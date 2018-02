Hora 14 (23/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes esta es la lectura política del Gobierno sobre la movilización ayer de miles de personas en las calles de las principales ciudades para exigir pensiones dignas Gobierno le preocupa no se ocupa de las pensiones porque haya elecciones le preocupa porque de dicho del ente

Voz 3 00:41 sí porque eh le preocupa porque al final oiga yo también seré pensionistas clave yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace unos años precisamente porque hay mayor empleo y por tanto las personas que tienen trabajo y ese objetivo que tiene el Gobierno los veinte millones de personas trabajando en año veinte veinte son una garantía

Voz 1018 01:01 Íñigo Méndez de Vigo ministro portavoz en la rueda de prensa de Moncloa en la que además buena parte de las preguntas de los periodistas se han centrado en la inquietud social que ayer se evidenció en la calle sobre la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones así todo lo demás sigue pasando por Cataluña donde el CEO algo así como el CIS en ese ámbito territorial perfila la caída libre del independentismo ocho puntos de retroceso respecto al anterior barómetro del mes de octubre la mayoría de los encuestados apuesta por un mayor autogobierno Soledad Domínguez

Voz 4 01:28 se sitúa en el cuarenta coma ocho por ciento que es el nivel más bajo desde que empezó el proceso crecen hasta el cincuenta y tres coma nueve por ciento Los que se oponen a la independencia aunque curiosamente también son mayoría los que creen que hay que buscar un encaje diferente de Cataluña dentro de España si se hicieran mañana las elecciones el bloque soberanista mantendría incluso ampliaría su actual mayoría

Voz 1018 01:49 Josep Lluís Trapero mayor de los Mossos ex mando de esa policía autonómica seguirá en libertad sin nuevas medidas cautelares tras declarar en la Audiencia Nacional por decisión de la jueza Carmen Lamela pese a que la Fiscalía pidió una fianza de cincuenta mil euros Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:02 si no la aplica la fianza porque cumple escrupulosamente los mandatos del juzgado según la juez entiende por ello conjurado el riesgo de fuga también el de destrucción de pruebas porque no ocupa cargo en los Mossos Lamela mantiene las medidas cautelares que ya tenía retirada de pasaporte prohibición de abandonar España y comparecencias periódicas ante la justicia acaba de concluir la declaración del actual jefe de los Mossos Ferrán López quien según la abogada de Trapero ha respaldado la declaración de éste al afirmar que advirtió a Puigdemont de que la policía autonómica no estaba por el proceso Ike el pulso político posa el Estado les metía en un lío

Voz 1018 02:37 tenemos todavía gracias Campos una última hora del ámbito judicial un nuevo problema para el expresidente valenciano Francisco Camps citado ahora por un juzgado como investigado por varios delitos relacionados con la visita del Papa a Valencia en el año dos mil seis Nathan

Voz 0733 02:50 Lence Francisco Camps tendrá que declarar como

Voz 0141 02:52 he estado en la causa que investiga las irregularidades en las contrataciones que realizó la Fundación quinto Encuentro Mundial de las Familias motivo de la visita del Papa en julio de dos mil seis también ha citado el ex vicepresidente de Les Corts Juan Cotino y al obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación sin concurso y concurrencia porque

no es que los hombres no tengan un rol importante el día ocho de marzo claro que lo tienen pero su rol no está en la huelga laboral y ahí está el papel fundamental que tienen los hombres el día de la huelga cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas para que siga la vida ejerciendo esos servicios mínimos que las mujeres no podemos hacer ese día porque vamos a estar en huelga

Voz 1018 03:55 si este señor al que vamos a escuchar Se llama Pedro Fernández exconcejal no

Voz 0861 03:58 adscrito del Ayuntamiento de Ciudad Real en el que antes fue

Voz 1018 04:01 portavoz de Ciudadanos Ésta es la visión que tiene de las feministas

Voz 6 04:03 defienden a la mujer yo creo que separando al hombre odiando con odio siendo siendo sectario Si yo conociera Si yo fuera como ustedes que conocen tantas tantos problemas no lo denuncian yo de verdad no sé cómo dormían por la noche

Voz 1018 04:21 además tres concentraciones han recordado

Voz 0733 04:23 este mediodía al ertzaina muerto de un fallo cardiaco durante la batalla campal entre hinchas del Spartak y el Athletic de Bilbao el sindicato mayoritario de la Ertzaintza pide que la Fiscalía investigue el caso como una muerte violenta el ministro de Hacienda

Voz 0824 04:35 dice que en tres años policías nacionales y guardias civiles tendrán el mismo salario que la policía autonómica para que no haya discriminación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abre juicio oral contra los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi los dos del Partido Popular el fiscal pide diez años de prisión para cada uno por irregularidades urbanísticas la unidad anuncia una proposición de ley para derogar cinco artículos del Código Penal como el que se refiere al enaltecimiento del terrorismo las injurias al Rey y que según la formación se usan para perseguir la libertad de expresión y la crítica política la que es contra la población civil continúan a las afueras de Damasco casi cien menores han muerto desde el domingo en esa zona en unas horas Naciones Unidas debe votar una tregua de un mes en Siria propuesta que previsiblemente va a vetar Rusia dos cinco

Voz 1434 05:58 ya una exposición continua metro hizo una

Voz 0733 06:01 edición en dos mil uno que no consta en el registro en el consejo de la seguridad nuclear pero unos aseguran que dio negativo desde entonces nada solo ahora tras una denuncia de Solidaridad Obrera a la Inspección de Trabajo ha obligado a Metro hacer una nueva medición en un plazo que termina el próximo mes de mayo Javier Montero es el del

Voz 7 06:19 Prado del sindicato hemos dado todos los pasos a los conseguiremos que el Madrid sepa el aire que respira es evidente que ha mejorado mucho la ventilación en estos últimos años y que seguramente hayas zonas en las que dado ni siquiera estés pero habrá otras zonas en las que seguro

Voz 3 06:37 creo que el todavía de vuestra solidaridad

Voz 0733 06:39 Cabrera asegura además que de desde dos mil once Metro ha incumplido la obligación de hacer mediciones cada cinco años y cuando se hacen obras y no han hecho nada a pesar de que sólo en el

Voz 0196 06:50 el último año desde dos mil diecisiete se han cerrado

Voz 0733 06:53 completamente por obras las líneas uno cinco y ocho y por Tim veintitrés de febrero el Gobierno dará a Madrid ha presentado al PSOE su borrador del proyecto de presupuestos para este año si los socialistas no pueden sacarlos adelante no se han dado cifras ni detalles de cómo cumplirán pone el PT Montoro sin recortes en los servicios esenciales aunque sí

Voz 1179 07:14 según la portavoz del PSOE Purificación Causapié

Voz 0733 07:16 desde el punto de partida aparece

Voz 8 07:19 es verdad que es lo que nos traslada permanentemente y hoy lo que nos ha trasladado el equipo de gobierno es que no habrá recortes respecto a las prestaciones que hoy están teniendo los madrileños ni habrá mayores impuestos ni mayores tasas para disfrutar de esos servicio caos

Voz 0733 07:35 a pie ha pedido también a Carmena que garantice al menos que este borrador cuenta con el apoyo de todos los miembros de Ahora Madrid

Voz 3 07:47 detenido de nuevo el Rafita la asesino de Sandra Palo en una

Voz 0978 07:49 macrooperación contra el robo y despiece de vehículos que la Cañada Real que ha terminado con cuarenta y tres arrestados en una cita que ahora tiene veintinueve años fue condenado en dos mil tres por la violación y el asesinato de la joven madrileña el prior del Valle de los Caídos acusa al Gobierno de prevaricar por negarse como ha hecho él algunas exhumaciones que tienen el visto bueno de la justicia Santiago Cantera ha remitido un recurso al minuto pero de la presidencia en el que sugiere que Moncloa prevaricado al definir el mausoleo como un cementerio público y no como un campo santo para los sindicatos UGT y Comisiones Obreras llaman a participar en la huelga feminista del ocho de marzo piden al Gobierno que adopte medidas para lograr la plena igualdad hoy precisamente les estamos contando que la brecha salarial ha aumentado en la Comunidad especialmente entre las mujeres de mayor edad

Voz 0733 08:30 bien deportes el Atlético de Madrid se enfrentará al Lokomotiv

Voz 0978 08:33 buscó en octavos de final en baloncesto esta noche Eider

Voz 0733 08:36 el Barça Real Madrid en la Euroliga y Ángela Ruiz Robles tendrá su calle Madrid quizás no les suene el nombre pero es ni más ni menos que la precursora del libro electrónico del i Book es una maestra leonesa afincada en Ferrol que creó en mil novecientos cuarenta y nueve el libro mecánico el Ayuntamiento quiere que su nombre historia no queden ocultos como el de tantas otras mujeres Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:59 el libro mecánico cuyo prototipo incorporaba sonidos gráficos y auto iluminación el porque de este invento los relataba en la televisión de los años cincuenta la propia Angela Ruiz

Voz 0978 09:09 les alivia la enseñanza es con el mínimo esfuerzo conseguir los máximos

Voz 0887 09:13 conseguir los máximos conocimientos decía la calle estará en Villaverde un lugar que no ha sido escogido al azar tal y como señala la alcaldesa Manuela Carmen

Voz 0978 09:20 no no es buscado en pillar

Voz 9 09:22 desde pero justo a la nave de la innovación y Ángela es que fue innovadora

Voz 0887 09:27 el proyecto de este libro mecánico por cierto no llegó nunca a materializarse al no encontrar financiación para desarrollar

Voz 0733 09:41 vamos con el tráfico primero como siempre en la DGT María Forner buenas tardes buenas tardes pues ahora mismo encontramos ya tráfico lento de entrada a la capital por la A uno desde Alcobendas y hasta el Nudo Manoteras y también en la A dos especialmente en el acceso a la M treinta por esta vía circulación en aumento en el resto de las grandes salidas de la capital exprés igualmente la A cuatro a la altura de Pinto y también en la A42 al paso por Getafe la M40 van a encontrar tráfico intenso ahora mismo en los recintos feriales en sentido sur entre Coslada Vicálvaro hacia la A tres y en los túneles de El Pardo hacia la A6 como está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Suu Kyi hola hola qué tal buenas tardes

Voz 10 10:21 en dos porque está cortado al tráfico el túnel de María de Molina afecta a esta vía al paseo de la Castellana a la altura de la plaza del Doctor Marañón así como también afecta a los mentores que ya unas apuntó desde la calle de José Abascal el tráfico aumenta además en la zona centro destacamos el paseo de Recoletos en ambos sentidos así como también a la Gran Vía yo aumentando la circulación el M30 en sentido sur

Voz 0733 10:43 vamos a saber también cómo se presenta el fin de semana en local tiempo se refiere Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 10:48 es el fin de semana poco va a variar el tiempo tendremos que esperar a principios de la semana que viene cuando podríamos tener una situación favorable para las lluvias y alarga incluso para nevadas en cotas bajas pero todavía queda lejos para confirmarlo lo más inmediato esta tarde gran parte del fin de semana se irá haciendo mucho sol con temperaturas sin grandes cambios con un ligero ascenso sobre todo el domingo las heladas hoy han sido significativas en pueblos de la sierra o cercanos al tajo San rozado los ocho grados bajo cero ha helado en prácticamente toda la comunidad durante la tarde las máximas apenas pasaran de los diez grados durante poco rato el fin de semana temperaturas como decíamos sólo un poco más altas el domingo en la dirección técnica

Voz 1434 11:27 Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Teresa

Voz 0978 11:30 la propia

Voz 1434 12:28 se lo venimos contando esta mañana aquí en la SER Metro de Madrid lleva diecisiete años sin hacer mediciones de gas radón en sus instalaciones hizo una en dos mil uno que según fuentes de Metro dio resultados negativos pero que ni siquiera remitir on al Consejo de Seguridad Nuclear como deberían haber hecho desde entonces nada el sindicato Solidaridad Obrera lleva tiempo exigiendo esas mediciones ante el riesgo que puede suponer una exposición continuada grandes cantidades de este gas que es la segunda causa de cáncer de pulmón según la Organización Mundial de la Salud sólo después de su denuncia a la Inspección de Trabajo ha ordenado a Metro una nueva medición para la que tiene un plazo que termina el próximo mes de mayo Sara selva buenas tardes

Voz 1510 13:09 qué tal buenas tardes después de diecisiete años y medir el radón en sus instalaciones el Consejo de Seguridad Nuclear y la Inspección de Trabajo obligan a Metro hacerlo metro confirma que esos estudios ya están en marcha pero como dices después de que el sindicato Solidaridad Obrera denunciara el incumplimiento de sus obligaciones desde sindicato dicen que centro ha intentado esquivar su responsabilidad agarrándose a un estudio que realizó en dos mil

Voz 1434 13:30 de uno metro insisten ese estudio dicen que los

Voz 1510 13:32 los soldados fueron negativos y que por lo tanto no estaban obligados Borja Carabante consejero delegado de Metro

Voz 14 13:37 lo que establecía la normativa es que esas mediciones se fueron haciendo de manera periódica cuando uno estaba registrado como una instalación en la que se podía contener galardón como el año dos mil uno que ve que hace esas el de mediciones y estudios hicieron ese nivel no se supero no fuimos considerada una empresa en la que el Estado en podía ser un problema tanto no se volvió a hacer

Voz 1510 14:00 pero desde el sindicato dicen que esas mediciones no tienen ningún tipo de fiabilidad porque tendrían que haberlo hecho de manera periódica cada cinco años según la normativa de dos mil once porque además en las instalaciones han cambiado mucho en estos diecisiete años Javier Montero Solidaridad Obrera

Voz 15 14:15 estaba obligada es una empresa filial tiene en centros de trabajo oí bajo tierra estornudar hacerlo no se ha hecho hasta ahora me decían que no es bueno que ellos habían cumplido con todo es una empresa subterránea tienes hacerlo no hay vuelta de hoja

Voz 1510 14:31 tanto la inspección de trabajo como el Consejo de Seguridad Nuclear les da la razón obligando a Metro a realizar esas mediciones en un plazo de cinco meses para comprobar si hay o no en el suburbano un riesgo para trabajadores

Voz 1434 14:41 ajenas gracias Sara del gas radón es de origen natural se genera especialmente en suelos de granito de pizarra de su aquí en la Comunidad de Madrid tenemos mucho de hecho Madrid Galicia son las regiones con más presencia de este gas desde mil uno la ley obliga a llevar por ello un control específico de su presencia en lugares subterráneos como es el caso del metro pero es que además desde este mismo mes desde el seis de febrero una nueva directiva europea obliga a España a llevar también controles en casas y oficinas de la presencia de este gags Javier Gregori

Voz 0882 15:12 el pasado seis de febrero venció el plazo para trasponer a la legislación española a la nueva directiva europea que obliga a los países miembros a medir y controlar el gas radón en hogares y oficinas el gas radón se genera en rocas del tipo granito o pizarra y es ya la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo por detrás del tabaco según informa la propia Homs y en España mata a unas mil quinientas personas al año según los datos de la Fundación para la salud ambiental cuyo es José Miguel Rodríguez

Voz 16 15:39 el principal efecto en la salud del del radón es que es la segunda causa de cáncer de pulmón según los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud la la relación causal entre exposición el radón y cáncer de pulmón está establecida científicamente desde mil novecientos cincuenta sí

Voz 0882 15:58 embargo el Gobierno español todavía no ha elaborado un plan nacional contra el radón como ya han hecho muchos países de nuestro entorno según la legislación el nivel para la protección de los trabajadores frente las posicional radón en sus puestos de trabajo puede ser como máximo de seiscientos Becker Helios metro cúbico pero sí existe una elevada permanencia de público en general el nivel no deberá superar los trescientos pero la legislación española de momento tampoco establece un órgano de inspección ni medidas sancionadoras así pues muchas personas pueden estar expuestas sin conocerlo sin medidas de protección contra al razón

Voz 1434 16:30 el PSOE que ya había pedido la comparecencia en la Comisión de Transportes de consejero delegado de Metro de Borja Carabante por el caso del amianto pide ahora también la de la consejera Rosalía Gonzalo en el pleno de la Asamblea Podemos exige ya la dimisión de Carabantes y ciudadanos señala directamente a Cifuentes más ocupada dicen estos días en otros asuntos que les afectan personalmente Daniel Biondi

Voz 17 16:53 Alberto Oliver Juan Rubio a cada información que conocemos la situación se vuelve más grave y preocupante en lugar de transparencia del Gobierno de Cifuentes parece que tiene una intencionalidad manifiesta de ocultar cualquier información sobre los problemas que estamos detectando en metro

Voz 18 17:10 consejero delegado de Metro no puede estar ni un minuto más al frente de esta empresa pública íbamos a llevar a pleno su cese y esperamos que el resto de grupos Parla

Voz 3 17:18 bancarias apoye la iniciativa no saben

Voz 19 17:20 gestionar y planificar no queremos ya ni más planes que en el fondo son parches no nos engañemos y lo que queremos son actuaciones concretas actuaciones concretas que defiendan la salud tanto de los trabajadores como de todos los usuarios del metro de Madrid

Voz 1434 17:33 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:36 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:39 el veintitrés de febrero primera reunión entró a Madrid el PSOE cono un borrador de los presupuestos municipales para este año sobre la mesa como Manuela Carmena de viaje oficial en Vigo han sido Marta Higueras y el delegado de Economía Jorge García Castaño los encargados de presentar al PSOE este primer informe que cuenta según dicen desde Madrid con el apoyo de todos aunque ganemos el a las más radical de la formación aseguró anoche que ni siquiera lo conocen los socialistas las dicen que lo van a estudiar antes de pronunciarse aunque han puesto algunas líneas rojas como que no se recorten servicios esenciales a pesar de las limitaciones impuestas por Montoro Felipe Serrano

Voz 0622 18:17 las cartas ya están sobre la mesa y a partir de ahora comienza la negociación propiamente dicha lo de hoy ha sido una primera toma de contacto para intercambiar información que el Grupo Socialista ha aprovechado para pedirle al equipo de Carmena que primero se pongan de acuerdo entre ellos el PSOE va a examinar la documentación pero tan importante como eso es saber si este borrador cuenta con el apoyo de todo el gobierno municipal el sector más radical de Ahora Madrid representado por Ganemos dijo ayer tarde en Twitter que no conocían el documento y que sólo apoyarán un proyecto sin recortes Purificación Causapié portavoz socialista

Voz 0196 18:52 hasta ahora Madrid tiene que hacer una

Voz 1752 18:54 declaración pública ponerse de acuerdo entre ellos sobre si el planteamiento que van a hacer a partir de ahora al grupo municipal socialista es el planteamiento de todo Ahora Madrid au sólo de una parte hemos insistido diciéndoles pónganse de acuerdo entre ustedes que parece que es lo razonable antes de empezar a hablar con el resto de grupos municipales

Voz 0622 19:16 por parte del gobierno municipal al encuentro de hoy han asistido la primera teniente de alcalde Marta Higueras y el concejal de Hacienda Jorge García Castaño quiénes han insistido en que todo ahora Madrid está de acuerdo con este borrador la portavoz socialista ha recordado en cambio que el documento aún no ha sido aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno y que esto puede obedecer al hecho de que el texto sea más de una parte de Ahora Madrid que de todo el grupo municipal lo que no hay de momento son cifras cerradas el PSOE admite que los presupuestos tienen poco margen debido al pez impuesto por Montoro ir aunque no incluirá Mi recortes de servicios ni más tasas sólo lo apoyarán si puede ser positivo para los madrileños el PSOE tomará la decisión oportuna dicen pensando en qué es lo mejor para Madrid dos

Voz 1434 23:13 con la vista puesta en el ocho de marzo el PSOE de Madrid ha dibujado el nivel de precaria haz que sufren las mujeres en la Comunidad no solo cobran menos que los hombres la tasa de paro es mayor entre las mujeres y la mayoría se ve empujada a trabajar a tiempo parcial la situación empeora además con la edad cuanto mayores son mayores esa brecha salarial Javier Bañuelos

Voz 0622 23:32 si la maternidad condiciona negativamente

Voz 0861 23:34 esa desigualdad lo acreditan los datos del INE por ejemplo la brecha salarial entre las mujeres madrileñas de veinticinco años es del diez por ciento con treinta y cinco sube hasta el dieciséis por ciento y con cincuenta y cinco años se dispara hasta el treinta y cuatro por ciento Estos datos preocupan a los socialistas Reyes Maroto es su diputado

Voz 31 23:53 nos preocupa que la igualdad entre hombres y mujeres no esté en la agenda del Gobierno de Cifuentes para los socialistas madrileños combatir la desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo es un gran reto por el que tenemos que trabajar

Voz 0622 24:05 ya hay más datos por ejemplo las responsabilidades familiares

Voz 0861 24:07 condicionan también el tipo de jornada que elige las mujeres el dieciocho por ciento opta por contratos a tiempo parcial para cuidar de sus familiares según el INE muy lejos de los hombres porque sólo el cuatro por ciento reduce su jornada para cuidar por ejemplo de sus hijos

Voz 1434 24:25 CCOO y UGT Madrid han presentado hoy las movilizaciones previstas para ese jueves ocho de marzo ellos convocan un paro parcial de dos horas no respaldan la huelga de veinticuatro horas mucho menos la huelga a la japonesa que quiera hacerlo la presidenta Cristina Cifuentes vamos a escuchar a Pilar Morales que es la secretaria de Mujer de CCOO ya Luis Miguel López Rey Joy en Jaime Cedrún que son los secretarios generales de UGT y de Comisiones aquí en la Comunidad

Voz 32 24:50 hay que tener un poco de respeto a lo que es la huelga que es un instrumento ni más ni menos que para mejorar las condiciones de vida salariales y de trabajo de trabajadores y trabajadoras la forma de verlo ellos lo van a hacer a la japonesa que no existe nosotras lo vamos a hacer como siempre en la calle y en los ir los puestos detrás

Voz 33 25:10 la vuelve a la japonesa han dicho las compañeras pues me gustaría que lo hagan de verdad y que trabajen por España pero no para joder Nos más por favor si eso no ganó trabajen más que sea para que por el bien de España no espero que sea así hay suficiente materia para que nuestra presidenta Cristina Cifuentes que dice que

Voz 1179 25:26 a trabajar mucho el ocho de marzo con todos estos datos los trabaje en los hago una propuesta el nueve de marzo de cómo vamos a avanzar en esta comunidad con un plan de igualdad potente

Voz 1434 25:37 el Rafita ha vuelto a ser detenido desde que en dos mil tres fue condenado por la violación y el asesinato de Sandra Palo El Rafita ahora con veintinueve años no ha dejado de pasearse por los Juzgados madrileños esta vez ha sido detenido junto a buena parte de su familia por robar coches de alta gama para venderlos por piezas una red que estaba además conectada con otro grupo delictivo que se dedicaba a lo mismo y que estaban conectados por el cliente al que vendían la mercancía robada en total hay más de cuarenta personas arrestadas Alfonso Ojea

Voz 0622 26:05 la operación se ha saldado con cuarenta y tres detenidos todos presuntos integrantes de las dos bandas de ladrones de coches más importantes de la región por un lado una organización de polacos y rumanos dedicada a sustraer los vehículos casi todos de marcas premium después desguazar los por otro una organización de españoles principalmente Kim con gran operatividad en la Cañada Real el lugar que mejor conocen porque se trata de la familia del Rafita uno de los asesinos de Sandra Palo todos sus integrantes ya estaban presos pero faltaba el más conocido el Rafita Tomás González comisario jefe del Área de Seguridad Ciudadana ha revelado como se entregaba esta misma mañana en comisaría

Voz 1179 26:43 el sabía estaba toda su familia

Voz 3 26:45 la detenida y el sabía que que

Voz 1179 26:48 pronto más tarde que pronto iba digo más pronto que tarde iba a caer yendo es pues se ha presentado con el abogado de esta mañana hace escasamente eh

Voz 0622 26:57 en media hora esta operación ha durado casi un año un año de investigaciones en los que han participado policías municipales de Madrid camuflados del distrito de Hortaleza

Voz 1434 27:05 el otro asunto muy diferente Alfonso lo venimos contando esta mañana el prior del Valle de los Caídos sigue dando pasos para evitar la exhumación de varias víctimas del franquismo ordenada por la justicia esta vez Santiago Cantera remitido un recurso al Ministerio de la Presidencia en el que sugiere que Moncloa prevaricado al definir el mausoleo como un cementerio público y no como un campo santo católico

Voz 0622 27:23 así es este monje de la orden de San Benito sugiere que el Gobierno de Rajoy ha podido prevaricar al señalar que cuelga muros es un cementerio de la Iglesia católica y no un cementerio público como afirma Moncloa el religioso dice en su escrito que a sabiendas es una falacia Eduardo Arranz es el abogado de las familias

Voz 34 27:40 las víctimas de una situación emocionales muy dolorosa debe familias que han visto reconocido su derecho sea exhumar y la situación racional es que un señor debería de ser condenado por haber cometido unos supuestos delitos de desobediencia ante el Estado de derecho y la jurisdicción española

Voz 0622 27:58 cantera impidió hace unos meses la exhumación de los restos de los hermanos la Peña cerró la puerta a los forenses

Voz 35 28:58 Madrid solventó sin problemas el partido de vuelta de Europa League frente al Copenhague con un gol de Gameiro partido plácido para los de imanes donde descansaron Griezmann coste y Filipe entre otros Simeone quiso zanjar cualquier polémica en torno a Torres

Voz 36 29:08 yo lo que tengo claro lo que quiero es lo mejor para el club que era lo mejor

Voz 3 29:11 Perico que nucleares de Fernando siempre

Voz 36 29:14 querido lo mismo aquí yo tengo mucho más que que hay

Voz 35 29:17 serán en octavos el Atlético se verá las caras con el Lokomotiv de Moscú la ida será el ocho de marzo en el Metropolitano y la vuelta el quince en Rusia en el entrenamiento de hoy no se nos ha entrenado Carrasco pendiente de su salida a China el Real Madrid se entrenado también con la ausencia de Asensi en Valdebebas debido a la a la muela del juicio aunque no debería tener problemas para estar mañana frente al Alavés y en baloncesto hoy en Euroliga clásico por todo lo alto en el Palau Barcelona Real Madrid desde las nueve Laso cuenta con la única baja de Tom Kings debido a una lesión muscular

Voz 0733 29:44 y terminamos integrador Sara en el centro de la capital la previsión anuncia una ligera subida de las temperaturas para este fin de semana que lo disfruten hasta el lunes

Voz 2 29:53 sí

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media

Voz 0978 30:03 Arias José Antonio Marco gracias como siempre por seguir con nosotros por delante el último fin

Voz 1018 30:25 de semana de febrero que representas en cambio especiales en el tiempo foca lluvias y frío prácticamente en todo el país hablaremos de Cataluña de la movilización feminista del ocho de marzo de los nuevos problemas judiciales para Francisco Camps sí de tensiones una inquietud social creciente que ayer se evidenció en las calles de prácticamente todas las ciudades españolas en una protesta de miles de jubilados por la pérdida de su poder adquisitivo en una etapa complicada de la vida en la que las estrecheces económicas no son precisamente lo más estimulante se dispararon las alarmas en el PP por las posibles consecuencias electorales en un sector de la población que el partido de Rajoy considera mayoritariamente próximo Llesta es la lectura del ministro portavoz Méndez de Vigo Odierno no le preocupa

Voz 3 31:09 o no se ocupa de las tensiones porque haya elecciones le preocupa porque es un delito de la gente porque no le preocupa porque al final oiga yo también seré pensionistas clave yo creo que hoy estamos mucho mejor que hace unos años precisamente porque hay mayor empleo y por tanto las personas que tienen trabajo y ese objetivo te tiene el Gobierno los las veinte millones de personas trabajando año veinte veinte son una garantía

Voz 1018 31:34 sobre el Cataluña la jueza Carmen Lamela ha dejado en libertad así nuevas medidas cautelares al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero no ha atendido la petición de fianza de cincuenta mil euros planteada por la Fiscalía la última encuesta del CEO algo así como el CIS catalán vaticina la caída del independentismo nada menos que en ocho puntos respecto al sondeo de octubre su peor momento desde que comenzó el proceso secesionista Jones Per Cataluña quiere que el Parlament ratifique la confianza en Puigdemont como presidente de la Generalitat Eduard Pujol es el portavoz adjunto de Ci U

Voz 2 32:04 los

Voz 37 32:05 la oposición Bouton continúa siendo el candidato desde Cataluña el candidato de las fuerzas lo que ganaron estas elecciones que suman mayoría en este Parlament y esta es la situación en la que nos encontramos y que queda reflejado en el documento que vamos a discutir en el clero catorce

Voz 0978 32:31 viernes veintitrés de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes empezamos Antonio con una fecha ocho

Voz 1018 32:37 M si los representantes de la Comisión feminista ocho de marzo defienden en la SER que los hombres apoyen la huelga ese día cubriendo las necesidades derivadas de la ausencia de mujeres en los puestos de trabajo Inés García

Voz 5 32:47 su rol no está en la huelga laboral el papel fundamental que tienen los hombres el día de la huelga ejerciendo esos servicios mínimos que las mujeres no podemos hacer ese día porque vamos a estar en huelga por otros delitos

Voz 0824 32:58 se cita a declarar a Francisco Camps por los supuestos delitos de prevaricación malversación y falsedad de los contratos para la visita del Papa a Valencia en dos mil seis además de a Camps también ha imputado entre otros al obispo auxiliar de Valencia juicio otro juez abierto

Voz 1018 33:11 juicio oral contra los ex alcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi ambos del PP entre otras personas por los delitos de cohecho revelación de información privilegiada y tráfico de influencias en el diseño del Plan General de Urbanismo dos mil veinte

Voz 0824 33:23 ministro de Hacienda anuncia que en tres años se habrán equiparado los salarios de los agentes de Policía Guardia Civil y de las policías autonómicas asegura Montoro que así consta en los Presupuestos Generales que espera que estén aprobados antes de Semana Santa

Voz 2 33:36 rociada danés serles según las presupuestos ya practicamente acordadas a finales de septiembre y a partir de ello y a partir de que tengamos una normalización política en Cataluña es un presupuesto podrán seguir adelante

Voz 1018 33:50 celebraciones paralelas en Bilbao en Ermua se han concentrado tanto vecinos como representantes de las instituciones y de los sindicatos de la Ertzaintza por la muerte de un agente ayer durante los enfrentamientos entre ultras antes del fútbol en San Mamés Iñigo Urkullu el lehendakari

Voz 10 34:02 descanse en paz expresó también nuestra radical condena ante unos altercados provocados por unos energúmenos que no tienen más objetivo que atemorizar a las personas de bien para proteger

Voz 1018 34:15 la libertad de expresión e Izquierda Unida anuncia una proposición

Voz 0824 34:17 de ley para derogar artículos del Código Penal que considera obsoletos como los que tipifica los delitos contra los sentimientos religiosos o el de injurias a la Corona Alberto Garzón

Voz 38 34:26 con toda estas conductas están siendo criminalizado a través del uso arbitrario a nuestro juicio del Código Penal motiva que presentemos esta proposición de ley para corregir estas deficiencias

Voz 0978 34:37 la más avanzada del mundo se ha registrado en el Congreso

Voz 1018 34:40 propuesta de ley de transexualidad impulsada por Unidos Podemos que será la más progresista de todos los países y recibe el apoyo de la mayoría de la Cámara marcan project de la plataforma por los derechos

Voz 0978 34:49 Cannes es una ley además que era solamente base justicia en España sino que va a ser espejo donde se va a mira todo Latinamérica todo Europa cruces de octavos

Voz 0196 34:59 el Atlético de Madrid se enfrentará al Lokomotiv de Moscú

Voz 0824 35:02 hoy el Athletic de Bilbao el Olympique de Marsella en la ronda de octavos de la Europa League los partidos de ida serán el ocho de marzo la vuelta el quince

Voz 22 35:10 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 35:15 José Antonio el telegrama es para James Clarke señor colíder de New el nuevo partido británico próximo al francés en marcha con el que Emmanuel Macron ha alcanzado la presidencia de la República

Voz 0978 35:28 su campaña emprendida bajo el

Voz 39 35:30 Emma escucha al Reino Unido propugna que los diputados de la Cámara de los Comunes voten a finales de año contra el acuerdo que cocina la primera ministra Theresa May en Bruselas que acabará demostrando como las promesas falsas resultan incompatibles y afectan gravemente a la frontera de Irlanda a la que se vinculan los acuerdos de paz habrá referéndum para invalidar el Brexit

Voz 1018 36:00 Miguel Ángel Aguilar que lunes volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y como siempre Jordi Carbó como el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:09 esta tarde y a lo largo del fin de semana en todo el país podremos disfrutar de muchas horas de sol con algunas nubes en el Mediterráneo chubascos mañana por la noche por ejemplo no significativos sí que en Baleares según los chubascos pueden ser más intensos pero en general sol y temperaturas sin grandes cambios subieron un poco el domingo en general seguirá siendo frio o mucho frío especialmente durante las noches en Canarias esta tarde con las tormentas en las islas más occidentales pero atención el domingo porque las tormentas pueden descargar de manera torrencial y a principios de la semana que viene nuevo descenso de temperaturas con nevadas que irá bajando de cota

Voz 2 36:41 hora catorce Cadena Ser

Voz 0861 38:18 mismo en Cataluña cae a su nivel más bajo desde el comienzo del proceso secesionista pierde ocho puntos respecto al anterior barómetro del mes de octubre según el sondeo que realiza el CEO el Centro de Estudios de Opinión en Cataluña al que viene a ser algo parecido dosis la mayoría de encuestados apuesta por un mayor autogobierno hice ahora se repetirán las elecciones Esquerra se situaría en cabeza en intención de voto como primera fuerza política seguida de ciudadanos del PDeCAT que retrocede a la tercera posición vamos a Barcelona Soledad Domínguez

Voz 1434 38:44 un cuarenta coma ocho por ciento de los encuestados entre el diez y el treinta de enero responden positivamente a la pregunta de si quieren que Cataluña sea un Estado independiente frente a casi el cincuenta y cuatro por ciento que responde que no el apoyo la independencia cae por tanto ocho puntos porcentuales desde el mes de octubre se sitúa en su valor mínimo desde noviembre de dos mil catorce sin embargo siguen siendo mayoría los que creen que Cataluña necesita encontrar un nuevo encaje en España y que no están conformes con que sea simplemente una comunidad autónoma sobre la estrategia a seguir por el nuevo Gobierno un treinta y seis por ciento de los en Estados cree que debe negociar bilateralmente con el Gobierno de España una solución frente al veinte por ciento que apuesta por seguir con la vía unilateral y el otro veinte por ciento que cree que la respuesta pasa por implicarse en una reforma de la Constitución y del sistema de financiación pese al bajón en la expiración independentista curiosamente si mañana se celebrarán elecciones al Parlament el bloque soberanista podrían mejorar sus resultados alcanzaría hasta un cuarenta y ocho por ciento de los votos de una mayoría amplia de setenta y cuatro escaños cuatro más de los que tienen ahora

Voz 0861 39:51 así eran las cosas en Cataluña según el CEO gracias a Soledad Domínguez en el Parlament la mesa dado luz verde a una propuesta esta de Junts pel cat para que la Cámara ratifique la confianza en Puigdemont como presidente de la Generalitat la inciativa insta restaurar la presidencia después de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en principio parece que Esquerra no respalda de forma expresa es en todo caso deberá debatirse en el pleno de la próxima semana Pablo Tallón

Voz 1673 40:15 aunque en público Jones para Cataluña lo niegue la propuesta forma parte de aquella estrategia que contábamos ayer para reconocer el liderazgo de pulmón dentro del nuevo guber pero sin que esto signifique una investidura en el Parlament el texto juega con la ambigüedad pero a grandes rasgos califica de ilegal e ilegítima la destitución de Puigdemont se compromete restaurar la presidencia de la Generalitat y constata que el ex president dispone de una mayoría parlamentaria que querría que siguiera en el cargo y ante la pregunta de por qué se ha registrado la propuesta en solitario el portavoz de Cataluña Eduard Pujol alega que es urgente celebrar este debate

Voz 42 40:48 pero una reflexión de que esta sociedad debe sentirse reflejada en este texto hemos decidido entrar la de manera rápida para que pueda ser debatida en en este pleno al margen de las negociaciones con Esquerra que insisto llegarán a buen puerto

Voz 1673 41:06 lo cierto es que en Esquerra están molestos con su teórico socio por haber registrado esta propuesta en solitario e insiste en que lo que quieren es un acuerdo global no pedacitos de hecho según criticaba alguno de sus dirigentes esta actitud de romper la baraja es el modus operandi que siempre utiliza los neo convergentes cuando los acuerdos están a punto de cerrarse es más resulta significativo que la CUP se ha incorporado esta misma mañana las negociaciones porque lo que dijo hace semanas es que no se sentaría en la mesa hasta que Jones para Cataluña y los republicanos llegaran a un acuerdo

Voz 0861 41:33 bueno pues a todo este sumen además que ellos sí Lluís Trapero mayor de los Mossos que fue el máximo mando de la policía autonómica seguirá en libertad sin ningún tipo de fianza la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no ha accedido a la petición de la fiscalía que planteaba imponerle cincuenta y cinco mil euros de de de fianza a tenor de la nueva imputación que pesa sobre él pero posible delito de sedición que pudo cometer durante la jornada del uno de octubre vamos en directo a la audiencia Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 41:56 hola muy buenas tardes José Antonio cuéntanos

Voz 0861 41:59 cómo ha transcurrido que es lo que sabemos de la resolución de la magistrada en el auto que ha hecho público al término de la comparecencia de Trapero

Voz 1552 42:06 bueno la juez rechaza aplicar medida adicional alguna Trapero porque viene cumpliendo escrupulosamente es literal las cautelares impuestas el pasado octubre retirada del pasaporte prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias quincenales ante la justicia además que la juez destaca que el ex mayor de los Mossos ha comparecido ante la justicia siempre que ha sido citado a declarar incluso este mismo viernes y a pesar del agravamiento de su situación personal con el segundo delito de sedición y la posible atribución de pertenencia a organización criminal por tanto queda conjurado el riesgo de fuga tampoco ve riesgo de destrucción de pruebas porque ya no ocupa el mando policial autonómico Carmen Lamela también

Voz 0882 42:45 afirma que la investigación relativa a Trapero

Voz 1552 42:47 encuentra bastante avanzada y las diligencias acordadas por la magistrada no pueden verse comprometidas por la acción del imputado hasta tal punto está avanzada la investigación José Antonio que según fuentes jurídicas consultadas por la SER la juez Lamela tiene previsto procesar pedir próximamente la apertura de juicio oral contra Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición valora si añadir también el de organización criminal gracias

Voz 0861 43:10 Campos por tanto en libertad sino las medidas cautelares porque la jueza entiende que son suficientes las que ya existen eh creo buenas tardes que podemos contar algo sobre la forma en que ha transcurrido su comparecencia

Voz 0196 43:20 buenas tardes Josep Lluís Trapero ha querido dejar muy claro que los Mossos d'Esquadra se desmarcaron claramente del proceso incluso criticaron que los políticos hicieron declaraciones públicas que los comprometían como cuando decían que los Mossos d'Esquadra iban a garantizar que se pudiera votar el uno de octubre según ha dicho su abogada en dos reuniones previas en el Palau de la general that con Puigdemont Fort Junqueras los mandos de los Mossos advirtieron que podía haber algún problema de seguridad el día del referéndum y que iban a cumplir estrictamente con los mandatos judiciales de impedir esa votación también han querido salir al paso de los argumentos de la fiscalía que como explicaba Miguel Ángel había pedido fianza porque dice que Trapero culto estas reuniones del mes de septiembre dice la defensa que en diciembre pidieron que declararan todos los mandos y los políticos presentes en estos encuentros pero que tanto la Fiscalía como la juez Lamela lo rechazaron por cierto que ha declarado también hoy el jefe de los Mossos d'Esquadra Ferrán López como testigo ya ha apoyado el contenido de la declaración de Trapero según ha dicho la defensa el mayor de los Mossos que es ex jefe ahora ya la Fiscalía asegura por su parte que Trapero admitió que había problemas de orden público que los podía haber en el referéndum se celebraba pero que no hizo nada para evitarlo por Cierzo José Antonio que ha dicho también que jefe de los Mossos d'Esquadra ha añadido en su declaración que las cuarenta y siete común comunicaciones que mantuvo con Jordi Sanchez durante los registros en la Consejería de Economía fueron a petición del ex

Voz 1018 44:46 oye Ford gracias Ana a esta hora

Voz 0861 44:49 toda la normalidad del exterior de la Audiencia de Barcelona tras los incidentes de esta mañana en los que los Mossos detuvieron a un total de catorce personas ahora mismo nuestra compañera Elisenda Cullell se encuentra frente a la comisaría central de los Mossos Elisenda buenas tardes

Voz 43 45:01 hola buenas tardes sí porque aquí hay unas cincuenta personas que están concentradas piden la liberación de estos detenidos esos catorce detenidos que estarían a esperando a declarar ante los Mossos aquí en esta comisaría la concentración de esta mañana la convocado el Comité de Defensa de la República antes comités del referéndum que ayudaron a celebrarlo

Voz 0622 45:20 cubre aprovechando el aniversario del veintitrés F

Voz 43 45:22 han querido denunciar el golpe de Estado que dicen se vive en Cataluña con encarcelamientos de políticos y la aplicación del ciento cincuenta y cinco a las ocho de la mañana unas veinte personas sean atado con cuerdas de metal a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona los Mossos han detenido a catorce pese a que estas catorce personas por impedir la entrada al edificio judicial entonces la policía catalana esa trasladado hasta aquí en la comisaría central de los Mossos en Barcelona en el barrio de Las Corts esperan como decíamos que les tomen declaración ahora delante de la comisaría siguen estas cincuenta personas dicen que no se van a ir hasta que estas chicos salgan en libertad

Voz 0861 45:56 el dábamos vamos ya como cada viernes a la rueda de prensa el Consejo de Ministros hoy encabezados Soraya Sáez de Santamaría ya que Rajoy asiste a la cumbre de jefes de Gobierno comunitarios en Bruselas todo indica que le ha sido último consejo al que ha acudido Luis de Guindos como ministro que en cuestión quizá de horas Rajoy anunciará el nombre de su sucesor o sucesora aunque evidentemente siendo Rajoy pues es mejor no hacer apuestas por si acaso son las de Moncloa queda buenas tardes

Voz 0196 46:17 hola buenas tardes imagino que para variar la mayoría de preguntas