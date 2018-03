Hora 14 (06/03/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 en la Cadena SER Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 0678 00:25 que usted no me había pedido perdón todavía siendo militante del Partido Socialista sea no entiendo por qué el Partido Socialista que además recurrió al Tribunal Supremo firmado por Ximo Puig el recurso de que por cierto está condenado en costas no

Voz 1018 00:38 buenas tardes Francisco Camps en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga las cuentas del Partido Popular dispuesto a plantar cara a las pregunta además comprometedoras de los parlamentarios a responder con evasivas coloque el presidente de la Comisión Pedro Quevedo ha tenido que llamarle al orden en más de una ocasión en esa seguimos Paco Quiroga Miguel Ángel Campos

Voz 1552 00:58 Camps niega la financiación ilegal o que conociera irregularidad alguna afirma que consta o el Bigotes mienten y que su único problema de conciencia tras dos vicepresidentes y diez consejeros imputados es que el Partido Socialista no le haya pedido perdón por el caso de los trajes a Camps en estado puro pocas veces ha tenido tan

Voz 1673 01:15 Nuestro trabajo en esta comisión el presidente

Voz 1552 01:18 Pedro Quevedo quién ha tenido que llamar al orden a Camps en innumerables ocasiones porque o bien no responde a lo que se pregunta hoy interroga directamente a los diputados con cuestiones que no vienen al caso sonido directo desde el

Voz 0946 01:29 por eso

Voz 0678 01:30 que soy de esos políticos que ha tenido la enorme suerte de ser candidato número uno el noventa y seis moveremos aislada

Voz 1018 01:37 al Congreso de los Diputados a esta comisión pero tenemos otra noticia de última hora desde la Cámara Baja el PSOE abandona el las negociaciones para buscar un pacto educativo Adela Molina

Voz 0678 01:47 yo no sé si usted es el candidato número uno Real Adela volver a hacer

Voz 1018 01:50 de autónomos en este momento esa comunicación con nuestra compañera de La Molina tenemos otra última hora desde los tribunales la audiencia de Burgos admite la libertad bajo fianza de los tres ex jugadores de la Arandina acusados de la supuesta violación de una menor el pasado veinticuatro de noviembre Vicenta Herrero

Voz 0978 02:07 el Tribunal burgalés no se pronuncia sobre la situación del tercero el colista al no haber recibido el correspondiente recurso al auto de prisión pero sí indica que la juez de Aranda puede actuar de oficio teniendo en cuenta los argumentos en el caso de sus compañeros como medidas complementarias imponen también alejamiento y prohibición de comunicarse con la menor les retira el pasaporte y les obliga a presentarse cada quince días ante la autoridad correspondiente comunicando al juzgado de Aranda cualquier cambio de domicilio

Voz 1018 02:37 casi todo lo demás pasa hoy también por el desafío independentista suma y sigue el próximo lunes día doce la fecha elegida por el presidente del Parlament para intentar la investidura de Jordi Sanchez que necesita previamente la autorización del Supremo para salir a menos de forma temporal de la prisión el algo que parece altamente improbable Pablo Tallón

Voz 1673 02:53 de hecho aunque el juez le permitiera acudir al pleno de investidura al ex presidente de la Asamblea Nacional no tiene garantizados los apoyos necesarios para ser investido ni en primera ni en segunda vuelta por eso Jones per Catalunya y Esquerra van a trasladar entre esta tarde y mañana por la mañana una nueva propuesta a la cupo en la que esperan seducir a los anticapitalistas a través de una mayor concreción del llamado proceso constituyen

Voz 1018 03:12 el el ministro de Justicia Rafael Catalá pide respeto que se deje trabajar sin interferencias al juez Pablo Llarena

Voz 1764 03:18 cualquier petición de que una persona que está privado de libertad por decisión un juez pueda hacer esa jueza instructora que le corresponde yo creo que haríamos todos un buen servicio a la justicia así no opinamos no lo decimos lo que nos parecen las cosas que tiene que decidir es el juez yo creo que hay que dejarle trabajar como como ha hecho hasta ahora con absoluta independencia con con criterios jurídicos Mike decir a lo que considere

Voz 1018 03:41 volvemos al Congreso de los Diputados a ese anuncio del PSOE abandonar las negociaciones para buscar un pacto educativo Adela Molina

Voz 1541 03:48 el PSOE ha consumado el órdago que lanzó ayer el secretario general Pedro Sánchez ha abandonado el pacto educativo los socialistas consideran insuficiente la propuesta de financiación del PP para educación exigen al Gobierno el doble de lo que ofrece actualmente es decir destinar el cinco por ciento del PIB al enseñanza en dos mil veinticinco Margarita

Voz 0824 04:04 pues no vamos a participar sino hay una financiación adecuada porque el Partido Socialista no va a ser cómplice de una tomadura de pelo

Voz 1018 04:12 la deseo acaba de realizar la portavoz socialista en Algeciras un grupo de encapuchados intentó esta madrugada prender fuego a las nuevas lanchas de servicio aduanero que luchan contra el narcotráfico no lo consiguieron población de un vigilante pero la acción recuerda en buena medida lo ocurrido en el hospital de La Línea cuando una veintena de encapuchados liberaron a un arco que había sido detenido Francisco Mena es el presidente del movimiento asociativo contra las drogas

Voz 3 04:33 estamos aquí lo que no sabemos a qué está esperando en este caso el Ministerio del Interior a tomar las medidas oportunas porque todo lo encontramos con un nuevo acontecimiento es superior al al al del anterior día

Voz 1018 04:47 y ante la movilización feminista el día ocho la huelga general el obispo de San Sebastián José Juan Ignacio Munilla dice hoy que no se supieron interpretar sus palabras de ayer contra el movimiento feminista lo mejor será recordarlas y escuchar la canción de hoy

Voz 0946 05:01 los eh como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas porque hay que decir que el que el feminismo al al haber asumido la ideología de género pues de alguna manera se ha hecho pues una especie de la al aquí como se dice no como suele ocurrir muchas veces mediáticamente no

Voz 4 05:20 sacando un una frase falseada falseada puso en boca de manos el obispo Obispo dice que las mujeres tienen el demonio dentro bueno una frase absolutamente falsa sacándolas de contexto ahora

Voz 0824 05:33 la ministra de Sanidad asegura haber gastado el aumento de cien millones de euros para la dependencia a pesar de que ese incremento de la partida entró en vigor el penúltimo día del año en la mitad de las jóvenes españolas de entre quince y veintinueve años asegura haber sufrido algún tipo tipo de discriminación y más del cincuenta por ciento cree que su objetivo real en la vida es formar un hogar y tener hijos son datos de un barómetro realizado por la FAD Corea del Norte está dispuesta a sentarse a negociar con Estados Unidos su arsenal nuclear a cambio de garantías por parte de Washington sobre su seguridad territorial lo cuenta el New York Times citando fuentes de Corea del Sur en el día de su ciento dieciséis cumpleaños el Real Madrid busca el paso a cuartos de final ante el Paris Saint Germain con la ventaja del tres a uno cosechado en el partido de ida Bossi sois

Voz 2 06:32 hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 06:41 buenas tardes formación universitaria para la igualdad la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas de la región quieren impulsar nuevas titulaciones universitarias en materia de igualdad son estudios propios de cada centro no oficiales que buscan especializar a los futuros profesionales en economía de género o gestión de políticas de igualdad y prevención de la violencia machista y sexual en el trabajo entre otras cosas Lejos en cualquier caso de el único grado en igualdad que había en España en dos mil catorce que eliminó la Universidad Rey Juan Carlos por falta de demanda

Voz 0434 07:13 el objetivo de todas estas iniciativas educativas formativas es básicamente avanzar en igualdad y promover la aplicación de los criterios de igualdad contando para ello con profesionales cualificados en todos los ámbitos que sean capaz de llevar a cabo estas política

Voz 1434 07:30 la Comunidad y las universidades todavía tienen que firmar el convenio aunque su intención es que estas nuevas titulaciones estén listas el curso que viene el Gobierno regional también ha detallado hoy los servicios mínimos de cara a la huelga del jueves servicios mínimos abusivos según dijeron ya los sindicatos de clase enseguida se los vamos a contar IBI Imaz la comisión de investigación no empezará hasta que el Ayuntamiento haya remitido toda la documentación a los grupos Ahora Madrid asegura que hay parte que no puede entregar hasta obtener autorización judicial en el mismo argumento que usó el Partido Popular de Cifuentes para no dar los documentos sobre Lezo hasta el socio de investidura de Carmena el PSOE Le pide coherencia

Voz 0824 08:13 si criticamos cuentes cuando somos Podemos en la Asamblea de Madrid tenemos que actuar en consecuencia cuando somos el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino hasta el Barça

Voz 1915 08:26 admitida a trámite la querella criminal presentada por Cristina Cifuentes contra Francisco Granados por implicarle en la supuesta financiación irregular del Partido Popular el ex consejero madrileño tendrá que volver a los

Voz 1510 08:35 juzgados el próximo lunes un hombre de ochenta y dos años ha resultado herido en Miraflores de la Sierra tras ser atacado por varios perros de un vecino la anciana ha sido trasladado al hospital de La Paz con numerosas heridas aunque ninguna en órganos vitales la Guardia Civil investiga cómo han pasado los peros a este domicilio

Voz 1915 08:49 las operaciones de la Guardia Civil aumentaron un cuarenta y ocho por ciento en Madrid el año pasado las que más subieron fueron las relacionadas con estafas y tráfico de drogas además se desarticularon cincuenta y ocho bandas criminales un dieciséis por ciento más que el año anterior las noches del

Voz 1510 09:01 botánicos suman a su cartel a Norah Jones Miguel Poveda Elvis Costello Simple Minds estas actuaciones se unen a las ya confirmadas por Joan Manuel Serrat que ofrecerá dos conciertos los días veintiséis y veintisiete de junio

Voz 1915 09:12 en deportes el Real Madrid juega esta noche la vuelta de octavos de final contra el París Saint Germaine los blancos llevan la ventaja del tres a uno de la ida Zidane ha decidido reservar a Modric y Across y los franceses tienen la baja de Neymar el encuentro a partir de las ocho y cuarto en Carrusel Deportivo

Voz 2 09:24 no

Voz 1434 09:33 vamos con información del tráfico primera cita en el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada banderas buenas

Voz 6 09:39 tardes hola muy buenas tardes tenemos aún aún pueden tráfico en los ejes principales la mañana ha transcurrido con calma con niveles circulatorios

Voz 0824 09:47 suaves si deben prever no llegar

Voz 6 09:50 a a la cartera de Barcelona por la parte norte de las rondas porque continúa cortado ese carril en el paso inferior de la plaza de la República Argentina y coincide que esa zona es la que tiene más actividad también recuerden que en este momento la articulación ya se va haciendo algo más lenta para salir por la Plaza de Castilla sólo dispone de un carril la M30 es la que aún está bien con más movimiento en las proximidades del Puente de Ventas

Voz 1434 10:14 vamos ahora hasta la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la región Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 0824 10:20 buenas tardes pues a esta hora estamos pendientes de

Voz 7 10:22 es un accidente en la A cuatro a su paso por Getafe que genera retenciones en sentido entrada a la capital además complicada a esta hora la M40 en dos tramos entre Coslada Vicálvaro sentido A3 y verde hacia la cuatro precaución imprudencia

Voz 1434 10:36 ocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 10:41 buenas tardes hasta que llegue la noche las nubes todavía darán lugar a algunos chubascos se pueden abrir claros tener ratos de sol

Voz 0861 10:47 os fiáis porque en cualquier momento se pueden compactar las no

Voz 0978 10:49 pues y dar lugar estas lluvias que pueden ser intensas pero poco persistentes sensación de frío máximas que apenas alcanzarán los diez grados con viento a ratos fuerte

Voz 1018 10:58 de más de cuarenta kilómetros por hora a cien

Voz 0978 11:01 la sensación de frío un viento que la próxima noche irá aflojando también se irán las nubes esto ayudará que mañana haga un poco más de frío que hoy incluso tendremos algunas débiles heladas en el área metropolitana mañana en general Saul menos viento que hoy durante la tarde se mantendrá el frío porque a ratos las nubes serán abundantes con algún chubasco pero dejando poca agua

Voz 1434 11:20 en la dirección técnica Alicia Molina hay Noema Valido hoy en la producción Teresa Rubio

Voz 8 11:35 y reserva ya tu plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en ve detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía en nuestra experiencia en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o el gran punto com

Voz 2 11:57 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:03 la Comunidad de Madrid contará con cursos universitarios especializados en igualdad entre hombres y mujeres la intención es tenerlos para el próximo curso después de que en dos mil catorce en tiempos de Ignacio González la Rey Juan Carlos decidiera eliminar el único grado de igualdad de género que habían daña la universidad alegó entonces falta de demanda lo de ahora no serán grados tampoco ni siquiera posgrados sino nuevas titulaciones propias de cada universidad en esta materia gracias a los convenios que van a firmar el Gobierno regional y las seis universidades públicas Javier Bañuelos buenas

Voz 0861 12:37 tardes qué tal buenas tardes el convenio aún no ha firmado pero el Gobierno ya se lo ha propuesto a las seis universidades públicas es una iniciativa que surge desde la Dirección General de la Mujer este departamento ha propuesto nuevas herramientas

Voz 0824 12:49 académicas para conseguir la igualdad real

Voz 0861 12:51 entre hombres y mujeres básicamente la Comunidad quiere que el mercado de trabajo seguiré de especialistas para expandir la lucha contra la desigualdad de género con el objetivo principal de eliminar los estereotipos que se siguen sufriendo esos especialistas se formarían en los seis títulos piel pioneros y propios que ha propuesto hoy el gobierno de Cifuentes

Voz 0434 13:10 en la Universidad de Alcalá habrá un título de especialista agente de igualdad en el mercado laboral en la Universidad Autónoma habrá un título especialista en economías de género trabajo en la Universidad Complutense el título especialista será de aplicación de perspectivas de género las industrias culturales en la Universidad Politécnica el título especialista en gestión de políticas de igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos el título será de prevención en violencia de género y sexual en el ámbito laboral Il Por último en la Carlos III habrá un título especialista en gestión de políticas de igualdad

Voz 0861 13:46 esos serán los seis nuevos cursos aunque la Comunidad no va a recuperar el grado pionero en España que eliminó la Universidad Rey Juan Carlos en dos mil catorce Esta nuevas titulaciones comenzarán comenzarán a funcionar el próximo curso tendrá un coste cercano al medio millón de euros cofinanciados entre el Gobierno regional y el Fondo Social Europeo

Voz 1434 14:03 iniciativas anunciadas esta mañana por Cristina Cifuentes en la semana del ocho m a dos días de la jornada de huelga el Gobierno regional también ha anunciado Javier los servicios mínimos son similares y eso no gusta a los sindicatos de clase similares digo a los de una huelga general

Voz 0824 14:19 así en concreto a la de la última la huelga general

Voz 0861 14:22 el catorce de noviembre Ésa fue la propuesta que la Comunidad hizo a los sindicatos pero no ha habido acuerdo de hecho los van a recurrir porque entienden que son exagerados especialmente en el caso de los paros de dos horas el bueno defiende en cambio se han fijado unos servicios mínimos proporcionales en Sanidad con carácter general se va a mantener una plantilla equivalente a la de un domingo festivo aunque en el caso del Summa por ejemplo las ambulancias urgentes van a funcionar al cien por cien igual que en el caso de los juzgados de guardia donde también trabajará toda la plantilla en cuanto a los colegios el próximo

Voz 0824 14:52 jueves la Comunidad garantiza la apertura

Voz 0861 14:55 ay el cierre de todos los centros donde ese día estarán al menos el director y el jefe de estudios la compra por último también ha fijado los servicios mínimos para el transporte público en hora punta en el metro

Voz 1018 15:06 trabajarán como mínimo el sesenta y cinco por ciento

Voz 0861 15:08 a la plantilla y el cuarenta por ciento durante el resto del día

Voz 1434 15:12 servicios mínimos también del Ayuntamiento de Madrid van a ser del cien por cien en servicios esenciales y de emergencia en la ciudad es decir que nadie tampoco las mujeres que sean bombero del Samur de ayuda a domicilio de la teleasistencia ya podrán secundar los paros sí que van a hacer huelga la alcaldesa Carmena y sus concejales no piensa hacer los paros Cristina Cifuentes ya saben que le va más la huelga a la japonesa aunque en las últimas horas ha suavizado un poco

Voz 1018 15:37 los feto absolutamente

Voz 0434 15:40 eh a todas las mujeres que vayan a hacer vuelva al día ocho de hecho comparto algunas de las reivindicaciones como la lucha contra la violencia machista la lucha contra la brecha salarial reivindicaciones como la lucha contra cualquier tipo de discriminación pero también creo que son reivindicaciones que debería ser merecedoras consenso de acuerdo como lo ha podido ser la violencia de género con con ese pacto de Estado que esa filmado en el Congreso

Voz 1434 16:06 el jueves hay pleno allí estará Cifuentes pero no las diputadas de Podemos que hoy han confirmado que no ocuparán sus escaños Lorena Ruíz Huerta es la portavoz del grupo

Voz 9 16:15 ya les comunicó de manera oficial que las diputadas de Podemos sí iremos a la huelga si haremos huelga el próximo ocho de marzo las diputadas eh todas las diputadas del Grupo Parlamentario ir por supuesto las trabajadoras a nuestro grupo parlamentario que individualmente decidan sumarse a la huelga que intuyo que se harán desde luego unas cuantas

Voz 1434 16:36 de camino al ocho en la Cadena Ser en Madrid está haciendo un recorrido que ayer comenzó en el Hospital Ramón y Cajal y hoy ha continuado en el Colegio Montserrat con una conversación con chicas de diecisiete años en contaban en Hoy por Hoy Madrid el miedo que todavía sienten cuándo vuelven solas a casa por la noche o las veces que se han visto obligadas a recriminar un comentario machista en su entorno más cercano con ellas ha hablado Elena Jiménez Laura Ana Jimena Irene Jara han puesto en marcha su grupo feminista Atenea para aprender juntas y enseñar a otras chicas más pequeñas que les han contado cosas como ésta cuando su propia pareja que las quiere muchísimo que el asado

Voz 10 17:11 ahora que las espera que las va aquí

Voz 1434 17:14 eh obliga a tener una relación sexual eso también es bien

Voz 10 17:17 pasión ellas empezaron aprender con

Voz 1434 17:19 libros como el de Nuria Varela feminismo para principiantes o el monólogo de Pamela valenciano no sólo de los golpes desde entonces

Voz 11 17:26 la menor fue una de las gafas violeta no que es un es que de las seis cubre un poco que lo ves todo notado cualquier cada vez van saliendo más cosas cada

Voz 1434 17:35 que son más conscientes de aprendizajes de cuando eran pequeñas que ahora no les gustan en absoluto

Voz 12 17:40 no pequeña lo lo importante que es que tú apariencia hago a los chicos les luego creces lo ves y dices estamos estamos claro juzgado nos entre nosotras y y competir por el mero hecho de gustarle un hombre como un objeto también han sufrido el miedo de la noche

Voz 11 17:57 la noche de Wells cascos puestos sin música con sendas teniendo en el móvil la llamada o hablando por teléfono con una amiga o con un amigo para que no sea lo normal entre nosotras ya decirnos hoy escribe me cuando el día se llega o bien

Voz 1434 18:11 o conversaciones en las que tienen que quitarse es al gafas moradas

Voz 0824 18:14 aquí te encuentras de las reuniones familiares la aunque sí que

Voz 11 18:17 Cima te tienes que estar ahí hay muchas veces y cuando tu madre te hace así Jara al baño

Voz 1434 18:25 por eso quieren que la política se olviden de las siglas

Voz 13 18:28 la huelga es participar y participar en todo para que si este sistema arquitecta

Voz 11 18:34 pueden matar a tu hijo o quizá es que no estoy nada

Voz 1434 18:36 bueno y este es el relato de estas cinco adolescentes de diecisiete años que un día reflexionar On porque a ellas de pequeñas les regalaron una muñeca o una cocina dos de la tarde diecinueve minutos alguien más

Voz 14 18:48 en Madrid estoy preocupara tengo que llegar a mi hijo al dentista y los sea donde ir

Voz 15 18:58 es importante que sea un dentista Aino un comercio en el que se haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partir el tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas de su confianza jugó en va al colegio de odontólogos yo esto me preocupa la

Voz 2 19:13 en la Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su duodécima semana para agradecer tu confianza durante todos estos años si compras un coche nuevo o usado entre el uno y el veinticuatro de marzo tres participar en el sorteo de un fabuloso viaje viene a la ciudad del automóvil de Leganés con tus sueños más información en la web Ciudad del automóvil punto es

Voz 16 19:36 la imagen de tu oficina que dije de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office de te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados y con el mejor precio del mercado visita nuestra exposición Os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno y Office Deco Puig

Voz 2 19:59 llegan las cornadas del disco A Taberna la gaditana el mejor pescado y marisco de la Bahía de Cádiz en un fabuloso menú degustación atún rojo de almadraba Adidas granadas y así hasta seis platos por solo veintinueve con cincuenta euros por persona no te pierdas las Jornadas del Marisco en taberna la gaditana Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 0824 20:22 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa y nosotros ahora pagamos menos Lalo y nosotros elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora no sale gratis sencilla nosotros ya I más D

Voz 2 20:32 las mil Happy llama prueba tempo Jaric y condiciones de la oferta de ese tipo Halley punto com Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 20:47 la comisión de investigación de víctima no va a comenzar hasta que los grupos hayan recibido toda la documentación el Ayuntamiento se ha comprometido a remitir información considerada confidencial con el compromiso eso sí de que los grupos no la filtren pero insisten en el gobierno municipal en que hay otra parte que requiere autorización judicial que todavía no tienen esa autorización la oposición les recuerda que es el mismo argumento que en su momento oso el Partido Popular de Cifuentes para justificar su negativa a entregar a los grupos la información sobre el caso Lezo requerida en la comisión de corrupción de la Asamblea Felipe Serrano

Voz 0861 21:23 ahora Madrid se ha comprometido ya a permitir el acceso a la información afectada por una cláusula de confidencialidad entre la EMT y bueno para el gobierno municipal accede a que estos datos sean consultados con el compromiso por parte de los grupos de que no sean filtrados a los medios de comunicación ya se está viendo también además la forma para que los ediles puedan consultar la documentación bajo tutela judicial al ser parte de la causa abierta contra la delegada Inés Sabanés y el gerente de la empresa Álvaro Fernández Heredia Ignacio Benito concejal socialista y presidente de la Comisión

Voz 17 21:56 ha sido una Junta de Portavoces bastante tranquila pero a día de hoy no se cumplen las condiciones necesarias para que esa comisión eche a andar de manera oficial hasta que no se cuente con toda la documentación ni ese iniciarán los trabajos ni tampoco corren los plazos de la de la misma por lo tanto se cumple el acuerdo de pleno

Voz 0861 22:11 el grupo socialista además la dejado dos avisos al Gobierno de Manuela Carmena sino les dan los papeles que falta Irán donde tengan que ir Si se apuntan a la doctrina Cifuentes acabarán en una confrontación abierta Mercedes González PSOE Sergio Brave o ciudadanos Álvaro González PP Rita Maestre Ahora Madrid

Voz 1434 22:29 si criticamos a Cifuentes cuando somos Podemos en las

Voz 18 22:31 la de Madrid tenemos que actuar en consecuencia cuando somos el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento gustaría saber si es que se están acogiendo a esa doctrina Cifuentes a eso doctrina del canal o es que no quieren dar a conocer toda la información porque tienen mucho que esconder

Voz 0946 22:45 no están bajo secreto de sumario tenemos todo el derecho uno concejales acceder a esa documentación en cuanto a los papeles sujetos a esa confidencialidad entre comillas naturalmente que los queremos ver

Voz 0824 22:55 como esa querella es paralela e interfiere en la marcha de la comisión de investigación nosotros le hemos pedido al juez si no está la autorización o no para que ese suministro de información a los grupos de la oposición

Voz 0861 23:05 el PP también ha denunciado que la EMT pagó otros cuatro coma seis millones en convalidaciones de gasto al margen del precio de la cesión el Ayuntamiento afirma en cambio que esta cantidad ascendió a tres coma ocho millones ya que en estos casos no se aplica el IVA ya es una inversión que estaba anotada en los presupuestos anuales una cosa es el contrato añaden y otra diferente incurrir en gastos para mantener el servicio más

Voz 1434 23:28 es duro que el Partido Popular municipal ha sido el portavoz del Gobierno regional a la hora de pedir coherencia Ahora Madrid grupo que Ángel Garrido identifica permanentemente

Voz 0824 23:37 que creo que es lamentable lo que sabemos proponer

Voz 0177 23:39 después de meses insisto de críticas al Gobierno de acusarlo de que no queríamos dar la documentación que esté haciendo exactamente lo mismo que por otro lado creo que es lo correcto creo que lo correcto correctos consultar ha juzgado que esté instruyendo aquella parte de documentación que dediqué haya sido ya entregada pero insisto un poquito de coherencia le pediría a Podemos y por supuesto entiendo que van a pedir disculpas en la Comunidad por tantos meses bueno pues casi de insultos decir documentación

Voz 1434 24:05 admitida a trámite la querella de Cristina Cifuentes contra Francisco Granados la presidenta presentó una querella criminal después de que el ex consejero la acusara de formar parte del núcleo duro de la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre Ignacio González Granados tendrá que declarar el lunes como querellado en Plaza de Castilla Sonia Palomino así

Voz 1915 24:26 Cifuentes presentó la querella el pasado quince de febrero como respuesta a las declaraciones de Granados ante el juez en las que la implicó en la supuesta financiación irregular del Partido Popular y aseguró que estaba al tanto de esa financiación por su estrecha relación personal con Ignacio González Cifuentes se mostraba

Voz 0434 24:40 la satisfecha porque eso es compañero tenga que dar explicaciones en los tribunales cuando se producen difamaciones a una persona ahí en este caso ha habido tres presuntos delitos de injurias y de calumnias ir delitos contra la integridad moral pues lógicamente esta persona va a tener que responder

Voz 1915 25:01 la citación como decías el próximo lunes doce de marzo a las diez y media de la mañana en los juzgados de Plaza de casta

Voz 1434 25:06 el balance de la Delegación del Gobierno sobre las actuaciones de la Guardia Civil en dos mil diecisiete En general las operaciones aumentaron sobre todo las relacionadas con estafas tráfico ilegal de tráfico hay otros datos que llaman también mucho la atención como que más de mil cuatrocientas mujeres necesitaron protección frente a sus parejas o ex parejas estamos hablando solos salvo alguna excepción de las localidades con menos de noventa mil habitantes Alfonso Ojea

Voz 0861 25:31 la actividad de la guardia civil madrileña en dos mil diecisiete contra la delincuencia de todo tipo ha llevado a este cuerpo de seguridad a realizar casi un cincuenta por ciento más de operaciones que en dos mil dieciséis la violencia de género y los delitos de maltrato Familia

Voz 0978 25:44 ahora han crecido en la región durante el pasado dos mil

Voz 0861 25:47 diecisiete Es cierto que hay muchos más denuncias y por tanto mayor investigación pero sobre todo mayor número de órdenes de protección en las zonas bajo control de la Guardia Civil Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno

Voz 19 25:59 diciembre de dos mil diecisiete la Guardia Civil Madrid tenía asignados un total de mil cuatrocientos setenta y tres casos de seguimiento dentro del sistema ajeno y el año pasado tuvimos que lamentar dos víctimas mortales una en Rivas y otra en Collado Villalba

Voz 0861 26:14 por cierto que los agentes que investigan desde hace ocho años la desaparición en Boadilla del Monte de María Piedad García no esperan localizar el cuerpo debajo del forjado del Mercadona de esa localidad el lugar donde trabajaba ella y su expareja presunto autor de la desaparición que se suicidó días después de los

Voz 1434 26:31 Podemos ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para la equidad y la educación inclusiva una iniciativa en la que el grupo parlamentario lleva trabajando dos años y con la que pretende mejorar la atención al alumnado en general también en particular a los alumnos con necesidades especiales es la segunda iniciativa legislativa que llega a la Cámara regional sobre este asunto después de la propuesta que han firmado cuarenta y dos ayuntamientos Ike la asamblea ha acordado tramitar

Voz 20 27:03 unos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche cero móvil está en el centro de Madrid a móvil te lo compra el momento ya ha contado nadie pagará más seguro ganas tiempo y dinero si vendes tu coche hoy Penya móvil operación hecha y dinero en su cuenta ya móvil cumpla su coche al momento

Voz 0946 27:26 patatas fritas pero no tienes y colesterol alto me has pillado

Voz 21 27:30 el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud por eso vive con con levadura de Arroz rojo fermentado y diez miligramos de Mónaco Lina K de ayuda a combatir los altos niveles de colesterol

Voz 0824 27:43 sangre vive con forma de laboratorios

Voz 14 27:48 consulta con tu farmacéutico dietista John para farmacia mundo natural punto es buscando

Voz 22 27:54 competidores se requiere stock mínimo de dos mil coches de ocasión indispensable que garantice la mejor relación calidad precio necesario que aporte certificados de kilómetros y ausencia de golpes estructurales seguiremos sin candidatos sentirse comprar o vender tu coche penalidad ocasión pocos el Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba ir ocasión

Voz 14 28:12 Cruz punto com sabías que la primavera afecta la caída del caudillo

Voz 23 28:17 primero es cumplir Estefanía Turcios sito complemento alimenticio critica Tupelo tanto la puesta crecimiento y Colomé en cuenta Fito poner en farmacias para farmacias y en Fito culto y ahora por la compra de dos meses de tratamiento para que otros países más de regalo Fito a tu cabeza

Voz 2 28:34 porque eso catorce levanta pasiones

Voz 24 28:39 porque siempre te trae ofertones vuelve Súper catorce de ahorrar más con catorce súper ofertas en sólo diez días como la bolsa de cuatro kilos de naranjas y por dos con cincuenta euros la bolsa o el podio de Galicia por sólo dos con noventa y cinco euros el kilo son el uno de marzo

Voz 2 29:00 catorce los deportes

Voz 1915 29:06 Iván Álvarez buenas tardes y de tal Cristina buenas tardes

Voz 25 29:08 el Real Madrid busca hoy el billete para los cuartos de final de la Champions con la ventaja del tres a uno de la ida los de Zidane visitan hoy el Parque de los Príncipes para medirse a las nueve menos cuarto de la noche al París Saint Germain partido que contaremos en Carrusel desde las ocho y cuarto de la tarde eliminados de la Copa del Rey con la liga dieciséis puntos el Real Madrid se juega el ser o no ser en Europa el día que celebra su ciento dieciséis aniversario Zidane en la previa del Real Madrid

Voz 26 29:32 es que nosotros tenemos que hacer es es es un partido un buen partido de fútbol

Voz 0824 29:37 sabemos que desde resurgimiento

Voz 26 29:39 porque vamos a tener que sufrir pero sufrir jugó a su vez

Voz 25 29:44 el que jugara perdidamente será Luka Modric que apunta a titular igual que Marcelo y otro que vuelves Toni Kross aunque éste se quedarán en el banquillo el partido lo dijera al alemán Felix

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 2 30:09 hora catorce José Antonio Marcos nunca hizo ni supo nada claro

Voz 1018 30:22 Biel algo que ver con la financiación ilegal del Partido Popular nunca nadie le ha pedido que devuelva el carné del partido sigue contando con el cariño de Mariano Rajoy porque por supuesto él siempre ha sido leal Francisco Camps en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP fallaban nunca no

Voz 0678 30:38 los cosas que tiene que hacer conforme creí que había que hacerlas como Dios me daba a entender

Voz 1018 30:45 el ex presidente valenciano lleva ya dos horas y media de comparecencia muy autosuficiente en las formas pero echando mano de las técnica de la evasiva ahí de lanzar preguntas para evitar respuestas a asuntos difíciles algo por lo que el presidente de la Comisión Pedro Quevedo ha tenido que llamar al orden en más de una ocasión seguida Miguel Ángel Campos va a contar todo lo que está ocurriendo en el palacio de la Carrera de San Jerónimo desde la sede del Parlament de Cataluña Claudia Ramos y Pablo Tallón los trasladarán todo lo que rodea al intento de los independentistas para que el próximo lunes a las diez de la mañana se debate de investidura de Jordi Sanchez como candidato a la Presidencia del Govern El juez Llarena parece que no está por la labor de facilitar su salida temporal de prisión y el ministro de Justicia Rafael Catalá pide que se respete su independencia

Voz 1764 31:27 cualquier petición de que una persona que está privado de libertad por decisión no juez pueda hacer es al juez instructora que le corresponde yo creo que haríamos todos un buen servicio a la justicia así no opinamos no lo decimos lo que nos parecen las cosas que tiene que decidir el juez yo creo que hay que dejarle trabajar como como ha hecho hasta ahora con absoluta independencia con con criterios jurídicos Mike decir lo que considere el

Voz 1018 31:58 en el Congreso al peso de cierva que abandona la comisión encargada de buscar un pacto de Estado para la educación ante la falta de compromiso por parte del Gobierno para incrementar el gasto hasta llegar al cinco por ciento del producto interior bruto Margarita Robles Rafael Hernando portavoces de PSOE y PP respecto

Voz 0824 32:11 no vamos a participar sino hay una financiación adecuada porque el Partido Socialista no va a ser cómplice de una tomadura de pelo nuevamente más del Partido Popular a los ciudadanos de este país

Voz 0946 32:23 a mi me parece que eso es un grave error parece que se suma actitud poco responsable cuando nos insisto claramente antidemocrática en relación con las propuestas que han presentado a sus propios votantes y por lo tanto lo que lo pedimos al Partido Socialista

Voz 1018 32:40 es que es SEM martes seis de marzo Isabel Quintana Donnell Martín buenas tardes

Voz 0824 32:44 las tardes somos Antonio con una nueva polémica en torno a las

Voz 1018 32:47 sí sí la comparecencia de Rajoy en el Congreso si va a

Voz 0228 32:50 en un pleno monográfico el próximo día catorce pero el formato escogido impide votar ninguna propuesta de resolución Margarita Robles PSOE

Voz 1018 32:56 Irene Montero podemos Aitor Esteban PNV

Voz 1426 32:59 parece especialmente grave que quiere a sustraer el debate y las votaciones que el sueño

Voz 0824 33:03 hombre me punto Rajoy va a comparecer en este congreso en una comparecencia hecha a su medida sin ninguna consecuencia jurídica practican y directa para los jubilados dinero sin usar el Gobierno no gastó el pasado año cuarenta y cuatro millones de euros presupuestados para la ayuda a la dependencia aunque hay más de trescientas mil personas esperando la subvención la ministra de Sanidad asegura que sí se cumplió con lo previsto

Voz 27 33:25 el Gobierno España tenía cien millones de euros amén la partida el dos mil diecisiete más dieciséis millones de euros para el tomate la asistencia por tanto nosotros hemos ejecutado el presupuesto para

Voz 11 33:34 la Ley de Dependencia impresa en entre los líderes

Voz 0228 33:37 Tales auguran que la participación en la huelga feminista del próximo jueves va a ser histórica Unai Sordo Comisiones Obreras Pepe Álvarez UGT

Voz 0824 33:44 va a ser un éxito apoteósico de movilización socio

Voz 28 33:48 el negativo tendrán que responder ante él

Voz 1552 33:50 la historia porque habrá un antes y un después

Voz 28 33:53 la jornada el ocho de mayo

Voz 0824 33:54 en libertad la audiencia de Burgos ha decidido dejar en libertad bajo fianza de seis mil euros a dos de los tres ex jugadores de la Arandina investigados por un supuesto abuso sexual contra una menor

Voz 1018 34:04 bueno salto varios encapuchados han intentado sin éxito sabe

Voz 0228 34:06 otear las nuevas lanchas del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera en Algeciras las han rociado de gasolina pero han sido detenidos antes de prenderle fuego Francisco Mena presidente del movimiento asociativo contra las drogas del Campo de Gibraltar

Voz 3 34:18 de esta faquir lo que no sabemos a qué está esperando en este caso el Ministerio del Interior a tomar las medidas oportunas porque todos los encontramos con un nuevo acontecimiento es superior al al al de la anterior día

Voz 0824 34:31 Reino Unido advierte de su ministro de Exteriores ha dicho en el Parlamento sin nombrar directamente a Rusia que tomará medidas si se confirma que un gobierno extranjero ha estado detrás del supuesto envenenamiento a un ex espía ruso en suelo británico Boris Jones en fin no soy señalando a nadie pero digo a todos los gobiernos del mundo que ningún intento de atentar contra vidas inocentes en suelo británico quedará sin sancionar o castigar

Voz 0228 34:57 los reunión histórica Corea del Norte y Corea del Sur volverán a tener el próximo mes una reunión al más alto nivel la tercera de su historia delegaciones de ambos países van a encontrarse en una localidad fronteriza

Voz 1018 35:07 compras series hasta un noventa por ciento

Voz 0824 35:09 incrementado el uso de Internet para ambas cosas según el último Estudio sobre hábitos online de España Fernando Santiago es el director de la Asociación para la Investigación de Medios en boca de todos pues Luis HBO ha pasado o de un tres coma cinco en dos mil quince a un dieciocho coma uno en del año pasado

Voz 1018 35:27 si París a las nueve menos cuarto de la noche ha partido de vuelta de octavos de final de Champions a la que el Real Madrid llega con tres goles a uno de ventaja pero él París Saint Germain no es evidentemente un rival fácil aunque Neymar no pueda estar esta noche en el terreno de juego e lo pueden seguir vivir aquí en la SER como siempre en Carrusel en directo voz de momento al hotel de concentración madridista Javi Herráez hola

Voz 1673 35:47 qué tal muy buenas tardes desde el hotel de concentración del Real Madrid muy cerquita del Arco de Triunfo ya termino la comida ahora tranquilidad pero anoche a la una de la madrugada ciento ochenta ultras del PSD quisieron perturbar el descanso de los futbolistas del Real Madrid hubo dos detenidos pero sin consecuencias afortunadamente quieren meter mucha presión al Real Madrid esta noche en el Parque de los Príncipes por la tarde el once su fútbol

Voz 0824 36:09 estas de que contamos aquí en la Cadena Ser el pasado

Voz 1673 36:12 Mingo va a ser casi seguro el quejó esta noche para defender un tres a uno de la ida con Keylor Navas en portería Carvajal Varane Ramos Marcelo Casemiro Kovacic Lucas Vázquez Marco Asensio de arriba Benzema y Cristiano para el banquillo hombres como Bale e Isco para segunda parte al margen de los tocados Luka Modric Toni Kroos

Voz 1764 36:34 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0946 36:39 José Antonio el telegrama es para Francisco Camps señor expresidente de la Comunidad Valenciana hay del Partido Popular de la Región su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular de esa formación política ha permitido demostrar que la corrupción cumple la propiedad reflexiva enunciada por Jorge Wagensberg en su último libro sólo se puede tener fe en la duda según la cual todo corrupto es cómplice de sí mismo las preguntas de los portavoces de los grupos han sido de una torpeza tan penosa como innecesaria aducir como excusa que nada sabía hacía reír a las cigüeñas

Voz 1018 37:18 Miguel Ángel Aguilar que vayan lograr con los otros Alicia Molina Innova ha valido la técnica a Isabel Quintana a la producción y Jordi Carbó como siempre con la previsión del tiempo

Voz 0978 37:25 las próximas horas los chubascos afectarán gran parte de Galicia el Cantábrico sobretodo el interior Andalucía la Comunidad de Madrid irán ganando protagonismo en Aragón y el centro y sur de Cataluña en el resto de la península también algunos chubascos aislados igualmente con ratos de sol ambiente entre frío y fresco menos en el Mediterráneo donde el viento de poniente que supera por encima de los ochenta kilómetros por hora hará que las máximas se acerquen a los veinte grados al igual que en Canarias y mejora la situación de la reserva de agua estamos ya cerca del cuarenta y siete por ciento en el conjunto del país ha mejorado tres puntos respecto la semana pasada pero aún así estamos diez por debajo del año pasado o veinte por debajo de hace dos años

Voz 2 38:03 hora catorce Cadena SER

Voz 23 38:08 a los vital de Vitaldent y ahorra trescientos euros por tu tratamiento de implante más Corona sólo los vital desde Vitaldent reserva ya tu consulta gratuita el novecientos ciento uno cero cero uno

Voz 0824 38:19 en vital del punto com empiezan

Voz 23 38:21 boca tu salud empieza en Vitaldent consulta condiciones en vital Hotels punto com barra promociones

Voz 2 38:28 bancos tomará Barei presenta acompaña tenga con Rafa Nadal y Marc López tener una buena relación tener esa complicidad con el otro cuando tienes a tu compañero

Voz 0824 38:36 al lado y más es un amigo mucho más sencillo compromiso empresas tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos descubre como en el punto com barra acompaña arte Sabadell

Voz 29 38:47 estar donde estés la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido Ahmed han sido Med contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta tu farmacéutico dietista

Voz 30 38:59 los que tenemos sin dar el nuevos sólo exigiese nueve IS nueve plus recompra lo ya que hasta cuatrocientos cincuenta euros al ente cortos con usado si quieres Financial gratis en doce meses pero luego acaba a un solo punto es financieros porque discos Xunta condiciones

Voz 2 39:19 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos Francisco

Voz 1018 39:25 Camps ha intentado convencer a los parlamentarios de la comisión que investiga las finanzas del PP de que es una persona honrada que nunca jamás hizo nada ni consintió nada ilegal durante los años que estuvo al frente del Gobierno valenciano entre dos mil tres y dos mil once en contra de lo que han dicho sobre él por ejemplo su antiguo número dos Ricardo Costa cuando declaró en el juicio de la Gürtel el pasado veinticuatro de enero

Voz 31 39:46 me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relaciones con la Administración no quieren ayudará al partido le aportan y que eso es una enterró el hecho de

Voz 14 40:00 el presidente tan o el famoso Alba

Voz 1018 40:03 Pérez el Bigotes el diecinueve de enero en esa misma comisión del Congreso había ya

Voz 32 40:08 con Juan Cotino que era el que hablaba con determinados empresarios a hablar con con las el con la jefa de gabinete del señor Camps había que hablar con el señor Camps que era

Voz 1018 40:20 pues el palacio del Congreso de los Diputados

Voz 0824 40:23 a Paco Quiroga pues buenas tardes hola buenas tardes José Antonio

Voz 1018 40:25 Camps llegó rodeado de cámaras de micrófonos anticipando a los periodistas que que estaba en condiciones de ratificar su plena desvinculación de los casos de corrupción pesa que buena parte de los integrante de su Gobierno están encausados y que él mismo ahora mismo está investigado imputado en dos casos creo de la Fórmula uno y además en el de la visita del Papa a Valencia

Voz 1552 40:42 lo ha admitido investigado en tres causas pero nada tiene que ver con ellas un Francisco Camps en estado puro anegado conocimiento alguno de la financiación ilegal del PP o que mediar ante empresarios para obtener dinero negro para la formación política como han asegurado que en fuera su amiguito del alma Álvaro Pérez el Bigotes o el secretario general que nombró Ricardo Costa Camps no estaba en la financiación dice ni conocía las cuentas a pesar de presidir el partido en Valencia en las reuniones en las que se hacía la nación de cuentas sostiene que puede mirar directamente a los ojos de los ciudadanos y que jamás ha fallado nadie

Voz 0678 41:14 que no han fallado nunca nadie mucho las cosas que hay que hacer conforme creí que había que hacerlas como Dios me daba a entender

Voz 1552 41:21 una comparecencia dura en la que Camps ha respondido a muy pocas preguntas contestaba preguntando a los diputados cuando éstos le pedían explicaciones dice que es inocente y nadie puede desear su banquillo

Voz 0678 41:32 estoy convencido que es imposible que nadie quiera que yo esté en el banquillo porque todo el mundo sabe que soy una persona honrada y un político honorable me imagino que usted tampoco querrá que yo esté en el banquillo

Voz 1552 41:43 vamos Camps cree que sigue teniendo el cariño de su partido y de Rajoy desvela que nadie en la dirección nacional le ha pedido el carné nadie

Voz 0678 41:52 en Génova en el PP nacional ha pedido que renuncie a su carnet que yo sepa no que yo sepa no pero bueno en cualquier caso como ya dije la pregunta sobre si alguien le ha pedido que no obvia sabrá que en cualquier caso no sé exactamente qué tiene que ver con la cuestión de lo que nos trae aquí pero eso sí tú preocupación ese deseo militante del PP que sepa que siendo militante del PP o no siendo militante del PP siempre sede votante del Partido Popular

Voz 1552 42:18 él siempre ha actuado José Antonio dice como Dios le hizo entender aludiendo a sus profundas convicciones religiosas

Voz 1018 42:24 claro lo que pasa Campos es que el presidente la Comisión Pedro Quevedo le tuvo que llamar al orden varias veces por sus continuas evasivas o por ser él el encargado de intentar al menos interrogar a los diputados

Voz 1552 42:34 no se recuerda que Pedro Quevedo haya tenido tanto trabajo como el de hoy en esta comisión han sido múltiples las ocasiones en las que el presidente le ha tenido que llamar al orden

Voz 0678 42:43 no he leído el libro no me vuelva a no me vuelva eh no señor compareciente serlo final bueno Lole alzó el presidente una cuestión

Voz 1552 42:52 la todo contestaba con evasivas ha afirmado que su único problema de conciencia tras dos vicepresidentes y diez consejeros imputados tres causas abiertas contra él

Voz 1018 43:00 no es que los socialistas no le hayan

Voz 1552 43:02 pido perdón por el caso de los trajes sí

Voz 0678 43:05 es un problema de conciencia que usted no me había pedido perdón todavía siendo militante del Partido Socialista no entiendo por qué el Partido Socialista que además recurrió al Tribunal Supremo firmado por Ximo Puig el recurso que por cierto está condenado en costas no me ha pagado todas vía el dinero del abogado cómo es posible que King fue condenado y de estas le dice hoy presidente de la Generalitat valenciana y además no me haya pedido perdón porque recurrió in me obligó durante un año más a estar esperando yo y mi familia a al final el Supremo decidía lo que había decidido

Voz 1552 43:36 el Partido Popular le ha defendido en su hubo alega

Voz 1018 43:40 esto final acaba de concluir en estos precisos

Voz 1552 43:42 instantes la comisión de investigación

Voz 1018 43:45 muchas gracias campos hacen que el expresidente valenciano dice que continúa sintiendo el afecto de Rajoy como quizá en aquel mitin del año dos mil nueve en Valencia bueno parece que no podemos escuchar a este momento ese momento en el que Rajoy le dice a costa de contigo a tu lado estaré todo momento es algo de lo que ha sido esta mañana a la comisión del Congreso de los Diputados sobre la financiación del PP todavía sobre corrupción vamos a Andalucía porque en el juicio de los ERE ha declarado hoy el que fuera consejero de Innovación y Empresa Francisco Vallejo para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel nunca supo nada ni conmocionada referente a las supuestas ayudas ilegales que investiga la Justicia durante los quince años que formó parte de los gobiernos andaluces jamás le pasaron ningún informe de la Intervención o documentos que pudieran ponerle sobre alguna pista de lo que ahora mismo se está juzgando Mercedes Díaz

Voz 1541 44:33 el ex consejero Francisco Vallejo que se enfrenta a ocho años de prisión por malversación ha estado tres horas contestando al fiscal y mañana lo hará a su abogada insiste en que no conoció nunca los informes de la Intervención dirigidos a él donde se advertía del sistema adecuado con el que se estaban otorgando pagando las

Voz 1434 44:49 subvenciones

Voz 14 44:51 que en quince años el Gobierno jamás

Voz 33 44:53 mientras conseguiría distinta jamás lo órganos administrativos de esa consejería me han pasado un informe de Intervención nunca en ninguna de las tres luego el destinatario formal desde el punto vista legal será el consejero pero es obvio que el consejero sabe de esas cosas ni tiene su gabinete de nadie que separa las acosa nunca genera pasaron informé de eso

Voz 1541 45:13 Vallejo desconocía si esas ayudas estaban reguladas son olas aprobaba empleo y las pagaba su Consejería con el dinero que les transfería esa Consejería de Empleo el déficit que se creaba con ello de hasta treinta y cinco millones de euros en algún caso no era tal ha manifestado aquello era ha dicho una deuda de la Junta con la Junta que no causaba ninguna alarma Vallejo también ha declarado que nunca dio ninguna orden referida a esas ayudas que se investigan

Voz 1018 45:38 si Cataluña los independentistas tratará de nuevo el próximo el lunes que el Parlament vote en este caso la investidura de Jordi Sanchez como nuevo presidente autonómico una nueva huida hacia delante porque parece altamente probable que el juez Llarena no autorice su salida de prisión para acudir al pleno a pesar de que su defensa ya lo ha pedido el presidente de la Cámara autonómica ha solicitado dictamen a los letrados para ver si es factible que plantee su presencia física en el Parlament Claudio Ramos

Voz 1434 46:03 el presidente del Parlament ha convocado el pleno de investidura