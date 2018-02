Hora 14 (22/02/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias supo seguir la recomendación de su padre tienes que encontrar un estilo

Voz 1 00:09 definitivo y tan claro que sería que es un dibujo tuyo a quince metros

Voz 1018 00:13 más de doscientas cincuenta mil viñetas en medio siglo de creación de área dan cuenta de que el objetivo merecía la pena se nos ha ido Forges Antonio Fraguas el creador de los sellos de los marcianos de las conchas de los náufragos que que no quería ser conscientes de su realidad el que supo regatear a la censura franquista el que decía que los humoristas no son más importantes ni más cualificados que las amas de casa el oyente impenitente de la radio

Voz 2 00:39 yo voy a dibujar graves apagado la radio es música clásica me ponga dirigirla

Voz 4 01:00 no

Voz 1018 01:07 eh ya se dejaba acompañar siempre que podía por la música de Mahler tenía setenta y seis años todavía hoy el diario El País publica su último dibujo su último mono que eso además toda una sentencia sobre lo que está pasando en nuestro país esto del año político FLA ácido es irreparable decía esta mañana su compañero su amigo José María Pérez Peridis que la personal de Forges no andaba muy lejos de la de esos personajes

Voz 5 01:32 sí parecía es la existencia tenía unos personajes entrañables como ahí no eligen y estar al día él él no ofender nunca porque fajas no podía ofender

Voz 1018 01:44 Peridis estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy nosotros a partir de las doce y media esperamos hablar en directo con otro genio del dibujo compañero también de páginas de Forges con Andrés Rábago El Roto a esta hora compañeros amigos admiradores acuden al tanatorio de la M treinta de Madrid para decirle adiós unidad móvil José María Sendra Raquel García

Voz 1444 02:04 desbordados por tanto cariño desde que se ha conocido la noticia a las cuatro de la madrugada Nos lo decía hace unos minutos el hermano pequeño de Forges José María es lo primero

Voz 6 02:13 querido agradecer el apoyo recibido de allegados de conocidos de compañeros de profesión pero sobre todo de sus lectores y a todos incluidos los más críticos pedía que siguieran Lejeune

en la Gran Vía madrileña triunfa el guardaespaldas un espectacular derroche de música baile y pasión que se disfruta aún más en pareja

Voz 1434 02:43 en su trabajo en su comportamiento hablar de Forges los decían sus compañeros del periódico es hablar de nuestra historia es hablar de libertad de expresión

Voz 1018 02:52 para que se hagan una idea de lo que Forges ha dejado en el pozo de nuestro país algún político como el popular Rafael Hernando se siente parte del elenco de sus personajes tengo la suerte de haber sido

Voz 8 03:04 eh muchas ocasiones uno de sus personajes y además empecé muy pequeño ya desde recordaba que hace muchísimos años cuando el presidente de Nuevas Generaciones me dedicó una viñeta también pues otros humoristas lo han hecho insisto pues una persona como él que era un referente cada mañana

Voz 2 03:24 eh del humor político

Voz 8 03:26 pues para las personas que nos hemos dedicado y que nos dedicamos a esto cada mañana hay que leíamos con avidez pues le hemos con avidez todavía los periódicos pues evidentemente es una gran

con José Antonio Marcos

Voz 1018 03:57 todo esto de forja y por eso hoy vamos a intentar compartir con ustedes una edición distinta diferente de Hora catorce por supuesto muy buenas tardes gracias por acompañarnos un día más a esta hora de radio que vamos a completar ya con el dibujo de Antonio Fernández e Isabel Quintana

Voz 11 04:11 decenas de miles de jubilados recorren las calles de ciudades de toda España para pedir unas pensiones dignas las protestas han sido especialmente masivas en Bilbao Sevilla o Madrid donde se ha llegado a cortar la carrera de San Jerónimo frente al Congreso de los Diputados Gemma pide disculpas por retirar una obra de Arco compuesta por fotografías incluida la de Oriol Junqueras bajo el título presos políticos la obra que ya está vendida no volverá a exponerse en la feria las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas en un ERE según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si así lo recoge la normativa nacionales es el caso de España es la respuesta a la consulta sobre el despido de una trabajadora de Bankia que da la razón a la empresa el Congreso da luz verde a una proposición de ley impulsada por Podemos para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres todos los grupos han votado a favor salvo el PP que se ha abstenido de la Cámara rechazó también la enmienda del PP a la Ley LGTBI

Voz 12 04:58 ETA planea su disolución al entender que ha terminado su función someterá a voto

Voz 1018 05:02 hacia un documento que recoge el fin de la banda terrorista entre sus miembros

Voz 11 05:05 ya la mayoría presos lo publica el diario Gara

son las dos y cinco

en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:38 buenas tardes el consejero de Cultura se desmarca de la línea oficial del Gobierno de Cristina Cifuentes Jaime de los Santos asegura que nunca habría retirado de ARCO la exposición de Santiago ser y anima a los responsables de Ifema a dar marcha atrás

Voz 13 05:52 padres de sabios yo creo que pedir disculpas se hace honorable a cualquier persona hicieron de máscara

Voz 1434 06:00 que era necesario en un comunicado oficial Ifema ha pedido disculpas a quien se pueda sentir ofendido pero no dice que vaya a permitir la vuelta de la exposición de los Santos es el único miembro del Gobierno regional que se ha mostrado contrario a la decisión adoptada por Feria de Madrid los demás Cristina Cifuentes incluidas se ponen de lado

Voz 0434 06:18 eso ha sido una decisión que ha tomado Ifema en el uso de sus facultades junto con como un acuerdo con la con la galería que estaba exponiendo la obra que yo creo que como Gobierno regional no debemos de opinar sobre las

Voz 1434 06:34 mis manos pues es la comunidad quién ahora mismo preside Ifema de hecho ayer en una votación con todos los organismos representados en Feria de Madrid la propia comunidad respaldó la decisión de retirar la Expo posición el Ayuntamiento de la capital también presente votó en contra porque consideran que estamos ante un acto de censura por eso Manuela Carmena no ha acompañado hoy a los Reyes en la inauguración oficial de Arco Marta Higueras es la

Voz 1516 06:59 primera teniente de alcalde lamentamos que la feria haya comenzado con este acto de censura que creemos que actos como este pueden afectar a la imagen internacional de Madrid como una ciudad abierta y democrática y creativa que creemos que la libertad de expresión artística deben ser valores fundamentales unas ferias como ésta de Arco el Ayuntamiento estudia ahora adoptar medidas más contundentes

Voz 1434 07:23 vamos a apuntar más noticias con Sonia Palomino Isar Selva la economía madrileña volvió a crecer en dos mil diecisiete el PIB experimentó un aumento de un tres con siete por ciento en términos interanuales que según la consejera Engracia Hidalgo fue acompañado de un aumento de la creación de empleo se lo hemos avanzado en la SER la EMT ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático la empresa municipal ha contratado el servicio de auditoría para garantizar la seguridad de sus sistemas descarta el uso de Software malicioso o de intentos fraudulentos de acceso subsistemas ciudadanos den hacia conflicto de intereses en el reparto de las subvenciones del IRPF a las entidades sociales según el partido naranja dos de los trabajadores de la empresa que evalúa los proyectos Trapsa han entrado a formar parte de la plantilla de dos ONGs que recibieron la subvención pública detenido en mandil echa un hombre de setenta y nueve años que trató de matar a palos a su perro y meterlo en una bolsa para deshacerse de él un vecino vio la escena ya alertó a la policía el arrestado se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel por maltrato animal bien deportes el Atlético de Madrid busca ratificar esta noche su pase a octavos de la Europa League los de Simeone llevan ventaja del uno cuatro de la ida contra el Copenhague anoche Leganés uno Real Madrid tres en el partido aplazado de Liga los blancos son terceros a catorce puntos del Barça si todavía una cosa más científicos de la Universidad Complutense han descubierto una bacteria propia de hospitales que se encuentra también en al menos veinte arenero de parques infantiles de Madrid no hay que alarmarse dicen los investigadores porque es muy difícil que esta bacteria provoque problemas fuera de los centros hospitalarios pero estaría bien matizan que se adoptarán medidas para que no entren en los animales o en los parques infantiles Teresa Rubio con toda probabilidad dicte José Luis Blanco investigador del Departamento de Sanidad Animal los datos sean similares en otras ciudades a la pregunta puedo llevar Tran que lamenta mis hijos al parque no sólo puedo

Voz 5 09:05 sino que debe llevarle al porque tiene que estar en contacto con mucho el ahora mismo lo tiene que dar el sol es fundamental tengo que dejar llevar al perro porque se puede contagiar no tiene que ir por las mismas razones y lo único que tenemos que hacer es quizá establecer algún tipo de medidas defensivas en un momento dado

Voz 1434 09:23 medidas como vallar los arenero airoso cambiarlos por material de caucho en cualquier caso insiste José Luis Blanco no hay peligro para los niños dos de la tarde y casi diez minutos vamos a saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

buenas tardes jueves veintidós de febrero normalidad en las carreteras de la Comunidad a esta hora no se registraron incidencias importantes a destacar ni en la red principal en la Secundaria el tráfico es fluido en las vías madrileñas exceptuando en la A uno a su paso para Alcobendas donde encontramos tráfico lento con paradas intermitentes la entrada a la capital en el resto de vías como decía anormalidad hasta ahora

Voz 1434 10:05 qué tal está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki buenas tardes

hola qué tal buenas tardes en términos generales bastante bien sea reabierto al tráfico en la Carrera de San Jerónimo permanecía cerrada debido a una concentración a pesar de ello todavía el tráfico en la zona centro puede será algo más intenso también destacamos el norte del paseo de la Castellana después de Sinesio Delgado para alcanzar la M30 un tráfico algo más intenso

Voz 1434 10:28 once grados hasta ahora en el centro de Madrid que no se espera para las próximas horas Jordi Carbó

buenas tardes la tarde se presenta soleada con temperaturas que no subirán demasiado las máximas apenas alcanzarán los diez grados durante poco rato a medida que avance la tarde el frío va a ganar otra vez monísimo los penemos tampoco una tarde muy ventosa y la próxima noche de nuevo rápido descenso de temperaturas mañana mínimas un poco más bajas que hoy heladas en toda la Comunidad valores de menos de cinco grados negativos en gran parte de la Sierra en pueblos de la Sierra también en los más cercanos a los ríos Tajo y Tajuña hasta el sábado en una situación muy parecida a partir del domingo empezarán a subir las temperaturas pero seguirá siendo fría

Voz 1434 11:08 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio

Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 0861 13:25 pues su Gobierno sí opinó según las fuentes consultadas por la SER fue su consejera Engracia Hidalgo quién dio no solo su opinión sino su voto como presidenta de la Junta Rectora de Ifema vocal del comité ejecutivo fue durante una reunión virtual celebrada ayer una teleconferencia en la que Engracia Hidalgo junto a la Cámara de Comercio respaldaron la decisión del presidente de Ifema de retirar de ARCO la obra sobre los presos políticos el Ayuntamiento de Madrid no pudo frenar esa retirada por qué comunidad y Cámara de Comercio suman un sesenta y dos por ciento

Voz 11 13:53 de representación en el Comité Ejecutivo de Ifema

Voz 0861 13:56 Emma la Comunidad Abalo por tanto la retirada de esa obra de Arco decía esta mañana al presidente a que su Gobierno no tiene por qué opinar sobre ese gesto pues bien hoy sí lo ha hecho su consejero de Cultura Jaime de los santos a título personal se me pide lo que yo

Voz 0861 14:19 pues la galerista de la obra retirada está dispuesto a según nos dice a volver a colocar la obra si Ifema se lo pida

Voz 1434 14:25 bueno esta mañana no sorprendía además en medio de todo este asunto la decisión de Manuela Carmena de no acudir a la inauguración oficial de ARCO como protesta por lo que en el Ayuntamiento consideran un acto de censura lo decía esta mañana Marta Higueras la primera teniente de alcalde

Voz 1516 14:40 esto es como defensa a la libre expresión y creación en la ciudad de Madrid creemos que en la ciudad de Madrid es una ciudad de libertades este

Voz 12 14:52 acto de censura vulnera está libertad la alcaldesa por lo tanto visitará la feria a lo largo de estos días elegirá uno para visitar esta esta feria como apoyo expreso a la creación y a los creadores que allí han expuesto sus obras

Voz 1434 15:08 el Ayuntamiento ha comunicado la decisión de Carmena previamente a la Casa Real para que los reyes que han sido los encargados de esa inauguración oficial de ARCO no se lo tomen como un gesto de desaire hacia ellos decías Hall a ver que la galerista estaría dispuesta a devolver la exposición a ARCO Si FEMA se lo pide pero de momento que sepamos no hay rectificación a la vista Ifema ha emitido un comunicado en el que dice que no ha habido mala fe en su decisión y en el que pide disculpas a quien se haya podido sentir ofendido pero de rectificación no

Voz 0861 15:37 por eso es si es un comunicado que dirige el presidente de Ifema Clemente González en persona a todos los galeristas de Arco básicamente pide disculpas lo hacen ante el malestar y la controversia que haya podido generarse tras la retirada de la obra de Santiago

Voz 12 15:49 tierra lamenta lo ocurrido y aclaran que en

Voz 0861 15:52 ningún caso perseguían ejercer algún tipo de censura a la creación aunque admiten que la percepción pública haya podido ser esa nuevo mala fe en esa acción añaden acepta las críticas recibidas terminan el comunicado con una frase algo enigmática evitarán en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza pero no aclaran como decía sir habrá retirada volverá a un hogar

Voz 1434 16:16 también sumamos a todas estas reacciones políticas la del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea la de Ignacio Aguado que tampoco está a favor de la retirada

Voz 18 16:25 yo no comparto el criterio me parece que hay que respetar la creatividad artística al margen de que te guste o no te gusta que te agradezco todo desagrada es arte en este caso yo creo que es arte tiene que ver más con la ciencia ficción que otra cosa hablar de presos políticos

Voz 19 16:38 España es ficción pero me parece que que no es un productivo ni ni ni sensato e vetar

Voz 1018 16:49 o censurar una obra de arte

Voz 1434 16:52 con todo esto de fondo con toda esta polémica por esa retirada de la exposición de Santiago Sierra se ha inaugurado esta mañana de forma oficial ARCO la edición más polémica de todas sin ni siquiera acercarse a la galería en cuestión la han inaugurado

Voz 1444 17:08 a los Reyes María Manjavacas buenas tardes buenas tardes con ausencias previstas como la de Cifuentes imprevistas como la de Carmena los Reyes han inaugurado oficialmente Arco no han parado ni de lejos en la galería donde estaba la obra retirada nos dicen en Ifema que estaba previsto así desde hace mucho tiempo pero sí que se ha convertido en una de las galerías más visita dadas por el público que está hoy aquí y que son los profesionales que trabajan o que están relacionados con el sector y precisamente la obra que sustituye a la de Salvador Sierra está siendo la más fotografiada durante toda la mañana hoy por aquí no se habla de otra cosa pero por concluir con la información de interés recuerden que ARCO abre sus puertas al público en general el fin de semana

Voz 1434 17:50 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 12 18:00 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista los Ceas donde ir

Voz 20 18:04 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza poco en colegio de odontólogos autónomos preocupados por tu salud

Voz 21 18:21 evidente que algo está pasando el Madrid muy pronto contigo sin de Gual y piden

Voz 13 18:32 al

Voz 12 18:36 Que no te cuenten película Das

Voz 21 18:39 sus compramos tu coche compramos tu coche compramos tu cochero te lo compramos

Voz 13 18:43 de verdad Paco el instante en su totalidad de forma transparente y sin sorpresas si quieres vender tu coche vena ocasión en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Alcalá de Henares lleno casi un plus punto com

Voz 1018 18:56 con dieciocho mil euros podrían comprarnos un coche

Voz 1434 18:59 de nuevo hacer un viaje todos juntos

Voz 1018 19:01 unos agujeros son tantas cosas

Voz 22 19:04 no dejes que se queden con tu dinero lucha por lo que estudio y recupera lo pagado de más por tu hipoteca bufete Rosales te ayudará a conseguirlo llama e informa Tel noventa y uno cinco cincuenta quince quince o bufete Rosales punto es

Voz 23 19:18 dos

Voz 0077 19:22 la obra maestra de Ibsen al fin cobra

Voz 24 19:24 la vida con tejido abierto teatro en esta vanguardista propuesta dirigida por Jorge Inés todos los domingos hasta el cuatro de marzo a la una del mediodía en el teatro Infanta Isabel con música en directo inolvidable

Voz 21 19:37 hola muy buenas charlas el pozo ejercito trece kilos estoy contentísima a raíz de la menopausia empecé a coger muchísima volumen que estoy en cuerpo libre lo he conseguido yo empecé gracias a mi marido que me animó muchísimo estoy muy muy contenta cuerpo libre el noventa y uno ciento noventa y dos XXXII XXXII

Voz 25 19:58 no tenías porque pagar los gastos de hipoteca allí es probable que tenga cláusula suelo te da pereza reclamar pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas abrimos en el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 26 20:18 con el Festival dos mil dieciocho doce trece y catorce de julio Massive Attack Arctic Monkeys para el South Jack Johnson casa habian Snow Patrol Franz Ferdinand Jack White Iván Ferreiro Eagles han Wall Queens Of The Stone age it muchos más entradas ya a la venta en tres uve dobles punto Mad Cool festival punto es

Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 1434 20:48 lo hemos avanzado esta mañana en la SER la EMT ha denunciado en los tribunales un ciberataque contra su sistema informático la empresa municipal ha contratado un servicio de auditoría para garantizar la seguridad de sus sistemas descartar el uso de Software malicioso o de intentos fraudulentos de acceso a sus sistemas Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 21:07 buenas tardes y la EMT acudió a los juzgados el pasado veintiséis de enero para presentar denuncia un día después de haber sufrido el posible espionaje de su sistema informático una vez conocida esta supuesta suplantación de identidad la empresa municipal decidió contratar un servicio de auditoría de ciberseguridad con una doble finalidad garantizar la seguridad de sus sistemas informáticos descartar el uso de Software malicioso o de intentos fraudulentos de acceso a sus sistemas como supuestamente podría haber ocurrido con este ataque de phishing Pablo Soto delegado de Participación Ciudadana

Voz 27 21:43 y en cuanto a la MTV efectivamente

Voz 1434 21:46 bueno hay que realizar una serie de

Voz 27 21:49 acciones que hay que hay que esclarecer estos

Voz 1 21:51 tremor de momento no hay ninguna información adicional tampoco

Voz 0622 21:55 el Gobierno de Manuela Carmena considera grave que el Partido Popular esté acusando a la EMT de espiar a sus empleados pretenda además que sea vulnerable a ataques de espionaje

Voz 1434 22:08 gracias Felipe la economía madrileña sigue creciendo por tercer año consecutivo la Comunidad de Madrid cerró dos mil diecisiete con crecimiento por encima de más de la media nación al otra buena noticia destaca la consejera de Empleo Engracia Hidalgo es que a diferencia de otras veces en esta ocasión el crecimiento económico va unido a un aumento de la creación de empleo con datos récords en la afiliación a la Seguridad Social Javier Jiménez Bas

Voz 0887 22:31 seis la Comunidad va por el buen camino al menos así lo asegura la consejera de Economía Empleo y Hacienda para demostrarlo dice los datos del PIB de dos mil diecisiete

Voz 0566 22:40 hoy vamos que la realidad ha superado esas previsiones de aquel crecimiento de nuestra economía ha sido un tres coma siete por ciento y la generación de empleo ciento diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro para este año las previsiones actuales apuntan a una ligera moderación en el crecimiento económico que oscilaría entre el dos coma siete y el dos coma nueve por ciento

Voz 0887 23:00 datos económicos y de empleo que como decías esta vez van de la mano

Voz 0566 23:04 las afiliaciones a la Seguridad Social marcaron el récord de toda la serie histórica fue la cifra más alta en diciembre del año dos mil diecisiete el año finalizó con tres millones ochenta y cinco mil seiscientos veintidós afiliado al cierre del dos mil diecisiete ya se habían recuperado todos los empleos que se perdieron durante la crisis

Voz 0887 23:20 crece en todos los sectores encabezado como en los viejos tiempos por la construcción en un año en el que además el veintiún por ciento de las nuevas empresas creadas en España eligieron la Comunidad de Madrid para ubicarse

Voz 1434 23:31 también reconocía la consejera que aunque estamos en el buen camino queda mucho por hacer y entre esas cuestiones todavía sin resolver esta la discriminación laboral que sufren las mujeres con contratos más precarios y con esa brecha salarial que aquí en la Comunidad según los últimos datos quedado UGT tras basarse en los que da la agencia tributaria está en el veintisiete por ciento Hidalgo anima a luchar contra esa brecha salarial desde todos los ámbitos aunque no cree que la huelga convocada para el ocho de marzo sirva para nada ni lo cree ella ni la presidenta Cifuentes que al estilo Tejerina dice que va a hacer todo lo cuenta

Voz 0434 24:05 Dario yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1434 24:27 el Partido Popular y Ciudadanos rechazan la huelga el PSOE sólo apoya los paros parciales convocados por los sindicatos mayoritarios Podemos se ha unido al llamamiento de los colectivos feministas a esa huelga de veinticuatro horas igual que se va a hacer en otros ciento setenta países ciudadana denuncia conflicto de intereses en la concesión a las ONGs de las subvenciones que provienen del IRPF un proceso polémico porque como ya les contamos aquí en la SER la Comunidad no dio tiempo a las organizaciones a presentar alegaciones muchas se quedaron fuera bueno pues según Ciudadanos al menos dos de los trabajadores tres contratados por la empresa pública que evaluó los proyectos que solicitaban ayudas la empresa Tragsa entraron poco después a formar parte de la plantilla de dos ONGs que recibieran subvenciones Teresa Rubio el puerto vamos de políticas sociales de ciudadanos Alberto Reyero quiere que el consejero Carlos Izquierdo comparezcan Asamblea para explicar el desastre de la convocatoria de este año que repartía a veintiséis millones de euros y que fue gestionada por la empresa pública Tragsa una entidad que tiene relación directa con ONG's asegura que no ha sido controlada por no

Voz 28 25:32 de lo que ya es inaudito es algo que nos hemos encontrado posiblemente entrando en Linkedin una persona que ha trabajado de octubre a diciembre en Tragsa realizando evaluación de las subvenciones a continuación en su perfil aparece que a partir de enero ha entrado a trabajar en una de las entidades que ha sido beneficiaria de la convocatoria

Voz 1434 25:57 con a otra trabajadora paso Un tanto de lo mismo y ahora trabaja en otra ONG desde la Consejería de políticas sociales aseguran que el proceso ha sido totalmente transparente y acorde a la ley gracias Teresa dos de la tarde y veintiséis minutos vamos con el resumen de lo de ayer en la nueva edición de Madrid futura iba sobre viviendas turísticas y quedaron varios titulares importantes primero que la Comunidad va a prohibir el alquiler de los pisos turísticos por habitaciones y segundo que va a mí modificar el decreto que está en fase de alegaciones para eliminar la limitación que existe ahora mismo de los noventa días a partir de los cuales se considera turismo profesionalizado el alquiler de una vivienda Virginia Sarmiento no resume lo que dio de sí el debate el debate evidenció el desencuentro entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a la hora de abordar este asunto el consejero de Turismo anunciaba que la comunidad eliminará el límite de los noventa días en su decreto de pisos turísticos Jaime de los Santos el nuevo decreto desaparecer

Voz 13 27:06 la vía para que los ayuntamientos todos también hablaban de pequeños municipios puedan desde el día uno en uso de sus competencias llevar a cabo cualquier tipo de regulación

Voz 1434 27:14 día sí respondía el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento José Manuel Calvo

Voz 29 27:18 en este momento no vinculamos al periodo que fija una por una norma superior que es el decreto de dos mil catorce tiene un aire hacemos todo cambia estrenará cambiará abriremos un debate para ver dónde se establece como he dicho el límite de la economía colaborativa Ideas establece el alquiler profesionalizar niña Cardona

Voz 1434 27:33 insistía en que el decreto da barra libre a los grandes propietarios y deja vulnerables a los pequeños de los santos anunciaba que el decreto tampoco permitirá el alquiler compartí mentado de las viviendas individual en el debate además escuchamos a los hoteleros en contra de la especulación al responsable de Airbnb a favor de la economía colaborativa pero los momentos más intensos fueron protagonizados por los vecinos en el turno de preguntas los asistentes plantearon reflexiones como estas de varios vecinos de los barrios del centro

Voz 30 28:00 cómo se puede vivir en un sitio cuando se transforma un edificio en un hotel en un hotel sin regulación donde es imposible dormir donde hace imposible convivir

Voz 11 28:08 sino fuera por estos turistas que vienen a mi casa yo no tendría para pagar los gastos de mi casa

Voz 24 28:15 porque yo he comprado mi vivienda en un edificio residencial donde estaba prohibida la actividad hotelera

Voz 1434 28:20 quién va a venir a recoger las basuras en los reinos que dejan los turistas quién va a recoger las colillas en escaleras de madera evitar los ruidos de las maletas bajando las escaleras pum pum pum pum exigían inspecciones un control riguroso y protección para el residente cuestiones que reforzaba la representante de Lavapiés donde vas Christine

Voz 31 28:38 estamos hablando todo el rato de viviendas de uso turístico

catorce los deportes

Voz 31 28:43 coherencia una vivienda de uso turístico

Voz 0434 28:45 en viviendas negocio ante estas cuestiones la

Voz 1434 28:48 comunidad se compromete a valorar las alegaciones al borrador del decreto hoy el Ayuntamiento aprobar un plan especial este año

Voz 10 28:55 catorce los deportes

Voz 1434 29:01 José Antonio Duro buenas tardes qué tal buenas tardes el atleta

Voz 32 29:03 digo recibe esta tarde al Copenhague con la eliminatoria de Europa Ligue resuelta con dos jugadores que han tomado protagonismo últimamente uno es Carrasco que podría incluso no terminar este mes con una gran oferta del fútbol

Voz 0861 29:13 sino el Atlético más de treinta millones de euros

Voz 32 29:16 otro Fernando Torres que según Cholo Simeone no estará la próxima temporada

Voz 12 29:20 me gustaría saber si estaría dispuesto a

Voz 11 29:23 va a intentar que Fernando Torres también continuas será nombrada más

Voz 33 29:26 yo pienso en el equipo la pregunta no es pensar en el equipo está claro que un grupo que se lo piensen en una persona de deferencia conmigo que eso piensan al equipo diez

Voz 32 29:35 desde las siete de la tarde en el Wanda Metropolitano esa vuelta de los dieciseisavos de la Europa League Atlético cuatro Copenhague uno esa es la ventaja

Voz 1434 29:46 once grados ahora mismo en el centro de la capital nos marchamos que pasen una buena tarde esta mañana

Voz 9 30:01 son las dos y media de la tarde la una

Voz 1018 30:03 herida en Canarias

hora catorce Cadena Ser

Voz 1018 30:22 dudó muerto su creador Antonio Fraguas Forges ha fallecido esta noche en un hospital de Madrid después de luchar durante algunos años contra el cáncer tenía setenta y seis años la inmensa mayoría dedicados a la creación que quizá algunos todavía recuerden que cuando empezó a dibujar tenía que vivir de otra cosa era técnico mezcla dos de Televisión Española donde han ingresado con catorce años estuvo hasta mil novecientos setenta y tres su padre también humorista y periodista le había dado un consejo tienes que en clarividentes

Voz 10 30:50 pero un estricto

Voz 1 30:51 están definitivo y tan espero que se vea que es un dibujo tuyo quince metros

Voz 1018 30:56 conmigo compañero vecino Peridis decía esta mañana aquí en la SER que su personalidad se parecía bastante

Voz 1434 31:01 a la de sus personajes

Voz 5 31:03 la tenía unos personajes entrañables como era él el ingenio el estar al día el el no ofender nunca porque Forges no podía ofender

Voz 1018 31:14 y hay quien como el popular Rafael Hernando se considera precisamente sobre uno de esos personajes

Voz 8 31:18 tengo la suerte de haber sido muchas ocasiones uno de sus personajes insisto pues una persona como él que era un referente cada mañana del humor político pues para las personas que nos hemos dedicado y que me dedicamos a esto cada mañana y que leíamos con avidez pues se le hemos avidez todavía los periódicos pues evidentemente es una gran pérdida

Voz 1018 31:49 llegaremos a agresoras adicción al fallecimiento de Antonio Fraguas pero tenemos además una noticia de última hora en torno a la crisis de Cataluña Jones y Esquerra Republicana ultima un acuerdo que puede ser importante para que pus de renuncie finalmente a la investidura pero manteniendo algún tipo de control político vamos al Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 32:07 de hecho según nos cuentan fuentes de Junts per Catalunya y Esquerra la hipótesis con la que ahora mismo trabajan es que el acuerdo se pueda presentar como muy tarde el martes que viene según explican la secuencia será siguiente primero se aprobará una propuesta en el Parlament que reconocerá la legitimidad de Puigdemont después una delegación de diputados independentistas irá a Bruselas a un acto simbólico y finalmente el Parlament investigara ya de fue como oficial a otro diputado que con toda probabilidad va a estar imputado como Jordi Sanchez o Jordi Turull para mantener así el pulso con el Estado no obstante a través de un acuerdo político de un acuerdo de derecho privado dicen las fuentes se va a reconocer el liderazgo máximo de jamón con atribuciones surgidas de este llamemosle pacto de confianza como convocar elecciones o cesar Sallés ahora bien no todo está atado y todavía falta cerrar el papel y el peso político de Junqueras dentro del Ejecutivo además también temas relacionados con la hoja de ruta aquí Cataluña prioriza una cierta tensión con Madrid mientras que Esquerra apuesta por rebajarla ensanchar así la base de independentistas

Voz 1018 33:02 es la última hora gracias Pablo jueves veintidós de febrero o Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes los pensionistas Antonio movilizados

Voz 1673 33:08 hay miles de jubilados

Voz 34 33:11 no

Voz 1018 33:15 se han manifestado por toda España exigiendo unas pensiones dignas en la manifestación del Congreso han llegado a cortar la carrera de San Jerónimo despido legales

Voz 11 33:22 General de Justicia de la Unión Europea avala que una mujer embarazada pude ser despedidos en un ERE si así lo recoge la normativa nacional da la razón a Bankia después de que despidiera a una empleada durante el expediente de regulación de empleo en la empresa del año

Voz 1673 33:34 mil tres discriminada el principal sindicato de enfermería denuncia que ocho comunidades autónomas ponen problemas a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas que solicitan un permiso por riesgos en su gestación es el caso por ejemplo de

Voz 35 33:45 Alba en los que casa mal andenes Navarro y encima me dicen que no cabe recurso posible está no estoy enferma lo que yo considero que tengo un riego por mi puesto de trabajo concretas

Voz 1018 33:56 se tramitará el Congreso da luz verde a la tramitación de la

Voz 11 33:58 proposición de ley de Podemos para equiparar el salario de hombres y mujeres el PP se ha abstenido aunque según la ministra de Empleo el texto recogía parte de lo que ellos defienden Fátima

Voz 36 34:07 no estamos en contra de la iniciativa de Podemos no parece además que recoge lo que el Gobierno ya planteó en noviembre el diálogo social pero nos parece que lo suyo es que dejemos al diálogo social avanzar

Voz 11 34:19 la Comisión de Igualdad de la cámara va a instar además al Gobierno a que el Congreso pase a llamarse así sin la coletilla de los disputó

Voz 1673 34:26 advertencia a España el último informe de Amnistía Internacional considera que la libertad de expresión está en peligro por el abuso de la

Voz 1018 34:31 acusación de enaltecimiento del terrorismo en las redes social

Voz 1673 34:34 les también condena el uso excesivo de la fuerza el pasado uno de octubre en Cataluña puede afectar

Voz 11 34:38 el ministro de Exteriores no descarta que la presencia de Anna Gabriel en Suiza pudo tener consecuencias para la relación bilateral Alfonso de Astiz

Voz 25 34:44 ahora vamos a ver cómo se desarrolla la acción de la justicia ya habrá tiempo de plantear qué manera eso puede afectar a las relaciones entre España y Suiza no descarta que pueda afectar a las relaciones bilaterales

Voz 1673 34:55 hemos votación para disolverse según el diario Gara los miembros de ETA están votando para decidir si de esa

Voz 25 35:00 parece la banda finalmente el ministro del Interior advierte

Voz 1673 35:02 que no va a haber ningún trato de favor decidan lo que decidan Juan Ignacio Zoido en la SER

Voz 25 35:07 a mí me gustaría que quedara muy claro que igual que ETA no consiguió nada cuando deje de matar no va a conseguir nada tampoco cuando deje de existir

Voz 11 35:15 profesores Conor Mc Donald Trump propone que algunos profesores lleven armas ocultas para responder ante posibles tiroteos como el de la semana pasada en un instituto de Florida de Chicho acusados ya

Voz 37 35:25 Laporta armas de forma oculta el profesor llevaría un arma oculta consigo sería entrenado para ello y luego estaría ahí no habría una zona libre de armas

Voz 11 35:34 los cobardes no irán a esa escuela problema solucionado acaba de argumentar Trump en Twitter

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 38 35:45 José Antonio el telegrama es para Donald Trump nos presidente de los Estados Unidos la masacre escolar de Florida con diecisiete muertos por disparos de un alumno expulsado provisto de un fusil automático de libre adquisición el comercio reclamaba medidas audaces acordes con los propósitos de siempre idéntica en Make América acredite que hasta lograr ese América eso también en la tenencia armas tanto de defensa como de asalto ya hizo están es de dotar de rifles a los profesores luego habrá que hacer lo mismo con los párrocos y con los médicos para que las iglesias y los hospitales sean también más seguros Viva la Asociación Nacional del Rifle viva

Voz 1018 36:30 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros sobre ARCO en su edición más polémica que esta mañana ha inaugurado los reyes Ifema pide disculpas por retirar la colección de fotografías bajo el título de presos políticos pide disculpas pero evita solicitar la reposición de estas obras que por otra parte ya tienen comprador María Manjavacas

Voz 1444 36:47 buenas tardes el presidente de Ifema se disculpa ante los galeristas lamenta lo ocurrido pero niega que haya habido censura no hubo mala fe acepta las críticas dicen en el comunicado no aclaran si volverán a exponer la obra retirada pero sí hemos comprobado que en su lugar en su pared ya luce la obra de un artista alemán que nunca habría imaginado que iba a ser visitada ITA aun fotografiada los reyes por esta galería no han pasado ni de lejos no estaba previsto nos dicen pero la expectación se ha concentrado hoy en este punto donde a la galerista propietaria de la escuchábamos decir que este temas había desbordado iría no podía con esto esto es ARCO en lo que sin duda es la edición más polémica que entre caras políticamente correctas han inaugurado hoy los Reyes y que al público se abre el fin de semana

Voz 1018 37:31 gracias María Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala la producción y como siempre Jordi Carbó con la previsión del tiempo

tarde soleada radiante en todo el país menos en Cataluña en la mitad oeste tendremos algunos chubascos hasta que oscurece con nieve alrededor de los cuatrocientos metros de altura también chubascos en Baleares desaparecerá en la próxima noche pero como decíamos mucho sol en general pero a pesar de eso seguir haciendo frío sólo esperamos máximas por encima de los quince grados en Extremadura Andalucía y Canarias en el resto del país en general máximas de ocho a doce grados pero muchos pueblos de montaña apenas es superarán los cero una situación que se mantendrá hasta el sábado a partir del domingo empezarán a subir las temperaturas

hora catorce Cadena Ser

cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 3 39:50 no

Voz 4 39:55 no

Voz 10 40:03 decía esta mañana Juan Cruz

Voz 1018 40:04 es que la última vez que vio a Antonio Fraguas iba paseando por la que oye por la calle Almagro en el centro de Madrid con un Oscar ascos y le dijo que estaba escuchando música de Mahler quién sabe si podría ser quizás la Sinfonía número uno tan tan evocadora que qué sugiere tantas cosas desde luego en su medio siglo de cita diaria con la viñeta con el mono como le gustaba decir cumplió sobradamente con esa recomendación de su padre eso de que tienes que buscar un lenguaje propio y marcó una forma de hacer humor casi imposible que no puedo decir

Voz 45 40:33 pues que este el propio afectado existe digamos esté cachondo que causaron este los desgracia tiquete

Voz 1018 40:41 Andrés Rábago buenas tardes hola buenas tardes Andrés Rábago El Roto referencia imprescindible cada mañana en la página dos el diario El País sabe usted que Forges tenía en su casa una sucesión de recortes dibujos suyos enmarcados que sentía veneración por el roto bueno eso

Voz 0167 40:57 una oración y un afecto mutuo es desde hace más de cuarenta años eh yo creo que hemos compartido espacios hemos compartido conversaciones hay desde luego hemos compartido también eh una manera de mirar el mundo y luego cada uno ha reflejado

Voz 12 41:15 a su modo que hemos perdido hoy

Voz 0167 41:18 pues yo creo que hemos perdido un primero una presencia continua a lo largo de tanto tiempo alguien que había creado un lenguaje propio que voy a crear unos personajes en los que prácticamente todo el mundo podía sentirse identificado que tenía una manera de de criticar que no producía ningún un dolor y que sin embargo era eficaz y luego también hemos perdido a una persona que estaba continuamente atenta a los movimientos sociales aquello que emergía a todas aquellas cosas que estaban ocurriendo que tenían incidencia en la opinión pública

Voz 1018 41:53 los mediocres los tristes los que van de sobrados por la vida o tienen quizá un poquito más fácil con la muerte de Forges

Voz 0167 42:01 bueno yo creo que esas personas tienen ya su propio padecimiento yo creo que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en lo que ha ocurrido hoy es la pérdida de uno de los grandes de una generación que empezó básicamente en quizás un poquito antes pero que cristalizó alrededor de la revista bueno Lobo eh que yo creo que era uno de los últimos que quedaban de los boleros originales

Voz 1018 42:28 mantenemos es una relación habitual frecuente

Voz 0167 42:32 sí bueno no solíamos encontrar en lo que eran acontecimientos que tenían relación con con nuestra profesión eh ahí pues eh solíamos

Voz 46 42:43 conversar un poco tampoco teníamos un trato continuo pero sí que un afecto aunque sea un poco en la lejanía

Voz 1018 42:54 parezco eficientemente su compañía en directo se que no le gustan las entrevistas porque porque no le gusta hablar de sí mismo pero quisiera pedirle algo más sobre lo permite su dibujo de hoy

Voz 12 43:03 ese arco quieren escribirlo para los a torcer

Voz 0167 43:08 eh bueno no es simplemente es un dibujo complejo porque su dibujo en el que está tapando los ojos con una a una según los dedos pintados la sueños de colores es un es un dibujo que tampoco yo entiendo muy bien eso es complicado porque por un lado el arte nos permite ver pero por otro lado también no nos oculta cosas no yo creo que hoy justamente una de las cosas que ha pasado es ese ocultamiento de galgo que estaba allí y que sin embargo han querido lo han querido quitar de en medio no eh eso es una de las paradojas de este asunto

Voz 1018 43:42 un abrazo Andrés y digo una vez más muchísimas gracias

Voz 0167 43:44 ellas

Voz 1018 44:02 bueno este hilo conductor de Mahler vamos en directo al tanatorio de la M30 en Madrid de José María Sendra Raquel García hola Raquel hola qué tal buenas tardes pues es allí donde se ha instalado la capilla ardiente con los restos de Forges lugar por el que amigos compañeros admiradores están pasando desde media mañana para algo tan complicado como decirle adiós

Voz 1444 44:22 si aquí se habla José Antonio de su ternura de su solidaridad de esa mirada crítica siempre comprometida con la libertad de expresión nos decía por ejemplo Joaquín Estefanía que hoy Forges en plena forma habría hecho militancia por lo que ha pasado por ejemplo narco su hermano pequeño José María nos hablaba esta mañana de su legado

Voz 7 44:41 yo creo que Antonio se levantaba todas las mañanas viendo a ver quién le leía había gustado después de doscientos cincuenta mil chistes que una persona siga siendo eso es que tenía el su legado es el esfuerzo por hacer llegar un mensaje de afecto ternura

Voz 21 45:00 es crítica por supuesto

Voz 7 45:02 de proximidad y cercanía era un hombre muy cercano

Voz 1444 45:06 todo han sido palabras de agradecimiento para las muestras de cariño sobre todo a sus lectores de que se ha conocido la noticia esta misma madrugada describía José María cuál habría sido la viñeta que Ford habría dibujado hoy el día de su muerte ha muerto Forges y uno de sus personajes diría

Voz 47 45:23 ninguno

Voz 1018 45:29 me gracias Raquel desde aquí queremos sumarnos a los sentimiento de sus familiares en particular de su hijo Toño compañero de tantos años en esta casa con quien tantos hora doce compartí con él y con Gemma Nierga aquí en la Cadena Ser Forges supo torear con los límites de la censura franquista allá por los años setenta en el del informaciones por ejemplo cuando todo estaba prohibido por por supuesto el derecho de reunión era una entelequia provocó un día uno diálogo imposible entre dos hombres solos por favor dice uno no me formen grupos en los pasillos pero si estoy yo solo responder otro ya pero la barba intensidad y abanderado de la represión bueno del nos quedan también muchas palabras a veces imposibles que forman ya parte de lo cotidiano como nos va a explicar Álex Grijelmo coautor de los libros de estilo de El País y la Cadena SER

Voz 0077 46:16 Forges fue un gran creador de lenguaje digamos que no tenía muchos conocimientos técnicos sobre el idioma porque sus aficiones iban por otro lado pero disponía de una inmensa intuición de la lengua y sobre todo del uso de los sufijo palabras como bocata o toca ATA que son inventó suyos dieron paso a otras que ya fue creando la gente como socia atado Segura no pero ese uso de los fijos es muy innovador porque la Academia ha terminado por incorporar esas palabras vocal Tai toca alguna otra y hace uso de un sufijo que no tenía que no estaba previsto en esa función no con ese espíritu mujer Gal que tienen los eh

Voz 1673 46:55 estos términos de Forges también

Voz 0077 46:57 arrolló palabras terminadas en el ritmo con una introducción fantástica porque los eh eh adjetivos que tenemos en español terminados en el ritmo vienen vienen todos de palabras latinas nadie había construido palabras en español e como decíamos y pulcro arrimó paupérrimo que ya venían del latín pero no se habían creado palabras en español con ese es y sin embargo Forges lo hizo hay muchísimos más ejemplos pero vamos por por no extenderme podemos decir que Forges fue un grandísimo genial creador del lenguaje

Voz 1018 47:31 muchas gracias sales completamos este recuadro con el perfil que nos acerca Javier Torres Antonio Fraga

Voz 0861 47:37 este Pablo desde los catorce años ya trabajando primero en Televisión Española que abandonó por su verdadera pasión el humor gráfico el primer dibujo hace ahora casi sesenta años en el diario Pueblo más tarde en informaciones un maestro de periodistas Jesús de la Serna le encargó el chiste el chiste editorial lo esencial de lo sucedido en un día en una imagen en un tan mentado bocadillo conoció las redacciones de diferentes revistas de humor he de información trabajó en Diario dieciséis El Mundo ya desde mil novecientos noventa y cinco llegó a la que ha sido su casa desde entonces el país

Voz 1 48:11 está en tiempo de Franco cuando hay una dictadura hasta en ese tiempo los humoristas gráficos podemos decirlo todo pero es un problema de tiempo neuronal osea cuánto tiempo tienes que tener para poder hacer un chiste que no puedan decir ni pío o sea que hasta el propio afectado por el chiste diga este cachondo que cabrones

Voz 0861 48:34 el saber dos películas series de televisión libros también programas de televisión radio siempre un luchador los derechos de las mujeres del mundo rural Los olvidados que han sufrido ya al final de su vida los derechos de los artistas jubilados

