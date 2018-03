Hora 14 (14/03/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

les adelantó que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y plantearé también una mejora de las condiciones mínimas debido

Voz 1018 00:36 muy buenas tardes quitas a los catorce segundos perfilan la esencia de las cuatro horas de debate monográfico sobre pensiones en el Congreso Mariano Rajoy a su manera con esa intención de plantear una mejora de las mínimas y las de viudedad siempre que haya presupuestos claro en esa línea sí ha sido algo más preciso al responder a la diputada de Coalición Canaria Ana ahora más de parece razonable que las más bajas suban según el IPC

Voz 1487 00:59 parto uno parece razonable lo que has dicho la señora Oramas a favor del IPC al menos los más bajos me he referido a en intervención cambiemos a ese comentario que ha hecho la señora Oramas

Voz 1018 01:14 ya en los pasillos Rajoy ha optado por el silencio cuando los periodistas le han intentado

Voz 0426 01:19 en conseguir el calificase los apuros

Voz 1018 01:21 pues que realizó en la tribuna donde admitió que la carta de la ministra de Empleo Fátima Báñez vendiendo las bondades de la subida del cero veinticinco no fue la mejor

Voz 1487 01:30 es verdad que la carta que sea remitido a los pensionistas españoles pues es una carta que el de hubiera gustado recibirlo lo entiendo entiendo perfectamente y puedo entender en qué posición o qué sentirían las personas que lo recibieron

Voz 1018 01:47 salvo el PP lógicamente Ciudadanos Partido que negocia con el Gobierno los presupuestos al resto de grupos reprocharon al presidente su acritud ante los nueve millones y medio de pensionistas de nuestro país escuchamos a Margarita Robles Paul Iglesias Albert Rivera PSOE Podemos Ciudadanos

Voz 3 02:00 que usted les venga ahora a decir que sí

Voz 4 02:03 va a subir las pensiones mínimas Perón cuando todos señor Rajoy

Voz 0202 02:06 dígame usted por qué no ha dicho nada

Voz 4 02:09 le pedimos respeto a los pensionistas

Voz 1340 02:12 ustedes dicen no hay dinero no hay dinero para hacer algo distinto a lo que estamos haciendo bueno no es cierto que ustedes se han gastado dos mil millones de euros de los españoles en rescatar a las autopistas exactamente el dinero que habría costado revalorizar este año las pensiones claro que hay Ciudadanos señor Rajoy va a ayudar a este Gobierno esta tarde para su ustedes son valientes y hablamos de reformas de futuro simplemente vamos a pelearnos por subir un euro o cinco euros o jugar con la dignidad de los pensionistas no cuenten con nosotros

Voz 5 02:48 a ustedes les jo qué estado de esquí

Voz 6 02:56 estoy everything Qingdao verdad y un indemnice y el que varía

Voz 1018 03:01 esta vez lleguen a su país natal Gran Bretaña en Rusia en Japón en Irán en Francia en todo el mundo se recuerda a este Hawking fallecido su casa de Cambridge a los setenta y seis años reconocido por todos pero sin que la Academia Sueca haya tenido tiempo para concederle el Premio Nobel de Física fue capaz de hacer Sender por ejemplo qué es ante los agujeros negros deshielo contó de la SER en una entrevista

Voz 7 03:32 el y que su tamaño es igual a un cuarto de la día de su horizonte el unidades fundamentales

Voz 1018 03:39 desde Gran Bretaña tenemos por cierto una información de última hora el Gobierno de Londres anuncia la próxima expulsión de varios diplomáticos rusos tras el escándalo del envenenamiento de un ex espía Begoña Arce

Voz 0273 03:49 el Reino Unido responde a Rusia con el incidente de sol cubrir con la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos según acaba de anunciar la primera ministra Theresa May en la Cámara de los Comunes será la mayor expulsión de este tipo en los últimos treinta años los expulsados son diplomáticos que trabajan en la son

Voz 1915 04:04 ahora como agentes del servicio de inteligencia según May

Voz 0273 04:07 tienen una semana para dejar el país el Gobierno estudiará también nueva legislación para proteger al Reino Unido de las actividades del Estado hostil que Rusia además considerará nueva legislación anti espionaje e incrementará los controles de los rusos que viajen al Reino Unido con vuelos fronteras y mercancías

Voz 1018 04:26 en la crónica de este miércoles los deja también el anuncio de una despedida una de las actrices más queridas más reconocida de nuestro país Concha Velasco anuncia que se retira

Voz 0426 04:35 el funeral es una obra con la que yo pienso que me voy a despedir Ivo serían esta chica se ha vuelto tonta la vallisoletana de repente es como un torero que se corta la coleta y luego vuelve no yo tengo setenta y ocho años la última obra de teatro que he hecho me ha producido muchas satisfacciones muchos premios se rockera

Voz 1018 04:58 en Valladolid además desde hace ahora declara

Voz 0202 05:00 ante el juez la autora confesa del crimen de Gabriel Ana Patricia Quezada reconoció a los investigadores que golpeó al niño con la parte roma de un hacha y luego lo asfixió

Voz 0824 05:08 lo cuenta en la SER el ex gerente de una empresa encargada de la organización de eventos Walter Music va admitir esta tarde ante la Audiencia Nacional que pagó actos electorales del PP a cambio de adjudicaciones Save the Children denuncia que le

Voz 0202 05:19 migración irregular aparece como una amenaza en el temario de la defensa de España una asignatura que los

Voz 1018 05:24 ministerios de Educación y Defensa estudian incluir en primaria

Voz 0824 05:27 Angela Merkel inicia este miércoles su cuarto y último mandato como canciller alemana poco después de jurar el cargo ha comunicado que su primera visita oficial como ya es tradicional será este viernes a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron

Voz 0202 05:38 consejo de administración de la radio televisión murciana se reúne esta tarde de urgencia para analizar el futuro de uno de sus directivos quién publicó un artículo haciéndose pasar por su perro trufado de comentarios machistas sobre las presentadoras del ente público

Voz 1018 05:51 dos y casi seis minutos

en la Cadena SER Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 8 06:00 no

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 06:21 buenas tardes la Guardia Civil descarta cualquier relación entre los dos supuestos intentos de secuestro de dos niños a las puertas de sus colegios el primero la semana pasada en Las Rozas el segundo ayer mismo en Pinto los investigadores dan veracidad a los testimonios de los chicos fueron abordados por alguien pero no confirman siquiera que efectivamente se tratará de intento de secuestro las investigaciones están en marcha se ha ordenado a las fuerzas de seguridad que refuercen la vigilancia en los colegios pero la delegada del Gobierno lanza este mensaje de tranquilidad

Voz 1340 06:50 yo creo que de no estar vigilantes pero tampoco de muerte llevar las cosas más allá yo creo que nos los éxitos de esta el cimiento de los delitos que tiene como resultado la Guardia Civil y la Policía Nacional nos estén que dar la tranquilidad necesaria para pues extremando las precauciones no está preocupado

Voz 1434 07:06 la Inspección de la Consejería de Educación ha acudido también esta mañana al colegio de Pinto la Consejería de Sanidad admite que el contagio de malaria de esa bebé en el Hospital de Móstoles se produjo de dentro del propio centro en la misma planta avión pequeño ingresado con esa enfermedad lo que sigue sin explicar es cómo pudo llegar a producirse ese contagio Juan Martínez es el director general de Salud Pública

Voz 2 07:31 hay que elegir lo que el caso

Voz 10 07:33 lo de malaria recientemente notificado es de adquisición hospitalaria al partido del contagio con otro paciente no es un caso importado y no procede de medicamentos fusiones ni por supuesto de picaduras de nosotros

Voz 1434 07:46 la segunda entrega de la declaración de José Luis Huerta ante el juez del caso Púnica va a ser a partir de las cuatro de esta tarde pero según ha sabido la SER el gerente de hoy Termibus si va a confesar que pagó mítines al Partido Popular de Madrid a cambio de la adjudicación de contratos de fiestas en los municipios de la Comunidad y no sólo eso también pagaba actos personales como la comunión del hijo de la entonces alcaldesa del Partido Popular de Algete cuando fue a cobrarlo según cuenta le dijeron que no

Voz 1018 08:12 porque ya alegaban bastante

Voz 1434 08:14 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0978 08:18 el noventa por ciento de los investigadores en fundaciones Biomédicas de Madrid tiene contratos temporales es uno de los datos de un informe de Comisiones Obreras que denuncia que la Consejería de Sanidad está impidiendo la negociación de un nuevo convenio que mejore sus condiciones

Voz 1915 08:31 la oposición en la Asamblea pidió una comisión de investigación sobre el amianto en el Metro PSOE Podemos y Ciudadanos han registrado una solicitud en la Cámara y exigen al Gobierno que asuma responsabilidades políticas

Voz 1081 08:41 Teatralia el Festival Internacional de Artes Escénicas

Voz 0978 08:43 para niños y jóvenes se celebrará entre el seis y el veintinueve de abril esta mañana se ha presentado el programa que además de teatro tiene talleres danza música a cargo de compañías de una decena de países este año además llevará funciones a los colegios de la región

Voz 1915 08:56 en deportes el Atlético de Madrid ya está en Moscú donde mañana disputará el partido de vuelta de los octavos de la Europa League con ventaja de tres cero de la ida y en baloncesto el Real Madrid ganaba ayer en Milán setenta y siete ochenta y ocho en la jornada veintiséis de la Euroliga

Voz 1434 09:16 información del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes a esta hora normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar de la red principal de la Secundaria tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a la capital ni de entrada ni de salida eso sí desde la Dirección General de Tráfico les informamos estamos en alerta amarilla por rachas fuertes de lluvia y viento en toda la Comunidad así que una vez más les insistimos modere la velocidad y extremen la precaución al volante en sus desplazamiento conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez como está el tráfico en las calles de la capital hola buenas tardes

Voz 11 09:52 complicado sobre todo en zonas céntricas en el área de la Gran Vía o tráfico lento de forma intermitente en los aledaños a la plaza de Colón Paseo de recoge

Voz 1434 10:00 estos yo aumenta además en vías que con

Voz 11 10:02 han con la periferia a través de la calle prolongación de O'Donnell Doctor Esquerdo también en los accesos a la avenida de América hay comienzan a reponerse los vehículos precisamente en la zona norte de las rondas en el elevado de Raimundo Fernández Villaverde en la conexión con Joaquín Costa donde recordamos Se mantiene cortado el túnel de República Argentina en sentido Francisco Silvela en la M30 el tráfico algo más lentos localizó en la zona de ventas en sentido sur y en la parte sur de la autovía las proximidades al Puente de Vallecas con un pequeño estrechamiento de calzada

Voz 1434 10:32 doce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:37 buenas tardes a medida que pasen las horas la lluvia irá ganando intensidad en toda la Comunidad bajará la cota de nieve en la sierra hasta unos mil quinientos metros de altura la tarde se presenta con temperaturas muy bajas ahora estamos por encima de los diez grados en la mayor parte de poblaciones pero con viento cada vez más fuerte alguna racha por ejemplo en el área metropolitana puede superar los sesenta kilómetros por hora este viento junto con la lluvia dará lugar a una sensación de ambiente frío en las próximas jornadas ira lloviendo con pausas incluso momentos de sol y temperaturas que poco a poco irán

Voz 1434 11:08 cuando están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido y la producción de Teresa Rubio

Cristina matado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:45 la Guardia Civil está investigando los dos supuestos caso los de intento de secuestro de dos niños a las puertas de sus colegios el primero se lo contamos la semana pasada ocurrió el jueves en Las Rozas cuando el chico de catorce años llegaba al centro en el que estudia en la urbanización Molino de la Hoz el segundo fue ayer mismo en Pinto los padres de este niño que tiene doce años ya han presentado una denuncia vamos antes de nada contarles lo que se sabe de lo que supuestamente pasó en este segundo caso SER Madrid Sur Víctor Rodríguez la Policía Local de Pino

Voz 0089 13:13 la Guardia Civil investigan este intento de secuestro producido la salida de las clases en los alrededores del colegio Europa a las dos de la tarde de este martes según un comunicado del propio centro educativo el presunto autor es un hombre de raza blanca cabello rubio con barba de complexión fuerte Icon acento aunque no han especificado de qué tipo vestía cazadora negra chándal y zapatillas de deporte desde el Ayuntamiento de Pinto el concejal de Seguridad Raúl Sánchez considera que es un hecho aislado

Voz 1552 13:36 el presunto autor no era profesional ya que el niños

Voz 0089 13:39 en liberó por sus propios medios según el AMPA fue encontrado poco después en un parque a unos trescientos metros del centro

Voz 16 13:44 yo lo único que tengo claro es que quién lo quién a lo que sucede ayer no debía ser un profesional porque el chico consiguió zafarse por sus propios medios ese lo llevaban al dando estaba ya bastante distanciado con su cuando se marchó no no da la sensación de que fuera una banda organizada ni muchísimo menos

Voz 0089 14:04 sería el segundo intento de secuestro en apenas una semana en la Comunidad de Madrid después del caso registrado hace unos días en Las Rozas

Voz 1434 14:10 los investigadores han dado credibilidad al testimonio de los chicos tanto a este de Pinto como al de Las Rozas pero no confirman por ahora que se trate de un intento de secuestro si descartan ya que uno y otro caso estén relacionados dicen que no tiene nada que ver aun así por extremar las precauciones la Delegación del Gobierno no Alfonso Ojea ha ordenado reforzar la seguridad a las puertas de los centros

Voz 0089 14:32 en efecto dos intentos de rapto que no tienen nada que ver entre sí las declaraciones de ambos menores ante los agentes de la Guardia Civil han aportado un dato fundamental el presunto autor no es el mismo son individuos completamente diferentes en los hechos de Las Rozas aparece una furgoneta roja y un hombre en Pinto el sospechoso llega se va andando de creación que ha hecho el menor de nombre de Pinto es muy precisa la raza blanca cabello rubio barba también complexión fuerte nada que ver con el individuo de Las Rozas según los funcionarios de la seguridad del Estado eso sí los agentes de la Policía Judicial que han asumido ambos casos dan credibilidad a estas denuncias la delegada del Gobierno Concepción Dancausa ha señalado que se va a reforzar la presencia de la policía en los colegios de la región pero ante todo ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los padres

Voz 1434 15:18 la Guardia Civil está investigando

Voz 0390 15:21 en estos supuestos delitos de secuestro eh yo lo que quiero es mandar un mensaje de tranquilidad a las familias en el sentido que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del ese daba indicaciones para que refuercen la presencia de las patrullas en los colegios tanto la salida como la de entrada también estoy segura de que las policías municipales ante este escasos estas denuncias vana a reforzar también esa presencia

Voz 0089 15:46 las imágenes que han recogido las cámaras de televisión por circuito cerrado situadas en ambas localidades están siendo analizadas tanto en las horas de los sin techo intentos de rapto como antes y después de los hechos en las grabaciones de las Rozas Se busca una furgoneta roja en Pinto a un varón Rubio nada de grupos organizados ni de redes criminales la inspección de la Consejería

Voz 1434 16:07 educación ha visitado esta mañana el centro de Pinto aunque en lo que ocurre de puertas para fuera tiene poco o ningún margen de maniobra es competencia de la Policía de los ayuntamientos en cualquier caso fuentes de Educación nos aseguran que hay total disposición a colaborar en lo que sea necesario con esta vigilancia las familias por su parte admiten que están algo preocupadas la FAPA Giner de los Ríos la principal federación de asociaciones de padres de alumnos de la región aplaude que se refuerce la vigilancia

Voz 17 16:34 parece bien cualquier iniciativa que tranquiliza a las familias porque es cierto que se está creando cierta alarma entre las asociaciones de padres y madres nosotros siempre hemos apostado por los caminos seguros a los centros escolares de tal manera que podamos trabajar la autonomía del niño suscita así venidas desde el centro escolar hasta su casa por lotes fundamental poner todos los medios para que esto sea una realidad en estos casos concretos que han aparecido recientemente confiamos en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y que se resuelva este problema con la mayor diligencia posible

Voz 1434 17:08 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 18 17:12 Madrid

Voz 1434 17:16 la Consejería de Sanidad ha admitido que el contar creo de una bebé por malaria hace menos de un mes en el hospital de Móstoles se produjo en el mismo centro donde se estaba tratando también en esa misma planta a un niño que ya tenía esa enfermedad lo que sigue sin aclarar es cómo pudo producirse el contagio dicen además que les va a ser muy complicado de narró Teresa Ruiz el caso resultaba chocante porque ni la cría ni sus padres habían viajado al extranjero y por tanto se trataba de un contagio autóctono se notificó el veintisiete de febrero y se abrió una investigación que aunque no ha podido determinar como dices ni el mecanismo ni el momento de la transmisión si concluye que la menor se contagió por otro ni aunque se encontraba hospitalizado con malaria en la misma planta Se descarta por tanto que la transmisión se produjera por transfusión de sangre o por picadura de mosquitos en el entorno de la bebe Juan Martínez es el director general de Salud Pública

Voz 10 18:06 es cierto que esos casos retrovisor Calabria por lo tanto eh nos reafirma en la relación de los protocolos actualizados para prevención de enfermedades transmisibles así como en la reacción de la primera normativa regional sobre seguridad del paciente de implantación en el año

Voz 1018 18:23 ambos pacientes encuentran en su domicilio restó

Voz 1434 18:25 decido sin con curación completa dice el comunicado enviado por la consejería que el Servicio Madrileño de Salud asume la responsabilidad de este excepcional incidente

Voz 19 18:37 kilómetros tienes que hacer para vender tu coche fue pero ya móvil está en el centro de Madrid Nuria móvil te lo compra al momento ya al contado nadie pagará más seguro ganas tiempo y primero si vendes tu coche hoy Penya móvil operación hecha y dinero en su cuenta ya móvil compra tu coche Moreno

Voz 20 18:56 el grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid Ahmed al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 9 19:19 con Real es mejor IT verán más joven ahora además de cuidar tus ojos rejuvenecer

Voz 13 19:24 pero con un nuevo servicio de medicina estética facial tratamientos para anchas y jefes difusas foto rejuvenecimiento para mejorar en toneladas

Voz 9 19:31 de tu piel y unidad láser para marcas de le matriz real visión novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto

Voz 21 19:40 qué es la diferencia entre lo que he esperado a recibir y lo que recibes en cualquier central sabemos que es la Caritat y la cuidamos para que siempre obtenga su una experiencia Quality un servicio Quality en tecnología precio y financiación Duke personal Quality busca tu clínica en clínicas Qualifica en tal punto com o en el novecientos ochocientos veintiuno

Voz 9 19:59 sus hirientes cuarenta y seis Quality Center

Voz 22 20:03 hola soy Pepón Nieto y invito a ver la comedia de las mentiras tras el éxito y las carcajadas en el último Festival de Mérida llegamos al teatro de La Latina espero junto a María Barranco Paco TOWS y Angy Fernández del catorce de marzo al seis de mayo la comedia de las mentiras de la vas a perder

Voz 23 20:20 para MMT Seguros tu coche moto o casa es importante pero lo primero es tú y los tuyos por eso nuestra seguro se llaman el seguro de César de Sara de Ramón porque con nosotros nunca será su número de póliza siempre serás Pedro Manolo Laura Pena nuestras oficinas o entra en MMT Seguros punto es seguros de persona a persona

Voz 24 20:44 claro esta has ido ya boli

Voz 25 20:48 los fondo estará Mika Harrods tu carro no lo sé pero los jueces están en el rincón asturianos dos de la calle de bici el veintiséis teléfono noventa y uno cinco treinta ochenta y nueve sesenta y ocho la mejor carne de Boyle de Madrid sí que no te ven vaca Borbó

Voz 26 21:02 en la Ciudad del Automóvil de Leganés celebra su duodécima semana

Voz 13 21:08 agradecer tu confianza durante todos estos años si compras un coche nuevo o usado entre el uno y el veinticuatro de marzo es participar en el sorteo de un fabuloso viaje viene a la Ciudad del Automóvil de Leganés y con tus sueños más información en la web Ciudad el automóvil punto eh

Voz 9 21:25 pues este fin de me voy a relajar en cinco es no sé cómo lo haces muy fácil con los que jordana

Voz 27 21:33 la pena hipermercado Leclerc nadie

Voz 2 21:36 como nosotros defiende tu ahorro sólo en el empleo

Voz 27 21:38 vuelven los superpoderes de compra para Ci

Voz 14 21:42 nosotros hemos contratado tempo Happy de Endesa nosotros ahora pagamos menos malo y nosotros elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos alegran a nosotros ya hay más de doscientos

mil labor instante en Xàtiva como en estratos llama aquí prueba tempo Happy ver condiciones de la oferta de este tipo Fathi punto com Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 22:08 el juez del caso Púnica va a tomar declaración a partir de las cuatro de esta tarde al gerente de José Luis Huerta empresa que se dedica a la organización de eventos según ha sabido la SER Huerta va a confesar que pagó mítines al Partido Popular de Madrid a cambio de la adjudicación de contratos de fiestas en los municipios de la región la informaciones de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 22:28 es José Luis Huerta es gerente de una de las empresas clave en la financiación ilegal del PP a cuenta de la Púnica quién va a confesar esta tarde ante el juez Manuel García Castellón que pago mítines al Partido Popular de Madrid a cambio de la adjudicación pública de contratos de fiestas en los municipios los actos de los que va a hablar Huerta son no de las elecciones en las municipales de dos mil siete y también en las generales de dos mil ocho incluido mitin de Rodrigo Rato en la localidad de Algete también un acto en dos mil nueve Precisamente sobre este municipio Algete va a afirmar además José Luis Huerta que pagó los gastos de la comunión del hijo de la alcaldesa del partido

Voz 14 23:04 Pilar Inmaculada Juárez por un total de

Voz 1552 23:06 en un mil euros cuando los fue a cobrar el empresario asegura que su teniente de alcalde David Herguido le dijo que bastante le daban ya que se diera por pagado erguido en la actualidad asesor del portavoz del PP en la capital también era quién le encargaba los mítines según su confesión

Voz 1434 23:21 Podemos Partido Socialista y Ciudadanos ya han registrado en la Asamblea la petición de creación de una comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el Metro como pronto los trabajos primero además se tiene que aprobar esta petición aunque cuenta con la mayoría necesaria como pronto decíamos los trabajos podrán empezar en junio cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 23:42 tal buenas tardes la propuesta ya está hecha sólo queda como decías que la mesa el apruebe busco un hueco esta comisión que iría en Pale en paralelo a la investigación abierta por la Fiscalía Leire de podemos extraer a los máximos responsables de Metro de los últimos catorce años lo avanzaba Alberto Oliver

Voz 28 23:57 para empezar tendrían que pasar por ahí todos los consejeros delegados de metro desde el año dos mil tres

Voz 0089 24:01 cuando Metro hace el primer informe anunciando

Voz 28 24:04 los entrenamientos tanto en estaciones como en convoyes

Voz 0861 24:06 hemos denuncia que Metro ha ocultado la gravedad de la miento de forma deliberada desde ciudadanos opinan lo mismo Juan Rubio defiende que esta comisión servirá para derribar la opacidad de metro hizo gravísima falta de información

Voz 7 24:18 honestamente tenemos que decir que no podemos fiarnos de la información que recibimos

Voz 0861 24:23 han sido muchas cosas como por ejemplo la venta de trenes con amianto a Buenos Aires que también se tratará en esta comisión es socialista de Nervión di habla abiertamente de negligencia política y no sólo pide la dimisión de Borja Carabante

Voz 29 24:35 el señor Carabantes el señuelo que nos está poniendo

Voz 0089 24:38 el Gobierno de Cristina Cifuentes para tapar su

Voz 29 24:40 vergüenzas hay más responsables

Voz 0861 24:43 Daniel Biondi extiende esa negligencia a los gobiernos de Aguirre González Cifuentes esta comisión echará a andar sin el apoyo del PP su portavoz Enrique Ossorio cree que el tripartito de la oposición sólo busca el ruido

Voz 30 24:56 ya en la propia exposición de motivos de el esquí

Voz 1434 24:59 quitó se planteó con la culpabilidad absoluto

Voz 30 25:01 a de de Metro en esta materia Osorio

Voz 0861 25:04 pero echado la oposición que quieran activar esta comisión sin haber esperado a la comparecencia de la consejera de Transportes prevista para mañana en el pleno

Voz 1434 25:13 dice lo venimos contando esta mañana la empresa Dragados ha comenzado ya a reparar los túneles que se habían cerrado al tráfico en la capital debido a filtraciones de agua estos últimos días el Ayuntamiento confía en que algunos de ellos puedan reabrirse esta misma semana Felipe Serrano los trabajos de reparto

Voz 0622 25:28 es una han comenzado en los túneles con mayor incidencia sobre la movilidad como Plaza de Castilla Pío XII oso Ángela de la Cruz el gobierno municipal confía en que salvo nuevas incidencias a partir de esta semana se puedan ir abriendo de forma progresiva Rita Maestre Porta

Voz 1434 25:41 voz por parte de la empresa adjudicataria bueno este cambio actitud se va concretando en hechos y fehacientes irreales que se pueden concretar y que van a ser positivos como digo se abrirán Plaza de Castilla y Sor Ángela de la Cruz esta misma semana en cuanto al túnel de Pío XII que también es un importante canal de movilidad en la ciudad de Madrid se abrirá el tubo sur al tráfico la semana que viene

Voz 0622 26:03 la concejala socialista Mercedes González que viene alertando de este asunto desde hace meses acusa al Gobierno de Carmena de haber

Voz 1434 26:09 tú a dúo con muy poca diligencia han tardado en reaccionar no han puesto ni un solo sancionador durante este tiempo ya han empezado a cerrar túneles cuando hacía aguas este contrato de la pasividad que ustedes dice el hacia Dragados es exactamente idéntica a la pasividad que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid en ese problema

Voz 0622 26:25 Dragados que pudo frenar en los tribunales el secuestro de la concesión no va a conseguir esquivar las sanciones de momento la empresa se enfrenta a sendos expedientes que pueden acabar en penalizaciones por importe de novecientos mil euros

Voz 1434 26:36 el noventa por ciento de los trabajadores de las fundaciones de investigación biomédica que dependen del Gobierno regional tiene contratos temporales lo denuncia Comisiones Obreras que anunciado movilizaciones la primera mañana mismo ante dicen los reiterados incumplimientos de la comunidad que sigue sin mejorar la situación de sus investigadores Saras

Voz 1315 26:55 los investigadores llevan años desde enero de dos mil dieciséis intentando negociar soluciones y denunciando la precariedad de sus condiciones hay más de mil doscientos investigadores y técnicos sólo ciento setenta y cuatro tienen contratos indefinidos Rosa María acordado es la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO

Voz 31 27:10 no nos explicamos cómo la Comunidad de Madrid tan preocupada en atraídos detener el talento

Voz 1434 27:16 se trata a sus investigadores

Voz 31 27:18 así es verdad que en todos estos tres años hemos tenido interlocución con la Consejería de Sanidad y que ha habido en momentos en los que se ha llegado a compromisos que precisamente por su incumplimiento es por lo que ahora mismo estamos aquí

Voz 1315 27:34 piden una financiación estable para las fundaciones que se establezca una carrera investigadora y sobre todo un convenio colectivo dicen que la Consejería de Sanidad no hace más que impedir que se inicien las negociaciones para ese convenio que sin él todos los avances que se haga no sirven para nada mañana se concentrarán en Sol a la una de la tarde

Voz 32 27:55 Elio hotel musical que es el gran éxito de la temporada en Madrid con una puesta en escena deslumbrante y una historia llena de emoción Billy Elliot es la obra maestra que conquistara tu corazón

Voz 33 28:09 MR entradas punto com Sporting les entradas punto com

Voz 2 28:12 ya ocultas

Voz 34 28:17 ha vuelto

Voz 2 28:17 sí

Voz 13 28:18 cada gran Feria del Vehículo de Ocasión en ocasión más de dos mil coches con descuentos y ahorro de hasta seis mil euros la única feria en la que todos los coches tienen descuento sólo del ocho al veintiuno de marzo ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba en ocasión plus punto com

Voz 2 28:35 hora catorce los deportes

Voz 35 28:42 Paco Hernández buenas tardes qué tal buenas tardes el Atlético de Madrid ya está desde ayer por la noche en Rusia el conjunto rojiblanco afronta mañana a partir de las cinco de la tarde el partido de vuelta de octavos de final de la Europa League ante el Spartak de Moscú la eliminatoria está tres a cero a favor del Atlético pero Simeone no se fía

Voz 4 28:58 la verdad es lo que más me preocupa es el pensamiento general alrededor de todo piense que puede ser un partido accesible que el partido está terminado que el partido no tiene la importancia que tiene Amin acostumbrado de Chiquito que uno le daba valor a las cosas como la vive si nosotros la vivimos desde dentro como lo estamos viviendo con entusiasmo con

Voz 14 29:18 Black es duda para el partido se quedaron en Madrid Savic

Voz 35 29:21 de Costa y Kevin Gameiro en el Real Madrid Luka Modric y Gareth Bale no se ha ejercitado hoy con el resto del equipo hicieron trabajo al margen mientras que el resto de la plantilla prepara el partido de este fin de semana ante el Girona

Voz 1434 29:33 doce grados ahora mismo en el centro de la capital nosotros nos marchamos les esperamos esta tarde como siempre en La Ventana de Madrid hoy nos visita la consejera de Hacienda Engracia Hidalgo a partir de las siete y veinte como cada tarde que lo disfruten hasta luego

Voz 1018 30:00 son las dos y media de la tarde la una y media en Canal

Voz 2 30:03 las hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 la mejora de las pensiones mínimas y de viudedad condicionado a que haya presupuestos aunque finalmente Ciudadanos PNV y Coalición Canaria respalden las cuentas públicas el Gobierno presentará previsiblemente el viernes previo a Semana Santa tal vez por eso porque necesita

Voz 1434 30:32 todos los votos posibles Rajoy ha

Voz 1018 30:34 dado de razonable la idea de la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas de que las pensiones mínimas dicen según el IPC pero tampoco ha ido más lejos y tal vez ese es el motivo por el que los portavoces de PSOE y Podemos le han pedido respeto ciudadano sigue en una línea de distancia hay colaboración simultáneas con el Gobierno

Voz 1487 30:52 ya les adelanto que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas

Voz 36 31:01 aquí para familias plantearé también una mejora

Voz 4 31:04 de las pensiones mínimas de viudedad respeta señor Rajoy le pedimos respeto a los pensionistas más respeto más respeto

Voz 37 31:15 alos madres y padres a las abuelas la abuela

Voz 1340 31:18 que trajeron la democracia metido al Gobierno en vez de caer en el inmovilismo en el conformismo o incluso la euforia seamos más realistas conectaremos con buena parte de la ciudadanía que cree que las pensiones tiene que ser dignas

hora catorce

Voz 1018 31:39 el Gobierno creen que Rajoy le ha salido bien el debate que la aprobación de los presupuestos queda desde hoy algo más despejada seguida subrayar como los pasajes más significativos de esta larga sesión en el palacio de la Carrera de San Jerónimo de la que sin duda han estado pendientes buena parte de los nueve millones de pensionistas de nuestro país el otro asunto del día tienen nombre propio

Voz 2 32:00 el acto estuvo

Voz 1018 32:03 Almogía ya les dije hockey el astrofísico o más conocido del mundo que ha muerto hoy a los setenta y seis años a los que pudo llegar gracias a su lucha tenaz contra el él a su fallecimiento recorre todos los lugares del mundo sobre todo su país Gran Bretaña donde además tenemos una noticia que sin duda tiene especial relieve Antonio Isabel Quintana buenas tardes buenas malas Gareth es que ya hay respuesta Antonio al escándalo de los espías si la primera

Voz 0824 32:29 dentro del Reino Unido a cabo denunciar la mayor de expulsión de diplomáticos extranjeros de ese país en treinta

Voz 2 32:33 años nada expresado Sanchis Troy

Voz 14 32:38 pésame han anunciado en el Parlamento que XXIII diplomáticos rusos tienen una semana para abandonar el Reino Unido después del envenenamiento en ese país de un ex espía ruso de su hija al nuevo mando

Voz 0824 32:47 Angela Merkel ha logrado el apoyo suficiente para volver a ser nombrada canciller

Voz 0202 32:55 ya accidente este Mehdi Baala así confirmaba que aceptaba el cargo

Voz 0824 32:59 la fórmula utilizada en el parlamento germano para que se inicie su mandato el viernes se reúne con el presidente de Francia en el primer viaje de su cuarto mandato más compromiso del PSOE acusa a Rajoy de no ser creíble cuando habla de medidas para favorecer la igualdad de hombres y mujeres cruce de mensajes en el Congreso entre Margarita Robles y Mariano

Voz 38 33:14 creen que entrañan las mujeres de este país con un lazo cree que las engaña él lazo póngase lo pero Pangos heló al BOE

Voz 1487 33:21 el lazo me lo quite las señoras Raines no dejará de criticarme

Voz 0824 33:26 racismo en las aulas Children denuncia que en el borrador de la asignatura en el que trabajan los ministerios de Defensa y Educación para introducir la defensa de España como materia de estudio Se trata la inmigración irregular como una amenaza

Voz 10 33:38 para nosotros es un error contemplar los flujo migratorio como una amenaza va en contra de los valores de acogida

Voz 14 33:45 pues que entendemos debe elegir tema educativo

Voz 0824 33:48 a disposición judicial declara ante el juez la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz que han pasado la noche en dependencias de la Guardia Civil a Gabriel será recordado y también en el Congreso

Voz 1487 33:56 trasladar todo mi cariño a sus padres felicitar a la Guardia Civil y a todas las personas que han colaborado en la solución de este caso descanse en paz

Voz 0824 34:07 confesara según ha sabido la ser el propietario de la empresa Winter Music José Luis Huerta va a reconocer esta tarde ante el juez del caso Púnica que pago actos electorales entre ellos uno de Rodrigo Rato a cambio de quince si sigue en su puesto en la dirección de la televisión pública de Murcia mantiene su puesto al jefe de control después de que escribiera un artículo lleno de comentarios machistas sobre las presentadoras de la cadena Fernando López Miras presidente regional

Voz 0089 34:28 cierres totalmente improcedentes injustificables ya los que la saga la de la escribas que no puede ni siquiera pensar la denuncia con

Voz 1018 34:36 otras grandes empresas el ministro del Interior de Francia anunció

Voz 0089 34:39 pero hoy que el Gobierno va a denunciar a Google y Apple por prácticas comerciales abusivas Bruno Le Maire

Voz 14 34:44 Sun Kissoufim mil habrá una sanción que se cifra en millones de euros porque mi responsabilidad es ser garante del orden público económico hay reglas hay justicia y deben ser respetadas Industries el aspecto

Voz 39 34:57 el telegrama Miguel Ángel Aguilar José Antonio el telegrama es para Angela Merkel señora Canciller de Alemania su reelección esta mañana se ha producido con el voto favorable de trescientos sesenta y cuatro diputados treinta y cinco menos de los efectivos que suma la gran coalición nueve más del mínimo de trescientos cincuenta y cinco necesarios tras los doce años cumplidos al frente del Gobierno de Berlín y ciento setenta y un días de negociaciones con los socialdemócratas canciller será la esperaba con urgencia en Bruselas porque conforme a su llamamiento de mayo es inaplazable que los socios de la Unión Europea tomen las riendas de su destino visto que con Trump se ha terminado la garantía norteamericana agrupe monos todos adelante

Voz 1018 35:48 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros la llegada de un nuevo temporal está dictó con nombre femenino Giselle Serota ya prácticamente en toda España Jordi Carbó

Voz 1081 35:55 después de más de sesenta

Voz 0978 35:57 durante toda la tarde la lluvia va a descargar en Galicia Castilla León Castilla La Mancha Extremadura la Comunidad de Madrid

Voz 1434 36:03 gran parte de Andalucía sobretodo

Voz 0978 36:05 la zona del Valle del Guadalquivir así como la ibérica en los Pirineos ya avanzada la tarde con nieve a partir de unos mil quinientos metros de altura en las montañas del norte de la península a esto hay que añadir el viento que supera cada vez más fuerte del sur suroeste acentuando la sensación de frío en el Cantábrico más sol poca agua máximas alrededor de los quince grados en Canarias y el Mediterráneo también sol con máximas alrededor

Voz 1018 36:27 de los veinte Alicia Molina no ha valido la técnica Isabel de Carlos Cala a la producción y desde Valladolid José Manuel Gonzalo los va a dar más detalles sobre el anuncio de retirada ni más ni menos que de la gran Concha de las

Voz 1081 36:38 después de más de sesenta años en los escenarios la actriz Concha Velasco ha anunciado esta misma mañana en su ciudad en una rueda de prensa multitudinaria aquí en Valladolid que se retira con el estreno de su obra en el Teatro Calderón el funeral

Voz 0426 36:50 el funeral que es una obra con la que yo pienso que me voy a despedir ir Industria en esta chica se ha vuelto tonta la vallisoletana de repente es como un torero que se corta la coleta y luego vuelve no yo tengo setenta y ocho años

Voz 1081 37:06 el funeral ha sido escrita para la ocasión ha dicho Concha Velasco por su propio hijo Manuel Velasco y curiosamente la actriz que siempre ha presumido de ser de Valladolid interpreta junto con Antonio Resines al fantasma de una obra de teatro que vuelve el retiro anunciado de Concha Velasco esta mañana coincide con la imposición

Voz 1018 37:22 de la medalla de oro de la ciudad el próximo

Voz 4 37:25 no hay gente verá no te quiero

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 9 37:53 tú para que para contarte

Voz 7 39:32 José Antonio Marcos más de cuatro horas

Voz 1018 39:35 un monográfico en el Congreso han servido a penas para que Rajoy ya que tiene la intención de introducir mejoras en las pensiones mínimas que considera razonable la idea de Ana Oramas de Coalición Canaria de que las mínimas suban en función del IPC no conviene olvidar que el apoyo de esa diputada es vital para que puedan salir adelante los presupuestos de este año si finalmente llega a presentarlos el Gobierno el viernes previo a la Semana Santa algo que todavía no está confianza hay mucha tela que cortar esta mañana en el Congreso empezamos por saludar Rafa Bernardo que es nuestro compañero especialista en asuntos relacionados con pensiones empleo seguridad social lo la razón qué tal buenas tardes Obeso acaba de apuntar es quizá lo más concreto que cabe recoger de esa comparecencia a petición propia de Rajoy

Voz 14 40:11 sí sin duda porque Rajoy ha ido más allá de la nube de cuatro medidas que irían incluidas en esos próximos presupuestos del Estado próximamente presentarlos pero sin entrar en el contenido lo más nuevo una mejora de las pensiones mínimas pero de esa mejora sólo sabemos que al presidente le parece razonable eso que decía la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas que suban esas mínimas conforme al IPC mientras que el resto podrían seguir subiendo un cero veinticinco por ciento Mariano Rajoy

Voz 1487 40:33 parto y me parece razonable lo que ha dicho la señora Oramas a favor del IPC al menos los más bajos Near referido a en intervención también a ese comentario que ha hecho la señora Oramas

Voz 14 40:47 el le parezca razonable no quiere decir que sea lo que finalmente se va a hacer precisan fuentes del Partido Popular en todo caso como referencias ese hiciese significaría aumentar probablemente en torno un uno coma seis por ciento las pensiones a esos tres millones de pensionistas de mínimas otro anuncio que se ha hecho una mejora de las pensiones de viudedad pero Rajoy no ha precisado si se refiere a una mejora que ha de hacer por obligación porque lo manda de dos mil once que estipula que parte de esas pensiones tienen que aumentar en cuantía antes de dos mil diecinueve una medida que el Gobierno nacionalista en un cajón desde hace meses y que beneficiará a algo más de un millón de viudas a las que subiría la aprehensión un diecisiete por ciento en dos años Rajoy también ha contado que habrá ayudas en el IRPF para pensionistas el familiar ya lo había hecho su ministro de Hacienda hace dos semanas ya en su última intervención hoy ha dicho que propiciará medidas a favor de la natalidad pero sin dar ninguna pista más además de los anuncios el presidente ha dejado varios mensajes que no quiere echar atrás ninguna de las últimas reformas del sistema de pensiones que el sistema de revalorización actual se mantendrá con carácter general y que las medidas de más calado de debatirse pactarse en el lo que viene

Voz 1018 41:43 que los pensionistas están convocados el próximo sábado diferentes manifestaciones en toda España una de las cosas que más les ha calentado es esa carta de la ministra Báñez en la que les vendía las bondades de la subida al veinticinco por ciento Rajoy han dice que tal vez esa carta no fue una gran idea

Voz 1487 41:58 es verdad que la carta que ha remitido a los pensionistas españoles jueces

Voz 1018 42:04 en la carta que nadie

Voz 1487 42:06 ha gustado recibirla lo entiendo lo entiendo perfectamente y puedo entender en qué posición o qué sentirían las personas que lo recibieron en el

Voz 1018 42:16 entre el presidente del Gobierno los portavoces parlamentarios una cosa quedó clara la absoluta soledad del Gobierno en esta materia con diferentes argumentos por distintas razones estrategias todos los grupos de la oposición salvo C's criticaron la cicatería del Ejecutivo con los más de nueve millones de pensionistas de nuestro país Mar Ruiz

Voz 1441 42:33 sí buenas tardes tomadura de pelo falta de respeto hasta de tomarse a cachondeo el Pacto de Toledo en palabras de la socialista Margarita Robles la mayoría de la oposición ha exigido en vano a Rajoy que subiera a las pensiones con el IPC y asuma medidas concretas y urgentes

Voz 4 42:47 las Perón cuando todos señor Rajoy diga usted algo como cuando a quién le pedimos respeto a los pensionistas hizo usted no se ve capaz de gobernar váyase pero por favor no él pues ya Moncloa sin haber dado la cara ante los pensionistas de este país

Voz 1441 43:06 también pedía respeto y empatía Pablo Iglesias tras vaticinar que el par de parches que hoy ha traído Rajoy al Congreso no iban a engañar a nadie porque los pensionistas saben contar

Voz 44 43:15 que como cuentan empiezan a contar lo que les cuesta la luz a llenar la nevera y lo que les cuesta ayudar a sus hijos y a sus hijas precisamente porque saben contar se movilizan le dicen al Gobierno no nos tome usted el pelo esa gente señor presidente no merece lo que ustedes están haciendo con las pensiones sólo Albert Rivera

Voz 1441 43:36 ha brindado su apoyo al Gobierno evitando pedir abiertamente una subida de las pensiones conforme al IPC y condicionando ese respaldo a que el PP asuma reformas estructurales de futuro y sobretodo incorpore sus medidas en los Presupuestos

Voz 1340 43:49 Ciudadanos hay frente al PSOE que ha decidido polemizar se nuestro hemos decido ser responsables ibamos a negociar los Presupuestos con una bajada de IRPF bajada de impuestos a los que no llegan a final de mes así que presidente si ustedes quieren coger el guante de reformas aquí estamos

Voz 1441 44:04 PNV PDeCAT han coincidido en pedir que se les politice este debate y que se recupere un consenso roto en el Pacto de Toledo unilateralmente por el PP con su reforma de dos mil trece decir que estamos

Voz 1018 44:15 dando un asunto de alto voltaje político y social por tratarse de unos nueve millones de potenciales votantes según los datos del CIS correspondiente al mes de enero un cuarenta y tres por ciento de los mayores de sesenta y cinco años reconoce votante del PP el veintiséis y medio del PSOE cuatro con ocho de Ciudadanos y el tres con cuatro de Podemos el gasto en pensiones contributivas fue el pasado año de los ciento veintidós mil setecientos millones de

Voz 14 44:38 los decía esta mañana el ex comisario de

Voz 1018 44:41 Economía de la Unión Europea Joaquín Almunia aquí en la SER que es de mal estilo político responsabilizar a Bruselas de las medidas de ajuste en las pensiones

Voz 39 44:51 yo no recuerdo que en una reforma de pensiones española ni ahora ni antes en Bruselas allá alguien en un despacho escribiendo al proyecto de ley aquí aquí se ha hecho este proyecto de le echar las culpas a Bruselas de lo que no se quiere explicar que son decisiones impopulares son injustas tomadas aquí me parece que es lo más antieuropeo que pueda existir en el en definitiva es tomar por tontos a los ciudadanos

Voz 1018 45:16 el Gobierno están razonablemente satisfechos de la forma en que ha transcurrido el debate sin votación y creen que el camino hacia los presupuestos quedado un poquito más despejado María Jesús Güemes

Voz 1434 45:24 sí buenas tardes en el PP dicen que la comparecencia de Rajoy ha salido bien porque el presidente ha explicado la situación ya ha lanzado su propuesta que va condicionada que salgan adelante los presupuestos algo que ahora tras este debate los populares ven mucho más cerca creen que estos han salido de aquí hoy engrasados por eso la dirección nacional conservadora ha sido satisfecha del Congreso resaltando que Ciudadanos ya no pide la dimisión de las en a Barreiro han visto a Rivera muy moderado no como el desleal de otras ocasiones así que nada la conclusión para ellos es que habrá cuentas generales del Estado para dos mil dieciocho pero bueno primero hay que presentarlas Rajoy siempre ha hablado de acero el veintitrés de marzo aunque se podría adelantar porque en esa fecha tiene que estar en Bruselas o retrasar porque a la Moncloa de manejan el día veintisiete con un consejo de ministros extraordinario

Voz 1018 46:06 parece asegurada es la promoción especial de la SER sobre pensiones llevar hasta el próximo sábado tendrá continuidad esta tarde a partir de las cuatro con Francino en La Ventana que compara con contará con la compañía del catedrático de Estructura Económica Santiago Niño Becerra de los testimonios de las últimas horas los líderes sindicales eh Pepe Álvarez Unai Sordo UGT y Comisiones dan porno escuchado el anuncio de Rajoy sobre las posibles mejoras en las pensiones mínimas

Voz 39 46:29 generar expectativas por parte