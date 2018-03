Hora 14 (16/03/2018)

No hay resultados

son las dos de la tarde la una en Canarias

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:31 hemos vuelto al barrio madrileño de Lavapiés hace algo más de una hora coincidiendo con la llegada del cónsul de Senegal en Madrid de los antidisturbios de la Policía Nacional han cargado con pelotas de goma contra las personas que lanzaban adoquines sillas de los bares de la zona en una nueva protesta tras la muerte la pasada noche de un mantero en la calle del los por un infarto de miocardio otra recibir asistencia médica del Samur durante cuarenta y cinco minutos sin que exista a esta hora ningún dato que avale una actuación violenta de la policía municipal contra el fallecido vamos en directo a la Plaza de Nelson Mandela en ese barrio de Lavapiés Elena Jiménez

Voz 1315 01:07 hola qué tal a esta hora esta plaza está ya tranquila eso sí sigue llena de gente como lo lleva estando desde que a las nueve de la mañana la población senegalesa convocará una concentración por la muerte del compatriota de treinta con años hacia el mediodía se producían esos momentos de tensión con la llegada del cónsul de Senegal muchos le gritaban que llegaba muy tarde y en coche oficial ha habido esas cargas de la policías antidisturbios lanzamiento de pelotas de goma por parte de algunos de los hombres senegaleses que estaban aquí lanzamiento de adoquines de sillas y muy cerca en esa calle de del Oso de comentabas el contraste allí donde murió el joven hoy hay velas flores

Voz 1915 01:42 silencio veinte personas resultaron heridas la pasada

Voz 1018 01:44 la noche la Policía Nacional efectuó seis detenciones todos ciudadanos españoles entre los cuales había un menor de edad del director Hall de la policía Germán López Iglesias cree que algunas personas se aprovecharon de las circunstancias

Voz 3 01:55 sí desproporción a la situación ingente que aprovecha esa situación pues para un se de alguna manera radicalizarse y decir lo que piensa a través de esos hechos desagradable no pero que no les puedo decir tampoco efectivamente lo las personas detenidas son personas españolas que viven allí no

Voz 1018 02:14 los responsables del Ayuntamiento de Madrid están ofreciendo una rueda de prensa con los primeros datos sobre la investigación interna Felipe Serrano

Voz 0622 02:21 el Ayuntamiento de Madrid rechaza los actos vandálicos de ayer en Lavapiés hace un llamamiento a la calma para recuperar la normalidad y manifiesta su respaldo a la policía municipal es lo que acaba de manifestar la alcaldesa en funciones Marta Higueras el responsable de Seguridad Javier Barbero también ha indicado que ni en el momento en el que el ciudadano senegalés se desplomó a causa de una parada cardiorrespiratoria ni tampoco en los minutos anteriores hubo persecución o actuación policial frente a él o con él la causa inmediata del fallecimiento es el infarto que lleva a esa parada cardiorrespiratoria

Voz 1018 03:03 tras el debate sobre pensiones en el Congreso sin compromisos concretos por parte de Mariano Rajoy y el portavoz Méndez de Vigo satisfecho

Voz 0803 03:09 el Gobierno cree que que este debate ha quedado demostrado la utilidad de su celebración porque se ha podido abordar esta importante cuestión nacional todos los que han sido el debate habrán podido extraer sus propias consecuencias sobre la consistencia de las diferentes propuestas la viabilidad de las mismas la madurez de los diálogos las experiencia o no de gobierno y la credibilidad y solvencia de los distintos programas políticos

Voz 1018 03:35 ante el centenar de movilizaciones de pensionistas previstas para mañana Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha denuncia que el treinta por ciento de los jubilados con ingresos por debajo del umbral de la pobreza Se podrían corregir modificado simplemente los criterios de desgravación para las pensiones privadas en el impuesto sobre la renta José María Mollinedo

Voz 4 03:53 estaríamos hablando de cerca de dos mil millones ese coste para las arcas públicas es precisamente una cantidad equivalente a la que encestó nueve millones de pensionistas están pidiendo para recuperar el poder adquisitivo

Voz 1018 04:08 a Ricardo Blázquez presidente de los obispos la responsabilidad sobre las exhumaciones en el Valle de los Caídos es de Patrimonio Nacional

Voz 1814 04:16 la autoridad legítima al abad del Valle de los Caídos de Eliseo aquí tenemos estos restos mandemos que están custodiados aquí el abate Layos caídos una serie de negar ni para recibirlos ni para sacarlos el responsable de ese punto es patrimonio nacional

Voz 1018 04:35 bueno pues parece que hay una novedad porque el abad del Valle de los Caídos tiene previsto retirar su recurso contra la sentencia que obliga a realizar las exhumación María Manjavacas

Voz 5 04:43 ya está confirmado el prior ha accedido al desbloqueo lo acaba de comunicar a la SER la senadora del Partido Popular Ester Muñoz

Voz 6 04:51 el lunes enfriar para retirar contencioso administrativo tanto patrimonio va a poder iniciar los trabajos televisar en el valle para comenzar

Voz 1915 05:00 además esta tarde se firma la compra de más del cincuenta por ciento de Freixenet por parte de la empresa alemana Henkel por doscientos veinte millones de euros en las negociaciones han durado más de un año

Voz 0824 05:10 los grupos de la Diputación de A Coruña incluido el Partido Popular firman una moción para que el Pazo de mirarse ha devuelto el patrimonio público en base a un informe que desvela que la familia Franco simuló un contrato de compraventa para hacerse con

Voz 1915 05:21 el inmueble del bombardeo sobre Guta Oriental en Siria protagonizados por aviones rusos acaban con la vida de más de treinta civiles otros diez civiles han muerto en otro ataque con aviones no identificado

Voz 0824 05:30 Jaime Rosón en Londres compara la tensión entre el Reino Unido y Rusia a cuenta del ataque a un exespía ruso usando un agente nervioso con una gran partido

Voz 1018 05:38 además dos y casi seis minutos

cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1915 06:06 llamamiento a la calma del Ayuntamiento de la capital que acaba de comparecer por primera vez tras la muerte de un chico senegalés a las cinco de la tarde de ayer en Lavapiés

Voz 5 06:15 queremos hacer un llamamiento a la calma e incidió

Voz 1516 06:18 en que todas aquellas personas que tenemos alguna responsabilidad debemos de contribuir a tratar de retornar a la normalidad ya la tranquilidad en este barrio en cuarto lugar queremos manifestar nuestro respaldo a la policía que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía

Voz 1915 06:39 enseguida vamos al Palacio de Cibeles donde continúa la rueda de prensa de los responsables del Ayuntamiento Marta Higueras Javier Barbero sin la alcaldesa Manuela Carmena que como les hemos contado hace unos minutos en esta edición especial de Hoy por Hoy Madrid que hemos celebrado está a punto de llegar a Madrid después de suspender el viaje oficial por el que se había ido a París

Voz 0824 06:57 Higueras barbero han respaldado también

Voz 1915 07:00 minutos que llevan de comparecencia la teoría de que el chico senegalés no estaba huyendo de la policía en el momento en el que sufrió el ataque al corazón

Voz 8 07:08 ni en el momento que el de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él sino que iban andando hacia insisto hacia la zona donde ellos donde ellos viven

Voz 1915 07:28 aún así a pesar de que esa es la hipótesis que más fuerza tiene desde primera hora de esta mañana la situación sigue siendo muy tensa en el barrio hoy han vuelto a registrar disturbios la llegada del cónsul de Senegal enfadado a muchos de los que durante toda la mañana se han concentrado en la plaza junto a la que ayer murió

Voz 0824 07:44 uno de sus compatriotas han vuelto a registrarse cargas

Voz 1915 07:46 decía les con pelotas de goma y ataques a la policía con piedras sillas uno de ellos uno de los senegaleses que estaba en esas concentraciones

Voz 1315 07:54 me da pues no en vano ha pedido calma con él

Voz 1915 07:57 hemos hablado también hace unos minutos en Hoy por Hoy Madrid

Voz 9 07:59 es verdad que se calmen porque no tenía sentido tampoco ponernos a pelearnos con los antidisturbios nosotros somos gente pacífico que estamos aquí para reclamar justicia de la y que los que han matado a más y que pagan para ello no estamos aquí para pelearnos a quemar cosas con mensaje que lanza es que somos gente pasó

Voz 5 08:20 Kiko que están aquí para reclamar justicia

Voz 1915 08:22 la noche ha sido en cualquier caso muy dura para los vecinos con actos vandálicos que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en Madrid terrible ha sido toda la noche peleas tiros la policía corriendo la gente desesperada tiraron aunque chico la plaza que mi marido César a que lo habían matado a un chico quedó inconsciente en el suelo de un mil por una hemos podido dormir Superman súper nerviosa todos son las ventanas mirando los contenedores ardían llamando a la a la a los bomberos que viniesen a pagar porque llegaran las llamas arriba terrible las últimas horas se han saldado con veinte personas heridas dieciséis de ellas son policías seis detenidos uno de ellos menor de edad todos todos los detenidos son españoles el director general de la Policía Germán López Iglesias apuntaba esta mañana a que los altercados hayan podido ser provocados

Voz 0824 09:14 por grupos radicales que sean

Voz 1915 09:17 echado del momento es sin duda la noticia del día enseguida vamos a contarles todo lo que sabemos hasta el momento pero vamos a apuntar otras cosas de este viernes en titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez va el Gobierno regional presentará un nuevo proyecto de ley para tramitar de nuevo la ley de Universidades sin someterse a fase consultiva ayer su proyecto inicial quedó suspendido por un error de Cifuentes en la votación

Voz 0887 09:37 nueva avería en el hospital Clínico en menos de tres días la rotura de una tubería inundado dos salas de la UCI norte del centro que se levantó hace sólo cinco años los pacientes han tenido que ser trasladados a otra zona

Voz 0824 09:47 el abad del Valle de los Caídos va a retirar el recurso contra la sentencia que le obliga a exhumar a los hermanos la Peña una decisión que ha llegado justo después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez haya asegurado que el Valle el abad del Valle de los Caídos no puede negarse a esa exhumación

Voz 8 10:01 hay deportes ya conocemos los cruces de cuartos de final

Voz 0887 10:04 los equipos madrileños en los torneos europeos en Champions el Real Madrid se enfrentará al Juventus la ida en Italia el día tres de abril vuelta en el Bernabéu el día once en la Europa League el rival del Atlético de Madrid será el Sporting de Portugal la ida en el Wanda será el cinco de abril la vuelta el día doce en Lisboa

Voz 1915 10:20 así ha sonado la edición especial de Hoy por hoy que la Cadena SER ha realizado esta mañana en la Casa del Reloj junto al Matadero a un día de las grandes manifestaciones convocadas en toda España para reivindicar pensiones dignas la principal manifestación se va a celebrar en Madrid a partir de las once de la mañana de mañana

Voz 5 10:37 yo vengo aquí delegada por mis compañeros

Voz 10 10:39 desde Marea pensionista de Madrid Nava ahí

Voz 5 10:42 mañana a las dos manifestaciones hay Madrid bueno yo creo que no debilita la reivindicación yo creo que es son dos formas distintas de expresarse Angélica cobran la pensión mínima verdad con el cero veinticinco seiscientos treinta y nueve euros

Voz 11 10:55 que es fundamental el respeto ayer la vicepresidenta hizo unas declaraciones diciendo que que hay un partido político que estar engañando a la gente a salir a la calle creo que ella debería tener un poco de respeto porque la gente que sale a la calle mañana son los que lucharon para que ella esté donde esté

Voz 0684 11:12 no rescata Lou banco su rescata a los bancos rescata Hannah utópica esta a vez cuando tu rescata a los pobres pensionista pero para todo hay dinero para todo hay dinero menos para las pelis y One lo que dejó Zapatero se la han llevado los ratos ponente

Voz 1915 11:45 e información del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 11:49 buenas tardes a esta hora un accidente en la M cuarenta en la zona de Coslada genera retenciones sentido A dos y el efecto mirón complica la circulación en esta misma vía y en este mismo tramo pero hacia la III tenga mucha precaución si iban a transitar por esta carretera en el resto de la red vial de la comunidad encontramos dificultades de entrada a Madrid por la A uno hasta Nudo de Manoteras de Alcobendas y la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma hay dificultades

Voz 0824 12:13 en las salidas la cuatro San Cristóbal de los Ángeles y las sedes en El Plantío Majadahonda vamos

Voz 1915 12:17 hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada laderas como está el tráfico en las calles de la capital buenas tardes

Voz 13 12:23 hola buenas tardes pues arranca la segunda hora punta del día se estaba haciendo esperar un poquito más tarde de lo que es normal en viernes pero en fin ya hablamos de una circulación lenta en la M treinta la altura de Chamartín sentido sur en el Paseo de la Castellana su paso por las plazas de Cuzco Lima sobretodo en sentido salida aunque también sentido centro tiene un tráfico muy intenso y destacamos en este sentido la calle de Alcalá es muy importante que Parreira en la carretera de Extremadura no tomen la Gran Vía ni para ir de Barcelona la parte norte de las rondas recuerden que hay estrechamiento en el paso inferior de la plaza de la República Argentina

Voz 1915 12:57 tenemos diez grados ahora mismo en el centro de la capital están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y la producción de Teresa Rubio

Voz 15 13:36 a ver si reserva ya tu plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en ve detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía nuestra experiencia reservan el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o en el Brann punto com

Voz 2 13:59 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1915 14:05 veinte horas el Ayuntamiento de la capital ha tardado veinte horas en dar explicaciones sobre la muerte del chico senegalés que ha derivado en gravísimos disturbios en Lavapiés con la alcaldesa mano la Carmena de viaje oficial en París está volviendo en estos momentos han sido la primera teniente de alcalde Marta Higueras y el delegado de Seguridad Javier Barbero también está el concejal Jorge García Castaño los encargados de dar la rueda de prensa que sigue en estos momentos en el Ayuntamiento de la capital Felipe Serrano buenas

Voz 0622 14:32 qué tal buenas tardes y el Ayuntamiento de la capital respalda la actuación de la Policía Municipal es lo que le habían pedido expresamente los sindicatos del Cuerpo y también la oposición es lo que acaba de hacer el gobierno de Manuela Carmena en rueda de prensa al concejal de Seguridad y Emergencias Javier Barbero acaba de explicar además que el ciudadano senegalés falleció a causa de una parada cardiorrespiratoria sin que la víctima fuera objeto así lo ha dicho de persecución policial

Voz 16 14:59 los hechos

Voz 8 15:02 hablan ya hemos también ha hablado con personas muy cercanas al al fallecido de que en ni en el momento de del de la parada cardiorrespiratoria en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente al o con él sino que iban andando hacía insisto hacia la zona donde ellos donde ellos viven la causa inmediata insisto es el infarto de miocardio que lleva a esa parada cardiorrespiratoria el Govern

Voz 0622 15:40 terno de Manuela Carmena además ha hecho un llamamiento a la calma de todos para recuperar dicen cuanto antes la completa normalidad en un barrio que ha sido un ejemplo de convivencia dentro de la multiculturalidad la alcaldesa en funciones Marta Higueras también está explicando lo ha hecho hace unos instantes que se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno Concepción Dancausa para coordinar el dispositivo de seguridad durante el fin de semana

Voz 1018 16:05 Ana

Voz 1516 16:05 debemos de contribuir a tratar de retornar a la normalidad ya la tranquilidad en este barrio en cuarto lugar queremos manifestar nuestro respaldo a la policía que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía

Voz 0622 16:25 el Ayuntamiento además como anunció anoche la propia a Manuela Carmena a través de Twitter ha ordenado la apertura de una investigación interna prosigue en este momento la rueda de prensa de Javier Barbero Marta Higueras y Jorge García Castaño

Voz 8 16:38 John que hacerlo en un aspecto ahí con respecto al tiempo no se exacto me parece que son entre quince veinte minutos pero tendría que afinar lo más miraré los los informes entorno a eso bueno

Voz 17 16:50 en cuanto lo que esconde dado la oración de senegaleses en España y otras entidades han desmarcado explícitamente de los de los de los sucesos de ayer había mucha gente expresando dolor expresar despejando duelo pero también no sean sean de marcado nítidamente de los minoritarios el entorno

Voz 1915 17:11 comenta el concejal García Castaño que la comunidad senegalesa se ha desvinculado de esos altercados lo decíamos al principio el propio director general de la Policía respalda ese argumento creen sospechan que grupos radicales han aprovechado el momento para crear para protagonizar esos disturbios son las dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:32 hora catorce Madrid

Voz 1915 17:36 en unos minutos volvemos a esa rueda de prensa en el Palacio de Cibeles que están dando ahora mismo Marta Higueras Javier Barbero Jorge García Castaño sin la presencia como decimos de Manuela Carmena que había viajado a París por un viaje oficial entre otras cosas el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la calma lo hace después de los disturbios que se han vuelto a registrar esta mañana esta vez ha sido la llegada del cónsul de Senegal que ha enfadado a muchos de los senegaleses que durante toda la mañana se habían concentrado en la plaza junto a la que ayer murió uno de sus compatriotas han vuelto a registrarse cargas policiales con pelotas de goma están heridos de esta mañana la situación es ahora bastante más tranquila aunque sigue habiendo mucha tensión en las calles desde Lavapiés vamos a ir a esta hora al barrio la situación como decimos ha sido muy tensa en algunos momentos con esas cargas policiales con esos ataques a las a la policía uno de los peores momentos ha sido este cuando ha llegado el cónsul de Senegal sus propios compatriotas como decíamos lo increpaban en la plaza en el So Mandela hasta ahora mismo Elena Jiménez Elena cómo es la situación buenas tardes hola qué tal bueno

Voz 1315 18:55 esa después si aquí la plaza ha ido recobrando recuperando esa tranquilidad esa normalidad lo que sucederá en esta plaza es que sigue con muchísima gente como lo lleva estando desde que a las nueve de la mañana la población senegalesa pidiera que se concentrara aquí todo el mundo por la muerte de su compatriota ayer ahora lo que sucede es que se forman diferentes e círculos de personas hablando del del tema en uno de los círculos ha empezado a gritar un grupo de gente ningún ser humano es ilegal en otro uno de los senegaleses con megáfono en mano estaba hablando en la lengua senegalesa diciendo que esta tarde convocando a todo el mundo a que esta tarde vengan han también a esta plaza para una nueva concentración que va a nacer a las seis de la tarde con la que pretenden llegar hasta la Puerta del Sol ya te digo que aquí constantemente pues se juntan a hablar sobre el tema muchos van con unos folios con la fotografía de ese compatriota que murió ayer otra fotografía también de un policía municipal al que señalan que dicen que está constantemente aquí en el barrio y que constantemente está persiguiendo a la población negra que desde aquí en este barrio de Lavapiés como decías los disturbios que se han producido han sido en torno al mediodía cuando yo

Voz 1915 20:00 en un coche oficial el cónsul TCN

Voz 1315 20:02 tal muchos de la gente que estaba aquí se enfadaba algunos subieron el tono lanzando adoquines y sillas pero muchos de ellos se enfadaba ni decían que habían pedido que viniese el cónsul desde ayer por la tarde desde que

Voz 1915 20:15 sucedió todo también esta mañana a la concentración que había

Voz 1315 20:18 y que no había aparecido hasta ahora al mediodía en coche oficial eso produjo esas cargas de la policía antidisturbios con lanzamientos de pelotas de goma la policía se retiró pasada una media hora cuarenta minutos y ahora pues como te digo esta Plaza de Nelson Mandela va recuperando la tranquilidad eso sí de aquí no se mueve nadie todos siguen hablando y comentando lo que han sucedido y como te digo mostrando esas imágenes esos folios con los que van muchas de las personas que están aquí con la imagen de esa persona de treinta y cinco años que falleció ayer en esa calle del oso a la que cuando nos acercamos pues el contraste es total porque ahí es el silencio las velas que han ido poniendo los vecinos y las vecinas y las flores recordando a ese hombre

Voz 1915 20:58 gracias Elena la situación se tranquilizan Lavapiés aunque en cualquier caso hoy por lo que pueda pasar lo escuchábamos antes desde el Palacio de Cibeles el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad en colaboración con la Delegación del Gobierno para todo este fin de semana aunque quien intervino ayer fue la Policía Municipal quién está investigando ahora la muerte de este joven es la Policía Nacional los dos cuerpos en cualquier caso coinciden en un dato que es fundamental el chico que murió como también decía el Ayuntamiento no estaba huyendo de la policía porque en ese momento no estaba trabajando en el top manta su muerte de un ataque al corazón habría sido por tanto completamente fortuita también está en Lavapiés Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 0089 21:38 qué tal buenas tardes Cristina la investigación con los datos que ya ha aportado el Ayuntamiento pues podemos decir está casi cerrada no se trata por tanto de un ninguna muerte violenta ha sido un accidente cardiovascular Se está a la espera eso sí de los primeros datos de la autopsia pero ese infarto ya está confirmado de cualquier modo también el Ayuntamiento ha tardado dieciocho horas en confirmar un dato que era público desde primera hora de ayer se estaba desarrollando un dispositivo contra el top manta que se había iniciado en los alrededores de la Plaza Mayor donde se encontraba el fallecido que no fue perseguido ni él ni su compañero la Policía Municipal que es el cuerpo de seguridad que tiene esa competencia es decir la competencia debe impedir la venta ambulante el atestado también

Voz 5 22:21 coge la actuación de dos agentes municipales

Voz 0089 22:24 realizando maniobras de recuperación cardio pulmonar al hombre luego el Samur lo ha intentado durante cuarenta y cinco minutos pero no consiguieron sacarla adelante

Voz 1915 22:33 gracias Alfonso la falta de transparencia en cualquier caso hasta este momento en el que ella sí tenemos la versión oficial de el Ayuntamiento

Voz 0824 22:41 que hasta ahora no había dado ni un dato de lo ocurrido

Voz 1915 22:44 ha abierto también un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Ahora Madrid y la Policía Local que sea sentido completamente abandonada Diegos

Voz 1018 22:50 rasga el sindicato CPM mayoritaria

Voz 18 22:53 en el cuerpo de policía defiende la actuación de los policías que intentaron salvar la vida de un ciudadano dicen que se han mezclado dos hechos totalmente diferentes a partir de ahí se ha intentado criminalizar al cuerpo de policía desde el sindicato critican la falta de apoyo institucional Alberto Cid portavoz

Voz 19 23:09 no tenemos respaldo institucional que apoyen nuestro trabajo pero sí que tenemos gente en contra que ya da por hecho que hay un hombre negro en el suelo un policía y es que el policía nos entristece que que no nos apoya Ny nuestras propias instituciones siempre los criminalice por realizar nuestro trabajo correctamente

Voz 18 23:26 el sindicato ha dicho en un comunicado que emprenderán acciones judiciales contra quienes falten a la verdad

Voz 1915 23:31 gracias Diego vamos a hacer una pausa en la vuelta volvemos al ayuntamiento donde ya ha terminado la rueda de prensa

Voz 5 27:17 el misterio del Réquiem de Mozart y la espectacularidad de Carmina Burana llegan el veintitrés de marzo al Auditorio Nacional veinte entradas punto eh

Voz 2 27:33 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1915 27:39 dos de la tarde casi veintiocho minutos poco antes de las dos comenzaba la rueda de prensa en el Ayuntamiento de la capital para explicar los incidentes ocurridos en las últimas horas en Lavapiés esa rueda de prensa ya terminado Felipe Serrano cuéntanos qué más cosas han dicho buenas tardes

Voz 0622 27:53 sí ha terminado hace tan sólo un instante el Ayuntamiento además de lo que venimos contando ha pedido que no se haga una utilización política de los hechos graves hechos ocurridos en el barrio de Lavapiés la Policía Municipal también ha pedido revisar todas las cámaras de seguridad desde la Puerta del Sol hasta la calle de Lavapiés para comprobar el recorrido que hizo la víctima antes de caer desplomada a causa de un infarto el ayuntamiento también ha ordenado la apertura de un expediente de información reservada además de negar que se estuviera produciendo una persecución policial en el momento

Voz 1646 28:33 en el que el ciudadano senegalés sufrió el infarto en Lavapiés veraz

Voz 1915 28:39 días Felipe pues esa es la última hora la información que ha dado el Ayuntamiento sobre los incidentes ocurridos en Lavapiés desde que ayer a las cinco de la tarde se registró la muerte de ese chico de treinta y cinco años por un ataque al corazón la mañana ha sido muy tensa en el barrio de Lavapiés como les venimos contando ha vuelto a haber cargas policiales y también ataques a las policías los agentes han lanzado pelotas de goma las personas que protestaban han lanzado sillas ir adoquines y piedras contra los agentes la mañana sucedería una madrugada muy dura con actos vandálicos que se han producido por buena parte del barrio los vecinos senegaleses de Lavapiés pedían justicia por la muerte su compatriota pero también querían dejar muy claro que ellos no tienen nada que ver con esos disturbios

Voz 0824 29:22 lo dijimos otra vez

Voz 29 29:24 no es los senegaleses lo que han roto los bancos ni han quemado las calles ni han hecho daño a nadie lo reiteramos que lo dijimos muy claro

Voz 1915 29:35 de hecho de las seis personas detenidas por esos disturbios seis detenidos uno de ellos menor de edad todos absolutamente todos son españoles se han convocado concentraciones de protesta para esta tarde a las seis dos en el barrio de Lavapiés una por esta persona ha muerto y otra de los vecinos protestando contra las personas antisistema que han provocado los disturbios

Voz 1 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 gracias por acompañarnos a pocas horas para estrenar un fin de semana que nos recordará que seguimos en invierno vuelve el frío de verdad dicen incluso frío siberiano lo más delicado se queda hoy en Madrid en los altercados de la pasada noche en el barrio de Lavapiés por la muerte en la calle de un senegalés por un fallo cardíaco tras recibir asistencia médica del Samur durante cuarenta y cinco minutos el Ayuntamiento confirma que fue un infarto Javier Barrero delegado de seguros

Voz 8 30:45 con uno de los amigos pues la marcha hacia Lavapiés que es donde donde él habita justo estando al lado de la calle calle del del oso se produce una infarto de miocardio al parecer con parada cardio respiratoria

Voz 1018 31:04 todos los testimonios recogidos señalan que el fallecimiento no se produjo tras una persecución por parte de agentes de la Policía Municipal ningún dato avala una posible acción violenta de los agentes contra el fallecido los incidentes en el barrio volvieron a medio día los antidisturbios de la Policía Nacional tuvieron que repeler con pelotas de goma a los grupos de personal que lanzaron piedras y sillas al cónsul senegalés que llegó al barrio en su coche oficial Hora catorce volveremos en directo Lavapiés al Ayuntamiento y como cada viernes a la rueda de prensa del Consejo de Ministros tras un tormentoso pleno del Congreso ayer sobre la prisión permanente revisable el Gobierno pide serenidad a todos

Voz 0803 31:50 el Gobierno quiere que sean los ciudadanos los que extraigan las consecuencias del debate a nosotros nos gustaría que en la tramitación de esa proposición de ley los grupos reconsiderara su postura muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle que la escuchen también en esta ocasión este por lo tanto ese debate se produzca con tranquilidad y con la serenidad que en algunos momentos faltó ayer

Voz 1018 32:11 sobre las movilizaciones de pensionistas que serán visibles de nuevo mañana prácticamente en todo el país el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gestha calcula que una modificación de las desgravaciones para los fondos privados aliviaría en buena medida la situación José María Mollinedo

Voz 4 32:24 estaríamos hablando de cerca de dos mil millones ese coste para las arcas públicas es precisamente una cantidad equivalente la que encestó nueve millones de pensionistas están pidiendo para recuperar el poder adquisitivo

Voz 1018 32:40 viernes dieciséis de marzo ante Isabel que dará buenas tardes buenas tardes estamos Antonio en el Valle de los Caídos si el PSOE asegura que el lunes el prior del Valle va a desbloquear las exhumaciones que deben realizarse por orden judicial hoy el presidente de la Conferencia Episcopal ha defendido que el prior no puede oponerse porque es responsabilidad de Patrimonio Nacional escuchamos a la senadora socialista Ester Muñoz

Voz 0824 32:58 a Ricardo Blázquez

Voz 6 33:01 desde el facultativo por lo tanto patrimonio va a poder Villar los trabajos preliminares en en gallo para comenzar esas excomandante

Voz 1814 33:07 el de los caídos una suerte de negar muy para recibirlos ni para sacarlos

Voz 5 33:13 a manos públicas todos los grupos de la Diputación de A Coruña incluido el Partido Popular firman una moción para que el Pazo de mera sea devuelto al patrimonio público en base al informe que desvela que la familia Franco simuló un contrato de compraventa para hacerse con el inmueble Susana Díaz no va a acudir a la Escuela de Buen Gobierno que el PSOE celebra mañana la presidenta de la Junta argumenta que tiene trabajo en Andalucía creo que como Yoma ayuda al PSOE y haciendo mi trabajo hoy aquí como digo mañana en Sevilla y en la mejor manera que tengo de ayuda a mi compañero y ellos lo van a hacer bien escuelas seguro que van a hacer bien el trabajo y no va a servir para todos

Voz 0824 33:45 votación sobre la siglos Izquierda Unida preguntará a su militancia si quiere que sus siglas estén visibles en las papeletas electorales para las elecciones municipales autonómicas y europeas del próximo año Alberto Garzón para nosotros el resultado final

Voz 30 33:58 nada tiene que ser un resultado que exprese que están las diferentes organizaciones que son independientes y que tienen su expresión

Voz 0803 34:05 política para que todo el mundo será reconocido

Voz 1018 34:07 el presidente mentiroso Donald Trump se ha mofado en público de haber mentido al primer ministro de Canadá en una conversación sobre las relaciones comerciales de los dos países

Voz 5 34:15 muchos centros dos vino a verme y me dijo Donald nosotros no tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y yo les dije te equivocas Justin sí que lo tenéis pero no tenía ni idea simplemente solté y la verdad es que él tenía razón contra la violencia en el fútbol del Parlamento vasco

Voz 0824 34:31 una iniciativa para exigir a los clubes de fútbol más medidas para evitar incidentes como los de las últimas semanas alrededor del estadio del Athletic de Bilbao escuchamos a los portavoces del PSE-EE de Podemos PNV

Voz 1915 34:42 no deben de admitirse más excusas pasiones ni segundas oportunidades

Voz 5 34:47 es inaceptable que quién rompe las reglas del juego no se ha sometido a medidas ejemplares que es un problema de seguridad a nivel

Voz 1018 34:54 lo pero cruces de Champions Barcelona Roma Sevilla Bayern de Munich y Real Madrid Juventus son los emparejamientos de los equipos españoles en cuartos de final de la Europa League

Voz 5 35:02 típico de Madrid se va a enfrentar al Sporting de Portugal y penúltima listo para los amistosos contra Alemania y Argentina la siguiente lista ya será la del Mundial en la que ha dado hoy no ha llamado a Morata si se suman a los habituales Marcos Alonso Parejo Rodri Lucas Vázquez

Voz 27 35:18 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:23 José Antonio el telegrama es para Robert Miller señor fiscal especial sus investigaciones han ido aclarando la intervención desplegada por Rusia y rogando perjuicios a la candidata del partido demócrata Hillary Clinton en las elecciones de dos mil dieciséis ahora señoría su petición por vía judicial a la empresa matriz del presidente Trump de todos los documentos de la conjura con Moscú va a permitir que afloren las conexiones decisivas mientras el equipo de campaña que le encumbró piel en Bin estuvo una trama urdida en el mismo corazón corporativo de Donald Trump enseguida veremos que en esta merienda Putin era bienvenido

Voz 1018 36:05 Miguel Ángel Aguilar que volver al unos con los otros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana hay carros han a la producción y Jordi Carbó el tiempo frío mucho frío

Voz 0978 36:13 a lo largo del fin de semana vamos a tener la sensación que vamos a tres en el calendario cada vez más frío también bajando la cota de nieve a nevar en prácticamente todas las zonas de montaña de la península de momento esta tarde como ayer chubascos breves pero intensos también ratos de sol y temperaturas un poco más bajas que ayer mañana situación parecida chubascos durante la tarde se acercarán al Mediterráneo algunos intensos irá mejorando en Galicia temperaturas todavía un poco más bajas será la madrugada del domingo hasta el mediodía cuando en el centro y sur de la península tendremos las lluvias más intensas también nevadas que pueden bajar hasta los setecientos metros de altura ir mejorando durante el At

Voz 1018 36:46 la red Ilan

Voz 5 36:48 burbujas más famosos de España van a ser alemanas la burbuja Freixenet existe sea felices fiestas

Voz 7 36:55 bueno no entra

Voz 1018 36:59 este grupo Henkel comprará casi el cincuenta y uno por ciento del capital de Freixenet según anticipa hoy el diario La Vanguardia que además citando fuentes empresariales señala que la incertidumbre política de Cataluña ha retrasado las negociaciones ya presionado también el precio a la baja vamos a Radio Barcelona Miguel

Voz 0563 37:16 según han confirmado fuentes de Freixenet ambas compañías se reúnen a primera hora de esta tarde en Barcelona para cerrar la venta del cincuenta coma siete por ciento de las acciones de Freixenet a la alemana Henkel según detalla la vanguardia que hoy ha avanzado el anuncio de esta operación Henkel pagará doscientos veinte millones de euros por este porcentaje de Freixenet en cuanto se firme el acuerdo la productora de cava de Sant Sadurní d'Anoia emitirá un comunicado con todos los detalles de esta operación con esta firma se pone punto y final a unas negociaciones que empezaron en dos mil dieciséis

Voz 5 37:51 hora catorce

cadena SER

Voz 24 37:56 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragar los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 5 38:16 tienes día tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa Banco Sabadell presenta acompaña arte con Rafa Nadal y Marc López tener una buena relación tener esa complicidad con el otro cuando tienes a tu compañero al lado más que suena mediocres mucho bastoncillo compromiso empresas tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos descubre como en Banco Sabadell punto com barra acompaña arte Sabadell por una buena causa por estar en forma superar tus límites un runner siempre encuentras motivos para correr en el Corte Inglés uno más hasta el uno de abril un veinte por ciento de regalos todo lo que necesita un runner ahora con un veinte por ciento de bonificación incansable el textil de las mejores marcas caras vidas así les Bubarack corre con lo mejor Correa El Corte Inglés

Voz 31 39:10 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque asume

Voz 1018 39:14 contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso

Voz 31 39:17 esa recuerda han sido Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

cadena SER Hora catorce José Antonio Marco

Voz 1018 39:26 el madrileño de Lavapiés poco antes de la una de la tarde en la plaza Nelson Mandela que es el centro habitual de reunión de los senegaleses situada muy cerca de la calle de los Ulaca

Voz 1646 39:33 Israel murió mamá Valle de allí

Voz 1018 39:36 a causa de un infarto de miocardio tras recibir atención médica del Samur sin que exista como contábamos en portada ningún dato que avale una posible acción violenta por parte de la Policía Municipal en esa plaza continúa nuestra compañera Elena Jiménez Elena buenas tardes AOL

Voz 1915 39:51 qué tal muy buenas tardes otra los sucesos de la pasada noche

Voz 1018 39:53 veinte no de personas resultaron heridas y la policía realizó hasta seis detenciones todas ellas de ciudadanos españoles la llegada a esa plaza del cónsul de Senegal e desató de nuevo la tensión con lanzamiento de sillas adoquines y cargas de pelotas de goma por parte de los antidisturbios

Voz 1915 40:09 muchos de los hombres senegaleses que llevaban a Quito

Voz 1315 40:11 a la mañana empezaban a increpar al cónsul y a quejarse de que llegará tan tarde ir en coche oficial los más exaltados golpeaban ese coche oficial y querían esperar a la puerta de un restaurante al cónsul que se había refugiado allí para reunirse con la Asociación de manteros y con la asociación de inmigrantes senegaleses subía la tensión que llegaba a cargas policiales pelotas de goma adoquín en ese sillas y mesas lanzadas por parte de algunos de los hombres aquí congregados muchos compre a compatriotas muchos ilegales pedían calma que han llegado esa calma llegado cuando el cónsul y la policía se han retirado por la calle abajo que llega esta plaza Nelson Mandela el resto del barrio bueno pues durante toda la mañana lo que ha habido muchos trabajadores municipales limpiando y reparando el mobiliario destrozado allí

Voz 1018 40:56 los colectivos de senegaleses han convocado una concentración de protesta para esta tarde ahora mismo Lena cómo están los ánimos

Voz 1315 41:01 bueno pues ahora mismo los ánimos en esta plaza Nelson Mandela están bastante calmados lo que hay es mucha Reunión porque se mantiene aquí la gente desde las nueve de la mañana hay muchas reuniones muchos corros hace un momento bueno pues en esta plaza un grupo de hombres megáfono en mano uno de ellos hablando Angulo en la lengua senegalesa les pedía a todos los compatriotas a toda la gente que estaba aquí en el barrio que esta tarde vengan aquí a esta plaza Nelson Mandela a concentrarse y pretenden llegar hasta la Puerta del Sol para volver a denunciar lo que ellos consideran que sucedió ayer con ese compatriota eh se desató a los aplausos cuando este hombre decía que pedía que todo el mundo viniese a concentrarse aquí y en otra de las calles aledañas aquí a esta plaza Nelson Mandela pues otro grupo de personas gritaban que ningún ser humano es ilegal a muy poquitos pasos de esta plaza como decías encuentra esa calle de los So donde moría ayer Mamen en Valle allí la verdad el contraste es absolutamente diferente allí es el silencio lo que en esa calle muchas de las cada vez más velas que se ponen allí donde cayó muerto este hombre también muchas flores y una nota una nota escrita a mano que dice Heras un vecino de nuestro barrio queremos que tú y los tuyos llegáis aquí en Lavapiés no permitiremos que os echen

Voz 1018 42:14 gracias el el Ayuntamiento de Madrid ha negado la existencia de una persecución a esta persona fallecida por parte de la policía municipal el Ayuntamiento ha iniciado una investigación interna sobre lo ocurrido de la que los responsables municipales han dado ya los primeros datos en el Palacio de Cibeles Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 42:29 buenas tardes y el Ayuntamiento de la capital respalda la actuación de los agentes municipales y niega que hubiera persecución policial durante una comparecencia informativa aquí en el Palacio de Cibeles el concejal de Seguridad y Emergencias Javier Barbero acaba de explicar que el ciudadano senegalés falleció a causa de una parada cardio respiratoria sin que la víctima mortal fuera

Voz 24 42:49 gesto de hostigamiento por parte de la policía

Voz 0622 42:52 a municipal

Voz 8 42:53 ni en el momento de del de la parada cardiorrespiratoria miden en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente lo o conel

Voz 0622 43:07 el Gobierno de Manuela Carmena además ha hecho un llamamiento a la calma de todos para recuperar cuanto antes la completa normalidad en un barrio que ha sido ejemplo de convivencia Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 1516 43:19 debemos de contribuir a tratar de retornar a la normalidad ya la tranquilidad en este barrio queremos manifestar nuestro respaldo a la policía que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía

Voz 0622 43:36 el Ayuntamiento además como anunció anoche la propia Manuela Carmena ha ordenado la apertura de una investigación interna un expediente de información reservada para aclarar todos los extremos de lo ocurrido en la bahía

Voz 1018 43:47 pues gracias Felipe las imágenes evidencian la tensión que se vivió anoche en ese barrio del centro de Madrid según el director general de la Policía Germán López Iglesias algunas personas se aprovecharon de las circunstancias

Voz 3 43:57 sí de proporciona a la situación ingente que aprovecha esa situación pues para no sé alguna manera radicalizarse y decir lo que piensa a través de esos hechos desagradable no pero que no les puedo decir tampoco efectivamente lo las personas detenidas son personas españolas que viven allí no lo sé

Voz 1018 44:17 investigadores no descarta ninguna hipótesis sobre cómo comenzaron los enfrentamientos de hecho la asociación de inmigrantes senegaleses asegura que fueron promovidos por grupos radicales sino por Mantero la Delegación del Gobierno en Madrid también trabaja para esclarecer lo ocurrido Alfonso Ojea

Voz 0089 44:31 paseos la investigación con los datos aportados ya por el Ayuntamiento la investigación en el entorno a la muerte de esta persona está casi cerrada José Antonio no se trata por tanto de una muerte violenta ha sido un accidente cardiovascular se está a la espera eso sí de los primeros datos de la autopsia pero ese infarto de miocardio ya está confirmado por lo demás aquí en el barrio lo de Lavapiés lo que se está es a la espera de que comience en un despliegue policial de cara a la concentración de esta tarde en torno a las seis que como nos decía Elena Jiménez tiene previsto culminar en Sol hasta este momento por lo que sabemos esa concentración y ese recorrido no ha sido comunicado a la Delegación del Gobierno y un último dato la Delegación del Gobierno Madrid ha elevado

Voz 1018 45:12 cifra de policías heridos en los choques de anoche

Voz 0089 45:15 de los dieciséis a las veintitrés

Voz 1018 45:17 agentes afectados empresas Alfonso vamos a las lo de prensa del Consejo de Ministros porque también ha habido preguntas para el portavoz en torno a estos incidentes son esas de Moncloa buenas tardes

Voz 0824 45:25 hola buenas tardes pues condolencias desde el Gobierno central para la familia hay para los amigos del fallecido apoyo a la Policía Nacional y la Municipal e insistencia en que es el Ayuntamiento de Madrid el competente para investigar lo que ha ocurrido

Voz 5 45:36 y quiero agradecer el esfuerzo

Voz 0803 45:39 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estado y también de la policía urbana muchos de cuyos agentes fueron heridos está investigando el Ayuntamiento quesitos el responsable ya sea investigaciones aprenderemos

Voz 0824 45:49 se le ha preguntado además a Méndez de Vigo porque los agentes antidisturbios no llevaban una identificación visible en su intervención de ayer en el barrio de Lavapiés y ha respondido el portavoz de La Moncloa que eso es un tecnicismo y que él no puede responder a esa pregunta

Voz 2 46:08 yo creo que ya tengo el regalo del día del padre una afección ahora sí o no

hora catorce

Voz 11 47:32 dos pensionistas de este país no queremos la mañana hay una manifestación en el cual yo creo que hay un tema que es tremendamente importante como es la unidad de todos creo que esto es un problema de todos que tenemos que afrontarlo todo

Voz 10 47:44 pensión no es un negocio la pensión es un derecho funda

Voz 1018 47:49 mental testimonios recogidos hasta mañana directo aquí en La Ser en la emisión especial de Hoy por hoy desde el Centro de Mayores de la Casa del Reloj en Madrid del sindicato de técnicos de quién da Gestha ha echado cuentas y más del treinta por ciento de los pensionistas que hay que vivir por debajo del umbral de la pobreza con menos de ocho mil doscientos euros anuales sus portavoces consideran que la situación se podría corregir simplemente modificando los criterios de desgravación de los planes privados en el impuesto de la renta Eladio Meizoso

Voz 0527 48:15 sí datos de la Agencia Tributaria tres millones cien mil pensionistas un tercio del total cobran menos de ocho mil doscientos euros al año están por debajo del umbral de la pobreza gesta ve urgente aumentar las pensiones mínimas y para no agravar el déficit de la Seguridad Social su portavoz José María Mollinedo sugiere financiarlo con las bonificaciones en el IRPF a los planes privados de pensiones suponen en total dos mil millones

Voz 0824 48:38 de euros para las arcas del Estado suficiente