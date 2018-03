Hora 14 (09/03/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes el Gobierno considera que sus políticas para erradicar la desigualdad social y laboral de las mujeres marchan por el camino

Voz 4 00:30 la presencia de mujeres en las empresas en los consejos de administración de empresas del Ibex ha subido en el año dos mil once a nuestro días el diez por ciento al veintiuno por ciento y hoy hemos conocido un informe muy positivo de la Universidad George estaban sobre las empresas donde dice que España ocupa el quinto lugar del mundo el índice de mayor bienestar todo caso son una buena noticia pero el Gobierno va a continuar trabajando para que de ese quinto lugar sigamos ascendiendo y logremos situarnos aún masaje

Voz 1018 01:01 el portavoz de de digo la rueda de prensa de Moncloa en la que al menos hasta este momento no ha anunciado ninguna iniciativa concreta para dar respuesta a las movilizaciones que cientos de miles de mujeres protagonizaron ayer en nuestro país medidas urgentes que no pueden esperar en el ámbito laboral independencia contra la violencia de género subrayan las convocantes también partidos de la oposición como el PSOE Margarita Robles Justa Montero

Voz 5 01:22 lo que es imprescindible es que el Gobierno en España escuche la llamada de la mujer

Voz 1916 01:28 eres hay que hacer una revisión de conjunto de lo que ha sido las leyes que han estado grabando la situación de las mujeres y que por eso el clamor de las mujeres ha sido tan unánime

Voz 1018 01:40 pero más allá del mensaje oficial de Moncloa da la impresión de que en el PP algunos dirigentes como Núñez Feijóo aceptan que la movilización de ayer tiene mucho calado y por tanto no vale con la simple dialéctica política Albert Rivera de Ciudadanos también modular su mensaje

Voz 6 01:53 pensar que esto ha sido una manifestación política en mi opinión es una falta de respeto hacia las mujeres con distintas ideologías pues unos han dicho

Voz 0040 02:06 demostró esta manifestación esta movilización es que el movimiento el feminismo no es sólo una causa de una ideología y sobre todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos al caos

Voz 1018 02:23 a los sindicatos que representan a los tres millones de funcionarios de nuestro país consideran que el acuerdo social y salarial negociado con Montoro es satisfactoria incrementos de entre el seis con uno y el ocho por ciento en tres años vinculado al crecimiento de la economía española también mejoras en materia de conciliación laboral Fernández conexiones on

Voz 4 02:42 las supondrá incrementos salariales desde el seis coma uno al ocho coma setenta y nueve en tres años que restablecer la capacidad de negociación colectiva que fija prioridades dentro de los planes de igualdad y la corresponsabilidad para la conciliación para Comisiones Obreras este es un buen acuerdo y por lo tanto esta tarde procederá a su

Voz 1018 03:03 en Almería miles de personas han arropado a Patricia ya Ángel los padres del pequeño Gabriel desaparecido hace ya diez días

Voz 7 03:09 antes no es personas que están ayudando intentando ponernos esta situación tan amarga y que desgarra nuestras entrañas un poco más fácil

Voz 8 03:18 Pedimos que el ánimo y el esfuerzo se multiplica en todo Diana aquí hablando en el corazón de quién no tienen lo puedan tener lo dejen en en algún sitio público un parque donde él pueda pedir

Voz 1018 03:29 a devolver cuando Moscú el Gobierno ruso ve con buenos ojos la cumbre acordada para el mes de mayo dentro del Alacrana y el líder de Corea del Norte que John para armeros diluir tensiones Sergey Labrof es el ministro ruso de Exteriores

Voz 3 03:44 sin entrar en discusiones sobre cómo se ha llegado hasta aquí y considerando que no debe ceñirse a una sola reunión creo que es el paso adecuado para reanudar negociaciones políticas que resuelvan el problema nuclear en la península de Corea en base a lo que ya sea aprobado a seis bandas y en el Consejo de Seguridad de la ONU

además a partir de ahora la Policía deberá informar por escrito a los detenidos de las pruebas que acumula contra ellos según una sentencia del Tribunal Constitucional que cambia de manera relevante la manera de actuar de las fuerzas de seguridad detenido en la localidad asturiana de Navia un hombre como presunto autor de la muerte de Paz Fernández cuyo cadáver fue hallado hace cuatro días en un embalse el sospechoso era conocido de la víctima fue la última persona que la vio con vida el Consejo de Ministros aprueba un nuevo plan de vivienda que reconoce ayudas para el alquiler a jóvenes y jubilados y subvenciones de hasta once mil euros en la compra para menores de treinta y cinco años en ciudades de no más de cinco mil habitantes la Fiscalía eso pone la excarcelación del candidato a presidir la Generalitat para que pueda asistir a la sesión de investidura el próximo lunes al considerar que hay riesgo de que Jordi Sanchez pueda Peter algún delito la Unión Europea advierte de que habrá respuesta si no funciona el diálogo para evitar los aranceles que Donald Trump ha impuesto al acero y al aluminio China alerta del gran impacto Japón habla de una medida lamentable y Brasil promete recurrir el prior del Valle de los Caídos rechaza por carta a acudir al Senado y explicar por qué se niega la exhumación de varias víctimas del franquismo el prior dice a los senadores que vayan ellos saberlo

Voz 4 05:16 claro

Voz 1434 05:34 buenas tardes sí ahora que después de la manifestación feminista histórica de ayer hoy hemos preguntado ahora que responden una politóloga una universitaria y una directora de teatro yo temo que para las próximas elecciones

Voz 1473 07:53 hablar con el deben acudir a los centros educativos de Madrid reciben una media de doscientos cincuenta denuncias al año de padres enfrentados por la custodia para resolver esas situaciones conflictivas los centros siguen las instrucciones de una guía que Comisiones Obreras ha pedido que se retire porque está ocasionando muchos problemas

Voz 0978 08:08 la ciudad de Madrid recibió casi un siete por ciento más de población extranjera en dos mil diecisiete el aumento hace que se mantenga el crecimiento de la población total madrileña desde hace tres años consecutivos después de un lustro de descenso hoy

Voz 1473 08:19 comienzan las obras en Gran Vía que ampliarán las aceras y pondrán cerca de trescientos árboles finalmente no habrá una plataforma única de paso para facilitar la movilidad de los invidentes está previsto que la reforma termine antes de la próxima Navidad

Voz 0978 08:31 quién deportes Europa Ligue el Atlético de Madrid ganó por tres a cero al Lokomotiv los rojiblancos jugarán la vuelta el próximo jueves en Moscú además mañana vuelve la Liga con el Eibar Real Madrid y el Getafe Levante

Voz 1473 09:31 vamos con el Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 09:34 buenas tardes a encontramos dificultades en las entradas a la capital en la A uno hasta nudo Manoteras en Alcobendas lados en San Fernando de Henares densidad circulatoria en las salidas de Madrid en la A tres a su paso por Rivas Vaciamadrid lleva cuatro a la altura de pintó dos detenciones también en la M40 en varios tramos entre ellos entre Coslada Vicálvaro hacia el A3 desde Carabanchel Villaverde también sentido A tres les informamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad así que una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos modere la velocidad extreme la precaución al volante un día como el

Voz 0089 10:06 sobre todo viernes en el que se suelen producir un mayor

Voz 11 10:09 número de desplazamientos en pantallas Jesús Matsuki buena

Voz 1473 10:11 las tardes qué tal buenas tardes aumentó en vuelo

Voz 0931 10:14 la circulación en la zona centro destacamos la Gran vía en ambos sentidos también en la zona de los bulevares tantas sentido Plaza de Colón como sentido calle Princesa también destacamos dificultades en el Paseo de Santa María de la Cabeza alcanza ya el puente de Praga al tráfico complicado para enlazar con la A42 aumentando la circulación en la M30 sobre todo en el arco noreste practicamente desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas con un tráfico muy lento

Voz 1434 12:15 la gran vía anoche fue el colofón de una marcha que ya sí se puede tildar de histórica nunca una reivindicación feminista había congregado a tanta gente en Madrid las mujeres eran mayoría pero había también muchísimos hombres más de quinientas mil personas echaron a la calle según las organizadoras ciento setenta mil según la Delegación del Gobierno

Voz 13 12:35 sí que nos quieren dóciles Schumi Sagi callada la violinista también estamos comprometida en la de treinta de la democracia de las libertades

Voz 1434 13:01 el día entero estuvo repleto de actos de protesta así de concentraciones los paros tuvieron una repercusión según los sindicatos del ochenta por ciento en los servicios de la Administración el Seguí viento fue del veintitrés por ciento y ahora que en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con mujeres representantes de diferentes ámbitos todas coinciden en una cosa en aprovechar este tirón esta llamada de atención para que la búsqueda de la igualdad entre para siempre en la agenda de todos Elena Jiménez buenas buenas tardes Cristina Julia Santos es estudiante y además ha formado parte de las organizadoras de la huelga de la comisión ocho de marzo así que ahora ve muy claro lo que tiene que pasar

Voz 1904 13:39 nadie puede mirar hacia otro lado hacia las demandas que ha planteado el movimiento feminista y esto se tiene que materializa en cambio de actitudes en cambios de mentalidades pero también

Voz 1473 13:47 políticas públicas en presupuestos que

Voz 1904 13:50 tienen que empezar a darse a partir de de mañana

Voz 1434 13:53 junto a Julia en nuestra mesa de debate estaba Ruth Sánchez González autora teatral milita en el sindicato CGT y habla de cómo el feminismo tiene que llegar también a las esferas de poder ir también a las de los sindicatos

Voz 1916 14:05 ya llega el momento en el que no podemos ir

Voz 5 14:07 queremos ser líderes iba a ser los referentes de la de las que vienen después eso es lo que yo creo que de hecho a reivindicar eso es lo que en lo que es

Voz 1434 14:16 hoy Katia Barba es trabajadora del Teatro del Barrio sabe que queda mucho por hacer pero que estamos en otra casilla de salida y hablaba así de lo que hacía anoche su hijo adolescente de dieciséis años

Voz 1473 14:26 pero yo ya por la noche a casa destrozada a las

Voz 15 14:29 tantas no cuando acabó la manifestación agotada de estar todo el día en la

Voz 1473 14:32 allí Eleven recogiendo el lavavajillas y me dice mamá estamos reflexionando y claro hoy he hecho lo que tu sueles hacer que estoy agotado citó además trabajas cocinas hacerla nombres mamá yo creo que sobre esto tenemos

Voz 15 14:45 dólares José a Forza aunque se dedica media hora a reflexionar de ostrás esto no funciona de esta manera no

Voz 1916 14:51 así que ese cambio de actitudes que escena

Voz 1434 14:53 minado pues con un aplauso del resto de mujeres a ese chaval adolescente

Voz 16 14:58 si él estaba operativa

Voz 2 15:02 sí sí sí sí

Voz 1434 15:05 pues esto en el día después a la manifestación de ayer faltaron algunas personas no fue por ejemplo Cristina Cifuentes pero sí contará

Voz 17 15:13 con otras por ejemplo con Manuela Carmena Pallero decidí que mi obligación como responsable política que se tomó gestora era trabajar precisamente para que sea más fácil conseguir todos estos objetivos que las mujeres plantaban

Voz 1473 15:27 en la jornada histórica histórica histórica

Voz 18 15:31 fue muy bonito además ver eh abuelas madres hijas a mí me pareció impresionante eso no por lo menos ahí me encantó que estaba estaba yo estaba vieja estaba Benet es decir abuelas madres hijas emocionantes

Voz 1434 15:46 también estuvo en la manifestación Begoña Villacís que fue abucheada en un momento por parte de los asistentes Cifuentes y Carmena coinciden en criticas de esos abucheos no son admisibles la propia Villacís prefiere quedarse con todo lo demás

Voz 1018 15:59 pues a la jornada de ayer

Voz 19 16:01 yo me quedo desde luego con eso in sobre todo con que el día de ayer fue algo histórico y que nos sentimos muy orgullosas de haber estado sin duda el PSOE los mismos radicales y los mismos totalitarios de siempre que decía nosotras donde podemos ir donde no podemos está dos

Voz 1434 16:16 de la tarde y dieciséis minutos seguimos

Voz 19 16:19 en Madrid

Voz 1434 16:23 el consejero delegado de Metro Borja Carabante comparecido esta mañana ante la Comisión de Transportes en la Asamblea a petición de Podemos y del Partido Socialista Carabantes que es consejero desde finales de dos mil dieciséis sea limitado a hablar de su trabajo en ese periodo aunque desde dos mil once forma parte de la cúpula de Metro la oposición ha pedido explicaciones por la presencia del amianto porque en catorce años no se haya hecho nada desde dos mil tres cuando Metro admitió que sabía que existía que estaba esa sustancia en el metro hasta dos mil diecisiete cuando se confirmó el caso de cáncer de pulmón de un trabajador por su exposición al amianto Alejandro Sánchez de Podemos Daniel Biondi del PSOE Juan Rubio de ciudades

Voz 0933 17:04 nosotros pedimos su dimisión porque usted no ha hecho nada para evitar esta crisis hasta que no han tenido a un enfermo terminal delante de las narices no han ustedes hecho nada al respecto la pregunta es porque han ocultado durante catorce años la presencia de amianto quién ha ocultado dentro de Metro de Madrid la presencia durante catorce años porque se ha esperado a multas ya al informe inspección de trabajo para hacer su trabajo porque parte de su responsabilidad es proteger a los trabajadores

Voz 1434 17:34 Carabante ha dejado algunas preguntas sin responder las que sí ha respondido han sido para justificar sugestión no asumir errores y hacer algún anuncio como que ella se ha licitado el contrato para retirar de manera inmediata el amianto de muchos no de todos de muchos trenes Javier Bañuelos

Voz 0861 17:50 si se va a comenzar cuanto antes al menos por una primera tanda aunque la idea es retirar el amianto por completo de todos los tres según el consejero delegado ahora mismo entre el tres y el cuatro por ciento de los dos mil cuatrocientos vagones tiene empiezas con este mineral tóxico

Voz 0933 18:04 no minimizó la situación pero que sepamos que sólo el cero coma cero cero nueve por ciento de su volumen total es el máximo que puede llevar un tren en las peores condiciones porque quiere decir que la mayoría de ellos van bastante por debajo de presencia de amianto

Voz 0861 18:22 Borja Carabante defiende su gestión ha creado un registro único para localizar las piezas de amianto ya tienen un protocolo de actuación iban a actualizar el mapa de las zonas con este material tóxico todas estas medidas han puesto en marcha en el último año a pesar de que fue hace catorce años cuando Metro supo que tenía amianto Borja Carabante lo ha reconocido pero no ha respondido por qué han tardado tantos años en reaccionar al consejero delegado de Metro no ha gustado que los sindicatos el hayan recibido con mascarillas y le ha reprochado a la oposición su poco rigor y también les ha acusado de alarmar a la sociedad

Voz 1434 18:52 mientras los sindicatos estaban allí a las puertas de la Asamblea recibiendo con mascarillas a Carabante se está celebrando la primera de las tres jornadas de paro convocadas por el sindicato de maquinistas desde las nueve de esta mañana hasta las tres de la tarde entre que los servicios mínimos son altos y que según los sindicatos se han reforzado las líneas más concurridas pues no se está notando mucho el paro en la estación de Callao Sara selva buenas tardes

Voz 20 19:17 qué tal buenas tardes pues si los viajeros que salían esta mañana de la estación apenas lo habían notado

Voz 3 19:22 está muy lleno pero al segundo fácil así que siempre en la avenida ningún problema

Voz 5 19:27 a ellos pero bueno medio jondo llorado yo no tardó mucho hemos perdido uno oí han sido cinco seis minutos

Voz 21 19:35 minuto tres me parece muy bien que de hecho no sé

Voz 3 19:37 como no hay más paros por eso

Voz 20 19:41 desde el sindicato de maquinistas dicen que es normal que no se note en el cero

Voz 1473 19:43 no por los servicios mínimos abusivos

Voz 20 19:46 son de los trenes Juan Ortiz es el portavoz lo que haces

Voz 22 19:48 es una ponderación con los trenes hay viaje desde primera viaje desde segunda entonces quita trenes de las líneas del exterior y poner trenes en las líneas del centro

Voz 20 19:59 los trabajadores están llamados a secundar los paros hasta las tres de la tarde lo hacen por la presencia de amianto en el sur y hoy porque dicen que Metro no ha garantizado la seguridad y salud de sus trabajadores hoy ha sido la primera jornada también han convocado paros para el trece y el

Voz 23 20:21 estoy preocupada tengo que llegar a mi hijo al dentista y lo los sea dónde ir

Voz 24 20:25 es importante que se un dentista Hinault un comercio en el que te haga el diagnóstico las ofertas muchas veces sólo incluyen una pequeña partido tratamiento informativo de todo tipo de referencias a personas

Voz 25 20:35 confiesa jugó en colegios de odontólogos yo estomacal

Voz 31 23:21 y sabes porqué catorce levanta pasiones premiando y que siempre te trae ofertones vuelve Súper catorce de ahorro más con catorce súper ofertas en sólo diez días como la bolsa de cuatro kilos de naranjas y por dos con cincuenta euros la bolsa culpo de Galicia por sólo dos con noventa y cinco euros el kilo sólo del uno el diez de marzo

Voz 2 23:45 jura catorce Madrid

Voz 1434 23:50 otra negativa del prior del Valle de los Caídos como les venimos contando esta mañana en la SER Santiago Cantera no acudirá el lunes al Senado el PSOE había pedir en su comparecencia para que explicará por qué se niega a cumplir la sentencia judicial que autoriza la exhumación de varios fusilados por el franquismo el prior ha remitido una carta en la que dice que no va ir e invita a los senadores a que si quieren preguntarle algo que vayan a verle la basílica Alfonso Ojea

Voz 0089 24:14 el prior de la Abadía refuerza su desafío al Estado con la carta remitida a la Cámara Alta desde hace seis meses benedictinos de Cuelgamuros son la única institución que se niega a cumplir la sentencia que ordena la exhumación de los cuerpos

Voz 0689 24:27 de los hermanos la Peña hay ahora Santiago canté

Voz 0089 24:29 era responsable de los monjes del Valle de los Caídos ha anunciado que no irá el lunes al Senado en una carta remitida la Mesa de la Cámara Alta

Voz 1018 24:37 fraile de la orden de sambenito excusa su presencia

Voz 0089 24:40 día y les dice a los senadores que si quieren saber del Valle él les espera gustosamente en la Abadía la misiva y su tono tienen ya la respuesta de la oposición Ander Gil es el portavoz de los socialistas en el Senado

Voz 32 24:52 tendremos una orden religiosa en un país democrático e como sólo tiene distintos y en suma a la Iglesia católica en España colabore con una Comisión de Justicia del Senado y lo que quiere hacer es colaborar a resolver este asunto y que al final esa familia que están deseando recuperar los restos de sus familiares en se en este desgraciado infausto cementerio del Valle de los Caídos pues sólo pueden hacer

Voz 0089 25:20 en esa carta que se puede consultar ya en Cadena Ser punto com y en Radio Madrid punto Es Santiago Cantera explica que su congregación ha recibido XXXV escritos de familias que se niegan a que se realicen las exhumaciones por temor a que los restos de los suyos queden alterados sin embargo los cuerpos de los hermanos la Peña están perfectamente inhumados y localizado su extracción no va a provocar problemas

Voz 1434 25:43 Madrid vuelve a reconocerse como una ciudad de acogida en dos mil diecisiete La población extranjera aumentó un siete por ciento consiguiendo además que por tercer año consecutivo Se mantenga el crecimiento de la población total de la ciudad a uno de enero de este año había cuatrocientos veintitrés mil personas extranjeras empadronadas la mayoría son mujeres Felipe Serrano

Voz 0089 26:03 las personas de nacionalidad extranjera siguen contribuyendo cada vez más al crecimiento económico de la ciudad de Madrid representan el trece por ciento del total y han aumentado un seis coma ocho por ciento respecto a hace un año son datos a uno de enero elaborados por el departamento de estadística municipal están permitiendo que se mantenga el crecimiento de la población total madrileña desde hace tres años consecutivos después de un lustro de descenso que coincidió con el periodo más duro de la crisis económica Jorge García Castaño concejal de hacienda y presidente de la Junta de centro

Voz 33 26:34 lo que estamos viendo en la ciudad es un crecimiento que ya están en crecimiento constante que se está dando en los últimos tres años y cada año de forma un poco más acelerada este año es un crecimiento del seis coma ocho por ciento de la población extranjera además un crecimiento bastante civilizado Hay ciento dieciséis mujeres por cada cien nombres y para nosotros es un es un indicador fundamental de salud económica Madrid es una de las grandes capitales europeas de forma acelerada año tras año vuelve a recuperar esa tendencia de creación de empleos la tendencia de crecimiento de población esa tendencia de de de atraer población de otras partes del mundo

Voz 0089 27:05 por distritos Se mantiene las pautas de localización sobretodo en Centro Usera Villaverde Tetuán Carabanchel

Voz 1473 27:12 Puente de Vallecas los centros educativos de la Comunidad

Voz 1434 27:14 la reciben una media de doscientas cincuenta denuncias al año de padres de alumnos por problemas sobre la custodia compartida quién recoge a los niños por ejemplo en los casos de conflictos entre progenitores la Consejería de Educación siguen las instrucciones de una guía que elaboró hace cuatro años y que Comisiones Obreras ha pedido ya que se retire el Laura Gutiérrez sí

Voz 1275 27:33 esa guía dice a los centros cómo actuar en los casos de progenitores separados divorciados que compartan la patria potestad

Voz 0978 27:39 vulnera los derechos de las familias según

Voz 1275 27:41 en las obreras porque les exige que aporten sentencias judiciales que no son públicas Isabel García

Voz 1479 27:46 no se puede exigir sentencia de disolución de matrimonio o pareja de hecho divorcio porque incluso en el caso de parejas de hecho esta figura no existe pero en relación con disolución de matrimonio la Ley de de enjuiciamiento civil lo prohibe explícitamente dice que sólo se podrán consultar las sentencias eran sede judicial

Voz 1275 28:05 perjudica también al personal de los centros según el sindicato porque les atribuye funciones que van más allá de su labor administrativa

Voz 1479 28:12 la deben limitarse a aplicar las normas administrativas educativas

Voz 1904 28:17 si las sentencias judiciales no interviniendo

Voz 1479 28:20 conflictos que se producen fuera el CNI el ser

Voz 1275 28:22 treinta y cinco por ciento de las denuncias que llegan cada año los centros educativos de Madrid según datos de educación serán en casos en los que los progenitores tienen conflictos abiertos como quién se lleva hoy al niño si va o no religión o si tiene permiso para ir a una excursión la Consejería de Educación admite que no tendrá problemas en hacer cambios en esta guía si son necesarios

Voz 0689 28:41 José Luis Gil

Voz 2 28:43 qué escuadra

Voz 4 28:47 danos desde el me parece todos lados a partir del quince de marzo desde Teatro Reina Victoria

Voz 31 29:00 no se preocupe señora tome oferta acá vuelve Súper catorce de ahorro más con catorce súper ofertas el sólo diez días como el chuletón de año o ternera por diez con noventa y nueve euros el kilo fue el tomate rojo en Roma por sólo uno con veinticinco euros el kilo diez de marzo

Voz 2 29:17 ahorra más

Voz 34 29:21 en los últimos segundos para los deportes Anthony De la Torre buenas tardes buenas tardes el Atlético de Madrid en carril a su paso a acuerdos la Europa League con el tres cero de ayer y los del Cholo que van a café a Moscú con una ventaja muy favorable la Liga mañana el Real Madrid visita el Eibar incidió en que dice que no bajarán los brazos pese a estar en una situación incómoda en Liga y Copa

Voz 36 29:38 me hubiera gustado estar primero en la Liga Hinault en honor de la de la Copa de Rage que nosotros vamos a seguir peleando hasta el final que porque en el fútbol puede pasar de todo

Voz 1434 29:48 así terminamos once grados ahora mismo en el centro de Madrid que pasen un buen fin de semana hasta el lunes

Voz 1179 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 la una y media en Canarias

Voz 3 30:09 hora catorce José Antonio

Voz 1018 30:11 no Marcos y tenemos noticia de última hora sobre Catalunya al Supremo deniega el permiso a Jordi Sanchez para acudir al Parlament el próximo

Voz 0689 30:25 el lunes como candidato a la presidencia de la Generalitat Javier Álvarez del magistrado Pablo Llarena basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales dice el juez ideas atendiendo de manera flagrante los controles constitucional ese judiciales lo que se hizo en aplicación de una táctica señala incide el magistrado que hoy día no ha sido excluida sigue

Voz 1018 30:51 cuando el juez Llarena dice no por tanto ya es definitivo el próximo lunes no podrá ver debate de investidura en la Cámara autonómica es lo último para este viernes que nos acerca un fin de semana complicado también en lo meteorológico lleva un nuevo temporal la nueva tormenta una nueva borrasca que se llama Félix y que parece que se va a notar en buena parte del país y tras las movilizaciones feministas de ayer el Gobierno mantiene su discurso político sus políticas son las adecuadas in the parece muy bien lo que ocurrió ayer el Gobierno

Voz 4 31:19 qué le pareció muy bien esa muestra de concienciación esa muestra de solidaridad esa multa sobretodo de comprensión de de esfuerzos comunes en pro de la igualdad y por lo tanto que eso se traduzca en una manifestación muchas manifestaciones en España y en el resto del mundo parece que es una buena hora caro

Voz 1018 31:49 de seguida a Mariano dolorido los contará cuáles son las exigencias al Gobierno por parte de los convocantes los colectivos convocantes del ocho M y los partidos de la oposición y desde Almería Patricia IA Ángel la desesperación de los padres diez días después siguen sin saber nada del pequeño Gabriel

Voz 7 32:04 a todas las personas que están ayudando intentando ponernos esta situación tan amarga y que desgarra nuestras entrañas un poco más fácil

Voz 8 32:13 Pedimos que el ánimo y el esfuerzo se multipliquen todo Viana y hablando en el corazón de quién no tiene lo puedan tener lo en en algún sitio público en un parque donde él pueda pedir ayuda y volver con nosotros

Voz 1018 32:27 viernes nueve de marzo Antonio Martín Isabel Quintana qué tal buenas tardes tan

Voz 1473 32:30 pues estamos con un asunto que interesa como mínimo

Voz 1018 32:33 a tres millones de personas los funcionarios se gobierne sindicatos han cerrado y el pacto que confirma una subida salarial de hasta el ocho por ciento para los empleados públicos en los próximos tres años

Voz 1473 32:41 Miguel Borra presidente de CSIF como es normal

Voz 31 32:44 los muros que que no

Voz 37 32:46 eso fue positiva como en este caso el tema retributivo que es cierto que no vamos a perder y bueno esto tres años pero también es cierto que la senda de la recuperación la iniciaron de manera jubilemos

Voz 1473 32:56 el nuevo Plan de Vivienda al Consejo de Ministros aprobó un plan que contiene ayudas para el alquiler para jóvenes y jubilados así como subvenciones para menores de treinta y cinco años que compren una casa en localidades de menos de cinco mil habitantes detenido a un hombre ha sido arrestado como presunto autor de la muerte de la mujer cuyo cuerpo fue localizado el martes en un embalse en Asturias han detenido son conocido de la víctima cuyo cadáver presentaba varias contusiones

Voz 1018 33:17 el teléfono cero dieciséis contra el maltrato machista gratuito no deja rastro en la factura aunque hay que borrarlo de la

Voz 1473 33:23 esta de llamadas más garantías el Constitucional ha hecho pública una sentencia que establece que los agentes de las fuerzas de seguridad deberán proporcionar a los detenidos información por escrito de las pruebas que tengan contra ellos antes de interrogarlos Juan Fernández del Sindicato Unificado de la Guardia Civil

Voz 38 33:38 no facilita nuestra labor porque creemos que ya está suficientemente garantizado con la información de los motivos que proceden a su detención

Voz 1473 33:46 reunión parece que histórico Donald Trump aceptaba reunirse con Kim Jong Hun en mayo un delegado de Corea del Sur ha transmitido a Trump la invitación del líder de Corea del Norte y ha anunciado también la respuesta del dirigente norteamericano

Voz 2 33:57 el

Voz 5 33:59 me dijo que está comprometido con la desnuclearización el presidente valora esto dice que se encontrará con quien yo aún para mayo primero diálogo el vicepresidente de la Comisión Europea Jyrki Katainen

Voz 1473 34:17 crío reconoce que Leiden fieles a hablar primero con Estados Unidos después de confirmar los aranceles a la importación de acero y aluminio pero añade que en paralelo van a trabajar en las medidas de compensación que pudieran ser necesario

Voz 9 34:27 agresión a un indigente tres jóvenes han agredido

Voz 1473 34:29 en digo en el Parque de Doña Casilda de Bilbao los tres han sido arrestados el hombre que presenta importantes contusiones en la cabeza e hipotermia está hospitalizado no a todos el consejero delegado de Metro anuncia que sea contratado una empresa para retirar el amianto de algunos vagones en los que sea localizado pero no de todos Borja Carabante

Voz 0933 34:44 todos convivimos en nuestro día a día

Voz 5 34:47 en nuestra vida ordinaria con el amianto

Voz 0933 34:49 qué quiere decir que la mayoría de ellos van bastante por debajo de presencia de amianto

Voz 1018 34:55 importante sin duda conocer el pronóstico del tiempo para este fin de semana complicado Jordi Carbó

Voz 0978 35:00 las próximas horas y durante todo el fin de semana la situación meteorológica se irá complicando lo que notaremos en todo el país el viento rachas que en zonas de montaña en cumbres de la mitad norte puede superar los ciento cincuenta kilómetros por hora sobretodo mañana a última hora en zonas bajas donde más en otra en Galicia rachas de más de cien kilómetros por hora en la Rías Baixas olas de más de ocho metros de altura también mañana la lluvia descargará sobre todo en la mitad oeste de la península hasta el domingo acumulaciones de más de cien litros por metro cuadrado con temperaturas más altas en el Cantábrico Canarias Mediterráneo mañana por ejemplo máximas de veinte a veinticinco grados

Voz 1018 35:33 dos David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica Isabel quedará la producción Lluna más sobre el Valle de los Caídos el prior dice que los si los senadores quieren hablar con él que vayan haberle Alfonso Ojea

Voz 0089 35:44 en una carta remitida la Mesa de la Cámara Alta el fraile de la orden de San Benito excusa su presencia y les dice a los senadores que si quieren saber del Valle de los Caídos él les espera gustosamente en la Abadía la misiva hay su tono tienen ya la respuesta de la oposición Ander Gil es el portavoz de los socialistas en el Senado

Voz 32 36:02 no entendemos como una orden religiosa en un país democrático como son los benedictinos insumo a la Iglesia católica en España cobró colabore con una Comisión de Justicia del Senado lo que quiere hacer es colaborar a resolver este asunto y que al final esa familia están diseñando recuperar los restos de sus familiares se encuentran en este desgraciado de infausto cementerio del Valle de los Caídos posó no pueden hacer

Voz 0089 36:29 en esa carta que ya se puede consultar en Cadena Ser punto com Santiago Cantera explica que su congregación ha recibido XXXV escritos de familias que se niegan a que se realicen las exhumaciones por temor a que los restos de los suyos queden alterados sin embargo los cuerpos de los hermanos la Peña están perfectamente inhumados localizados su extracción no provoca problemas

Voz 3 36:54 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 36:59 estoy listo para Santiago Cantera señoras de la comunidad benedictina adyacente a la basílica del Valle de los Caídos sorprende su negativa a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado donde les requería el grupo socialista para explicar los motivos por los que rehusa facilitar las exhumaciones debidamente autorizadas por un juzgado atendiendo las peticiones de familiares de los difuntos alegar para de ellos su condición de sacerdote y sus obligaciones eclesiásticas derivadas es un sarcasmo recuerde el Palín cómo va vale arroz a la zorra el abad evite provocaciones indebidas en momentos inoportunos

Voz 3 37:39 hora catorce Cadena Ser

Voz 1018 39:14 apuntábamos en portada magistrado del Supremo Pablo Llarena impide que Jordi Sanchez acuda el próximo lunes a pleno de investidura del Parlament algún detalle más Javier en torno a esa resolución

Voz 0689 39:24 pues si el juez concluye que aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa como es el caso de esta facultad no desactiva la obligación del propio juez en un caso de una actuación gravemente delictiva como es ésta dice el magistrado de velar porque no se pongan en riesgo otros valores de mayor relevancia el juez lo que lo que hace es aplicar eh insiste en que se está aplicando una táctica que hoy en día Aguiló subraya no ha sido excluida y sigue respaldando se refiere José Antonio aunque no lo cita expresamente al pacto reciente de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana el magistrado no ha querido esperar al lunes pese a que le falta los informes de Vox y de la Abogacía del Estado y esta misma mañana como ya hemos contado ha recibido el del fiscal ha resuelto de forma categórica cualquier posibilidad de salida de prisión del candidato ni libertad ni permiso

Voz 1018 40:09 salida por tanto Javier el próximo lunes no podrá haber pleno de investidura en el Parlament de Cataluña hacia al que seguida nos dirigimos pero antes vamos a largo de prensa el Consejo de Ministros porque esta noticia esa conocido en plena comparecencia del portavoz Méndez de Vigo ya habido preguntas entorno a este asunto son esas ya hemos hablado buenas tardes

Voz 1916 40:24 hola buenas tardes por supuesto como siempre respeto a las decisiones judiciales pero no oculta el portavoz del Gobierno su acuerdo con la decisión de Llarena ya que está completamente en línea con lo que ha expresado siempre el Gobierno que ha repetido hoy de nuevo en esta rueda de prensa

Voz 0803 40:38 no se puede engañar sucesivamente a los catalanes el Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen el como es que exige eh el ser presidente de Catalunya eh y creo que hay que buscar creo que tienen que buscar moco hay que buscar que tienen que buscar que quieren encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo a yo siempre dentro de la legalidad hay dentro del orden constitucional

Voz 1916 41:08 sobre el documento de Push the money Esquerra para que haya un proceso constituyente y otra consulta decía el portavoz además que choca con las buenas palabras y con el acatamiento que han mostrado los líderes independentistas ante el Supremo es un engaño más decía el portavoz parte de la farsa de todo este proceso

Voz 1018 41:23 esa Barcelona porque al menos formalmente el todavía no ha sido desconvocado sabemos cómo recibe el entorno del presidente de la Cámara autonómica e la resolución del magistrado Pablo Tallón

Voz 1179 41:32 pues sí fuentes del entorno de dos cuentan que

Voz 1673 41:35 de momento ahora mismo a las dos y cuarenta y un minutos no tiene intención de desconvocar el pleno porque dice antes quiere agotar todas las vías posibles para defender según el los derechos de todos los diputados también la soberanía del Parlament por lo pronto el presidente de la Cámara prefiere esperar a que Serres

Voz 0689 41:50 el al recurso que el abogado de Jordi Sanchez tiene

Voz 1673 41:52 previsto presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cualquier caso según fuentes de Junts per Catalunya los miembros independentistas de la mesa se van a reunir esta misma tarde concurren para abordar los posibles escenarios futuros

Voz 1018 42:05 eso a Carles Puigdemont no parece preocuparle en exceso el bloqueo de la investidura en una entrevista a David viene admitir que su estrategia pasa por forzar una nueva convocatoria electoral

Voz 9 42:15 los CAP tragedias no es ninguna tragedia que haya elecciones no es la prioridad no es lo que desea nadie al menos nosotros no lo deseamos pero cuando olmecas

Voz 1018 42:23 mismo legal prevé que pueda haber elecciones es porque no

Voz 9 42:26 ninguna tragedia que pueda pasar cree hecho el Estado español tuvo que repetir unas elecciones formar y en otro ámbito de la justicia lo dice nacional la magistrada Carmen Lamela

Voz 1018 42:35 impuesto medidas cautelares para el ex director de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y el ex secretario de Interior César Puig a los que ha interrogado esta mañana Illes prohibe salir del país sin su permiso Pilar Velasco

Voz 1473 42:46 mientras varias horas de declaración la jueza Carmen Lamela

Voz 1743 42:48 en libertad con medidas cautelares para Pere Soler ex jefe político de Trapero y César Puig mano derecha del exconseller encarcelado Joaquim Forn ambos imputados por tres delitos de sedición no podrán salir de España y tendrán que comparecer cada quince días en los juzgados la jueza ha rechazado la petición de la Fiscalía de cien mil euros de fianza también para ambos el doble que a Trapero por su papel activo el referéndum del uno de octubre y el intento de boicot a los registros en la consellería de Economía el Ministerio Público califica la actuación del ex director de los Mossos el uno de octubre de mera apariencia para eludir futuras imputaciones e incitó a Trapero a no impedir la consulta ilegal el fiscal ha hecho esta petición porque considera que hay riesgo de fuga reiteración delictiva al pretender perpetuar el proceso e intentar investir un presidente encarcelado ambos investigados se han escudado en que no dirigía en operativos policiales a la espera José Antonio de conocer el auto Soler y pues son ya cinco los mandos de la cúpula de los Mossos investigados

Voz 41 43:43 y entre los Si de medidas catalanes tenemos un caso que se llama Lluís Salvadó diputado de Esquerra querían aprobar que el machismo es transversal en edades en ideologías

Voz 1018 43:53 el que fuera también responsable de la Hacienda catalana en una conversación telefónica privada llegó a apuntar que para candidata a la Consejería de Educación la mejor sería una mujer que tenga las tetas más gordas para la nueva responsable de ese área política la candidata la secretaria de su partido Marta Rovira dice que es sencillamente impresentable Pablo

Voz 1673 44:12 sí Rubiera critica que las palabras de Salgado son inapropiadas y no se corresponden con el ideario de Esquerra aunque

Voz 0089 44:18 da que la única medida ha anunciado de momento son posibles

Voz 1673 44:20 acciones legales primero por el hecho que hayan filtrado unas conversaciones de carácter privado y segundo por el uso premeditado que según ella el Gobierno central está haciendo de este tipo de grabaciones de hecho el propio salvado ha ido un pasito más allá ya anunciado una denuncia para

Voz 1473 44:34 GER según él la intimidad de terceras

Voz 1673 44:37 el también número desde Esquerra reconoce que es una conversación absolutamente inapropiada pide disculpas pero se lamenta de que sea dice el último pinchazo en el que aparecen familiares y amigos y que llega a manos de la prensa en este caso de Antena tres Ahora bien parece que esto no ha convencido a la oposición el PSC ya ha pedido ha salvado que reflexione sobre si debe mantener su acta de diputado después de estas palabras el PP catalán

Voz 0689 45:00 va todavía un pasito más allá exige de forma innata

Voz 1018 46:43 volvemos a la rueda de prensa del Consejo el primero ha asistido Román Escolano como nuevo titular de Economía hay sobre todo ha habido preguntas más de una más de dos más de tres al portavoz en torno a las consecuencias de las movilizaciones feministas de ayer imagino solía que hoy no sea aprobado esa partida pendiente de doscientos millones de euros comprometidos dentro del Pacto contra la violencia de género

Voz 1916 47:01 por eso un día más el Gobierno ha recordado que esa partida llegará cuando lleguen los nuevos presupuestos como dices muchas muchísimas preguntas muchas también en el sentido de si el Gobierno ha girado si hace autocrítica por haber quizá minusvalorado las reivindicaciones recordemos ese argumentario regente del PP o también las declaraciones de la huelga a la japonesa de la ministra Tejerina pero nada de rectificación porque el Gobierno se auto sitúa a la vanguardia de la lucha contra la discriminación por razón de sexo el ministro portavoz ha asegurado que las manifestaciones son una buena noticia Iker refuerzan su tarea en esta materia

Voz 0803 47:33 estamos satisfechos vamos a continuar como he dicho antes viendo ahora el respaldo y la sensibilización que existe pero este Gobierno la igualdad es una de sus prioridades cree en ella participan ella insisto insisto eh lo ha demostrado con hechos y eso para nosotros