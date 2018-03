Hora 14 (15/03/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes el Congreso seguir adelante con la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 1 00:29 sin ciento sesenta y seis más un voto emitido telemáticamente no cientos setenta y seis más dos gozos emitidos telemáticamente abstención les una en consecuencia queda rechazada la enmienda a la totalidad del texto alternativo señorías muchas gracias te levanta la sesión

Voz 1018 00:46 pleno de la Cámara rechazó las enmiendas de PP y Ciudadanos a la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para eliminar la reforma legal que se implantó en marzo de dos mil quince por la que hasta el momento sólo ha sido condenada una persona David Oubel el conocido como el asesino de la radial El debate fue tenso bronco incluso en algunos momentos en particular en los reproches entre el socialista Juan Carlos Campo el popular Rafael Hernando sobre las actitudes políticas tras el asesinato del niño Gabriel Cruz

Voz 2 01:12 sentí vergüenza bochorno el sonrojo

Voz 0933 01:15 vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando

Voz 3 01:26 para fúnebre por el pequeño quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar ostente Vergüenza vergüenza propia o no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles tras a veces escuchado su vergonzosa declaración

Voz 1018 01:50 hoy aquí en la tribuna de invitados los padres de algunos niños asesinados como Juan Carlos que el padre de Diana

Voz 4 01:55 he visto a algún político especialmente de los grupos de oposición de izquierda muy nerviosos por el contrario de vista hace de Navidad en el resto de posiciones pueden políticas no existe propuesta alguna por parte de todos aquellos que están intentando derogar la prisión permanente revisable que dé solución a la protección de estos ERE

Voz 1018 02:19 más vulnerables la Guardia Civil confirma que la autora confesa del crimen de Almería Ana Julia Quezada actúe en solitario el comandante de la UCO Jesús Reina describe de esta forma su perfil

Voz 5 02:29 la persona con una frialdad máxima que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas obsesiva egocéntrica de alguna forma u otra que ciertas circunstancias que les son negativas le pueden provocar una ansiedad muy grande entonces es falso perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora Orde acató

Voz 1018 02:57 Rusia anuncia respuesta Gran Bretaña por la crisis del espía envenenado

Voz 1 03:01 de estos habéis visto

Voz 1018 03:04 el ruso de Exteriores Sergey Labrof aunque va que su país expulsar a diplomáticos del Reino Unido tras la decisión de Londres de retirar el plácet A23 diplomáticos rusos y además acaba de difundirse un comunicado conjunto de Gran Bretaña Alemania eh y Estados Unidos entre otros de condena al Gobierno ruso Vitoria García cero Es líder

Voz 1460 03:23 es de cuatro países han emitido un comunicado en el que dicen que el ataque de Salisbury amenazan la seguridad de todos ellos ir refrendan la acusación de Londres de cool para Rusia por estar detrás del envenenamiento del ex espía ruso y su hija porque asegura no hay otra explicación posible instan a Rusia que suministra un informe completo del programa Novichok de fabricación de este tipo de armas químicas al organismo internacional de no proliferación que controla su fabricación

Voz 1018 03:50 uso ahí en Madrid a mediodía se firmó punto de partida del que nacerá el mayor grupo constructor del mundo tras la compra de Abertis por parte de ACS y Atlantia estamos hablando de una opa de dieciocho mil doscientos millones de euros en efectivo Florentino Pérez es el presidente de la constructora ACS

Voz 5 04:06 un proyecto global y enriquecedor plazo supondrá la creación del mayor grupo constructor a nivel mundial y la mayor cartera de concesiones del mundo sin tomándonos como líder global de indiscutible en toda la cadena de valor del desarrollo de infraestructuras

Voz 0202 04:24 la Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa abierta contra la senadora popular Pilar Barreiro al considerar que no se ha aprobado suficientemente la convicción de los cinco delitos que se le imputan Se mantiene la acción popular por lo que la investigación contra la senadora sigue abierta

Voz 0824 04:38 la Fiscalía pide que se consulte a Suiza la viabilidad de detener a Carles Puigdemont en Suiza donde se desplazará el domingo además la Guardia Civil ha detenido al secretario de difusión del Govern tras registrar su despacho y la sede de Honda

Voz 0202 04:50 nuevo convoy humanitario consigue entrar en Guta Oriental con ayuda para veintiséis mil personas hoy se cumplen siete años de las protestas civiles que desembocaron en la guerra que asola

Voz 6 04:59 Siria y que ha provocado ya medio millón de muertos doce millones de

Voz 0824 05:02 pero sí desplazado el setenta por ciento de los enfermos de hepatitis C han tenido acceso a medicamentos de última generación desde que se aprobó su uso en el Sistema Nacional de Salud hace tres años el tratamiento ha sido eficaz en el noventa y siete por ciento de los casos

Voz 0202 05:14 la Agencia de Protección de Datos multa o Whatsapp Facebook con seiscientos mil euros en total por ceder tratar datos personales sin consentimiento de sus

dos y cinco

buenas tardes Cristina Cifuentes contra Cristina Cifuentes un error en el sistema de votación de la presidenta ha permitido que salga adelante la enmienda a la totalidad presentada por Podemos a la ley es la ley del espacio universitario madrileño impulsada por la propia Cifuentes

Voz 9 06:07 el jueves señora ha presentado Se puede comprobar inmediata hay que probarlo comprobarlo después por tanto se realizará la comprobación de la asiste el sistema de voto eh a continuación el éxito la dotación es de ciento veintiocho diputados presentes sesenta y cuatro votos a favor sesenta y tres votos en contra con tanto

Voz 1434 06:31 aplausos de los diputados de Podemos hay bastante revuelo en la Asamblea en los próximos minutos Se va a revisar el sistema de votación si se demuestra que ha sido un fallo informático todo va a quedar en una anécdota la justicia archiva el caso del Open de Tenis de Madrid el Juzgado de Instrucción número cuarenta y uno de Madrid ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia que el Ayuntamiento de la capital llevó a la Fiscalía Anticorrupción Poor's

Voz 1018 06:54 supuestos sobrecostes y prevaricación

Voz 1434 06:57 en el contrato que el ex alcalde Gallardón firmó con los organizadores del torneo José Luis Martínez Almeida portavoz del partido

Voz 10 07:03 lo que ha sido estrepitoso es precisamente la inadmisión de plano de la denuncia infundada al que presentaron Carlos Sánchez Mato Celia Mayer y Ana Varela lo que no se ha inadmitido es precisamente la denuncia que presentó el grupo municipal del Partido Popular por estos hechos del Open de tenis

Voz 1434 07:19 el día va de tribunales porque Francisco Granados vuelve esta tarde a la Audiencia Nacional tercera entrega de su declaración a petición propia ante el juez de la Púnica la presidenta Cifuentes sigue atacando a la oposición para defenderse de las acusaciones de Granados que la sitúa en el núcleo duro de la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid os algo único

Voz 9 07:38 les interesa el caso Púnica sabe lo que es chapotear en el chapotear y también colaborar con la estrategia de defensa del que del que es su principal acusado es decir en el juego el voto Kylie ustedes baila que esto que esa persona

aquí fuentes también ha tenido que lidiar esta mañana en el pleno con esa conversación entre Aguirre y González en la que la ex presidenta la acusa de mentir para justificar su presencia en Fundescam y más cosas titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:08 la Academia de Policía Local cerrada en dos mil trece reabrirá en septiembre Se cumple así con la Ley de policía aprobada en la Asamblea recientemente que contempla la creación de un centro para que los policías municipales de la región puedan formarse en Madrid y no en Ávila como hasta ahora

Voz 0824 08:21 Podemos exige la dimisión del viceconsejero de Sanidad y de otros tres altos cargos de la Consejería imputados por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las ambulancias de la empresa alerta el Gobierno regional asegura que esperará a que la Justicia se pronuncie

Voz 0887 08:34 la policía investiga un nuevo intento de secuestro a una niña de once años en el barrio de Salamanca de la capital analiza este caso junto a otros cuatro conatos de secuestro a menores en la región la Delegación del Gobierno ha pedido que se intensifique la vigilancia en las entradas y salidas de los centros educativos

bien deportes el Atlético de Madrid buscará esta tarde

los cuartos de final de la Europa League ante el Lokomotiv de Moscú

Voz 1434 08:53 Jade de tres a cero de la ida y una semana después de la primera huelga feminista de nuestro país en Hoy por Hoy Madrid hemos pedido esta mañana hombres representantes de los partidos presentes en la asamblea que reflexionen sobre el machismo con el que convivimos en nuestro día a día vamos a escuchar Enrique Ossorio del Partido Popular Ángel Gabilondo del Partido Socialista a Pablo Padilla de Podemos ya César Zafra de ciudadano

Voz 1018 09:15 he heredado por ejemplo normas de educación pues me refiero a dejar pasar primero por las puertas

Voz 0665 09:22 a veces me planteo sin sin no tiene sentido seguir lo llevando a cabo Jaume vigilo mucho a mí mismo porque compruebo muchos destellos tintes de machismo esto

Voz 11 09:32 al una riada intentando no interrumpir a los chicos en nos han educado que es fundamental que hiciera lo extraño

Voz 12 09:38 Unión yo tenía gracia

Voz 11 09:40 Twitter que era feminista pues de la vea intentando vivo

Voz 0665 09:43 el feminista una familia tradicional día hasta que no estás conviviendo con Adrien exparejas no te toca no no tienes este golpe de realidades oye esto no es así

la fría en la semana de las pensiones a dos días

Voz 1434 09:54 has de las manifestaciones convocadas en todo el país les invitamos a acompañarnos en un programa especial que la SER les ofrecerá mañana en Hoy por hoy desde el Centro de Mayores de la Casa del Reloj junto al Matadero en el distrito de Arganzuela con Pepa Bueno y con todo su equipo a partir de las ocho de la mañana información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

antes tengan precaución en la M cuarenta ya que un vehículo averiado dificulta la circulación en el barrio de La Fortuna hacia la cinco en el resto de vías madrileñas de momento hasta ahora se circula con normalidad no encontramos incidencias importantes a destacar en la red principal ni en la secundaria tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a Madrid ni de entrada ni de salida vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita

Voz 0202 10:46 de Zola hola buenas tardes normalidad en el centro eso sí con el tráfico más lento que desde media mañana se aprecia en el área de la Gran Vía en el acceso desde la calle Alcalá y también en la zona de Raimundo Fernández Villaverde Joaquín Costa recordamos que continúa cortado el túnel de la plaza de la República Argentina sentí

o Francisco Rivera por otra parte en lo que respecta

Voz 0202 11:04 la M30 ha quedado abierto hace algunos minutos la incorporación ha quedado abierta a la incorporación desde la M treinta sur a la prolongación de O'Donnell permaneció cortada se cortó esta mañana a primera hora debido a un accidente como decimos ya se recupera la normalidad en ese punto en general por la M30 a esta hora se circula con fluidez

tenemos once grados ahora mismo en el centro de la capital qué tiempo nos espera para las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:27 buenas tardes hasta que llegue la noche el sol estará presente pero alternando con ratos de nubes que en cualquier momento se Compact ahora lo suficiente como para dar lugar a chubascos chubascos Perera que nada de lluvia persistente y generalizada era el lluvia en pocas poblaciones pero allí donde se presente va a ser de manera intensa pero breve las lluvias nevadas más persistentes en la sierra especialmente en los valles que miran hacia el norte y el oeste con nieve que a ratos bajará hasta los mil mil doscientos metros de altura es que el ambiente va a ser frío esta tarde las máximas apenas pasaran de los diez grados mañana a primeras horas estaremos por debajo de los cinco en la mayor parte de la comunión

están escuchando ahora catorce Madrid con la dirección

técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y la producción de Teresa

Voz 8 12:07 Rubio

Voz 1434 13:15 antes de nada vamos a la Asamblea donde contra todo pronóstico debido de hecho a un error en la votación sea aprobado la enmienda a la totalidad que presentaba podemos contra la ley mes la ley del espacio madrileño de educación superior impulsada por el Partido Popular y apoyada por ciudadanos una enmienda a la totalidad que lleva además texto alternativo un error en la votación de la propia presidenta Cristina Cifuentes ha permitido que su enmienda a la totalidad salga adelante los diputados de Podemos han roto en aplausos pero si se demuestra que ha sido un error del sistema todo va a quedar en una simple anécdota vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 13:52 qué tal buenas tardes bueno en la sorpresa ha saltado al filo de la una y media de la tarde de pronto sin esperarlo la tribuna de invitados y la bancada de Podemos como decías han empezado a romper en aplausos y

Voz 1018 14:09 de los aplausos hemos pasado a la confusión

Voz 0861 14:12 de la confusión a la sorpresa la noticia estaba en la pantalla de votación un diputado de la bancada del PP no ha votado la sorpresa ha llegado al comprobar que ha sido la propia Cristina Cifuentes quiera desequilibrado la votación aparentemente porque su botón no ha funcionado la presidenta de hecho ha pedido que se considerase su voto pero podemos lo ha frenado

Voz 16 14:30 en las anteriores ocasiones en las que se ha planteado que ha habido un fallo telemático no es extraña mutación no se ha comprobado en el momento de la votación sino con posterioridad le solicitó a la presidenta que mantenga el criterio que por lo tanto esta enmienda esté por el momento aprobados hasta que se solucione sus muchas órdenes no presente

Voz 0861 14:47 pues lo está ahora mismo diario de sesiones recoge que la enmienda de Podemos ha salido adelante es decir Podemos habría conseguido que su texto de la Ley de Universidades sustituya al original del Gobierno veremos cómo termina este culebrón en cuanto interrumpa la sesión de la mañana se va a revisar el sistema telemático de votación para verificar si falló o no el botón de la presidenta fuentes de la propia Cámara nos apuntan que desde el verano en todas las situaciones similares los servicios técnicos de la Asamblea han concluido que nunca ha fallado el sistema de votación detrás de los fallos siempre ha habido un error humano el Gobierno a través de su portavoz Ángel Garrido acaba de acusar a Podemos de quebrantar la voluntad popular de carecer de cualquier tipo de cortesía parlamentaria

Voz 1434 15:25 estamos pendientes de lo que se decida finalmente en la Asamblea gracias Javier esta mañana mañanas están teniendo que repetir las votaciones porque hay empate entre los diputados entre los bloques Partido Popular Ciudadanos Partido Socialista Podemos hay empate porque uno de los diputados de Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado está de baja por paternidad después de todo este lío el portavoz del Gobierno regional Ángel Garrido ha salido ha de hacer declaraciones a los medios de comunicación ir Garrido ha achacado el error de Cifuentes o del sistema de votación a un intento de la oposición de quebrantar la voluntad popular ha dicho porque a su juicio se están aprovechando precisamente de esa baja de paternidad de Aguado

Voz 0882 16:05 una semana después del ocho de marzo y después de hablar tanto de los derechos de la mujer de las este caso señor Aguado lo que es hacerse aprovechar su ausencia para quebrantar insisto la voluntad popular llanura antemano que volveremos a tener no obstante nuestro texto legal lo vamos a otra vez para que se siga tramitando porque es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de Madrid

Voz 1434 16:24 dos de la tarde dieciséis minutos seguimos

Voz 1 16:27 hora catorce Madrid

Voz 1434 16:31 la justicia no ve indicios de delito en el con trato que el entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón cerró con los organizadores del Madrid Open de Tenis en mayo de dos mil diecisiete Carlos Sánchez Mato Celia Mayer firmaron como concejales del Ayuntamiento de la capital una denuncia por supuestos sobrecostes y malversación que presentaron en la Fiscalía Anticorrupción ahora según ha adelantado esta mañana El País el Juzgado de Instrucción número cuarenta y siete ni siquiera ha considerado necesario tramitar esa denuncia la archiva directamente Felipe Serrano

Voz 12 17:00 hasta que buenas tardes en y sobrecostes

Voz 0622 17:03 variación la justicia da carpetazo a la querella presentada por el Observatorio de Derecho

Voz 1018 17:07 los humanos una Plataforma de Entidades de Barça

Voz 0622 17:10 Colonna que acudió al juzgado basándose en los datos aportados por Sánchez Mato y Celia Mayer ante la Fiscalía Anticorrupción en el auto del Juzgado número cuarenta y uno adelantado por el país y al que ha tenido acceso también la Cadena Ser el magistrado Esteban Vega Cuevas establece que una vez analizada la documentación del querellante también la adjunta da por la Fiscalía la corrupción no existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación malversación atribuidos en la querella de esta forma de conformidad con la petición de la fiscalía acuerda no admitir a trámite la querella presentada por esa entidad catalana y acuerda el archivo ambas actuaciones habían quedado unidas al rechazar la querella delante la catalana de Kay también la actuación de la Fiscalía dejando sin efecto la acusación que pesaba contra el que fuera número dos de Gallardón Manuel Cobo además de los entonces consejeros delegados José Ignacio Fernández y Pablo Bautista en un auto contra el que cabe recurso de apelación el juzgado acuerda ahora el archivo de ambas actuaciones acabamos de recibir también la primera reacción desde ahora Madrid Fuente

Voz 0978 18:15 es municipales aseguran a la SER que los concejal

Voz 0622 18:18 es Mayer Mayer y Mato denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción para poner unos hechos en conocimiento de las autoridades competentes la querella no admitida hoy a trámite en primera instancia no es el mismo procedimiento prosigue el Ayuntamiento por último y en cualquier caso Mayer y Mato llevaron a cabo esta actuación judicial dentro del compromiso adquirido por este equipo de Gobierno para luchar contra la corrupción esclarecer si se hizo un buen uso del dinero público en pro de una mayor transparencia aseguran estas fuentes municipales a la que

Voz 1434 18:50 de momento la justicia ha decidido no seguir tramitando esa denuncia del Ayuntamiento lo que si sigue adelante es otra querella relacionada con este caso la que presentó el Partido Popular contra Sánchez Mato y Celia Mayer los concejales que firmaron la denuncia del Open de tenis por supuesta malversación al haber pagado con dinero público los informes privados en los que basaron su denuncia

Voz 0622 19:09 si el caso del Open de tenis no acaba aquí porque el grupo municipal del PP como dices presentó esa querella criminal contra ambos ediles Sánchez Mato y Celia Mayer testificaron en septiembre en calidad de investigados por haber pagado con dinero público los informes externos que dieron pie a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción José Luis Martínez Almeida portavoz del grupo municipal del PP no deja ese dieron

Voz 10 19:32 Koke hoy que la alcaldesa hablaba de un sobreseimiento estrepitoso de víctimas lo casi de estrepitoso es precisamente la inadmisión de plano y sin necesidad de practicar mayores diligencias de prueba de la denuncia infundada que presentaron Carlos Sánchez Mato Celia Mayer y Ana Varela el lo que no se ha inadmitido ni todavía ha sido objeto sobreseimiento sino que se sigue

Voz 4 19:51 tramitando es precisamente la denuncia que presentó

Voz 10 19:53 el grupo municipal del Partido Popular por estos hechos del Open de Tenis cuando se encargaron dos informes a Doc con el dinero de todos los madrileños

Voz 0622 20:01 el importe del pago fue de cincuenta mil euros y acudieron a estos bufetes privados para que analizaran todas

Voz 1434 20:07 las circunstancias fáctica así jurídicas

Voz 0622 20:10 en el acuerdo para la organización del Open de Tenis Manuela Carmena afirmó entonces que la denuncia fue un error y se quejó de que sus dos concejales no le hubieran consultado previo ante la portavoz del grupo municipal socialista Purificación Causapié acaba de recordar que ya exigió responsabilidades políticas por esta actuación opaca desleal

Voz 1 23:48 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:54 tercera entrega de la declaración de Francisco Granados ante el juez del caso Púnica el presunto cabecilla de la trama y ex hombre fuerte del PP de Madrid tiene cita a las tres y media de esta tarde en la Audiencia Nacional vuelve a declarar sabiendo ya que Cristina Cifuentes ha presentado contra él una querella criminal ampliada después de que en su primera declaración asegurara que la actual presidenta de la Comunidad formaba parte del núcleo duro de la presunta financiación irregular del PP de Madrid la presidenta por su parte insiste en quitarle toda credibilidad a las palabras de una persona que ella insiste está siendo juzgada por corrupción tampoco ha querido responder esta mañana la portavoz de Podemos cuando se ha referido a esta conversación que Esperanza Aguirre e Ignacio González mantuvieron en marzo de dos mil diecisiete el día del cumpleaños de González Ike el juez del caso Púnica ha decidido ahora incorporar al sumario

Voz 21 24:43 lo que lo que me interesaba los parecía las fiscales es fina fuentes que estaba siendo están concedió Arturo la cafetera Taurus eh Cristina para recibirle Arturo sus zonas si va a Conde fueron sesenta mil euros por trasferencia desde su fundación a la fundación Fundescam igual que les dio a la Fundación Pablo Iglesias a la fundación de lo el síndrome de Down y a la fundación de la UGT pues Cristina para retribuir le dio la cafetería de la Asamblea imagínate mientras Cristina hora ha contestado que ella estaba en la Fundescam con porque estaba todo el Covite diversión lo cual es una prólogo eso sí de mentira

Voz 1434 25:34 una conversación que adelantó el diario El País una toro la decía Esperanza Aguirre a la que ha hecho referencia esta mañana en el pleno la portavoz de Podemos Lorena Ruíz Huerta en su interpelación a Cifuentes que ha salido por la tangente

Voz 9 25:46 parece un siete de credibilidad porque cuando habla miente como cuando dijo que estaba en Fundescam porque estaba toda la dirección lo cual es una atroz como dice Esperanza Aguirre igual Dunga ya ocultar porque oculta los chanchullos de la Gürtel o el suculento cheque de Villar Mir a Ignacio González usa lo único que les interesa del caso Púnica sabe lo que es chapotear en el chapotear y también colaborar con la estrategia de defensa del qué del que es su principal acusado decir en el juego el toca y ustedes bailar Alonso que toca esa persona

Voz 1434 26:21 la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen investigando los cinco supuestos casos de intento de rapto de niños que se han producido en la región en los últimos meses cuatro de ellos en menos de una semana el otro sea denunciado ahora aunque se produjo el pasado mes de diciembre de estos cinco casos tres de ellos han tenido lugar en el entorno de los colegios de los menores Alfonso Ojea cincuenta

Voz 0622 26:41 dos de secuestro en las últimas semanas y tres de ellos denunciados en las últimas veinticuatro horas el último ayer en las mismas puertas del colegio de la Sagrada Familia en el barrio de Salamanca sobre una niña de once años un hombre mayor le agarró de un brazo mientras esperaba una compañera de curso e intentó introducirla en un coche pero la chica logró zafarse y el individuo huyó otro caso que tan poco tiene nada que ver con los otros cuatro bajo investigación por poner un ejemplo en el caso del colegio logos de Las Rozas el vehículo que se busca es una furgoneta roja en el caso de ayer del colegio de la Sagrada Familia es un Mercedes de color gris pero aún hay más diferencias que chirrían a los investigadores ayer se conocía otra denuncia presentada en Las Rozas que nada tiene que ver con las otras en este caso es un joven de diecisiete años al que intentaron raptar en una parada de autobús a la una de la madrugada por último la denuncia de unos padres de Arroyomolinos presentada el martes de esta semana pero recogiendo unos hechos perpetrados en diciembre pasado en definitiva que las investigaciones continúan pero ya han desvelado una realidad no hay grupo criminal Hinault hay conexión entre los cinco incidentes

Voz 0861 27:45 sí

Voz 22 27:51 ha vuelto

Voz 1 28:38 hora catorce los deportes

va a Fernández buenas tardes qué tal buenas tardes el Atlético

Voz 25 28:47 de Madrid busca los cuartos de final de la UEFA Europa League esta tarde a partir de las cinco el conjunto de Simeone se mide al Lokomotiv de Moscú con ventaja después del tres cero del partido de ida Diego Costa Gameiro Savic son baja y Oblak es duda esta mañana el presidente Enrique Cerezo sobre el futuro de Griezmann

Voz 26 29:03 lo cierto en todo escribía quiero con los metida en la cabeza es que Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y que tiene contrato pronóstico Madrid que mientras que tenga contrato con Madrid yo creo que no puede firmar ningún contrato con ningún otro equipo absorbe sorprendería que fue fuera extremeño me sorprendería tanto que no me lo creo pero de todas maneras yo creo que no

Voz 25 29:19 su parte del Real Madrid sigue preparando el partido del Girona este domingo hoy se entrenaron al margen Ramos Modric Vallejo Bale volvió con el grupo esta noche en el Larguero protagonista de lujo Rafa Varane el central madridista a partir de las once y media con Manu Carreño

Voz 1434 29:34 recordamos que están invitados a acompañarnos mañana en el programa especial que Laser va a realizar en el centro de mayores de la Casa del Reloj junto al Matadero en el distrito de Arganzuela justo en la semana de las pensiones a partir de las ocho de la mañana con Pepa Bueno y todo su equipo once grados ahora mismo en el centro de la cabina

de media de la tarde la una y media en Canarias hora catorce José Antonio Marcos

Voz 8 30:11 eh no me hagan sus

Voz 1 30:21 vender el pleno bochorno segundo señorial un segundo

Voz 1018 30:27 todos salen la presidenta del Congreso Ana Pastor ha tenido que emplearse a fondo en el tenso y bronco debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable finalmente la Cámara decidido que esa propuesta del PNV seguirá adelante en su tramitación parlamentaria rechazando las dos enmiendas a la brutalidad presentadas por PP y Ciudadanos en medio de todo tipo de reproches políticos y también personales en los que no faltó la actuación la presencia de los responsables públicos en el funeral por Gabriel Cruz escuchemos socialista Juan Carlos Campo y al popular Rafael Hernando

Voz 2 30:59 sentí vergüenza bochorno el sonrojo

Voz 0933 31:02 vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando la foto

Voz 3 31:12 a fúnebre por el pequeño quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día a las siete en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar ostente vergüenza será de la vergüenza propia no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles tras a veces escuchado su vergonzosa declara

Voz 1018 31:36 hoy Mariano Rajoy sereno con los padres de algunos niños asesinados en circunstancias especialmente dramáticas que después comparecieron en rueda de prensa por ejemplo Juan Carlos el padre Heredia

Voz 4 31:46 he visto algún político especialmente de los grupos de posición de izquierdas

Voz 17 31:52 sí

Voz 4 31:53 muy nerviosos por ahí contraria he visto sede de entidad en el resto de posiciones políticas no existe propuesta alguna por parte de todos aquellos que están intentando derogar la prisión permanente revisable que dé solución a la protección de nuestros seres más vulnerables Hora catorce

Voz 1018 32:17 en Almería la Fiscalía pide prisión incondicional para Ana Julia Quezada la asesina confesa de Gabriel Jesús Reina comandante de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confirma que todo indica que actúa en solitario y que tiene un perfil bastante parecido a lo siniestro

Voz 5 32:31 es una persona con una frialdad más sino que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas obsesiva egocéntrica de alguna forma u otra que ciertas circunstancias que les son negativas de pueden provocar una ansiedad muy grande entonces es pues un poco el perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora

Voz 1018 32:53 jueves quince de marzo Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes hasta herede estamos Antonio con la crisis del espía ruso si el Reino Unido Estados Unidos Francia y Alemania responsabilizan en un comunicado conjunto a Rusia por el envenenamiento del ex espía y lo consideran un ataque contra la soberanía británica Boris Johnson Ministro de Exteriores del Reino Unido en la BBC

Voz 1787 33:10 ah pero creo que la diferencia es abrumadora es Rusia hay algo en la respuesta sarcástica y engreído que hemos escuchado por parte de los rusos que indica su culpabilidad

Voz 1018 33:22 Rusia anuncia por su parte que tomará medidas en respuesta a la expulsión de veintitrés de sus diplomáticos destinados en Gran Bretaña litos no probado

Voz 0824 33:28 fiscalía pedido al Supremo que archive la causa abierta contra la senadora del PP Pilar Barreiro por cinco delitos causa en la que se mantiene la acción popular ciudadanos reconoce que estará pendiente de la evolución de esta petición para apoyar o no finalmente los Presupuestos Generales Fernando de paro

Voz 1018 33:43 esa es el compromiso no nos movemos de esa línea estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo en los próximos días pero eso es una decisión que está en manos del Partido Popular en este caso del partido de Gobierno detenido la Guardia Civil arrestado el secretario de difusión de la Generalitat por su implicación en el referéndum del uno de octubre después de registrar su despacho en la sede de Omnium Cultural además la Fiscalía pide que se pregunte a Suiza por la posibilidad de detener a Put the money a Meritxell Serrat este domingo cuando van a Ginebra y el Supremo acaba de confirmar que Junqueras Jordi Sanchez no podrán ir al Parlament ha votado líder mundial

Voz 0824 34:13 ACS y Atlántida han presentado los detalles de su acuerdo para hacerse con Abertis ambas compañías aseguran que se va a crear el grupo empresarial más importante de la construcción en el mundo Florentino Pérez presidente de ACS

Voz 5 34:23 sí supondrá la creación del mayor grupo constructor a nivel mundial y la mayor cartera de concesiones del mundo sin tomándonos como líder global es indiscutible en toda la cadena de valor del desarrollo de infraestructura

Voz 1018 34:37 aviso al Gobierno el secretario general de CCOO Unai Sordo no descarta movilizaciones si no suben las pensiones sordo en Hoy por hoy nosotros vamos a descartar ningún ningún escenario

Voz 1787 34:47 el pensiones lo que hay que hacer es crear empleo y empleo mejor pagado derogar la reforma del año dos mil trece que es la que va a hacer que caigan las pensiones no sólo actuales sino las futuras absuelto claro

Voz 0824 34:58 ciencia de Sevilla ha absuelto al ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera a sus empresas de los delitos de apropiación indebida delito societario la sentencia establece que no dañó al club durante el tiempo que estuvo preso

Voz 1018 35:08 viviendas siete años se cumplen hoy del inicio de la guerra en Siria que ha dejado más de trescientos cincuenta mil muertos un nuevo convoy humanitario ha entrado hoy en Guta Oriental zona en la que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos han continuado los bombardeos esta misma el intercambio ilegal

Voz 0824 35:21 la Agencia Española de Protección de Datos imponer una sanción de seiscientos mil euros a Whatsapp Facebook por trato irregular de datos personales agacha hable conté le condena por entregar esos datos sin consentimiento de los usuarios ya Facebook por usarlos para sus propios fines

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 4 35:41 José Antonio el telegrama es para Vladimir Putín señor presidente de Rusia la expulsión por la primera ministra Theresa May de veintitrés diplomáticos rusos activará una represalia a costa de los británicos de la embajada de Moscú más aún en vísperas de las elecciones del domingo donde sin duda será revalidado el Putin ismos el envenenamiento con gas nervioso del espía traidor seis Jay Skripal de su hija Yulia en Salisbury parece obra de una subcontrata con el efecto colateral data orillar a su señoría a una causa radical militarista Pilar Bonet la mejor Tremblay enóloga se pregunta para que el Mundial de fútbol en el alero

Voz 1018 36:30 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los otros cuidado con los posibles peligros del agua embotellada un estudio de investigadores internacionales confirma que presenta partículas de plástico microscópicas que ya se detectaron por ese grupo de investigadores en el agua del grifo en septiembre del pasado año Javier Gregori

Voz 0882 36:46 la ONS la Organización Mundial de la Salud iniciará una investigación tras conocer que las botellas de agua también contienen una cantidad significativa de partículas microscópicas de plástico según la investigación pionera realizada por hora y media una organización de periodismo sin ánimo de lucro con sede en Washington or Villa alertó el pasado verano de la presencia de micro plásticos en el agua el grifo en concreto los análisis exclusivos realizados media en más de doscientos cincuenta botellas de once marcas líderes en el mundo revelan una contaminación generalizada con residuos como nailon o Pet hice encontraron restos de plástico en el noventa y tres por ciento de las muestras que procedían de diecinueve lugares de nueve países de los cinco continentes cada segundo en el mundo se llenan de agua veinte mil botellas de plásticos sin embargo tras ser consultados los fabricantes de agua embotellada subrayaron que sus productos cumplían con todos los requisitos

Voz 1018 37:38 legales Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana y Carlos cada la producción según la Aemet las lluvias de las últimas semanas han reducido del veintinueve al dos por ciento el déficit de agua en nuestro país y parece que va a seguir lloviendo Jordi Carbó

Voz 0978 37:50 la lluvia no desaparece solo cambia el tipo de precipitación a lo largo de esta tarde y hasta que os crezca vamos a tener chubascos es decir no lloverá la mayor parte del tiempo pero en muchos momentos las nubes compacta dando lugar a chubascos intensos incluso con un poco de granizo pequeño afectarán sobre todo Galicia el cantar

Voz 12 38:07 Perico Castilla León Castilla La Mancha extremo

Voz 0978 38:09 la dura la Comunidad de Madrid La Rioja Aragón y el interior de Cataluña de manera más aislada llegarán al Mediterráneo al sur Andalucía o en Canarias al norte de las islas más montañosas el ambiente esta tarde en general fresco

Voz 1 38:24 hora catorce Cadena SER

Voz 1 40:01 cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos la derogación

Voz 1018 40:07 la prisión permanente revisable seguirá su curso el pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas de PP y Ciudadanos en una sesión cargada de tensión política con reproches personales muy directos entre algunos portavoces Mar Ruíz buenas tardes

Voz 0978 40:19 en lo formase cumplió lo previsto pero las razones han perdido la batalla degenerando en uno de los debates más

Voz 1018 40:24 el bochornoso de la legislatura como lamentaban

Voz 0978 40:27 pues varios diputados que han pedido perdón a las víctimas han redes sociales PP y Ciudadanos han defendido sus posiciones apelando a las familias de las víctimas a lo que consideran un clamor social y presionando al PSOE y resto de grupos José Antonio Bermúdez de Castro PP Juan Carlos Girauta Ciudadanos

Voz 0933 40:42 Miren también arriba a la tribuna ICOM Venus Aldesa Lee venganza

Voz 30 40:48 sólo busquen ustedes si quieren el aplauso

Voz 0933 40:52 de una parte de la doctrina nosotros seguiremos

Voz 30 40:54 pues trabajando para ganar la confianza del conjunto de los españoles

Voz 31 40:58 pocas cosas resultan más absurdas estos días que oir la prisión permanente revisable no ha salvado Gabriel por Dios es que las vidas que se salvan no están a la vista

Voz 0978 41:07 toda la oposición con matices ha reprochado a PP y Ciudadanos al uso partidista del dolor de las víctimas y la demagogia visceral utilizada con una pena que ven inconstitucional y contraria al principio de reinserción Juan Carlos Campo PSOE Eduardo Santos Unidos Podemos

Voz 0933 41:21 en prisión permanente revisable vencimos saeta con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel no está ahí el tema si tanto le preocupa la Fiti ocúpese de todas las víctimas y hay víctimas que hace ochenta años que están esperando su apoyo no puede ser calificado de otra manera como demagogia populista de extrema derecha

Voz 0978 41:40 tras la votación de hoy el PNV pronosticaba que PP Ciudadanos volverán a congelar la derogación de la prisión permanente revisable solicitando prórrogas en la fase de enmiendas

Voz 1018 41:49 en todo caso la Cámara podrá iniciar el recorrido parlamentario para la elaboración de esa pena que se implantó en marzo de dos mil quince Ayala que hasta la fecha sólo ha sido condenado David Oubel conocido como el parricida de Moaña que asesinó descuartizó a sus hijas una radial Mariano Rajoy se reunió tras el pleno con los padres de Marta del Castillo Sandra Palo Diana Acker que asistieron al pleno desde la tribuna de invitados en la rueda de prensa desde el propio Congreso criticara sobre todo la actitud política de los partidos de izquierda en particular el PSOE María dolorido

Voz 0259 42:16 si el debate en el hemiciclo fue tenso no lo fue menos la comparecencia de las familias con mensaje muy duro y directo al PSOE por momentos desafiante veo a políticos de izquierdas nerviosos empezó diciendo el padre de Diana Quer por apoyar la derogación de la prisión permanente revisable sin ofrecer una alternativa de seguridad y protección y siguió con esta advertencia

Voz 4 42:37 que cuando menos fueran prudente esa estuvieran en este debate no derogaran en caliente que es lo que se ha pedido estoy convencido de que sus bases que no van a comprender por qué están en contra de esa posición te van a reaccionar y tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes

Voz 0259 43:01 a su lado la presidenta de la Asociación Clara Campoamor Blanca Estrella Ruiz militantes socialistas de toda la vida muy enfadada con la postura de su partido y con la intervención de su portavoz en el debate

Voz 32 43:11 eh y como socialista me da vergüenza lo que hoy he visto porque ha insultado a las víctimas nos han tomado por tontos nos han dicho que los manipulan y eso lo perdono las víctimas

Voz 0259 43:24 rechazan que estén siendo utilizadas señalan que recogerán si son necesarias diez millones de firmas para que no se derogue la medida sin que los grupos ofrezcan una alternativa

Voz 1018 43:33 el fiscal como nuevo y cuatro días del hallazgo del cadáver de Gabriel Cruz y la detención de la autora confesa del crimen Ana Julia Quezada para quien la Fiscalía pide prisión incondicional es una persona posesivo egocéntrica manipuladora en palabras de los responsables de la Guardia Civil que han participado en la investigación vamos a Almería Rosa Ortiz

Voz 33 43:51 Ana Julia Quezada una mujer poses iba egocéntrica manipuladoras el perfil que la Guardia Civil traza de la única implicada en el asesinato de Gabriel Cruz este delito junto con el DDT detención ilegal son por los que el juez ha mandado ya a prisión a esta mujer siempre han dicho los investigadores se trabajó con la hipótesis de que Gabriel estuviera vivo el operativo para localizar el menor ha sido la mayor búsqueda coordinada de una persona desaparecida en nuestro país con más de cinco mil personas entre ellos seiscientos guardias civiles el teniente coronel José Hernández Mosquera señalaba que la detenida actuó siempre suena

Voz 34 44:26 para la Guardia Civil después de haber reconstruido analizado todos los pormenores no tenemos indicios para pensar que haya terceras personas implicadas para nosotros la autoría es de Ana lo hace siempre sola

Voz 33 44:47 lo hizo por celos hacia el pequeño aquí en axfisie hoy enterró la misma tarde de su desaparición durante trece días sólo con sus calzoncillos el cadáver del niño permaneció encerrado en un pequeño agujero cubierto con tierra y unos tablones de madera la finca familiar de Rodalquilar no se sabe todavía cómo se llevó a Gabriel aunque han dicho los investigadores que era un niño bueno y que pudo ser fácilmente engañado comunicarle a los padres que su hijo estaba muerto ha asegurado hoy ha sido el momento más duro de su de la carrera profesional de estos agentes hemos llorado todos decía el comandante Reina Reina de la UCO al fin y al cabo concluía también somos humanos

Voz 1018 47:05 al menos catorce en Canarias el acercamiento de Ciudadanos al PP para aprobar los presupuestos más factible tras la decisión de la Fiscalía de pedir el archivo de la causa contra la senadora Pilar Barreiro la renuncia de esta parlamentaria popular por Murcia era una exigencia previa del partido de Albert Rivera la Fiscalía el Ministerio Público que es el encargado de calificar los delitos entiende que no existe soporte para mantener la causa aunque sigue activa la acusación de Hadad el Colectivo de Abogados Demócratas por Europa Javier Álvarez

Voz 0689 47:35 la Fiscalía quiere el archivo provisional de la investigación contra la senadora Pilar Barreiro porque no hay ninguna prueba ni indicio de que su actuación haya sido delictiva ninguno de los cinco delitos tienen soporte para llevarlos a juicio dice el fiscal el Ministerio Público no ha escatimado definiciones peyorativas para derrumbar la teoría del juez Eloy Velasco que vio en la actuación de la senadora unos hechos delictivos por haber contratado la mejora de su reputación personal en las redes sociales que iba a ser pagada con dinero público el fiscal dice que las pruebas o los indicios aportados por el juez son precarios intrascendentes y alejados del rigor y seriedad que se necesita para una acusación penal sin embargo todavía permanece activa la acusación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ha Dade la letrada Glòria Pascual explica los detalles por los que insistirán en los cargos enumera el hoy que he de indie