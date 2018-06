Hora 14 (07/06/2018)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias un gesto un símbolo o quizá algo más por vez primera de la fórmula de promesa del nuevo Gobierno ante el Rey se ha utilizado el término Consejo de ministras y ministros

Voz 1 00:13 por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo feminista de Justicia ministra de Trabajo de ministra de Sanidad el ministro de Hacienda ministra de Industria Comercio y Turismo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto

Voz 2 00:32 ha sido en este caso de misas y Minnesota que el Consejo de Ministros de medios del Consejo de ministras y ministros del Consejo de Ministros y el consejo de ministros y ministros

Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1018 01:02 muy buenas tardes once ministras y seis ministros tienen ya por delante la tarea de cumplir los compromisos perfilados por el presidente Pedro Sánchez tras la composición del gabinete netamente femenino y feminista y subrayados por la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo nada más tomar posesión

Voz 3 01:16 no

Voz 1539 01:17 este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia achicar las desigualdades conste

Voz 1018 01:25 Bale la gran igualdad la que les afecta

Voz 1539 01:27 a hombres y a mujeres lo

Voz 1018 01:30 pues en los diferentes departamentos se producen desde primera hora en un clima de gran cordialidad entre el equipo saliente y el entrante especialmente significativo en el caso de del nueva titular de Economía Nadia Calviño como el reconocimiento a su antecesor

Voz 1 01:41 estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar en un programa de gobierno en el que el presidente claramente ha marcado una agenda modernizadora feminista al que europeos

Voz 1018 01:54 hay mensajes nítidos en materia social como el de Reyes Maroto titular de Industria Comercio Turismo pensando en las malas condiciones laborales de las camareras de hotel

Voz 0277 02:03 el entusiasmo hablamos de un modelo de éxito pero es modelo de éxito que hay que gestionar aquí para mí va a ser clave también garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras una mención especial a las que elige a me han llamado no es estado con ellas voy a hacerlo con ellas en esta lucha para dignificar las condiciones laborales de estas mujeres

Voz 1018 02:23 proceso de Magdalena Valerio Trabajo y Seguridad Social

Voz 3 02:25 las pensiones a todos esos millones de personas tenemos que transmitirles seguridad confianza en el sistema público de pensiones Esperanza ante las incertidumbres certidumbre y eso hay que hacerlo con diálogo político en el seno del Pacto de Toledo

Voz 1018 02:44 educación será elemento diferenciador de este Gobierno y con esa claridad lo ha expresado Isabel Celaá nuevo responsable de este país

Voz 3 02:49 pero seguimos manteniendo con empeño la convicción de que la educación es el eje del campo el personal y social del colectivo

Voz 1018 03:03 Isabel Celaá desde hoy también nueva portavoz del Gobierno va a acompañar en directo a partir de las dos y media también conversaremos con Carmen Montón ministra de Sanidad para saber cuáles son sus planes inmediatos por ejemplo en materia de copago Fernando Grande Marlaska es el nuevo responsable de interior especialmente contestado por Podemos su compromiso con las libertades

Voz 1060 03:21 nosotros vamos a trabajar para generar lo que la Constitución no se exige generar un estado de derecho generar las condiciones para que todos seamos como seamos dentro de la diversidad podamos ejercitar nuestros derechos y libertades desarrollarnos cada uno cómo somos

Voz 1018 03:39 en fin hasta diecisiete tomas de posesión que iremos afinando a partir de la primera especialmente mediática sin duda la de Pedro Duque astronauta responsable de Ciencia Innovación y Universidades

Voz 4 03:48 haremos todo lo posible porque España yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza no sólo de Ciencia e Innovación sino por ende del bienestar de la sociedad en el futuro

Voz 1018 04:03 Maxine Huerta periodista escritor responsable de Cultura y Deportes cuyo primer acto ha sido despedir a la selección española a pesar de que el fútbol reconoce que no es lo suyo

Voz 1535 04:11 voy a apoyar amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas ellos pie yernos que compiten todas las federaciones y todos los que están detrás que es mucha gente por eso Mi primer acto te ante la duda que había antes de entrar al Ministerio querido que fuera eh nos hemos ido Su Majestad pilló a despedir a la selección española de fútbol todos los relevos

Voz 1018 04:36 historiales resulta especialmente gráfica la parada de honores en defensa

Voz 3 04:49 la nueva titular el compromiso con la Constitución que a todos nos obliga no hay un Estado de derecho sino hay Constitución con la Constitución todo diálogo tolerancia fuera de la Constitución nada

Voz 1018 05:10 bueno todo esto sin perder de vista Cataluña la recuperación de una normalidad política no sencilla asunto prioritario también para la primera reunión del Gobierno autonómico que preside Quim Torra cuya portavoz del sarta día ha mostrado su convicción su deseo de que pronto puede haber unido directo de diálogo con el Gobierno Z

Voz 6 05:29 la semana acabe si descansó consigue debió ser la semana que viene si es que yo considero que debería ser mañana mismo un importantísima nosotros estamos a disposición como siempre lo hemos estado al diálogo y a la negociación cuando a él le parezca bien a Reunión pues se pondrá fecha

Voz 3 05:46 ah data hay Luis como para a Unió

Voz 1018 05:49 casi seis minutos

Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1694 06:16 buenas tardes la Comunidad de Madrid da un gran paso a favor de las mujeres víctimas de la violencia machista por unanimidad la Asamblea acaba de sacar adelante la nueva ley integral de violencia de género a partir de ahora las mujeres maltratadas tendrán acceso a las ayudas autonómicas antes incluso de denunciar Clara Serra diputada de Podemos

Voz 8 06:37 a partir de hoy la vivienda la renta activa de inserción e la atención psicológica la acogida temporal en general todos los medios de los que dispone esta comunidad autónoma van a estar al servicio de las mujeres sin exigirles una denuncia

Voz 1694 06:51 Madrid se convierte así en una de las primeras comunidades españolas que aplican una de las principales recomendaciones del Pacto de Estado contra la violencia machista primera gran decisión de un pleno que terminará esta tarde con otro consejero reprobado Rafael Van que en que se va a sumar a la lista que forman ya Jesús Sánchez Martos y Carlos Izquierdo Ike comenzaba con la felicitación del Popular Ángel Garrido a la ministra socialista Reyes Maroto

Voz 9 07:16 permíteme en primer lugar que como presidente de la Comunidad de Madrid felicite a doña Graciela Reyes Maroto diputada socialista en esta Cámara quienes con minutos debe estar tomando posesión como nueva nuestra el Reino de España creo que es una felicitación que Cross es iba a todos porque es un honor para todos fue una persona esta Cámara sea elegida ministra de Venus

Voz 1694 07:35 si conseguía así los aplausos de toda la Cámara de todos los grupos y en la Audiencia Nacional Gallardón ante el juez del caso Lezo el ex presidente ha declarado esta mañana como imputado por la compra presuntamente fraudulenta reinas

Voz 0058 07:48 se hizo de acuerdo con la actualidad que se hizo con todos los informes jurídicos favorables que han sido también aportados eh en la causa y que además el tiempo pues se ha demostrado que efectivamente aquella fue una buena decisión por parte del Canal de Isabel II

Voz 1694 08:05 más noticias titulares con Sonia Palomino Javier Jiménez Bas

Voz 0887 08:08 el presidente Ángel Garrido reconoce por primera vez que la comunidad recurrirá la sentencia que anula la venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo buitre tal y como les venimos contando el juez que lleva la investigación penal de este caso y ha pedido que se aporte la sentencia de la vía administrativa que anuló la operación

Voz 0978 08:23 Naciones Unidas premiar Gobierno de Manuela Carmena por su plataforma de Participación Ciudadana la ONU elogia decide Madrid por establecer modelos de gobernanza más abiertos transparentes y participativos el Ayuntamiento es una de las ocho instituciones ganadoras de entre los más de cuatrocientos nominados de setenta y nueve países

Voz 0887 08:38 también toda la capital aprueba nuevas inversiones financieramente sostenibles por valor de doscientos treinta millones de euros Ahora Madrid los ha sacado adelante con el apoyo del PSOE la partida irá destinada a cuatrocientos proyecto

Voz 0978 08:50 la Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Barajas a tres jubilados dos mujeres de sesenta y siete años y un hombre de setenta y dos con más de cuatro kilos de cocaína que llevaban ocultos en sus equipajes acababan de llegar de un vuelo procedente de Lima

Voz 0887 09:01 en deportes el Real Madrid de baloncesto puede meterse esta noche en la final de la ACB los blancos dominan dos cero su semifinal con Gran Canaria y hoy desde las nueve de la noche disputan en la isla el tercer partido de la eliminatoria

Voz 10 09:20 dos de la tarde nueve minutos vamos con la información del tráfico primero en la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta hora normalidad y tranquilidad en la red el de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacan en la red principal ni en la secundaria tampoco hay retenciones de consideración en los accesos a Madrid ni de entrada ni de salida desde la Dirección General de Tráfico eso sí un día más les insistimos al volante cero alcohol vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Inmaculada

Voz 11 09:48 de las hola hola pues lo más especial estamos teniendo en el centro motivado sobre todo por una manifestación daba comenzó a la una se mantenían en la acera de la plaza de Cibeles pero ella luego se han empezado mover han discurrido por la calle de Alcalá están ahora mismo en dirección sol pan a tomar en la Carrera de San Jerónimo Se mantienen los cortes de tráfico el único que ese abierto es la Plaza de España Gran Vía no es nada aconsejable que la tomen está muy congestionada en ambos sentidos y los conductores de Cibeles que suben por Alcalá no podrán llegar a la Puerta del Sol también se mantiene el corte en el cruce de Bailén Mayor

Voz 0700 10:27 hoy tenemos que lamentar otro atropello mortal en la cabeza

Voz 1694 10:29 tal un hombre de treinta y nueve años ha perdido la vida tras ser arrollado por un vehículo a la entrada del túnel de la calle Corazón de María tenemos veintiún grados ahora mismo en el centro de la capital todavía nos queda por conocer la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:43 el tiempo soleado de la mañana dará lugar a una tarde con nubes cada vez más compactas acabará cubriendo el cielo pero lo ves poco activas sólo en puntos de montaña de la comunidad desde la Sierra de Gredos hasta Somosierra esperamos algunos chubascos pero tampoco acumularán demasiada agua en el resto de la comunidad tendremos que esperar a la próxima noche y sobre todo mañana para que vuelva a llover temperaturas que han ido subiendo después de una mañana fría máximas que superarán con facilidad los veinte grados si bien avanzada la tarde cuando de

Voz 1821 11:12 desde hacer sol el ambiente se notará un poco fresco

Voz 1694 11:15 catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Teresa Rubio la Comunidad de Madrid se acaba de sumar a las pocas regiones que han asumido ya una de las principales recomendaciones del Pacto de Estado contra la violencia machista

Voz 12 11:36 el resultado en ocasiones de ciento veintiséis diputados

Voz 13 11:38 presentes

Voz 12 11:40 ciento veinticinco votos a favor que era por tanto ha aprobado el dictamen de la comisión

Voz 0978 11:47 a la segunda porque en el primer intento sea despistado

Voz 1694 11:50 presidenta de la Cámara pero a la segunda la Asamblea aprobado hace tan sólo unos minutos por unanimidad la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género que entre otras cosas agiliza el acceso de las mujeres maltratadas a las ayudas autonómicas tendrán derecho por ejemplo a una vivienda pública antes incluso de presentar denuncia vamos a Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 12:11 buenas tardes y se actualiza una ley que no se tocaba desde hace trece años es sin duda un antes y un después en la protección de los derechos de las mujeres madrileñas para entender mejor ese antes era así

Voz 8 12:23 que en esta comunidad autónoma a día de hoy cuando una mujer se acerca a pedir ayuda a un punto municipal de violencia suele dice que donde está la denuncia

Voz 0861 12:31 pues ese escenario es ejemplo que ponía la disputa de Podemos Clara Serra cambia por completo hoy el Parlamento madrileño ha dado un giro de ciento ochenta grados al proyecto de ley contra la violencia machista que diseñó el anterior gobierno de Cifuentes el PP propuso que sólo de forma excepcional y ante casos de necesidad extrema una mujer maltratada podría tener acceso a las ayudas sin haber denunciado previamente el PP se quedó algo corto y la oposición con Podemos a la cabeza ha conseguido una iniciativa más ambiciosa a partir de hoy se elimina ese carácter excepcional a partir de ahora cualquier mujer tendrá derecho ayudas por ejemplo acceso preferente a una vivienda pública si hay un informe favorable de los servicios sociales bastará sólo con eso

Voz 8 13:13 vamos a habilitar a muchos de nuestros profesionales públicos a emitir informes técnicos y a partir de ahora no sólo los jueces los policías van a ser también los profesionales de las casas de acogida de los centros de emergencia de los centros de día las trabajadoras de los Puntos Municipales de violencia los servicios sociales también la inspección de Trabajo van a servir para acreditar una mujer sufre violencia machista

Voz 0861 13:38 como decías es al nuevo aprobar de forma unánime todos los grupos sean felicitado mutuamente porque por fin a la Comunidad Madrid las ayudas a las mujeres maltratadas no estarán condicionadas a que hay una denuncia previa no es un tema menor porque según ha recordado hace unos minutos podemos aquí en Madrid en nuestra Comunidad los jueces deniegan casi el cincuenta por ciento de las órdenes de protección porque no tienen personal suficiente de evaluación de riesgo

Voz 1694 14:00 no gracias Javier continúa ahora el pleno en una jornada que comenzaba con la felicitación del presidente Ángel Garrido a la nueva ministra de Industria Comercio y Turismo

Voz 1 14:10 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Industria Comercio y Turismo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución

Voz 1694 14:21 la hasta ahora diputada del PSOE en la Asamblea Reyes Maroto he escuchado al principio Garrido del Partido Popular considera un honor para todos que un miembro de la Asamblea sea ministro del Gobierno de España y todos los grupos lo han ratificado con un aplauso hoy los socialistas eran incapaces de disimular su alegría incluido el que estuvo en las quinielas pero finalmente se ha quedado fuera del equipo de Pedro Sánchez el portavoz Ángel Gabilondo

Voz 0175 14:45 pues tengo una confianza absoluta en ella muy competente los asuntos a los que tienen que gestionar nosotros deja aquí un fin la necesidad de reorganizar los lo haremos también no son tiempos de quejas sino de creer en el país y de trabajar

Voz 1694 14:59 Ángel Garrido ha estado elegante en su felicitación a Reyes Maroto primero en su primera valoración después sobre el nuevo Gobierno central Garrido lo recibe con calma y con confianza

Voz 0177 15:08 yo creo que hay que dar siempre un voto de confianza a las personas que que se incorporan a trabajar en tan altas responsabilidades como son de los ministerios por lo tanto mi voto confianza a estas mujeres estos hombres carecido el presidente decirles que nosotros vamos a seguir trabajando como hasta la fecha que yo espero que sea igual de fructífera la colaboración que hemos tenido relación con nuestro presidente Mariano Rajoy que era lógicamente Di partido pero tenemos que tener la misma relación institucional con un presidente del Partido Socialista

Voz 1694 15:34 en calma también por parte de Garrido ante la inminente la de su consejero de Educación ratificado por él mismo en el cargo tras el escándalo del master ideal que ha vuelto a destacar esta mañana su buena gestión Rafael Van diría que se va a convertir esta tarde en el tercer consejero reprobado de la legislatura y de la historia de la Comunidad de Madrid si no hay sorpresas porque PSOE y Ciudadanos ya han anunciado que votarán a favor de la propuesta de Podemos o Ignacio Aguado ha evitado la prensa así que sólo podemos escuchar a Lorena Ruíz Huerta y Ángel Gabilondo los reprueban por su gestión del caso master pero no sólo por eso

Voz 1305 16:07 es un consejero que no ha conseguido el diálogo con la comunidad educativa que después de más de tres años de legislatura no ha conseguido que se celebre por fin un pacto por la Educación que somos la comunidad autónoma que menos envié invierte en educación y que las familias más eras tan en la educación de sus hijos e hijas pues creo que todo ello merece la reprobación del consejero

Voz 0175 16:26 el problema es que políticamente de lo que está haciendo en educación no nos parece adecuado ni el modelo ni la forma de entender la participación de cómo se gestionó el asunto de la señora Cifuentes no estamos de acuerdo con sus políticas

Voz 1694 16:42 el caso Lezo hoy ha sido el turno del ex presidente Alberto Ruiz-Gallardón el juez del caso le ha tomado declaración como imputado por la compra presuntamente fraudulenta de parte del Canal de Isabel II en el año dos mil uno Gallardón que declara después

Voz 1018 16:56 de callar lo hiciera al que fue su mano derecha Manuel Cobo

Voz 1694 16:58 ha defendido como él la legalidad y pertinencia de la operación lo que no ha hecho el ex presidente es acusar a González de manipular la información como sí hizo ayer Cobo Alfonso Ojea

Voz 0089 17:08 Gallardón ha ido en la misma línea que el resto de investigados por la compra dignas a la adquisición de esa compañía colombiana de aguas fue una operación ajustada a derecho una operación prudente el que fuera presidente regional madrileño lo has señalado a la salida de su declaración ante el juez pero Olimpo

Voz 0058 17:23 portantes insisto al margen de los instrumentos los vehículos que se utilizasen es si se hizo una operación prudente insisto una operación legal y con toda sinceridad creo que en el sumario acreditado la legalidad y la prudencia y por lo tanto el beneficio para el canal que es lo mismo que decir que beneficio para los bailarines

Voz 0089 17:42 la Fiscalía pone en cuestión que la adquisición de la empresa colombiana se realizara en un territorio que es un paraíso fiscal Panamá pero este es un país donde el vendedor había establecido esa compañía por eso allí se pagaron los setenta y tres millones de euros que costó la propiedad de Inalsa para Gallardón fue una operación positiva para todos los madrileños

Voz 0058 18:01 en garantizar una gestión profesional garantizaba una gestión plural y sobre todo una gestión transparente y creo que en este ámbito y en ese espíritu de transparencia es donde se adoptó esa decisión de inversión para la gestión del agua de Barranquilla cuyos resultados pues insisto han sido positivos para el propio

Voz 14 18:21 no

Voz 0089 18:22 la Fiscalía en el interrogatorio le ha preguntado si cobró comisiones a lo que Gallardón visiblemente molesto según dicen los los letrados por esa cuestión ha contestado de forma tajante que nunca jamás inmediatamente aparecido en su cabeza una imagen la de Ignacio González sin citarle le ha dicho al juez que su trayectoria política como la de todos los altos cargos que ha nombrado siempre ha sido intachable

Voz 1694 18:43 gracias Alfonso dos de la tarde dieciocho minutos seguidos

Voz 0089 18:46 en Madrid

Voz 7 18:48 el niño

Hora catorce Madrid

Voz 1694 21:50 el Ayuntamiento de la capital subraya que la seguridad en los grandes eventos está garantizada en contra de las advertencias que en las últimas horas han hecho Partido Popular y Ciudadanos un gesto de gran irresponsabilidad Para el concejal de Seguridad Javier Barbero el Ayuntamiento sigue negociando el nuevo convenio de la Policía Municipal un cuerpo con el que mantiene un tira y afloja desde que ahora Madrid asumió el poder y que la oposición no deja de aprovechar para la disputa política vamos a Cibeles Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0978 22:18 qué tal vuelve a estar de si la negociación del convenio

Voz 0622 22:20 lectivo se encuentra en punto muerto pero no está rota según el Ayuntamiento como en cualquier proceso de estas características los cinco sindicatos de la Policía Municipal han planteado un calendario de movilizaciones y protestas ya hablan de una intolerable agresión a los derechos laborales de los policías en relación sobre todo con los tornos desde el gobierno municipal tal recuerdan que faltan seiscientos agentes porque durante cinco años el Partido Popular dejó a cero la tasa de reposición de policías en Madrid el delegado de Seguridad y Emergencias tacha además de enorme irresponsabilidad la aparición de multas falsas o carteles y pegatinas en ocho idiomas donde se advierte de una supuesta falta de seguridad en la ciudad Javier Barbero cree que finalmente se llegara a un acuerdo porque las dos partes están haciendo concesiones

Voz 0700 23:10 Nuestra voluntad sigue siendo la de negociación nosotros no nos hemos levantado de la mesa es decir nosotros hicimos una propuesta creo que fue el lunes

Voz 0058 23:19 así los sindicatos no les ha parecido

Voz 0700 23:21 lo oportuna pero la actitud sigue siéndolo de negociar sin duda alguna yo creo que la de los sindicatos también lo es eh

Voz 0622 23:27 Partido Popular y Ciudadanos prefieren poner el acento en la supuesta falta de seguridad en Madrid Si el Gobierno de Carmena no pone fin a su enfrentamiento con la policía el PSOE confía en que se pueda solucionar el conflicto y alcanzar un buen acuerdo así lo han dicho José Luis Martínez Almeida Purificación Causapié Begoña Villacís

Voz 0700 23:47 podemos tener un problema muy serio en la ciudad de Madrid que la incapacidad de Manuela Carmena solucionarlo puede desembocar en una situación de no poder garantizar la seguridad de los madrileños en los grandes eventos

Voz 23 23:59 Policía Municipal carece de los agentes necesarios y que por lo tanto la Policía Municipal está haciendo un esfuerzo muy importante para garantizar la seguridad la policía

Voz 24 24:10 qué tal ha puesto todo de su parte para llegar a un acuerdo ha recibido faltas de respeto como el Ayuntamiento lleva sea la mesa a gente que no tenía capacidad de negociación que que demostraban la falta de respeto y reconocimiento que tiene este Ayuntamiento por la policía

Voz 0622 24:23 los sindicatos han convocado una concentración para el próximo dieciocho de

Voz 1821 24:27 junio ante la Jefatura del Cuerpo hitos

Voz 0622 24:29 días más tarde mantendrán una reunión con la propia alcaldesa Manuela

Voz 0978 24:34 Carmena en la rueda de prensa posterior a la Junta de gol

Voz 1694 24:36 Bernanke ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento la portavoz Rita Maestre ha valorado al Gobierno central al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez contenta porque haya tanta presencia femenina advierte en cualquier caso que eso por sí solo no garantiza que se trabaje en favor de la igualdad

Voz 1821 24:54 es una cuestión que es evidente que afecta a nuestro gobierno municipal que recibimos con una

Voz 1060 25:03 hala

Voz 1821 25:03 día moderada podríamos decir de alguna manera teniendo en cuenta que esperamos que el nuevo Gobierno recoja algunas de las que son peticiones necesidades demandas que este equipo municipal lleva casi ya tres años tratando de conseguir del Gobierno de España entendiendo que mejoran las necesidades de los vecinos y las vecinas de Madrid

Voz 1694 25:26 se lo venimos contando hoy en la ser novedades judiciales del caso IVIMA las presuntas irregularidades cometidas por el entonces Gobierno de Ignacio González al vender casi tres mil viviendas sociales de la Comunidad a un fondo de inversión el juez que invento llega por la vía penal ha pedido que se aporte a la causa la sentencia de otro juez que por la vía administrativa anuló hace unos días la operación de compra a partir de la denuncia de un inquilino Alberto Pozas

Voz 0055 25:50 la venta de miles de viviendas públicas fue anulada por la vía contencioso administrativa pero la decisión podría tener eco en la vía penal el juzgado cuarenta y ocho de Plaza de Castilla ha pedido al veintinueve de la Gran Vía que le envíe tanto la sentencia que anuló la venta perpetrada por el Gobierno de Ignacio González como todas las resoluciones anteriores para analizar si esta decisión puede influir de alguna manera en la investigación penal que se desarrolla contra dos ex responsables del Ivima Ana Gomendio y Juan Van Halen la petición de esta sentencia que reveló la Cadena SER se produce después de que el haya pedido la Fiscalía el Ministerio Público en un escrito pidió su aportación para poder estudiar las razones legales por las que anularon la venta de casi tres mil viviendas públicas a un fondo de inversión una petición que ya después de otro movimiento del juzgado que hace unos días pidió a la Asamblea de Madrid que remitirse las actas de la comisión de investigación que analiza esta venta de vivienda pública en la que declaró entre otros el ex presidente Ignacio González

Voz 1821 26:43 el actual Gobierno de Ángel Garrido y el anterior

Voz 1694 26:45 Cristina Cifuentes han dicho en muchas ocasiones que no estaban de acuerdo con la venta de las viviendas sociales y que nunca harán algo similar pero también han decidido recurrir la sentencia de la vía administrativa hoy en el pleno el presidente Garrido ha defendido esa decisión de recurrir ante las preguntas del socialista Gabilondo

Voz 13 27:03 deja de judicializar recurrir

Voz 25 27:04 la tarde ya demostró inútil para atender estas necesidades donde está el interés público al recurrir cuando la sentencia habla de una venta injusta

Voz 26 27:13 a los intereses de los ciudadanos la Abogacía General de la nieve malí ha emitido un informe en el que estima procedente recurrir esta última sentencia por muy diversos motivos y por tanto yo creo señoría que la interpretación de la sentencia a nivel corresponde a mí ni a ustedes y a los servicios jurídicos regionales ya la justicia deberá que cuando tengamos una sentencia firme puede estar absolutamente convencido de que lo hagamos a acatar

Voz 1694 27:36 y una cosa más sólo recordarles que la ONU ha premiado al Ayuntamiento de la capital por decide en Madrid la Plataforma de Participación ciudadana impulsada especialmente por el concejal Pablo Soto el consistorio es una de las ocho instituciones ganadoras de entre los más de cuatrocientos nominados de setenta y nueve

Voz 27 27:58 música me abrió esa digamos

Voz 1821 28:00 esa puerta eh

Voz 0861 28:02 a casi infinita que es la vida

Voz 28 28:05 en IU también tres su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del auditorio colabora Cadena Ser

Voz 29 28:24 las buenas ofertas porque el catorce resultas Farrell Dios de súper catorce de ahorro más conocer nunca vistas como el boquerón por sólo dos con noventa y ocho euros el kilo no te lo advierta

hora catorce

Voz 1694 28:55 Iván Álvarez buenas tardes Cristina buenas tardes

Voz 30 28:58 la selección española ya está camino de Rusia la expedición ha tomado el avión hace apenas unos minutos en el aeropuerto de Barajas está previsto que aterricen a las ocho de la tarde en Krasnodar ciudad del sur de Rusia donde se concentrará el combinado nacional los de Lopetegui llegarán a Krasnodar a unas semanas siete días para que comience el Mundial fuera del fútbol en baloncesto hoy se disputa el tercer partido de semifinales de la Liga Endesa entre Herbalife Gran Canaria irreal Madrid los de Pablo Laso mandan dos cero en la serie ganan esta noche se meterán en la final el partido nueve de la noche Herbalife Real Madrid en el Gran Canaria Arena y además esta noche comienza la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala nueve y cuarto Pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz Movistar Inter Barça Lassa los de Jesús Velasco que buscan iniciar el camino hacia su quinta Liga consecutiva

Voz 1694 29:45 veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital sigue Hora catorce en la Cadena SER hasta mayo

Voz 3 29:51 es

son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias

Voz 1018 30:02 la una y media en Canarias

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 achicar desigualdades combatir la gran desigualdad es la de hombres y mujeres es el compromiso del nuevo Gobierno palabras de la vicepresidenta a Carmen Calvo el Gobierno está ya plenamente operativo tras las tomas de posesión que se suceden desde primera hora las últimas prácticamente ahora mismo en Cultura y Exteriores donde nuevo ministro Josep Borrell ha reconocido que entre sus tareas están también la defensa de la integridad territorial de nuestro país ante la mirada del mundo referencia a la crisis de Cataluña estamos en un día de estrenos si el Gobierno que encabeza a Quim Torra también ha celebrado su primera reunión ordinaria con un llamamiento al diálogo ala sin perder ni un minuto a través de la vicepresidenta y portavoz

Voz 3 30:56 Elsa harta a escucharles España se enfrenta al mayor problema que no se puede enfrentar un país que su integridad territorial

Voz 6 31:05 coreas en la semana acabe sin descanso consiguió debería ser la semana que viene si es que considero que debería ser mañana mismo una importantísima nosotros estamos a disposición como siempre lo hemos estado al diálogo y a la negociación cuando a él le parezca bien nacerá Reunión pues se pondrá fecha y se convocará hay es comparada round los compromisos sociales se sitúan en la cabecera

Voz 1018 31:27 de prioridades nuevo Gobierno y en eso ha coincidido por ejemplo Magdalena Valerio Reyes Maroto e Isabel Cela

Voz 3 31:33 a todos esos millones de personas tenemos que transmitirles

Voz 1018 31:36 seguridad

Voz 3 31:38 confianza en el sistema público de pensiones Esperanza ante las incertidumbres certidumbre Paramio

Voz 0277 31:44 va a ser clave también garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras una mención especial a las que elige a me han llamado Estado con ellas voy a seguir con ellas en esta lucha

Voz 3 31:55 educación es el eje del campo de todo cambia del personal pide el saciado del colectivo

Voz 1018 32:03 los titulares de Trabajo Industria y Educación y portavoz del Gobierno respectivamente Isabel Celaá que estará seguida con nosotros en directo al igual que Carmen Montón nueva titular de Sanidad fichajes estrella de las últimas horas Pedro Duque de Maxi en Huerta ciencia y cultura deporte respectivamente

Voz 4 32:18 haremos todo lo posible porque España yo creo que todavía estamos a tiempo a un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza no sólo de Ciencia e Innovación sino por ende del bienestar de la sociedad

Voz 1535 32:32 Justo lo estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes pero mucho más de que este ministerio ser recupere porque la cultura es lo que nos representa

Voz 1018 32:51 pero al nuevo Gobierno como una evidente precariedad parlamentaria ochenta y cuatro escaños en una Cámara de trescientos cincuenta le espera una oposición poco o nada cómoda iba el aviso de Rafael Hernando portavoz del PP

Voz 1060 33:01 el Gobierno es un Gobierno que está muy capacitado al parecer para ir a los medios de comunicación pero que sin embargo no está capacitado al parecer explicaciones aquí

Voz 0978 33:13 jueves siete de junio Antonio Martín Sarmiento Quintana buenas tardes buenas tardes empezamos a tono con lo último sobre el posible futuro del PP si el presidente de Galicia que suena en las quinielas de la sucesión de Mariano Rajoy cree que ninguna decisión debe tomarse con prisas Alberto Núñez Feijóo

Voz 1060 33:25 el hockey sobre que España estuvo en que venciera o que necesitamos que sosiego para tensar deseo para reflexionar eso deseo para acreditar

Voz 0978 33:33 no sabía nada el ex ministro ex presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón ha declarado como investigado por la compras supuestamente fraudulenta de la empresa colombiana in Asia por parte del Canal de Isabel Segunda Gallardón defiende que la operación fue transparente aunque dice que él no conocía los detalles

Voz 0058 33:47 no no correspondía a mi puesto que fue una decisión que se adoptó por parte de cara a la segunda al margen de los instrumentos los vehículos que se utilizase creo que el sumario acreditado la legalidad y la prudencia y por lo tanto el beneficio para ganar que es lo mismo que decir permitida por los vándalos

Voz 0978 34:02 menos Desahucios lanzamientos practicados en el primer trimestre bajaron cerca de un siete por ciento en tasa interanual según datos del Poder Judicial la caída mayor serán las ejecuciones hipotecarias mientras que sí subieron los desahucios en viviendas de alquiler detenido la policía arrestado en la línea Antonio Tejón considerado uno de los mayores narcotraficantes de hachís en el Estrecho estaba huido de la justicia desde hace más de un año ha sido enviado directamente a prisión miles de expulsar de España ocho el pasado año más de nueve mil seiscientos inmigrantes según el último informe del servicio

Voz 1018 34:30 jesuita a migrantes además ocho mil ochocientas personas acabaron encerradas en los centros de internamiento de extranjeros Josep Buades autor del informe

Voz 32 34:37 sufrimiento inútil porque el sesenta y uno por ciento o es puesto en libertad entonces cuando se tienen conocimiento de cuáles son esos perfiles de personas que luego van a ser puestos en libertad

Voz 0978 34:49 las tanto que interrogarlos avisó a Europa del vicepresidente italiano Luigi de mayo advierte de que su país se planteará de aquí en adelante negarse algunas condiciones en materia económica que imponga la Unión

Voz 3 35:00 de amor y contratar a tirar luego europeo debemos renegociar a nivel europeo algunas condiciones que Italia no puede sostener más lo haremos hablando con otros países pero también diciendo no digno el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 14 35:20 José Antonio el telegrama es para Carmen Calvo señora vicepresidenta única del Gobierno ministra de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y de igualdad accede a unas responsabilidades que requieren habilidades de coordinación en el seno de un gabinete integrado por personalidades fuertes con criterios bien definidos a veces discordantes tendrá también que lidiar con los grupos parlamentarios votantes de la censura para obtener su respaldo a las propuestas y proyectos que necesiten de aprobación parlamentaria deberá ocuparse del intangible de la igualdad apagados los flashes nos conviene que acierte vale

Voz 3 36:01 y dos días de la red de Opel Pío ofrece en este espacio

Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana y Carlos a la producción

hora catorce

Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1 39:16 la mujer sois hombros prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia ministra de Trabajo de ministra de Sanidad insta Hacienda ministra de Industria Comercio y Turismo guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto

Voz 2 39:37 pero en el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros de ministros del Consejo de ministras y ministros del Consejo de Ministros y el Consejo de ministras y ministros

Voz 1018 39:47 el Consejo de ministras y ministros el primero que utilizó Carmen Calvo para asumir las funciones de vicepresidente que fue seguido a continuación por el resto de integrantes del nuevo Ejecutivo salvo Nadia Calviño Josep Borrell José Luis Ábalos tampoco previamente Dolores Delgado titular de Justicia la primera en prestar juramento para tomárselo después al resto del gabinete como notaria mayor del reino seguramente algo más que una ceremonia protocolaria ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela María Manjavacas

Voz 1916 40:12 sí buenas tardes ha sido una ceremonia cargada de pequeños símbolos que dicen mucho la fórmula utilizada para evidenciar la mayoría femenina la ausencia como ya hizo Sánchez de la Cruz y la Biblia sólo una Constitución el folio con lo que tenían que leer en total dieciocho minutos de reloj con un guiño de ojo literal de Pedro Sánchez a Ábalos con una mirada intensa al Rey de Meritxell Batet que gestionará el proceso cuando prometía lealtad pese a que llegaron pronto para ensayar a Borrell que al Rey le confesó que no se esperaba estar allí el protocolo se les debió olvidar después de prometer iba a saludar Il Errekondo Gerona su sitio a la ministra de Economía ya la traicionaron los nervios is enganchó Se tras Tavío con la palabra de liberar la anécdota que no dice nada José Antonio pero que ha llamado mucho la atención la protagonizado Maxine Huerta no sólo estrenaba cargo sino zapatos tan nuevos que llevaban la etiqueta las

Voz 1018 41:00 gracias María hablábamos e de la composición del nuevo Gobierno y la toma de posesión la coordinación va a depender de Carmen Calvo la vicepresidenta que asume también las relaciones con las Cortes y las políticas de igualdad que quieren ser un elemento definitorio el nuevo Ejecutivo María Dolores

Voz 0259 41:13 Carmen Calvo ha querido llamar caro y la impronta de la igualdad lo de prometer con consejo de ministras y ministros fue una idea suya que improvisó Ike no consultó con nadie ni siquiera con P

Voz 1018 41:24 por Sánchez de hecho Borrell fue detrás de ella

Voz 0259 41:26 incluso la fórmula porque a lo mejor ni se enteró del cambio la nueva vicepresidenta y ministra de Igualdad promete trabajar con pasión por este objetivo

Voz 1539 41:35 este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia achicar las desigualdades y construir la gran igualdad la que nos afecta a hombres y a mujeres

Voz 0259 41:47 el traspaso de cartera una anécdota al ver que nadie aplaudía empezó Soraya Sáenz de Santamaría hay dijo si tengo que aplaudir yo mal empezamos

Voz 1018 41:55 Carmen Montón es desde hoy la nueva ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social buenas tardes

Voz 1821 42:00 hola buenas tardes irregulares abriendo llegó

Voz 1018 42:03 el Gobierno central desde la Consejería equivalente a la Comunidad Valenciana donde ha conseguido digamos arrebatar a la iniciativa privada la gestión y el control del hospital de Alzira uno especial impacto político y social tiene previsto pensado algo equivalente a nivel nacional le ha pedido el presidente de gobierno

Voz 1821 42:18 bueno yo creo que el presidente del Gobierno lo que quiere es recuperar los derechos arrebatados Si en la hoja de ruta lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el derecho a la salud tiene que ser un derecho universal así que en eso es en lo que vamos a empezar a trabajar

Voz 1018 42:33 eso esos que en qué se traduce eso de la salud como un derecho universal y qué medidas concretas iba a traducir

Voz 1821 42:38 eso se tradujo desde cuándo no se traduce que en dos mil doce el Gobierno anterior hizo un decreto el dieciséis barra dos mil doce que hablabas de exclusión sanitaria Hay que dejaba sin asistencia sanitaria a personas en situación irregular así que esa situación habrá que solucionarlo cuanto antes

Voz 1018 42:59 quiere decirse que con lo antes posible los inmigrantes que se han quedado sin cobertura sanitaria van a recuperar esa cobertura va a ser muy pronto va a ser de inmediato a medida que va a ser a lo mejor el primer gesto de este nuevo gobierno

Voz 1821 43:10 tiene que ser y lo que nos permitan los tiempos de de la administración desde luego también hay otras agendas pendientes también en el ámbito de la dependencia también en el ámbito de garantizar el acceso a los tratamientos a las personas más vulnerables esta cartera además ahora es hablar de consumo así que tenemos muchos retos pendientes Si los queremos hacer con mucha ilusión con mucha determinación pero también con mucho diálogo y mucha participación hay que hablar más con la sociedad civil con los sindicatos con las profesiones también con las comunidades autónomas

Voz 1018 43:46 eso irreversible el copago farmacéutico para pensionistas se puede eliminar antes de convocar a nuevas elecciones

Voz 1821 43:52 es evidente que destruir es muy fácil volver a construir es más laborioso pero desde luego tendremos que hacerlo pero

Voz 1018 44:02 compromete a algo concreto alguna fecha algo el dije

Voz 1821 44:05 de prioridad dos ya que lo que sea cirujanos

Voz 1018 44:07 para usted el presidente de gobierno a partir de mañana en el primer Consejo

Voz 1821 44:11 la seguro que entendamos a partir de mañana yo creo que es un poco precipitado porque llevará al Consejo de Ministros un acuerdo necesita los preceptivos informes pero ahora a partir del lunes empezamos a trabajar yo creo que en la recuperación de la salud como derecho universal que es lo que marcó Ernes Lluch y creo que es lo que no sea la fortaleza como sistema sanitario público ministro hay dinero para la atención universal lo hemos testado en la Comunidad Valenciana no hay un gasto excesivo era mentira no no es verdad que que cierto tipos de recortes produzcan un ahorro económico al contrario una atención por puerta de urgencias un aspecto licitación de ciertos pacientes es mucho más gravoso que tenía la población bien atendía al tendida en el ámbito de la Atención Primaria y además para el ámbito de la salud pública todo lo que tiene que ver con vacunaciones enferme enfermedades de declaración obligatoria

Voz 0978 45:07 su puesto que la población tiene que tener unas

Voz 1821 45:09 tenias sanitaria integral pus

Voz 1018 45:12 Sanida Carmen Montón gracias fuerza con nosotros y suerte buenas tardes

Voz 1821 45:15 muchísimas gracias junto con algo

Voz 1018 45:17 son son sin duda los dos grandes pilares de un estado del bienestar estamos también en línea con Isabel Cela que es la nueva responsable de ese departamento buenas tardes ministra

Voz 0378 45:27 buenas tardes y también va a ser la nueva portavoz del

Voz 1018 45:29 gobiernos estrenará mañana pues más o menos hasta ahora imagínese usted que estaremos dando paso algún corte suya en la primera rueda de prensa del nuevo Gobierno le ha dado algún consejo un antecesor suyo Rubalcaba decía aquello de que le temblaban las piernas los viernes

Voz 38 45:44 con razón digo yo

Voz 0378 45:47 Méndez de Vigo eso es lo que me ha dicho

Voz 1018 45:48 a través de Alan García en Aspe andaluces Guéant

Voz 0378 45:51 sí yo le he dicho que bueno que parecía que entraba mi alegre

Voz 1018 45:55 esto estos preparada para responder a todas las preguntas que hagan los periodistas o va a filtrar Carlo que habitualmente acaban haciendo los portavoces cuando llevan ya algún tiempo

Voz 0378 46:03 todas a todas a toda seguramente no sobre todo cuando no sé cuáles van a ser eh en esos bosques del juego o no sabes cuál es bueno

Voz 1018 46:09 a ser digo una cosa extra las reuniones oficiales del Gobierno se van a llamar desde mañana al Consejo de ministras y ministros en va a figurar de esa forma la convocatoria allí en la referencia oficial o ha sido simplemente un gesto político de hoy

Voz 0378 46:23 aún no lo sé pero es cierto que hoy ha sido de una manera espontánea yo creo que hemos recibido instrucciones digo e higiene embargó lo hemos hecho yo creo que ha sido que ha sido una acierto un acierto del presidente de Gobierno haber hecho este Gobierno no significa tanto significa tanto según un gran gesto el puesto además personas muy curtidas en materia de tal manera que nos vamos a los gobiernos a aprender no tenemos tiempo eh entonces hay que trabajar desde el lunes

Voz 1018 46:56 caso usted además es titular de Educación y Formación Profesional se quiere dar una especial relevancia a la formación profesional en este Gobierno

Voz 0378 47:03 eso es lo que queremos justamente yo he dicho esta mañana el traspaso de poderes que voy a trabajar denodadamente en la formación profesional para él ser Marca España ahora en diferencia entre la percepción que el incluso las familias y los jóvenes que hacen formación profesional en España en relación a lo que es la formación profesional y su prestigio en Europa este es un asunto pendiente en nuestro país sea un titulado de Formación Profesional ha de ser ID es de hecho una persona competente tenemos que incorporar el inglés a los ciclos formativos de segundo grado tenemos que abrir las empresas a la acogida de los alumnos eh pero para que realmente enseñarles enseñarles a trabajar en una empresa de la empresa y por eso no necesitamos muchos acuerdos acuerdos con las empresas con los representantes de los trabajadores y como usted

Voz 1018 48:01 da tiempo suficiente para alcanzar un pacto de Estado de Educación o tampoco habrá pacto de Estado establecido

Voz 0378 48:07 yo no puedo asegurar si habrá tiempo no por lo que significa que lo que se requiere si hay voluntad sino por lo que bueno pues que no conozco todavía exactamente cuáles son los cimientos de las partes pero desde luego todo el mundo tiene que tener presente que los tenemos distintas miradas todos tenemos distinta ideología está muy bien que nos conozcamos en ellas pero que la educación tiene que estar por encima