Hora 14 (26/02/2018)

Al Rey va ser la Ducati lo dijo que su papel es defender la Constitución yo les respondí que no entendía que no esperamos otra cosa que el Rey de España defiende la Constitución y eso me parece perfecto pero le insistí que eso se puede hacer de muchas maneras no se puede defender una cosa de muchas maneras diferentes una Coslada motas maneras diferentes muy buenas tardes esta mañana en Bakú cómo fue su conversación con el Rey anoche antes de la zona en el Palau de la Música de Barcelona tras haberse negado a participar en un saludo protocolario al jefe del Estado al igual que hizo el presidente del Parlament Roger Torrent cola huyó el Rey han vuelto a encontrarse de nuevo esta mañana en el recorrecto inaugural del Mobile el congreso mundial de telefonía que ya ha abierto sus puertas para los más de cien mil visitantes que se esperan este año en el recinto ferial de Hospitalet de Llobregat en Barcelona donde estaba Joan Bofill

Voz 0931 01:14 hay Felipe VI ha inaugurado oficialmente este congreso esta mañana cuando lo ha recibido entre otros el teniente de alcalde de Barcelona Gerardo pistolero también Xavier Trías hoy Jaume Collboni Ada Colau ha salido del mismo busque el monarca Soraya Sáenz de Santamaría o Enric Millo y se ha quedado digamos en un segundo plano quién no asistir pese a estar invitado era el presión del Parlament Roger Torrent que sí

Voz 4 01:32 visitará entre mañana y pasado este congreso Congress

Voz 0931 01:34 eso ya en pleno rendimiento ciento ocho mil congresistas que desesperan ya están en este recinto Un congreso que sería podríamos decir la transición de un nuevo Internet al móvil como centro de todo con él podremos llegar a controlar los coches autónomos nuestras casas incluso nuestras ciudades saber con sensores el tráfico a tiempo real o cómo ahorrar en la recogida de basuras por ejemplo todo esto será posible con el cinco G que este año es el eje central de este mover

Voz 2 01:58 el Congreso explicaremos a aparte de las dos y media el ministro de Energía Álvaro Nadal quiere precisamente poner en valor la importancia de esta cita tecnológica que dejará este año casi quinientos millones de euros de beneficios para más

Voz 5 02:08 nada es como ocurrió con el Brexit pues ya una serie de ciudades y de países que se posicionaron para ver si era posible que algo tan importante o determinadas cosas que pasa en el Reino Unido pudiesen ir a otros lugares no les digo yo que la situación política que hay aquí pues algunas distorsiones no quieran ser aprovechado por otros para que el móvil de gestar en Barcelona

Voz 2 02:36 para los iremos también a Túnez donde estará compareciendo suponemos en rueda de prensa Mariano Rajoy al término de la cumbre bilateral en la que han participado también seis miembros del Gobierno español en la que tal vez el presidente de alguna pista sobre la persona que puede suceder a Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía ahora volvemos en directo Anglés en Girona donde los Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto autor del doble homicidio del pantano de Susqueda en agosto del pasado año un hombre de sesenta años y su hijo cuya relación con el crimen todavía no se ha precisado Pablo Sáinz

Voz 3 03:40 ah

Voz 2 03:41 el Sevilla en el juicio de los ERE declara hoy la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez para quien la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación insiste en que su tarea Se centraba únicamente en el control de ingresos no en la gestión de las subvenciones

Voz 7 03:53 ya le he dicho señor fiscal que a mí nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo no solamente de qué que estamos hablando sino de ninguno nunca en de año nunca por cierto no me tenían que ayudar que no es nada extraño sino que es que no me podían llegar conoció o alguien le informó IX habían que llegar no no no

Voz 2 04:19 ella en Coventry en el centro de Inglaterra el líder del partido laborista Jeremy Corbyn confirma que plantea una unión aduanera de su país con la Unión Europea tras el Brexit Sonae se dedica hoy Shakespeare

Voz 8 04:30 los laboristas buscaremos negociar un nuevo ya adecuado acuerdo comercial con la Unión Europea para asegurarnos de que no habrá taras con Europa y asegurarnos también de que se evita cualquier tipo de frontera dura acto en Irlanda del Norte otro

Voz 1434 05:54 buenas tardes no hay jornadas sin avería en los trenes de Cercanías La de hoy ha sido de las peores que se recuerdan en las últimas semanas los pasajeros de un tren de la línea C3 que sea averiado poco antes de las nueve de la mañana cerca de la estación de Atocha han estado encerrados alrededor de una hora ha habido bastantes momentos de tensión

Voz 1752 06:12 a los veinte minutos no estará ahí encerrados la gente

Voz 11 06:14 empezamos a llamar los trabajos yo ha llamado a sesión al teniente de cercanías para que informaran de que pasaba iría a mí lo que me han dicho es que no tenía constancia de ninguna incidencia después de cincuenta minutos ahí dentro la gente ha empezado a aporrear la puerta del maquinista del maquinista sabido diciendo que había una avería

Voz 6 06:33 ha llegado a dos horas y media tarde a trabajar así tampoco

Voz 0861 07:53 de urgencia para que las aplicaciones de los parquímetros

Voz 0089 07:56 no puedan cobrar los recargos de hasta el diez por ciento que se aplican desde hoy el PP quiere que sea el Consistorio quien asuma ese coste

Voz 0273 08:03 quiere que la Asamblea ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar lo que ha ocurrido en el metro de Madrid no sólo por el amianto presente en algunas zonas de su urbano también por el gas radioactivo el radón que Metro no mide desde hace diecisiete años

Voz 0089 08:15 más de ciento cincuenta recursos de las ONGs de la Comunidad de Madrid por las subvenciones del IRPF las entidades cuestionan las valoraciones realizadas por la empresa Tragsa y también las decisiones que tomó la Consejería de políticas sociales

Voz 0273 08:28 condenado a nueve años de cárcel el hombre que mató por el cuello a la pata de una cama a su exmujer la golpeó durante toda una noche delante de sus tres hijos por la mañana obligó al pequeño de ocho años a salir a la calle para comprar un candado con el que cerró la cadena con la que tenía sujeta a la mujer

Voz 0089 08:42 en los deportes el Atlético de Madrid se mantiene en la estela del Barça aunque el próximo domingo visita al Camp Nou esta noche Godín estará en El Larguero con Manu Carreño en cuanto al Real Madrid los blancos llegan mañana a Barcelona para enfrentarse al español como tú

Voz 1434 08:56 pistoletazo de salida la semana del Día de la Mujer este domingo cuatro de marzo A Vivir Madrid traslada sus micrófonos al teatro Lara un programa especial donde abordaremos la lucha feminista y la huelga convocada para el día ocho tendremos muchas invitadas y la actuación en directo de las odio la entrada será libre hasta completar aforo en Madrid

Voz 12 09:16 paramos para cambiarlo todo para cambiar

Voz 3 09:19 para acabar con la brecha salarial contra la violencia machista para lograr la igualdad

Voz 13 09:26 qué pasará en Madrid el ocho de marzo lo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara Eros ven en haberlo ya escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 14 09:49 eh

Voz 1434 09:59 vamos con la información el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1434 10:28 la previsión del tiempo antes el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 0931 10:33 hola qué tal bueno pues en general las situaciones bastante tranquila en niveles de circulación muy bajos afortunadamente hasta ahora no incidencias importantes que estén afectando al tráfico a destacar eso sí como suele ser habitual algo más de intensidad en la zona centro hoy tenemos que

Voz 0978 11:18 iba a medida que avance la tarde iremos viendo algunas nubes llegarán desde el sur se cubrirá la próxima noche a partir de mañana una nueva situación mañana será un día lluvioso con frío durante toda la jornada los moveremos entre los cuatro y los ocho grados por ejemplo en la ciudad de Madrid y con viento intensificando se acentuando la sensación de frío y la lluvia de mañana abre las puertas a una situación a una nueva situación que era que prácticamente durante toda la semana la lluvia vaya cayendo en toda la comunidad a ratos de manera intensa con tormentas mucho

Voz 1434 11:46 por tanto para mañana a partir de esta madrugada también se advierte de la llegada de nevadas de hecho por segunda vez en lo que llevamos de año la Delegación del Gobierno ha activado la fase de alerta del plan de nevadas de la Red de Carreteras del Estado están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de David Nieto y la producción de Teresa Rubio

Voz 1434 12:42 a las diez y diez minutos de esta mañana Renfe conseguido retirar de la vía el tren de la línea C tres de Cercanías que sea averiado poco antes de llegar a la estación de Atocha una avería que se suman las incidencias que se registran prácticamente a diario en la red de Cercanías pero que ha sido de las peores porque los pasajeros han estado encerrados alrededor de una hora hasta que han podido ser rescatados Renfe dice que el tren que ha recogido ha tardado en llegar cincuenta minutos pero los pasajeros afectados hablan de mucho más de una hora el servicio no ha tenido que suspenderse aunque sí se han registrado grandes retrasos en esa línea en la C3 y también en la C4 Sonia Palomino buenas tardes buenas tardes Renfe reconoce retrasos de una media de cincuenta minutos aunque

Voz 0824 13:24 en algunos casos se han extendido a más de una hora es lo que le ha ocurrido a Ana que ha contado su periplo en Hoy por Hoy por Hoy Madrid ella vive en Villaverde e iba a Parla

Voz 6 13:32 bajar ya hemos estado casi treinta y cinco minutos el tren llena de gente imagínate hora punta encima no al quitar el aire acondicionado sabe empieza a empañar los descalzos con calor tremendo la gente angustiada bueno sin comunicación ninguna ningún tipo de información por megafonía nada no sabíamos qué pasaba lo único como han sabíamos averiguar era Twitter

Voz 0824 13:56 después de tanto tiempo encerrados y sin información los usuarios han empezado a perder los nervios Elena también estaba dentro del tren averiado

Voz 11 14:03 a nosotros estábamos enterando de todo por Suiza pero es acerca a mí es ya muy cerca mi hijo ha visto diferencias es que hemos estado desde las ocho y veinte más o menos cerrado hasta las salas días más o menos que habremos llegado a Villaverde

Voz 0824 14:17 las dos han llegado tarde a trabajar y temen perder su empleo porque las averías son continuas y en las empresas no son tan comprensivos

Voz 6 14:24 yo he llegado dos horas y media tarde a trabajar jefe un poco claro yo le avisó en averías en Renfe pero claro es que lo es la única casa sin poder claro allí la coalición Paulino chica pues el otro medio de transporte

Voz 1434 14:37 temen que detrás de estas averías pueda haber problemas graves de seguridad o incluso una huelga de celo de los maquinistas los sindicatos niegan esa huelga encubierta de son convocado una en Renfe para toda España incluyendo los trenes de cercanías a partir del próximo viernes para protestar por la falta de personal la falta de medios de previsión son a su juicio el motivo de tantas averías vamos a escuchar a Juan Jesús García del Sindicato Español de maquinistas

Voz 17 15:02 los dos grandes problemas que tenemos un barril la desinversión que está llevando a cabo y eso hace que todos los días hay averías el carril catenaria con los cambios entre el Real Madrid de una manera contrastada Hay practicamente el periodista de diaria tenemos problemas con el material en algunos casos por falta de piezas se pueden hacer algunas reparaciones por falta de piezas y luego también tenemos falta de personal

Voz 1434 15:28 este jueves el pleno de la Asamblea va a debatir la proposición no de ley de Ciudadanos que propone que ese reembolso el dinero del billete se descuente del abono los retrasos de más de quince minutos hoy el PSOE ha exigido dimisiones no ha concretado de quién pero dice su secretario general en la Comunidad de Madrid José Manuel Franco que los fallos en el servicio son inadmisibles

Voz 18 15:47 seguiremos reivindicando por cierto esta lucha que mantenemos desde hace meses ya para que se mejore el servicio de Cercanías que ya está bien eh ya está bien no puede ser que los madrileños sigan sufriendo y cada día casi cada día que pasa casi peor sin que nadie haya dimitido todavía ni en Fomento ni en ADIF ni en ningún organismo que tiene la responsabilidad de garantizar un servicio de calidad para todos los madrileña Se para todos los madrileños

Voz 1434 16:14 todo esto sobre el servicio de Cercanías el Partido Socialista también se inclina por el momento

Voz 1018 16:20 va a apoyar la propuesta de Podemos de crear una como

Voz 1434 16:22 en de investigación en este caso sobre en metro como les venimos contando esta mañana Podemos va a solicitar su creación tras saberse que la dirección del suburbano lleva diecisiete años sin medir la presencia del gas radón en sus instalaciones y los trabajadores denuncian que no se han cumplido los protocolos de seguridad laboral de los empleados expuestos al amianto Javier Bañuelos

Voz 0861 16:44 sí pero en la formación morada lo que ocurrido con el amianto y el gas radón es de una gravedad extrema por eso van a solicitar de urgencia la Mesa de la Asamblea que active esta comisión de investigación sobre metro que abarcaría la gestión de los últimos diez

Voz 1 16:55 años Podemos quiere que comience a andar ya mismo

Voz 0861 16:58 en el mes de marzo y que dura al menos seis meses pero podemos no pudo activar esa comisión en solitario necesita el apoyo de al menos dos quintos de la Cámara de momento ningún grupo ha manifestado si secundan esta propuesta aunque socialista Ángel Gabilondo comparte el fondo de esta preocupado

Voz 1018 17:13 yo yo sí que apoyo que es estudio a fondo

Voz 19 17:16 los términos en que encontraremos el consenso para hacer lo que se estudia a fondo la Xunta a mi me parece que la propuesta de Podemos es pertinente la forma concreta en que debe hacerse esto lo deliberar hemos

Voz 6 17:28 morada quiere que se determine las responsabilidades

Voz 0861 17:30 políticas que han podido producirse tras la inacción en materia de salud y los incumplimientos en la seguridad de metro durante la última década de Podemos es que comparezcan en esta comisión sindicatos expertos directivos también responsables Polo

Voz 1441 17:43 en gracias Javier dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 3 17:48 Madrid

Voz 1434 17:52 si nos quedamos con el compromiso de la Comunidad de Madrid del curso que viene deberían estar listas las obras previstas en cincuenta y tres centros educativos unos son de nueva creación otros se están construyendo por fases y otros necesitan mejor las pero de esas cincuenta y tres intervenciones previstas a estas alturas del curso sólo se han puesto en marcha diez y encima según los plazos que se han dado muchas de ellas no van a estar terminadas para septiembre Laura Gutiérrez

Voz 1275 18:20 si las grúas sólo han entrado en seis de los doce nuevos centros que tienen que estar funcionando en septiembre pero sólo en cuatro los plazos que maneja la Comunidad de Madrid contemplan que estén listos antes de ese mes en el resto los chavales arrancará en el curso entre cascotes por ejemplo en el colegio Averroes de Arroyomolinos donde las obras ya se dejaron sin termina el curso pasado la previsión es que se extiendan hasta octubre o noviembre Juan Carlos Castilla es el presidente de lampa

Voz 20 18:43 a finales de mayo estaría el edificio de Infantil terminado que está compuesto por doce aulas más el comedor Ike para mediados de octubre a finales de octubre está haría las doce aulas de Primaria

Voz 1275 18:58 de las ampliaciones las fases que faltan por construir en los centros terminados a medias diecinueve están paradas con plazos inasumibles todavía no han empezado en el colegio Miguel de Cervantes de Getafe que lleva tres años en obras obras que el curso pasado aquí también se dejaron sin terminar Javier Torres Vela

Voz 1 19:14 a disponer de las aulas en septiembre es absolutamente necesario y urgente objetivamente pensamos que que que es muy difícil que en septiembre esté todo ojalá sea así ha además doce

Voz 1275 19:25 de colegios e institutos nuevos presupuestados para este año todavía no tienen suelo la Consejería de Educación asegura que pedir a las constructoras que garanticen al menos las aulas necesarias para el escolarización en septiembre

Voz 1441 19:42 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista y sea donde y

Voz 1434 22:05 ofensiva en los tribunales contra la Comunidad de Madrid por los errores en el reparto del dinero recaudado a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta se lo contamos en la SER la Comunidad a través de la empresa pública Tragsa concedió las ayudas sin habilitar un periodo de alegaciones por lo que muchas ONG's se quedaron fuera sin opción de reclamar el Gobierno regional rectificó después con la aprobación de un crédito para subvencionar a todas esas ONGs pero estas organizaciones han presentado ya más de cien recursos contra el proceso Teresa Rubio

Voz 1933 22:36 los problemas fundamentales ha sido la diferencia de criterio de las direcciones de área que recibían los expedientes un gran número de las ONG se quedaron sin subvención porque al rellenar el formulario que era bastante confuso marcaron con una X el punto cuatro punto dos cuando seguían leyendo se daban cuenta de que era un error retrocedían para desmarcar lo pero el sistema no les dejaba va a llegar ritos Laporta

Voz 1 22:56 la voz de la coordinar unas direcciones entendí

Voz 28 22:59 creo que eso era un error por lo tanto han seguido puntuando la memoria otras direcciones que eh directamente porque estuviera marcada esa cruz aunque del resto de la solicitud se viera que era un error pues eh directamente las metido en un cajón Ésas han sido sus palabras

Voz 1933 23:14 el consejero ha prometido subvenciones para todas las ONGs que les recibieron dos mil dieciséis pero van a tardar más de tres meses dice Garrido que ya están cerrando por falta de dinero casas de acogida comedores sociales o asociaciones de Alzheimer dice

Voz 1434 23:27 el consejero ha afectado el titular de políticas sociales que no tienen idea de esos recursos llevan más de cien y a pesar de que tuvieron que aprobar ese crédito de última hora Carlos Izquierdo insiste en que el proceso

Voz 29 23:37 esto de forma correcta porque no me consta ninguna que se haya querellado ni tampoco el me constan irregularidades todo lo contrario me consta que el procedimiento será absolutamente correcto transparente que bueno y yo creo que los servicios jurídicos así lo atestigua

Voz 1434 23:54 también en la capital hay proyectos sociales que están en el aire por problemas de gestión y concesión de las ayudas según la denuncia que hace el Partido Socialista programas para personas sin hogar y víctimas de la violencia machista dice el PSOE que de los setenta y ocho millones de euros presupuestados por el Gobierno de Manuela Carmena sólo se ha ejecutado un treinta por ciento apenas veinticinco millones vamos a escuchar a Purificación Causapié que es la portavoz socialista en el Ayuntamiento

Voz 1752 24:18 la vemos en este momento que en algunos casos el Gobierno está diciéndoles a las asociaciones que no pueden empezar a gestionar porque todavía no hay Presupuestos esto no es un inconveniente se puede hacer en prórroga presupuestaria las asociaciones y los colectivos más desfavorecidos no pueden ser ser nunca rehenes de la incapacidad de este Gobierno para presentar unos presupuestos

Voz 1434 24:43 un asunto del que que les hemos adelantado esta mañana aquí en la Ser y del que ha hablado después Causapié en la rueda prensa previa al pleno del mes de marzo del mes de febrero que se celebra mañana y pasado Causapié ha anunciado también en esa rueda de prensa que renuncian a presentar una moción pidiendo que la Comisión de Investigación de Bici Mad se amplíe a la época de Ana Botella porque ya lo harán a través de las peticiones de comparecencia que hagan en la propia Comisión en su lugar el PSOE va a presentar otra moción para que el Ayuntamiento impida el cobro de comisiones por pagar el aparcamiento del ser a través de las aplicaciones de móvil Felipe Serrano

Voz 4 25:19 la utilización de las aplicaciones móviles

Voz 0861 25:21 de ser gratuita y no puede servir para penalizar con recargos económicos a los usuarios del Servicio de Estacionamiento Regulado es lo que ha indicado la portavoz socialista cuyo Grupo no comparte la instrucción del área de Medio Ambiente inmovilidad que desde este lunes permite abonar el ser con esta tecnología mediante el pago de una comisión

Voz 1752 25:39 vamos a presentar una moción de urgencia en la que en lo que pretendemos es que el pleno rechace cualquier instrucción que incremente el precio del ser lo que queremos es que no se puedan hacer recargos respecto a lo que ya había aprobado en la ordenanza municipal no queremos no compartimos esa instrucción que permite el recargo del diez por ciento

Voz 0861 26:02 el portavoz del PP José Luis Martínez Almeida pide que sea el propio Ayuntamiento el que asuma el impacto económico de la Comisión

Voz 30 26:09 o no sabe o falto directamente a la verdad nosotros estamos radicalmente en contra de que para los madrileños esto suponga un coste adicional entre otras cosas porque se puede producir una situación discriminatoria que es que el madrileño que va con las monedas al parquímetro no va a sufrir ningún coste adicional pero sin embargo el que utiliza las nuevas tecnologías si sufre un coste adicional lo que es el ayuntamiento el que debería asumir ese coste

Voz 0861 26:30 esta nueva regulación surge a raíz de la denuncia de una empresa para entrar en el mercado de las aplicaciones de cobro del ser para resolver el conflicto el Ayuntamiento anunció la aprobación de una instrucción para ampliar la oferta a las compañías que lo deseen cualquier aplicación que cumpla los requisitos podrá integrarse en la plataforma para gestionar el pago del ser a través del

Voz 1434 26:50 el gracias Felipe otra causa judicial para Ignacio González tiene que ver con el Canal de Isabel Segunda aunque no se incluye en el caso Lezo tampoco está en la púnica el ex presidente ha sido imputado ahora por vez por malversación cohecho tráfico de influencias prevaricación en el presunto amaño de un contrato público junto a él también ha sido imputado el ex consejero de Presidencia Salvador Victoria Alfonso Ojea

Voz 0089 27:14 la citación judicial tanto para González como para Salvador Victoria está fechada para el próximo lunes cinco de marzo aunque se podría anular porque los abogados defensores tienen otras vistas el mismo día en todo caso el Juzgado de Instrucción número cuarenta y nueve de Plaza de Castilla ha llamado ambos a declarar por una querella presentada por una agencia de comunicación que en dos mil catorce Se presentó a un concurso del Canal de Isabel Segunda que solicitaba una web sobre el ciclo integral del agua el precio era de trescientos cuarenta mil euros esta empresa no ganó el concurso a pesar de que su oferta era mucho más barata casi ochenta mil euros esa compañía ella no logró tampoco tener toda la información del proceso de selección hasta que estalló la Operación Púnica y allí se descubrió que el máximo responsable de la empresa ganadora síntesis digital había pagado la campaña de mejora del perfil de Ignacio González en redes sociales Sergio Ortega administrador de síntesis digital le dijo al juez en la Audiencia Nacional que aflojó siete mil euros en efectivo para ese fin a cambio de contratos del Canal de Isabel Segunda

Voz 1434 28:14 hay una cosa más siguen los preparativos de cara al ocho de marzo esta mañana el secretario general del PSOE de Madrid se ha reunido con los esponsales de Comisiones Obreras y de UGT en la Comunidad los tres apoyan los paros parciales a los que convocan a hombres y mujeres pero no la huelga de veinticuatro horas vamos a escuchar a Ana Sánchez que es la secretaria de Igualdad de UGT José Manuel Franco el secretario general del PSOE de Madrid

Voz 1441 28:37 este ocho de marzo tiene que ser un día de lucha para las mujeres pero también para los hombres para que haya esa igualdad necesaria que tanto estamos reclamando queremos que los compañeros que los hombres estén codo con codo con nosotras en esta lucha en esta reivindicación porque es de justicia

Voz 1 28:54 esta lucha no compete sólo las mujeres esta lucha Mujeres y hombres para mejorar la sociedad o estamos todos juntos luchando por esta causa tan justa o no avanzaremos absolutamente nada

Voz 1018 29:14 digo de Madrid no quiere descolgarse en la Liga hay dio un golpe encima de la mesa tremendo ayer dos cinco frente al Sevilla en una exhibición de Griezmann que marcó tres goles Simeón elogiaba así el gran momento de forma del francés

Voz 31 29:24 está en un momento de ir con el crecimiento que está teniendo él está claro que el equipo está acompañando está trabajando muy bien en bloque y obviamente que voy diriman está en un gran momento

Voz 0089 29:36 hoy el entrenador Lucas y los que parece que pro

Voz 1018 29:38 esto ya no estarán a las órdenes del Cholo Gaitán y Carrasco ambos está negociando su salida a China mañana empieza la jornada veintiséis de Liga el abre el Real Madrid Español a las ocho en Cornellà el miércoles Getafe Deportivo a las siete y media ya tres Dico Madrid Leganés a las nueve y media

Voz 1434 29:51 gracias Andoni así terminamos hasta mañana adiós

la media de la tarde la una y media en Canarias Jose Antonio

Ada Colau admite que su conversación con el Rey fue relativamente tensa después de haberse negado a participar en el saludo de recibimiento al jefe del Estado en la cena inaugural del congreso mundial de telefonía que esta mañana ha echado a andar en declaraciones a RAC1 la alcaldesa de Barcelona dicho hecho que se justificó ante Don Felipe le pidió que reconoció que su que esto no era menor el Rey le dejó muy claro que cada uno debe asumir sus responsabilidades Al Rey va a ser inmolado lo dijo que su papel es defender la Constitución yo les respondí que no entendía que era otra cosa que el Rey de España defiende la Constitución eso me parece perfecto pero sí que eso se puede hacer de muchas maneras no se puede defender una cosa de muchas maneras diferentes

Voz 0978 31:03 esta fuerza una Coslada motas maneras diferentes

Voz 2 31:05 por eso Moneo telefonías la mayor feria tecnológica del mundo estaban presentes dos mil trescientas empresas punteras de más de doscientos países sí obviamente tiene muchos novios ese es el mensaje del ministro de Energía Álvaro nada

Voz 5 31:16 como ocurrió con el Brexit pues ya una serie de ciudades y de países que se posicionaron para ver si era posible que algo tan importante o determinadas cosas que pasa en el Reino Unido hubiesen ir a otros lugares no les digo yo que la situación política que hay aquí pues algunas distorsiones no quieran ser aprovechado por otros para que el móvil de gestar en Barcelona

Voz 2 31:37 lo ocurrido anoche tiene lecturas políticas muy distintas en PSOE Podemos Ciudadanos estamos que Xunta

Voz 32 31:42 el propósito que no reciban al Rey que se equivocan y que siguen acumulan

Voz 1 31:46 errores que con esta actitud olvida

Voz 32 31:48 en sus responsabilidades institucionales y perjudican a su ciudad

Voz 22 31:52 nosotros pasamos a cargas de trabajo

Voz 33 31:54 perdona se ha comportado como fórmula ciudadana del siglo XXI que saca Aldesa pero

Voz 4 32:00 bueno es que hay hacer

Voz 34 32:02 la utilización sesgada dogmática ahí partidista de sus cargos en el catorce

Voz 2 32:15 lunes veintiséis de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes entré con vosotros permitiendo que abramos en línea con Valencia nuestra emisora acaba de conocer las ideas que plantea el presidente Ximo Puig para una eventual reforma de la Constitución en materia autonómica Talens

Voz 35 32:29 Ximo Puig insiste el debate sobre la reforma de la Constitución es necesario y urgente en el deben participar las autonómicas la Comunitat da el primer paso con una propuesta abierta a las aportaciones de las demás Puig propone revisar el modelo de organización territorial

Voz 22 32:44 que se garantice la singularidad de los territorios y la igualdad entre los ciudadanos esa perspectiva de renovación del capítulo octavo que es fundamental porque en estos momentos no hay estructuras de cooperación hemos de ir a un Senado absurdamente federal

Voz 35 32:59 Ximo Puig presentará mañana por la tarde su propuesta en un acto que se celebrará en el Palau de la Generalitat

Voz 2 33:04 nacía San Antoni empezamos en Girona y los Mossos

Voz 4 33:07 d'Esquadra han detenido a un padre y a su hijo por su presunta implicación en el asesinato de una pareja el pasado verano en el pantano de Susqueda el padre había sido condenado por matar a su mujer hace veinte años relajará el bloqueo está contando la ser ciudadanos va a dejar

Voz 0824 33:19 solo al PP en el bloqueo de algunas proposiciones de ley la formación naranja va a dejar de pedir prórrogas en la tramitación de algunas iniciativas como la que pide la derogación de la ley mordaza o la supresión de la prisión permanente revistas

Voz 4 33:30 volvería a ganar según el último Estudio de Opinión Pública de Andalucía el PSOE ganaría las elecciones en esa comunidad con el treinta y cuatro por ciento de los votos ciudadanos se convertirían segunda fuerza con un punto y medio de ventaja sobre el Partido Popular Susana Díaz serán ánimo fuerza

Voz 36 33:44 si ganas de seguir haciendo las cosas bien me preocupa de la encuesta el derrumbe del Partido Popular puede provocarles un dechado de nervio que posibilite un acuerdo sobre finanzas

Voz 0824 33:55 elude responsabilidades la ex ministra Magdalena Álvarez no ha ratificado en el juicio de los ERE en Andalucía sus declaraciones anteriores porque asegura que no se recogen cosas que dijo añadido que desconocía cómo se regulaban las subvenciones

Voz 7 34:06 ya le he dicho señor fiscal que a mí nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo con todos y conoció o alguien le informó no que llegar no no no

Voz 4 34:18 lo conoce una de cada cien es el número de mujeres sobre el total de consejeros de las empresas cotizadas según un estudio presentado hoy Nuria Chinchilla profesora de la escuela de negocios IESE llevado inconsciente

Voz 37 34:29 qué ha pensado la empresa para hombres en el siglo XIX seguimos con esta idea todavía no hemos hecho del cambio hacia esa flexibilidad la feminidad y la Familia nueva

Voz 0824 34:40 la acción comercio el líder de la oposición en el Reino Unido Jeremy Corbyn anuncia que su partido es favorable una nueva unión aduanera después del Brexit y acusa al Gobierno de Theresa May de actuar sin transparencia

Voz 30 34:49 claro

Voz 8 34:50 Apple no tienen un plan económico ni un plan para el brexistas voz y arriesgando el nivel de vida de los británicos mientras salimos de la Unión Europea

Voz 4 34:58 objetivo relanzar Europa es una de las prioridades que ha descrito hoy Ángela Merkel ante su partido de cara al futuro gobierno de coalición en Alemania

Voz 38 35:05 si los sueños es felices cuando hablamos de un auge en Europa lo hacemos ante una situación global mundial caracterizada por la incertidumbre la falta de disposición y la inestabilidad en se estabilice

Voz 4 35:18 Nuestro masivo el Gobierno de Nigeria ha confirmado la desaparición de ciento diez millas tres un ataque de Boko Haram el ataque se produjo la semana pasada en una escuela de secundaria aplicación inmediata secretario general de Naciones Unidas ha pedido que simplemente sin retrasos la tregua de treinta días en Siria acordada por el Consejo de Seguridad Antonio Guterres su luz Aaron y Mining las resoluciones del Consejo de Seguridad de sólo tiene sentido si son puestas en practica de manera exhaustiva por eso espero que sean aplicadas con ese carácter inmediato con continuidad

Voz 14 36:34 no

Voz 2 36:35 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y nieta la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala la producción y Jordi Carbó con el tiempo ojo porque vuelve el frío

Voz 0978 36:43 las próximas horas tendremos que estar atentos a dos situaciones meteorológicas por una parte en el nordeste de la península en Cataluña sobre todo una vez oscurece la nieve caerá incluso de medir intensa en prácticamente todo el interior nevada que se reactivará a última hora de mañana y el miércoles extendiéndose a gran parte de Aragón y el otro foco de atención en el sur la lluvia poco a poco irá ganando protagonismo hasta la próxima noche en Extremadura Andalucía sur de Castilla La Mancha también en Murcia con chubascos y alguna tormenta en el resto del país más sol que nubes de momento poco frío

Voz 1018 38:47 dieciocho y de estaba abierto al público desde hoy hasta el próximo jueves espera que más de cien mil personas pasen por el recinto ferial de Hospitalet del Llobregat Barcelona que alberga la decimotercera edición de la mayor feria tecnológica del mundo están casi quinientos millones de euros de beneficios para Barcelona los actos de inauguración concluyeron a primera hora de la mañana en un clima de cordialidad al menos aparente cordialidad con el resto autoridades presentes incluyendo la alcaldesa de Barcelona vamos a directo al salón Sergi López bona tarda

Voz 1179 39:13 no

Voz 1895 39:14 hola buenas tardes buenas tardes los gestos siguen siendo importantes aquí en el Mobile tras el plante de ayer hoy la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha llegado en el mismo autocar que ha traído hasta aquí al Rey en cambio el presidente del Parlament Roger Torrent no asistido siquiera a la inauguración y por lo tanto no ha saludado al monarca al ministro de industria Álvaro Nadal ha alertado de que algunos gestos pueden hacer que Barcelona que de entrada es imbatible como sede del Mobile World Congress puede hacerle perder puntos y que otros aprovechen para intentar llevarse la organización de este congreso la alcaldesa Ada Colau por su parte ha explicado hace pocos minutos que habló ayer con el Rey Iker le recriminó que su discurso del pasado tres de octubre dos días después de la votación del día uno sólo fuera dirigido a una parte de los catalanes según su opinión asegura que el Rey le dijo que se limitó a defender la Constitución y que ella replicó que hay muchas maneras de hablar a todos los ciudadanos sin saltarse

Voz 4 40:13 la Carta Magna

Voz 2 40:25 esta música que estamos escuchando corresponde a una de las promociones del Mobile en las redes sociales estamos hablando de una amor tras tecnológicas con dos mil trescientas empresas de doscientos ocho países para ello los organizadores han previsto el uso de ocho pabellones con doscientos cuarenta mil metros cuadrados de capacidad detalla más el protocolo de seguridad contempla por vez primera el uso de drones y luego hay novedades de marcas para todos los gustos con la vista puesta en el cinco G aunque sí sólo estará operativo dentro de un par de años Joan Bofill

Voz 0931 40:57 sí hemos intentado recobrar un poco estos miles de metros cuadrados en este recinto de la Gran Vía y de lo que hemos podido ver pues la palabra más repetida en todos los stands es el cinco G la tecnología con la que tienen que funcionar todos los móviles del mundo en dos años el dos mil veinte tenemos que pasar del cuatro al cinco G y eso quiere decir más velocidad más capacidad Illa piloto pilotos está haciendo aquí en Barcelona en el nuevo I'll os preguntan qué se puede hacer con el cinco G pues permite que a través de los móviles podramos controlarlo prácticamente todo el coche Se las casas incluso nuestras ciudades hemos visto por ejemplo sensores para saber a tiempo real el tráfico de las ciudades y así redirigir lo y como ejemplo uno de los móviles que se han presentado este año el Samsung ese nueve que tiene una cámara que lo más sencillo que haces tomar fotos

Voz 41 41:40 si tracción Pla aún Fucka o la alimentos yo os digo cuántas calorías Contés permite para emprender provee a poquísimo Andilla en sería válida checas y a medias podemos boca rosas bolis era la localización pueden juzgados se sabe escapará al alocado y Tasio también fuera traducción simultánea Astana Translation peor se haría el sábado se el accionariado idioma yo Tomatina vengan cuestionada tres o cuatro sabores bien diría amb la traducción

Voz 1 42:13 Nos pide enfocarlo nos permita enfocarlo

Voz 0931 42:15 dígame entre todos enfocados en cielo nos dice el tiempo que hará decía Aida Chambao de Samsung Mobile este es crear un futuro mejor y por tanto todo se centra en cómo viviremos en un futuro no hay conferencias estrella de Internet actual de Netflix Facebook como pasó años anteriores este año el tema es el blog no sé si os suena pero eh es la nueva tecnología con la que se basará todo por Internet en un futuro ahora sí funcionan los bitcoins básicamente es que grandes empresas e instituciones dejen de controlar nuestra información ahora Facebook o Whats App tiene todas nuestras conversaciones nuestras fotos pues con esta tecnología en teoría eso tiene que dejar de pasar como paradoja como anécdota este año los de las estrellas ha sido la presentación de un móvil de hace veintidós años Nokia ha reeditado el mítico ocho mil ciento diez en el noventa y seis costaba mil euros ahora setenta y nueve por cierto no tiene echado

Voz 42 43:03 ah sí

Voz 2 43:06 gracias eh Jean veas ese modelo algunas de las cosas que ha dicho me suena bastante más que otras bueno la crisis política de Catalunya pasa hoy también por los tribunales

Voz 1018 43:15 en el Supremo ha declarado como testigo el actual jefe de los Mossos d'Esquadra Ferran López y lo ha hecho a petición de dos imputados ya que en For Your de escuchar López ha negado las acusaciones del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos sobre la existencia de una coordinación entre los organizadores de la consulta de uno de octubre y los responsables de la policía autonómica de formación de Alberto Pozas

Voz 0055 43:36 no pero solo que en la línea de lo que afirmó el pasado viernes en la Audiencia Nacional ha defendido el dispositivo policial desplegado el uno de octubre en las calles de Cataluña las acciones que los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo bajo un mandato único para impedir la consulta ilegalizada por el Tribunal Constitucional ha sido el primer mando de los Mossos en testificar estos días lo harán seis entre hoy y mañana a petición de varios imputados del exconsellera de Interior Joaquim Forn también de Jordi Cuixart para combatir la testifical del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos que hace unos días acuso a los Mossos de no hacer nada para impedir la consulta ilegal aliándose incluso con los manifestantes para saltarse el control de la policía acaba de terminar además hace unos minutos la testifical del comisario Joan Carles Molinero

Voz 1018 44:14 las desgracias eh Pozas la alcaldesa de Barcelona Ada Colau estará esta noche en la Cadena Ser en Hora Veinticinco nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa por los planes de los independentistas para formar el nuevo Gobierno y hasta donde pueda haber protagonismo para Carles Puigdemont el portavoz de Esquerra Sergi Sabri ya habla de acuerdo inminente con el PDeCAT para legitimar a Puigdemont sin más detalles al Tallón bueno parece que tenemos en este momento esa comunicación con Pablo Tallón enseguida esperamos recuperarla iremos también a Túnez estamos pendientes de la rueda de prensa de Mariano Rajoy junto a los responsables del Gobierno de aquel país a la que sin duda serias cuestiones de la vida española de la vida doméstica hacemos

Voz 0861 45:00 la pausa seguimos vivos

