Hora 14 (20/03/2018)

en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

muy buenas tardes la defensa de Jordi Sanchez muestra ante el Supremo su disposición a renunciar a su escaño en el Parlament Si eso facilita su salida de la cárcel Sánchez y el ex conseller y ex diputado autonómico Joaquim Forn han comparecido en la sala de lo penal ante la que habían pedido habían recurrido su situación de prisión permanente o preventiva perdón en la que se encuentra desde hace cuatro meses precisamente el hecho de que Ford ya no sea parlamentario ha modificado el criterio de la Fiscalía que por decisión jerárquica propone ahora su libertad bajo fianza de cien mil euros vamos al Supremo Alberto Pozas

Voz 1762 00:54 sí lo acaba de confirmar José Antonio el portavoz de Junts per Catalunya Eduard puso en la defensa de Jordi Sanchez ha dicho a los jueces que el candidato a president está dispuesto a dejar la política si esa es la condición para quedar en libertad

Voz 3 01:05 el que hoy se ha comentado es que Jordi Sanchez está valorando la posibilidad de renunciar a la entidad política así como para conocer todos los conocía

Voz 1762 01:20 es una Fiscalía que hoy sí ha cambiado su criterio y ha pedido como decías a la Sala de Apelaciones que considere dejar en libertad ex conseller Joaquim Forn si paga una fianza de cien mil euros un cambio de criterio después de cuatro meses en la cárcel de Estremera porque ahora dice la Fiscalía ha dejado la política y no hay riesgo de

Voz 0824 01:33 que siga delinquiendo bueno pues además de lo que ellos abogado en fuentes del

Voz 1018 01:35 de Se da por seguro que cuestión de semanas Sánchez renunciar a su escaño lo cual impedirá que siga siendo candidato a la Presidencia del Govern además puede haber novedades quizá mañana mismo porque Se anuncia una comparecencia del presidente del Parlament Pablo Tallón

Voz 1673 01:49 Roger Torrent acaba de convocar una comparecencia pública mañana a las doce en el despacho de audiencias del Parlament la convocado poco después de verse con el padrón respectivamente portavoz y miembro de la Mesa de Junts per Catalunya lo previsible sería que anunciara a una nueva ronda de contactos la tercera desde el veintiuno de diciembre de la que debería salir un nuevo candidato a la investidura aunque Jordi Turull tiene todas las papeletas desde la lista de pulmón afirman que no hay nada

Voz 1018 02:12 Herráez bueno pues la exconsejera hay dirigente de Esquerra Meritxell Serrat apuntes mañana TV tres que precisamente el nombre de Jordi Turull podría situarse como candidato a la Presidencia aunque después en Twitter añadió que todo se debió a una confusión estas fueron sus pagas

Voz 0824 02:25 ahí a ellos percaté ayer en Cataluña ya puso sobre la mesa nombre de Jordi Turull para ser investido cosa que creo que es una buena noticia que es una buena noticia

Voz 1018 02:41 hoy el ex presidente francés Nicolas Sarkozy declara desde primera hora en dependencias policiales bajo arresto en el marco de una investigación judicial sobre la posible financiación de es ilegal de su campaña electoral de dos mil siete el asunto en el que además aparece de fondo el entorno del ex dictador libio Muamar Gadafi corresponsal en París Carmen Vela

Voz 1018 03:19 en el Congreso de los diputados en la comisión que investiga las finanzas del PP declara desde mediodía la presidenta madrileña Cristina Cifuentes particularmente tensa es su mano a mano el portavoz de Podemos y posible candidato autonómico a esa de ese partido Iñigo Errejón

Voz 0434 03:32 esto es normal que un comité de campaña la mitades

Voz 0089 03:35 sus miembros de la dirección de campaña a la mitad los miembros ser imputados

Voz 0434 03:37 a mi me parece que la corrupción política nos ha hecho mucho daño al Partido Popular también pero señoría hay una ahí una cuestiones que claro ustedes pero no les damos sobre corrupción habla del Partido Popular y el Partido Popular somos todos Simenon estuvieran Rosa es decir que probablemente es lo que usted querría decir que os hay mal tanto que me conteste quieren pues ya le estoy contestando me parece fatal que haya miembros del Partido Popular que estén siendo investigados por presuntas actuaciones

Voz 1018 04:05 claro los obispos recordaron el pasado año doscientos cincuenta mil millones de euros gracias a la equis de la declaración de la renta fueron menos declarantes aunque consiguieron más dinero lo que deja un sabor agridulce al responsable de asuntos económicos de la iglesia Fernando Giménez Barriocanal

Voz 4 04:19 yo desde luego no estoy contento muy satisfecho con estos gastos creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando seguir contando seguir eso metiéndonos por supuesto a la opinión a la opinión de los españoles y los contribuyentes porque ese es el funcionamiento de este sistema

Voz 1018 04:39 así la DGT pondrá en marcha el viernes la operación especial de tráfico de Semana Santa se esperan quince millones y medio de desplazamientos la Guardia Civil va a estrenar patrullas integrales equipadas con micro radares Juan Ignacio Zoido es el ministro del Interior

Voz 1955 04:51 inmediatez porque pueden hacer controles de alcohol drogas y velocidad en cualquier momento y en cualquier vía las sanciones serán notificadas en el mismo momento vida sin esa forma también evitamos la picaresca para de esa manera no perder puntos quien realmente a comer

Voz 0824 05:10 dice la infracción además el PNV acaba de abandonar también el pacto educativo justo y la Mesa del Congreso ha dado luz verde al desbloqueo de la Ley de Secretos Oficiales como pedían los nacionalistas vascos lo que permitirá acceder por primera vez a miles de documentos de la dictadura Franco el Banco de España eleva tres décimas su previsión de crecimiento para el dos mil dieciocho hasta el dos con siete por ciento el supervisor reduce el impacto por Cataluña y subraya que los últimos tres meses de dos mil diecisiete salieron de esa comunidad treinta y un mil cuatrocientos millones de euros de depósitos el ex director general de Supervisión del Banco de España asegura en el Congreso que el origen de la crisis no estuvo en el sector financiero y que nunca se pensó que Bankia iba a apretar y es literal porque estaríamos suicidado también es textual localizado el cuerpo sin vida del guardia civil que desaparición Sevilla el sábado al ser arrastrado por la corriente de una rollo cuando auxilió a una pareja atrapada en su coche

Voz 1018 05:59 dos y seis

Voz 1434 06:33 buenas tardes Cristina Cifuentes ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular la presidenta trata de desvincularse de cualquier sospecha asegura que a pesar de que formaba parte de la dirección de campaña de las elecciones de dos mil siete dos mil ocho investigadas por la justicia ella nunca participó en la gestión económica

Voz 0434 06:54 yo no tuve Hesse responsabilidad ninguna ni en la gestión en la administración y en la financiación del partido de ninguna de las maneras y desde luego en las campañas electorales como Le estoy diciendo no claro que estaba en el comité de campaña pero mi responsabilidad era exclusivamente la de la movilización de los dirigentes de las personas para que fueran a los mítines Punto pelota no tenía ninguna otra responsabilidad

Voz 1434 07:18 el índigo Errejón le ha recordado después que en dos mil siete compartió dirección de campaña con trece personas seis de ellas están imputadas dos más aparecen en el sumario de la Púnica

Voz 0089 07:28 cómo se hace para estar una dirección de campaña en la que director de campaña Ignacio González imputado directora adjunta Ana Isabel Mariño sale el sumario de la pública gerente de campaña Beltrán Gutiérrez imputado responsable de comunicación Isabel Gallego imputada responsable de Emigración Francisco Granados imputado portavoz Juan José Güemes imputado responsable de actos públicos Alberto López Viejo imputado

Voz 4 07:48 usted de verdad usted nunca sospechó nada mire esto

Voz 0434 07:51 tiene una oportunidad perfecta cuando venga el director de campaña para preguntárselo yo le puedo dar cuenta de las de las competencias y responsabilidades que eran mías sea de verdad me va a ser un responsable de lo que hacían otros yo me dedicaba a movilizar los actos del partido

Voz 1434 08:06 dicho por tercera vez la sesión comenzaba con el cuestionario del diputado socialista Artemi Rallo que apuntaba la relación entre Cifuentes INI Gürtel Púnica ni Lezo sino una posible relación

Voz 5 08:18 Cifuentes con el tamayazo es un aspecto que a nosotros lo gustaría clarificar teniendo en cuenta que a partir del tamayazo usted dio un salto cualitativo en su carrera política

Voz 0434 08:30 sea que quiera usted involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina sin más que eso suponga que yo tuve algo que ver con aquello

Voz 1434 08:41 en el tamayazo realmente es en el mejor de

Voz 0434 08:44 los casos me resulta pueril

Voz 1434 08:48 enseguida vamos a la Asamblea antes apuntamos otras noticias del día empezando por los últimos ecos de los disturbios de Lavapiés titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:56 el sindicato de manteros denuncia que el senegalés que murió en Lavapiés se encontraba dentro del grupo de personas que fueron perseguidas por la policía el Partido Popular ha pedido la dimisión del delegado de seguridad Javier Barbero porque considera que con su silencio alimentó las protestas en el barrio desaparece un anciano de la residencia privada de Moralzarzal un centro que como les contamos aquí en la SER está a punto

Voz 0824 09:16 de cerrar por sus graves deficiencias las primeras imbécil

Voz 6 09:19 Naciones apuntan a que el hombre de sesenta y seis años se marchó voluntariamente

Voz 0089 09:23 Sanidad ha abierto expediente a seis clínicas abortistas por supuesta publicidad engañosa la Consejería da respuesta a una denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos que asegura que estos centros negaban en sus páginas web las posibles secuelas de la interrupción del embarazo el Gobierno regional

Voz 6 09:39 emitido ya su nuevo proyecto de ley de Universidades el anterior tuvo que ser retirado por un error de Cifuentes en la votación que permitió aprobar la enmienda a la totalidad de

Voz 0089 09:47 hemos y en los deportes el Rayo alcanza el liderato de Segunda a falta de once jornadas para el final de esta temporada allí en Baloncesto Euroliga hoy Valencia Real Madrid

Voz 0824 09:55 los blancos buscan asegurar su clasificación para cuartos

Voz 1434 10:06 dos de la tarde diez minutos vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 7 10:11 buenas tardes pues hasta ahora son necesarias las cadenas para circular por el puerto de Cotos y Navacerrada se que tengan precaución si iban a transitar por alguno de ellos además también cuidado en Navafría La Morcuera La Puebla la escuela Cardoso porque en estos puertos de momento está en nivel verde hable con precaución no hay restricciones de ningún tipo pero sí tengan cuidado iban a transitar por alguno de ellos al margen del temporal una avería en la cinco a su paso por campamento complica la circulación de entrada a la capital de un accidente en la M50 en Rivas del Jarama genera retenciones hacia la A3

Voz 1434 10:41 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki como está el tráfico en las calles de Madrid

Voz 0824 10:47 hola qué tal buenas tardes en términos generales bastante bien algo más de intensidad empezamos observar por ejemplo en el Paseo de la Castellana desde la plaza de Lima en sentido Nudo Norte en sentido salida de la ciudad también destacamos algunos punto más tan ricos como el cruce de la calle Génova con la placer

Voz 1018 11:02 Colón o la Gran Vía en sentido Plaza

Voz 0824 11:05 la de España siete grados a esta hora en el centro de la capa

Voz 1434 11:07 tal la Comunidad ha activado esta mañana el nivel uno del Plan de Inclemencias Invernales por nevadas y por viento fuerte vamos con la previsión Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:17 buenas tardes en las próximas horas el ambiente se notará frío además con viento fuerte del norte rachas que pueden superar los cincuenta kilómetros por hora los cien en zonas altas de la sierra Un viento que acentuará la sensación de frío con una máxima que apenas alcanzarán los diez grados donde más suba de la comunidad y además durante poco rato va a hacer sol con algunas nubes que darán lugar a algún chubasco pero no serán destacables y durante poco rato y esta situación va para largo las próximas dos jornadas temperaturas sin grandes cambios heladas cada vez más extensas durante las madrugadas a partir del viernes sigue empezarán a subir las temperaturas pero sólo será apreciable este ascenso durante las tardes además el viento seguirá soplando fuerte en muchos momentos

Voz 1434 11:56 están escuchando Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Noema Valido Julio Hernández y la producción de Teresa Rubio Cristina Cifuentes se ha convertido esta mañana no el primer cargo institucional en activo del Partido Popular de Rajoy en comparecer ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular la presidenta llegaba a la Cámara Baja cuestionando lo oportuno de su citación porque dice que se está usando el Congreso como altavoz de las acusaciones de un supuesto corrupto en referencia a Francisco Granados que la acusa lo hizo ante el juez de formar parte del núcleo duro de la presunta financiación ilegal e irregular del partido en Madrid

Voz 8 12:39 yo la verdad que no sé muy bien a lo que vengo no son muy bien por qué me han hecho comparecer más allá de por las declaraciones del señor Granados un presunto delincuente que hizo unas declaraciones en sede judicial porque yo de financiación no sea absolutamente nada jamás

Voz 1434 12:55 sí en ese desconocimiento absoluto de las finanzas del partido ha basado sus argumentos durante la comparecencia que continúa todavía en el Congreso de los Diputados Cristina Cifuentes asegura que aunque formó parte de la dirección de las campañas electorales de dos mil siete y dos mil ocho que están siendo investigadas por la justicia ella nunca tuvo nada que ver con la gestión económica del partido vamos al Congreso Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0824 13:19 qué tal buenas tardes bueno está siendo bastante evidente

Voz 0861 13:21 estrategia de la presidenta madrileña está basando su defensa en la nula credibilidad de Francisco Granados en un tono algo molesto esta mañana la presidenta zanjado que ni la Guardia Civil ni la policía le ha acusado de algo Cristina Cifuentes llegó al filo de las doce caminando sin paseíllo sólo acompañada por Fernando Fernando Martínez Maíllo ya Ángel Garrido aguda esta comisión como hemos escuchado sin saber por qué el habían citado de hecho ha llegado a decir que es una vergüenza que la oposición haya puesto una institución como el Congreso a los pies de un presunto delincuente como Francisco Granados sus acusaciones han sentado hoy aquí en el Congreso a la presidenta madrileña

Voz 0824 13:55 Cifuentes formó parte del equipo de campaña

Voz 0861 13:58 en de dos selecciones la de dos mil siete y la de dos mil ocho uno de los momentos más tensos

Voz 0824 14:03 ha sido cuando el portavoz de Unidos Podemos Íñigo Errejón

Voz 0861 14:06 con la recordado que forma parte de un comité donde más de la mitad del equipo está imputado

Voz 0089 14:12 cómo se hace para una dirección de campaña en la que director de compañía Ignacio González imputado directora adjunta Ana Isabel Mariño sale en el sumario de la Púnica gerente de campaña Beltrán Gutiérrez imputado responsable de comunicación Isabel Gallego imputada responsable de Emigración Francisco Granados imputado portavoz presidenta madrileña que ha atraído varias

Voz 0861 14:29 carpetas ha sido categórica en su defensa jamás ha dicho llevo la economía del partido ni la financiación del PP de Madrid durante esas dos campañas se limitó dice hacer la secretaria territorial

Voz 0434 14:40 sea como responsable del Territorial del Partido Popular jamás se lo he dicho pero eso lo vuelvo a repetir todas las veces que usted quiera yo no tuve Hesse responsabilidad ninguna ni en la gestión en la Administración y en la financiación del partido de ninguna de las maneras desde luego en las campañas electorales

Voz 0824 14:58 como les estoy diciendo claro que estaban al comité de campaña

Voz 0434 15:01 pero mi responsabilidad era exclusivamente la de la movilización de los dirigentes de las personas para que fueran a los mítines Punto pelota no tenía ninguna otra responsabilidad

Voz 0861 15:12 pero en esas dos campañas como le ha recordado el socialista Artemi Rallo son casualmente las que varios empresarios han confesado que donaron ilegalmente dinero al Partido Popular de Madrid la presidenta ha admitido que siente vergüenza por alguno de sus excompañeros no ha dicho cuáles aunque el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó le ha reprochado que ha tenido bastante ranas a su alrededor igual que Esperanza Aguirre

Voz 1434 15:33 la sesión de esta mañana en el Congreso debería haber comenzado con la comparecencia del que fue gerente del PP de Madrid con Beltrán Gutiérrez que no ha acudido porque no ha recibido la citación después a las doce llegaba el turno de Cifuentes ir el diputado socialista Artemi Rallo que ha sido el primero en preguntar Javier lo hacía sorprendiendo incluso la propia presidenta a la que ha tratado de vincular con el escándalo del tamayazo

Voz 0861 15:56 sí bueno sí con Íñigo Errejón estuvo la presidenta a la defensiva con el socialista Artemi Rallo ha pasado a la ofensiva la presidenta madrileña no esperaba que el Grupo Socialista vas hace hoy su interrogatorio en lo que ocurrió en el año dos mil tres año del tamayazo el socialista Artemi Rallo ha vinculado esta mañana aquella trama con el nombre de la presidenta de la como

Voz 5 16:16 en Madrid hay un manuscrito que se le atribuye al señor Tamayo donde se diseña un organigrama de lo que se supone que es el tamayazo con una serie de nombres donde ninguno pertenece al Partido Social lista y todos son del PP y en un lugar central está al señor Dionisio Ramos de ahí sale una flecha dirigida al señor Verdes y otra a Cristina buenas tardes

Voz 0861 16:43 tienda madrileña no ha gustado nada que el ella han sacado un manuscrito un manual de uno de los supuestos cerebros de aquel escándalo con esa flecha que apunta el nombre de Cristina la presidenta madrileña se ha defendido diciendo que los socialistas han montado un guión cinematográfico que no hay quien se lo crea

Voz 0434 16:59 lo ha contado aquí una película que a lo mejor como película como guión cinematográfico pues estaría muy bien pero desde luego tienen poco que ver con la realidad involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina sin más y que eso suponga yo tuve algo que ver con aquello del tamayazo realmente es en el mejor de los casos me resulta pueril

Voz 0861 17:22 está haciendo una intensa sesión el presidente de la Comisión ha tenido que poner orden en varias ocasiones ahora mismo es el turno de la portavoz del Partido Popular Beatriz Escudero preguntas a la presidenta en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP de madre

Voz 5 17:35 veces de casos de corrupción o acaso el olvidado ustedes que fue la señora Cifuentes muy poco tiempo después de llegar a la presidencia de la Comunidad pregunta

Voz 1434 17:43 la diputada del Partido Popular Beatriz Escudero a la presidenta Cristina Cifuentes que sigue portando por tanto ocupando esta mañana el mismo asiento en el que la semana pasada vimos a Francisco Granados el presunto cabecilla de la trama Púnica tenía además que declarar mañana ante la juez que lleva la querella criminal que Cifuentes presentó contra él después de que Granados asegurara que la presidenta madrileña fue parte del núcleo duro de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid esa declaración sea aplazado sea plaza después de que lo pidiera a la defensa de Granados que está estudiando presentar un recurso contra la admisión a trámite de de la querella de la declara son de Cifuentes vamos a hablar mucho a lo largo del día esta tarde en La Ventana de Madrid la vamos a analizar en nuestro debate político hoy con el diputado socialista José Cepeda y el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado que se reincorpora tras su baja de paternidad ahora mismo son las dos de la tarde dieciocho minutos alguien más

Voz 9 18:38 sí en Madrid

Voz 1434 18:43 el sindicato de manteros asegura que Mamen Valle el chico senegalés que murió el jueves sí formaba parte del grupo de manteros que tuvo que huir de la policía aunque en el momento en el que

Voz 0824 18:53 sufrió el ataque ya no estaba la carrera sino

Voz 1434 18:55 de vuelta a casa esta mañana han dado una rueda de prensa Elena Jiménez cuéntanos desde el sindicato

Voz 0441 19:00 de lateros y manteros recuerdan que son ellos sino el Ayuntamiento quiénes conoce los hechos porque son los protagonistas serie en Valle habla de cómo empezó todo en la Puerta del Sol

Voz 10 19:10 cuando salió la policía corriendo detrás de los compañeros manteros siguiéndoles una persecución frustrada varios grupos salieron corriendo incluido el fallecido Man Bahía que salió poniendo en la Plaza Mayor con otros compañeros la Polly detrás de ellos

Voz 0441 19:29 a partir ya dicen que Mamen Valle avisó a sus compañeros de que no se encontraba bien hasta que se derrumbó cerca de su casa ayer en la calle del oso mientras que otros amigos se llevaron la mercancía para que no se la quitará la policía pero desde esta organización subrayan que no quieren entrar en una batalla por el relato de los hechos sino demostrar que hay una persecución contra ellos y que ya el año pasado denunciaron ante el Ayuntamiento de Madrid ante el Defensor del Pueblo que algunos han sufrido agresiones con roturas de piernas o de brazos por eso a nivel estatal piden que la ley de Extranjería cambie para que puedan tener papeles y dejar

Voz 0824 20:00 de sentir miedo que no sea un delito la venta ambulante

Voz 0441 20:03 ya a nivel local que se revisen los protocolos de la policía insisten en que la manta no es su sueño que tienen otros oficios y que forman parte de los

Voz 1434 20:10 Barrios en el plano político las miradas de la oposición se dirigen ahora hacia el concejal de Seguridad Javier Barbero el Partido Popular pide su dimisión porque informó demasiado tarde de las causas de la muerte de Valle y el PSOE no llega a pedir su renuncia pero sí le exige explicaciones por ahora sólo ciudadanos cree que el único camino para aclarar lo ocurrido es la creación de una comisión de investigación Felipe Serrano

Voz 0622 20:33 la oposición municipal dirige el foco de la responsabilidad política hacia el concejal de Seguridad el PSOE socio de investidura de Ahora Madrid exige que Javier Barbero explique su silencio en la noche de los altercados una explicación más diligente hubiera evitado bulos e informaciones imprecisa

Voz 1434 20:49 las que no hicieron más que alentar la tensión

Voz 0622 20:51 según la portavoz socialista Purificación Causapié

Voz 1752 20:54 su intervención su información podría haber tranquilizado mucho los ánimos en Lavapiés y en la ciudad de Madrid por lo tanto el exigimos que hoy salga a explicar la situación no dentro de seis meses con una comisión de investigación sino hoy y que en función de de eso nosotros tomaremos nuestras decisiones el Gobierno de la transparencia no puede ser un gobierno que oculte información a los ciudadanos de Madrid

Voz 0622 21:20 los socialistas acudirán al pleno municipal de este jueves con una moción de urgencia convencidos como están de que el equipo de Carmena al que piden autocrítica ha gestionado mal la crisis en esa sesión plenaria el partido popular va a pedir la destitución de barbero por ocultar información el Ayuntamiento según denuncia José Luis Martínez Almeida conocía cómo murió Mamen Valle antes de que se desatara en los incidentes

Voz 11 21:43 Javier Barbero cómodo deje días tenía el conocimiento pleno exacto de cuáles eran las circunstancias en las que se había producido este fallecimiento ya sabemos que se oculto

Voz 0861 21:54 decía nada mente esa información que no

Voz 11 21:56 eso dar un mensaje de tranquilidad y la irresponsabilidad total y absoluta con la que pretendieron podemos ir el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tratar de obtener un rédito político de un desgraciado incidente

Voz 0622 22:09 los madrileños merecen explicaciones y las van a tener si el resto de grupos apoyan nuestra moción ha indicado además la portavoz de Ciudadanos Begoña Villacís su propuesta pasa por crear una comisión de investigación dado que según ha dicho las reprobaciones y las peticiones de dimisión no sirven para

Voz 0824 22:26 nada

Voz 1434 25:29 la Guardia Civil busca a un hombre de sesenta y seis años que el domingo desaparecido de una residencia de Moralzarzal un centro privado que como les contamos hace unas semanas en la SER tiene orden de cierre desde el pasado nueve de marzo la Consejería de políticas sociales le obliga a cerrar precisamente por incumplir las medidas de vigilancia de cuidado a los mayores Raquel antes buenas tardes hola buenas tardes pues sí

Voz 1315 25:49 para la Guardia Civil a este internos recién jubilado que desapareció de la residencia privada el domingo por la tarde las primeras investigaciones dicen fuentes conocedoras del caso apuntan a que podría tratarse de un abandono voluntario ya que el hombre está en perfecto estado cognitivo además no sea presentado denuncia por escrito ante la cita la búsqueda según fuentes de la investigación se ha iniciado a raíz de la llamada recibida en el uno uno dos por parte de las trabajadoras de la residencia alertando de que el hombre había salido del centro Se da la circunstancia de que esta residencia cuenta con una orden de cierre por parte de la Consejería de políticas sociales por un supuesto incumplimiento de las medidas de vigilancia y cuidado así como de atención farmacológica

Voz 1434 26:33 la Consejería de Sanidad ha iniciado los trámites para expedientar y sancionar a seis clínicas abortivas de la comunidad por violar la legislación sanitaria el origen de esos expedientes es una macro denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos a veinte centros en todo el país por no informar en sus páginas web de las secuelas que puede tener el aborto Natalia Otero

Voz 0530 26:53 las clínicas dueño en este proceder un claro sesgo ideológico ya que aseguran no se les requiere la misma exhaustividad a otros centros sanitarios que no se dedican a la interrupción voluntaria del embarazo José Antonio Bosch es el abogado de las clínicas

Voz 20 27:06 el aborto no se puede negar es legítimo es un derecho sin embargo desde sectores reaccionarios se siguiendo contra el aborto y una manera de boicotear lo de impedirlo de perjudicarle es buscar estos caminos de hostigamientos de ir contra contra las Kenny

Voz 0530 27:22 los responsables de los centros abortivo es creen que la alta similitud en las valoraciones por parte de la Consejería es una muestra de la convivencia la Comunidad con la Asociación Cristiana

Voz 20 27:32 algunos si es verdad la información que se está dando y que no es escasa Ll suficiente sin embargo está tratando de la misma manera que otros que a lo mejor pudiéramos entender que la información que se daba no era completa

Voz 0530 27:45 los inspectores de Sanidad que visitaron las clínicas recogieron en sus actas que todas las mujeres de los expedientes que analizaron habían sido informadas correctamente la Consejería asegura que es una cuestión que no es una cuestión de mala praxis sino de publicidad

Voz 21 28:04 en Radio Madrid te presenta la quinta edición del ciclo de conciertos más es verano el diez de marzo Abu en la sala Galileo Galilei el veintitrés de marzo Aurora

Voz 13 28:16 en La Riviera

Voz 21 28:17 J de va Town del Espai Jinping entradas a la venta en Ticketmaster más información en Malta donde punto es

Voz 1 28:25 colaboran básica de Style outlets

Voz 13 28:28 Billy Elliot el musical es el gran éxito de la temporada en Madrid con una puesta en escena deslumbrante y una historia llena de emoción Billy Elliot es la obra maestra que quiso calar registre punto com Sporting les entradas punto com punto ar

Voz 2 28:48 hora catorce los deportes

Voz 1434 28:54 Anthony De la Torre buenas tardes buenas tardes jornada

Voz 0622 28:56 mire de Euroliga a esta semana hoy enfrentamiento español entre Real Madrid y Valencia Basket a las ocho y media el Real Madrid debe ganar hoy en La Fonteta ya el jueves en casa Zalgiris para certificar casi por completo la cuarta plaza Luka Doncic ha viajado con el equipo podría reaparecer después de superar sus dolencias musculares esto decía Felipe Reyes sobre sobre lo que les queda en Euroliga

Voz 22 29:13 los allí preparado por una auténtica guerra porque para nosotros es un partido muy importante a partir de ahora los cuartos de final

Voz 0622 29:21 en fútbol el Atlético de Madrid sigue con su gafe en forma de lesiones a la plantilla acortar el Cholo hay que sumarle la baja de Sergi lateral izquierdo del filial que sea ha roto el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y el Segunda División buenas noticias para el Rayo que gracias al pinchazo del Huesca ayer ya es líder de la categoría

Voz 1434 29:38 nos marchamos siete grados ahora mismo en el centro de la capital continúa en el Congreso la comparecencia de Cristina Cifuentes enseguida les cortamos en Hora catorce que más cosas está diciendo y esta tarde lo analizamos en La Ventana de Madrid como siempre a partir de las siete y veinte

Voz 9 29:52 no

Voz 1018 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Cannes

Voz 1018 30:25 es importante Jordi Sanchez tira la toalla todavía candidato oficial a la presidencia del gobierno catalán está dispuesto a renunciar a su acta de diputado y poner fin a su actividad política para salir de la cárcel así lo ha planteado su abogado Jordi Pina dentro de la sala hilo ha explicado a los periodistas Eduard Pujol

Voz 3 30:41 no que hoy se ha comentado es que Jordi Sanchez está valorando la posibilidad de renunciar a la actividad política así paro

Voz 1018 30:54 Jordi Sanchez dispuesto a renunciar a su actividad política con lo que los independentistas deberán buscar otro candidato mañana mismo el presidente del Parlament comparecer ante los medios a mediodía para anunciar posiblemente una nueva ronda de consultas entiende Inés Arrimadas líder del primer partido en escaños del Parlament ciudadanos que la candidatura de Sanchez nunca iba a llegar a ningún sitio y además que todos los haría

Voz 0793 31:18 esa propuesta de candidato nunca fue una propuesta real nadie se creyó ni quiso que el señor Sánchez fuera presidente la Generalitat era para alargar el puse es para alargar el lío porque no tienen ninguna gana de aceptar la realidad y de solucionar el tema que está pasando en Cataluña que necesita normalidad legalidad y convivencia

Voz 2 31:44 iremos a seguir al Supremo al Parlamento de vuelve a sonar el nombre de Jordi Turull como posible nuevo cambio

Voz 1018 31:49 Beato está en libertad después de pasar un mes en la cárcel aunque también encausado por los mismos delitos rebelión sedición malversación el Congreso de los diputados en la comisión que investiga las cuentas del PP la presidenta madrileña Cristina Cifuentes intenta desde mediodía responder a todos los portavoces se quiere situarla en el ámbito de la corrupción de su partido especialmente contundente con el portavoz de Podemos Íñigo Errejón

Voz 0089 32:10 esto es normal que un comité de campaña la mitad de sus miembros de la dirección de campaña a la mitad los miembros imputados

Voz 0434 32:15 a mi me parece que la corrupción política nos ha hecho mucho daño al Partido Popular también pero señoría hay una ahí una cuestiones que caer usted

Voz 0089 32:23 pero no les sobre corrupción

Voz 0434 32:26 lo del Partido Popular y el Partido Popular somos todos si mi nombre estuviera en Rosa es decir que probablemente es lo que usted querría y hostilidad tanto y lo que me cueste en pues ya le estoy contestando y me parece fatal que haya miembros del Partido Popular que estén siendo investigados por presuntas actuaciones irregulares

Voz 1762 32:44 Martes veinte de marzo Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes

Voz 1018 32:47 para problemas Antonio los de Nicolas Sarkozy si el ex preso

Voz 1762 32:49 frente de Francia declara bajo custodia policial por la presunta financiación irregular de su campaña electoral en el año dos mil siete Se investiga si esa campaña se llegó a financiar con dinero vinculado al régimen del dictador libio Muamar el Gadafi más crecimiento del banco

Voz 0824 33:02 España minimiza el impacto de la crisis política de Cataluña hay eleva su previsión de crecimiento para este año hasta el dos con siete por ciento también ha incrementado sus proyecciones para el próximo año parado

Voz 1762 33:11 mil veinte no lo vieron venir el ex director de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello ha dicho en la comisión que investiga el rescate bancario que no pensaron que Bankia fuera colapsar siguieron que salir

Voz 24 33:22 día y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a pensar que esos esos así sino vamos estaríamos estaríamos suciedad

Voz 1018 33:30 los Casillas pero más dinero las declaraciones de la renta

Voz 0824 33:32 con la casilla marcada para subvencionar a la Iglesia católica bajaron el pasado año por primera vez desde dos mil siete No obstante el dinero destinado en esas declaraciones aumentados a superar los doscientos cincuenta millones de euros a la Iglesia le parece insuficiente Fernando Giménez Barriocanal de la Conferencia Episcopal

Voz 4 33:48 yo desde luego no estoy contento ni satisfecho por estos datos creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando a la opinión de los españoles los contribuyentes gestual

Voz 1762 34:01 al PNV el PP ha dejado debo de bloquear una iniciativa de los nacionalistas vascos para la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y habilita que la Mesa del Congreso inicia su tramitación es un primer paso para que se pueda permitir el acceso a miles de documentos de la dictadura franquista hundir el PNV

Voz 0824 34:14 los nacionalistas vascos también se van de la subcomisión que trata de llegar a un acuerdo por un nuevo pacto educativo se suma así al PSOE Podemos o Esquerra Joseba Arriaga

Voz 1955 34:22 esto visto por la situación en la que ha quedado ahora la comisión no van a ser respondidos nuestras demandas no va a hacer posible un pacto de educación

Voz 0824 34:31 además ciudadanos en marcha también de la comisión territorial impulsada por el PSOE

Voz 1018 34:34 avances positivos ministro de Exteriores cree que el acuerdo

Voz 0824 34:37 sobre el periodo de transición para el Brexit muestra que las

Voz 1762 34:39 negociaciones con Reino Unido van por buen camino Alfonso Dustin

Voz 25 34:42 a salvo de este último tema sensible de de Irlanda del Norte eh estamos como decía en un momento sensible pero al mismo tiempo satisfactorio

Voz 1762 34:54 hoy además han salido del Reino Unido los veintitrés diplomático

Voz 0824 34:56 los rusos expulsados por el envenenamiento de un exespía de su país en sólo BRIC

Voz 1018 35:00 encuentran el cadáver el del guardia civil que había desaparece

Voz 0824 35:03 el pasado sábado en en Sevilla cuando ayudaba a varias personas junto a un arroyo Juan Ignacio Zoido ministro del Interior

Voz 1955 35:09 dando un servicio de persona para salvar su vida fue donde él encontró la muerte por tanto vamos también a condecorar lo con la medalla de oro de Protección Civil

Voz 9 35:21 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 26 35:27 tanto es para Nicolas Sarkozy me sirve porque Zidane cuando llegan las campañas electorales todos los fondos a emplear parecen pocos en aras de seducir a los electores es de mala educación preguntar por su procedencia o poner reparos a los donantes pero cuando hay prensa profesional decente como Mediapart en Francia no cabe confiar en el paso de los años para que sobrevenida al olvido y la amnesia produzca el efecto de la indulgencia plenaria según la propia reflexiva de la corrupción enunciada por Jorge Wagensberg todo corrupto es cómplice de sí mismo

Voz 0824 36:01 timba que se trunque la carrera de Carla Bruni

Voz 1018 36:04 Miguel Ángel Aguilar que mañana va con nosotros Noema Valido y Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana hay Carlos cara a la producción y Jordi Carbó con el tiempo se va marchando el último temporal del invierno

Voz 0978 36:13 el viento del norte que las últimas horas ha hecho bajar mucho las temperaturas con nevadas en cotas bajas tanto del Cantábrico como el norte del Mediterráneo se quedará entre nosotros unos cuantos días y eso lo podemos ver como una buena noticia ya que aleja las lluvias irá bien para que se asiente la gran cantidad de agua que ha ido cayendo es que tenemos buenas noticias en lo que respecta la reserva de agua hemos subido siete

Voz 1762 36:33 punto respecto la semana pasada estamos ya al sesenta por ciento

Voz 0978 36:36 Tom de capacidad total que eso ya es cerca de la media que se corresponde a estas fechas de momento esta tarde algunos chubascos aislados en la península tormentas fuertes todavía en Baleares donde el viento en el norte sobre todo seguirá soplando con mucha intensidad en el resto del país a pesar de tener ratos de sol sensación marcada de frío la próxima noche será plenamente invernal

Voz 1018 36:54 según informa la DGT todavía de problemas en ciento cuarenta y cuatro carreteras secundarias recomienda prudencia sobre todo para circular por Cantabria Navarra o Palencia esta tarde recuerden a las cinco y cuarto estrenamos primavera la Semana Santa está a la vuelta de la esquina hay tráfico anuncia una novedad en la actuación de la Guardia Civil patrullas integrales con todo tipo de equipamiento María Manjavacas

Voz 0824 37:14 son la novedad casi trescientas motos que debutan esta Semana Santa con equipos y capacidad para hacer controles de todo tipo llevan mini radares alcoholímetro detectores de droga y los objetivos según destaca el ministro del Interior son tres son inmediatos hacen en cualquier sitio y en cualquier momento no te pueden avisar los radares porque son móviles y además tienen una labor pedagógica

Voz 1955 37:35 las sanciones serán notificadas en el mismo momento así de esa forma también evitamos la picaresca en la identificación de otra persona en para de esa manera no perder punto quien realmente

Voz 0824 37:48 ha cometido la infracción el dispositivo especial de Semana Santa empieza el viernes a las tres y durante los diez días que dura se espera más tráfico en concreto quince millones y medio de desplazamientos un dos por ciento más que la operación del año pasado

Voz 1018 39:33 la Fiscalía del Supremo pide que Jordi Sanchez candidato todavía a día de hoy a esta hora la presidencia del Gober continúe en la cárcel por riesgo de reiteración delictiva pero solicita libertad bajo fianza de cien mil euros para Joaquim Forn ex conseller de Interior ex diputado autonómico precisamente por eso porque ya está fuera del juego político y por tanto sin posibilidad de repetir episodios similares a los que desembocaron en la declaración unilateral de independencia en el Supremo Alberto Pozas buenas tardes Alberto

Voz 1762 39:58 qué tal buenas tardes con la mañana dado para mucho dominado poco antes de él

Voz 1018 40:00 dos con esa comparecencia ante los medios de Eduard Pujol el portavoz de Junts per Cataluña que confirmaba que el abogado de Sánchez había apuntado dentro de la sala su intención de abandonar la actividad política dejarlos a su escaño si ello contribuye a que pudiera salir de la cárcel

Voz 1762 40:15 sí lo comentaban fuentes jurídicas desde hace unas horas lo ha confirmado el propio portavoz de Jones percate en el Parlament la defensa de Jordi Sanchez ha dicho hoy a los jueces de la Sala de Apelaciones que candidato a president de la Generalitat está dispuesto a dejar su escaño dejar la política y volver a la docencia si ese es el peaje para salir de la cárcel de Soto del Real después de cuatro meses Pujol ha dicho que ahora tienen que hablar con él para escuchar personalmente sus explicaciones pero reconociendo que sin duda abre un nuevo escenario para buscar un nombre nuevo

Voz 3 40:39 y a partir de de lo que nos comunique de las reflexiones que que haga pues tendremos que abrir si se da el caso insisto si se da el caso abrir nuevos escenarios

Voz 1762 40:51 por cierto José Antonio hemos preguntado si Jordi Turull es el nuevo candidato ha dicho contundente que ahora mismo no no lo es bueno

Voz 1018 40:57 seguiremos al Parlament de Cataluña para saber cómo estaban las cosas antes quería preguntado trasunto eh Pozas merece la pena subrayar que el fiscal del Supremo dejó claro que pedía en libertad bajo fianza de Ford no por su criterio sino que estaba siguiendo instrucciones directas del fiscal del Estado conviene recordar que a diferencia de los jueces la Fiscalía está jerarquizada

Voz 1762 41:15 sí en la Fiscalía donde manda patrón no manda marinero y por ahora en esta jornada el titular sin duda lo ha dado el Ministerio Público hoy por primera vez en este proceso el Ministerio Público ha pedido que Joaquim Forn el exconseller interior pueda salir de la cárcel de Estremera si paga una fianza de cien mil euros cambio de criterio por orden directa de la Fiscalía General por dos razones que ya ha dejado su acta de diputado y por tanto no hay riesgo de que siga delinquiendo y también dicen su estado de salud no cambia en absoluto sus hijos Antonio el criterio de la Fiscalía con respecto a Jordi Sanchez de quién dice cada vez hay más pruebas que lo incriminan en los actos violentos del veinte de septiembre en Barcelona y que hay riesgo dice extraordinario de reiteración delictiva

Voz 1018 41:47 por muchas gracias Pozas podemos estar ante movimiento político de calado por parte de los independentistas con ese anuncio que ha hecho pide el portavoz de Junts pel Eduard Pujol sobre lo que había planteado dentro de la sala el abogado defensor de Sánchez su disposición a renunciar a su acta de parlamentario si con ello se ayuda a conseguir su libertad esta mañana habido bastante confusión por cierto con unas declaraciones que realizó la consejera de Agricultura dirigente de Esquerra Meritxell Serrat en TV3 en las que apuntaba a Jordi Turull como posible nuevo candidato a la investidura

Voz 0824 42:16 ahí ayos percató ayer en Cataluña ya puso sobre la mesa en nombre de hecho

Voz 1018 42:20 Jordi Turull para ser investido cosa que creo que es una

Voz 0824 42:22 buena noticia cree que es una buena noticia

Voz 1018 42:25 minutos después la propia consejera matizaba a través de Twitter que esas palabras sólo fueron una confusión consecuencia de las publicaciones en la prensa lo cierto es que en el Parlament los grupos independentistas apuntan cada vez con más fuerza a la posibilidad de un pleno de investidura en los próximos días aunque sin dar demasiados detalles sobre quién podría ser el nuevo candidatos es que formalmente lleva llega a anunciarse de hecho lo único seguro lo mismos que mañana el presidente de la Cámara ha anunciado una comparecencia ante los medios a las doce quizá Pablo Tallón para poner en marcha una nueva ronda de consultas

Voz 1673 42:55 sí aunque más allá de este desliz da esa red nadie haya planteado públicamente el nombre de Jordi Turull hace semanas que en privado los independentistas si dan por hecho que el acabará siendo

Voz 0089 43:04 en por lo menos el candidato a la espera de que esto

Voz 1673 43:06 el se haga oficial desde Catalunya siguen defendiendo ante los micrófonos que todavía no han hablado de nombres pero lo cierto es que tendrán que darse prisa porque como decías Rusia Torrent acaba de convocar una comparecencia para mañana a las doce en la que previsiblemente va a anunciar esta tercera ronda de contactos de la legislatura la socialista Eva Granados lamenta que este ya era el guión previsto desde hacía

Voz 31 43:27 meses nunca ha estado encima de la mesa que efectivamente fuera candidato a la presidencia de la Generalitat y que constatamos una vez más que esta exigua mayoría independentista engaña a sus electores y engaña al conjunto del país

Voz 1673 43:40 y aunque todavía no está decidido ni el formato ni el momento exacto la previsión es que en las próximas horas Junts per Catalunya anuncie el nombre del nuevo candidato que insistimos si no hay un giro de última hora va a ser Jordi Turull tampoco está definido cuándo será el debate de investidura de hecho fuentes de los independentistas nos dicen que no se puede descartar que sea la semana que viene

Voz 1018 43:59 bueno pues esto es lo que está pasando ahora mismo en Cataluña quizá en las próximas horas pueden ser importantes de cara a saberse hay por fin otra persona que pueda aspirar a la presidencia de gobernar en el plano económico la crisis política catalana tiene cada vez menos impacto en la evolución de las cuentas públicas lo apunta el último informe de proyecciones del Banco de España que eleva en tres décimas la previsión de crecimiento para este año y también para el próximo viernes escucha

Voz 1468 44:22 el banco sube tres décimas e iguala la cifra de crecimiento que prevé Funcas por ejemplo también revisa al alza el crecimiento económico del año que viene dos con tres por ciento el de dos mil veinte dos con uno por ciento esta mejora de las previsiones se basa en parte en una cierta distensión de la crisis catalana también en que siguen creciendo a buen ritmo la demanda interna y las exportaciones aunque podrían ir bajando ligeramente dice el supervisor falta por saber también la estimación que hace el Gobierno en el nuevo cuadro

Voz 1434 44:51 macroeconómico que se va a aprobar el veintisiete de mayo

Voz 1468 44:53 la institución también aborda la subida de las pensiones y advierte que afrontar esta pequeña subida del cero con veinticinco por ciento exige controlar antes el déficit público y subir los impuestos o bien bajar la inversión en otras partidas analizó también la creación de empleo y concluye que seguirá creciendo a tasas elevadas aunque a un ritmo más moderado que en los

Voz 1018 45:12 los últimos tres años en el Congreso de los Diputados Jerónimo Martínez Tello que fue jefe de supervisión del Banco de España entre dos mil nueve y dos mil doce ha sido contundente al referirse a la situación que obligó al rescate de Van que además muy castizo en sus palabras

Voz 0605 45:26 sí Jerónimo Martínez Tello estaba en un puesto clave cuando Bankia salió a bolsa una decisión tomada exclusivamente por la entidad según ha defendido de un banco que no pensaba que fuera Petar decidieron salir

Voz 24 45:38 bien nosotros sinceramente no pensábamos que iba a apretar que esos esos así sino vamos estaríamos estaríamos suciedad

Voz 0605 45:46 desfavorable de supervisión también cuando Bankia fue rescatada considera que con trece mil millones hubiera sido suficiente pero entiende que el actual presidente José Ignacio Goirigolzarri quisiese cubrirse las espaldas Cuba