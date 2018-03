Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:36 Talia camina hacia una gobernabilidad casi imposible el país que acuñó en mil novecientos ochenta y uno el término Penta Partito para definir la alianza de cinco formaciones que lograron gobernar durante una década deja desde ayer una fragmentación sin mayorías previsibles con el Movimiento cinco Estrellas como partido más votado en solitario pero con la coalición de centro derecha que incluye a los herederos de Berlusconi como la mayoritaria incluido por si faltaba algo el hundimiento de la socialdemocracia de Matteo Renzi cuya dimisión parece cuestión de horas vamos a Roma Joan Solés

Voz 1551 01:06 sí

Voz 0946 01:07 buenas tardes los últimos resultados recién concluido un escrutinio de nada menos trece horas no presentan grandes variaciones ninguna de las dos coaliciones de derecha izquierda ni los cinco Estrellas obtienen el cuarenta por ciento de los votos para configurar una mayoría parlamentaria estable todo depende ahora de los buenos oficios de negociación del jefe del Estado el presidente de la República Sergio Mazzarella para evitar el bloqueo político en Italia recién concluido el bloqueo político en Alemania

Voz 1018 01:34 pues el tarea deberá hacer encaje de bolillos para proponer un candidato viable como primer ministro por lo que pueda pasar Rajoy recurre a sus esencias para no mojarse amo dice que ni siquiera conoce bien los resultados

Voz 1487 01:45 vamos a ver lo que sucede en Italia y confieso que soy incapaz de hacer un análisis ni bueno ni malo fundamentalmente porque desconozco cuáles son los resultados en este momento no por otra razón que alguno a lo mejor estuviera pensando aquí al final eh de lo que se trata como todos hemos dicho es de atender los problemas de la gente

Voz 1018 02:10 Pedro Sánchez el líder del PSOE pide al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no es capaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos en Podemos y Ciudadanos parece que lo están entusiasmados con

Voz 1722 02:20 un Gobierno tiene que aprobar su principal ley que son los Presupuestos Generales del Estado si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 3 02:34 no entendemos cuáles son las herramientas que Pedro Sánchez considera oportuna pero desde luego en lo dijo muy claramente nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que echar a Mariano Rajoy como ya le prometió a sus militantes hace escasos meses

Voz 0040 02:48 el PP no trae los presupuestos con todo esto que les he dicho pues entonces iremos a a una situación sin presupuestos con un gobierno a la deriva en plena debilidad eso yo no puedo decidirlo ni el señor Sánchez tampoco por mucho que le guste es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones en off

Voz 4 03:12 la Guardia Civil le han trasladado a su padre

Voz 1195 03:16 que después de los estudios que se han hecho sabían detectado en la camiseta el pasado sábado fue encontrada pues había restos de ADN de el menor Gabriel

Voz 1018 03:29 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido confirma que la camiseta localizada sábado si tiene muestras de ADN de ese niño de Gabriel Cruz en cuya búsqueda siguen trabajando centenares de personas cerca del barranco de Las Águilas en Níjar Almería donde continúa nuestra compañera Rosa Ortiz

Voz 0427 03:44 pues así es la confirmación llegaba esta mañana cuando el ministro señalada que el análisis de Criminalística certificado que la camiseta que el sábado tiene ADN del pequeño Gabriel la prensa pues reconocida por el padre del menor que dio la camiseta cuando realizaba una batida por una zona cercana a una balsa depuradora que ayer sin resultados han retomado la búsqueda sobre el terreno los efectivos peinando una zona que llegan los doce kilómetros que es el punto donde se a Gabriel por última vez

Voz 1018 04:12 aquí de nuevo hoy

Voz 5 04:16 hoy tiene gas

Voz 0677 04:18 no supo aguantar los que nos están viendo genio son salido a las calles de Bilbao para propietario es más por la mínima subida de subvención este año pero

Voz 1018 04:27 los Veinticinco por el Parlament de Cataluña su presidente proyecto Torrent realizó una ronda de consultas exprés para proponer candidato a la presidencia de la Generalitat presidir previsiblemente será eh Jordi Sánchez ex presidente de la Asamblea Nacional que no contará con el respaldo de la CUP tampoco con el del PSC ni de Cataluña en común

Voz 6 04:45 Cook no está vetando Jordi Sanchez nadie ningún otro candidato o candidatos

Voz 1591 04:49 le conviene a Cataluña nombrar a un presidente en prisión preventiva nuestra respuesta es clara no apoyaríamos ni por activa ni por pasiva a un candidato de esos

Voz 7 05:00 claro

Voz 0202 05:00 además lo está contando la SER Trapero justificó ante la cúpula de los Mossos d'Esquadra su actuación durante el referéndum con el argumento de que el Estado buscaba hacerles desaparecer además según las investigaciones advertía a la Generalitat de las actuaciones de jueces Fiscalía con lo que les daba margen

Voz 1434 05:15 maniobra del primer convoy de ayuda humanitaria entre la zona más castigada de Siria Guta Oriental con suministros médicos y alimentos para veintisiete mil personas le ayudará mucho mayor pero buena parte ha sido retirada por el Gobierno

Voz 0202 05:26 las asociaciones de mujeres científicas se unen a la huelga general del ocho de marzo y denuncian discriminaciones no sólo en la nómina sino también en la dotación de proyectos la brecha salarial en el sector de la sanidad en contra de la mujer es del veintisiete por ciento

Voz 1434 05:38 la justicia ejecuta el secuestro del libro Fariña del periodista Nacho Carretero y exige al editorial la inmediata paralización de la reproducción distribución del libro tanto en formato analógico como digital

Voz 1018 05:48 dos y casi seis minutos

Voz 1434 06:16 buenas tardes la Fiscalía investigará por la vía penal el caso del amianto en el metro de Madrid del Ministerio público abierto diligencias después de que la Inspección de Trabajo denunciará que no se han adoptado medidas suficientes para proteger a los empleados vamos a escuchar a Javier Montoro de Solidaridad Obrera y Alfonso Blanco de Comisiones Obreras

Voz 9 06:34 por supuesto que apuntala nuestra denuncia y nos da la razón los principales responsables son aquellos que no tomaron las medidas en el momento adecuado para que esto no se produjese pero claro los que después han estado y han permitido que esto siguiese así pues también tendrán su grado de responsabilidad

Voz 10 06:53 al final se depuren todas las responsabilidades que abarcan tanto a las direcciones políticas como las direcciones responsables de la explotación quieren la protección de la salud de los trabajadores desde que se conoce el problema

Voz 1434 07:03 desde que el año pasado se confirmó un caso de cáncer de pulmón por exposición al amianto los sindicatos vienen denunciando que Metro no está cumpliendo los protocolos que en la semana más feminista del año varios datos que ya no sorprenden pero que no hay que olvidar más de la mitad de las Gêres trabajadoras de la Comunidad de Madrid está en paro las que trabajan cobran de media un veinticinco por ciento menos que los hombres tienen empleos peores a pesar de que están más formadas siguen asumiendo la mayor parte del cuidado de los hijos de los mayores también de placas los cocineros son mayoría

Voz 0394 07:36 la aplastante en cambio en pinches pasa un poco al revés somos muchas más pinches pasa mucho en la enfermería son muchas más las mujeres que nos dedicamos a los cuidados y demás sí que suele a veces dirigirse a las mujeres no de de forma con más infantilismo a mí muchas veces se refieren como guapa cariño bueno como que creo que también te quitan un poco de valor al trabajo que tu estas desarrolla

Voz 1434 07:59 Letizia y Noelia pinche y celadora trabajan en el hospital Ramón y Cajal Ser en Madrid ha comenzado hoy un recorrido por diferentes puntos de la Comunidad que va a culminar este jueves ocho M y otro asunto según ha sabido la SER el Ayuntamiento de la capital y la EMT ya han remitido al juzgado la documentación solicitada sobre la compra de víctima que por cierto al final salió por nueve millones y medio de euros

Voz 1434 08:23 más noticias en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:26 Ignacio González se desvincula del supuesto amaño de un contrato con el Canal de Isabel II al ex presidente madrileño ha declarado ante el juez como imputado por una adjudicación supuestamente irregular un caso por el que también está siendo investigado ex consejero de Presidencia Salvador Victoria que no ha acudido a declarar porque su abogado no estaba disponible

Voz 1434 08:43 el juez que investiga la desaparición de María Piedad hace siete años en Boadilla del Monte ordenado levantar el suelo del supermercado en el que trabajaban ella hizo expareja según han encontrado el mundo y la razón el magistrado quiere retirar las baldosas que arregló el principal sospechoso al día siguiente de que se perdiera la pista de la mujer

Voz 0887 08:58 defensor del Pueblo alerta de la ausencia de plazas para personas dependientes en la Comunidad Fernández Marugán ha advertido también de la falta de personal que ha pedido una mejora del sistema de financiación que mejore la calidad de estos centros

Voz 1434 09:10 en deportes el Real Madrid viaja hoy a París donde mañana se enfrentará al París Saint Germain en la vuelta de octavos de final de la Champions con ventaja de tres a uno de la ida en liga el Atlético de Madrid cayó derrotado en el duelo clave con el Barça ida prácticamente por perdido el campeonato vamos con el tráfico empezamos hoy en el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 11 09:36 hola qué tal buenas tardes bastante la circulación hasta ahora en términos generales niveles de circulación muy vascos le recordamos eso sí cae estrechamiento de calzada en el paso inferior de la plaza de Castilla y esto empieza a afectar a los actores que circulan por ese paseo de la Castellana en sentido Nudo Norte no el resultado de la ciudad como decíamos niveles de circulación muy bajos circulación fluida

Voz 1434 09:57 sepamos también cómo se circula por las carreteras DGT Antonio Ayuso hola

Voz 12 10:01 muy buenas tardes pues tan sólo una incidencia a esta hora en las carreteras de Madrid precaución helados la avería de un camión a la altura de Torrejón de Ardoz aunque no está generando retenciones de consideración en este momento

Voz 1434 10:13 tenemos siete grados en el centro de la capital vamos con la previsión del tempo que habla mucho de lluvias Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 10:21 finalmente todos los días de esta semana va a llover no serán episodios largos de muchas horas de lluvia más bien cortos con pausas intercaladas incluso algunos momentos de sol esta tarde los chubascos pueden afectar cualquier punto de la comunidad tamil que que la noche irán desapareciendo seguirán rompiendo los nubes el ambiente se notará frío sobre sobretodo por el viento que en algunos momentos se acercará a los cuarenta cincuenta kilómetros por hora con temperaturas máximas que apenas pasarán de los diez grados mañana a primeras horas muchos bancos de niebla precaución en carretera más frío que las últimas mañanas el resto de la jornada sol con nubes en aumento durante la tarde que dejarán algunos chubascos incluso alguna tormenta intensa Adviento parecido al de hoy es

Voz 1434 10:59 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Teresa a Rubio

Voz 1434 11:43 la Fiscalía va a investigar por la vía penal el caso del amianto en el metro de Madrid el Ministerio público abierto diligencias a partir de la documentación remitida por la inspección de trabajo en la que detallaba que Metro no adoptó medidas suficientes para proteger a los trabajadores se basan entre otras cosas en el caso confirmado de un empleado que desarrolló cáncer de pulmón por su exposición a esa sustancia peligrosa al amianto como primera medida la Fiscalía ha pedido a Metro que informe urgentemente de las medidas de seguridad que están adoptando Javier Bañuelos

Voz 0861 12:15 desde Metro Nos dicen que su colaboración con la Fiscalía será plena y en breve les remitirán toda la documentación que les han requerido de forma urgente pero poco más desde Metro no quieren valorar el paso que ha anunciado hoy la Fiscalía Provincial de Madrid el misterio publicó no lo ha dudado han activado una investigación penal empujados por el acta remitida por Inspección de Trabajo en Leo alertó que Metro no había adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de sus trabajadores a la presencia de amianto por ahora sólo hay un caso confirmado un empleado con cáncer por culpa de esa exposición a ese mineral tóxico pero la Fiscalía cree que el riesgo de que haya más trabajadores afectados la peligrosidad de este mineral justifica esta investigación penal la sección laboral de la Fiscalía asumirá el trabajo para determinar si la falta de protección de metro hacia sus empleados pueda acabar en un delito contra los derechos de los trabajadores según han informado desde la Fiscalía se van a centrar entre otras cosas en determinar la persona o personas que han sido responsables de esta supuesta inacción en la seguridad de la plantilla

Voz 1434 13:15 los sindicatos luego escuchábamos antes piden protección para los trabajadores y eso que los gestores asuman responsabilidades y afronten las consecuencias el Partido Socialista eleva esa responsabilidad a la presidenta de la Comunidad el diputado Daniel Biondi le pide que actúe ya

Voz 7 13:30 Cristina Cifuentes tiene que asumir eh que ha existido existe negligencia en su Gobierno sobre la gestión de Metro de Madrid aún está a tiempo de depurar responsabilidades políticas en su Gobierno sino eh depurar responsabilidades Cristina Cifuentes nos va a obligar a exigirse las inmediatamente

Voz 1434 13:54 el jueves la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo tiene que comparecer en pleno por este asunto el viernes será el turno en comisión del consejero delegado de Metro de Borja Carabante los trabajadores del suburbano mientras tanto van a decidir hoy en Asamblea si aprueban los paros parciales convocados por el sindicato de maquinistas para los próximos días nueve trece y quince en protesta por la falta de seguridad ante la presencia de amianto en la plantilla está convocada en dos turnos uno por la mañana y otro por la tarde que será el definitivo para decidir si secundan esas protestas Juan Ortiz es portavoz del sindicato de maquinistas explica que tendría que pasar para desconvocar los paros

Voz 14 14:33 hola buenos ya les hemos ofrecido a consejero delegado que no es firme un documento en el que no se asegura que tenemos tanto los viajeros como los trabajadores de Metro de Madrid la salud se asegurara de nuestro puesto de trabajo y en Metro de Madrid y si no es así pues les damos la opción a que limita con cualquiera de las dos acciones los maquinistas bien metro desconvocar la huelga

Voz 1434 14:58 más de la mitad de las mujeres trabajadoras de las comunidad de Madrid está en paro casi el sesenta por ciento frente al cuarenta y tres por ciento de los hombres de media ellas cobran un veinticinco por ciento menos ocupan puestos de trabajo peores a pesar de tener una formación mejor son ellas las que dedican más tiempo a cuidar de la familia de la casa esta vez los datos en los que casi todos coinciden los aporta Comisiones Obreras como previa a este jueves ocho M Sara selva

Voz 1600 15:26 también hay diferencias en la promoción menos del cuarenta por ciento llegan a puestos de dirección además tienen más empleos temporales del total de los contratos indefinidos sólo el treinta y ocho por ciento son de mujeres entre las razones están que tienen que dejar el empleo para dedicarse a tareas domésticas o el cuidado de los hijos que son despedidas o directamente no contratada sobre todo a partir de los treinta y cuatro años Pilar Morales Secretaria de la Mujer de CCOO

Voz 15 15:49 empresarial sigue viendo a la mujer como un problema sino como una inversión el hecho de de preguntar a las mujeres en edad fértil iban a tener hijos son aproximadamente ya no es que sea una discriminación directa es que nos nos explica cómo nos ve el empresariado a a las mujeres

Voz 1600 16:07 entre las consecuencias está la brecha en las pensiones que son un treinta y dos por ciento más bajas que las de los hombres Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras Madrid

Voz 16 16:15 miremos por donde miremos nos encontramos con esta desigualdad totalmente vergonzosa pero que tiene esa ese elemento añadido de gravedad luego no solamente es que haya desigualdad sino que se está conduciendo a las mujeres a la precariedad

Voz 0978 16:29 pobreza dicen desde el sindicato que es un panorama

Voz 1600 16:32 han sido años anteriores pero con la diferencia de que ahora las mujeres han dicho basta ya

Voz 1434 16:36 la Cadena Ser en Madrid ha comenzado de un recorrido por diferentes puntos de la Comunidad para hacer una radiografía de la situación de la

Voz 1315 16:42 coger imágenes que se corresponden con

Voz 1434 16:45 en datos como éstos de Comisiones Obreras nuestro recorrido ha comenzado en el Hospital Ramón y Cajal Elena Jiménez hablamos con Letizia Noelia Icon Antonia llevan días explicando la huelga a sus compañeras desde el sindicato Mats Letizia lleva diez años trabajando como pinche en la cocina del hospital además de ver esa brecha salarial porque ellos solos cocineros y ayudantes habla de quienes se encargan de los cuidados cuando hay que compartir o elegir entre la familia o el empleo

Voz 0394 17:11 también aquí en el Sermas somos las mujeres las que cogemos las reducciones de jornada para cuidar a nuestros hijos a nuestros mayores o directamente pedimos permisos totales con lo que nuestra vida laboral se interrumpe al finales son la jubilación también se ve

Voz 1434 17:27 Antonia ex celadora desde finales de los años ochenta y aún hoy tiene que demostrar muchas veces lo que valen su trabajo

Voz 17 17:34 jo piden un celador entonces aparezco yo que soy una chica pero tú vas a poder bueno déjame ver lo que hay que hacer y no me ningún es de esa manera en principio Si yo veo que necesito ayuda ya la pediré no ha habido ningún problema nunca lo he hecho perfectamente igual que cualquier compañero mío

Voz 1434 17:48 desde que no ha habido nunca ese problema recuerda además el refrán de más vale maña que fuerza y Noelia que es bibliotecaria en el hospital desde hace dos años sabe que este jueves es importante pero qué importa también lo que pase después

Voz 0394 17:59 a mí me gustaría que bueno que a partir del nueve de marzo este proceso siguiera que no fuera un hito

Voz 0978 18:04 puntual y sobre todo que los hombres empezó

Voz 0394 18:07 van a tomar conciencia de que las mujeres no solamente por el hecho de ser mujeres que ellos tienen que que reeducar de otra manera

Voz 1434 18:15 play Noelia termina señalando la leyenda que lleva en su chapa que lleva enganchada en el abrigo pone vivas libres y sin miedo gracias Elena dos de la tarde dieciocho minutos seguidos

Voz 1434 21:41 Ignacio González de nuevo ante la justicia al ex preso entre del Gobierno regional ha tenido que declarar como imputado en Plaza de Castilla por la adjudicación supuestamente irregular de un contrato para el Canal de Isabel Segunda González no ha querido contestar a Gazprom las de los periodistas que le esperaban a la puerta del juzgado antes de que comenzara su declaración por un asunto el de hoy que no está incluido en el caso Lezo y por el que también había sido citado como imputado el que fue su consejero de Presidencia Salvador Victoria que hoy de momento se ha librado de la foto porque su abogado tenía otro caso Alfonso Ojea

Voz 0861 22:19 González ha prestado declaración durante quince minutos contestando a todas las preguntas que le han formulado el juez la Fiscalía y las acusaciones una declaración corta en el tiempo porque cuando se licitó el concurso público de esa página web del Canal de Isabel Segunda El ex presidente regional ha dicho que ya no se encontraba en la empresa pública de aguas Ignacio González que ha ganado peso ya han logrado que desaparecieran sus canas también ha señalado en sede judicial que jamás participó en una mesa de contratación y que no conocían área de la empresa síntesis digital la compañía que ganó ese concurso junto a González debía de comparecer también en calidad de querellado Salvador Victoria el ex consejero de Presidencia con González esa declaración no se ha producido porque su abogado tenía esta mañana otros juicios en el interrogatorio González ha querido dejar claro que él no no nombró a Salvador Victoria quien accedió a la presidencia del ente público en dos mil doce el Juzgado número cuarenta y nueve de Plaza de Castilla citaba González Victoria después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el pasado mes de enero que la investigación de esta querella tenga relación con el caso Lezo y que por eso también se rechazó que fuera la Audiencia Nacional la que se hiciera cargo del asunto

Voz 1434 23:28 el Ayuntamiento de la capital Ilha EMT han entregado hoy al juzgado la documentación solicitada después de que el Partido Popular se querellará contra el gobierno municipal por supuestas irregularidades en la compra de Bici Mad entre esa documentación está el precio de esa compra los diez millones y medio de euros ya sabido aunque a cambio el Ayuntamiento recibió casi un millón de euros de Bono Park por la liquidación del saldo de los clientes Felipe Serrano

Voz 0861 23:54 el coste real de la operación para dejar el servicio en manos municipales fue de nueve coma cinco millones de euros Ésta fue la cantidad finalmente pagada una vez descontados los novecientos mil euros correspondientes a los saldos de los usuarios el precio según fuentes municipales fue fijado por los servicios técnicos de la propia EMT que también se dedican a trabajos de consultoría a nivel internacional sobre sistemas de transporte público la autorización de la EMT para la cesión del contrato fue aprobada en la Comisión Delegada de la empresa que tiene atribuidas las competencias del Consejo de Administración todas las adjudicaciones y operaciones financieras son aprobadas en este órgano excepto la adjudicación de los autobuses y los supuesto Sam anuales el gobierno municipal entre tanto ya remitido al Juzgado de Instrucción número cincuenta y dos la documentación disponible sobre la cesión del contrato como también ha hecho ya la propia EMT la magistrada Belén Sánchez había reclamado esa información al Ayuntamiento tras la admisión a trámite de la querella por posible malversación que interpuso el grupo municipal del Partido Popular la actuación va dirigida contra la concejala de Medio Ambiente inmovilidad Inés Sabanés y el gerente de la empresa Álvaro Fernández Heredia por las supuestas irregularidades detectadas en la compra del servicio de bicis en su auto la jueza ordenó diligencias documentales para que el Ayuntamiento pudiera acreditar el modo en que se desenvolvió la operación pero no llamó a declarar ni a la delegada ni tampoco al gerente sino que instruyó diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplica

Voz 1434 25:26 habla en la Asamblea primera comparecencia en comisión del Defensor del Pueblo en los últimos cinco años Francisco Fernández Marugán denuncia falta de personal de dinero para las residencias de ancianos públicas tras analizar todas las denuncias que venimos recogiendo en los últimos tiempos Teresa Rubio

Voz 1315 25:44 Fernández Marugán tiene el diagnóstico claro

Voz 23 25:46 decía mejor este servicio segundo los estándares y los racios no permiten en este momento una atención correcta y respetuosa con los derechos de los mayores

Voz 1315 25:57 durante el pasado año el Defensor del Pueblo abrió hasta catorce investigaciones de oficio casos como el de la anciano que apareció muerto después de pasar toda la noche en el jardín de la residencia de Alcorcón la muerte

Voz 1434 26:07 Cecilia en el centro público de Arganda después de ser

Voz 1315 26:10 imputarse la pierna con la barandilla de la cama o el caso de que se escapó de la residencia los Peñascal es de Torrelodones su cadáver apareció dos meses después la Comunidad multó al centro a pagar veintinueve mil euros

Voz 23 26:22 por tanto estamos delante de un problema que se nota mucho la comida Madrid yo que he hablado con algunos Defensor del Pueblo hiciera aquí también existe pero allí existe pero lo que pasa es que la emergencia de ese tipo de problemas

Voz 0978 26:36 es aparece vinculada a este como en la Comunidad hay seis mil mayores esperando una plaza en una residencia

Voz 1434 26:42 más de siete años después de la desaparición de María Piedad un juzgado de Móstoles autorizado que se levante parte de las baldosas del supermercado de Boadilla en el que trabajaba la mujer también su expareja un hombre que la acompañó a casa la última vez que ese labio que se quitó la vida tres días después la Guardia Civil ya ha recibido la notificación del juzgado aunque todavía no hay fecha para realizar el registro Raquel Fernández

Voz 1315 27:04 en el supermercado donde trabajaban María Piedad García Revuelta y su ex pareja intentará la Guardia Civil obtener alguna pista que ayude a dar con su paradero la medida ha sido ordenada por el juzgado número cinco de Móstoles que ha admitido a trámite una de las diligencias solicitadas por la familia de la joven de Boadilla al respecto la cadena de supermercados ha asegurado que colaborará con cualquier requerimiento de la justicia para ayudarle lo relacionado con la desaparición de su empleada como han venido haciendo dicen desde que se produjo la misma María Piedad fue vista por última vez en diciembre de dos mil diez en una cena de empresa a cuyo término se ofreció su exnovio para acompañarla a casa dos días después el hombre apareció ahorcado en El Escorial

Voz 0978 28:50 Andoni De la Torre buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 27 28:53 en Madrid todas las miradas puestas en el partido de mañana de París contra un PSG mermado sobre todo por la baja de Neymar ciudadana convocada veinticuatro futbolistas entre los que están Kroos y Modric que parece que han superado sus molestias podrían jugar mañana el Atlético de Madrid no pudo con el Barcelona le pone muy difícil la Liga un Messi estelar hace que los de Simeone queden a ocho puntos del Barça si estas el partido bromeaba entorno la calidad del argentino

Voz 28 29:14 he quitado la camiseta Messi se oponían al Atlético de Madrid posiblemente gana uno cero pero juega para el Barcelona en el barrio cuando el mejor lo elige uno no es tan fácil este fallo

Voz 27 29:24 en la Liga Endesa el Real Madrid ganó su partido y Fuenlabrada también estudiantes sin embargo pero su partido en casa cincuenta y siete setenta y dos frente a Unicaja

Voz 1434 29:33 terminamos con siete grados ahora mismo en el centro de la capital y una previsión de al tiempo que anuncia lluvias para prácticamente todas las les esperamos como cada tarde a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid que lo disfruten hasta luego

Voz 4 30:20 será un problema eso Jaca espetaba les pido ni italiana que

Voz 1591 30:32 te

Voz 1018 30:33 difícil casi imposible saber estas alturas quien podrá formar nuevo gobierno en Italia lo doy miedo Cinco Estrellas de Luigi Di Maio ni la Liga que encabeza Amadeo Sabine ese consideran con méritos suficientes para intentarlo aunque ninguno dispone de votos para tomar la iniciativa política tendrá que ser el presidente de la República Sergio matarla el encargado de buscar componendas casi imposibles para que el tercer país de la Unión Europea no entre en colapso político se ve abocado a nuevas elecciones algo que tal vez pueda acabar beneficiando al incombustible Silvio Berlusconi lo único seguro tras las elecciones de ayer es que la socialdemocracia de Matteo Renzi Salgado auténtico batacazo que previsiblemente obligará a dimitir a sufrir y que para los Veintisiete no es una buena noticia que dos formaciones antagónicas pero de muy escasa vocación europeísta hayan logrado los mejores resultados en las urnas en nuestro país Pedro Sánchez pide a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso sino logra sacar los presupuestos en Podemos y Ciudadanos no entusiasma la

Voz 1722 31:31 si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confiar

Voz 3 31:39 no entendemos cuáles son las herramientas que Pedro Sánchez considera oportuna pero desde luego en lo dijo muy claramente nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que estará a Mariano Rajoy

Voz 0040 31:49 eso yo no puede decidirlo ni el señor Sánchez tampoco por mucho que le guste el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones no pero si me pregunta mi opinión creo que que declara es que lo mejor es que vengan los presupuestos y que salgan adelante con todas esas medidas naranjas que que hemos negociado que creo que son buenas para España

Voz 1018 32:06 el vicesecretario del PP Javier Maroto recuerda que el Gobierno sí se ha comprometido a presentar presupuestos

Voz 29 32:11 si se van a presentar los presupuestos por tanto la cuestión que plantea el señor Sánchez creo que está fuera de la realidad de la agenda que tenemos en las próximas semanas por no hablar de que las cuestiones de confianza es algo que la propia Constitución establece que son cuestión exclusiva del propio presidente del Gobierno

Voz 1018 32:34 mantenemos además línea abierta con Híjar en Almería donde en las proximidades del barranco de Las Águilas sigue la búsqueda del pequeño Gabriel una vez que las pruebas de laboratorio confirman que la camiseta localizada el sábado contenía muestras de su ADN alguna novedad Rosa Ortiz

Voz 0427 32:48 de momento ninguna novedad la búsqueda de Gabriel se está desarrollando en un perímetro de seis kilómetros es la zona que ya se ha rastreado desde el primer día y otros segundo piso segundo perímetro que llega a doce kilómetros desde el punto donde dónde desaparición niño

Voz 1315 33:01 sí sí alcanza los municipios de Aguamarga hay campeones

Voz 0427 33:04 mosso pero como ha señalado el secuestro del interior de forma más específica Zoido ha confirmado esta mañana día Twitter este la camiseta que se encontró el sábado cerca de una planta depuradora tiene ADN del menor oficial lo comunicaba también a los padres

Voz 1018 33:17 lunes cinco de marzo Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes Ana estamos Antonio con las nuevas movilizaciones de los pensionistas y los Who

Voz 1434 33:23 lados han vuelto a salir a la calle en Bilbao mientras que el gobernador del Banco de España defiende que crear puestos de trabajos la manera de sostener el sistema de pensiones antes que vincular las al IPC Luis Linde

Voz 23 33:37 qué pensiones tiene pruebas al más serios como éste donde se puede se puede modificar idea de esta sevillana Coró modificado es evidente que es el empleo

Voz 1434 33:49 Ronda de contactos el presidente del Parlament de Catalunya habla con todos los grupos políticos para comprobar si Jordi Sánchez cuenta con apoyos suficientes para ser investido presidente Carles Riera de la CUP Miquel Iceta PSC Xavi Domènech de Qatar

Voz 6 34:01 sueñan como la CUP no está vetando Jordi Sanchez niña ningún otro candidato o candidata

Voz 1591 34:06 le conviene a Cataluña nombrar a un presidente en prisión preventiva nuestra respuesta es clara no apoyaríamos ni por activa ni por pasiva aún candidato de esos Cordero no

Voz 1434 34:18 arenga a los agentes la SER ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil que describe como Josep Lluís Trapero dijo a la cúpula de los Mossos d'Esquadra después del referéndum del uno de octubre que habían hecho lo que tenían que hacer y añadió que el Estado quería que desapareciera la policía autonomía liderar

Voz 1018 34:30 lo fuerte Angela Merkel ha defendido que que reforzará

Voz 1434 34:33 la fortaleza de Alemania en Europa en su nuevo gobierno de coalición y apuesta por mantener la cercanía con Francia Oguz

Voz 0946 34:38 a Europa demanda que Alemania tenga

Voz 31 34:41 es fuerte y que la tenga junto con Francia hay otros estados miembros por ejemplo cuando se trata de la política comercial internacional o cuando se trata de la competencia abierta con China sino allí

Voz 1434 34:51 más apoyo casi ocho de cada diez trabajadores de la sanidad son mujeres pero cobran de media nueve mil euros menos al año que sus compañeros las científicas han anunciado que se suman por tanto a la huelga feminista del jueves Carmen Fenoll de la asociación de mujeres investigadoras

Voz 32 35:04 la brecha salarial sigue existiendo porque ocupamos puestos de menor responsabilidad que desde luego muchísimas razones

Voz 1018 35:11 secuestro efectivo la justicia ejecuta el sí

Voz 1434 35:14 muestra del libro Fariña del periodista Nacho Carretero y exige la editorial la inmediata paralización de la reproducción distribución del libro en tanto en formato analógico como digital llega a parte de la ayuda de primer cargamento de ayuda humanitaria para la zona asediada de Guta llegado ese territorio este mediodía ese envío incluye ayudas unas veintisiete mil personas después de que el régimen sirio ya prohibido el reparto de un número mayor de suministro triunfa Guillermo del Toro la forma del agua conseguido cuatro oscars entre ellos el de mejor película y el de mejor director para el mexicano que ha reivindicado que es un inmigrante al recibir la estatuilla

Voz 0978 35:43 ya habían van M Clan soy inmigrante

Voz 1591 35:45 qué porque creo que es lo mejor que hacen nuestro arte y nuestra industria es borrar las líneas en la arena deberíamos seguir haciéndolo mientras el mundo nos dice que las hagamos más profundo

Voz 2 35:58 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:03 José Antonio te llama es para Sergio Mata verla señor presidente de la República italiana el resultado de las elecciones generales de ayer es un rompecabezas a partir del cuarto Su Señoría debieran encontrar una suma parlamentaria capaz de gobernar con una mayoría que emprendieran más necesarias diera estabilidad política al país y tranquilidad a la Unión Europea es visible el progreso del populismo en su versión racional a lo Íñigo Errejón de los xenófobo de la Liga olvidado ya de la Padania los extremeños se tocan veremos

Voz 1018 36:44 Miguel Ángel Aguilar que vaya la con los otros Alicia Molina Innova ha valido la técnica Isabel Quintana la producción y Jordi Carbó como siempre pendiente de tiempo

Voz 0978 36:51 hasta que finalice la tarde cuando ya oscurecía los chubascos pueden seguir afectando prácticamente cualquier punto de la Península no dejarán grandes cantidades de agua ya que serán chubascos de corta duración también tendremos muchos momentos sin lluvia y ratos de sol donde menos lloverá en el Cantábrico también en el Mediterráneo así como en Canarias y con temperaturas que hubieran demasiado máximas de diez a quince grados hay que añadir a esto el viento que acentuará la sensación de frío vaso especialmente fuerte todavía con rachas de más de cien kilómetros por hora en toda la zona del estrecho en el mediterráneo andaluz Murcia y sur de Baleares

Voz 2 37:24 hora catorce Cadena Ser

Voz 1018 38:51 dejamos el robo Joan Solés corresponsal qué tal buenas tardes buenas tardes haber ejercicio para nota Joan haber sido capaz de explicarnos a la primera cómo queda el panorama político de Italia después de las elecciones de ayer

Voz 0946 39:03 en palabras llanas queda en tablas a tres ni la coalición de la derecha dirigida por Berlusconi la coalición de izquierdas de Renzi ni los cinco Estrellas obtienen el cuarenta por ciento que exige la nueva ley electoral para configurar una mayoría parlamentaria estable ni siquiera hay posibilidad de iniciar la nueva legislatura la empezando por el principio eso es la elección de los presidentes de la Cámara y el Senado por consiguiente la resolución de este bloqueo está en manos del presidente de la República Sergio Matanela que intentara por todos los medios una negociación que se prevé sin duda ardua insinuó lo consigue el jefe del Estado tiene la potestad en última instancia de convocar nuevas elecciones generales en los próximos meses Ello abriría una nueva incógnita con qué ley electoral con la actual la Blum que los italianos han rebautizado como el Maquiavelo Un por su complejidad la solución como puedes ver José Antonio no es

Voz 1018 40:00 con la primera consecuencia quizá la más inmediata la posible o previsible dimisión de Matteo Renzi tal vez esta misma tarde el líder del Partido Demócrata que tras la debacle eh de ayer pues quizá podría ser inminente aunque todavía no es oficial verdad

Voz 0946 40:12 se anunciado a mediodía la dimisión del ex primer ministro y actual secretario del Partido Democrático Matteo Renzi poco después sea aplazado toda información a la rueda de prensa para esta tarde en la que se confirmará o no la salida de Renzi es posible porque la formación está a un paso de perder su posición de segundo partido de Italia ha superado por los cinco estrellas y también por la derechista Liga de Salvini

Voz 1018 40:38 con este panorama entrará en funciones el actual Primer Ministro Paolo Gentiloni el presidente de la República matar dela como decías antes de va a abrir una ronda de consultas posiblemente a finales de mes para ver si es factible proponer un candidato a primer ministro pero el sistema político italiano es lo suficientemente complejo para todo previamente las cámaras John deben elegir a sus propios presidentes que parece que tampoco será sencillo

Voz 0946 41:02 exacto no será sencillo de hecho el primer ministro Gentiloni había se había situado al margen de la campaña electoral de sus tensiones practicamente no

Voz 0125 41:11 no intervino había quedado a eh a la

Voz 0946 41:13 va ante la eventualidad de seguir gobernando el tiempo que fuera necesario si el resultado de estas elecciones requerían una larga negociación quizás meses o o quizás hasta la convocatoria de elecciones Gentiloni en funciones y su Ejecutivo garantizarán de alguna forma la gobernabilidad de Italia mientras no sea posible siquiera la elección de los presidentes de la Cámara y el Senado durante las consultas y negociaciones del jefe del Estado con los partidos políticos Gentiloni que goza de gran prestigio entre los italianos no ha aparecido en público todavía pero no tardará en dar un mensaje de tranquilidad al país a Europa y a los mercados financieros pues muchas gracias

Voz 1018 41:54 a Joan la indefinición política de Italia la tercera economía europea contrasta con el afianzamiento de la gran coalición en Alemania que es el primero de los Veintisiete después de que la militancia del SPD el partido socialdemócrata haya dicho sí a la alianza con Merkel la canciller dispuesta además ya no perder ni un solo minuto vamos a Berlín Carmen Viñas la canciller Angela Merkel quiere iniciar el tren

Voz 0978 42:13 bajo con el nuevo Gobierno lo antes posible después de la decisión de los militantes del SPD de formar parte de una gran coalición Merkel ha expresado también su satisfacción por el claro resultado de los socialdemócratas y ha asegurado que la votación representa una buena base para el trabajo conjunto del futuro Gobierno Merkel se ha comprometido a toda su energía para garantizar el buen funcionamiento del Gobierno al servicio del pueblo alemán respecto a Europa ha asegurado que la sociedad demanda una voz unida y fuerte para afrontar por ejemplo retos de política comercial como los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio

Voz 6 42:44 a que Sáenz

Voz 0978 42:47 donde meto Europa demanda que Alemania tenido una voz fuerte y que la tenga junto con Francia y otros estados miembros por ejemplo cuando se trata de la política internacional comercial un asunto de plena actualidad y del que dependen muchos trabajos en cuanto se trata de la competencia abierta con China el próximo catorce de marzo está previsto que el parlamento elija a Merkel como canciller coloqué Alemania pondrá fin al periodo más largo de su historia sin gobierno

Voz 1018 43:12 no en Bruselas se respira un clima hace con los procesos políticos vividos este fin de semana la inestabilidad previsible de Italia no invita al optimismo pero en buena medida quedará paliado por esa confirmación de la gran coalición en Alemania Griselda Pastor corresponsal comunitaria

Voz 0738 43:25 buenas tardes pues exactamente este es el problema es que en estos momentos no es evidente que el pacto en Alemanía les compense porque si hace tan sólo una semana Juncker decía tener las estructuras preparadas para lo peor en Roma hoy sus portavoces tiran pelotas fuera argumentando

Voz 1434 43:44 que el resultado no es aún oficial

Voz 6 43:46 confesó que hablamos

Voz 35 43:49 tenemos confianza y esperanza en que haya un gobierno estable en Italia y en lo que concierne al impacto potencial del ascenso de grupos extremistas Le puedo decir mantenga la calma y sigue adelante

Voz 0738 44:03 declaraciones de margaritas esquinas el portavoz de Juncker hoy a la defensiva porque son muchos en la política en los grupos de expertos europeos los que mantienen que las instituciones debieran sentirse responsables de al menos una parte de esta clara desafección por el modelo que representan que en esta campaña se ha volcado en apoyos a Silvio

Voz 1018 44:23 los de todas formas para análisis personal el de Mariano Rajoy el presidente del Gobierno español a mediodía desde Extremadura antes de viajar a Portugal y Andalucía poco que decir sobre Italia quizá para no pillarse los dedos

Voz 1487 44:34 confieso que soy incapaz de hacer un análisis ni bueno ni malo fundamentalmente porque desconozco cuáles son los resultados en este momento no por otra razón que alguno a lo mejor estuviera pensando aquí al final eh de lo que se trata como todos hemos dicho es de atender los problemas de la gente

Voz 1018 44:56 el socialista Pedro Sánchez ha lamentado el mal resultado electoral de Matteo Renzi entre su formación la formación socialdemócrata de Italia cree que no cabe establecer paralelismos con España donde insiste en que la pelota está en el tejado de Rajoy que tiene que sacar los presupuestos o al menos intentarlo

Voz 1434 45:10 a su de hacerlo entiende que

Voz 1018 45:12 debe someterse a una cuestión de confianza en el Congreso aunque según establece la Constitución el artículo ciento doce es al Gobierno al le corresponde tomar esa iniciativa Inma Carretero

Voz 0806 45:22 si los presupuestos del Estado no salen adelante y Rajoy no convoca elecciones Pedro Sánchez le exige que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso

Voz 1722 45:30 si el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del Gobierno para con los ciudadanos lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 0806 45:46 de todos modos esa cuestión de confianza depende únicamente de la voluntad del presidente del Gobierno la oposición sólo puede forzarle a una moción de censura que Pedro Sánchez rechaza con un argumento recurrente porque los números lo dan los números tampoco les salen al PSOE en materia educativa así que el líder socialista ha advertido de que abandonará el pacto por la Educación si la inversión del Estado no es equiparable a la media europea y también ha confirmado Pedro Sánchez que el jueves estará en la manifestación del ocho de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer

Voz 2 47:47 el neumáticos Esquire Gianni Pello punto Es Hora catorce menos pero C2 de los raza en Canarias

Voz 1018 48:00 hablamos el ocho de marzo la sanción de mujeres científica se suma la huelga del próximo jueves denuncia la doble brecha económica no sólo en la nómina sino también en la dotación de proyectos sepan que en uno de los pilares del Estado de bienestar en la sanidad la brecha salarial entre hombres y mujeres es del veintisiete por ciento o que el otro de esos pilares educación Se encuentra una sola rectora por cada siete rectores y formaciones con Javier Gregori Laura Marcos ya Adela Molina

Voz 0882 48:23 la Federación de investigadoras y tecnologías también apoyan la huelga feminista porque aseguran que las mujeres que dirigen ahora proyectos de investigación reciben menos dinero que los hombres y sus salarios más bajos por estas y otras razones la Mick apodo

Voz 0861 48:36 al paro como explica su secretaria general Carmen Fenoll hiciera brecha salarial sí