decisión de la que pide retractarse el Ayuntamiento de Madrid y que tampoco comparte el director de ARCO es Carlos

Voz 10 44:34 yo creo que que efectivamente

Voz 6 44:36 habrá cuando está colgada en Arco había compromiso la artista ves que por supuesto la artista es un mundo unos hablan de políticas donde sexualidad y que todo el mundo tiene derecho a estar en ese sentido por yo creo que aquí habrás muy polémicas todos los años y aquí seguimos todos y nadie está ofendido más de lo necesario si este año han decidido realizar Laudo otra manera eso es una

Voz 1914 44:56 el artista Santiago Sierra habla de persecución el secretario de Estado de culto

Voz 0137 45:00 eh

Voz 1914 45:00 dice que quizá ni siquiera se ajustaba conceptualmente a criterios artísticos sin novedad en la última hora a la espera de lo que salga de esa

Voz 1 45:08 de unión de la Junta de la reunión que lleva en marcha

Voz 1914 45:11 desde las doce y media de la mañana gracioso Raquel

Voz 1018 45:14 o todavía otra conexión con el Ayuntamiento de Barcelona en este caso la alcaldesa Ada Colau ha recibido a los familiares de Oriol Junqueras Joaquim Forn Jordi Sanchez de Jordi Cuixart prisión preventiva que le han pedido que plantee medidas políticas para conseguir el acercamiento a cárceles catalanas Héctor Álvarez

Voz 47 45:30 en un acto solemne al Ayuntamiento de Barcelona al Gobierno de Ada Colau ha querido mostrar su apoyo a las familias

Voz 48 45:35 hoy con parecemos aquí gente que somos muy distinta entre nosotros pero que nos unimos para alzar la voz de alarma ante esta situación de recorte derechos y libertades para pedir que haya hasta libertad inmediata de estas personas que están en prisión que en su defecto como mínimo se acerquen de forma inmediata para que se deje de castigar cruelmente a sus familias

Voz 47 45:54 los familiares han agradecido este gesto entre ellos la mujer de Jordi Cuixart silbo UNED que ha explicado cómo sufre ella la decisión judicial de mantener a su marido entre rejas

Voz 0137 46:03 la causa la la defensa que hacemos de los derechos