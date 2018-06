Hora 14 (08/06/2018)

Voz 1179 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:09 en la Cadena Ser con José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes yo voy al grano después de las fotos del intercambio de carteras de las buenas intenciones toca lo fundamental lo más difícil el trabajo tomar decisiones que casi siempre suelen ser complicadas primera reunión del Consejo de ministras y ministros el término calle ayer acuñó la vicepresidenta a Carmen Calvo que ya figura en la página web del Palacio de la Moncloa Reunión que ha terminado hace unos minutos y que supondrá el estreno previsto a partir de esta obra de Isabel Celaá como nueva portavoz del Gobierno vamos a cierto Moncloa son esas buenas tardes

Voz 1916 00:52 qué tal muy buenas tardes pues aquí la sala de prensa llena para presencia es presenciar ese estreno de Isabel Cela de momento no ha entrado por la puerta pero vemos algún movimiento podría ser que fuera muy puntual dicen que no esperemos de todas maneras hoy medidas estrella que en breve lo veremos también si eso es así o no pero sí conoceremos algunos de los nombres que van a ocupar los segundos niveles del Gobierno por ejemplo ya está confirmado que Ángel Olivares exalcalde debe Burgos director general de la Policía en los noventa será el nuevo secretario de Estado de Defensa como decías los ministros sí pudieron hacerse finalmente la foto tradicional en las escalinatas de la Moncloa tuvieron que esperar a que despejarse la lluvia porque no paraba de llover una foto en la que cinco de las once ministras las cinco por ciento por cierta afiliadas al Partido Socialista iban vestidas de rojo el color corporal

Voz 1018 01:36 algo su un otros veremos algunos minutos Si además de los primeros nombramientos el Gobierno adopta alguna decisión política de las reformas anunciadas al menos una de ellas será inmediata de afectará a millones de personas modificaciones en la legislación laboral que puso en marcha del Partido Popular

Voz 1434 01:49 y que se tomarán antes del verano

Voz 1018 01:51 según ha disipado aquí en la Cadena Ser la ministra de Trabajo Magdalena Valerio

Voz 2 01:54 en materia de reforma laboral hay que por lo menos los aspectos fundamentales que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativa al mercado de trabajo pues nos tenemos que sentaba inmediatamente ponernos manos a la obra importante alguna reforma inmediatamente es ya

Voz 1018 02:12 según el Observatorio que realiza la empresa My Word para la Cadena SER el cuarenta por ciento de los españoles considera que el equipo de Pedro Sánchez mejor que el de Rajoy más de la mitad de los encuestados apuesta por agotar la legislatura para desarrollar las reformas pero lo que es seguro es que podemos Gomà va a marcar cada vez más distancias con el Gobierno segundo aviso de Pablo Iglesias en veinticuatro horas quién no entienda esa pluralidad

Voz 1663 02:34 anda que los españoles han jubilado el bipartidismo quién caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar sólo con el peor resultado electoral de la historia de su partido pues seguramente muestra la altura de sus intereses personales

Voz 1 02:49 el respeto a los intereses del país se estará equivocando

Voz 1018 02:52 al número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas le parece correcto el perfil del del nuevo gabinete salvo en el caso de Meritxell Batet que es la ministro de Política Territorial

Voz 1089 02:59 Nos preocupa que la política territorial del señor Sánchez la marque el PSC el Partido Socialista de Cataluña compartido que ha demostrado sus sus dudas de hecho la ministra eh votó a favor del derecho de autodeterminación en Cataluña

Voz 0824 03:15 sobre Cataluña acaba de terminar en el Palau la Reunión Caamaño

Voz 1018 03:18 el presidente Torra y Miquel Iceta líder del PSC ha habido algún tipo de acercamiento Pablo Tallón

Voz 1673 03:22 pues el líder socialista destaca la cordialidad institucional y la voluntad de diálogo desde la discrepancia insiste en que le gustaría que la primera reunión con Pedro Sánchez se produzca ya en las próximas semanas quién tenía que venir pero no lo ha hecho es Inés Arrimadas que no quiere acudir a Palau mientras haya una pancarta pidiendo la libertad de los presos una decisión que ha despertado críticas del propio presidente Torra queda ha pedido por carta reunirse y rebajar la crispación pero también las del PP catalán y la de algunas voces del PSC que acusan a Ciutadans de generar tensión con fines electoralistas

Voz 1018 03:51 desde Euskadi el lehendakari Urkullu recuerda que sepuede avanzar en el clima de entendimiento

Voz 0804 03:55 al otro los cambios en el Gobierno español como una nueva oportunidad espero además que el nuevo Gobierno español sepa entender mejor los temas compartidos en el programa del Gobierno vasco

Voz 3 04:16 todas ustedes sean lo suficientemente contentísimos

Voz 1018 04:19 E incluso ronda diez en este momento la rueda de prensa de Zabel Celanova portavoz del Gobierno

Voz 3 04:26 eso habría me estreno ustedes claros son unos estar de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me podría Lassad yo espero que no sea ese el caso lo primero que quiero poner en valor es la rapidez la sobriedad la serenidad con la que este Gobierno se ha puesto en marcha hace ocho días estábamos en sede parlamentaria nuestro presidente de Gobierno estaba en sede parlamentaria hoy ocho días después tenemos configurado un Gobierno y un gobierno en acción un Gobierno que ha tenido su primer eh su primer Consejo de Ministros para e incorporar trabajo a la gente

Voz 1018 05:22 bueno pues son las primeras reflexiones de Isabel Celaá ha ministra de Educación y portavoz del Gobierno una cuestión más según acaba de conocer la Cadena Ser los servicios jurídicos de la empresa municipal Aguas de Cádiz aprecia cuatro delitos en la actuación de un concejal del PP que llegó a pagar cuarenta y dos mil euros de dinero público que entonces era el director de su tesis doctoral el caso llegará a los juzgados con peticiones de penas que puede llegar hasta los diez años de cárcel dos y casi seis minutos

Voz 1 05:49 en la Cadena SER Hora catorce hora catorce Madrid con Cristina Machado

Voz 1434 06:13 buenas tardes la Consejería de Educación recorta aulas en el único colegio público del barrio más pobre de Carabanchel y Latina muchos de los alumnos del República de Uruguay proceden de familias en riesgo de exclusión educación asegura que no hay peticiones suficientes para mantener las dos aulas por curso por las que cuenta ahora mismo los padres lo niegan Marisa zorro portavoz de Lahm todos los años hemos

Voz 5 06:36 abierto hasta el límite las dos clases podríamos en algunas ocasiones haber cubierto tres creemos que las motivaciones de la Consejería en son otras muy diferentes hay presiones a los colegios para acogerse al bilingüismo que en nuestro caso no sólo no no lo deseamos las familias sino que además no tendría mucho sentido coincide que en que en otros casos en los que se han retirado líneas tampoco lo son buenos una casualidad que nos llama la atención

Voz 1434 07:07 ahora les damos más detalles iremos después al norte porque la Guardia Civil ha detenido al director y a un trabajador del Instituto Sierra de Guadarrama en Soto del Real por colocar una cámara oculta en el baño de los chicos el responsable del centro dice que estaba enfocada a la puerta y que el objetivo era a quienes hacían pintadas y fumaban en el interior de esos baños en la capital el Ayuntamiento ve la luz al final del túnel con el cambio de titular en el Ministerio de Hacienda María G sus Montero sufrió las presiones de Montoro por incumplir la regla de gasto en Andalucía igual que pasó aquí en Madrid así que el gobierno municipal confía ahora más que nunca en que la nueva ministra acepte flexibilizar esa norma Jorge García Castaño concejal de Hacienda en declaraciones a la SER

Voz 1 07:49 creo sinceramente que lo Ernesto va a ser sancionable que entendemos que

Voz 2 07:52 creo que habrá cambio si habrá cambios a corto plazo

Voz 1 07:55 al canto

Voz 0824 07:57 más noticias titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 0089 08:00 la dirección de Podemos en Madrid molesta por lo que consideran una intromisión de Íñigo Errejón en las primarias municipales al mostrar su apoyo a varios candidatos desde el entorno de Errejón recuerdan que el propio secretario general Ramón Espinar ha apadrinado a varios aspirantes Ángel Gabilondo será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras reunirlos

Voz 1434 08:18 avales necesarios en las primarias el portavoz de los socialistas en la Asamblea

Voz 0089 08:22 pero el único aspirante en el proceso Madrid fue la única comunidad en la que aumentaron las demandas por cláusulas suelo en el primer trimestre de este año según los datos del Consejo General del Poder Judicial hubo más de mil demandas de cien mil demandas y una tasa de resolución de sólo el trece por ciento cuando la media nacional está por encima del treinta crecen las quejas de los vecinos de la capital al Ayuntamiento en dos mil

Voz 1434 08:43 diecisiete aumentaron un seis por ciento aunque también lo hicieron

Voz 0089 08:45 las felicitaciones un dieciséis por ciento la mayor parte de las sugerencias y reclamaciones fueron para el área de Medio Ambiente por la recogida de Basso

Voz 0978 08:52 y en los deportes el Real Madrid ya está en la fe

Voz 0089 08:54 en el de la ACB tras su tercera victoria consecutiva contra el Gran Canaria victoria en la isla noventa y dos noventa y nueve con Rudy Fernández como máximo anotador del partido el rival para la final saldrá del Barça Baskonia de esta noche

Voz 1434 09:14 está lloviendo en la Comunidad de Madrid es viernes dos de la tarde y diez minutos vamos a ver cómo está el tráfico primero en la DGT Teresa Serrano buenas tardes buenas

Voz 1509 09:24 después en Madrid estamos muy pendientes de un accidente la M607 en la carretera de Colmenar en el kilómetro doce no está creando retenciones por ahora pero se acaba de producir en esa misma vía pero sentido Madrid congestión en el entorno de la Universidad Autónoma largo de varios kilómetros encontramos además también tráfico intenso en la M50 en Boadilla del Monte hacia las seis desde la M50 en el enlace con la A6 en aumento el tráfico en la M cuarenta en varios tramos entre Coslada Vicálvaro sentido A tres en Hortaleza hacia la aún hoy en la zona de Vallecas hacia la A4 además de entrada encontramos retenciones en la A uno en Alcobendas hasta el Nudo de Manoteras ID salida en varias vías en la A tres en Rivas Vaciamadrid hacia Valencia en la A cuatro en Pinto hacia Andalucía en la A42 en Getafe hacia Toledo

Voz 1434 10:11 vamos a saber también cómo se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada banderas hola hola bueno

Voz 6 10:17 pues pasada la una del mediodía los problemas de circulación los registraba el entorno de Cibeles hay que decir que ya ha las cosas van mejorando ha quedado restablecido el tráfico en la calle de Alcalá sepuede su ira hacia Cedaceros aunque han de calcular que la calle Virgen de los Peligros se mantiene cortada al tráfico a partir de este momento notamos que los niveles de colación ya suben deprisa y se nota que es viernes viernes que muchos trabajadores tienen jornada intensiva y se incrementa rápidamente el tráfico en la bajada por M30 por el lado de Chamartín hacia el puente de la carretera de Barcelona y por el otro lado a partir de Puerta de Hierro a la hora de salir a las carreteras del sur comentarles a los promotores del centro que no deben tomar el paseo del Prado incide en las obras de la calle de Atocha haya un tráfico muy lento cerquita mejor Alfonso XII ir más lejos a la avenida Menéndez Pelayo las rondas que tiene un tráfico fluido y recuerden que está en marcha la tercera jornada de paros para

Voz 1434 11:11 señales en el metro los de ahora han empezado a la una y veinte de la tarde iban a continuar hasta las nueve y media de la noche la próxima jornada de paros el quince de junio tenemos diecisiete grados ahora mismo en el centro de la capital previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 11:26 el tiempo cambiante que hemos tenido durante la mañana se mantendrá lo que queda de día ratos de lluvia chubascos que pueden ser intensos pero poco persistentes y no acumularán grandes cantidades de agua pausas incluso algunos momentos de sol con temperaturas que apenas pasarán de los veinte grados y el fin de semana

Voz 1916 11:42 a las nueve serán menos activas pero no seguirán del todo

Voz 0978 11:44 tanto el sábado como el domingo tendremos ratos de sol más y el domingo que el sábado unos momentos de chubascos temperaturas sin cambios importantes ambiente fresco de noche durante las tardes las máximas apenas pasarán igualmente de los veinte grados

Voz 1434 11:57 están escuchando Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Borja González y en la producción Teresa Rubio

Voz 7 12:13 el Museo Guggenheim Bilbao presenta Segal Los años decisivos mil novecientos once mil novecientos diecinueve descubre los ocho años que marcaron la vida Jofre del pintor ruso su viaje a París y al contacto con el cubismo el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa Chagall los años déficit

Voz 1 12:29 dos en el Museo Guggenheim Bilbao patrocina Fundación BBVA Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 12:40 la Consejería de Educación ha decidido dejar en sólo un aula por curso el colegio República de Uruguay el único colegio público que hay en cañorroto uno de los barrios más desfavorecidos de la capital la consejera que asegura que no hay demanda para mantener las dos líneas las dos aulas por curso con las que cuentan en estos momentos pero las familias dicen que eso no es verdad aseguran que todos los años se llenan todas las plazas e incluso que faltan even en la decisión de educación una venganza por su negativa convertirse en un centro bilingüe la información es de Laura Gutiérrez

Voz 1275 13:13 el Uruguay se encuentra justo entre la frontera que separa Carabanchel de la tiene y es el único colegio público del barrio de cañorroto en sus aulas acoge un alto porcentaje de niños inmigrantes Se alumnos en riesgo de exclusión social históricamente llegan en septiembre dada su especial situación pero esta vez la Consejería ha cerrado el grifo todos los

Voz 5 13:29 años hemos cubierto hasta el límite las dos clases y que podríamos en algunas ocasiones haber cubierto tres

Voz 1275 13:37 es Marisa zorro portavoz del AMPA cree que no implantar el bilingüismo ha pesado en la decisión de la consejería no son los únicos colegios del barrio dicen que están viendo los recortes

Voz 5 13:46 este procedimiento que es lo que nos preocupa que no es algo que haya esté ocurriendo sólo nuestro colegio sino en muchos otros centros públicos lo que se hace es que todos los niños es reubicar en los centros privados concertados de alrededor que en muchos casos son religiosos

Voz 1275 14:00 la Junta de Distrito de Latina aprobó anoche en pleno una moción de urgencia presentada por ahora a Madrid para pedir

Voz 1018 14:06 la Consejería que revoque esta decisión Carlos

Voz 1275 14:08 Sánchez Mato concejal exigimos a la Consejería que

Voz 8 14:11 abierta esa situación personalmente me dedicaré a que esa moción sea tenida en cuenta viví presidir una reunión a la editorial

Voz 1275 14:21 en cosa es el cambio en las familias semana concentrar el jueves en la Dirección de Área Territorial de la Consejería en Madrid capital con los niños y con más colegios afectados

Voz 1434 14:29 en contra de lo que dicen los padres un portavoz de la Consejería de Educación ha explicado a la SER que este curso el República de Uruguay solo ha tenido veintitrés peticiones de admisión en primero de Infantil y que las unidades se van ajustando cada año la demanda y las necesidades de escolarización justifican así la reducción de aulas Soto del Real la Guardia Civil ha detenido al director del Instituto Sierra de Guadarrama y a un trabajador de ese centro tras detectar la colocación de cámaras camufladas en el baño de los chicos no se pueden colocar está prohibido la colocación de cámaras en los servicios lo ha adelantado esta mañana ABC tanto el director como el trabajador han sido puestos en libertad con cargos tras declarar al director le imputan un delito contra la intimidad en su declaró acción sí han admitido que habían colocado una cámara pero dicen que estaba enfocada a la puerta y que sólo la pusieron para pillar a los chavales que están haciendo pintadas fumando en los baños SER Madrid Norte

Voz 1510 15:24 Sebastián el director del Instituto de Educación Secundaria Guadarrama de Soto del Real y otro empleado del centro han sido detenidos por instalar cámaras ocultas en los baños de chicos ambos han sido puestos en libertad tras tomarles declaración

Voz 1434 15:35 fue la madre de un alumno quien presentó una denuncia por

Voz 1510 15:38 que la Guardia Civil pidió una orden de entrada y registro y corroboró que había una micro cámara instalada en la alarma de incendios el alcalde de Soto Juan Lobato explica que ha hablado personalmente con el director quien le ha explicado los motivos por los que instaló este dispositivo los ha explicado que

Voz 9 15:52 los instaló una cámara enfocando a la puerta del baño de chicos para tratar de detectar algunas actos vandálicos que se habían producido identificará a los chicos y ese fue el fin el objeto con el que ese sí

Voz 1510 16:09 desde la Guardia Civil indican que la prioridades investigar en qué lugar estaba instalada la cámara y hacia donde estaba orín

Voz 1434 16:14 dada para valorar la gravedad de los hechos

Voz 1510 16:17 parece que la fiscalía podría tomar la decisión de si se va a iniciar un procedimiento contra los responsables sonó teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos la semana que viene

Voz 1434 16:24 bueno más tareas para el consejero de Educación que ayer fue reprobado por la Asamblea por su gestión en el escándalo del caso master en La Ventana de Madrid hablamos con el rector de la Autónoma con Rafael S que lamentaba el daño que ese caso el que llevó a la dimisión de Cifuentes ha hecho a todas las universidades públicas

Voz 0513 16:42 Nos ha afectado bastantes ciertamente ha sido un golpe para el sistema público de enseñanza madrileño yo diría que a nivel incluso nacional no porque se confunde muchas veces lo que es un caso aislado con lo que es el funcionamiento general de la universidad no hay particularmente de las universidades madrileñas pero sin duda Nos ha afectado claramente porque la reputación de la universidad pública

Voz 1434 17:07 pues se ha puesto el dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1 17:12 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:16 desde que ahora Madrid llegó al poder en dos mil quince las cuentas municipales han sido objeto de un examen minucioso y continuo por parte del ex ministro Cristóbal Montoro que llegó a ordenar la tutela económica del Ayuntamiento de la capital una situación similar sufrió como consejera en la Junta de Andalucía la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero ahora ahora Madrid confía en que su eterna reivindicación que la regla de gasto sea flexible para los que como ellos tienen superávit pueda por fin salir adelante Felipe Serrano

Voz 1275 17:46 ahora la regla de gasto para las entidades locales tras la asfixia del ex ministro

Voz 0622 17:51 promontorio Ésta es la principal reclamación que plantea el Gobierno de Carmena la nueva titular de Hacienda María

Voz 10 17:56 los Montero que desde Andalucía también sufrió

Voz 0622 17:58 de cerca esa situación y en su mano está poder cambiarla ahora lo que en definitiva solicita Madrid es poder contar con un horizonte estable en cuanto a su financiación al menos en el futuro más inmediato la revisión de la estricta regla de Montoro que impide revertir en la ciudadanía los ingresos municipales es fundamental para el equipo de Carmena convencido de que con el nuevo Ejecutivo de Sánchez hay mucho margen para el entendimiento Jorge García Castaño concejal de

Voz 1434 18:25 si entendemos que es una de las primeras medidas

Voz 11 18:26 eh que se deben tomar creemos que los nombres que en el Gobierno creemos que María Jesús Montero puede ser una persona especialmente sensible hacia los ayuntamientos también ha ha sufrido digamos la recibe del anterior Gobierno como consejera de la Junta de Andalucía también creemos que el presidente conoce bien la administración local ha sido el concejal del Ayuntamiento así que entendemos que habrá que habrá cambios y que habrá cambios

Voz 0622 18:46 bueno y a la espera de esos cambios el Consistorio madrileño se ve obligado a ir tirando con las inversiones financieramente sostenibles de las que esta semana se han aprobado en pleno doscientos treinta millones de euros para cuatrocientos cuarenta y seis proyectos el superávit del Ayuntamiento de Madrid representa más de un año

Voz 10 19:02 quinta parte de los beneficios que suman todo

Voz 0622 19:04 las las entidades locales de España García Castaño considera fundamental que estos recursos puedan destinarse a la mejora de los servicios

Voz 1018 19:12 públicos vea lo más rápido posible

Voz 11 19:14 bueno se trata de cambiar las cosas pero también tener una idea rápidamente de lo que de lo que puede pasar este año para poder ejecutar presupuestos que no sea un unos beneficios que se vean en el medio plazo sino que se puedan sentir ya en los barrios de Madrid este mismo año no por eso cuanto antes mejor creo sinceramente que lo va a seguir

Voz 0622 19:31 así lo ve también la portavoz socialista Purificación Causapié convencida de que María Jesús Montero ayudará a los ayuntamientos a tener mejores cuentas garantizando siempre la estabilidad presupuesta

Voz 1752 19:41 María y eso sin duda es posible trabajarlo con este Gobierno que frente al gobierno del Partido Popular es un gobierno será un gobierno dialogante y que trabaje a favor de los ayuntamientos porque hemos vivido con un Gobierno que lo único que ha hecho así ha sido poner dificultades palos en las ruedas de los ayuntamientos

Voz 0622 20:00 el Ayuntamiento enmarca su petición en el liderazgo de la Federación Española de Municipios y Provincias la fe en cuya comisión de Haciendas Locales reunirá el próximo martes para dar un primer paso con el fin de ir enterrando la temida regla de gasto de Cristóbal Montoro

Voz 13 20:17 su hija y me tengo más de quince años de experiencia mutua activo sino no Soitu gestor estrella y porqué mucho activos no hay ningún gestor estrella ahí un equipo estrella que trabaja para mí

Voz 14 20:27 orar la rentabilidad del dinero de la mutua que ahora también tuyo llama al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco puntos con la mutua Mútua activos punto com

Voz 1464 20:39 tenemos un problema no vamos a poder colgar este cuadro tan original que ha pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 1510 20:44 pero esto tiene solución Brick está muy bien

Voz 13 20:47 en vigor tenemos sesenta y cuatro tiendas cerca de ti para que siempre encuentra abrigo solución qué necesidad

Voz 15 20:52 herramientas electricidad jardín más

Voz 1434 20:54 cuarenta y cinco minutos

Voz 15 20:55 productos con la garantía y el servicio del grupo en corto

Voz 1018 20:58 muy cerca de rico que arregla masai

Voz 1179 21:01 con Real visión ver es mejor IT verán más joven

Voz 13 21:04 ahora además de cuidar tus ojos rejuvenece monstruos

Voz 16 21:06 con con un nuevo servicio de medicina estética facial tratamientos para manchas y Roquetes difusas Coto rejuvenecimiento para mejorar el tono y la cruz de tu piel y unidad láser para marcas de acné o cicatriz real visión novecientos novecientos cinco dos cuatro

Voz 17 21:20 irreal visión punto es

Voz 13 21:22 cuando alguien tiene un sueño ITB perseguirlo hiciese suyo es un Volvo el mejor sitio es auto Elía porque con todos nuestros concesionarios y la gama de modelos Volvo atrapar uno no sólo es fácil pues sino que además es muy auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia más en auto Elia punto es vuelven Bevilacqua y Chamorro para enfrentarse a los narcos del Estrecho bombas trepidante más intenso único lejos del corazón la cueva novela de Lorenzo Silva

Voz 17 21:52 a riadas son ya han recuperado

Voz 13 21:55 dos mil cien mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la comisión de apertura notaría gestoría tasación reclama a los gastos de tu hipoteca abrimos oficinas en Carrefour de Móstoles en el centro comercial La Gavia pide cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien Arriaga Asociados hagámoslo fácil vuelve Noches del Botánico disfruta de Elvis Costello Kraftwerk Simple Minds a Phoenix descubre a Angus han Giulia Ashton Corinne Bailey Rae y Gary Clark júnior ocho consorte y más de treinta ristras del veintiuno de junio al veintinueve de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información entradas en Noches del Botánico punto com

Voz 18 22:35 Pedro Ruiz presenta en el Teatro Fígaro confidencial el espectáculo de su vida a este pedir a Pedro Ruiz en el Fígaro te asombra y divertir a Pedro Ruiz en el Figaro entradas en grupo es media entradas punto com y el Corte Inglés sólo cinco semanas Pedro no hay más que uno en él

Voz 17 22:53 Fígaro Pedro Ruiz ser muy enamorado de la vida

Voz 19 22:59 los sonido usted Dudamel tras su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más

Voz 13 23:11 admirados Mahler entradas a la venta

Voz 19 23:13 a grandes intérpretes punto com y en la web del auditorio colabora KPN así

Voz 1 23:21 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 23:27 nuevas tensiones internas en Podemos Madrid nuevo choque entre el candidato a la comunidad Íñigo Errejón el Secretario general Ramón Espinar fuentes de la dirección de Podemos en Madrid aseguran que están sorprendidos y decepcionados la intromisión de Rejón en las primarias municipales después de que el candidato hay ha mostrado sus preferencias públicamente en lugar dicen dedicarse a pensar en gobernar mucho malestar por tanto después de que Rejón hay ha vuelto a cuestionar la autoridad de Espinar Javier Bañuelos

Voz 0861 23:56 con se mojó anunció públicamente su apoyo explícito a varios candidatos a las primarias municipales de Podemos candidatos Errejón pistas por ejemplo en San Sebastián de los Reyes Las Rozas Leganés San Fernando Alcalá Coslada esa apuesta tan clara rivalizando abiertamente con los candidatos palistas en esos municipios no ha sentado nada bien en la formación que dirige Ramón Espinar fue antes de la dirección de Podemos en Madrid admiten a la Ser que están sorprendidos y decepcionados con la intromisión de Errejón en este proceso creen que el candidato Errejón debería centrarse más en sus aspiraciones a presidir la región que en implicarse en una lucha interna en la que se va a jugar exactamente en más de treinta municipios desde el entorno de Rejón recuerdan que fue el propio Ramón Espinar el primero que abrió la vida salido apadrinar la corriente unidas rumbo dos mil diecinueve formada por candidatos palistas por ejemplo en Tres Cantos o Arganda aspirantes que por cierto también apoya el propio Errejón

Voz 1434 24:50 Madrid es la única comunidad en la que han aumentado las demandas por cláusulas suelo en el primer trimestre de este año según los datos del Consejo General del Poder Judicial ha habido más de cien mil IU la tasa de resolución de sólo el trece por ciento cuando la media nacional está en el treinta por ciento son datos que confirman por tanto lo que esta misma semana ha denunciado CSIF la saturación de estos juzgados Alfonso G

Voz 0089 25:13 la Administración regional de Justicia tiene alrededor de cuarenta y cinco mil requerimiento registrados y su tasa de resolución la cifra que marca la efectividad del trabajo judicial ronda el trece por ciento muy por debajo de la media nacional que casi llega al treinta la naturaleza política y geográfica de Madrid capital de Estado y la comunidad autónoma con mayor desarrollo económico en dos razones principales para explicar esa cifra récord de demandas por el abuso en las condiciones de las hipotecas dos razones que deberían haber tenido en cuenta las tres instituciones que coordinan la actividad judicial el Ministerio de Justicia la Comunidad de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial para el próximo miércoles estaba prevista una reunión a tres bandas para analizar esta realidad pero el cambio de Gobierno ha obligado a suspender la sobre la mesa la idea de la Puerta del Sol de que hay que reforzar el juzgado ciento uno bis de la capital de España nueve

Voz 1434 26:03 hacíamos al principio tercera jornada de paros parciales en el Metro los sindicatos protestan por la gestión que la Comunidad está haciendo tras conocerse la presencia de amianto en algunas piezas del suburbano tercera jornada de nuevo con mucho seguimiento Simón los convocantes pero con pocas consecuencias Javier Cabo

Voz 10 26:19 el seguimiento por parte de los maquinistas de metro ha sido total esta mañana según sus sindicato mientras que la empresa lo estima en un catorce por ciento desde hace una hora los paros han vuelto al suburbano y los servicios mínimos del cincuenta y cinco por ciento están programados hasta las nueve y media de esta noche hemos podido hablar con algunos usuarios Kenny conocían la huelga ni sus motivos Juste dan atado hoy los paros

Voz 1 26:42 ha dado hoy la huelga de Metro

Voz 17 26:45 ahora no ahora no y otros días si se saben como siete ocho minutos diez mil nuestras en llegan conoces cuáles son las reivindicaciones que plantea el los maquinistas en la verdad es que no

Voz 1434 26:56 no es que no sé lo que pide sinceramente no estoy

Voz 17 26:58 no puede estar el tema que yo no conocía ayer me enteré aquí nada

Voz 10 27:04 que cojan a trabajar Juan Ortiz portavoz del sindicato de maquinistas de metro acusa a la empresa de hacer distinciones entre los viajeros del centro de la capital y los de la periferia

Voz 20 27:13 el metro entre viajeros de primera de segunda B entonces en la verdad que hay viajeros que están esperando negará veinte veinticinco minutos en la línea C entregadas por eso esperan cuatro cinco minutos

Voz 10 27:26 los paros volverán el próximo viernes acompañados de una concentración de los trabajadores frente a la Asamblea

Voz 0089 27:32 la de Madrid gracias Javier y un apunte más esta mañana

Voz 1434 27:34 en Asia celebrado la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid dice la oposición que han aumentado las quejas el Consistorio dice que sí pero porque ha aumentado también la participación hay un seis por ciento más de reclamaciones diecisiete por ciento más de sugerencias y también un dieciséis por ciento más de felicitaciones en el top de las quejas las relacionadas con la recogida de basuras pero caen por primera vez en unos años las de limpieza la urbana antes siempre en el primer puesto ahora han bajado al tercero

Voz 13 28:07 vuelve Noches del Botánico disfruta de Elvis Costello Kraftwerk Simple Minds a Phoenix descubre Angus han Julie Ashton Corinne Bailey Rae y Gary Clark júnior ocho Ortiz más de treinta ristras del veintiuno de junio al veintinueve de julio en Madrid disfruta de la mejor música en la naturaleza información y entradas en Noches del Botánico punto com sabes por catorce de Fazio

Voz 21 28:34 siempre te trae ofertones vuelve Súper catorce le honra más con catorce súper ofertas sólo Fiat día como los huevos pegatinas cumbres de jaulas Léger de salir con uno con motivo de euros cualquier volumen de sólo nueve con cincuenta euros el siglo sólo el treinta y uno de mayo al vuelo de junio ahorra más

Voz 1 28:55 catorce los deportes

Voz 1275 29:01 Andoni De la Torre buenas tardes buenas tardes el arma de ellas finalista de la Liga Endesa tras ganar el tercer partido Herbalife Gran Canaria noventa y dos noventa y nueve Felipe Reyes

Voz 1673 29:08 que se convirtió en el jugador con más partidos en la historia de la ACB con setecientos cincuenta y siete encuentros contento por la marca el equipo

Voz 23 29:15 feliz por conseguir este récord e la verdad es que es una cifra muy bonita setecientos cincuenta Ejecutivo cumplida o de la final intentar pues a lo mejor posible para que los para conseguir otro título para el Real Madrid porque suena merece y porque también nosotros nos lo merecemos pretemporada donde hemos hecho

Voz 1673 29:33 en fútbol el Crystal Palace oficial la contratación por tres temporadas del ya ex portero el Getafe Vicente Guaita además en Movistar Inter tras ganar cuatro dos al Barcelona en la prórroga se llevó el primer punto de la final de Liga de fútbol sala segundo partido mañana la una y cuarto en el Pabellón Jorge Garbajosa

Voz 1434 29:48 gracias Andoni Nos vamos tenemos dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital que disfruten del fin de semana Areso

Voz 1018 30:00 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias el catorce José Antonio Marcos desde este mismo fin de semana al presidente del Gobierno Pedro Sánchez se propone mantener conversaciones con los presidentes autonómicos con todos incluido Quim Torra dicho otra portavoz Isabel Celaá en su primera rueda de prensa su estreno en la cita semanal con los periodistas que cubren la información del Gobierno que no es fácil según han dicho sus antecesores idea ya lo sé

Voz 3 30:39 espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo tengan ustedes mucha diligencia porque es el primer día y ustedes claro son unos expertos de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me pondría en Lasarte espero que no sea ese el caso los integrantes luego

Voz 1018 31:02 no ha solicitado hoy a comparecer en el Congreso para explicar su objetivo según agenda que estará amortizada marcado ha dicho la portavoz por el diálogo y la búsqueda de consenso pero con una advertencia

Voz 3 31:11 no hemos venido al Gobierno a aprender te hemos venido ya sabiendo cada uno de las competencias que iba que le tocaba gestionar y eso ha hecho que en nuestro primer Consejo de Gobierno además de concentrar muchísima

Voz 1 31:28 la reunión de hoy la primera de

Voz 1018 31:31 deja los primeros nombramientos los secretarios de Estado vuelve Soledad Murillo a igualdad donde ya estuvo en el primer Gobierno de Zapatero o Ángel Olivares nuevo secretario de Estado de Defensa que fue director Hall de la policía cuando la actual ministra estaba en el interior la rueda de prensa sigue en marcha en este momento e ir tomando el pulso

Voz 3 31:47 España aquí te eso será una cuestión exclusiva como siempre ha sido es decir la elección del tiempo para el presidente del Gobierno con respecto a lo que usted me dice de levantar en el veto Nos ha parecido que ésta era una medida de normalización lo que no significa en absoluto que el Gobierno de España no vaya a estar informado en relación a las eventuales e partidas que pudieran eh

Voz 1018 32:21 las bueno pues enseguida Sonia Sánchez renovará más detalles sobre lo que está pasando ahora mismo en esa rueda en Moncloa antes con Adela Martínez Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes con su dibujo con el primer compromiso del Gobierno que tiene ya fecha más o menos fija Antoni sí

Voz 0824 32:35 la ministra de Trabajo confirmado en la SER que se eliminarán los elementos más dañinos de la red

Voz 1018 32:39 forma laboral lo antes posible Magdalena Valerio

Voz 2 32:42 pero en los aspectos fundamentales y que consideramos más negativos pues nos tenemos que sentar inmediatamente ponernos manos a la obra implantar tantear una reforma inmediatamente es ya

Voz 0824 32:55 Ronda de contactos el presidente catalán ha comenzado a hablar con los distintos grupos parlamentarios no acude Inés Arrimadas en protesta por una pancarta a favor de los ex dirigentes presos independentistas colgada en la sede de la Generalitat ti te refieres hacernos pasar por el aro pues evidentemente es el señor Torra quiere hablar con nosotros estoy convencida que hará algún cambio que hará algún gesto de momento pues intente no lo ha hecho Torra escrito Arrimadas diciéndole que está dispuesto a dialogar pero insiste en pedir que respete la presencia de la pancarta pide disculpas el rector de la Universidad de Extremadura ha pedido perdón después de que se haya decidido repetir la prueba de acceso por las filtraciones de algunos exámenes los estudiantes han protestado hoy en el campus de Badajoz

Voz 0911 33:31 está muy minado y no creemos que sea justo tampoco repetirlo a examen

Voz 17 33:34 que venga el rector y lo diga a la cara a toda esta gente que se estudien y que tienen que repetir el examen de justo

Voz 0824 33:39 por prevaricación y malversación la Fiscalía Anticorrupción pide que se procese por esos delitos al ex presidente valenciano Francisco Camps por la organización de los grandes premios de la Fórmula uno pide sin embargo que se sobresee el caso para el resto de los investigadores otro delito los servicios jurídicos de la empresa municipal Aguas de Cádiz consideran que un concejal del PP Ignacio Roma ni pudo cometer prevaricación malversación fraude y falsificación por pagar cuarenta y dos mil euros sin justificación al que era el director de su tesis doctoral mínimo un año Tribunal Supremo establece que sólo se puede expulsar a inmigrantes condenados por delitos cuya pena mínima supere el año de cárcel independientemente del tipo de delito que hayan cometido en varios heridos un autobús que cubría la línea Madrid vuelvas a estrellado contra un camión en Madridejos en la provincia de Toledo y diez personas heridas dos de ellas de gravedad Antonio Contreras alcalde de ese municipio en declaraciones a la SER

Voz 24 34:25 averiados el derecho la hipótesis que se baraja es que el autobús no no ha podido hacer la maniobra cara es para evitarlo el volcado del autobús sino que ha generado para siempre

Voz 0824 34:36 aislado hoy comienza la cumbre del G7 en Canadá y Donald Trump ha anunciado que se marchará antes de que acabe para preparar su encuentro con Quiñón el presidente francés avisa de que no les importará firmar un documento sin Estados Unidos semana Macron Clotet

Voz 0978 34:49 puede ser que el presidente estadounidense The igual estar aislado hoy pero los otros también nos da igual ser seis si fuera necesario eso sería malo para Estados Unidos para su imán

Voz 13 34:59 en el yo creo que el presidente Trump lo sabe

Voz 1 35:05 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 25 35:10 José Antonio el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de la formación Podemos en alianza con Izquierda Unida las mareas y todo lo demás ya se oyen los claros clarines de sus advertencias al amigo Pedro Sánchez señalando que en veinticuatro horas ha olvidado quién le hizo presidente afean doble haber nombrado ministros al gusto de Ciudadanos y el PP rechazando entrar en cargos de segundo nivel apuntando que con ochenta y cuatro diputados es el gobierno más débil de Europa de la historia de España y augurando una difícil travesía cuánto falta para que se erija en la más dura oposición a

Voz 1 35:52 estos días de la red de Opel Pío ofrece en este espacio

Voz 1018 35:57 el titular del deporte primer entrenamiento en Rusia Antonio

Voz 1673 36:00 si la selección se va citar hoy a las seis de la tarde ya en Krasnodar ciudad en la que está concentrada mañana juega frente a Túnez el último amistoso antes del torneo

Voz 26 36:08 si estás yo falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 27 36:18 celebra la llegada de la selección Opel lleva ante el tuyo desde ocho mil ochocientos euros aprovecha ahora los días de la red descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel financiando con Opel Finances el Vicenç a través de Banco Cetelem SAU esta fin de mes

Voz 0978 36:31 consulta condiciones en Opel punto Es nipón

Voz 1018 36:33 delante otro fin de semana de lluvias Jordi Carbó

Voz 0978 36:36 al final de la tarde la lluvias irá cayendo a ratos en forma de chubascos intensos en gran parte del interior de Galicia este de Asturias también provincias como Palencia León Salamanca y Zamora norte de Extremadura en la Comunidad de Madrid Pili gran parte de Castilla La Mancha chubascos en muchos casos poco significativos dejaran poca agua muchas pausas yo algunos ratos de sol más frecuente la presencia del sol en el Mediterráneo y el sur donde además hará calor en fin de semana se mantendrá el tiempo cambiante más nubes durante las tardes con chubascos y tormentas especial

Voz 17 37:06 mente en el interior peninsular

Voz 1 37:09 hora catorce Cadena Ser

Voz 13 37:15 ahora está junio Thyssen en uno treinta por ciento calzado pijamas y ropa

Voz 1018 37:22 este hombre mujer infantil bebé de

Voz 13 37:25 cuento en próximas compras

Voz 28 37:29 mi querida amiga me comenta centro carta que a escritor favorito le nombrado ministro de Cultura tiene estas que te has quedado tan perpleja casas de si te parece bien MoMA que está tu amiga Lena para atenderles reloj Felipe González lo nombró ministro de Cultura vamos superviviente del campo de concentración de Buchenwald Pedro Sánchez ha hecho lo propio eligiendo para cultura Un superviviente de programas de televisión de Ana Rosa recuerda Lampedusa Mi querida amiga todo tiene que cambiar para que nada cambie no haberte sacado de tu perplejidad ya sabes que tienes a tu entera disposición hasta siempre

Voz 13 38:08 a vivir que son dos días sábado Sidonie

Voz 1179 38:11 no es de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 29 38:15 con los nuevos precios disfrutó en es de de Travel Brand B donde más te apetezca de al Caribe con tus amigas le de crucero con tu pareja o vean nuestras costas con quien tu quieras ve a cualquier destino pero ve con los mejores Dios viaja en julio y agosto e incluso reserva antes del treinta de julio en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en una de nuestras setecientos tiendas o en vez de Travel Bram punto com lleva hasta trescientos euros para sus próximas vacaciones de Travel and soul

Voz 30 38:44 apenas se Moura catorce José Antonio Marcos foto con retro

Voz 1018 38:50 la culpa de la lluvia en la cabina toda de Moncloa y primera Reunión del Gobierno del Consejo de ministras y ministros según el término que ayer acudió la vicepresidenta Carmen Calvo que ya figura como tal en la página web del Palacio de la Moncloa además del estreno de Isabel Celaá como portavoz que ayer esto lo ha estaba en directo con nosotros no menos aquí a esta hora ir reconocía que su antecesor Méndez de Vigo al igual que otros antiguos portavoces le había advertido eso de que los viernes les temblaban las piernas a Moncloa zonas anchas Sonia buenas tardes

Voz 1916 39:15 qué tal buenas tardes no se nota y mucho no que es un día de estreno

Voz 1018 39:18 periodistas que otro viernes digamos de trámites

Voz 1916 39:20 solamente lleno total en la sala de prensa de La Moncloa para ver este estreno ya hemos estado en unos cuantos estrenos hay que decir

Voz 13 39:26 José Antonio que Isabel Cela una mujer muy

Voz 1916 39:29 Ari mentada está haciendo un despliegue de seguridad absoluta algo que ocurrió también te acordarás seguro en el estreno de Soraya Sáez de Santamaría hace unos cuantos años con otro estilo pero también con mucha seguridad todo han sido de parte de ella buenas palabras para sus compañeros

Voz 1018 39:42 la de Teresa comenzó a las dos de la tarde

Voz 3 39:45 pido que hay un equipo que no hay compartimentos estancos que hay un equipo al servicio de España con su presidente a la cabeza es verdaderamente alentador que hayamos podido tener una primera sesión de trabajo en el que nos hemos entendido en el que nos hemos puesto muchos deberes

Voz 1916 40:09 el queríamos escucharéis esas primeras palabras de Isabel Celaá que ha subrayado que el Gobierno de Sánchez quiere establecer también en España un nuevo ambiente dice que saben que en algunos todavía queda irá pero que quieren pasar pantalla

Voz 1018 40:20 quería contar de Sonia eh la portavoz del Gobierno y ministra de Educación no ha concretado ningún calendario preciso sobre las reformas políticas esbozadas por el Gobierno quizá lo más definitorio de lo que ha ocurrido hasta ahora es el anuncio de que el presidente quiere hablar con todos los presidentes autonómicos y en ese todos incluye también al catalán no

Voz 1916 40:37 sí sí ha hablado en términos genéricos de mejorar la política social no ha hablado de subir impuestos ha dicho hoy no se ha abordado ese tema en el Consejo de Ministros ha hecho un mensaje a la educación concertada

Voz 1434 40:47 preguntas de un periodista no hay que temer nada

Voz 1916 40:50 ha dicho Isabel Cela Pedro Sánchez como dice se va a reunir además con todos los presidentes autonómicos con todos incluido también Torra el primer asunto concreto que sí que ha avanzado es que acaba de anunciar la portavoz del Gobierno que levanta la supervisión de las cuentas catalanas dice Isabel Cela que confía en que la cosa irá bien el objetivo general es normalizar la situación

Voz 3 41:09 venimos a normalizar a normalizar por tanto Constitución en mano diálogo con la otra trataremos de avanzar

Voz 1916 41:20 pues eso venimos a normalizar decía Isabel Celaá dice que el Gobierno confía en Catalunya cree que va a estar informado de lo que esté pasando allí ida un margen de confianza digamos al Gobierno de Torra para que actúe acorde a la ley también ha subrayado que el Gobierno de España quiere abordar este problema de Catalunya de manera transversal es decir desde todos los ministerial

Voz 1018 41:40 alguna cosa más Sonia el de hoy es el primer Consejo de Ministros nombramientos alguna sorpresa

Voz 1916 41:45 bueno veremos luego la referencia para apreciar cuanto sin nombramientos hacen hoy hay más de los que han anunciado ahora mismo en la rueda de prensa pero bueno de momento los previstos el jefe de Gabinete del Presidente Iván Redondo secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver o Soledad Murillo como secretaria de Estado de Igualdad también María Jesús Montero ministra de Hacienda ha nombrado a dos mujeres de su máxima confianza como secretarias de Estado dos personas que trabajan con ella en la Junta de Andalucía que han estado trabajando allí con el objetivo nos cuentan de tener capacidad de trabajo de manera inmediata y además como contábamos a las dos de la tarde Ángel Olivares que es ex alcalde de Burgos director general de la policía halló por los noventa será el nuevo secretario de

Voz 1018 42:23 defensa de la rueda de prensa siga en marcha gracias una hemos eso comunicar contigo si hay alguna novedad aprovechando este primer Consejo el presidente ha remitido una carta personal a todas las ministras y ministros en la que recuerda a los compromisos sociales y políticos de su Gobierno e incide en la igualdad y la lucha contra la injusticia social como señas de identidad del nuevo Gobierno junto al diálogo Il afable y la búsqueda de consenso sí que conocieron los acuerdos del Consejo de hoy hay digamos la falta de precisiones en las respuestas de la ministra portavoz hemos ha María dolorido Juana Mariola que tan buenas tardes bueno recordar digamos compromisos fundamentales del nuevo Gobierno algunos además concretados aquí en la SER pone en las últimas horas con los testimonios de responsables del equipo ministerial por ejemplo sobre reforma laboral

Voz 0259 43:02 pues recuperar la negociación colectiva para proteger los derechos de los trabajadores luchar contra la precariedad laboral con contratos más estables perseguir el fraude de los trabajos a tiempo parcial son aspectos de la reforma laboral que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio va a empezar a negociar inmediatamente con sindicatos y patronal antes del verano lo avanzó esta mañana en Hoy por hoy

Voz 2 43:23 en materia de reforma laboral hay que por Romero en los aspectos fundamentales y que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativo al mercado de trabajo pues nos tenemos que centrar inmediatamente ponernos manos a la obra importante una reforma inmediatamente es via

Voz 0259 43:41 IU logrará esa mayoría el PSOE para tumbar esos aspectos tan agresivos de momento sólo podemos dar un dato objetivo el PDeCAT uno de sus apoyos para llegar a Moncloa votó a favor de la reforma laboral del PP

Voz 1018 43:52 a ver Mariola cesiones o es que las pensiones

Voz 0259 43:55 actualicen con el IPC esta medida la propuso ya hace meses Pedro Sánchez en los presupuestos del PP de dos mil dieciocho ya está garantizada después de las protestas de los pensionistas que estuvieron muy activos por ejemplo en el País Vasco y la exigencia del PNV bueno ahora de lo que se trata lo que presenten lo que se pretende es que se establezca por ley esa actualización de las pensiones conforme al IPC

Voz 1018 44:19 Sanidad dentro de agendas racial ocupa

Voz 0259 44:22 es un lugar muy importante recuperar la sanidad universal la ministra Carmen Montón te lo decía ayer a esta misma hora

Voz 0385 44:29 en dos mil doce del gobierno anterior hizo un decreto el dieciséis barra dos mil doce que hablaba de exclusión sanitaria Hay que dejaba sin asistencia sanitaria a personas en situación irreal

Voz 1434 44:40 volar

Voz 0385 44:41 así que esa situación habrá que solucionarla cuanto antes desde luego también hay otras agendas pendientes también en el ámbito de la dependencia también en el ámbito de garantizar el acceso a los tratamientos a las personas más

Voz 0259 44:55 no hablamos Mariola de Educación pues lo primero que hay que aclarar es que aunque el PSOE en el Govern

Voz 1434 45:00 pero en septiembre seguiremos con la Lomce

Voz 0259 45:02 sobre el pacto educativo pues hay que recordar que fueron los socialistas los que provocaron la ruptura de los primeros en levantarse de la negociación la administra hay portavoz acaba de decir que a ver cómo reconduce esa situación y cómo puede recuperar el diálogo pero la medida más inmediata que deberá aprobar Isabel Cela es el decreto de becas en las próximas semanas veremos si cambia el sistema para que las becas sea un derecho es lo que te dijo también aquí ayer en Hora catorce

Voz 31 45:29 no el eso que nos que se traduzca en que realmente el tenga aparezca sin perjuicio de lo que otras circunstancias el que reúne los requisitos eh fui a tener esa beca efectivamente nosotros tenemos un compromiso es trabajar con los presupuestos que se aprobaron en las Cortes Generales

Voz 1018 45:49 el Observatorio que realiza la empresa mayor para la Cadena SER refleja que más de la mitad de los encuestados apuesta por agotar los dos años que quedan de legislatura para poder desarrollar este programa de reformas del Gobierno más del cuarenta por ciento de las personas que han participado en la encuesta considera que el equipo de Pedro Sánchez la mejor que el de Rajoy Carlos Cala

Voz 1916 46:05 la moción de censura fue positiva para la mitad de los encuestados y negativa para un treinta y uno por ciento de la otra mitad cerca de un cuarenta y tres por ciento confía más en Pedro Sánchez que Mariano Rajoy bien

Voz 0978 46:15 que un veinticuatro por ciento cree que todo seguirá igual