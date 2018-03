Hora 14 (28/02/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 3 00:24 pues a mi me gusta mucho la nieve pero en el monte me caído bajando la avenida Zaragoza porque es una vergüenza cómo está

Voz 1018 00:33 muy mal muy asustado y muy agobiada a mí me da mucho miedo me encanta la nieve para verla desde buenas tardes la nieve vuelve a dejar medio país tiritando y con problemas muchas dificultades según las trescientas carreteras así que sin perder ni un segundo DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 4 00:48 buenas tardes el temporal de nieve afecta a esta hora doscientas cincuenta y cuatro carreteras y puertos de montaña en todo el país XXI se encuentran cerrados al tráfico y setenta y cuatro requieren el uso de cadenas la peor situación la encontramos en Asturias Huesca Teruel Castellón Valencia Historia y las comunidades de Cantabria y Cataluña la red viaria principal hay veintitrés vías afectadas de ellas están cerradas en Barcelona al hace veinticinco hi raja de Álava la A uno a su paso por Barr un día ahí es necesario el uso de cadenas en Álava en la uno entre ni en Huesca en La dos a la altura de Fraga en la A veintidós entre la Altorricón Barbastro oye la A23 desde Gurrea del gallego hasta Calde Arenas también el hace veinticinco en Girona a su paso por Espinel ves ya en Lleida a la altura de Cervera les informamos que en Cataluña está restringido el tráfico a vehículos pesados de más de siete toneladas y media en todas las vías catalanas y por último helados está produciendo el embalsamiento de camiones en el kilómetro ciento treinta y cinco y ciento sesenta y siete dirección Bárcena

Voz 1018 01:40 casi siete mil quinientos niños han quedado sin clase en Galicia unos mil quinientos Sangüesa complicaciones en el tráfico ferroviario por ejemplo entre Asturias y León suspensión de operaciones a media mañana en los aeropuertos de Bilbao y Hondarribia en Guipúzcoa la nieve ha bajado hasta el nivel del mar en La Concha de San Sebastián Lorenzo en Gijón una ciudad que hoy llora la desaparición de una figura única mítica ya en el fútbol Enrique Castro Quini cuya capilla ardiente se ha instalado en su estadio de El Molinón que a partir de ahora llevará su nombre y en el que está nuestro compañero Antón Meana

Voz 4 02:09 también está aquí la plantilla del Real Oviedo el eterno rival del Sporting que ahora mismo rinde tributo a Enrique Castro Quini la ciudad está conmocionada la gente muy contenta porque el ayuntamiento había tenido la delicadeza de poner el nombre de Quini al estadio de El Molinón a las ocho de la tarde se espera un funeral masivo en el estadio para decir adiós al mejor delantero de la historia del fútbol español

Voz 1018 02:36 por no más inmediato pasa ahora mismo por el Parlament de Cataluña reunión extraordinaria de la Mesa para estudiar las enmiendas de los grupos ante el pleno de mañana entre ellas la de la CUP que plantea ratificar la declaración unilateral de independencia Pablo Tallón

Voz 1673 02:50 que los partidos dieron a Roger Torrent competencias para admitir a trámite las enmiendas de los partidos sin tener que convocar a la mesa el presidente del Parlament ha preferido curarse en salud no arriesgarse a tramitar en solitario estas enmiendas de la CUP que podrían interpretarse como una desobediencia al Constitucional ahora los miembros de la Mesa tienen que decidir si permiten o no que estos textos lleguen al pleno aunque tampoco es descartable que los independentistas vuelvan a chutar la pelota hacia delante pidiendo un nuevo informados

Voz 1018 03:14 estrados la magistrada de Audiencia Nacional Carmen Lamela imputa también por sedición y al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex número dos de Interior César Puig esta mañana aquí en la SER la presidenta andaluza Susana Díaz se mostró partidaria de aplicado antes el ciento cincuenta y cinco

Voz 5 03:28 primero que hay que hacer es cumplir las normas hemos llegado tarde y a Catalunya el ciento cincuenta y cinco se tuvo que aplicar aquel seis siete de septiembre cuando alguno se saltaron la ley y la Constitución y el Estatuto de Cataluña y el Estado de derecho bien llegar tarde que a veces se improvisa demasiado tenemos espectáculo como lo de octubre que no pudimos ahorrar todos la imagen que se dio internacional también

Voz 1018 03:51 de la justicia sentencia del Supremo de indudable interés para los hipotecados hoy hipoteca hables es el cliente Hinault el banco el que debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados Javier Álvarez

Voz 0689 04:01 según el Tribunal Supremo debe ser el cliente quién asume en su totalidad los gastos generados por el impuesto de actos jurídicos documentados lo coloque la sentencia falla a favor de los bancos no ve abusivo cargará al cliente el impuesto de las hipotecas así pues para constituir un préstamo ante un notario el pago incumbe al titular de la hipoteca es decir al cliente pero en cambio los impuestos que hay que pagar por el documento original que se redacta ante el notario se abonará por partes

Voz 1018 04:24 iguales ido daría del ámbito político Pedro Sánchez el líder del PSOE convencido de que Rajoy debe convocar elecciones sino puede presentar presupuestos dice Rafa Mayoral de Podemos que así no va a ningún sitio

Voz 6 04:34 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas que haya una mayoría alternativa y que esa mayoría alternativa conforme un gobierno diferente que pueda sacar a España de la parálisis en la que le ha asumido el señor

Voz 1643 04:48 pues este señor de Pontevedra no tiene muchas ganas de marcharse hay que decirle a Pedro Sánchez que m punto Rajoy ha manifestado reiteradamente que no sepa que hay que echarle todos los esfuerzos que si tú van para echar a don Mariano van a contar con nuestra ayuda porque no

Voz 0824 05:03 ya estamos en eso no sabemos aunque están los demás

Voz 1643 05:05 pero les esperamos en la oposición además

Voz 0824 05:08 el está contando a la SER el plan de igualdad del Gobierno recoge medidas contra la abrir

Voz 0202 05:12 muchas salarial que el PP no apoyó la semana pasada en el Congreso como que las empresas publiquen los sueldos de sus plantillas divididos por sexo

Voz 0824 05:19 una de cada cuatro universitarios que cuentan con un título de máster cobran menos de mil euros a pesar de llevar varios años trabajando según un barómetro realizado por las universidades

Voz 0202 05:27 es español el expresidente de Caixa Cataluña Narcís Serra asegura en el Congreso que advirtió en el dos mil seis de los riesgos que afrontaba esta entidad y de la necesidad de cambiar de rumbo Caixa Catalunya fue la entidad que más dinero público necesitó para su rescate por encima de Bankia

Voz 0824 05:39 Theresa May advierte de que ningún primer ministro británico aceptará nunca el borrador sobre el acuerdo del Brexit que hoy ha hecho público Bruselas May asegura que ese documento amenaza la integridad constitucional del Reino

Voz 1018 05:50 dos y casi seis minutos

Voz 2 05:54 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0824 06:18 buenas tardes del error de Carmena al error de Causapié el pleno del Ayuntamiento de Madrid ha pedido la dimisión de la alcaldesa como concejal de Cultura por una equivocación de la portavoz municipal del PSOE

Voz 1752 06:29 me he equivocado al votar en el pleno en nombre del grupo municipal socialista en la primera votación efectivamente habíamos contado que no al primer punto que era el que pedía la dimisión de la alcaldesa acogerá

Voz 0824 06:41 la decisión en cualquier caso no es vinculante como tampoco lo es la reprobación de la delegada del Gobierno que hoy sí ha salido adelante la votación se ha tenido que repetir después de que la semana pasada la propia Carmena salvara Dancausa por otro error en el momento de votar hoy la alcaldesa ha pedido que la votación fuera a mano alzada para evitar sorpresas la delegada Dancausa asegura que lo único que ha hecho es cumplir la ley cosa que la alcaldesa como jurista que es debería ser

Voz 7 07:07 la alcaldesa tendrá que explicar las razones de esta reprobación que ella conoce perfectamente porque además por su formación jurídica sabe que yo lo que he hecho es cumplir la ley yo creo que han explicado suficientemente señalado la gravedad de esta cuestión no

Voz 0824 07:22 bueno movido esta mañana que ha comenzado con una declaración institucional por el Día de la Mujer que los grupos han aprobado por unanimidad

Voz 1410 07:30 en los actos y movilizaciones que se organizan en ciudades de todo el mundo de las mujeres demandan el reconocimiento de su papel político y cultural a lo largo de la historia hace invisibles su presencia en la actividad económica y exigen que se garanticen sus derechos humanos

Voz 1018 07:47 sí vamos a contar otras noticias con Sanya Palomino hay Alfonso Ojea

Voz 0089 07:51 ayuntamiento de la capital protegerá los hijos de las víctimas de violencia machista el pleno ha aprobado una iniciativa conjunta de Ahora Madrid y del PSOE que amplía el protocolo a las consideradas víctimas indirectas a familiares amigos y también a mujeres que se dedican a la prostitución para garantizarles una atención especializada

Voz 0138 08:09 metro no paralizará las obras de remodelación de las

Voz 0824 08:11 en de Gran Vía a pesar del rechazo de la Asociación Cultura y Patrimonio esta plataforma cree que hay que proteger unas bóvedas originales obra del arquitecto Antonio Palacios pero la Dirección General de Patrimonio niega que tenga

Voz 0089 08:21 valor cae una banda de ciudadanos colombianos dedicada a robar en pisos de empresarios de origen chino hay siete arrestados que operaban siempre en localidades del sur de la comunidad llegaron a hacerse con noventa mil euros entre dinero en efectivo joyas dispositivos electrónicos

Voz 0824 08:36 afectados por la intoxicación por aceite de colza se han concentrado esta mañana para pedir a la comunidad que renueve el convenio del Instituto Carlos III que investiga sobre la enfermedad denuncian que la región no cuenta con una unidad médica para tratarlos y en los deportes esta noche

Voz 0089 08:48 el derbi entre el Atlético de Madrid el Leganés en el Wanda Metropolitano además el Getafe recibe al Depor a las siete y media noche el Real Madrid perdió por uno a cero contra el Espanyol en el último minuto

Voz 0824 09:00 el mítico hotel Ritz ha echado hoy el cierre durante dieciocho meses van a hacer reformas si todo va bien estará listo a finales del año que viene

Voz 0902 09:07 lo vamos a aprovechar mucho el tiempo para adaptarnos a lo que no tiene por delante y a garantizar el hotel y donde nunca debió salir de entre los mejores del mundo han pasado cocineros que hoy tienen estrellas Michelin han pasado recepcionistas que que hoy son grandes directores de hotel

Voz 0824 09:26 nos lo contaba en A Vivir Madrid Santiago globo siendo el presidente del comité de empresa los trabajadores van a ir al paro durante todo este tiempo pero también van a aprovechar para actualizarse concurso sobre la función que cada uno desempeña en los que se va a incidir en los idiomas muchos problemas esta mañana en las carreteras por la lluvia vamos a saber cómo se circula a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 4 09:54 las tardes normalidad en este instante en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo encontramos tráfico intenso en la A uno hasta el nudo de Manoteras de entrada a la capital circulación congestionada la M cuarenta en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la III tenga precaución alguna de estas vías en el resto de carreteras madrileñas de momento hasta ahora se circula sin problemas doble

Voz 0824 10:13 más por la lluvia también en la capital en plena hora punta el Ayuntamiento ha tenido que cerrar los túneles de Pío XII de Plaza de Castilla por filtraciones de agua como se circula ahora centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada banderas solo

Voz 8 10:25 pero las hola la situación actual es que se mantienen encerrados completamente por una parte el subterráneo de Pío XII por otro el de Sor Ángela de la Cruz en el caso de Plaza de Castilla disponen de un carril en cada sentido aunque no es aconsejable porque ya está ahora al tráfico muy lento prácticamente desde la plaza de Lima ya hay que añadir dos túneles importantes que están ahí ahora mismo provocando problemas de circulación importantes por una parte los conductores de la Glorieta de Carlos Quinto el acceso al subterráneo de Santa María de la Cabeza tiene un carril cortado y aquellos que se muevan por el entorno de la plaza de Gregorio Marañón almeriense de paciencia porque en este caso tienen totalmente cortado el subterráneo de María de Molina tienen que circular por la superficie zonas muy delicadas

Voz 0824 11:09 tenemos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid de lluvias y más lluvias para los próximos días Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas

Voz 0978 11:16 horas hasta que se acabe el día la lluvia seguirá afectando a toda la comunidad podemos superar los veinte litros por metro cuadrado en la mayor parte de poblaciones lluvia y nieve en cotas cada vez más altas se situará alrededor de los mil ochocientos metros de altura pero en los próximos días la cota de nieve irá subiendo y bajando dependiendo de la jornada como decíamos tarde de lluvia viento fuerte con temperaturas que apenas pasarán de los diez grados esta combinación nos asegura sensación de ambiente frío las rachas pueden superar los cincuenta kilómetros por hora en zonas bajas en la sierra los ochenta y los próximos días tiempo cambiantes ratos de sol momentos de lluvia a partir de mañana con tormentas que pueden descargar con intensidad sensación de frío pero con temperaturas muy bajas esta situación aguantará como mínimo todo lo que queda de semana

Voz 0824 11:56 la estación de Valdesquí parte de La Nava de la de Navacerrada han tenido que cerrar por el temporal seguimos en alerta por nevadas aunque la jornada está siendo tranquila en cuanto a incidencias

Voz 0138 12:06 Elena Jiménez ha pasado toda la mañana

Voz 0824 12:09 en la sede del uno uno dos en Pozuelo Elena cómo se están viviendo estas horas bueno pues esta mañana obviamente la preocupación era el tiempo Javier Ayuso es el portavoz del uno uno dos

Voz 9 12:18 seguimos en el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales

Voz 10 12:20 sí aunque la nieve que teníamos ayer hoy no ha aparecido lo que hemos tenido durante toda la mañana ha sido lluvia y eso ha generado no

Voz 0824 12:27 decía que la mañana había sido tranquila a pesar de la lluvia que va ha generado algunos golpes de vehículos lo que llamamos golpes de sólo la chapa en la sala de operaciones se reciben las llamadas del uno uno dos una media de doce mil quinientas

Voz 1018 12:38 conocido hasta que pueden llevarle a emergencias hola a los operadores van derivando alza

Voz 0824 12:43 ahora suma a los bomberos el aviso según corresponda e intentan tranquilizar si es necesario a quién pide a ayuda Daniel Miralles lleva trece años

Voz 1018 12:51 la bajando primero hay que digamos que quitarle ese impacto negativo que tenga por la situación que está viviendo o bien directa o indirectamente que luego ya retomar la conversación

Voz 0824 13:00 sí lo Cristina por si la persona pide ayuda en otro idioma por ejemplo en chino finés hoy indonesio

Voz 11 13:06 muy más

Voz 0824 13:08 la en APPO a a esta a los garajes de a necesito ayuda bueno pues hay preparado un equipo de traductores que esa llamada la traducen simultáneamente en gracias Elena Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido hoy con la producción de Teresa Rubio

Voz 0760 13:32 y ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y comprueba tutti

Voz 0887 13:49 para más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 2 13:54 Cristina Machado y Hora catorce Madrid

Voz 0824 13:59 segunda y última jornada del pleno del mes de febrero

Voz 0138 14:02 en el Ayuntamiento de la capital que se está desarrollando con alguna sorpresa en contra de lo previsto el pleno ha pedido la dimisión de Manuela Carmena como delegada de Cultura por un error del peso en la votación la historia se repite porque la semana pasada otro error en el momento de votar en aquel caso de la propia alcaldesa salvo de la reprobación a la delegada del Gobierno a Concepción Dancausa hoy se ha vuelto a votar esa reprobación ya sin errores según el guión previsto por lo que la reprobación la petición de dimisión de la delegada de la delegada ha salido adelante en cualquier caso ni la petición de dimisión de Carmena ni la de la delegada Dancausa son vinculantes vamos al Ayuntamiento Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 14:42 qué tal buenas tardes y en esta ocasión no ha sido el dispositivo de votación electrónica un error de la portavoz socialista permitido que saliera adelante la moción íntegra del grupo del Partido Popular para pedir la dimisión de Manuela Carmena como responsable de Cultura Purificación Causapié ha votado que sí en la segunda ronda creyendo que se refería al segundo punto de la proposición que sólo pedía instar a la alcaldesa a nombrar con carácter urgente a un responsable de Cultura que asuma la gestión con plena dedicación la propia Causapié ha salido a explicarlo ya que dos Se le ha permitido rectificar porque el secretario ya había anotado el voto

Voz 1752 15:21 me he equivocado al votar en el pleno en nombre del grupo municipal socialista en la primera votación efectivamente habíamos votado bueno al primer punto que era el que pedía la dimisión de la alcaldesa como responsable de Cultura quien el segundo punto vota vamos que sí porque entendemos que debe delegar competencias en el ámbito de Cultura en otro

Voz 12 15:42 el concejal o concejala

Voz 0622 15:44 me he equivocado no volverá a ocurrir es lo que debió pensar también la propia Manuela Carmena cuando hace un mes se hizo un lío a la hora de votar no pudo salir adelante la reprobación contra la delegada del Gobierno Concepción Dancausa por torpedear frenar y obstaculizar de forma partidista los acuerdos y actuaciones del Ayuntamiento de la capital como hoy no se sentía muy segura la alcaldesa ha pedido que se pudiera votar a mano alzada Hinault a través del voto

Voz 0138 16:12 crónico señor Secretario

Voz 1410 16:15 me había comentado antes que si prefería que se será a mano alzada casi voy a decir que sí porque ya tengo una especie de miedo escénico de que vuelva a pasar lo mismo voy a ser sincera entonces prefiero que

Voz 1018 16:25 os han a mano alzada si no tienen inconveniente

Voz 1410 16:28 la próxima medio hablaremos con la votación electrónica pero voy a pedirles por favor que no tener inconveniente de acuerdo señor Secretario

Voz 0622 16:39 miedo escénico al margen esta vez sin error el pleno ha reprobado a Dancausa por su hiperactividad a la hora

Voz 12 16:45 de frenar los acuerdos alcanzados con los indicó

Voz 0622 16:47 es para mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal el PSOE considera que a la delegada se le ha ido la mano en sus acciones contra los empleados del Ayuntamiento ciudadanos dice que la reprobación quedará en papel mojado y que se está engañando a los empleados el PP en fin opina en cambio que esta iniciativa no es más que una vendetta

Voz 0824 17:09 gracias Felipe la delegada del Gobierno laico

Voz 0138 17:12 reprobada Concepción Dancausa volvía esta mañana a defender su gestión y la cantidad de recursos que ha presentado contra decisiones del Ayuntamiento dice que simplemente ha actuado conforme a la ley

Voz 7 17:21 la alcaldesa tendrá que explicar las razones de esta reprobación que ella conoce perfectamente porque además por su formación

Voz 0824 17:28 jurídica

Voz 7 17:29 sabe que yo lo que he hecho es cumplir la ley luego por tanto de las explicaciones las tiene que dar ella yo creo que han explicado suficientemente señalado la gravedad de esta cuestión no de que yo creo que los cargos públicos evidentemente podemos ser reprobados tenemos que estar siempre presentes para ello dispuestos pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una una una un peso para reúne una causa real y que desde luego esa causa nunca puede ser cumplimiento de la ley

Voz 0138 17:54 el pleno ha comenzado hoy lo escuchábamos al principio con la lectura de un manifiesto a favor de las mujeres de sus derechos que todos los grupos han aprobado por unanimidad luego lo que hagan el ocho m es otra cosa la situación es un reflejo de lo que va a pasar a nivel nacional Partido Popular y Ciudadanos no piensan secundar la huelga el Partido Socialista sólo apoya los paros parciales impide respetos respeto lo ha hecho esta mañana Purificación Causapié a quiénes como Cifuentes han presumido de que ese día van a trabajar más que ningún otro

Voz 1752 18:24 es que es una falta de respeto hacia muchas mujeres que no tienen la posibilidad de hacer huelga a la japonesa porque no tienen trabajo es una falta de respeto al movimiento feminista que ha trabajado en este país para algunas de las que de las que quieren hacer huelga a la japonesa estén hoy en el sitio donde está tengan la posibilidad nosotras de ser concejalas otros de ser diputadas otras de ser presidenta así que al menos les pediría un poquito de respeto hacia esa gente que sale a la calle y que no tiene ningún puesto ni ningún cargo de responsabilidad pero piensa pelea lucha cada día porque muchas mujeres hayamos tenido la oportunidad de estar donde estamos

Voz 0138 19:07 sí ahora Madrid al estilo de Podemos responde a la llamada de la huelga feminista de veinticuatro horas Carmena y sus concejalas no van a trabajar ese día aunque hoy hemos sabido que se adelantará al miércoles la reunión de la junta de Gobierno que habitualmente se celebran los jueves Celia Mayer es la delegada de políticas de género y diversidad

Voz 1752 19:24 en principio la junta de gobierno que como sabéis usar los jueves y estaba prevista para el jueves a la trabajar de día y la rueda de prensa posterior también se va a cambiar de día las actividades que tenían prevista las concejalas de los distritos

Voz 1018 19:37 como por ejemplo las bodas

Voz 1752 19:38 van a ser hechas por los concejales varones de Ahora Madrid es decir vamos a sustituir los turnos de trabajo de las mujeres ese día además ese día todas hemos vaciado nuestras agendas y participar

Voz 1018 19:48 vemos en las diferentes movilizaciones de actividades que se plantearán en la sede de Madrid dos de la tarde y veinte minutos seguimos

Voz 0138 20:00 todavía del pleno como les hemos adelantado esta mañana también se ha aprobado una iniciativa impulsada por ahora Madrid y PSOE para ampliar el concepto de violencia machista a todos los tipos de violencia sobre las mujeres se van a incluir los asesinatos de los menores a manos de sus progenitores ya los hijos de las víctimas también los crímenes cometidos en contexto de violencia sexual tal de prostitución y a las víctimas consideradas indirectas esta decisión implica la puesta en marcha del protocolo de condena en todos los casos que antes quedaban fuera sobre la situación de la mujer y en concreto sobre la huelga del próximo ocho de marzo vamos a debatir también en un programa especial de A Vivir Madrid el próximo domingo lo vamos a celebrar en el teatro Lara con acceso libre hasta completar aforo entre otras personas vamos a contar con la experta en violencia de género Belén Prado con Cristina Almeida las actrices María Botto y ahora Garrido con Rafaela Pimentel del colectivo territorio doméstico con la periodista y escritora Nuria Varela también con la monologuista Pamela valenciano Madrid Páramo para cambiarlo todo

Voz 13 21:00 escaramuza cada día para cambian para acabar con la brecha salarial contendrá audiencia machista ni una camino para

Voz 0824 21:07 lograr la igualdad

Voz 13 21:08 ya ya ya pasará en Madrid el ocho de marzo lo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara ven a verlo ya escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 14 21:30 pues sí

Voz 0138 21:38 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista donde y

Voz 0747 21:42 es importante que sea un dentista Hinault un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza poco en al colegio de odontólogos yo esto matutinos preocupados por tu salud

Voz 12 21:58 para empezar bien dos mil dieciocho hay que verlo todo perfecto ópticas quiere ayudarte con un cincuenta por ciento de descuento en los cristales de Tous nuevas gafas queremos que nuestra experiencia te ayuda en tu futuro tus gafas de lejos de cerca o progresivas con el cincuenta por ciento de descuento en los cristales hasta el veintiocho de febrero sólo en tu óptica Roma más cercana y en óptica Roma punto com

Voz 15 22:18 tú necesites financiación para tu prime liquidez busca inversión para tu negocio la Comunidad de Madrid a través de Aba en Madrid te lo pone fácil con el Plan de Autónomos disponemos de más de sesenta millones de euros para operaciones si eres autónomo tú eliges el importe y el plazo más información en Aba en Madrid punto Es en la calle Jorge Juan treinta en el noventa y uno cinco setenta y siete setenta y dos setenta aval Madrid

Voz 1018 22:43 patatas fritas pero no tienes el colesterol alto me has pillado

Voz 16 22:47 el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud por eso vive con con levadura de Arroz rojo fermentado y diez miligramos de Mónaco Lina K de ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre vive con el por qué de laboratorios

Voz 1018 23:05 culta con tu farmacéutico dietista yen para farmacia

Voz 17 23:08 mundo natural punto es

Voz 2 23:10 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 0138 23:16 víctimas del aceite de colza se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de políticas sociales para pedir que la Comunidad renueve el convenio con el Instituto Carlos III para seguir investigando sobre esta enfermedad del anterior acuerdo venció a principios de este año Laura Marcos buenas tardes qué tal buenas tardes son supervivientes de un envenenado tanto que desde hace treinta y siete años se ha cobrado dos mil quinientas vida

Voz 1018 23:38 no vamos a mejor vamos a peor porque además sufrimos si tenemos estemos veinte años más

Voz 0138 23:44 hipertensión pulmonar problemas neurológicos calambres muchas más secuelas que según su portavoz Carmen Cortés no están cubiertas ni de lejos por las indemnizaciones irrisorias que recibiera aviesa indebida

Voz 18 23:55 esta acción se dio ideas por esa indemnización es como si no hubiese curado seguimos teniendo que pagar todos los gastos dentales porque tenemos nuestra dentadura está afectada tenemos que seguir pagando podólogo porque nuestros pies están afectados

Voz 0138 24:09 todo esto con la investigación sobre su intoxicación parada a comienzos de este año expiró el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Carlos III y mientras se negocia uno nuevo lo la atalaya otra afectada alerta de las consecuencias

Voz 19 24:21 esta investigación ya no solamente sirve para nosotros es que son nuestros hijos no sabemos lo que hemos transmitido a los hijos

Voz 0824 24:29 hemos tenido después deleitó

Voz 0138 24:31 la acción ahora mismo no hay Centro de Referencia Estatal los primeros catalogados como víctimas de una enfermedad rara en España exigen que se les conceda la incapacidad para que no tengan que trabajar hasta los sesenta y siete años en el sindicato no de maquinistas de Metro quiere convocar varios días de huelga en marzo para protestar por la falta de diligencia según dice de la dirección de Metro tras confirmarse un caso de cáncer por amianto de un trabajador los empleados vienen denunciando que no se han llevado a cabo los protocolos de seguridad ya en dos mil tres metro admitían un cuestionario la presencia de amianto en sus instalaciones pero no consideraba entonces necesario poner en marcha ningún sistema de prevención Sara selva había amianto entre

Voz 0020 25:10 nadie más de sesenta estaciones y metro lo ponía por escrito en una encuesta que envió a la Comisión Nacional de Salud de Seguridad en el Trabajo hace quince años sabían que había amianto pero no tenían constancia de cuantos trabajadores podían haber manipulado ese material o habían estado expuestos además no consideraba necesario realizar reconocimientos médicos los sindicatos denuncian que no ha hecho nada hasta hace un año cuando se supo de ese caso de cáncer José Ignacio Rodríguez delegado de Comisiones Obreras

Voz 0578 25:33 ellos constatan que está presente en todos eso lo nombra el material eso enamorado estaciones muy bueno pero vergonzoso la repuesta la desde el punto de vista la respuesta no es necesario no sobrepasar reconocimiento específico porque no aparece ninguna patología la vigilancia esas o no informar ni ni formar a los trabajadores

Voz 0020 25:53 esa falta de diligencias la razón por la que el sindicato de maquinistas como decías convoca esos paros en nueve trece y quince de marzo la inspección de trabajo ya multó a Metro con ciento noventa mil euros por no garantizar la salud de seguridad extrabajadores un acta de infracción que Metro va a recurrir porque según dicen sí tomaron las medidas necesarias

Voz 0824 26:09 sobre metro aunque ya no hablamos de amianto en unos días la Comunidad de Madrid comenzarán las obras de reforma y modernización de la estación de metro de Gran Vía obra

Voz 0138 26:17 es que además servirán para unir esa estación con la de Cercanías de Sol todo ello Javier Jiménez vagas Si los restos de la antigua estación de Gran Vía los restos de un pasillo que sirvió en su momento de Hole Ike datan de mil novecientos treinta y cuatro no lo impide

Voz 0887 26:30 sí un pasillo abovedado de unos cinco metros de ancho que aún conservan los icónicos azulejos visionados

Voz 1018 26:36 se ve en las fotos publicadas por el diario español

Voz 0887 26:38 estos que datan de mil novecientos treinta y cuatro son obra del arquitecto Antonio Palacios él mismo por ejemplo del Círculo de Bellas Artes Alberto Tellería es vocal de la Asociación Madrid cultura y patrimonio

Voz 20 26:49 la ley establece la protección cualquier con el noviciado damos apostólicas en la Comunidad tuvo que paralizar la demolición de Unificado precisamente porque está protegido pero este mismo articulo la ley la estación de metro está en esa misma circunstancia esta edición patrimonio tendría que paralizar las obras crisis en función de que está protegido por ley no se puede demoler estos elementos

Voz 0887 27:07 las obras señalan desde Metro de Madrid no se van a paralizar según la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad los restos ya se conocían restos sin con esos como los denominan que no tienen ningún valor patrimonial no obstante dicen parte de ese pasillo abovedado ya está integrado la reforma reforma que como decías comenzará en apenas unos días

Voz 0138 27:24 no gracias Javier y la Guardia Civil ha desarticulado una red integrada por diez personas que robaba casi de forma exclusiva en casas de empresarios chinos Se les imputan diez atracos cometidos en el sur de la región en

Voz 0824 27:35 los últimos dos meses Alfonso Ojea utilizaban

Voz 0089 27:38 la dio balizas que situaban en los bajos de los coches de sus víctimas y además colocaba micro cámaras de televisión en las zonas comunes de las viviendas que iban a asaltar Julio Martín Puerto es el jefe del grupo de investigación de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil

Voz 21 27:52 colgándolo en un medio de transporte pues poder controlar los movimientos de de ese vehículo pues el tiempo que dure la batería que que ya dependiendo de de la misma es mayor o menor colocaban cámaras entonces las imágenes que se captan en este caso se transfieren a distancia con una tecnología wifi se pueden visionar pues en un teléfono móvil en una Tablet o en un ordenador

Voz 0089 28:18 han logrado un botín de más de noventa mil euros en dinero en efectivo joyas y móviles de última generación las denuncias de la comunidad china en Madrid ponían a los agentes sobre la pista

Voz 22 28:31 cómo hago saber lo que ha pasado a las tres de la tarde en el mundo del deporte es fácil sólo tienes que sintonizar Deportivo dos qué tal muy buenas tardes nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias con Francisco José Delgado Gal

Voz 0138 28:56 pues con los deportes terminamos iban Álvarez buenas tardes

Voz 0931 28:59 qué tal Cristina buenas tardes jornada de luto en el fútbol español por el fallecimiento de Enrique Castro Quini pero la Liga continúa en primera división y se va a guardar un minuto de silencio en honor del brujo en todos los estadios entre ellos está lógicamente el Coliseum Alfonso Pérez donde a las siete y media de la tarde se va a disputar el Getafe Deportivo de la Coruña partido que no podrá jugar por la cláusula del miedo y que se une a las bajas de Markel Bergara y Flamini por lesión dos horas después a las nueve y media de la noche derbi madrileño madrileño en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Leganés Savic y Lucas Hernández son baja por lesión mientras que Miguel Ángel Moyá ya se encuentra en San Sebastián tras cerrar su fichaje por la Real Sociedad en lo que respecta al Leganés seis ausencias para Garitano sí o Rubén Pérez por sanción brasa NAC y manos

Voz 0887 29:38 el profesión y además ayer se juega

Voz 0931 29:41 el Espanyol uno Real Madrid cero y un último apunte de fútbol sala Inter Movistar cayó eliminado en las semifinales de la Copa del Rey de fútbol sala

Voz 0824 29:48 gracias Iván nosotros nos vamos pero sigue Hora catorce en la Cadena SER hasta

Voz 2 29:52 en Canarias

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos es una pasada nada encanta está muy precioso para andar más o menos ahí

Voz 12 30:25 tenis un poco de caos si además con temas de autobús iraquí ha tenido problema también me extraña mucho que después de haber anunciado

Voz 1018 30:34 semejante temporal no hayan hecho nada bueno craneales muy bonitas además una reserva de agua de la que seguimos muy necesitados pero claro causa muchos problemas sesenta y tres vuelos sean desde que suspende durante la mañana por las dificultades para operar en algunos aeropuertos y en las carreteras siguen las complicaciones aunque parece que menos que a primera hora DGT Alfonso Martínez saludos nuevo

Voz 4 30:54 buenas tardes en este instante de la red principal está cerrada al tráfico por nieve la A uno en Álava a su paso por allí es necesario el uso de cadenas en la CBS

Voz 0824 31:02 en Girona a la altura de Espinel ves en Álava

Voz 4 31:04 en la uno entre Green hoy arroba y en Huesca en La dos a su paso por Fraga en la A veintidós entre altos Rincón y Barbastro del A23 desde gallego hasta Calde Arenas les informamos que en Cataluña está restringido el tráfico a vehículos pesados de más de siete toneladas y media en todas las vías catalanas helados está produciendo el embotellamiento de camiones en el kilómetro ciento treinta y cinco y ciento sesenta y siete dirección Barcelona el temporal de nieve afecta a esta hora doscientas cincuenta carreteras y puertos de montaña en todo el país vendidos se encuentran cerrados al tráfico y setenta y dos requieren el uso de cadenas lo peor lo encontramos en Asturias Huesca Teruel Castellón Palencia Soria de las comunidades de Cantabria Catalunya

Voz 1018 31:40 gracias tráfico vamos a buscar dos instantáneas desde Euskadi Cataluña quizá los las comunidades más afectadas por este nuevo temporal empezamos en Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1643 31:49 sigue la normalidad en la mayor parte de carreteras y escuelas de Cataluña porque las previsiones iniciales de mucha nieve han acabado resultando ser menos graves de lo esperado pero lo más llamativo aquí es que desde las cuatro de la tarde de ayer

Voz 1018 31:59 a los camiones no pueden circular por Cataluña

Voz 1643 32:02 ha sido una restricción que sigue hasta ahora y que amenaza con quinientos euros de multa a quienes el asalto y eso ha provocado que las áreas de servicio que están en las entradas a Cataluña por Aragón la Comunidad Valenciana o Francia estén llenas de camiones eso es lo que le ha ocurrido Vicente un transportista que iba de Valencia Alemania que desde las seis de la tarde de ayer está parado esperando

Voz 23 32:20 y han cortado el tráfico cortado tras porque porque dice que iba a llevar uno nevado y se ha calculado que hay dos mil quinientos camiones aquí hombre tú date cuenta que hay aquí hay camiones con cerdos camiones con ovejas hay gente que lo lleva comida gente está equipos que trina ahora pasaba por toda la escuadra y le preocupa hoy a saldremos a tarde o mañana por la mañana libre yo lo mejor gasto

Voz 1643 32:41 la Generalitat responde que es mejor prevenir que curar y que no se les puede acusar de no haber avisado con tiempo de esta restricción y los operadores de transporte aseguran que todavía no saben a lo que lo que van a ser estas pérdidas económicas que la restricción lo que supondrá la restricción y que se esperan a decidir si toman medidas contra la Generalitat además hoy se ha cancelado el transporte escolar en toda en toda la Comunidad

Voz 1018 33:02 en Euskadi los aeropuertos intentan recuperar la normalidad Jon Rojas

Voz 0975 33:06 sí bueno de hecho Euskadi ha recuperado la normalidad tras una mañana muy complicada sobre todo en Vizcaya donde hacía treinta y tres años que no se vivía una nevadas semejantes sea reabierto la circulación de camiones ya haya ahora mismo diez kilómetros de retenciones en la frontera con Francia los aeropuertos ya funcionan pero en el de Bilbao se han cancelado hoy treinta vuelos sean suspendidos servicios de autobús ha habido retrasos en trenes en metro ciento cuarenta colegios han cerrado sus puertas los hospitales han retrasado operaciones y lo más grave un hombre de sesenta y cinco años ha fallecido en Galdakao tras resbalar con la nieve y golpearse la cabeza en el canto

Voz 1018 33:42 martes veintiocho de febrero Javier Álvarez y Rafa Bernardo los explicaran un par de minutos el alcance de la sentencia del Supremo que confirma que es el cliente y no el banco el que debe asumirlo más costoso de una escritura de hipoteca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y conocer el Martín e Isabel Quintana buenas tardes

Voz 4 33:59 tardes completamos el dibujo más complicaciones

Voz 1018 34:01 de qué muy importantes para el Brexit Antonio

Voz 1965 34:04 sí es la Unión Europea ha presentado el primer borrador para el acuerdo de pide por ejemplo que el Reino Unido asuma que va a haber frontera con Irlanda responde el Gobierno británico que no va a aceptar ese borrador Theresa May es la primera ministra del Reino Unido

Voz 1018 34:15 el borrador del documento que ha publicado la Comisión llega implementarse amenaza la integridad constitucional del Reino Unido he dicho con total claridad al Presidente Juncker que nunca lo haremos reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament estudia si ya

Voz 7 34:30 han al pleno de mañana las enmiendas de la CUP que proponen entre otras cosas ratificar la declaración unilateral de independencia el presidente del Parlament no las ha tramitado en solitario para que no se interpretara como una desobediencia al Constitución

Voz 1018 34:41 cambios en los atestado la Guardia Civil acusa a los Mossos

Voz 1965 34:43 escuadra de eliminar datos que mostraban que hubo actos violentos por parte de los concentrados el pasado veinte de septiembre además la juez Lamela citado a declarar como investigados en marzo el ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario catalán de Interior César Puig presupuestos o elección

Voz 7 34:57 los Sánchez exige al presidente del Gobierno que acelere la aprobación de los Presupuestos Generales o sino se vaya a las urnas podemos llama al PSOE a su esfuerzo escuchamos a Sánchez y Rafa mayor

Voz 6 35:07 si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos lo que tiene que hacer es convocar a los españoles a las urnas que haya una mayoría alternativa

Voz 1643 35:15 a ver que este señor de Pontevedra no tiene muchas ganas de marcharse que no se va eh que hay que echarle cuanto

Voz 1965 35:21 la presidenta de Andalucía espera que el Gobierno dé luz verde pronto a su petición para que esa comunidad se financia en los mercados cuanto antes Susana Díaz en la SER

Voz 5 35:28 estamos convencidos de que no se pondrán obstáculo yo creo que no hay excusa para que no digan que no dijera inmediato no hay excusas para que no sea

Voz 1965 35:35 hoy la Federación de Municipios y Provincias ha remitido al Gobierno la lista con las inversiones que desean hacer los ayuntamientos con el que estaba preparada

Voz 0824 35:42 el ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra

Voz 7 35:45 cree que nuestro país tenía recursos para hacer frente a la crisis con lo que se sabía en ese momento también ha dicho en el Congreso que avisó de las necesidades de Catalunya casa cuando se hizo cargo de la entidad

Voz 1018 35:54 el presidente de la Diputación en tanto que resultan soldador ha considerado imprescindible al cambio de rumbo decisión de abandonar la presidencia sin no se había producido

Voz 1965 36:04 en mil euros hasta tres de cada diez universitarios que tienen además un máster llevan trabajando de dos a tres años no gana más de mil euros y uno de cada diez cobra incluso menos de seiscientos según el último barómetro del Observatorio de Empleo Universitario Roberto Fernández presidente de los rectores

Voz 1234 36:19 el tema de la empleabilidad es un tema de Estado se nos exige que seamos el Fórmula uno del progreso de nuestra sociedad trece Nos da presupuestos utilitario

Voz 1018 36:28 no tendida el presidente de Afganistán defiende que los talibanes sean reconocidos como grupo político para avanzar en el asentamiento de la paz en el país también ha propuesto una reforma de la Constitución

Voz 2 36:40 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 9 36:45 José Antonio el telegrama es para Benjamín Netanyahu señor primer ministro de Israel era obligada su decisión de retirar las medidas legales y fiscales que iban a desencadenar expropiaciones de terrenos religiosos e imponer tasas locales de las que han estado exentos desde la fundación del Estado judío hace setenta años la reacción de la jerarquía eclesiástica clausurado de modo indefinido a la basílica del Santo Sepulcro salía en defensa del statu quo que ha regido desde el imperio otomano recuerde que el arma nuclear no lo es todo y que el cristianismo y el islamismo tienen un alto poder pole mojen

Voz 1018 37:24 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hoy Noema Valido la técnica Isabel de Carlos Cala en la producción y antes de conocer el pronóstico del tiempo volvemos en directo a Gijón a la despedida a Enrique Castro Quini en el estadio de El Molinón que aparte

Voz 1643 37:36 tilde Daura llevará su nombre en verano

Voz 4 37:39 miles de personas han pasado ya por la capilla ardiente de Enrique Castro Quini a esta hora hay cientos de seguidores rodeando una de las esquinas del estadio para despedir al brujos espera la llegada de José Ramón Lete secretario de Estado para el Deporte mientras justo ahora la plantilla del Sporting rinde un precioso homenaje en privado al ganador de siete trofeos Pichichi

Voz 1018 37:58 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:00 poco a poco la cota de nieve va subiendo deja de nevar en puntos donde no es habitual pero mucha tensión hasta el final de la tarde en Navarra al norte de Aragón y de Cataluña ya que seguirá nevando en prácticamente cualquier cota y la nevada más intensa las próximas horas la esperamos en toda la cara sur del Pirineo acumulaciones que puede superar el medio metro hasta la próxima medianoche mucha atención las próximas horas al riesgo de aludes ir poco a poco la lluvia también va ganando protagonismo lo hará más los próximos días afectando

Voz 0824 38:26 prácticamente toda la Península sobre todo Sistema Central

Voz 0978 38:29 Del Valle del Guadalquivir en el Mediterráneo de momento esta lluvia no será tan intensa las tormentas todavía pueden descargar en Canarias

Voz 2 38:36 hora catorce Cadena SER tiene su minuto claro Nau para aquí

Voz 12 38:47 a que empiecen a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixa

Voz 1018 38:50 Bach now hacerla

Voz 2 38:53 te aquí aquí allí y sobre todo ahora

Voz 12 38:57 descubre ya nadie

Voz 24 38:59 Saban ahora en general

Voz 25 39:02 Tica miramos portó audición como has dicho sí sí lo has ido bien ahora en General Óptica también cuidamos de tu audición vena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Oncología queremos una revisión gratis de Yoigo hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en audífonos que leerá el óptica cuidamos de tu mirada

Voz 12 39:21 afición que dice son los bancos que te cobraron gastos de formalización de tu hipoteca OCU defiende mis los que te incluyeron una cláusula suelo Jude recuperar minera llámanos novecientos novecientos siete seiscientos estamos aquí contamos con el apoyo de más de doscientos cincuenta mil hacia entrar en ocu cláusulas abusivas o RG llama el novecientos novecientos siete seiscientas no está solo en Jazztel sabemos que necesitas muchos datos para Cotillard las redes sociales subir Stories ver toda la temporada de esa serie pues bien aquí van once pedazo de gigas para tu móvil por sólo diez euros al mes al contratar la fibra de Bilbao lleva cincuenta tres y una tablet gracias

Voz 0824 39:57 this llamado gratis el quince diez

Voz 26 40:00 al quince diez entre ellas tal punto

Voz 2 40:03 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos ahí estaremos por explicar

Voz 1018 40:09 el si de paso de los otros alcance de la sentencia del Supremo que da la razón a los bancos y considera correcto que sea el cliente el encargado de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que por otra parte suele ser lo más costoso cuando tenemos que recurrir una hipoteca para poder comprar un piso una vivienda la casa Javier haber buenas tardes

Voz 0689 40:24 buenas tardes José Antonio a veces posibles posible en el Pleno de la Sala Primera de la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo ha resuelto por unanimidad dos reclamaciones que habían sido presentada por consumidores contra las cláusulas de escritura de préstamo con garantías hipotecarias que atribuía como sabes a los particulares todos los gastos e impuestos generados por este tipo de operaciones y el Tribunal Supremo no les ha dado la razón son como saben todos aquellos que tienen hipoteca en la formalización de una hipoteca hay varios gastos el mayor de todos el más costoso es el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuyo porcentaje varía según la comunidad autónoma según ha dicho hoy el Tribunal Supremo debe ser el cliente quién asume en su totalidad los gastos generados por esta operación coloque la sentencia falla a favor de los bancos no ve abusivo cargará al cliente este impuesto de las hipotecas así pues para constituir el préstamo ante un notario el pago incumbe al titular de la hipoteca es decir al cliente pero en cambio los impuestos que hay que pagar por el documento original que se redacta en el notario se abonará por partes iguales entre el banco y el cliente mientras que las sucesivas copias esas otras copias que pedimos de esos documentos notariales que se quieren obtener deberán pagarlas quien la solicite

Voz 1673 41:31 este fallo desde luego no afecta a los GAL

Voz 0689 41:33 los de formalización de las hipotecas como son el registro o la notaría que deben ser asumidos por el banco como ya declaró el Prodi

Voz 1018 41:40 el Tribunal Supremo pues eh muchas veces Javier esto lo que apunta la sentencia del Supremo y que sin duda deberán tener en cuenta las personas que estén pendientes de constituir o no hipoteca o que haya iniciado algún tipo de reclamación que definitiva hipotecados o hipotecar les por eso hemos hablado con representantes de colectivos de consumidores para saber qué alcance tiene el fallo que hoy nos ocupa Rafa Bernardo

Voz 0887 42:00 las asociaciones de defensa de los clientes de banca no oculta su decepción con el Supremo aunque temían un fallo así Patricia Suárez presidenta de a su fin

Voz 27 42:07 a los consumidores es un palo porque creemos que en el Tribunal Supremo da pasos talante pasos para atrás si me lo permites

Voz 0887 42:14 en todo caso dicen las organizaciones la pelea continúa desde Adicae creen que el fondo del asunto todavía no se ha resuelto que el impuesto de actos jurídicos documentados lo pague el prestatario es una decisión política de los gobiernos dice su presidente Manuel Pardos

Voz 1397 42:25 eh eso eso acabará discutiendo S pues porque todos los gastos de una hipoteca el Supremo ha dicho que es imposible ponerse al consumidor vienen en la sentencia y no creo caía Fuentesnuevas y no remitido a la Sala de lo Contencioso administrativo

Voz 0887 42:47 así que además de seguir con las reclamaciones por el resto de gastos de formalización de la hipoteca el caso de este impuesto no ha terminado su recorrido judicial insiste Suárez

Voz 27 42:54 esa Europa iremos a Europa y veremos si no nosotros tenían que devolver todo al final Pizzi no tienen que descolgarse con un Real Decreto Ley con más juzgados especializados

Voz 0887 43:05 las asociaciones recuerdan que en una hipoteca media de doscientos mil euros los gastos de constitución son aproximadamente de unos cuatro mil euros de los que la mitad son el impacto

Voz 1018 43:12 de banco ha sido uno en concreto habló de mucho esta mañana en el Congreso de los Diputados porque en la comisión que investiga el rescate financiero ha comparecido Narcís Serra que fue presidente de Catalunya Caixa la entidad que según el Tribunal de Cuentas más dinero público necesitó para su rescate doce mil seiscientos setenta y seis millones de euros unos trescientos más que Bankia según Serra ya en el año dos mil seis alertó entre otros al Banco de España ya a la Generalitat de Cataluña sobre la situación financiera de la entidad y la conveniencia de un cambio de rumbo según él parece que no le hicieron mucho caso de Adega

Voz 0605 43:41 sin reproches a su gestión Narcís Serra ha defendido que advirtió hasta en dos ocasiones de la elevada esposa

Voz 0138 43:46 el ladrillo de Caixa Cataluña

Voz 0605 43:49 Banco de España a la Generalitat a la Diputación de Barcelona y alertó también en la propia entidad de la que Serra era presidente no ejecutivo pero cuando se está ganando tanto dinero es difícil cambiar muy difícil convencer

Voz 1018 44:04 aún tres entidades fundadoras que se quiere hacer un cambio del Ejecutivo cuando la entidad está ganando más dinero que nunca

Voz 0605 44:15 era el modelo de negocio de las cajas de ahorro que veían crecer su rentabilidad apoyadas en el sector inmobiliario ha dicho además que la entidad se mal vendió pero en cualquier caso ni los más pesimistas previeron el tsunami que se nos venía encima con la crisis

Voz 1018 44:30 de Banco de hipotecas claro eso de pedir un préstamo para comprar un piso debe sonar Casia chino la mayoría de jóvenes que tiene ingresos mensuales por debajo de los mil euros jóvenes incluso con formación universitaria muy cualificada y que según el último barómetro elaborado por la Conferencia de Rectores no llega a ese nivel de ingresos en un treinta por ciento de los casos

Voz 0907 44:49 estamos hablando subrayó de los que tiene

Voz 1018 44:52 en un máster Adela Molina un veintisiete por ciento