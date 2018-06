Hora 14 (05/06/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias Rajoy Se marcha pienso

Voz 1487 00:05 qué has llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona por esos propongo la pronta celebración de una junta directiva nacional para convocar un congreso extraordinario que abra una nueva etapa en nuestro partido con una nueva dirección con más ilusión que nunca

muy buenas tardes incluso se ha emocionado al todavía presidente del PP al anunciar su intención de poner fin a casi cuatro décadas de actividad política que empezó como concejal y le llevó hasta la presidencia del Gobierno los aplausos de los integrantes de la ejecutiva que interrumpieron su discurso hicieron que ser escapar alguna lágrima Díez comentario que trató el micrófono que alguien pare coño del ex presidente del Gobierno ha dejado claro que su papel no pasa por dirigir la sucesión con el dedo pero casi todas las miradas se sitúan ya en el actual presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que evidentemente no suelta prenda

Voz 2 01:31 pero el presidente el partido verdad Magallón presidente que el PP vale

Voz 1704 01:40 en su papel como líder de la oposición Rajoy se encargó de

Voz 1018 01:44 descalificar de nuevo la forma en que Pedro Sánchez ha llegado al

Voz 1487 01:48 por primera vez en nuestra historia gobierna España quién ha perdido las elecciones Hinault por una diferencia corta fiesta estigma acompañará este Gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final

Voz 1018 02:03 la futura portavoz parlamentario del PSOE Adriana Lastra puesta por un PP una derecha muy distinta a la que deja

Voz 3 02:08 a Rajoy lo que le deseamos a Mariano Rajoy en los personal lo personales e todos los éxitos y al Partido Popular que empieza un proceso de regeneración que aquí en este país pues haya una derecha moderna hay honrada y que que bueno que al final no estén mermada precisamente su capacidad política por todos los casos de corrupción de su partido habrá que ver en qué acaba ese congreso pero en todo caso bueno me desearles la mejor de las suertes

Voz 1018 02:32 el nuevo presidente ha visitado la selección española concentrada en Las Rozas a punto de viajar a Rusia para el Mundial mensaje deportivo pero más allá de lo deportivo

Voz 1 02:40 son los valores de de la competir

Voz 0175 02:42 vivirá de la del compañerismo eh los valores que están muy vinculados con los deportes de equipo no aunque con con aquella frase que que parece muy manida pero que al final es lo que representan los deportes de equipo no y es que la unión hace la fuerza como presidente del Gobierno solamente puedo desearos lo mejor

Voz 1487 03:00 así que mucha suerte a ganar

Voz 1018 03:03 mañana a Pedro Sánchez a la relación completa de su Gobierno del que ya conocemos hasta siete nombres buenos siete no ocho porque hay todavía una última hora imagínate

Voz 1434 03:11 sí una última hora que nos acaban de confirmar en el equipo

Voz 0806 03:14 Pedro Sánchez Nadia Calviño que es hasta ahora ha sido directora general de Presupuestos de la comisión será la ministra de Economía estábamos pendiente de esta cartera tan importante del Gobierno de Pedro Sánchez esta mañana conocimos a la titular de Hacienda que será María Jesús Montero consejera gobierno de Susana Díaz tenemos sobre todo nombres de mujeres a esta hora calmen encargo calmen Carbon Calvo vicepresidenta del Gobierno con las competencias de igualdad que van a estar en lo más alto del organigrama también Teresa Ribera como ministra de energía cambio climático y Medio Ambiente y Meritxell Batet una mujer con un claro perfil negociador que se encargará de la cartera de Administraciones Públicas

Voz 1018 03:57 de Lucena en Córdoba los responsables de aceites y energías Santamaría rectifica porque no les queda otra después de que Comisiones Obreras denunciase que no pagaron los atrasos salariales a las trabajadoras porque el convenio sólo recoge el término trabajadores han pagado todos los atrasos pero esta discriminación puede suponer sanciones que van entre los seis mil iros ciento ocho sesenta y siete mil euros pero es que además la polémica ha llegado hasta la Real Academia que en una respuesta eh lamenta que quizás la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibilizan a la mujer trae lamentables confusión en declaraciones a la SER Ana Díaz que es la coordinadora del Instituto de la Mujer en Córdoba denuncia la cada voluntad discriminatorio de la empresa recuerda a la Academia que el lenguaje no suele ser inocente

Voz 4 04:38 con este caso que se estaba incumpliendo la normativa laboral pues quiero también recordar que que la RAE tiene tiene una responsabilidad a la hora de de que el uso del lenguaje porque afín a cabo es la que dista del como se habla y el cómo interpretan la cosa

Voz 1018 04:58 lo haría desde verano y el tronar Theron a los Mossos d'Esquadra están registrando la vivienda en la que un hombre de cuarenta y dos años asesinó anoche según todos los indicios a una niña de trece sí

Voz 5 05:08 decenas de personas siguen aquí en la avenida de Cubillas en Vilanova pendientes de los movimientos de los Mossos el presunto asesino Juan Francisco López de cuarenta y dos años sigue en el interior de este piso desde hace ya casi dos horas os investigadores están haciendo una extra

Voz 6 05:22 la inspección del escenario del crimen para ente

Voz 5 05:24 ante dar entender también porque este hombre At

Voz 7 05:27 tú así dos apuntes de la justicia europea el Tribunal de Justicia de la Unión obliga a los Estados miembros a otorgar la residencia al cónyuge extracomunitario de un ciudadano europeo cuando formen un matrimonio homosexual y ello aunque haya países europeos que no reconozcan las uniones del mismo sexo entró en el euro

Voz 6 05:42 rectifica también una sentencia propia en la que observaba discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos a la hora de indemnizar los por despido dice ahora que está justificada cuando los interior son interinos forman parte de una selección promoción para la cobertura definitiva del puesto

dos y casi seis minutos

Voz 1434 06:25 buenas tardes sí ya van tres el consejero de Educación Rafael Van Grieg en será reprobado el jueves por la Asamblea PSOE y Ciudadanos han confirmado que votarán a favor de la iniciativa de Podemos escuchamos Ángel Gabilondo Ignacio Aguado

Voz 0175 06:38 habrá que me en Mendaro no exactamente el texto en relación con que sean esas son unos exactamente las razones con las relaciones explícita pero el grupo socialista apoyan la reprobación

Voz 0771 06:53 lo que se ha ganado a pulso después de tres años de mirar para otro lado donde como digo la gota que ha colmado el vaso ha sido sugestión catastrófica tanto de la crisis política originada como consecuencia del Master de Cifuentes como su nula capacidad para implementar la gratuidad de libros de texto

Voz 1434 07:08 así que van en se suma a la lista en la que ya están el ex de Sanidad Jesús Sánchez Martos Carlos Izquierdo ahora consejero de Medio Ambiente fue Cristina Cifuentes quién nombró a Van Griezmann Ángel Garrido lo ratificó después y no son buenos tiempos en Madrid para los sistemas informáticos educación CD y da vía libre a los institutos para que no usen sino quieren el nuevo programa Raíces ante los constantes problemas que está viviendo en el proceso de escolarización Pilar de los Ríos es presidenta de la Asociación de Directores de Institutos

Voz 9 07:38 pero preferí los trastos a trabajar con seguridad dar toda la documentación correcta del tablado con quién correcta de la evaluación final porque no es un documento muy importante el cual somos responsable de los directores de los centros afortunado

Voz 1434 07:52 la mente sea solucionado ya el fallo que sea registrado a primera hora de esta mañana en el sistema informático que se usa en Atención Primaria en un grupo de hasta dieciocho hospitales durante casi tres horas no se han podido gestionar las citas ni consultar los historiales médicos ni realizar algunas pruebas aunque según el vicepresidente Rollán todo esto no ha impedido el desarrollo normal durante la mañana

Voz 1018 08:14 hoy

Voz 1434 08:16 si acabamos de recibir la primera reacción del Partido Popular de Madrid tras el adiós de Mariano Rajoy Javier Bañuelos cuéntanos buenas tardes

Voz 1704 08:23 buenas tardes y en un escueto comunicado de cuatro párrafos el P

Voz 0861 08:26 de de Mary muestra su máximo agradecimiento al presidente nacional del partido a Mariano Rajoy tras su renuncia a presidir el PP nacional de los populares madrileños reconocen dice la extraordinaria labor del presidente al servicio del partido ya toda una vida dedicada a los intereses de España y ponen en valor por ejemplo la dinamización de la economía española sin precedentes terminan este comunicado avisando que desde el Partido Popular de Madrid también seguirán defendiendo los intereses de todos los españoles impidiendo que el Gobierno socialista vuelva a dejar a España en caída libre

Voz 1434 08:57 más noticias titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 0866 09:00 la justicia ha desestimado el recurso del Grupo Quirón contra la Consejería de Sanidad a la que exigía cuarenta millones de euros el grupo privado que gestiona cuatro hospitales en Madrid llevó a la Comunidad a los tribunales porque considera que en el caso del Hospital Infanta Elena de Valdemoro tiene derecho a que le compensen económicamente por asumir gastos no previstos

Voz 1275 09:17 el ochenta por ciento de los centros escolares públicos de la Comunidad podría tener amianto según Comisiones Obreras el sindicato va a realizar inspecciones para situar en un mapa los colegios e institutos afectados y pide al Gobierno de Garrido que ponga en marcha un plan para retirar este material tóxico de las instalaciones escolares

Voz 0866 09:31 de madrugada ha comenzado la demolición del edificio de Chamberí que se derrumbó hace dos semanas todavía cuatro de las veinte familias desalojadas este fin de semana siguen en dependencias del Samur Social

Voz 1275 09:40 el doce de octubre acoge este martes un maratón de donación de sangre se puede participar hasta las ocho y media de la tarde acudiendo a la Residencia General del

Voz 0866 09:47 en deportes baloncesto segundo partido de semifinales en la Liga ACB a las nueve de la noche Real Madrid Herbalife Gran Canaria con ventaja de uno cero para los blancos

Voz 1434 09:55 día de nervios para casi treinta y tres mil estudiantes primera jornada de la AUI la selectividad aquí en Madrid este año como novedad la convocatoria extraordinaria Se va a hacer en julio en lugar de septiembre Saras Selva ha pasado la mañana en la Ciudad Universitaria

Voz 10 10:13 del barullo y los gritos de nervios

Voz 0133 10:20 Sanz al silencio absoluto cuando han ido llamándoles uno a uno para entrar en clase Lengua literatura era el primer examen a las diez de la mañana muchos confiaban en que cayera

Voz 6 10:28 Generación del veintisiete porque hoy es el cumpleaños del

Voz 0133 10:31 poca ha sido una de las opciones la otra la del Nobel frentismo y las Vanguard

Voz 1704 10:35 las quién era generación del índice de Il literalmente era es la única dime y esto

Voz 10 10:39 la generación del veintisiete Keita de cabeza es quería traerla dije que iba a caer ya caído desde el examen que más temían es el de Historia de España son pues te puedes cimentar la mitad Si te ves un poco ahí apurado a través de las expectantes nata de todo con que tenga conocimiento

Voz 0133 10:54 hoy se examinan de parte del bloque obligatorio siguen hasta el jueves con las asignaturas optativas las notas se publica en el quince de junio en las webs de las universidades y entonces los alumnos pueden reclamar o presentarse en julio para recuperar subir nota esa es una de las principales novedades de este año la convocatoria extraordinaria ya no es en septiembre sino en julio

Voz 11 11:21 cómo están las cosas en las carreteras de GT Anthony Ayuso buenas tardes buenas tardes a esta hora no encontramos complicaciones en las carreteras interurbanas de Madrid el tráfico destruido tanto en las principales arterias centrales salida a la capital como en la red viaria secundarias que ETA las cosas

Voz 1434 11:36 en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Lander asola

Voz 6 11:40 hola la segunda hora punta del día arranca sin novedades y con es muy suaves vamos a destacar tan sólo la calle de José Abascal que tiene más intensidad la especialmente para enlazar con María de Molina y la calle de hotel en directo en M30 los motores del norte de la M treinta ya tienen normalidad absoluta han terminado sus trabajos que recortaba en la calzada en el capítulo de previsiones olviden esta tarde evitar la calle Génova por si acaso abrieron una concentración entre las siete y las ocho ante la sede del PP

Voz 1434 12:11 han bajado un poquito las temperaturas tenemos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 12:18 hasta mañana al mediodía las nubes van a ser activas con chubascos de lluvia continuada y persistente durante muchas horas a medida que avanzó la tarde por ejemplo cada vez tendremos chubascos en más puntos de la Comunidad que pueden ser intensos pero breves igualmente con muchas pausas y ratos de sol y temperaturas sin grandes cambios apenas vamos a pasar de los veinte grados de máxima y como decíamos hasta mañana al mediodía chubascos e incluso alguna tormenta después mañana por la tarde poco a poco irá mejorando la segunda mitad de la semana vamos a tener temperaturas más altas

están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Teresa Rubio

Voz 10 13:00 el veintidós de junio hará un año

Voz 1434 13:02 que desde que Jesús Sánchez Martos entonces responsable de Sanidad se convirtió en el primer consejero reprobado de la historia de la Comunidad de Madrid el siete de febrero de este año le siguió Carlos Izquierdo entonces consejero de Políticas Sociales y este juez debes pasado mañana Rafael van a esa lista PSOE y Ciudadanos han anunciado que van a apoyar la reprobación impulsada por Podemos por la gestión que van Ken ha hecho del caso Máster dicen de Ciudadanos que ha actuado como si fuera su abogado Podemos acusa a la formación de Ignacio Aguado de incoherencia reprueban al consejero aunque permiten que siga gobernando el Partido Popular vamos a la Asamblea Javier Jiménez Bas buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0887 13:44 Nos esperan que esta reprobación sirva de acicate de

Voz 1018 13:47 incentivo para que el nuevo Gobierno de la Comunidad

Voz 0887 13:50 al que Ignacio Aguado ha llegado a calificar de obstruccionista rectifique algunas de sus políticas apoyan la reprobación porque dicen el consejero no les ha dado otra opción

Voz 0771 14:00 es una reprobación que se ha ganado a pulso después de tres años de mirar para otro lado de tres años de poner encima la mesa solamente excusas tres años de gestión donde como digo la gota que ha colmado el vaso ha sido sugestión catastrófica tanto de la crisis política originada como consecuencia del Master Cifuentes como su nula capacidad para implementar la ley de gratuidad de libros de texto en la Comunidad de Madrid

Voz 0887 14:21 es una posición la de ciudadanos que no entienden los promotores de esta reprobación para Podemos la formación naranja es la única responsable de qué

Voz 1018 14:29 consejero de Educación siga en su puesto escucha

Voz 0887 14:32 vamos a Lorena Ruiz Huerta si Thiem

Voz 12 14:34 de tanto interés en resolver el problema de la universidad lo tiene sencillo ahora dice que va a votar a favor de la reprobación del consejero van Griezmann y sin embargo cuando tenía la oportunidad de hacer algo que hubiese sido imperativo para el Gobierno como poner condicionantes a entregar el Gobierno no quiso

Voz 0887 14:51 como decías el Partido Socialista también se une a esta reprobación están de acuerdo en la acción no tanto en las razones expuestas para ello lo decía así Ángel Gabilondo

Voz 0175 15:00 nosotros vamos a apoyar una reprobación probablemente habrá que ver si hay que enmendar Ono exactamente el texto en relación con que sean esas son no exactamente las razones eso o la relación explícita pero como la pregunta es concretar las respuestas concretas el grupo socialista apoyar la reprobación

Voz 0887 15:21 con la reprobación que para el Partido Popular en la Asamblea de Madrid carece de sentido asegura Enrique Ossorio que la oposición sólo busca desprestigiar al Gobierno se trata simplemente dice Cristina de una estrategia que busca desgastar al nuevo Ejecutivo de Garrido

Voz 1434 15:34 gracias Javier por tanto en tan solo un año tres de los consejeros nombrados por Cifuentes van a ser reprobados el primero Sánchez Martos fue destituido por la propia ex presidenta a los otros dos el ahora presidente Ángel Garrido decidió mantenerlos en su equipo Izquierdo ha cambiado de competencias ahora exconsejero de Medio Ambiente veremos si esta reprobación la del jueves tiene alguna consecuencia paraban Grieg que en al que Garrido de momento ha mantenido como responsable de Educación a pesar del escándalo del master el vicepresidente Pedro Rollán aseguraba esta misma mañana que mantienen toda la confianza en él

Voz 0588 16:09 bueno el presidente regional Ángel Garrido hace tan sólo unos días ha nombrado como Mamén como al resto de consejeros y consejeras es un nuevo gobierno yo creo que esa es la más clara escenificación de la confianza que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido en el consejero en Rafael Van critiquen que está desarrollando una muy brillante labor a lo largo de la presente legislatura por lo tanto el resultado de la votación será el que corresponda pero estoy convencido que la confianza del consejero es la figura de nuestro presidente se mantendrá intacta

Voz 1434 16:42 la reprobación será el jueves hoy se ha celebrado esta mañana en la Asamblea junta de portavoces escuchábamos antes Ángel Gabilondo al que en la rueda de prensa posterior a esa reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios se le ha preguntado también por la posibilidad de que sea ministro en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez una posibilidad que él no descarta

Voz 0175 17:01 no sé si tendré que ir a otro lugar no lo sé pero mi idea desde luego es ser candidato no dejar de ser candidato y no dejar de trabajar por y para Madrid ahora que uno tiene una responsabilidad también de fins estar en los desafíos en situaciones difíciles en momentos difíciles y ahora no me ganó otra vez una pregunta condicionan y qué ocurre si le llamaron cuando te llamaran ya veremos lo que ocurre

Voz 1434 17:29 todavía no la han llamado aseguraba pero el día es muy largo son las dos de la tarde diecisiete minutos alguien más

Voz 8 17:36 en Madrid

Voz 1434 17:39 en los sistemas informáticos traen de cabeza últimamente al Gobierno regional por un lado y tras semanas de caos en el proceso de escolarización para el curso que viene por culpa del nuevo sistema al que han llamado raíces la consejera sí ha dado vía libre a los institutos para que no lo usen en la evaluación final así se lo había pedido expresamente la Asociación de Directores de Institutos de Madrid además ante el final de curso tan complicado que están viviendo Laura Gutiérrez

Voz 1275 18:04 si el nuevo sistema informático raíces que se ha empezado implementar este curso en colegios e institutos junto al nuevo calendario escolar que adelanta la evaluación extraordinaria Julio está generando muchos problemas en los centros y muchos de última hora de Educación pidió a los institutos que utilizaran para la evaluación final el nuevo programa Raíces pero los centros representados por ahí matan conseguido frenar en seco esta exigencia porque creen que sólo creará más problemas Pilar de los Ríos es la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid

Voz 13 18:32 estamos esperando a ver que no es funciona un sistema que haga al trasvase por la noche pero tú imagínate determinamos la cesión de evaluación un día a la mañana siguiente tenemos que imprimir vale tenemos que probar boletines quién nos asegura que va a salir bien el trasvase entonces preferimos traga trabajar con seguridad las toda la documentación correcta de toda la documentación correcta de la evaluación final porque bueno es un documento muy importante del cual somos responsable a los directores de los centros

Voz 1275 19:00 además ha denunciado varias irregularidades en el proceso de escolarización como que el nuevo sistema informático adjudicado plaza en los institutos alumnos que no la habían pedido que han pasado por delante de otros que sí deben hecho esa solicitud educación asegura que Madrid digital está estudiando caso por caso para él

Voz 1434 19:16 solucionarlo sea solucionado ya el fallo que se ha registrado a primera hora de esta mañana en el sistema informático que se usa en atención primaria en un grupo de hasta dieciocho hospitales durante casi tres horas desde las siete y media de la mañana y hasta las diez y cuarto no se han podido gestionar las citas ni consultar los historiales tres médicos ni realizar algunas pruebas aunque según el vicepresidente Rollán todo esto no ha impedido el desarrollo normal de la mañana

Voz 0887 19:40 eh

Voz 0588 19:41 las citas que han tenido lugar durante ese periodo de dos horas y media aproximadamente las incidencias que los facultativos han realizado en el historial médico pues cuando te finalice la jornada pues lo que tendrán es que actualizar esas consultas actualizar por lo tanto

Voz 1704 19:59 es ese historial sanitario afortunadamente

Voz 0588 20:02 de eh gracias a los servicios informáticos ha conseguido restablecer en un tiempo razonable

Voz 1434 23:25 el grupo privado Quirón Salud ha perdido una demanda contra Sanidad por cuarenta millones de euros según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la que ha tenido acceso la Ser este grupo que gestiona cuatro hospitales de la Comunidad llevó a la Consejería ante la justicia porque considera que en el caso de la Infanta Elena de Valdemoro tiene derecho a que le compensen económicamente por haber asumido una serie de gastos no previstos una sentencia como decimos que

Voz 1933 23:49 pierde Quirón Salud Teresa Rubio gastos como pruebas diagnósticas analíticas prescritas en los centros de salud que dependen de este centro de gestión privada o los medicamentos que se dan en el hospital a los pacientes que no están ingresados la sentencia desestima

Voz 1434 24:03 el recurso en todos sus puntos y obliga a Quirón Salud

Voz 1933 24:05 a pagar las costas del juicio en la demanda por cuarenta millones de euros el Grupo Quirón y exigía también el incremento del IVA de los procesos sanitarios un gravamen que corre a cargo del principio de venture riesgo es decir si sube el IVA en la concesionaria pierde porque sigue cobrando lo mismo pero si baja la que pierdes la administración porque tendría que seguir pagando la misma cantidad razón

Voz 6 24:26 de Comisiones Obreras sospecha que él

Voz 1434 24:29 el ochenta por ciento de los colegios de la Comunidad de Madrid tiene amianto y exige al Gobierno regional un plan para proceder a la retirada de este material que es altamente cancerígeno el sindicato pretende elaborar un mapa con los colegios en los que haya amianto la mayoría según sus cálculos en el sur de la región Enrique García

Voz 0866 24:46 pizarras bajantes rejillas su incluso los techos podrían tener aún presencia de este material potencialmente

Voz 1434 24:51 cancerígeno y que a pesar de que su uso extralimitado

Voz 0866 24:54 por ley desde dos mil uno la la Consejería de Educación nunca según CCOO ha elaborado un plan para de los centros de la región denuncian que hasta un ochenta por ciento construidos en la década de los setenta especialmente los del sur de Madrid pueden tener restos de este material por ello van a realizar un mapa

Voz 0089 25:10 colegios donde un donde aún hay amianto atrás

Voz 0866 25:12 es un estudio técnico con ello crearán un registro que luego trasladarán a la consejería a la que exige que actúe y que renueve las instalaciones de los centros Isabel Garbín ex secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras Madrid

Voz 24 25:23 que hace falta un plan renove en el plan de inversión educativa una de las de los elementos en los que hay que invertir en renovar estos centros que son de finales de los setenta la mayoría a principios de los ochenta estos centros claramente tienen en sus instalaciones algunos elementos que son eh de amianto

Voz 0866 25:41 el sindicato advierte que si Educación no actúa pedirán que intervenga la inspección de trabajo ante lo que consideran un riesgo para la salud de los alumnos siglos trabaja

Voz 1434 25:48 pobres y hoy sí hoy ya han comenzado los trabajos para la demolición del edificio que se derrumbó parcialmente Chamberí en el que murieron dos personas

Voz 1461 25:56 las cuatro de las veinte familias que viven

Voz 1434 25:58 los aledaños de ese edificio siguen todavía en dependencias del Samur Social tras haber tenido que ser desalojadas este fin de semana por nuevos derrumbes Alfonso Ojea

Voz 0089 26:07 ya han comenzado las labores de demolición que han sido encargadas a la constructora Ortiz por parte del Ayuntamiento de la capital una enorme grúa que ha sido desplegada en la calle Viriato ya fijado buena parte de la estructura que corría peligro de caer sobre todo por la acción de la lluvia que atención preocupa qué pueda regresar esta misma tarde la mayor parte de los restos de esta demolición van a ser extraídos por esa calle de Viriato para de esta forma no tener que cortar al tráfico el paseo del General Martínez Campos la situación de los vecinos que han sido desalojados se ha ido normalizando ahora mismo sólo cuatro

Voz 1018 26:38 no personas permanecen bajo la ayuda del Samur

Voz 0089 26:40 social Se trata de cuatro ancianos dependientes que precisan de una atención específica la seguridad de los inmuebles cercanos es la prioridad en estos momentos un grupo de vecinos ha decidido incluso marcharse durante este mes de trabajos por lo que hay traslados que deben ser muy rápidos lo ha certificado uno de los trabajadores de una empresa de mudanzas

Voz 1 27:00 bueno de momento no me han dicho que no nos podemos mover en el piso que

Voz 8 27:07 podemos trabajar tranquilamente pero cuidado

Voz 0089 27:10 en principio el plan de demolición Cristina tiene previsto mantener la fachada principal ya que está protegida por la normativa de difícil

Voz 1434 27:18 con Gracias Alfonso

Voz 1434 28:21 Andoni De la Torre buenas tardes buenas tardes el Real Madrid

Voz 0089 28:24 sigue buscando candidato para suplir a Zidane el último al que tanteado es Massimiliano Allegri entrenador de la Juventus pero tal y como contamos en el Larguero anoche el italiano rechazó al club blanco viendo la complejidad de la operación de Pochettino el el Madrid baraja otras dos opciones en baloncesto el Real Madrid afronta hoy su segundo partido de las semifinales de la Liga Endesa frente Herbalife Gran Canaria los de Pablo Laso con uno cero por delante tras ganar el domingo juegan hoy en Erwin Center a las nueve de la noche Pablo Laso admite que para el segundo envite deberán mejorar su juego

Voz 29 28:51 bueno mantener o ganar el primer partido es importante pero al final

Voz 1018 28:55 hay que ganar tres Isabel que vamos a tener que jugar

Voz 29 28:57 seguro mejor si queremos

Voz 0089 28:59 poner la eliminatoria el técnico vitoriano cuenta con las dos de Tritón Kinsey Gustavo Ayón para este segundo partido

Voz 1018 29:05 a la eliminatoria a cinco partidos tras

Voz 0089 29:07 doy la eliminatoria se trasladará a Gran Canaria

y les recordamos que se está celebrando maratón de sangre en el Hospital Doce Octubre Maratón de Donación de Sangre hoy y mañana se puede participar hasta las ocho y media de la tarde acudiendo a la Residencia General del centro les esperamos como cada tarde en La Ventana de Madrid a partir de la City veinte hoy tenemos debate político entre la portavoz de Podemos Lorena Ruiz Huerta y el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital seguimos con tormentas el jueves vamos a tener un respiro pero las tormentas volverán el viernes aunque suben un poquito las temperaturas que disfruten de la tarde hasta mañana

son las dos y media

Voz 1018 30:02 lo de la

Voz 1487 30:02 una inercia en Canarias

Voz 1 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:22 Rajoy Se marcha Se marcha de todo dejará la presidencia del PP tan pronto como se celebre un congreso extraordinario para el que todavía no hay fecha pero por lo que ha dicho en su despedida ante la ejecutiva del partido se convocara lo antes posible la futura portavoz parlamentario del PSOE Adriana Lastra espera que el principal partido de la oposición abra una etapa diferente en la vida española

Voz 1487 30:41 pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa del Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona

Voz 3 30:57 lo que le deseamos a Mariano Rajoy en lo personal lo personales e todos los éxitos y al Partido Popular que empieza un proceso de regeneración que haga que en este país pues ahí a una derecha moderna hay honrada y que que bueno que al final no esté mermada precisamente su capacidad política por todos los casos de corrupción de su partido

Voz 1018 31:15 a la hora de las despedidas todo son halagos como suele decir Rubalcaba en España enterramos muy bien y por ejemplo Pablo Iglesias a través de su cuenta en Twitter señala que con Rajoy se retiran político elegante inteligente que esa había escuchar fue un honor ser su rival con batirle políticamente Serrano mi respeto concluye el nuevo presidente del ya prácticamente ultimada la relación de su nuevo Gobierno el último nombre confirmado es Nadia Calviño que será la nueva titular de Economía hasta ahora la la directora general de Presupuestos de la Comisión Europea es evidentemente un mensaje claro nítido hacia los mercados y la ortodoxia contable que marca Bruselas hace unos días conversaba con nuestra corresponsal comunitaria con Griselda Pastor evidentemente sin saber todavía por donde iba a pasar su futuro

Voz 31 31:59 creo que la unión de los Veintisiete está si cabe reforzada en los últimos meses y de cara al futuro el proyecto sigue contando con con una con una fuerza importante de cara al futuro eso es lo que yo veo en la práctica que a pesar de de que muchas veces pues los propios medios de comunicación y transmiten la sensación de de crisis y de conflicto

es el martes cinco de junio con Antonio quinta con Isabel Quintana entre una Martín completamos dibujo buenas

Voz 6 32:29 no es nuestra verdad redes empezamos Antonio cuando decir si la preocupación por el paro y la corrupción se incrementa ligeramente en el último barómetro del CIS así como la que hay por la situación de la Justicia desciende sin embargo la preocupación por la independencia de Cataluña deberes para los líderes sindicales mantienen sus movilizaciones de este mes exige en al nuevo Gobierno que hay un nuevo marco de relaciones laborales Pepe Álvarez UGT Unai Sordo comisiones creo que es vuelo que este gobierno sepa que hay mucha gente que lo

Voz 1704 32:53 de tiempo porque no tiene empleo creo que hay que tocar de forma importante

Voz 16 32:58 cantó la reforma laboral como la reforma de pensiones como la política fiscal llevada

Voz 6 33:04 en estos últimos años será citado la justicia de Bélgica va a hacer llegar una citación el juez del Supremo Pablo Llarena para que comparezca después de que el ex presidente catalán Carles Put the money varios antiguos consejeros huidos hayan presentado una demanda contra él por presunta indefensión Dios radical Giuseppe Conte defiende su programa de gobierno en el Senado de Italia antes de someterse a la confianza de la Cámara allí ha dicho

Voz 2 33:27 esto es lo que ha llamado

Voz 6 33:29 el negocio de la inmigración que cree que ha crecido bajo lo que ha calificado de falsas solidaridad arrestado a cuatro de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua han sido detenidos por la Guardia Civil la Audiencia Nacional ha ordenado los arrestos por el riesgo de que se jugarán a otro país tres días de luto decretada en Vilanova i la es el Truth después del asesinato de una menor cuyo cadáver se ha encontrado en el piso de un vecino de sus abuelos hoy ese vecino ha vuelto con los Mossos al escenario del crimen no hay discriminación justicia europea justifica cayó un trato diferenciado entre los trabajadores fijos y los temporales al ser indemnice indemnizados por despido rectifica así una sentencia suya en la que consideraba que si había discriminación y otra X

Voz 1018 34:08 o de los tribunales europeos avalan que se otorgue las

Voz 6 34:11 ciencia en un país a una persona extracomunitaria que forme un matrimonio homosexual con un ciudadano europeo lo avala

Voz 1434 34:16 e incluso aunque las leyes de un país no reconoce

Voz 6 34:19 en este tipo de unión decenas de fallecidos el número de muertos por la erupción de un volcán en Guatemala se eleva a sesenta y nueve es un desastre el que hubo ya a ver qué

Voz 32 34:27 qué va a pasar porque mucha gente subterránea no hay mucha gente que más allá

Voz 1018 34:32 el China que a España enviado camas y mantas

Voz 6 34:34 hasta ese país por valor de treinta y cinco mil euros con la selección Pedro Sánchez ha visitado a la selección de fútbol el presidente del Gobierno ha destacado los valores del equipo

Voz 0175 34:42 son los valores de de la competitividad de la del compañerismo lo que representan los deportes de equipo no y es que la unión hace la fuerza

Voz 33 34:58 José Antonio el telegrama es para Mariano Rajoy señor presidente del Partido Popular su dimisión anunciada que cobrará de efecto en un próximo congreso extraordinario confirma que nadie es de Cooper o níquel que todos somos susceptibles a los agentes de la erosión que sólo los gases nobles son inertes tan pagados de sí mismos que no interfieren en reacción química alguna dice combinan con ningún otro elemento por eso pasan por completo inadvertidos las emociones del momento abren la cuestión sucesoria a falta de un delfín hay un delfinario que gane el mejor y que quede clausurado el cainismo

Voz 1018 35:36 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en Onda valido la técnica Isabel Quintana Carlos Cala la producción y desde Córdoba una rectificación en toda regla el responsables de una empresa que se llama aceites y energía Santamaría de Lucena e rectifican obligados después de una denuncia de Comisiones Obreras por no haber pagado los atrasos salariales a las trabajadoras con la excusa de que el convenio sólo recogía el términos trabajadores

Voz 6 36:01 tal han pagado pero puede haber una

Voz 1018 36:03 con lo importante que puede llegar incluso a los ciento ocho

Voz 6 36:05 en Taiz siete mil euros Maruja Vilches si la intención de la empresa es la de rectificar la de pagar los atrasos a las trabajadoras aunque de momento este jueves el Instituto Andaluz de la Mujer y el sindicato Comisiones Obreras se van a reunir con representantes de la empresa lo van a hacer para transmitirle que no se pueden permitir situaciones de este tipo donde se produce la clara discriminación

Voz 4 36:27 laboral por razón de género Marbella de Comisiones Ana día del Instituto Andaluz de la Mujer en que no tenga que haber a percutió mediática muy bueno ah sí están intentando dar con un acto que ya que como ya he dicho incumple totalmente la la normativa laboral implica sería motivo por supuesto de que interviniera la justicia

Voz 6 36:50 la empresa tendrá que abonar a sus tres trabajadoras el atraso de incremento del uno coma cinco por ciento en el IPC previsto en convenio desde el uno de enero de dos mil diecisiete con carácter retroactivo

Voz 1018 37:02 pero es que además la polémica ha llegado hasta la Real Academia de la Lengua ninguna respuesta e IS litera

Voz 6 37:07 al lamenta que quizás la insistencia en afirmar que

Voz 1018 37:10 masculino genérico invisibilizan Álamo

Voz 6 37:12 ver Trade lamentables confusión los hemos hablado con la rueda

Voz 1018 37:16 educación dan María detenido parada esta respuesta puestas

Voz 6 37:18 de justificar y defender su tuit calificada de machista en el que le echa la culpa a las feministas de lo que considera una lamentable confusión Hinault una discriminación dicen fuentes de la institución académica a la Cadena Ser que es una advertencia lingüística y que no se está posicionando a favor de esta empresa que negó los atrasos a sus empleadas por ser mujeres el título escribió el departamento español al día en respuesta a la Tri feminista y bloguera Alicia Murillo que le recriminó su resistencia a usar el lenguaje inclusivo la directora de la Fundación Mujeres Marisa solito dice que el tuit de la RAE es vergonzoso exige disculpas a las trabajadoras la filóloga el Careaga añade que la RAE no está para hacer advertencias y que está más preocupada por la ideología

Voz 1018 38:01 ya que por la gramática comiéramos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 38:05 a lo largo de la tarde las nubes más activas con algunas tormentas que pueden descargar con intensidad afectaran Galicia el Cantábrico Castilla y León los Pirineos y la ibérica hay puntos cercanos así como el interior de Cataluña Extremadura o el norte de la Comunidad de Madrid chubascos también pero más débiles en puntos de montaña del sudeste de la Península nubes abundantes en todo el país pero también ratos de sol cuando luzca el sol ambiente un poco caluroso máximas de veinte a veinticinco grados cerca de los treinta entre Valencia y Alicante mañana algunas tormentas acercarán a la costa del Mediterráneo

Voz 34 38:44 veinticinco

Voz 1018 40:02 popular donde Mariano Rajoy después de decir que el nuevo Gobierno estará siempre estigmatizado por no haber llegado al poder sin por haber llegado al poder sin pasar por las urnas sin ganar unas elecciones ha anunciado su intención de poner fin a su carrera política María Jesús Montero buenas tardes

Voz 1461 40:16 hola buenas tardes semifinal ordenado su permanencia

Voz 1018 40:19 ya al frente del PP todavía sin concretar la fecha pero que pasa por la convocatoria de un congreso extraordinario

Voz 1461 40:24 si Rajoy punto final eso ha dicho al anunciar que se celebrará una junta directiva nacional el próximo lunes para convocar un congreso extraordinario que pensamos que va a ser en julio es decir no se va a automáticamente esperará hasta esa fecha según nos han apuntado en Génova además el líder popular por ahora ha anunciado que él no tiene intención de intervenir en el proceso como hizo andar nada de señalar con el dedo a su sucesor

Voz 1487 40:47 dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido no plantearé ningún cambio ni en el partido ni en los grupos parlamentarios ni en ningún otro lugar porque creo que eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia que

Voz 1461 41:12 eh Rajoy también ha agradecido la lealtad de sus cargos hasta el punto de emocionarse así

Voz 1487 41:17 no siente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día ha sido

Voz 1461 41:36 ha asegurado que el estará a la orden de quién esté al frente y ha recordado que tras tras treinta y siete años al servicio del PP esto su vida y por eso no piensa renunciar nunca su carné de militante

Voz 1018 41:46 entonces vuelves a hablar de sucesiones es política ficción aunque ahora mismo ya sobre todo un hombre que esa sobre la mesa no

Voz 1461 41:52 efectivamente el de Feijóo quien hoy al salir no ha querido hablar de su futuro sólo valorar la grandeza de Rajoy desde luego el titular de la Xunta es el nombre que mayor consenso suscita dentro de las filas conservadoras y además nuestros compañeros de la SER en Galicia ya han contado que él está dispuesto a dar el paso aunque Marcos también hablan de otras personas por ejemplo de Sáez de Santamaría Cospedal a pesar de que su eterno enfrentamiento según los populares las invalida y lo que ocurre es que a Varios Cargos les gustaría que el próximo cartel electoral fuera encabezado por una mujer y por eso también hay quién apunta María Ana Pastor a la presidenta del Congreso y por si fuera poco hay que mete también en las quinielas al ex ministro de Fomento Íñigo de la Serna señala

Voz 1018 42:29 dale como símbolo de auténtica renovación muertos frente a todo esto Rajoy aprovechó como líder de la oposición que es para cargar todo lo posible contra el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez su debilidad política y sobre todo que no sea consecuencia directa de haber ganado unas elecciones

Voz 1487 42:43 va a gobernar alguien que ha perdido las elecciones se ha sentado un precedente grave en la historia de la democracia española gobierna el país alguien rechazado sistemáticamente por los españoles cuando se les ha pedido su opinión no a través de las urnas alguien que no ha ganado unas elecciones nunca

Voz 1018 43:07 eso es lo que decía Rajoy para descalificar la forma en que Pedro Sánchez ha llegado al Palacio de la Moncloa ahora mismo voz es por tanto el ambiente en la calle Génova parece que se parece bastante al de un periodo de transición no sabes

Voz 1461 43:22 como hemos escuchado Rajoy ha cargado con dureza contra Sánchez pero también hemos de decir que ha sacado pecho por su gestión económica y por su casa el papel que ha tenido en Cataluña en estas redes pedir ha señalado que su partido no ha sido condenado por Gurtel y que ha luchado contra la corrupción explicando que ha asumido sus errores y los de otro los de otros no ha sido muchos los mensajes dirigidos a su antecesor

Voz 1018 43:45 pues muchas gracias María Jesús Güemes Rajoy pone fin tanto a casi cuarenta años de la vida política a la que ha sido prácticamente de todo concejal diputado autonómico ministro vicepresidente presidente del Gobierno hasta el pasado viernes una etapa que sin duda tiene un punto de inflexión el dos de septiembre del año dos mil tres cuando Aznar le designó nuevo presidente del Partido Popular

Voz 36 44:06 desde hoy la junta directiva así lo acuerda quiero decir con toda claridad que el líder del Partido Popular se llama Mariano Rajoy

Voz 1018 44:17 gracias después en dos mil cuatro Rajoy ganaba el congreso del partido

Voz 37 44:21 podéis tener la seguridad de que voy a dar lo mejor de mí mismo para que esta escena la misma se pueda repetir dentro de tres años en el próximo congreso

Voz 1704 44:36 en primer lugar os informo a todo esto Carretero qué tal buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1018 44:41 el nuevo presidente el Gobierno ultima ya la relación de integrantes de su nuevo equipo que conoceremos mañana de manera íntegra pero que tiene ya un perfil muy concreto el último nombre lo conocíamos pues yo creo que a las doce en punto de la tarde no está es el de la persona la mujer que será nueva ministra de economía que se llama Nadia Calviño

Voz 0806 44:58 sí sobre todo tenemos nombres de mujeres en carteras muy relevantes al frente de los ministerios económicos van a estar mujeres una coruñesa Ming Calviño que es la actual directora general de Presupuestos de la Comisión Europea desde dos mil catorce tiene un perfil muy técnico es experta en comercio y en competencia en Hacienda a otra mujer con un perfil más político la andaluza María Jesús Montero que tiene el reto de sacar adelante una nueva financiación autonómica en lo más alto del organigrama después del presidente otra mujer Carmen Calvo va a ser su número dos y ex vicepresidenta que tendrá las competencias de igualdad están ya confirmadas tres mujeres más Meritxell Batet para Administraciones Públicas Teresa Ribera que por primera vez fusiona las competencias de Medio Ambiente energía y cambio climático Margarita Robles aún no está confirmada su cartera sí que supuesto el Congreso lo va a ocupar la número dos del PSOE Adriana Lastra por ahora dos hombres en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez José Luis Ábalos titular de Fomento que se va a mantener como el secretario de Organización del partido Josep Borrell que se hará cargo de la cartera de Exteriores

Voz 1018 46:00 pues esto lo que conocemos hasta el momento sobre la composición del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con esa incorporación de Nadia Calviño como nueva como futura responsable del Ministerio de Economía se suma a otro nombre que saltaba a primera hora también también como integrante del equipo económico del Gobierno que es María Jesús Montero que hasta ahora es consejera andaluza de Hacienda y que va a ocupar esta cartera pero en mil Gobierno central habida cuenta de que las relaciones políticas y personales entre Pedro Sánchez y Susana Díaz eh no son las mejores posibles queremos preguntar a digo Suárez que es el responsable de contenidos de la Andalucía si es un fichaje pactado sino nueva ministra era una consejera incómoda o hay algo de todo Diego

Voz 0502 46:38 pues ha sido consensuado por los equipos de Ferraz y San Vicente el trabajo de Montero controlando el déficit y la deuda Isaac ando adelante los presupuestos andaluces en minoría conciudadanos ahora y antes con Izquierda Unida no ha pasado desapercibido en su apuesta por una nueva financiación autonómica basada en la igualdad de los territorios y no en la ordinalidad su capacidad de trabajo rigor su fuerza comunicativa su capacidad negociadora su cintura política son armas fundamentales para esta nueva etapa María Jesús Montero es leal a Susana Díaz pero tiene criterio propio Hinault juega un papel orgánico relevante no forma parte del núcleo duro de la presidenta en cualquier caso el PSOE andaluz considera un éxito su nombramiento además porque marca un hito que allana el camino en esa difícil relación tras las primarias entre el PSOE y su federación andaluza la más numerosa

Voz 1018 47:24 ah e Inma que ministerio siguen vacantes por si alguien todavía con posibilidades si tiene que estar pendientes de el