Hora 14 (13/03/2018)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes a muy pocas horas para la comparecencia de Mariano Rajoy en el pleno monográfico sobre pensiones el Gobierno gracias al apoyo de Ciudadanos ha conseguido que la Mesa del Congreso paralice la propuesta de Unidos Podemos para que se la revalorización

Voz 0228 00:35 se realice según el Índice de Precios y no se quede en el actual cero veinticinco por ciento algo que ha puesto en pie de guerra a miles de jubilados nuestro

Voz 1769 00:44 no voy a ser la de hacer dar golpes de efecto hay presentar ocurrencias ni anunciar parches defender lo que hemos hecho defender el sistema de pensiones y apelar a la responsabilidad del conjunto de las formaciones políticas

Voz 1167 01:01 nosotros no metamos nada como usted sabe quién beta es el Gobierno y nosotros eh si os lo hacen

Voz 1018 01:07 los

Voz 1167 01:07 lo hacen ellos y nosotros sólo podemos decir tiene usted la prerrogativa para hacerlo tenemos que hacer un pacto de Estado entre todos

Voz 1018 01:15 Rafael Hernando Juan Carlos Girauta PP Ciudadanos según los argumentos que no tiene nada que ver con las demandas de la oposición

Voz 0824 01:20 tierras señor Rajoy dice que no sabe cómo

Voz 3 01:23 o de revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario la bancada

Voz 0814 01:30 los otras vamos a pedir lógicamente la reconsideración de este veto hacemos un llamamiento a ciudadanos del partido

Voz 0824 01:36 hablar no esperamos nada pero si hacemos un llaman

Voz 0814 01:38 junto a Ciudadanos a que levanten este veto y permitan que se debata la actualización de las pensiones al IPC en esta cámara

Voz 1018 01:45 Pedro Sánchez Irene Montero respectivamente Moncloa anticipa que Rajoy no llevará mañana ningún golpe de efecto ni ocurrencia de última hora a su comparecencia parlamentaria UGT insiste en que si es factible es revalorizar las pensiones según los precios vía presupuestos

Voz 4 01:58 como componente no contributivo esa actualización como mínimo con el IPC de las pensiones debe soportar se como todos los componentes no contributivo por los presupuestos generales del Estado debe ser independiente de si los ingresos por cotizaciones son o no su físico

Voz 0814 02:16 ente para cubrir la totalidad del gasto en pensiones

Voz 1018 02:48 sus padres al juez ha prohibido la incineración del cadáver por si son necesarias nuevas pruebas forenses llama la atención de nuevo la estrategia de la supuesta autora del crimen a Julia Quezada el pasado día dos declaraciones a la Radio Galega aparentemente conmovida

Voz 0824 03:03 no lo sabemos

Voz 5 03:03 quién lo tiene que lo estarán así estará comiendo dictará viendo cómo han vivido no lo sabemos el que nos está matando eh

Voz 1018 03:17 tenemos todavía una última hora desde Estados Unidos según avanza el Washington Post en la alta eran ha decidido destituir al secretario de Estado Rex Tillerson es el responsable de la política exterior norteamericana Rafa Panadero

Voz 1775 03:27 les son llevaba meses en entredicho tras miel habían chocado en varios asuntos por ejemplo en la cuestión de Irán y el cambio ha confirmado hace unos minutos su sustituto como secretario de Estado va a hacer Mike Pompeo hasta ahora director de la CIA y su puesto será ocupado por lo que hasta ahora era su segunda con lo que tiene Jasper se convierte en la primera mujer en dirigir la agencia los cambios suponen una reestructuración total del equipo de seguridad nacional en un momento especialmente delicado por la posible negociación bilateral sobre el programa nuclear de Corea del Norte

Voz 1018 03:52 el Tribunal de Estrasburgo condena a España porque la justicia de nuestro país impuso una pena de quince meses de cárcel a dos manifestantes que en el año dos mil siete quemaron una foto de los Reyes Juan Carlos y Sofía en Girona Benet Salellas abogado cree que la resolución va más allá de este caso concreto

Voz 6 04:06 en aquellos casos en los que estén todavía en fase de recurso pues va a poder justificar una absolución en la instancia en la que esté pendiente en los casos que ya sean sentencias firmes Se va a poder plantear una revisión de esas sentencias a la vista de este precedente no esto no es la resolución de un caso concreto esto es una enmienda a la totalidad a la política criminal contra los derechos civiles del Estado español

Voz 0824 04:29 además Rusia convoca al embajador del Reino Unido y exige a Londres que le entregue una muestra de la agente químico que mantiene en estado critico a un ex espía ya su hija atentado en Gaza contra el convoy del primer ministro de Palestina que no ha registrado víctimas un artefacto explotado al paso de su coche según la Autoridad Palestina ha sido un intento de asesinato el exconsejero madrileño Francisco Granados ratifica en el Congreso la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular durante los tiempos de Esperanza Aguirre en el Tribunal Supremo de Alemania falla en contra de una activista feminista de ochenta años que demandaba el uso de términos como clienta en sus comunicaciones con el banco según la sentencia estos estas formulaciones no suponen vulneración alguna del derecho la personalidad los ingresos de la música en vivo en España se disparan Being por ciento gracias a la rebaja del IVA aplicada espectáculos ya visitas durante el dos mil diecisiete como la de los Rolling Stones o U2 el selectivo español apuesta por las ganancias y suma cuatro décimas en una jornada de indefinición en Europa el Ibex se acerca a los nueve mil ochocientos puntos y esta noche comienza la vuelta de los octavos de final de la Champions desde las nueve menos cuarto se juegan los partidos Manchester United Sevilla Roma Shakhtar Donetsk dos cinco

Voz 2 05:34 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid

Voz 7 05:52 Cristina matado

Voz 1434 05:57 buenas tardes Madrid baja los impuestos el Gobierno regional anuncia una rebaja de medio punto del tramo autonómico del IRPF es la más llamativa de la amplísimo paquete de medidas fiscales presentado hoy por la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 0434 06:11 bajamos el impuesto sobre la renta ampliamos las bonificaciones las deducciones a las familias

Voz 0824 06:16 implicamos armarnos a tíos sobrinos

Voz 0434 06:19 el impuesto de sucesiones y donaciones convirtiéndolos en pionero una vez más reducimos como se les ha explicado el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Voz 1434 06:30 Cifuentes aprueba la rebaja del IRPF que negó en septiembre a ciudadanos con el argumento de que sería irresponsable hacerlo sin que se hubiesen aprobado los presupuestos generales del Estado que siguen sin ver la luz dice César Zafra que Cristina Cifuentes ya ha comenzado la campaña electoral y el portavoz popular en la Asamblea Enrique Ossorio parece

Voz 0228 06:49 corroborarlo yo lanzaría a los madrileños el mensaje claro si quieren tener rebajas de impuestos si quieren que las rebajas de impuestos se mantengan incluso avanzar más allá en el futuro el Partido Popular es el único que lo garantiza

Voz 1434 07:03 buena parte de las medidas anunciadas hoy tendrán su impacto el año que viene año electoral el anteproyecto que aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno tiene todavía un largo recorrido parlamentario por delante en el mejor de los casos previsto por la Comunidad estará aprobado a finales de año Cristina Cifuentes que el martes que viene ocupará el mismo sillón que hoy ha copado Francisco Granados en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid el diputado socialista Felipe Sicilia ha pedido Granados que diga qué le preguntaría Cifuentes si tuviese la oportunidad así ha respondido el presunto cabecilla de la trama Púnica

Voz 8 07:39 no me puedo poner esa situación lo que sí

Voz 9 07:41 le aseguro es que que en fin creo que ese es imposible que yo le pregunte

Voz 8 07:50 a la señora Cifuentes algo cuya respuesta su supusiera hacer un añadir partido no preguntaría absolutamente nada que ha sido mi partido en los últimos treinta años ya

Voz 1434 08:04 un día después de que Cifuentes comparezcan en el Congreso Granados tendrá que declarar en los juzgados por la querella que la presidenta presentó contra él

Voz 0824 08:13 en titulares vamos a apuntar más noticias con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:16 la Comunidad sólo tiene cinco inspectores para controlar todos los apartamentos turísticos de la región según ha sabido la SER el año pasado el Gobierno regional sólo invirtió treinta y un mil euros en esas inspección tienes la reforma de Atocha permitirá el paso de cuarenta millones de pasajeros frente a los dieciocho de la actualidad la obra que estará finalizada en dos mil veintitrés tiene un presupuesto de seiscientos sesenta millones de euros y Pérez pretende convertir Atocha en un eje que vertebre la alta velocidad del país ayuntamiento de la capital ha retirado la imagen de Cifuentes de la campaña contra la violencia machista que comienza mañana en contenedores de reciclaje ubicados en el Paseo del Prado y en Serrano el gobierno municipal asegura que lo hace para evitar actos vandálicos el habla ya de

Voz 0824 08:57 censura intolerable la justicia prohibe rescindir

Voz 0089 09:00 contra todo el tren a Navalcarnero dio a Cher en la concesionaria del proyecto el TSJM ha dado la razón a la Comunidad que quiere que la empresa resuelva el contrato de las obras que llevan cuatro años paralizadas contra la sentencia cabe recurso de casación en los deportes el Real Aduriz abre esta noche la jornada número veintiséis de la Euroliga de baloncesto con su partido frente al Armani de Milán los blancos están obligados a ganar para mantener la cuarta plaza que les daría ventaja de campo en los octavos

Voz 0824 09:33 vamos con el tráfico de siete Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 10 09:36 buenas tardes a esta hora un accidente en la A6 a la altura de Collado Villalba provoca tres kilómetros de retenciones sentido La Coruña además en la M40 un vehículo averiado en el entorno de Villaverde genera tráfico lento hacia la A42 debido a esta avería también hay complicaciones en la A cuatro en su confluencia con la M40 dirección Córdoba tengan mucha precaución precauciones iban a dar podrá una de estas vías

Voz 0089 09:57 el tráfico en las calles de la capital centro de pantallas

Voz 1434 10:00 del Ayuntamiento Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 1221 10:02 qué tal buenas tardes en general bastante bien un tráfico fluido tanto los principales han recorrido la ciudad así como tan bien en el interior a destacar eso sí algo más de intensidad en la calle de Raimundo Villaverde en sentido Francisco Silvela les recordamos está cortado al tráfico el paso inferior de la plaza de la República Argentina en ese sentido por otro lado la M30 de Montroil narco éste no hay dificultades al tráfico es fluido algo más de intensidad pueden empezar a encontrar pero sin muchas retenciones en el arco este de la M30 en sentido

Voz 1018 10:34 Puente de venta y esta mañana se ha celebrado hasta las nueve

Voz 1434 10:36 media en la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas del metro por el caso del amianto los convocantes aseguran que el seguimiento ha sido del cien por cien aunque no ha habido incidencias y apenas se ha notado porque el tráfico de trenes es amplio casi un setenta por ciento por los servicios mínimos Juan Ortiz es portavoz del sindicato

Voz 11 10:55 ese es en esencia con una segunda de los padres del cien por cien por parte de los maquinistas cumpliendo a rajatabla dice mínimos abusivos como siempre dejan a las líneas de la periferia convenios trenes ya las líneas de central con más trenes por lo que ahí siempre viajeros de primero y segundo

Voz 1434 11:15 según la dirección de Metro ha circulado el setenta y dos por ciento de los trenes tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital atentos porque vuelve el viento toda la comunidad estará en alerta amarilla de nuevo por viento a partir de mañana están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Voz 1 12:02 más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 7 12:06 Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:11 a poco más de un año de que termine la legislatura la presidenta Cifuentes ha anunciado la puesta en marcha de uno de

Voz 1018 12:17 esos compromisos electorales la bajada de impuestos

Voz 1434 12:19 en concreto la rebaja del tramo autonómico del IRPF lo anuncia ahora aunque no hace mucho en el Debate sobre el Estado de la Región el pasado mes de septiembre después de que lo propusiera ciudadanos dijo que hacer eso mismo que eche que ella ha hecho hoy sería irresponsable

Voz 13 12:36 no lo voy a hacer ahora señoría no lo voy a hacer para que usted tenga su dosis de protagonismo Tina no ahora lo voy a decir por qué no vamos a bajar el IRPF de ninguna de las maneras sin antes saber de qué manera la bajada diez de IRPF que va a llevar a cabo del Gobierno de España de qué forma esa bajada va a afectar a nuestra recaudación en la Comunidad de Madrid señoría porque eso es un elemento fundamental para que nosotros podamos garantizar la prestación de los servicios básicos de los servicios públicos y sobre todo que se puedan llevar a cabo los proyectos que los madrileños necesitarlo

Voz 1434 13:14 no lo hizo entonces Cifuentes porque no estaban aprobados los Presupuestos Generales del Estado para este año que siguen sin estar aprobados pero ahora Cifuentes no le parece irresponsable bajar el IRPF el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un anteproyecto de ley que como medida principal tiene esa rebaja de medio punto del IRPF en su tramo autonómico que como pronto estará listo a finales de este año Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0824 13:39 qué tal buenas tardes y el tipo mínimo del IRPF baja

Voz 0861 13:41 era del nueve y medio por ciento al nueve por ciento esa bajada en impuesto de la renta se notará sobre todo en el primer tramo por eso según la presidenta beneficiará especialmente a las rentas más

Voz 0434 13:52 has para las rentas más bajas va a suponer también un ahorro proporcionalmente mayor creemos que el impacto de esta medida va a reducir el esfuerzo fiscal de los más de tres millones de contribuyentes madrileños m cincuenta y seis coma tres millones de euros

Voz 0861 14:07 en septiembre la presidenta defendió que esa bajada de irresponsable pero ya no lo es aunque el escenario sigue siendo el mismo el Estado sigue sin presupuestos en ese negociada aún el nuevo sistema de financiación Cristina Cifuentes reconoce que lo proponen ahora porque no van a tener otra oportunidad

Voz 0434 14:21 ante una situación de bloqueo en el Congreso los diputados al Presupuesto General del Estado nosotros no podemos renunciar a nuestra acción de gobierno de Podemos tampoco renunciar a cumplir con nuestros compromisos electorales precisamente por eso creemos que es ahora justamente en el momento de tramitar una ley que queremos que entre en vigor en el año dos mil diecinueve

Voz 0861 14:41 en la Comunidad desconocen si el futuro modelo de financiación podría trastocar las medidas fiscales que han anunciar

Voz 1434 14:47 hoy esta rebaja de medio punto del IRPF es la medida más llamativa afectará a todos los madrileños pero no es la única de hecho Javier es amplísimo el paquete de medidas fiscales que quiere impulsar la comunidad

Voz 0861 14:58 por ejemplo se amplía las bonificaciones en el impuesto que hay que pagar por herencias entre tíos sobrinos hasta ahora era sólo de padres a hijos se amplía también la deducción por gastos de escolaridad de los niños de cero a tres años hasta un máximo de mil euros anuales también crece la deducción por acogimiento de ancianos o discapacitados que pasa de novecientos a mil quinientos euros entre esas once nuevas medidas fiscales también destaca otra Se le conoce ya como la deducción de Wall por la Comunidad de Madrid va a dejar exenta de tributos la compra venta entre particulares que no pase de los quinientos euros la mitad de estas propuestas tendría un impacto inmediato la de la renta se notaría eso sí el año que viene año electoral pero en el Gobierno no creen que eso vaya a ser un problema no temen que su socio torpe de estas propuestas Engracia Hidalgo consejera de Economía

Voz 0566 15:44 a partir de ahora pues tendremos que hablar tendremos que sentarnos tendremos que contar hombre yo espero que que Ciudadanos apoye apoye las medidas porque como hemos dicho muchas veces ello ellos la han propuesto en otros en otros momentos no con lo cual es que no veo ningún problema a priori por no está incumpliendo ningún acuerdo que se adoptó a conciudadano

Voz 0861 16:06 no quiere que este anteproyecto de Medidas Fiscales llegue en junio a la Asamblea de Madrid para iniciarse el trámite parlamentario que en el mejor

Voz 1018 16:12 pero escasos culmina haría a finales de año

Voz 1434 16:15 toda la oposición ha criticado el anuncio de la presidenta por electoralista a la cabeza ciudadanos que como decíamos en septiembre dio un ultimátum a la comunidad si no había rebaja del IRPF no apoyarían los Presupuestos regionales al final ciudadanos tuvo que dar un paso atrás y apoyó las cuentas sin que Cifuentes rebajar el IRPF porque dijo aquello de que era irresponsable César Zafra es el portavoz adjunto de la formación

Voz 14 16:37 nosotros desde Ciudadanos ya en septiembre del año pasado pedimos que ser rebajas en los impuestos que se bajará el IRPF y en ese momento se nos llamó de todas nos llamó oportunistas políticos e inmaduros políticos ella solamente bajarle los impuestos porque las encuestas elevan absolutamente mal yo creo que es peligroso gobernar a base de encuestas Jaime

Voz 1434 16:58 en uno de los grupos de la oposición ha gustado tampoco que Cifuentes haya anunciado esta rebaja fiscal en Twitter antes de decírselo a los grupos y antes también de la comparecencia oficial en la Puerta del Sol aunque también en Twitter Ignacio Aguado que está de baja por paternidad ha dicho que le parece que es una buena noticia con esta rebaja fiscal el Gobierno espera recaudar ciento sesenta millones de euros menos el PSOE que tampoco apoyó la rebaja que había propuesto Ciudadanos Podemos piden por eso que se garanticen los servicios públicos Javier Jiménez Bas

Voz 0887 17:29 sin desde Podemos tachan de irresponsable este nuevo anuncio de Cifuentes una bajada que dicen podría llegar a poner en peligro la financiación de servicios públicos básicos como la sanidad o la educación Lorena Ruíz Huerta su portavoz en la Asamblea

Voz 15 17:42 esto es lo que nos parece es una tremenda irresponsabilidad lo que produce es un efecto de descapitalización de los servicios públicos Ike que los las personas que tienen altos patrimonios continúen incrementando su riqueza

Voz 0887 17:55 mismo razonamiento desde la bancada socialista para Ángel Gabilondo éste anunció a catorce meses de las elecciones no hace otra cosa sino marcar el inicio de la campaña

Voz 16 18:03 lo que me pregunto es si con las medidas de hoy que las estudiaremos detenidamente se va a resolver ese problema de la falta de recursos todo lo que nos anuncia más bien es que ya estamos en un momento electoral porque esta medida también en este esta connotación

Voz 0887 18:18 desde el PP niegan estas afirmaciones aseguran que se limitan a cumplir con su programa electoral y que si la bajada se realiza ahora y no antes es solo por el avance que ha vivido la economía madrileña gracias a sus políticas

Voz 1434 18:30 gracias Javier dos de la tarde dieciocho minutos en temas

Voz 2 18:34 Madrid

Voz 1434 18:38 íbamos ya con la comparecencia de Francisco Granados esta mañana en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular menos hablador quizás que otras veces el presunto cabecilla de la trama Púnica ha mantenido todo lo dicho en sede judicial pero sin volver a decirlo Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1018 18:55 a pesar de Francisco Granados no querido aportar ni una parada

Voz 1552 18:57 la más de lo confesado ante el juez sobre la financiación ilegal del PP por respeto a la causa ha dicho ser remitido al limitado a ratificar sus manifestaciones en sede judicial

Voz 8 19:06 entiendo que se ratifica en lo que comentó en el juzgado hombre evidentemente yo un juzgado voy a colaborar con la justicia ya decir la verdad por lo tanto claro que me ratifico en todo lo que he hecho

Voz 1552 19:16 ante el juez quien fuera mano derecha de Aguirre en el partido y el Gobierno reconoció que en las elecciones de dos mil siete dos mil once hubo financiación ilegal para las campañas de la ex presidenta madrileña un extra

Voz 1018 19:27 pura de ingresos opaca dirigida desde Sol seguro

Voz 1552 19:29 sus palabras por Aguirre González con un núcleo de poder formado por la actual presidenta Cifuentes entre otras personalidades precisamente sobre Cifuentes que además se ha querellado contra él por estas declaraciones ha dicho Granados que no le preguntaría nada si la tuviera delante para no hacerle daño al PP Francisco Granados ha pasado al ataque ante las preguntas de los diputados sobretodo con Bildu al que se ha negado a responder Esquerra o a Íñigo Errejón de Podemos con quién arrancaba de la siguiente forma

Voz 17 19:56 a qué achaca usted su caída en desgracia su caída en desgracia porque se trunca de repente esta trayectoria densa prometedor

Voz 18 20:04 cosas de la política que les voy a contar a su señoría

Voz 1552 20:08 Granados ha vuelto a reconocer la financiación ilegal del PP al ratificar su declaración sus acusaciones contra fuente González Aguirre pero él que fue secretario general del PP se desmarca todo lo que hizo o encargaron supervisar fue legal y nunca vio dinero negro fue cosa de otros

Voz 1434 20:24 Francisco Granados tiene todavía muchas citas por delante con la justicia el día quince en la Audiencia Nacional para continuar con su declaración a petición propia y el XXI un juzgado Instrucción por la querella que Cifuentes presentó contra él por la que ya había sido citado hallara

Voz 18 20:39 en el día de ayer e a las

Voz 8 20:41 once menos diez recibe una notificación para que me presentara a las diez y media evidentemente era materialmente imposible y por lo tanto pues estoy a la espera de que se me vuelvo a citar lógicamente las señoras de Fuentes en el ejercicio de su libertad pues puede hacer lo que lo que considero

Voz 1513 20:58 si esta vez le llega a tiempo la citación no

Voz 1434 21:00 tendrá excusa Granados para ir responder ante una querella de Cifuentes ampliada porque Granados ha repetido en diferentes escenarios que la presidenta formaba parte del núcleo duro de la financiación irregular del PP de Madrid en tiempos de Aguirre de González Alfonso

Voz 0824 21:13 cojea por fin la justicia de la policía judicial localizaron ayer a Granados en su domicilio y se le hizo entrega de la citación para que comparezca en el juzgado de instrucción de cualquier modo los agentes si hubieran consultado la agenda procesal tenían otras fechas para poder entregar la notificación esta misma mañana en mano en el Congreso o el próximo jueves día quince en la Audiencia nació al porque el ex secretario general de los populares regresa ante el magistrado Manuel García Castellón es paradójico que un investigado en la Operación Púnica de la importancia de Francisco Granados no pudiera ser localizado y eso que tiene prohibida su salida de España por tanto el jueves de la semana que viene el exconsejero de Aguirre deberá hacer frente a la querella le ha impuesto Cristina Cifuentes por varios delitos de injurias y calumnias por decir que la presidenta regional formaba parte del núcleo del partido que sabía de la financiación ilegal del PP ahora Cifuentes ha decidido ampliar esa querella inicial porque considera que Granados ha seguido manifestando lo mismo durante días reiterando así el exconsejero su presunta conducta criminal en esa ampliación se subraya que Granados hace todo esto a través de los medios de comunicación y fuera del ámbito judicial

Voz 1434 25:44 la segunda fase de la remodelación de la estación de Atocha a podría estar lista dentro de cinco años en dos mil veintitrés el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha presentado esta mañana junto al arquitecto Rafael Moneo la remodelación la nueva remodelación de esta estación que además no va a ser la última porque está prevista una tercera fase se van a invertir seiscientos sesenta millones de euros podrá acoger hasta cuarenta millones de usuarios al año Sara selva

Voz 1510 26:08 sí son varios proyectos unos centrados en Atocha hay otros en Chamartín en Atocha van a construir una nueva estación una estación pasante para que se pueda abrir el túnel de alta velocidad que conecta Atocha Chamartín construido desde hace años pero pendiente de esta obra para su apertura en la presentación el ministro de Fomento Íñigo de la Serna ha dicho que hoy no sólo se presentaba la remodelación de una estación sino el futuro de la alta velocidad española

Voz 26 26:28 básicamente la ampliación de Atocha lo que aporta es el esquema definitivo de la alta velocidad en Madrid vamos a conseguir pasar de una capacidad máxima que en estos momentos tiene Atocha de diecinueve dieciocho millones de pasajeros a poder albergar el tránsito de cuarenta millones de pasajeros

Voz 0824 26:46 para estos son necesarios también cambios en Chamartín

Voz 1510 26:49 en una ampliación de los vestíbulos nuevas vías para trenes de alta velocidad las obras van a comenzar por esta parte por Chamartín en octubre y calculan que podrán terminar en ambas estaciones en dos mil veintitrés hice lo veremos

Voz 1434 26:59 contando desde esta mañana la Comunidad destinó el año pasado poco más de treinta mil euros para inspeccionar los pisos turísticos de toda la región Un presupuesto ínfimo según denuncia podemos Javier Bañuelos

Voz 0861 27:09 en dos mil Quirce hubo ciento veintidós inspecciones y sólo dos multas y en dos mil dieciséis inspeccionaron ciento once viviendas Ivo cuatro sanciones en ese año en concreto en dos mil dieciséis el Gobierno madrileño ni siquiera llegó a los once mil euros de presupuesto para inspeccionar los pisos turísticos son datos oficiales que la Comunidad de Madrid ha dado en una respuesta parlamentaria a Podemos para su diputado Pablo Padilla estos datos demuestran que la Comunidad no está capacitada para asumir las competencias en inspección

Voz 27 27:40 yo creo que los madrileños y las madrileñas merecemos la gobernantes que estén dispuestos a afrontar los nuevos problemas los nuevos fenómenos y que lo hagan como se está haciendo en el resto de Europa como en Amsterdan en París en otras capitales europeas Hinault diciendo que las cosas arreglan solas

Voz 0861 27:57 a eso hay que sumar que el número de inspectores se ha reducido con el paso de los años en dos mil quince había siete pero en dos mil dieciséis dos mil diecisiete bajó sólo hay cinco inspectores para toda la comunidad

Voz 1 28:09 eh más contratado tempo

Voz 0824 29:04 Iban Álvarez buenas tardes el tal Cristina buenas tardes

Voz 0451 29:07 decías en la enfermería del Atlético de Madrid Savic Gameiro y Diego Costa no viajan a Moscú por lo que no jugaran el jueves la vuelta de los octavos de la Europa League ante el Lokomotiv Savic continúa recuperándose de las moles

Voz 0824 29:18 las en el muslo izquierdo que arrastra desde hace un mes

Voz 0451 29:20 mientras que Gameiro y Diego Costa se lesionó en el domingo ante el Celta de Vigo el francés acabó el partido con molestias en el adductor del muslo derecho y el hispano brasileño sufre una fuerte contusión en el tobillo en baloncesto hoy es día de Euroliga a las nueve menos cuarto de la noche Olimpia Milán Real Madrid con la baja por lesión de Luka Doncic y la novedad de Detroit Tom Kings y un último apunte buenas noticias en los Juegos Paralímpicos de Invierno Jon Santacana en Miguel Galindo han ganado la medalla de plata en la prueba súper combinada de esquí alpino

Voz 0824 29:48 Iván trece grados ahora mismo en el centro de la capital sigue Hora catorce en la Cadena SER hasta mañana

Voz 1018 30:08 hora catorce José Antonio Marcos unos jubilados se pueden ir olvidando de la idea de que su pensión vaya a subir según el IPC en función del incremento del coste de la vida del PP con la ayuda de Ciudadanos ha logrado vetar a la Mesa del Congreso la propuesta de Unidos Podemos con el argumento de que no salen las cuentas según sus cálculos costaría unos en dos mil ciento setenta y cinco millones de euros este año IS dinero parece que resiste Rafael Hernando portavoz del PP pide tranquilidad huir dice de la demagogia Pedro Sánchez recuerda que las cuentas si pueden salir si se pone un impuesto específico a los bancos

Voz 1769 30:52 que lo importante es que la gente que los pensionistas estén tranquilos esto es lo que vamos a pretender a lo largo del debate y hacer un debate serio un debate de pancartas de sino un debate de subasta de ver quién da más un debate de ocurrencias

Voz 3 31:06 Señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario la banca Irene

Voz 1018 31:16 vamos a seguir al Congreso para contarles cómo están los ánimos a pocas horas para el pleno monográfico de mañana sobre pensiones pedido por el propio Rajoy que según Moncloa permitirá clarificar la estrategia del Gobierno para garantizar el sistema en Almería

Voz 29 31:28 gracias con más me gustaría de verdad porque se lo último Chema que baila como un todo y

Voz 2 31:36 que nos daba una girasoles Liga al pequeño Gabriel

Voz 1018 31:40 tras el general en la Catedral con el Reino agradecimiento de los padres del niño que por decisión judicial no será incinerado por si son necesarias nuevas pruebas falsas

Voz 30 31:56 sí

Voz 1018 32:03 el Tribunal de Estrasburgo condena a España por la sentencia que impuso quince años de cárcel eludible bajo multa dos manifestantes que en dos mil siete quemaron una foto de los Reyes Juan Carlos y Sofía Benet Angels es abogada

Voz 6 32:14 en aquellos casos en los que estén todavía en fase de recurso pues va a poder justificar una absolución en la instancia en la que esté pendiente en los casos que ya sean sentencias firmes Se va a poder plantear una revisión de esas sentencias a la vista de este precedente no esto no es la resolución de un caso concreto esto es una enmienda a la totalidad a la política criminal contra los derechos civiles del Estado español

Voz 0228 32:36 Martes trece de marzo Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes largas horas

Voz 1018 32:39 hemos en Estados Unidos Trump juega fuerza tendría destituido

Voz 0228 32:42 el secretario de Estado Rex Tillerson y les sustituye por el director de la CIA Mike Pompeo trampa además visita hoy por primera vez en la frontera con México para ver los prototipos del muro que quiere construir en esas piden otro nombre

Voz 0089 32:52 Esquerra exige a Junts per Catalunya que anuncie esta misma semana otro nombre como candidato o candidata a la investidura

Voz 0824 32:58 como presidente de la Generalitat Marta Rovira

Voz 31 33:00 qué nos hace falta para conformar activo que es una investidura efectiva ahora sólo es

Voz 0824 33:05 poner el nombre del candidato

Voz 31 33:08 todo para hacer una investidura efectiva

Voz 0228 33:10 se ratifican Francisco Granados niega la comisión que investiga la financiación del Partido Popular que fuera la mano derecha de Esperanza Aguirre e insisten en sus acusaciones contra ella contra Cifuentes a Ignacio González por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid

Voz 8 33:23 entiendo que se ratifica en lo que comento del juzgado hombre evidentemente llevaba un juzgado voy a colaborar con la justicia ya decir la verdad por lo tanto claro con la ratificó con todo lo que he hecho una fuga

Voz 1018 33:33 aviso de Amnistía Internacional esta organización Mena

Voz 0089 33:36 once aquí en España se están utilizando leyes para luchar contra el terrorismo de modo abusivo para coartar la libertad de expresión Esteban Beltrán presidente de Amnistía en España

Voz 32 33:44 nosotros entendemos perfectamente clarísimamente hoy mismo pueden sentirse humilladas pero nadie debería estar en la cárcel o corre riesgo de cárcel corre simplemente te a lo mejor en todo caso debería enfrentar una demanda por honor o lo que fuera

Voz 0228 33:56 pide explicación el gobierno de Rusia ha convocado al embajador del Reino Unido para expresarle su malestar después de que Theresa May apuntara a la responsabilidad de Rusia en el envenenamiento de un exespía de ese país y de su hija en suelo británico Serguéi Lavrov ministro ruso de Exteriores

Voz 0089 34:11 no aceptamos el ultimátum que nos ha dado Londres porque no nos han dado acceso a los materiales relativos a ese ataque queremos una investigación independiente en el atentado fallido el primer ministro de Palestina ha salido ileso después de que un artefacto ha explotado al paso de su convoy en Gaza a la Autoridad Nacional Palestina califica el hecho como un intento de asesinato decenas de datos

Voz 0228 34:32 en y ciento cincuenta y cinco personas han sido arrestadas por formar parte de una red que traficaba con ciudadanos chinos los cabecillas en la mayor parte de detenidos han sido localizados en Cataluña donde se obligaba a las víctimas a vivir hacinadas en varios pisos más

Voz 1018 34:44 consumo de cocaína Proyecto Hombre ha detectado

Voz 0089 34:46 el incremento en el uso de esta droga teme que los datos que han generado una alarma social en Estados Unidos se trasladen a Europa Luis Bono nato presidente de esta organización

Voz 33 34:55 Estados Unidos sí es una situación de alarma que es lo que suele ocurrir es que

Voz 0824 35:00 a continuación el país de Europa absurdas

Voz 33 35:02 circunstancia no teme un futuro si se produzca este aumento de consumo de heroína

Voz 34 35:15 no es para Donald Trump señor presidente de los Estados Unidos de americano decae otra vez el intento de elevar la edad mínima exigida para comprar armas de fuego su señoría ha sabido resistir el impacto emocional de las masacres y atenderlos patrióticos intereses de la Benemérita Asociación Nacional del Rifle tal vez sería el momento de que adoptaba medidas más audaces procedieran en sentido contrario rebajando esa edad legal a la del uso de razón como exige la iglesia para acceder a la primera Comunión el primer Rifle sería si el regalo más adecuado para unos niños que ya van vestidos de marineros

Voz 1018 35:54 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros Alicia Molina ha valido la técnica Isabel Quintana Juan Carlos Cala en la producción y María Manjavacas que nos va a contar cómo ha sido el acto central del Día Mundial sobre las enfermedades raras unos tres millones de personas sufren en nuestro país algún tipo de estas enfermedades y piden algo tan sencillo como investigación

Voz 0824 36:13 años sin diagnóstico enfermedades sin tratamiento poquísimas investigación porque son pocos los que tienen cada una de las siete mil enfermedades raras pero en conjunto tres millones de personas en España contando historias del enfermo del cuidador Enrique Recuero contar vacas

Voz 1018 36:27 mujer la despidieron años en paro sin cotizar

Voz 0824 36:29 dar por cuidar a su hija estará la historia personal pero en común todos hacían el mismo llamamiento en el acto que presidía la Reina

Voz 7 36:36 perdimos investigación por derecho no lo ven digamos las personas piden

Voz 35 36:41 ruegan implora que la investigación científica se potencie quise Foment que sea el motor de progreso general y que además ayude a que su vida mejor

Voz 0824 36:52 casi la mitad de los enfermos no tiene un tratamiento adecuado

Voz 0228 36:54 por falta de investigación tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:58 esta tarde todavía podremos disfrutar de muchos ratos de sol en la mayor parte del país con momentos de nubes eh

Voz 1552 37:04 lo que no serán demasiado activas algún chubasco aislado sobre

Voz 0978 37:06 todo en el Valle del Guadalquivir las temperaturas un poco más altas que ayer máximas cercanas a los quince grados en la mayor parte del país por encima de los veinte en la Comunidad Valenciana Murcia en la costa mediterránea de Andalucía así como en Canarias el viento a partir de esta noche se va a reforzar es que mañana llegan con Dios lo más significativo a partir de esta madrugada la lluvia volverá a ganar protagonismo en Galicia

Voz 1018 39:08 salvaron la papeleta difícil a pocas horas para la comparecencia de Rajoy a petición propia para informar en ningún pleno monográfico del Congreso sobre la situación de las pensiones Mar Ruiz qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes redes al apoyo de Ciudadanos la Mesa de la Cámara ha rechazado esa propuesta que antes apuntábamos de Unidos Podemos para que la revalorización futura eh no se limita al actual veinticinco por ciento sino que se haga en función de la subida real de la vida la función de PC

Voz 1441 39:31 si esa ley ni siquiera se podrá debatir en el Congreso porque el Gobierno la vetado aduciendo que implicaría un coste de dos mil ciento setenta y cinco millones este año y comprometería el déficit público también como decías porque una vez más el PP ha contado con el apoyo de Ciudadanos en la Mesa del Congreso para bloquear esa iniciativa el Gobierno no sólo ha vetado la subida sino que además ha bloqueado otra ley de Unidos Podemos que pedía un impuesto a los bancos para financiar servicios sociales y entre ellos esa hucha de las pensiones es el quinto veto del Ejecutivo de Rajoy a otras tantas le

Voz 0824 40:00 desde la oposición que pedían subir las pensiones

Voz 1441 40:02 en esta legislatura dos del PSOE dos de Unidos Podemos y una quinta auspiciada por los sindicatos y firmada por todos los grupos salvo Ciudadanos para la oposición esos vetos retratan con hechos y no con palabras la nula voluntad del Gobierno de subir las pensiones con el acuerdo tácito de ciudadanos echando mano José Antonio del único mecanismo a su alcance impedir que nada se vote en el Congreso porque es expondría

Voz 1018 40:23 a una derrota parlamentaria segura Unidos Podemos

Voz 1441 40:26 nos acaba de anunciar por cierto que pedirá a la Mesa de la Cámara la reconsideración de ese veto que llega en plena ola de las movilizaciones de los pensionistas en las calles

Voz 1018 40:34 en todo caso fuentes de Moncloa se subraya que Rajoy hoy no llevará al pleno de mañana nada que pueda parecer un golpe de efecto una ocurrencia de última hora sobre una cuestión tan importante que afecta recordamos a más de nueve millones de personas la idea de Rajoy es protagonizar un debate en profundidad en el que recordemos no habrá votación sobre el mayor reto que ahora mismo tiene planteado nuestro sistema del Estado del bienestar pregunta obligada con qué planteamientos acudirán a la Cámara los grupos de la oposición Adrián Prado

Voz 1552 40:59 el PSOE defenderá su propuesta de ligar la subida de las pensiones al IPC lo que supondría una revalorización del uno coma seis por ciento frente al cero coma veinticinco aprobado por el Gobierno Pedro Sánchez les recuerdo a Rajoy la fórmula para que

Voz 3 41:10 sí señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario la banca sida

Voz 1552 41:20 danos apuesta por un pacto de Estado y propone una rebaja del IRPF para las rentas más bajas lo que favorecería según los de Rivera el veintidós por ciento de los pensionistas su portavoz Juan Carlos Girauta cree que en el debate de mañana

Voz 0824 41:31 se debe centrar en la sostenibilidad persiste

Voz 1167 41:34 cómo vamos a hacer para que en un país donde las la medida de las pensiones está en mil setenta euros y la media de los salarios están mil ciento setenta euros como vamos a hacer para que esto sea sostenible

Voz 1552 41:45 la apuesta de Unidos Podemos sigue siendo revalorizar las pensiones según el IPC derogar el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida Irene Montero no espera nada de la intervención de Rajoy por estos motivos

Voz 0814 41:57 si consiguiésemos tener un gobierno en este país que no roba podríamos tener noventa mil millones disponibles para gastar dos mil en la actualización de las pensiones y todavía nos quedan ochenta y ocho mil millones para invertir en educación en sanidad en financiar las partidas de dependencia

Voz 1552 42:13 los nacionalistas lamenta que con el formato del debate será imposible llegar a acuerdos concretos la cadena

Voz 1018 42:20 se les informará generalizará mañana en directo todo lo que ocurra que ese pleno monográfico del Congreso sobre todo importante tras las movilizaciones de hace unas semanas que tendrán continuidad el próximo sábado la alianza de las feministas del ocho M Se suma esas demandas sociales entienden las mujeres que también sufren discriminación económica a la hora de cobra una pensión como consecuencia de una vida marcada por la exclusión o la brecha laboral hasta el punto de que sus cálculos reflejan que tres millones trescientas mil mujeres prefieren una presión por debajo de los setecientos euros al mes Mariola herido

Voz 0259 42:50 la brecha de las pensiones es del treinta y cuatro por ciento según el instituto BVA y un reciente informe de la UGT dice que el setenta por ciento de las mujeres pensionistas tres millones largos como dices cobran al mes menos de setecientos euros combatir esta desigualdad es uno de los objetivos que se han marcado para este mes de marzo los colectivos convocantes de la huelga feminista por eso van a apoyar la movilización del sábado a esa mírala

Voz 42 43:14 creemos que es necesario seguir trabajando en las calles por eso la Comisión el ocho de marzo está formada de forma plural por mujeres que tiene en diferentes situaciones y una de ellas es eh son mujeres pensionistas nos parece fundamental participar de las movilizaciones sociales que hay exigen que las pensiones para las mujeres sean justas

Voz 0259 43:39 mantener esa presión en la calle con las pensionistas ha sido uno de los acuerdos como decimos que tomaron anoche en una reunión las feministas para hacer balance y para hacer realidad las demandas del histórico ocho de marzo algo

Voz 1434 43:50 Tierno le van exigirá además en los

Voz 0259 43:53 estos generales del Estado la garantía de los doscientos millones de euros para financiar las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género

Voz 1018 44:01 a las dos retomamos escuchar la de Pedro Sánchez a propósito del debate sobre pensiones el líder socialista ha acudido esta mañana al Congreso presidió la reunión del grupo parlamentario socialista formado por ochenta y cuatro diputados diputada ayer ese encuentros es mucho más de una voz crítica con el funcionamiento del primer partido de la oposición Inma Carretero

Voz 0806 44:20 sí varios diputados del PSOE han afeado a Pedro Sánchez la gestión del grupo socialista por un lado la portavoz de Igualdad Ángeles Álvarez ha pedido más coordinación según aseguran a la SER fuentes presentes en la reunión la diputada ha lamentado que aunque el PSOE presente buenas iniciativas en materia de igualdad Se estén debatiendo las de otros grupos le ha replicado el Secretario General invitándole a no tener complejos con Podemos también ha sido crítico el diputado por Toledo José Miguel Camacho a su juicio el PSOE tendría que haber negociado por detrás para que el jueves no se debata sobre la prisión permanente revisable el andaluz José Juan Díaz Trillo ha urgido a explicar mejor la ruptura del pacto de Estado por la educación

Voz 1018 46:48 ostras de cariño de solidaridad recibidas tras la desaparición de la muerte de su hijo el pequeño Gabriel después del funeral oficiado en la catedral de Almería repleta de público de hombres de mujeres de niños que han querido despedir al pescaíto Radio Almería Javier Romero

Voz 0959 47:04 hasta el último adiós los padres del pequeño Gabriel sobre todo la madre Patricia Ramírez ya casi sin lágrimas ambos

Voz 1 47:10 el dar un ejemplo de entereza coraje incluso

Voz 0959 47:12 divida acababa el funeral y se acercaban a los medios de comunicación de nuevo Unidos nos volvían a dejar sin palabras

Voz 29 47:22 y la uruguaya es famosa cala de Tower

Voz 7 47:28 queremos feliz después de esto

Voz 0959 47:30 hay España tardarán mucho en olvidar lo sucedido el propio obispo de Almería González Montes en la sede valoraba así la actitud de los padres

Voz 33 47:38 una categoría moral muy grande y esto esto es muy importante no se trata de venganza hay que dejarlo en manos de la justicia