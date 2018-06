Hora 14 (12/06/2018)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias salvo sorpresa que no esperan y el propio juez que instruyó el caso Urdangarin entrará de inmediato en la cárcel

en la Cadena SER Hora catorce con José Antonio Marcos muy buenas tardes el Supremo le condena a cinco años seis meses de prisión lo que supone una rebaja de cinco meses sobre la pena que le impuso la Audiencia de Palma por el caso Noos pero eso no debe impedir que entre en la cárcel aunque presente recurso porque el Constitucional sólo suele paralizar las condenas que no superan los cinco años la sentencia del alto tribunal considera demostrado que el marido de la infanta Cristina se valió precisamente del privilegio de su posición institucional dada su proximidad a la jefatura del Estado vamos a Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 00:59 su matrimonio con la hija del Rey son trampolín dicen los jueces para que Jaume Matas y otros cargos públicos Le abriesen las puertas de las arcas públicas Baleares otorgando de patrocinios y dinero público dice orillar los procedimientos legales de contratación la condena de Urdangarin queda reducida a cinco años y diez meses de cárcel les retiran un delito de falsedad pero eso no evitará como dices su entrada en prisión salvo una improbable es decisión del Tribunal Constitucional la condena de su socio Diego Torres queda también reducida a menos de seis años también tendrá que ingresar la del ex presidente balear Jaume Matas se queda en tres años y ocho meses en el caso de Cristina de Borbón los jueces siguen considerando que se benefició económicamente de la actividad corrupta de su marido pero no de su fraude hacienda rebaja su sanción económica como partícipe a título lucrativo hasta los ciento treinta y seis mil euros

Voz 1018 01:38 será la Audiencia de Palma la encargada de hacer efectiva la sentencia del Supremo y la Audiencia citado ya para mañana mismo a Urdangarin y el resto de condenado Lucía Bórquez

Voz 1315 01:47 sí la Sección Primera de la Audiencia Provincial la citada Iñaki Urdangarin Diego Torres si Jaume Matas para que comparezcan ante el Tribunal mañana entre las nueve de la mañana y las dos del mediodía para entregarles el mandamiento de prisión la entrega se suele hacer directamente a los afectados que de forma paralela pueden pedir la suspensión de la ejecución de la pena

Voz 1018 02:06 ser el juez que instruyó en Mallorca el caso Nóos José Castro ha dicho que esta sentencia como todas gustará más a unos a otros pero en todo caso con la ley en la mano al ex duque de Palma sólo le cabe ingresar en la cárcel en cuestión

Voz 1104 02:18 días con el Código Penal

Voz 3 02:20 es más su función que este señor en prisión porque nadie al disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas se citan para hacer la suspensión de estas sentencias no tiene cabida

Voz 1444 02:39 la Casa del Rey ha expresado de nuevo su absoluto respeto

Voz 1018 02:42 a la independencia del Poder Judicial Mariemma

Voz 1444 02:45 la Macanita Sarzuela con Felipe VI al es siempre la misma frase respeto absoluto los colaboradores del Rey la han soltado al notificarse la sentencia cuando el Rey estaba precisamente en un acto castrense con decorando a militares de conducta intachable fue la conducta poco ejemplar de Urdangarin según acuñó zarzuela la que ha llevado a la Casa Real al mayor desgaste institucional porque nunca antes una persona tan vinculada a ellos está a un paso de entrar en prisión

a partir de las doce y media buscaremos las primeras reacciones políticas a esta sentencia en el Congreso los portavoces de los distintos grupos tengan interpretado la decisión del Gobierno de acoger a nuestro país por razones humanitarias a las seiscientas veintinueve personas que viajan en el buque Aquarius Rafael Hernando Adriana Lastra Albert Rivera PP PSOE Ciudadanos

Voz 4 03:26 no se puede dar satisfacción a los gobiernos de extrema derecha que plantean políticas como la que plantea el Gobierno enseño Salvini eso para apuntarse un tanto eso me parece que es un error

Voz 5 03:35 España es una sociedad solidaria que lo que ha hecho el Partido Socialista en este caso el presidente del Gobierno es dar respuesta a una urgencia humanitaria cumpliendo así con los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país

Voz 1104 03:49 consideramos razonable y lógico que alguien intente salvar una vida pero también consideramos necesario hacer política y no improvisar la política insisto se hace en Bruselas a bordo de

Voz 1018 03:59 el Aquarius tripulación a inmigrantes están a la espera de que lleguen a la zona los dos buques italianos que ayudarán en la distribución de las personas rescatadas para garantizar la seguridad durante el traslado hasta Valencia unas setecientas millas si lo prefieren mil trescientos kilómetros a través del Mediterráneo Ésta es la voz del coordinador de Médicos Sin Fronteras que viaja Tallin ergo

Voz 0175 04:16 sólo yo ha hecho imágenes

Voz 0882 04:19 noche hemos estado discutiendo con las autoridades italianas y hemos entendido sus intenciones el actual es transferir a quinientas personas el Aquarius a dos barcos italianos y esto quiere decir que los otros ciento veintinueve restantes se quedan a bordo del Aquarius todos juntos Nos iremos hacia Valencia donde el total de las seiscientas veintinueve personas serán desembarcados

Voz 1018 04:41 la ministra de Justicia Dolores Delgado ha apuntado esta mañana aquí en la SER que la actitud del Gobierno italiano puede contravenir los convenios internacionales derivar incluso en responsabilidades penales

Voz 0506 04:50 hay una parte que es esencial que es el derecho humanitario que son esos convenios y tratados con esa perspectiva histórica quizá sí puede suceder acaben existiendo responsabilidades penales internacionales

dos mil diez mil ochocientos tres mil euros no son sólo cifras es la imagen y el sonido de este martes doce de junio

Voz 1018 05:14 con Donald Trump y Kim Jong-Un aparentemente encantados de su reunión en Singapur que puede sentar las bases para el nuevo clima entre Estados Unidos y Corea del Norte

Voz 7 05:23 no hay derecho a este PNV Khimki yo acabamos de firmar un acuerdo conjunto en el que se reafirma en su compromiso inquebrantable de desnuclearización completamente la península de Corea oye hemos tenido un encuentro histórico y hemos decidido dejar él

Voz 0055 05:41 casado algunas el mundo verá nunca

Voz 7 05:43 muy importante

Voz 0325 05:46 además primera reunión del Pacto de Toledo con el nuevo Gobierno la izquierda mantiene que el IPC debe ser el factor de revalorización de las pensiones mientras que la derecha dice que deben tenerse en cuenta otros aspectos como la marcha de la economía del Govern catalán ha paralizado la líquida

Voz 1444 05:58 hace de Deep loca del organismo diplomático impulsado por la Generalitat cerrado durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco La consellera de Presidencia el asegura que el proceso no finalizó las estructuras siguen aquí

Voz 0325 06:09 la policía ha registrado la Conselleria de Economía de Cataluña y una empresa del grupo Mediapro con dos altos cargos de Estadística economía detenidos La operación ordenada por el juez que investiga el uno de octubre busca saber si el censo se utilizó ilegal dos y seis

buenas tardes mientras la alcaldesa de la capital le llena de orgullo la actitud adoptada por el Gobierno central hacia los refugiados la Comunidad advierte de que la política migratoria hay que tomársela en serio dos puntos de vista Manuela Carmena Pedro Rollán

Voz 10 07:01 muchísima alegría de pensar el que el gran cambio que hemos observado en el Gobierno de España de pronto saber qué que estamos dispuestos a acogerlos como gobierno pues

Voz 1444 07:12 llena de orgullo no creo que sea éste el medio

Voz 11 07:15 pero de la generosidad Olmeda de hielo de la solidaridad creo realmente que en la próxima cumbre europea todos y cada uno de los países miembros se tienen que tomar francamente muy en serio esta situación

Voz 1434 07:26 el Gobierno regional asegura en cualquier caso que está preparado para acoger a las familias que haga falta pero no da cifras esperará al reparto que se haga desde el Ministerio la capital dice que puede acoger a unas cien personas veinte familias en los veinte pisos que ya ofreció al Gobierno central en dos mil dieciséis pero que no se han utilizado en todo este tiempo hablamos de los que van a venir pero hablaremos también en unos minutos de algunos de los que ya están aquí en la capital unos cincuenta refugiados a los que el Gobierno central les ha negado ayudas Ike están malviviendo en albergues Patricia Fernández abogada de la Coordinadora de Barrios

Voz 1291 08:01 se trata de un dormitorio compartido con otras cien personas étnicamente cuentan con un bocadillo para cenar y otro para desayunar el resto del día lo pasan vagando por las calles de la ciudad esto agrava todavía más las dice

Voz 1434 08:14 cool cada uno que arrastran desde que huyeron de su país

Voz 9 08:16 sí

Voz 12 08:24 no sé como jefe de personal del Ayuntamiento de Valdemoro que después ha sido

Voz 1434 08:30 pues a mí me dice cuando Ignacio Palacios contestaba así al juez del caso Púnica en el año dos mil catorce según el magistrado Palacios fue el testaferro de Francisco Granados hoy en la SER les estamos contando que ese mismo Palacios es desde este curso profesor en un instituto público de Madrid entre otras asignaturas da la de innovación emprendedora hay más noticias en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1789 08:55 la concentración de los afectados por los recortes en la renta mínima de inserción denuncian que la Consejería de políticas sociales Starr interpretando la ley suspendiendo denegando esta renta de forma arbitraria la consejera lo niega y asegura que la Comunidad sólo cumple la ley

Voz 1915 09:08 la Federación de personas con discapacidad de Madrid ha denunciado a Renfe ante la Fiscalía por discriminar a este colectivo la organización solicita el Ministerio Público que abra diligencias por vulnerar sus derechos fundamentales

Voz 1789 09:18 un ochenta por ciento de los alumnos de secundaria la Comunidad ha dejado de ir a clase esta semana a pesar de que no terminado el curso lo denuncia la FAPA Giner de los Ríos con el nuevo calendario escolar que adelanta a los exámenes de septiembre junio dos estudiantes que han aprobado no van a clase porque no tienen obligación

Voz 1915 09:32 los centros escolares de la Comunidad necesitan más de setecientos profesores de apoyo según Comisiones Obreras el sindicato denuncia que la Consejería no está cumpliendo el acuerdo sector sectorial firmado en enero que contemplaba entre otras medidas un aumento de la plantilla en las etapas de Infantil y Primaria

Voz 1789 09:45 y en deportes el Atlético de Madrid pendiente de Griezmann el francés ofrece una rueda de prensa a las dos y media en la que se espera que aclare si continúa en el club observar el Barça la temporada que viene

vamos ahora la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 10:08 buenas tardes de momento normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras madrileñas no encontramos incidencias importantes a destacar ni en la red principal ni en la Secundaria tan sólo tenga hambre Caución en la que pueden encontrar mayor intensidad circulatoria en el acceso a la M treinta de entrada a la capital en los resto de vías

Voz 0882 10:26 como decía

Baleares veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo que nos trae como siempre Jordi Carbó

Voz 0978 10:33 el tiempo soleado de la mañana dará lugar a una tarde con más nubes igualmente ratos de sol pero ratos estas nubes darán lugar algunos chubascos que lo esperamos que dejen mucha agua tampoco lloverá durante mucho rato sigue en puntos de montaña de la comunidad estas nubes serán más activas

Voz 1444 10:47 chubascos más intensos y persistentes

Voz 0978 10:50 temperaturas más altas han subido un poco las mínimas las máximas se acercarán a los veinticinco grados en la mayor parte de la comunidad en los próximos días ya no esperamos que llueva seguir haciendo fresco durante las noches al empezar las mañanas durante las tardes cada vez más calor especialmente el fin de semana

Voz 1434 11:48 Madrid capital como otras muchas ciudades españolas las ha ofrecido hoy al Gobierno central para acoger a parte de las familias que viajan en el Aquarius el Ayuntamiento dice que está preparado para acoger a unos veinte Un total de cien personas en los veinte pisos que ya ofreció para el mismo fin en dos mil dieciséis aunque nunca el Gobierno central entonces en manos del Partido Popular los ha usado la alcaldesa Manuela Carmena confía ahora en que el cambio de Gobierno en España permita por fin el uso de esos pisos para la acogida de refugiados Felipe Serrano buenas tardes

Voz 0622 12:18 qué tal buenas tardes con muchísima alegría y orgullo de esta forma recibido Manuela Carmena el cambio experimentado en el Gobierno de España con respecto a la política de refugiados tras la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa a primera hora de la mañana a través de Twitter la alcaldesa anunciaba su ofrecimiento para que la capital pueda acoger en pisos municipales a veinte familias hasta cien personas que se encuentran ahora abordo del buque Aquarius si se acepta ese ofrecimiento podrán alojarse en los veinte pisos que el Ayuntamiento puso a disposición del Gobierno central en dos mil dieciséis para la acogida de refugiados desde entonces esas viviendas han permanecido vacía es tal y como ha explicado la propia a Carmena durante una comparecencia informativa en el Palacio de Cibeles

Voz 1410 13:01 nosotros cuando ahora ofrecemos pues las cien estancias para cien personas

Voz 1444 13:07 los que pueden estar en ese barco forma parte

Voz 1410 13:10 de todo un conjunto de viviendas que nuestros ya en el dieciséis pusimos a disposición de la Comisión de apoyo al refugiado en el ministerio lo que pasa es que nos consta que las tenían porque nosotros las pusimos es su disposición pero estaba sin utilizar entonces por eso ahora recalcamos que Madrid tiene cien plazas para familias que pueden significar en torno a veinte familias las que se pueden acoger

Voz 0622 13:35 el Ayuntamiento además desde que Carmena exalcaldesa ha atendido a más de cuatro mil refugiados que han pernoctado de forma temporal en instalaciones municipales lo han hecho en centros de acogida o albergues como por ejemplo el de Mejía Le que Erika para personas solas y familias por allí pasaron dos mil ciento cuarenta migrantes en dos mil dieciséis mil ochocientos treinta en dos mil diecisiete y otros doscientos catorce en lo que llevamos de año

Voz 1410 14:00 os puedo dar una cifra más o menos de cuál ha sido todos los refugiados que el Ayuntamiento a su costa porque no hemos tenido presupuesto ninguno para poder llevar a cabo nuestra tarea que hemos podido atender y hemos atendido en torno a unas cuatro mil personas cuatro mil refugiados no estamos además ahora especialmente interesados en que la iniciativa que se ha tomado por parte de Abel Caballero como presidente de la FEMP fructifique y que podamos hacerlo todos los ayuntamientos de una manera ordenada

Voz 0622 14:29 los nuevos centros abiertos desde el uno de abril han pernoctado trescientas treinta y cuatro personas ciento noventa y cuatro en el centro de emergencia para extranjeros solicitantes de asilo de Vallecas y otras ciento cuarenta en el centro de acogida Pinar de San José el gobierno municipal tuvo que acondicionar esos dos nuevos centros para extranjeros en situación de emergencia que estaban a la espera de que el Ministerio del Interior les diese cita para considerarlos asilados Carmena también ha aprovechado para lamentar el desorden y la falta de liderazgo que hubo por parte del Gobierno del Partido Popular en materia de asilo y que la llevó a pedir una reunión con el ex ministro del Interior José Ignacio Zoido

Voz 1434 15:08 Manuel Gobierno regional ha sido bastante menos efusivo que el de la capital no da cifras aunque tampoco niega su ayuda el vicepresidente Pedro Rollán asegura dado esta mañana tras el Consejo de Gobierno que están preparados para atender al número de familias que decida el Gobierno central aunque desliza la crítica al advertir de que no se trata de qué país acoge a más personas es un asunto muy serio dice

Voz 11 15:29 tiene que ser el propio Estado el que determine el número de hombres mujeres y niños que se van a asignar a cada una de las respectivas comunidades autónomas ahora bien no creo que sea éste el medallero de la generosidad Olmeda de hielo de la solidaridad creo realmente que en la proa xima cumbre europea todos y cada uno de los países miembros se tienen que tomar francamente muy en serio esta situación porque es un reto no solamente de la Comunidad de Madrid no solamente del Gobierno de España sino de toda la zona la de toda la zona europea

Voz 1434 16:00 bueno de momento de España ha dado el paso que no daban ningún otro país en este caso concreto del Aquarius aunque todavía pasarán días hasta que los migrantes lleguen a la costa valenciana después a la hora de la verdad y la experiencia no es precisamente

Voz 1789 16:13 positiva las Associació

Voz 1434 16:15 es que trabajan con los refugiados que actualmente viven aquí en Madrid ciudad advierten de que medio centenar de ellos están en muy malas condiciones viviendo en albergues porque el Estado les niega las allí

Voz 1444 16:27 dudas que les corresponden Teresa Rubio son refugiados que llegaron a Madrid que aquí solicitaron el asilo pero que antes de que se lo concedieran viajaron a otro país de la Unión Europea donde está más sus familias en aplicación del Tratado de Dublín que considera que sólo puedes pedir asilo en un país de la Unión estas personas fueron devueltas a España que en teoría debería haberlas incluido en los pros más de acogida para refugiados para que tuvieran derecho a ayudas estatales esto no ha ocurrido según la Coordinadora de Barrios porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social entiende que rechazaron estos programas desde el momento que se fueron de España el Ayuntamiento les está cogiendo en un albergue que no es la situación más idónea según Patricia Fernández Vicens que es abogada de la Coordinadora

Voz 1291 17:08 en un albergue provisional en el que pueden pasar diez horas al día se trata de un dormitorio compartido con otras cien personas en antiguamente cuentan con un bocadillo para cenar y otro para desayunar es carecen de ayudas para transporte trabajo social la ayuda psicológica aprendizaje del español

Voz 1444 17:24 hablamos de personas que han huido de la guerra con sus familias con sus niños y que están siendo realojadas por el Samur Social

Voz 1291 17:31 carecen de apoyos integrales que los niños no han sido escolarizados a pesar de que algunos llevan más de cuatro meses en la ciudad de Madrid no se les permite el empadronamiento

Voz 16 17:41 no

Voz 1291 17:41 es una situación de provisionalidad que como hemos dicho no hace sino agravar las condiciones de vida de estas personas

Voz 1444 17:47 tanto el Tratado de Dublín como la directiva europea XXXIII barra dos mil trece dice la abogada de la Coordinadora obligan al Estado a proteger a estas familia

Voz 1434 17:55 gracias Teresa son las dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 2 17:59 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:03 seguimos con otros asuntos ya mientras en la puerta del Sol Se celebraba esta mañana al Consejo de Gobierno en la calle en la plaza decenas de personas se han concentrado para protestar por lo que consideran una suspensión arbitraria de la Remy la renta mínima de inserción Se lo contamos las Ana pasada aquí en la SER la plataforma Remi tu derecho denuncia que en tan sólo un año y medio sean suspendido unas tres mil de estas ayudas también lo difícil lo inaccesibles que son para familias con pocos recursos y en muchos casos con poco

Voz 17 18:35 las familias afectadas exigen soluciones al Gobierno entre los manifestantes mayoría de mujeres y es que una de cada cuatro rentas mínimas son para mujeres con responsabilidades familiares no compartidas la cifra asciende al setenta por ciento Si hablamos de familias de más de dos personas Éste es el caso

Voz 18 18:49 a Manuela yo soy madre soltera y tengo tres hijos a mi cargo en ningún momento Emma Saro de

Voz 1444 18:55 ella tenía que presentar el empate los trámites para recuperar las ayudas les resultan casi imposibles por eso piden sobretodo celeridad Luis es portavoz de la plataforma RM y tu derecho hay personas que no

Voz 19 19:05 saben dónde dormir dónde comer extrema emergencia algo que tiene que hacer mañana el señor Garrido si tiene un poco de decencia

Voz 1018 19:12 añade además que es necesario y urgente

Voz 1434 19:14 cambio en la ley las asociaciones dicen que la demanda sigue siendo la misma pero el vicepresidente Rollán asegura que si hay menor es es porque hay más trabajo

Voz 11 19:22 en ningún caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se han endurecido las condiciones para que las personas solicitantes puedan ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción

Voz 20 19:33 afortunadamente hoy hay un número de beneficiarios ligeramente inferior porque estos han tenido oportunidad de incorporarse al mercado laboral

Voz 2 22:15 Cristina Machado Hora catorce Madrid

Voz 1434 22:20 se lo hemos adelantado esta mañana en la SER el presunto testaferro de Francisco Granados en la Púnica Ignacio Palacios Sara Zuri es desde este curso profesor en un instituto público de la capital entre otras imparte la asignatura de Iniciativa Emprendedora la Consejería de Educación defiende que su contratación es legal Palacios ha seguido el proceso correcto para trabajar como interino aunque en el centro y también entre la oposición política luego lo vamos a escuchar hay cierto malestar Javi

Voz 1444 22:46 españolas si también entre algunos alumnos y parte del personal del Instituto Avenida de los Toreros están perplejos no entienden que dé clases de economía a estudiantes de ESO de Bachillerato alguien que está salpicado por la Púnica imputado por fraude cohecho tráfico de influencias blanqueo y organización criminal de hecho el juez Velasco le atribuyó a Ignacio Palacios un papel determinante como testaferro de Granados de ahí el revuelo desde octubre el que fuera mano derecha de Granados da clases de Iniciativa Emprendedora de tecnología de la información el vicepresidente Pedro Rollán aclara que si la han contratado es porque cumplía los requisitos para ocupar un puesto de interino

Voz 11 23:23 lo que se ha hecho ha sido ir tirando de la Bolsa no hay ninguna posibilidad para poder excluir les si hiciésemos esa discriminación seríamos nosotros los que estaríamos incurriendo en una prevaricación por lo tanto en este sentido no nos corresponde a nosotros tener la capacidad de exclusión en tanto en cuanto no haya tenido lugar con la inhabilitación o loco

Voz 1444 23:43 tras la Cadena SER ha puesto en contacto con Ignacio Palacios defiende que todo es legal y que sí realizó el máster de profesorado obligatorio por ley para ser docente eso sí la documentación oficial de la consejera de Educación acredita que el supuesto testaferro de Granados fue seleccionado sin tener puntos ni en experiencia ni en formación académica

Voz 1434 24:00 bueno a la oposición como decíamos no le gusta pero entienden que no hay nada ilegal en esta contratación vamos a escuchar Ángel Gabilondo del PSOE a Lorena Ruíz Huerta podemos Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 0175 24:10 lo que me gusta es que un señor de estas características no estoy dando clases a los chavales ahora lo que debe hacerse no siempre lo identificó con lo que me gusta que hay que respetar también el derecho a personas imputadas estén como estén siempre y cuando no han sido retirados esos derechos

Voz 25 24:27 me parece una mala noticia para los estudiantes de de este centro educativo y que toman es asignatura dicho lo cual no se puede privar a nadie de un puesto de trabajo que es un derecho sin tener una condena firme pero es el perfil más idóneo

Voz 0978 24:43 para ser profesor

Voz 26 24:45 de actividad emprendedora empresarial a chicos de quince dieciséis años yo me pregunto a la hora de hacer la selección no había un candidato mejor

Voz 1434 24:55 a poco más de una semana de que termine el curso escolar Comisiones Obreras asegura que la Consejería de Educación no está cumpliendo el acuerdo sectorial firmado con los sindicatos en enero un acuerdo que contemplaba entre otras medidas un aumento de la plantilla en las etapas de Infantil de Primaria a día de hoy según Comisiones faltan más de setecientos profesores de apoyo en centros de toda la comunidad una cifra que afecta especialmente a los colegios del sur de la región Enrique García

Voz 1789 25:20 si este acuerdo contempla la incorporación progresiva de dos mil trescientos profesores en colegios de la comunidad sin embargo a día de hoy faltan por incorporar casi cuatrocientos profesores de apoyo en Infantil y cuatrocientos nueve en Primaria la función de estos profesores es la de atender a alumnos con necesidades específicas

Voz 1434 25:36 ya y además disminuir las horas lectivas del profesor

Voz 1789 25:39 dado de la región que tiene además una de las jornadas con más horas de clase de todo el país una situación que según Comisiones Obreras afecta especialmente a alumnos con necesidades específicas

Voz 1434 25:48 qué hace que en Madrid supere en hasta un diez por ciento El

Voz 1789 25:51 patio legal de alumnos por profesor que es de veinticinco Oliva García secretaria de enseñanza pública de CCOO

Voz 27 25:57 si uno de esos veinticinco niñas necesita ir hacer pipí no tiene aún un profesor que Le que le acompañe Si necesita

Voz 1444 26:06 las quite ayuden para que cojas la pintura o para

Voz 28 26:08 que cojas el juguete Opar cualquiera de las actividades que se estén realizando una ayuda especializada concreta para ese alumno no la va a poder tener

Voz 1789 26:17 Comisiones Obreras da un plazo de una semana al consejero Van que en dicen que si no garantizan que se solucionarán estas ausencias amenazan con él

Voz 1434 26:25 inicio de curso conflictivo y la FAPA Giner de los Ríos denuncia por su parte que un ochenta por ciento de los alumnos de Secundaria en la región ha dejado de ir a clase esta semana sin que oficialmente haya terminado todavía el curso el calendario lo escolar en los institutos que se ha implantado por primera vez este año adelantan los exámenes de septiembre a finales de junio desde el pasado viernes ocho cuando se entregaron las notas los estudiantes que han aprobado todo están optando por no asistir a clase porque según la FAPA no hay recursos suficientes en los centros para atender los Laura Gutiérrez en algunos institutos según la FAPA la abstención está siendo incluso del cien por cien de los estudiantes que han superado toda la evaluación temen que pasará lo mismo en todos los centros en los próximos días se quejan de que la Consejería de Educación no ha planificado bien los tiempos en el nuevo calendario escolar dicen que no se está cumpliendo con el mínimo de jornadas lectivas obligatorias que marca la ley temen que el curso que viene ocurre más de lo mismo ya que las clases en secundaria comenzarían el diez de septiembre terminarían el siete de junio según el borrador que hay ahora mismo sobre la mesa cambio Gené Presidente de la FAPA

Voz 29 27:24 el estadio para el próximo año dos mil dieciocho dos mil diecinueve incurren en los mismos problemas que han surgido durante el dos mil diecisiete dos mil dieciocho en el cien por cien de los centros de Secundaria y Bachillerato se están incumpliendo los ciento setenta y cinco días lectivos mínimos para el desarrollo de currículo los niveles de absentismo que se están alcanzando en los centros de secundaria son por decirlo de alguna manera vergonzosa

Voz 1434 27:49 la FAPA pide a la Consejería que cambie el calendario y que las clases comiencen antes del curso que viene

Voz 30 27:58 busca un vehículo de ocasión con precio transparente historial garantizado posibilidad de devolución en catorce días y entrega a domicilio gratuita lo encontrarás en carné es Robocop

Voz 16 28:09 de vehículos de ocasión ven el catorce quince sirios seis de junio precios especiales financiación espectacular cien euros de carburante al comprar coches Carnero calle mantel

Voz 31 28:18 cuatro Madrid música me abrió esa puerta

Voz 1104 28:23 de esta casa infinita que es la vida

Voz 16 28:26 el genio de Dudamel tras su excepcional éxito con la Filarmónica de Viena Gustavo Dudamel vuelve al Auditorio Nacional de Madrid el próximo veinte de septiembre interpretando a uno de sus compositores más admirados Mahler entradas a la venta en grandes intérpretes punto com y en la web del Auditorio colabora cadenas

Voz 1434 28:52 Miguel Orejas buenas tardes qué tal Cristina Krishna

Voz 32 28:54 decide hoy su futuro lo va a hacer dentro de un rato a eso de las tres menos cuarto en una rueda de prensa y nadie sabe cuál es su decisión ni siquiera su compañero en el Atlético Koke

Voz 0175 29:04 bueno siempre lo he dicho tanto han tiene contrato ojalá con nosotros pero es una decisión suya no te lo puedo decir si va a seguir no

Voz 0622 29:10 desde las tres de la tarde ampliaremos en SER Deportivos S

Voz 32 29:12 decisión del francés en la selección española Carvajal ha entrenado esta mañana con el grupo aunque eso sí no está al cien por cien más de fútbol el Rayo Majadahonda rescinde el contrato de su director deportivo José María Movilla lleva catorce meses en el cargo y terminamos con baloncesto mañana se disputa el primer partido de la Liga Endesa de la final desde las nueve de la noche Real Madrid Baskonia

Voz 2 29:35 gracias Miguel pendían

Voz 1434 29:36 desde ese anuncio que pueda hacer Griezmann en los próximos minutos lo vamos a contar también en Hora catorce a partir de las dos y media nosotros nos vamos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hoy todavía puede llover en la sierra a partir de mañana mucho sol y temperaturas mucho más altas hasta luego buenas tardes

Voz 1018 30:20 sin perder prácticamente ni un minuto de la Audiencia de Palma ha citado para mañana a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres hizo el ex presidente Balear Jaume Matas para notificarles la orden de ingreso en prisión tras la sentencia del Supremo sobre el caso Nóos gol volvemos por tanto Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 30:36 si la entregas personal y los tres condenados tienen que desplazarse a la sede de la Audiencia Provincial en Palma para recoger el mandamiento Urdangarin tendrá que desplazarse previsiblemente desde Suiza país en el que reside para recoger el mandamiento la Audiencia suele ofrecer un margen temporal de varios días al reo para elegir el centro penitenciario en el que cumplir la condena todo ello sin perjuicio de que si el Tribunal tiene sospechas de que alguno de los condenados puede tener la intención de eludir la acción de la Justicia se ordene su ingreso inmediato en la cárcel y su traslado desde la Audiencia a la prisión de

Voz 1018 31:07 alma todo indica por tanto que la entrada en la cárcel de han Gary los otros condenados será inmediata en cuestión de días sin esperar a los posibles recursos ante el Constitucional en el caso del ex duque de Palma el Supremo le ha rebajado cien comerse la condena inicial de la audiencia que va a quedar en cinco años y seis meses considera probado que se sirvió de su privilegiado posicionamiento institucional dada su proximidad con la jefatura del Estado tampoco esta vez ha convencido a los jueces al igual que ocurrió durante el juicio en Palma

Voz 4 31:34 yo sabía cómo velas después de diez años yo no me he acordado de los detalles hasta que documentación como es normal lo desconozco yo los tema hacia les indicó que los temas de famosos lo desconozco sabe filial como Campos quién estaba empleado quien no sé en qué sociedad estaría en mayo Sorribas empleado pues no lo sé

Voz 1104 32:05 el Gobierno insiste en que la decisión del presidente Pedro Sánchez de autorizar el traslado

Voz 1018 32:09 Valencia de los seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por el buque Aquarius es algo excepcional basado únicamente en razones humanitarias el PP metido en tareas de oposición bajo la fina dialéctica de Rafael Hernando cree que es sencillamente una estrategia de propaganda escuchamos a la vicepresidenta Carmen Calvo Hernando

Voz 10 32:28 una imagen de nuestro país impecable esa fue una decisión para que Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde no podíamos permanecer

Voz 4 32:40 impasibles durante daña diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescatado de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda

Voz 1018 32:55 el testimonio posiblemente este sí para la historia tras la primera reunión entre un presidente de Estados Unidos y el dictador de Corea del Norte cuarenta minutos a solas hora y media después con sus asesores aparentemente buen clima entendimiento entre Donald Trump pequeño en un en Singapur

Voz 7 33:10 Gemma nada se Pérez Wiki yo acabamos de firmar un acuerdo conjunto en el que se reafirman su compromiso inquebrantable de desnuclearización completamente la península de Corea oye hemos tenido un encuentro histórico y hemos decidido dejar el pasado atrás del mundo verán cambio muy importante

Voz 1018 33:32 las martes doce de junio Antonio Bardem Isabel Quintana buenas tardes

Voz 0325 33:36 buenas tardes estamos hablando de pensiones y los grupos parlamentarios reunidos en el Pacto de Toledo coinciden en que deben revalorizarse en función del IPC pero sin acuerdo aún sobre ese aplicar ese principio en tiempos de crisis José María Barrios del PP Aina Vidal Unidos Podemos

Voz 6 33:50 no puede haber otros gastos Poniente hay que priorizar

Voz 1104 33:55 atenderá más débil nosotras defendemos

Voz 10 33:57 en absoluto indistintamente de Juan Sara con la cuantía de la pensión

Voz 1444 34:00 el registros por el uno de octubre en la policía registra la Conselleria de Economía el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y la sede de la empresa de comunicación Mediapro Elsa Artadi portavoz del gobierno catalán como una broma empieza a parecer una broma que cuando hay decisiones judiciales So Ho temas a tapar como es ahora uno

Voz 1434 34:18 sentencia en contra de la monarquía española el Gobierno español decide entrar a generar miedo y a interrumpir el trabajo que se hace en distintos lugares de la Generalitat sea Ops el gobernante

Voz 1444 34:29 además ha anunciado que paraliza la liquidación del Diploma del organismo diplomático cerrado durante la aplicación del ciento cincuenta y cinco

Voz 0325 34:35 por la justicia universal la ministra de Justicia defienden la SER que debe favorecer su implantación para que cualquier país puede intervenir ante los crímenes más graves dolores de algo

Voz 0506 34:43 lo que los países tengamos posibilidad de investigar crímenes que por su importancia trascienden de nuestras fronteras es una herramienta magnífica para acotar digo esos espacios de impunidad

Voz 1018 34:57 menores víctimas y el diez por ciento de los niños en todo

Voz 1444 35:00 el mundo es explotado en un puesto de trabajo según la Organización Internacional del Trabajo la mayoría en la agricultura setenta y tres millones de niños y niñas ponen entre

Voz 0325 35:09 los su salud en trabajos peligros examen repetir más de cuatro mil alumnos han vuelto a hacer al menos una de las Pruebas de Acceso a la Universidad en Extremadura que se habían anulado por filtrarse en los exámenes

Voz 33 35:17 por una parte me beneficia porque les animo había salió fatal pero

Voz 1179 35:21 veo bastante injusto porque no aún gas que nosotros

Voz 33 35:23 sino así un paso administrativo ha servido para

Voz 34 35:26 a preparar nuestra B pero al fin al cabo el desgaste psicológico que tiene la selectividad Haifa se vuelva a repetir

Voz 1444 35:31 ataque a la policía el Sindicato Unificado asegura que anoche recibieron una llamada que alertaba de un supuesto alijo en un barrio de La Línea de la Concepción y al llegar allí se encontraron con una trampa y les lanzaron piedras y cócteles molotov Carmen Velayos portavoz de este sindicato policial

Voz 35 35:45 vamos de hecho de guerrilla urbana de de kale borroka aunque no recuerdan a la época de de del terrorismo en en el País Vasco

Voz 2 35:58 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 8 36:03 José Antonio el telegrama es para Kim Jong un señor presidente de la República Popular Democrática de Corea le llamaba pequeño hombre cohete ese que fue calificado de viejo lunático en su réplica tras el encuentro de Singapur ha pasado a considerarle hombre de mucho talento que ama mucho a su país de modo que merece ser invitado habitual en la Casa Blanca lo del desarme nuclear queda para después pero Washington aportar haya garantías de seguridad al régimen dictatorial que tan gravemente unos amenazaba habrá negocio pero sólo para los americanos

Voz 2 36:42 dos días de la red de Opel que ofrecen este espacio

Isabel Quintana de Carlos Cala la producirle el tiempo como siempre con Jordi Carbó la tarde se presenta con un aumento

Voz 2 39:06 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 36 39:11 comparezco hoy a demostrar mi inocencia mío no me actividad profesional durante estos años partido me responsabilidades yo he tomado decisiones de mayo correcta con total transparencia lejos parecen quedar

Voz 1104 39:29 las palabras de febrero mejor la verdoso doce Iñaki Urdangarin para la entrada de la Audiencia de Palma cuando hizo el famoso paseíllo en solitario acompañado únicamente por su abogado hice detuvo

Voz 1018 39:42 de los periodistas para decir lo que acabamos de escuchar y que no sirvió para convencer ni al juez instructor José Castro ni a la Audiencia de Palma que les juzgó en primera instancia ni tampoco al Tribunal Supremo que hoy se ha pronunciado sobre los un recurso Alberto Pozas buenas tardes José Andrés hasta los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo consideran y es literal que el marido de la infanta Cristina se valía lo del privilegiado posicionamiento del que disfrutaba dada su proximidad a la jefatura del Estado para conseguir los beneficios económicos que finalmente según parece le llevará a la cárcel en cuestión de días

Voz 0055 40:11 su matrimonio con la hija del Rey emérito les sirvió de trampolín para campar a sus anchas por las arcas públicas de las Islas Baleares dice el Tribunal Supremo su relación directa con el entonces jefe del Estado con Juan Carlos I le permitió conseguir patrocinios y contratos del Gobierno que dirigía Jaume Matas con las condiciones que el ponían no con los que marcaba la ley su condena queda rebajada ligeramente a cinco años y diez meses cinco mesas menos porque tienen un delito de falsedad y multa de más de medio millón de euros sucede lo mismo con su socio Diego Torres de más de ocho años a menos de seis los otros cinco acusados ven confirmadas frenazos Antonio por ejemplo casi cuatro años de cárcel para el ex presidente de las Baleares y ex ministro con José María Aznar Jaume Matas en el apartado de los responsables a título lucrativo el Tribunal Supremo confirma que Cristina de Borbón se benefició de la corrupción desplegada por su marido pero no de sus delitos fiscales ir de baja en más de cien mil euros hasta los ciento treinta y seis mil la cantidad que por otra parte ya ha pagado

Voz 1018 40:59 la sentencia recordemos condena a Urdangarin a cinco años y diez meses de cárcel lo que supone una rebaja de cinco meses sobre la pena que le impuso Lonja de Palma pero en la práctica Pozas vamos a subrayarlo salvo que ocurra una sorpresa el esperable es no supondrá que a partir de mañana se puede ordenada en cualquier momento su entrada en Aqaba

Voz 0055 41:15 sí la única esperanza de Urdangarin ahora mismo una carambola del Tribunal Constitucional que parece José Antonio muy poco probable su condena total superior a los dos años de cárcel lo del delito de prevaricación supera también ese umbral así que lo dice de Palma con que hayamos visto no puedo hacer otra cosa que ordenar su ingreso en prisión aunque no tenga antecedentes penales haya pagado sus multas y responsabilidades civiles lo único que podría retrasarlo los dos Antonio es el Tribunal Constitucional el cuñado del Rey todavía puede recurrir en amparo incidir que mientras se resuelve su recurso su entrada en prisión quede suspendida a que ya no hay leyes escritas nos tenemos que remitir a la práctica lo que ha dicho hasta ahora el Constitucional en estos casos tenemos aquí delante un auto del pasado mes de noviembre en el que dijeron textualmente que sus directrices no suspender ingresos en prisión por condenas superiores a los cinco años la frontera dicen entre una pena grave y otra menos

Voz 1018 42:00 pues muchas gracias Alberto Pozas eh minutos después de hacerse pública la resolución del Supremo el juez instructor José Castro decía aquí en Hoy por hoy que los fallos judiciales siempre según opinable a unos gustará más que otros pero que en todo caso como con la ley en la mano es impensable que Urdangarin no entre de inmediatamente

Voz 3 42:15 hacer con el Código Penal el tamaño no hay más solución que este señor imprevisión porque nadie disfrutar de que un ser humano ingrese en prisión esquelas tan para hacer la suspensión que estas sentencias no tiene cabida

Voz 1018 42:36 la Casa del Rey ha vuelto a expresar su absoluto respeto por la independencia de la justicia el reglamento que con unas otras palabras ha repetido desde Zarzuela cada vez que se ha producido alguna novedad en el caso Nóos María Manjavacas

Voz 1434 42:47 hola buenas tardes sigue la misma frase como tú decías que ya es como el santo y seña de Zarzuela respeto absoluto la noticia ya va al Rey en un acto cómodo para evitar las preguntas en un acto castrense en el Escorial índice ha podido reparar en gestos y menos en declaraciones y que esta decisión llega tres años después de que el Rey le retirara el título de Duquesa de Palma su hermana y en consecuencia el consorte Urdangarin que suponemos era recibido la noticia donde vive en su exilio dorado en Ginebra ahora llegan las cábalas familiares para ver dónde se traslada a la Infanta si siguen suizas había barajado un trasladó a Portugal si entraba en una cárcel de Badajoz porque la fundación en la que trabaja también se tiene sede en Lisboa pero podía ser en la prisión de Brieva en Ávila o en Álava donde tiene la familia Urdangarín esto José Antonio son meras especulaciones lo que es real es que Urdangarin sin ser Familia Real abocado al mayor desgaste institucional pese al empeño de zarzuela en desmarcarse Le quitaron la agenda oficial donde la web dejó de ser familia real duque de Palma pero su cuñado del Rey por tanto la primera persona Nos quedamos ya con eso de vinculada a la Casa Real que está a las puertas de entrada

Voz 1018 43:51 el Real Madrid en el Congreso de los Diputados con más o menos contundencia dialéctica los portavoces de los distintos grupos han coincidido en que la Justicia ha hecho su trabajo con independencia vamos a escuchar a Rafael Hernando del PP a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo I N velará de Podemos y a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos

Voz 4 44:06 en respeto de las decisiones de la justicia la justicia es para todos nadie está exento del cumplimiento de nuestra es

Voz 5 44:15 España es un Estado social democrático de Derecho y la ley es igual para todos los españoles y españolas se llamen como se llamen y se apellida en como se apellida

Voz 1444 44:23 no me puedo alegrar de que ninguna persona vaya a la cárcel

Voz 1434 44:26 pero sí de que se haga justicia que patente

Voz 1104 46:15 Nos catorce en Canarias