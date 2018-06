Hora 14 (06/06/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:24 muy buenas tardes por primera vez un astronauta se sentará en el consejo de ministros lo más importa

Voz 2 00:29 de qué se puede decir aquí es que al bien de este barrio puede perfectamente creer que puede llegar a conseguir todas las mezquitas a las cuales proponga llega

Voz 1018 00:39 Pedro Duque el primer español que viajó al espacio será el nuevo ministro de Ciencia e Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez que esta tarde conoceremos en su integridad a través de Twitter el nuevo ministro ha difundido un mensaje en el que recuerda a su madre ir recupera un chiste del genial Forges en el que se le los cargos los carga el diablo todavía quedan algunos ministerios importantes a falta de titular pero esta mañana además de la sorpresa Duque se han avanzado otras tres carteras para otras tantas mujeres Inma Carretero

Voz 0806 01:08 sí tres mujeres experimentadas en Justicia Dolores Delgado fiscal con veintiocho años de carrera veinticinco de ellos en la Audiencia Nacional en educación Isabel Cela vasca fue consejera de la legislatura de Patxi López en Euskadi y en Trabajo Magdalena Valerio la experta en pensiones en el equipo de Pedro Sánchez en Ferraz que fue consejera de Empleo en Castilla La Mancha con José María Barreda quedan por conocer los no

Voz 1434 01:31 tres de los ministros de Agricultura y Pesca interior

Voz 0806 01:33 Defensa y Cultura en una de esas carteras interior lo defensa con toda probabilidad estará Margarita Robles cuyo destino sigue sin confirmar a las cinco el presidente del Gobierno informa el Rey de la composición

Voz 1018 01:44 el Consejo de Ministros en el otro lado de la balanza el PP su crisis interna la sombra inoportuna de Aznar a quien Rajoy ha respondido con elegancia política sin ni siquiera citarle por su nombre en declaraciones a la Cope

Voz 3 01:56 yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo es decir el el el partido del centro derecha en España es el Partido Popular que tiene ciento treinta y siete escaños

Voz 1018 02:06 años tiene más de cincuenta escaños más

Voz 3 02:08 que el segundo que no es de centro derecha que es el Partido Socialista no pero más el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales las hagan autor

Voz 1018 02:16 va a dar la impresión de que el recuerdo de Aznar no despierta entusiasmos en el partido que refundó hoy presidio alguien ha recordado incluso aquello del por qué no te callas Manuel Barón alcalde de Antequera en Málaga Teófila Martínez ex alcaldesa de Cádiz ayer

Voz 1100 02:29 cuando escuché a José María Aznar volví a rememorar una imagen la que le hizo el Rey Juan Carlos al saber por qué no te callas es que yo se lo hubiera hecho

Voz 4 02:39 yo con todos mis respetos al señor Aznar los militantes del Partido Popular que llevamos tantos años o más que el en el partido no no

Voz 2 02:48 sabemos ese desprecio

Voz 1018 02:55 entre los posibles aspirantes al liderazgo en el PP nadie suelta prenda es lo que toca en estos casos para no dar pistas y sobre todo para no quemarse antes de tiempo Alberto Núñez Feijóo Ana Pastor Dolores de Cospedal

Voz 5 03:06 no hay congreso convocado y en consecuencia no tengo nada que decir ni nada que pueda cumplir a mi Hacienda como presidente ha sorprendido no no como

Voz 0140 03:15 puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia

Voz 6 03:24 yo estaré en el lugar que sea mejor para los intereses de mi partido y que asegure que tras el congreso mi partido esté más unido

Voz 1018 03:33 sí es que los problemas judiciales van a seguir la Audiencia Nacional amplía hasta dos mil veinte el plazo para investigar la supuesta financiación irregular del PP Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:41 el juez prorroga el Calvario de la etapa de Rajoy en el PP extiende la investigación por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a la caja B del Partido Popular que se prolongó hasta al menos dos mil ocho cuando Rajoy llevaba ya cuatro años en la presidencia del partido el magistrado considera que el caso involucra a gran cantidad de imputados Ikeda números aprueba por practicar por ello prolonga la investigación hasta el veintiocho de agosto de dos mil B

Voz 5 04:13 las inversiones que están acordadas las inversiones que están acordadas no se va a ocupar ahora el presupuesto se va a cambiar

Voz 1018 04:21 todos tenemos las manos libres

Voz 5 04:23 pues porque han roto con nosotros su compromiso además

Voz 0325 04:26 el presidente catalán Quim Torra urge al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a dialogar y avisa de que el guber no se va a rendir en su objetivo independentista Torra considera que la elección de Borrell como ministro de Exteriores es una pésima noticia

Voz 1915 04:36 el nuevo Gobierno italiano de Giuseppe Conte se somete hoy al voto de la Cámara de Diputados tres obtener la confianza del Senado la votación ser esta tarde después de otra intervención de Conte que ayer abogaba por la transparencia y por abrir una nueva etapa en el país

Voz 0325 04:48 son setenta y cinco los muertos por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala hay casi doscientos los desaparecidos las cifras son aún provisionales se han paralizado las labores de búsqueda al incrementarse la actividad del volcán

Voz 1915 04:58 Premio Princesa de Asturias de Investigación para el biólogo sueco Svante Pääbo por desarrollar métodos precisos para estudiar el ADN antiguo lo que ha permitido recuperar y analizar el genoma de especies desaparecidas hace cientos de miles de años

Voz 0325 05:10 signo mixto en las principales bolsas europeas la quema subes la española el IBEX35 se anota casi un uno por ciento y se acerca a los nueve mil ochocientos puntos la prima de riesgo se sitúa en los noventa y nueve puntos básicos y cinco

Voz 0136 05:47 buenas tardes más de tres mil

Voz 1434 05:49 mis menos la concesión de la renta mínima interprofesional está cayendo en picado en la Comunidad de Madrid desde el año

Voz 1018 05:55 ha pasado y sean suspendido a más de tres

Voz 1434 05:57 mil las nuevas concesiones se han reducido a la mitad se lo hemos adelantado esta mañana en la SER la causa según la plataforma remitió derecho no está en la demanda que sigue siendo la misma sino en un cambio arbitrario del modo de gestionar la ayuda por parte de la Consejería de políticas sociales Luis Sáenz es el portavoz de la plataforma

Voz 7 06:17 antes de que empezase esta práctica cuando había algún tipo de duda desde la Comunidad se trasmitía a las familias la pregunta oiga aclare esto entre el Estado una tentación está pasando los está pasando pero eso se ha acabado ahora llegan las suspensiones directamente sin haberse dado a la oportunidad de aclarar antes

Voz 1434 06:36 de momento la Consejería de políticas sociales guarda silencio el Ayuntamiento de la capital teme un aluvión de demandas después de que un juzgado les haya condenado a pagar las cuotas de la comunidad abonadas por un inquilino de un piso de la EMVS desde el año dos mil tres por defectos en el contrato serían muchos millones de euros de dinero público advierten y por eso anuncian recurso Marta Higueras es la primera teniente de alcalde

Voz 8 07:02 curris de recurrir esa sentencia porque estamos hablando del patrimonio de todos los madrileños y las madrileñas por lo tanto no podemos alegremente

Voz 2 07:09 disponer de siempre

Voz 1434 07:13 más noticias titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 07:16 un hombre de cincuenta y dos años ha muerto en un accidente laboral generada Mou a la víctima que estaba trabajando en una obra a primera hora de la mañana le ha golpeado una excavadora

Voz 1915 07:24 Civil investiga lo sucedido la denunciante del caso Máster ha ratificado ante la jueza del caso que su firma fue falsificada en el acta de notas de Cifuentes además han declarado seis alumnos que aseguran que sí fueron a clase y que nunca vieron a la ex presidenta madrileña

Voz 0089 07:36 exconsejero de Presidencia Manuel Cobo niega irregularidades en la compra de Inalsa por parte del Canal de Isabel Segunda en el año dos mil uno Cobo que ha declarado como imputado en el caso Lezo ha sostenido en la Audiencia Nacional que la operación fue beneficiosa para los ciudadanos y ha defendido la gestión de Alberto Ruiz Gallud

Voz 1915 07:53 con ediles críticos del Gobierno de Ahora Madrid y diputados anticapitalistas de Podemos han firmado un manifiesto en el que piden una candidatura de unidad popular para la Comunidad en el llamado Manifiesto por Madrid dos firmantes reclaman no ser comparsas progresistas en referencia al PSOE ir paso a confluencias ciudadana la Consejería de Sanidad ha presentado yo tengo un don una campaña para reducir la cifra de las personas que se niegan a donar los órganos de algún familiar fallecido en la región sólo el quince por ciento de las familias se niega pero el objetivo es reducirlo al mínimo y en deportes el Real Madrid se queda a una victoria de una nueva final en la ACB tras vencer de nuevo a Gran Canaria noventa y dos ochenta y tres los blancos se sitúan dos cero en la eliminatoria el tercer partido se jugará mañana en las Islas y a parte

Voz 1434 08:31 desde mañana no se sorprendan si están en Madrid tomando algo con más gente is acerca alguien a decirles que hablen más bajito que están molestando es parte de la nueva campaña contra el ruido nocturno que ha puesto en marcha que pone en marcha a partir de mañana el Ayuntamiento de la capital nos lo cuenta Elena Jiménez

Voz 0136 08:46 sí sí estamos de bares disfrutemos del ocio pensando también en los vecinos eso es lo que nos van a recordar esos mediadores sociales que van a recorrer los barrios de Madrid con más fiesta nocturna para que llevemos a la práctica la campaña que inicia el Ayuntamiento salimos sin molestar la idea es que nos parezca más a él

Voz 0806 09:06 Dios no ya por el nombre que se les

Voz 9 09:09 a los vecinos de la capital sino por ser animales sigiloso

Voz 0136 09:12 la campaña empieza mañana ahí durante todo el mes de junio se va a desarrollar los jueves viernes y sábados en zonas como Malasaña Chueca La Lonja de Moratalaz Gonzalo Lavapiés o Azca también está dirigida a los empresarios de los locales de ocio nocturno y es que según los cálculos que hace el Ayuntamiento en Madrid hay un local de ocio por cada cuatrocientos metros de fachada pero si hablamos del centro nos encontraremos con un bar discoteca o restaurante cada setenta metros y para otros ruidos como el del tráfico el Consejo desde esta campaña es conducir de manera responsable utilizando sólo el claxon en situaciones de emergencia

Voz 1434 09:57 pues a las carreteras Nos vamos vamos a saber cómo está el tráfico ahora mismo DGT Antonio Ayuso

Voz 1 10:02 buenas tardes buenas tardes hasta ahora no encontramos complicaciones en las carreteras interurbanas de Madrid el tráfico es fluido tanto en los principales accesos a la capital como en la red viaria secundaria

Voz 1434 10:13 en cuanto al tiempo dieciséis grados ahora mismo en el centro de Madrid detalles de la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 10:18 durante toda la tarde el cielo se va a mostrar cambiante ratos de sol momentos de nubes chubascos datos pueden ser intensos pero no esperamos grandes acumulaciones de agua cuando llegue la noche irán desapareciendo temperaturas sin cambios

Voz 0089 10:31 portantes después de una mañana que empezado con fresco

Voz 0978 10:34 al sol el ambiente es agradable no hacer el calor máximas que apenas pasarán de los veinte grados y los próximos días mañana una jornada de tregua más sol que nubes algunos chubascos aislados pero todo apunta que a finales de semana

Voz 0089 10:46 tiempo de nuevo será cambiante con momentos de sol pero

Voz 0978 10:49 también algunas tormentas Hora catorce Madrid en la

Voz 1434 10:51 Sección técnica Alicia Molina Noema Valido en la producción Teresa Rubio cada vez hay menos familias que se benefician de la renta mínima de inserción en la comunidad de Madrid la Rémy no no porque cada vez haya menos gente que las necesite porque la demanda sigue siendo la misma pero desde enero de dos mil diecisiete La Consejería de políticas sociales ha suspendido de forma cautelar más de tres mil de estas ayudas destinadas a personas en riesgo de

Voz 1018 11:22 lo sean y además se conceden

Voz 1434 11:25 menos menos remisos que antes en los cuatro primeros meses de este año de dos mil dieciocho sólo se han resuelto positivamente una de cada cuatro la mitad que hace dos años Teresa Rubio

Voz 1933 11:36 las tardes de Cristina de hecho esta situación ha provocado que varias ONG de lucha contra la pobreza se unan en una plataforma ahí denuncien conjuntamente ante el Defensor del Pueblo no será ha explicado que desde hace algo más de un año la Consejería de políticas sociales Starr interpretando torciendo la ley para suspender o denegar esta ayuda de forma arbitraria a familias vulnerables Luis Sanz es portavoz de remitir derecho lo más urgente

Voz 7 11:58 ahora mismo es la práctica abusiva restrictiva que se está aplicando el número de familia las lectoras de la renta mínima entre enero del diecisiete abril de dieciocho ha disminuido en tres mil además es muy llamativo que desastres mil mil cien Se han perdido en el último mes entre marzo y abril de dos mil dieciocho

Voz 1933 12:21 centros de ayudas destinadas a familias vulnerables que se quedan suspendidas de forma cautelar porque la Administración sospecha que de repente han incumplido alguna de las condiciones es el usuario el que tiene que demostrar que no es así pero mientras ni tiene ingresos ni conservar los derechos que aporta esta renta como el comedor gratuito de los niños el pago de Medicina su el suministro eléctrico de la vivienda

Voz 7 12:40 han aumentado de forma espectacular las suspensiones cautelares que son una especie de prisión preventiva porque sin haber demostrado nada por cualquier duda sospecha que tengan es suspenden el pago por cuestiones dando una arbitrariedad total

Voz 1933 12:56 ante si alguien sospechaba que la situación del usuario había cambiado se ponía en contacto con él y la reclamaba la documentación necesaria ahora le llega directamente a su domicilio la carta de suspensión cautelar de la aquí

Voz 1434 13:07 bueno de momento la Consejería de políticas sociales guarda silencio no ha respondido hasta ahora nuestras preguntas la plataforma remitió derecho denuncia que es arbitrariedad de la que habla afecta además a más casos no sólo las suspensiones cautelares hablamos protege sólo de Laura una mujer víctima de malos tratos y con cuatro hijos a su cargo ella recibía la ayuda hasta que la Consejería Se la suspendido repentinamente sin avisar por incumplimiento de obligaciones todavía Teresa no le han explicado

Voz 1933 13:35 como oficialmente no tiene ni idea porque la carta pone incumplimiento de obligaciones su situación no ha cambiado desde que le dieron la prestación

Voz 1693 13:42 intenté pues sí hablará con servicios sociales y a mí me decían que como mi casa es moro urgentes de julio donde yo me tiré veintiocho días llorando hasta que ya me puse en contacto con Cuarto Mundo hoy empezó empezaron un poco Hadi al mis paso porque yo no sabía a quién acudir a donde y con quién habla porque nadie sabe nada obstáculos insuperables durante todo este tiempo me estoy encontrando con obstáculos en su

Voz 1933 14:04 así lleva desde el uno de abril pero lo peor como te comentaba antes es que aparte de haber perdido la prestación económica ha perdido también los derechos que incluía

Voz 1434 14:13 tenía el derecho a la prestación farmacéutica tenía

Voz 1693 14:15 a derecho a los comedores escolares tenía derecho a los campamentos de verano de los niños tenía derecho a los libros escolares todos esos derechos adquiridos de la renta mínima también los he perdido ahora sí más vulnerable que antes y sin embargo pierdo esa abundante

Voz 1018 14:29 sí para protestar por situaciones como la de Laura

Voz 1933 14:32 plataforma remitió derecho ha convocado una concentración el próximo martes a las once y media en la Puerta del Sol

Voz 1434 14:39 en la capital el Ayuntamiento teme un aluvión de demandas después de que un juzgado les haya condenado a pagar las cuotas de la comunidad abonadas por un inquilino de un piso de la EMVS desde el año dos mil tres Se lo hemos adelantado también esta mañana aquí en la SER serían muchos millones de euros de dinero público advierten desde el Consistorio del que no pueden disponer por peso anuncian recurso la informaciones de Felipe

Voz 0089 15:02 es uno de los inquilino reclamó la de

Voz 0622 15:05 acción de las cuotas cuatro mil ochocientos setenta y seis euros y un juzgado le ha dado la razón no es la primera vez que este asunto llega a los tribunales la EMVS tiene una sentencia favorable de la Audiencia Provincial mientras que ésta del Juzgado de Primera Instancia número sesenta y tres obliga al Consistorio a pagar este último precedente abre la puerta para que los otros arrendatarios puedan seguir el mismo camino Marta Higueras primera teniente de alcalde y presidenta de la

Voz 1915 15:30 Teresa Nos vemos en la obligación de recurrir

Voz 10 15:33 de recurrir esa sentencia porque estamos hablando del patrimonio de todos los madrileños y por lo tanto no podemos alegremente disponer BSM ganó pero efectivamente tenemos una sentencia que nos condena al pago de esas cuotas a la persona que nos ha demandado pero ya te digo vamos a recurrir tenemos un antecedente de un recurso que no los llegó la razón la audiencia

Voz 0622 15:54 el juzgado estima íntegramente la demanda presentada por este inquilino dado que en la cláusula del contrato en la que se establecieron los gastos de comunidad no se fijó a cuánto ascendía el importe anual tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos la presidenta de la asociación de afectados

Voz 0089 16:09 la venta de pisos de la EMVS Arantxa mejor

Voz 0622 16:12 así el abogado Mariano Benítez de Lugo van a informar esta tarde de esta sentencia que según dicen confirma los abusos que la empresa perpetró contra sus inquilinos en tiempos del Partido Popular

Voz 1434 16:22 gracias Felipe lo que cuenten se lo contaremos nosotros a ustedes esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte ahora mismo son las dos de la tarde y dieciséis minutos alguien más

Voz 1434 19:50 vamos a los tribunales hoy ha declarado como imputado en el caso Lezo Manuel Cobo mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón ex consejero de Presidencia de la Comunidad entre otros cargos Cobo imputado como Gallardón por la compra de NASA ha negado cualquier irregularidad ya acusado Ignacio González de manipular un informe para culpar al ex presidente Gallardón Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 20:12 argumentado ante el juez que él firmaba lo que le decían los técnicos ha defendido el equipo de Gallardón ha acusado a González y a su entorno de intentar ensuciar la compra de Inalsa y extender así las sospechas de corrupción con un informe manipulado dice de cuatro casas el ex consejero de Presidencia sostiene que la operación para la adquisición de latinoamericanas en dos mil uno fue transparente niega delito alguno e incluso un agujero en las arcas públicas sostiene que ha sido tan beneficiosa

Voz 0089 20:38 es que el pelotazo aquí lo han dado

Voz 1552 20:41 los ciudadanos

Voz 1 20:42 segundo pelotazo Holanda los madrileños que han ganado

Voz 18 20:45 doscientos millones que el setenta por ciento el setenta por ciento del endeudamiento se pagó por lo que los beneficios de Inalsa

Voz 0089 20:53 además hay valoraciones

Voz 18 20:55 el oraciones Le pido al gerente del canaria ustedes que de la valoración que son más de doscientos millones de euros

Voz 1552 21:01 pero la fiscalía sostiene que la operación estuvo plagada de irregularidades mañana turno para Alberto Ruiz-Gallardón también imputado como Cobo por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación

Voz 1434 21:12 ya en Plaza de Castilla la juez del caso Máster ha tomado hoy declaración a varios alumnos y a la profesora que denunció los hechos y que sea ratificado en su denuncia Alfonso

Voz 0089 21:20 Gea esta profesora formaba parte de los tribunales académicos que examinaban a los alumnos del máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y algunas de las actas de calificación tienen un afirma que no es la suya una afirma que está falsificada por eso esta mañana ante la juez Ángela Figueroa lo ha ratificado que puede existir un delito de falsificación en documento público

Voz 2 21:41 no hay nada que responder al respecto

Voz 19 21:44 yo me voy muy tranquilas si me ratificado en todo lo que dice Henry denuncia pero ya no hay más declaraciones muchos lazos

Voz 0089 21:51 el resto de testigos seis alumnos del Máster en cuestión le han dicho a la jueza de instrucción que ellos nunca vieron a Cifuentes nunca y eso que el horario académico fijaba tres jornadas semanales jueves y viernes de cinco de la tarde a nueve de la noche los sábados por la mañana eran unos veinte estudiantes que estuvieron juntos durante un año y entre ellos nunca estaba la expresidenta regional han ratificado también que la comunidad daba becas para este máster por lo que es normal que haya numerosos universitarios que sean funcionarios de la administración regional

Voz 1434 22:21 dos delitos contra la libertad sexual han aumentado mucho en la ciudad de Madrid según los datos que ha dado la alcaldesa tras la junta local de seguridad celebrada esta mañana tanto los abusos como las agresiones sexuales se han incrementado en un veintiséis por ciento feliz

Voz 0622 22:34 Sahar si aumentan un veintiséis por ciento los delitos contra la libertad sexual aunque antes de hacer cualquier interpretación la alcaldesa prefiere seguir profundizando en los datos para conocer exactamente el alcance de este repunte Manuela Carmena considera imprescindible que se haga una gran encuesta sobre las víctimas desde el punto de vista cronológico además de pedir a la Fiscalía que facilite los datos entre denuncias y condenas para poder valorar el nivel de impunidad si es que lo hay

Voz 1933 22:59 preocupa al que ha habido un incremento de las

Voz 20 23:02 con los actuales entonces hemos tenido un debate interesante sobre si efectivamente es un incremento real o es un incremento en denuncias es decir que ha habido una mayor concienciación y cabido más

Voz 1693 23:16 Gêres que han denunciado que antes no denunciaban

Voz 0622 23:19 sobre otras cuestiones las denuncias de la Policía Municipal por tenencia de drogas aumentaron el año pasado un sesenta por ciento las de consumo de estupefacientes se incrementaron en un veintiséis por ciento mientras que las denuncias por botellón sobretodo a menores han pasado de doscientas sesenta y tres a seiscientas cuarenta y dos la delegada del Gobierno Concepción Dancausa no ha comparecido en la rueda de prensa dado que ocupa este puesto en funciones tras el cambio del Ejecutivo

Voz 1434 23:44 de la política madrileña de cara a las próximas elecciones nuevo movimiento del sector de los anticapitalistas de Podemos algunos diputados

Voz 1018 23:52 Halle es críticos con la dirección de la formación

Voz 1434 23:54 han firmado un manifiesto en el que piden recuperar el espíritu que llevo ahora Madrid a la victoria entre otros lo firman Lorena Ruiz Huerta Pablo Carmona Romy Arce Natalia Otero

Voz 1933 24:03 los capitalistas que no concurrieron a las primarias de Podemos en Madrid exigen a su partido Izquierda Unida Equo celebrar unas primarias abiertas para la Candidatura de Unidad Popular dicen que este es el único camino para frenar a ciudadanos e impedir que el PSOE tras el éxito de la moción de Sánchez coloniza la izquierda Raúl Camargo diputado de Podemos en la Asamblea y firmante de la Declaración

Voz 21 24:24 desde unirá de ese procesos participativos que incluyan al máximo número de personas o colectivos que podremos plantearnos como alternativa vemos que es la única forma de poder e obtener una victoria en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid nuestro

Voz 1441 24:40 ninguna ruptura con nada no es una ruptura insistido Camargo en referencia al acuerdo

Voz 1933 24:44 entre los tres partidos para ir juntos a las elecciones de dos mil diecinueve acuerdo que contempla primarias por separado pero que no concreta cómo se ratificarán las listas

Voz 21 24:53 Nuestra propuesta puede enganchar perfectamente porque no se han rechazado las primarias conjuntas firmó un rechazo expreso por mucho que pueda haber primarias de cada organización

Voz 1933 25:06 desde ya a cualquier persona puede firmar esta declaración la página del movimiento

Voz 1434 25:09 Ciudadanos va a presentar la próxima semana una proposición no de ley en el pleno de la Asamblea para que la Comunidad revoque el decreto por el que está aplicando el sistema de préstamo de libros de texto que empezará a funcionar el

Voz 1933 25:22 curso que viene sin el carácter universal

Voz 1434 25:25 tal que reclamaba ciudadanos esta formación dice que es la única carta que tiene en su mano para que se aplique la ley a pesar de que ellos mismos los propios de ciudadanos apoyaron la partida presupuestaria que el Partido Popular destinó a este préstamo Ike era claramente insuficiente para que el sistema pudiera beneficiar a todo el mundo Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:45 Ciudadanos esperado a última hora cuando la Ley de gratuidad ya está en marcha en los centros educativos algunos de hecho ya han cerrado el plazo de inscripción de las familias que entran dentro de los requisitos establecidos por la Comunidad para poner en marcha esta ofensiva en los ayuntamientos en la Asamblea una proposición no de ley que llevarán al pleno de la próxima semana pero que acaban en un cajón si sale adelante porque no es vinculante no parece probable además que PSOE Podemos le apoyen después de que Ciudadanos pactara con el PP su propio texto al margen de las enmiendas de los partidos de la izquierda con todo ciudadanos dice que es la única carta que tiene en su mano para que se aplique la ley para que el préstamo de libros de texto sea universal desde el curso que viene de la partida de veintidós millones de euros destinada este programa ya la conocían ciudadanos apoyó las cuentas del PP y ahora en la Consejería de Educación sorprende que no hayan echado cuentas porque esa cantidad sólo da para cubrir los libros de ciento cincuenta mil familias que son las que están en situación de vulnerabilidad ciudadanos asegura que el Gobierno regional les garantizó el acceso

Voz 1933 26:39 a a todos con ese dinero que si les falta

Voz 1275 26:41 el supuesto pueden tirar de créditos o de contingente

Voz 1434 26:44 así en el Día Nacional del Donante la Consejería de Sanidad ha presentado yo tengo un don una campaña para reducir la cifra de las personas que se niegan a donar los órganos de algún familiar muerto una cifra en cualquier caso baja a en Madrid Sara selva

Voz 1693 26:57 a Inmaculada Martín le trasplantaron un riñón vivió con el ven

Voz 0806 27:00 seis años olvida de aquel cinco de junio del ochenta y seis cuando me llamaron para para recibir mi riñón ese sentimiento que tuve hacia esa persona de la que desconocía absolutamente

Voz 1693 27:12 todo hace seis que le dejó de funcionar y ahora está con diálisis esperando otra vez esas ya

Voz 0806 27:17 mal yo lo único que pido aquí es que hablemos con más naturalidad de la muerte para que si ocurría algo nuestras familias no tengan que tomar las la decisión es

Voz 1693 27:27 el objetivo de esta campaña en España todos somos donantes a no ser que en vida express hemos lo contrario Francisco del Río es el coordinador de trasplantes de la Comunidad

Voz 0882 27:35 no hay que apuntarse en un registro que uno

Voz 0089 27:38 lo puede hacer hay registros de últimas voluntades lo que hay que hacer es hablar con la FARC hablar en casa decir bueno pues porque no el día que yo me muera porque no voy a dar vida a otros

Voz 1693 27:48 Madrid sólo el quince por ciento de las familias se niegan a donar los órganos de un familiar muerto es un buen dato pero quieren que ese porcentaje sea aún más bajo

Voz 22 28:00 no es un asteroide humanoide no es un rapaz con antifaz ni otro configure y súper catorce trabajar vuelve con catorce súper ofertas en sólo diez días como la sandía negra o rayana Porcel con ochenta y nueve euros el dedo cual foto de Galicia por sólo dos con noventa y nueve euros el kilo sólo el treinta y uno de mayo al nueve era junio

Voz 1434 28:47 Iván Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes solo

Voz 0019 28:50 faltan ocho días para el Mundial de Rusia hoy jornada de descanso para la selección española anoche uno de los internacionales estuvo en El Larguero el jugador del Atlético Koke Resurrección sobre las posibilidades de España en el Mundial

Voz 1162 29:02 bueno yo no lo tiene el favorito no el final nosotros pensamos jugar partido a partido en ganarlo no está esa final y ganarla

Voz 0019 29:10 mañana último entrenamiento en Las Rozas viaje a Krasnodar más fútbol ha comenzado la campaña de renovación de abonados en el Leganés esta mañana primeras colas en las oficinas de Butarque en baloncesto el Real Madrid manda dos cero en la serie de semifinales de la Liga Endesa victoria nueve dos ocho tres ante Herbalife Gran Canaria el base del Madrid Facundo Campazzo

Voz 24 29:30 son un gran equipo no tenemos que empezar más duro

Voz 0089 29:32 el intenso y Bono ha dado a ser

Voz 24 29:35 doble es difícil está más concentrado

Voz 0019 29:38 los blancos a un solo triunfo de meterse en la final el próximo partido mañana jueves a las nueve de la noche en Gran Canaria

Voz 1434 29:45 nosotros nos marchamos pero sigue Hora catorce en la Cadena Ser tenemos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1 30:10 hora catorce José Antonio Marcos nueve mujeres confirmadas que serán como mínimo diez cuando sepamos qué ministerios unirá Margarita Robles y cuatro hombres incluido

Voz 1018 30:27 el propio presidente Pedro Sánchez es el perfil mayoritariamente femenino del nuevo Gobierno español cuya composición definitiva conoceremos a partir de las cinco de la tarde cuando Sánchez comunique al Rey la relación de su barriles de faltan por concretar los o las titulares de Defensa Interior Cultura Industria Turismo y Agricultura y Pesca además de la persona que asumirá las funciones de portavoz quién será la imagen quién lanzará los mensajes políticos del Gobierno

Voz 1 30:54 en las ruedas de prensa de cada viernes la sorpresa

Voz 1018 30:57 se llama Pedro Duque hay muchos peligros

Voz 25 30:59 en todas las misiones sigue lanzamiento pues tiene sus peligros y lo que tiene de añadido es que bueno pues desde la tragedia del Columbia pues

Voz 1018 31:12 el astronauta español que ha viajado al espacio ministro de Ciencia e Innovación Universidades y a mediodía pudimos supimos que Dolores Delgado será la nueva ministra de Justicia Isabel Celaá de Educación Magdalena Valerio de trabajó líder de Comisiones Obreras Unai Sordo le parece bien el perfil de la responsable de Empleo

Voz 26 31:29 que la conocemos tenemos bastante relación con ella en la vida parlamentaria es una buena conocedora de las materias laborales y especialmente de seguridad social y vamos a ver si mantiene las posiciones que respecto a la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones y de otras materias

Voz 2 31:45 ha mantenido

Voz 1018 31:53 en el Partido Popular nadie seña sus cartas todavía es pronto para anticipar candidaturas ante el congreso de julio siga sonando Feijoo Cospedal o Ana Pastor pero manda la cautela lo que está muy claro ya hay todo el mundo habla de forma muy directa es que lo de Aznar no tuvo un pase no hay que reconstruir el centro derecha te ha dicho hoy Mariano Rajoy dirigentes como el extremeño José Antonio Monago o Miguel Ángel Rodríguez que se portavoz municipal en Ciudad Real le miran

Voz 27 32:18 este centro respeto la palabra del presidente Aznar pero creo que no hay que reconstruir el centro derecha porque el centro de derecha al lo que se tiene que reconstruir el lo que sea destruido por lo tanto no hay que reconstruir lo que hemos ha destruido este partido ganó las últimas elecciones en España

Voz 0978 32:34 me parece lamentable es que la persona que en la boda de su hija estuvieron todos los que están hoy en la cárcel o están imputados por procesos de corrupción sea el que quiera dar lecciones a un partido limpio hoy un partido serio como es el Partido Popular

Voz 1018 32:51 miércoles seis de junio Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes tardes más mensajes para Antonio si Podemos subraya que habrá una colaboración estable con el Ejecutivo siempre que éste lleva a cabo diversas reformas sociales Íñigo Errejón

Voz 28 33:01 en la SER Si se renueva Televisión Española si se deroga la Ley mordaza los aspectos más lesivos de la ley mordaza si se aplican los permisos iguales intransferibles ejecutan lo que está presupuestado en materia de prevención de la violencia machista se puede y eso es bueno para todos

Voz 1018 33:15 mantiene el pulso el presidente catalán quintos

Voz 1915 33:17 asegura que está dispuesto a dialogar una vez que se ha cambiado el Gobierno pero insiste en que mantener su apuesta por la independencia

Voz 0089 33:24 podrían podrían Blair que en ningún lugar del mundo

Voz 29 33:27 ha habido conflicto se ha exigido la rendición como condición para dialogar no hemos venido aquí

Voz 1018 33:32 diurnos no es este nuestro punto de partida

Voz 29 33:35 la negociación tilda Forlán

Voz 1018 33:37 bajar la tensión sociedad civil catalana pide una reunión con Omnium Nicolás amplía nacional catalana para intentar limar asperezas José Rusiñol presidente de esta organización

Voz 0089 33:45 yo espero que Omnium que ideología que evidentemente yo por mí me parece extemporánea y espero que estemos por encima de todo esto realmente empezamos establecer y que haya una foto de cordialidad hasta dos

Voz 1915 33:57 el veinte de la Audiencia Nacional prorrogar dos años más la investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular por la gran cantidad de documentación y de personas que hay que analizar acepta así la petición hecha en este sentido por Izquierda Unida que

Voz 6 34:09 ejerce la acusación popular

Voz 1018 34:13 exámenes paraliza el Servicio Vasco de Salud ha suspendido temporalmente las oposiciones en algunas especialidades para investigar supuestas filtraciones en los exámenes María Jesús Múgica directora general

Voz 5 34:22 eh

Voz 30 34:22 se ha abierto un expediente informativo en las categorías de angiogénesis cirugía vascular en Anestesia Cardiología se van a paralizar preventivamente

Voz 1915 34:35 más activo el volcán de Fuego de Guatemala ha incrementado su actividad su erupción ha provocado la muerte de al menos setenta y cinco personas casi doscientas más desaparecidas Heinze Hayman portavoz del Gobierno de ese país

Voz 0978 34:46 es el primer extremo a garantizar que es la salud de las personas afectadas muebles brindar la atención necesaria no únicamente alimentaria sino que también de cobijo

Voz 1018 34:59 el reconocimiento a la biología del biólogo sueco Svante Pääbo ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación de este año este científico ha centrado su trabajo en el estudio del genoma completo de los neandertales y es considerado uno de los fundadores de la genética

Voz 1018 38:36 hay más Carretero buenas tardes qué tal buenas tardes ya está prácticamente completa la relación de el Gobierno de Pedro Sánchez como una clara mayoría de mujeres como decíamos en portada en la sorpresa de que por vez primera ver un astronauta en el Consejo de Ministros en nuestro país eh ahora mismo qué carteras siguen vacantes quedan por conocer

Voz 0806 38:53 ministerios de Interior Defensa Agricultura Pesca y uno de ellos IPI cultura en uno de ellos tendrá que estar Margarita Robles eso nos dicen en el PSOE probablemente en Interior Defensa la portavoz parlamentaria ya

Voz 1434 39:07 ha sido sustituida por Adriana Lastra

Voz 0806 39:10 confirmado que será Adriana Lastra la portavoz en el Congreso así que Margarita Robles entrará en el Gobierno pero por ahora el equipo de Pedro Sánchez no confirma destino todos los nombres del Consejo de Ministros al completo lo va a comunicar el presidente Sánchez al Rey esta tarde a las cinco en el Palacio de la Zarzuela y luego hará pública ya de forma oficial toda la composición del Gobierno del que hemos ido informando por goteo

Voz 1018 39:32 si durante la mañana ha sido completando esa lista con tres mujeres más para vamos a recordarlo Inma Educación Trabajo y Justicia

Voz 0806 39:38 sí será un gobierno de mayoría femenina por primera vez en la historia por ahora son nueve mujeres confirmada así tres hombres hoy hemos conocido la incorporación de tres mujeres experimentadas en Justicia Dolores Delgado fiscal de la Unión Progresista lleva veintiocho años de carrera la mayoría de ellos en la Audiencia Nacional el presidente sigue apostando además por un esquema que ya vimos ayer en los fichajes está trayendo a

Voz 1434 40:00 sables y ex responsables autonómicos

Voz 0806 40:03 para la mayoría de los ministerios para la cartera de Trabajo Magdalena Valerio la experta en pensiones de Ferraz que fue consejera de Empleo en Castilla La Mancha con José María Barreda y la nueva ministra de Educación que va a ser Isabel Isabel Cela que fue consejera de Educación en el Gobierno de Patxi López en Euskadi

Voz 5 40:23 la futura amén

Voz 1018 40:23 otro de Trabajo Magdalena Valerio ha hablado con nuestros compañeros de Toledo haya le va a corresponder entre otras cosas la responsabilidad más directa de la lucha contra el paro y decidir hasta dónde se modifica la reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy de momento prudencia

Voz 34 40:37 lo afronto con mucha ilusión ir también con mucha hace mucho sentido de la responsabilidad con un poquito de vértigo es una responsabilidad enorme que está a muchos millones y millones de personas a los que ahora estamos trabajando pero también a los pensionistas que están cobrando ya su pensión

Voz 1162 40:52 ninguna una responsabilidad a nivel nacional en un momento complicado evidentemente la

Voz 1018 40:58 en este país mira que ha hecho cábalas quinielas apuestas sobre quiénes estarán en el nuevo Gobierno pero nadie había pensado o dicho públicamente que habría un astronauta Pedro Duque que será el titular de Ciencia e Innovación y Universidades su primer gesto subir a su cuenta en Twitter un mensaje en el que recuerda a su madre ir recupera una viñeta de genial Forges en la que puede leerse los cargos los carga el diablo es el primer español que viajó al espacio el primer ministro que precio de alguna forma más humanos original pues llega desde el espacio Javier Gregori

Voz 0882 41:31 es un hombre acostumbrado sin duda la presión y a lograr también grandes metas porque como primer astronauta español de la ESA la Agencia Espacial Europea ha viajado ya dos veces al espacio y ahora se preparaba precisamente para una tercera misión madrileño de cincuenta y cinco años es ingeniero aeronáutico y desde que fue elegido astronauta hace más de veinte años siempre se ha quejado de la escasa inversión de España en el campo de la ciencia y así lo hacía también en una reciente entrevista en la Cadena SER es decir es algo endémico

Voz 35 41:59 es algo endémico que hay que seguramente cortar de raíz en algún momento alguien tiene que decidir que esto a partir de ahora cambia radicalmente alguien tiene que dar la vuelta algo algo de los presupone

Voz 0882 42:12 estos pues Pedro Duque puede ser el ministro que por fin haga despegar a los presupuestos de ciencia en España tras el recorte histórico realizado por los gobiernos del PP y seguro que los consejos que le dio su amigo el astronauta y senador estadounidense John Glenn les serán también de gran valor entre tanto

Voz 1018 42:27 el PP digiere como puede la pérdida del Gobierno empiezan los movimientos para buscar relevo a Mariano Rajoy en el congreso previsto inicialmente para el mes de julio nadie muestra sus cartas y mucho menos el que parece que puede ser el principal aspirante Alberto Núñez Feijoo el presidente gallego que mantiene su agenda autonómica ir recuerda que el Congreso ni siquiera está convocado Ricardo Rodríguez

Voz 1817 42:47 Feijóo no anunciará su decisión hasta que se convoque oficialmente el congreso extraordinario para designar al sucesor de Rajoy pero deja varias pistas hoy ya no utilizado ni ante los periodistas ni en la sesión de control esa muletilla tan habitual en sus intervenciones que su compromiso es con Galicia hasta dos mil veinte hoy ha dicho que hasta el veinte de junio seguirá como presidente a partir de ahí se mantienen todas las incógnitas

Voz 5 43:08 no hay congreso convocado en consecuencia no tenido nada que decir ni nada que venga a cumplir haciendo como presidente de la Xunta ya agradezco mucho lo agradezco mucho su interés pero insisto en que no hay ningún congreso convocado por parte del partido

Voz 1018 43:22 es un congreso anunciado que pueda haber se convoque

Voz 5 43:24 el próximo lunes en la junta directiva dos secuencia vamos a cumplir la gente vamos a cumplir nuestros

Voz 1817 43:29 en Ramada e hijo emplaza el lunes a la convocatoria oficial del Congreso en el Partido Popular entre tanto mantiene su agenda como presidente durante la sesión de control esta mañana en el Parlamento ha dicho que le repugnan y la avergüenzan los casos de corrupción que afectan a su partido ha asegurado además que sería incapaz de asumir la presidencia del Gobierno después de perder unas elecciones

Voz 1018 43:48 secretaria general Dolores de Cospedal ha realizado una ronda de entrevistas en varios medios por ejemplo Telecinco

Voz 1445 43:52 yo estaré en el lugar que sea mejor para los intereses de partido y que asegure que tras el congreso Mi partido esté más unido y a partir de aquí yo también tengo que tomar mis propias decisiones personales muy cualquiera en la vida en un momento donde se produce un cambio también tengo que tomar mis propias decisiones claxon

Voz 1018 44:13 presidenta del Congreso Ana Pastor en que nadie pensaba hace una semana empieza a sonar como posible aspirante pero tampoco toca decir absolutamente

Voz 0140 44:19 bueno yo en eso no no como puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia en España y es un partido de gobierno como saben y entonces a eso aspiramos si trabajamos

Voz 1018 44:37 el primer ministro el que se marcha Mariano Rajoy no quiere polemizar ni mucho menos ponerse a la altura dialéctica de José María Aznar pero esta mañana la Cope León acordaba que no hay que hacer experimentos ni mucho menos dar lecciones en declaraciones a la Cope

Voz 3 44:48 yo creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo es decir el el el partido del centro derecha en España es el Partido Popular que tiene ciento treinta y siete escaños es decir tienen más de cincuenta escaños más que el segundo que no es de centro derecha que es el Partido Socialista no temas el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales las ha ganado todas

Voz 1018 45:09 no parece que la reaparición de Aznar horas después de la despedida de Rajoy haya despertado entusiasmos es como si nadie le echase de menos en el PP Teófila Martínez fue alcaldesa de Cádiz

Voz 4 45:18 yo con todos mis respetos al señor Aznar los militantes del partido

Voz 1915 45:22 en lo que llevamos tantos años

Voz 4 45:24 los o más que el en el partido no nos merecemos ese desprecio no nos merecemos que se haya olvidado tan pronto de de nosotros de todo

Voz 1018 45:35 abajo todavía más contundente de la actual alcalde de Antequera en Málaga militante también del PP se llama Manuel Barón

Voz 1100 45:40 ayer cuando escuche a José María Aznar volví a rememorar una imagen la que le hizo el Rey Juan Carlos al Chavez

Voz 2 45:48 porque no te callas es que yo lo hubiera dicho porque sí

Voz 1100 45:51 vamos a tirar de hemeroteca hay vamos a tirar de Historia que empezamos a hablar de los que están en la cárcel o están

Voz 1018 45:57 siendo imputado era o ministro de Alar