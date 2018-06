Hora 14 (07/03/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos muy buenas tardes ya sabemos quién será el no

Voz 1018 00:25 el ministro de Economía Ramón Escolano actual vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones cuyo nombre ha sonado siempre que ha barajado la posibilidad de que Luis de Guindos abandonará

Voz 2 00:33 de esa función pues no tengo opinión sobre este tema yo me dedico digamos a tiempo completo a mi tarea que surge de un compromiso muy claro el Gobierno opta por humanista

Voz 1018 00:49 otro de marcado perfil técnico lo cual entre otras cosas levita posibles disgustos entre los aspirantes de trayectoria más política dentro del Partido Popular Nieves que sea

Voz 1468 00:57 Escolano es técnico comercial y economista del Estado trabajó a las órdenes de José María Aznar en su segundo Gobierno en el año dos mil como director de Economía ha sido presidente del ICO y tiene experiencia en los ámbitos europeos porque hasta ahora había ejercido como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones goza de plena confianza del hasta ahora ministro de Economía Luis de Guindos en el entorno del ministro se le considera un candidato continuista en la política que impulsa el Gobierno para mantener las cifras de crecimiento económico y de creación de empleo que el Ejecutivo se propone de aquí al dos mil veinte es decir llegar a veinte millones

Voz 1018 01:28 en peleas a su nuevo compañero de Gobierno Alfonso Dastis titular de Exterior aparece el perfil más correcto para Albert Rivera España pierde un puesto importante en el Banco Europeo de Inversiones

Voz 3 01:37 Pérez es un gran profesional en que vamos a tener un estupendo me estoy Economía queda difícil reemplazar a Luis de Guindos pero yo creo que el presidente a granel

Voz 4 01:47 así que creo que con Rajoy vuelve a decepcionar sino hacer una crisis de Gobierno profunda que yo creo que España necesita y por otro lado quitando otras piezas más de comprar

Voz 1018 02:03 sobre Cataluña tenemos también noticia de última hora desde los tribunales el juez Llarena da cinco días a las partes antes de decidir sobre el posible permiso para la excarcelación temporal de Jordi Sanchez plazo que concluye el lunes que es justamente el día fijado para el debate de investidura Javier Álvarez

Voz 0689 02:18 según han explicado José Antonio Pablo Llarena puede resolver el mismo lunes esa petición de libertad de Jordi Sanchez

Voz 0978 02:24 aunque el inicio del pleno sea para las diez de la mañana ya

Voz 0689 02:26 Elena quiere conocer la opinión de las acusaciones aunque ya ha expresado en varias veces su criterio respecto a la salida de los líderes que protagonizaron incidentes durante el referéndum ilegal Llarena no se fía de que no vaya a haber nuevos brotes de incidentes violentos incluso manifestaciones si se permite su salida de prisión en ocasiones puntuales como podrían ser los actos parlamentarios

Voz 1018 02:46 es que los Mossos d'Esquadra intentaron destruir en una incineradora de Sant Adrià del Besòs revelan que la policía autonómica actuó como una policía patriótica al servicio del guber según consta en los documentos a los que ha tenido acceso la Ser seis meses antes del uno de octubre los Mossos espiaron y controlaron a políticos del PP incluido Jorge Fernández Díaz que era en aquella época el ministro del Interior Ana Terradillos

Voz 1439 03:05 sí al exministros el que controló los viajes y en los desplazamientos

Voz 0125 03:07 es que hacía Barcelona por orden del ex consejero de interior por orden de Puig también se controlo Alicia Sánchez Camacho a la que colocaron una furgoneta en una plaza de parking frente a su domicilio particular hubo seguimientos asociaciones conocidas como sociedad civil catalana abogados también conocidos como Josep Maria Fuster Fabra finalmente Se controlaron movimientos de ex senadores socialistas que acudieron a bodas en Marruecos de hijos o de personas de confianza

Voz 1018 03:32 el rey Mohamed VI en el Congreso Julián Sánchez Melgar fiscal del Estado ha propuesto ampliar la persecución de los delitos relacionados con la violencia de género

Voz 5 03:40 una ampliación del concepto de violencia de género una correcta regulación del empleado de las redes sociales como medio de comisión de este delito simplificando conductas como el anonimato en las redes sociales que están favoreciendo la violencia contra la mujer

Voz 1018 03:56 ante la huelga de mañana la ministra de Sanidad e Igualdad Dolors Montserrat entiende que ser feminista es una ética

Voz 1473 04:30 además el expresidente valenciano Francisco Camps asegura que nunca su número dos le hablo de financiación y que él no sabía nada de la economía del partido Camps declara como testigo ante el tribunal que juzga la rama valenciana del PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos consensuó un texto de caro mayor control financiero de los partidos y que contempla entre otras cosas el endurecimiento de las penas y la limitación de Donosti de la Comisión Europea vuelve a advertir a España de que el alto nivel de deuda pública y privada hace vulnerable su economía en un contexto en el

Voz 7 04:58 que el desempleo sigue siendo alto pese a la red

Voz 8 05:12 año Gabriel en Níjar sólo trabajo por hacer Zoido se ha reunido hoy con los padres del niño

Hora catorce Madrid

Cristina Machado

Voz 1439 05:45 buenas tardes Cristina Cifuentes y Mariano Rajoy frente a frente en la huelga feminista la presidenta de la Comunidad pide respeto para todos después de que el presidente del Gobierno central dijera que él no se reconocen eso de la huelga a la japonesa es peto la opinión del presidente y respeto por supuesto también la opinión de todas las mujeres y organizaciones que mañana van a ir a la huelga pero también pido respeto hacia todas las mujeres y personas que mañana hemos decidido trabajar Cifuentes Nora huelga ya ha dicho que va a trabajar más que nunca si secundarán los paros la alcaldesa Carmena y sus concejalas el Ayuntamiento ha presentado esta mañana la estrategia para igualdad en los próximos tres años eh sesenta y siete medidas entre las que han destacado la creación de un centro exclusivo para violencia sexual y mejorar la atención a las mujeres víctimas de trata Celia Mayer es la

Voz 1468 06:37 la delegada de Igualdad hemos aprobado un expediente para incrementar y mejorar un recurso que tenemos que es esencial que se llama Casa Pandora es un recurso de viviendas un recurso integral en el que va a mujeres víctimas de trata hay mujeres en situación de abandono de la prostitución

Voz 1439 06:50 en la Asamblea los grupos llevan desde el lunes tratando de ponerse de acuerdo en la elaboración de un manifiesto por el Día de la Mujer para leerlo antes del pleno de mañana de momento sin acuerdo hoy en nuestro recorrido diario previo al ocho menos al ocho en menos hemos sido de mercados luego si lo vamos a contar y el Gobierno de Cristina Cifuentes blinda la asignatura de Religión en toda la educación pre universitaria como les hemos adelantado esta mañana en la SER a partir del curso que viene los centros estarán obligados a ofrecer también esa asignatura en segundo de Bachillerato de todas las optativas que se ofrecen en ese periodo escolar sólo religión es de oferta obligatoria en todos los centros Pilar de los Ríos es la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto

Voz 11 07:34 notaste Nos cuando éste es muy triste es que al alumnado de secundaria han elegir entre cursar ética y religión cuando consideramos que la asignatura de ética es una asignatura muy importante para la cualquier alumno en la sociedad actual en la que estamos viviendo

Voz 1439 07:52 en titulares apuntamos otras noticias de este miércoles con Sara selva

Voz 1915 07:56 lo mismo la reforma de la Gran Vía empezará este viernes por los extremos de la calle plaza de España y por el cruce con Alcalá hasta confluir con la Red de San Luis las obras más complicadas para el tráfico no comenzarán hasta el verano y finalmente no habrá una plataforma única para evitar dificultades a las personas invidentes el Gobierno regional ha presentado un plan a diez años para renovar el hospital de La Paz el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevos edificios que reemplazarán a los que están ahora en funcionamiento excepto la torre de mate NIDA al menos noventa trenes de Metro en circulación pueden tener amianto según ha publicado Europa Press lo recoge un listado que la propia dirección del suburbano ha remitido a los trabajadores para evitar que manipulen no reparen en esos vagones la policía ha visitado hoy las instalaciones para ampliar los datos de la investigación concentración en Móstoles para condenar la agresión racista que sufrió el fin de semana en la que el africano Marius Macron

Voz 1439 08:38 una mujer que fue detenida le golpeó con una botella en la cabeza

Voz 1439 09:02 vamos a saber cómo está el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Mats

Voz 1468 09:07 muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes

Voz 12 09:09 persigue a esta hora la manifestación en el entorno de Atocha debido a ello todavía hay cortes y desvíos de tráfico por ejemplo es que llevan esa punto desde el Paseo de Infanta Isabel I Reina Cristina atentos porque también afecta a los conductores que desde la Ronda de Atocha quieren llegan a este entorno de La Goleta

Voz 1762 09:27 probador Carlos tinto cortes y desvíos de tráfico que pueden afectar a esa zona así como también a otros puntos céntricos como las imágenes de la plaza de Cibeles vamos ahora está la de

Voz 1434 09:36 PT Alfonso Martínez hola buenas tardes

Voz 13 09:39 la de tráfico fluido y sin complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad a esta hora no encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la Secundaria tampoco hay retenciones en los accesos a Madrid ni de entrada ni de salida desde la Dirección General de Tráfico eso sí vamos a insistir en la precaución al volante en sus desplazamientos

Voz 1434 09:56 nueve grados ahora mismo en el centro de la capital la lluvia nos da hoy una tregua según la previsión volverá mañana para quedarse en los próximos días pero hoy de momento tenemos sol Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:06 buenas tardes el sol siguiera luciendo durante toda la tarde en toda la Comunidad dando lugar un ambiente relativamente agradable ya que las máximas van a ser más altas que en los últimos días pero apenas pasarán de los diez grados durante pocos rato ya que a medida que avanzó la tarde la temperatura volver a bajar rápidamente al finalizar la tarde también llegarán nubes se cubrirá la próxima noche de madrugada va a llover un poco lo esperamos acumulaciones importantes de agua y el tiempo soleado de hoy no se repetirá los próximos días mañana las nubes serán abundantes con lluvia en distintos momentos de la jornada y el ambiente se va a volver más frío a partir del viernes y durante el fin de semana subirán las temperaturas pero con chubascos incluso alguna tormenta que puede descargar con intensidad

Voz 1439 10:47 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hay de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino dice Cristina Cifuentes que jamás seas eh

Voz 1434 11:03 ha sido traicionada por el presidente Mariano Rajoy a pesar de que ayer en el Senado Rajoy aseguró que él no se siente identificado con eso de la huelga a la japonesa

Voz 14 11:13 su intervención y los datos que ha aportado tengo que decir que me ha impactado en su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro del bipartito nombre

Voz 1434 11:28 esta fue la ministra Tejerina a la que dijo primero que ya no iba a secundar los paros todo lo contrario a hacer la huelga a la japonesa la presidenta Cifuentes en seguida recogió el guante ella también iba a dedicar el jueves a trabajar más que ningún otro día hoy le hemos preguntado por las palabras de Rajoy si se siente desautorizada para nada nos decía al principio para terminar pidiendo respeto al final

Voz 1439 11:50 traicionada por mi presidente todo lo por Dios qué cosa me pregunta yo no solamente nombre sentido nunca traicionada por muy presidente sino que siempre me he sentido apoyada absolutamente en todo lo que pasa es bueno él ha hecho unas declaraciones que yo respeto absolutamente me parece fenomenal yo respeto las declaraciones de mi presidente respeto lo la opinión de mi presidente y respeto por supuesto también la opinión de todos los mujeres sí organizaciones que mañana van a ir a la huelga pero también pido respeto hacia todas las mujeres y personas que mañana hemos decidido trabajar

Voz 1434 12:27 en hijas algo descolocada Si sea encontrado porque Cifuentes ha llegado a asegurar que ella nunca ha dicho que fuera hacer huelga a la japonesa

Voz 1439 12:35 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía

Voz 1018 12:41 una huelga a la japonesa para mañana yo quiero a

Voz 1439 12:44 aprovecho la la oportunidad declarar que jamás he dicho yo eso

Voz 1434 12:48 pero los archivos no engañan y aquí está la prueba veintidós de febrero de dos mil dieciocho

Voz 1439 12:53 yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1434 13:13 en esto de la huelga de mañana Cifuentes no se pone de acuerdo en el consigo misma y los grupos en la Asamblea no son capaces tampoco de llegar a un acuerdo para elaborar un manifiesto conjunto que se lea antes del pleno llevan negociando desde el lunes por el momento nada de nada Javier Bañuelos

Voz 0861 13:28 si a esta hora de la tarde las hambre de Madrid a uno tiene texto para una declaración institucional sobre el día de la mujer que debería leerse mañana antes del pleno podemos ser propuesto el texto que han pactado los cuatro grupos en el Ayuntamiento de Madrid pero hay quienes quieren introducir modificaciones los socialistas han propuesto una quieren que el texto termina diciendo que la Asamblea de Madrid manifiesta su apoyo a la reivindicó acciones del movimiento de mujeres que se ha generado con el objetivo de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la desigualdad entre hombres y mujeres pero esa frase según apuntan desde el Partido Socialista no gusta ni al PP ni a ciudadanos fuentes populares Nos dicen lo contrario dicen que es el PSOE quien se ha opuesto a leer la declaración del Ayuntamiento de Madrid conclusión por ahora no hay consenso si no lo hay sino hay unanimidad mañana no habrá declaración por el ocho M

Voz 1434 14:14 el Ayuntamiento de la capital ha adelantado hoy la Junta de Gobierno porque la alcaldesa y las concejalas iban a hacer huelga mañana ir entre otras cosas han aprobado la Estrategia para la igualdad en los próximos tres años son sesenta y tres millones de presupuesto para sesenta y siete medidas entre las que han destacado la creación de un centro exclusivo para violencia sexual y mejorar la atención a las mujeres víctimas de trata Celia Mayer es la delegada de Igualdad

Voz 1439 14:39 ah

Voz 0402 14:40 dentro del plan hemos propuesto crear un centro exclusivo para violencia sexual que sin duda alguna es una de nuestras prioridades también hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado un expediente para incrementar y mejorar un recurso que tenemos que es esencial que se llama Casa Pandora es un recurso de viviendas un recurso integral en el que van mujeres víctimas de trata de mujeres en situación de abandono de la prostitución entonces hemos mejorado este contrato para dotarle de más personal y sobretodo puedan incorporarse progresivamente a la vida laboral y a la vida pública normal tengan un recurso transitorio desde el que poder hacerlo

Voz 1434 15:11 en nuestro recorrido diario previo a este ocho EM hoy nos hemos sido de mercado aunque no se lo crean todavía hay gente mujeres en concreto que no se habían enterado de que mañana de huelga no parece que se vayan a cerrar los comercios como ocurrió en aquel paro histórico de mujeres de Islandia novecientos setenta y cinco aquí con todas las que hemos hablado tienen pensado ir a trabajar aunque luego muchas nos dicen que sí quieran a la manifestación Elena Jiménez

Voz 1439 15:38 abre el Mercado de la Cebada Jan ahí Juni están desayunando la madre se acaba de entrar de la huelga la hija lo había escuchado en clase

Voz 15 15:46 mañana en el Telediario que había huelga feminista que no tenía ni idea de cómo es muy eficaz para todo Si me lo dijiste desde el jueves en huelga de bebés en realidad a mucha gente

Voz 1439 15:56 con el café también está Manuela tiene dudas porque dice que hay lugares peores para las mujeres

Voz 1468 16:02 de momento no lo voy a secundar no porque no te de acuerdo con la la mujer tiene que luchar por su derecho sino porque creo en España un sitio privilegiado toda Europa y tenemos mucho derechos

Voz 1439 16:12 atendiendo en la carnicería está Milagros hará huelga laboral

Voz 16 16:16 me gustaría pero es que yo soy aquí autónoma al ser autónoma no no me lo puedo permitir irnos que no esté de acuerdo yo en mi casa veo una discriminación tremenda que las que tenemos una cierta edad como yo es que están imposibles ya ya no hay manera

Voz 1439 16:31 así llegamos a la panadería os presento a Ana

Voz 1468 16:34 en principio no voy a dejar de trabajar porque evidentemente no puede económicamente pero en su marea la manifestación Mi es creo que es bastante necesaria la pena es que ni economía nombre permita dejar de trabajar es día

Voz 1439 16:48 Ana habla de la brecha salarial del trabajo en casa con mayores con niños pero se enfada aún más cuando

Voz 1468 16:53 es muy fácil decir que que yo voy a hacer una huelga a la japonesa cuando estás tocando la vaina vete a limpiar

Voz 11 17:00 es que es una vergüenza así que nada a ver a ver si se nota

Voz 1439 17:04 hoy el cierre a esta mañana en el mercado lo va a poner Isabel que tira de su carro

Voz 3 17:10 si nos juntamos y nos ponemos a hacer nadie por nuestro atrás

el dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 17:26 mañana se van a celebrar en toda la Comunidad hasta ciento veintisiete concentraciones y manifestaciones por el Día de la Mujer ciento XXXIII y sumamos las protestas convocadas también por otros motivos y a todo esto hay que añadir el partido entre el Athletic y el Lokomotiv la Delegación del Gobierno tiene listo un amplísimo dispositivo de seguridad para que toda la jornada transcurra sin problemas Alfonso Ojea

Voz 0861 17:48 casi un centenar y medio de concentraciones y manifestaciones se van a desarrollar mañana en toda la región en su gran mayoría se trata de actos reivindicativos con motivo del Día de la Mujer todos ellos convocados recordemos en una jornada de paro la delegada del Gobierno con

Voz 1018 18:02 mención Dancausa ofrecía los números de una fecha

Voz 0861 18:04 para la protesta

Voz 17 18:06 hay convocadas ciento dieciocho concentraciones ochenta y ocho en Malí treinta en otros municipios de la Comunidad doce manifestaciones cuatro el Madrid y ocho en esto a otros municipios además de la huelga general

Voz 0861 18:19 la manifestación más importante por el número de personas que van a participar en la marcha que se inicia a las siete de la tarde de este jueves en la zona de Atocha es una cita que obliga a las fuerzas de seguridad hacia las emergencias a reforzar el seguimiento unos cuerpos de intervención que mañana deben desdoblarse porque hay también partido en el Wanda Metropolitano partido de alto riesgo por formar parte de la Europa League y que van a disputar el Atlético de Madrid y el ruso Lokomotiv de Moscú unos mil trescientos efectivos Se van a desplegar en esa zona este de la capital Se prevé las

Voz 1468 18:49 existencia de cuatrocientos veinte seguidores

Voz 0861 18:52 del Lokomotiv la mayoría de esos seguidores van a volar desde Moscú este mismo jueves en vuelos regulares desde su aterrizaje en Madrid hasta su marcha van a estar acompañados por la Policía Nacional por miembros de la Policía rusa que viajan con ellos

Voz 1439 19:06 gracias Alfonso vamos ya con esa información que les hemos

Voz 1434 19:09 plantado esta mañana hay que dice que en la Comunidad de Madrid blinda la asignatura de Religión a partir del curso que viene los centros estarán obligados off decirla en todo bachillerato y no sólo en primero como ocurre en este momento de todas las asignaturas optativas que se ofrecen en ese periodo escolar sólo religión será de oferta obligatoria en todos los centros la informaciones de Javier Bañuelos

Voz 0861 19:32 la modificación a recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Consejería de Educación ha modificado un decreto de dos mil quince ha partido era será obligatorio que todos los institutos oferten la asignatura de Religión no suelen primero como hasta ahora sino también en segundo de Bachillerato actualmente pocos centros madrileños ofrecían esta asignatura en el último curso de Bachillerato para la Asociación de Directores de Instituto de Madrid además este cambio no es ni lógico ni acertado Pilar de los Ríos es su presidente

Voz 18 19:59 estamos en contra de que su oferta es la religión tanto en la etapa secundaria obligatoria como en Bachillerato consideramos que es una asignatura que se tiene que ofertar fuera del currículum para aquellas personas que libremente quieran cursar

Voz 0861 20:14 para es muy triste que el Gobierno Cifuentes blinde una asignatura como religión y en cambio no garantice otras fundamentales como ética vital dicen para dar el salto a la etapa universitaria desde la Consejería de Educación defienden que el Real Decreto sobre desarrollo de la Lomce emplaza a las comunidades a dar este paso

Voz 7 20:34 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista los sea donde y

Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:22 las obras de la Gran Vía comenzarán este próximo viernes con un poquito de retraso porque dice el ayuntamiento que ha preferido retrasar ese comienzo a los trabajos para no entorpecer la manifestación feminista de mañana se va a comenzar por los dos extremos de la calle hasta confluir en la Red de San Luis dejando las zonas más complicadas para el tráfico como pueden ser los cruces para el verano cuando todo termine Si se cumplen los plazos antes de Navidad la Gran Vía tendrá menos carriles para el tráfico habrá bancos para sentarse fuentes de agua para beber más árboles y más zonas verdes y estará adaptada a la normativa universal de accesibilidad en nuestra página web en Radio Madrid punto Es pueden ver cómo va a quedar esa nueva Gran Vía Felipe

Voz 1439 24:01 Serrano buenas tardes buenas tardes pasado mañana comenzará

Voz 0861 24:03 a las mediciones y no será hasta la semana que viene cuando empiecen a notarse las obras los trabajos en las intersecciones y semáforos se harán en verano para que la circulación rodada se resienta lo menos posible el Ayuntamiento pondrá XXXIII bancos de nuevo diseño plantará doscientos cuarenta y ocho árboles y colocará además tres fuentes para beber accesibles seis tal harán también setenta papeleras y otros tantos aparca bicis además de seis nuevos pasos de peatones o la ampliación de los que ya existen los nuevos semáforos estarán adaptados para personas con diversidad funcional aunque inicialmente se dijo que la cera no estaría diferenciada de la calzada al final se ha descartado la idea de una plataforma única para evitar dificultades a las personas invidentes el Ayuntamiento asegura que como en toda intervención cuenta con planes de movilidad concretos que han sido diseñados con bastante antelación para reducir las inevitables molestias de toda reforma el modelo Gran Vía anticipa lo que el gobierno municipal plantea para el resto de la ciudad Rita Maestre Porta

Voz 1439 25:02 voz es una intervención que creo que va a ser emblemática de una forma distinta de configurar de entender la ciudad por parte de ETA equipo de gobierno creemos que es una medida hay un tipo de reformas ampliamente apoyadas por el conjunto de los madrileños y de las madrileñas y por lo tanto creemos que están apoyadas en buenas cifras y en un sentir popular ciudadano mayoritario que no refrendan mucho en que ésta debía comprendimos hace ya dos años pues es un buen camino por el que vamos a tratar de seguir en el resto de la ciudad de Madrid

Voz 0861 25:32 las obras costarán cinco coma siete millones de euros y serán ejecutadas por la empresa Ortiz que ya trabaja en la remodelación de varias calles en Chueca y que también recibió el encargo derribo hoteles para rehabilitar el edificio España

Voz 1434 25:45 el Gobierno regional ha presentado un plan a diez años para renovar el hospital de La Paz el proyecto contempla la construcción de nuevos edificios que reemplazarán a los que están ahora en funcionamiento salvo la torre de maternidad que se va a conservar Teresa Ruiz la obra va a durar diez años Se va cometer en cuatro fases iba a costar trescientos cincuenta y nueve millones de euros que según Cifuentes van a correr a cargo de los presupuestos de la común

Voz 1439 26:09 no

Voz 7 26:10 queremos hacer un nuevo hospital construir un nuevo

Voz 1439 26:13 tal que sea capaz de mantener su altísimo nivel en calidad asistencial en calidad investigadora y sobre todo ser el hospital realmente del futuro que Madrid necesita ir eh que los madrileños también merece

Voz 1434 26:30 eso se van a derribar un aún hoy por fases todos los edificios del complejo hospitalario menos la torre de maternidad en ningún momento se va a dejar de atender a los pacientes

Voz 1439 26:39 se va a garantizar como les decía hace un momento que el hospital siga funcionando y además que funcione a pleno rendimiento es decir que más allá de las molestias normales que conlleva la realización de una obra en el entorno cercano intentaremos también que sean las menores posibles el hospital seguirá funcionando

Voz 1434 26:57 la primera de las fases se iniciará con la adjudicación de las obras en enero de dos mil diecinueve hasta marzo no estaba previsto que se inicien las obras que terminarán en dos mil veintinueve y Metro ha cuantificado el número de trenes de la serie dos mil con amianto son noventa a esos hay que sumar los que también contienen esta sustancia cancerígena de la Serie cinco mil de las seis mil la dirección de Metro dice que lo saben que lo tienen controlado pero no facilita el dato hoy por cierto la Policía Judicial ha vuelto a visitar las instalaciones de metro para recabar datos para la investigación Sara ser

Voz 0393 27:27 hasta ahora metro hablaba de que había trenes con amianto en distintos modelos pero no precisaba las unidades ahora sabemos que son noventa de la serie dos mil los que tienen esta pieza que puede tener amianto desde UGT dicen que esto se sospechaba pero que se ha conocido a raíz de una investigación Tomás Matías

Voz 24 27:40 al aparecer una fibras del taller no quiso de estas que podía contener amianto organizar tío que que si es que una vez analizada pues todos los trenes susceptible de llevarla sobre todo no tocar en ese cofre dentro ese contrato a una empresa de fuera que los está revisando como resultado pues cada estos ha descubierto este año se ha descubierto ahora se pensaban que no había ninguna pieza economía

Voz 1434 28:00 metro en cambio dice que esto lo sabía desde hace tiempo

Voz 0393 28:02 creo que no es algo nuevo que es parte de las medidas de refuerzo que están tomando para garantizar la seguridad lo sabía pero no informó a sus trabajadores hasta la semana pasada así que los sindicatos dicen que estas medidas llegan con quince años de retraso

Voz 27 29:09 Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes el Real Madrid ya espera rival en los cuartos de final de la Champions League el conjunto blanco volvió a derrotar al PSG ayer en París certificó su pase a la siguiente ronda gracias a los goles de Cristiano Ronaldo Casemiro en la segunda parte tras el partido el entrenador madridista Zidane que nosotros tenemos que ser

Voz 28 29:27 es un partido un buen partido subway sabemos que desde resurgimiento porque vamos a tener que que sufrir pero sufrir jugador su eh

Voz 27 29:36 por su parte el Atlético de Madrid realizó su último entrenamiento antes de afrontar mañana el partido de ida de octavos de final de la Europa League

diez grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde como siempre en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte a salvo

Voz 10 29:51 sí

son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos conviene ir acostumbrándose a esta voz Si sumamos todos los factores el cambio cíclico en la demanda el cambio político en el PIB también que en definitiva

Voz 1018 30:28 es una buena aproximación de San Román Escolano hasta hoy vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones será el nuevo ministro de Economía sucesor de Luis de Guindos su nombre ha sido uno de los que más han sonado desde que

Voz 1468 30:39 el todavía ministro ha sido elegido

Voz 1018 30:41 el presidente del Banco Central Europeo mejor dicho desde que en dos mil catorce lindos intentó sin éxito lograr la presidencia del Eurogrupo es colonos una persona de marcado perfil técnico con mucha experiencia en puestos de relevancia ya en los tiempos de José María Aznar pero al igual que Guindos tampoco es militante del Partido Popular una circunstancia que sin duda Rajoy ha tenido en cuenta la delicada tarea de no romper equilibrios internos dentro del partido Albert Rivera líder de Ciudadanos le parece que Rajoy se equivoca en esta elección porque España pierde un puesto importante en ese Banco Europeo de Inversiones para Alfonso Dastis titular de Exteriores su nuevo compañero de Gobierno reúne el mejor perfil

Voz 3 31:18 parece que es un gran profesional y que vamos a tener un estupendo ministro de Economía era difícil reemplazar a Luis de Guindos pero yo creo que el presidente a granel

Voz 4 31:28 yo sí que creo que contra Rajoy vuelve a decepcionar sin hacer una crisis de Gobierno profunda que yo creo que España necesita y por otro lado que quitando otra pieza de nuevo

Voz 1018 31:46 brillante en las movilizaciones feministas de mañana otra rectificación Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que jamás defendió una huelga a la japonesa

Voz 1439 31:54 lo que he dicho porque lo he leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la la oportunidad a declarar que jamás he dicho digo eso

Voz 1018 32:07 que cese porque ayer Rajoy dejó claro que sagrado que no le gusta eso de la huelga a la japonesa porque desde luego Cifuentes si hablo de ella el veintidós de febrero Jake literal

Voz 1439 32:16 yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tienen más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1762 32:36 miércoles siete Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes

Voz 1018 32:39 ha vuelto Antonio hablar Kant si el ex presidente Balear

Voz 1762 32:42 Nos dicen en el juicio del caso Gürtel que no tenía conocimiento alguno de las finanzas del PP de esa comunidad aunque lo presidió durante nueve años ha renegado de más de Álvaro Pérez El Bigotes a quién llamó en su día amiguito del alma

Voz 3 32:52 no está muy débil no confundamos de veinticuatro de diciembre la gente no insisto

Voz 1468 33:01 sigue en prisión el Constitucional rechaza el recurso presentado por Jordi Sanchez para salir de la cárcel y acudir a la sesión de su investidura convocada para el próximo lunes además el juez del Supremo Pablo Llarena ha dado de plazo hasta ese día para consultar a las partes antes de decidir sobre la libertad de Sánchez

Voz 1018 33:17 espionaje policial los papeles que los Mossos d'Esquadra

Voz 1762 33:19 en destruir en una incineradora mostraban que actuaron como una policía al servicio del gobierno independentista espiaron a políticos del PP organizaciones civiles no soberanistas y hasta mandatarios internacional más control

Voz 1468 33:30 será tener acceso al documento con setenta y cinco puntos pactado entre PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos para que se controle más la financiación de los partidos políticos el texto prevé un endurecimiento de las penas o la limitación de las donaciones efectuadas a través de fundación

Voz 1018 33:43 posiciones enfrentadas la comisión del Pacto de Toledo Se ríe

Voz 1762 33:46 n para tratar la revalorización de las pensiones sin que se hayan acercado posiciones antes del inicio de este encuentro comerse Perea del PSOE Gerardo Camps Partido Popular

Voz 22 33:53 el PSOE no se va a levantar de la mesa hasta conseguir que el IPC se vincule a ascenso

Voz 1468 33:58 que luego no entendemos que la revalorización de las

Voz 29 34:01 pensiones vinculadas únicamente al índice consumo sea solución alguna para los definitiva de tensión en contacto con los padres en el ministro

Voz 1468 34:09 el interior ha acudido a Almería para informar a los padres de Gabriel Cruz desaparecido hace ocho días de la evolución de las tareas de búsqueda José Ignacio Zoido la lógica preocupación pero también con la esperanza de que cuanto antes pueda parar

Voz 1762 34:23 el ministro manifestación de agricultores miles de ellos han recorrido el centro de Madrid hasta el Ministerio de Agricultura para exigir soluciones para sus cultivos después de la escasez de lluvia de los últimos meses

Voz 30 34:32 necesitamos que se implemente medidas que aseguren un mínimo de agua para que todo un tejido empresarial no esté al borde del abismo permanentemente

Voz 31 34:41 Kobe y actual modelo agua para regar

Voz 1468 34:44 David la posible trama organizada la fiscalía investiga si el incremento en el número de incendios en plantas de reciclaje por todo el país se debe a la acción de un grupo organizado Juan López de Uralde disputó

Voz 32 34:54 lo de que hemos porque hay una intencionalidad que probablemente pues había una búsqueda algún beneficio económico porque realmente

Voz 1018 35:02 no tiene ninguna justificación lógica gran

Voz 32 35:04 cantidad de fuegos que puede haber respuesta inmune

Voz 1762 35:07 la comisaria europea de Comercio confirma que va a tomar medidas para compensar los aranceles a la importación de acero y aluminio anunciados por Donald Trump Cecilia Malmström

Voz 33 35:15 fue invitado aquí tú sabes aplicando medidas que eviten las pérdidas económicas que sufriremos con el movimiento norteamericano en algunos casos con criterio muy específico este reequilibrio tendrá lugar de modo inmediato

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:35 José Antonio es para Ramón Escolano señor vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones con el anuncio de que hoy a propuesta del presidente del Gobierno será nombrado por el Rey ministro de Economía y Competitividad concluye un mes de especulaciones abierto cuando su antecesor Luis de Guindos optó por el Banco Central Europeo todos los movimientos se han hecho en el último minuto bajo el principio de reducción al mínimo una sola incorporación al gabinete ninguna permuta de puestos ninguna hay Clean nacional divina hable hace banderías alguna parece claro a qué bienes pero confuso si viene contra bien atentos

Voz 1018 36:16 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay nuevo valido una técnica Isabel Quintana en la producción de Jordi Carbó con el pronóstico del tiempo

Voz 0978 36:22 a lo largo de la tarde seguirá luciendo el sol en la mayor parte del país con temperaturas que aun así no subirán demasiado máximas de diez a quince grados en la Península y Baleares por encima de los quince sólo en la Comunidad Valenciana y en Murcia por encima de los veinte en Canarias y a medida que avance la tarde veremos más nubes antes que se acabe la jornada se acabará cubriendo en Andalucía Extremadura Castilla La Mancha Galicia donde entre el final de la tarde y la próxima noche va a llover sin acumular grandes cantidades de agua mañana la lluvia a ganar protagonismo en la mayor parte del país

Voz 1018 36:52 y mañana ocho de marzo Día Internacional de la Mujer por vez primera se va a realizar en nuestro país una nueva operación que permitirá al setenta por ciento de mujeres con cáncer de mama recuperar la sensibilidad en la zona afectada vamos a Barcelona Miguel

Voz 1762 37:04 esta nueva técnica que llega de Estados Unidos consiste en reconstruir el pecho con tejido propio del abdomen de la paciente conectando los vasos sanguíneos pero también dos tres nervios Jaume Masia director de Cirugía Plástica de san Paul se estrena mañana con esta técnica

Voz 34 37:17 de ese tejido que sacamos de la barriga sacamos ya no sólo los vasos se nutren lleva en la sangre sino que sacamos los nervios incentivos las conectamos mediante unos tu vistos hasta que poco a poco convergen idas la sensibilidad total

Voz 1468 37:33 hasta ahora cuando se hacia una reconstrucción con tejido

Voz 35 37:35 propio sólo un treinta por ciento de las pacientes volvían a sentir tacto o temperatura en el pecho con esta nueva técnica

Voz 1434 37:41 en el setenta por ciento recuperan las

Voz 35 37:44 sensibilidad

hora catorce Cadena SER

cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos Zaragoza doce millones

Voz 1018 39:19 los años número uno de su oposición en mil novecientos ochenta y nueve como técnico comercial y economista del Estado y hasta hoy vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones Román Escolano será el nuevo ministro de Economía el sucesor de Luis de Guindos de hecho su nombre sólo de los que más ha sonado en las últimas semanas ya en dos mil catorce cuando Guindos aspiró sin éxito a convertirse en presidente el Eurogrupo ya entonces le preguntaron

Voz 40 39:39 pues eh no tengo opinión sobre este tema yo me dedico de ambos a tiempo completo a mi tarea que surge de un compromiso muy claro con una labor que me parece muy importante Rajoy onza de nuevo

Voz 1018 39:56 el ministro de Economía de marcado perfil técnico tal vez entre otras cosas para evitar alguna decepción entre posibles aspirantes dentro del Partido Popular en eso que sea buenas tardes

Voz 1468 40:07 buenas tardes fue sí técnico comercial como decía así economista del Estado su perfil encaja en los requisitos que dibujó Rajoy hace pocos días que conozca los temas que hay encima de la mesa por ejemplo el nuevo cuadro macroeconómico que el Gobierno va a aprobar el veintitrés de marzo la Unión Europea bancaria o el control del déficit público tenerlo a raya trabajo en el segundo gabinete de José María Aznar año dos mil como director de Economía de la plena confianza del ministro saliente Luis de Guindos cuyo entorno lo considera un candidato continuista se le considera un técnico

Voz 40 40:35 si sumamos todos los factores el cambio cíclico en la demanda el cambio cíclico en el PIB también que en definitiva es

Voz 1468 40:42 no buena aproximación de Escolano ha sido presidente del ICO y actualmente era uno de los ocho vicepresidentes del Banco Europeo de Inversiones cargo en el que podría haber continuado hasta el año dos mil veinte ha ocupado diversos puestos también en la empresa privada a la entrada de Escolano en el Gobierno no supone cambios orgánicos el Ministerio de Economía y Hacienda seguirán separados y no se creará una vicepresidencia económica una idea que esta mañana manejó José María Aznar para afrontar la transición a energías limpias que demanda la Unión Europea

Voz 1018 41:08 gracias Nieves a nuevo ministro jurará o prometerá su cargo ante el Rey antes de acudir el viernes a la reunión semanal del Consejo de Ministros entre los empresarios entienden que su perfil afianza la imagen de solvencia internacional de España los sindicatos en cambio subrayan que viene a ser una una línea continuista más de más de lo mismo ha sacado buenas tardes

Voz 1762 41:27 sí buenas tardes entre los agentes sociales cuyo estaban aquí en el Congreso por motivos distintas se daban efectivamente dos valoraciones muy dispares sobre el nuevo ministro de Economía escuchamos a unir sordo de Comisiones Obreras Joan Rosell de CEOE

Voz 41 41:40 Nos a evaluar en función de los actos que haga pero mucho me temo que es lo que se busca es una política de continuidad que va a generar mayor desigualdad social

Voz 2 41:50 abrimos la valoración es positiva experiencia europea que en este momento es clave para la economía española hoy por tanto pues bienvenido digamos al Ministerio

Voz 1762 41:58 el comportamiento del nombramiento ha sorprendido en un día de mucha actividad parlamentaria en el Congreso las primeras valoraciones casi de urgencias no han sido muy favorables Carles Campuzano P de Cat llene velará Unidos Podemos el presidente Rajoy

Voz 41 42:10 ha perdido una buena oportunidad para hacer una remodelación a fondo de un gabinete que está agotado este Gobierno está quemado

Voz 42 42:18 lo único que esperamos de este ministros son políticas continuistas una continuidad en las políticas que ya venía haciendo el ministro De Guindos y que por desgracia han dejado en nuestro país un Ras todo rastro de pobreza de precariedad sin precedentes

Voz 1762 42:33 desde el PSOE todavía no han puesto voz a esa valoración sí que desde ese partido se ha mandado un mensaje de felicitación al ministro por el nombramiento le traslada Un deseo que aporte dice el PSOE una visión más coherente sobre la economía española

Voz 1018 42:45 gracias a Rafa va a encontrar sobre la mesa con una nueva advertencia de la Comisión Europea sobre el elevado nivel de deuda de España deuda pública deuda privada que acrecientan la vulnerabilidad de la economía de nuestro país en un momento en el que el desempleo continúa continúa siendo muy elevado a pesar de la recuperación de las cifras macroeconómicas corresponsal comunitario Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 43:05 hola muy buenas tardes hay progreso sí pero los problemas de fondo no se resuelven la deuda pública y privada mantienen a España como un país vulnerable por el enorme paro osea que el Consejo viene a ser el de siempre y con el mismo lenguaje pesado Icesave incluso a preguntas tan claras como pueden aumentarse las pensiones escuchamos al vicepresidente Dombrovskis

Voz 43 43:27 estamos

Voz 1439 43:29 el sistema de pensiones tiene que

Voz 0738 43:31 tener en cuenta que tienen que ser sostenibles y este es el objetivo que marcamos cuando hablamos de pensiones a nivel europeo un objetivo que también tiene que cumplirse en España nos ha dicho y como no hemos tenido posibilidades de preguntarle no sabemos exactamente si en estos momentos cree que ya que ponen el asiento en el crecimiento España puede repercutirlo sí o no sobre las pensiones

hora catorce tres menos cuarto dos menos cuarto en Canarias el fiscal del Estado cuya

Voz 1018 45:28 han eh Julián Sánchez Melgar propone ampliar las situaciones que se contemplan legalmente como violencia de género y perseguir por ejemplo el anonimato en las redes sociales que muchas veces permite escabullirse a los acosadores a pocas horas para que la huelga general convocada ante el Día Internacional de la Mujer el fiscal ha presentado esas iniciativas en el Congreso

Voz 1439 45:45 sí

Voz 5 45:46 una ampliación del concepto de violencia de género una correcta regulación del

Voz 1018 45:55 tenemos un problema para escuchar esa grabación del fiscal del Estado e las mujeres de todos Copa están convocadas mañana una jornada de huelga de veinticuatro horas para evidenciar la discriminación laboral y social que sigue siendo una realidad a pesar de que el Gobierno por iniciativa de Rajoy ha modulado su discurso crítico con esa huelga la ministra de Sanidad e Igualdad Dolors Montserrat asegura que ser feminista es una etiqueta y así lo decía a primera hora