Hora 14 (19/03/2018)

Voz 3 00:26 a última hora porque la Unión Europea y el Gobierno británico han llegado a un acuerdo

Voz 1018 00:29 más sobre el periodo de transición desde el veintinueve de marzo del próximo año hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte a falta de detalles concretos contempla un pacto sobre la frontera irlandesa que la gran caballo de batalla y también un acuerdo financiero corresponsal comunitario Griselda Pastor bueno

Voz 0738 00:47 borrador jurídico a colores para esa transición del Brexit con el tema irlandés todavía pendiente de saber si el Reino Unido ofrece otras opciones que impidan la frontera y la garantía Clará nos ha dicho el negociador británico de que por el momento en ese período de transición Gibraltar disfrutar

Voz 4 01:05 el acuerdo

Voz 0738 01:08 sí exactamente este acuerdo cubre Gibraltar y saben ustedes que sobre ese tema estamos negociando de forma positiva con las autoridades españolas nos ha dicho del tenis Davis y elige barniz que ese es un tema en el que España cuenta con la solidaridad del resto de países mientras precisa que el Gobierno británico podrá empezar a negociar acuerdos con gobiernos de otros países terceros mientras duren

Voz 1018 01:34 volveremos a Bruselas a las dos y media va a explicar ese acuerdo a colores como decía nuestra corresponsal comunitario tenemos ya sobre la mesa además las primeras reacciones a dos asuntos hoy las avanza la Cadena Ser uno en materia educativa otro en defensa sobre el primero el Tribunal Constitucional se prepara para avalar mañana los aspectos más polémicos de la ONCE la ley ver como el reconocimiento académico de la religión para optar a una beca o las subvenciones públicas a colegios que segregan a los alumnos es sindicato mayoritario de sectores muy crítico entre los colegios religiosos manda el optimismo escuchamos a Francisco García de Comisiones Obreras hijo sonaría ardía dirigente de Escuelas Católicas

Voz 5 02:09 descontento con movilizaciones que yo creo que las organizaciones de la comunidad educativa vamos a empezar a plantear ya por encima de la mesa queremos una escuela pública buena en España

Voz 6 02:21 con todos los medios humanos y materiales necesarios pero lo que no queremos que sea única que esto es lo que nos porque son los propios los pareceres de un país en demócratas

Voz 1018 02:30 defensa se prepara para gastar más de diez mil millones de euros a la compra de armamento según un informe que estudiará el Consejo de Ministros y que ha conocido la Cadena Ser el PP opta por la prudencia el PSOE pide consenso podemos denuncia discriminación social por ejemplo respecto a las

Voz 7 02:43 pensiones con lo conozco esa información ni tampoco conozco lo gasto de defensa entre otras cosas han prestado los presupuestos por lo tanto hablaremos de eso cuando se conozcan los presupuestos

Voz 8 02:53 hay materias muy sensibles como son precisamente Interior y Defensa que sería bueno que se negociara pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas

Voz 9 03:02 la maldita vergüenza que nuestro Gobierno cuando toca

Voz 10 03:06 pues sí gente de ya de de los pensionistas osea lacayo del señor estaban pues decía charla caballo del señor

Voz 11 03:18 los pensionistas que han salido de nuevo a la calle en Bilbao un lunes más el décimo ya el cabreo es lo que nos hace salir

Voz 12 03:25 unas veces solo yo tocaba lunes con la lluvia que este señor Rajoy

Voz 1018 03:32 no salió otro asunto que les hemos avanzado a mediodía también aquí en la SER definitivamente los restos de los hermanos la Peña serán exhumados del Valle de los Caídos el prior rectifica retira el recurso con lo que se cumplirá la sentencia del año dos mil dieciséis Eduardo es el letrado que representa a los familiares

Voz 5 03:48 pues una noche de emoción en materia de memoria histórica el noventa y ocho por ciento Semel activo pero es por ciento lo mueve todo sí es la primera vez en seis años la segunda que les da buenas noticias a las familias

Voz 13 04:02 el catorce

Voz 1018 04:08 lo escolares diecinueve de marzo San José día grande de las Fallas Valencia es una fiesta estamos ahora mismo en plena más letal que corre a cargo por vez primera de una mujer una pirotécnica que se llama Reyes Martín

Voz 13 04:21 dice el sonido en directo que nos llega ahora mismo des

Voz 0202 04:33 en dos mil dieciocho además aumenta un cincuenta por ciento de las quejas ante el Defensor del Pueblo por los efectos de la crisis y el mal funcionamiento de los servicios públicos Fernández Marugán exige medidas para redistribuir la renta ante el avance de la desigualdad España es uno de los nueve países europeos en los que los salarios han perdido poder adquisitivo las reformas laborales acometidas por indicación de la troika son las responsables de esta situación según los sindicatos la comida no Europea pide cumplir el código de conducta italiano tras la inmovilización de un barco de la ONG española Open Arms por negarse a entregar al iría a los más de doscientos migrantes que acaba de rescatar se les acusa de tráfico de personas los inmigrantes tienen el doble de posibilidades de fracaso escolar que los estudiantes nativos según la OCDE que advierte de que este problema es aún mayor en España entre los inmigrantes de primera generación la brecha supera el cincuenta por ciento la lucha contra el fraude recaudó catorce mil setecientos noventa y dos euros en dos mil diecisiete cien millones menos que en dos mil dieciséis La Agencia Tributaria destaca la mejora en el control de las grandes contribuye a dos y casi seis minutos

Voz 2 05:49 hora catorce Madrid Cristina matado

Voz 1434 05:58 buenas tardes Manuela Carmena cuatro días después

Voz 1410 06:01 creo que en el la gestión que hizo el Ayuntamiento pues eh fue correcta porque hicimos yo creo que lo que hay que hacer la muerte de el ciudadano senegalés nada tuvo que ver con intervención ninguna de la policía la policía actuó correctamente ir digamos no tengo más que palabras de agua

Voz 1434 06:22 hoy hoy de elogio a la actitud que tuvo la policía municipal la alcaldesa se ha referido esta mañana por primera vez a los disturbios de la semana pasada en Lavapiés y lo ha hecho para defender la gestión del Ayuntamiento que ha sido y sigue siendo muy cuestionada por la oposición desde el Partido Popular que pide dimisiones pasando por el PSOE que cree que el gobierno municipal informó demasiado tarde hasta ciudadanos que quiere una comisión de investigar

Voz 2 06:45 nosotros lo que queremos exigir a Manuela Carmena ya gobiernos la asunción inmediata de responsabilidades que no dieron esa información inmediatamente porque no intentaron tranquilizar

Voz 1752 06:54 el equipo de gobierno informó muy tarde no entendemos porque si se podía haber informado esa misma noche se esperaron tantas horas

Voz 0275 07:04 nosotros vamos a proponer en este pleno la comisión de investigación como moción de urgencia El

Voz 1434 07:10 el sindicato Unión de Policías Municipales ha presentado hoy una querella contra la concejal de Ahora Madrid contra Romy Arce el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el portavoz del sindicato de manteros Malí guíe por un presunto delito de incitación al odio por lo que pasó en Lavapiés Evening mismo la fuerzas lo venimos contando en la SER la Comunidad de Madrid ha vulnerado su propia normativa para sumar al sistema Bell y fue al único colegio público que hay en Guadalix de la Sierra la normativa exige que la implantación de la enseñanza en inglés cuente con el apoyo mayoritario del claustro del consejo escolar del centro en este caso no lo consiguió pero el proceso a seguir adelante Paula Gómez es la presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos

Voz 14 07:51 las familias están muy indignados no sólo por cómo se ha llevado todo el proceso que el colegio no nos ha informado en ningún momento lo ha mandado ninguna circular entendemos que lo ha hecho enfocó de tapadillo habido padre que se han movido este año que se han mudado y han matriculado a sus hijos en el colegio de Guadalix de la Sierra porque no es bilingüe y en ningún momento a sus padres que les informó de que estos eh

Voz 1434 08:13 la presenta desde la Consejería nos aseguran ahora que están revisando el proceso volvemos a estar en alerta amarilla por nieve y viento enseguida les damos la previsión del tiempo antes otras noticias en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:28 el comisionado de la memoria histórica de Madrid ante el juez cinco miembros del organismo entre ellos su presidenta tendrán que explicar la propuesta de retirar más de cincuenta referencias franquistas del callejero fue el propio consistorio el que solicitó la declaración para frenar así la demanda que ha interpuesto la Fundación Francisco Franco

Voz 1434 08:45 detenido un hombre acusado de acosar sexualmente a un niño de doce años a través de las redes sociales el arrestado vive en Madrid ha sido detenido cuando estaba a punto de viajar a Málaga localidad de residencia del menor para establecer contacto directo con él

Voz 0202 08:56 la policía ha conseguido esclarecer el asesinato

Voz 0089 08:58 de una mujer el año pasado en Parla el cadáver apareció degollado en su casa los agentes han detenido ahora a su hija y a su expareja por simular un robo para disimular su presunta autora

Voz 1434 09:08 ella bien deportes el Atlético de Madrid da prácticamente por perdida la Liga tras su derrota por uno dos contra el Villarreal por cierto que ya conocemos la fecha del próximo derbi entre Real Madrid y Atleti será el domingo ocho de abril a las cuatro de la tarde información del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 09:31 buenas tardes hasta ahora varios accidentes complican la circulación en la red de carreteras de la Comunidad en la M40 en Pozo

Voz 1434 09:37 lo hace a las cinco a su paso por Móstoles

Voz 15 09:40 en sentido entrada y en la A dos a la altura de Torrejón de Ardoz dirección Zaragoza tengan precaución si iban a transitar por alguna de estas vías además por el temporal son necesarias las cadenas en la M seiscientos uno en el puerto de Navacerrada la M seiscientos cuatro en cotos en la M seiscientos veintinueve en el Puerto de Canencia en la M seiscientos once en el Puerto de la Morcuera en la M ciento treinta en el puerto de La Puebla en la M607 en el puerto de Navafría y además en la M seiscientos treinta y siete a la altura de Lozoya tengan precaución se iban a transitar por alguna de

Voz 1434 10:08 las carreteras problemas en las carreteras vamos a saber cómo está la situación en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez hola hola buenas tardes bueno pues en los últimos minutos surge

Voz 0818 10:17 en el incidente es pone en la avenida de la Ilustración en la M treinta Avenida de la Ilustración acaba de retirarse un vehículo que estaba averiado en el cruce con Arzobispo Morcillo ha dejado un rastro de tráfico muy lento en sentido Nudo de Colmenar y en la M30 pero en este caso en la zona próxima al puente de Ventas nada más rebasar el puente de Ventas en sentido norte en la calzada lateral hay un vehículo averiado por lo tanto se ralentiza al paso de los vehículos por ese apunta

Voz 1434 10:42 tenemos seis grados ahora mismo en el centro de la capital y lo dicho la Comunidad vuelve a estar en alerta amarilla por nieve y viento vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:54 buenas tardes en gran parte de la semana el ambiente va ser plenamente invernal especialmente en la primera mitad de la semana después a partir del miércoles van a subir las temperaturas pero no demasiado yp precipitaciones tendremos hoy no se repetirán hasta el viernes pero mucha atención las próximas horas porque está bajando la cota de nieve se puede situar en prácticamente cualquier punto de la Comunidad Si bien en zonas bajas no será

Voz 0202 11:14 problemática ya que a medida que avance la tarde

Voz 0978 11:16 esta nevada irá desapareciendo pero hoy con marcada sensación de frío ya se han alcanzado las máximas apenas superamos ahora los cinco grados las mínimas serán al final de la jornada hará más frío esta noche que a primeras horas de esta mañana a esto hay que añadir el viento que puede superar en algunos momentos los sesenta kilómetros por hora

Voz 1434 11:33 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Teresa Rubio desde que el jueves comenzaron los disturbios en Lavapiés hasta hoy no habíamos visto Manuela Carmena a pesar de que llegó a suspender el viaje oficial por el que había tenido que viajar a París salvo dos tuits ni una palabra de la alcaldesa que hoy esta mañana ha roto su silencio para defender la gestión del Ayuntamiento en esta crisis Carmena ni se plantea exigir dimisiones como quiere la oposición e intenta centrar el foco en otro problema el principal el que sufren cada día los inmigrantes que tienen que vivir en situación irregular Felipe Serrano buenas

Voz 0202 12:17 buenas tardes ni errores ni tampoco

Voz 0622 12:19 esto critica en sus primeras declaraciones públicas tras la muerte de un mantero en Lavapiés y los disturbios ocurridos después la alcaldesa de Madrid hace oídos sordos a los reproches de la oposición considera que la actuación del Gobierno municipal fue la correcta

Voz 1410 12:32 no yo creo que en la gestión que hizo el Ayuntamiento pues fue correcta porque hicimos yo creo que ahí lo que hay que hacer cuando hay una persona joven que fallece de manera repentina ahí antes de que se supiera exactamente cuál era la causa del fallecimiento pues lo más importante es saber que se le había tendido que se había atendido debidamente una

Voz 0622 12:56 duración correcta según Carmena hasta el punto de que según ella no hay motivos para que ningún miembro del gobierno municipal tenga que dimita

Voz 1018 13:02 era

Voz 1410 13:03 dimisión por qué no se dimisión porque pero no no te entiendo a qué te refieres dimisión no porque va a haberla es que me sorprende muchísimo dimisión de quién si nadie ha tenido una actitud que generen ningún tipo de reproche

Voz 0622 13:16 considera en todo caso Carmena que los altercados promovidos por personas ajenas al barrio según el atestado de la Policía Nacional fueron inaceptables la alcaldesa además ha tenido palabras de apoyo para la policía municipal dado que según ha indicado a actuó correctamente con celeridad a partir de ahí le ha pedido también al Gobierno central que le ayude buscar una solución para acabar con el drama tremendo de los sin papeles que llevan años viviendo en España y no pueden trabajar para que los manteros en definitiva puedan abandonar esa actividad ilegal y conseguir una integración plena en la sociedad

Voz 1410 13:48 la me dirijo de verdad no sé con todo mi calor quisiera dirigirme a la responsabilidad del Ministerio del Interior para que nos ayuden a buscar una solución el Ayuntamiento tiene programas para intentar que las personas que están trabajando en actividades ilegales porque ser irregulares lo puedan ir dejando de ir puedan entrar a formar parte del trabajo es legal de lo que todos queremos que sean ciudadanos de Madrid con todos los derechos no ya os digo yo lo que esto no es un tema de Madrid es un tema del mundo y hay que resolverlo

Voz 0622 14:22 sobre la tardanza en dar explicaciones Carmena ha dicho que una vez que se iban es que la defiendo los hechos el gobierno municipal optó por dar una explicación el pasado viernes con la solemnidad de una rueda de prensa tras reunirse todos los miembros del equipo en lugar de hacerlo por la mañana con una rápida comunicado

Voz 1434 14:38 pero la socia de investidura de Manuela Carmena la socialista Purificación Causapié coincide con la alcaldesa en que es necesario centrar los esfuerzos en solucionar los problemas de las personas que están en España en situación irregular aunque considera que en todo este tiempo el Ayuntamiento no ha hecho nada por ello

Voz 1752 14:55 también es obligación de este Gobierno no sólo exigir justicia

Voz 16 14:59 al sistema capitalista

Voz 1752 15:02 jo sino además actuar del sea el Gobierno que enciende el con el Gobierno puede actuar para cambiar las cosas y no vale criticar cuando no sea ha actuado el grupo socialista planteó iniciativas como la tarjeta de vecindad y ante eso el equipo de gobierno ha hecho nada

Voz 1434 15:18 el Partido Socialista coincide también con Partido Popular y Ciudadanos en que el equipo de gobierno tardó demasiado tiempo en dar explicaciones sobre lo ocurrido en Lavapiés no lo hizo hasta las dos de la tarde del viernes para el portavoz popular para José Luis Martínez Almeida esta crisis

Voz 0738 15:33 requiere dimisiones desde ciudadano

Voz 1434 15:36 los Begoña Villacís anuncia que van a pedir en el pleno una comisión de investigación

Voz 3 15:40 Se Manuela Carmena no está en condiciones de cesar a rumiar CA Rita Maestre a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas en los disturbios que se produjeron nosotros ya hemos dicho

Voz 0275 15:49 que quién tiene que dimitir es Manuela Carmena nosotros vamos a proponer en este pleno la comisión de investigación como moción de urgencia no nos cerramos a hablar con otros grupos políticos de la oposición para ver si somos capaces de pues de llegar un criterio común porque yo creo que en el ánimo de todos está pues exigirles responsabilidades al Gobierno

Voz 1434 16:08 en el gobierno municipal tiene que hacer frente a las Becas de la oposición y también a fuego amigo esta misma mañana la concejal Montserrat Galcerán ha dicho en Twitter que es urgente que el Ayuntamiento cambie de política para garantizar los derechos de los inmigrantes dejar de perseguir y criminalizar a los pobres Galcerán una de las más activas en las críticas a su propia formación junto a Romy Arce para Carmena estas palabras no dejan de ser un ejercicio del derecho a la libre expresión

Voz 1410 16:36 lo más importante es que las manifestaciones que ha podido hacer cualquier concejal pues está en en el derecho de expresar la opinión que le parezca no que es una situación indeseable la de tener colectivos de personas que viven con nosotros que proceden de otros países que no tienen todos los derechos no es importante señalar que eso es lo realmente trascendente

Voz 1434 17:00 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 13 17:04 Madrid

Voz 1434 17:08 el sindicato Unión de Policías Municipales no está muy de acuerdo con que esas declaraciones de algunas concejalas de Ahora Madrid respondan simplemente a la libertad de expresión y hoy ha presentado una querella contra Romy Arce también contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y el portavoz del sindicato de manteros Malí Guille por un supuesto delito de incitación al odio por lo que dijeron estos días a través de las redes sociales y en algunas comparecencias públicas después de la muerte de ese chico senegalés Sara selva

Voz 0978 17:38 sí desde el sindicato consideran esas declaraciones

Voz 0133 17:40 no es un delito de incitación al odio Jaime Johnson es el secretario general de la Unión de Policía Municipal

Voz 17 17:45 la hemos presentado por la declaraciones en las redes sociales que habían tenido estas asociaciones au concretamente la concejala porque estaba diciendo que los hechos que habían ocurrido en Lavapiés habría sido consecuencia de una persecución policial cuando se ha quedado probado hoy demostrado que efectivamente no tenían nada que ver

Voz 0133 18:04 la querella se dirige como decías contra Romy Arce la edil de Ahora Madrid que puso en Twitter en el que decía que Mamet igual que Lucrecia Pérez era víctima de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levantar fronteras interiores y exteriores y otro tuit diciendo que la concentración del viernes en Lavapiés clamando justicia había sido una lección de la democracia contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero

Voz 0738 18:25 escribió también en unos tuits que me llame había muerto

Voz 0133 18:27 por una persecución policial y que cuando la policía se pro pasa ellos mismos deben denunciarlo y por último la querella se dirige también contra el sindicato de manteros contra su

Voz 1434 18:35 portavoz mal hay que ha mantenido desde lo sucedido

Voz 0133 18:38 todo que la persecución policial mató a su compañero y ha pedido que los policías responsables paguen por ello la Unión de Policía Municipal considera que estas declaraciones son graves acusaciones contra su colecta

Voz 1434 18:48 digo una cosa más relacionada con los disturbios de Lavapiés los cinco detenidos mayores de edad han quedado en libertad acusados de un supuesto delito de lesiones cuatro de ellos sin medidas cautelares el quinto al que se le ha retirado el pasaporte con la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días un sexto detenido que era menor de edad pasó a disposición de la Fiscalía de Menores vamos a cambiar el asunto se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la Consejería de Educación está vulnerando su propia normativa para hacer bilingüe un colegio de Guadalix de la Sierra que ahora mismo no lo es la orden de la Comunidad de Madrid dice que para que un colegio pueda sumarse al sistema bilingüe tiene que contar con un apoyo mayoritario del propio centro en este caso no lo tiene no tiene ese apoyo mayoritario pero aún así la Comunidad ya lo ha incluido en el listado de colegios

Voz 1450 19:34 el curso que viene serán bilingües ahora

Voz 1434 19:36 un portavoz de Educación nos dicen que están revisando el proceso por si habido algún error la informaciones de Laura Gutiérrez

Voz 1275 19:43 la orden de la Comunidad de Madrid es clara para que un centro pueda participar en el programa bilingüe es necesario que cuente con el apoyo mayoritario del claustro de profesores también del consejo escolar en el colegio Alejandro Rubio de Guadalix cuando la propuesta se sometió al claustro hubo once votos a favor veintidós en contra cuando se llegó al Consejo Escolar cinco votaron a favor

Voz 0889 20:03 el ocho en contra Paula Gómez es la presidenta del Ampa

Voz 18 20:06 el director presentó una solicitud que no cumplía los requisitos de la Administración puede ser de forma negligente porque no lo supiera o puede ser de mala fe porque si lo supiera y aún así le diese igual

Voz 1275 20:19 el proyecto del director Se baremo se aprobó será uno de los veinticinco centros que se sumen al bilingüismo el curso que viene en toda la región las familias del colegio no han podido ver el proyecto ni tampoco la puntuación y los representantes de la Consejería les argumentaron esto

Voz 19 20:34 Nos dijeron que que es que no es necesario cumplir los requisitos de la administración que ellos habían considerado por diferentes temas que podía ser positivo para el colegio y que aunque tuvieran contra el claustro que lo saben hizo que tuvieran contra el Consejo escolar que aún así habían decidido darle luz verde

Voz 0202 20:52 el portavoz de la Consejería de Educación asegura la SER

Voz 1275 20:54 a que se está revisando ahora mismo el proyecto para detectar si hubo algún error tras los recursos recibidos por parte de las familias

Voz 2 24:23 Cristina matarlo Hora catorce Madrid

Voz 1434 24:28 el prior del Valle de los Caídos ya retirado recurso contra las exhumaciones de los hermanos la Peña fusilados por el franquismo Santiago Cantera rectifica después de que el presidente de la Conferencia Episcopal le invitará en público a hacerlo con esta marcha atrás Patrimonio Nacional tiene el camino libre para recuperar los restos María Manjavacas hay luz verde para iniciar los trabajos de exhumación las primeras la de los hermanos la Peña su familia tenía ya la decisión judicial en firme para sacar los restos cuando el prior presentó el recurso que ya ha retirado tal y como nos confirmaba el letrado que lleva la causa Eduardo arranque que retoma el caso donde se quedó

Voz 5 25:02 pero tomaríamos la situación apta anterior la situación anterior es que Patrimonio Nacional e iniciar los trabajos en noviembre de dos mil diecisiete de carácter preliminar y ahora mismo pues es retomamos retrotraemos a esa situación si bien CC debería iniciar los trabajos

Voz 1434 25:18 trabajos para sacar los restos de los hermanos que están localizados y en un sitio donde las filtraciones la humedad no ha hecho estragos ahora todo depende de lo que tarden los trabajos científicos Patrimonio Nacional está a la espera de Recio vivir el comunicado oficial llegue les venimos contando que la presidenta del comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento de la capital Paca Sauquillo y otros cuatro miembros de ese órgano han sido llamados a testificar dentro de dos semanas para explicar la propuesta de retirar más de cincuenta nombres franquistas del callejero de la capital Alberto

Voz 0055 25:46 estás a cinco de los miembros del comisionado están citados para testificar el próximo veintisiete de marzo en el Juzgado de lo Contencioso número veintitrés de la Gran Vía a primera hora de la mañana son la presidenta Francisca Sauquillo los historiadores José Álvarez Junco y Octavio Ruiz Manjón el escritor Andrés García la filósofa Amelia Valcárcel ha sido el propio Ayuntamiento junto con la Federación Estatal de Foros por la Memoria quien ha pedido que acudan ante el juez para dar explicaciones el proceso se abrió después de que la Fundación Nacional Francisco Franco interpusiera una demanda pidiendo paralizar y anular la decisión de borrar cincuenta y dos nombres franquistas de callejero de la capital decisión tomada por el Ayuntamiento tras recibir un informe del Comisionado y que implicará a cambiar por ejemplo en la calle del General Yagüe por la de San Germán Millán Astray por la de la maestra justa Freire o la de la plaza de la arriba España por la de la Charca Verde unos cambios que el propio Ayuntamiento paralizó hasta que se resolviese en hasta seis procesos judiciales como este

Voz 0738 26:35 la Guardia Civil ha detenido en Madrid

Voz 1434 26:37 esto pederasta por acosar sexualmente a un niño de doce años a través de las redes sociales el arrestado ha sido detenido cuando estaba a punto de viajar a Málaga donde vive el chico para establecer contacto directo con el Alfonso Ojea

Voz 0622 26:50 la investigación se activo en agosto pasado en Málaga tras la denuncia de una madre su hijo pequeño de doce años estaba siendo acosado sexualmente desde las redes sociales un individuo le había solicitado incluso fotos explícitas la unidad de Ciber Delincuencia de la Guardia Civil malagueña se ponía en marcha y confirmaba que el perfil de ese acosador había logrado hacerse con las identidades de tres personas que no tenían nada que ver en el asunto los agentes se dieron cuenta entonces de que estaban frente a un Cyber depredador con profundos conocimientos de informática la detención se ha precipitado cuando el delincuente le dijo al menor ya controlado en todo momento por los funcionarios

Voz 1450 27:26 que iba a viajar a la capital malagueña pero el vial

Voz 0622 27:29 ha sido inverso los que han llegado a la capital de España para detener a este informático de cuarenta años han sido los agentes de la Guardia Civil en su domicilio guardaba en varios dispositivos muchas fotografías y vídeos con abusos sexuales a menores

Voz 1434 27:42 si la policía ha conseguido esclarecer un crimen que se produjo hace un año en Parla entonces su nombre encontró a su hija de cincuenta y cinco años muerta en la casa de ella se barajó en un principio que se tratará de un el robo pero los agentes han detenido ahora a la hija de la mujer y al que entonces era su yerno como presuntos autores de su muerte

Voz 2 28:47 los deportes

Voz 1434 28:50 Iván Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes

Voz 0889 28:53 ya hay fecha oficial para el derbi madrileño de la jornada XXXI de Liga el Real Madrid Atlético de Madrid se jugará el domingo ocho de abril a las cuatro y cuarto de la tarde partido que se encuentra entre la ida y la vuelta de los compromisos europeos de ambos equipos los de Zidane jugarán el martes tres de abril en Turín y los del Cholo el jueves cinco ante el Sporting de Portugal por lo que el Atlético tendrá dos días menos de de canso antes del derbi en el Bernabéu más fútbol anoche cerró la jornada veintinueve en primera división con el Real Madrid seis Girona tres goleada de los de Zidane con actuación estelar de Cristiano Ronaldo que marcó cuatro goles el Madrid continúa tercero y se coloca a cuatro puntos del segundo puesto tras el pinchazo del Atlético que perdió dos uno ante el Villarreal por lo que dice prácticamente adiós a una Liga en la que el Barça tiene once puntos de ventaja además buenas noticias en Butarque el Leganés ganó dos a uno al Sevilla y tiene la salvación virtual con quince puntos de renta sobre el descenso

Voz 1018 29:42 no

Voz 1434 29:44 seis grados ahora mismo en el centro de la capital recuerden que seguimos en alerta amarilla por nieve iba viento en toda la región que tengan una buena tarde hasta mañana

son las dos y media de la tarde la una y media

Voz 27 30:03 ya en Canarias

Voz 0228 30:09 hora catorce José Antonio Marcos el divorcio entre la Unión Europea Gran Bretaña será civilizado de mutuo acuerdo is in contenciosos entre los cónyuges que dejaron de serlo

Voz 1018 30:27 sí definitivamente el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte es el mensaje optimista que llega hoy desde Bruselas aunque eso tampoco quiero decir que sea definitivo los negociadores Eric Davis han avanzado en la búsqueda de un compromiso financiero aunque falta por sellar un acuerdo concreto sobre la frontera irlandesa que era seguramente uno de los grandes caballos de batalla de este proceso negociarán lo que más preocupa a España Gibraltar parece seguro que la colonia británica dejará la Unión Europea el mismo día que se vaya de manera definitiva el Reino Unido David Davis es el negociador británico también parece que en esto es optimista

Voz 28 31:01 Costa en el acuerdo es válido en todo el territorio del Reino Unido y evidentemente también en Gibraltar las negociaciones con el Gobierno español sobre Gibraltar avanzan positivamente

Voz 1018 31:20 les contamos hoy aquí en la SER que el Tribunal Constitucional se prepara para avalar mañana los aspectos más polémicos de la ley ver como el reconocimiento académico de la religión o las subvenciones públicas a colegios que segregan a los alumnos por sexo entre los colectivos de padres y madres hay división de opiniones Ceapa Concapa Letizia Cardenal Pedro José Caballer

Voz 29 31:37 agosto es un varapalo más a la escuela pública sí refuerza al PP y a todas las

Voz 1752 31:42 el recorte de

Voz 29 31:44 favorecerá la a la privada que lleva durante

Voz 5 31:47 supo últimos años nosotros siempre defenderemos la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y esta opción

Voz 1018 31:55 es una de ellas defensas se prepara gastar más de diez mil millones de euros en la compra de armamento según un informe que ha conocido la Cadena Ser y que estudiará el Consejo de Ministros entre los partidos políticos la lectura son encontradas como se deduce de los testimonios de Fernando Martínez Maíllo Adriana Lastra Pablo Echenique PP PSOE Podemos

Voz 7 32:11 cuando conozco esa información ni tampoco conozco lo gasto de defensa entre otras cosas son presentado los presupuestos por lo tanto hablaremos de eso cuando se conozcan las presume

Voz 8 32:20 hay materias muy sensibles como son precisamente de Interior y Defensa que sería bueno que se negociara pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas

Voz 9 32:30 la maldita vergüenza que nuestro Gobierno cuando toca

Voz 10 32:33 decidí ente de la dignidad de de los pensionistas Osàcar lacayo de señor tan pues decía ser cayó del sueño no está

Voz 11 32:46 de pensiones hablamos Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes que vuelven a movilizarse en torno a Silva así es han vuelto a la calle en varias ciudades del País Vasco más de cuatro mil en Bilbao el cabreo es lo que nos hace salir

Voz 12 32:57 unas veces es lunes al sólo yo tocaba lunes con la lluvia posiblemente lo próximo que les pase es que se corten carreteras José haga lo que sea

Voz 0228 33:07 el próximo viernes van a decidir en asamblea cuáles van a ser sus siguientes pasos se incrementan las quejas aún

Voz 0202 33:12 cincuenta por ciento más Se registraron el pasado año la oficina del Defensor del Pueblo según consta en la memoria que ha presentado hoy en las Cortes más de veinticinco mil quejas en total encabezadas por la tardanza en la renovación del DNI el carné con

Voz 0228 33:23 menos recaudación Agencia Tributaria obtuvo catorce mil setecientos noventa y dos millones de euros en la lucha contra el fraude el pasado año cerca de cien millones menos que el año precedente con todo la cifra mejora la media de los últimos tres desigualdad en el colegio

Voz 0202 33:36 niños inmigrantes tienen más posibilidades de sacar peores notas y son víctimas de un mayor rechazo en el colegio que los nativos según el último análisis de la OCDE basado en datos del Informe PISA nuestro país es uno de los que registra este tipo de problemas por encima de la media del conjunto de los países de la OCDE

Voz 1018 33:51 de curso retirado el prior del Valle de los Caídos final

Voz 0228 33:54 Mente da marcha atrás y asume la sentencia que le obliga a permitir la exhumación de dos hermanos enterrados en ese mausoleo Eduardo Arranz aboga

Voz 5 33:59 sí es la primera vez en seis años la segunda que les buenas noticias a las familias y ahora mismo pues es retomamos retrotraemos a esa situación

Voz 2 34:08 ahora sí han realice Rostov

Voz 1018 34:12 frente contra Rusia la Unión Europea condenadas

Voz 0202 34:14 Take con veneno contra un antiguo espía ruso en Gran Bretaña ya ha mostrado el respaldo a la respuesta de este país Federica Mogherini es la alta representante europea para Asuntos Exteriores las Avenue hoy vamos a reforzar nuestra posición en este asunto está absolutamente clara nuestra total solidaridad con el Reino Unido en nuestra extrema preocupación con lo que ha pasado qué es realmente inaceptable bares Riley Arzak

Voz 0228 34:36 a la espera el Gobierno asegura que está trabajando con las autoridades italianas para aclarar por qué esa inmovilizado un barco español dedicada al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo Alfonso da ministro de éste

Voz 1410 34:45 estos en Nápoles

Voz 30 34:53 los responsables de la ONG y tratar de despejar cualquier problema

Voz 0202 34:58 la Comisión Europea por su parte pide que Serres

Voz 0228 35:00 que la normativa vigente en Italia defiende su gestión

Voz 0202 35:03 la alcaldesa de Madrid descarta dimisiones y asegura que ser respondió adecuadamente a los disturbios en el barrio de Lavapiés tras la muerte por infarto de un ciudadano senegalés Manuela Carmena

Voz 1410 35:12 eh la gestión que hizo el Ayuntamiento pues fue correcta porque hicimos yo creo que lo que hay que hacer dimisión de quién si nadie ha tenido una actitud que generen ningún tipo de reproche

Voz 2 35:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:31 José Antonio Vladimir Putin señor presidente de Rusia su reaparición de ayer registró la participación del sesenta por cien del centro y el voto favorable alcanzó casi el ochenta por ciento mientras para mayor facilidad era excluido Alexéi Mandi que hubiera podido ser un rival verosímil ahora sí seis años más para seguir haciendo nacionalismo militarizado en línea con lo demostrado en Osetia Crimea Ucrania su colega de la Casa Blanca Donald Trump que tanto le debe por la ayuda decisiva que le prestó en las presidenciales de dos mil dieciséis ya hable habrá felicitado habida cuenta de que le tienen en sus manos IVE que necesita para seguir con chaval dos

Voz 1018 36:14 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Innova valido la técnica Isabel Quintana Carlos Cala en la producción y Carlos allí en Valencia está Julián Jiménez en la plaza del Ayuntamiento de terminado ya la última mascletà de este dos mil dieciocho a la espera de la League de Fo Julián qué tal buenas tardes

Voz 31 36:29 qué tal José Antonio buenas tardes si las Fallas de Valencia apuran sus últimas horas la noche de la crema de más de setecientos monumentos pondrá fin esta noche a cuatro días intensísimo de fiesta marcados este año por más que nunca la seguridad que se ha convertido en toda una obsesión por la alerta terrorista la buena noticia es que no hay que lamentar incidentes graves miles de personas siguen llenando a esta hora la plaza del Ayuntamiento de Valencia donde ahora mismo nos encontramos han asistido al último disparo de la mascletà del programa oficial de estas ayudas que son recordemos Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Voz 0228 37:03 pues muchas gracias Juliana a disfrutar esta edición

Voz 1018 37:05 de marzo aunque es probable que esta noche también en Valencia como en buena parte del país ha de este invierno recuperado Jordi Carbó

Voz 3 37:11 la primera mitad de la semana el ambiente va ser

Voz 0978 37:13 de pleno invierno después van a subir las temperaturas pero tampoco demasiado Ara frío durante toda la semana en la mayor parte del país la excepción esta tarde en el sudeste de la Península especialmente Murcia también en Canarias con máximas alrededor de los veinte grados pero en el resto a medida que avance la tarde el frío irá a más con viento también cada vez más fuerte que acentuará esta sensación de frío y las nevadas y lluvias se desplazan hacia el Mediterráneo la provincia de Teruel Guadalajara también en Segovia o esta noche en el interior de Cataluña la nieve puede llegar a caer por debajo de los quinientos metros de altura

Voz 1018 42:35 tres menos dieciocho dos menos dieciocho en Cannes

Voz 27 42:38 adiós

Voz 39 42:41 es una reforma eminentemente prácticas

Voz 1434 42:45 sí

Voz 39 42:46 igual instrumental y desde luego en modo alguno Quirce

Voz 1018 42:51 somos conscientes de que estemos más septiembre de dos mil doce el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert presentado a De esta forma el proyecto de ley que acababa de aprobar el Consejo de Ministros la Lomce conocida en ese momento como la ley Wert quizá la más controvertida de las siete leyes generales educación contenido tenido nuestro país en democracia a pesar de todas las críticas parece que el TC entiende que es plenamente acorde con los principios de nuestra Constitución les estamos contando a la SER que el Constitucional se dispone a avalar mañana sus aspectos más polémicos como el valor académico de la asignatura de Religión o eh las subvenciones públicas a centros que segregan a los alumnos por ser frase de Javier Álvarez

Voz 0622 43:28 el Constitucional comenzará el debate y la votación en el pleno de mañana sobre una propuesta que no contempla ninguna merma de inconstitucionalidad de la Ley Wert la mayoría necesaria para sacar adelante la ponencia del magistrado Alfredo Montoya está garantizada en el Tribunal donde al menos ocho magistrados de los once votarán a favor y en consecuencia la Ley de Calidad Educativa del Partido Popular tendría el respaldo constitucional el proyecto a debate avala las subvenciones con dinero público a los colegios que segregan por sexo porque la segregación entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y por tanto este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo como cualquier otro en la ponencia da su asentimiento a que la asignatura de Religión cuente en el expediente académico tanto para la nota media como para pedir una beca y avala lo que pedía la Iglesia católica la existencia de una asignatura alternativa a la religión lo que obligará a quienes no quieran estudiar religión a tener una hora más de clase el texto a debate apoya también la separación de estudiantes en itinerarios académicos coloque Se autoriza a separar a los alumnos según su expediente desviar a quiénes sacan peores notas además la ponencia defiende la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares y considera que el tratamiento actual de la asignatura de Religión es el Adecco

Voz 1018 44:40 mañana conoceremos la literalidad de esa resolución del TC para una materia de tanto voltaje social como es la educación en la que nunca ha existido un consenso político entre los principales grupos parlamentarios para elaborar una ley aceptada por todos en la comunidad educativa las opiniones son bastante encontradas Adela Molina

Voz 1434 44:55 como un jarro de agua fría han recibido la noticia algunos de los miembros de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública Letizia cardenales la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres Tea

Voz 29 45:04 esto es un varapalo más a la escuela pública refuerza al PP y a todas las políticas de recortes de favorecer a la concertada ya que lleva durante estos últimos años

Voz 1434 45:16 para Comisiones Obreras miembro también de la plataforma es sindicato mayoritario entre los docentes la previsible sentencia del Constitucional unida al fracaso del pacto educativo los aboca a la protesta Francisco García es responsable de Enseñanza

Voz 40 45:27 creo que en una situación en el sector educativo que se saldará con incomodidad verá probablemente con descontento ICOM movilizaciones que yo creo que las organizaciones de la comunidad educativa vamos a empezar a plantear ya por encima de la mesa

Voz 1434 45:44 muy distinto lo ven en la Confederación Española de Centros de Enseñanza la patronal que representa a los centros que segregan y en la Confederación católica de padres Concapa Alfonso Aguiló Pedro José Caballero son sus presidentes

Voz 41 45:54 Nos parece bien pues se reconozcan derechos y libertades la escuela es algo propio de una sociedad moderna y democrática los parece que la pluralidad en la escuela además majos cinco está presente en numerosos países de nuestro entorno es una buena noticia

Voz 17 46:10 nosotros siempre defenderemos la libertad de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos esta opción es una de ellas

Voz 1434 46:18 en España hay un centenar de colegios que segregan por sexos financiados con dinero público

Voz 1018 46:22 el último estudio sobre educación que elabora la OCDE el conocido como Informe PISA refleja en toda su crudeza las consecuencias de la desigualdad a los hijos de inmigrantes suelen ser víctimas de rechazan el colegio tienen más posibilidades de conseguir malos resultados académicos será además la circunstancia de que nuestro país está por encima de la media en este tipo de problemas corresponsal en París Carmen Vela