Hora 14 (12/03/2018)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes Patricia Patricia Ramírez el símbolo del dolor y la serenidad es la madre de Garrigues

Voz 2 00:30 es lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo lo mensajes de esperanza de cariño de que había hasta Gabriel Milito este movimiento de esa creado de buena persona y no la rabia el odio y todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salir por parte de la gente en cuanto a Ana esa persona que nos persona

Voz 1018 00:57 es el mensaje ha querido difundir a través de las redes sociales para mostrar su agradecimiento a quienes durante casi dos semanas han trabajado hasta el límite de lo posible para encontrar a ese niño de ocho años a Gabriel ese pescaíto que desde ayer está en la mente de todos porque nadie es capaz de dar respuesta a esta pregunta porque qué pudo pasar por la cabeza de Ana Julia Quezada para acabar con su vida como lo hizo a esta segunda pregunta haya una primera respuesta a través de los primeros datos que se están conociendo ya sobre la autopsia Ana Terradillos buenas tardes

Voz 3 01:27 sí buenas tardes primeros datos que vienen del juzgado fuentes judiciales confirman a la SER que la autopsia concluye quedará bien no murió estrangulado el día el mismo día de su desaparición era una de las hipótesis que barajaban los investigadores se parece que los datos de la autopsia lo confirman otro dato tenía además restos de tierra es una de las pruebas que estaban a estudiar para corroborar que el pequeño fue enterrado se ha hecho una inspección ocular de la zona donde ayer se recuperó el cadáver el foco de la investigación en la Comandancia de Almería ahí está la detenida

Voz 1018 01:58 pues los restos del pequeño Gabriel se encuentra todavía en el Instituto de Medicina Legal de Almería Javier Barón

Voz 4 02:04 una vez los forenses ultiman el informe preliminar desde la autopsia se espera la salida del Instituto de la cría frutos a las tres llegarán a la capilla ardiente instalada la Diputación provincia de Almería habrá entonces un momento para las familias y los allegados llevas cinco saturadas las puertas para la los muchos ciudadanos que quieren despedir al al pequeño

Voz 1018 02:23 pues agentes de la Guardia Civil continúa todavía está ahora registrando la finca de Roda alquilar eh propiedad de los abuelos paternos del niño a la que según parece han viajado acompañados por la supuesta autora del asesinato Rosa Ortiz

Voz 4 02:36 cuando empezamos el ruedo alquilar a las puertas de su casa donde presuntamente estuvo encerrado el cadáver de Gabriel durante doce días la comitiva judicial con miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil y la UCO llegaban este lugar entorno a las doce y veinticinco de la mañana cinco coches entre ellos una furgoneta blanca y en todoterreno con los cristales tintados donde presuntamente iría Ana Julia a esta hora todavía se realiza esa inspección sobre el terreno

Voz 1018 03:02 ella media mañana además la policía confirmaba que una niña de Alá Julia de cuatro años perdió la vida al caer al vacío desde un piso en el año mil novecientos noventa y seis en Burgos la ciudad en que residían frente a la casa de esa vivienda está nuestro compañero Francho Pedrosa

Voz 5 03:16 si el asombro es absoluto entre los vecinos de esta avenida que la del barrio que laboral donde vivió y trabajó Ana Julia en la carnicería de Felipe González e hijos estuvo como empleada seis años al menos donde despachó casi todos que nos hemos encontrado que coinciden en señalar que era una persona normal contrato sin la dijo hacia el cliente es gran expectación mediática en estas fechas de periodistas yendo y viniendo desde el número treinta y tres donde aún vive el ex marido y la hija de ambos y el número cuarenta y uno donde también vivió donde tuvo lugar ese trágico suceso en mil novecientos noventa y seis cuando su hija de cuatro años con la que vino desde la República Dominicana murió al precipitarse al vacío desde una mentira en un suceso que ese archivo al considerarse accidental

Voz 1018 04:00 en fin el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido pide la máxima prudencia evitar especulaciones

Voz 1195 04:04 es que no se difundan rumores que dejen trabajar a la Guardia Civil yo lo digo por el respeto que merece tanto Gabriel como su padre pero sobre todo para conseguir el total esclarecimiento de los hechos en o yo

Voz 1018 04:19 ya los pensionistas comenzaron su concentración semanal de protesta con un minuto de silencio y un aplauso en recuerdo a Gabriel

Voz 1915 04:32 es un asunto llega pocos días para que el Congreso reabra el debate

Voz 1018 04:35 sobre la cadena perpetua revisable se sitúa por tanto como uno de los ejes de controversia PP PSOE Ciudadanos Pablo Casado Adriana Lastra José Manuel Villegas

Voz 6 04:42 es lo que esperamos es que los partidos de la oposición sean responsables y que hagan una reflexión y que esta medida que tomó el Partido Popular de la pasada legislatura bueno pues ahora no entendemos por qué partidos que quieren derogar la la prisión la finalidad es la reinserción

Voz 7 04:58 los social por cierto quiero recordarles que cuanto más se han endurecido las penas fue también con un gobierno socialista

Voz 1089 05:04 no derogación en caliente esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y eso es nuestro compromiso y si se aprueba la enmienda a la totalidad que se discute el próximo jueves vamos a endurecer el acceso al tercer grado de determinados delincuentes

Voz 8 05:26 además el número de menores enjuiciados por violencia machista se disparó en dos mil diecisiete un cincuenta por ciento más que el año anterior además el año pasado registró un récord de víctimas denuncias en torno a la violencia de género con un incremento que ronde el diecisiete por ciento en ambos casos según datos del poder

Voz 1915 05:42 dice la Comisión de Justicia del Senado visitará el Valle de los Caídos el próximo veintiséis de marzo tal y como pidió el prior tras negarse a acudir a la Cámara Baja y explicar por qué se niega a facilitar las exhumaciones de represaliados el PSOE no se sumará esta visita a Jordi Sanchez recurre la negativa del juez Llarena permitir su excarcelación para asistir al debate de investidura entiende que esta decisión viola sus derechos fundamentales dos de sus votando aussies

Voz 1434 06:31 buenas tardes aquí en Madrid la Policía Nacional continúa investigando el asesinato esta mañana en plena calle en Pozuelo de un hombre de cuarenta y tres años que acababa de dejar a su hijo en el colegio

Voz 9 06:41 Ivonne museo a dejar al niño al colegio hoy en el coche y le han disparado yo está la cosa no sabemos nada más

Voz 8 06:50 los hechos se han producido Prados

Voz 1434 06:52 finalmente a las puertas de colegio British Council donde la jornada ha continuado con toda la normalidad posible la dirección del C

Voz 1915 06:58 ha remitido una carta a los padres para confirmar

Voz 1434 07:01 que todos los alumnos es también entre las causas los investigadores apuntan a que el asesinato puede estar relacionado con el narcotráfico hasta que hemos conocido esta noticia una de las citas del día era la declaración de Francisco Granados por la querella que Cristina Cifuentes presentó contra él después de que el ex consejero acusar a la presidenta de haber formado parte del núcleo duro de la supuesta financiación irregular del Partido Popular de Madrid pero Granados no ha acudido al juzgado porque la policía no ha podido entregarle la citación de los tribunales también el Constitucional ha anulado el acuerdo por el que la Asamblea impidió que UGT participarán en la selección de candidatos para el consejo de Administración de Telemadrid el Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor de su exclusión Celia Soria es portavoz del sindicato

Voz 10 07:49 nosotros entendemos que se tiene que estar en el consejo de administración y esperamos que además esto se realice de manera inmediata hechos que la sentencia no es da la razón de que no había ninguna motivación para vernos incluido claramente lo que se tiene que convocar destaca

Voz 6 08:00 la otra reunión urgente de la Comisión de Control y restaurar

Voz 10 08:05 el consejo de administración que debería haber el inicio en el que tiene participación

Voz 1434 08:13 Sonia Palomino en Javier Jiménez Bas imputados

Voz 0887 08:15 otro altos cargos de Sanidad por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las ambulancias de la empresa alerta según los denunciantes estos responsables de la Consejería presionaron para que la compañía renunciar al contrato millonario en el que partían como favoritos

Voz 8 08:29 lesión machista en la capital la policía ha detenido en el distrito

Voz 1915 08:31 latina un hombre por golpear a su pareja cuando tenía el hijo de ambos en brazos el número de denuncias por violencia de género aumentaron un veinticinco por ciento en la región en dos mil diecisiete según datos de los Juzgados madrileños los

Voz 0887 08:41 kioscos de lotería de la Gran Vía recurren el trámite municipal que les obliga a cerrar la adjudicación de la actividad terminó a finales de dos mil diecisiete según el Ayuntamiento es improrrogable los propietarios denuncian que la Junta de centro no les ofrece soluciones y temen que ante familias se queden sin traba

Voz 1915 08:56 con las reservas de sangre de los grupos B negativo y cero negativo están en alerta amarilla en la Comunidad se necesitan donaciones como mucho en los próximos dos o tres días

Voz 0887 09:04 en deportes el Atlético de Madrid Cano por tres a cero al Celta los rojiblancos están a ocho puntos del Leganés por su parte cedió por dos a cero ante el Athletic en San Mamés y está décimo quinto a trece puntos del descenso

Voz 1434 09:24 vamos con la información del tráfico empezamos como siempre en la DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 11 09:30 muy buenas tardes pues jornada apacible hasta ahora en las carreteras de Madrid tan sólo van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la vía de servicio de la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid en el acceso a la M cincuenta hace que precaución en este punto pero como les decimos narra este de la red principal y secundaria se circula con normalidad

Voz 1434 09:49 información ahora del tráfico en las calles de la capital desde el centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada laderas hola hola

Voz 12 09:55 bueno pues dentro de un panorama tranquilo destaca al tráfico más intenso para llegar a la carretera de Barcelona desde la calle de José Abascal a María de Molina y como punto difícil la parte norte de las rondas es lo que aconsejamos no tomar Raimundo Fernández Villaverde en sentido Plaza de la República Argentina para llegar a la avenida de América el motivo es que el paso inferior de la plaza ha quedado esta mañana a las diez de la mañana quedado cerrado totalmente en sentido Francisco Silvela un corte que en principio se mantendrá una semana

Voz 1434 10:28 cero grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0887 10:33 buenas tardes en las próximas horas el ambiente será soleado con un poco de viento apenas al llegar a pasar de los cuarenta kilómetros por hora y una temperatura máxima alrededor de los trece grados es practicamente el actual en la valla parte del área metropolitana más bajas en pueblos de la sierra donde apenas se alcanzarán los diez grados el viento irá perdiendo fuerza sobre todo la próxima noche cuando se cubrirá de madrugada va a llover en toda la Comunidad pero sin grandes acumulaciones de agua y mañana a las nueve serán más abundantes compactas durante la mañana pero perdiendo actividad más ratos de sol durante la tarde temperaturas mañana parecidas a las de hoy a partir del miércoles la lluvia volver a ganar protagonismo en la segunda mitad de la semana cada vez será más fría

Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:47 poco antes de las nueve y media de la mañana dos personas en una moto se han acercado a un coche y han disparado hasta diez veces contra el conductor un hombre de cuarenta y tres años que ha muerto prácticamente en el acto y ha ocurrido en Pozuelo a las puertas del colegio British Council donde la víctima y su mujer que no ha resultado herida acababan de dejar a su hijo la Policía Nacional está investigando ya las causas de este asesinato que podría tener que ver con el narcotráfico en el lugar de los eh esto sigue Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes qué tal bueno

Voz 0089 13:17 las tardes once disparos sino diez que han atravesado la ventanilla del conductor oí les han sido realizados con una pistola otro arma semiautomática automática porque la cantidad de impactos no la puede tener bajo ningún caso un revólver con capacidad para tan sólo ocho proyectiles dos hombres montados en una moto han esperado a que la víctima dejará como todos los días a su hijo pequeño en este colegio del British Council después el padre y su compañera han reiniciado la marcha en su vehículo un Volkswagen Golf recién comprado justo en ese momento los ocupantes de la motocicleta se han situado en el lado izquierdo del vehículo

Voz 0887 13:49 ya han abierto fuego José Ricardo Rojas falla

Voz 0089 13:52 decía instantáneamente mientras su pareja sin una sola herida entraba en una crisis de ansiedad que ha precisado de atención médica Rojas al igual que su pareja son de nacionalidad con combina el fallecido tiene varios antecedentes penales por delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública e incluso había sido detenido por investigaciones relacionadas con el narcotráfico colombiano de cualquier modo se trata de un asesinato con todas las marcas de un crimen realizado por

Voz 1915 14:19 profesionales los padres de los alumnos del Col

Voz 0089 14:21 Sergio estaban afectados aunque alguno ya sabía de los problemas de la víctima con la justicia al escuchamos

Voz 9 14:28 nada que ha íbamos a dejar al niño al colegio oí en el coche y le han disparado en nada yo estoy aquí para ir al gimnasio y no me dejan pasar esta toma

Voz 8 14:37 donado parece que es un ajuste de cuentas parece que son ajustes de cuentas ahí está la cosa no sabemos si esto no lo retiran que el cuerpo hoy Paco

Voz 0089 14:56 el Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo en funciones de juzgado de guardia se ha hecho cargo ya de las investigaciones las cámaras de televisión del circuito cerrado de esta urbanización Prado de Somosaguas están siendo ya revisadas para detectar

Voz 1179 15:10 la hora en la que los asesinos han llegado al lugar

Voz 1434 15:12 decíamos que el asesinato se ha producido prácticamente a las puertas del colegio British Council donde estudia el hijo de la víctima y donde la jornada está transcurriendo pues con toda la normalidad posible la dirección del centro enviado una carta a las familias confirmando que todos los niños están bien Saras el sí

Voz 1463 15:27 en esa carta el colegio el British Council confirma a los familiares que la actividad del centro continúa con normalidad después del suceso dice que la policía está al frente de la situación y que no existe ningún riesgo para los niños del colegio es el centro como decías que está justo al lado de donde ha ocurrido el incidente a la altura del número tres de la calle de Solano en Pozuelo de Alarcón los padres han estado llamando durante toda la mañana preocupados y la dirección del centro mandado la carta para tranquilizar a las familias desde el Ayuntamiento de Pozuelo ha mandado también un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona bueno antes de que conociéramos este asesinato una de las noticias del día era la comparecen

Voz 1434 15:59 día de Francisco Granados por la querella criminal que Cifuentes presentó contra

Voz 1463 16:03 a él después de que el ex consejero

Voz 1434 16:05 la acusara de ser parte del núcleo duro de la supuesta financiación irregular del Partido Popular en tiempos de Esperanza Aguirre Ignacio González Alfonso Granados tenía cita a las diez y media de la mañana pero no ha ido no

Voz 0089 16:18 no ha ido porque hasta en dos ocasiones la Policía Judicial se ha acercado al domicilio de Francisco Granados para entregarle personalmente la citación de esta comparecencia pero nadie ha abierto la puerta por eso

Voz 0887 16:28 no se ha podido celebrar la vista por la quería

Voz 0089 16:31 ya ante la imposibilidad de localizar a Francisco Granados un ejemplo más Cristina de los fallos sistemáticos de comunicación porque a nadie se le escapa de que Granados sea un personaje ilocalizable a estas alturas seguramente si esos policías encargados de la notificación hubieran acudido a revisar la cargada agenda agenda de citas judiciales del exconsejero de Aguirre habrían encontrado una fecha para entregar perfectamente esa notificación y además en mano ahora el Juzgado de Instrucción número tres de Plaza de Castilla debe fijar una fecha para esa declaración de Francisco Grau

Voz 1434 17:04 sí sobre el otro gran caso de corrupción del PP de Madrid que se está investigando en estos momentos sobre Lezo el juez Manuel García Castellón ha citado a declarar en calidad de testigo a la cuñada de Ignacio González a Pilar Cavero tiene cita el miércoles a partir de las nueve y media de la mañana según un correo electrónico que está incluido en el sumario del caso González encargó personalmente en dos mil cuatro un informe sobre la gestión del canal en tiempos de Alberto Ruiz Gallardón entre otras cosas la compra de NASA el encargo lo hizo a través de su cuñada a través de Pilar Cavero que trabajaba en Cuatrecasas un bufete del que ahora es socia de honor ese Info forme nunca ha visto la luz pero sí que ha servido de base a los jueces para investigar a Gallardón y a todo su equipo en aquel momento dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1434 17:54 lo destacábamos también al comienzo el tribunal con el mal anulado el acuerdo de la Asamblea por el que UGT quedó fuera del proceso de selección de candidatos para el consejo de Administración de Telemadrid Partido Popular Ciudadanos se lo impidieron en una votación a la que no acudieron ni Partido Socialista ni Podemos Javier Álvarez

Voz 0689 18:13 la exclusión de UGT no se motivó en absoluto dice los jueces fue discriminatoria vulneró los derechos a la igualdad y a la libertad de sindicación el tribunal ha anulado los acuerdos de la comisión parlamentaria que designaron al resto de miembros del consejo y en consecuencia ha ordenado a la Mesa de la Asamblea de Madrid que solicite a la comisión parlamentaria de control una nueva propuesta debidamente activada de la selección de las asociaciones llamadas a proponer a los candidatos al consejo de administración del ente público la sala afirma Kenny la letra pequeña del acuerdo ni las actas de la reunión permiten conocer los motivos que llevaron a la comisión parlamentaria entender que la UGT no es una asociación profesional y social del sector lo suficientemente representativa los veces precisan que la comisión no dio ni un solo razonamiento objetivo o razonable que justifique que una asociación que reúne los requisitos exigidos por la ley no pueda seguir formando parte de este proceso de selección por tanto el tribunal exige el nombramiento de un consejero de UGT más aún cuando hace dos años había más puestos que cubrir que candidaturas presentadas o bien la motivación razonada de su exclusión si es que se produce nueve

Voz 1434 19:18 ante el sindicato confía ahora en que esta sentencia les permita volver al Consejo lo escuchábamos al principio por su parte el PSOE considera que la sentencia garantiza la presencia de los sindicatos en las empresas públicas lo dice Isaura Leal desde Podemos Pablo Padilla habla de reformular el consejo

Voz 15 19:34 esta sentencia marca doctrina no sólo para Tele Madrid sino para la presencia de las organizaciones sindicales en los consejos de administración de las empresas que tienen participación pública

Voz 16 19:47 ahora no sé si te y ciudadanos miran a Alar la cara iban a intentar justificar el justificable habrá que ver cuáles son los siguientes pasos hay que reformular la composición del consejo de administración

Voz 8 20:01 el eh

Voz 4 20:03 el hubiera pasado y

Voz 16 20:06 y es que en este caso haya sido excluida además era completamente arbitraria

Voz 1434 20:10 bueno no parece que esa sea la intención del Partido Popular que dice que se trata de un simple error formal que será subsanado por la comisión de control de Telemadrid ciudadanos que también votó a favor de excluir a UGT del consejo de administración de la cadena pública dice que UGT no es una asociación profesional del mundo de la comunicación y que tiene un claro sesgo político y que por eso se oponen a que entre en Telemadrid el consejo de administración de la televisión en pública madrileña se reúne esta tarde a las cinco es una reunión ordinaria pero analizarán el impacto de esta sentencia aunque tienen muy claro que estamos ante un problema dicen que se debe resolver a nivel parlamentario

Voz 0660 20:52 juntos kilómetros tienes que hacer para vender tu coche fue pero ya móvil está en el centro de Madrid ni a móvil te lo compra el momento ya al contado nadie de pagará más seguro ganas tiempo y dinero si vendes tu coche hoy Penya móvil operación hecha ahí dinero en su cuenta ya móvil cumple tu coche al momento

Voz 1434 24:18 imputados cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad por un delito de prevaricación administrativa cometido supuestamente contra la empresa de ambulancias alerta a la que según los denunciantes presionaron en dos mil dieciséis para que abandonara un contrato millonario en el que partían como favoritos Teresa se trata de el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina

Voz 1933 24:36 era César Pascual que es director general de Asistencia Sanitaria Luis Fernández Abad secretario general técnico Santiago Cortés director de gestión del Summa Ambulancias Alerta presentó una querella contra ellos el pasado diciembre basándose en las grabaciones realizadas hace casi dos años durante unas reuniones en las que estos altos cargos de Sanidad intentaban convencer a los dueños de la compañía de que se retiraran del concurso porque habían presentado una oferta diez millones de euros más barata y les iba a resultar impuso imposible cumplir las condiciones Éste es un extracto de esas grabaciones que hablas el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina

Voz 1195 25:12 no le gusta inicial contratos que inicialmente no son viables por John no quisieron Mi vida más la culpabilidad SAS una concesión por probabilidad puede afectar a Madrid lo pueda hacer

Voz 1434 25:25 en la Consejería decidió entonces exigirá a la empresa Un informe de viabilidad que alerta no entregó retiró su oferta en mayo de dos mil dieciséis y un año después asesorada por el despacho del ex consejero de Sanidad Manuel Lamela

Voz 1933 25:38 ah presentó una querella contra estos altos cargos

Voz 1434 25:40 por prevaricación administrativa tan bien sobre Sanidad del Sindicato Médico Amics ha anunciado que se suma a la jornada de huelga convocada por la Confederación Nacional para el día veintiuno y añade otra jornada más ya específicamente para los facultativos madrileños el día dos de abril quieren una jornada justa que beneficie a los pacientes que todos fijos no fijos tengan derecho a la carrera profesional y un convenio colectivo para los cinco mil residentes que están formando en la Comunidad Julián Ezquerra es el Secretario General de Amis

Voz 24 26:09 necesitamos dar una solución a la sobrecarga asistencial que está limitando nuestra dedicación a los pacientes está ocasionando está lista de espera estas consultas desmesurada de los médicos de atención primaria la falta de recursos que hace que pacientes sean atendidos en camillas en los pasillos con falta de intimidad hay razones hasta aquí hemos llegado los médicos nos tenemos que plantar

Voz 1434 26:33 en San Sebastián de los Reyes decenas de pensionistas han vuelto a movilizarse esta mañana después de la multitudinaria concentración de hace unos días como previa a la convocatoria nacional que han hecho los sindicatos para este próximo sábado reclaman una subida de las pensiones superior al cero coma veinticinco por ciento previsto por el Gobierno SER Madrid Norte nieve Sebastián

Voz 1915 26:54 la Plataforma en Defensa del sistema público de pensiones ha convocado una concentración y posterior manifestación para pedir al Ayuntamiento que entre el dieciséis y el treinta y uno de marzo cuelgan en una pancarta en la pared del edificio consistorial en la que figuren un lazo marrón en solidaridad por la baja subida de las pensiones Varios de los pensionistas que estaban allí explicaban que con la cuantía que reciben no pueden hacer frente a los gastos que tienen que afrontar consideran que es injusto que después de tantos años trabajando no puedan optar a una pensión digna

Voz 25 27:20 que cobran muy poco dinero y malviven

Voz 1915 27:22 cientos euros no se puede dividir ni con cuatrocientos

Voz 8 27:25 hemos XXXIII cobra esta señora seiscientos seiscientos treinta y tres con trece después de estar un montón de años trabajando juntas yo trabajaré devuelvan lo que han robado que habría para pensiones la Plataforma reclama un ERE

Voz 1915 27:38 eso constitucional el que exponen que corresponde al artículo cincuenta en el que se refleja que los poderes públicos asegurarán que mediante la actualización de las pensiones los mayores puedan ser suficientes en el plano de con

Voz 1434 27:47 Nico y los trabajadores del centro logístico que Amazon tiene en San Fernando de Henares van a ir a la huelga los días veintiuno veintidós de marzo después del Día del Padre y poco antes de Semana Santa será la primera huelga que hace la plantilla de esta empresa en España los trabajadores tratan así de impedir que la empresa imponga el convenio sectorial que según dicen empeora las condiciones laborales que tienen garantizadas en la actualidad con un convenio propio

Voz 27 29:03 Andoni De la Torre buenas tardes buenas tardes el Atlético de Madrid ganó al Celta tres cero y los dos y menos siguen a ocho puntos del Barcelona gracias a los goles de Griezmann Vitolo y corre a Gabi decía esto sobre la posible salida de Griezmann

Voz 28 29:14 decide cambiar los respetaremos lo único que que les hijo y que le pide el G mientras que está aquí pues defienda la camiseta vamos a merecer no hay que criticarle porque crucificarlo

Voz 27 29:23 por supuesto el Leganés por su parte no pudo puntuar en San Mamés y perdió dos cero contra el Athletic Club con dos goles de Raúl García más fútbol en la Liga Iberdrola a Barcelona y Atlético de Madrid empataron a uno lo que hace que las colchonera sigan líderes con un punto de ventaja sobre el propio el propio Barcelona y en baloncesto el Barcelona se llevó el clásico en el Palau ganó el Real Madrid por noventa y cuatro setenta y dos

Voz 1434 29:43 Nos marchamos once grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde a partir de las siete y veinte como siempre en La Ventana de Madrid ahora más Hora catorce hasta mañana

Voz 1 29:52 a esto

Voz 29 30:00 son las dos y media de la tarde

Voz 1018 30:02 a una idea

Voz 1 30:02 ya en Canarias hora catorce José Antonio Marcos te abrir murió estrangulado el mismo día

Voz 1018 30:22 de su desaparición el veintisiete de febrero así lo determinan los primeros datos de la autopsia realizada esta mañana en Almería los restos del pequeño es lo último para el asunto que desde primera hora de ayer de la tarde de ayer viene impactando de manera singular la vida de nuestro país durante casi dos semanas centenares de personas se han movilizado en Almería para localizar a ese niño al pescaíto su cuerpo fue encontrado en el maletero del coche de Ana Julia Quezada la pareja sentimental de su padre que apenas unos minutos antes atendió con una frialdad increíble una llamada de un periodista el redactor del periódico que realmente iba dirigida a Ángel Cruz el padre del niño

Voz 4 30:58 buenas día quince buena eh S sea que estoy conduciendo no podía hablar mucho vale llama Santi que si quieres hablar con con con Santi con Patricia pues mira no puedo que tengo al que la Guardia Civil y al final me van a parar hasta ahora Meneses

Voz 1018 31:23 son los agentes de la Guardia Civil son los que instantes después procedieron a su detención y localizaron el cadáver del indio dentro del maletero del coche Patricia Ramírez la madre de Gabriel quiere agradecer el esfuerzo de tantas personas en un mensaje a través de su cuenta en Facebook

Voz 2 31:35 no se nombre y que no se quede en la retina sobretodo de los niños condujo al cabo de lo de los abuelos de cada persona que está en su casa que se que el amor in que mi pescaíto está nadando ser cielo lo vi está bien a ellos se les gustaría que terminara con un mensaje positivo y no con con un mensaje negativo

Voz 1 32:05 dos nuevos pasa hoy por ese dolor de Ángel y Patricia que es el dolor de todos en todos los rincones de todas

Voz 1018 32:10 las edades como quedó claro en Bilbao a día de hoy la manifestación de protesta de los pensionistas el comenzó con un minuto de silencio roto por un gran aplauso

Voz 30 32:25 lunes doce de marzo Antonella de Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1915 32:27 buenas tardes empezamos Antonio con los últimos datos sobre violencia de género en España el número de denuncias por la violencia machista se incrementó un diez por ciento el pasado año y alcanza un máximo histórico al superar las ciento sesenta y seis mil también se ha incrementado en un cincuenta por ciento el número de menores enjuiciados por esas agresiones pleno monográfico el PSOE pide que se celebre un pleno en el Congreso dedicado en exclusiva a debatir sobre la igualdad entre hombres y mujeres después de las manifestaciones masivas del pasado día ocho Adriana Lastra es vicesecretaria general de los socialistas

Voz 7 32:54 la derecha se ha visto obligada desdecirse de muchos postulados que tenían antes del del día ocho por lo tanto lo que hacemos es darles la bienvenida a la lucha feminista y que no se quede solamente en un pleno sino que tenga cierta periodicidad

Voz 1018 33:06 a tiros un hombre que tenía antecedentes por narcotráfico

Voz 1915 33:08 ha muerto tras recibir al menos once disparos cuando estaba dentro de su coche en Pozuelo de Alarcón los autores del crimen son dos hombres que pararon con una moto junto al coche y comenzaron a disparar recurre a Jordi Sanchez ha llevado al Supremo la petición de que le permiten acudir al Parlament para su investidura su defensa comenta que si no le dejan se estaría vulnerando no tanto la Constitución como el Estatut de Autonomía más vivienda nueva el Gobierno defiende que una mayor oferta ayudaría a bajar los precios y algunos expertos creen que esa no es la solución Antonio Aguilar director de Vivienda del Ministerio de Fomento y Javier Gil experto en vivienda de la UNED esta mañana en la SER

Voz 31 33:39 las ciudades que tienen es mayor

Voz 4 33:42 venció que ponga

Voz 31 33:44 las viviendas al mercado lo que tenemos que hacer

Voz 32 33:47 es que los principales tenedores de esas viviendas

Voz 8 33:50 por barcos introduzcan

Voz 32 33:52 las viviendas en el mercado visita al Valle de los caía

Voz 1915 33:54 los miembros de la Comisión de Justicia del Senado irán al mausoleo hablar con el prior después de que éste se haya negado a acudir a la Cámara Alta para explicar por qué no permite exhumar cuerpos enterrados allí los senadores del PSOE han anunciado ya que no van a ir uno de ellos es Tontxu Rodríguez

Voz 33 34:08 sinceramente creo que podía haber sacado uno ahora su hubiera querido para atender el requerimiento de esta cámara lo que no podemos aceptar es la excusa de su condición religioso lo que es evidente es que pretende que los hábitos tapen la legalidad y oculten la democracia

Voz 1915 34:21 decenas de fallecido al menos cuarenta y nueve personas han muerto al estrellarse un avión de una aerolínea de Bangladesh en el aeropuerto nepalí de Katmandú no había españoles a bordo antes que el alcohol una estudia del plan Nacional Sobre Drogas muestra que por primera vez las pastillas tranquilizantes hoy la primera droga consumida por los jóvenes antes que el tabaco o el alcohol Francisco Pascual presidente de Sotheby's droga alcohol

Voz 34 34:42 que delante de situaciones que les agobian en extremo los propios jóvenes va a poder consumir este tipo de sustancias e incluso pudiendo tener la dependencia o por lo menos generar nada

Voz 1915 34:54 muere Hubert de Givenchy el modisto francés falleció el pasado sábado a los noventa y uno años de edad y hoy se ha dado a conocer su muerte vistió estrellas como creéis Kelly Lauren Bacall lo dirige Burt Kennedy fútbol suspendido el Gobierno de Grecia suspendido de modo temporal la Liga de ese país después de los últimos episodios de violencia en los estadios el último de ellos lo ha protagonizado el presidente del PAOK de Salónica que bajo al campo con una pistola para amenazar al árbitro

Voz 35 35:24 José Antonio es para Xi Jinping Camara presidente sin sorpresas dos mil novecientos cincuenta y ocho diputados de la Asamblea Nacional Popular votaron a favor de eliminar el límite temporal para su permanencia definida en la jefatura del Estado sólo dos lo hicieron en contra tres en blanco y hubo un sufragio nulo PAC en saber que la unanimidad es síntoma de idea trivial o de colectivo acrítico y que no existen sustancias tóxicas sino dosis tóxicas no todo el mundo vale para fanático se necesita la atrofia de cuatro sentidos el sentido del humor el sentido común el sentido crítico y el sentido del ridículo Ánimo camarada

Voz 1018 36:06 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Noema Valido la técnica Isabel Quintana Boscán a la producción y Jordi Carbó como siempre con el pronóstico del tiempo

Voz 0887 36:14 la tarde será soleada en la mayor parte del país con nubes y algunos chubascos en Cantabria el País Vasco Navarra también al norte de Cataluña pueden ser intensos cota de nieve alrededor de los mil doscientos mil trescientos metros de altura en el resto con el sol el ambiente se notará un poco agradable suave en el Mediterráneo y Canarias con máximas alrededor de los veinte grados cuando llegue la noche la lluvia volver a afectar Galicia la próxima madrugada se extenderá por toda Castilla León Andalucía el norte de Extremadura y la Comunidad de Madrid mañana las nubes serán más abundantes con un poco más de frío

Voz 1 38:16 cabe en Hora catorce José Antonio Marcos lo conocíamos

Voz 1018 38:22 instantes antes de las dos murió estrangulado el mismo día de su desaparición el pasado veintisiete de febrero la Guardia Civil intenta reconstruir las circunstancias que determinaron la muerte del pequeño han registrado desde mediodía una finca de la localidad almeriense de Roda alquilar propiedad de sus abuelos paternos en la que según las investigaciones Ana Julia Quezada escondió el cuerpo del niño en ese punto se encuentra Rosa Ortiz Rosa buenas tardes

Voz 4 38:46 hola José Antonio buenas tardes

Voz 1018 38:48 L decía a legal de Almería donde sea ha practicado la autopsia al pequeño saludamos también en directo nuestro compañero Javier pájaro Javier hola buenas tardes

Voz 4 38:57 hola buenas tardes pendiente de todas las novedades

Voz 1018 39:00 investigaciones como les apuntábamos a las dos Ana Terradillos hola buenas tardes

Voz 1915 39:02 qué tal buenas tardes la gran novedad sin duda esa que los avanzados

Voz 1018 39:05 a las dos el dato preliminar de la autopsia confirma la fecha y la causa de la muerte del niño

Voz 1915 39:10 si el último dato son los resultados de la autopsia que llegan del juzgado y que concluyen que Gabriel murió estrangulado el mismo día de su desaparición era una de las hipótesis con las que trabajaban desde ayer los investigadores y los datos de la autopsia lo confirman Gabriel tenía también restos de tierra en su cuerpo y estos restos van a ser claves ahora para corroborar que el pequeño fue enterrado como cree la Guardia Civil

Voz 1018 39:32 Javier los restos del pequeño está todavía en ese centro de Medicina Legal de Almería es previsible que en las próximas horas sean trasladados no

Voz 40 39:39 si en estos momentos acaba de salir el cuerpo del Instituto de Medicina Legal de cuerpo de El pequeño Gabriel Cruz desde las cinco de la tarde de ayer en este instalación acción de la justicia los ponerse estaban ultimando las labores forenses en coordinación con el juzgado número cinco de Almería con el magistrado Rafael Soriano se espera que estos restos mortales estén en la Diputación Provincial Almería entorno a las tres de la tarde a las cinco Se abrirá las puertas al público y la misa funeral se celebrará mañana a las diez en la Catedral

Voz 1018 40:06 E Ana Terradillos atados a las dos que las fuerzas de la Guardia Civil estaban rastreando esa finca familiar de Roda alquilaron sus de algún dato algún elemento inédito sobre el avance de las investiga

Voz 1915 40:15 bueno de momento lo que sabemos es que esta mañana ha hecho una inspección ocular de la zona donde ayer detenida recuperada ese cadáver y en breve se va a registrar también una finca ubicada en ese terreno que es un terreno propiedad de los abuelos del pequeño Éste es uno de los focos de la investigación el otro sin duda la Comandancia de Almería donde la detenida no reconoce de momento ningún delito de los que se le imputan pero los agentes de la UCO tienen una prueba letal para ella fotografías de cómo trasladó metió el cadáver del niño en el maletero de su coche importante ahora mismo también en este momento de la investigación claro saberse actuó solo o no oficialmente la Guardia Civil dice que no tiene cómplices aunque lo cierto es que la línea del secuestro lo hemos contado esta mañana en la SER se mantuvo hasta ayer por eso se detuvo a sesenta kilómetros del lugar donde recogió el cadáver para compró por qué no tenía cómplices que nadie le estaba esperando a mitad del camino Rosa

Voz 1018 41:05 la todavía presencia de la Guardia Civil en esa finca de Roda alquilar desde la que nos hablas

Voz 15 41:09 pues sí queda todavía mucha presencia de la Guardia Civil en nuestra finca La Cañada de la soledad Rueda alquilar se mantiene sobre el terreno de la inspección que realizan desde aproximadamente las doce y veinte del mediodía miembros de la UCO de la Policía Judicial

Voz 4 41:20 de la Guardia Civil en una alberca situada junto

Voz 15 41:23 en una casa de aperos que hay en ese terreno es donde presuntamente Ana Juliá que arrojó el cuerpo de Gabriel después de haber estrangulado al pequeño aquí se habría mantenido el cuerpo del niño durante los doce días que se prolongó su búsqueda a unas a unos siete kilómetros de este lugar los rastreos con voluntarios efectivos no habían llegado hasta esta finca a la finca de acaban de entrar hace apenas unos minutos varios vehículos más de la Guardia Civil según confirmaba Ana Ana Julia esta no está en esta sección sobre el terreno sigue la Comandancia sí ha llegado hace sólo unos minutos también el abogado de la mujer Esteban Hernández todo hace indicar que amplía Quezada será trasladado aquí a lo largo de la tarde

Voz 1018 42:03 Patricia Ramírez madre del niño difundió a primera hora ese mensaje de agradecimiento a través de Facebook en el que además de mostrar su reconocimiento a los cuerpos de seguridad Cruz Roja los voluntarios pidió de forma expresa que los buenos sentimientos evidenciado en estas dos semanas no queden tapados por actitudes irracionales

Voz 2 42:19 qué es lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo los mensajes de esperanza y de cariño de que había hasta Gabrielli ITS ese movimiento que esa creado de buena persona Hinault la rabia el odio todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salí por parte de la gente cuanto a Ana esa persona que nos persona

Voz 1018 42:47 la otra sorpresa de la mañana ha sido conocer que la niña de cuatro años que murió al caer al vacío desde una ventana en el año mil novecientos noventa y seis en Burgos era hija de Ana Julia Quezada

Voz 1915 42:55 sí ese dato lo ha confirmado la Guardia Civil y también el ministro del Interior fue en el año mil novecientos noventa y seis una hija que la detenida se trajo de la República Dominicana se precipitó por un balcón y cayó al vacío la investigación concluyó que había sido accidental pero el caso se vuelve a reabrir después de la detención de Ana Julia por su vinculación con la muerte de Gabriel

Voz 1018 43:16 bueno pues el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido también ha apelado a la prudencia para no dejarse arrastrar

Voz 1195 43:21 la rumorología que no se difundan rumores y que dejen trabajar a la Guardia Civil yo lo digo por el respeto que merece tanto Gabriel como su padre pero sobre todo para conseguir el total esclarecimiento de los hechos

Voz 1018 43:37 su compañero Francho Pedrosa se encuentra justamente ahora mismo frente al lugar en el que vivieron en Burgos Ana Julia y su hija muerta además de otra hija mayor que tiene ahora mismo creo veinticuatro años y que ha tenido que ser hospitalizada esta mañana por un ataque de ansiedad Francho buenas tardes

Voz 5 43:51 hola buenas tardes los vecinos han pedido un poco de justicia para la hija Julia porque ha sido objeto tanto en las redes sociales como presencialmente insultos e incluso dicen la dos sin tener culpa de nada ella vivía con su madre con su padre en ese número cuarenta y uno de la avenida de casa Provenza una barriada obrera de en el barrio de Jaume Nadal índice pudieron comprar el piso gracias a ti les tocó la lotería después de aquel trágico suceso de mil novecientos noventa y seis en el que la pequeña de cuatro años se precipitó al vacío estamos también en El otro punto en el número treinta y tres de esta misma calle junto a la carnicería donde despachó durante seis años y Ana Julia en una carnicería Felipe González de hijos donde todos plásticamente que nos hemos encontrado la conocí a una chica normal dicen ya está simpática con lo los clientes después de separarse del marido tuvo otros luego las otras relaciones la que finalmente le llevó a Almería en mil no en dos mil catorce pero también un conocido de la aquí de de Burgos la Salas de los Infantes de momento aquí periodistas cámaras ir los vecinos que siguen sin salir de su asombro

Voz 1018 45:12 pues muchas gracias Francho Ana Rosa Javier volveremos con vosotros sea un elemento novedoso en esta edición de Hora catorce escuchábamos hace un instante el testimonio de Patricia Ramírez la madre del niño con ese llamamiento a la prudencia a evitar la desmesura el insulto el despropósito tan frecuentes a veces en las redes sociales nuestra compañera María Manjavacas hablado con algunos psicólogos quieren poner en valor precisamente esa actitud

Voz 0011 45:33 las redes sociales han llenado de cariño y respeto a la familia de Gabriel pero también hay mensajes de apoyo malentendidos por las redes circula un vídeo muy íntimo familiar de la vida del pequeño han hecho montajes bonitos dice la madre que ya agradece pero no quiere que nadie en su nombre con perfiles falsos cuelgue esto en las redes que ya apenas utiliza hay menos que se utilice la muerte de su hijo para tener más seguidores todos los sociólogos consultados ponen en valor el ejemplo de la madre pidiendo también en el nombre de Gabriel que no haya mensajes de odio tal y como cuenta la psicóloga Yolanda Cuevas

Voz 41 46:05 este es un ejemplo pues y de fortaleza de sentido común de valores por encima de todo sabemos que las consecuencias que va tener esto es que muchas otras cosas que no tienen nada que ver con con estos sucesos en este tiras lo bueno está pasando mal o el color de su piel o por su proceder

Voz 4 46:21 ha sido la parte fija del revuelo mediático

Voz 0011 46:23 la red mensajes racistas por el color y el origen de la detenida que la madre de Gabriel ha pedido a su nombre que se quiten de las redes sociales

Voz 1018 46:31 sí con el aplauso escuchábamos en portada terminó el minuto de silencio a mediodía en Bilbao de los pensionistas en recuerdo a Gabriel un acto una concentración cada lunes que se ha convertido en todo un símbolo de la protesta social que recorre en nuestro país desde hace semanas para denunciar la mínima revalorización de sus ingresos apenas un cero veinticinco por ciento que en muchos casos supone tan sólo unos céntimos más a final de cada mes vamos a Bilbao San Lamberto