Hora 14 (01/03/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes las movilizaciones de los pensionista llegan al Congreso de los Diputados los partidos de izquierda representados son el Pacto de Toledo es decir PSOE y Podemos plantean formalmente que las futuras revalorizaciones se realicen en función del IPC ciudadanos guarda silencio y todo dependerá de la decisión final que adopte el Partido Popular Eladio Meizoso

Voz 0527 00:42 hoy y Unidos Podemos con audiencias que reabrir la recomendación dos del Pacto de Toledo y que esa revalorización de las pensiones

Voz 1018 00:49 cule al IPC para que no pierdan poder

Voz 0527 00:51 incisivo dicen que esto tiene ya el respaldo de una amplia mayoría en el Congreso y esperan que ciudadanos que hoy no se ha pronunciado en la comisión se sume también tras las declaraciones de Luis Rivera esta misma mañana en la Cadena SER se volverá sobre todo este asunto el próximo día siete en casas reúne de nuevo la comisión del Pacto de Toledo

Voz 1018 01:08 centenares de pensionistas se concentrará esta hora frente a las puertas del Congreso después de las nuevas movilizaciones de mediodía R que recorrieron las principales ciudades de nuestro país para denunciar la precariedad en la revalorización de este año apenas unos céntimos a muchos casos

Voz 0527 01:24 es lo otro al Alfaro

Voz 1018 01:27 oculto y Rajoy sobre la situación que puede pasar

Voz 1487 01:30 estatura política ha dicho algunos dirigentes del PP admite

Voz 1018 01:33 privado que el presidente no escucha las peticiones de sectores sociales tradicionalmente próximos al partido hasta el punto de que se propone comparecer en el Congreso para un debate monográfico lo anunciaba esta mañana en Telecinco

Voz 1487 01:44 este no es un problema de que yo no quiera sufre las yo quiero las pero es un problema de poder hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos de hecho yo voy a pedir ahora hoy lo voy a pedir comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre las pensiones

Voz 1018 02:01 estamos hablando todo caso de un asunto que afecta más de nueve millones de personas y los obispos piden por su parte un acuerdo político de todos José María Gil Tamayo el portavoz de la Conferencia Pisco

Voz 1434 02:09 con una llamada

Voz 1673 02:10 a que todos los fuerzas políticas y sociales implicadas la solución de los problemas de los pensionistas olviden los hechos diferenciales de contraposición política trabajen por asegurar a nuestros mayores que ciertamente han sido el gran colchón en la crisis sobre todo en las familias más empobrecidas puedan llevar a cabo pues una un desarrollo de pensiones dignos y al mismo tiempo estable que no les ponga en situación de preocupación a las generaciones futuras

Voz 1018 02:38 la mínima subida de las pensiones también tiene consecuencias económicas a la hora de acudir a la farmacia el medicamento que sacó el sistema más de cuatrocientos eh fármacos ha traducido en incrementos de precios de hasta el setenta y cinco por ciento en muchos de ellos los utilizan las personas de base edades la denuncia el diputado socialista Miguel Ángel Heredia

Voz 1555 02:53 ha hecho llamativo que mientras que los medicamentos que están recogido dentro del Sistema Nacional de Salud han bajado el precio

Voz 0887 02:59 en este caso concreto se han incrementado un setenta y cinco

Voz 1555 03:01 el precio no es razonable nuestro mayores necesitan mucho son medicamentos casi a diario

Voz 1018 03:14 os diéramos por supuesto el enredo de cada día al Parlament de Cataluña parece que el de hoy no será tampoco el último Ciudadanos anuncia que recurrirá al TC la decisión de la Mesa del Parlament de dar luz verde a las enmiendas de la CUP pese a que no se vayan a votar en el pleno de hoy que ahora mismo continúa en marcha Pablo Tallón

Voz 1673 03:30 si el pleno del Parlament está a punto de aprobar el texto pactado por Jones para Cataluña es que la CUP para legitimar a Carles Puigdemont un texto que finalmente no revalida la declaración unilateral de independencia pero en cambio sí reconoce la legitimidad dice literalmente del referéndum de autodeterminación de Cataluña del uno de octubre el pleno empezado con bronca seguido con polémica porque Ciutadans ha insistido en que la Mesa debería abordar la tramitación o no de este punto sobre el referéndum Torrent se ha negado los de Arrimadas anuncian en privado que tienen previsto pedir amparo al Constitucional ahora el PSC ha pedido la palabra para leer la advertencia de los letrados la que avisan de que se podría estar vulnerando las interlocutores del TC

Voz 1018 04:05 y una sentencia del Supremo sobre un asunto que provocó gran revuelo social en marzo del pasado año lo Tribunal absuelve a la tuitera murciana Casandra Vera condenado a un año de cárcel por trece comentarios de burla

Voz 1434 04:15 sobre el asesinato de Carlos Blanco

Voz 4 04:17 el Supremo asentado cordura ahí ha dicho es esto por supuesto no debe ser castigado a nivel personal o un gran peso de encima ha sido casi dos años de procedimientos judiciales que herencia realmente ahora es volver a y volver a nuestra a una vida normal

Voz 0202 04:34 además medios aéreos acuáticos y doscientos efectivos siguen buscando abrí el el niño de ocho años que desapareció hace cuarenta y ocho horas en Níjar en Almería cuando iba a jugar con un amigo hasta ahora no se ha hallado una sola pista

Voz 1915 04:45 tres de cada diez mujeres trabajadores corren riesgo de exclusión y pobreza el número de paradas entre las mayores de cincuenta y cinco años se ha duplicado en la última década son datos extraídos de un informe de Adecco de cara al día de la mujer

Voz 0202 04:56 los trabajadores desplazados sólo podrán preservar los derechos que tenían en España durante un año prorrogable a dieciocho meses a partir de ese momento deberán asumir los del país de destino según ha acordado hoy la Unión Europea

Voz 1915 05:07 el Gobierno vetar la reforma de la Ley de Memoria Histórica que incluya por ejemplo la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos la tramitación parlamentaria de la reforma queda ahora en manos del ciudadano

Voz 1018 05:16 dos y cinco

Voz 1434 05:43 buenas tardes la Comunidad de Madrid investigará la venta de vagones de metro con amianto a Buenos Aires el anuncio lo ha hecho la consejera de Transportes en el pleno después de que la Ser avanzara esta mañana que Metro de Madrid se saltó la ley al comercializar con productos que contenían esa sustancia altamente cancerígena el actual consejero delegado de Metro Borja Carabante vocal del consejo de administración de metro cuando no se hizo aquella venta asegura que tú todo el proceso fue correcto mientras

Voz 0116 06:12 he hecho con todos los informes de asesoría jurídica y más por tanto si existía ese en ese decreto del Ministerio jurídico nosotros seguro que la verdad conocerían yo no yo no la conocían entre otras de dos mil uno y estaba aquí pero que que lo que sí hizo fue con plena garantía

Voz 1434 06:28 dice Carabante que no teme una demanda de las autoridades argentinas la oposición a que Madrid exige explicaciones ante una noticia que agrava una situación ya de por sí preocupante el Comisiones Obreras anuncia que recurrirá los servicios mínimos fijados por la Comunidad para los paros parciales convocados por el sindicato para la huelga del ocho m Jaime Cedrún es su secretario general en la región

Voz 0527 06:53 las dos de Eroski ha planteado eran mayores de los que sepa estar a la última huelga Peral que era de veinticuatro horas que había que hacer una adaptación para dos horas

Voz 1434 07:10 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Diego Serradilla

Voz 0931 07:13 la policía detuvo anoche en cada a un hombre acusado de golpear y agredir sexualmente a su pareja y maltratar al hijo de ambos el colegio del menor avisó a los agentes a los que la mujer aseguró que las agresiones comenzaron cuando ella comunicó a su pareja

Voz 1915 07:25 lo que quería separarse los pensionistas han salido a la calle también aquí en Madrid para reclamar una pensión digna centenares de ellos se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda donde han pedido al Gobierno que la subida de sus prestaciones esté vinculada al IPC

Voz 0931 07:37 las pantallas LED de los escaparates tendrán que pagarse a las diez de la noche para no molestar a los vecinos es una de las normas que recoge la nueva ordenanza de Publicidad aprobada por la junta de gobierno de la capital que también limitará la presencia de lonas en las fachadas de los

Voz 1915 07:49 edificio las urgencias de los hospitales madrileños están saturadas otra vez ahora por el cambio de tiempo que desestabiliza a los pacientes crónica

Voz 1434 07:56 a los ancianos con problemas respiratorios según The

Voz 1915 07:58 CSIF en el Gregorio Marañón han tenido que reabrir las camas que habían cerrado tras la epidemia de gripe

Voz 0931 08:03 en deportes el Atlético de Madrid se pone a cuatro puntos del Barça tras su victoria por cuatro cero ante el Leganés Victoria también del Getafe tres cero sobre el Depor

Voz 1434 08:11 y sigue cambiando la silueta de Madrid se acaba de poner la primera piedra de la Torre que ha leído el quinto rascacielos de la Castellana ahí está Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 08:21 buenas tardes algo más que una quinta torre algo más que un cambio en el skyline madrileño así definen los artífices a este proyecto que se inaugurará en otoño de dos mil veinte aunque los asistentes a este acto mediante unas gafas de realidad virtual ya han podido vislumbrar por sí mismos cómo quedará esta torre de ciento sesenta y cinco metros de altura y en el que estará situado el primer campus universitario una altura de Madrid también un centro Hospital

Voz 1434 08:44 trío de medicina deportiva como polos como

Voz 0887 08:47 viales obra por valor de trescientos millones de euros que durante su construcción generada ochocientos sesenta y cuatro puestos de trabajo en Madrid este proyecto nace de la colaboración público privada ya que se levanta sobre unos terrenos que el Ayuntamiento de Madrid un Consistorio que lo sucedido durante los próximos setenta y cinco años con un canon anual de cuatro millones de euros

Voz 1915 09:15 vamos con la información del Tráfico DGT Antonio Ayuso buenas tardes muy buenas tardes tres alcances están dificultando la circulación en Madrid el primer ha tenido lugar en el acceso desde la A cinco a la M40 y está generando retenciones en dirección a la vía de circunvalación el segundo de Torrejón de Ardoz ocasiona a cinco kilómetros de tráfico lento en sentido a la capital por efecto mirón otros cuatro en sentido a Zaragoza y el tercero la cinco en Alcorcón genera complicaciones de entrada a la capital más dificultades centrada la uno en Manoteras el A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada también en la M40 hay complicaciones entre Coslada Vicálvaro en sentido A tres yp por inundación se ha cortado la vía M seiscientos cincuenta y seis a partir del kilómetro uno y medio debido al desbordamiento de un arroyo así que mucha precaución en todos estos puntos

Voz 1434 10:03 ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Mata

Voz 1915 10:06 eso que hola

Voz 0527 10:08 está aumentando la circulación especialmente en la M30 a la altura de la avenida el Mediterráneo en sentido sur hasta concedió superar

Voz 0931 10:15 el entorno del Puente de Vallecas también destacamos en sentido salida el paseo de Santamaría de la cabeza hacia la A42 así como en el norte del paseo de la Castellana un tráfico algo más intenso desde la plaza de Lima le recordamos que el paso inferior de la plaza de Castilla está abierto pero con estrechamiento de calzada y eso está provocando como decimos un tráfico algo más complicado también a destacar en la zona centro un tráfico muy difícil en las inmediaciones de la Gran Vía así como también el entorno de Atocha

Voz 1434 10:41 diez grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes desde ahora y hasta el final de la tarde las tormentas y el viento tendrán todo el protagonismo rachas que pueden superar los setenta kilómetros con facilidad los cien en la sierra donde la cota de nieve irá bajando hasta los mil doscientos metros de altura cuando estoy más baja desaparecerán las precipitaciones y las tormentas afectarán también cualquier punto de la Comunidad desde ahora hasta las siete ocho de la tarde aproximadamente pueden descargar con intensidad después se abrirán grandes claros en los próximos días el viento seguirá soplando fuerte con algunas pausas y los chubascos y las tormentas el presentarán prácticamente todos los días hasta mediados de la ACB

Voz 1915 11:19 lo que viene el viento ha obligado a cerrar las

Voz 1434 11:22 estas de Valdesquí de Navacerrada están escuchando ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio

todas de la tarde y once minutos falta una semana para

Voz 1434 11:40 el ocho de menos se olviden de que A Vivir Madrid va a celebrar una edición especial el próximo domingo este cuatro de marzo en el Teatro Lara vamos a debatir con expertos sobre la huelga del jueves que viene también sobre la situación general de la mujer en Madrid Páramo para cambiarlo todo

Voz 2 11:57 para acabar con la brecha salarial entre la audiencia y cañones para lograr la igualdad y pasará en Madrid el ocho de marzo

Voz 5 12:06 lo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara era os ven a verlo ya escucharlo con nosotros en director desde las doce del mediodía

Voz 2 12:21 entrada libre hasta completar aforo

Voz 6 12:25 sí sí

Voz 1434 12:29 la sodio pondrán música en directo para el debate vamos a contar entre otras con la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid Lola Moreno con la abogada Cristina Almeida las actrices María Botto y ahora Garrido con Rafaela Pimentel del colectivo territorio doméstico con la periodista y escritora Nuria Varela Icon la monologuista Pamela Palencia no

Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 13:19 la Consejería de Transportes ha anunciado la apertura de una investigación después de que la Seda ya avanzado esta mañana que en el año dos mil once metro incumplió la ley al vender a Buenos Aires varios vagones de una serie que contenía amianto el anuncio lo ha hecho en pleno la consejera Rosalía Gonzalo se investigará decía al tiempo que trataba de quitar toda responsabilidad a los gestores actuales

Voz 7 13:42 por supuesto si ha habido algún tipo de cumplimiento se depurarán responsabilidades claro que sí también hay que abrir una investigación no hay ningún problema para eso pero lo lógicamente lo que no voy a hacer es asumir la responsabilidad de lo que ustedes quieren que son los cien años de metro porque para usted lo ha dicho claramente señor para XX Bosma responsable de los pocos meses que lleva la gestión sino desde el veintitrés de abril de mil novecientos diecisiete

Voz 1434 14:08 Borja Carabante lleva poco más de un año como consejero delegado de Metro pero ya en dos mil once cuando se vendieron esos vagones era vocal del consejo de administración junto a él estaba Ana Botella por ejemplo en la presidencia de metro Juan Bravo el actual presidente de Adif como les venimos contando ese año dos mil once metro vendió vagones de una serie que contenía amianto a pesar de que desde dos mil uno la ley española prohíbe expresamente la comercialización de cualquier producto que contenga esa sustancia que es altamente cancerígena y metro sabía que algunos de esos vagones tenían amianto Javier Bañuelos buenas tardes buenas tardes y en concreto los treinta

Voz 0861 14:46 seis vagones de metro que vendieron argentina en tener amianto así lo reconoció la propia compañía madrileña ocho años antes de aquella venta un informe interno ante misterio de empleo en el que según

Voz 1018 14:56 eran aseguraron que esas unidades de modelo

Voz 0861 14:59 con mil tenían material con ese mineral tóxico aún así lo vendieron por más de cinco millones de euros los vendieron a pesar de que la ley española como decías no lo permitía desde el año dos mil uno en aquel año el Gobierno de Aznar decidió prohibir expresamente la comercialización de

Voz 1018 15:14 cualquier producto que tuviese amianto

Voz 0861 15:17 consejero delegado de Metro Borja Carabante reconoce va a ser que los servicios jurídicos de metro están ahora mismo revisando aquella operación por si hubo algún fallo aunque el máximo responsable de Metro defiende que Argentina sabía perfectamente lo que compraba

Voz 8 15:31 Buenos Aires conocía cuáles eran las especificaciones técnicas de esos trenes yp pasó durante bastante tiempo revisando esos trenes para conocer cuáles eran el estado del mismo las piezas del mismo los componentes del mismo e incluso cuál debía ser el protocolo de mantenimiento de esos trenes

Voz 0861 15:46 Borja Carabante insinúa que desconocía la existencia de la Orden Ministerial del año dos mil uno se escuda en que delegaron aquella operación en los servicios técnicos pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento tal y como recuerdan los abogados y expertos consultados por la SER entre ellos Francisco Puche ingeniero experto en amianto

Voz 9 16:04 las ordenes aunque se desconozcan son obligatorias y el amianto había causado ya demasiado problema en el año dos mil uno como para que se fuese conocido no gravísimo dice que eso no eso de la Unión Europea está muy penalizado vender un producto con amianto a sabiendas a otro país una vulneración grave y es un delito no solamente contra la ley contra la salud pública de otros países

Voz 0861 16:27 la Cadena SER también ha puesto en contacto con SUP T la compañía de metro de Buenos Aires no descartan emprender acciones legales contra Metro de Madrid decidirán qué pasos van a dar en un futuro en cuanto metro les confirme el número de vagones exactamente que les vendieron afectados con amianto

Voz 1434 16:42 los portavoces de los grupos de la oposición coinciden esta información agrava todavía más una situación que ya de por sí es preocupante tras las denuncias de los trabajadores sobre que Metro no ha seguido los protocolos de prevención hasta que el año pasado se confirmó el caso de un trabajador con cáncer de pulmón por su pues

Voz 1018 16:58 sección al amianto vamos a escuchar Ángel Gabilondo

Voz 1434 17:00 el PSOE ha Lorena Ruíz Huerta de Podemos y a César Zafra de Ciudadanos

Voz 0175 17:04 esto no se puede hacer desde el punto de vista legal se puede hacer desde el punto de vista de la mínima solidaridad también con otros países me parece pues e improcedente

Voz 1305 17:13 que es ocultó información el conocimiento de esta noticia agrava todavía más una situación que ya nosotros habíamos calificado de muy grave que Metro de Madrid haya estado teniendo este material tóxico sin poner en funcionamiento los protocolos de protección de los trabajadores de Metro

Voz 0221 17:30 parte más de la gestión del PP Todo por la pasta yo creo que por eso tanto la consejera como el señor Caravan tienen que dar explicaciones porque es un tema muy grave que afecta tanto a los trabajadores del metro de Madrid como posiblemente a muchos usuarios

Voz 1434 17:42 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 2 17:46 Madrid

Voz 1434 17:50 escuchábamos antes a la consejera de Transporte es en el pleno que para defenderse de las acusaciones de los grupos sobre la presencia de amianto en el metro y la falta de protocolo decía que también hay amianto en las cocheras de la EMT bueno pues el Aaiún también no de Madrid acaba de informar sobre las actuaciones que llevó no acabo en la EMT el pasado mes de noviembre cuando se detectó que una contrata no había seguido el plan detrás bajo previsto por la empresa municipal en una Int exhalación con presencia de esa sustancia de amianto inmediatamente Nos dicen se paralizaron las obras se actuó de manera coordinada con el Instituto de Salud Felipe Serrano cuéntanos

Voz 1018 18:25 Fuentes municipales acaban de explicar a la Cadena Ser que sea actuó con total rapidez y eficacia poniendo la seguridad de los trabajadores por encima de todo una actitud que contrasta según el Consistorio con la gestión realizada en metro por la Comunidad de Madrid que ha puesto en riesgo dicen la salud de muchos trabajadores y cuyas consecuencias ahora mismo son difíciles de evaluar pero que pueden ser ser dramáticas el Gobierno de Manuela Carmena considera poco ético el intento desesperado dicen de la Comunidad de Madrid por intentar extender la sospecha para intentar tapar su gestión y la ocultación de los hechos la EMT la EMT explicó en su día que decidió el cierre inmediato y preventivo de dos naves del centro de operaciones de Fuencarral como consecuencia de la realización de unas obras de mejora que estaban siendo llevadas a cabo por una empresa subcontratada en las que no se habían aplicado adecuadamente los protocolos establecidos en la normativa vigente en trabajos sobre cubiertas de uralita

Voz 1434 19:19 gracias Felipe escuchábamos antes a César Zafra sobre este asunto ha hablado incluso de riesgo para los usuarios y pedía explicaciones como hace el resto de la oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la presencia del amianto en el metro César Zafra que hoy ha sustituido al portavoz de Ciudadanos e Ignacio Aguado que está de baja por su reciente paternidad y al que la presidenta Cristina Cifuentes ha felicitado en su primera intervención de esta mañana deseándole que se reincorpore cuanto antes

Voz 7 19:48 señora presidenta buenos días señoría en primer lugar agradecer la pregunta y felicitar al señor Aguado por su reciente paternidad deseándole una

Voz 1434 19:57 pronta reincorporación Aguado de momento está disfrutando de esa baja de paternidad la sesión de hoy en la Asamblea comenzaba con la lectura de una declaración institucional aprobada de forma unánime reconociendo la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía que Justo hoy cumple treinta y cinco años somos costillas

Voz 0272 20:13 desde que más de tres décadas después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid sigue siendo plenamente válida vigente su aspiración de hacer realidad en los principios de libertad justicia e igualdad para todos los madrileños y madrileñas

Voz 1434 20:28 todos están de acuerdo en reformar el Estatuto pero casi ninguno en cómo hacerlo justo a esta hora se están debatiendo con la ausencia por cierto de Cifuentes que no está en su escaño las enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE Podemos al proyecto de ley de reforma del Partido Popular del Partido Popular de Cifuentes los socialistas además han presentado un texto alternativo pero ciudadanos va a permitir que siga adelante la tramitación de la ley del Gobierno regional porque ya ha anunciado que votará en contra de las enmiendas de PSOE de Podemos la formación morada cree que el socio investidura de Cifuentes equivoca el PSOE pide una región

Voz 0193 21:03 Emma consensuada vamos a escuchar a César Zafra de ciudadanos Lorena Ruíz Huerta de Podemos y Ángel Gabilondo del PSOE

Voz 0221 21:11 la del Partido Popular es más parecida a lo que nosotros queríamos porque obviamente nosotros firmamos un acuerdo de investidura con ellos que les obligaba a hacer esa reforma quitan los aforamientos a limitar mandatos a poner la imposibilidad de que un diputado pueda ser alcalde el Partido Socialista ha hecho algo parecido pero mucho más complicado

Voz 1305 21:26 convencida de que hoy mantendrá un discurso durísimo contra el Partido Popular pero a la hora de la verdad votan

Voz 10 21:32 en ellos en todas las en todas las situaciones legales de reformas legales vamos su propuso

Voz 0175 21:38 está conservar eso de los diputados de de una asamblea dividida busquemos consenso llegamos una propuesta consistente

Voz 1434 21:45 bueno la votación se acaba de producir y tal y como estaba previsto las dos enmiendas presentadas por PSOE y Podemos se acaban de tumbar sigue adelante por tanto la tramitación del proyecto de ley de reforma que ha presentado el Partido Popular de Cristina Cifuentes estoy preocupada tengo que gigante a mi hijo al dentista en los sí a dónde ir

Voz 3 25:48 sólo que no soporto yo trabajo

Voz 0277 25:51 ando en la sanidad pública pero como recortan tanto vive con los

Voz 0738 25:55 otro porque no se pudiendo dos critican la subida el cero coma veinticinco por ciento

Voz 1434 25:58 que dicen que es ridícula y exigen hasta el ante el Ministerio de Hacienda unas pensiones dignas el Ayuntamiento de la capital ha aprobado esta mañana la modificación de la Ordenanza de Publicidad Exterior con dos novedades destacadas una que por primera vez regulan las pantallas led instaladas en los escaparates y la otra que se va a regular también la instalación de las lonas en los edificios en obras para que no se eternicen Felipe Serrano

Voz 1018 26:19 si esto supone entre otras cosas que se regula la instalación de esas pantallas LED en los escaparates hasta las diez de la noche hubo antes en caso de molestias a los vecinos la ordenanza permitirá emitir imágenes sin movimiento con un intervalo mínimo de rotación de siete segundos además no podrán producir deslumbramiento ni inducir a la confusión con señales de tráfico tampoco se permitirá el uso de sonido otra de las novedades tiene que ver con las lonas en los andamios a raíz según fuentes municipales de los abusos cometidos

Voz 1434 26:48 además Felipe el Ayuntamiento ha aprobado hoy un acuerdo para fomentar el uso de la energía limpia limpia en las instalaciones municipales

Voz 1018 26:55 se trata del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica renovable en los edificios y dependencias municipales de esta forma las empresas suministradoras deberán acreditar que la energía comercializada es de origen cien por cien renovable tal y como recoge también el plan de calidad

Voz 0861 27:10 el aire Jorge García Castaño concejal

Voz 1018 27:13 economía y Hacienda el acuerdo también fácil

Voz 22 27:15 ETA el acceso a las a las primas a las empresas notan notan grandes por un lado divide en cuatro lotes el acuerdo permite elevar el porcentaje de pago mediante cuotas mensuales del ochenta al noventa por ciento no

Voz 0861 27:27 el de frica que las que las empresas con menos

Voz 22 27:30 la Ciudad financiera puedan puedan aguantar y puedan competir en condiciones más iguales con con las empresas más grandes del del oligopolio energético

Voz 1018 27:37 el lote que da servicio a los edificios municipales desde los que se ofrece ayuda consumidores vulnerables en riesgo de pobreza energética da prioridad también a las empresas que se comprometan a atender a este colectivo

Voz 1434 27:50 no

Voz 4 27:56 triunfa en Youtube y también con su colección de libros juveniles y y mañana estará en el corteinglés de Campo de las Naciones para dedicarte a sus libras mire conocerá este youtuber zaragozano de desbordante imaginación virus te espera mañana a partir de las cinco de la tarde en el Corte Inglés de Campo de las Naciones

Voz 0861 28:13 sabes por porque es súper catorce levanta pasiones

Voz 23 28:17 Masoud premiando porque siempre te trae ofertones vuelve Súper catorce de ahorra más con catorce súper ofertas en sólo diez días como la bolsa de cuatro kilos de naranjas y por dos con cincuenta euros la bolsa o el podio de Galicia por sólo dos con noventa y cinco euros el kilo sólo del uno al diez de marzo

Voz 3 28:35 mamá

Voz 1434 28:45 Iván Álvarez buenas tardes tal Cristina buenas tardes

Voz 0861 28:48 exhibición de Griezmann en la victoria del Atlético de Madrid ante el Leganés póquer del francés que anotó los cuatro goles del Atlético de Madrid cuatro Leganés cero Griezmann tras el partido

Voz 24 28:57 me he podido equivocar pero creo que en el el campo nunca me he equivocado y no hacen nada estoy muy contento y vamos a seguir así que ojalá tenga ese ese cariño hasta hasta el final

Voz 0861 29:06 hasta el final precisamente quiere seguir peleando la Liga al Atlético de Madrid los dispone son segundos con sesenta y un puntos a cuatro del líder un Barça que tiene un partido menos porque juega hoy ante la Unión Deportiva Las Palmas y el domingo el Atlético de Madrid visitará al Camp Nou con el objetivo de seguir peleando por el título de Liga y con un Tomás parte además que ha ampliado su contrato hasta el año dos mil veintitrés el Leganés por su parte encadena ocho partidos sin ganar y es decimocuarto con treinta puntos el otro equipo del sur de Madrid el Getafe ganó tres cero al Deportivo de la Coruña hay ocupa la novena hicieron con treinta y seis puntos y además noticias positivas para el Real Madrid porque Vallejo y Marcelo sean entrenados

Voz 1434 29:39 el resto de sus compañeros así terminamos diez grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como cada tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte horas sigue Hora catorce en la Cadena Ser

Voz 0527 30:20 Pino último pasados de nuevo por Cataluña al aprobado

Voz 1018 30:23 la solución pactada por los independentistas en la que se denuncia la destitución de Carles Puigdemont como ilegal e ilegítima y avala la consulta del uno de octubre Pablo Tallón

Voz 1673 30:32 de hecho este reconocimiento al referéndum suspendido ha motivado una de las principales polémicas del día porque los letrados han advertido de que votarla podría interpretarse como una desobediencia al Constitucional Ciutadans ha pedido que se retire del orden del día pero tu Rense ha negado siquiera a reunir la mesa para abordar este

Voz 0887 30:48 con este texto aprobado en el que se reconoce a Puig

Voz 1673 30:50 Yamón empieza la cuenta atrás hacia la investidura de Jordi

Voz 1018 30:53 si no te ve muy lejos Pablo porque bueno segundos volveremos comunicar contiguo para que nos explique la complicadísima mañana que se ha vivido en la Cámara autonómica en el primer pleno ordinario de la nueva legislatura no sabemos si la Fiscalía moverá alguna iniciativa después de conocerse lo que sacaba de votar en la Cámara de Catalunya si hay otra novedad de la justicia en el Supremo en este caso el juez Llarena declara el procedimiento del independentismo como causa compleja lo que en la práctica permitirá ampliar los plazos hasta en año y medio Pilar Velasco

Voz 0259 31:20 si la prórroga permite a Llarena extender el plazo de investigación del proceso hasta un máximo de dieciocho meses y fijar la apertura del juicio oral de aquí al próximo otoño una decisión motivada por el gran número de investigados la necesidad de estudiar abundante documentación diligencias vinculadas al proceso independentista entre ellas la desviación de fondos públicos o los incidentes procesales en las medidas cautelares la declaración de complejidad se produce con el acuerdo de todas las partes

Voz 1018 31:47 a es resolverá mañana pasa además por las movilizaciones de los pensionistas a pesar de la lluvia el frío el viento miles de personas han salido a la calle en diferentes ciudades para denunciar la mínima revalorización de sus ingresos apenas un cero veinticinco por ciento en el Pacto de Toledo del Congreso PSOE y Podemos plantea ya formalmente que las próximas subidas tome como referencia el coste de la vida el IPC todo dependerá de lo que plantee el PP de la decisión de ciudadanos que al menos por ahora no concreta gran cosa esto es lo que decía esta mañana que la serie Albert Rivera en Hoy por hoy

Voz 1718 32:18 te proponemos nosotros ir al Pacto de Toledo hablar de si hay que actualizar subirá el IPC las pensiones a cambio de reformas en el mercado laboral y reformas en la natalidad en medidas concretas si el PSOE el PP más allá de la batalla electoralista están dispuestos a reformar hoy para pagar las pensiones del futuro entonces llegaremos a un acuerdo ahora sí esto es una subasta de un euro cinco euros a mí me parece absurdo jueves uno de marzo

Voz 1018 32:41 Martín Isabel Quintana buenas tardes trimestrales estamos hablando todos

Voz 1718 32:44 Casandra si el Tribunal Supremo anula la pena de prisión dictada por la Audiencia Nacional contra está tuitera por sus mensajes sobre Carrero Blanco Casandra acaba de estar en los micrófonos de la SER en Murcia

Voz 4 32:53 la Sala de Tribunal Supremo acentuado gordura ahí ha dicho esto por supuesto no deberse traslado a nivel personal o equiparar un gran peso de encima realmente ahora es nuestra con grado era una vida normal

Voz 1018 33:03 menor crecimiento la economía creció en tres con un uno

Voz 1915 33:06 tanto el año pasado según el dato confirmado por el Instituto Nacional de Estadística es un incremento inferior al registrado en dos mil quince y dos mil dieciséis viene impulsado por la demanda interna

Voz 1718 33:15 otro bloque del Gobierno veta a la reforma de la Ley de la Memoria Histórica impulsada por el PSOE porque entre otras cosas considera que costaría mucho dinero en las exhumaciones son las indemnizaciones

Voz 1018 33:23 Margarita Robles pide a ciudadanos que no se suma al Ejecutivo

Voz 0277 33:26 porque ese veto del Gobierno lo que hace es impedir que aquí en sede parlamentaria pueda haber un debate filtrar el resarcimiento moral que muchas personas de su

Voz 1915 33:36 con respeto el juez Castro admite en la SER que no sabe qué va a suceder el día veintiuno cuando el Supremo revisa los

Voz 1018 33:42 cursos a la sentencia del caso Nóos reconoce que resta

Voz 1915 33:44 esta sentencia aunque pueda no compartirla

Voz 1487 33:47 digamos que son más cosas el convencimiento yo tengo un convencimiento detenido tras otro sobre esta sentencia antecedente

Voz 1018 33:59 en persona la Generalitat Valenciana participará en la cama

Voz 1718 34:02 es abierta por las irregularidades en la visita del Papa a Valencia en dos mil seis Ximo Puig ha recordado que ese mismo año fue el del accidente del metro de Valencia

Voz 0887 34:10 y en aquel momento no hubo ni la más mínima sensibilidad es que mientras tanto pasaba eso estaban robando enfrentamiento inevitable El presidente del Consejo

Voz 1915 34:21 europeo defiende el primer borrador para el Brexit antes de almorzar hoy con la primera ministra británica Donald Tusk

Voz 1018 34:27 cree que una unión comercial con Irlanda del Norte

Voz 1915 34:29 es la única manera de reducir la tensión al teatro

Voz 0527 34:32 hasta el momento nadie ha propuesto una idea más inteligente no puede haber una relación comercial exenta de fricciones fuera de una unión comercial del mercado único

Voz 1718 34:42 el acuerdo para los desplazados un empleado de un país de la Unión Europea que trabaje en otro preservará los derechos laborales de su país de origen durante un máximo de un año y medio lo han pactado las instituciones comunitarias que determinan que después deberá asumir la legislación del país de destino trenes con

Voz 1915 34:55 claro está contando la SER Metro de Madrid vendió en dos mil once trenes a Buenos Aires a sabiendas de que tenían amianto material cancerígeno cuya venta prohibe la ley española desde dos mil uno la Comunidad de Madrid lo investigará pero el actual consejero de metro dice que la venta fue correcta

Voz 0116 35:09 esta venta se ha hecho con todos los informes de asesoría jurídica y demás por tanto si existía es en ese decreto

Voz 4 35:15 es esto del Ministerio Público nosotros seguro que la conocer la conocerían yo no yo no la conocía

Voz 1551 35:28 José Antonio el telegrama es para Cristóbal Montoro señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas después de las mareas de profesores médicos no guarda agujas llega la de los pensionistas última a base de sustentación del Partido Popular la pancarta de la Seguridad Social dando cuenta de incrementos infinitesimal es empezar lanzado hacia la insurrección habrá que adoptar medidas audaces como la de rebajar la esperanza de vida para reducir el peso demográfico de ese colectivo Ike así quienes queden que nada más recurrir a los impuestos será imposible porque en vísperas electorales habrá que disminuir los veremos

Voz 1018 36:07 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros vamos todavía en directo a Níjar en Almería donde drones buzos perros doscientos efectivos entre agentes y voluntarios buscan al Gabriel un niño de ocho años desaparecido el martes a mediodía cuando salió a jugar con un amigo de momento no hay parecen ni una sola pista pendiente de ese dispositivo nuestra compañera Rosa Ortiz adelante

Voz 1478 36:25 se oxida aquí en el puesto de mando que organiza de ese dispositivo de búsqueda se sigue sin noticias de Gabriel Cruz el niño de ocho años desaparecido hace ya dos días a las doscientas personas entre efectivos de Guardia Civil ciento doce bomberos Infoca Protección Civil y voluntarios se han sumado a la búsqueda drones de la Policía Local de Níjar la unidad canina de la Guardia Civil el grupo de actividades subacuáticas que busca algún indicio en los pozos balsas de agua que hay por la zona de momento sigue sin haber noticias sobre niño aunque todas las hipótesis están abiertas a medida que pasan las horas toda toma cada vez más fuerza la posibilidad de que nos encontremos ante una desaparición forzada es decir que alguien se haya llevado a Adrián

Voz 1018 37:07 Alicia Molina de Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana han a la producción como siempre Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0861 37:13 situación muy complicada en las próximas horas

Voz 1434 37:16 punto y los tormentos que afecta prácticamente todo el país tanto la Península como los archipiélagos vientos de más de setenta kilómetros por hora serán frecuentes superando los tiene en puntos elevados zonas de montaña tormentas que desde ahora hasta el final de la tarde afectarán todo el centro y sur de la península a medida que se acerquen al Mediterráneo seguirán debilitando Brose iban a reactivar cual dos crezca en Aragón y Cataluña las temperaturas no será muy bajas pero con el viento en algunos momentos la sensación de frío será marcada

Voz 2 38:40 eh

Voz 15 38:40 tiene su minuto a oreja claro Nau para que para que empiece a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de Caixabank now hacerlas desde aquí aquí Heath y sobre todo ahora descubre ya no Caiwza

Voz 3 39:04 el Parlament de Cataluña Pablo Tallón sigues ahí verdad hemos movido hoy decíamos antes que periodista

Voz 1018 39:10 mañana primero de la nuevo de nueva legislatura ha sido muy complicado muy complejo técnicamente políticamente porque al final será debatido elabora un texto consensuado por los grupos independentistas que apoya la legitimidad de Puigdemont que continúa recordemos subido a Bélgica y finalmente ha decidido no votar aunque sí admitir a trámite una enmienda de la CUP que exigía la ratificación explícita de la declaración unilateral de independencia para tenerlo meridianamente claro porque es muy complicado de entender y mucho menos más de explicar lo que han votado es que se apoya Se considera que fue ilegal e ilegítima su destitución hice avala la legitimidad de la consulta ilegal del uno de octubre esto es lo que ha pasado

Voz 1673 39:49 esto es tal cual la mañana empezaba ya con polémica con los miembros independentistas de la mesa avalando de nuevo tras un fuerte debate interno la admisión a trámite de estas enmiendas de la CUP en las que se reafirma van en la declaración de independencia que su gesto que no ha tenido más recorrido porque como decías no sea votado en el Pleno pero con el que varios miembros de la oposición creen que corren pues se ha ganado su primera querella por desobediencia como decíamos los independentistas han pactado no rectificar pero a cambio han acordado un texto de legitimación de Puigdemont en el que también sí se conoce el supuesto referéndum del uno de octubre esto pues ha provocado que la legislatura empiece con un cierto aire de de Javi

Voz 1487 40:27 por qué por qué no hablar lo primero

Voz 1673 40:29 ha pasado es que Ciutadans pedía la palabra instaba Torrent a reunir a la Mesa para que diera marcha atrás en la admisión a trámite de este punto pactado por los independentistas en el que reconocía hoy vamos a escuchar a Carlos Carrizo

Voz 10 40:40 vulnera expresamente el auto del Tribunal Constitucional que ya se refirió sobre eso requiere un acuerdo expreso de la mesa sobre su admisión a trámite

Voz 1673 40:51 de aunque después la oposición ha intentado que tu red leyera en voz alta la advertencia de los letrados que va en esta línea de Carrizo Osa el president se han negado a hacerlo así que finalmente David Pérez del PSC ha pedido la palabra para ser él quien lo explique al final con polémica con retraso con algo de bronca aunque con más sensación de control que con Forcadell ha arrancado la legislatura con la aprobación de un texto que es el primer paso para que el Parlament termina invistiendo en breve con toda probabilidad allí

Voz 1018 41:17 bueno pues durante ese debate los partidos no independentistas han exigido a los soberanistas que supere la política de gestos simbólicos que por lo al frente del Govern a un candidato que puede ejercer de verdad Ciudadanos ha llegado a anunciar que recurrirá al TC eh si es preciso seguimos en la cámara e Isabel es perdón Soledad Domínguez

Voz 1909 41:33 los diputados de Ciudadanos y también los del PSC y el Partido Popular han evidenciado su desacuerdo con el hecho de que esa propuesta de resolución haya llegado el pleno no participando en su votación antes Inés Arrimadas recriminaba a los partidos independentistas que insulten a la mayoría de ciudadanos que no les han votado y que sigan mintiendo a los suyos

Voz 0793 41:52 este pleno del desbloqueo este pleno que sin duda sirve para que ustedes tengan que dar la cara nos ha servido para constatar que ustedes no tienen ni full de ruta ni futuro ni idea de gobierno ni proyecto para todos los catalanes ni nada de nada de nada

Voz 1909 42:08 Miquel Iceta del PSC criticaba los planes independentistas para crear una estructura paralela a la Generalitat en Bruselas que insiste el líder del PSC

Voz 1434 42:16 una estructura sería sólo de una

Voz 1909 42:18 parte de los catalanes sino de todos

Voz 26 42:20 no cree in órganos que son Bustelo

Voz 1434 42:24 matriz sus confía las Eva República

Voz 26 42:26 no me tés

Voz 1434 42:29 Xavi Domènech pide que se dejen de degradar las

Voz 1909 42:31 instituciones de autogobierno las auténticas y advierte a los independentistas que proponer como president a un diputado que está en la cárcel va contra los intereses de Cataluña sería un autogol desde el PP insisten en que cada gesto simbólico supone simplemente alargar la farsa

Voz 1018 42:47 bueno pues todo lo que ha pasado esta mañana en el Parlament gracias Soledad cedido antes de ese debate tanto Rajoy como Albert Rivera calificaron de insensatez que se plante un apoyo a la vía unilateral lo que gobierne pude Bom a distanciar a Rajoy entre cinco Rivera esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 1487 43:00 no se me ocurre ningún califica

Voz 27 43:02 tipo E para colocar al

Voz 1487 43:05 la dos de esos deseos manifestados efectivamente por esas personas y que usted también presumió dejémoslo en demencial

Voz 0040 43:13 a todo esto es que hay un señor que sea Puigdemont que está huido de la Justicia y que está haciendo estos planes cuando un señor que lo tiene todo perdido que posiblemente acabará tarde o temprano en la cárcel diseña todo un plan estamos fastidiados por no decir otra palabra hasta que Esquerra no sea capaz de decirle a Puigdemont

Voz 0861 43:29 lavó y ahora le toca a otra etapa otro Gobierno

Voz 0040 43:32 vamos a estar así yo creo que esto es una especie de ficción idea a ver quién es más independentista pero en realidad Cataluña sigue bloqueada

