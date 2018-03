Hora 14 (02/03/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:03 otros en la Cadena Ser con José Antonio Marcos muy buenas tardes el Gobierno y las presiones debemos evitar crear falsas esperanzas debemos evitar el IRA a sobrepuja tenemos que evitar buscar soluciones que pueden ser receptiva por personas determinadas personas pero al mismo tiempo luego cuando se reduzcan en las cuentas generales del Estado esto crea un problema Éste es un acuerdo no debe tomar solamente el Gobierno por tanto a través de de esta petición de comparecencia de un pleno monográfico solicitada por el presidente del Congreso creemos que todos los grupos parlamentarios deben asumir la responsabilidad

Voz 1018 01:00 evitar sobre pujas acaba de decir el ministro portavoz donde te digo la rueda de prensa que está en marcha de Moncloa en la que su compañero de gobierno el titular de Justicia Rafael Catalá recuerda que ese mantiene la atención preventiva ante posibles actuaciones políticas en Cataluña que bordea la legales

Voz 1764 01:14 la Abogacía del Estado como hace siempre está pues atenta a las medidas y decisiones que se adopten puede Parlamento de Cataluña porque si considerase que alguna de ellas infringe en nuestra Constitución el propio Estatuto de Autonomía o las resoluciones que ya adoptó en su día el Tribunal Constitucional lógicamente proceder digamos actuar en consecuencia

Voz 1018 01:34 Puigdemont amenazados de Bruselas con un colapso institucional y la repetición de elecciones ese bloquea la candidatura de Jordi Sánchez que se encuentra en prisión preventiva una candidatura que puede todavía no ser la definitiva Esquerra se desmarca esto es lo que ha dicho su portavoz Sergi Sabrià en Catalunya Radio

Voz 0931 01:49 corresponde en la línea de corresponde claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras la propuesta ayer fue otra muestra voluntad es llegar siempre a acuerdos hoy mismo hay más reuniones para llegar a la mejor de las soluciones poner fecha y poder presentar un acuerdo global que siempre hemos reclamado que sea cuanto antes mejor para ponernos a trabajar

Voz 1018 02:11 eh para Pablo Iglesias el líder de Podemos en principio no debería haber impedimentos para que el ex presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña pueda aspirar al Gobierno catalán

Voz 2 02:19 quedaron procesal por lo que se cuando alguien sigue teniendo sus derechos sus derechos políticos vigentes aunque está en prisión preventiva cabe pensar que tendrá derecho a ser investido

Voz 1018 02:32 Albert Rivera viene el líder de Ciudadanos dice que la candidatura de Jordi Sanchez diera Si algo parecido a un espectáculo

Voz 3 02:38 yo creo que lo que pasa a finales que se les agota el show se desahoga el el camino la agonía del cruces está llegando a su fin yo creo que por eso creo que Puigdemont lo que hace ahora es intentará agonizar que alargar el proceso proponiendo a un candidato que no es que esté huido de la justicia es que además está en este caso en prisión preventiva por la justicia por la decisión

Voz 1018 03:06 casi seis mil trescientos parados menos en febrero ochenta y un mil afiliados más a la Seguridad Social sólo datos oficiales del Ministerio de Empleo correspondientes al pasado mes el Gobierno subraya que hay más mujeres que nunca trabajando y que además se incrementa de forma significativa los contratos indefinidos Juan Pablo Riesgo secaderos Hall de empleo Maricarmen Barreda portavoz de USO

Voz 2 03:23 el paro comienza dos mil dieciocho

Voz 4 03:25 ya en febrero su fase estacionalmente positiva del año esta reducción del desempleo habría acompañada por el mayor registro de contratos indefinidos en un mes de febrero de la última década

Voz 5 03:36 la cifra sigue mostrando la desigualdad en nuestro mercado de trabajo ya que cerca del cincuenta y ocho por ciento de las personas en desempleo son mujeres además la precariedad se enquista

Voz 1018 03:46 vamos a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería donde permanece el hombre detenido por haber quebrantado una orden de alejamiento por acoso contra la madre de Gabriel el niño de ocho años desaparecido el pasado martes en Níjar Rosa Ortiz

Voz 6 03:58 el detenido de cuarenta años lleva desde el miércoles en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería pasa mañana a disposición judicial está acusado como decías de quebrantar una orden de alejamiento que el Juzgado de Violencia de Género de Almería había dictado contra él después de que se dedicara a costar a la madre del niño desaparecido de momento y esto es un detalle en el que insisten los investigadores el detenido lo está sólo por quebrantar esa orden de alejamiento más allá de las pesquisas que siguen realizándose para averiguar el paradero de Cruz que lleva ya setenta y dos horas desaparecido mientras sobre el terreno sigue la búsqueda del pequeño de ocho años de momento sin resultados

Voz 1018 04:33 la Audiencia Nacional condena de nuevo al rapero Pablo Haase él por enaltecimiento del terrorismo tenía una sentencia previa con lo cual podría acabar en prisión Miguel Ángel Campos

Voz 0689 04:41 los dos años y un día hay multas de veinticuatro mil euros por enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia también por injurias y calumnias contra la Corona debido a sesenta y cuatro tuits y una canción en Youtube en la que llamaba canalla borracho tirano al Rey emérito también acusaba de torturadores a las fuerzas de seguridad defendía al terrorismo si el Supremo confirma esta sentencia el rapero tendrá que ingresar en la cárcel

Voz 1965 05:04 cumplir cuatro años pues ya tiene una

Voz 0689 05:07 a firme anterior pero es que además este viernes en los años

Voz 1018 05:09 en uno de los grandes directores de orquesta de las últimas décadas

Voz 7 05:14 eh

Voz 1965 05:18 el Requiem de Brahms que estamos escuchando era una de sus obras predilectas en las

Voz 1018 05:23 qué más se recreaba Jesús López Cobos fallecido en Berlín a los setenta y ocho años a causa del K

Voz 9 05:28 a través por supuesto de entre el nombre que te hayas podido hacer pues tiene una autoridad ya de Port de por sí quiero tienes que imponerse a la gente es más fácil imponerse también por

Voz 0824 05:38 más la policía detiene a dos hermanos como máximos responsables de la liberación de un arco que estaba siendo atendido en el Hospital de La Línea de la Concepción accedieron encapuchados y sembrando el pánico en urgencia el Supremo confirma las penas por la muerte de cinco jóvenes el Madrid Arena en la fiesta de Halloween anula además la absolución del médico acusado de imprudencia profesional y le condena a año y medio de prisión vivo día de campaña electoral en Italia de cara a las elecciones del próximo domingo y con sondeos que no garantizan la formación de gobierno el número de indecisos supera el cuarenta por ciento Bossi Swiss

Voz 12 07:00 Simón Viñals ácida de largo lo más repugnante de este caso por su prepotencia sobretodo porque es que no hecho nada no dije nada el dio por muertas por a Cristina y a que seamos de la parada May árabes pues

Voz 1434 07:18 el Tribunal Supremo desdice dice por tanto la Audiencia Provincial y condena a un año y medio de cárcel la Viñals por imprudencia grave con resultado de muerte en el caso de Cristina Arce el resto de penas incluidos los cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores han sido confirmadas

Voz 2 07:33 sí

Voz 1434 07:34 atentos hoy también al viento porque seguimos en alerta amarilla no tanto como ayer pero se esperan rachas fuertes de hasta setenta kilómetros por hora desde las seis de esta tarde hasta la próxima medianoche en Madrid capital en el sur de la región en Las Vegas y en el oeste las diecinueve personas que ayer tuvieron que ser evacuadas de sus casas tras el derrumbe de un muro han sido mientras tanto realojadas por el Samur Social tendrán que estar fuera varios días Ignacio García es el responsable de Edificación deficiente del ayuntamiento

Voz 13 08:04 el pues eh depende del tiempo porque muy tenemos que trabajar en altura entre escombros y en este tiempo la seguridad y es también muy importante entonces a lo mejor un plazo razonable sería cinco días pero no podemos preverlo con las inclemencias que no se anuncian que vienen por delante

Voz 1434 08:19 se retrasa el comienzo de la comisión de investigación de Bici Mad de momento se ha suspendido la sesión prevista para el martes porque según los grupos el gobierno municipal todavía no les ha dado la información solicitada el Ayuntamiento asegura que ya les ha entregado una parte Ike la otra necesita autorización judicial

Voz 1965 08:37 catorce Ayman titulares Sonia Palomino y Saras el

Voz 1915 08:41 llegar a la Fiscalía el caso del trabajador de Metro con cáncer poblamiento la Inspección de Trabajo ha remitido el expediente para que se determine si metro incurrió en algún delito penal o civil la empresa presentaron el mismo alegaciones contra el segundo caso su consejero delegado asegura que no va a dimitir el paro volvió a subir en febrero en Madrid medio punto más que en el mes de enero hasta las trescientas ocho en de tres mil cuatrocientas sesenta y tres personas además la contratación bajó los sindicatos alertan del continuo aumento del paro femenino de la temporalidad el Gobierno regional destaca la bajada anual del desempleo hoy se ha presentado la nueva estrategia de igualdad de la comunidad más de ciento cincuenta medidas entre las que son mayoría las dirigidas a la sensibilización desde el Consejo de mujer dicen que echan en falta más concreción

Voz 1434 09:18 el nuevo sello dedicado a la provincia de Madrid Londres

Voz 1915 09:20 dado esta mañana al consejero de Presidencia y el presidente de Correos en el aparecen algunos de los elementos más representativos de la entidad madrileña y en deportes baloncesto el Real Madrid se enfrenta hoy al Fenerbahce y en fútbol con el empate del Barcelona contra Las Palmas de anoche la Liga se aprieta de cara al partido del domingo Barça Atlético de Madrid

Voz 1434 09:37 ahí no se olviden A Vivir Madrid celebrará una edición especial este domingo en el teatro Lara vamos a debatir con expertos sobre la huelga del jueves que viene sobre la situación general de la mujer en Madrid Páramo

Voz 1915 09:48 cambiarlo todo para ganar

Voz 14 09:51 para acabar con la brecha salarial se contendrá evidencia machista con amigos para lograr la igualdad ya que pasará en Madrid el ocho de marzo seguimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara ven a verlo y escucharlo con nosotros en directo desde las doce del medio día de entrada libre hasta completar aforo

Voz 15 10:20 es la

Voz 1434 10:23 sodio van a poner música en directo para el debate contaremos entre otras con la directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid Lola Moreno con la abogada Cristina Almeida las actrices María Botto y Aura Garrido con Raffaella

Voz 1915 10:34 Pimentel que es del colectivo territorio Pomés

Voz 1434 10:36 Tico con la periodista y escritora Nuria Varela y también con la monologuista Pamela valenciano dos de la tarde y once minutos cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de GT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 16 10:56 muy buenas tardes jornada complicada en Madrid por la lluvia lo peor lo encontramos en la M cuarenta un alcance en la zona de Villaverde genera cuatro kilómetros de retenciones hasta Carabanchel Alto en dirección a la A cuatro por efecto mirón hay otros tres kilómetros de este Villaverde al entorno de Mercamadrid en el sentido contrario hacia la A42 además circulación intensa de este Coslada Vicálvaro es decir a tres dificultades centrada la capital en la A uno en Alcobendas y hasta nudo Manoteras helados en la intersección con la M30 que la M607 la zona de la Universidad Autónoma por último complicaciones de salida en la cuatro en él

Voz 0760 11:32 este polémico cuarenta y en Pinto hay complica

Voz 1434 11:34 acciones en las carreteras vamos a saber cómo se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki hola

Voz 0931 11:40 hola qué tal buenas tardes pues a esta hora por ejemplo de la M treinta desde el nudo de Manoteras en sentido Puente de Ventas el tráfico es muy complicado en ese arco nordeste también hay dificultades en el noroeste a partir del kilómetro veintitrés aproximadamente en sentido sur hacia los túneles también tenemos que destacar dificultades para salir de la ciudad tanto en la zona sur por ejemplo por el Paseo de Santa María de la Cabeza como en el norte el estrechamente de calzada en el paso inferior de la plaza de Castilla hace más difícil la circulación prácticamente desde los Nuevos Ministerios como decimos en sentido salida también destacamos mucho tráfico en la zona centro atentos intenten evitar esta zona en la medida de lo posible

Voz 1434 12:16 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital y la previsión sigue anunciando lluvias para los próximos días Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 12:23 en las próximas horas el viento se volverá reforzar pero sin alcanzar los extremos ayer recortamos rachas de más de cien kilómetros por hora en la misma área metropolitana durante las próximas horas y hasta mañana tendremos rachas alrededor de los sesenta kilómetros por hora el máximo alrededor de la medianoche mañana durante la tarde volverá a repuntar en cambio cinco irá perdiendo fuerza pero sin desaparecer en el cielo cambiante esta tarde chubascos pero irán a la baja el sábado va a ser el día con nubes más rotas más ratos de sol pero algún chubasco aislado todavía

Voz 0946 12:53 el domingo la lluvia incluso en forma de tormentas

Voz 0978 12:55 ver a ganar protagonismo y temperaturas sin grandes cambios sensación de frío durante las noches cuando llueva viento en cambio durante las tardes en los momentos de sol sobre todo mañana el ambiente será más agradable

Voz 1434 13:06 a pesar del viento habían vuelto a abrir las estaciones de Navacerrada ID Valdesquí tengan cuidado eso sí si van a la sierra porque la Comunidad advierte de que durante todo el fin de semana habrá nivel tres de riesgo de aludes en una escala de cinco Se solicita a los montañeros a los esquiadores ya los excursionistas que extremen la precaución durante estos días en la sierra de Madrid están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas idealizada Eton y la producción de Teresa Rubio

Voz 18 14:09 la impresión que

Voz 19 14:10 yo tenía

Voz 18 14:11 es que la resucitación que estábamos haciendo era parecida o igual a la que se puede hacer a un cadáver que lleva veinticuatro horas en el Tanatorio hágalo usted resucitación a ver qué pasa bueno lamentablemente en este asunto los minutos y los segundos cuentan yo no sé cuánto tiempo estuvieron atrapadas estas tres pobres niñas que son las únicas que yo vi las únicas que merecieron la enfermería cimas

Voz 1434 14:39 Viñals era el responsable del equipo médico contratado en dos mil doce para la fiesta de Halloween que se celebró en el Madrid Arena que terminó costándole la vida a Belén a Cristina a Rocío a Katia ya Teresa tenían entre diecisiete veinte años después en la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento dijo esto que acaban de escuchar es que cuando llevaron a tres de esas chicas a la enfermería pensó le dio la sensación de que estaba tratando a unas personas ya muertas el problema es que no lo estaban al menos no todas aún así la Audiencia Provincial lo absolvió en el juicio que se celebró en dos mil dieciséis Ahora el Tribunal Supremo ha resuelto los recursos presentados condena a Simón Viñals a un año y medio de cárcel por imprudencia grave con resultado de muerte en el caso de una de esas chicas de Cristina Arce del resto confirma las decisiones adoptadas por la Audiencia de Madrid entre otras los cuatro años de cárcel para Miguel Ángel Flores Javier Álvarez

Voz 0689 15:33 la sentencia del Tribunal Supremo explica que el doctor Simón Viñals al actuar negligente mente incrementó el riesgo de que la joven Cristina Arce que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto falleciera debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento el tribunal no comparte el argumento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que basó la absolución en que no estaba acreditado lo que la asistencia sanitaria que el doctor hubiera debido prestar Hinault presto hubiera evitado el fallecimiento de las jóvenes cinco chicas entre diecisiete y veinte años pero los magistrados del Tribunal Supremo contestan que lo que no es de recibo es justificar la postura del médico acusado que desatiende escandalosamente su actuación profesional nada menos que en un caso de urgencia al no poniendo los medios mínimos adecuados para intentar salvar la vida de la paciente un delito de imprudencia grave por el que es condenado a un año y medio de cárcel el alto tribunal ha confirmado en cambio las penas que impuso la Audiencia de Madrid entre las que se encuentra la condena a cuatro años de prisión para el principal imputado en la causa Miguel Ángel Flores el promotor de la fiesta de Halloween el Tribunal Supremo notificará ahora el nuevo fallo a la Audiencia Provincial de Madrid que deberá ordenar el ingreso en prisión por tratarse de una pena de más de dos años la sentencia es firme aún así cabe

Voz 1018 16:45 un recurso de amparo ante el Tribunal constituye

Voz 0689 16:47 penal sólo por vulneración de derechos

Voz 1434 16:50 señales no tendrá que entrar en la cárcel la condena sea inferior a dos años y además supera ya los ochenta años de edad de lo que en principio no se libra es de indemnizar con trescientos cuarenta mil euros a los familiares de Cristina Arce hemos hablado con su madre con Isabel de la Fuente lo ha hecho Teresa Rubio tres que te ha dicho que menos es nada que se alegra de

Voz 1915 17:07 la condena porque absolver a Viñals significa que cualquier médico Se puede sentar a ver cómo se muere una persona sin tener ninguna consecuencia

Voz 20 17:15 Simón Viñals a ciudad de largo lo más repugnante de este caso por su decía ir sobretodo porque es que no he hecho nada no hice nada el dio por muertas

Voz 12 17:28 lo por muerta Cristina Onega Cristina el Samur de la parada media hora después

Voz 1434 17:33 después de esperar casi seis años supongo

Voz 20 17:35 que habrá que te que ejecute la sentencia porque supongo que a automáticamente africanas quedaba un poquito pero bueno ya lo haciendo ahora de que hubiera

Voz 1915 17:47 un un poquitín de Justicia Viñals tendrá que indemnizar a la familia de Cristina Arce con trescientos cuarenta mil euros la condena incluye su inhabilitación profesional por cuatro años en el momento de los hechos ya tenía setenta y siete a dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 11 18:02 hora catorce Madrid

Voz 1915 18:06 todavía en alerta amarilla por vientos sobre todo entre

Voz 1434 18:08 las seis de esta tarde y la medianoche aunque la situación se espera un poquito más tranquila que la de ayer desde las ocho de esta mañana los bomberos han tenido que realizar más de cincuenta salidas aunque ninguna de ellas especialmente relevante lo peor se registró ayer en Chamberí con la caída de un muro de un edificio de oficinas sobre un edificio de viviendas sus diecinueve vecinos tuvieron que ser evacuados han sido alojados por el Samur Social en un hotel de momento tendrán que esperar varios días para poder volver mientras tantos está asegurando el edificio con unos trabajos que están siendo complicadas precisamente por el viento Natalia Otero

Voz 1688 18:43 la baja de desescombro continúan en la calle Monte León esquina con Carranza donde se encuentra el inmueble afectado Ignacio García ex arquitecto jefe del Servicio de Conservación de Edificios de eficientes

Voz 13 18:52 estamos apuntalando limpiando y luego restituir una cubierta provisional hasta que la Comunidad sólo entre las dos comunidades afectadas ya por su cuenta una reparación definitiva

Voz 1915 19:02 algunas de los vecinos desalojados han pasado esta mañana

Voz 1688 19:04 coger enseres que se habían quedado en sus casas pero los técnicos aún no han podido a decirles cuándo volverán a sus viviendas

Voz 13 19:10 a lo mejor un plazo razonable sería cinco días pero no podemos preverlo con las inclemencias que no se anuncian que vienen por delante

Voz 1915 19:16 el martes por la mañana hace proceder a evaluar nuevamente

Voz 1688 19:18 el estado del edificio por ahora la calle permanece cerrada al tráfico para facilitar el acceso de camiones y material de contención

Voz 1434 19:24 también ha habido caídas de ramas y de árboles si el Ayuntamiento de la capital cerró ayer el retiro para evitar problemas está previsto que el parque reabra sus puertas a las tres de esta tarde dentro de unos minutos después de que técnicos municipales hayan constatado que todo está en orden y no sólo eso se han registrado daños también en algunos centros educativos por ejemplo el colegio Miguel de Cervantes de Getafe ha tenido que suspender las clases este viernes a causa del temporal el fuerte viento que llegó a ser de hasta ciento cuarenta kilómetros por hora en ese punto levantó el techo del Aulario un edificio nuevo que sólo tiene dos años bomberos y técnicos municipales dicen que no es seguro para el personal del centro para los niños hoy lo están analizando los técnicos de infraestructuras de la Concha Geria de Educación dicen que van a hacer todo lo posible para arreglar los desperfectos este fin de semana para que el lunes puede abrir el centro Javier Torres es portavoz de AMPA

Voz 18 20:16 en algunas partes metálicas

Voz 0654 20:19 eh protecciones de los equipos de aire condicionado que si todas al tejado sufrieron daños incluso vendieron durante todo el día pues no se seguirá informando para ver si es posible el lunes volver a asistir a clase con normalidad Miguel de Cervantes pues ya llevamos un un historial eh complicado hoy esta este tipo de cosas en ningún centro deberían darse hay que intentar que las infraestructuras se construirá de ahí en cumpliendo todos los requisitos y la seguridad sea la máxima posible

Voz 1434 20:48 otros dos centros educativos han sufrido daños materiales por el temporal aunque en estos casos las clases han podido seguir con normalidad uno está en Mejorada del Campo y el otro en Parla

Voz 11 20:57 hora catorce Madrid

Voz 1915 21:03 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista en los sea donde ir

Voz 0622 23:37 el martes no habrá sesión sino junta de portavoces los grupos tendrán que buscar una nueva fecha para que de una vez esta accidentada comisión pueda echar a andar el Gobierno de Carmena ya les ha enviado los primeros papeles pero la oposición entiende que

Voz 0689 23:50 o bien son insuficientes o no les han llegado

Voz 0622 23:53 a tiempo para poder examinar los el día seis por tanto no arrancarán todavía los trabajos previos durante tres meses sobre la cesión del contrato de gestión de la concesionaria Bono Park a la EMT que también investiga la justicia Ignacio Benito concejal socialista y presidente de la Comisión

Voz 1434 24:09 con y sido convocar una junta

Voz 25 24:11 esta vez es para que en ella se establezcan los nuevos plazos y cómo después de esa decisión después se ha hecho llegar información por parte del equipo de gobierno tenemos que ver si es toda la que han solicitado y en cualquier caso tienen que hacer los portavoces de los grupos que se manifiestan al respecto

Voz 0622 24:28 el Partido Popular interpreta que hay una voluntad de opacidad por parte de Ahora Madrid pese a su compromiso de aportar la documentación con celeridad José Luis Martínez Almeida portavoz del PP

Voz 0089 24:38 en el Gobierno la transparencia sigue negando la documentación de Bici Mad y esto nos obliga a preguntarnos qué está ocultando este equipo de gobierno que habrán hecho en bici Matt para negar la documentación como la están negando recordemos que Rita Maestre en varias ocasiones dijo que por supuesto se nos iba a aportar toda la documentación exigida el presidente de la Comisión ha tenido que suspender la sesión inicial porque esa documentación no sea portador

Voz 0622 25:02 además de cumplir con los grupos el Gobierno de Carmena tiene que hacerlo también con la jueza tras la admisión a trámite de la querella interpuesta por el PP contra la delegada Inés Sabanés y el gerente de la EMT Álvaro Fernández Heredia desde el Área de Medio Ambiente

Voz 0689 25:15 movilidad los dicen que ayer se les envió un primo

Voz 0622 25:18 el bloque a los grupos y que a consultas del presidente de la Comisión sea respondido este viernes a sus dudas explicándoles la información remitida la parte que queda sujeta a la autorización judicial los grupos según el ayuntamiento ya tienen documentación ya han podido trabajar con ella esta semana a la espera de lo que decida la Comisión sobre la fecha de inicio

Voz 1434 25:38 respecto al caso del amianto en metro la Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía la documentación sobre el caso confirmado Don trabajador que desarrolló cáncer de pulmón por su exposición al amianto mientras la empresa Metro ha presentado alegaciones contra otro caso que está en estudio con todo esto al consejero delegado de Metro Borja Carabante sigue defendiendo su gestión y asegura que ni se plantea dimitir Javier Baños

Voz 0861 25:59 no no no va a dimitir porque entiende que se están haciendo las cosas bien insiste en que no hay ningún riesgo ni para los trabajadores ni para los viajeros de hecho Metro ha diseñado un plan en el último año han retirado del amianto de tres estaciones de la línea cinco Se va a eliminar en otras veintitrés de aquí a dos mil veintiuno pero a metros el abren más frentes el único caso confirmado del trabajador de Metro con cáncer vinculado al amianto ha llegado ya a la Fiscalía ha sido la propia Inspección de Trabajo kilo ha remitido al Ministerio Público para que estudie si hay alguna responsabilidad penal o civil por parte de Metro lo ha anunciado el propio consejero delegado Borja Carabante

Voz 1915 26:32 estamos a la espera de que la Fiscalía abra diligencias anodinos comunique esa actuación en todo caso nosotros estamos recopilando toda la información estamos haciendo unas alegaciones importante una vez que sea requerido metro para aportar esa información a la Fiscalía al será aportada

Voz 0861 26:46 hoy precisamente Metro de Madrid ha anunciado que va a presentar alegaciones al segundo caso bajo estudio Metro defiende que no hay relación causal entre el cáncer de pulmón de este empleado y su puesto de trabajo

Voz 1434 26:55 vamos con el dato del paro del mes de febrero aquí en la Comunidad de Madrid en nuestra región es una de las que ha registrado una subida en contra de la media del país en febrero el paro aumentó en mil setecientas treinta y una personas si es bueno el dato de afiliación a la Seguridad Social que subió

Voz 1915 27:08 cinco por ciento Sonia Palomino es apenas medio punto lo más que en enero pero supone el segundo mes consecutivo de aumento del paro en la región la cifra total de desempleados es ya de trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres personas de los que la mayoría un cincuenta y siete por ciento son mujeres a menos de una semana del ocho de marzo los sindicatos alertan del paro femenino y también del que se unifica entre los jóvenes Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 12 27:30 las mujeres tienen peor acceso al empleo pre peores trayectorias profesionales que por tanto cotizan menos prestaciones en menor cuantía Imaz corta

Voz 26 27:40 estacionalidad y precariedad esta contratación no soluciona el problema del paro hay mil setecientos parados más que el mes pasado de los que nueve de cada diez son menores de veinticinco años

Voz 1915 27:52 en cuanto a la contratación cayó un seis y medio por ciento con respecto a enero pero en términos interanuales creció un diez por ciento un dato al que se agarra el Gobierno regional Engracia Hidalgo es la consejera de Empleo

Voz 21 28:01 durante el último año se han creado ciento veinte mil trescientos cincuenta y un nuevos empleo a una media de trescientos veintinueve empleos cada día esto pone de manifiesto que está creciendo el empleo al cuatro por ciento por encima del crecimiento económico tres coma siete por ciento

Voz 1915 28:19 pero lo cierto es que del total de contratos firmados sólo el diez nueve por ciento era indefinido la afiliación a la Seguridad Social subió un cinco por ciento el número total de ocupados supera los tres millones setenta y cuatro

Voz 1434 28:29 en la Comunidad ha presentado esta mañana al Consejo de la Mujer su estrategia para la Igualdad dos mil dieciocho dos mil veintiuno medidas presupuestadas en doscientos cincuenta y cuatro millones de euros que según las asociaciones y federaciones de mujeres que forman parte de ese consejo son demasiado generales vamos a escuchar a Carlos Izquierdo ir a Teresa nevado miembro del Consejo de la mujer

Voz 27 28:49 lo más importante y más que el presupuesto es sobretodo crear conciencia que todos sepamos que hay que reducir las brechas que todavía existen que la igualdad todavía no es real y que todos seamos conscientes de ello porque sino difícilmente vamos a avanzar

Voz 1915 29:05 parece que hay demasiadas medidas

Voz 20 29:08 son impulsa al fomentar favorecer que

Voz 6 29:11 se traducen en concreto normalmente

Voz 0931 29:19 Andoni De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes y empató el Barcelona contra Las Palmas a uno y la ligas aprieta mucho el Atlético de Madrid visitará el Camp Nou el domingo a las cuatro y cuarto a cinco puntos del Barcelona mañana Real Madrid Getafe a las nueve menos cuarto y Zidane dice que la Liga no está sentencia

Voz 28 29:33 bueno siempre va a haber Liga hasta el final siempre para todos eh haremos doce nosotros los que tenemos que hacer es meternos en la cabeza que bueno que la Liga es

Voz 0931 29:44 los partido que tenemos en Liga de ese importante bajas seguras de Kroos y Modric y Marcelo que ha vuelto a entrenar podría entrar en la convocatoria en baloncesto el Real Madrid recibe al Fenerbahce a partir de las nueve partido vital por el play off

Voz 1 30:01 son las dos y media

Voz 0803 30:02 la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos el Gobierno ve intereses electoralistas en las propuestas políticas que planteaba una subida de las pensiones por encima del cero veinticinco por ciento y que han denunciado miles de jubilados practicamente en todas las ciudades de España vamos a celebrar ese debate pero evidentemente las cuestiones técnicas son cuestiones que tendrán que verse por los responsables que conocen el tema que son los que están en el Pacto de Toledo no debemos entrar en electoralismo ni ni empujadas y que pueden agradar al oído de determinar muchas personas pero al final no se compadecen con la realidad

Voz 1018 30:52 luego siete era teniendo claras las cuentas porque al final hay que pagar y de algún sitio tiene que salir el dinero para garantizar los ingresos mensuales de más de nueve millones de personas de pensionistas en nuestro país el Gobierno sigue sin concretar qué dirá o qué día irá Mariano Rajoy en el Congreso para protagonizar el anunciado debate monográfico sobre pensiones que el propio president anticipó hace unos días y el otro asunto pasa ahora mismo también por la rueda de prensa del Consejo de Ministros acaba de terminar sigue situado en Cataluña el Gobierno no va a tolerar ha dicho el portavoz ninguna farsa en referencia a la posible candidatura de Jordi Sanchez de la que por cierto se desmarca Esquerra dice el ministro de Justicia que las alertas enanos

Voz 1764 31:27 tenemos la Abogacía del Estado como hace siempre está pues atenta a las medidas y decisiones que se adopten puede Parlamento de Cataluña porque si consideraremos que alguna de ellas infringe en nuestra Constitución el propio Estatuto de Autonomía o las resoluciones que ya adoptó en su día al Tribunal Constitucional lógicamente proceder digamos actuar en consecuencia otra carta

Voz 1018 31:53 a presos además otra información de última hora en torno a la huelga feminista del ocho de marzo Comisiones Obreras denunciará ante la justicia los servicios mínimos en el transporte decretados por Fomento por abusivos y porque además nadie les ha informado previamente Rafa Bernardo

Voz 1762 32:06 los servicios mínimos para el transporte aéreo ferroviario y por carretera han llegado sin la preceptiva audiencia los sindicatos convocantes denuncia Comisiones que además los ve abusivos por ser muy superiores a los de huelgas anteriores por ejemplo el Cercanías pasaría del treinta treinta y cinco por ciento de servicios mínimos en dos mil doce al cincuenta setenta y cinco este ocho EMI y los autobuses de un XXXIII a un cincuenta por ciento Raúl Olmos Comisiones Obreras

Voz 29 32:27 que el mundo nos vamos a presentado ante la Audiencia Nacional una petición de anulación de la gente Poniente por servicios mínimos con petición de medidas cautelares de suspensión de las resoluciones de de servicio que me iba que tiene precedentes judiciales en huelgas generales anteriores

Voz 1018 32:41 viernes dos de marzo Antonio Martín Isabel Quintana bueno

Voz 1965 32:44 pues buenas tardes empezamos Antonio hablando de los datos del paro si en febrero bajó el paro y subió la afiliación a la Seguridad Social el Gobierno destaca el incremento de la contratación indefinida los sindicatos recuerdan que aún se registra un alto porcentaje de temporalidad Juan Pablo Riesgo secretario de Estado de Empleo Unai Sordo Comisiones Obreras

Voz 4 32:59 esta reducción del desempleo habría acompañada por el mayor registro de contratos indefinidos

Voz 2 33:04 veintisiete de cada cien personas ocupadas a través de una contrato temporal España sigue siendo el país de Europa con mayor tasa de temporalidad no

Voz 0824 33:12 ha condenado la Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero Pablo Hojas él por enaltecimiento del terrorismo así como por injurias a la Corona y a las fuerzas de seguridad si el Supremo confirma tendrá que ingresar en prisión investigan su relación

Voz 1965 33:25 en el interior ha confirmado la detención de un hombre que no respetó la orden de alejamiento de la madre de Gabriel el niño desaparecido en Níjar no obstante Juan Ignacio Zoido descarta que tenga relación con el caso

Voz 2 33:34 la Ventana persona ha sido detenida por otro hecho por haber manipulado la pulsera de alejamiento que tenía que llegar pero visitó nada tiene que ver de momento con la desaparición de Gabriel

Voz 0824 33:45 pena confirma el Tribunal Supremo confirma la pena de cuatro años de cárcel para el principal imputado en el caso Madrid Arena también condenó a un año y medio al médico San Simón Viñals Isabel es la madre de una de las chicas

Voz 2 33:56 oye Encinas Simón Viñals así

Voz 12 33:58 largo lo más repugnante de este caso sobre todo porque es que no dijeron nada por muerta Cristina Onega Cristina Seamus de la pararme ya verdad es pues

Voz 1965 34:08 detenidos la policía arrestado a los máximos responsables del asalto al hospital de La Línea de la Concepción el pasado seis de febrero para liberar a un narcotraficante que había sido detenido previamente uno llevaba doscientos mil euros en efectivo en el momento que Farrés

Voz 1018 34:20 operaciones suspendidas el Servicio Murciano de Salud

Voz 0824 34:23 suspender las intervenciones en una clínica concertada de Alcantarilla en la que murió un paciente

Voz 1965 34:27 que fue quitarse un quiste Vanesa es portavoz de la familia del fallecido

Voz 12 34:30 no no sabemos nada no sabemos qué paso en ese hospital que suene si quirófano quién estuvo con él que no estuvo no sabemos

Voz 1018 34:39 giro protecciones Donald Trump anuncia aranceles

Voz 1965 34:42 importación de acero y aluminio You have Chuck

Voz 30 34:45 tendré protección por primera vez en mucho tiempo y crecerán vuestras industrias serán de un veinticinco por ciento para el acero y un diez por ciento para el aluminio durante un largo periodo

Voz 1965 34:54 la Unión Europea ha respondido que va a responder a su vez a esta decisión y la Bolsa española se deja a esta hora alrededor de un uno y medio por miles de Israel

Voz 0824 35:01 polaridad en la DGT ha localizado en su última campaña cinco conductores de transporte escolar que dieron positivo otros nueve conduciendo a más velocidad de la debida ya más de un millar de vehículos y la autorización para prestar este servicio habrá vídeo arbitraje

Voz 1965 35:13 la Liga y la Federación de Fútbol han llegado un acuerdo para que empiece a utilizarse ya la próxima temporada ahora necesita el visto bueno de la Federación Internacional que regula las normas de este deporte

Voz 1551 35:29 en el telegrama es para Vladimir Putín señor presidente de Rusia anuncia estar en posesión de misiles intercontinentales que cargados de cabezas nucleares alcanzarían cualquier punto sin escudo defensivo alguno lo impida de apela así a los nostálgicos del poder perdido por Moscú en vísperas de las elecciones del dieciocho de marzo el Departamento de Estado en Washington aduce que vulnera el Tratado de mil novecientos ochenta y siete pero el presidente Donald Trump ya se pronunció contra ese tratado defiendo que expandirá su poder nuclear para ser la cabeza de la manada urge una defensa autónoma de Europa que nos libere de estos machotes

Voz 1018 36:10 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros y el adiós también a Jesús López Cobos seguramente director orquesta más internacional de nuestro país fue por ejemplo director de la Ópera de Berlín precisamente la ciudad en la que ha fallecido gestoras

Voz 1965 36:21 la estirpe del también director Argenta sólido con una imagen de cierta distancia educado fuera de España debutó como director en La Fenice en Venecia en mil novecientos sesenta y nueve sustituyó a Peter más que se puso enfermo y tanto gustó que el teatro le ofreció contrato estable por ello estuvo en Venecia dos años dirigió mucho fuera de España mucho y fue responsable de por ejemplo las Info nica de Cincinnati la de Cámara de los and reconoce que Berlín fue su verdadera escuela porque allí dirigió producciones de ópera sin parar según el mismo confesaba es en la ópera donde se aprende el oficio y la técnica que mejora con la edad en el fondo hay que tú tienes que imponer un criterio

Voz 2 36:59 digan y suceden dirigir es precisamente el conducir dirigir

Voz 1965 37:03 a la gente a que todos encuentren en la misma dirección en España nunca pareció tener suerte con las instituciones los despachos estuvo cuatro años al frente de la Orquesta Nacional de España siempre confesó que salida fue traumática y trabajó siete años en el Teatro Real aunque también su salida de frustró Alicia

Voz 1018 37:20 Toni Carlos Ródenas la técnica

Voz 1915 37:23 el quinto y Carlos la producción

Voz 1018 37:27 Jordi Carbó Cook Abadía

Voz 8 37:29 con poco tiempo

Voz 0978 37:32 esta tarde la lluvia alcanzará el norte de la península chubascos todavía en el centro sur peninsular más aislados en Canarias valía

Voz 1916 37:38 pues con viento reforzándose sin llegar a los

Voz 0978 37:40 extremos de ayer y temperaturas sin grandes cambios el fin de semana hará frío durante las noches durante las tardes el ambiente cada vez menos frío incluso suave al sol en el Mediterráneo mañana será el día con menos chubascos aún así afectarán sobretodo la mitad oeste de la península el domingo las tormentas de nuevo ganarán protagonismo en distintos momentos del fin de semana el viento seguirá soplando fuerte en la mayor parte de la península y los archipiélagos

Voz 1018 39:15 el Gobierno acertó a su preocupación política por las movilizaciones de los pensionistas nueve millones de personas de potenciales votantes que secunda además los estudios sociológicos en suma por parte apoya al Partido Popular y de los que por tanto puede depender en buena medida el futuro del actual Gobierno de ese parque o tal vez por eso Rajoy quiere ir al Congreso para un debate monográfico del que todavía seguimos sin conocer la fecha y tal vez por eso el portavoz del Gobierno ha pedido los grupos políticos que no busquen intereses electoralistas en las movilizaciones de estas personas vamos a Moncloa son Sánchez buenas tardes

Voz 1916 39:45 qué tal muy buenas tardes desde aquí José Antonio desde La Moncloa no da muchas esperanzas a aquellos que piden una subida de las pensiones ha vuelto hoy a sacar el portavoz los datos hay menos cotizantes más pensionistas los subsidios son más altos y vivimos más de manera que las cuentas se complica desde el Ejecutivo repiten como decía que como decías que no se pueden dar falsas esperanzas ni gastar tampoco más de lo que se ingresa

Voz 0803 40:07 no debemos entrar en electoralismo ni ni en pujas que pueden agradar al huido de determinar muchas personas pero al final no se compadecen con la realidad de España ha vivido una crisis muy profunda muy dura que afectado a mucha gente y fue precisamente porque se gastaba más de lo que se tenía el Gobierno quiere es que

Voz 1916 40:29 echar decía las propuestas de los grupos parlamentarios en el debate ante el Parlamento la fecha como comentabas antes no está fijada pero será no la semana que viene sino la siguiente el Gobierno de todos modos quiere que el debate esencial se desarrolle en el marco en el que trabajan los expertos que es el marco del Pacto de Toledo

Voz 1018 40:46 Méndez de Vigo ha querido subrayar además los datos del paro registrado en febrero confirma la senda del descenso del que todavía sigue siendo el primer problema social de nuestro país hablamos de casi seis mil trescientos desempleados menos ochenta y un mil afiliados más a la Seguridad Social hay más mujeres que nunca trabajando ha dicho el vicio además la la crisis política de Cataluña ha seguido pesando pero es importante también apuntar que ha aumentado de forma significativa el incremento de contratos indefinidos Rafa Bernardo

Voz 1762 41:11 si la contratación aumentó más de un seis por ciento en febrero respecto al año pasado pero sobretodo la indefinida que subió un quince por ciento lo que deja el total de contratos indefinidos sobre global de contratos en el once por ciento En otras palabras el ochenta y nueve por ciento de los contratos realizados siguen siendo temporales Gobierno sindicatos ven la cifra pues cada uno desde una perspectiva Juan Pablo Riesgo Secretario de Estado de Empleo y Unai Sordo es el líder de Comisiones Obreras

Voz 1915 41:32 esta reducción del desempleo abrió acompaña

Voz 4 41:34 ahora por el mayor registro de contratos indefinidos en un mes de febrero de la última década

Voz 32 41:40 España sigue siendo el país de Europa de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad y esto es una característica propia del mercado laboral en España que hay que corregir cuanto antes

Voz 1762 41:51 la bajada en el paro y el aumento de la afiliación han sido en febrero equilibrada entre hombres y mujeres pero las cifras globales atestiguan la brecha en el paro de los tres millones cuatrocientos setenta mil desempleados registrados que hay un millón cuatrocientos setenta mil son hombres dos millones mujeres

Voz 1018 42:07 Muñoz y casi todo lo demás vuelve a pasadas a también hoy por Cataluña dice Puigdemont que sí se puede hacer una carrera universitaria estancia no ve motivo por el cual no pueda dirigir la política catalana desde Bruselas el ex presidente prófugo a realizó unas declaraciones a RAC1 en las que amenaza con la repetición de elecciones autonómicas y la justicia bloquea la candidatura de Jordi Sanchez el ex presidente de la Asamblea Nacional de Catalunya que está en prisión preventiva y que según parece pues tampoco tiene por qué ser la definitiva Esquerra su portavoz Sergi Sabrià advierte dice que bueno que sólo el candidato de Cataluña

Voz 1915 42:41 no y además lo ha dejado muy clarito esa mañana en Cataluña

Voz 1018 42:43 te vamos a Barcelona Soledad Domínguez empezamos por aquí el parto

Voz 1915 42:46 la voz de Esquerra Republicana Sergi Sabrià dice que la renuncia de Carles Puigdemont permite empezar el camino para conseguir cuanto antes mejor un gobierno efectivo en Cataluña pero dice que también está por ver si el president será Jordi Sánchez ahora en prisión provisional porque llegados a este punto cuando tanto se ha hablado de restituir al último Gobierno la responsabilidad dice sería debería recaer en el anterior vicepresidente que sufrió Junqueras

Voz 0931 43:10 corresponde a ahí le correspondería claramente en esta línea de legitimidad a Oriol Junqueras la propuesta ayer fue otra nuestra voluntad es llegar siempre a acuerdos hoy mismo y más reuniones para llegar a la mejor de las soluciones poner fecha y poder presentar un acuerdo global que siempre hemos reclamado que sea cuanto antes mejor para ponernos a trabajar usar luz detrás

Voz 1915 43:34 Puigdemont insiste en apostar por Sánchez descarta Junqueras recordando que fue decisión de los republicanos que se presentarán a las elecciones en listas separadas que la suya la de Cataluña obtuvo más votos Puche Mon advierte además al Estado que se lo piensen dos veces antes de impedir que Sánchez sea investido

Voz 33 43:53 a puesto un consejo que hoy al Gobierno español con sus abusos porque todo puede el señor Jordi Sanchez no hay ley en la mano que puedan impedir su elección si lo impiden es que la democracia en España es de bajísima calidad español inmaculadas

Voz 1915 44:08 y recuerda el precedente del etarra Yoldi a quién se le dio permiso para defender en el Parlamento vasco su candidatura a lehendakari para advertir que sería una vergüenza que no se actúe igual en este caso

Voz 1018 44:18 bueno vamos a lo de la rueda de prensa de Moncloa Sonia porque ha habido bastantes preguntas para el ministro portavoz también para el de Justicia en torno al asunto y parece que el mensaje es muy claro la Abogacía del Estado está pendiente de cualquier posible actuación

Voz 1916 44:29 si por un lado el Gobierno admite que no es su función señalar evidentemente quién debe ser el candidato pero al mismo tiempo deja bien claro que su opinión es que la elección de alguien que esté en prisión preventiva como Jordi Sanchez está fuera de toda lógica de todo sentido común es más desde La Moncloa dicen que tienen al Parlament en vigilancia y que se recurrirá todo lo que vaya contra la ley

Voz 0803 44:50 el Gobierno no está dispuesto a tolerar ninguna farsa en este tema que estamos hablando del Parlamento de Cataluña informalmente una comunidad autónoma estamos hablando de gobernar pero esto

Voz 11 45:00 B llegó a tiempo parcial porque uno está

Voz 0803 45:02 prisión no está en en otro país fugado de la Justicia que eso no se sostiene en pie

Voz 1916 45:07 sobre lo que se aprobó ayer en el Parlament sí ha admitido el ministro de Justicia que la Abogacía del Estado no ha encontrado nada por ahora susceptible de ser impugnado ya que una cosa son las declaraciones políticas y otra los actos que puedan tener consecuencias jurídicas o para terceras personas y lo de ayer no parece entrar en ese caso

Voz 1018 45:23 sí pues de mundo a través de su abogado sigue buscando profundizar en la proyección internacional de esta crisis incluso llevando su caso a Naciones Unidas al menos esa es la amenaza que ha lanzado el letrado ve dice que España no garantiza el respeto a los derechos e políticos estén reconocidos por los convenios

Voz 1915 45:39 unir

Voz 34 45:42 por el bien de los españoles la pregunta es si quieren apoyar y seguir apoyando a un Gobierno que está empujando su país hacia una democracia o decir es claramente ese gobierno que ya basta