Hora 14 (08/03/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias es ocho de marzo es el Día Internacional de la Mujer con movilizaciones en ciento setenta países España es el único en el que se está viviendo una huelga de veinticuatro horas para anunciar la discriminación social laboral la violencia física que en ocasiones llega a ser mortal

Voz 1948 00:27 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1 00:47 hay tantas personas aquí tantísimas mujeres que empezamos cuatro en el setenta y cinco mira lo que hay

Voz 2 00:54 con la Munera estamos hartas llevamos siglos esperando esa igualdad real que no se producen las le

Voz 1018 01:03 muy buenas tardes miles de mujeres protagonizan desde primera hora distintos actos de reivindicación y protesta en ciudades y pueblos de nuestro país la convocatoria lo de ciento ocho OM arropada por el sindicato CGT marca un antes y un después en opinión de los convocantes que al menos por ahora no han dado cifras de seguimiento sí lo han hecho CCOO y UGT que balón en cinco millones trescientas mil personas las que han secundado los paros parciales de dos horas durante la mañana Pepe Álvarez y Unai Sordo sol respectivos secretarios generales

Voz 3 01:34 sobre todo empresas grandes y medianas ampara o ha parado el sector del automóvil completo para o el sector agroalimentario de manera muy importante todas las noticias que nos llegan es que hay un palo muy

Voz 1948 01:45 por tanto alta satisfacción porque el seguimiento está siendo bueno la gente está parando la gente está haciendo huelgas parciales

Voz 1018 01:52 pero no todas las mujeres hubieran querido han podido hacer huelga la precariedad el miedo a perder el empleo a no cobrar el salario de un día

Voz 4 02:00 Sedano todos los sectores que ya son tradicionalmente los más caro

Voz 1018 02:02 ah

Voz 5 02:05 comenta en una hija Hay mi que está en casa que no trabaja yo soy la que trabajo

Voz 1948 02:10 hoy tengo muchas cosas que no la vuelta a la huelga porque estoy esperando para unas entregas y claro no puedo dejar a un personal siendo entregar los pedidos que tengo pendientes

Voz 1018 02:23 estarán ustedes que la radio La Ser suena hoy más empobrecida Nos faltan nuestras compañeras que mediodía acudieron a la plaza de Callao para participar en la lectura del manifiesto suscrito por más de siete mil cuatrocientas mujeres periodistas

Voz 1 02:34 esto se trata de hacer el mundo mejor porque si el mundo es mejor para el cincuenta y dos por ciento de la humanidad de eso se beneficia la humanidad entera

Voz 2 02:43 igualdad real es posible y quiero trasladarle sobre todo aquellas oyentes que hoy están pegadas a la radio pero que no pueden estar en la calle les quiero trasladar que yo estoy en la calle por ellas que todas nosotras estamos en la calle también por ellos porque creo que es lo justo creo que ya no hay que plantearse mucho más que es una cuestión de derechos humanos porque reivindico la justicia y la igualdad

Voz 6 03:04 hora catorce

Voz 1018 03:10 Mariano Rajoy en Valencia tras defender la construcción de Europa gracias a los grandes hombres de Estado se sumó a las reivindicaciones por la igualdad

Voz 7 03:18 el compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo

Voz 1018 03:29 la ministra de Igualdad Dolors Montserrat ayer aquí en la SER se mostró contraria a que el etiqueta de feminista ha tenido que escuchar hoy una sonora bronca en un acto público en La Rioja la verdes su mensaje político sigue siendo básicamente el mismo

Voz 8 03:47 importante también es un día reivindicativo para continuar trabajando juntos todas las mujeres solas hombres de este gran país para consiguió conseguir la igualdad real y efectiva

Voz 1018 03:57 el Congreso paralizado su actividad política solos ha celebrado una mesa redonda protagonizada por mujeres ayuntamientos como Madrid o Barcelona han realizado también sus actividades al igual que la mayor parte de parlamentos autonómicos la universidad también está notando la importancia de las movilizaciones ahora mismo en torno a humillar de mujeres estudiantes marchan hacia el Rectorado de la Complutense de Madrid donde está nuestro compañero Carlos Sevilla

Voz 1061 04:20 hola buenas tardes sí cerca de mil mujeres realizan hasta ahora una sentada frente al Rectorado de la Complutense donde la huelga se está notando en las aulas por la mañana la afluencia de personas ha sido menor que en una jornada normal en un campos recorrido hoy por los piquetes informativos ahora mismo se está leyendo un manifiesto reivindicativo en una universidad donde el sesenta por ciento del alumnado y el setenta y cinco por ciento del personal funcionario son mujeres

Voz 1018 04:43 sí un rápido vistazo otras cuestiones José Luis García Íñiguez

Voz 1061 04:46 en Cataluña hay Esquerra cierren un acuerdo que han trasladado a la CUP propuesta prevé la elaboración de un proyecto de Constitución catalana un proceso que culminaría con una multi consulta con todas las garantías y tenemos un principio de acuerdo entre Hacienda y sindicatos sobre los sueldos y condiciones de trabajo de los funcionarios según ha sabido la SER el aumento salarial será de entre un seis nueve por ciento y un ocho con setenta y nueve por ciento aunque el acuerdo va a quedar definitivamente cerrado mañana otro acuerdo el de Interior y sindicatos por el que se van a equiparar los salarios de Guardia Civil y Policía a los de las policías autonómicas el acuerdo contempla una subida de setecientos veinte euros de media para la Guardia Civil y quinientos ochenta para la Policía Nacional durante los tres próximos años

Voz 1018 05:22 dos y cinco

Voz 1948 05:26 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Javier Casal

Voz 0867 05:55 buenas tardes a todas y a todos ocho de marzo Madrid para contra la brecha salarial contra el techo de cristal contra la desigualdad y contra el machismo huelga feminista en Madrid con seguimiento masivo según los sindicatos con concentraciones sectoriales a la espera de la gran manifestación de esta tarde con el sentimiento de rabia de las que querrían hacer huelga pero que no han podido

Voz 12 06:23 en mi caso sello de autónomo porque tengo porque he tenido que poner un negocio para salir adelante yo y mis hijas como nadie nos echó un capote a los autónomos pues tenemos que trabajar hoy porque sino no comemos los impuestos

Voz 0867 06:35 Comisiones Obreras sitúa un ochenta por ciento el seguimiento de los paros ha sido una mañana de concentraciones por ejemplo frente al Ayuntamiento de Madrid con la presencia de los sindicatos y también en la Asamblea paro de los diputados del PSOE e IU huelga de las diputadas de Podemos que han abandonado el Parlamento coincidiendo con el inicio del pleno

Voz 1018 07:00 dice que es el momento de otras diputadas abandonan la cama hincar

Voz 0867 07:04 era entre la oposición y el Gobierno de Cifuentes ha estado marcado en Vallecas por la huelga feminista de este ocho de marzo como escucharemos a seguir

Voz 13 07:12 catorce

Voz 0867 07:17 recordemos la manifestación de esta tarde partirá a las siete en punto de Atocha iba a terminar en la plaza de España las organizadoras esperan un millón de personas en la calle habrá cortes en todo el centro de la capital

Voz 1018 07:27 la Delegación del Gobierno tiene preparado ya un dispositivo

Voz 0867 07:30 decía el de seguridad sobre la jornada de momento sin incidentes lo destacaba Concepción Dancausa delegada del Gobierno

Voz 1948 07:36 de algunas pintadas sobre todo en diferentes lugares de Madrid e identificado por ese motivo ha que es personas y por último se han quemado cuatro contenedores en la Facultad de Biológicas de la Complutense

Voz 0867 07:53 señalaba José Antonio Marcos antes en el avance la huelga tiene también incidencia en el transporte y en la universidad por ejemplo en la Autónoma ahora indirectos regresamos a la Complutense donde las estudiantes recorren las facultades en manifestación allí sigue Carlos Sevilla Carlos qué tal buenas tardes

Voz 1061 08:17 buenas tardes sea algo más de mil mujeres se concentran a esta hora frente al edificio del Rectorado de la Complutense donde hace unos minutos ha llegado la manifestación convocada en la universidad en apoyo de la huelga feminista una huelga que está afectando hoy a las aulas menos alumnas que un día normal en los pasillos de las facultades que habían recibido la visita de varios piquetes informativos ahora mismo está leyendo manifiesto reivindicativo en una universidad donde el sesenta por ciento del alumnado y el setenta y cinco por ciento del personal funcionario son mujeres

Voz 0867 08:41 edición especial de este Hora catorce Madrid es especial por el contenido pero sobre todo porque hoy no escuchan ustedes a su habitual a Cristina Machado tampoco durante todo el día al resto de editora redactoras técnica son productoras de esta emisora hoy las mujeres callan yp paran para denunciar que las cosas tienen que cambiar eh vamos con los titulares con Alfonso Ojea hay Diego Serradilla la colza

Voz 0622 09:02 sería de transportes niega que el amianto sea un problema específico del metro Rosalía Gonzalo ha defendido en el Pleno de la Asamblea que este mineral tóxico es un problema del modelo industrial a la pregunta de Ciudadanos la consejera ha insistido en que ni los trabajadores ni los viajeros del suburbano están expuestos al amianto

Voz 1061 09:19 el empresario Miguel Ángel Flores ha recogido esta mañana en la Audiencia Provincial su notificación de ingresó en prisión para cumplir los cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio en el Madrid Arena tiene diez días por delante para hacerlo de forma voluntaria el resto de condenados también han REC han seguido el mismo procedimiento

Voz 0622 09:35 en los deportes todo preparado para el partido de esta tarde en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú Oblak el portero de los colchoneros es baja por una lesión muscular su lugar lo ocupa el debutante Berners aquí en la SER desde las siete de la tarde Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 0867 09:52 información de servicio vamos con el tiempo y el tráfico en las calles de la capital como está ahora mismo la cosa centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada banderas

Voz 4 10:09 hola bueno pues ya se ha normalizado la zona centro que la tenía más alterada por la manifestación de Cibeles por otra en la calle de Génova ahora mismo los manifestantes se encuentran en la zona peatonal de la Glorieta de Atocha hay normalidad allí lo que sí les recomendamos a los gestores de las seis que normalmente tengan tienen eh toman la avenida de la Complutense que está cortada a la altura de la glorieta de Cardenal Cisneros en la manifestación allí en la Ciudad Universitaria la M30 es una buena opción para todos

Voz 1061 10:37 los recorridos presi ante calculados

Voz 4 10:39 toros que bajan desde Ventas que a la altura del Puente de Vallecas tiene hubo tráfico lento y es que hay unas obras más abajo a la altura de Méndez Álvaro sentido sur

Voz 0867 10:47 merecías centro de pantallas recuerden que habrá muchos cortes de tráfico durante toda la tarde en el centro de la capital saben que las siete arranca la manifestación de Atocha a la plaza de España pasa por el paseo del Prado y también por la Gran Vía carreteras de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Sylvia Marcos qué tal buenas tardes

Voz 14 11:04 hola buenas tardes pues en ese momento se circula con total normalidad por todas las carreteras de Madrid no encontramos ninguna incidencia ni de entrada ni de salida irán poco en la red secundaria

Voz 0867 11:15 cómo va a llover en principio durante la tarde aunque hay muchas nubes en los cielos de la capital pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó

Voz 0978 11:22 buenas tardes muchas nubes a lo largo de esta tarde pero poco activas alguna llovizna incluso en algún momento se pueden llegar a romper híper algunos

Voz 0622 11:30 claros con temperaturas máximas alrededor

Voz 0978 11:32 de los diez grados y mañana las nubes también serán abundantes pero más activas que hoy sobre todo a partir de mediodía ya lo largo de la tarde cuando la lluvia ganará protagonismo también intensidad

Voz 1179 11:43 además mañana el viento Se va a reforzar

Voz 0978 11:46 eso atenúa el ascenso de temperaturas las mínimas y las máximas van a ser muy parecidas casi todo el día alrededor de los diez grados pero cuando se refuerce el viento la sensación va a ser de más frío

Voz 0867 11:55 hoy con Javier Bañuelos en la producción y Carlos Ródenas y Carlos Higueras en el control de sonido son las dos de la tarde doce minutos están escuchando Hora catorce Madrid

Voz 0867 13:12 la pasada medianoche en la Puerta del Sol las madrileñas para las mujeres secundan la huelga de ocho de marzo unos paros que según los sindicatos están teniendo un seguimiento masivo aunque en la calle muchos establecimientos hemos encontrado esta mañana a mujeres que no han podido hacer huelga unas porque no quieren otras porque básicamente no les han dejado Luque retrata también bastante bien una realidad injusta pero sobre todo al margen de la ley y los sindicatos se han concentrado a mediodía en Cibeles donde han ofrecido los primeros datos de seguimiento de esta jornada Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 13:41 qué tal Javier muy buenas tardes ambiente festivo además de reivindicativo en la plaza de Cibeles cortada al tráfico en dirección subida dada la gran asistencia de trabajadores y delegados sindicales de CCOO y UGT las centrales han cambiado hoy sus tradicionales banderas rojas por el violeta

Voz 1061 13:57 del movimiento feminista consideran que la huelga

Voz 0622 14:00 está siendo un éxito sobretodo en las grandes empresas con un seguimiento de más del ochenta por ciento en los centros de trabajo Jaime Cedrún y Luis Miguel López ellos secretarios generales de Comisiones y UGT de Madrid

Voz 17 14:12 por eso no es lo es que mañana está gran respuesta histórica tiene que concretarse in plasmarse en medidas legislativas bebida bien colectiva medidas culturales medidas educativas porque esto ya no puede seguir igual mañana ya tiene que ser un día distinto en la lucha por la igualdad en este país en hacer que de verdad se cumpla la Constitución se cumplan las leyes

Voz 1061 14:32 bueno igual yo asociada no puede ser democrática

Voz 18 14:35 si no cuenta con más de la mitad de la población que son las mujeres y en este caso yo creo que las propias mujeres se han dado cuenta de ello esto es un paso ya muy importante seguimiento está haciendo bueno en empresa grandes en pymes está siendo más difícil pero está siendo un resultado bueno

Voz 0622 14:49 un éxito y un punto de inflexión cuyo siguiente paso será que toda esta movilización se pueda plasmar en conquistas concretas a partir de mañana y que la igualdad efectiva alcance también a todos los rincones de la sociedad Ana Sánchez y Pilar Morales secretarias de igualdad y mujeres en UGT y Comisiones

Voz 19 15:07 más precariedad laboral falta de conciliación horarios interminables estamos hartas a las mujeres nos dijeron que nos preparamos ya ahora estamos preparadas formadas sobre todo cabreada

Voz 0277 15:24 han tenido que converse la huelga a la japonesa que eso indigesta muchísimo muchos rollito de primavera y muy poco rollito de igualdad en muy poco rollito de políticas públicas de contratos iguales es que se creen que somos tontas que tenemos estudios que el sesenta por ciento de las licenciadas son mujeres Hinault esta amor menos preparadas

Voz 0622 15:47 a la concentración de Cibeles también han asistido las concejales de Ahora Madrid con Manuela Carmena la cabeza varios ediles socialistas junto a la portavoz Purificación Causapié todas con la mente puesta ya en esa gran manifestación que se espera esta tarde entre Atocha y la plaza de España

Voz 20 16:03 lo único que quiero hacer es llamar a mantener esta huelga está exitosa huelga espero que esta tarde una gran manifestación en Madrid Madrid siempre ha estado a la altura por la libertad por la igualdad si esta tarde no tengo ninguna duda de que también está estará a la altura apoyando la huelga feminista la movilización del movimiento feminista en todas las calles de Madrid así que feliz ocho de marzo y sobretodo gran día de huelga feminista de manifestación

Voz 0622 16:35 además según acabamos de conocer Manuela Carmena y las concejalas de los cuatro grupos municipales han mantenido este mediodía un encuentro privado en el Palacio de Cibeles en el que han hablado sobre las formas de discriminación que sufren las mujeres también en la vida política al final las concejalas según informa el Ayuntamiento han suscrito una declaración en la que rechazan cualquier acción machista que puedan

Voz 1645 16:56 sufrir o respetarse dialogar recordó

Voz 0622 16:59 haciéndose como interlocutor válidas en los asuntos de la vida política o dar prioridad a la lucha contra la desigualdad entre hombres

Voz 0867 17:07 mujer esta concentración en efecto ha estado la alcaldesa Manuela Carmena que ha preferido no realizar declaraciones y ha habido muchas reacciones políticas en la Asamblea en Vallecas las diputadas de Podemos se han marchado al comenzar el Pleno y los diputados del PSOE han secundado los paros finalmente todos los grupos acordaron la declaración institucional que se ha leído esta mañana

Voz 21 17:24 este ocho de marzo Día Internacional de la Mujer la Asamblea de Madrid acuerda sensibilizar a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 17:33 aclaración colza insultada con no pocos problemas una tensión que se ha trasladado después al habitual cara a cara entre el Gobierno y la oposición de César Zafra de ciudadanos Cristina Cifuentes la presidenta de la Comunidad Ángel Gabilondo portavoz del PSOE enmarcó Candela que ha hecho de portavoz en ausencia de Lorena Ruíz Huerta de Podemos

Voz 22 17:49 me señora Cifuentes yo le quiero decir una cosa que la huelga

Voz 23 17:52 con esa las usted hablaba japonesa al hacen todas las mujeres que tienen que trabajar el doble de horas para ganar la mitad de sueldos de sus compañeros yo seca mejor está a lo mejor lo está molestando todo esto se hace fuente expresó lo digo más que nada porque después es el presidente del Gobierno su presidente él cree tiene que afear el gesto y rectificar

Voz 24 18:09 despertamos profundamente la posición que está manteniendo podemos hacer huelga la posición del Partido Socialista la posición de todo el mundo incluso señor tanto la posición del señor Rajoy también las respetamos profundamente

Voz 23 18:23 a la pregunta ahora formulario a mi compañera importamos Lorena Ruíz Huerta pero se encuentra haciendo la huelga convocada para este ocho de marzo por él

Voz 1061 18:30 viento feminista muchas gracias

Voz 24 18:33 lo que está haciendo y lo estamos viendo todos los también de los madrileños es lo lo poquísimo que le importa a Podemos que sean las propias mujeres quiénes defiendan sus derechos aquí en esta Cámara conoce

Voz 22 18:48 no parece entender es que lo que hoy están reclamando la mayoría de las mujeres madrileñas con un movimiento de intentar nació

Voz 23 18:54 a sus justos derechos es necesario

Voz 22 18:58 propiciar las acciones efectivas esto ha ocurrido

Voz 0867 19:00 esta mañana en la Asamblea de Madrid dos de la tarde diecinueve minutos

Voz 15 19:04 el Madrid

Voz 0867 19:06 pero la gran cita de esta tarde la manifestación que irá de Atocha a la plaza de España con un importante despliegue de seguridad según ha contado esta mañana la delegada Dancausa que ha informado también de que esta jornada de huelga transcurre de momento sin incidentes Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 19:19 buenas tardes la Delegación del Gobierno está realizando un seguimiento especial de esta jornada de huelga general un seguimiento que ha comenzado a las cero horas de esta madrugada y que ya tenía datos hasta las diez de esta mañana unas primeras horas bastante tranquilas como ha subrayado la delegada Concepción Dancausa

Voz 1 19:36 la situación en general es una valoración de normalidad es decir ha habido quince concentraciones manifestaciones que no había sido comunicadas en distintas partes de la ciudad de Madrid concretamente el Madrid Leganés en Rivas de la manifestación más numerosa ha sido la que se ha celebrado en la Puerta del Sol donde ha vivido cerca de mil personas pero que también ha transcurrido sin incidentes ha habido en un encierro de unas ochenta personas en la facultad de Políticas de la Universidad Complutense en el campo de Somosaguas

Voz 0622 20:07 los únicos incidentes que se han registrado en estas primeras horas de paro general se han centrado sólo en pintadas ilegales esta tarde la Delegación del Gobierno va a coordinar todos los efectivos mil trescientos que participan en el desarrollo de la manifestación de Atocha el nuevo centro operativo de emergencias estrena hoy sus instalaciones en las que se sigue en tiempo real la marcha de cualquier protesta ciudadana

Voz 0867 20:28 gracias Alfonso dos de la tarde y veinte minutos Isabel cadenas de la coordinadora del ocho m qué tal muy buenas tardes

Voz 25 20:33 sí

Voz 15 20:33 hola buenas tardes vez primero como está tiñendo la mañana

Voz 25 20:37 bueno pues parece que está yendo realmente muy bien las caceroladas con el que habéis abierto el programa ya indicaban que a hace realmente un éxito y realmente asistiendo mucho más exitosa de lo que esperábamos que sabíamos a desbordar Madrid pero no va a ser tanto no ha habido más de cincuenta concentraciones en otras platas alguna ejecutadas otras no como decía como decía antes pero bueno ha habido muchas cancelaciones y ha sido realmente exitosa ha habido piquetes informativos ha habido piquetes ávido pegadas de carteles está haciendo realmente como muy emocionante realidad

Voz 0867 21:08 Isabel que esperáis para esta tarde bueno la previsión es fortuna en las calles de Madrid un millón de personas Unión de mujeres

Voz 25 21:14 sí la verdad es que en nosotras esperábamos pero hemos una manifestación tan larga no de casi siete kilómetros porque esperábamos ya el año pasado a nuestras expectativas este año también pero lo que estamos viendo en la que hay en pensar que va habrá incluso más gente ejerciendo realmente un día que creemos que realmente está cambiando muchas cosas ya en la manifestación ya pensábamos que va a ser un éxito y la huelga también lleva siendo un éxito de antes de de hoy no ya el debate hacia él ya está centrado en el feminismo lo que queríamos con esta huelga

Voz 0867 21:42 Isabel estoy

Voz 25 21:46 pues de verdad te digo que yo creo que ya han empezado a cambiar muchas cosas no yo creo que empezado a cambiar la manera en la que nos relajamos nuestras decimos siempre que no podemos entrar ahora en cada casa de Madrid para ver cuántas camas se han quedado sin hacer o cuantas conversaciones que están teniendo lugar detrás atiendo feminismo debate hablando de nuestra vida pero realmente por lo que vemos creemos que las cosas están cambiando por supuesto queremos cambios en leyes queremos que antes Latitude pero creemos que esto realmente ya está sucediendo y que el día de hoy no deja indiferente a nadie porque toda citó al que hemos tenido que ganar no lo estamos haciendo claramente

Voz 1645 22:17 Isabel gracias por atendernos en en este diario

Voz 0867 22:19 la huelga de inmersiones sin este día para la historia un beso

Voz 15 22:22 otra racha de Xavier dos de la tarde y XXII en Madrid

Voz 26 22:31 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista en los sea donde y

Voz 0867 25:58 dos y veintiséis vamos a recorrer la Comunidad de Madrid a otros puntos Nos acercamos donde separa hay donde las mujeres se manifiestan arrancamos por el norte SER Madrid Norte

Voz 35 26:06 todo en la zona norte de Madrid han sido muchas las empresas que han desarrollado las dos horas de paro y numerosos los centros educativos que se han sumado a las movilizaciones especialmente en la Universidad Autónoma de Madrid donde las estudiantes han irrumpido así en las clases estudiantes que se auto califican como la generación que tiene que defender y ampliar los derechos que consiguieron sus madres

Voz 36 26:38 es una mayoría de somos chica es lo poco chicos que hay no se han implicado en las actividades que esto de manera hemos organizado habla de lo exageradas que somos dice limitada decirnos que en todos los ojos alcistas nada bueno

Voz 35 26:50 también nos hemos fijado en las inmigrantes han trabajado en todos se han encontrado en España dice en el mismo machismo que dejaron en sus países pero eso sí aquí hay más derechos ayudas

Voz 37 26:59 o una realidad laboral menos cruda miramos sacar en qué situación estamos pues somos nada No somos nadie porque por la parte legal porque no tenemos papeles y tenemos que trabajar desde abajo el machismo no solamente a Kimi emitieron Gaspar

Voz 35 27:16 en el para mí esta educación los ayuntamientos de Alcobendas Tres Cantos ha mantenido sus galas de entrega de premios y reconocimientos por el Día de la Mujer para esta tarde con las críticas de la oposición porque coinciden con la manifestación de Madrid en contraposición el Ayuntamiento de Sanse habilitado autobuses hasta la capilla

Voz 0867 27:32 aquí en el Corredor del Henares una alcaldesa ha decidido parar las veinticuatro horas la de San Fernando información de Henares de Javier Galicia

Voz 38 27:39 buenas tardes al este de Madrid se ha repetido esta mañana la estampa de otras tantas comarcas con concentraciones multitudinarias en los principales municipios Estados con delantales para hacer más gráfica la protesta entre todos los ejemplos uno significativo la huelga de veinticuatro horas del Gobierno de San Fernando si puede en San Fernando de Henares donde cuatro mujeres copan un gobierno con un único representante masculino la regidora Katy Rodríguez no quiere que la pongan como ejemplo porque sabe que es una excepción

Voz 39 28:02 este es un ejemplo raro porque en general las mujeres en los puestos de poder no están mucha gente dice que algo está cambiando ponen los ejemplos como éste donde hay más mujeres pero yo creo que eso no se debe ni de visibilizar puesto que es tanto el número de mujeres que no acceden a ningún puesto de poder en el trabajo en la vida laboral y en la vida que no se deben utilizar la desigualdad es patente

Voz 38 28:30 el único hombre en el Gobierno respalda sus compañeras como alcalde en funciones aunque también ha parado dos horas en el turno de mañana

Voz 0867 28:45 este recorrido en el centro de la capital en el corazón de Madrid en la plaza de Callao donde han estado nuestras compañeras las periodistas las mujeres periodistas

Voz 0277 28:55 el techo de cristal las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres

Voz 40 29:02 su sufrimos niveles de temporalidad superiores a los de la

Voz 0277 29:06 otros compañeros con corresponsabilidad y cuidados hoy aquí denunciamos que la dinámica de trabajos priorizan el pesimismo y la libre disposición el gestual laboral con muchas dos periodistas que han sufrido por parte de compañeros y superiores pero también de Puente situaciones de acoso sexual lo hace espacios de opinión y fundas están más jurídica a dos

Voz 0867 29:35 this tras también paran esta tarde les esperamos desde las siete y veinte La Ventana de Madrid estará en la manifestación que el ocho de marzo

Voz 1948 29:42 hasta luego

Voz 42 30:00 sí

Voz 1948 30:01 los amigos tarde

Voz 10 30:02 la una y media en Canarias

Voz 1948 30:11 José Antonio Marcos objetivo cumplido el Movimiento ocho

Voz 1018 30:25 de los sindicatos CGT CCOO y UGT hablan de éxito sin paliativos más allá de las cifras en todos los sectores pero sobre todas las grandes empresas está anotando el vacío la ausencia de trabajadoras Españas uno de los ciento setenta países en los que Movimiento ocho m ha convocado movilizaciones para denunciar la discriminación social y laboral las agresiones machistas a veces llegan a ser mortales pero es el único de esos países en el que se está desarrolló dando una huelga de veinticuatro horas a la que se suman paros parciales convocados por UGT y Comisiones Obreras sindicatos que cifran el seguimiento durante la jornada en cinco millones trescientas mil personas la sede está realizando un seguimiento especial de esta jornada en la que las periodistas de esta casa se han sumado a esa movilización de protesta por esta antena estamos escuchando desde muy temprano testimonios de nuestras oyentes

Voz 1 31:23 esto se trata de hacer el mundo mejor porque si el mundo es mejor para el cincuenta y dos por ciento de la humanidad de eso se beneficia la humanidad entera

Voz 2 31:32 igualdad real es posible y quiero trasladarle sobre todo aquellas oyentes que hoy están pegadas a la radio pero que no pueden estar en la calle les quiero trasladar que yo estoy en la calle por ellas que todas nosotras estamos en la calle también por ellas enteramente porque creo que es lo justo creo que ya no hay que plantearse mucho más que es una cuestión de derechos humanos por reivindico la justicia y la igualdad

Voz 6 31:53 hora catorce

Voz 1018 31:58 a las voces de Pepa Ángels Macarena o Laura el Congreso sin actividad política igual que ayuntamientos como Madrid o Barcelona parlamentos autonómicos al ralentí ida Universidad como K

Voz 1 32:08 casi siempre en primera línea recta

Voz 1018 32:11 indicativo acaba de terminar una concentración de estudiantes en el Rectorado de la Complutense Carlos Sevilla

Voz 1061 32:16 buenas tardes sí algo más de mil mujeres entre alumnas y trabajadoras han recorrido la Avenida Complutense en la manifestación convocada la universidad para respaldar las movilizaciones del ocho de marzo la huelga ha reducido hoy la asistencia a las facultades que esta mañana han sido el escenario de talleres qué te informativos las asistentes a la marcha han abandonado los aledaños del rectorado hace unos minutos su objetivo es sumarse a la manifestación unitaria convocada esta tarde en el centro de Madrid

Voz 1948 32:44 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 22 32:50 en el telegrama es para las Yousafi ahí estimada activista hay estudiante universitaria por su compromiso a favor de los derechos civiles y en especial a favor de las mujeres habitantes de la provincia paquistaní de Khyber al noroeste del país por su levantamiento contra la prohibición a las niñas de acudir a la escuela sostenido a prueba de balas como las del atentado que sufrió el nueve de octubre de dos mil doce a los quince años de edad fue laureada con el Premio Nobel de la Paz tantas veces tergiversado para distinguir a criminales de cuello blanco evite Kelly pienso todos los honores o el mal de altura le aturdida queda mucha tarea

Voz 1018 33:33 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Ródenas Se Carlos Higueras el atómica Javier Carrera la producción y Antonio Martín como cada día Antonio qué más cosas debemos tener en cuenta

Voz 1061 33:42 pues en Cataluña lo último últimos que el president del Parlament Roger Torrent ha pedido por escrito al juez Pablo Llarena que permita que Jordi Sanchez salga de la cárcel pueda ir a su investidura el lunes yo per Cataluña hay Esquerra han alcanzado un acuerdo para un nuevo proceso constituyente como anunciado Eduard Pujol de Junts per Catalunya en Tévez

Voz 0277 33:59 ayer a última hora

Voz 1948 34:00 el visto bueno de Esquerra Republicana aire Jones Cataluña puedo confirmar que este documento fue enviado a la gente de la CUP la senda de la apuesta

Voz 1061 34:08 por una consulta ciudadana para elaborar una Constitución para Cataluña además el Consejo

Voz 0867 34:13 General del Poder Judicial ha denegado al juez Santiago Vidal

Voz 1061 34:15 su reincorporación a la carrera al considerar que persisten su falta de lealtad a la Carta Magna y a las instituciones del Estado al participar en la redacción de una Constitución catalana haciendo y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo para subir el sueldo de los funcionarios en los en los próximos años fuentes sindicales confirman a la SER que se va a mover entre el seis coma nueve y el ocho coma setenta y nueve por ciento esa subida Román Escolano va jurar o prometer su cargo como nuevo ministro de Economía esta misma tarde ha defendido hoy su nombramiento Mariano Rajoy y el líder de Comisiones Obreras cree que no aporta nada nuevo Rajoy y Unai Sordo este último en la Serra

Voz 7 34:46 el Gobierno de España pierde un gran ministro pero Europa gana un gran español

Voz 43 34:53 Mariano Rajoy va para buscar una continuidad

Voz 1061 34:55 codificadas Kodori gol con el parece un abogado poquito del Exterior un apunte un día más Siria la ONU y Cruz Roja Internacional han confirmado que hoy tampoco han podido entregar ayuda humanitaria en Guta Oriental por la violencia cuando comparar precios va asegurate de lo que incluye

Voz 26 35:19 ahora sólo con las tecnoprecios de El Corte Inglés tienes cien euros de descuento adicional en convertibles HP a partir de novecientos noventa y nueve euros inca

Voz 1948 35:28 quién financiación en doce meses y tres meses de seguro gratis no tengo mucho más que un buen precio sólo en el Corte Inglés Amazon

Voz 13 35:38 bancos Sabadell presenta acompañar con Rafa Nadal Martin tener una buena relación tener esa complicidad con el otro cuando tienes a tu compañero

Voz 1948 35:46 nada más que amigo mucho más bastoncillo Compromís a empresas tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos descubre como en Banco Sabadell punto com barra acompaña arte Sabadell

Voz 44 35:57 estar donde estés estás estresado tienes ansiedad tranquila toman ansía Ahmet porque así asume contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido de consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 45 36:09 la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios Se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro ir reclama lo que es tuyo a Riad asociados hagámoslo fácil

Voz 1018 36:37 el sindicato CGT convocante de la huelga feminista sí cuatro horas impulsada por el Movimiento ocho m califica de hito histórico la movilización que está teniendo una cobertura mediática superior a la de cualquier huelga general anterior sin entrar en guerras de cifras parece evidente que la jornada de hoy tiene un perfil social muy claro de hecho nuestro país es ahora mismo el foco de atención en buena parte de Europa por como les decía es el único en el que se lleva a cabo una protesta de estas características de de situarnos en lo que se ha vivido en las últimas horas en algunas de las ciudades más importante de nuestro país vamos a fijarnos en la lectura de los líderes de Comisiones y UGT que arropan las movilizaciones con paros de dos horas que han situado en datos durante la mañana de cinco millones trescientas mil personas Rafa Bernardo

Voz 1061 37:17 si los sindicatos mayoritarios dicen estar muy satisfechos con el seguimiento de la jornada de huelga que ha tenido impacto laboral real dicen en las dos horas en las que UGT y Comisiones habían convocado entre las once y media y la una y media

Voz 0622 37:29 ya no dan porcentajes ni cifras de seguimos

Voz 1061 37:31 tanto más allá de los cinco millones trescientos mil trabajadores que calculan que han seguido los paros a partir de las adhesiones recibidas de comités de empresa Aida juntas de personal no desglosan por sectores ni dan porcentajes como sí hacen con otras convocatorias porque afirman que esta huelga no va de eso que es una movilización más amplia sí que han dicho que el paro ha sido especial Mente seguido en sectores como el alimentario y que en el de la automoción también ha sido uno de los más destacados esta madrugada lo han dicho los líderes sindicales en la concentración que habían convocado en la plaza de Cibeles de Madrid en la que han llamado a participar en las movilizaciones de esta tarde convocadas por las organizaciones feministas para ser de esta han dicho una jornada histórica

Voz 35 38:12 bueno

Voz 1018 38:13 esto es lo que han contado los líderes de UGT y Comisiones en esa concentración que ha tenido lugar a mediodía en Madrid en el centro de Madrid en Cibeles vamos a escucharles

Voz 0622 38:22 aquí en Madrid el corazón de la ciudad sea teñido de Violeta como anticipo de la gran manifestación que ese aguarda esta tarde entre Atocha y la plaza de España en la concentración de este mediodía en Cibeles convocada por UGT y Comisiones hemos visto un ambiente festivo además de reivindicativo las centrales han cambiado hoy sus tradicionales banderas rojas por el color del movimiento feminista y mientras esto ocurría afuera dentro del Ayuntamiento las concejalas de todos los grupos convocadas por Manuela Carmena han aparcado sus diferencias para suscribir un compromiso firme en materia de igualdad en Barcelona y los alrededores cortes de las principales carreteras y autopistas ya desde las siete de la mañana cortes y paros que servían para ir andando hasta la principal movilización de esta mañana tres cabeceras consolidar a las doce del mediodía en la plaza Sant Jaume

Voz 40 39:10 sensual hasta horas al país satura muchísimas mujeres

Voz 0622 39:15 también muchos hombres de todos los sectores profesores funcionarias médicos también

Voz 8 39:22 gritos de la escoba se cabrea de muchas mujeres del sector de la limpieza como María Martínez La

Voz 46 39:27 gente que ante hacía por ejemplo ocho horas les han bajado Holanda o faena donde dos mujeres y una

Voz 0622 39:34 pero la gran manifestación en Barcelona Se convoca esta tarde a las seis y media en el paseo de Gràcia

Voz 1018 39:38 sí

Voz 0697 39:39 guía en Sevilla una cinco mil personas según los sindicatos convocantes tan sólo un millar según la Policía Nacional siendo cito al medio día la Plaza Nueva a las puertas del Ayuntamiento portando banderas en su mayoría de color morado lanzando cánticos proclama por la igualdad entre hombres y mujeres entre los asistentes la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz muy satisfecha con el seguimiento de esta jornada reivindicativa minutos antes la misma plaza Nueva acogió la lectura de un manifiesto de mujeres profesionales del periodismo esta tarde a las siete y media será punto de partida de la gran manifestación convocada por el movimiento feminista de sí

Voz 1948 40:11 ya

Voz 47 40:12 en Valencia en las Torres de Serranos unos activistas han colocado dos largas banderolas de color morado y dos pancartas con el lema ocho OM huelga feminista desde primera hora hay por la ciudad piquetes informativos que han llegado a cortar alguna arteria de la ciudad en la Estación del Norte decenas de mujeres se han dado cita con fregonas posibles y carritos de la compra en la universidad en la Universitat de València Varios centenares de mujeres han concentrado encabezadas por Mavi Mestre que esta semana ha sido elegida como nueva rectora la primera en los más de cinco siglos de historia de esta institución académica

Voz 48 40:44 en Bilbao manifestación multitudinaria e inédita miles de mujeres participarán una marcha reivindicando la igualdad

Voz 49 40:50 visibilizar lo que cada día dicen es un trabajo invisible no remunerados sentadas en el suelo y en un ámbito festivo han estado una hora entre aplausos Manos arriba pitidos vestidos negros y lazos y pelucas moradas desde el movimiento feminista reconocen que la respuesta ha sido superior a la que esperaban han recordado que la huelga también este consumo de hecho varias tiendas han cerrado por el centro de Bilbao por la mañana muchas han secundado los paros de veinticuatro horas también de ocho y cuatro horas convocadas por los sindicatos y el movimiento feminista por la tarde continuarán esas marchas es la principal arrancará a las ocho

Voz 1018 41:18 con Felipe Serrano Joan Bofill Paco García para el GIL Josu Segovia les hemos contado algo de lo que se ha vivido esta mañana en ciudades como Madrid Barcelona Sevilla Valencia o Bilbao sin nosotras paramos para el mundo es el lema de la convocatoria internacional esta jornada como decíamos en ciento setenta países y a mediodía en el centro de Madrid de la plaza de Callao miles de compañeras periodistas se concentraron para participar en la lectura de un manifiesto en el que han denunciado la discriminación salarial el machismo la inseguridad laboral de Castillo

Voz 7 41:45 no

Voz 0277 41:47 estamos aquí por todas las mujeres también por las que por las que hoy no pueden hacer huelga

Voz 1061 41:52 seguimiento masivo del movimiento las periodista paramos que hayan querido aprovechar el altavoz que le dan sus puesto en los medios de comunicación para exigir igualdad

Voz 0277 42:00 con el techo de cristal las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres precariedad

Voz 1061 42:07 un electorado manifiesto seis punto en el que no sólo había reivindicación a las empresas informativas también la voz de la jefa de Sociedad de la Cadena Ser que ha culminado la lectura el manillar

Voz 0277 42:21 esto el tratamiento de la violencia machista que en muchas ocasiones sigue culpabilizar a la víctima las primeras páginas las aperturas de medios informativos

Voz 1061 42:34 la plaza de Callao está prácticamente llena mucha pose y caras conocidas como Ana Rosa Quintana a Susanna Griso

Voz 50 42:39 he decidido parar porque he pensado que las

Voz 51 42:42 eh vamos a sacar a las que estamos en pantalla tenemos una responsabilidad añadida pero también becarios como Marta pues mira secundaba la huelga porque aparte de que soy becaria Miso derechos se ven un poco limitada a punto de acabar la carrera como María

Voz 2 42:57 pues ahora mismo estoy en una beca de colaboración con la Universidad ayudo como técnico audiovisual pero notó un trabajo como tal

Voz 1061 43:07 caridad el acoso sexual a laboral los enfoque machistas las periodistas también paran como han notado desde primera hora las y los oyentes de la SER

Voz 1018 43:14 bueno pues han anotado al efecto que la antena de la SER suena más pobre por la ausencia de nuestras compañeras Éste es el comunicado del Comité de empresa

Voz 52 43:20 a las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de inmovilización haciendo una radio diferente sin mujeres la radio no suena ni funciona igual en la SER Hoy paramos por la igualdad

Voz 1018 43:54 pero no siempre fácil hacer una huelga el miedo manda mucho y hay mujeres que por algo tan sencillo como el temor a las represalias o a quedarse sin el salario correspondiente al día de hoy han optado por acudir a su puesto de trabajo en el reportaje de Diegos

Voz 0047 44:07 no todas las mujeres estaban hoy haciendo la huelga algunas han ido a trabajar es el caso de Martina jefa de una cafetería del centro de Madrid

Voz 12 44:15 en mi caso autónoma porque tengo porque he tenido que poner un negocio para salir adelante yo mis hijas como nadie nos echa un capote a los autónomos pues tenemos que trabajar hoy porque sino no comemos los impuestos de un circulando

Voz 0047 44:29 sus empleados en este caso empleadas son todas mujeres esta mañana estaban todas trabajando como si fuera Undiano

Voz 1948 44:35 todos somos mujeres si todas las estamos trabajando

Voz 12 44:38 doy ninguna yo les he dado permiso para el que vayan a la a la huelga son libres de hacer lo que quieran que han decidido trabajar

Voz 0047 44:44 frente al bar de Martina Nos encontramos a Inmaculada es limpiadora desde hace diecisiete años ella también hoy estaba trabajando

Voz 1948 44:52 la enorme no estoy en condiciones de ello ante un alquiler bastante caro que pagar

Voz 0047 44:57 Inmaculada está de acuerdo con la huelga feminista y con las reivindicaciones que hacen las mujeres cree que todo depende de la educación

Voz 53 45:04 hay algunas cosas que tienen que ir cada cambiando pero también es verdad que yo creo que es un poco más de educación por parte de los dos textos muy tolerante a cómo se conseguiría algo más

Voz 0047 45:15 tanto Inmaculada como Martina van a intentar ir a la manifestación de esta tarde que va recorren Madrid otra cosa es que por motivos de trabajo puedan acudir es lo que yo

Voz 1018 45:24 vamos de año han muerto tres mujeres por violencia de género en nuestro país en dos mil diecisiete fueron cincuenta y seis la preocupación por esta lacra ha ido escalando puestos en nuestra sociedad sin llegar a situarse eso sí en lugares de preferencia como el paro o la crisis económica o la corrupción política el último barómetro del CIS difundido hoy señala que en los primeros meses de dos mil dieciocho eso ha descendido a la mitad se dispara por el contrario la inquietud por el futuro de las pensiones sus garras día a pesar

Voz 1645 45:48 el debate generado en las últimas semanas en la antesala de este ocho de marzo ni los problemas relacionados con la mujer se perciben como más importantes de hecho sólo el cero coma cinco por ciento de los españoles cree que son importantes ni tampoco la lacra machista es más la inquietud por la violencia contra la mujer ha bajado en este Barómetro casi a la mitad del cuatro coma seis ha pasado al dos coma cuatro pero es que además sigue sin estar entre los diez principales problemas para los españoles sientan dentro de este ranking las pensiones que tras las protestas de estos días suben en preocupación del cuatro coma ocho al ocho por ciento a la cabeza siguen estando en primer lugar el paro y los problemas económicos segundo la corrupción y el fraude tercero los políticos y la situación política llama la atención también la caída de la preocupación por la independencia de Cataluña cae casi cuatro puntos desde enero pero es que desde que se celebró el referéndum del uno de octubre

Voz 1061 46:37 ese descenso ha sido de casi dieciocho puntos

Voz 1645 46:39 los

Voz 1948 47:51 no lo emocional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las habitaciones el valor de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial catorce once dos

Voz 1018 48:09 de trece en Canarias Mariano Rajoy ha aprovechado el acto político Valencia unas jornadas sobre Europa organizadas por el PP para mostrar su preocupación por la discriminación de las mujeres no ha sido el eje de su intervención y mucho menos pesca además se da la circunstancia de que previamente en los que los grandes hombres de Estado han construido Europa José Luis Sastre

Voz 35 48:31 en esa jornada sobre Europa que el PP celebra en Valencia Rajoy lazo morado en la solapa habla de los populismos luego de cómo grandes hombres de Estado construyeron el continente luego de nacionalismo excluyente de secesionismo ilegal ya al fin ha llegado a la igualdad una referencia breve

Voz 7 48:45 mi compromiso es seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear uso luego

Voz 1061 48:55 nada de hoy sirve paren

Voz 7 48:56 el debate para concienciar a todos los que tenemos que hacer a partir de hoy es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días de

Voz 35 49:10 Ban ha cerrado Rajoy con una referencia Luis de Guindos el Gobierno pierde un gran ministro pero Europa gana ha dicho el presidente a un gran España