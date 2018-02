Hora 14 (27/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:09 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el desmarque de Ciudadanos respecto al Gobierno de Mariano Rajoy tiene ya una consecuencia práctica en el Congreso la Mesa de la Cámara desbloquea gracias al respaldo de la formación naranja los trámites para derogar o reformar

Voz 3 00:34 una decena de leyes entre ellas la polémica Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández día la conocida como ley mordaza Mar Ruíz sí

Voz 1441 00:43 es un aviso a navegantes al PP al que Ciudadanos deja claro que llama tendrá siempre su apoyo para continuar frenando leyes incómodas de la oposición un movimiento que no ha hecho ninguna gracia a los populares Rafael Hernando

Voz 4 00:54 delirante y contradictorio que ciudadanos e uniéndose a ciertos grupos de izquierdas se sume a la misma fiesta llega a mí me parece sencillamente ridículo

Voz 1441 01:04 culo además de la ley mordaza el Congreso ha desbloqueado hoy también la supresión de la prisión permanente revisable la limitación de la justicia universal además de la reforma del Estatuto valenciano

Voz 1018 01:13 a las dos y media ampliaremos las consecuencias de esta nueva estrategia de ciudadanos que también se traducen el respaldo a la petición de Podemos para que Rajoy comparezca en la Cámara allí explique la política del Gobierno en materia de pensiones Germán el Villegas

Voz 1089 01:26 vamos a apoyar la realización de a hacer propuestas para te las discusiones sea como este país se comprometen con sus pensionistas no sea un pleno para utilizar políticamente a los pensionistas para entierren a los pensionistas a la cabeza unos partidos a otros o para intentar sacar rédito político de una situación tan grave y tan delicada como es la de las pensiones ya que los pensionistas en este país

Voz 1018 01:49 alrededor todo esto el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro anuncia una mejora en el tratamiento del IRPF para las personas de mayor edad

Voz 5 01:55 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherente de discapacidad de esta es la idea que también llevaremos simplemente a ese ente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por él

Voz 1018 02:24 estamos además muy pendientes de nuevo temporal de frío y nieve que recorre la península en Cataluña se anuncia que a partir de las cuatro de la tarde se prohibirá de manera preventiva la circulación de camiones de más de siete mil quinientos kilos Monica Peinado

Voz 1600 02:36 es la primera vez que se toma una medida de este tipo con carácter preventivo la directora del Servei Català del Trànsit María Eugenia Domenech acaba de explicar que lo hacen porque las previsiones apuntan a que la nevada de las próximas horas será intensa y extensa y quieren minimizar

Voz 1915 02:49 los riesgos de incidentes en las carreteras que puedan

Voz 1600 02:52 acabar con conductores atrapados en medio de la nieve ahora mismo el Gobierno catalán está debatiendo también si se suspenden las clases de forma generalizada irse aplazan las visitas no urgentes a los centros de salud

Voz 1018 03:04 tras la sentencia el Tribunal de Justicia Europeo que respalda el acuerdo pesquero con Marruecos pero advierte que no es aplicable al Sahara Occidental el Gobierno de Rabat interpreta que las cosas son de otra forma porque consideran suyas las que llama aguas del Sur corresponsal en Rabat sólo Moreno

Voz 1600 03:19 Marruecos no exigirá que los barcos europeos abandonen sus aguas al menos hasta el catorce de julio que finaliza el acuerdo de pesca en vigor entre la Unión Europea y el país magrebí el ministro de Agricultura Asisa Halutz confirmó en una breve declaración esta mañana ante la prensa que los barcos europeos podrán seguir faenando hasta la caducidad del acuerdo actual de esta manera el Gobierno de Marruecos minimiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no le permitirá gestionar la pesca en las aguas del Sahara Occidental

Voz 1018 03:45 a las dos y media buscaremos las reacciones de los pescadores españoles pendientes de lo inmediato Pablo Tallón Parlament también a la espera de saber si los independentistas dan el paso definitivo para proponer a Jordi Sánchez como candidato a la Presidencia del Govern

Voz 1673 03:57 sí segundas cuentan tanto en público como en privado los responsables de la negociación es cuestión de horas como mucho de días para que Jones para Cataluña la CUP cierren y hagan público un acuerdo que va a incluir la renuncia de ser investido por el Parlament a cambio la Cámara catalana era presiden a otro diputado perseguido por la justicia iraquí tal y como ya contamos la semana pasada el que tiene todas las papeletas para ser investido Jordi Sanchez eso sí siempre cuando su situación judicial así lo permita

Voz 1018 04:21 ya a las puertas de la Audiencia Nacional Francisco Granados ex número dos del PP de Madrid que se ha ratificado en sus acusaciones de hace un par de semanas Gemma

Voz 0686 04:28 el Athletic con todo lo que dije el otro día yo no habló nunca de cuestiones íntimas respeto muchísimo la vida personal de la gente muchísimo y sólo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder de cambios en los gobiernos o de cambios en el partido pero máximo respeto a eso sí me pone esta señora una querella primero que digan que mentido sentido yo no he mentido no

Voz 6 04:47 además en este momento la nieve y dos accidentes dificultan el tráfico en la A tres sentido Madrid a la altura de Caudete de las Fuentes Chivas además treinta y uno de carreteras secundarias están afectadas

Voz 1915 04:58 por el temporal siete permanecen cerradas y en otras

Voz 6 05:00 cinco es obligatorio el uso de cadenas

Voz 1915 05:03 Europeo votó a favor de Luis de Guindos como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo el apoyo de la Eurocámara es consultivo la espera de que ratifica su nombramiento los líderes europeos en menos de un mensaje unidas confirma que se ha roto la pausa humanitaria de cinco horas en Siria a la que se habían comprometido los rusos para poder evacuar a los heridos más graves de Guta Oriental y entre dar ayuda humanitaria al menos un niño ha muerto hoy alcanzado por un cohete a cinco días de la cita con las urnas Silvio Berlusconi da a entender que su candidato a primer ministro Italia es el actual presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani doce cinco

hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 05:58 buenas tardes Francisco Granados día dos el ex consejero y presunto cabecilla de la trama Púnica ha vuelto a declarar ante el juez a petición propia a preguntas de la Fiscalía hoy ha tenido que aclarar lo suyo de donde procede su patrimonio y el dinero que tenía en Suiza

Voz 0686 06:14 todo de su trabajo asegurado pero humanamente que he contestado a todo y que ha aclarado todas las dudas al Fiscalía tenía en relación a la dichosa cuenta de Suiza que se cerró en el año dos mil cinco ah como ese dinero fue el que luego se encontraba aquí que es el mismo no me lo sumen siete veces eh a Tina mi actividad como alcalde de Valdemoro la que me siento plenamente orgulloso

Voz 1434 06:36 la toma de declaración continuará el día quince de marzo no han tenido tiempo las fiscales de preguntar por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid aún que Granados lo acaban de escuchar mantiene lo dicho el pasado doce de febrero es decir sigue situando en el núcleo duro de esa supuesta caja B a Esperanza Aguirre a Ignacio González y a Cristina Cifuentes la presidenta amenaza con más que de ellas sí hay respuesta por su parte asegura será judicial

Voz 0434 07:03 ante cualquier manifestación del señor Granados mi respuesta va a ser la vía judicial o bien ampliando la querella que presentado o bien a consejo de mi abogado la presentación de una de una querella diferente yo

Voz 1434 07:18 Manuela Carmena que estamos ante una nueva impositiva perspectiva la intención del Ministerio de Montoro de permitir a algunos ayuntamientos con superávit invertir ese dinero puede salvar muchas de las inversiones paralizadas en la capital del decreto anunciado por el ministro dependen también los presupuestos de Madrid

Voz 1410 07:36 estamos en un momento muy importante es todo está Utah

Voz 3 07:38 miento eh va a presentar el presupuesto pero depende mucho de El secreto te vamos en este momento estamos esperando del Ministerio de Hacienda ID

Voz 1434 07:48 los creadores de Gio destape la Gürtel llega Joss al ve Telemadrid el actual presidente de Radio Televisión Española José Antonio Sánchez antes director general de Telemadrid irresponsable del ERE que dejó en la calle casi novel cientos empleados y que la Justicia después declaró nulo Sánchez ha asegurado hoy en el Senado que si Telemadrid de existe es gracias a su sacrificio

Voz 8 08:10 sí yo Salvini Telemadrid y estoy muy orgulloso muy orgulloso

Voz 0434 08:16 porque ya lo digo nadie me obligó M podía bebido otra vía a mi trabajo a ganar dinero y hacer feliz y sin embargo me fastidié por unos compañero que se lo merecía hidráulicas aviso a que Telemadrid y el año que viene espero que cojan a otro y el otro a otro cien ya final coger a todos porque

Hora catorce

Voz 1434 08:36 más noticias apuntamos en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez

Voz 0887 08:39 la Consejería de Sanidad ha gastado más de ochenta millones en los últimos cinco años en intereses de demora por no cumplir con los proveedores a tiempo según denuncia podemos la mitad de esa cantidad corresponde a la etapa de Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional

Voz 1915 08:52 comienza el juicio contra dos de las menores acusadas de acosar a una chica de sólo quince años según ha contado su padre en la SER la menor lleva dos años recibiendo amenazas y palizas y ha tenido que cambiar de cole

Voz 0887 09:01 Sanidad ha confirmado un nuevo caso de meningitis en Torrejón e investiga a otro en la capital los afectados son dos niños de cinco y ocho años ingresados desde el pasado domingo y que evolucionan favorablemente

Voz 1915 09:11 condenado a año y medio de cárcel el cazador acusado de maltratar a cincuenta y cinco perros en una finca de Villa del Prado el juez también lo ha inhabilitado durante cuatro años para ejercer cualquier profesión relacionada con animales

Voz 0887 09:22 sí en deportes hoy comienza una nueva jornada de Liga con la visita del Real Madrid a Cornellà los blancos enfrentan al español a las ocho de la tarde mañana derbi Atlético Leganés Getafe Deportivo de la Coruña

Voz 2 09:33 ya

Voz 1434 09:35 y no se olviden de que el próximo domingo a Vivir Madrid traslada sus micrófonos al teatro Lara programa especial para abordar la lucha feminista y la huelga convocada para el ocho de marzo entre otras personas vamos a contar con la experta en violencia de género Belén Prado con Cristina Almeida con las actrices María Botto Laura Garrido con Rafaela Pimentel del colectivo territorio doméstico con la periodista y escritora Nuria Varela Icon la monologuista Pamela valenciano la entrada es libre hasta completar aforo en Madrid paramos para cambiarlo todo

Voz 9 10:07 para cambian para acabar con la brecha salarial contendrá audiencia machista ni una camino para lograr la igualdad

Voz 10 10:14 ya pasará en Madrid el ocho de marzo lo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara era os ven a verlo y escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 9 10:32 entrada libre hasta completar aforo

Voz 11 10:36 pues sí

Voz 1434 10:48 han vuelto las nevadas a buena parte de la Comunidad de Madrid vamos a ver cómo están las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 10:55 buenas tardes a esta hora un accidente helados en Torrejón en sentido entrada a la capital entorpece la circulación a lo largo de dos kilómetros tengan precaución si iban a transitar por esta vía y densidad circulatoria en la M40 entre en la zona de Mercamadrid en sentido A dos de momento no hay ningún vía de la comunidad afectada por nieve de todas formas les recordamos que estamos en alerta amarilla así que no olviden consultar la información meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto llevar cadenas o neumáticos de invierno algún copo que no mucho

Voz 1434 11:22 esos han caído también esta mañana en la capital vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada delantera sólo Hall la ola han sido pocos

Voz 13 11:30 esta realmente ahora está lloviendo tímidamente la calzada mojada es fundamental sobre todo prohibida rápidas como la M30 dentro de lo que cabe tenga muy en cuenta la distancia de seguridad los movimientos señaló Carlos en este momento en la capital vamos a destacar los bulevares con un pequeño incidente ocurrido en Alberto Aguilera que ya está solucionado todavía no han desaparecido las retenciones originadas paras como autores que suben desde Colom no es recomendable que ahora mismo tanto Sagasta como Carranza todo ello en sentido Alberto Aguilera tienen tráfico muy lento

Voz 1434 12:02 hace mucho frío tres grados ahora mismo en el centro de Madrid estamos en alerta amarilla por nevadas que dice la previsión del tiempo para las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 12:11 buenas tardes las inmediatas horas veremos nevar sobre todo el sur de la comunidad en cualquier cota ratos alcanzara el área metropolitana pero serán nevadas poco significativas en principio no tienen que ser problemáticas y al final de la jornada que es cuando la precipitación ganará más actividad también va a subir la cota de nieve situándose ya alrededor de los mil metros de altura la próxima noche durante la tarde seguir haciendo frío sensación marcada de frío de hecho por estas nubes cada vez más compactas y más activas en los próximos días van a subir las temperaturas tampoco demasiado la lluvia prácticamente hasta que se acabe la semana nos acompañará todos los días

Voz 1434 12:44 están escuchando ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 13:27 Francisco Granados ha negado prácticamente todo el presunto cabecilla de la trama Púnica asegurado ante el juez del caso que nunca hizo favores a los empresarios imputados que no aceptaba regalos y que su patrimonio el dinero que tenía en Suiza son fruto de su trabajo honrado hoy ha continuado la declaración a petición propia que comenzó el pasado doce de febrero cuando implicó a Aguirre a González ya Cifuentes en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid la Fiscalía no ha tenido tiempo de preguntar por este asunto Granados tendrá que volver a declarar pero el ex consejero sea ratificado en todo lo dicho a su salida del tribunal vamos a la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 0978 14:06 buenas tardes Cristina Jesús desgranado ratifican

Voz 1552 14:09 este lunes a preguntas de los medios ya a la salida de su declaración en la Audiencia la existencia de una financiación ilegal en el PP de Madrid con la participación entre otros de Aguirre Ignacio González y Cristina Cifuentes sí mencionó las relaciones personales dice dentro de Cifuentes y González fue para que se entendiera porque el actual presidenta conocía la situación ya era el brazo ejecutor las manos y los pies según sus palabras de Ignacio González

Voz 1018 14:33 yo me que con todo lo que dije el otro día

Voz 0686 14:35 yo no hablo nunca de cuestiones íntimas respeto muchísimo la vida personal de la gente muchísimo sólo me refiero a cuestiones de este tipo en lo que tengan que ver con las relaciones de poder de cambios en los gobiernos de cambios en el partido pero máximo respeto eso sí me pone esta señora una querella primero que digan que mentido yo no metido nada

Voz 1552 14:53 ante el juez todavía no lo ha dicho no le ha dado tiempo a preguntar la Fiscalía tras más de tres horas de interrogatorio en las que Granados ha respondido a preguntas sobre su patrimonio el millón en su cuenta en Suiza o posibles regalos recibidos de los empresarios Marjaliza o Ramiro Cid la ex mano derecha de Aguirre ha asegurado que todo procedía de su trabajo que nunca recibió una televisión o escopetas como regalo de compartió una finca en Ávila en la que Ramiro Cid figuraba como testaferro también sostiene que nunca favoreció a nadie con adjudicaciones en la comunidad o con el planeamiento urbano de Valdemoro el municipio del que era alcalde sólo ha mencionado olla a Aguirre para asegura

Voz 0978 15:27 por qué se contrató a Isabel Pantoja Parla

Voz 1552 15:29 inauguración de una línea de Metro en Madrid por capricho de la presidenta según Granados Aguirre dijo que le hacía ilusión que la contrataran para el acto y el encargo las gestiones a su asesor Edelmiro Galván fue finalmente la polémica Warner Music la que llevó a cabo los preparativos supuestamente esta empresa organizaba después actos del PP a bajo precio a cambio de esas adjudicaciones públicas la declaración de Granados Cristina Se reanuda el próximo quince de marzo a las tres y media de la tarde será entonces cuando la fiscalía entre de lleno en las preguntas sobre la financiación ilegal del PP este lunes sólo ha habido tiempo para preguntar por su famosa libreta en la que aparecen siglas vinculadas a no han números que pueden ser cantidades de euros ha negado de nuevo que se tratase de financiación ilegal Francisco Granados sostiene que dan no número de asistentes siglas que correspondían a actos del Partido Popular

Voz 1434 16:23 en gracias Miguel Ángel así que Granados sigue quitándose toda culpa sigue señalando a todos los demás a su salida como escuchábamos a la salida de la Audiencia Nacional se ratificaba en las acusaciones del pasado doce de febrero por las que Cifuentes se ha querellado contra él la presidenta volverá a hacerlo si hace falta ha dicho Cifuentes que sí ha comparecido tras el Consejo de Gobierno Ike sí ha respondido a preguntas que sólo va a responder a Granados a través de la vía judicial no va a entrar en las acusaciones que sigue haciendo contra ella y ahora también contra su familia

Voz 0434 16:54 ante cualquier manifestación del señor Granados mi respuesta va a ser la vía judicial o bien ampliando la querella que ya presentado o bien a consejo de mi abogado la presentación de una de una querella diferente yo no voy a consentir que un presunto delincuente que un señor qué ha estado casi tres años en la cárcel por delitos de corrupción muy graves que tiene ya una condena de dos años Ike del cual conocemos actuaciones además de todo lo que está saliendo en la prensa como que tenía un millón de euros en el altillo de un armario una cuenta en Suiza ponga en duda mi honorabilidad y la respuesta la única respuesta que va a tener va a ser la vía judicial yo no lo voy a entrar en el juego mediático de este señor que es precisamente lo que busca diga lo que diga

Voz 1434 17:37 dos de la tarde diecisiete minutos alguien más

Voz 7 17:41 en Madrid

Voz 1434 17:44 todavía sobre la púnica hoy hemos sabido que el pasado trece de febrero el alcalde de Valdemoro el socialista Serafín altos denunció el robo de documentos relacionados con esta trama de corrupción documentos que guardaba en su despacho que según dice ese mismo día iba a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0978 18:02 el alcalde de Valdemoro guardaba en su despacho del Ayuntamiento tres tomos de documentación relacionada con la trama Púnica del pasado trece de febrero hace dos semanas Ibarra trasladarlos a la Fiscalía Anticorrupción para su investigación en detalle pero dos de las tres carpetas estaban vacías justo además las que tenían información relacionada con contratos con empresas de la trama con contrataciones posiblemente irregulares de personal municipal a lo largo de las legislaturas del parto todo popular así lo adelantado eldiario punto es lo ha confirmado el propio regidor Serafín heraldos en conversación con SER Madrid Sur si bien no se han llevado los originales sí han sustraído las copias de los informes que el propio faraón dos había elaborado en su etapa en la oposición y que apuntaban a presuntas irregularidades que podrían completar la información que obra en poder del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional que instruye el caso

Voz 1434 18:51 la alcaldesa Manuela Carmena sea ostentado esta mañana del pleno del mes de febrero del Ayuntamiento para participar en la Reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebra aquí en Madrid después de que el ministro Montoro se haya comprometido a permitir a algunos ayuntamientos que inviertan el superávit que obtienen una flexibilización un cambio de rumbo del ministro que en palabras de la propia alcaldesa puede salvar muchas de las inversiones previstas en la capital del que dependen también los presupuestos municipales de este año vamos al Ayuntamiento Felipe Serrano buenas

Voz 1915 19:23 pues qué tal buenas tardes si Manuela Carmena guarda

Voz 0622 19:25 de hecho al decreto de Cristóbal Montoro para poder modificar el borrador de los presupuestos y no sólo eso la alcaldesa ha salido también al paso de las críticas del PSOE sobre la falta de unidad de Ahora Madrid diciendo que todo el grupo municipal apoya ese documento así lo ha explicado antes de ausentarse del pleno para acudir al encuentro de la fe sí después de que el titular de Hacienda prometiera dar respuesta a la inversión del superávit en un plazo de dos semanas una grandísima noticia según ha explicado el Ayuntamiento de la capital que abre la puerta además para que se pueda modificar la regla de gasto uno de los principales caballos de batalla del gobierno municipal de Ahora Madrid de momento según confirmaba así Carmena tendrán que cambiar el borrador de las cuentas

Voz 1410 20:11 todo el grupo municipal todo este Ayuntamiento e va a presentar el presupuesto pero depende mucho de El decreto que vamos en este momento estamos esperando del Ministerio de Hacienda del señor Montoro porque naturalmente si tenemos mucha más amplitud para poder efectuar y utilizar estos importante remanentes pues será bueno edificación de presupuestos partidas no

Voz 0622 20:35 Ciudadanos critica que Carmena presuma de superávit cuando la única razón es que no gestionan el portavoz del PP Martínez Almeida dice que la actitud de cooperación del Ministerio de Hacienda con el Ayuntamiento de la capital no es nueva

Voz 15 20:48 el Ministerio de Hacienda ya ha flexibilizado los requisitos para las inversiones financieramente sostenibles mediante la Ley de Presupuestos Generales del año dos mil diecisiete lo que debería hacer el Ayuntamiento de Madrid en primer lugar es no mentir a los madrileños diciendo que no han incumplido la regla de gasto adicionalmente en otros cincuenta millones de euros cuando lo han hecho y en segundo lugar tener un comportamiento responsable institucional que hasta este momento no tenido que sólo va en perjuicio de todos los madrileños ida inversiones tan necesarias que tiene este que necesita esta ciudad

Voz 0622 21:15 el Ayuntamiento está convencido de que se van a conseguir mejoras en la interpretación de la regla de gasto habrá que ver ahora cómo afecta todo esto al borrador de presupuestos tan importante como eso si estos cambios son del agrado del PSOE cuyo apoyo es imprescindible para que las cuentas de dos mil dieciocho puedan ver la luz

Voz 1434 21:32 bueno a la espera de el decreto propuesto por Montoro el alcalde de Alcalá de Henares que es presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias que estuvo presente en la reunión con el ministro advierte de que habrá limitaciones por ejemplo no podrán acogerse a este nuevo decreto los ayuntamientos que superen un determinado nivel de endeudamiento SER Henares Javier Galicia

Voz 16 21:54 no todos los ayuntamientos podrán invertir su superávit durante el próximo año tal y como ayer se anunció tras la reunión entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda el acuerdo aunque positivo tiene sus matices porque el Estado no levantará el veto aquellos ayuntamientos y no son pocos cuyo nivel de endeudamiento siga por encima del setenta y cinco por cien ni tampoco en aquellos casos en los que sus planes de ajuste en vigor lo impida el alcalde de Alcalá de Henares uno de esos ayuntamientos que todavía arrastra el fuerte endeudamiento de legislaturas anteriores lo explica como actual presidente de la Comisión de Hacienda de la FEM Javier Rodríguez Palacios

Voz 1263 22:25 hay que ver también la letra pequeña los ayuntamientos que estén endeudados por encima de un setenta y cinco por ciento de su presupuesto los que tengan algún plan de ajuste específico con alguna regulación concreta sobre hacer cero hacer inversiones hay muchos ayuntamientos que pueden claramente por su buena gestión de bingos empezar a hacer estas inversiones otros que venimos con una herencia complicada todavía día de pagando facturas millonarias que estaban en los cajones igual es más complicado

Voz 16 22:49 la intención de la FEMP es lograr que se amplíe el margen de ayuntamientos que puedan hacer uso del superávit así como las áreas de destino inicialmente ceñidas asuntos educativos sobre seguridad ciudadana también está por definir cómo se gestionará el techo de gasto para no cargar determinadas deudas heredadas en los presupuestos en vigor y concretar el compromiso para que la financiación municipal ese aborde en paralelo no después de cerrar la modificación de la financiación autonómica

Voz 14 23:15 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista sea donde ir

Voz 17 23:20 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de confianza o en corrigió de odontólogos yo estómagos preocupada

Voz 14 23:35 los pueblos algo más del Festival dos mil dieciocho

Voz 20 24:01 no

Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 1434 24:08 el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la estrategia ya madrileña para la Igualdad entre Hombres y Mujeres dos mil dieciocho dos mil veintiuno ya lo anunció la presidenta Cifuentes en el debate sobre el estado de la región aunque lo aprueban hoy aprovechando la fecha daba poco más de una semana del Día de la Mujer como ya se sabía contará con un presupuesto de doscientos cincuenta y cuatro millones de euros Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 24:29 qué tal buenas tardes desde Arganda y con mucha

Voz 1915 24:32 nieve Cristina Cifuentes ha defendido que mal

Voz 0861 24:34 David tiene uno de los mercados laborales más paritario de toda España donde además la brecha salarial está tres puntos por debajo de la media nacional pero las mujeres dice no pueden resignarse a que siga habiendo desigualdad por eso han diseñado esta estrategia de igualdad entre hombres y mujeres es el mismo plan de choque la presidenta anunció hace ya seis meses durante el Debate de Estado de la Región ahora el Consejo de Gobierno ha dado su visto bueno a una inversión que sobrepasará los doscientos cincuenta y cuatro millones durante los próximos cuatro años una estrategia formada por más de ciento cincuenta y siete medidas centradas principalmente en erradicar la brecha salarial y fomentar la conciliación

Voz 0434 25:15 programas por ejemplo que ayuda a empresas de hasta doscientos cincuenta trabajadores es decir pequeñas o medianas empresas para que implanten planes de igualdad dentro de las mismas se va a poner también en marcha entre otras cosas un título de formación profesional el título de Técnico Superior en promoción de igualdad de género de la Comunidad de Madrid

Voz 0861 25:33 la nueva estrategia se va a centrar sobre todo en la promoción laboral de las mujeres de hecho se van a invertir ciento siete millones pero es inversión sobrepasará los límites de la actual legislatura porque el plan se va a alargar hasta dos

Voz 1552 25:44 mil veintiuno falta aportado saber cuánto

Voz 0861 25:47 invertirá la Comunidad en el año y medio que queda de gobierno

Voz 1434 25:50 la presidenta ha dicho que no parará el próximo ocho de marzo que va a hacer todo lo contrario huelga a la japonesa porque así a su juicio explicaba esta mañana es como sea aporta la causa

Voz 0434 26:01 yo no voy a hacer huelga el día ocho porque considero que si de verdad queremos avanzar en igualdad si de verdad queremos que disminuya la brecha salarial lo que tenemos que hacer los responsables políticos y los gestores en este caso es trabajar que es lo que voy a hacer yo todo el Gobierno

Voz 1434 26:18 pues Manuela Carmena todas sus concejales si se van a sumar a la huelga feminista del ocho de marzo según cuenta hasta ahora Europa Press la alcaldesa todas las mujeres de su equipo limpiarán su agenda ese día porque consideran que es importante que las mujeres con mayor presencia pública se sitúen al lado de las que están en una situación precaria y ayuden a señalar las desigualdades sociales a las que también están expuestas y más cosas Se lo venimos contando esta mañana aquí en la Cadena Ser la Consejería de Sanidad gastó más de ochenta millones de euros en los últimos cinco años en pagar intereses de demora un dinero que se ha pagado por no cumplir con los proveedores a tiempo la denuncia la hace podemos a partir de unos datos oficial

Voz 1915 27:00 cuál es la mitad de esta cantidad aseguran Corres

Voz 1434 27:03 donde al Gobierno de Cristina Cifuentes Teresa Rubio

Voz 1933 27:06 entre dos mil trece y dos mil diecisiete los hospitales de la Comunidad han tenido que pagar más de ochenta y tres millones de euros en intereses de demora por impagos retrasos en los pagos a proveedores Mónica

Voz 1915 27:16 a García de Podemos lo traduce como la incapacidad

Voz 1933 27:19 el Gobierno de gestionar nuestro dinero público

Voz 21 27:21 si no hubiéramos abierto el grifo del despilfarro de la mala gestión ahora mismo podríamos haber hecho el doble de la lista de espera o podíamos haber contratado a más de quinientos profesionales al año o podíamos haber invertido en esta infraestructura que hoy se Nos están cayendo hemos están inundando

Voz 1933 27:39 el consejero de Sanidad ha dicho que esta deuda este gobiernos previa

Voz 22 27:43 que ahora mismo no se está generando ningún interés con ninguna factura relacionada con con hospitales puesto que está por debajo de los treinta días que establece la ley para

Voz 1933 27:51 y así fue en dos mil diecisiete pero según datos del Ministerio de Hacienda durante los dos primeros años del Gobierno de Cristina Cifuentes la Comunida sobrepasó todos los meses el límite legal del pago a proveedores Sanitat

Voz 1434 28:02 Díez esta mañana ha comenzado el juicio por el caso de María una chica de quince años que lleva cinco siendo acosada por un grupo de chicas de su edad que llegaron a darle una paliza en las fiestas de Hortaleza en dos mil dieciséis esto es lo que se juzga hoy aunque el pasado seis de octubre las mismas chicas le volvieron a pegar en el portal de su casa Virginia Sarmiento la familia de

Voz 1915 28:22 María ha vivido esta mañana el juicio contención con impotencia porque sólo les han dejado presenciar su propia declaración la Fiscalía ha intentado un acuerdo antes del juicio lo explicaba Luis de Agustín su padre

Voz 1089 28:32 al principio se veían veinticuatro meses de libertad vigilada no saben nos han propuesto una rebaja doce hay tres meses me colegios seis de de trabajos sociales

Voz 1915 28:43 acuerdo que han rechazado otras esos cinco años de acoso continuado al considerar que Marián merece un juicio más justo tras la paliza a que hoy se juzga que le dieron otras dos menores estuvo hospitalizada hay todavía hoy está en tratamiento psiquiátrico así es su día a día

Voz 1089 28:56 pues un auténtico infierno hace poco fuimos a hacer la unos análisis de sangre a mi hija Easy hay unos niveles que te miren el estrés en el en el cuerpo se llama cortisol me parece kilos tenía por las nubes mi hija no tiene uñas porque se las come llega un momento que podría denominarse como auto lesión en estado permanente

Voz 1915 29:17 la familia sólo espera ahora que se acabe la pesadilla y María pueda recuperar su vida en los últimos segundos parado

Voz 1434 29:21 los deportes Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0931 29:24 a veces soy comienza una nueva jornada de fútbol la vigésimo sexta en Primera División lo hará a las ocho de la tarde en Cornellà con el Espanyol Real Madrid partido que no podrán escuchar en directo partido que podrán escuchar en directo en Carrusel no jugará Cristiano Ronaldo Zidane continua dosificando al portugués a una semana de la crucial visita a París lo ha viajado a Barcelona son los lesionados Vallejo Marcelo Kroos Modric y Casemiro este último por unos problemas estomacales mientras que las novedades son el regreso de Sergio Ramos y Marco Asensio a la convocatoria

Voz 1434 29:48 gracias iban cuatro grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos gracias por seguir con nosotros Jordi Carbó nos va a contar

Voz 1018 30:22 o de cómo se presenta el tiempo bastante complicado con frío lluvia nieve que esta tarde pueden dificultar el tráfico sobre todo en Cataluña pues a partir de las cuatro de la tarde se va a prohibir de forma preventiva en toda la comunidad la circulación para camiones de más de siete mil quinientos kilos lo mañana nos deja la confirmación de una historia que les avanzábamos aquí la Cadena SER hace unos días el distanciamiento de Ciudadanos respecto al Gobierno esta misma mañana gracias al respaldo de la formación naranja la Mesa del Congreso ha desbloqueado los trámites para derogar de forma o reformar una decena de leyes entre ellas la llamada ley mordaza la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro Fernández Díaz imaginen ustedes el enfado de Rafael Hernando tras conocer los argumentos de José Manuel Villegas

Voz 4 31:02 delirante y contradictorio que yo lo que lamento sencillamente que Ciudadanos uniéndose a este grupo a estos grupos de izquierdas se sume a la misma fiesta oiga a mí me parece sencillamente ridículo

Voz 1089 31:16 no sé a qué actitud se refiere dándonos dando utiliza que utilizar el las prórrogas del plazo de enmiendas a las que no se disputan determinadas leyes en el Congreso desde luego no va a ser esa la la actitud de Ciudadanos

Voz 1018 31:32 Ciudadanos y el PSOE respaldarán también la petición de Podemos para que Rajoy explique en el Congreso qué piensa hacer con las pensiones entre las crecientes movilizaciones sociales quizá por eso el ministro Montoro adelanta que tiene en marcha un proyecto para reformar el impuesto de la renta que contempla un mejor tratamiento económico para las personas de más

Voz 5 31:50 el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pues también reconozca que la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherente de discapacidad mayores de esta es la idea que también llevaremos en mente a ese ley de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas eso es lo que llamaba una deducción de la cuota porque las

Voz 1018 32:17 el martes veintisiete de febrero Ángel Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes

Voz 6 32:22 estamos hablando Antonio de pesca si la justicia europea vale el acuerdo de pesca con Marruecos pero lo circunscribe solo a aguas marroquíes y no a las del Sahara Occidental Marruecos minimiza el fallo los saharauis exigen la salida de barcos europeos en España habla de incertidumbre Javier Garat secretario general de la Confederación Española de Pesca

Voz 2 32:38 eh

Voz 23 32:38 las el tercero el Tribunal de Justicia tras muchísima incertidumbre el ático que no obstante a atrás y que tenga consecuencia aprobado

Voz 1915 32:49 los diputados de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo dan luz verde a que Guindos ocupe la vicepresidencia del Banco Central Europeo la decisión final la toman los líderes comunitarios dentro de

Voz 6 32:59 la cuenta atrás Esquerra insiste en que el acuerdo sobre la investidura de Cataluña Se va a anunciar muy pronto pero siguen sin dar fecha concreta mientras la posibilidad de que el president pudiera ser Jordi Sanchez que está preso sorprende el gobierno Rafael Catalá ministro de Justicia

Voz 3 33:11 parece un poco raro es inimaginable pensar en un presidente de un gobierno autonómico que esté huido de la justicia es también difícil pensar en un presidente de una comunidad autónoma

Voz 1915 33:19 en prisión veinte días el tiempo en el que espera la Federación de Municipios y Provincias que se apruebe el decreto que habilite que los ayuntamientos gasten su superávit esperan también un nuevo modelo de techo de gas

Voz 2 33:29 hasta el techo de gasto Tuol fomenta el gasto hiperrealista la estupidez política pero queremos que sea un techo de gasto que fomente el ahorro que nos permita seguir siendo eficientes Serra

Voz 6 33:40 notifica Francisco Granados niega ante el juez de la Púnica haber favorecido a empresarios pero la salida repetido sus acusaciones contra Aguirre González y Cifuentes palabras de Granados y de la propia presidenta de Madrid

Voz 0686 33:49 es decir con todo lo que dije el otro día sin pone esta señora una querella primero que digan que mentido yo no he mentido nada

Voz 0434 33:54 ante cualquier manifestación del señor Granados mi respuesta va a ser la vía judicial lo niega todo

Voz 1915 34:00 el presidente de Radio Televisión Española asegura en el Congreso que no existe brecha salarial en el ente público defiende su gestión en Telemadrid de cuyo expediente de regulación de empleo fue responsable José Antonio Sánchez

Voz 8 34:10 yo salvé Telemadrid y estoy muy orgulloso de su nada

Voz 0434 34:14 me obligó EMI podía haber sido otra vi a mi trabajo a ganar dinero y a ser feliz

Voz 6 34:19 por Telemadrid existe tracción creyó las advertencias desde Europa del Consejo de Europa denuncia en un informe que España no tenga un organismo independiente que luche contra el racismo y critica la dificultad para llevar los casos de agresiones por razones de color religión orientación sexual ante los tribunales

Voz 1018 34:33 a Aussa rota a Naciones Unidas ha dicho que ha recibido Info

Voz 1915 34:36 me sobre explosiones en Guta Oriental lo que significa una ruptura de la tregua temporal de cinco horas anunciada por Rusia la situación es crítica tal y como cuenta una doctora de Médicos Sin Frontera

Voz 24 34:45 las El Jarama Guadalajara ser honesta la semana pasada ha sido catastrófica para los medios

Voz 6 34:50 cosa han agotado nuestra capacidad de asumir

Voz 24 34:53 otro médico a Guta Oriental se acorta el algo tan Soccer

Voz 2 34:59 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 35:45 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Noema Valido la técnica Isabel Quintana Carlos a la producción y el tiempo complicado Jordi Carbó

Voz 0978 35:52 mucha tensión en las próximas horas en la mitad norte de la península entre esta tarde y mañana la nevada copiosa en cualquier cota también en puntos costeros nevará con intensidad en gran parte de Cataluña también Aragón nevada que seguirá intensificando la próxima noche también en todo el valle del Ebro así como en el Cantábrico en la costa del Cantábrico también Castilla y León en el interior de Galicia en el centro de la península en Madrid ratos nieve y aguanieve pero subiendo la cota durante la tarde en el sur la lluvia a ratos puede caer con intensidad

Voz 25 36:23 pero tenemos más cosas en el Pazo de Meirás a quince kilómetros de La Coruña transcurre buena parte de la temporada veraniega del Generalísimo Franco en este viejo paso que perteneció a doña Emilia Pardo Bazán los escudos nobiliarios y las piedras nobles

Voz 1018 36:43 añade que el nodo de los años sesenta que nada tiene que ver con un posible futuro de un pazo definidas porque un informe jurídico encargado por la Diputación de A Coruña se cuestiona la legalidad de la supuesta donación de la finca por suscripción popular que ahora quieren vender los nietos del dictador se Belgrado Radio Coruña

Voz 0673 37:01 el informe jurídico es contundente Franco firmó en mil novecientos cuarenta y un una escritura de compraventa del pazo ficticia a coste cero para adaptarse a la Ley de Patrimonio Nacional dos años después de eso después de que el gobernador Ramón Serrano Suñer el lodo nace con aportaciones económicas de funcionarios de forma coactiva el Pazo tiene que ser devuelto a patrimonio público según el coordinador de este estudio de este informe Javier Ferreiro

Voz 4 37:26 cito incorporó a su patrimonio nacional o eventualmente incorporó a su patrimonio nacional consecuencias también expresó a consecuencia muy muy importante quiebren

Voz 26 37:36 suben non es propiedad privada ni del Rey ni de Franco ni de nadie es patrimonio de las líneas

Voz 4 37:43 estación

Voz 0673 37:44 para la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público tiene que acudiese a los tribunales

Voz 1018 37:49 justicia según concluye este informe que va a ser

Voz 0673 37:52 analizado en la próxima reunión de la Xunta por la devolución del pazo de Meirás este uno de marzo

hora catorce Cadena SER

Voz 14 38:03 si no te gusta déjalo ciudad

Voz 3 38:05 me aburre viajar Cibeles feliz vuelve a empezar

Voz 1018 39:34 van a tocar

Voz 2 39:36 hora catorce José Antonio Marcos mientras vamos al Congreso

Voz 1018 39:41 de los Diputados donde el desmarque de Ciudadanos respecto al gobierno de Rajoy tiene ya a consecuencias prácticas Mar Ruíz buenas tardes o lo más Ruiz sí qué tal buenas tardes prácticas tan directas como que la formación naranja ha posibilitado que la mesa desbloquea hasta diez iniciativas como por ejemplo quizá la más llamativa la derogación de la polémica ley mordaza conocida como

Voz 3 40:00 con la Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández Díaz

Voz 1915 40:02 si los de Albert Rivera dan al PP donde más les duele ponen en riesgo algunas de sus leyes más polémicas las que los populares aprobaron cuando tenía mayoría absoluta y que el Gobierno de Rajoy ha querido preservar a capa y espada durante todo este tiempo sin duda la más llamativa esa que comentas la ley mordaza recurrida ante el Constitucional muy cuestionada socialmente pero también la supresión de la prisión permanente revisable o la limitación de la justicia universal además de la reforma del Estatuto valenciano regido de su socio ha irritado al PP mientras Ciudadanos les deja claro que a partir de ahora ya no siempre podrán contar con ellos para frenar leyes incómodas de la oposición Rafael Hernando

Voz 0978 40:39 hijo Savanovic

Voz 29 40:40 las ridículo y muy contradictorio que por un lado ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil y por el otro lado esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a las

Voz 0686 40:56 edición nacional iría la Guardia Civil no sé si si

Voz 1089 40:58 cuando es esa utilizar las prórrogas para que no se disfrutar determinadas leyes en el Congreso desde luego no va a ser esa la la actitud de Ciudadanos

Voz 1915 41:07 el PSOE ha terciado también en la polémica reprochando el oportunismo político a los de Albert Rivera recuerdan que llevan un año y medio haciendo pinza con el PP en el Congreso Adriana

Voz 9 41:17 hasta todas las de carácter social todas las que tiene algo de reivindicativo en este país ciudadanos lo que ha hecho es bloquear las bloquear las por lo tanto lo que tendría que hacer no es ahora desbloquear las desbloquear unas sino de desbloquear todas las leyes que está bloqueando con la otra derecha de la Cámara

Voz 1915 41:34 es que el PSOE recuerda que hoy Ciudadanos pese a desbloquear estas ha seguido congelando otras veinticinco iniciativas sobretodo de contenido económico laboral y social

Voz 1018 41:42 bueno pero además este clima se complementa con otras cuestiones por ejemplo ciudadanos respaldan la petición de Podemos para que Rajoy comparezca en el Congreso informe sobre la revalorización de las pensiones un asunto que se ha convertido en elemento de creciente tensión social por el malestar evidenciado en la calle por miles de pensionistas de todo el país Adrián Prado

Voz 0019 42:00 si el partido de Albert Rivera apoyará la solicitud de Unidos Podemos dejando claro que el debate debe servir para buscar soluciones y en ningún caso para lograr réditos político

Voz 0978 42:08 los Toni Roldán mientras se aborden

Voz 1089 42:10 propuestas sensatas que no sólo sean promesa así parches para gastar más sino que además aborden los problemas de fondo

Voz 30 42:17 eh apoyaremos el que se debata lógicamente también en el pleno el P

Voz 0019 42:22 pero también se muestra partidario de que Rajoy acuda al pleno para hablar de pensiones aunque reprocha Unidos Podemos la falta de implicación por lo menos hasta este momento en este asunto

Voz 0978 42:31 la Lastra hemos estado muy solos todos estos meses

Voz 9 42:33 las hay grupos políticos en este caso el proponente de este pleno que creo que en los últimos meses ha realizado una pregunta sobre pensiones

Voz 0019 42:41 solicitud de Unidos Podemos responde al absoluto peligro en el que desde su punto de vista está el sistema de pensiones argumentos de Rafa Mayoral

Voz 31 42:49 amenazar a las personas que se vean en la necesidad de jubilarse a partir del uno de enero con una rebaja sustancial en suspensiones

Voz 0019 42:58 argumentos a los que responde el portavoz del PP Rafa Hernando que acusa a Podemos de formar otro nuevo circo

Voz 4 43:04 los líderes de Podemos lo que les gusta es el circo y el espectáculo pues de este tipo y que hará que venga Rajoy Omaña que venga no sé que no lotería Mistral

Voz 0019 43:13 apoyos públicos la propuesta saldrá adelante aunque la fecha para el debate se fijará en los próximos días

Voz 1018 43:18 quizá como consecuencia todo esto confiábamos en aportado al ministro de Hacienda Montoro ha considerado que diera el día adecuado para anunciar una posible mejora de los pensionistas en la reforma pendiente del impuesto sobre la renta sobre pensiones UGT ha presentado un recurso judicial contra la revalorización del cero veinticinco por ciento Rafa Bernardo

Voz 1762 43:34 el sindicato solicita ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la nulidad jurídica de la subida del cero veinticinco por ciento de las pensiones este año Maricarmen Barrera secretaria de Empleo de UGT argumenta que la fórmula de aprobación de esta medida que escogió el Gobierno el Real decreto va contra lo que dice la ley

Voz 32 43:50 por qué debería serlo por real decreto ley someterlo al trámite parlamentario la capacidad para legislar sobre la subida de pensiones la doctrina la ley es muy clara y referenciada en el Parlamento

Voz 1762 44:04 para reforzar la presión sobre el Gobierno en materia de pensiones UGT ha llamado a secundar las próximas movilizaciones de pensionistas el día uno así como las iniciativas políticas en el Parlamento que buscan revalorizar las pensiones de acuerdo a los precios

Voz 2 44:17 lleguen al Parlament de Catalunya Pablo Tallón

Voz 1018 44:19 las tardes bona tarda qué tal buenas tardes bueno teoría estamos en las horas previas para que los independentistas hagan público su acuerdo para que Jordi Sanchez sea el candidato a la Presidencia del Govern subrayo lo de en teoría porque en las últimas semanas han escuchado y hemos contado prácticamente de todo con toda clase de nombres y todavía parece que no hay nada definitivo pero la idea que cobra cuerpo al menos hasta ahora es que eh Sánchez ex presidente de la Asamblea Nacional número dos en la lista de Puigdemont que está en prisión provisional por orden del Supremo sea el aspirante a la investidura con un acto previo en Bruselas para reconocer la supuesta legitimidad desde no

Voz 0978 44:53 sí tal y como ya contamos aquí en la SER la semana pasada la secuencia sería la siguiente el jueves los independentistas aprueban un texto que legítima en teoría Puigdemont después viajan a Bruselas para celebrar un acto simbólico y finalmente se celebra la investidura oficial en el Parlament de alguien imputado Iñaki quién tiene todas las papeletas es Jordi Sanchez siempre que lo permita con esta hoja de ruta con la que pulmón pretende conservar el liderazgo político del guber en base a un pacto de confianza Esquerra evitaría desafiar al Constitucional invistiendo la distancia Cataluña lograría mantener pues el pulso con el Estado y aunque es verdad que en público nadie quiere confirmar esta hoja de ruta ayer el diputado del PDeCAT Carles Campuzano sí admitía en Hora Veinticinco que él había Sánchez es una de las opciones

Voz 33 45:33 me consta que es inminente el acuerdo que en las últimas horas se habían encerrado los las las cuestiones que estaban que estaban abiertas que ésta era una fórmula sería una opción que me consta que es estaba estaba trabajar

Voz 0978 45:49 no pero no te lo puedo no te lo puedo confirmar los partidos asumen que como Sánchez no podrá ejercer desde la cárcel tocará escogerá una especie de Supercopa en Cap que gestiona el día a día y a quien tiene todas las papeletas es Jordi Turull esto está pendiente también de algunos flecos porque Esquerra no acaba de ver claro que Cataluña acumule tanto poder impide derivar alguna de sus funciones por ejemplo hacia la vicepresidencia que en principio va a ocupar alguien

Voz 1018 46:13 hablamos enseguida de pesca